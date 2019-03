Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASHTON AREA

Avenleigh Dr., 17418-Thomas and Stacie W. Rogers to Kevin E. and Sonya Lee Schlegel, $855,000.

ASPEN HILL AREA

Ash Ct., 14404-James Jason Harris and Megan S. Houston to Peter Young and Kristen Hendrickson, $509,000.

Burnside Dr., 5576, No. 1-Mehmet Yilmaz to Yonatan Saadon and Noam Auslander, $138,000.

Fawnlilly Ct., 16024-Morgan R. Gale to Michael Atingi Ego and Vernetta Barungi, $670,000.

Hogenhill Terr., 5614-Deborah J. Day and Greg M. Kirk to Collin J. and Caitlin Marie Vredenburg, $409,000.

Marianna Dr., 13928-Mark Luther to Jacqueline B. Guevara and Maria Rovegno Quiroga, $449,000.

Parkvale Rd., 14429, No. 5-Nestor and Sherrie Lynn Corvera to Sebastien Harding Delgado, $197,000.

Veirs Mill Rd., 12712, No. 83-2-Heidi C. Caudevilla to Alejandro A. Rivero, $190,000.

Yosemite Ct., 14306-June M. Greatorex to Marlene and Steven Mirman and Lou Robbins, $475,000.

BETHESDA AREA

Arizona Cir., 10219, No. 45-Raymond C. and Loretta Y. Chen to Lawrence T. and Brigida L. Guyot, $535,000.

Bradley Blvd., 7505-Farid Srour Investment Properties Corp. to Cynthia Browne, $567,500.

Burning Tree Rd., 9301-Robert B. Leblanc and estate of Betty M. Leblanc to Maureen Obianuju Umeh, $950,000.

Chestnut St., 4417-Steven D. and Karen Elliott Greisdorf to Ryan D. Beckett, $685,000.

Cranston Rd., 5913-Jon Z. and Elizabeth M. Davis to Loren D. and Emily W. Adler, $816,000.

Dudley Lane, 5151, No. 41-Aali F. Hashmi to Alexey Iskhakov, $445,000.

English Ct., 5706-Andrew Willison and Nancy Olewicz to Nancy Ash and Albert Cushman Hann, $1.35 million.

Fulbright Ct., 7807-Rebecca M. Kutler and Daniel J. Gilgoff to Vincent Galani and Alissa Peruzzini, $1 million.

Greentree Rd., 6100-Chan Mo and Hae Jung Park to Ricardo and Diana Trujillo, $775,000.

Howell Rd. W., 8520-Deborah and Leah Sherer to Rohit and Sarika Parasuraman, $940,000.

Longwood Dr., 7116-Alexandra E. and Steven F. Gichner to Fred F. and Lori W. Rapaport, $1.56 million.

Maple Ridge Rd., 8216-Mark Daly and Catherine A. Cukras to Narayan Suryakumar and Varsha Ramani, $935,000.

Melvern Dr., 5907-Joshua Glenn and Ellis Leigh Lester to Azadeh and Linda Mansouri, $797,000.

Namakagan Rd., 5711-Alejandro Carim Reveiz Herault and Monica Alexandra Puentes Parrado to Eric and Linae Sperling Phillips, $780,000.

Ogden Rd., 5715-Mark Eisel to Heidi Schadler, $950,000.

Ramsgate Rd., 6121-Sonya Spielberg to Jaime A. Alba and Sandra Herrara Gil, $895,000.

River Rd., 7130-Ines R. Barlerin and Suzanne R. Barr to Sohee Kim, $975,000.

Roosevelt St., 5710-Mark Samuel and Ruth Levy Guyer to Zachery L. and Faith J. Ezrailson, $805,000.

Selkirk Dr., 6738-Douglas J. Montanaro to Juan Samos Tie and Milagros Rivas Saiz, $1.64 million.

Sonoma Rd., 5621-Heidi L. Schadler to Melanie Maholick and David Carl Brownlee, $1.11 million.

Thornden Terr., 8400-Igor Ivanin to Liping Li and Shan Huang, $930,000.

Verne St., 6200-Robert L. and Patrick W. Denning to Milford Wayne and Maria Christina Moyer, $785,000.

Western Ave., 4918, No. D-5-Violeta Gabriela Gold to Rita Mesias, $827,500.

Weymouth St., 10600, No. W201-Srinivasan Padmanabhan to Jack Wiedemer and Firouzeh Sadeghi, $235,000.

Woodfield Rd., 4604-Harley L. and Elizabeth A. Becker to David E. and Lindsay Kanter, $950,000.

Woodmont Ave., 8302, No. 405-Duball BW Corp. to Bassem Khalil, $725,000.

BOYDS AREA

Conrad Spring Rd., 15429-Leila G. Swanson and Darren J. Mollot to Adam Breiterman and Keren Netzer, $770,000.

