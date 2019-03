Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASHTON AREA

Tree Lawn Dr., 17601-James F. and Patricia S. Weatherly to Young Nam and Sarah Yogyoung Baek, $609,000.

ASPEN HILL AREA

Bauer Dr., 14612, No. 2-Sandra Kota Rouai to Phuong Thanh Nguyen, $144,000.

Emory Lane, 15910-Carl Dubois Murphy Jr. and estate of Carl Dubois Murphy to Farideh Iravani, $461,500.

Frankfort Dr. W., 4704-John K. McDonald and estate of Stephen B. McDonald to James Stephen and Leia Kaye Novak, $475,000.

Myer Terr., 14711-Tonito Investments Corp. to Christopher Lee and Marina Alexander Thompson, $515,000.

Sweetbirch Ct., 15505-Bailey G. and Mona B. Walsh to Amanda K. and Robert J. Sell, $710,000.

BETHESDA AREA

Albemarle St., 5211-Adam B. and Anna R. Connolly to Wanda K. Bieloszabski and Matthew S., Elaine and M.I. Cook, $1.23 million.

Baltimore Ave., 5206-John H. Wileman to Andrew Joel and Shannan Elizabeth Richardson, $1.28 million.

Burdette Rd., 8300, No. 230-FH Bethesda SL RCU Corp. to Diane Bernstein, $810,700.

Carlynn Ct., 6800-Leslie A. Taylor to Moritz Nikolaus and Shiry Nebe, $957,000.

Chelsea Lane S., 4700-Paolo Miotti and Gina Dallabetta to Eric J. Feder and Jordana B. Ravick, $1.41 million.

Comanche Ct., 8314-John G. and Lisa Lauroesch to Zachary and Leslie Dolchin Boorstein, $1.36 million.

Delmont Lane, 4509-Theodore J. and Andrea Elizabeth Steelman to Rebecca J. Loomis and Benjamin E. Bryant, $735,000.

Edgefield Rd., 4815-Scott A. and Teresa K. Whittier to Michael Ronald and Nadia Ann Ancona, $1.2 million.

Fernwood Rd., 9209-Saravanamuttu and Sarojadevy Kanesathasan to Mark J. and Carissa A. Dichiara, $890,000.

Glenriddle Rd., 7504-Robert Jeffrey Pates to Michael and Rebecca H. Razavi, $750,000.

Hamilton Spring Rd., 7600-Patricia Mary Heffner to Eric A. and Kathy Watnik, $783,000.

Holly Leaf Lane, 8941-Brian Dawson to Robert B. and Elizabeth A. Cassady, $1.43 million.

Landon Lane, 6403-Caroline E. Corvington and estate of Raymonde Corvington to Mitchell and Lauren Kannry, $830,000.

Lynbrook Dr., 7916-Wendy Marie Hammond to David Brian Thomas McMahon and Rebecca Ann Berman, $945,000.

Mayfield Dr., 9913-Nancey H. Weatherly and Jennifer J. Strayer to Brian and Nicole Hilton, $575,000.

Nahant St., 5204-Alexandra Rogers Huffman and Alexandra Rogers to Michael Stramiello and Diana Zolfaghari, $1.01 million.

Oak Pl., 9007-Colonial Home Improvements Corp. to Jose G. and Christina M. Serrano, $1.6 million.

Parkwood Dr., 9905-Ardeshir and Azita Behdad to Jigarkumar A. Patel and Nidhi Malhotra, $1.12 million.

Rising Ridge Way, 8313-Ryan Howard Sullivan to Matthew Carroll, $844,000.

River Rock Terr., 8516-C. Christopher and Anne L. Parlin to Robert A. and Darcy Cochran Osta, $890,000.

Sangamore Rd., 4323, No. 12-Leah K. Caplan to Joy E. Ducker and Jeremy R. Haft, $419,000.

Singleton Dr., 9708-Gloria R. Ferrans to Robert T. and Emily R. Harden, $766,000.

Swansong Way, 7240-Randall V. Wong to Sandeep A. Thakur and Sadhna Manglani, $656,000.

Tuscarawas Rd., 5313-Loretta Schuiman and Matthew Gillen to Anna R. Weissman and Deanna K. Greenstein, $955,000.

Walton Rd., 5903-Ann C. Forquer and estate of Mary Juliana Forquer to Brian Remortel and Jennifer Dreier, $704,500.

Westlake Terr., 7420-Patrica E. and Donald F. Durkin to Sormeh Ghotb Youssefieh and Dylan Ardalan Ghotb, $220,000.

Wilmett Rd., 5817-Marc and Michelle Solomon to Daniel and Alison Rosenberg, $1.4 million.

Wissioming Rd., 5025-Claudine Maggio to John Henry Catron Barron and Andrew Vincent Shields, $955,000.

BOYDS AREA

Autumn Crest Rd., 14407-Choung Chien Lu and Jill E. Lyons to Samuel Hernandez Quinones and Zahria Cruz Perez, $690,000.

Kings Crossing Blvd., 14234-Zhiqiang Zou and Dana Zhang to Afang He and Wenxu Li, $640,000.

