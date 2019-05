Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in July 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASHTON AREA

Shenandoah Ct., 17524-Robert C. and Renate H. Arndt to Robert M. and Loretta Bozarth, $485,000.

ASPEN HILL AREA

Congress Dr., 13805-Dennis J. and Sharon Lackey Cole to Christopher B. Stoner, $466,000.

Evanston St., 13112-Elaine Riffle Hockman and Rodney F. Riffle to Francisco E. Gomez, $395,000.

Georgia Ave., 15012-Barton F. and Hannah S. Branstetter to Thales and Carina Lopes, $485,000.

Iris St., 4722-Ned Titus D. and Flora D. Sicat to Annabella R. Paredes De Diaz, $441,000.

Manorvale Rd., 14107-Cathy J. Vincent Smith and estate of Jane P. Berg to Meredith T. Sams, $462,500.

Muncaster Mill Rd., 4320-Asha Nadipuram and Don Bryan Elrod to William Alnahhas and Linda Sawalha, $570,000.

Sweetbirch Dr., 4866-Anita C. Parke to Charles B. and Melissa F. Boyle, $747,500.

BETHESDA AREA

Acacia Ave., 5003-Allison Hilberg Bunker and Christopher Robert Hilberg to Geeta Upadhyay and Lars Johann Von Buchholtz, $745,000.

Baltimore Ave., 5220-Cheryl R. Eason to George W. Rabinson, $350,000.

Beech Tree Rd., 7905-Kathleen Eastberg and Jonathan C. Windle to Alexis F. and Carolina Linares Ludwig, $830,000.

Brigadoon Dr., 6716-Guo Dong Corp. to Edward Michael, Carolyn J. and Edward Michael O’Malley, $1.88 million.

Brook Lane N., 8315, No. 2-201-Kathleen Mary Curtin to Paul M. Architzel and Stephanie D. Goodwin, $297,000.

Burdette Rd., 8300, No. 476-FH Bethesda SL RCU Corp. to Joseph and Margaret Collea, $699,956.

Cobalt Rd., 5911-Laura Chessman and Brett Miller to Fron and Claire Servini Nahzi, $960,105.

Danbury Rd., 5207-Guido R. Cilento to Brandi R. Page, $655,000.

Ewing Dr., 9505-Christopher and Rebecca McDonough to Patrick and Virginie Lassale Dunnigan, $1.49 million.

Fleming Ave., 10304-David R. Hawley and Anne M. Radford to Paul Verga and Alfiya R. Khusnutdinova, $800,000.

Highland Ave., 4405-Maria Gabriela Gonzalez and Alberto Rodriguez to Kevin S. and Layna K. Connolly, $1.52 million.

Inglemere Dr., 9912-Christopher R. and Barbara C. Coe to David E. and Sarah M. Ferguson, $799,900.

Locust Hill Rd., 9412-Mark H. Moskovitz and Kathryn J. Mannes to Dipen P. Patel and Namrata Akshay Thakkar, $1.2 million.

Madawaska Rd., 5806-Lara M. Oerter and Brian P. Hale to Charles Harker and Geraldine Prasuhn Rhodes, $1.29 million.

Melvern Dr., 6105-Wall Investments Corp. to Jonathan Michael and Vikki Kayne, $1.45 million.

Moorland Lane, 5410-O. Monincx and C. E. Monincx Skoller to Andres Matias and Alexandra Perez Lebensohn, $4.45 million.

Pemberton St., 6709-Robert J. Catlin to Dennis Michael Stroud Jr. and Kim Heili, $940,000.

Quintana Dr., 9105-Barbara Zemp Cantey and Raymond W. Mushal to Roman A. and Marina S. Zolin, $736,000.

Rockhurst Rd., 6212-Michael A. Collier and Arlene B. Singer to Edwin Y. Hernandez Gutierrez and Diana M. Osorio, $670,000.

Rossmore Dr., 6012-Sarah C. Kalser to Anthony H. Andonian and Narine Kirakosian, $740,000.

Singleton Dr., 9851-Lan A. and Valerie W. Calder to Juris and Janel Elizabeth Jauntirans, $815,000.

Tammy Ct., 6808-Daniel Chou Chin to Jonathan R. and Sarah R. Michaels, $950,000.