Seneca Ayr Dr., 21823-Jung Ok and Jung Jin Cho to Jitae Kim and Kwok Cheng, $261,803.

BROOKEVILLE AREA

Astrid Ct., 2442-Sharon M. Prather to Jennifer P. and Richard J. Turek, $439,000.

Brown Farm Way, 22008-Young Sup So and Chelsea Moon Eui So to Michelle A. and Michael J. Barry, $830,000.

Gold Mine Rd., 2520-Paul E. and Melinda Butterfield to Ronald and Linda Ginsburg, $830,000.

BURTONSVILLE AREA

McKnew Rd., 15111-Christopher R. White to Christina N. Osuji and Romanus Ebechere Kagha, $401,000.

Tazewell Terr., 4258-Pedro H. Fuertes to Sandra J. Delao, $260,000.

CABIN JOHN AREA

78th St., 6530-Jennifer G. Moore to Allison Lee and Benjamin James Reschovsky, $1.14 million.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Crimson Lane, 12033, No. 209-Lucie B. Thomson and Aileen V. Robinson to Elizabeth T. and Kevin M. Brandes, $290,000.

Gershwin Lane, 3141-Deborah R. Reynolds to Abubeker Aliye and Jemila Abrha, $433,000.

Loft Lane, 12417-Manish Guruani to Robert M. Lowrie and Thuy Trang Thi Do, $340,000.

Mozart Dr., 2953-Lynn S. Blyden to Boubacar Diallo, $345,000.

Shepperton Terr., 3004-Suzanne Goodwin Wensky to Hong Nam Thi Lam, $180,000.

Valley Brook Dr., 300-Estate of James S. Stanback III to Edwin Omar Arias and Glenda Armida Ayala, $451,000.

CHEVY CHASE AREA

Abilene Dr., 2711-Mary Patricia and Vincent Paul Harper Jr. to Danielle McCoy, $1.03 million.

Bradley Lane, 4429-Evan M. Hirsche and Maria W. Cecil to David J. and Lee L. Wittenstein, $1.05 million.

Connecticut Ave., 7631-Kathleen K. Stone to Yves N. Azie, $1.25 million.

Hesketh St., 113-John and Virginia N. Hutchinson to Werner Holtmeier and Natalia Szlarb, $900,000.

Kirke St. E., 106-James D. and Mary Elizabeth Donnelly to Christine M. and Donald L. Martin, $1.51 million.

Loughborough Pl., 8506-David and Kathryn Shantz to Regan A. Billigsley, $969,000.

Park Ave. N., 4601, No. 308-H-Mark Edward Futrovsky and estate of Molly Schlonsky to Steven H. and Jane S. Carlin, $475,000.

Shepherd St., 3508-Jonathan W. and Cristol S. Fleming to Nicholas Jacobs and Karen Liebi Kuchins, $1.3 million.

Willard Ave., 4515, No. 1804S-Sunil Sharma and Ann M. Florini to Lawrence B. and Jean Bernard, $725,000.

Woodmont Ave., 7171, No. PH7-Sheena Tosta to Sara Ghorbani, $380,820.

CLARKSBURG AREA

Catawba Hill Dr., 23946-Sarah A. and Jay A. Friedman to Youssef Zinoun and Asmae El Faize, $566,000.

Clarksburg Square Rd., 12809-Xiao Ming Zhou to Josephine N. Anorchie, $419,000.

Frederick Rd., 26032-Adam Cutchens to Christopher A. Montilla Espinales, Ana Isabel Hernandez, and Maria Luisa and Jose Antonio Montilla, $309,000.

Granite Rock Rd., 12639-Nehal P. and Shonak S. Ponda to Mark J. and Ginnie E.M. Schielke, $650,000.

Orsay St., 13266, No. 1901-John Joseph Borowski II to Maritza R. Herrera, $345,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Durant St., 15421-Hermalyn D. and Bruce A. Touse and to John P. and Ellen E. Musselman, $442,000.

Harding Lane, 1425-Kelly Investments Corp. to Monica Bookout, $428,000.

Old Orchard Rd., 16404-Michael James and Bonnie June Davis to James B. Brockett II and Jessica C. Hart, $700,000.

Rowland Lane, 15431-Stephen and Sherry Van Albert to Vinh Quoc Dai and Quynh T. Nguyen, $689,000.

Twig Rd., 14413-Susan G. Bakhru to Maria J. Caldas, $435,000.

DAMASCUS AREA

Bethesda Church Rd., 11505-Janice D. Rieke and Judith L. Streeter to Leonardo and Beth Belluscio, $970,000.

Honeysuckle Dr., 28408-U.S. Bank National Association to Stephanie E. Gawlinski and Christine B. Masters, $359,000.