BROOKEVILLE AREA

Abbey Manor Dr., 19006-Blake A. and Amy E.C. Buckingham to Justin and Amber Marie Hayes, $693,000.

Brinkwood Rd., 42-Degwanda Beaty to Jason Koch, $789,000.

Dubarry Lane, 2944-James E. Hughes to Andualem A. Woldeyohannis and Rahel Melaku, $460,000.

Pretty Penny Ct., 1712-Michael E. Burlas to Prakashchandra V. and Trupti P. Shah, $875,000.

BURTONSVILLE AREA

Ballinger Terr., 14231-Ronald Vaughn to Kristine L. Allen, $315,000.

Regalwood Terr., 4345-Yasmeen Siddiqui to Marcel T. Apaloo, $329,999.

CABIN JOHN AREA

Tomlinson Terr., 6700-Robert S. Greenberg and Jamie L. Agins to Tzu Min and Fumie Kao, $880,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Clifton Rd., 13413-Zerihun M. Tufa and Leteberhan Abraha to Sandra A. and Israel Hernandez, $399,000.

Featherwood St., 1704-Myung Soo and Ho S. Cho to Jesus A. Umanzor, $324,900.

Kathryn Rd., 1009-MTGLQ Investors and Selene Finance LP to Bekele T. Dejene, $375,000.

Mimosa Lane, 1409-Naomi S. Morse to Jose Medina Torres and James Clyde Edwards, $400,000.

Sarah Dr., 1402-Lorraine C. Wong to Sheryl Franklin, $414,000.

Sir Thomas Way, 13609, No. 1-C-31-Asha Jackson to Jennifer David Watkins, $160,000.

Two Farm Dr., 12715-Sandra L. and Anthony S. Eichler to Jose Fernando Alfaro and Jeanette Mendez, $460,000.

White Oak Vista Dr., 1620-Danielle M. McCoy to Parash Ke and Neelam Gautam, $405,000.

CHEVY CHASE AREA

Blackthorn St., 3909-H. Sherman and Edna M. Joyce to Edmund P. Power and Julia C. Amerlien, $1.4 million.

Chevy Chase Blvd., 4892-Elizabeth K. Holcomb to Katherine Den and Patrick Boer, $864,500.

Curtis Ct., 3706-Edward B. and Catherine P. Roy to Bradley Allen and Tracy Marie Rossin, $1.6 million.

Freyman Dr., 8507-Steven B. Karr to Adriana Felix Salgado and Casimiro Guzman, $640,000.

Jones Bridge Ct., 3322-Carter and Ashley P. Davis to Tyler Allan and Adina Tali Paulk, $954,500.

Leland St., 4814-James F. Meyer to Rita L. and Issa Albina, $1.05 million.

Oak Lane, 7400-Jonathan D. and Laura Elsey to Howard Steven Parris and Denys Lynn Resnick, $1.35 million.

Thornapple St., 3612-Gregory R. and Bethany F. Czaja to Janet Conroy, $1.89 million.

Woodbine St., 3529-Edmund P. Power and Julia C. Andersen to Stephen Karl and Elizabeth M. Wurster, $1.01 million.

CLARKSBURG AREA

Breezy Meadow Dr., 11921-Santosh Vasumathy Krishnan Nair and Jaya Sree Menon to Philip Huai En Liu and Munju Lee, $450,000.

Clarks Crossing Dr., 12703-William M. and Nora E. Moss to Farrukh S. and Fauzi Rizvi, $575,000.

Clarksburg Square Rd., 13018-Noel and Ruschelle Monte to Xu Zhang, $445,000.

Fountain Dr., 12305-Roberta A. Miller to Eric D. and Renata Ortiz Fleming, $375,000.

Glenbow Way, 22458-Stefka and Derek Britton to Desiree Noel Hyson, $390,000.

Little Seneca Pkwy., 11951-Cleveland and Wenche Howie to Richard J. and Gloria J. Stenson, $399,000.

Newcut Rd., 22743-Neil R. and Anna L. Schubert to Chi Weon and Hoi Kyung Choi, $424,900.

Sycamore Farm Dr., 23104-Lynda Xiangxi and Nai Xiong Lin to Vijaylakshmi Parandaman, $550,000.

Winged Elm Dr., 23027-Omar Mouddour to Jude Williamson and Elizabeth Danso, $430,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Cantrell Rd., 14417-Constance M. and W. Clarke Ewart to Natalie Locci and John Molina, $587,000.

Macs Farm Ct., 302-Thomas J. and Roberta Juska to William P. Mason, $1 million.

Rainbow Dr., 1321-Olivier M. and Marie Josee Guth to Lei Sun and Liming Lu, $466,000.

Stonegate Dr., 205-Ahmed Shabeen Jafri and Sarah Nafees Qureshi to Gilbert A. and Jennifer V. Granados, $435,000.

DAMASCUS AREA

Bethesda Church Rd., 10721-Kellie L. and Randall W. Hancock to Joseph Luquette, $335,000.

