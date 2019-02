Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Aspen Hill Rd., 5000-Cheng I. Chen and Li Ting Luo to Ever Heredia Montalvo and Rocio Heredia, $410,000.

Drake Dr., 13913-Norman and Susan Katz to Andrew W. Peacemaker, $445,000.

Federal St., 4201-Kevin Garner to Anna Nicole Pura, $395,000.

Grenoble Dr., 13410-Robert and Maria Briggs Moreno to Rita Alessandra Moreno and Daryl Lloyd Francis, $389,000.

Manor Lake Ct., 5304-Esther Hyun Conte to David Gedney and Catherine Zamarin, $600,000.

Myer Terr., 14619-Grant S. Goldstein and Sylvia E. Kim to Ashwini Mallappa and Chandra Nayan Uttarkar Vikram, $485,000.

Veirs Mill Rd., 12704, No. 29-101-Deutsche Bank National Trust Co. and GSR Mortgage Loan Trust to Benjamin John Hart, $196,875.

BETHESDA AREA

Allandale Rd., 5320-Jeffrey J. and Wendy S. Cohen to Robert A. and Megan Cacace, $1.08 million.

Battery Lane, 4977, No. 1-221-Elizabeth Lebarron to Seth H. Cohen, $289,900.

Bellevue Dr., 9602-Maung N. Lin and Tin Moe Aye to Zaffer and Zarina Mirza, $685,000.

Brookeway Dr., 5303-Kimberly N. Blume and Anthony A. Hansel to Marlon Jose Grullon and Catalina Gonzalez, $900,000.

Carnegie Dr., 6316-Matthew James and Julia Ewart to Sabry F. and Stacy R. Hanna, $725,000.

Crestberry Pl., 10136-Louis S. Pettey and Adrienne P. Wolpoff to M. Teresa G. Willett, $762,500.

Eames Way, 6684-RS Homes Associates Corp. to Bozhen Liu, $1.06 million.

Fairfax Rd., 7804-Susan Bloom to Brian and Jannike Jackson, $2.71 million.

Fenway Rd., 8320-Ashkan Akhavan Malayeri and Amanda J. Walker to Brian P. Glenn Jr. and Dana L. Stroul, $925,000.

Glenwood Rd., 5304-Kevin J. Coloton and Dominique C. Pichard to Savena J. and Eric Brian Allen, $1.5 million.

Greentree Rd., 7220-Helene Shapiro to Valerie B. Feaunati, $640,000.

Hempstead Ave., 8608-Michael N. and Karen Ruth Sack to Maximilien Freelander II and Melanie A. Corcoran, $1.23 million.

Inglemere Dr., 9802-David and Jill Scharff to Swathi Veervalli and Andrei John Pinto, $752,700.

Little Falls Dr., 4934-Jeffrey Hacker and Joan Hankin to Lance and Rachel Helming, $909,000.

Mackenzie Ct., 7401-Kenneth R. Hinga and Noelle F. Lewis to Ernesto F. Moreira and Maria De La Paz Aviles, $910,000.

Northfield Rd., 5705-Edvardas and Ausra Kaminskas to Mihir Gada and Amita Sanghvi, $1.18 million.

Quintana Dr., 9115-Theresa L. Sateri to Salvador Carona Padilla and Ana Lya Nunez Aispuro, $890,000.

River Rd., 5101, No. 1005-Anahita Tavakoli to Jaime Aparicio, $370,000.

Sangamore Rd., 4827, No. 14-June Amling to Robert W. Chatfield, $599,000.

Sonoma Rd., 5804-Alan E. and Glenna L. Seyfer to Carl Justin Thacker and Katherine Marie Datin, $1.17 million.

Westbard Cir., 5301, No. 336-George A. and Margaret A. Woolley to Alicia G. Ras, $225,000.

Whitley Park Terr., 5450, No. HR-Lucien Blaine Clarke to Paul Vincent Kern, $430,000.

Winterberry Lane, 6828-Todd Frederick and Suzanne B. Esenwein to Paul Liderman and Esther Lazar, $760,000.

Wyoming Ct., 6-Menditch Homes Corp. to Elliot and Susan Anenberg, $1.35 million.

BOYDS AREA

White Trellis Lane, 22005-Keith G. and Maria L. Cockey to Christopher Michael and Zhi Liu Mendez, $555,000.

BROOKEVILLE AREA

Dimona Dr., 19212-Mary Ganganna and Willie P. Cook to Erin and Amir Zeituni, $535,000.

BURTONSVILLE AREA

Cotton Tree Lane, 3801-Huan Cong Nguyen to Kedija H. Hedara and Edo Geda, $560,000.

Leatherwood Terr., 4361-Granville L. and Marjorie V. Campbell to Lee R. Cheong, $280,000.

Saddle Creek Dr., 14914-Dewey E. and Arlene S. Phillips to Birhan Desta and Wubeshet T. Tesema, $399,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Beethoven Way, 3008-Jideog Lee to Gladys Tellez Claure, $401,000.

Cedar Creek Lane, 13527-Donald A. Spicer and Nthakona Peko to Naroeubn and Socheata Chay, $550,000.

Dawn View Ct., 6-Vanessa Nora to Danie Peoples and Roberta Veiga, $302,000.

Hobart Dr., 13633-Johnny L. and Sylvia M. Guzman to Philip N. and Elizabeth N. Suh, $425,000.

Sheffield Manor Dr., 13322, No. 5-Shaun C. and Sara B. Sutton to Shanel D. Jenkins Marchany, $340,000.

CHEVY CHASE AREA

Bradley Lane, 3821-Marc and Eileen C. Weller to Barry and Francesa E. Lasala, $3.5 million.