Wetherill Rd., 4501-Gregory Mark Nelson and Jennifer Nye to Lucius Polk and Audrey Nash Karman, $1 million.

BOYDS AREA

Bubbling Spring Rd., 14629-Jaime and Richard Lai to Sean X. and Lai Fan L. Zhang, $616,000.

Poplar Glen Ct., 18603-Erik and Laura A. Carlson to Nagesh Javali, $470,000.

BROOKEVILLE AREA

Heritage Hills Dr., 19148-Larry D. and Kimberly McWilliams to Jeremy R. Jenkins and Alyson L. Bennington, $460,000.

BURTONSVILLE AREA

Alpen Green Way, 3602, No. 23-249-Wells Fargo Bank to Elizabeth Alexander Breitsameter, $161,000.

McKnew Rd., 15102-Shashikant and Geeta Thanki to Adam and Indira Kolluri, $545,000.

Swiss Stone Dr., 4112-Michael W. and Kimberly M. Hicks to Cynthia Y. Johnson and Samuel Ojo Atolaiye, $430,000.

CABIN JOHN AREA

77th St., 6522-Alan D. and Sarita H. Smith to Filipe Robin and Renata Ramos Campante, $1.83 million.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Carriage House Terr., 1633, No. F-U. S. Bank and Select Portfolio Servicing Inc. to Evan Friedman, $125,000.

Dawn View Ct., 16-Lynette Yancey Robinson to Janel Thompson, $360,000.

Herrington Manor Dr., 12354-Shehnaaz Shaikh and Khusheed Master to Laura and Victor O. Bempah and Mercy Amankwah, $350,000.

Mondrian Terr., 1023-HSBC Bank to Roger and Diana C. Sandagorda, $281,000.

Old Columbia Pike., 12001, No. 505-Rosa E. Alvarez to Margaret C. Brown, $175,000.

Regent Manor Ct., 1603-NVR Inc. to Christopher Johnson and Elizabeth Buehler, $539,999.

Springloch Rd., 701-George H. and Julie D. Buckland to Chava C. Lerman, $578,000.

Woodlake Dr., 3513, No. 48-Nima Adabi to Louis D. Faustin, $385,000.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Dr., 4820, No. 101-Susan M. Clarke to Ron S. Shiri, $310,000.

Delaware St., 6808-Joseph W. Beagle Jr. to John Martin and Erin Barry Fuher, $1.17 million.

Elmwood Rd., 6204-William C. and Doreen G. Miller to Elizabeth W. Saul, $2.55 million.

Irving St. W., 20-Kristin H. and Margaret A. Somervell to Andrew DeWald and Katharine Rusnak Herman, $1.05 million.

Quincy St., 111-Michael and Linda Trageser to John and Melanie Nefgzer, $885,000.

Thornapple St., 3801-Kirk M. Fabel and Ellen Moran to Michael D. and Anne H. Clark, $1.98 million.

West Hwy. E., 4242, No. 919-Jessica Sierra to Tirfe Demissew, $299,500.

CLARKSBURG AREA

British Manor Dr., 23200-Carla Evette Brooks to Noel G. and Ruschelle L. Monte, $625,000.

Dutrow Dr., 13223-Jason Eric and Valerie Canino Fisher to Rahul Joshiya and Amulya Yadavalli, $620,000.

Harrier Way, 13646-NVR Inc. to Sunil and Priyanka Kottary, $466,400.

Petrel St., 13723-Winchester Homes Inc. to Sirisha Chakka, $460,000.

Spicebush Dr., 22939, No. 1472-Larisa I. Tsoktoeva to Tejuollia Taylor, $354,000.

Tregoning Pl., 12016-FVI. Inc. Trust and Morgan Stanley Mortgage Capital Holdings to Shaista Zarrar, $795,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Bonifant Rd., 16-Elizabeth Lee and estate of Pascal S. Hong to Jenny C. and Robert J. Rozario, $630,900.

Hornell Dr., 1131-Pentecostal Holiness Church of Silver Spring Inc. and World of Hope International to Jeffrey A. and Crystal R. Vinson, $624,900.

New Hampshire Ave., 14721-Jeri Ann and Robert D. Thomas to Myles and David Admiraal, $372,000.

Woonsockett Ct., 26-Richard W. and Arlene E. Barte Lowe to Jean Paul Mupanda Littleton, $457,000.

