Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Barkwood Dr., 14531-Daniel Muravchik and Mariya Belik to Amit Kumar Agrawal and Priyanka Pandey, $555,000.

Bel Pre Rd., 4812-Maura and John J. Dunn to Aemere and Hiwot Gebremedhin, $480,000.

Evanston St., 13012-Joseph Hurley and estate of Maureen A. Hurley to Alexander Y. Kim and Neda Ahmadi, $399,000.

Frankfort Dr., 4301-Mary Francis and George P. Mills to Benjamin W. and Erin P. Johannes, $480,000.

Landgreen St., 4232-Matthew V. Luis to Dilshad A. and Tariq A. Awan, $415,000.

Norbeck Rd., 5129-Julie Nian Jer Knight to Jennifer A. Knight and John E. Nilsson, $500,000.

Powder House Dr., 4735-Stuart R. and Sally J. Levine to Michael Fraggetta, $580,000.

Trailway Dr., 5212-Daniel A. and Patricia Ellerman O’Connell to Keith M. and Erin Kemp Platte, $570,000.

Wissahican Ave., 4614-Joe Ray and Sylvia Lucero to Brian Monterroso Alvarez, $405,000.

BETHESDA AREA

Baltimore Ave., 5112-Deborah P. Danegger to Justin C. and Tiesa M. James, $1.54 million.

Battery Lane, 5000, No. 104-Adolfo Firpo to Richard S. Martin, $549,000.

Burdette Rd., 8300, No. 475-FH Bethesda SL RCU Corp. to Fred L. and Mary E. Brown, $611,582.

Burdette Rd., 8300, No. 760-FH Bethesda SL RCU Corp. to Mortimer and Barbara Mishkin, $590,180.

Chalon Dr., 8820-Kenneth L. and Christine F. Aubrespy Shanks to Louis K. and Nina J. Myerson Fisher, $1.56 million.

Elliott Rd., 5220-Stephen B. Calkson to Douglas James Lederman and Katherine Scharff, $1.46 million.

Fairmont Ave., 4801, No. 509-Geta Chew and Ida Sahlu to Sandra Van Bochove, $310,000.

Flint Dr., 4907-William H. and Barbara M. Bollman to Pablo Gistau Cosculluela and Olga Gomez Garcia, $1.36 million.

Goodview St., 6224-Marcia J. Jeffries to Tingting Mu and Shunjie Guo, $1.24 million.

Groton Rd., 7731-Helen E. and Kieran I. Travis Mays to Michael Sean Skerl and Oona Schmid, $740,000.

Highland Ave., 4513-John J. and Molly L. Walpuck to Robert J. Corker and Karen Bedell, $1.23 million.

Lone Oak Dr., 6411-Eleanor M. and Alfred G. Anderson to Mynae L. Kuawogai, $540,000.

Magruder Mill Ct., 8408-Dorothy C. Tischler to Susan S. Xu and Xiaomin Li, $880,000.

Mohican Rd., 5508-Janet Carol and Frans Nauta to Joseph Crusau Harris Jr. and Stephanie D. Angelo Harris, $895,000.

Park Lane, 8007-Thomas J. Genecco to Dustin B. Resnick, $1.18 million.

Rockmere Dr., 5701-Caroline E. Blakely and estate of William James McAuliffe to Robert Edward and Christine Collins Grant, $925,000.

Seddon Rd., 9401-Philippe and Patrick Gourrierec to Lior Ben Soussan and Dorina Zindell, $775,000.

Spring Lake Dr., 7501, No. B2-David W. Landram to Afsin and Ayse Caglayan Ustundag, $191,000.

Trafton Pl., 5715-Ross D. and Beth H. Cooper to Craig Michael and Tomoko Hosaka Mullaney, $1.25 million.

Westlake Dr., 10300, No. S104-Wells Fargo Bank to Rebecca Azhadam and David Avrum Pressman, $165,000.

Willow Gate Lane, 9110-Sylvanus A. and Bolanle A. Ayeni to Todd E. and Melissa M. Phillips, $1.11 million.

Woodfield Rd., 4606-Ingrid Sunzenauer and Ralph Cavanaugh Wright to Victoria Ann and Mark Lauesta, $800,000.

BOYDS AREA

Ascot Square Ct., 14518-Stephen and Lois Lane to Suhe and Sarah Sarengaowa Harnood, $600,000.

Endora Cir., 18210-Allison and Patty Chu to Seunghee K. Shin, $370,500.

BROOKEVILLE AREA

Bordly Ct., 20505-Barlow S. and Pauline M. Lynch to Linzell and Rhonda Harris, $960,000.

Golden Valley Lane, 19716-Robert Edwin and Mary Diane Tegethoff to Mitchell Aaron and Sara Henick Freed, $895,000.

BURTONSVILLE AREA

Allnutt Lane, 15717-Peter A. and Shelley S. Drefuss to Allie M. Coyle, $420,000.

Falconwood Pl., 4208-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Tanyi Samuel Orock, $374,000.

McKnew Rd., 14920-Daniel T. and Kim M. Bobola to Thu Houong Thi Tram and Roshar N. Randeniya, $420,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Ainsley Rd., 1519-Sharon E. Snider to Emily H. and Christopher A. Baty, $405,000.

Bruton Parish Way, 3424, No. 25-169-Tesfamariam A. Berhane and Lettenegus A. Engeda to Mekuria G. Bint, $230,000.

Castle Ridge Cir., 3306, No. 20-Dhirendra and Rashmi Shah to Teshome Kumssa and Tersit Gossaye, $329,900.

