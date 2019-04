Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Banff Springs Ct., 4305-Ronald K. and Angela Van Helden to David L. and Heather I. Carroll Fisher, $695,000.

Drake Dr., 13704-Thomas Papoian to Benjamin F. Gruenspecht and Terri L. Bullock, $484,500.

Fox Valley Dr., 4008-Gennady and Victoria Vinokur to Joshua and Tatiana Barr, $899,000.

Hillcroft Dr., 16402-Jaye F. and Maureen C. Wheeler to Matthew C. and Tracy B. Merrell, $845,000.

Landgreen St., 4106-Maria F. and Antonio M. Luis to Georges Patrick Noel, $425,000.

Merton Ct., 14306-Gloree Gault and David Pincock to Brian C. Levin, $395,000.

Parkvale Rd., 14507-Andrew A. Herzing and Elizabeth A. Laputka to Patrick T. Rourke and Abigail N. Brunt, $410,000.

BARNESVILLE AREA

Beallsville Rd., 21800-James R. Carlin Jr. to William N. Price and Cherry Ann Barr, $410,000.

BETHESDA AREA

Battery Lane, 4977, No. 1-104-Arlene Kuperstein to Lorraine Ann Raphael, $234,000.

Broad St., 6549-Leslie L. Kellcher to Hans Jorg Paris and Manjula K. Nettkumara, $1.49 million.

Burdette Rd., 8300, No. 404-FH Bethesda SL RCU Corp. to Constance Milner, $747,230.

Crescent St., 4920-Michael Levitsky and Natalya Chartorizhskaya to Sara Magdalena Gustafsson and Alexander Matos, $1.09 million.

Edgemoor Lane, 5123-Elizabeth A. Richmond McGlynn to Helen Stefan Moreau, $3 million.

Fairmont Ave., 4801, No. 704-Lauren and Carl E. Tugberk to Valinda Rutledge, $400,000.

Holmhurst Rd., 9803-Matthew Herrick and Cassie J. Moore to Alexandra Mixon and Michael C. Gales, $705,000.

Irvington Ave., 8623-John Page Nicholson and Amy Wagner Stull to Nina Kostyukovsky and Justin R. Blaufeld, $1.1 million.

Longwood Dr., 7023-John R. and Carol W. Wilner to Anil and Karishma Hinduja, $875,000.

Mayfield Dr., 9906-Patrick F. and Virginie L. Dunnigan to Mizuki and Nao Yamanaka, $875,000.

Montrose Ave., 10527, No. M-Traci A. Lanman Bruno to Davina C. Ramos, $275,000.

Orchid Dr., 6407-Donald Scott Allen to Nicholas St. John Brown, $825,000.

Rannoch Rd., 6610-Louise A. Brinton to Daniel L. and Jennifer Ross Alman, $1 million.

Sentinel Dr., 4936, No. 5-405-Margaret Smith and George Joseph Sears to Mary Ann Tierney and John L. Tierney, $537,500.

Spruce Tree Cir., 9408-Thomas J. and Melania L. Stamos to Ivy G. Figueroa and Andrew Taylor Kallmes, $1.2 million.

Wapakoneta Rd., 5319-Jeffrey H. Blattner to Amy Kaufman and Michael K. Brendler, $1.27 million.

Westlake Terr., 7420, No. 808-Eugene K. Sussman and estate of Jeanne G. Greenburg to Ram and Mora Vig, $266,500.

Winsome Cir., 166-5400 Grosvenor Corp. to Guido Cilento, $1.22 million.

BOYDS AREA

Bubbling Spring Rd., 14305-Jihong Chen and Yiming Liu to Shaowei and Hongzhen Li, $700,000.

Ethel Rose Way, 12926-John Han and Mimi Kim to Anna Muyofu Banda, $375,000.

BURTONSVILLE AREA

Arbor Wood Ct., 4314-Bentley Park Corp. to Quentin Wilson and Davia Moxey, $645,225.

Isleswood Terr., 4331-Marco A. and Kimberly L. Rosas to Wondmagegn K. Matias and Mekedes A. Hunde, $245,000.

Sugar Pine Ct., 4207-Amit Thanki and Pratima Modha to Temesgen Ayele and Konjit D. Molla, $410,000.

Van Horn Way, 3636-Virginia Gray Brown to Paul and Irene Kongne Epse Chomnou, $322,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Cabinwood Dr., 13107-David E. Wolf to Aaron N. and Misty W. Holbert, $576,000.

David Ct., 2-David B. and Marlon Taubenheim to Okera Atiba Hawkins and Candice Evita Ortiz, $510,000.

Guilford Run Lane, 13235-Ennis and Ritza G. Whatley to Chiquinia and Antwon Morgan, $425,000.

Kathryn Rd., 1237-Florence Elizabeth Mulkey and Ellen J. Mulkey Fleury to Shaila E. Settles Lewis, $371,000.

Notley Rd., 14017-Maryland State Highway Administration to Ciara Dresser Lizarraga and Claudia Dresser, $468,000.

