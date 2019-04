Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASHTON AREA

Orion Club Dr., 6-Daniel G. and Jaime G. Gittleson to Jasamine B. Hall, $319,000.

ASPEN HILL AREA

Bauer Dr., 14313-Richard M. Saah to Trinidad S. Imana and Valeria S. Castrillo, $515,000.

Candytuft Lane, 15100-Jeffrey R. and Viveca Livezey to Maura E. Barry Boyle, $638,000.

Emory Lane, 15001-Kenneth J. and Sheri L. Parker to Joshua Michael and Tara Hudak Olson, $657,000.

Frankfort Dr. W., 4625-Courtney Pattee and Heather E. Mann to Shira Leah and Max Hillel Neumann, $477,500.

Judith St., 4312-Richard T. and Betty J. Flint to Nilton I. Barrios Caseres, $430,000.

Music Grove Ct., 16621-Steven R. Elville and estate of Lalita D. Palekar to Steven and Angela H. Hansen, $705,000.

Sunflower Dr., 5008-Ana Lucia Diaz De Tapias to Daniel Blanken Roth, $710,000.

Waterfowl Way, 4917-Brian P. and Erynn M. Tait to Elizabeth Ekoyon and Emmanuel Oluyemi Ojuolape, $635,000.

BETHESDA AREA

Ayr Lane, 6904-Frank C. Eliot to Annmarie and John Allen, $1.07 million.

Bent Branch Rd., 5716-Anne P. Jones and William Sprague to Beata Katarzyna Glogowska, $950,000.

Brook Lane N., 8348-Sarah McNair and Jordan D. Lane to Edward Herman and Jennifer Craig Forgotson, $675,000.

Carlton St., 5205-Dominic M. and Kimberly J. Pomponi to Marc A. and Nancy Furman Paul, $1.49 million.

Chatsworth Lane, 6031-Oliver and Sandrine Segui Mahul to Joseph G. and Katherine H. Lively, $820,000.

Cobalt Rd., 5904-William J. and Mary Frances Gildea to Daniel F. and Sarah A. Lavoie, $930,000.

Cromwell Dr., 6103-Charles L. Thornton to Ethan David and Diana Morse Lewis, $865,000.

Fairfield Dr., 4548-Shauna Kopit to Prateek and Shriti K. Shrivastava, $1.45 million.

Glennon Dr., 7713-Richard S. and Debra C. Lundin to Hamid Reza Monzavi and Fatemeh Sadat Ebrahimi, $820,000.

Hamilton Spring Ct., 8204-Susan A. Cohen and Ronald K.L. Collins to Mark Brueggenjohann and Malinda Brent, $989,000.

Hatherleigh Dr., 10224-Luis Urbina to King Kei Ngan, $750,000.

Kittery Lane, 9122-Patricia P. Andringa to Kendall Lucas, $1.1 million.

Lowell St., 8709-Matthew and Courtney Carroll to Joel and Tracy Meyer, $1.76 million.

Maryland Ave., 4106-Joel Oxley and Erica Hilary to Lara Marie Hudson Oerter and Brian Patrick Hale, $1.75 million.

Milo Dr., 6006-Joseph A. Sobczyk and Jaculine N. Koszczuk to Benjamin Albert Sigel Schwartz and Elizabeth Whitney Potter, $939,000.

Montrose Ave., 10667, No. M204-Suzanne Stone to Camille A. McFarlane, $390,000.

Newdale Rd., 8007-Douglas Construction Group Corp. to James T. and Jill H. Adams, $1.9 million.

Overlea Rd., 5704-Sharp and James M. Heltzer to Giuseppe Desilvio and Nancy Dee Matthews, $1.02 million.

Rising Ridge Way, 8304-Mark S. Rothschild and Lauren S. Liss to Deborah A. Bonanni, $794,000.

River Hill Rd., 5014-Joshua E. Bixler to James Matthew and Amy Sharp Heltzer, $1.74 million.

Ryland Dr., 5803-Jared B. Rice and Mikell Belser to Ryan S. Watson and Chelsea Fenush, $703,000.

Sentinel Dr., 5013, No. 73-Richard Burke Wilborn to Denise M. Ifkovic and Rustam A. Koralasbayev, $286,500.

Tone Dr., 6413-Harold Greenwald to Brian E. Chow and Alice Tseng, $730,000.

Wadsworth Dr., 9601-Phillip M. and Brooke Ann A. Rickett to Enrique Jose and Sara Rosen Pumar, $760,000.

Westlake Terr., 7401, No. 1602-Inese and Talivaldis Berzins to Jason Charles, Pattie and Howard Cheng, $300,000.

Whitley Park Terr., 5430, No. 61-Thomas D. Sokoly to Chad Michael and Staci Lynne Jones, $676,500.

Wiscasset Rd., 6111-James and Donna Mulvihill Fehrmann to Qingtao Yang, $950,000.

Woodmont Ave., 7500, No. S616-Pedro and Kimberly Alfonso to Laura D. Wandner, $491,000.