Chiswick Ct., 1744-Sarah K. and Ahmad H. Azamy to William P. and Susan L. Healy, $470,000.

Gentry Ridge Ct., 3544-Robert L. Clark Jr. to Dagmawi Muluwork Tedla, $355,000.

Milestone Dr., 1413-Mabel R. and Gordon Grantham to Juan Antonio Andino and Amanda Catherine Caruso, $373,000.

Palermo Dr., 12521-Blue Homes Corp. to Masoud Hamedi and Nina Rajaei, $425,000.

Shinnecock Dr., 13110-Meena K. Khanna to Ashraf and Muhammed A. Kazmi, $515,000.

Venetian Rd., 13106-Jadefield Investment Corp. to Jonathan D. and Meriyati Brown, $562,000.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Dr., 4800, No. 204-Francois R. Lepelch to Ryan C. and Stacey D. Band, $410,000.

Cummings Lane, 3402-Joel Wiginton and Brenda Costello to Alan J. and Lisa A. Devlin, $1.2 million.

Kirke St. W., 26-Richard A. and Susanne W. Weinrauch Leach to Francisco J. and Donna A. Arbide, $1.88 million.

Park Ave. N., 4620, No. 707E-Anne Marie and Daniele Nunez to Adrinne F. Deming, $485,000.

Ridgewood Ave., 7412-Patricia Ruggles and Charles F. Stone III to Virginia Hume and Andrew White Onufer, $1.69 million.

Terrace Dr., 2921-Kalyan Koirala and Chandra M. Shrestha to Ruth Becker Mergi and David M. Becker, $799,000.

Wisconsin Ave., 5610, No. 1503-Glenn H. and Loretta K. Rosenthal to Harvey J. Yaverbaum and Kathryn C. Meyer, $1.85 million.

CLARKSBURG AREA

Bent Arrow Dr., 23218-Duvuru Rajanikath to Srinivas Kola and Madhavi Kambampati, $625,000.

Fulmer Ave., 22235-Winchester Homes Inc. to Uday Seelam and Sireesha Vanka, $540,000.

Green Poplar Loop, 177-US Home Corp. to Amadou Bah, $432,000.

Observation Dr., 23210, No. 2255-Daniel Konieczka to Gregory Richard Walker and Yvette Andrea Kelly Walker, $308,000.

Petrel St., 13729-Winchester Homes Inc. to Kenrick Henderson, $154,532.

Prices Distillery Rd., 13115-Marle Ann Cuttitta and Nelly Hysen Foo to John Dean and Maria McDaniel, $650,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Bryants Nursery Rd., 17-Thomas and Esther A. Pinder to James H. and Mioak Seong, $725,000.

Donora Rd., 17332-Emmett and Dorris Hannawald to Jose A. Lima, $484,500.

Southview Ave., 427-Larry N. Wershbale to Richard Larson and Lucia Acin Andion, $432,000.

Woonsockett Lane, 432-Kenita Barrow to Wendy Catalina and Nathan Lawrence Evans, $435,000.

DAMASCUS AREA

Hawkins Creamery Rd., 9819-John J. and Valerie B. Hughes to Wilian A. and Karen Noemy Flores, $386,000.

DERWOOD AREA

Bethayres Ct., 1-Richard Morris Golland to Borislava Krumova and Svilen Tsankov, $500,000.

Millcrest Terr., 7213, No. 8-2-Perfect Home Corp. to George S. Rustad, $322,000.

Nutwood Ct., 7627-Nova MD Corp. and Nova Partners Corp. to Paul Stephen Snider and Juting Kaung, $392,000.

Shady Mill Rd., 17716-Alena Lizonova to Scott Seronello, $535,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Dryden St., 911-Sean A. and Kathryn J. Wilson to James A. and Lauren Sracic, $395,900.

Flower Ave., 9603-Susan Eynon and Nancy Eynon Lark to Richard Barry and Tara Adele Gump Newhouse, $535,000.

Granville Dr., 216-Sonja O. and Kevin R. Spence to Michael Robert Dziuban and Allison Claire Hutchings, $525,000.

Northwood Ave., 104-Richard E. Weinfeld and Sara A. Shelley to Eileen Kessler and Joan Caivano, $686,000.

Ridgemoor Dr., 10303-Joseph G. and Katherine H. Lively to James P. Morris and Anna E. Winthrop, $621,500.

Sonata Way, 717-Avi and Hani Chertock to Christopher R. McGoff, $589,000.

GAITHERSBURG AREA

Autumn Maple Lane, 19228-Donald Nicholas and Erica Ray Hope to Whitney Randolph Steele and Linda C. Randolph, $810,000.

Centerway Rd., 8976-Shirley M. Harty and Austil Jadusingh to Tewodros M. Bacha and Keya Gemechu, $308,000.

Christopher Ave., 435, No. 100-Colleen M. Conner to Shiva Saber, $124,900.

Deer Park Ct., 2-Behnoush Haghighian to Jose A. Guerra, $459,000.

Elioak Terr., 7566-Gina L. Morosky to Staci Louise Reno, $370,000.

Guildberry Dr., 18405, No. 302-Shawn S. Jing and Zhengnan Zhang to Milenka, Mirko and Slavisa Simic, $135,000.

Kelso Terr., 8719-Catalina Carmen and Victor Mendieta to Marian N. Bediako, $285,000.

Mainsail Dr., 9845-Courtney Osborne to Chengen K. Chang, $490,000.

Muncaster Mill Rd., 7432-Kelly Marie DeLauder to Jose S. Escobar Mina and Santos D. Marquez Flores, $375,000.

