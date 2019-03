Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASHTON AREA

Hidden Garden Lane, 17506-Alan M. and Laura S. Rubin to Peter Oliver Smerslak Benton and Amani Hameed Bentson, $710,000.

ASPEN HILL AREA

Barkwood Pl., 5013-Jeffrey B. and Andrew B. Stroud to Jeffrey M. and Lynne E. Karp, $485,000.

Burnside Dr., 5576, No. 2-Deutsche Bank National Trust to Elefterios and Eleni Hangemanole, $127,000.

Dowlais Dr., 13803-Frank A. Gaegler and Donald W. Cubitt to Amrit and Rewati Neupane Khatri, $427,000.

Flower Valley Dr., 4831-Blain D. and Dawn Rowley Topel to Daniel M. and Sarah G. Roberts, $608,000.

Ives St., 4403-Allison Basile and Roy Braxton Mitchell to Matthew P. and Evir G. Reilly, $385,000.

Melinda Ct., 4913-James A. and Michelle R. Brett to Kevin P. and Susana M. Birdsong, $498,000.

Powder House Dr., 4740-Edward H. and Virginia L. Buchanan to Matthew W. McCormick and Katelyn M. Buda, $640,000.

Walkingfern Dr., 4944-Joseph M. and Joyce M. Heller to Paul W. Oberlies Jr. and Sarah M. Macmullan, $649,500.

Yosemite Ct., 14326-Randall A. and Mary D. Mikkelsen to Mary D. Mikkelsen, $40,000.

BETHESDA AREA

Benalder Dr., 6007-David W. Coder to Richard Brian Dagen, $660,000.

Bradmoor Dr., 8902-Ana and Eduardo C. Serra to Daniel J. and Lauren J. Scher, $1.4 million.

Camrose Terr., 6409-Thomas and Elizabeth Wojno to Stephanie Hersh, $655,000.

Chase Ave., 4602-David P. and Marcia E. Notley to Mariano Bosch Mossi and Susan Tamir, $730,000.

Chestnut St., 4520-Geraldine Darkins Simmons and of William C. Darkins to Maximilian A. Olivier and Jessica E. Reynolds, $775,000.

Crathie Lane, 6307-Firouzeh and Ivica Stankovic to Oren and Keri Kwiatek, $1.42 million.

Eames Way, 6660-RS Homes Associates Corp. to Zheyu Yang and Muxue Qi, $1.07 million.

Exfair Rd., 7015-Edward T. Spurlock and Shirley S. Fujimkoto to Christopher M. and Susan Yamanaka Towe, $1.2 million.

Fulbright Ct., 7810-Catherin M. Richards to Brajendra K. and Veenu Tripathi, $800,000.

Greentree Rd., 7904-James P. Kemp and Jack F. Kemp to Samuel F. and Emily S. Stiebel, $1 million.

Hampden Lane, 8202-Carter Inc. to Tunc and Ilgin Eroglu Alyanak, $1.68 million.

Loring Ct., 6703-PHH Loring Corp. to Kamyar and Maha Sartip, $1.71 million.

Marengo Rd., 5708-Jacob and Jessica Ward to Maximilian Leo Hirn and Maria Kristina Galang, $1.06 million.

Melwood Rd., 8900-Julia Court Ryan to Morris C. and Michelle A. Barren, $960,000.

Montrose Ave., 10619, No. M-Brian A. Dribben to Lakesha Chieves, $325,000.

Namakagan Rd., 6104-Jing Zhang and Yan Liu to Harutyun Haroyan and Liana Mesropyan, $1.07 million.

Old Chester Rd., 5622-Sepideh Farzin Moghadam to Craig A. and Melissa B. Schwartz, $1.14 million.

Ridge Pl., 8903-Patricia F. and Thomas F. Ferry to Benjamin N. and Jane Lee, $692,500.

River Rd., 8111, No. 135-Quarry Springs Associates Corp. to Floyd N. and Charntalle L. Haynes, $1.2 million.

Rosedale Ave., 4314-Richard L. Harris and Deborah R. Goldseker to Adam and Rebecca R. Blistein, $1.74 million.

Sentinel Dr., 4982, No. 14-102-Martha M. Gray to Carmen and Marie Petruzzi, $530,000.

Stardust Lane, 6204-Gerd J. and Analice C. Schwartz to Aidyn Biboloy and Danara Dukembayeva, $871,000.

Tisdale Terr., 6412-Yuan Chi Hsieh to Olga Lidia Talavera and Justin L. Chavez, $585,000.

Villa Dr., 9204-Maria Lucy Giraldo to Oscar A. and Ivette L. Munoz, $695,000.

Westlake Dr., 10300, No. S310-Matthew Solomon to Ronald Lap Bun Chan, $182,500.

Weymouth St., 10620, No. W-Nancy E. Kane to Justina M. Guerrero, $225,000.

Woodfield Rd., 4620-Sarah D. Long to Teresa Chao, $778,300.

Wynnwood Rd., 6005-Michael J. and Elizabeth J. Britt to Lindsey and Sean McElhaney, $942,000.

BOYDS AREA

Deoudes Rd., 12404-Pamela Jeanne Evans to Ivan R. and Nguyet N. Domenech, $640,000.

Whites Store Rd., 16746-Natalia Gerachenko to Jason M. and Rachel Oliver, $755,000.

BROOKEVILLE AREA

Astrid Ct., 2444-Riyadh and Joyce Feghali to Jessica Lynn Cohen and Andrew Seth Firestone, $430,000.