Yorktown Rd., 5308-John P. and Mary Katherine Leachman to Matthew T. and Marycasey H. Nicholson, $1.49 million.

BOYDS AREA

Festival Dr., 19007-Theadore H. Carter to Yang W. Heo and Eun Jin Kim, $603,000.

BRIGHTON AREA

Brighton Knolls Dr., 430-Laura G. and Mark H. Griffiths to Luke D. and Susan O. Hiteshew, $650,000.

BROOKEVILLE AREA

Brighton Dam Rd., 2160-Deutsche Bank National Trust Co. and GSAA Home Equity Trust to Meribeth Doud and Paul Charles Petit, $483,000.

Dubarry Lane, 2913-Anibal P. Andreallo Jr. to Patrick and Colleen Ciavolella, $549,000.

BURTONSVILLE AREA

Athey Rd., 14816-Troy D. Emory to Phuong Ngoc Van, $435,000.

Red Maple Ct., 4231-Adrianne M. Jackson to Shrde L. Nelson, $315,000.

Wexhall Terr., 14737, No. 18-194-Paragi Shah to Jean Beguerre Mathieu and Stelvio Pierre Zephir, $235,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Carter House Way, 13862, No. 13-155-John L. Willis to William R. and Evelyn Zuniga Sanchez, $280,000.

Deerhead Ct., 609-Jennie N. Broadwell to Elhussain Mohamed Soarkati and Olha Samoilenko, $418,000.

Mills Ave., 13709-Morteza Zarrabi and Nahid Rostami to Kathryn J. Van Hulzen and Khachik Abrahamian, $525,000.

Nora Dr., 1101-Ann C. and Victor J. Newland to Kamini M. Wayal, $402,000.

Regent Manor Ct., 1604-David M. and Shannan H. Poteran to Young Joon Kim, $445,000.

Sir Thomas Way, 13605, No. 2-A-41-Irene Burns to Haley E. and Fred Hale, $194,000.

Tamarack Rd., 13123-Thomas Kenneth and Marilyn R. Russey to Michael A. and Megan B. Foster, $435,000.

Warrenton Dr., 10-Barbara Jill Martin and estate of Jane M. Martin to Paul and Krystal C. Witherell, $685,000.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Blvd., 4609-Lawrence B. and Jean B. Bernard to Robert Cosentino and Denise Kelley, $1.17 million.

Cumberland Ave., 4813-Barry Ekdom and Rebecca Arbogast to Russell A. Green and Jamie N. Kaplan, $1.45 million.

Fairglen Lane, 5110-C. M. Conlan Contractors and Builders Inc. to Neil and Laura Parikh, $2.15 million.

Hillandale Rd., 6613, No. 92-Yoshio and Yukie Nozawa to Marjorie Cutler, $775,000.

Leland St., 3108-Michael William and Susan Reid Morris to Brian C. Crawford and Sarah V. Stewart, $1.52 million.

Morgan Dr., 4717-Roger Cochetti to Joseph C. and Katelyn M. Engbert, $904,000.

Pauline Dr., 3211-Amg Investment Corp. to Yusuf and Veronica Ahmed, $1.42 million.

Taylor St., 3606-Marybeth Sorady Pitts to Jon Z. and Elizabeth M. Davis, $942,000.

Wisconsin Ave., 5600, No. 1603-Dorothea Bush Frye and Danielle Reaves Bush to Peter L. Jennings, $1.85 million.

CLARKSBURG AREA

Bent Arrow Dr., 23219-William J. Adams and estate of Leslie Anne Adams to Faisal M. Khan and Shafa Ahmed, $730,000.

Chestnut Branch Way, 11903-Daniel P. and Tina M. Worley to Syng L. Park and Jennifer Jongyeon Kim, $610,000.

Clarksburg Square Rd., 13008-William E. Tucker and Cheryl E. Ott to Rong Zheng, $445,000.

Foreman Blvd., 12435-Shalini Seetharaman and Shankar Viswanathan to Nabil Chehab and Asra Malikzay, $815,000.

Horseshoe Bend Cir., 12703-John and Anita O’Brien to Aryan Kushan and Myra M. Wilder, $415,000.

Muscadine Dr., 22561-Edwin and Erin Torres to Derek Dzormeku, $665,000.

Wheatear Alley, 111-Winchester Homes Inc. to Guan Heng Mai and Juan Wu, $459,496.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Basingstoke Lane, 14416-James J. and Theresa M. Long to Sewasew A. Bogale and Aboma O. Gicho, $492,275.

Jaystone Ct., 23-Amanda A. and Diana E. Bohn to Heidiflor M. and Ariel S. Petty, $625,000.

Pelling Ct., 1804-Theodore Flo to Hicham Hadni, $494,900.

Spottsworth Way, 1604-Cari L. Barnett to Kambiz and Shirin Beyzavi, $532,000.

DAMASCUS AREA

Angela Ct., 25012-Cesar and Natalia Delaguila to Denise Berrios Torres, $235,000.