Quaint Acres Dr., 207-Stephen P. and Anthony P. Craig to Philip J. Piety, $543,000.

Shepperton Terr., 2855-Wilmington Trust NA to Leonel and Colomba Ramos, $165,000.

Valley Brook Dr., 414-Chris W. and Lisa B. Hepfer Brandolini to Darren H. and Sue G. Jarboe, $775,000.

CHEVY CHASE AREA

Brierly Rd., 9018-Anne M. Kelley to Zachary J. and Kara H. Karr, $835,000.

Colston Dr., 2627-Wendy A. Hocking and Scott R. Neitzel to Adam Caldwell and Xochitl Halaby, $752,500.

East West Hwy., 2611-Evan K. Carter and Courtney S. Duran to Daniel and Robert Woofter, $665,000.

Lenox St. E., 107-Jan Acton and Helen E. Blumen to William A. and Aimee V. Burck, $1.32 million.

Summit Ave., 7305-Richard and Maria Fernandez Gold to Jennifer Riesch and Stephanie Berkowitz, $1.46 million.

Warwick Pl., 5810-Arne M. and Ruth M. Sorenson to Jonathan H. Spalter and Carissa S. Goux, $2.2 million.

Wisconsin Ave., 5610, No. 1609-Gail Dratch Michaels to John R. and Carol W. Wilner, $1.82 million.

CLARKSBURG AREA

Clarksmeade Dr., 23617-Ilene S. Magee to Amy and Jason Weathers, $453,000.

Grand Elm St., 12500-James E. and Lisa C. Hensley to Amit Nitin and Harshada Amit Patani, $732,000.

Lapwing Way, 13715-Winchester Homes Inc. to Collis R. and Stefanie D. Jones, $561,575.

Newcut Rd., 22492-Toby Gyrome Leigh to Sasisekhar Bennuru and Shree Deepa Vedam, $449,000.

Petrel St., 13748-Winchester Homes Inc. to Angeline C. Gan, $433,549.

Skylark Rd., 11825-Melinda S. Fletcher to Kye Hwan Lee and Young A. Yoon, $405,000.

Tannery Ridge Dr., 13101-Mark Andrew and Tara Elise Wilson to Michael Joseph and Kimberly Kay Borgel, $620,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Amberleigh Dr., 140-Rafijul Bari and Nasreen Farjana to Chukwunweike L. and Lotika A. Ugbome, $530,000.

Carona Pl., 429-Scott and Deborah Silverman to Deborah Karen and Samuel D. Bryant, $670,000.

Donora Rd., 17329-Robert J. and Gretchen T. Dejter to James and Laura Cameron, $675,000.

Gamble Ct., 14800-Jacqueline D. Bell to Jose and Luvy Herrera, $450,000.

McNeil Lane, 801-Patrick M. and Myndee E. Kerner to Babu and Beena B. Varghese, $655,000.

Stone House Lane, 508-Michael E. Kidwell and Marlene C. Cohen to Jared and Vanessa Stinson, $550,000.

DAMASCUS AREA

Clarksburg Rd., 27441-William C. Thom and estate of Marian Godbey Meyers to Stephen Robinson, $250,000.

Howard Chapel Dr., 26917-Jean B. and Cynthia Baube to April Colettta, $306,000.

Ridge Rd., 24425-Jason and Amy Reed to Andrew S. and Christine M. Lukacs, $435,000.

Shelldrake Cir., 10117-Vernon P. and Kelly M. Sullivan to Thelma N. Okoye, $270,000.

Woodfield Rd., 25229-Margaret H. Stinson and estate of Ardelle Ratliff to Aaron Michael and Rachael Lyn Thompson, $365,000.

DERWOOD AREA

Dew Wood Dr., 7705-Kevin J. and Kathy A. Landkrohn to Arundhati Ghosh, $480,000.

Wapello Dr., 7225-Neil and Beth Neufeld to Jed G. Sondike and Melissa Hogan, $640,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bradford Rd., 8516, No. 4-2-Martine L. Zundmanis to Hannah Claire Methvin, $337,000.

Dennis Ave., 1105-Sean P. and Brianne C. Kaurup to Rachel F. Klein and Timothy D. Canalichio, $400,000.

Garwood St., 9409-James Reisert to Allyson Sarah Grennille and Thomas Arthur Howell Jr., $600,000.

Merwood Lane, 9705-Christine M. Monahan and Philip A. Degnan to Will and Carolina Ines Maldonado, $425,000.

Pierce Dr., 10205-Eva C. and Kevin L. Durden to Francis James and Mary Claire Moran, $615,000.

Seminole St., 9508-Eugene Patrick and Colleen K. Campbell to Matthew P. and Katie M. Milone, $600,000.

Southwest Dr., 310-Diane T. Johnson and Jamie H. Frank to Deborah Helen Bryant, $487,000.

