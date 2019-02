Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Arctic Ave., 14314-Husna R. Baksh and estate of Zabeeda Baksh to Bing Wu, $460,000.

Bauer Dr., 14301-Matthew C. and Tracy B. Merrell to Ian and Aubrey Marcus, $515,000.

Chesterfield Rd., 14121-Jason and Stephanie A. Adams to Rachid Boumhaoud and Seranush Ozkan, $480,000.

Faroe Ct., 4409-Jonathan Reitkopp to Riad Abu Farih, $410,000.

Manor House Terr., 15426-Myra D. Rosen to Catherine Anderson, $425,000.

Oaktree Rd., 4312-Mary R. Purcell to Kevin M. Kommit, $315,000.

Southend Rd., 4005-Jane E. Radrod to Darrel M. David, $450,000.

Vandalia Dr., 13523-Duncan and Mary Helen McIntosh to Aaron R. Levine, $427,000.

BETHESDA AREA

Adelaide Dr., 9319-Julianne MacKinnon to David Engorn and Casey Magor, $575,000.

Bannockburn Ridge Ct., 7307-Barbara D. Heft to Elaine M. Currie, $920,000.

Bayard Blvd., 4913-John M. and Linda C. McAuliffe to Jeremy B. Cohn and Nicole L. Hornstein, $737,000.

Brook Lane N., 107-Jose G. and Jessica L. Hernandez to Patrick and Kelley Flynn, $910,000.

Burdette Rd., 8300, No. 503-FH Bethesda SL RCU Corp. to Anne S. Gray, $419,896.

Carlton St., 5213-Robert Andrew Lawrence and Laura Jean Gregory to Helen Rhee and Tarki Taybi, $1.77 million.

Chestnut St., 4621-RSC Investments Corp. to Matthew and Lesley Montesi Renna, $1.74 million.

Dudley Ct., 6, No. 4-Jeffrey R. and Michelle Ann Strich to Kate Faxon St. Georges, $400,000.

Exfair Rd., 7002-Franklin Scott Koonce to Alexandra E. Gichner, $1.3 million.

Farnham Dr., 10241-Craig Phillip Johnson to Victor E. and Rachel N. Palmeiro, $755,000.

Glenbrook Rd., 7819-Alison M. Curtis and David J. Andrews to Kenneth Mattern and Julia Court Ryan, $1.49 million.

Greentree Rd., 5615-Michelle Y. Levesque to Andrew C. and Charlotte S.M. Meldrum, $804,000.

Hawthorne Rd., 8210-Mohan Srinivasan to Avenir Mulita and Manjola Tase, $883,500.

Honeybee Lane, 8609-Meiyun and Thomas Y. Ko to Tao Wang and Jing Guan, $1.2 million.

Lindale Dr., 9002-Julie A. and Aaron S. Brand to Jae Hoon Kwon, $719,000.

Lowell Pl., 8805-Yolanda A. and Elias A. Parra to Aaron Eugene and Stacy Hope Shafran, $918,000.

Newmarket Dr., 7506-Alison O. Seiler to Pallassana Krishnan Ai Mei Chang and Matthew W. Kannan, $825,000.

Pooks Hill Rd., 5336-Calvin T. and Flora H. Milans to Diego O. Aguirre Herreria and Holly D. Maso, $470,000.

Ridge Pl., 8919-Bryan C. and Nicole R. Taylor to Can and Susann Yerebakan, $1.49 million.

Roosevelt St., 5717-Jaikumar Ramasawamy and Deepa A. Mandym to Michael Stoll and Adele Paynter, $1.07 million.

Sentinel Dr., 5009, No. 56-Maribeth Riedmann to Devon Jinar, $301,000.

Thornbush Lane, 10328-Joseph M. and Barbara A. Zamoiski to Rodrigo Navas Oremuno and Porras Porras, $925,000.

Walton Rd., 5816-Flora L. Sanders to Natalie A. Albina, $685,000.

Weymouth St., 10524, No. W-David W. Nazarian to Peiyuan Zhou, $218,000.

Winston Dr., 6305-Edwards Group Corp. to Devang K. and Bijal S. Doshi, $1.67 million.

Worthington Dr., 5133-Anne Frederick and Linwood R. Starbird to Sarah Bowsky, $962,500.

BOYDS AREA

Bright Plume Terr., 18409-James D. and Allison K. Winslow to Jacob Robert and Judy O. Zangrilli, $602,000.

Fable Dr., 18319-Faried and Roya Teymourian to Christian Ahmed and Maeisha Ticole Durand, $640,000.

BROOKEVILLE AREA

Dellabrooke Farm Way, 19014-Daniel T. and Karen D. Everett to Blake Adam and Amy E. Buckingham, $789,000.

Saint Albert Terr., 2443-Kelly C. Williams to Ryan E. and Amy C. Gregory, $479,000.

BURTONSVILLE AREA

Childress Terr., 3632-Marilin Perez to Cam Linh Thi Lu and Minh H. Nguyen, $315,000.

Wexhall Terr., 14711, No. 16-170-Eyob Solomon Asfaw and Tsedenia Fikru to Faith C. Kunda, $269,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Banbury Pl., 13208-Linda Tawfik to Brice Clotaire Oligui Nguema, $447,000.

Carlisle Ct., 13708-Christopher and Elaine Hammond to Jody L. Callihan and Christine M. Bergeron, $433,000.

New Hampshire Ave., 12825-Pauline O. Witter to Yeheyis T. Negussie, $470,000.