Dubarry Dr., 19532-Keith D. Snyder and Sherry L. Leichman to Paul E. and Melinda A. Butterfield, $501,000.

Gold Mine Rd., 3204-Karen C. and Dianne D. Thomas to Keith M. and Mollie C. Bubar, $485,000.

BURTONSVILLE AREA

Armilla Ct., 14127-Jonathan T. Lee to Kevin Taing and Teresa Ly, $315,000.

Thistlewood Terr., 4330-Community Development Administration to Zeeshan Hussain and Mohammad Isamil, $279,000.

CABIN JOHN AREA

81st St., 6509-Kevin and Gabriela Riegler to Anupam Chander and Mahdavi Suinder, $1.5 million.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Dawn View Ct., 38-Nansun Gumulak to Mohammed Saleem Akbar and Ruksana Malik, $419,000.

Glenhill Rd., 13245-Marion Colleen and Noel Patrick Dmonte to Matthew W. and Mandy D. Harper, $469,000.

Memory Lane, 3006-Hosai Amerkhail and Sarmad T. Khan to Cuong That Ton, Tina Ngoc Hoang and Cindy Kimchi Nguyen, $461,000.

Musicmaster Dr., 13122, No. 71-Succor Corp. to Otto Winter and Carmen Jackman, $265,000.

Silver Moon Dr., 46-Fekadu Zeleke and Sefaint A. Worku to Clemon Joseph, $380,950.

Venice Dr., 1007-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Edgar A. Guevara Campos and Claudia N. Flores, $300,100.

CHEVY CHASE AREA

Black Chestnut Lane, 3107-Paul Hatton to Sherif R. Ettefa and Nermine S. Elhaddad, $1.2 million.

Brookville Rd., 6701-Robert John Filley and Anita Samarth to Kevyn D. Orr and Donna M. Neale, $1.16 million.

Connecticut Ave., 8101, No. N612-Jane S. Irby and Scott R. Leachman to John Pendleton and Holly Hooper Leachman, $658,000.

Derussey Pkwy., 4825-William D. and Pamela M. Lewis to Tara Silver and James D. Quint, $1.54 million.

Hillandale Rd., 6603, No. 87-Jeanette L. Bakon to Orkideh Modarress Malkoc, $600,000.

Maple Ave., 6702-9608 Singleton Drive Corp. to Brad Allen and Rachel Hill Stevenson, $2.1 million.

Park Ave. N., 4620, No. 602E-Vera Phillipa Giesbert to Ryan W. Rowe, $316,000.

Spencer Rd., 2817-Aaron M. and Lobo R. Goldman to Tova Esther Ronis and Alexander Ziskind, $740,000.

Wisconsin Ave., 5600, No. 1-Cka Corp. to Joan A. Schaffer, $1.3 million.

CLARKSBURG AREA

Arora Hills Dr., 23347-Roberta Carlos Rivas Chacon and Christina Perez Uceda to Sumit and Joohi Kapoor, $460,000.

Catawba Manor Way, 13210-Michael A. Harvrilesky and Briana L. Ponce De Leon to Yudian, Huilan and Zhenchai Weng, $525,000.

Clarksburg Square Rd., 12902-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Santosh D. Chandane and Sonali C. Kate, $352,500.

Fair Garden Lane, 22179-Anand Iyer and Anantha M. Gopalan to Khaja Hussain and Mobin T. Shaik, $450,000.

Frederick Rd., 26034-Michael David and Jennifer Flora Black to Kristine Georgius, $314,159.

Green Poplar Loop, 187-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Marcus Clemmons, $465,140.

Mistflower Dr., 23121-James and Valerie Ross to Mahendra K. Periasamy, $530,000.

Public House Rd., 23618-Brian Ross and Brttani Marie Barrows to Nanda Kishore Pingarla and Shivani Nomula, $310,000.

Wellspring Ave., 13920-Robyn D. Liverpool to Azin Raouf, $422,500.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Aylesbury St., 15412-Geetesh and Cassandra Campton Kapoor to Chelsea Monique Kief Gibson and Adam Raymond Gibson, $469,000.

Ednor Rd., 1101-Chesapeake Conference Assn to Gloria Cruz De Argueta and Rafael A. Marquez, $880,000.

Hopefield Rd., 2000-101 Geneva Corp. to Blake K. and Jennifer R. Leedy, $418,500.

Oxford Square Dr., 706-Rosales Jose Aristides Fuentes and Brenda Antonio Escobar Bonilla to Joseph B. Pappalardo, $301,000.

Spotswood Dr., 1104-Ximena Ortelli to Yoscaisa Jorge and Francis Bassey, $449,500.

Twig Terr., 1220-Glen P. Bowers to Zerihun M. Tufa, $241,000.

DAMASCUS AREA

Chimney House Ct., 25217-Erich Chamberlain and Karen Lyn McDermitt to Robert and Teicher Nicole Agisto, $387,000.

Johns Dr., 10121-Matthew and Carissa K. McMahon to Antonio A. Miranda and Elida E. Morales Funes, $372,000.

Ridge Manor Terr., 10100, No. 5000-E-Scott MacGregor to Laura Lea, Douglas Glen and Christian Patrick Pincock, $190,000.

DERWOOD AREA

Amity Dr., 17026-Gerard Valdivia and Telma Ventura to Kimberly A. Dittmer, $540,000.

Farmingdale Ct., 6541-Peter Gordon Macharrie and Joanne M. Johansen to Luisa Fernanda Gutierrez and Jose Morejon, $331,000.