DAMASCUS AREA

Glade Valley Terr., 24008-Daniel H. and Amy M. Estepp to Nathan and Kelly Puza, $439,900.

Kings Valley Ct., 26-Mark Anthony and Nancy Ann Caruso to Nithipong Pithakwong and Phannita Chitsaard, $629,900.

Sir Barton Cir., 10813-Jefferson A. Watkins and Lillian Ortega to Sharon E. DeMarco, $285,000.

DERWOOD AREA

Amity Dr., 17213-Nancy C. and Michael S. Opiela to Ehsan Khazaee Torshizi, $532,500.

Catalpa Ct., 17012-George W. and Katie C. Andrews to Hubert Ke Perng Kong, $391,500.

Fawn Ct., 7705-Elizabeth Kuesters and John Charles Sullivan to Waruna K. Saputhanthri, $385,000.

Indian Hills Terr., 15919-Timothy J. Jacob to Ting Kuo and Chieh Ping Chuang, $409,900.

Red Hook St., 8047-CSP Associates I. Corp. to Andrea C. Benvenuto and Daniel L. Toula, $663,450.

Yukon Lane, 15902-Vuttinan C. and Linda Sankanung to Ronjoy Raichoudhary and Stephanie Tyler, $395,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Breewood Rd., 10801-Pan Chen and Yi Ma to Aaron D. Colohan, $432,000.

Flower Ave., 9107-Suzanne R. Pilet and Michael L. Cales to John and Lindsey Biba, $689,000.

Linton St., 9101-Nora B. Seeley and Maria America Barros to Luoy V. Heap, $380,000.

Northwest Dr., 708-Kimberly W. Cooke and Jennifer Williams to Benjamin and Olga Igorevna Weber, $495,000.

Ridgemoor Dr., 10304-Grace and Timothy Kwenah to Joseph A. and Kristen M. Ard, $525,000.

Symphony Woods Dr., 705-JTM Corp. to Wellington and Jennifer D. Sun, $575,000.

Whitmoor Terr., 105-Patrick J. and Megan N. Dinicola to Thomas L. Wallof and Andrea L. Agalloco, $565,000.

GAITHERSBURG AREA

Calypso Pl., 18721-Charles F. and Margit E. Smith to Taylor G. and Lisa M. Wells, $452,000.

Cottonwood Terr., 17811-Benjamin E. and Tanya L. Jackson to Jared and Kellie Soltis, $483,900.

Eberhardt Dr., 10801-Benjamin Latt to Modesha Meh, $475,000.

Hummingbird Terr., 9200-Diego and Emy Gutierrez to Jose Rafael Alfaro Campos and Violeta Elizabeth Alfaro, $315,000.

Mountain Laurel Lane, 8420-Tu T. Tran and Huongthu Nguyen to Carlos E. Rodriguez Mendez and Martha Rodriguez, $460,000.

Ridge Heights Dr., 19570-Charles Russell Lewis to Brandon Saling and Jacqueline Dubin, $455,000.

Snow Creek Dr., 18021-Joseph R. Wozniak to Mario A. Castaneda and Susana Cruz, $320,000.

Sweet Autumn Dr., 18501, No. 201-Andrea Marinacci to Aaron Robert Morawski, $175,000.

Watershed Ct., 8612-Giancarlo and Nancia D’Alimonte to Sonia Diaz, $292,500.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Amber Tree Ct., 800, No. 102-Matthew Stephan Fortin and Chavon C. Wilcox to Melissa Catherine Bulmahn and Daniel Luke Gaylord, $290,000.

Athens Pl., 9609-Antonette L. and Francisco A. Robles to William E. and Ki Soon Yoo, $497,500.

Big Acre Sq., 13, No. 21-7-Guy P. and Laura Jennings to Matthew G. Blocker and Joelle A. Mornini, $310,000.

Chestertown St., 644-Arman and Alia Moazzez to Justin G. Nunzio, $625,000.

Community Center Ave., 345-Prajakta A. Varadkar to Frederick Travis Barton, $382,000.

Filly Lane, 11802-Arunwadee Thirachwalit to Adchara Pongpeerapat, $288,500.

Golden Ash Way, 33A, No. A-Marie Yencho to Nancy Booth Heron, $387,500.

Hibiscus Ct., 27, No. 13-7-Justin and Allison Fisher to Kathleen L. and Christopher S. Marcum, $314,900.