Ridge Rd., 24501-Sharon Mokhtari to Gao S. and Maria E. Jara, $360,000.

Woodfield Rd., 25754-Sriganesh V. and Jyoti S. Koushik to Gloria A. Sanchez Martinez, $285,000.

DERWOOD AREA

Needwood Rd., 8101, No. 101-William Robert Thomas to Michael and Joanne Demayo, $239,900.

Teri Dr., 17805-Nicholas Ryan Demery to Arthur Benjamin Paul Jr. and Grace Viveka Manglet, $475,000.

Wheat Fall Dr., 17552-U.S. Bank and JP Morgan Alternative Loan Trust to Kenny H. Khuu and Vy T. Ly, $405,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bradford Rd., 8504, No. 7-3-Andrea E. Bloch to Thomas James Jr., $275,000.

Crescendo Way, 300-Bank of America to Jacqueline Marcellus Payne, $293,900.

Forest Glen Rd., 1017-John A. and Sarah B. Tokar to Hans Paul Juergens II and Laura A. Foran, $415,000.

Lorain Ave., 9603-Leland and Erika G. Cogliani to Benjamin Joseph Chartoff and Natalie Christine Alm, $599,900.

Lyric Lane, 323-John A. Cosmello to Amauel T. Tibebu, $335,000.

Sonata Way, 611-Wade A. and Noila Sorenson to Neal E. and Margery S. Chalofsky, $375,000.

GAITHERSBURG AREA

Alden Ave., 16621-Amy Kaisler to Daniel Aquino and Vicky Fernandez Urquiaga, $400,000.

Coriander Dr., 7923, No. 104-Heidi Anne Prescott and estate of Heather May Fish to Jorge Cesar Nunez, $130,000.

Deer Park Rd. W., 280, No. 32-B-Zane Jerome Jontiff and estate of Robert F. Snyder Jr. to Mengjun Shi and Li Chen Hsu, $260,000.

Girard St., 440, No. 273-Jasmine Howard Ritchwood to Angelo De Oliveira, $110,000.

Inkberry Cir., 33-Kathleen C. Disalvatore to Steven A. and Raluca L. Sharkey, $420,000.

Kelso Terr., 8604-Luis Fernando Cevallos Jarrin to Jianyang Song and Yiren Shen, $311,000.

Quondal Ct., 18309-Adesh Pal Dutta and Urmila Sharma to Casimir and Sandrine Bilong, $366,000.

Taverney Dr., 19513-Kuei Kuan Liao to Michael Kunza and Liria Luna Araya, $311,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Arch Pl., 11, No. 468-Stephen L. Waechter to Rebecca Savage Peck, $250,000.

Capps Ct., 5-Bernard and Mery Budihardja to Dung H. and Hieu P. Nguyen, $395,000.

Cornerwood Ct., 3-Raynold K. and Cietta F. David Mensah to Farbod E. Zarkeshian, $285,000.

Dunleith St., 14717-Stephen G. and Sharon R. Levine to Yun Wang and Xuejun Frank Cao, $715,000.

Fields Rd., 9701, No. 1105-Sassan Nassiri Motlagh to Jing Xie and Hoi Bun Suen, $185,000.

Goodport Ct., 9-Michelle Lynn Ward Schneider to Minxia Song and Zhining Wang, $260,000.

Hart Rd., 104-Charles W. and Maureen P. Green to Charles Jeannie and Joseph Peter Madritch, $632,500.

Hope Lane, 707-Joseph J. and Ritva H. English to Joshua A. Bauer, $479,900.

Kendrick Pl., 122, No. 34-Dmitry and Natalya Yun to Melissa Kay Funyak, $329,950.

Kersten St., 541-Jamshed and Najma Bokhari to Hui Lin, $627,000.

Linslade St., 614-Douglas A. and Jill E. Ewing to Ravi Kiran and Sridevi Yellepeddy, $912,500.

Mustang Hill Lane, 13833-Luning Hao and Betty Tong to Andrew and Priya Brunsdon, $630,000.

Outpost Ct., 7-Arvindkumar P. and Reeta A. Shah to Pei Shan and Teh Lin Lee, $780,000.

Parkview Ave., 320-Jason T. Brown and Christina M. Scalco to Mark T. Boland, $514,900.

Perrywinkle Lane, 200-Sean P. and Melissa S. McDermott to Jose and Maria Contreras, $565,000.

Quince Orchard Blvd., 738, No. 201-Federal National Mortgage Association to Geoffrey Pollack, $132,500.

Quince Orchard Blvd., 854, No. 101-Inna Lariiciuc to Aliya Soltobaeva, $107,000.

Redding Ridge Dr., 15-Umar and Gulshan Rana Khan to Syed Mairaj Mustafa and Anila Mairaj, $590,000.

Side Dr. W., 1116, No. 31-C-Benjamin B. and Afua O. Ofori to Rolan Quispe and Maritza Huamani, $197,000.