Needwood Rd., 8151, No. 102-Jonathan and Rudolph Huang to Jean Pierre Chamoun, $224,900.

Titonka Ct., 6-Bernard William and Ellen Tenenbaum to Cyrus Farookh and Wandana Mistry, $667,000.

DICKERSON AREA

Mount Ephraim Rd., 23720-James M. Van Dien and Linda S. Van Dien to George K. and Kimberly G. Penn, $766,400.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Brookmoor Ct., 10414-Barbara J. Wilson to Sebastian Diaz and Romina V. Hofele, $680,000.

Dallas Ave., 10027-Betty Pearce and Todd H. Batty to Jeffrey R. and Sandra J. Limjuco, $700,000.

Geren Rd., 8619, No. 29-8-Lawrence and Amanda Hurley to Robin Juliano and Benjamin Gruenbaum, $315,000.

Hamilton Ave. E., 205-Daniel and Erinn Zeitlin to Paul Michael Pietsch and Ambria Bradford Archibald, $559,000.

Lorain Ave., 9606-Anthony Wayne Price and Susan Lynn Stafford to Susan Lynn Stafford, $450,000.

Marshall Ave., 9704-Dock L. and Amanda Revisky to Nelson L. and Ursula A. Peters, $545,000.

Reddick Dr., 10003-Andrew Finkelman and Lauren M. Varga to Brendan Spellman and Denise Rossel, $520,000.

Sudbury Rd., 9018-Gary C. Murphy to Luise and Robert Smith, $590,000.

Whitestone Rd., 314-David A. and Maureen M. Squires to Daniel Howard Zawitoski and Mary Ann Taylor Hagan, $480,000.

GAITHERSBURG AREA

Alliston Hollow Way, 8913-Thomas W. and Joan M. Torrella to James Alexander Goldsby, $440,000.

Brian Ct., 48, No. 153-Timothy Van and Nancy Thuy Tran to Aidat Bossadi, $249,900.

Christopher Ave., 409, No. 64-Christopher Gordon Low to Daniel A. Reyes Cardona, $168,000.

Cross Country Pl., 8856-Vitaliy and Cassie Khlebnikov to Frank Edward Tapia Espinoza, $292,000.

Desellum Ave., 23-Scott W. and Maria M. Henry to Jose Francisco and Rosa Maria Henriquez, $335,000.

Falling River Dr., 18726-Xhemaji and Zheaside Kransiqi to Jessica Marie Perez Mioni and Ignacio Perez Gomez, $350,000.

Girard St., 450, No. 342-Irina A. Petushkova to Kanchan Misra and Kiran Pandey, $91,250.

Inkberry Cir., 75-Evelyn J. Tyler to Maria V. Cevallos Rodriguez, Silvia M. Cevallos Rodriguez, Ines W. Cevallos Rodriguez and Luis F. Cevallos Rodriguez, $410,000.

Meadow Vista Way, 17701-Samama Muhammad to Thierno M. Diallo, $322,000.

Topfield Dr., 17744, No. 4-H-Carlos Espinoza and Rody Nunez to Wilson Depaz Lara and Tara Lynn Davidson, $280,000.

Whetstone Glen St., 438-Joseph Claude Ryan to Kathleen Marie Ryan and Molly Anne Carpenter, $420,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Autumn View Dr., 173-Jie He and Ling Zhang to Ruchir Saheba and Soha Dalas, $625,000.

Chevy Chase St., 172A, No. A-Benjamin E. and Aryn E. Cahen to Abhishek and Smitha Chatterjee, $433,500.

Cross Green St., 327B, No. B-Kristin M. Kelly to Xiaoyan Wang, $431,000.

Esworthy Terr., 18-US Bank National Association to Brenda Moore, $568,000.

Flints Grove Lane, 11709-Alexander and Anna Kaplunovich to Mohammed R. Islam and Monowara Akter, $531,000.

Goodport Lane, 25-House Buyers of America Inc. to Timothy Butler and Erin Schwarz, $344,000.

Hendrix Ave., 317-M.I. Homes of DC Corp. to Soumen Roy and Poulomi Nandy, $672,603.

Jones Lane, 15520-Gregory C. and Claudia Andrea Good to Jason Michael and Erica Fox Leidel, $650,000.

Kent Gardens Cir., 21-Kent B. and Cheryl L. Rochford to Wendy S. and Crispen S. Carey, $745,000.

Kimbark Ct., 11505-Jean Marie and Chemeli Cherubim to Catherine Morgan Cottle Ventura and Fernando Felipe Ventura Rodriguez, $789,000.

Liriope Pl., 310-Youzeng Chen and Shirley Luo to James J. and Evonne Stanley, $589,000.

Midline Ct., 45-Thomas Pandolfi and Barbara Lee F. Pandolfi to Paul M. Gaitan and Jenna L. Michel, $345,000.

Norman Dr., 15513-Timothy and Kelli Hall to Adnan Masud, $610,000.

Outpost Way, 14304-Joel B. and Eleanor M. Sandler to Haixia Zhou and Feng Tian, $825,000.

Pavilion Dr., 11-Christopher M. and Claire M. Danceau to Jingning Hu and Gong Sun, $420,000.

Pheasant Run Dr., 804-Joseph Palmer and Rosa Gibson to Hector D. and Carissa M. Hernandez, $559,900.

Quince Orchard Blvd., 774, No. 20-Marilyn M. Vandegrift to Mark Anthony B. Amante, $118,000.