Joshua Tree Ct., 2-William A. Agnostak and Beth H. Serepca to Bradley A. Jablonowski, $649,000.

Kepler Dr., 285-M.I. Homes of D.C. Corp. to Jimmy Shanjun Chen and Ying Liu, $740,000.

Main Mews, 1334-Ferdinand and Leigh Ann Bernardino to Julian P. and Tina Lynn Etches, $600,000.

Morning Light Terr., 12216-Keith W. and Maria A. Miller to Risa Reid and Karl Borden, $690,000.

Norwich Lane, 198-James E. and Kathleen M. Savitz to Peter Brandt Deibler, $1.02 million.

Pleasant Meadow Dr., 11622-Ann M. Grigalus to Ahmed Kusow and Faduma Abukar, $429,000.

Quince Orchard Blvd., 852, No. 102-Duk Young Kim and Jung A. Gong to Jonathan Kwesi and Olivia Danso Liggie, $137,500.

Settlers Landing Way, 14516-Shihui and Jie Liu to Yun Li and Ye Tian, $750,000.

Swanton Mews., 79, No. 200-Catherine Pastoor Newman to Randa Farhat, $409,000.

Thrift St., 111-Patricia J. and Emily Eaton to Anne M. Witten, $625,000.

Urban Ave., 256-Anthony M. and Maria Candy Dris to David Wayne Ganger, $374,900.

GARRETT PARK AREA

Kenilworth Ave., 11005-Al Whaley and Daniel D. and Betty Perry Townsen to Helen Dianne Kerwin, $1 million.

GERMANTOWN AREA

Black Rock Rd., 16401-Brian L. and Deborah J. Tupa to Bryan E. Hunter and Seyedeh S. Rouhi, $639,900.

Bridger Dr., 13029, No. 1412-Kevin Gilbert Ordiales to Jordany Nunez, $272,500.

Burdette Lane, 17628-James C. Rimmel and estate of Elizabeth M. Rimmel to Alex Jose Gregorio Salamanca, $364,000.

Cloppers Mill Dr., 13201, No. 11-D-Darlene M. Kane to Aminata Tuncara, $239,000.

Crusader Ct., 5-Susana Cam to Yevgeny and Xeniya Yeroshenko, $325,000.

Dover Cliffs Pl., 13606-Katherine Ann Emrisek to Juan He, $310,000.

Furlong Way, 14163-Genshe Chen and Yingqi Wu to Syed Sarwar Hassan, $368,000.

Harmony Woods Lane, 18837-Chirag Hiteshkumar Shah to Brigitte C. Buchmuller, $350,000.

Ireland Ct., 20800, No. 407-Harlen E. and Diane J. Cotter to Richard Ryan Jacob, $355,100.

Monarch Vista Dr., 13634-Shafqat Ara and Riaz A. Angel to Eyob and Amina H. Getaneh, $495,000.

Queenstown Lane, 13317-Gerardo and Maria B. Pacheco to Tailor Lam, $510,000.

Rushworth Terr., 11906-Emad A. and Karen A. Akkoush to Nee Odarquaye Quarcoopome, $500,000.

Sparkling Water Dr., 18701, No. D-Zaizai Lu and Xiangzhong Shen to Steven Blivess, $203,000.

Thackery Pl., 13112-Anicea A. Aka to Alicia Aldana, $290,000.

Warrior Brook Dr., 19041-Nelson Galimba to Hao Minh Nguyen, $365,000.

Whitechurch Cir., 13315-Christopher and Chris Kelley to Lauren Christine and Patrick Furey, $255,000.

KENSINGTON AREA

Colchester Dr., 4303-Gary and Christine Henehan to Michael Elliott Eidsmoe and Jennifer Lauren Hurley, $692,000.

Hillridge Dr., 9601-Effie Jennings Armstrong to Jennifer L. Mitchell and Santosh Lakhan, $1.07 million.

Mitscher St., 11331-Nathanal B. and Sarah P. Salnick to Shannon Kay Hughes and Anthony Robert Soltis, $519,000.

University Blvd. W., 3225, No. G12-Atefeh Negda and Assieh S. Jahanshahi to Gradimir Nestorovic, $150,000.

LAYTONSVILLE AREA

Doreen Dr., 24136-Doreen Drive Corp. to Max L. Gomez Sanchez, $383,500.