Strummer Lane, 223-Merrill and Karen Lynn Davidson Cohen to Yoonjung Yang, $710,000.

Treehaven St., 136-Christine and Timothy P. Koubek to Morvarid Fontanez and Thomas J. Kelly, $1.27 million.

War Admiral Ct., 5-Eugene S. and Roberta Willard to Ruth Armstrong and John Thomas Johnson, $640,000.

GERMANTOWN AREA

Ambassador Terr., 20411, No. 2041-Wells Fargo Bank to Deyong Xu, $200,000.

Birdseye Dr., 18927-Robert W. Barlow to Rojendra Singh and Yashaswi Shrestha, $286,000.

Caledonia Ct., 18700, No. F-Bholi Investments Corp. to Nanjan Selvaraj, $172,000.

Demetrias Way, 13561-Imagine That Realty Corp. to Yuliya N. Tkach and Vladimir V. Loskutov, $238,100.

Fountain Club Dr., 13404-Cynthia S. Gordon to Vahid Tabatabaee and Mojgan Ahmadzadeh, $420,000.

Harvest Glen Way, 13600-Kevin Seung and Julie Jinkyung Hwang to Sheng Ru Wang and Li Yu Gao, $395,000.

Lake Placid Lane, 18817-Bankstrong Corp. to Chanel D. Thomas and Debbie K. Awwad, $635,000.

Marble Hill Pl., 17804-Renee S. Orleans and Stephen E. Gittelman to Stephen Michael Muri and Yan Wang, $634,000.

Millhaven Pl., 13103, No. 8-E-John N. and Diane K. Kirkland to Omar Korra and Hadeer Nadem Ezzat, $221,000.

Partridge Wood Dr., 19109-Christie M. Sadler to Daniel Yates Umbarger, $247,500.

Sage Terr., 12825-Alex B. Aguilar and Juan C. Coca to Dora D. Zelaya Rios and Axel R. Lopez Betancourt, $229,900.

Sparkling Water Dr., 18715, No. 9-102-David Holtzman to Elina and Maxwell Fernando, $220,000.

Station St., 13579-Errol Charles Dufour to Chantel Adams, $314,000.

Tattershall Pl., 14123-Martin E. and Risa M. Eckes to Stephen and Kelly Nicole Mahn, $615,000.

Winding Creek Pl., 18668-Kevin C. Correa to Mandise Clarke, $260,000.

KENSINGTON AREA

Connecticut Ave., 10814-Adam E. Margolis and Janis H. Riffle to Miguel and Sandra Alvarado, $515,000.

Farragut Ave., 3708-Franconia Real Estate Services Inc. to Gloria L. and Timothy P. Adler, and Ali R. and Roya Mahnad, $809,900.

Halsey Ct., 4016-Eric R. Hargis to Deborah Justina Bortot and Casey Leigh Miller, $842,500.

Mitscher St., 11305-Eric and Rachel Klein to Arthur Raymond and Antonietta Donofrio Pilkerton, $525,000.

University Blvd. W., 3333, No. 1004-Jazab A. Sheikh and Fiza Khan to William P. and William S. Antell, $250,000.

LAYTONSVILLE AREA

Dasher Ct., 8401-Edwin C. and Karen M. Thomas to Nicholas J. Grossman and Trinity L. Perry, $610,000.

Goshens Edge Ct., 21505-James M. and Laurie J. Smith to James L. and Deborah M. Gallagher, $835,000.

Layton Ridge Dr., 20909-Michael J. Harris to Manuel A. Valle and Lisseth B. Ortiz, $665,000.

Woodfield Rd., 24320-Kenneth W. and Rebecca A. Smith to Alejandro Luis Martinez and Marcelo Smulevich, $355,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brassie Pl., 19441, No. 303-Romy R. and Boris N. Vargas to Mack Aaron Grade, $90,000.

Chatteroy Pl., 9427-Rufat Israfilbek and Magdalena Szyszkowska to Stefan and Karen Strother, $370,000.

Docena Ct., 3-Lolita B. Stowers to Alcides Moreno Taborga and Carmen Monica Yuja Taguchi, $195,000.

Heritage Farm Dr., 7742-Robert R. and Melissa Ward to Kelli E. O’Rourke and Jeffrey M. Childers, $357,000.

Leatherfern Terr., 9715, No. 54-Anita P. and Charin Yuthasastrkosol to Xiaoli Su, $231,000.

Mills Choice Rd., 19031-Christopher Hiroshi Krietz to Jose A. Zetino, $130,000.

Royal Bonnet Cir., 18160-Nee Odarq Uaye Quarcoopome to Tzuhsu Wu, $269,000.

Stringfellow Ct., 20301-Gary M. and Kathleen A. Ciany to Eric Joseph, $499,990.