Quince Orchard Blvd., 858, No. P1-Benny K. Yu to Rene Zelaya, $120,000.

Rich Branch Dr., 14417-Steven W. and Yasmin Meyers to Sammy Chung Man Wong and Allison Yoo Wong, $670,000.

Snapdragon Cir., 14500-Shailesh and Suchitra Deo to Mark S. and Eve Pincus, $885,000.

Suffield Dr., 401-Richard M. Blevins to Tzung Han Yu and Xiaolei Liang, $434,000.

Trudy Way, 3-Victor G. and Regina M. Marmo to Weiming Yu, $545,000.

War Admiral Way, 12617-GNF Corp. to Michael Horigan and Katherine Coffey, $739,000.

GERMANTOWN AREA

Amethyst Lane, 20555-Kristen Cowley to Joanha B. Rabinowitz Buchanan and Sumati S. Holman, $315,000.

Black Rock Rd., 16310-Galen S. Gallagher and Robert E. Gallagher to Yessy Carolina Amador Varela and Yimer F. Amador Varela, $425,000.

Duhart Rd., 13502-Nouman Nazim and Noureen Nouman Syed to Daniel Levin and Alice N. Levin, $300,000.

Fountain Club Dr., 13414-David T. and Charli N. Dean to Rosemary M. and Clifford Gonsalves, $420,000.

Hickory Tree Way, 12417, No. 233-Guan Hong Song and Joanne Song Gumagay to Laetitia E. Lukusa, $153,000.

Laurel Grove Pl., 12509-Robert J. and Tatiana Andre Yunker to Marcus V. Ross Santos and Veronica Marcela Santos, $225,000.

Marksburg Ct., 19020-Okwu Joseph Nnanna to Linpei Fan, $339,900.

Millhaven Pl., 13105, No. 7-N-LPP Mortgage Inc. and LPP Mortgage Ltd. to Virgil Patrick Pottillo, $172,000.

Peach Crest Dr., 12209, No. 903-B-Jonathan Greenberg to Delvin S. Grant, $160,000.

Red Rocks Dr., 18016-Robin Travis to Phuong Dinh Song, Huu Dinh Song and Nam Mui Liu, $460,000.

Shipley Terr., 20245, No. 201-4A-Shannon C. Jenkins and Shannon C. Juhnke to Lee Ann Allen, $165,000.

Sparkling Water Dr., 18805, No. 7-203-Matthew D. and Lauri A. Shapiro to Richard D. Bible II and Brittany Bond, $218,000.

Steeple Ct., 15-Joung Won Lee to Tchata Koubonou and Clemence Tassou, $400,000.

Tivoli Fountain Ct., 13310-Scott A. Rainesw to Xiaoliang Lin, $395,000.

Winding Creek Pl., 18707-Mario Antonio Rivera Molina to Mezemer Negash and Muluwork Girma, $266,000.

KENSINGTON AREA

Bexhill Dr. E., 9645-Nedra A. Foster and Christopher R. Claypoole to David W. and Rachel S. Schmeltz, $900,000.

Dresden St., 4015-William R. and Lisa R. Slater to Carl Johan N. Lindgreen and Michelle Julianne Lindgreen, $2.15 million.

Flanders Ave., 5010-Richard A. Wagner to Joel R. Ramirez, $625,000.

Hebard St., 10421-George Ryan and Angela K. Decker to Alison L. Schroeder and Gerardo Camargo Perez, $550,000.

Nimitz Rd., 3521-Bruce E. Moravchik and Colleen P. Labbe to Patrick D. and Caroline M. Fauquier, $465,000.

Westbrook Lane, 4308-Michael A. and Mary R. Covington to Katherine C. and Vincent J. Vaghi, $950,000.

LAYTONSVILLE AREA

Belle Hollow Way, 9404-Mousa Nabih Saah and Hanan Saah Bebawy to Kevin B. Vaughn and Laurah Vaughan, $439,900.

Deanna Dr., 8713-Dorothy Dibiase to Muhammad Saleem, $530,000.

Greenberry Dr., 28712-John M. and Jane D. Andrew to Christopher J. and Lisa M. Rager, $570,000.

Log House Rd., 24328-Dawveed Mahlek and Carrie M. Ward to Naiem A. Badr, $273,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Battleridge Pl., 10208-Eryn Goldsberry Futrel to Janice and Lennox Fraser, $305,000.

Bremerton Way, 9326-Dilfuza B. Zilm to Deloris A. Snoddy, $300,000.

Club House Rd., 19309, No. 101-Matthew and Huei Juang Starost to Dian Irawati Brown, $105,000.

Duffer Way, 9519-Thomas B. Dewitt to Christopher A. and Stephanie Comignani, $359,900.

Ferrysburg Way, 8709-Debra Loua Dean Wittaker and Debra Loua Dean to Nicholas S. Nunzio Jr., $249,900.

Ironhorse Lane, 9301-Vanessa M. and Taman W. Morris to James S. Allen and Mahnaz Minai, $429,000.

Montgomery Village Ave., 18916-Said M. and Fawzi Ahmed to Jose R. Palma, $280,000.

Sailfish Terr., 9809-Elaine Koenig to Afiqur Rahman, $215,000.

Torrey Pond Pl., 20104-Lesley Lane Amnot and Lesley S. Lane to Gabriel L. Goin, $295,000.

Wayridge Ct., 27-Deepak Suresh Sail and Maya Blagoeva Kostova to Maxwell J. and Nicole A. Ryan, $375,000.