Harvest Knolls Way, 9620-Katherine D. Constantinou to Salim I. Talib, $599,900.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brassie Ct., 57-Marc R. Abram and Fan Yang to Kabirul M. Islam and Maksuda Khatoon, $215,000.

Lake Landing Rd., 9840-Constance F. and Ronald L. Mays to Youngki Kim, $305,000.

Marston Lane, 9509-Timothy M. Murphy to Charles E. and Mayra A. Panagopoulos, $260,000.

Royal Bonnet Cir., 18154-Helen Q. Zong to Lysandra Domally, $275,000.

Thomas Farm Rd., 19406-Jeffrey D. and Jessica L. Scheirer to Matthew Charles and Katherine Solange Fall, $224,864.

Walkers Choice Rd., 18711, No. 6-Anthony Malek to Schain, Shraham and Adam Lolatchy, $115,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Braddock Rd., 9815-Michael E. Colburn to Lilian and Ernest Adagwu Ike, $310,000.

Light Dr. E., 9911-Ruben and Barbara Marbury to Melba Almendarez, Rafael N. Espinoza and Gissel Andrea Castellon, $385,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bel Pre Rd., 3822, No. 9-93-RCMA Investment Inc. and Bryan Nguyen to Sandor A. and Ana G. Guzman, $123,000.

Dinsdale Dr., 14925-Jocelyn Frye Anderson to Ysaac De Leon, Milgaros A. Navarro De Leon and Francina De Leon Navarro, $365,000.

Elby St., 3804-Violeta and Moises Tiongson to Zoila C. Aguilar Agreda, $335,000.

Ferrara Dr., 3802-Yutthachai Ngamthin and Thawee Krangsungnoen to Genet Yitayal and Wondimu Tufa, $350,000.

Gleneagles Dr., 3212, No. 109-G-Laura Troncoso to Gladys P. and Anthony Woodard, $145,000.

Hathaway Dr., 13216-Riley C. and Sarah A. Porter to Francisca Natalia Vasquez, $430,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-John Watstein and Joyce McKittrick to Sharon E. Keller, $152,500.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-906-Arthur Weitzman to Laifong Tse, $198,900.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 501-Clifford B. Sobin and estate of Malvine Sobin to Rebecca H. Siman, $285,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-910-John Warner to Colette and Nancy Elaine Bates, $126,000.

London Bridge Ct., 27-Smithrose Investments Corp. to Claudia P. Montoya and Emerson D. Chacon, $310,000.

Parker Creek Lane, 3406, No. 95-A-Jean F. Hakasson to Jodi Lynn and Edward Lyons, $430,000.

Short Ridge Ct., 15403, No. 41-B-Lucia Mcanallen to Patricia D. and Alfred A. Wigmore III, $355,000.

Tulare Dr., 4200-Beverly A. Suffanti to Timothy M. Page, $350,000.

Vixen Lane, 2829-Mahfuz I. Omer and Nada M. Saleh to Derrick Vance Holmes, $480,000.

Wilton Oaks Dr., 13004-Christopher Aston to David R. Williams and Judith C. Searl, $480,000.

OLNEY AREA

Benton Square Dr., 3134-Pennymac Loan Services Corp. to Nagendra Nath Paudel and Pratima Sharma, $307,555.

Carnegie Hall Cir., 3207-Priscilla and Carmelo Negron to Kevin Siu, $427,000.

Gainford Ct., 11-Joshua Aaron and Julie Ann Moses to Jason D. Weaver and Priya Santhanam, $625,000.

Llewellyn Field Rd., 3228-Michael W. and Eileen R. Eisenhour to Marlo V. Perlas and Christopher Anderson, $459,000.

Queen Mary Dr., 3416-Daniel J. and Allison C. Corbett to Elizabeth K. and John C. Sullivan, $645,000.

Shamrock Dr., 17624-Julien P. and Linda K. Hofberg to Joshua S. and Jessica Lynn Fowler Bailes, $438,000.

Stafford Ct., 17601-Tyrone Rowland to Daniel and Amy M. Roth Pixton, $555,000.

Wagonwheel Ct., 18048-Katherine E. Fleskes to Wang Sik and Ae Sook Chung, $360,000.

Woodgate Pl., 18628-Somya V. and Henry George Dunn to Kashif and Zarish Ahmad, $839,000.