Walkers Choice Rd., 18612, No. 2-RND Maryland Corp. to Partap S. Ajrawat, $92,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Dilston Rd., 9904-Fikirte Gebrie to Lam Que Nguyen, $340,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Alderton Lane, 1345-Serjik Sogomonian and Juliet Seghmon to Amy B. Leatherman, $231,000.

Big Bear Ct., 14420-Mark Bruninga and Francoise Reynolds to Martin Dcruze, $640,000.

Chesterwood Dr., 4009-Justin L. Willis to Nafi Lo and Mohamet Mamadou L.M. Thiam, $250,000.

Dunsinane Ct., 29, No. 60-Amy Liang Bruce to Saadia and Muhubo Abdulkadier, $286,000.

Flack St., 12809-Lynn Janashek Boyd to John R. and Elisabeth Neu Campbell, $329,900.

Greenery Lane, 2303, No. T-1-4-Elmer A. Caceres to Priscyla and Luis Aguilar, $180,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-Darenda Robinson Brown and estate of Olin E. Robinson to Arlene D. Richardson, $161,500.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-918-Carol Lemnah to Sharon M. Prather, $250,000.

Leisure World Blvd. N., 2904, No. 204-Ina G. Marcus and Gail Roberta Kahan to Richard P. and Mary C. Haller, $335,000.

Leisure World Blvd. N., 3200, No. 704-Michelle C. Pollak to Donna G. Copeland, $316,800.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-507-Jeanette Diamond to Ahmad Haghany and Ghodsieh Vakili, $174,000.

Macaulay St., 12611-Winchester Homes Inc. to Kaleab Tamene and Kalkidan Mulugeta Gizaw, $491,774.

Neola Rd., 12906-Swan Properties Inc. to Joshua Roy and Pamela Marie Barreto Almandrez, $412,000.

Pine Orchard Dr., 15311, No. 87-2A-Robert W. and Barbara H. Bolton to Virginia T. Lichtman, $180,000.

Rabbit Hollow Pl., 1501-Judith Raleigh and Kathleen Felts to Kenneth Moris, $545,000.

Teaberry Rd., 12803-Rory M. and Rosemary Boggs to William D. Barry, Renshan Huangfu and Shuxian McKenna, $393,800.

OLNEY AREA

Benton Square Dr., 3156-Gerald B. Zapol and estate of Steven B. Zapol to Katelyn A. Jabin, $368,000.

Evangeline Lane, 17300-Kathryn M. Brown Naming Ona to Kevin Scott Haney and Nooshin Kiankhooy Fard, $541,000.

Golden Spring Ct., 18047, No. 165-Kwing Lop and Leung Ying Cheung to Korye M. Hunter Sr., $289,000.

Lafayette Dr., 18024-David and Ellen Quirk to Erica R. Grover, $600,000.

Pipers Way, 17409, No. 8-Alicia Braun to Stephanie M. Wood and Christopher Marcus Mustico, $244,500.

Waltonshire Cir., 4802-Karl M. Celtnieks to Mintong Zheng and Bradley J. Westcott, $498,000.

POOLESVILLE AREA

Dowden Cir., 19005-Robert W. and Denise K. Olsen to Julio C. Teran and Claudia L. Guadamuz, $465,000.

Hoskinson Rd., 16902-George A. and Karen L. Wathen to Michael T. and Laura E. Deyo, $600,000.

Westerly Ave., 19921-Katherine S. Lee Frick to Michael and Jami Caruso, $415,000.

POTOMAC AREA

Brimfield Ct., 9704-Alena Lotz Oggier to Eren P. and Ibrahim Engin Civan, $880,000.

Bytham Ridge Lane, 124-Winchester Homes Inc. to Bryan Heukjin and Esther Shinyoung Song, $1.05 million.

Clagett Farm Dr., 9804-Mark and Jacqueline Olinger to Kian T. and Maryam A. Tavakoli, $1.31 million.

Cripplegate Rd., 10908-Larry D. and Cynthia Y. Ishol to John Stein and Margaret McFerren, $1.73 million.

Eldwick Ct., 25-Melvin M. and Joanne B. Brodsky to John Qianghua Zhou and Wei Gong, $750,000.

Foxcrest Ct., 7919-Caryn Reitkopp Spund to Joshua Michael and Jennifer Udler, $300,000.

Hayworth Dr., 13512-Ashequr Rahman and Hasina Akter to Yanping Xie, $552,000.

Hidden Trail Ct., 10801-Eric Philip and Krista Corrallo Paquin to James J. Schlesselman and Wei Yu, $1.25 million.

Kentsdale Dr., 9901-Samuel K. and Vanessa G. Heitner to Christopher and Uzma H. Knouss, $1.36 million.

Marwood Hill Dr., 11209-Bing Li to Ha Thi Thanh Trinh, $1.5 million.