Glade Valley Terr., 24041-Lynda A. Downing to Peter D. Murray and Stephanie C. Fresnay, $400,000.

Puritan Pl., 23504-Richard R. and Beatriz E. Perez Meiburger to Matthew M. and Melissa R. Romeo, $617,500.

Shelldrake Ct., 7-Linda Heyman and estate of Mona Lisa J. Clifford to Sarah E. Lokos, $230,000.

DERWOOD AREA

Pilgrims Cove, 6520-Patricia L. and William L. Chapin to German I. Franco and Lilian R. Madrid Castaneda, $465,000.

Vestry Ct., 17204-James M. and Kimberly A. McClernon to Oscar L. Villela, $505,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Belton Rd., 308-Patrick and Nhi Maskew to Noah L. Dowell and Domonique N. Liserio, $448,000.

Carson Pl., 10211-Round Hill Realty Corp. to Sasha M. Latonis, $465,000.

Dunmoor Dr. S., 10609-Jeffery W. Van Den Broek to Max L. Queen, $499,900.

Greenock Rd., 10003-Joel I. and Karri D. Hill McFadden to Benjamin David and Brooke A. Linkow, $510,000.

Hillmoor Dr., 303-Sean Michael and Madeline Keegan to Elizabeth B. and Kevin C. Horan, $665,000.

Lorain Ave., 9913-Toan Ngo to Valerie Goubeau, $364,500.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 115-Randi E. Hatchel to Jill E. Keesbury and Spike Bradford, $145,000.

Timberwood Ave., 315-Andrew Snow and Elaine M. Guihan to Michael Shayne and Susan Janelle Gallaher, $475,000.

GAITHERSBURG AREA

Bannister Lane, 9001-Cesar E. Navarro to Michael J. Henderson, $400,000.

Carriage Walk Cir., 18503-Timothy and Loretta Woods to Robert James and Carmel Lewis Gmeiner, $352,500.

Cochrane Way, 19830-Hector and Angela G. Ventura to Michael Richard and Erica M. Rau, $445,000.

Eden Pl., 642-William Anthony and Louella Nicolas Matarazzo to Kevin Chung and Xiaoyan Yang, $426,900.

Framingham Dr., 19640-Phyllis K. Henderson to Salvador G. Hernandez, $305,000.

Grosbeak Terr., 18618-Andrew M. Navarro to Kylie D. Wofsy, $294,900.

Ivy Oak Ct., 44-Keith D. Holliday to Marcello L. Tito, $275,000.

Portside Ct., 7-RRCAP SFR II Corp. to Milton Pico Molina and Liliana Pico, $300,000.

Southern Night Lane, 1196-Yen Da Ngo to Elias T. Mekonnen and Kalkidan Abera Tolera, $330,000.

Travis View Ct., 1207-Vajira and Shanthi Rajakaruna to Ricardo L. and Mayra Alfaro, $320,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Acline Ct., 3-Martin A. and Barbara E. Regalia to Charles M. and Jill E.H. Woodworth, $560,088.

Beacon Square Ct., 931, No. 38-Daniel P. Hsia and Heather R. Sweren to Christopher Michael Rupert, $290,000.

Copley Pl., 518, No. 6-A-Dong Joon Min and Marianne Kim to Eric Song Cho, $470,000.

Deer Trail Ct., 4-Kevin P. and Jannie D. Mooney to John Robert Tegan and Jennifer Lyn Ayoroa, $1.07 million.

Fernshire Rd., 11904-Joseph Kloewe and Christine Peterson to Adam and Krystle Atwood, $430,000.

Glacier Ct., 15837-Michael Thornton and Jennifer Rae Patric to Tyler J. and Mindy N. Merrill, $510,000.

Green Meadow Rd., 15901-Gary J. and Kari M. Meyers to Christopher Allen and Caroline Cannon Wiseman, $675,000.

Hillside Lake Terr., 909, No. 507-Ying Evelyn Zhang to Stephanie J. Maguire, $215,000.

Kepler Dr., 189-Glenn R. and Eileen Nason to James R. and Terri L. Pruitt, $620,000.

Lakelands Dr., 419-Judd M. and Katie J. Goldberg to Alia and Arman Moazzez, $925,000.

Main St., 721A, No. A-Peter J. Cahall to Sai Krishnan Vaidyanarhan and Keerthika Ramakrishnan, $375,000.

Morning Light Ct., 14-Jason R. and Elizabeth P. Smith to Salma Al Abbadi and Arash Yousefi, $690,000.

Norwich Lane, 185-Michael L. and Susan M. Artz to Dennis Tsai and Joanna H. Chen, $659,000.

Palmtree Dr., 437-Rebecca Latta and Edward Walters to Miao Quan and Michael Gouker Chen, $251,000.

Quince Mill Dr., 11828-Charles F. and Maureen A. Phillips to Avraham Mordechai Kimchi and Chava Kimchi Sarfaty, $825,000.

Quince Ridge Lane, 15532-Hemant V. Virkar to Kazem and Neda N. Razavi, $650,000.

Salk Cir., 417-CF7 Owner Corp. to Marc E. and Zepure Wexler, $1.52 million.