Pretoria Dr., 12437-Mark S. and Ondine L. Doore to Ronald Ray Trani and Maria Lourdes Adolfo Silvestre, $465,000.

Staley Manor Dr., 1743-Arcadio Gonzalez to Sarah M. Pevey, $278,000.

CHEVY CHASE AREA

Aspen St., 4122-Edward T. and Patricia N. Garner to Andres and Kaitlin Panza, $1.1 million.

Chevy Chase Dr., 4844, No. 149-Debra Gartner and Jacob Van Der Gaag to Lorina G. Allin, $631,000.

Dorset Ave., 4922-Michael O. and Kathy Wagner Hill to Sloane C. and Nathan E. Hurst, $1.68 million.

Leland St., 3701-Mary R. and Patrick J. Dean to William Jackson Shock, $1.68 million.

Quincy St., 115-Nader Momeni to Evan and Marisa Wechsler, $1.96 million.

Stewart Dr., 3717-Una Owen and Oleg C. Enikeieff to Christopher A. Albina, $650,000.

Willard Ave., 4515, No. 1518S-Alberto E. Chong and Luisa Zanforlin to Nicole Lynn Sweeney, $265,000.

Woodside Pl., 6917-Matthew C. and Kathryn Freeman Vita to Shelby Patrick Hunt and Kay Tu Lam, $1.35 million.

CLARKSBURG AREA

Brewers Tavern Terr., 13112-Xiaobo Li and Ping Luo to Steve and Diteria Vargas, $565,000.

Comus Rd., 15520-John R. Maley to John Pawlak and Erynn Hall, $248,000.

Glenbow Way, 22414-Pacific Union Financial Corp. to Prakash Sankurathri, $296,177.

Little Seneca Pkwy., 11918, No. 2452-Mawuko K. Kpelevi and Jessica D. Sey to Christopher Ellis and Mehrnoush Karimian Ainsworth, $345,000.

Petrel St., 13715-Winchester Homes to Noel and Jessica Agurado, $426,000.

Petrel St., 13733-Winchester Homes Inc. to Matthew Michael and Jennifer Elise Haggerty, $438,335.

Spicebush Dr., 22933, No. 1481-Thomas Franklin Bryant to Joong Hee Kim, $300,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Cobblestone Dr., 14501-Narasimha P. and Sheela Kadambi to Melissa Brand, $525,000.

Ednor Rd., 1104-Sterling National Bank to Thomas Alexander Nam Tarr and Erica Yi Tarr, $375,000.

Orangewood St., 14516-Federal National Mortgage Association to Jose S. Iglesias and Maria S. Rivera De Iglesias, $430,000.

Twig Terr., 1301-Pha Huynh and Ha Duong to Laura and Christopher Sean Corvelli, $315,000.

DAMASCUS AREA

Ridge Rd., 24300-Chintan M. Bhavsar to Ruben Sean and Michelle Maire Pollack, $499,990.

DERWOOD AREA

Briardale Terr., 7821-Dan E. Richey to Devon S. Singer and Emily M. Jarvis, $338,000.

Epsilon Dr., 7800-Carla Jane Gardner to Pamela G. Cliford, $292,500.

Indian Hills Dr., 7522-Khanh Cong and Xuelian Y. Nguyen to Sue Young and Thomas Saemin Han, $406,000.

DICKERSON AREA

Trundle Rd., 18401-Eleanor E. Trueman to Eric L. and Courtney Ives, $1.1 million.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Cherry Tree Lane, 9834-Helen Thuronyi to Christopher Davitt and Jessica Devine Smith, $370,000.

Franklin Ave. E., 305-Patrick and Joann Lenhardt to Enid Aliaj and Alexandra Megan Quinn, $448,100.

Heron Ct., 910-Nancy Joyce Teague and Farid Jarrous to Michael F. and Adriana G. Colins, $380,000.

Lockwood Dr., 10910-Asmamaw Atnafu Mengistie and Meswait Tessema to Tadiwos and Eyob Taddese, $449,000.

Manchester Rd., 8601, No. 320-Stanley F. and Jessica M. Barsch to Careema Yusuf, $134,500.

Ocala St., 9505-William C. and Janette C. Choi to Lyndsey M. and Payam Meyer, $645,000.

Schuyler Rd. E., 302-Caleb A. and Sylvie M. Pittman to Muluken Bayabil Ferede and Alem M. Serbessa, $389,900.

University Blvd. E., 225-Bank of America to Mario Rene and Orfila Velasquez Escobar, $362,250.

Whitestone Rd., 424-Ryan C. and Nicole D. Perraut to Andrew T. and Ashley A. Campbell, $595,000.

GAITHERSBURG AREA

Bates Ave., 109-Kevin James and Gloria Lee Dabbondanza to Sharon H. Hui and Amy L. and Angela H. Luong, $545,000.

Christopher Ave., 403, No. 17-Norma E. Mejia to Jose Victor Hernandez Cabrera, Misael Sales and Yaneth Kathy Y. Hernandez Ramos, $150,000.

Cinnabar Ct., 18-John Steven and Sandra S. Weddell to Francisco A. and Berenice Rodriguez, $450,000.

Hidden Marsh St., 723-Giuseppe Sama to Ling Wang, $380,000.

Knoll Mist Lane, 1148-Meeiling Lu to Henry O. Were and Brenda C. Keino, $329,900.

Olive Tree Way, 19403-Fran A. and Gladys B. White to Alvaro Miguel and Liliana Cristina Borjas, $757,700.

Tulip Grove Rd., 9109-Matthew J. and Alison E. Armentrout to Ian Gerald and Jessica Alexander, $405,000.