Palatine Ct., 12501-Franklin D. and Laurian P. Fasano to Zhiqiang Zou and Dana Zhang, $1.22 million.

Rivers Edge Dr., 12308-Jack and Martha S. Nebb to Han Wen and Nadia Bouraoud, $1.05 million.

Three Sisters Rd., 12912-Barry T. and Sharon N. Covington to Sebastiano Bottio and Sonia Flora Evelin Auda, $1.39 million.

Willow Pond Lane, 9209-Vinod Jeyachandran and Kavitha Gnanasekhar to Ali Mostashfi, $700,000.

ROCKVILLE AREA

Antigua Terr., 10838, No. 108-William and Holly M. Kowgios to Melody P. and Sarah S. Sahar Khiz, $405,000.

Barrington Fare, 17-Jon M. and Barbara O. Ranhand to Todd M. and Junghwa P. Allen, $665,000.

Bouldercrest Ct., 21-Scott A. and Jaime S. Recht to Fei You and Huiqun Xu, $749,900.

Brice Rd., 1006-Sergey and Marianna Leikin to James M. Worthington and Krystal H. Allen Worthington, $526,000.

Carr Ave., 725-Goshen Valley Investments Corp. to Philip S. Sparer and Elaine A. Gebell, $1.07 million.

Crocus Dr., 604-Mark D. Muse and Gloria Frigola to Albert M. Martel, $597,000.

Elmcroft Blvd., 1002, No. 405-Samir and Sima Chakrabarti to Dwaine A. Alleyne, $515,000.

Grand Champion Dr., 1112-Arthur W. Sagoskin to Lynn Beebe, $618,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1710-Lucia A. Acampora to Leland I. Keyser, $335,000.

Hampton Mill Terr., 10703, No. 411-Karen Crotty to Liat J. Cohen, $260,000.

Inman Park Cir., 5808, No. 824-Rina Hakimian to Susan Berg Klein, $400,000.

King Farm Blvd., 938-KF Property Owner Corp. to Joseph William and Robin Elizabeth Tirrell, $673,155.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 311-Victoria Araghi to David S. Reed and Jodi L. Feldman, $545,000.

Piccard Dr., 1446-KF Property Owner Corp. to Carla Brooks, $640,000.

Ridgerock Lane, 11505-Elizabeth Ann Handler and Susan Rachel Kron to Jilin Jiang, $835,000.

Schuylkill Rd., 11006-Vivian G. and Russell Hill to Felipe S. Tarraga, $420,000.

Summer Garden Way, 403-William and Lynda J. Bulmer to Velayutham Vijayaverl, $990,000.

Valley Dr., 12900-Bernard Raymond and Alison Mrohs to Mozaffar and Maria Veronica Kheradmand, $825,000.

Waddington Lane, 64-Brian A. Hahs and Kristen A. Wayne to Cameron J. Lee, $615,000.

SANDY SPRING AREA

Windrush Lane, 1030, No. 31-Paula C. Kahla to Zakaria Zine and Souad Nejjar, $359,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Doxdam Terr., 11629-William J. and Sandra K. Blessing to Ryan Peel, $405,000.

Gateshead Cir., 20002, No. 805-Chang K. and Chanmi Yi to Jonathan M. Holland, $235,000.

Mill Pond Terr., 20389-Walter C. and Elizabeth A. Waidelich to Amir and Beqir Krasniqi, $567,500.

Scarlet Leaf Terr., 20919-Michael J. and Elle Y. Uh to Mohammed M. Sherif, $549,000.

Woodcutter Cir., 13022, No. 150-Andromeda Enterprises Corp. to Brinklyn C. Hughes, $349,900.

SILVER SPRING AREA

Cassedy St., 2736-Matthew and Zoe Davis to Joseph A. Sobczyk and Jaculine M. Koszczuk, $632,000.

Corwin Dr., 1710-Emily Bleimund and Doran L. Fink to Smita N. Kummer and Seamus B. McCarthy, $690,000.

Ellsworth Heights St., 64-Lillian G. Wasvary to Jeremy Schreifels, $990,000.

Harvey Rd., 9304-James Heyes and Julie Choe to Adam P. Kelly and Alissa M. Zingman, $810,000.

Newell St., 8045, No. 403-Joseph Reichman to Vera Rosenthal, $320,000.

Stanton Ave., 2922-Joanne Lea and James F. Miller to Carly M. and Brent T. Ballard, $489,900.

West Hwy. E., 1842-Manuel A. Gancedo Luciano to Jordi E. Turner, $275,000.

Second Ave., 9502-Jason N. Smith and Kay H. Bhagat Smith to David A. and Jessica Roark, $505,000.

TAKOMA PARK AREA

Kennebec Ave., 804-Todd L. and Kathleen L. Allgier to Tanya Salseth, $650,000.