POOLESVILLE AREA

Doctor Moore Ct., 16908-Charles W. and Nancy B. Terry to George Lund and Elizabeth Walker Devine, $644,000.

Hughes Rd., 16905-Stuart Wesley Highfill and Laura Eckert to Arthur Edward and Heather Brennan Congdon, $300,000.

POTOMAC AREA

Ansin Circle Dr., 12563-Michael Eugene Ferzacca to Christopher P. and Denise A. Sintetos, $1.31 million.

Bells Ridge Terr., 8433-Maxine F. Coven to Luiz Gabriel Todt De Azevedo and Ivana Vascocelos Todt De Azevedo, $795,000.

Bridle Lane, 10400-Thomas Russell and Sarah Dillon Cox to Thomas J. and Melania L. Stamos, $1.48 million.

Colebrook Ave., 10000-Barbara A. Kalin to U. Jin and Sookyuing Cha, $769,000.

Flower Gate Terr., 10101-Jean M. and John J. McNally to John and Anne Goodwin, $1.2 million.

Great Elm Ct., 9-Jeffrey and Anna A. Norman to Se Gyl Shin and April Eun Lee, $1.5 million.

Hayworth Dr., 13635-Daniel Carl Stevens and Qing Lan to Lin Qu and Yipeng Wang, $605,000.

Lakenheath Way, 8013-Lawrence Russell and Amy Korpeck DiRusso to Monica Guzman Rosales and Angel N. Salinas Gonzalez, $789,000.

Maidstone Lane, 13643-Mohammed and Laila M. Chowdhury to Shahid J. and Shaheen B. Hashmi, $1.57 million.

Muirfield Dr., 10659-Xiao Zhu and Chen Yang to Charles Changchen Wu, $525,000.

Raymond Lane, 8209-Avraham M. Kimchi and Chava Kimchi Sarfaty to Jason S. and Monica R. Durant, $710,000.

Sandalfoot Dr., 7901-Stephen A. and Una F. Hildebrandt to Sean M. and Zinnia I. Hussey, $1.4 million.

Trailridge Dr., 12029-Susan Faye and Steven Terry Zweig to Cen Gao and Yuan Wang, $945,000.

Woodsend Pl., 7-Samina D. Amin and Iraj H. Talukder to Meisam Khosravi and Moosalreza Khosravi Katooli, $700,000.

ROCKVILLE AREA

Bou Ave., 5750, No. 816-Han Ba Ngoc Nguyen to Farhad and Farima Barati, $295,000.

Braxfield Ct., 12209, No. 67-Madeleine Schaller and Bertrand L. Hays to Jack Mann, $198,000.

College Pkwy., 682-Estate of Dean Vandendriessche to Courtland L. and Hsiaohan Huang Perry, $617,000.

Diamond Cove Terr., 15302, No. 10-3-Nhu Thao T. Nguyen to Samuel M. Lee, $310,000.

Farmland Dr., 11844-Ram A. and Anita M. Aiyar to Mark A. Apolinar and Serena L. Davila, $790,000.

Great Falls Rd., 217-Thomas J. and Maryam Begines to Brian J. O’Leary and Ashley P. Walton, $511,500.

Grosvenor Pl., 10201, No. 1404-Parag N. and Shubhangi P. Ambardekar to Douglas Paul, $183,500.

Hitching Post Lane, 11504-Christopher J. and Danielle Bennett to Andrew G. and Eleni V. Mirisis, $905,500.

King Farm Blvd., 501, No. 407-Nadia and Farhad Ostovari to David B. and Anita C. Shapiro, $465,000.

Lincoln Ave., 306-Angelo Hermosura to Zeb Tessema and Bekalu T. Wate, $668,000.

Monroe St., 118, No. 1104-Melissa Leigh Licht to Paula M. and John P. Markovs, $179,000.

Old Drovers Way, 11822-Hui M. Kuang and Miao Liang to Jason D. Day and David Fish, $446,800.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1222-George A. Moquin to Freddy Antonio and Heidi Ruiz, $486,000.

Paca Pl., 19-Larry G. and Carolyn G. Testerman to Yasa Guo and Zhenyu Jin, $500,000.

Prettyman Dr., 317, No. A-Permsin Kurpradit to Diane Kim and Brandon Chang, $335,000.