Raven Ave., 650-Michael Ray Hsu and Hirono Ishigami to Michael Anthony Vito and Amanda Ghezzi, $414,900.

Whetstone Glen St., 627-Hahns Solutions Corp. to Alokik and Seema Kanwal, $380,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Argosy Cir., 11-David I. and Connie Y. Chang to Saeed Motazedi and Lelia Nattagh, $750,000.

Botany Way, 14728-Abdul H. and Tanzila Sheikh to Meixing Ji and Jixin Wang, $745,000.

Chestertown St., 729-Natalie L. Board to Matthew P. and Pamela B. McCarthy, $675,000.

Cornerwood Ct., 7-Kat Realty Corp. to Matthew S. and Rachel N. Holmer, $347,500.

Diamondback Dr., 601, No. 9-A-Calatlantic Group Inc. to Mark Julian and Martine Ellenbogen, $530,000.

Fields Rd., 9701, No. 302-Alexander J. Parris to Aida Marisol Gonzalez De Vodniza and Jose Luis Vodniza, $180,000.

Fountain Green Lane, 219-Robert R. and Lorrie B. Brown to Katya and Scott B. Simon, $495,000.

Golden Ash Way, 27A, No. A-Scott Kevin and Chelsea Paige Cederbaum to Cynthia Ann Gagnon, $395,000.

Green Meadow Rd., 15913-John P. and Elizabeth A. Krisko to Jason and Kathryn Poppe, $725,000.

Jones Lane, 14420-Bernard J. and Hilda F. Poss to David and Linda Landsman Weiss, $505,000.

Kentlands Blvd., 400, No. 103-Shahrzad Gohari to Michael T. and Maura E. Rickman, $290,000.

Main St., 1001-Suriyan Scorsat to Jordan D. Lane, $495,000.

Midsummer Dr., 422-Robert C. and Karel C. Fick to Kathryn Elizabeth Lourenco, $750,000.

Orchard Ridge Dr., 936, No. 200-Timothy P. and Cindy McAllister to Dmytro and Krystyna Lavnik, $390,000.

Pointer Ridge Dr., 911-Chiranjeevi Bhavansikar and Sanchita Roy to Michael L. and Laurie R. Mann, $590,000.

Quince Trace Terr., 15723-Phillip James Moore to Mark E. and Karen L. Kaufman, $715,000.

Raven Rock Dr., 16500-Hong Chang Ni to Cesar Montalban, $495,000.

Riding Loop Dr., 13908-Sumeet Shah and Archana Jaiswal to Tuhina and Shantanu Purohit, $660,000.

Settlers Landing Way, 14604-101 Geneva Corp. to Xiaoyan Li and Zhigang Sun, $733,000.

Side Dr. W., 698, No. 3-Leydi Nohemi to Jessica M. Guevara Reyes and Clementina Pereira, $216,000.

Swanton Lane, 4-Richard S. and Brenda A. Willard to Jong Yul Kim and Yun J. Lee, $600,000.

White Water Way, 14201-Conrad R. Aschenbach and Stephen D. Weiss to Eric S. and Carrie A. Sypes, $1.1 million.

GERMANTOWN AREA

Arminio Ct., 15205-Wynne S. Amick to Li Jin Dong and Ching Yu Sun, $925,000.

Barleycorn Terr., 12919-Matthew Barry Kiser to Blanca O. Reyes, $432,000.

Birdseye Dr., 18838-Jenna C. Wagoner to Angela V. Michelin, $265,000.

Blossom Hill Way, 13115, No. 2405-Jacob R. and Judy O. Zangrilli to Vipul B. and Faguniben V. Patel, $347,500.

Chalet Dr., 18040, No. 15-104-Melaine A. Bond to E. Juana Mitchell, $185,000.

Coachmans Rd., 17900-Kevin and Ann Marie Massenberg to Suresh Murugan and Mythili Vandara, $677,500.

Cross Ridge Dr., 19231-Harry Louis Stone to Damaris A. Richardson, $295,000.

Deerwater Dr., 13626, No. 1-C-Eric Zolkiewicz to Thurston Bryant and Ann Rose Sexton, $234,000.

Fetlock Dr., 19518-Norma S. Recalde to Bushra Zaffar, $300,000.

Golf Course Dr., 20502, No. 92-Lorelyn B. Pierola to Brian J. Dufour and Jennie Rose Delia Dufour, $330,000.

Larentia Dr., 19831-Jacob Azhdam to Nilda Denegri Cooper and Pamela L. Samet, $225,000.

Onax Dr., 17409-Stuart Estler and estate of Yuli Estler to Darrell I. and Samantha L. Wigglesworth, $345,975.

Pickering Ct., 39, No. 39-102-Eric Rivera to Harvey Jayson Amoranto and Violevic Delima Tanael, $197,500.

Ranworth Dr., 19338-Amit Vaidya and Pooja Agarwal to Anthony S. Ham and Ann S. Choe, $636,000.

Seneca Rd., 14426-Harry Richard and Susan Marie Cole to Kenneth M. Lamm, $850,000.

Spring Meadows Dr., 14904-Margaret Ann Talbott to Keith J. and Christina R. Kiedrow, $710,000.

Thyme Ct., 13033-Martrez M. Marshall to Claudia G. De Amaya, Camila G. Vanegas and Wilber A. Reyes Rosa, $234,000.

Waterside Dr., 20127, No. 96-Adam S. and Jenna E. Ochmke to Christen N. Hobbs, $255,000.

Willow Spring Cir., 12509-Derrick and Latoya Conward to Maria C. Castillo, $252,500.

KENSINGTON AREA

Decatur Ave., 3818-Justin Thorn and Tara Henteleff to Leah Maia Sneider and Lucinda Conant Grinnell, $425,000.