Trescott Ave., 7306-Roberta L. Brown to David A. and Lynn T. Strauss, $565,000.

TWINBROOK AREA

Clagett Dr., 1302-Daniel M. Roberts to Jennifer Walden, $365,000.

Gainsboro Rd., 2009-Zhongcheng Zou and Xiuli Yu to Linus and Marian M. Gomes, $350,000.

Stanley Ct., 1-Jen N. and Meisui Chern to Jean Wanchuan Teng, Lily Lau and Melissa Kao, $260,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10835, No. F-Jacqueline B. Guevara to Maria Razon and Jose A. Rios, $179,000.

Bucknell Dr., 10864, No. 101-Harry J. and Patricia G. Dudley to Paul and Ruth Manchester, $312,500.

Dennis Ave., 2419-Adam L. and Joanna S. Abrahams to Zachary and Whitney Howell, $412,000.

Evans Dr., 2413-Casey E. Hoercher to Emily E. O’Brien and Abram T. Haitjema, $450,000.

Gilsan St., 11409-Alan N. and Arna M. Mickelson to Mitchell W. Nelson, $410,000.

Hoyt St., 913-Emil and Sarah Braun to Yonaton and Aviva Hendry, $375,500.

Malone St., 10502-Victoria M. McCarthy to Philip G. Ruttinger and Camila Dinges, $403,000.

Parker Ave., 3102-Brian W. and Claire E. Buchner to Hannah Sloss, $315,000.

University Blvd. W., 1111, No. 515-A-Peter and Elizabeth Farcas to M. Anthony Harris, $145,000.

Wallace Ave., 2020-John P. and Lynn B. Neagley to David Wallace Naden and Linda Kay Bidlack, $399,950.

Woodridge Ave., 3610-Tamar Paxson Hartman to Joshua B. and Katherine A. Chapman, $395,000.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Nottingham Pl., 5713-Federal National Mortgage Association and Old Republic Title Co. to Bechem Vivian Asameyong, $477,450.

BRUNSWICK AREA

Shenandoah View Pkwy., 1319-NVR Inc. to Esther Manu, $312,510.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Joe Foss Way, 4712-NVR Inc. to Patricia Maluchnik, $420,850.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Autumn Olive Dr., 6540-NVR Inc. to Robin and Lisa Zuckerman, $389,105.

Basswood Rd., 7001-Stephanie Cutshall and estate of Barbara Ann McGee to Richard Ernest and Mary Frances Smith, $249,900.

Boysenberry Lane, 568-MTGLQ Investors and New Penn Financial Corp. to Peng Qu, $163,000.

Cambria Rd., 4617-DR Horton Inc. to Bryant C. and Patrice L. Adams, $334,999.

Crossover Ct., 602-Jin Hwan Kim and Mi Lyung Oh to Dale Lee and Whitney Sonnefeld, $405,000.

David Lane, 1341-Leslie D. Sinclair to Brendan T. McGinnity, $178,000.

Hayloft Ct., 5513-Joann S. and James A. Beman to Richard T. and Jennifer B. Fleming, $395,000.

Larsen Dr., 6004-Clabaugh Custom Homes Corp. to Christopher J. and Elizabeth L. Rankin, $564,927.

New Design Rd., 5901-NVR Inc. to Khaled Gohar and Eman Elfiky, $505,905.

Primus Ct., 531-Flavio H. Giron to Kevin M. Rojo, $250,000.

Slippery Elm Dr., 5256-NVR Inc. to John and Maria Stemn, $447,090.

Sutherland Dr., 4925-James P. and Julia E. Biggins to Marcus V. and Nina A. Blanchard, $412,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bellhaven Ct., 9548-Ronald W. Miller Jr. to Pamela C. and Robert A. Boyer, $290,000.

Castle Rock Rd., 1729-Cory M. Matthews to Michael David and Alison Pauline Huston, $438,000.

Daysville Rd., 11304-Matthew L. and Ann Westerman to Sandra L. and Patricia F. Hope, $630,000.

Geronimo Dr., 814-John E. and Marjorie D. Offutt to Louis H. Bieligk III and Constance M. Cameron, $400,000.

Jacobs Garden Lane, 3022-Wormald Development Co. to Jane Marie Ryan, $458,435.

Lindley Rd., 1000-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Judith L. Cicala, $537,235.

Norva Ave., 10-Sandra Troxell Seaton and Marjorie Hodges to Kaitlyn M. Griffith and William Kyle Hauptman, $265,000.

Saxony Ct., 6550-Dresden Corp. to Deborah J. Bowers, $650,000.

Springwater Ct., 6509, No. 6301-Melissa Daily Lapham to Ashley N. Gbollie, $189,900.

Wormans Mill Rd., 7805-Simarjeet K. and Tarlochan S. Sandhu to Lawrence Carr, $307,500.