Thorburn Ct., 6-Joan M. and Thomas R. Green to Xiaotao Qu and Miao Yu, $700,000.

Upshire Cir., 447-Arthur J. and Sandra H. Brown to William Parrish and Kellie Joyce Meade, $675,000.

White Rock Rd., 15813-Edward P. and Sally Ann Macias to Erik J. and Laura A. Carlson, $668,000.

GARRETT PARK AREA

Keswick St., 10809-Eric M. and Michael Brancaccio to Todd A. Eisenstadt, $640,000.

GERMANTOWN AREA

Bargene Ct., 13-Martin J. McGuire and estate of Kathleen Thompson to Lauren M. Bross and Sandra M. Roll, $390,000.

Buckingham Way, 19408-Kelli M. Lee to Eleazer Greene and Johanne Pierre, $181,188.

Falconcrest Rd., 14015-Godson O. and Lilian C. Chukwuma to Julius K. and Jane M. Mutunga, $550,000.

Giant Ct., 13527-Leslie Campbell and Francis C. Yost to Xiting Yang, $319,900.

Hottinger Cir., 19323-Nicholas and Maria Drader to Pamela M. and Maynard Kasayan, $309,000.

Lullaby Rd., 13840-Li Xiao and Cheng Pei Chen to Amit Madhulal Chaudhary and Swati Kawade, $565,000.

Meander Cove Dr., 13243, No. 117-Melissa L. Riolo to Luz B. Castro, $203,500.

Mountain Lake Terr., 20936, No. 1904-Babatunde and Chantal D. Falade to Lashonda and Robert Lee, $345,000.

Pine Ridge Lane, 18925, No. 10-6-Stanislav A. Frukhtbeyn to Zhengyi Fang and Quanfeng Lu, $166,000.

Rising Sun Lane, 13414-Jacob M. and Michelle Galley to Jeffrey L. Witorsch, $410,000.

Shore Harbour Dr., 20408, No. 5-F-David B. and Jane D. Williams to Sima Seide, $230,000.

Spring Meadows Dr., 15309-Kelyn L. and Mimi H. Chipman to Kevin J. and Amber M. Colleran, $935,000.

Stoney Bottom Rd., 12300-Matthew and Sarah Bouregois to Edgar G. Hernandez Barrio and Cecilia A. Hernandez, $450,000.

Waterside Cir., 13305-Francoise R. Adamson to Gisele Saralegui, $309,900.

GLEN ECHO AREA

Wellesley Cir., 23-Peter R. and Angela Zeidenberg to Kavita and Chirag Patel, $1.11 million.

KENSINGTON AREA

Clearbrook Lane, 4313-Barry Silver and Catherine A. Stone to Jacob B. and Tiffany A. Schatz, $1 million.

Everett St., 3909-Robert Edgar and Georgia Degangi Dickey to Paul A. and Eliza Kempton, $800,000.

Glenrose St., 4301-Jon C. and Carolee Brothers to Matthew C. and Julia Shaw Rienzo, $1.97 million.

Madison St., 11023-Linsey Kabbes and Kaela Pearce to Nicholas and Dana Hart, $419,000.

Plyers Mill Rd., 3168-Jorge Ribs and Gail O’Connor to Kristen E. Miller, $550,000.

Westbrook Lane, 4413-Edmund M. and Elizabeth A. Glabus to Jacob A. Hyman and Rose G. Radin, $925,000.

LAYTONSVILLE AREA

Brink Rd., 9010-Glen M. and Diane S. Fitzpatrick to Natalie Shuester and Bradley Ryan Lutgo, $594,700.

Hawkins Landing Dr., 24226-John E. and Brenda L. Steininger to Thy Hy and Chenda Chrin, $670,000.

Primrose View Ct., 9409-Richard H. and Carey O. Gelleman to Brian C. Wittenberger and Brittany D. Malkin, $499,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Bazzellton Pl., 19810-Pamela Ann Dunston to Essie Attipoe, $280,000.

Canal Rd., 9829-John B. and Anne Cromer Corgan to Elena Maria Charlene Francis, $475,000.

Cove Ledge Ct., 10263-Deutsche Bank Trust Co. Americas to Sepehrdad Aazami, $223,125.

Dunbridge Way, 19201-Brian Remortel and Jennifer L. Dreier to Jose Rospigliosi, $360,000.

Greenside Terr., 19728-Round Hill Realty Corp. to Allen Chan, $299,000.

Kardwright Ct., 10449-Diane M. Jones to Steven R. Rapp and Gwendolyn V. Sewell, $247,500.

Maple Leaf Dr., 10025-Robert Gunderson to Arturo P. Grandon and Camila D. Silva, $299,000.

Ridgeline Dr., 10027-Hugo Ernesto Nunez Sandoval to Monica E. Vicente, $205,000.

Shadow Oak Ct., 20413-Gargi Joshi and Victor H. Segura to Kecia Lynette and Matthew Scott Coleman, $345,000.