Wayne Ave. E., 95, No. 303-Shari M. and Garry J. Jackson to Jennifer Carey Randles, $102,000.

GAITHERSBURG AREA

Bluebird Terr., 9205-Paul F. and Laurie J. Teychenne to Moises and Iris P. Cruz, $270,000.

Boysenberry Dr., 18516, No. 210-Rebecca Lynn Pomarzynski to Sen Lin, $110,000.

Bristol Downs Dr., 220-Wendy and John P. Shartle to Demetrius K. and Lakisha Morris, $501,026.

Christopher Ave., 411, No. 72-Cynthia Myers to Moheb Eslahi, $167,500.

Deer Park Rd. W., 270, No. 32-G-Asad and Soussan Cina to Prince and Michaella K. Beckley, $290,000.

Emory Woods Terr., 9105-Jessica L. Triplett to Malick and Alexandria Baker Haidara, $475,000.

Guildberry Ct., 7804, No. 102-U.S. Bank to Jimmy Su, $131,000.

Harmony Hall Rd., 108-Junhua Wang to Tat My Lieu and Wendy Yuen Cheung, $409,900.

Mattingly Terr., 20020-Jessica Marshall to Kwang Wook and Bo Kyung Kim, $400,000.

Quail Valley Blvd., 19022-Teodore C. and Tammy Carroll to Jennifer M. Padgett and Jeremy D. Maclively, $375,000.

Sanders Lane, 402-Kekumunui and Donna R. Dreier to Alvin Lee and Anglesia Rosita Lambert, $410,000.

Tygart Lane, 19977-Robert Ivanics to Imran and Muzammil Hussain, $270,000.

Winery Ct., 9733-Mary Jean Engling to Luisa Belen Diaz Ibghi, $109,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Antigone Dr., 14525-MAPM Inc. to Neil C. and Lucie Almasi Smith, $719,000.

Beacon Hill Terr., 429-Deanne Primozic Kasim to Kristie Marie Adams, $450,000.

Bunchberry Ct., 15308-Suzan Riazi and Narjes Mousavi Nasab to Adrienne Virginia and Yousaf Hyat, $545,000.

Citreon Ct., 10925-Donald J. and Paula G. Denucci to Dongkun Kim and Ji Young Jeong, $685,000.

Cross Green St., 329A, No. A-Suresh and Rashmi Shah to Gary M. and Joan B. Klemek, $391,000.

Fenceline Dr., 48-Jason Reier to Xiangying Zhang, $359,500.

Gentlewood St., 929-Daniel E. and Suzanne B. Kahn to Richard and Hannah Han, $862,000.

Grey Colt Lane, 11412-Tony Joe and Connie L. On to Bhaskar and Souparna Chakravarty, $642,000.

Highland Ridge Ave., 908-Michael S. and Carmen Elanie Ruiz Babst to Ya Zhang, $565,000.

Kent Square Rd., 108-Andrew and Jerilyn Nyborg to Christopher L. McLean and Ellie Sepehri, $715,000.

Little Quarry Rd., 344-Ernest J. and Stacia R. Friedman-Hill to Hsin Ju Hsieh and Brian Doglas Ward, $866,000.

Midline Rd., 14-Carl Francis and Sally K. Paroby to Ha Thi Hong Hong Nguyen, $329,000.

Nirvana St., 518-Camilo A. Azcarate and Johana Lukauskis to Adam R. and Jamie L. Stackman, $912,000.

Pebblewood Dr., 14523-Jane Louise Campos to Yue Yang, $762,000.

Quince Orchard Blvd., 772, No. 101-Aparna Sharma to Darwin Orihuela Lazaro, $111,500.

Ramsdell Ct., 5-Lois G. Blanken to Kenneth Andrew Schmidt and Heather Marie O’Connor, $344,900.

Smithy Ct., 10546-Jiwon Lee and Sujin Hwang to Yingzi Wang, $409,000.

Thaxton St., 311-Lisa M. Naylor to Daniel P. Hsia and Heather R. Sweren, $855,000.

Timberbrook Lane, 109, No. T-102-Judith S. Smith to Ellis Cypus Gillespie Jr., $262,500.

Winesap Ct., 9-James Chuan Chao to Li Zhang, $560,000.

GERMANTOWN AREA

Astoria Hill Ct., 13201-Rachel Burrell to Carlos A. Callejas Mendoza, $187,500.

Buckingham Way, 19409-Eunsil McKee to Jean Paul Attie, $312,000.

Chalet Pl., 13205, No. 101-Bholi Investments Corp. to Roxana Rivera Diaz, $175,000.

Cross Ridge Way, 12555-Claudia V. Umana to Wenchi Jaw and Paoyuan Lai, $246,000.

Grotto Lane, 18902-Maria Orfilia Pineda to Herbert Diaz, $310,000.

Hickory Tree Way, 12417, No. 213-John David Fletemeyer to Sergio D. La Rosa, $155,000.

Poppy Seed Ct., 12923-Richard T. Budd III to Judith T. and Lester A. Britton, $235,000.