Whetstone Glen St., 649-Ziauddin M. and Roxana Choudhury to Nelson R. and Vicky T. Ragasa, $335,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Blue Mountain Ct., 12608-Timothy J. and Maura C. Kibbey to Michael P. and Christine T. Keller, $640,000.

Case St., 12-Cheng Chieh Tuy and Ya Jung Sophia Tong to Zhou Ma and Yun Lin, $585,000.

Chisholm Landing Way, 14764-Cheol J. Park and Won Jung Choi to Mohammad Ali Tabatabai and Mandana Fatemi, $465,000.

Evermay Ct., 12305-Carol L. Johnson to Forest Timothy Crumpler and Jessica Stadd, $612,000.

Gatestone St., 720-Kathryn R. and Michael J. Schroeder to Valerie C. and Augusto C. Altavas, $819,900.

Hidden Brook Terr., 12184-Nancy L. Herrmann to Nikki Jahangiri and Ali Kordkheili, $615,000.

Kendrick Pl., 162, No. 32-Choon H. Lee to Sang Won Park, $305,000.

Landsend Dr., 38-Michael S. Wikoff to Renhua Huang and Gretchun Jungyun Kim, $375,000.

Oak Shade Rd., 54-Sarah E. Valentin Schlenker to Ian St. Claver Harvey II, $330,000.

Paramus Dr., 11524-Phyllis L. and Michael I. Hirschman to Hao F. Deng, $775,000.

Quince Orchard Blvd., 782, No. P2-Khalid Masood to Ezedin A. Hassen and Iman Mohammed Ali, $135,000.

Ramsburg Ct., 11405-Gary and Nanci M. Feldman to Junghyun and Jungwan Kim, $995,000.

Rich Branch Dr., 14507-Richard Alan and Frances E. Quinn to Jingfeng Huang and Ying Sun, $718,000.

Samuel Manor Ct., 107-Mark Christopher and Lisa Ann Boccia to Di Wu and Xiaonan Zhao, $635,000.

Shadow Glen Ct., 222-Estate of Brandi T. Beach to Oleksii Pashkevych and Olga Shuklina, $646,400.

Story Dr., 23-Janice L. Reatherford to Jay W. Collins, $305,000.

Tern Dr., 12803-David and Maryanne Yontef to Jeffrey L. and Lori C. Rabberman, $835,000.

GERMANTOWN AREA

Alderleaf Terr., 20502-Paul George and Theresa A. Cuzzolino to Kenneth W. Carlson and Mirian U. Obiozo, $385,000.

Beaconfield Terr., 20323, No. 102-Sharon W. Williams to Metogbe Patricia Ahonon, $170,000.

Black Rock Rd., 16225-Jeffrey L. and Karen A. Duncan to Scott H. and Melissa L. Mostrom, $875,000.

Brittania Cir., 12103-Pavel Y. and Valentina N. Kozyura to Steve Y. and Grace Kwon, $330,000.

Chalet Pl., 13201, No. 9-301-Jose E. De La Barra to Anurag Kumar and Vanda Saini, $173,500.

Coral Grove Pl., 12525-Allen G. Magtibay and Monique M. Marchese to Robin A. Wilkerson, $285,000.

Crusader Ct., 10-Hong Yu Zhang and Zi Ye to Syed Muhammad Raza Gilani, $300,000.

Ebbtide Cir., 18927-Sunil Prithviraj to Darrin and Linda K. Cowley, $315,000.

Gallop Terr., 14040-Karthikeyan and Sripriya Seetharaman to Bryan Lamonica, $372,250.

Highstream Dr., 19104, No. 758-Jose Mark Moral and Rosel C. Mendoza to Jarret Clark, $235,000.

Liberty Mill Rd., 19201-Jerry N. and Deborah Joy Marindin to Bryce R. and Megan N. Goodman, $437,500.

Peach Crest Dr., 12209, No. 903-E-Meliha Esmerer to Nimia Magly De La Cruz Lemus, $161,000.

Sky Blue Dr., 12419-Robert and Justine McCutcheon to Venera A. and Julia Romanova, $305,000.

Stonebridge Ct., 2-Tandem Development Group Corp. to Lily Mercedes Dietz and Victor Alfredo Sales Vizcardo, $620,000.

Tidewinds Way, 20204-Peng Fei Zhang to John Mark and Leslie A. Jones, $382,000.

Waterloo Ct., 19924-Carlos Espionza and Christie Lynn Baxter to Karen J. Juarez, $269,900.

White Saddle Dr., 19615-Chengen K. Chiang to Edward A. Beal, $252,000.

Winding Creek Way, 12043-Joseph Gentile to Jose A. Quintanilla, $295,000.

KENSINGTON AREA

Delmont Lane, 4404-Randall S. and Abigail W. Lackey to Kristen and Warren McDaniel, $1.11 million.

Kent St., 3105-Marie R. and Frederick H. Johnson to Douglas R. and Karen Miller, $757,500.

Meredith Ave., 10400-Marvin V. Jones to Matthew Guinan and Meredith Ryder Rude, $425,000.

Parkwood Dr., 10245-Donna Engleman to Jon C. Brothers, $750,000.

Stillwater Ave., 11003-Robert P. and Walewska M. Watkins to Stephanie L. and Brad L. Busse, $595,795.

LAYTONSVILLE AREA

Brink Rd., 7920-Gary S. and Karen W. Levine to Marianne Beyer, $515,000.

Hawkins Creamery Rd., 8020-John Kelly and Debbie K. Lewis to John C. and Gloria E. Ruppert, $660,000.