Flanders Ave., 4905-George H. and Nancy C. Wong to Aaron P. and Tiffany A. Petrillo, $627,000.

La Duke Dr., 9842-Doreen Gray to Thomas C. and Carrie M. Mampilly, $920,000.

Nimitz Rd., 3712-Avner and Judi Koldaro to Demetrius Britt Jr. and Kimberly Garcia, $470,000.

Saul Rd., 4213-Karl D. and Marian W. Hawver to Robert Adam and Julie Kate Liotta, $919,500.

LAYTONSVILLE AREA

Club View Dr., 24209-Matthew and Melissa Romeo to Justin Rosenberger and Katelyn Gankos, $475,000.

Newbury Rd., 24108-John Gillette and Jenell King to Christina Marie Mortimer, $339,900.

Silver Crest Dr., 25120-Daria L. Teti to John J. and Dana J. Romero, $452,500.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Aspenwood Pl., 9505-Robert Francis and Anne Lanshe Oyler to Sara Helen and Lars Johannesen, $425,000.

Brooke Grove Ct., 19137-Edward W. and Joanna Kruse to Karen Kamachaitis, $460,000.

Chatteroy Pl., 9447-Barbara C. Smith to William Edgardo Cabezas Alfaro and Jessica Elena Rodriguez Gomez, $350,000.

Duffer Way, 9753-Michael L. and Donna L. Canfield to Eunice J. and Luiz Ricardo, $358,000.

Gallatin Ct., 19516-Anthony T. Milanowski and Jean K. Demuzio to Gaudencio and Marcelina Hidalgo, $357,000.

Lake Shore Dr., 9745-Patricia M. England to Minxia Song and Zhining Wang, $243,500.

Otter Cove Ct., 7959-Siqian He and Xin Wang to Marie R. Alexis, $234,500.

Shady Pine Cir., 8504-Douglas C. Deist to Osmia Otilio Mercado Lainez and Leticia D. Membreno Orellana, $449,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Stateside Ct., 9402-Terence J. Morse and estate of Margaret M. Morse to James, Linda, Santona and Subash Rozario, $377,500.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bel Pre Rd., 3964, No. 6-Guillermo Mendoza to Ada Zelaya Hernandez, $132,000.

Carriage Square Dr., 14932-Alicia Gayle Cohen and Gregory S. Fuller to Jose Carlos and Ruby Martinez, $339,000.

Doc Berlin Dr., 3910, No. 21-Kenneth B. and Donna M. Wagner to Joyce M. Heller, $375,900.

Epping Rd., 12628-Cindy Lynn Coleman to Osvaldo Millar Mendez, $312,000.

Georgia Ave., 13000-Sook Ja Lee and Juliana Sciaraffa to John I. Suh, $345,000.

Hathaway Dr., 12704-Evelyn W. and Norval R. Stephens to Axel V. Monroy Noguera, $321,000.

Jingle Lane, 13107-Estate of Patricia A. Fato and Johnny B. Fato to Frank Edward Jacob, $390,000.

Leisure World Blvd. N., 2900, No. 503-Joseph C. and Patricia M. Reynolds to Roberta Helzner, $321,501.

Leisure World Blvd. N., 3200, No. 310-Katherine E. Hubert and Paul J. Hubert to Valerie Newman, $345,000.

Mears Lane, 2200-Ekaete Okoro to Lamin Bojang, $475,000.

Pennfield Cir., 14905, No. 2C-Frances B. Nebesky to Cindy L. Coleman, $320,000.

Rabbit Hollow Pl., 1523-Sheila S. and Monte W. Lee to Michael Haven Wu, $525,000.

Valleyfield Dr., 14103, No. 10-3-Jeffrey T. Walker to Kenneth M. and Marjorie L. McNabb, $218,000.

Wilcox Lane, 1719-David and Gretchen Rowe Clements to Kelvin Ernesto Castillo, $335,000.

OLNEY AREA

Boastfield Lane, 4500-Josie Guia Bautista to Eliazar Cruz Rojas, $325,000.

Fishermans Ct., 4407-RRCAP SFR II Corp. to Victoria Lee Randall, $304,124.

Meadowland Terr., 18607-Paul G. and Joanne P. Grimes to James M. Lowe and Dana J. Ruminski Lowe, $537,000.

Parson Grove Ct., 24-Richard David and Barbara Levin Peacock to Thomas L. and Janine M. McLaughlin, $499,000.

Seabiscuit Dr., 2873-Toll Partnership to Khalfani D. and Tiffany Walker, $1.52 million.

Winding Stone Cir., 4604-Mark J. and Carissa A. Dichiara to Ira Bryan Horowitz, Kim Hope, Bruce L. and Eileen S. Blumenthal, $690,940.

POTOMAC AREA

Bedfordshire Ave., 11601-Joan H. Finberg to Melissa Ann Raggi and Payum Sean Milani Nia, $907,000.

Chapel Rd., 10221-Michael T. and Barbara C. Flynn to Richard Morris Golland and Lei Zhang, $900,000.

Conestoga Way, 9917-Brian P. Tracy and Joseph E. Marci to Richard T. and Dakota L. Kenney, $1.2 million.

Crimson Leaf Terr., 9304-Charles P. Lee and Erika Marie Brown Lee to Jennifer R. and Jason J. Drake, $1.3 million.

Fawsett Rd., 11119-Dan H. and Jennifer Park to Weijun Yang, $1.86 million.

Great Arbor Dr., 10310-Baoxia Mi and Min Liu to Jose Pablo Zuniga Arias and Silvia Vanessa Rodriguez Lasso, $858,000.