Chimney House Ct., 25221-Joe F. and Evelyn Robles to Elissia and Adam Gasbarre, $387,000.

Lunsford Ct., 24625-Gregory J. and Carrie A. Hall to Staci D. Read, $410,000.

DERWOOD AREA

Hollingsworth Dr., 18109-Christopher L. Thompson and Marina Alexandra Shellhaas to Georgia and Adam Chasen, $670,000.

Pilgrims Cove, 6509-Janet M. Nesse and estate of Kiet Lam to Roberto Lizama Portillo, Sonia Isabel Jovel Lizama and Jose Elmer Jovel Benitez, $398,000.

Tribeca St., 8046-CSP Associates I. Corp. to John Schachter and Lori Klein, $734,065.

DICKERSON AREA

Nicholson Farm Rd., 22325-Christopher and Jennifer Crown to Jacqueline Luders, $326,700.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Caddington Ave., 1118-Gerald J. Fischman and Saran Erdenebat to Antonio Preciado Estacio and Martha Isabel Rodriguez Banguera, $410,000.

Dennis Ave., 816-John A. Schippers and Andrea Cleveland to Darold Glenn and Katherine M. Cole, $475,000.

Gilmoure Dr., 513-JTM Corp. to Jason O. and Faith T. Theodore Washington, $500,000.

Hannes St., 111-Sheetij and Mala Dutta to Renaud Scott, $420,000.

Lorain Ave., 9700-Nathan Renner Johnson to Zenia Sanchez and Marc Fuentes, $600,000.

Merwood Lane, 9600-Robert Taylor Williamson and Megan D. O’Connor to Jonathan L. and Wendy G. Bittner, $429,000.

Sutherland Rd., 10002-Duane S. and Elizabeth Webster Duke to Margaret Ann Martella and Megan Elizabeth Hill, $489,000.

Whitmoor Terr., 230-Tracy Lynn Newbold and Eric D. Tomhave to Whitney A. and Thurman H. Hastings, $950,000.

GAITHERSBURG AREA

Augustine Way, 7600-Steve and Linda J. Wanzer to Guang Zeng and Qiaoqiao Zhang, $587,000.

Broadwater Dr., 9282-Yajaira Briganty Lugo Quinones to Ruby Alarcon and Lesbia Alarcon Osorio, $279,000.

Christopher Ave., 423, No. 18-Lalitha Bhuvanagiri to David Anthony and Emilio A. Campos, $192,500.

Cypress Hill Way, 19314-Robert W. Bacon to Hong Wang, $960,000.

Duvall Lane, 108, No. 53-101-William Fhal to Jessy Jonathan Canas Alvarado, Flor De Maria Canas and Oseas Jonathan Canas Membreno, $100,999.

Filbert Terr., 7501-Vilma Eduardo to Phillip Anthony Cosgrove and Donna Gatesman, $295,000.

Grange Hall Dr., 251-Jose and Ana Isabel Andrade to Rajaram C.B. and Sugandha Singh, $485,500.

Inkberry Cir., 77-John B. and Megan L. Brewer to Cheri A. Sarakasetrin and Anita P. Yuthasastrkosol, $435,000.

Meem Ave., 116-Timothy D. and Susan D. Olling to Brian A. and Melba E. Villalobos, $317,000.

Silkcotton Way, 17709-Mary Ann and Melvin Charles Vineyard to Kailing Yang, $440,000.

Travis Lane, 1106-Estate of Joginder Singh Oberoi to Long Hai Ly, $275,000.

Woodland Rd., 104-Kathryn Marian Moore to Daniel M. and Maryzeil M. Moore, $325,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Beacon Square Ct., 931, No. 16-Robin C. Manougian to Kawan Nan and Linda L. Yeh, $300,000.

Community Center Ave., 326-Aravind Sampath and Meghana Chakravarthy to Kayla Smith, $546,500.

Crown Park Ave., 303-M. I. Homes of D.C. Corp. to Eric and Judith Erdheim, $990,000.

Falconbridge Dr., 12414-Kunihiko P. and Fuyoko G. Ishikawa to Charles George Cochrane, $495,000.

Garrett Dr., 17612-Richard M. Carter to Eli Winningham, $577,500.

Granite Ridge Dr., 12510-Tyler and Mindy Merrill to Danielle Gold, $300,500.

Hidden Brook Terr., 12164-Curtis L. and Carol L. Benesh to Shabram D. Hashemi and Roya Pardakhti, $700,000.

Joshua Tree Rd., 15029-David Ko Li Lee and Violet Y.T. Lee to Jeril Sakaria and Jemi Jane, $550,000.

Kent Oaks Way, 229-Dennis R. and Anna C. Spurgeon to Joshua A. and Wendy Band, $870,000.

Kimbark Ct., 11512-Keith J. and Christina R. Kiedrow to Olayinka Odeniran, $699,900.

Main St., 1033-Mark S. and Mary C. Berninger to Estella Mora and Patrick Eckart, $668,800.