Rockingham Ct., 8-Brian C. and Juliane C. Bowker to Zhenyu and Gabriella S. Wang, $440,000.

Shore Harbour Dr., 20408, No. 5-G-Dennis C. Egan to Julio R. and Leslie A. Alvarado, $230,000.

Sunbright Lane, 20426-Lisa V. and Andrew S. Bielen to Vitaliy Lyoshin, $330,000.

Town Commons Dr., 13036-Judith F. Holt to Margretta Browne, $433,000.

White Saddle Dr., 19623-Linda M. Wisniewski to Victor Julio Beltran Orellana and Rosa Elizabeth Jimenez Escobar, $255,000.

KENSINGTON AREA

Brandywine St., 11111-Mark G. and Cynthia Robin Bissett to Christopher Norman, Paula Carol and Alexander Rushworth Hoelzel, $310,000.

Devin Pl., 10903-Alvin J. and Angela L. Sierrocco to Benjamin James and Emily R. Albaugh, $315,000.

Glenridge St., 4017-Ibrahim M. and Celine M.J. Oweiss to Bradley J. and Erin E. Weltler, $1.01 million.

Jennings Rd., 2714-Joseph G. and Carrie B. Adler to Luis Guillermo Alarcon and Viviana Alvarez De La Parra, $538,500.

Saint Paul St., 10607-Celine and E. Pachner to Jordan Snyder, $580,000.

LAYTONSVILLE AREA

Bush Hill Rd., 24200-Rosalyn M. Collier to Amy Elizabeth and Kevin A. Hoople, $395,000.

Echo Creek Ct., 23813-Ashley D. and Orion J. Graham to Samuel B. Angura and Sarah O. Kee, $680,000.

Riggs Rd., 5024-Charles L. and Helen E. Higginbotham to Matthew Cubbage, $455,000.

Windsor Knoll Lane, 7921-Dean M. and Shirley M. Anderson to Soheil Sonny Aliakbar, $587,500.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Capehart Dr., 19118-Michael D. and Cindy B. Stanley to Colette E. Bryant, $295,000.

Horizon Run Rd., 9437, No. 9-E-Jorge and Dolly Davila to Netra Raj and Sabita Karkee, $276,580.

Maple Leaf Ct., 20208-Takiyah and Aaron E. Thumma to Pascal N. and Carine N. Nouna, $303,000.

Pleasant Ridge Dr., 20320-Timothy Scott Leidner and Rafael P. Valdes Camin to Stacie D. Miller, $458,800.

Thomas Lea Terr., 8855-Basil E. and Karen L. Rooney to Matthew and Ashley O’Neil, $363,000.

Yankee Harbor Pl., 20220-Matthew E. and Christine O. Cliney to Shamika Renee Johnson, $359,900.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Green Forest Dr., 10200-Sandra L. and Ernest Alvis to Girma T. Mekonen, $380,000.

New Hampshire Ave., 9203, No. 2-Jacqueline Poole to Samuel and Dolores Bonilla Machado, $96,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Baileys Ct., 31-SRK Real Estate Corp. to Anya and Jocelyn Uzoh, $345,000.

Bennion Rd., 4501-Steven J. and Lori A. Lawhorn to Shadong and Lingling Wang, $452,000.

Chesterwood Dr., 3805-Mamadou Lamine Mbaye to Maria F. Bonilla Gonzalez and Wilber A. Bonilla Coreas, $245,000.

Doc Berlin Dr., 3825, No. 47-Calatlantic Group Inc. to Tyler J. Rudy and Jennifer L. Iovino, $346,000.

Feldon St., 12422-Joseph P. and Kathryn B. Ulerich to Elizabeth C. McMillan, $390,000.

Forest Edge Dr., 3501, No. 14-3E-Marjory H. Feldmann to Mikie Jenise Simon Bobo, $145,250.

Greenery Lane, 2207, No. T-3-8-Ashraf and Saeeda Qureshi to Allen Gerald Locust, $206,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-119-Marguerit and E. Frank Bolden to Emma J. Griffin, $147,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-430-Edward Feldman to Esther E. Cellini, $199,000.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 411-Nathan and Lorene C. Segal to Bertha D. Padams, $317,000.

Saddlebrook Dr., 12722-Franklin N. and Maxine Himmelfarb to Theodore Robinson and Makeda Girma, $479,900.

Tivoli Lake Blvd., 13266-Adam and Georgia Chasen to Yusupha Ceesay and Solania Alcantara, $556,000.

Victor Ct., 2200-Mary L. and Neil M. Mall to Ali Shahparvari, $333,000.

OLNEY AREA

Abbyville Pl., 4802-Mien Nghiem to Christina A. Presson, $485,000.

Brightwood Cir., 4805-Jason and Filiz Greenberg to Susan E. Berkheimer, $386,399.

Fox Chase Cir., 18218-David and Lisa A. Miller to Dmitri and Ludmila Costenco, $349,000.