Dorset Ave., 5204-Alan Adler to Jennifer and Michael McKenna Levy, $4.35 million.

Raymond St., 3505-Sara H.M. Connelly to Jennifer A. and Brendan McCabe, $2 million.

Surrey St., 5603-William P. and Sandra Schwallie Wiesmann to Suhas R. and Janaki S. Deshmukh, $3.25 million.

Willett Pkwy., 4839, No. 81-Meredith Williams to Bret J. Boizelle, $615,000.

CLARKSBURG AREA

Cypress Spring Rd., 12318-Donald F. and Miriam Thompson to Robert L. and Sharon E. Gertz, $562,000.

Grand Elm St., 12814-Emily and Henry Lee to Geetanjali and Pauline Sharma, $800,000.

Mistflower Dr., 23118-Jeffrey L. and Lori C. Rabberman to Taman W. and Vanessa M. Morris, $558,000.

Petrel St., 13717-Winchester Homes Inc. to Martez Marquise Marshall, $417,989.

Petrel St., 13746-Winchester Homes Inc. to Jared Arthur and Jenny Marie Chambers, $436,475.

Spicebush Dr., 22950, No. 1392-Mai T. and Aris Apriyanto to Esther A. Amponsah and Wada Davis, $355,000.

Winged Elm Dr., 23005-Cynthia S. Casemyer to Zahid Noor and Saba Hamid, $442,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Cobblestone Dr., 14808-Katrina D. Carr to Boima Johnson and Marie Lucie Argant, $535,000.

Fairdale Rd., 14316-Jose R. and Nancy I. Torres to Brenda J.B. and John P. Soder III and Joanne Bowser, $525,000.

Sea Island Ct., 16600-Grant Stephen and Courtni Crump Wright to Eduardo L. and Adriana Barcelo, $920,000.

Wellwood Ct., 1-Richard Davis Whitney to Amy E. Whitacre, $488,800.

DAMASCUS AREA

Coltrane Dr., 25636-Kimberly and Ashley Chandler to Brandon Bisselle and Amanda Saliba, $277,000.

Ridge Manor Dr., 26065-Antonino Cicala to Anice Abraham, $292,900.

Windfall Ct., 10417-Carolyn M. Burns and Mechelle Munn to Colby J. and Jamie L. Flint, $420,500.

DERWOOD AREA

Briardale Terr., 7856-Demetri J. Dimopoulos to Elizabeth M. Overton, $353,000.

Epsilon Dr., 7848-Jeffrey L. Witorsch and Paul G. Johnson to Leonard Clifton Abram and Angela Marie Pryor, $565,000.

Larosa Dr., 17212-Karen W. and John C. Harvey to Matthew J. and Randi L. Parnell, $527,000.

Muncaster Rd., 18909-Eliseo A. and Silvia V. Albanez to Clark J. and Laureece W. Hymes, $425,000.

Park Mill Dr., 17801-Anatoli M. Malyguine and Olga N. Aprelikova to Wayne and Mary Empson, $490,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Concerto Lane, 675-Melanio P. and Bella S. De Guzman to Emily A. Lanford, $388,000.

Franklin Ave. E., 607-Altassa Corp. to Roberto A., Sylvia L. Cruz and Brian R. Navarro, $420,000.

Justin Way, 712-Robert J. and Eileen M. Coyne to Mathias C. and Emma K. Jackson, $415,000.

Lorain Ave., 9909-Robert F. Devine and Miriam Laura Yarmolinsky to Nicholas A. Steiner Bravos and Mariah Meiss Bricker, $480,000.

Manchester Rd., 8700, No. 11-M&T Bank to Hiwot Maru and Brook Abdu, $80,000.

Perth Pl., 600-Lydia Snapp Knechtel to Marco A. and Danny Zapata, $370,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 412-Anderson T. Bray to Andrea Sullivan, $220,000.

Walden Rd., 9012-Timothy M. and Carolyn H. Richardson to Patrick D. Mauro and Marcella Coyne, $530,000.

GAITHERSBURG AREA

Christopher Ave., 405, No. 31-Augustine Kang to Sonia E. Matus De Herrera, $160,000.

Coriander Dr., 7923, No. 12-Heidi A. Prescott and estate of Heather May Fish to Joseph C. Moore and Georgia Calambokidis, $120,000.

Flower Hill Way, 18448-Teresa and Michael Wilson to Raquel M. Balingit, $480,000.

Highland Ave., 10-Edward A. Hoiler Jr. to Christopher Hiroshi Krietz and Melissa Marie Zweng, $425,000.

Mountain Laurel Terr., 18560-Deborah Irene Murphy Wetzel to David D. Palmer Jr., $335,500.

Purple Martin Lane, 18814-Richard John and Sharon L. Staiger to Calvin and Karina Jenkins, $269,900.

Shea Lane, 16724-Justin M. and Christen Hobbs to Kenneth R. and Susan D. Marken, $447,000.

Tulip Grove Rd., 9124-Ted E. Manley and Gail E. Newcomb to Milan Stankovic, $400,000.

White Barn Ct., 11209-Arun K. Mathur to Magali Flores Munoz and Jonathan Ambrosio, $305,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Booth St., 31, No. 157-Maya Ashley Vemuri to Ann G. Parambil, $247,500.

Clifftop Dr., 760-Meixia Gao to Michael and Nazelie Nersesian, $365,000.

Exchange Ave., 442-Natalie Shuster Lugo and Mark S. Shuster to Huixian Xu, $420,000.

Foal Lane, 11902-Silvia H. Ivanova to Lingling Miao and Ziran Zhao, $385,000.