Midsummer Cir., 200-Behrooz Javadpour to Sean and Melissa McDermott, $780,000.

Norwich Lane, 117-Mathew Mark Brobson and Ping Hu to Mark and Anni Bui, $655,000.

Owens Glen Way, 11715-Ksenia S. Kuzmycz to Yufeng Kevin Wu and Doreen Chen, $720,888.

Pebble Hill Lane, 14401-Hengli H. Li and Qing Chen to Bibimasoumeh Mir Mousavi, $415,000.

Pueblo Rd., 12304-Michael Harmon and Joseph Clapper to Susan Ciriello and Miodrag Lapcevic, $540,000.

Quince Ridge Lane, 15513-Frank Y. and Trina Y. Chen to Prathmesh N. and Neelam Mehta, $725,000.

Riffle Ford Rd., 16024-Estate of Walter R. Smith and Charles R. Smith to Yooyoung Lee and Patrick Gleichmann, $515,000.

Still Creek Lane, 701-Michael J. and Stephanie G. Fellerman to Judd M. and Katie J. Goldberg, $1.09 million.

Sweetbough Ct., 12324, No. 91-Jingming Chen to Xueyan Zhang, $240,000.

Turley Dr., 12308-Richard A. and Penny G. Williams to Michael D. and Bethany D. Kaye, $686,800.

White Ash Pl., 365-Jung H. Kim to Katherine Wang Garcia, $475,000.

GARRETT PARK AREA

Clermont Ave., 10930-Walter T. and Joyce T. Marable to John and Alexandra M. O’Sick, $625,000.

GERMANTOWN AREA

Ansel Terr., 13408-Cosmin and Marjorie Banciu to Emily C. Stano, $420,000.

Bridger Dr., 12957, No. 1605-Kathleen Nicolls to Katherine and Jonathan Torres, $305,000.

Clear Morning Pl., 13512-John A. Clark to Stephen L. Cahill and Justin W. Johnson, $470,000.

Eagles Nest Ct., 12209, No. B-Sonya L. Schlueter to Edgar and Arely Fuentes, $180,000.

Gallop Terr., 14023-Reza Akhavan Leilabadi to Zhe Zhang and Heng Zou, $358,000.

Highstream Dr., 18999, No. 835-Elizabeth and Amir Kaplan to Mirza K. Baig and Kimberlyn Maravet Baig Ward, $278,000.

Longford Glen Dr., 12825-Xing Xiang Liu and Yen Ching Chiu to Won Seon and Eun S. Choi, $395,000.

Millhaven Pl., 13109, No. 5-J-Sean Keeley to Rahul S. Samson and Marcia R. Palu, $225,000.

Pickering Ct., 11, No. 102-Marques N. Johnson to Nchimunya Velis, $198,000.

Rexmore Dr., 12806, No. 18-Bo Yang to Santiago Salazar Santa, $288,000.

Shore Harbour Dr., 20406, No. 4-C-Christina A. Tarasuk to Allison Porter Lea, $234,900.

Split Rock Lane, 18544-Maclear Jacoby Jr. to Quazi and Nazia Sayeed, $288,000.

Stonebridge Terr., 13505-A. Dwight and Beth S. Benedict to Steve Shyhwuu and Ann Ching Fen Lo, $620,000.

Walnut Cove Cir., 12412-Irma B. Villavicencio and Serguei Viatkine to Elizabeth C. and Jose Orlando Berganza, $338,000.

Wyman Way, 20015-Jian Ming Mei to Hai Sheng and Jiesheng Wu, $295,000.

KENSINGTON AREA

Blueford Rd., 3106-London Leigh Holdings Corp. to Noeh Mejia and Lauren Toms, $519,770.

Dresden St., 4518-Daniel K. Berrett and Julia M. Malloy to Jennifer Baca and Edward Baca Asher, $649,000.

Franklin St., 4221-David W. Saylor to Alex Michael and Meghan Burke Cross, $900,000.

Hill St., 9707-Stephen F. and Patricia C. Schneck to Janet Novotny Dura, $891,000.

LAYTONSVILLE AREA

Brink Rd., 7730-Sherry A. Cox and estate of Marie Carter to Jaime A. Campos Martinez, $345,000.

Fitzgerald Dr., 22405-Frank E. and Barbara O. Corn to Robert L. and Allison L. Tjaden, $520,000.

Hanson Rd., 24409-Estate of Mellie D. Cissel to Alain Leukam and Christophine Penka, $440,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Battleridge Pl., 10337-Robert G. and Amanda L. Buchanan to Haroon Chaudhry and Zartasha Samson, $295,000.

Buhrstone Dr., 19919-D.C. Metro Investment Corp. to Yi Fang, $307,500.

Duffer Way, 9720-Kevin B. and Laura H. Vaughan to Juan C. Esparza Jimenez and Andrea C. Esparza, $359,900.

Gravier Ct., 10128-Andrew J. and Sylvia M. Fowell to Scott Ryan and Jacqueline Rose Moreno Bayer, $489,500.