Horseshoe Lane, 8520-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Mostafa Zandieh and Negar Ghaderian, $979,000.

Korman Ct., 9837-Mark A. and Amy L. Wolf to Shuo Cheng and Dandna Xu, $980,000.

Postoak Rd., 8518-Louis and Lori Lerman to Qi Chen, $815,000.

Stable Way, 7906-U.S. Bank to Keisha McCormick, $274,000.

Tallyho Tr., 8810-Andrew S. and Chrisida Z. McClymont to Nicholas C. and Tania N. Kamphaus, $900,000.

Tuckerman Lane, 8829-Helen Song to Soumya K. and Devoki D. Sengupta, $625,000.

Whiterim Terr., 7718-Philippe A. and Schahrzad T. Oudinot to Sarah R. Rothenberger, $735,000.

ROCKVILLE AREA

Bargate Ct., 11915-Kendall Lucas to Avinash Kalsi, $548,000.

Brewer House Rd., 10924-Carl M. Leventhal to Deidra Gray Weaver, $650,000.

Chapman Mill Dr., 5712, No. 1408-Caymus Enterprises Corp. to Michele S. Bastani, $380,000.

Crofton Hill Lane, 149-Jian Guan to Marek Kaminski and Yitao Ma, $700,000.

England Terr., 200-Eduardo and Ingrid M. Sevilla to Jachson R. Franco, $257,550.

Fallsgrove Dr., 317, No. 71-Timothy Tingfai Yu and Grace Szewai Leung to Zhixio Chen, $338,000.

Grand Champion Dr., 906-Attila R. Szalay to Arleen Wang, $590,550.

Grosvenor Pl., 10201, No. 305-Odysseus and Elena Mikalis to Thomas N. Blanc, $217,000.

Hardy Pl., 206-Christopher and Hannah Rasa to David John Postovit and Ruth A.C. Ropley, $515,000.

King Farm Blvd., 302, No. 30211-Yungjae An to Christopher Gregory Shank and Meghan Colleen Skrynecki, $320,000.

Mannakee St., 511-Arthur William and Gay Virginia Powell to Anthony Chi Chung Shum, $600,000.

Monroe St., 4, No. 203-Michael John and Marjorie Ellen Delinger to Hayley and Mark Groff, $174,900.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 613-Michael Grody to Tammira Badakhshan, $315,000.

Oxbow Rd., 4717-Abderrahman and Zakia M. Robana to Rajani and Atul Sherestha, $521,000.

Radburn Ct., 5-Oliver and Sonia Hirt to Aaron B. and Tara G. Rabin, $605,000.

Rockville Pike., 11801, No. 611-Illa Swartz and Ellin Wolfand to Haiqui Hunag and Yangjun Wang, $235,500.

Sulky Lane, 7012-Matthew R. and Sarah N. James to Chen Menachem and Orly Ben Eliuahu, $867,000.

Wayside Dr., 6105-Glenn A. and Evelyn K. Flittner to Aditya S. Samant and Ketaki V. Sakhalkar, $876,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Cabana Dr., 20302-Scott Anthony Broussard and Lexus Marie Krause to Steven Carr, $316,000.

Dunstable Way, 11206, No. 163-Lauren Rudnick to Erica Ford and Jeffrey R. Smith, $220,000.

Kaul Lane, 21113-Eric L. and Courtney S. Ives to Ashok F. Kapur, $585,000.

Sceptre Ridge Terr., 11117-Polly Bryan to Xiaoyan Tian, $535,000.

SILVER SPRING AREA

Colston Dr., 2404, No. C-203-Mathias C. and Emma K. Jackson to Chenghuan Hsu, $249,900.

Holman Ave., 2611-Krista L. Wohlenberg and Seth Bastianelli to Matthew S. Fralish and Jacqueline M. Gertz, $375,000.

Thayer Ave., 507-Triad Investments Corp. to Clivens and Vontrese Pamphile, $650,000.

13th St., 8005, No. 208-Njeri Mugure to Phillip A. Olaya and Johanna M. Smith, $410,000.

TAKOMA PARK AREA

Conway Ave., 6726-Simeone K. Frost and Milo B. Bannerman to Ashraf Omar Khalil and Rola Zaarour, $610,000.

Lee Ave., 111, No. 110-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Justin L. Rogers, $250,000.

Manor Cir., 209-Dale Roy and Jennifer L. Robinson to Benjamin Terris and Rachel Pfeffer, $783,500.

16th Ave., 7500-Ebony Monique Rodriguez to Velicia D. Woods, $370,000.

TWINBROOK AREA

Baltimore Rd., 1018-Patrick Gomes to Thomas D. Olszewski and Shaima L. Nasiri, $520,000.

Kennon Ct., 1002-David C. and Catherine Zamarin Gedney to David B. and Emily R. Goodfriend, $483,000.

Vandegrift Ave., 5917-Raphael Lemaire and Aviva Ellenstein to Patrick F. Doherty and Kerstin O. Weinstein, $393,450.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10859, No. 202-Philip L. Czuchajowski and Lu Li to Gregory and Grace Danis, $285,000.

Blundon Dr., 9900, No. 10-203-Shonket Chakrabarti and Megan Farringtyon to Angie J. Castro and Paul Y. Moreno, $231,000.

Cone Lane, 11018-Phillip J. and Linda Suzan Hill to Daniel S. and Robin A. Obruzut, $405,000.

Flowering Tree Terr., 1956-Nancy L. and Wilson Almond to Enrique Sosaya Jr. and Lesli Yesenia Flores Aceytuno, $329,000.