Gatestone Square St., 655-Wenjung Wang and Zengyuan Yang to Ronald and Dana Sheryl Guice, $545,000.

Gooseberry Ct., 15600-Jamie E. and Michael T. Dobbs to Paul R. and Michele K. Lumsden, $922,500.

Horn Point Dr., 16904-Harold Edward and Elena Detwiller to Kelli J. Bankard and Lucas K. Perry, $667,000.

Kent Oaks Way, 212-Joseph S. and Susan Slater Williams to Dmitry V. and Natalya I. Yun, $910,000.

Little Quarry Rd., 127-Scott C. and Pamela Martin to Norman P. Hubbs IV and Mariam Ghovandlou, $830,000.

Masonwood Dr., 15305-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Roger and Lisa Echeandia, $1.14 million.

Orchard Dr., 70-Feng Liu and Yan Shun Chu to Eak Raj Gautam, $333,000.

Parkview Ave., 212-Peggy J. Lopez and Robert D. Tunstall to Dawei Li, $480,000.

Quince Orchard Blvd., 832, No. 102-Priscilla Anne Walchshauser to Ruben Dario Deza and Inna Lariiciuc, $106,500.

Ramsburg Ct., 11411-Shakuntala and Anura Chularaja Gunarane to Cheol J. Park and Won Jung Choi, $965,000.

Ridgepoint Pl., 305-Norman S. Marks and Judith L. Benkendorf to Gina Rubinstein, $482,500.

Secluded Lane, 14224-Firouzeh and Mitra Hashtroudi to Premkumar Mani and Ruchi Pande, $770,000.

Sharpstead Lane, 42-Michael J. and Samantha H. Kravitz to Drago and Mirjana Skrtic, $645,000.

Strummer Lane, 314-CF7 Owner Corp. to Brenna A. Dutton, $1.26 million.

Turkey Foot Rd., 14423-Bank of New York Mellon and the Bank of New York to Yuesheng Li and Fei Zhou, $910,000.

GERMANTOWN AREA

Ambassador Dr., 13505-William N. Turner to Ling Pan, $278,000.

Autumn Trail Dr., 13605-John Burson to Michael T. Brennan, $409,000.

Beaconfield Terr., 20327, No. 1-John Callahan to Scott B. Kendall, $183,000.

Black Rock Rd., 16401-Scott Howard and Melissa Mostrom to Brian L. and Deborah J. Tupa, $425,000.

Caledonia Ct., 18704, No. K-Yekaterina Mamchur to Rebecca Noel Prater, $175,000.

Cherry Bend Dr., 19120-Cong Zhang and George Jiang Young Li to Seblewongel G. Eshete and Dereje E. Gizaw, $330,000.

Country Ridge Dr., 13304-U.S. Bank to Gladys Velasquez Bonilla, $250,000.

Crystal Rock Ct., 18-Cheryl A. Dove to Solange A. Kutowu, Jude D. Wayi and Koffi Agbobli Dougno, $295,000.

Esworthy Rd., 13840-John Russell to Gary and Nanci Feldman, $919,000.

Gallop Terr., 14045-Dwayne Mitchell and Tara L. Parker to Hadda Camara Faye, $355,000.

Kildare Hills Terr., 13507, No. 204-Robin Delores Chun and estate of Tanya L. Chun to Dawit Wolde Amanuel, $142,000.

Lullaby Rd., 13829-Karen L. Williford and James T. Dungan to Ian Deshea Yankosky and Connie Yenhwa Cho, $569,000.

Mustard Seed Ct., 18650-Luis F. and Maribel Romero to Pan Choy, $265,000.

Pepper Ct., 13308-BLN Properties Corp. to Bernard C. Alferez and Thi Ngoc Le, $430,000.

Poplar Hill Rd., 14804-Terry W. Zenon Sr. and Natalia J. Peart to Alberto Felipe and Marianna Doris Jimenez De Lucio, $834,888.

Shadyside Way, 20647, No. 8-126-David Bryan Thomas Jr. to Edith O. Waller, $200,000.

Sparkling Water Dr., 18801, No. 8-Laura C. and Andrew R. Beard to Elizabeth Y. Cueva, $218,000.

Summer Oak Dr., 11709-Peterman 1 Corp. to Adriana Beatriz Guevara Martell and David J. Funes, $285,000.

Tilford Ct., 13425-Xiaohua Chu and Bao Lan Zhu to Wenshu Li, $450,000.

Waters Row Terr., 20229-Drago and Mirjana Skrtic to Carlos and Devin Pedemone, $328,000.

White Sands Dr., 18734-Liz and M.E. Malin to James Tully, $289,000.

KENSINGTON AREA

Findley Rd., 2891-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Marlon Quiocho and Hang Nguyen Tingzon, $514,990.

Knowles Ave., 4102-Daniel J. Coughlin and Sarah R. Pilewski to Ilana Weinberg and James Charles, $661,000.

Metropolitan Ave., 10305-Bauer Dermel to Frank Albert Shields and Stephanie Megan Condrey, $785,000.

University Blvd. W., 3109, No. F-6-Marie Claire Gabriel to Christopher Allen Rowe and Annie Jeanne Gabriel, $201,000.

LAYTONSVILLE AREA

Brink Rd., 8220-Sherman O. and Debra A. Canapp to Betty Kasasa, $710,000.

Mobley Farm Dr., 21725-Joseph A. Sladki to Whitney J. and Marva L. Madise, $734,900.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brassie Pl., 19635, No. 6A-Emma J. Travis to Norma Natasha Redding, $244,900.

Delcris Dr., 8626-Rougeau Living Trust to Jerome L. Dempsey, $345,950.