Islandside Dr., 9826-Scott Randall Carlson to Derrick Brian Douglas, $270,000.

Maple Leaf Dr., 10007-Cristen Barsi and Kevin Sizemore to Diana Win Min, $309,278.

Rainbowview Terr., 20404-Robert and Zhabiz Chu to Nehemes Jose Flores and Claudia M. Iglesias, $495,000.

Saint Regis Way, 8403-David E. Rasmussen to Paul and Viana M. Gros, $600,000.

Torrey Pond Pl., 20136-Nathaniel S. Somerville to Godfrey Chinembiri and Edith Mawoneke, $305,000.

Wayridge Dr., 10604-DNJH Corp. to John Brima Sesay and Criselda H. Comendador, $375,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Light Dr. E., 9815-Paulino F. and Neide S. Oliveria to Simon, Minjana and Clancey A. Moreino, $405,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Breeze Hill Lane, 14025-Marcia E. Wilson to Lisa Marie and Jason Gary Krueger, $425,000.

Connecticut Ave., 12713-Betty and Joseph Lim to Nora Kathleen Murphy, $360,000.

Elkridge Way, 15210, No. 91-Larry and Gloria A. Horwitz to Michael L. Makfinsky, $125,000.

Farthing Dr., 3302-Jennifer Watson Correa to Lindsay R. and William B. West, $410,000.

Glen Eagles Ct., 10-Kathleen A. Kelly and estate of Elizabeth B. Kelly to Lawrence S. and Judith L. Lessin, $715,000.

Greenly St., 3705-U.S. Bank National Association and Nationstar Mortgage Corp. to Eva V. Escobar, $262,500.

Hugo Ct., 12-Tomlinson Russell and Kristina A. Heimlich to Kevin C. and Joyce Valerie S. Kinsella, $439,999.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-507-Natalie Baker Lewis to Annette B. and Edward R. Davis, $159,000.

Leisure World Blvd. N., 2921, No. 1-321-Mavis Ann Cantril to Wendy B. Pailen, $118,000.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. 309-Marvin J. Franklin to Bruce S. and Kathleen B. Barden, $297,000.

Middlevale Lane, 13704-Sharon and Anton Korinek to Roy Koczela and Christine Capobianco, $526,000.

Olympic St., 3506-Adam and Anna Grace Mbow to Jesse Snider, $410,000.

Prince Frederick Way, 15412, No. 123-C-John Charles Swindler and estate of Marianne C. Swindler to Harry E. and Kathleen E. Geehreng, $415,000.

Sequoia Hill Lane, 14904-Feven Isayas and Yobannes Tedla to Cheryl M. Shabazz Muhammad and Melvina Lewis, $459,000.

Wilton Oaks Dr., 13011-Mohammad H. Asi and Massoumeh Roghani to Hartini Amir and Sukiman Kadir, $453,000.

OLNEY AREA

Bluebell Lane, 18205-Paul and Elizabeth A. Lemmo to Ryan M. and Nahla K. Ivy, $770,000.

Clovercrest Cir., 18503-Margo Bianchetti to Dawn C. Hancock, $395,000.

Gallagher Way, 17514-Jennifer Elaine Austin St. John to Jennifer Shin, $350,000.

Headwaters Dr., 18100-Barry E. and Theresa L. Wilcox to Jhon B. Zelada Pardo and Patricia M. Zelada, $615,500.

Megans Way, 3342-Gregory P. and Robin L. Guillie to Stephen Morris and Corinne Galanko, $573,000.

Riverton St., 19017-Vivian A. Thompson to Timothy J. and Jennifer A. Hopper, $478,000.

Windsor Hill Dr., 18104, No. 102A-Michael W. Feldman and Rachel E. Smar to Sonny Licud, $235,000.

POOLESVILLE AREA

Fisher Ave., 19578-Ali M. and Mohammed S. Abduljabbar to Rama Sega Nam, $228,000.

Soper St., 17321-John Edward and Charlotte Chester Roberts to Andrew Lyon Polack and Sarah Ruth Mecklenburg, $515,000.

POTOMAC AREA

Beman Woods Way, 9716-Charles Richard and Clara L. Collins to Ilze Vipulis, $1.05 million.

Brushwood Way, 13145-David A. Carlin to David Lee Buyandelger Lee, $1.21 million.

Cedar Ridge Dr., 11405-Christine M. Yamamoto to Paul and Katherine Butterfoss, $859,500.

Commons Way N., 12900-Steven P. and Michele M. Morgan to Nbi Gno and Tung Pham, $840,000.

Democracy Lane, 10430-Melissa G. Blair to David and Julie A. Sink, $892,000.

Falls Chapel Way, 8800-Joan Giannini to Timothy Pabst, $850,000.

Gainsborough Rd., 10910-Charles and Bessy Fan to Jiwei Fan and Fei Gao, $830,000.

Hackamore Dr., 7904-David W. and Lora N. Bevirt to Matt and Elizabeth D. Megary, $1.3 million.