Nightingale St., 10110-Anne Marie and Christopher Lee Mumper to Narada Prabhath Malarachchi and Ayodha Lakmalee Seelagama, $280,000.

Warfield Rd., 6934-Kirk and Angelina Anderson to Derek Almeida and Durga Bagve, $475,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Butterwick Ct., 8-Earl Douglas and Sheila M. Fillmore to Frank Aaron Canozo Gallardo and Yamalis Nieves, $402,500.

Darlington Dr., 20149-David F.R. and Maryanne C. Mildner to Stuart and Kimberly McColl, $492,500.

Forest View Pl., 9988-Erick Landaverde to Riscobel M. Seh and Clifford Wakha Kibang, $225,000.

Hellingly Pl., 9827, No. 68-Sang Won Park to Jae M. Yu, $41,000.

Lea Pond Pl., 20222-Firouzeh Firouzabadi and Asad Zavar to Michael M. Winter, $275,000.

Ridgeline Dr., 10267-Wishvender and Ravi Behl to Yesenia and Rodrigo J. Guirola Leonardo, $220,000.

Stedwick Rd., 10010, No. 104-Louise M. Piechocinski to Mirna N. Solano Bermudez and Santos S. Cruz, $165,000.

Walkers Choice Rd., 18609, No. 5-RND Maryland Corp. to Nancy Chung and Barnaby Yeh, $99,900.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Cahart Pl., 9817-Henry Muhizi and Beatrice A. Bandi to Bryce Lee and Amelia Rose Manchester, $380,000.

Chickasaw Dr., 1131-Marie C. and Donald F. Thomas to Ibizuneh W. Ashame and Genet D. Sima, $220,000.

Piney Branch Rd., 8830, No. 303-Yvonne V. Pegram and Derek K. Harps to Patricia M. Oseka Chukwurah, $125,100.

11th Ave., 8538-Adam and Indira Kolluri to Shauna D.A. and Denzel L. Knox, $285,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bassett Lane, 15400, No. 46-1G-Margaret C. and Ronald G. Mullins to Coleen M. Corbey, $200,000.

Burning Bush Lane, 14116-James R. and Joanne J. Crawford to George H. Wigfall Jr., $501,000.

Casino Cir., 1469-Robert Norboru Yamakazi to Malini D. Arambewala, $407,500.

Drury Rd., 2221-Felix Ammah and Patience Ammah Tagoe to Sally Chaupiz, $462,575.

Greenery Lane, 2305, No. 103-3-Obinna Ugochukwu to Gloria Uche Ikepeazu, $171,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-303-Cheryl L. Dickason to Carole E. Janney, $120,000.

Layhill Rd., 12608-Winchester Homes Inc. to Jacqueline D. and Joseph A. Sealey Jr., $453,225.

Leisure World Blvd. N., 2921, No. 1-319-Vali Nourmohammadi to Roy Kenneth Powell Jr., $126,500.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. 320-Evelyn Sturza to Philip and Barbara Berman, $270,000.

Massanutten Dr., 2308-Evelyn Wang and estate of Chia Shen to James M. and Paola A. Pokorny, $390,000.

Normandy Square Ct., 1-MTGLQ Investors LP to Elefterios G. and Eleni Hangemanole, $165,000.

Pine Orchard Dr., 15310, No. 84-1H-Laurin A. Keto to Jose A. Rodriguez Perez and Idalia J. Lopez Rivera, $152,115.

Tremayne Terr., 3839, No. 17-393-Magette Wade to Janet E. Uko, $250,000.

Vedanta Way, 14405-Matthew W. Kukla and Qinwei Xie to Shereese Harris, $480,000.

Wolf Creek Pl., 14201, No. 11-24-George Gillespie to Brett L. Wright, $212,500.

OLNEY AREA

Commandery Way, 18306-Brooke McElwee to Jamshid and Amy Everett Al Huque, $725,000.

Gooseneck Terr., 16713-Kevin P. and Leigh A. Messett to Cynthia Gallo and David Thomas Lee, $651,000.

Rolling Meadow Way, 18040, No. 269-Joyce A. Robinson and Mary E. Johnson to Jessica Lee Felice, $215,000.

Spartan Rd., 3228, No. 3-E-5-Adriana Gamez to George W. Awkard Jr., $158,000.

Wagonwheel Ct., 18048-Wilmington Saving Fund Society and Christiana Trust to Katherine E. Fleskies, $250,500.

POOLESVILLE AREA

Bruner Way, 19604-Jeri O’Farrell to Vijay K. Chundru, $600,000.

Lewis Orchard Lane, 19605-Jason and Kimberly Altman to Joseph J. Espelage and Michelle L. Bender, $994,900.

Whitaker Rd., 17316-Alan R. and Christine Mullis to Robyn Marie Engel, $400,000.

POTOMAC AREA

Bentridge Ave., 9331-Andrea E. Stern to Mark W. Hickey, $470,000.

Bytham Ridge Lane, 126-Winchester Homes Inc. to Arnold and Wanda F. Chiet, $1.07 million.

Chartwell Manor Ct., 10038-Gerald S. and Sarah Bellew Lilienfield to Dengfeng Chen, $1.27 million.

Copenhaver Dr., 9129-Matthew L. Wald to Vladimir Alexander Valera Romero and Beatriz A. Walter Rodriguez, $986,000.

Democracy Lane, 10405-Guocheng Jin and Zhen Zhao to Kim and Elisabeth J. Nichols, $1.16 million.

Fallsmead Way, 1223-Lynne C. Astrich to Christopher Rasa, $739,900.