Heritage Farm Dr., 7750-Steven Nguyen to Stephen Theodore and Alma Vanessa Ajamian, $375,000.

Keymar Way, 19344-Rudy G. Valladares Martinez and Jackeline Vega Sanchez to Roman A. Maldonado Fuentes, $242,500.

Royal Bonnet Cir., 18166-Lee G. Rider to Jeanette D. Lewis and Augustine Richardson, $305,000.

Stedwick Rd., 10020, No. 304-Peter A. Marchant to Leah M. Alabanza, $165,000.

Walkers Choice Rd., 18610, No. 1-Catherine Y. Pei to Indra Widya Putra, $95,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Chickasaw Dr., 1133-Paul J. McGarvey to Marites P. Cedenio, $225,000.

Dilston Rd., 1503-Wilfred S. and Alice M. Banaci to Walter Berrios Chamul and Dilia Berrios, $430,000.

Piney Branch Rd., 8830, No. 804-Philip Karasik and estate of Rachel Ann Travers to Reina Rosario and Claudia L. Somoza Pineda, $102,500.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bear Valley Terr., 2227-Deborah Greene Bryant to Sean Wendlinder and Maria Jimenez Pimentel, $390,000.

Bushey Dr., 12506-Francisca M. Brauch to Antonio N. and Erica V. De Leon, $380,000.

Doc Berlin Dr., 3825-Calatlantic Group Inc. to Daniel Edward Parow and Christopher Kyle Hansen, $375,000.

Ferrara Dr., 3813-Linsley E. Nyack to Sonia Cruz Sandoval, $349,900.

Glade Dr., 15111, No. 12-1C-Stephanie E. Sidella to Adrienne J. Taylor, $167,000.

Greenery Lane, 2309, No. 101-1-Lilian Vargas Ponce to Catalina A. Canales, $185,000.

Idlewood Rd., 11602-James Beverage to Miranda Worthington, $342,500.

Layhill Rd., 12610-Winchester Homes to Jessica Manandhar and Prajwol Shrestha, $544,926.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 412-Andrew Majower and estate of Joan Majower to Joyce J. Edwards, $306,000.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. D-Marc P. Kramer to John L. and Carol S. Gilbert, $440,000.

May St., 3711-Michael W. and Courtney N. Beaver to Saeed Aghdam, $430,000.

Pennfield Cir., 14805, No. 208-Douglas R. and Kenneth E. Schaus to Robert Barry and Patricia Ann Grundy, $169,000.

Punch St., 14213-Joseph A. Consolino and Nancy L. Boling to Jiyoon and Hyunku C. Kim, $625,000.

Red Eagle Ct., 2330, No. 15-Elsy Marcela Moradel to Ketsanee Petoudomsiri and Kathleen Prime, $265,000.

Turnmore Ct., 1-James J. and Barbara J. Kelly to Gonzalo Dilaudo, $480,000.

Westholm Ct., 15021, No. 273-C-Vicky L. Willits to Jean D. Richelsen, $199,000.

Woolen Oak Ct., 14201, No. 6-32-Timothy Albert Litschgi and estate of John Kevin Litschgi to Kristin A. Singh, $195,000.

OLNEY AREA

Dumfries Cir., 17953-Janet R. Grinder to Emmanuel H. and Georgia E. Athanasakis, $450,000.

Hines Ct., 22-Julian H. Goldman and Maria V. Gorodetskaya to Jennifer L. and Lee D. Cossette, $328,600.

Olney Laytonsville Rd., 5320-Mary E. Allen to Parisima Nourmohammadi, $550,000.

Thornhurst Dr., 4521-Karen Lynn Cuviello to Isela C. Martin and Sebastien M. Watteau, $649,999.

Weston Pl., 4604-Margaret E. Holmes to Sanli Wang and Yuxin Hu, $390,000.

POOLESVILLE AREA

Campbell Farm Rd., 17101-Joseph Stratton Jr. and Leila Nimatallah to Mauricio Vladimir Martinez and Maria C. Torres Vasquez, $570,000.

Mount Nebo Rd., 14929-James Vandersea to Maureen L. and Donna M. Reese, $715,000.

POTOMAC AREA

Ansin Circle Dr., 12410-Murray P. Abrams to Mark R. and Jacqueline G. Olinger, $1.45 million.

Bettstrail Way, 1103-Barbara L. Richard to Amit P. and Seema R. Panchal, $876,000.

Bytham Ridge Lane, 133-Winchester Homes Inc. to Christopher James Dufek and Anne Marie Fejka, $1.05 million.

Copenhaver Dr., 9216-Owen and Lisa Burman to Mallory Elizabeth and Taggart Baim Hutchinson, $777,000.

Devilwood Ct., 11700-Anthony J. and Brenda Lee Pellicane to Jared B. Rubenstein and Anna Raykher, $840,000.

Fallsmead Way, 1429-Michael T. and Helene P. Ambrosino to Chuck Szeto and Michelle Tseng, $848,500.

Jeb Stuart Rd., 8300-Harry and Mildred Dornbrand to Charles Jeremy and Ashley Brannen Holt, $680,000.

Maplecrest Lane, 10602-I. Ling and Deana F. Chow to Andrew and Jaclyn Stief, $1.1 million.

Park Potomac Ave., 12500, No. 106-Stuart G. and Phyllis R. Blum to Jodi M. Savitz, $475,000.

River Rd., 13300-Jinxia Zhang to Kejia Li, $1.32 million.

Sundance Ct., 10233-Erik and Amy Rogstad to Brooks Morgan and Kathryn Mary O’Brien, $895,000.

Timber Hill Lane, 8616-Walter S. and Debra E. Goldberg to Harold Edward and Elena Detwiler, $990,000.