Hectic Hill Lane, 8307-David C. and Stephanie W. Cromwell to Patricia Davis and William Muffett, $1.7 million.

Inverness Ridge Rd., 8102-Elliot Postow to Vivian Jacob and Meryl Kuriakose, $576,100.

Lockland Rd., 10700-Tanger Corp. to Justin P. and Cristina Calvert Schoolmaster, $800,000.

Old Canal Rd., 12307-Thomas J. and Alexis M. Aschenbach to Thomas M. and Elizabeth Wojno, $762,000.

Postoak Rd., 8713-Bruce I. and Melissa J. Milzman to Nelson B. Guzman Pineda and Yessenia R. Guzman Salas, $835,000.

Rosalinda Dr., 11807-Scott and Sarah Michnick to Ricky and Stephany Choi, $676,000.

Starlight Ct., 11-Perfect Home Corp. to Nafeez A. and Jessica A. Rider Amin, $739,900.

Trotters Trail, 10604-Joel B. Resnick to Steven Steckler and Theodora Scarato, $885,000.

ROCKVILLE AREA

Adams St. S., 127-Verna and Robert Vaughn to Mike Ming Kuei and Gabriele Tsung, $560,000.

Beall Ave., 736-Christopher S. and Kathleen L. Marcum to Benjamin Cannon Portis, $520,000.

Braxfield Ct., 12207, No. 51-Jessica M. Hughes Woelfel to Yadira Isabel and Michael Eduardo Centeno Silva, $190,000.

Calabash Ct., 24-Michael A. and Joann R. Schoppman to Cheng Chen and Hanbing Zhou, $690,000.

Chinkapin Dr., 14114-Elias Epstein and Tamar Weinsweig to Yongmin Lee and Yu Kwon, $1.1 million.

Courthouse Sq., 24, No. 610-Juanita T. Flowers Beeson to Kin Ti and Hui Jou Lin, $360,500.

Dairyfield Ct., 3-Michel Joseph Alexandre and Amy Jill Rostas Vachon to Samantha Grayson and Brendon Thomas Miller, $905,000.

Edson Lane, 5801, No. 202-Franklin J. Burns and estate of Patricia M. Burns to Bettina Buhring, $380,000.

Ertter Dr., 4905-William A. and Ronise A. Murray to Shir A. Naveh and Gil Nave, $425,000.

Garden View Sq., 607-Stephen E. and Diane L. Riordan to Alvaro Ramos, $550,000.

Great Pines Ct., 17-Suzi L. Andiman to Yaxin Cai, $530,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 1203-Nader and Yildiz Icoz Heyat to Nan N. Corrigan, $190,000.

Hilltop Ascent Dr., 10223-Brookfield Travilah Grove Corp. to Uko Tan and Lulu Ran, $818,000.

Ivy League Lane, 806, No. 7-36-Catalina D. Chiarella to Dareen Chuan Roo Miao and Angelyn A. Liem, $496,000.

King Farm Blvd., 942-KF Property Owner Corp. to Zhijia Ding, $743,830.

Moore Dr., 132-Lavida D. Cooper to Michelle A. Coy, $422,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1533-Hugh J. Green to Celestin Njankou, $293,000.

Redland Blvd., 303, No. 401-Jorge and Myrna Zelaya to Hsien Cheng and San San Yu, $553,000.

Roxboro Rd., 803-Richard Albright II and Natasha Buzeli Yin to Matthew F. and Laura D. Hines, $540,000.

Tall Tree Terr., 6508-June K. Jones to Kazem Kazempour, $800,000.

Vanderbilt Cir., 10003, No. 10-1-Xiang Yu to Alexander J. Chow, $270,000.

Welsh Dr., 1013-Samuel F. and Jemima M. Azcarraga to Kelly Jo E. and Larissa C. Brown, $521,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Aldburg Way, 11511-Zhenwen Geng to Marcia Joan Arroyo Ruiz and Rolanda Celestina Reyes, $255,000.

Cool Breeze Pl., 11201-Charles R. and Joann Sarver to Omar R. Zeballos, $500,000.

Flowerton Pl., 11408-Sandra Rodriguez Goldamez and Zhang Rodriguez to Jose Diaz, $230,000.

Gunners Branch Rd., 19517, No. 424-Laddawan Thirachawalit to Yu Liu and Xiaozhu Ma, $128,000.

Red Admiral Way, 12105-Jiwei Fan and Fei Gao to Wilhelm A. Okraku and Mabel S. Tsahey Okraku, $612,000.

Tall Forest Dr., 20826-Cecilia Sebatindira and Simo Malinen to Neil D. and Jennifer C. Camp, $468,000.

SILVER SPRING AREA

Blair Mill Rd., 1220, No. 105-Sarah A. Wingfield to Georgia Leith Ruggiero, $180,000.

Colston Dr., 2210, No. C-201-Gideon Bass and Paula M. Cooper to Susan Amanda Davis, $233,000.

Day Ave., 10118-John P. and Carolyn G. McHale to John A. Herne, $505,000.