Georgia Ave., 11801-Victor E. and Victor R. Palmeiro to Hindreen Aljazrawl, $375,000.

Henderson Ave., 2117-Raymond P. and Mary P. Akin to Joseph D. and Bridget M. McManus, $473,000.

Lamberton Dr., 607-Adrian Balck to Aaron J., Sonia, David O. and Susan P. Yevick, $617,000.

Plyers Mill Rd., 2100-Bret M. Anstett and Erica L. Curtis to Keith J. and Jamie M. Levinthal, $556,088.

Torrance Dr., 10709-Edwin Y. Hernandez to Derek E. and Meghan L. Karchner, $550,000.

Wallace Ave., 1916-Rodrigo Zubieta and Mariana Vera to Sebastian Paul and Amanda Carpenter Cousins, $503,550.

Woodridge Ave., 3707-Neil Barrett and Kimi Anderson to Gavendra Rampertaap, $402,000.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Morland Dr. S., 5749-Lawerence J. and Karne L. Laramay to Daniel E. and Stacy A. Pryzbocki, $429,900.

BRUNSWICK AREA

G St. E., 113-Suzanne R. Wigfield Pridemore to Jessica A. and Luke R. Cafardi, $279,500.

Long Farm Lane, 1217-NVR Inc. to Jonathan and Terri L. Young, $422,990.

Scheer St., 1310-NVR Inc. to Juan Escalante, $288,100.

Virginia Ave. N., 19-Eric Moore General Contracting Corp. to Jonatas Batista and Jessika Rodrigues Dos Santos, $285,000.

BURKITTSVILLE AREA

Main St. E., 6-Lesley A. Frowick to Paul Reese and Karen Angebrandt Koch, $410,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Spring View Ct., 4215-Donnie H. and Diane M. Lease to Erik Jason and Sarah Ann Modisett, $379,000.

EMMITSBURG AREA

Old Frederick Rd., 16003B-Mary A. and Edward L. Dayberry to Cory Bell, $285,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alexa St., 6261-Calatlantic Group Inc. and the Ryland Group Inc. to Tasha Rice, $301,990.

Autumn Olive Dr., 6548-NVR Inc. to Daniel J. and Mary V. Chwirut, $423,110.

Ballenger Run Blvd., 6515-NVR Inc. to Sarah Duncan and Nicolas Rico, $288,760.

Basford Rd., 3364-Michael C. and Kristin Coon to Christopher James and Tia Marie Poticny, $490,000.

Britannic Pl., 6525-DR Horton Inc. to Renu Singh Maharjan and Kiran Ghising, $354,000.

Cambria Rd., 4607-DR Horton Inc. to Gregory R. and Casandra Pedrak, $329,990.

Corbel Way, 6593-DR Horton Inc. to Corey D. and Teanna V. Diggs, $370,000.

Daffodil Dr., 1159-Thomas Alden and Beverly Jean Odt to Shannon E. May, $194,900.

Duncan Pl., 6608-Laura L. McCarthy to Doris Y. Cheng, $225,000.

Forum Sq., 6006-Calatlantic Group Inc. to Samuel Asamoah Amoyaw and Alome Asante Appiah, $305,285.

Hiteshow Dr., 4881-NVR Inc. to German and Deborah Sanders, $312,434.

Judicial Mews., 7129-US Home Corp. and Lennar Corp. to Jordan Rashaud Stinger and Kourtney Deshae Hannon, $329,990.

Ladd Cir., 7149-Michael Gaines to Douglas Ellis and Evelyn E. Owusu, $250,000.

Leben Dr., 5933-Jason P. and Kerry A. Anthony to Earl Smith Jr., $350,000.

Leben Dr., 6038-Calatlantic Group Inc. to Mia and Izone Pulley, $299,990.

McLauren Lane, 5100-William P. and Michelle L. Aldridge to Mandi and Clay J. Kirk, $291,000.

Murray Terr., 6149-Calatlantic Group Inc. to Suzanne Ripley, $269,580.

Oberlin Cir., 7114-Banafsheh and Siamak Syrus to Mabel Amoabeng, $263,000.

Pintail Ct., 4969-GMAT Legal Title Trust and U.S. Bank National Association to Ana Helen and Leslie Cruz, $213,900.

Rainier Dr., 6247-Jeffrey W. and Judy D. McDaniel to Jeremiah and Megan Whtie, $309,000.

Skylar Pl., 6613-David and Jennifer Record to Samantha and Ryan Canez, $275,000.

Sylvan Ct., 531-Harlen Castillo to Mariam N. Rogers, $280,000.

Upshur Sq., 5510-Branden J. and Amy K. Parker to Aissatou Barry Kalala, $277,000.

White Mulberry Lane, 6527-NVR Inc. to Bandula and Savithri Ranasinghe, $451,798.

Yellow Birch Way, 5365-NVR Inc. to Gary M. and Margaret I. Struble, $381,975.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Arbor Square Dr., 3006-Rita J. Pishvaian to Bassel Hadid, $505,000.

Bear Den Rd., 2591-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Clinton and Lindsay Bagley, $372,000.

Beverly Ct., 1528-Vincent and Julie M. Dameron to Hayden Lee Campbell, $235,000.

Burck St., 108-Murphy Properties Corp. to Andrew Hammond and Jennifer Williams, $249,900.

Cheyenne Dr., 317-Stacie J. Stouffer to Jose Vasquez and Josefa Alvarez, $265,000.

Culler Ave., 519-Thomas P. Edwards to Steven and Stephanie Katz, $425,000.