Victory Lane, 8703-Khalid and Shirin Ikram to Katherine Y. Jou and Brian Alexander Pieragostini, $726,500.

ROCKVILLE AREA

Antigua Terr., 10844, No. 77-Kameron F. and Krista L. Cox to Jeremy K. Adkins and Lee Levy, $420,000.

Bouldercrest Ct., 16-Minzhi Wang and Ling Wu to William W. and Jamie E. Seaton, $707,000.

Chapman Mill Dr., 5701, No. 2101-David and Helene A. Emsellem to Maryann Ortega, $331,900.

Courthouse Sq., 24, No. 612-Melissa A. Conley to Benjamin Lang, $270,000.

Edson Lane, 5805, No. 5805-2-Yehuda and Gila Nordman to Janet Voight, $412,500.

Evans St., 102-Said M. Dahreddine to Zachary W. and Jennifer Prager, $655,000.

Foxborough Cir., 9956-Ilyas and Roja Hamdizai to Derek and Russell Gestl, $594,999.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1320-Tanya M. Ivanov to Fei Han, $270,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 1208-Estate of Allen H. Mason and James D. Mason to Hope Green Hinkes, $150,500.

Hungerford Dr., 501, No. 366-Hyun Ju Kang to Michael Mobley, $285,000.

Lindley Terr., 2503-Frances M. and Jeffrey L. Miller to Virigina N. Takahashi, $678,900.

Mayfair Manor Dr., 5717, No. 108-Anil Sharma and Kamaljeet Sigh to Roubina L. Poochikian, $600,000.

Nicholson Lane, 5809, No. 810-Steven P. Benson and estate of Joan M. Wallace to Pushpa Varumal Thadani, $495,000.

Old Gate Rd., 7103-Allan Schwartz to Jeremy and Elizabeth Martinich, $875,000.

Olden Rd., 4712-Shannon Lynn Flood and James Shea Goheen to Marsha Greene, $407,000.

Reserve Champion Dr., 801, No. 17-302-Khoi Q. and Candice D. Tran to Payam Hariri, $420,000.

Rockville Pike., 10444, No. 102-Ryan W. Rowe to Silvia Albina, $165,000.

Stephalee Lane, 11122-Daryle Ryan and Beth O. Bobb to Jason Eric and Illana Cindy Rubin, $1.65 million.

Wootton Oaks Ct., 121-Pasquale and Courtney C. Silvestre to Peter Do and Kristen N. Hoang, $620,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Choctaw Ct., 20026-Kim H. Goh and Wen H. Chiu to Jose Luis Gastelu, $283,000.

Drumcastle Terr., 11664-Alex E. and Karen L. Garcia to Elizabeth Anne Sorenson, $288,000.

Halethorpe Terr., 11324, No. 188-Stephen Anthony Mann and Donya Botkan to Je Taek and Sang Im Woo, $190,000.

Panthers Ridge Dr., 12000-Hui Feng to Ranmin and Heng Liu, $328,000.

SILVER SPRING AREA

Chesapeake Ave., 705-Dana J. Shields to Elizabeth Petro and Morgan Stern, $614,000.

Dartmouth Ave., 702-LS Design Group Corp. to Christopher and Catherine Kalna, $730,000.

Glen Ross Rd., 1908-Larry T. and Mary D. Patterson to Paul Vincent Bruno and Margaret Darling Callahan, $925,000.

Meredith Ave., 10203-Dorothy Happiness Vivian Clark and Nora Buckley to Thomas and Caroline H.B. Witkop, $385,000.

Salisbury Rd., 2200-Joseph F. and Margaret C. Williams to Edward J. Murphy and Jenny M. Knopinski, $850,000.

Wayne Ave., 205-Roser Marie Rupard and Michael Eddins to Garrick Robert Racz, $437,500.

Windsor St., 303-Neil R. and Malgorzata J. Sullivan to Nathan C. and Lisette B. Steinwald, $799,000.

TAKOMA PARK AREA

Chester St., 8118-Frank M. Disimino and Nicolette M. George to Joshua H. and Sarah P. Shields, $575,000.

Heather Ave., 1020-David M. Carroll to Jennifer R. Hayman and Robert A. Wolcheski, $570,000.

Lockney Ave., 8116-Beau Aaron Archer and Drake B. Hagner to Regina D. and Kathleen D. Curran, $420,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 1120W-Xiaopi Jin and Elena Komarova to Sia N. Henry, $210,000.

Fifth Ave., 6407-Metro Area Management Corp. to Noila and Wade A. Sorenson, $585,000.

TWINBROOK AREA

Fletcher Pl., 717-Nationstar Reo Sub 1B Corp. to Angela M. Fritz, $393,700.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10402-Aaron W. Hunter and Maria Veronica Ramos Mejia to Eleanor K. Blalock, $497,000.

Barrie Ave., 10406-Henry R. Bauer and Darryn Lickliter to Todd A. Albertson and Stephanie L. Pico, $468,000.

Cambridge Park Ct., 2115, No. 8-Yvonne A. and Robert Edward Bailey to Phillip H. Fansler and Samantha J. Fede, $350,000.

Eaglewood Ct., 12038-Montenegro Investments Corp. to Sopnil and Aubry Bhattarai, $361,000.

Gannon Rd., 3902-Marta Sanders to Carlos Nolasco, $260,000.

Green Holly Terr., 10325-Sylvia L. Minor to Lucas Comfort and Shawna O’Donnell, $400,000.

Insley St., 10410-Michael J. Nocerino and estate of Sondra Nocerino to Emily Rose Bass, $369,000.