MULLINIX AREA

Ridge Rd., 28711-Donald A. Robinson to Luis E. Cruz and Angela Paula Merida Ramirez, $280,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Gatewood Pl., 2107-Donald F. and Jacqueline I. Demarco to Xiaoli Mao, $429,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Beaverbrook Ct., 15310, No. 89-1H-Jeffrey A. Havenner and Leone L. Havenner to Mary Cawley, $139,000.

Bluhill Rd., 13115-Walter Keerthirathna Jayasingle and Walter Keerthirathna to Luis Antonio Sanstos Burion and Julie Esmerlda Tinoco Martinez, $412,000.

Chesterwood Dr., 4021-Chandra Williams to Kongit Hailu Wirisa, $257,000.

Dunvegan Ct., 14908-TSZ Sin Ching and Mei Lan Lu to Eskinder T. Gimma and Migbar Hailu, $327,000.

Farnborough Ct., 3114, No. 255-Joan L. Carter to Colette Carter, $164,000.

Glade Dr., 15121, No. 13-1F-Herschel Lowe to Albina and Alfonso V. Diaz, $102,000.

Greenery Lane, 2304, No. 302-15-Getachew Abdi to Juanita Murkey, $175,000.

Hugo Cir., 1547-Marc and Karen Bruno to Margaret C. Thompson, $406,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-1023-Danielle Ngo and Danielle Lanahan to Zahra Harandizadeh, $160,000.

Judson Rd., 12300-Susan Leach and Glenda Pates to Daniel C. and Zoe E. Michel, $459,900.

Leisure World Blvd. N., 2921, No. 1-304-Nancy P. and Stanley S. Tralins to Jose Salgado, $81,000.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 117-Kathleen C. Cumberland and Louise A. Morley to Richard F. and Linda A. Biggs, $315,000.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. 304-Celine Bankier to Kathleen Campbell, $224,900.

Marymont Rd., 1801-Pamela P. Jarosik to Nicole M. Antar, $465,000.

Norbeck Rd., 2201-Anna May Hoffa and Tammy L. Baker to Antonio A. and Scheila F. Francisco, $120,000.

Pony Pasture Pl., 14705-Lewis R. Sanford Jr. and Teresa Hinds to Jesus Molina Contreras and Jose Alvarez, $440,000.

Rabbit Hollow Pl., 1532-Reginald H. Lee to Anna Oganyan and Goran Lesaja, $540,000.

Valleyfield Dr., 13952-Annaya De Oliveira to Alicia E. Ramirez, $315,000.

Weller Rd., 4119-Justin and Amy Gliptis to Niclas L. Bogren, $385,000.

OLNEY AREA

Blankenship Ct., 3600-Raymond J. and Cheryl F. Krahe to Christopher L. Behnke and Barbara C. Pando Behnke, $450,000.

Cherokee Lane, 17432-Mitchell A. and Sara H. Freed to William R. Elder Jr. and Kathleen R. Kerner, $605,000.

Evangeline Lane, 17429-Ronald F. and Kathleen J. Marsden to Jennifer Ferrigno and Justin Norton, $644,000.

Hawkstone Ct., 18508-Brett D. and Christina M. Weiss to Kap Pong Kim, Chung Suk Kim, $980,000.

Longview Lane, 17540-US Bank NA to Mulugeta Dessie and Zemenay Yeha, $260,000.

Ripley Manor Terr., 4628-Joseph F. Rinaldi to Leonard Muaka and Esther Mukewa Lisanza, $439,000.

Weston Pl., 4639-Jagannath and Varsha Surampudi to Nicole L. Brown, Leo E. Goulden and Patrick D. Goulden, $427,000.

POOLESVILLE AREA

Fisher Ave., 19426-Churchill Classics Corp. to Doreen Ackom and Alexander Owusu, $845,000.

Selby Ave., 19612-Selwyn and Saundra H. Drain to Alec Kent and Jowilene Elizabeth Patrick, $635,000.

POTOMAC AREA

Beman Woods Way, 9600-William Robert King to Cary C. and Margery Prokos, $1.21 million.

Brookcrest Ct., 8-Sunil Kumar Rennarangam and Radhika Tennarangam to Arezou Bayat and Masoud Pourassad, $565,000.

Canal Bridge Ct., 6801-Fred F. and Lori W. Rapaport to Robert Cohn and Mary Dennis, $1.33 million.

Cobble Creek Cir., 8000-Barry and Joanne Levin to Pawel R. Turek and Ewa M. Kowalska, $1.28 million.

Deerbrook Dr., 13505-Tracy C. and Sondra L. Brassel to Rohit Seem and Manisha Kalra, $1.25 million.

Enid Dr., 11829-Peter Scott Sherman to Jason and Natalie Billington, $615,000.

Gainsborough Rd., 10328-Harvey N. and Melinda J. Bernstein to Ruwan M. Karunaratne and Dilini S. Desilva, $810,000.

Grove Park Ct., 12213-Robert and Susan Trachman to Susan and Brett Lazerus, $1.02 million.

Heatherton Lane, 7649-Adam Schwartz to Heinz Patricio Rudolph Herrera and Claudia Alejandra Norambuen Cid, $665,000.

Hidden Trail Ct., 10813-Howard G. and Sandra H. Slavit to David A. and Kate Hoffman Slavit, $1.02 million.

Kimblewick Rd., 1382-Jaime and Anne G. Roca to Jonathan and Pamela Wood, $720,000.