Glen Rd., 12414-MT Bank to Adisa P. and Josephine F. Bakari, $1.8 million.

Hackamore Dr., 7713-Margaret Elizabeth Mueller and Paul B. Parker to Adam Grant and Lissa Hayes Maynard, $1.23 million.

Hunt Valley Ct., 8908-Ronald E. and Ivy S. Holsey to Zuhairah S. and Marc Washington, $1.54 million.

Longhill Dr., 1425-Janet M. Nesse and estate of Marie T. Sejna to Parviz Golabi and Alireza Keshmiri, $500,000.

Oakenshield Dr., 2519-Robert McCarthy and Alida De Jong to Lars Thomas and Ida Susan Solander, $725,000.

Redbud Ct., 5-Hao Chien Chen to Girish Mahajan and Rashmi Jalah, $775,000.

Stratton Dr., 2503-William L. Steiner to Michael A. and Melissa J. Karp, $675,000.

Turning Creek Ct., 7801-Norman Loeb to Ahmet N. and Umran Ozman, $675,000.

Winterset Dr., 9321-Stuart A. and Donna L. Roop to Aleksander O. Morgulis and Rogneda A. Khovanskaya, $898,000.

ROCKVILLE AREA

Bou Ave., 5750, No. 1502-Donna M. Neuges to Eliana R. Quiroz, $309,000.

Chapman Mill Dr., 5700, No. 2212-Jordan Snyder to Inga Feldi, $379,500.

Courthouse Sq., 24, No. 107-Cathleen A. Reilly to Shahram Amini, $245,000.

Cushman Rd., 11539-Christina A. and Natalie Albina to Gavin and Joanna D. Pratt, $2.23 million.

Farmland Dr., 11703-Aron Trombka and estate of Elsie W. Trombka to Paul J. and Kelly B. Roszko, $738,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 324-Sean Michael Cassidy to Ivan Dario Naranjo and Liliana Andrea Sanchez, $152,000.

Hollowstone Dr., 11411-James N. and Helen Ruseell May to Harry Isaac and Rowena Abadi, $825,000.

Lily Pond Ct., 1-Lawrence E. and Louise M. Eskay to Toby R. and Deborah E. Biswas, $832,000.

Maxim Lane, 16-Theodore G. Braitman and Li Yin Yeh to Leah Goldfine and Borjan Zie, $500,000.

Montgomery Ave. W., 301-Margaret Welsh and Charles O. May to John B. Williams and Gail C. Monahan, $725,000.

Nicholson Lane, 5802, No. 2-1008-Terence E. and Linda E. Edwards to Stephen Lawrence and Julia Dee Edelman, $427,000.

Oakglen Dr., 5112-John and Jennifer Ryder to Joong Kim and Chong Fultz, $452,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 909-Muhang Cho and Seongjin Park to Vikram K. and Sonal Chand, $303,500.

Piccard Dr., 1416-KF Property Owner Corp. to Hefei Yang and Hongji Liu, $680,000.

Regal Oak Dr., 1108-Alexandras M. and Paul T. Bortnick to Konjit Amare Worku, $725,000.

Rockville Pike., 10404, No. 402-Jason D. Berkowitz to Jed M. Weiner and Veronique R. Nussenblatt, $265,000.

Tall Tree Terr., 6500-Mitchel H. and Jill F. Kider to Patrick and Shannon Dugan McDonough, $1.24 million.

Windy Knoll Ct., 3025-Andrew and Arleen B. Pollin to Keyoor Brahme, $821,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Found Stone Rd., 12701, No. 8-303-Tandem Development Group Corp. to Amy Beth Berliner, $239,900.

Leaman Lane, 21313-Wendy A. Wilmowski to Erica Mitos and Ryan Williams, $465,500.

Stoney Point Ct., 6-Ernest Chrappah to Neftali and Altagracia C. Montero, $181,000.

SILVER SPRING AREA

Brunswick Ave., 10017-Ricardo Dominguez and Ines M. Pousadela to Joseph G. and Carrie B. Adler, $880,000.

Dartmouth Ave., 604-Andrea R. Mitchell to David S. Meyer and Annabelle M. Vinois, $534,000.

Georgia Ave., 8907-Bianca M. Benincasa to Lincoln Lee and Michelle Kaffenberger, $730,000.

Lyttonsville Rd., 1925-Lillian Tureman Durham to Jorge L. and Mirna J. Garnica, $100,000.

Washington Ave., 2204, No. W102-Hilda Shriver to Bin Giang Cheng and San Lan Lo, $160,000.

West Hwy. E., 1201, No. 244-Michael S. Brick to William J. Houghtaling, $327,000.

TAKOMA PARK AREA

Boyd Ave., 429-Jora Stixrud and Paul Anthony LaFontaine to Stefan E. Wagner and Lesley A. Hunter, $530,000.

Flower Ave., 7311-Brian M. Higgins and Hetty B.H. Irmer to Freeborn Garrettson Jewett, $548,200.

Lee Ave., 116, No. 112-Lis Nao Corp. to Anjanie Deonauth, $99,900.

Maple Ave., 7611, No. 706-David Myron Bird and estate of Robert Boughner to Frank M. DiSimino and Nicolette George, $230,000.

Fourth Ave., 6505-Petra E. Mayer to Jessica Ellen Graber, $499,000.

TWINBROOK AREA

Deertree Lane, 2048-David W. Evans and Jackie R. Nedell to Charles Raymond Pollack, $547,000.

Ridgway Ave., 5711-Robert and Elizabeth L. Baker to Jeffrey Bachman and Jennifer J. Khouri, $403,000.