Dunbrooke Ct., 831-Federal National Mortgage Association to Escriel Romero and Sonia Montero, $315,000.

Fieldcrest Dr., 6144-Brian P. and Patricia G. McArdle to James C. and Teresa G. Kenney, $480,000.

Glen Valley Terr., 6250, No. 6C-Barbara J. Dewitt and Joseph S. Wlodarczyk to Douglas Glenn Leibig and Mary Beth Patterson Leibig, $190,000.

Hillsborough Dr., 9325-Robert J. Schmitz and Sharon M. Spadorica to James J. and Danielle S. Byrd, $460,000.

Market St. S., 103, No. 201-Susan Marie Delaney to Brock T. and Catherine W. Chapman, $148,000.

Mercer Ct., 104, No. 12-James T. and Joyce J. Dolski to Zakiyeh and Yousuf Z. Naqvi, $270,000.

Mohican Dr., 409-Rajiv Ranjan and Nita Patel Singh to Norman E. and Sheila Morris, $452,000.

Old Liberty Rd., 10328-L. A. Williams Real Estate and Management to Krystal Michelle Braun and Robert James Teter, $268,500.

Rhine Ct., 806-Rocco J. and Lindsey W. Tyner to Jerrett T. and McKinsey B. McCormick, $249,900.

Saddlebrook Lane, 6461-Daniel and Elizabeth Barkan Bilow to Hooman A. and Nazie Pooya, $469,500.

South St. W., 109-Income One Corp. to Alexander Grogan, $317,500.

Waterside Dr., 2500, No. 111-Randall and Elizabeth Redmond to Julia N. Sundstrom, $154,000.

Wheyfield Dr., 1594-Timothy J. and Jennifer L. Shively to David Bucher and Jennifer Harris, $270,000.

Wyngate Dr., 233-Tammy M. and Michael J. Biggeman to Bethany Buckley and Kevin Walters, $289,000.

Fifth St. W., 278-William R. Ruff to Thomas H. Blair and Linda D. Antonio Blair, $445,000.

13th St. W., 9-Mark and Deborah Gregory to Todd D. and Heather D. Heerd, $681,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Autumn Leaf Lane, 7094-Peter J. Chaffiotte Sr. to Dirk R. and Heather N. Sampselle, $430,000.

Blanca Ct., 214-Janet Williams to Alvin and Lucrisha Graham Clarke, $460,000.

Clifton Rd. N., 6941-Susan K. Burall and James F. Fogle to Clyde B. Finley and Joan M. Green, $550,000.

Conundrum Ct., 303-NVR Inc. to Kristen Gonzalez and Daniel Karabaich, $451,324.

Deerfield Pl., 121-Winfield Management Corp. to Manfredis and Idalia D. Lopez, $240,000.

Ellingwood Ct., 1903-David O. and Roberta S. Langas to Marta Menedez Voss, $410,000.

Fieldstone Ct., 141-David A. and Alissa M. Ingram to Pablo and Magdalena Cruz, $290,000.

Grant Pl., 514-Robert A. and Sarah J. Warfield to Kevin S. and Lois M. Reisinger, $275,000.

Lawler Dr., 1229-DRSFA Corp. to Henry Hung Dang Pham, $330,000.

Mountain Creek Cir., 133-Gary V. Bush Jr. to Michelle S. Izuka, $241,000.

Poinsett Lane, 184-Branden Allen and Jessica Kleiser to Mario Luis and Christine Marie Perez, $264,900.

Shookstown Rd., 5324-John H. Coblentz to Kypriana C. Daniels, $239,000.

Sundays Lane, 7112-Jacob E. Naill to Kimberly Hunt Hirschmann, $329,000.

Westmarch Ct., 2183-April Orlofsky and estate of Phyllis McCleaf to Robert Wolway and Naomi Gbotoe Williams, $325,000.

Whitestone Way, 103-Justin C. and Lindsay A. Anderson to Carlos Torres Padilla, $184,000.

GARFIELD AREA

Old Catoctin Rd., 14506-Misti L. Bradshaw and Brittany T. Switlick to Richard C. Prescott, $215,000.

IJAMSVILLE AREA

Knolls Pkwy., 3339-Douglas M. and Iris Cobb to Christopher and Caitlin Wildes, $587,700.

Saint George Pl., 7701-Russell D. and Kathy L. Jaynes to Kevin M. Bates and Ashley S. Vincleff, $660,000.

KNOXVILLE AREA

Jefferson Pike., 1123C-Thomas W. Claggett III to David W. and Kimberly A. Crocker, $550,000.

Maplecrest Dr., 3755-Gary A. and Bonnie J. Teague to James and Sahar Harmon, $452,500.

LIBERTYTOWN AREA

Coppermine Rd., 13024-Richard Gayle and Dena Rae Crouse to Meghan and Paul Burton, and Jacqueline and Stephen Morris, $650,000.

Liberty Rd., 12648-Liberty Homes Corp. to Kyle Aaron Fredrikis and Marie Johnson Gomez, $510,000.

MIDDLETOWN AREA

Coblentz Rd., 7793-Richard I. Buhrman to James Matthew and Katherine Michelle Chase, $525,000.

Ivy Hill Dr., 14-Krista M. Geiger to Joshua Steven and Courtney Cathleen Brohawn, $390,000.

Quebec School Rd., 2526-Kevin Wantz and David Reckley to Kenneth J. Labarre, $340,000.

MONROVIA AREA

Arboretum Dr., 4531-Winchester Homes Inc. to Joseph C. Rhodes Jr., $591,208.

Green Valley Rd., 5010-Aileen M. Tinney to Theodore Pommerenke, $227,900.