Olney Mill Ct., 6-James F. and Paula J. Reuther to James E. Cieplenski and Nasreen C. Jahed, $567,000.

Saint Florence Terr., 3201-Jamie S. Lapin to Ann Hefflin, $390,000.

Softwood Terr., 3524-Alejandro Burgos and Ana L. Lopez to Natalia T. and Emmanuel S. Motsiopoulos, $375,000.

Vintage Spring Terr., 3512-Round Hill Realty Corp. to Michael Rolling, $306,500.

Winter Garden Way, 2220-Jenne M. Posner to Anakarym Nadyr Medina and Adam Barnes, $466,000.

POOLESVILLE AREA

Campbell Farm Rd., 17125-Michael K. and Sammeei Zeon Cameron to Chad M. and Georgina M. McDowell, $565,000.

Hillard Ct., 2-George Lund and Elizabeth Walker Devine to Phillip and Kristen Sahd, $535,000.

Wootton Ave., 19650-Phillip A. and Julee Brower to Joanne Barron, $215,000.

POTOMAC AREA

Avenel Farm Dr., 9908-Barry A. and Margaret Brower to Ken C. Huang and Ivy S. Chou, $1.27 million.

Candlelight Lane, 11047-Eileen P. Newman to Matthew and Anastasiya McNally, $630,000.

Fall River Lane, 9204-John A. and Mary C. Galotto to Lee C. and Jenna D. Weinstein, $990,000.

Gainsborough Ct. W., 8220-Thomas T. and Lucy C. Leuchtenburg to Sean D. Jennings, $1.1 million.

Kim Pl., 11825-Michael Atingi Ego and Vernetta Barungi Atingi to Christopher and Mary Crane, $680,000.

Lost Trail Way, 9432-Nancy J. and J. Scott Cameron to Akintunde Okanlawon and Olajumoke Oluwatoyin Ogunmodede, $810,000.

Milbern Dr., 11705-Kil Un and Ha Wol Ho to Shi Ju Ou, $680,000.

Purcell Dr., 9541-Corinne C. and Scott F. Dellapenna to Eric M. and Lorraine B. Koehrsen, $1.98 million.

Roberts Glen Ct., 11707-Miguel D. Valero to Yu Li and Ying Han, $1.13 million.

Stable Way, 7811-Matt and Elizabeth D. Megary to Jeffrey S. and Katheine A. Cutler, $1.2 million.

Whiterim Terr., 7810-Jan E. and Marcus T. Commodore to Blake and Hollann Schwartz, $720,000.

ROCKVILLE AREA

Bou Ave., 5750, No. 1612-Milee Ahn to Janet F. Yoskowitz, $500,000.

Deer Meadow Lane, 225-Tony S. Keung to Tongmao Zhao and Guangyi Ling, $630,000.

Elizabeth Ave., 205-Willie Yu to Teresa and Nelson Alcides Morales Sincuir, $270,000.

Grand Champion Dr., 641-Scott Shepard to Maletela Tuoane Nkhasi, $624,900.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1513-Alexandre and Grigori Rostovtsev to Mary S. Brubaker, $276,000.

Hardwicke Pl., 15-Vinita S. and Saikat S. Joardar to Amy E. Henley, $700,000.

Jersey Lane, 104-Prakash Sankurathri to Shinjen Lin and Chiaochi Tsuei, $950,000.

Lakewood Dr., 10220-Arjang M. and Wendy Roshan to Vlad Chiscop and Aristea Bakopoulos, $975,000.

Monroe St., 118, No. 902-Hugh and Kathryn Vickery to Michael D. and Wendy L. Davis Bushey, $279,000.

New Mark Esplanade, 812-John D. Brown and Ruth A. Brenner to Ronna Abbe Popkin and Leslie Adele and Jonathan Peter Muller, $525,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 609-Larry Callahan and Chinh Le to Jin Hee Kim, $309,000.

Overlea Dr., 9412-Pauline Fratantoni to William Laurence and Stephanie Gelfeld, $930,000.

Paxton Rd., 6600-Philip R. and Jane W. Hochberg to Christopher J. and Danielle E. Bennett, $1.15 million.

Reserve Champion Dr., 1115-Edward J. and Ilse H. Achtner to Li Zhang and Dunsan Fang, $675,000.

Roseland Dr., 6111-Luxmanor Custom Home Bulders Corp. to Ishraq A. Salman, $2.47 million.

Sterling Terr., 10104-Michael J. Riley to Tara Beth Mowbray, $629,000.

Treble Ct., 10125-Christopher S. Lew and Chienyung Han to Endashaw Tadesse Gossa, $590,000.

Warfield Dr., 616-Paul A. and Megan Steele to Diana J. Gilpatrick, $640,000.

Winding Rose Dr., 459-Lucy B. Alexander to Michael Shoaseged and Mehlet Goitom, $595,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Applegrath Way, 11485-Daksha and Hareshkumar Laheri to Kabirul M. Islam, Maksuda Khatoon, Jannatul Rahman and Tajkera Rahman, $279,900.