Welbeck Way, 8619-Brian W. Cooper to Alicia E. Aviega Rodriguez, $226,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Cahart Pl., 9819-Galen Whitman Barlow Sr. and Diana Cortijo to Manuel Abalos and Yolanda Hingoyon, $399,000.

Moffet Rd., 1405-Jean Ann Mack to Jendy Loretta Weppler, $330,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Camellia Dr., 12805-Robert L. Fullmer to Ted Manley and Gail Newcomb, $497,500.

Doc Berlin Dr., 3825, No. 35-Calatlantic Group Inc. to Haido Martin, $395,000.

Elkridge Way, 15211, No. 94-1G-Norma J. Yess to Jeanne Cusato, $148,000.

Feldon St., 12503-Jadi Corp. to Martha E. Muro, $373,000.

Goodloe Rd., 11510-Alicia Tamara Crowder to Rachel A. Cotter, $360,000.

Hewitt Ave., 3352, No. 3-Mahlet Ketema Maru to Metsehet Woldestsadik, $143,000.

Idlewood Rd., 11704-Appaloosa Investment Corp. to Francisco A. Sagastume Garcia, $395,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-721-David E. Baush and estate of Mary E. Bausch to Selamawit Minassie, $160,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 926-Bisrat Jemaneh and Wubitu Kebede to Martha and Leonard Taylor, $427,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-116-Andrew C. Lecompte and Svitlana D. Novikova to Cynthia S. Cogan, $180,000.

Livingston St., 12406-Lisa K. Prince to Sylvia and Isabel Martinez Vidal, $300,000.

Pine Orchard Dr., 15301, No. 86-1C-Ted H. Carmack to Marie B. Zaker, $142,000.

Prince Frederick Way, 15525, No. 107-C-Kathleen L. Lill to James B. and Diane L. Rosenfeld, $449,000.

Shamrock Ridge Rd., 15056-Sunita Joshi Taylor and Sabina Shrestha to Roji and Pratik Pradhan, $300,000.

Wolf Creek Pl., 14201, No. 1-24-Laurence James Cacho to Maimuna Jallow, $215,000.

OLNEY AREA

Bluebell Lane, 18308-R. Louis Caceres to Jamie Newell and Raquel Ortiz, $735,000.

Continental Dr., 5008-John and Sharon Taylor Panek to Christopher Michael and Kimberly D. Abbott, $609,000.

Gelderland Ct., 3731-Ashling Kaim and Jason Knight to Christopher J. Burton and Anna McNeil, $367,000.

King William Ct., 17710, No. 67-Nagendra Paudel and Pratima Sharam to Carol B. Brooks, $299,900.

Mount Olney Lane, 3921-Kenneth A. and Mary A. Sanchez to Todd and Tracy Holbert, $523,000.

Stakeburg Pl., 18520, No. 23-Jennifer L. Greene to George M. Besiryan, $260,000.

Windsor Hill Dr., 18204, No. 302-Nicole Berry Schneider to Erin M. Hollister, $239,000.

POOLESVILLE AREA

Gott St., 19605-Robert E. and Cathy D. Hunter to David Paul Mowatt, $424,625.

Spates Hill Rd., 17001-Robert C. and Laurel A. Graham to Daniel Charles and Michelle Boureau McNeal, $640,000.

POTOMAC AREA

Bentridge Ave., 9208-Jeffrey Wen Hu Yeh and Lily Lin Lin Hu Yeh to Antoniette D. and Brian J. Wilkinson, $879,000.

Bunnell Dr., 8613-Corbett J. Kuilan and Megan Grant Wright to David and Irina Chashper, $668,500.

Cedrus Way, 1100-Donald K. Hanes to Jariss Marie and Charles L. Smith II, $730,000.

Conestoga Way, 9705-Bryan H. and Robin L. Maizlish to John M. and Alissa M. Thornton, $1.13 million.

Drews Ct., 12108-Katherine J. and Richard R. Lorenz to Mastoureh Bozorgmehri Fard, $1.05 million.

Farnsworth Dr., 9206-Ann S. Ling to Niamh and Helen Cawley, $620,000.

Halesworth Dr., 1128-Javier Luis Bartoli Pinero and Maria Fernanda Sarmiento to Salvator Alesci, $780,000.

Hickory Wood Ct., 12200-John Junshan Liang and Shi Fang Du to Jianhui Wang and Xing Lin, $976,600.

Inverness Ridge Rd., 8117-Aleksandr O. Morgulis and Rogneda A. Khovanskaya to Sheida Vaez and Mani Milan, $601,900.

Luvie Ct., 11505-Jan L. and Sheila Rosenberg to Dan H. and Jennifer Park, $1.23 million.

Reach Rd., 9421-Jonathan C. and Karyn R. Ross to Eliyahu and Judith Telem, $725,000.

Seven Locks Rd., 11820-William Foster and estate of Sachiko Asano to Yang Wu, $500,000.

Turnberry Ct., 8313-Mary L. Thrasher to Yajing Jiang and Delong Ki, $902,000.

ROCKVILLE AREA

Antigua Terr., 10802, No. 213-Sylvia W. Lee to Gregory Gary Herbold, $360,000.