Third St. W., 106-Frederick R. and Jane Branski to Kathryn R. Wentzel, $595,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Amber Ct., 1797-Eric R. and Erica L. Boehnlein to Mario E. Cruz Guevara and Sandra M. Garcia, $300,000.

Carriage Ct., 1703-Jasmine A. Milner to Said Mahfoud and Soumia Eziyati, $155,000.

Colonial Way, 1651-Ernesto C. Torres to Andrew D. Klein, $197,044.

Greenleaf Dr. E., 2186-Cynthia Doggett to Brett Spangler and Christine Davis, $370,000.

Heather Ridge Dr., 330-Vestar Corp. to Safoura Moraveji, $189,900.

Infantry Dr., 2137-Brian S. Hargest to Brian A. Brusoe and Alexandra V. and Vivian Cruz, $425,000.

Meadowgrove Lane, 1831-Charlotte R. Beall and Ruth Ann Bowersox to Sonia Lazo Grimaldi, $265,000.

Rock Creek Ct., 102-Kevin W. and Janson Chang to Charles Opoku, $250,000.

Shookstown Rd., 5615-Penny L. Fleury to John D. Robertson Jr., $279,900.

Wetherburne Way, 2275-Grant F. and Sydney Moller to Ronald A. Lushbaugh and Connie M. Stevens, $258,000.

Young Pl., 1121-Elizabeth Lee Siler to Magnolia Moreno Lopez and Dario Anguilo Mendoza, $228,000.

IJAMSVILLE AREA

Royal Troon Terr., 7606-Timothy Baker and Poppy Saville to Gregory P. Belt and Brianne C. Swick, $665,000.

KNOXVILLE AREA

Fiona Way, 103-Carl G. and William Becker to Michael P. Gough and Amanda K. Woozley, $245,000.

LIBERTYTOWN AREA

Nittany Ct., 13206-Landmark Investment Properties Corp. to Marshall Thomas and Sarah Rose Casey, $425,000.

MIDDLETOWN AREA

Jasper Dr., 7083C-Silvercrest Properties Corp. to Christopher Camposa and Jennifer Victoria Lipnickey, $285,000.

MONROVIA AREA

Emys Pl., 3469-David Samuel Pleasants to William and Jaime Robertson, $620,000.

Louis Detrick Lane, 10920-Calatlantic Group Inc. to Bhudeep Patnaik, $561,000.

Pathway Lane, 10838-Winchester Homes Inc. to Christopher S. and Laura K. Massari, $380,804.

MULLINIX AREA

Harrisville Rd., 14055-Kenneth E. and Angela Tortolani to David C. and Karen L. States, $450,000.

Liberty Rd., 14627-Lynn M. Ganske Arnold to Nicholas Miller and Heather Juhring, $278,500.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Club House Cir., 7011-Jeffrey S. and Melissa Eakins to Justin J. and Marissa Likar, $475,000.

Douglas Ave., 6058-Mark S. and Katherine Nancy Benny to Andrew J. and Lindsay Nawrot, $378,000.

Fox Chase Rd., 6926-Joel and Melanie Lindauere to Michael Nieles, $339,900.

Meyer Ave., 5707-Joseph L. and Jennifer L. Roberts to Tyler and Jennifer Lomax, $550,000.

Shavanol Rd. E., 6874-MS Aspen North Corp. to David and Maria Migdal, $499,850.

POINT OF ROCKS AREA

Brookshire Run, 1706-Richard T. and Jennifer B. Fleming to Mark William Pickens and Juliet Lynn Hutchings, $330,000.

URBANA AREA

Amelung St., 8949-Angel A. Losquadro to Brandon E. and Courtney J. Erbe, $361,000.

Broad Branch Way, 5802-Philip B. and Roxanna A. Hill to Brian James and Melissa Ann Malawski, $430,000.

Golden Eagle Rd., 5543-Drees Homes of D.C. Inc. to John M. and Erin E. Staiger, $644,830.

Penrose St., 9397-Rakesh S. and Gemini R. Patel to Minjie Yao and Matthew Sedlock, $369,900.

Scott Ridge Pl., 5622-MS Gladhill Farm Corp. to David R. and Amanda C. Kregiel, $377,500.

Tallyn Ridge Dr., 5483-Drees Homes of D.C. Inc. to Mohamed M. Abdelrahim and Lola Melibaeva, $649,390.

WALKERSVILLE AREA

Adventure Ave., 8803-Monica R. Leaman to Daniel Smyth, $280,000.

Heritage Ct., 234-Catherine A. McLean Fritz to Michael Anthony and Brianna Lynn Kelley, $255,000.

WOODSBORO AREA

Main St. S., 100-Jonathan M. Thompson and Mikayla S. O’Connor to Charles A. Hammond and Amanda L. Melton, $200,000.