Dunstable Cir., 19902, No. 175-Dane Liston and Claudia Cooper to Emily Carter, $235,000.

Madrigal Dr., 19812-Fahim U. Siddiqui and Mumtaz Jahan to Imran Mustafa, $390,000.

Scarlet Leaf Terr., 20921-Vijaykumar B. and Aruna V. Khandge to Anish Shahi and Niva Tuladhar, $510,000.

Tall Forest Dr., 20827-Shannon Bradley Hill to Diego F. and Emy Rosybell Gutierrez, $490,000.

Watkins Rd., 11010-Donald R. and Rosa Lee B. Lindsey to Anthony W. Maczis and Mary E. Burns, $600,000.

SILVER SPRING AREA

Cedar St., 8410-Frank H. Johnson and Constance Pena to William J. Sears and Sarah M. Rose, $700,000.

Darcy Green Pl., 2133-Sasikiran Balsa and Amrita Ghosh to Isabel Lyeli Spake and Martin James McHugh III, $543,000.

Greenbrier Dr., 407-Adam Kelly and Alissa Kelzingman to Meghan C. and Scott M. Straub, $705,000.

Lansdowne Way, 2021-Mark J. and Adele C. Morin to Christopher and Cindy Ingleton, $581,500.

Newell St., 8045, No. 318-Satyam V. and Shrimayi D. Vashi to Paul and Marnay Meyer, $410,000.

Springwood Dr. S., 1607-Oscar A. Cabrera and Fanny N. Gomez to Sarah Scarcelli and Frank Jason Rhoden, $625,000.

Westview Dr., 2304-Residential Value Corp. to Janice E. Butler, $584,000.

13th St., 8005, No. 405-Alexander S. Lane to Lynn S. Blyden, $450,500.

TAKOMA PARK AREA

Erie Ave., 721, No. 1-Jo Reyes to Victoria Merriweather, $209,000.

Hudson Ave., 601, No. 205-Sean P. and Shannon Bell to Jeanne C. Downey, $170,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 514-Kevin Arthur and Carolina Panico to Kristen Engebretsen, $242,000.

TWINBROOK AREA

Castleford St., 506-Philip M. and Deborah R. Cormany to Forrest Sullivan Reilly and Samantha Rachel Zavras, $420,000.

Matthews Dr., 1403-Colleen Sue Blizard to Jake J. Luo and Xiu Qin Li, $372,000.

Wade Ave., 904-Nahal Kardan to Brendan Lawrence, $353,408.

WHEATON AREA

Arcola Ave., 1806-Stephen L. Fickett to Denny Mahalia Lewis and Andrew Derek E. Bynoe, $388,000.

Cody Dr., 1718-Jo Anna and Norman C. Scherer to Sharon A. Pippert and Gregory A. Andres, $537,000.

Gilsan St., 11615-Round Hill Realty Corp. to Tal and Liora B. Kerem, $540,000.

Horde St., 10919-Edward H. Whitt to Meredith G. McCormack and Michael R. Sayre, $530,000.

University Blvd. W., 1111, No. 508-A-Karl Anil and Allison Poonai to Jane E. Jackson and John R. and Timothy W. Acton, $120,000.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Adamstown Commons Dr., 5524-Eugene Slyman to Waleed and Mansoora Mahmood, $428,000.

BRUNSWICK AREA

Long Farm Lane, 1205-NVR Inc. to Phyllis Anne and Frank Thomas Baiocchi, $424,990.

Potomac View Pkwy., 1163-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Terence H. and Patricia A. Ethridge, $402,709.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Brockton Dr., 3255-Kenneth R. and Brandy Kristin Putnam to Blake A. and Laura A. Hedges, $380,000.

Manheim Pl., 3908-Steven and Stephanie Katz to Kelly A. McLister, $258,000.

CLARKSBURG AREA

Regina Dr., 2234-Dorino and Linda J. Romano to Amy Zane and Edward Smulligan, $525,000.

EMMITSBURG AREA

Provincial Pkwy., 29-Marie Laura Emma Tellier to Daniel F. Marshall and Kristina M. Reynolds, $174,500.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Arwell Ct., 463-Nicole T. Griffith to Chomeini R. and Brittany S. Powell, $218,000.

Basswood Rd., 7034-Bonnie Kay White to Royce B. Friedlander, $225,900.

Duke Ct., 5319-Sterling National Bank to Shive K.L. and Vijaya L. Gowda, $200,000.

Finnical Way, 4861, No. 104-NVR Inc. to Thomas G. and Ruby L. Burns, $258,140.

Glenmeadow Ct., 7182-Michael D. Hall to Kenji A. Konishi, $230,000.

Hunting Ridge Dr., 620-Bruce L. Jacobson and Mary Rose Vogt to Brett D. Robinson and Kit L. Tam, $380,000.