King George Dr., 11362, No. 12-Catherine Anne Dodge and Paule Bugala to Spencer Nam, $316,875.

Little Sorrel Way, 2109-Samanth G. and Brendon T. Miller to Do Thi Thanh and Ngo Hoai Vy, $458,000.

Randolph Rd., 2605-Gregory A. Yoder to John Maxwell Jordan, $345,000.

University Blvd. W., 2034, No. 6-Jeremy J. Schreifels to Kevin J. Davis, $400,000.

Westchester Dr., 2035-Sana Naveed and Steve Vieux to Mokyang Paul Kim and Morui Li, $453,200.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Buckeystown Pike., 3529-Barry L. Adams Jr. and Chad A. McDaniel to Matthew S. and Kolette D. Marcoff, $549,900.

Haddington Dr., 5614-Thomas M. and Sharon L. Newman to Robert Louis and Geraldine E. Carbo, $539,900.

Yorkshire Ct., 3333-William H. and Joanna Lilley to Brian E. and Karen E. Unruh, $407,500.

BRUNSWICK AREA

D St. E., 508-Amerihome Mortgage Co. Corp. to Edward J. and Sarah H. Wynee, $217,500.

Hope Farm Ct., 1307-Wilmington Savings Fund Society and Stanwich Mortgage Loan Trust to Stacy Kummer, $369,900.

Potomac View Pkwy., 721-Humberto A. Cabrera and Nathan Roberts to John William Diggs, $330,000.

Scheer St., 1316-NVR Inc. to Josue Gonzalez and Wanda Rodriguez, $314,095.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Holter Ct., 4407-Frederick and Terry Sparks to Stephen E. and Anne L. Ingram, $499,900.

Shadywood Dr., 3850, No. 2D-Betty Regina Mackley and Diana L. Straeb to Joelle Grossnickle, $145,000.

CLARKSBURG AREA

Regina Dr., 2214-Zachary D. Modig and Jennifer B. Werner to Thomas E. and Allison N. Meyer, $461,500.

EMMITSBURG AREA

Ramblewood Dr., 1457-Mary F. and Steven G. Dart to Michael D. and Kimberly M. Hill, $375,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Acacia Ct., 6814-Cynthia May Brown Marshall to Stephanie L. Redwine, $218,000.

Alysheba Way, 5610-Silvercrest Properties Corp. to Katrina Mangada, $370,000.

Autumn Olive Dr., 6544-NVR Inc. to Penelope and Paul Colbert, $397,825.

Ballenger Run Blvd., 6511-NVR Inc. to Hector Irizarry and Palmira Mendez Rodriguez, $344,630.

Bradley Ct., 502, No. 5L-Brian Michael Mayer to Sean Alan Carter, $162,500.

Britannic Pl., 6554-William and Nicole Steigelman to Akoba Akoubia, $350,000.

Cap Stine Rd., 4847-Margaret E. Heydrick to Jennie and Rodney Jamison, $460,000.

Clifton Rd. S., 6712-Christopher Regan Shafer and estate of Kenneth Oliver Greenwood to Karen Q.M. and Phillip P. Hall, $299,900.

Crabapple Dr., 5666-Rosemary and Harry J. Roenick to Leslie Ann Eyler, $265,000.

Duke Ct., 5176-Richard Bradford and Kathryn Anna Zimmerman to Colin B. Ripley, $238,000.

Farmhouse Dr., 5696-Jeffrey D. and Joanna D. Button to Avelino Martinez Portillo and Romduol Bin, $335,000.

Hames Ct., 7007-Joshua Adam Masser to Jorge A. Funes Cruz and Cristina Funes, $190,000.

Hunting Horn Ct., 507-John J. and Wendy Nash to Arvind Solanki and Seema Singh, $375,000.

Keswick Pl., 1114-Juan C. and Dawn M. Ramos to Joseph M. and Adrianne T. Leiter, $210,000.

Lancaster Pl., 576-Alban Place Partnership to Walter Marcos Higinio, Jessica Hurtado Marcus and Carlos Ramos Valencia, $236,350.

Leben Dr., 5953-NVR Inc. to Laronce Marshall, $316,200.

Madigan Trail, 6506-NVR Inc. to Rami Islam, $422,465.

Pendleton Ct. S., 13S-Andrew P. Egan and Charelin Elisabeth Rivas to Pedro O. Lara and Thelma L. Trejo, $210,000.

Posey St., 6206-NVR Inc. to Natausha Adamson, $360,565.

Purple Leaf Ct., 5770-Allen M. and Janet D. Roth to Eno I. Ekpenyong, $219,995.

Red Maple Dr., 5213-NVR Inc. to Mindy and William Collins, $511,914.

Shadbush Ct., 5806, No. C-Alexis Bunn to Steven K. and Samantha Marstaller, $162,000.

Sweet Bay Ct., 5765-Michael Alan and Clair Englebracht to Lindsay Nicole Nelson, $219,350.

Upper Mill Terr. N., 5543-Leilani A. Rubio to Benjamin E. and Shannon Wooten, $300,000.

Walcott Lane, 6511, No. 4-Samuel P. and Brenda J. Williamson to George L. Bistany, $298,450.

Wood Duck Ct., 6792-Angela R. Forney Conrad to Blanca Lila Menjivar, $237,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Apache Ct., 816-John William and Diane B. Rowland to Wilbur T. and Sandra H. Wright, $360,000.

Bear Den Rd., 2250, No. 403-Richard Frank Calhoun to Thomas M. Cuff and Nancy Purinton, $417,500.

Blandwood Rd., 605-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Denward C. and Joyce Ann Jamison, $547,260.

Broken Reed Ct., 8010-Carole A. Kriewaldt to Kathryn Meagher, $209,000.