WHEATON AREA

Adams Dr., 3915-Dean W. and Cassandra L. Miller to Chad J. and Gail S. Zik, $472,770.

Arvin St., 2603-Harry Edward and Wanda L. Tutwiler to Minh V. Nguyen and Hien T. Ngo, $320,000.

Bucknell Dr., 10949, No. 25-William Raymond Fromme to Sefanit Urgessa, $329,900.

Darrow St., 2412-Suken S. and Hetal M. Jain to Matthew and Caroline Bootle Pendergast, $435,000.

Insley St., 10405-Narda Valdivia to Martina Mills Smith, $378,000.

Kersey Rd., 1163-H. David and Jill E. Loshin to Adrian Magendzo, $573,000.

Lillian Dr., 2423-David and Paula Latter to Alexander and Morgan Parent, $470,000.

Randolph Rd., 2603-Panalytics Corp. to Clara Patricia Brizuela and Carlos Waldemar Penate, $393,500.

University Blvd. W., 1121, No. 1007-B-Alma Gangcuangco Adriano to Prosper and Gila Bitton, $100,000.

Weisman Rd., 2908-Rommel Hosmin Chinchilla to Arias Jimenez, $315,000.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Adamstown Rd., 6012-James W. and Linda Jo Graham to Scott Allen and Jean Marie Pierce, $280,000.

Goldenwood Pl., 5853-Eric E. and Annette Hackey Runion to Steven Jeremy and Charlet Vinetta Beale, $495,000.

Norwood Pl. E., 5956-Erick A. and Christa A. Reinwall to Patrick B. Tadesse and Nathalie E. Valle, $450,000.

BRUNSWICK AREA

Brunswick St., 516-Charles F. Clingan to Arthur Tornabene Zalas and Abigail B. Levine, $199,900.

D St. E., 27B-Eileen M. Castiglia to Jennifer Albright, $199,900.

H St. W., 28-Eric Moore General Contracting Corp. to Yaroslav and Irina Tsybovsky, $284,900.

Musgrove Aly., 1400-Daniel Cassana to Leroy B. Rowan, $420,000.

Scheer St., 1314-NVR Inc. to Lindsey Gish and Anthony Sipala, $320,998.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Newington Rd., 4647-Steven and Traci Small to Julie Anne Repasy and Andrew Charles Traugh, $335,000.

Wallingford Pl., 4904-Charles Paul and Carolyn Sheppard Scarborough to Hector and Rosalyn Mendez, $439,900.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Allington Manor Cir. W., 9033-William R. and Janice L. Dice to Brian Ross and Brittani Marie Barrows, $400,000.

Ashburn Terr., 5636-Angela Brewer to Jesse B. and Jenny Clarke, $277,000.

Ballenger Creek Pike., 2913-Gary Rosen and Harmilee Cousin Jr. to Alex Rafael Rodas Jr., $400,000.

Ballenger Run Blvd., 6521-NVR Inc. to Miranda Hughes, $300,940.

Black Locust Dr., 5265-NVR Inc. to Ashwin Reddy and Kavya Reddy Nandyala, $385,000.

Britannic Pl., 6531-DR Horton Inc. to Annette E. Varndell, $359,990.

Cambria Rd., 4634-DR Horton Inc. to Ju Hyeong Jeon and Jin Young Seo, $338,890.

Chestnut St., 909-Mary M. and Larry E. Wills to Michael Strausbough, $250,000.

Corbel Way, 6610-DR Horton Inc. to Fiore J. Mancini and Shaghayegh Mostofi, $469,990.

Derby Dr., 6237-Frank C. and Phyllis R. Schneider to Joseph J. and Margaret Ann Mulcahy, $375,000.

Eugene Way, 4819-NVR Inc. to Elizabeth Challenor Reese, $346,784.

Grouse Ct., 1430-Christopher A. and Elena A. Kinny to Luis A. Gonzalez Escobar, $365,000.

Himes Ave., 613, No. XI111-Marina N. Manguiri to Debra Moore, $123,000.

Honeysuckle Ct., 5610-Andrew and Betty J. Fasiska to James W. and Linda Jo Graham, $229,900.

Lancaster Pl., 507-Alban Place Limited to Eric Shedlock and Melissa Dryman, $218,400.

Leben Dr., 5947D-NVR Inc. to Lashawn Campbell and Kevin Gardner, $312,000.

Merganser Ct., 5040-Sizang Burmese Mission Church to Leslie Castillo and Nicholas Summers, $239,900.

Murray Terr., 6157-Calatlantic Group Inc. to Celeste Gordon, $288,560.

Old Swimming Pool Rd., 4910-Brenton A. McGraw and Danielle L. Thacher to James Kafchinski, $225,000.

Posey St., 6204-NVR Inc. to Tony Ferguson, $350,770.

Prince William Ct., 5475-Dennis C. Corun to Miles Christopher and Leah Nichole Kobus Neff, $224,000.

Red Maple Dr., 5201-NVR Inc. to Oscar Bermudez and Ruth Flores Soto, $541,959.

Seagull Ct., 6656-David W. Pulford Jr. to Sharon Thompson and Bradley Collin Jenkins, $216,764.

Stone Rd., 5323-William T. and Debra Ann Babcock to Sean N. Carpenter and Malgorzata M. Nowaczyk, $390,000.

Wild Plum Dr., 6510-NVR Inc. to Lee Simkins, $502,045.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

All Saints St. W., 163-Nikki Couloumbis to Elinor E. Markey, $286,500.