Baltimore Rd., 519-Thomas M. and Janet D. Melvin to Benjamin Michael Lacour and Jennifer Louise Barre, $435,000.

Blaze Climber Way, 228-John J. Hu and Jin Xu to Andrew Kizzie III and Keri Z. Li, $660,000.

Braxfield Ct., 12211, No. 77-Brian L. Dacy to Carmen R. Moreno De Buitrago, $210,000.

California Cir., 6060, No. 305-Janice Susan Hayman Fishbein to Vyacheslav V. Vasilyev, $229,900.

Cloister Dr., 5026-William A. McBride and Kathryn R. Tyser to Armine K. Smith, $710,000.

Crabb Ave., 512-Carolyn Lee Trail to Audra Gotjen and David Tunnicliff, $265,000.

Dairyfield Ct., 12-Nimrod Shmul to Mark Steven Zaid, $845,000.

Edson Lane, 5832-Margaret Talev to Alexei and Irina Arnatouav, $727,000.

Fallsgrove Dr., 701, No. 209-Bridge End Properties Corp. to Chien Chen and Lang My Hung, $365,000.

Glen Mill Rd., 13304-Nasser and Minoo Kamazani to Denis Belik and Elena Nemkova, $985,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 310-EZM Investment Corp. to Masashi Watanabe, $292,500.

Grosvenor Pl., 10401, No. 828-Rodrigue and Cecilia H. Mortel to Masood and Susan Ahmad, $165,000.

Horners Lane S., 321-Phillip P. and Karen Q. Marble Hall to Bob A. Pokorny and Laura P. Bradshaw, $431,000.

King Farm Blvd., 934-KF Property Owner Corp. to Meena Nadia Hasan and Asim Ali, $678,899.

Lindley Terr., 2528-Donald D. and Catherine M. Higgins to Adena M. Santiago, $820,000.

Nicholson Lane, 5809, No. 24-Eugenia Ronnie Rodriguez to Jo Carole and Kemp A. Absher, $499,900.

Overlea Dr., 9201-Bronwen and Mary Elizabeth Wang to Daniel Muravchik and Mariya Belik, $775,000.

Redland Blvd., 540-Matthew E. Flick and Corinne A. Dougherty to Wayne Psek and Wendy Camelo Castillo, $605,000.

Safe Harbor Ct., 13716-Elizabeth Lee and Michael Patrick Bell to Jeffrey D. and Heather S. Katz, $1.36 million.

Vanderbilt Cir., 10019, No. 2-16-Ahson S. Hasan and Nia I. Lestari to John T. Monen, $260,000.

Whitney Mill Way, 5609-Marc A. and Nancy Furman Paul to Mark, Marina and Dmitry Fishman, $820,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Crystal View Ct., 19707-Jay Paul Kasner and Sharon Elizabeth Quint Kasner to Francisco E. Cardenas and Kellie N. Kautz, $560,000.

Found Stone Rd., 12701, No. 8-305-Jake Ryoo to Zoya Khan, $230,000.

Halethorpe Terr., 11325-Matthew S. Brown and Laura Gladhill to Rita Aved and Monica Tolentino, $220,000.

Ridge Rd., 23212-Philip M. and Allison P. Capogreco to Edgar Morillo, $369,900.

SILVER SPRING AREA

Blair Mill Rd., 1220, No. 200-Leslye C. Velasquez Evans to Lara Donoto, $249,900.

Colston Dr., 2314, No. C-201-Clark Baugher to Michael L. Rogers, $180,000.

Deerfield Ave., 603-Charmaine J. Foltz to Karim Naguib and Marcella Bombardieri, $640,000.

Grace Church Rd., 1922-Lauri J. Fitz Pegado and Neal Fitz to Rebecca D. Wasyk, $562,500.

Seminary Rd., 2000-Jonathan K. and Elizabeth G. Smith to Paul Rawson and Elisabeth Miller Kittredge, $585,000.

Washington Ave., 2246, No. W-201-Seamus M. O’Boyle to Wesley Williams, $315,000.

Woodley Ave., 9521-Christopher K. and Molly B. Fisher to Patrick Baker and Monica Monetola, $541,000.

TAKOMA PARK AREA

Carroll Ave., 8002-Amy R. and Martin A. Kramer to Loren Y. Kajikawa, Mika Tanner and Sharon L. Mason, $703,000.

Hood St., 8509-Frederick S. and Maria Khandagle to Stanley John Klos III and Jacklyn Nicole Demar, $399,900.

Philadelphia Ave., 43-Robert Wolcheski and Jennifer Hayman to David G. and Loretta N. Ullrich Ferguson, $530,000.

TWINBROOK AREA

Bradley Ct., 16-Hawkins Lane Corp. to Edwin A. Reyes Argueta, $450,000.

Edmonston Dr., 1118-Joshua G. and Tatiana Barr to Carol Baker and David Powell Davis, $485,000.

McAuliffe Dr., 2008-Alex Mace and Tamara P. Moore to Brian Le, $410,000.

WHEATON AREA

Adams Dr., 4048-Kathleen Fox and estate of Jacqueline J. Harkins to Christopher Joseph Lauer and Sophia Catherine Polasky, $395,000.