Moultrie Pkwy., 9207-Richard L. and Lois A. Gobbi to Christina Stephanie Polyak and Jon Bentley Woods, $1.21 million.

Park Potomac Ave., 12500, No. 406-Arnold and Wanda Chiet to Roselyn Levitan, $950,000.

Rock Run Dr., 10908-Kirby B. and Barbara J. Johnson to Braden M. Murphy and Lucy B. Alexander, $1 million.

Trailridge Dr., 11706-Brian J. and Wendy K. Feldman to Vaishali R. and Rupen P. Baxi, $1.08 million.

Windsor View Dr., 10403-Andera Danielle Burmeister to Patrick and Elena Kilner, $904,999.

ROCKVILLE AREA

Ashley Dr., 11903-Helga M. Fernandez and Helga E. Durst to Lisa Lynn Cunningham, $495,000.

Beall Ave., 315-Arvand Moaddab to Mizan M. Rahman, $470,000.

Braxfield Ct., 12204, No. 237-Amy Michelle Shilling and Catherine Ann Richards to Tinh Viet Tran and Loan Thi Thanh, $198,000.

Burgundy Dr., 406-Mark Edward Blackburn to Sarah L. Zielinski, $340,000.

Charles St., 306-Laura J. Robinson to Jessica A. Mayorga, Oscar Daniel Castillo and Nirta Unzueta, $475,000.

Courthouse Sq., 24, No. 111-William J. and Catherine T. Goodrum to Emily C. Quilloy, $238,750.

Crossfield Ct., 5103, No. 336-Tianjia Tang and Xiuhua Zhou to Nikola Asprovski, $125,000.

Edmonston Dr. W., 701-Katharine E. Auth to Rody Medardo and Andrea Hernandez Nunez, $400,000.

Englishman Pl., 5506, No. 134-Andrew Flickinger to Maryam Hosseini and Alireza Teimoori, $615,000.

Gaither Rd., 711-John P. and Janice K. Burke to Michael and Sarah Kazemburg, $605,000.

Grason Ct., 3-Charles A. Smith to Patricia C. and Douglas R. Seidler, $632,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 618-Joseph A. Ard to Axel Marcel and Fatu Addy, $245,000.

Heritage Fields Ave., 1005-George and Chang Sing Chien to Zehua Wang and Xinyun Tu, $699,000.

Inman Park Cir., 5820, No. 717-Jessica M. Brodey to Ahmed Abdelaziz Faragallah Abdelnaby and Mona Elazab Abdelnaby Khalil, $391,000.

King Farm Blvd., 940-KF Property Owner Corp. to Chung Hao Fang, $669,439.

Montgomery Ave. W., 543-Lisa Margaret Gannon to Sherna Norohnha and Dilip Warrier Edakunny, $519,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1425-Rupal M. Jhaveri to Nicholas Henry Miller, $322,000.

Procera Dr., 10407-Sutoro Properties Corp. to Nishad Cherivukalayil Hameedkutty and Alisha Shahanaz Rasheed, $504,000.

Rockville Pike., 10500, No. 1507-Marti Horwitz to Hui Gao, $150,000.

Shining Willow Dr., 10200-James R. and Jill S. Hammerschmidt to Vinita Gupta and Chetan Paul, $1.24 million.

Talbott St., 170, No. 108-Ju Hua Sunny Chou to Ya Tan Ren, $185,000.

Van Buren St. N., 212-Kan Tai Chang to Palanisamy Kuppusamy Payiram, $468,000.

Watts Branch Pkwy., 238-Celia Stratton to Nana Li, Kang Xu and Nana Li, $440,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Brundidge Terr., 11482-Marilyn G. and Robert F. Bullock to Monica C. and Amanda M. Aragon, $290,000.

Flanagan Lane, 11102-Ahmad Iravani to Christopher C. Reynolds and Melissa Elberto, $545,000.

Gunners Dr., 11700-Jose Delcon Carpio and Page Whittenburg to Seema Manojkumar, Manojkumar Keshariprasad and Ketul Shah, $398,000.

Minstrel Tune Dr., 11241-Mohammad N. and Amina Jamal to Sorindranauth and Latchmie Ramnauth, $535,000.

Sycamore Hollow Lane, 10124-Alistaier Keith and Nicole Ingrid Harper to Raymond Joon and Cindy Chu Goh, $1 million.

SILVER SPRING AREA

Admiralty Dr., 9714-David Fontaine and Natalie Romanoff to Philip Douglas Wingeier Rayo, $559,000.

Cassedy St., 2739-Brandon and Megan Berman to Stephen Scott Asay, $639,000.

Crosby Rd., 9401-James P. and Laura W. Cameron to Alison and Daniel Carelli, $595,000.

Fenwick Lane, 1320, No. 7-Diane L. Render to Felipe Henao Restrepo, $260,000.

Hilltop Rd., 7-David B. Wood and Elizabeth M. Frerking to Michael Kim and Lazeena Muna McQuay, $747,000.

Osborn Dr., 2003-Charles Carrado to Taylor H. and Maureen Garrett, $579,000.

Sunnyside Rd., 108-Robert E. and Janet T. Anderson to Loretta S. Roult, $660,000.

White Oak Dr., 1605-Sheila E. Jelen and Seth S. Himelhoch to Allison F. Bormel and Aaron S. Ament, $775,000.

SPENCERVILLE AREA

Brogden Rd., 16707-Kelvin L. and Tina L. Powell to Kelvin L. Powell, $141,511.