Katsura Ct., 5799-MVA Holdings Inc. to Kasun Sankatha Weerawarna and Dona Dasuni P. Ranasinghe, $242,000.

Marsden Ct., 4820-Edwin and Nadia Ashourian to Haider Ali Abbas and Shari Mostofi, $415,000.

Murray Terr., 6150-Calatlantic Group Inc. to Brandon Copple, $298,990.

Seagull Ct., 6654-Trinh Pham to Henry Noe Espinoza and Danna Dianna Malamura, $250,000.

Sweetshade Ave., 595-Weston and Lindsay Kandrick to Andrew Poelma and Leah Kube, $321,000.

Wesley Sq., 5046-Andrew Patterson McClellan to Jane Kahugu, $367,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Apple Ave., 616-Scott E. Clabaugh to Luis A. Castillo, $305,000.

Bellhaven Ct., 9524-Sabrina R. Morris to Andrew and Laura Rittenhouse, $280,000.

Blandwood Rd., 615-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Christopher Z. Ritchie and Chiu C. Kong, $586,506.

Center St., 243-Enelrad Corp. to Ryan Gladhill and Jaime Thompson, $425,000.

Daysville Rd., 11035-Oliver Homes Inc. to Dejan and Elizabeth A. Kojic, $848,753.

Everly Dr. N., 2604, No. 6-Jonathan and Jane Capshaw O’Keefe to Carol A. Adams, $195,000.

Fieldcrest Dr., 6152-Virginia A. Dowski to Kurtis A. Jones, $469,000.

Holden Rd., 713-Michael J. and Pamela A. Tompos to Katherine M. Bouterie and Benjamin Sporeie, $342,500.

Island Grove Blvd., 2632-Joseph F. Dox to Michael T. and Deborah C. Rusk, $366,000.

Knollwood Dr., 6302-Jeremiah H. and Sharon L. Whisenhunt to Tamara L. Jelali, $384,000.

Maxwell Sq., 42-Kevin and Kerry McHugh to Rondal Tobler, $475,000.

Monocacy View Cir., 1804A, No. 40A-Frank T. and Susan I. Stanczyk to Elena Sassu Read, $210,000.

Parish Lane, 2203-Charles H. and Catherine C. Phillips to Jocelyn Jean Jakubik, $348,700.

Saint Lawrence Ct., 1535-Keith Shaw to Jason Manuel and Maria G. Aguirre Estrada, $235,000.

Wheyfield Dr., 1598-Kenneth P. White to Arlene E. White, $289,900.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bishop Ct., 1203-NN Blessings Inc. to Antwan and Kendra Jones, $315,000.

Butterfield Overlook, 2029-James M. and Angela D. Streit to Darryl and Mary Drapeaux, $434,000.

Chestnut Hill Way, 106-Jeremy and Caleigh Williams to Luis and Leticia Arias, $264,000.

Downhill Run, 7415-Todd Raymond Hiltner to Evelyn C. and Luis A. Solano, $270,000.

Emerson Dr., 2607-Lakisha A. Partman to Betty Lamin and Patrick G. Blamo, $285,000.

Fieldstone Way, 1912-Randy M. Embrey to Kimon George and Edith A. Pillco Suquilanda, $279,900.

Granby Way, 1807-Joseph and Lourdes Mountran to Victor H. Segura and Argi Joshi, $483,900.

Jennings Ct., 1604-Jose O. Cruz to Morazanida Guardado Rodriguez, $210,000.

Lawler Dr., 1231-DRSFA Corp. to Richard J. and Leslie A. Parente, $323,000.

Mountainview Dr., 6610-David L. and April Donley to Mitchell Phillips and John A. Lehr, $345,000.

Prentice Ct., 2415-Department of Veterans Affairs to Cory J. Spindler, $220,000.

Shelley Cir., 2504-Nancy L. Freehoffer to William F. and Sarah Schultz, $186,650.

Vienna Ct., 49-Brandon Chuhran and Rae Gallagher to Kyle T. McGinnis and Elizabeth A. Mildenstein, $194,900.

White Rock Ave., 9337-Phillip M. and Jaimie L. Tucker to Joshua Smithson, $232,000.

IJAMSVILLE AREA

Doctor Perry Rd., 9946-Shawn P. and Heather M. Benjaminson to Lloyd M. and Jennifer L. Tucker, $429,900.

Loch Haven Dr., 2702-Ian J. Twombly and Sara M. Hapip to Eugert and Sonila Luzi, $392,500.

Prestwich Terr., 10015-Scott and Sherry Bass to Kevin D. and Courtney A. Mackay, $570,000.

KNOXVILLE AREA

Galyn Dr., 120-Brian and Tabitha Freund to Elise Nilssen and Andrew Kennedy, $430,000.

Mountain Rd. E., 555-Elaine J.D. Hotel to Syed Ghazanfar Hasan and Najmussahar Anderabi, $1.15 million.

LIBERTYTOWN AREA

Nittany Ct., 13202-Terri A. Cantwell Houston to Richard and Nancy Ellery, $365,000.