Brisbane St., 1712-Christian L. and Caroline Sevier to David J. Katz and Richard L. Okley, $505,000.

Clay St., 3200-Allen and Bonnie L. Shapiro to Rosanna Soledo Sandoval, $320,000.

Elkin St., 11607, No. 130-Margretta Browne to Jose and Kristen Morales, $256,000.

Georgia Ave., 11712-Ukiah J. Busch and Sara E. Ewbank to Almaz T. Getahun and Ahmed Adem Hagos, $395,000.

Hatcher Pl., 11702-Mark Kaufman to Michael T. Johnson and Agnes L. Castro, $530,000.

Inwood Ave., 10300-Dragana Barac and Matka Cikoja to Tanzid Shams, $518,000.

Lester St., 10757-Ari Karen to Kristen Elizabeth Darling, $310,000.

Moline Rd., 3310-Barbara Ann McBride and Kathleen Appel to Jason Peter and Maria Raquel Cassi, $375,000.

Rocky Mount Way, 10944-Estate of Livia Irene Amezcua to Rahemoon and Lutz Halfmann, $425,000.

University Blvd. W., 1121, No. 1114-B-Robert Jones to Daniela Fazoli, $120,000.

Winona Ct., 602-Carrie M. and Thomas C. Mampilly to Raphael Sambou, $475,000.

Frederick County

BRUNSWICK AREA

Concord Dr., 60-Krista Williams and estate of Neal B. Wilhelm to Steven J. Geranis, $259,000.

Potomac View Pkwy., 808-Robert and Donna G. Hill to Hope Ray, $310,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Basilone Lane, 4706-NVR Inc. to Jose Silva, $504,055.

Poffenberger Rd., 3710-John D. and Katherine Schultz to Andrew James and Jessica A. Hrouda, $504,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Appletree Ct., 1327-Maung Ling and Ram Lian Thang Rual Hleng to Robert Sadowski, $267,650.

Bamburg Ct., 5205-Richard A. Lindblad to Keith and Roseanne Clingerman, $265,000.

Box Elder Ct., 5766-Donna Walker and Todd Pendleton to Stephen E. Meyer, $230,000.

Calisto Way, 4661-DR Horton Inc. to Jose A. Guillen and Glenda O. Paredes, $363,990.

Charlington Ct., 5137-Shaun S. and Cecille D. Hunter to Tracy and George A. Lamptey, $510,000.

Dagerwing Pl., 1407-David S. and Cherie L. Hyssong to Noella Liburd and Seymour Bloice, $357,900.

Forum Sq., 6010-Calatlantic Group Inc. to Jay and Stacy Rosenberg, $317,410.

Judicial Way, 5001-US Home Corp. and Lennar Corp. to Timothy Howard and Margaret Simons Dine, $368,240.

Morrow Way, 6812-Larry M. and Jane A. Kennedy to Dustin M. and Rebecca E. Canzonieri, $479,000.

Rollinghouse Dr., 1385-Kelly E. MacDuff to William Nathaniel and Terez N. Dorsey, $272,950.

Small Gains Way, 5045-John Bergwall and Kimberly Taylor to Megan Wise, $285,000.

Upper Mill Terr. N., 5517-Joseph M. Osinski to Jong Kyu Kim, $285,000.

Wild Plum Dr., 6512-NVR Inc. to Linda Frisse, $500,555.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Chadwick Cir., 840-Wayne Leslie Mason and estate of Maridell Mason to Javier Cuevas Guillen and Ashley K. Cuevas, $301,500.

Fleetwood Ct., 9670-David E. and Jonette A. Stupke to Joseph E. Jancuk, $370,000.

Island Grove Blvd., 2509-Leslie R. Egan to Daryl K. and Christine E. Brown, $399,000.

Lamp Post Lane, 2237-Richard and Patricia Alpert to Peter M. and Debra R. Ellis, $339,900.

Lindley Rd., 1018-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to David Tarantino and Christine Ann Feathers, $542,054.

Mill Race Rd., 2521-Richard V. and Melissa A. Aiello to John L. and Ruth Ann Pickell, $489,000.

Rambling Way S., 1517-Abel M. and Alexandra Caballero to Ernitha Cetoute, $245,000.

South St. W., 200-Vilma Valencia Erb to Christopher Daniel and Marie Daly, $410,000.

Stratford Way, 809, No. 1400E-Jeannette Whitney to Curtis L. and Kristie M. Ford, $140,000.

White Oak Dr., 6204-Laura Garber to Jason P. and Kara F. Stum, $410,000.

Wyngate Dr., 250-Brent A. and Tammy L. Hawk Jackson to Daniel Phoenix Singh, $395,000.

13th St. W., 1/2-Shirley Frey to Amy Gomez, $321,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Biggs Ave., 612-Jenifer Sutton and John Scott to Kyle A. White and Stacey E. Niehoff, $360,000.

Catoctin Ct., 2504, No. 3-Diana Brown and Audrey H. Puglisi to Phillip D. Craw, $189,000.