TAKOMA PARK AREA

Ethan Allen Ave., 315-Jillian Aldebron to Seth Maughan and Mary Schollhamer, $620,000.

Maple Ave., 7200-Benjamin Boris Bederson and Allison Jill Druin to Daniel Lazarus Eichner and Elizabeth Baer, $1.15 million.

TWINBROOK AREA

Aleutian Ave., 13210-Brian J. and Ann C. McCall to John Ngo, $349,500.

Denfield Rd., 5727-Keith Allan Frost and Donna J. Inman to Andrea M. Starr and Nicholas R. Fraijo, $430,000.

Kennon Ct., 1009-Dustin S. and Heidi H. Brown to Nasser Aara Alreshaid, $405,000.

WASHINGTON GROVE AREA

Maple Rd., 121-Edward Ventresca and Susan R. Schwerd to Steven J. Weiss and Linda M. Scott, $545,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 11112-Carlos J. and Sarah Rodriguez to Andrew Seidman and Stacy Carmichael, $530,000.

Dublin Dr., 1611-Robert M. McCarthy to David M. and Sara L. Johnson, $620,000.

Finch St., 2711-Richard W. and Michael F. O’Donnell to Adam L. Angel and Miryam R. Aziel, $469,900.

Green Holly Terr., 10251-Aaron and Kaarli Sundsmo to Patrick P. Saint Firmin and Rachel Koffman Saint Firmin, $412,000.

Huntley Pl., 10703-William Theodore Thomas Gray and Laura D. Gray Walters to Michael Sullivan, $385,000.

Kingswell Dr., 3003-Juan Jose and Marianela R. Arroyo to Christopher Mann, $353,000.

Mapleview Dr., 11425-Rising Sun Cultural and Educational PR to Christopher M. Boyd, $585,000.

Plyers Mill Rd., 2607-Paul A. Kagan to John Kimbrough and Sarah Andrews, $525,000.

Westchester Dr., 1801-Sylvia and Nathan Klitenic to Elbin L. Cisneros Mendoza and Yasmin Guadalupe Diaz, $395,000.

Yates St., 11511-Victor M. Rivera Diaz and Victor M. Rivera to Stephen C. Cosimano, $430,900.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Tudor Dr., 3311-Michael J. and Kendra B. Bender to Scott Herman and Caroline Robertson, $473,000.

BRUNSWICK AREA

Shenandoah View Pkwy., 1321-NVR Inc. to Gerald J. Thomas, $341,220.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Livingston Dr., 3410-Patricia M. Baumann to Vernon S. and Loretta L. Robinson, $525,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Autumn Olive Dr., 6542-NVR Inc. to Karen Underwood, $400,370.

Bushytail Dr., 646-Keith A. and Angeline O. Hubbard to Daniel Anthony and Gerlee Ooi McCall, $250,000.

Canada Goose Ct., 6669-Kenneth B. Blinkhorn and Kelly Hart to Chester Mark Talbott and Olga V. Tolskaya, $240,000.

Croydon Terr., 5030-Charmayne F. McClarine to Jared S. Kobilinsky, $240,000.

Duke Ct., 5706-Theresa Kosack to Rustom and Azita Kaovasia, $231,000.

Himes Ave., 617, No. VI112-Maria Eugenia Vanegas to Makayla C. and Laura K. Beckmann, $127,000.

Leaswing Ct., 1405-Linda Anne Shea to Fitzroy Bloice and Femusu Momoh, $339,000.

Pendleton Ct. N., 8, No. 11D-Dustin Ondrejko and Carmi Snyder to Juver Hernandez Delcid, $129,900.

Red Maple Dr., 5200-NVR Inc. to Mohammad A. and Sultana Khan, $503,605.

Small Gains Way, 4920-Presner Valentin Anilus to Neal Mundra, $285,000.

Tiverton Ct., 5168-Robert D. and Toni L. Hallman to Carrie L. St. Cyr and Mark A. Phipps, $486,000.

Wade Ct., 5670, No. A-Megan Wise to Yingwen Hu, $175,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Birchwood Ct. W., 9423-Pragnesh and Sandhiya Morar Patidar to Jacqueline A. and Nancy J. Byerly, $270,000.

Cattail Ct., 8003-R&S Anderson Corp. to Nicholas and Dawn Lingo Buhl, $224,000.

Dogwood Dr., 1725-Jack R. Harris and Hazel C. Harris to Fernando Ulises Ruiz Morales and Norma Del Carmen Ingles Ayala, $227,500.

Hillsborough Dr., 9304-Paul T. and Julia P. Hunter to Thomas Anthony and Katie Tucker, $419,000.

Jacobs Garden Lane, 3040-Wormald Development Co. to Susan C. Compofelice, $564,005.

Lindley Rd., 1004-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Gabriel Jouse and Carlee Lambros Gascon, $447,436.

Meandering Woods Ct., 6308-Dennis K. and Catherine M. Dreyfus to Joseph and Laurie Potee, $452,000.

Pine Ridge Terr., 6106-Lisa Melnick and Lisa Kukovich to Benjamin D. and Jennifer L. Sealy, $265,000.

Shannon Ct., 434-Timothy K. Aymold and Melissa A. Shumaker to Rebecca Marie and Ryan Christopher Gibson, $210,000.

Springwater Ct., 6512, No. 4404-Joanthon and Elizabeth Anne McKee to Benjamin David Shorb, $182,000.