Geneva Ave., 210-Blessing From Above Corp. to Luis Amedeo Hernandez Situ and David Decelis Rodrigez, $565,000.

Holman Ave., 2519, No. 2520-James A. and Monica Beeman to Denise A. Robinson, $302,000.

Thayer Ave., 575, No. 206-Estelle and Ronald J. Kamp to Nyashadzashe and Jimel Mandima, $143,500.

Woodland Dr., 9223-Gerardo A. and Patrice B. Pascual to Samuel and Sarah Goldman, $877,000.

TAKOMA PARK AREA

Barron St., 8007-Ryan J. and Jamie C. Smallcomb to Diane Mary Darrigo, $500,000.

Heather Ave., 1012-Kathryn C. Montgomery and Jeffrey A. Chester to Christine Mielle and Kala Bokelman, $605,000.

Maplewood Ave., 804-Interfaith Housing Coalition Inc. to Mark L. Di Pinto and Ekaterina Y. Tomenko, $590,000.

TWINBROOK AREA

Bradley Ave., 1407-Ines and Matthew Hourwitz to Brian Tseng Liang Hung, $413,000.

Edmonston Dr., 400-Elliot M. Rockler and Elara M. Macabasco to Dmitry Baranov, $375,000.

Kennon Ct., 1013-Todd and Junghwa Allen to Scott and Amanda Colburn, $429,000.

WHEATON AREA

Adams Dr., 4017-Louella M. Gorman to Erlinda Dominguez Garcia and Marco E. Ponce, $380,000.

Belgrade Rd. S., 717-Christopher and Amanda Quirin Pavetto to Kathryn Anne and Harrison Mikhail Misewicz, $420,000.

Catalina Terr., 11411-Randall E. and Teresa I. DePaul to Michael Adam Lee and Alice Hok, $670,000.

Elkin St., 11607, No. 127-Andrew Platt to Rahemoon and Lutz Halfmann, $195,000.

Flowering Tree Terr., 2020-Jonathan George Fry and Matthew Edward Kriston to Joshua Daniel Davis and Ji Won Baik, $304,000.

Hardy Ave., 2910-Kazuhiro Okumura to Victoria Lynn Ludwig, $400,000.

Hyde Rd., 817-Seth and Allison Goldstein Berger to Micah D. and Michael T. Segelman, $427,500.

Wheaton Haven Ct., 2026-Walid W. and Iuliia Zeytoun to Amanda K. Sarata, $475,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

BRUNSWICK AREA

B St. W., 211-Robert S. Rowse to Amber Rose Greer, $189,900.

Martins Creek Dr., 511-NVR Inc. to Andrea and Heyward Wiggins, $482,575.

Tamarack Way, 220-Diane J. Merriman to Ryan J. Jones and Tasha J. Cobb, $245,000.

EMMITSBURG AREA

Provincial Pkwy., 20-Barbara Martin to Genevieve Joanne and Samantha Marie Poirier, $175,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Ballenger Run Blvd., 6517-NVR Inc. to Nicole and Christopher Johnston, $316,385.

Bluewing Ct., 1409-Randall W. and Cheryl A. Steiner to John J. Thompson, $355,000.

Calisto Way, 4651-DR Horton Inc. to Grant C. McCarthy and Kimberly E. Chidel, $368,990.

Carpenter Rd., 6610-Teresa Lynn Cline to Kara and Daniel J. Clemson, $230,000.

Cypress Ct., 7195-Calvin V. Vanbik and Hoi L. Sung to Thawng Lian Hmung, $147,000.

Ernie Lane, 5204-Robert J. and Sharon S. Eichelman to Oh Shang N. Sinclair and Diane M. Wigfield, $426,000.

Ivywood Dr. N., 5353-Anish Varghese and Amy Mathew to Zachery Koda and Thidar Tun, $446,501.

Manor Woods Rd., 6230-Kelsey and Justin Shupe to Christopher Chirigos, $270,000.

Posey St., 6202-NVR Inc. to Jae Shin, $348,305.

Red Maple Dr., 5211-NVR Inc. to Thejo Chipinapi, $592,439.

Small Gains Way, 5011-Jessica Lynn Gortz to Tommy J. Giles Jr., $374,900.

Towncrest Ct., 6331-John J. Almaraz to Lauren M. Melia, $265,000.

White Mulberry Lane, 6525-NVR Inc. to Lucas McLaughlin and Tiffany Jones, $399,215.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Blandwood Rd., 611-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Francisco Jose Ayala and Ana Cristina Medina Magana, $439,380.

Center St., 217-Deborah F. Ghanayem to James Edward Raymond and Lisa Ann Bedolla, $379,000.

Emory St., 1730-Laith Alkhafaji and Dalia Altaai to Brian J. Henigin, $265,000.

Holden Rd., 765-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Deborah Kettler, $533,441.

Knollwood Dr., 6308-Michael B. and Donna R. Keys to Vincent James and Heather Lea Gontarek, $474,000.

Lindley Rd., 1014-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Gabriel Rojas and Nally Maria Vazquez, $429,840.