Lynn Burke Rd., 4205-Bonnie J. and Martin E. Russell to Kenneth J. Clarke and Daniela F. Arroyo, $375,000.

Monrovia Blvd., 4549-NVR Inc. to Russell and Charlotte Ege, $654,420.

Seths Folly Dr., 4534-NVR Inc. to Reginald W. Golden and Sonya A. Vaughan Golden, $373,055.

Sugarloaf Dr., 3942-Gloria J. Kulczak to Andrew R. and Kelly J. Wrenn, $350,000.

Viridian Terr., 4357-Winchester Homes Inc. to Jeff R. Rohde, $371,336.

MULLINIX AREA

Annapolis Ct. W., 13987-Fritz N. Achhorner to Jason V. Trakas and Caitlin Shorb, $346,000.

Deer Hollow Dr., 1003-Thomas L. and Teresa D. Fyanes to Joseph R. and Amanda Lee Tanguay, $484,000.

Leafy Hollow Cir., 915-Matthew S. and Christanne E. Haught to John L. Gonzalez, $459,900.

Park Ridge Dr., 904-Richard Thomas and Tammy Lee Cross to Jeffrey Erik and Jessica Elise Hanson, $500,900.

Unionville Rd., 13646-Marshall T. and Sarah R. Casey to Isaac Benjamin Bonneville, $285,000.

MYERSVILLE AREA

Deerwoods Pl., 112-Richard L. and Lynn M. Stevens to Nicholas P. and Karla S. Rutten, $300,000.

Mountain Terr., 204-Andrew A. Egupov to Gabrielle H. Recinos, $224,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Beach Dr. E., 6631-Royce A. Floyd to Ryan P. Morris and Jessica L. Steele, $230,000.

Chickadee Lane, 6811-Ryan Legacy Builders Inc. to Javier Guillen Francos and Zuzana Bednarova, $339,990.

Dewey Way E., 10822-Kenneth Brennan to Devon Marie Troy, $310,000.

Meadowlake Rd., 6930-Linda K. Bendit Lowman to Samuel J. and Michelle L. Corden, $276,000.

Orchard Crest Cir., 420-Aaron and Janis Gordon to William and Jamie Bartsch, $465,000.

Rimrock Rd., 6518-Carl M. and Janet P. Wehrenberg to Ivan Panayotov, $300,000.

Shavano Rd. E., 6856-MS Aspen North Corp. to Christopher Adam and Jillian Henley Comstock, $500,990.

Steamboat Way S., 6171-Melinda C. and Laurence M. Dawson to Mark W. Posthuma Jr., $235,000.

Whooping Crane Way, 6851-Michael J. and Julie T. O’Grady to Douglas Martin and Adriana Dickerson, $400,100.

Yeagertown Rd., 5915-Richmond American Homes to Henry and Jessica Garrison, $466,841.

POINT OF ROCKS AREA

Pennyfields Lock Ct., 4008-Benjamin M. and Erin M. Fichter to Cody C. Hanes and Kathleen M. Westbrook, $385,000.

THURMONT AREA

Blackford Cir., 18-Sean K. Morris to Eric C. and Brigitte N. Kessler, $258,000.

Hammaker St., 10-Landmark Investment Properties Corp. to Shannon Kline, $269,900.

Leekyler Pl., 6-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Matthew Gudselak and Jocelyn Figgins, $233,941.

Powell Rd., 10630-Bonnie Susan Frey and estate of Rose Marie Powell to Janet C. Grossnickle, $285,000.

Tacoma St., 7-Martin L. and Margaret Hickman to Joshua and Jessie Braxton, $250,000.

URBANA AREA

Bartonsville Rd., 5417-Tony H. and Catherine R. Van Derpoel to Bram J. and Kristen Lori De Win, $365,200.

Brigadoon Pl., 9620-Cary L. and Shelley P. Honnold to Robert Paul and Sharon Elizabeth Goebeler, $380,000.

Connor Pl., 3512-Linda Amrine Brown to Leslie Figueroa and Victor Alexie Martinez, $339,900.

Edmont Dr., 6103-Kevin E. and Pamela A. Keipper to Tracey Court, $460,000.

Hope Commons Cir., 3719-Hongqiang Jia and Zaihua Li to Kurt Michael Genatowski Jr. and Laura Evalyn Gibney, $359,900.

Pine Bluff Rd., 8426-MS Gladhill Farm Corp. to Arrington E. Stansbury and Pamela A. Manstof, $334,370.

Shady Pines Dr., 8801-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Thor E. and Julia C. Young, $518,608.

Singleton Terr., 3720-Anthony C. and Victoria Lewis to Kathya C. Rios and Alfonso Victoria, $360,000.

Sprigg St. S., 3593-Timothy S. Fox to Douglas and Iris D. Castro Cobb, $425,000.

Tallyn Ridge Dr., 5486-MS Glashill Farm Corp. to Ryan D. and Carissa N. Smith, $515,630.

Verdugo Ct., 2945-NVR Inc. to Ann Marie Hugh, $901,998.

WALKERSVILLE AREA

Cobble Way, 219-Scott X. and Melinda S. Patton to Rolando T. Castell, $369,900.

Eureka Lane, 8810-Raits and Dace Eglitis to Stacey Hansen, $200,000.

Treasure Ave., 8778-Petre A. Ionescu to Jonathan Samuel Murray, $200,000.

WOODSBORO AREA

Keymar Rd., 11019-Thomas F. Harrington to Jeffrey and Kristen Barneski, $262,000.

Second St. S., 7-DJ & R. Properties Corp. to Donnie and Diane Lease, $240,000.