MIDDLETOWN AREA

Farmstead Pl., 1-Varnia C. Bryant to Brad L. Henderson, $509,000.

Mansfield Ct., 8580-Dennis Lee Wolfinger and Marcia Lynn Sullivan to Eric and Lauren Martin, $320,000.

Opal Ct., 7006-Gayle L. Williams and estate of Grayson M. Williams Sr. to Jason and Karyn Folliot, $359,000.

MONROVIA AREA

Chaucer Ct., 3821-John and Paula M. Dimitriadis to Shawn Michael and Heather Marie Harrison, $460,000.

Mid County Dr., 11914-Mark A. Darling to Austin Malpass and Jillian Arensmeyer, $340,000.

MULLINIX AREA

Contour Rd., 109-Shirley A. Duley to Alexis C. Smith, $265,000.

Highboro Dr., 4404-William J. and Carolyn Sue Stanley to Joseph Patrick Osborne and Carolyn Leigh Hayden, $380,000.

Warfield Dr., 5-Teresa Ann Gue to Jose R. Hernandez Flores and Nelly G. Hernandez, $320,000.

MYERSVILLE AREA

Canada Hill Rd., 2750-Carla M. Palamone to Jessica Daniele Montgomery, $335,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Accipiter Dr., 6743-Archana and Harish Argarwal to Florence Litzenger and Reynald Dupuis, $748,000.

Commodore Ct., 6620-Charles J. and Catherine R. Hollander to Tracy Marie Jones, $278,000.

Edwardian Lane, 10578, No. 133-Barbara B. Cooper to Roger and Jeannette M. Csajko, $460,000.

Hemlock Point Rd., 6707-Andrew J. and Katie E. Fields to Jason David and Kathleen Zak McDonnell, $300,000.

Masters Rd., 7172-Stacy Lynn Jenkins and Philip D. Babcock Jr. to Joshua D. Dyczewski and Kongkeo Lam, $337,000.

Pond Fountain Ct., 11107-Deborah C. Rusk Kelley to Stephanie Shae Bindel, $349,900.

Sewell Dr., 714-Sean P. and Kimberly A. Kober to Richard Kirk and Karen A. Trunnell, $343,000.

Shore Way N., 6530-Raymond A. Brengs to John R. and Kara Lynn Garruto, $679,000.

NEW WINDSOR AREA

Barnes Rd., 14817-Richard L. and Charles L. Black to Roger Gilbert Arnold, $1 million.

POINT OF ROCKS AREA

Thomas Dr., 1610-Michael L. Melby and Patrick Button to Kevin Baker and Rachel Stream, $318,900.

THURMONT AREA

Black Rd., 7850-Jeffrey J. and Dawn P. White to Steven J. and Crystal R. Smith, $490,000.

Gateway Dr. W., 503-Mohammad and Donna B. Hashemzadeh to Joseph Anthony and Melissa Lynn Cavenee, $355,000.

Pleasant Acres Dr., 29-Robert W. and Melinda J. Cool to Jonathan and Heather Burke, $347,500.

Tacoma St., 4-Jon and Heather Burke to Christopher Sean Turgeon, $310,000.

Victor Dr., 5-Juanita and Sterling H. Kelbaugh to Joshua W. and Tiffany Justice, $245,000.

URBANA AREA

Amelung St., 8937-Charles Lund to Herman K. Wong, $350,000.

Cliffview Lane, 8420-MS Gladhill Farms Corp. to Nadine Anderson, $550,110.

Lew Wallace Rd., 8821-Michael J. and Kathleen M. Grealy to Fang Gu, $335,000.

Prospect Hill Pl., 9445-Kelly S. and Elizabeth D. Jones to John Joseph and Kandi Renee Miller, $475,000.

Shady Pines Dr., 8807-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Anatole and Beatrice Ginette M. Patchou, $434,280.

Springhollow Lane, 3633-Mohamed M. Gohar and Reham M. Youssif to Veeraragavan Padmanabhan, Priya Kannan and estate of Padmanabhan Kannan, $295,000.

Wasatch View Dr., 3009-NVR Inc. to Antoinette Agyako and David Agyako Wiredu, $764,575.

WALKERSVILLE AREA

Capricorn Rd., 122-David L. and Carlene A. Sample to Christopher and Elizabeth Birth, $419,995.

Dublin Rd., 9536-Jason S. Esterly to Rebecca and Cody Rosenbarker, $175,000.

Greenbrier Lane, 9802-James F. and Kyong Sung Zinkham to Paul S. and Michelle H. Venit, $300,000.

Savannah Ct., 100-Ashly Beam to Tyler D. Britt, $190,000.

Whimsey Ct., 8815-Tobi A. Hoise to Glenys Coker, $208,000.

WOODSBORO AREA

Second St. N., 213-Robert S. and Mary F. Shoemaker to Michael F. Haines and Ashley N. Yokum, $220,000.