Bear Den Rd., 2222-Bruce R. Halpern to Jay J. Mardi and Melanie H. Adams, $355,000.

Bentz St. N., 634-Housing Authority of the City of Frederick to Tawanda Torres, $382,250.

Broadway St., 404-Jason S. Blank to William J. Purves, $200,000.

Cameron Way, 2687-Yousuf Zaigham and Zakiyeh Naqvi to Markenson Pierre and Isabelle Lucien, $284,700.

Claridge Dr. N., 6361-Karen M. Underwood to Steven and Angela Gangloff, $487,000.

Dill Ave., 229-Miles R. and Karen S. Bowling to Jay S. Aument and Diana Juliano, $387,500.

Elkridge Lane, 9014-Kathryn L. Champion to Stephanie O. Mballa, $292,000.

Frederick Ave., 20-Bryan Shaw and Robin Burke to Patrick Hoimes, $362,490.

Halleck Dr., 927Federal National Mortgage Association to Brian Bogarde, $249,000.

Horseshoe Dr., 11018-Mary C. Bredice to Joshua Nalesnik, $345,000.

Market St. S., 343-Catherine C. Lawhon and Gloria M. Ladouceur to Daniel McGuire and Rebecca Smith, $500,000.

Mews Lane, 822-Catherine Swezey to Michael L. and Deborah L. Portney, $190,000.

Monocacy View Cir., 1842A, No. 66A-Roxanne Marie Beal to Ryan A. Franklin and Aynslie L. Barrie, $217,000.

Pennsylvania Ave., 103-Freedom Mortgage Corp. to Karan Samtani and Emily Scherer, $182,500.

Ridgefield Lane, 9107-Samuel J. and Michelle L. Corden to Trina Marie Colie, $270,000.

South St. E., 5-Veronica Karpiak to John Michael and Carolyn Sue Jurns, $290,000.

Springwater Ct., 6508, No. 3202-Lisa Phillips Hanagan to Leidy Y. Alvord, $195,000.

Trafalgar Lane, 1409-Clinton A. and Symone D. Hammett to David Clawson Douglasson, $280,000.

Waterside Dr., 2520, No. 102-Agnes S. Torossian to Louise Jira, $175,000.

White Oak Pl., 410-Jon Charles Holmes to Yanira D. Fuentes, $255,850.

Fourth St. E., 42-Frederick Investments Corp. to Sumner Crenshaw, $210,000.

14th St. E., 7-Gregory P. Clark and Nora E. McKay Clark to Adam Richard and Erika Rae Stephens, $315,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bristol Dr., 2135, No. 2-Eric P. Bradley to Marc M. Sepantaie, $115,000.

Coach House Way, 2510, No. 1C-V. Kevin Kennedy and estate of Alice Kennedy to Dorothy Thomas Boucher, $170,000.

Country Run Way, 1825-Adam D. and Terri J. Trzybinski to Kossivi Gaouto, $269,000.

Eastbourne Ct., 1024-Thomas A. Henwood to Terri N. Rencher, $325,000.

Ellsworth Way, 2406, No. 2D-Sarah A. Hudson to David Thomas Fricker, $171,000.

Fieldstone Way, 1915-Shawn W. and Kaitlin E. Kent to Charles W. and Audrey P. Metz, $263,000.

Jacob Brunner Dr., 1706-Randall C. and Mary W. Bodine to Ana Silvia Ayala De Lainez, $199,900.

McLendon Dr., 914-Kevin C. Lewis and Lorraine D. Covell to Benjamin J. McCardle, $212,500.

Quails Nest Way, 105-Andres Wright to Ruby A. Manoharan, $230,000.

Runnymeade Dr., 8119-Daniel and Adrienne B. Sanker to Matthew and Sarah Bryson, $379,112.

Stone Ridge Dr., 8105-Diane Negley to Robert John and Daria Oleyar, $399,900.

Sunlight Ct., 137-Dean K. Olsen Jr. to Tao Li, $444,900.

Valleyside Dr., 1780-Charles J. and Nicole M. Snyder to Priscilla Hassid, $290,000.

Washburn Ct., 1928-Drees Homes of D.C. Inc. to Christopher J. and Christina L. Mason, $451,495.

Wetterhorn Ct., 1915-Drees Homes of D.C. Inc. to Joseph Jones Koranteng and Vivian Sanze Sanez Koranteng, $425,915.

11th St. W., 1415-Howard K. and Richard B. Loohner to Harold L. and Dottie J. Meadows, $279,000.

IJAMSVILLE AREA

Burin St., 5816-Oakdale Investments Corp. to Thaddeus Dmuchowski Jr., $391,500.

Glenwood Ct., 11703-Matthew J. Felts to Hugh and Petra Graham, $625,000.

Hutzell St., 10056-NVR Inc. to Ronald W. Thompson Jr. and Robin L. Etchison, $590,000.

Pebble Beach Terr., 10020-Mark and Meghan Stone to John T. and Crystal M. Esler, $672,000.

KNOXVILLE AREA

Jeffrey Lane, 29-Rigoberto M. and Bernardina C. Mendoza to Damon William and Kimberly Ellison, $391,500.

Petersville Rd., 3520-Gunther R. and Pamella S. Sirtautas to Joel Michael Lambert, $240,000.

LIBERTYTOWN AREA

Fox Ridge Dr., 9094-Joseph and Lorri Lynn Doffmeyer to Lorenzo C. Acosta and Kimberly V. Aguilar, $310,000.

MIDDLETOWN AREA

Glenbrook Dr., 706-Vijay A. and Preeti V. Pandit to Stephanie Phillips and Mark Hodor, $550,000.