Waterside Dr., 2539-Jerome Keith and Kumi Nariai Maultsby to Courtney and Nathan Blanchard, $345,000.

Wormans Mill Rd., 7837-Jack A. and Malorie L. Marti to Henry J. Nothnagel, $317,000.

Fifth St. W., 109-John B. Vinson and Elizabeth L. Curtiss to Sandra J. Woiak and Curtis Matthew Sharkey, $296,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Andover Lane, 1518-Christopher E. and Rachel A. Pyles to William Giron and Yanira Valencia, $268,000.

Carrington Way, 2551-Michael L. Burke III and Deirdre M. Moyer Burke to Cesar Diaz, $299,000.

Country Run Way, 1801-Breana Greene to Alisabatu Danjuma and Gamasa David, $255,000.

Edgemont Rd., 7109-David N.K. Harding and Gloria M. Harding to Henry Jonathan Arguera and Diana Ceu Lima Teixeira, $249,900.

Hemingway Dr., 2502, No. 2-1A-Louis Franklin and Lois Ellen Ahalt to Zhe Sun and Yixiong Chen, $179,947.

Kay St., 8991-Michael J. and Patricia L. Puglisi to Michael J. and Linda A. Frydl, $385,000.

Rock Creek Dr., 7103-Richard A. and Brenda G. Watson to Saida A. Rivera, Luis G. Lozano and Rudy I. Rivera, $369,000.

Stonehouse Rd., 8414-Lavern C. and Petra E. Combs to Gregory D. and Shelby C. Bowen, $584,900.

Wetterhorn Ct., 1907-Drees Homes of DC Inc. and Ausherman Homes Inc. to Charles Abban Sr. and Regina Nyanfaku, $424,370.

IJAMSVILLE AREA

Chickweed Pl., 3040-Bruce F. and Lisa M. Allen to David and Caroline Morley, $490,000.

Springside Terr., 10380-Spring Hollow Land Corp. to Richard P. and Elizabeth W. Starrs, $942,102.

KNOXVILLE AREA

Jeffrey Lane, 19-Paul K. and Kathy J. Augustine to Neville K. Kisalu, $443,500.

MIDDLETOWN AREA

Appaloosa Lane, 4186-Mark Hodor and Stephanie L. Phillips to Jeffrey E. Platt and Tiffini J. Brookens, $565,000.

Stone Springs Lane, 505-Travis D. and Jessica M. Riser to Diane McDonald, $299,900.

MONROVIA AREA

Moline Ct., 3637-Drees Homes of DC Inc. and Bessie B. Gladhill to Andrew Hoffman and Erin L. Fisher Hoffman, $757,065.

Seths Folly Dr., 4532-NVR Inc. to Ajaykumar Mallesha and Payal Jain, $388,990.

MULLINIX AREA

Harrisville Rd., 14716-Patrick M. and Donna P. Shurney to Lillian L. and Earl S. Golden, $569,000.

Marianne Dr., 4770-Elizabeth G. Williams to Michael S. and Maria L. Lane, $740,000.

Sleighill Ct., 1109-Gregory J. and Janice E. Dunn to Keith D. and Rosa Miles, $499,000.

MYERSVILLE AREA

Harp Pl., 5-John W. Hipkins to Frederick W. Burrows Jr. and Eliane F. Runion, $265,000.

Wolfsville Rd., 12552-Doris J. Fogle to Kimberly H. Baugher, $260,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Commodore Ct., 6629-Henry L. Becker Jr. and Tracy M. Martin Becker to John A. Grimes and Angela Marie Newell Grimes, $272,500.

Douglas Ave., 6090-Michael J. and Leslie G. Fulford to Benjamin R. and Jessica L. Kegel, $450,000.

Foxwood Xing., 5740-Theresa Elizabeth Corbett and Mary Corbett Richmond to Andrew W. and Andrea Jones, $418,000.

Meyer Ave., 5726-Kerry L. and Joel B. Johnson to Jennifer L. and Joseph L. Roberts, $635,000.

Shore Sq. N., 6512-James S. and Lindsay R. Bass to Karla Y. Garcia, $280,000.

POINT OF ROCKS AREA

Fletchers Dr., 1720-Michael and Rebecca Crook to Jonathan P. and Marina V. Chisholm, $445,000.

THURMONT AREA

Emmitsburg Rd., 101-Barry C. and Letitia Ridgely Shirey to Christopher M. and Michelle L. Mandeville, $345,000.

Lombard St., 15-Thomas Vaughn and Mildred E. Vaughn to William and Janie Wachter, $120,000.

URBANA AREA

Baker Valley Rd., 4107-Laura A. Smith to Peter Bradley Bruce and Paula Sue Deppen, $459,900.

Broad Branch Way, 5815-Mark and Dana Angleberger to Joseph S. and Andrea M. Squitieri, $381,500.

Kendall Dr., 3809-Daniel O’Connell to Letha and Terry Cope, $680,000.

Shady Pines Dr., 8809-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Jacqueline and Andrew White, $501,042.

Templeton Dr., 9025-Main Street Homes at Urbana Corp. to Tyler J. and Lauren E. Yetter, $442,100.

WALKERSVILLE AREA

Chapel Ct., 100, No. 322-Sharon K. Barrick to Carol Watson, $142,000.

Kenneth Dr., 18-Ronald M. and Sarah F. Roache to Nicholas S. and Erin C. Thompson, $289,000.

WOODSBORO AREA

Main St. S., 103-Richard Leo Morrissey to Stephen S. Miller, $274,900.