Dominion Dr., 2404, No. 2A-Pamela C. Boyer to Debra L. Moore, $170,000.

Fairfield Dr., 125-Lisa D. Price to Elizabeth W. Leo, $190,000.

Harpers Way, 118-Michael J. and Aida M. Martin to Miguelina Perez, $285,000.

Hunters Chase Ct., 2403-Silke and Thorsten Weiss to Zachary E. and Meredith J. Clough, $435,000.

Key Pkwy., 116-U.S. Bank and Ocwen Loan Servicing Corp. to Arifur Rahman, $149,100.

Overlook Ct., 8104-Carl and Lisa McClintock to Alessandro Pereira and Sara Fernandez Serafim, $466,900.

Shelley Cir., 2501, No. 3-1D-Jerry Lenga to John and Muriel J. Hadidian, $185,500.

Wayside Ct., 2479-Ezekiel Sanjeev and Stephanie Marie Malone to David A. McGinnis, $394,500.

Wild Fig Ct., 109-Jason F. and Sharon M. Sullivan to Nikka M. Campbell, $229,900.

IJAMSVILLE AREA

Pebble Beach Terr., 10010-David W. and Sarah Yarborough Bulluck to Jeremy C. and Erica A. Pamplin, $639,900.

Springside Terr., 10398-Spring Hollow Land Corp. to Mridula and Chandra Shekhar Chaurasia, $821,405.

LIBERTYTOWN AREA

Beaver Dam Rd., 11850-Howard W. and Karla Yvonne Kulp to Kenneth Lee and Carrie Stover Ferguson, $475,000.

MIDDLETOWN AREA

Tabor Dr., 2420-Joseph I. Donovan III to Pascal Utiger, $340,000.

MONROVIA AREA

Kemptown Church Rd., 3617-Michael Hamilton and Laura M. Willingham to Frederick and Kimberley Newberger, $530,000.

Pathway Lane, 10834-Winchester Homes Inc. to Ryan M. Garland and Alicia M. Setters, $414,073.

MULLINIX AREA

Concord Ct., 5303-Robert V. and Mary Ann Russo to Brian L. and Rachel C. Kelly, $555,000.

Heritage Farm Dr., 109-Jon S. and Rebecca L. Dubro to Sara Elizabeth and Paul Russell Menso, $469,000.

Millwood Rd., 4317-William E. and Nancy S. Dietz to Charles R. and Tschantria L. Eastwood, $385,000.

Woodville Rd., 5740-Douglas A. and Martha E. Poteat to Nicholas Adam Stargel and Ashley Lauren Sittner, $365,000.

MYERSVILLE AREA

Meadow Fence Ct., 10257-Jeffery and Elena S. Merriman to Katie E. Jones, $320,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Aspen North, -Ryan Legacy Builders Inc. to Charles D. and Mindy E. Whitfield, $449,160.

Country Club Rd., 11020-Richard Paul Meyer to Thomas W. and Kelly E. Salb, $510,000.

Edwardian Lane, 10532, No. 104-Judith M. Macconnach to Owen G. and Carole A. Bromley, $430,000.

Hemlock Point Rd., 6589-Nickoles B. and Stephanie A. Harrison to Lucas P. and Lora R. Moinkoff, $305,000.

Oakridge Rd., 6729-John P. Lunn and Kim M. Quaintance Lunn to Mindi Valuckas, $430,000.

Woodridge Rd., 6887-Oakland Investments Corp. to Neal Davis, $615,000.

THURMONT AREA

Blue Ridge Ave., 42-Jeremy D. and Deborah J. Smallwood to Carrie Wiles, $258,900.

Hammaker St. W., 118-Matthew P. Munday to Alyn Popejoy, $225,000.

Tippin Ct., 504-Bruce E. and Linda R. Littell to Sean Vanderwall and Nicole Rocamora, $319,000.

URBANA AREA

Bealls Farm Rd., 9002-Michael J. and Stacey L. Brady to Kirk D. and Brooke M. Warburton, $520,000.

Cambridge Dr., 8108-Dustin R. and Kristin N. Berney to Lindsay T. Barrett, $332,000.

Kinnerton Pl., 9424-Kelly L. Brunner to Cory T. and Tarryn L. Walsh, $546,000.

Pine Bluff Rd., 8440-MS Gladhill Farm Corp. to Lauren M. Gibson and Kyle S. Schmitz, $345,000.

Sundance Way, 3057-NVR Inc. to Amit Lad and Reena Patel, $782,415.

Worthington Blvd., 3636-Brian and Kelly Meyer to Jung H. Oh and Young S. Lee, $423,000.

WALKERSVILLE AREA

Eureka Lane, 8806-Jon B. Pees and Carol D. Ciufolo to Yolanda Guillot, $169,900.

Whimsey Ct., 8841-John C. Stumpf and Lily Vu to Ahmed Raza and Rizwana K. Chaudhery, $180,000.

WOODSBORO AREA

Scarlet Oak Ct., 601-Stephen and Androulla Ford to Samuel D. and Rebecca L. Bowman, $425,000.