Captains Ct., 8013-Michelle M. Martin and estate of Marilyn F. Sawyer Janzen to Michelle Anne Torres, $310,000.

Cliffside Terr., 6235-Nicholas Krop to Daniel Bozzo and Autumn Painter, $275,000.

Dockside Ct., 1480-Tyson M. Stull to Jair Gama Chavez, $230,000.

Fairview Ave., 105-Warren and Ashley Hinkle to Jason Frank Bonasera, $353,500.

Frederick Ave., 109-Ingrid P. Halvorson and Charles D. Savel to David Bruce and Kristin Patricia Hanna, $355,000.

Hamilton Ave., 22-Epic Properties Corp. to Shelley Tressler, $225,000.

Market St. N., 706-Ronald Charles and Kathryn Harbaugh Burow to Tyler Mackintosh and Lily Kunsha Brennan, $225,000.

Mill Pond Rd., 106-AMR Investments Corp. to Zachary R. Dillon and Brandi J. Duffy, $300,000.

River Run Ct., 7829-Catoctin Overlook Corp. to Kemuel Caceres Hernandez and Rebecca Domenech Muniz, $260,000.

South St. E., 13-Donna K. Harman to Charles D. Hamilton, $365,000.

Springwater Terr., 6341, No. 9304-Kay L. Wilkinson and Rita C. Goldberg to Christina P. Barmoy, $189,000.

Trafalgar Lane, 1423-Glenn T. and Diane S. Jones to Andrew Ho and Angela Shen, $296,900.

Waterside Dr., 2520, No. 115-Michele D. Lewis to Sharon and Bert E. Martin, $240,000.

Willow Oak Dr., 1304-Scott J. and Valerie L. Murphy to Jessica E. Fitzwater and Gerald D. Bigelow III, $370,000.

14th St. W., 12-Dameon V. and Cara J. Huether to Taryn Dee and John Burroughs, $355,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bear Creek Ct., 2111-Brian D. and Lauri A. Blevins to Youngjae Kim and Kyoohee Park, $463,000.

Butterfield Overlook, 2012-Michael J. and Eileen P. Martino to Catherine Denise and Willie Henry Gammage, $475,000.

Cohasset Ct., 2011-Ridgewall Corp. to Charles S. Ansong and Nana A. Akoto, $433,788.

Deerfield Pl., 105-Federal National Mortgage Association to Nicholas Bookman, $249,900.

Eastbourne Terr., 1015-Evelin Ag Wlodarczyk to Rita J. Ellsworth, $307,000.

Emerson Dr., 2605-Matthew W. Lacey to Heather L. Conversano, $275,000.

Heather Ridge Dr., 751A, No. 18A-Michael F. Amos to Randall Edward Fischer and Patricia Ann Winchester, $62,000.

Noblewood Ct., 1803-Miriam Robin and estate of Gary Lee Robin to Van Tha Hmun, $225,000.

Quartz Cir., 6092-Bruce E. Randolph to Carly J. and Michael Picco, $245,000.

Schley Ave., 614-John B. and Michael C. O’Connor to Adam C. Bradley and Courtney Ebner, $359,000.

Stonehouse Ct., 5805-David A. and Lisa A. Whitehead to Joseph and Rachel Stern, $380,000.

Taney Ave., 602-Michael and Shannon Frownfelter to Paul and Brigitte R. Farrell, $315,000.

Victoria Sq., 96-Catherine H. Didas Henry to Allen M. Holl and Angela N. Truitt, $205,000.

Waterford Dr., 877-Patrick S. and Tamara S. Brock to Bailey R. Wright, $218,000.

Whiskey Creek Cir., 101-James and Tina Brant to Samuel O. and Oluwatomi Bolanle Fadipe, $235,000.

12th St. W., 1413-Daniel W. Atwood and Melanie L. Santos to Claudia F. and Iris M. Fuentes Argueta, $280,000.

IJAMSVILLE AREA

Fairgreene Way, 5213-Kuljit and Amar Klar to Brian E. and Kendra N. Myles, $619,000.

Hopewell St., 10204-Oakdale Investments to Marina Denisova, $364,770.

Pheasant Run, 3120-Jennifer Garrard and Nancy P. Morgan to Megan Mary and Joseph Saverio Candaffio, $415,000.

KNOXVILLE AREA

Addition Ave., 3114-Joshua B. Garn to Robert and Pamela Paich, $205,000.

Jennifer Lynne Dr., 5-Terri L. and Monica J. Paige to Osei and Pamela O. Bonsu, $389,900.

Petersville Rd., 3610-Baltimore 180 Properties Corp. to Darren and Melinda Loy, $272,000.

LIBERTYTOWN AREA

Green Valley Rd., 9997-Ellen M. and James L. Forsberg to Veronica Burlas and Raymond Matthew Conner, $700,000.

MIDDLETOWN AREA

Bankbarn Cir., 14-Luis and Virginia Kay Rolon to Brent Belmont and Kiersten Millert, $308,500.

Ingalls Dr., 107-NVR Inc. to Eileen Ford, $408,685.

Main St. W., 204-Bo Chen to Coral K. Cruey, $275,000.

Stone Springs Lane, 508-James J. Colaianne Jr. to Alain Roger and Cecile Ndong Dissake Bileg, $304,000.

MONROVIA AREA

Gladhill Brothers Rd., 11615-Carl Fowler Jr. to Felipe and Maria Fernandes, $375,000.

Lee Hill Dr., 12505-Neil and Kathryn Weigle to Steven Kyle and Tess M. Bennett, $370,000.

Monrovia Blvd., 4535-NVR Inc. to Mohamed Gohar and Reham Youssif, $577,965.