Linden Blvd., 213-Margaret M. Perry to Lisa Marie Cunningham, $375,000.

Stone Springs Lane, 306-Sammy and Celia Renee Arouni to Sean Perry Burgess, $298,500.

MONROVIA AREA

Monrovia Blvd., 4533-NVR Inc. to Benjamin and Sandra Nkrumah, $646,500.

Seths Folly Dr., 4538-NVR Inc. to Daniel Cope and Darlene Inez Hill, $381,250.

Tinder Box Cir., 4508-NVR Inc. to Charles R. and Elizabeth Bandura, $393,400.

Viridian Terr., 4370-Winchester Homes Inc. to Tricia D. Larade, $436,039.

MULLINIX AREA

Catoctin Spring Dr., 12306-John R. and Cynthia L. Simpson to Adam C. and Catherine E. Altman, $380,000.

Millwood Rd., 4311-John Richard and Valerie Ann Unekis to Paul R. Wilson Jr. and Ellareese O. Burke, $379,900.

Shirley Bohn Rd., 14318B-Michaela L. Maynes and Jacob H. Demarest to Nathan D. and Matthew D. Mays, $395,000.

Western View Pl., 5814-Theresa C. Mankowski and Theresa C. Younger to Scott M. and Deborah E. Jones, $340,000.

MYERSVILLE AREA

Highland Ave., 3918-Micheal D. and Alison P. Huston to Mark Burns and Rebecca Foster, $325,000.

Pleasant Walk Rd., 12237-Ellen Jane Brady and Joanne Elizabeth Warrenfeltz to Rodney and Annette Waddell, $243,403.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Boyers Mill Rd., 6300, No. A-Jeffrey G. and Sydney K. Taylor to Elizabeth N. and Gregory A. Thompson, $492,000.

Club House Cir., 7019-Donald Logan and Tamara Loraine Wilson to Omar and Marisa Belia Maldonado Oquendo, $475,000.

Lakeridge Rd. W., 6605-Questar Development Corp. to Luke C. and Manoucheka M. Tilbury, $445,000.

New London Rd., 6445-Ann L. Winters to Jeffrey and Sydney Taylor, $752,500.

Pear Blossom Pl., 5728-Lisa A. Boyland to Hal R. and Ellen S. Yurow, $395,000.

Roy Ct., 5512-Thomas J. and Stacey A. Janosko to Melinda W. and John Murnane, $375,000.

Shavano Rd. W., 6844-Christopher Campbell and Kathlene Holmes to Mudassar N. Malik, $482,500.

Stoneledge Ct., 6805-Ryan Legacy Builders Inc. to Maria Elena Hawkins, $437,659.

Yeager Ct., 6100-Richmond American Homes to John and Ann Marie Cruz, $625,000.

NEW MIDWAY-LADIESBURG AREA

Detour Rd., 12398-Bonnie J. Wachter Dudrow and Donald Jay Wachter to Kenneth A. and Tina F. Fink, $315,000.

ROCKY RIDGE-CREAGERSTOWN AREA

Appolds Rd., 9640-Laurie Ann Allison to Timothy C. Hays, $179,000.

THURMONT AREA

Creagerstown Rd., 13141-Dana L. Cessna and estate of Nancy M. Gates to Clay C. and Melissa A. Kinna, $335,000.

Ironmaster Ct., 4-Christopher Gallerizzo to Quinton R. and Erin D. Williams, $257,000.

Moser Cir., 203-Nicholas P. and Karla S. Rutten to Nick L. and Angela N. Fogle, $199,500.

Stoney Park Way, 19-Danielle S. Atkins to Bradley and Melissa Stidom, $300,000.

URBANA AREA

Amelung St., 8951-Adam Gordon and Angela Nicole Holder to Ashley Nguyen, $359,900.

Belvedere Dr., 9128-Waseem Ahmad and Holly R. Chughtai to Thomas M. and Thelissa A. Sweeney, $625,000.

Broad Branch Way, 5830-NVR Inc. to John and Rachel Schmidt, $457,720.

Byron Cir., 3603-Michael S. and Jackie K. Ireland to Ali Shraim and Asma Ismail, $539,000.

Dunraven St., 9439-Gregg and Allison E.E. Adams to Julie L. Leonard, $392,000.

Golden Eagle Rd., 5519-Drees Homes of D.C. Inc. to Malinda and Sergio Marroquin, $636,565.

Shady Pines Dr., 8827-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Seo H. Baik and Hye W. Jeong, $439,900.

Spicebush Dr., 3751-Thomas Becze to Truc Pham, $590,000.

Sugarloaf Pkwy., 3851-Melvin Masao and Krysta S. Hranaka to Mirna C. Jovel Mendez, $368,000.

Templeton Dr., 9016-Parkwood Homes to Carl J. and Jennifer Albert, $471,260.

Wasatch View Dr., 3002-NVR Inc. to Richard Williams and Fay Chen, $740,818.

WALKERSVILLE AREA

Creek Walk Dr., 217-Raymond E. and Dawn M. Dinterman to Michael J. Martin and Aida M. and Scott T. Miller, $414,900.

Grossnickle Ct., 8424-Terry P. and Patricia White to Kira C. and Jeffrey W. Froude, $525,000.

WOODSBORO AREA

Buffington Rd., 12013-J. Ivan and Anita M. Barnsley to Mary Kelly and Mary Allison Bragg, $268,000.

Second St. S., 306-Peter and Sharon Galleher to Stephen M. Coulter, $237,000.