Mill Island Pkwy., 3030, No. 306-Eric R. and Maureen R. Hewins to Linda G. Wright, $295,000.

Quinn Rd., 5921-Constance and Dana L. Hamblin to Michael and Dawn Boston, $640,000.

Shawnee Dr., 910-Chad W. and Lindsay N. Duvall Hooper to Michael Anthony and Brandy Lavon Lee, $285,000.

Stoners Ford Way, 3019-Seugho Kang to Judy Ann Hill, $389,000.

Wheyfield Dr., 1797A, No. 16-A-Susan L. Williams to Yen Hoang Phi Nguyen, $204,500.

Wormans Mill Rd., 7871-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Nadine Kelly, $318,408.

Seventh St. E., 25-Caley R. Childs to Nicholas M. and Ralph L. Hertges, $260,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Baughmans Lane, 208-Maryland Cash House Buyers Corp. to Caley Childs and Brenton King, $350,000.

Catoctin Ct., 2501, No. 5-Sandra L. Jones and estate of Paul E. Wagner to Rhonda S. Cavenaugh, $165,000.

Crestview Ct., 203-John Clifford and Margaret Thurmond Waldrep to John Frederick and Alyce Hannington Denton, $449,900.

Edgewood Church Rd., 7940A-Stephen A. and Marianne G. Stupar to Robert and Justin McCutcheon, $400,000.

Harpers Ct., 1927-Danielle McGriff to Ekoue Folly Bebe, $290,000.

Kehne Rd., 7200A-Bruce L. Reeder Jr. and estate of Bruce L. Reeder Sr. to Norman and Michelle McGaughey, $425,000.

Nahal Dr., 6618-William K. and Susan M. Redwine to Justin E. and Krista N. Saloom, $575,000.

Saxton Dr., 1020-DRSFA Corp. to Victor J. Guevara, $519,563.

Wainwright Ct., 2121, No. 1B-Amanda Marie Fishel to Katie Kosack, $153,000.

White Rock Ave., 9335-James B. Tarantella to James Biser and Erin Davis, $305,000.

IJAMSVILLE AREA

Ijamsville Rd., 4206-Xiumei Chen and Zhixiong Shi to Tarlouh A. Gasque, $365,000.

Springside Terr., 10392-Spring Hollow Land Corp. to Gregory J. and Kelly A. Waddell, $870,528.

MIDDLETOWN AREA

Birch Ct., 4603-Edward W. Harris to Mark and Mary B. Joannides, $355,000.

MONROVIA AREA

Green Valley Rd., 4424-Keisha S. and Allen E. Weller to Daniel W. and Shannon L. Day, $330,000.

Monrovia Blvd., 4523-NVR Inc. to Christopher and Maria Rosales Hartshorn, $669,570.

Viridian Terr., 4284-Winchester Homes Inc. to Kevin Evringham and Megan Ehret, $626,823.

MULLINIX AREA

Marianne Dr., 4820-Ann M. and Rudolph G. Kontner to Elizabeth and Amir Kaplan, $502,000.

Turf Terr., 13252-Detlef and Laura Spencer to Wu Ning and Huong Kim Huang, $569,900.

MYERSVILLE AREA

Highland Ave., 3909-Matthew T. and Katie E. Hevner to Alexis C. Bunn, $315,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Aspen North, -MS Aspen North Corp. to Adam and Katelyn Vanleeuwen, $464,305.

Coolfont Crossing, 10206-Jeremy and Kara Wilmoth to Brandon L. Plemons, $302,000.

Drexal Ave., 5803-Michael and Maria Lane to Usha Nimmala, $527,900.

Harbor Light Way, 6640-Dustin A. and Michelle M. Weiler to Jennifer D. Chabala, $285,000.

Nuthatch Dr., 10222-David L. Chernov to Dustin Wortman and Myrnie Johnson, $348,500.

Shore Sq. N., 6517-Deidre M. and Russell A. Repass to Leslie D. McClatchey, $295,000.

THURMONT AREA

Hammaker St. E., 118-John A. Krauss to Gary Barrett and Danielle Shupe, $208,000.

Moser Rd. E., 54-Raymond William and Yvonne Smith Walker to Joan East, $355,000.

URBANA AREA

Broad Branch Way, 5840-NVR Inc. to Rakesh and Jigishaben Patel, $488,566.

Pine Bluff Rd., 8432-MS Gladhill Farm Corp. to Dana Marie Angleberger, $322,880.

Shady Pines Lane, 3537-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Avdhoot and Preeti Panchpor, $460,000.

Verdugo Ct., 2943-NVR Inc. to Jennifer and Ronald Chen, $868,845.

WALKERSVILLE AREA

Dublin Rd., 9518-Frank Edward and Barbara Joann Clem to Vern E. and Carol A. Bean, $385,000.

WOODSBORO AREA

Pine Tree Rd., 10026B-Martin G. and Carol M. Fuller to John D. and Jennifer S. Aitcheson, $425,000.