Rosewood Rd., 3941-Dale H. Smith and Terry Smith Madison to Scott D. and Cecelia S. Baker, $325,000.

Seths Folly Dr., 4540-NVR Inc. to Mukumadi Tshibuabua and Ines Etoumbi, $393,460.

Viridian Terr., 4283-Winchester Homes Inc. to Stephanie Ann and Curtis Maurice Hunter, $559,458.

Weller Hill Dr., 11830-Conrad J. and Patricia A. Reese Farina to Allen D. and Monica D. Smith, $690,000.

MULLINIX AREA

Catoctin View Dr., 12316-Eric William and Shannon Charlice Lovewell to Amy C. Fitzgerald, $347,000.

Heritage Farm Dr., 8-Anastasia Michaels and M. Tucker Lazarus to Jeremy Robert and Kimberly Anne Burke, $525,000.

Moleton Ct., 4421-Hongyan Gao Mauro to Michael R. and Carol Beth McQuaid, $520,000.

Shirley Bohn Rd., 14758-Rick L. and Joy M. Pulley to James T. and Sharon S. Miller, $579,900.

Westridge Dr., 401-Jonathan Menz to Thomas and Teresa Fyanes, $380,000.

MYERSVILLE AREA

Hunters Knl., 1018-Bryan W. and Lisa L. Sixkiller to Jonathan P. and Julie A. Keeler, $500,000.

Woodland Way Rd., 11904-Christopher and Shawn Carr to Matthew C. Lawrence, $380,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Caspian Way, 10306-Steven P. Gribben to Umed Zokirov, $396,000.

Coldstream Dr., 6677-Sin S. and Frank Grzelecki to Katherine Yeakin, $250,000.

High Beach Ct., 10608-Jaclyn R. Noriega to Kyle A. Staley, $259,000.

Lakeridge Rd. W., 6707-Jonathan H. Pembroke to Tony J. and Stacey Holsinger, $276,080.

Nicholas Hall St., 317-New Market Residential LLA to Todd M. and Jessica L. Nelson, $510,000.

Pond Fountain Ct., 11145-Kevin M. Bates to James William Somerville, $370,000.

Sanandrew Dr., 11310-Alexis N. Dankanich to Lee Alan Janes Jr. and Annabel Hiltz, $479,900.

Shavano Rd. W., 6848-MS Aspen North Corp. to Richard J. and Kristin M. Demma, $501,430.

Watson Ct., 6058-Eileen Carol Ford to Jonas I. and Christina M. Mitchell, $410,000.

Yeager Ct., 6111-Richmond American Homes to Jonathan and Diana Greenberg, $442,519.

NEW WINDSOR AREA

Barnes Rd., 15405-Diane and Kevin Gooch to Ronald Eugene and Ann Marie Saylor, $428,000.

POINT OF ROCKS AREA

Canal Run Dr., 1746-David A. and Heather J. Clark to Michael H. and Ann M. Cohen, $365,000.

THURMONT AREA

Easy St., 117-Clabaugh Family Revocable Trust and Sandra K. Wiley to Jerry C. and Vivian E. Martin, $180,000.

Leekyler Pl., 2-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Staci R. Manan, $250,000.

Moser Rd. E., 59-Dennis and Dawn E. Sweeney to Kaitlyn M. Bolton Blevins, $217,000.

URBANA AREA

Atterbury Pl., 4068-Joshua and Stephanie Buchs to Victor A. Almeida, $365,000.

Braveheart Cir., 3932-Vladimir and Tatiana Lebedev to Axiang Liu and Bingfang Ruth Xu, $560,000.

Broad Branch Way, 5831-NVR Inc. to David M. and Kaitlyn M. Klein, $408,250.

Charterhouse Rd., 9209-Bank of New York Mellon and the Bank of New York to Ji Hong Hao and Hong Gao, $556,000.

Dunraven St., 9451-Eric C. Rubado to Michael Duane, $387,000.

Haycock Ct., 5705-Ocean Holdings Corp. to Vishwesh Parkash and Alison A. Mokashi, $495,000.

Notting Hill Dr., 9824-Bryan and Lisa Shinn to Amreen S. and Sajjad Ahmad Aziz, $750,000.

Quinn Orchard Rd., 6005-Whitney D. Swiger Hartsock to Tammy Kefauver and Todd Keith, $237,000.

Shady Pines Dr., 8831-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Samir K. and Elora Gupta, $431,793.

Sprigg St. N., 3727-David M. and Maryam Jordan to Bridgetta Bourne and Leslie Firl, $635,000.

Tabard Lane, 3502-Samantha H. Baker Dowling to Nelson Martinez and Raissa Benitez, $364,900.

Timber Green Dr., 3504-Dream Finders Homes Corp. to Tarik O. Chapman and Jane A. Mulvihill, $578,082.

Wasatch View Dr., 3004-NVR Inc. to Nicholas and Amy Caretti, $764,650.

WALKERSVILLE AREA

Chapel Ct., 100, No. 319-Carol A. Morrison to Thanh Ho and Truong An T. Vo, $143,000.

Discovery Blvd., 8524-Stephanie L. Abrecht to Tameka Cora Sims, $188,000.

Silver Crest Dr., 305-John J. and Anne M. Jeffas to Charles A. and Deborah A. Lefevre, $334,500.

WOODSBORO AREA

Cornell Dr., 229-Justin M. and Megan A. Cook to Bruce E. Randolph and Nicole M. Baugress, $405,000.

Woodsboro Rd., 104-Kevin J. and Elizabeth A. Shields McGuinness to William J. Steele and Brittany D. Gartner, $204,500.