Ridgemont Ave., 601-William Robert and Rosa Martinez Hyde to Chenglan Su, $642,500.

Rosemont Dr., 10909-Brent and Chisato Stanfield to Woundim S. Demissie and Aida A. Leon, $960,000.

Vanderbilt Cir., 10116-Ahmad R. Famili and Alalleh Rafia to Suzanne B. Kahn, $500,000.

Wickshire Way, 11034, No. B-3-Nadezhda Gordeeva to Peter S. and Susan P. Timlin, $612,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Aldburg Way, 11510-Siddharth Gaddam and Akshita Bhopal to Diego Del Aguila Leon, $288,500.

Cedarhurst Way, 20309-Lilibeth M. and Jose A. Rosario to Abdul and Agnes Bangura, $305,000.

Grassy Knoll Terr., 11011-Ofelia Ansari to Meenakshisundram and Gowri Ananthanarayanan, $539,000.

Othello Terr., 11744-David F. and Martine H. Bohn to Raynal and Emily B. Gonzalez, $430,000.

Staleybridge Rd., 19136-Brandon L. Kaufman and Megan E. Mueller to Kurt and Karen Pearl Berglund, $355,000.

SILVER SPRING AREA

Blair Mill Rd., 1220, No. 802-Paul R. and Marnay C. Meyer to Cyrus Sethna, $255,000.

Clement Rd., 9534-Keith E. Essen and Ogla Almasov to Elizabeth J. Drake and Brent A. Hill, $710,000.

Flora Lane, 1408-Nicole M. Cabana and Joseph C. Gallagher Jr. to Christopher and Leah Barrick, $632,000.

Lyttonsville Rd., 1900, No. 113-Lauren A. Kent to Katie Chipungu, $165,000.

Philadelphia Ave., 820-Neeraj Arora to Ekram and Nafisa Siddique, $796,500.

Washington Ave., 2250, No. W-201-John P. Ximenes to Jay and Agnieszka Lech Nunenkamp, $277,000.

Woodland Dr., 9028-John J. and Pamela G. Dahill to Nat N. and Melissa S. Polito, $990,000.

TAKOMA PARK AREA

Carroll Ave., 7711-Taylor Real Estate & Communications Corp. to Ami Gadhia and Rajeev Ajuha, $810,000.

Grant Ave., 19-Dana E. and Key C. Hill to Benjamin Knud Rinehart and Nadia Villa, $815,750.

Larch Ave., 915-Jason Ater and Andi Leigh Ingram to Bonnie J. Solomon and Jeffrey S. Green, $540,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 1111-Zulfikar Ally and Sasha Alexis Baxter to Aiysha Taylor, $250,000.

TWINBROOK AREA

Baltimore Rd., 1007-Alexandra A. and Fidel D. Pascual to Cheesaint Tan and Chaileng Lim, $376,250.

Crawford Dr., 1307-Matthew Ball and Carol May to Garon Michael Levine and Kathryn W. McGinn, $367,100.

Midway Ave., 13222-Jorge Soto to Michael Soule and Margarita Lisi, $575,000.

WASHINGTON GROVE AREA

Grove Ave., 202-Glenn T. and Kristin K. Perry to David A. and Catherine W. Staneck, $560,000.

WHEATON AREA

Edgemont St., 12117-Andrew S. Lukacs to Christopher and Christine Ginnow, $399,300.

Glorus Pl., 3400-Ahnt Properties Corp. to Jose M. Perez Granados and Sebastian Delcid Ramos, $395,000.

Jennings Ct., 2507-Corrie Hoogstra to Romulus Antilleus Johnson, $460,000.

Remington Dr., 12211-Frances G. Connell to Joseph A. and Kara R. Kastan, $635,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in August 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Doubs Ct., 2407-Stephen A. and Susan C. Reed to Edmond J. and Christina Marie Golden, $472,000.

Windsor Pass., 7252-James M. Barnett to Michael J. Johnson, $425,000.

BRUNSWICK AREA

Potomac St. W., 533-John R. Kastelein to John P. and Megan E. Wysong, $255,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Jefferson Pike., 4760-Oliver Homes Inc. to Trish A. and Mark L. Flook, $499,289.

Mountain Church Rd., 6126-Steven J. Wilner to Benjamin and Julie Snyder, $255,000.

DICKERSON AREA

Dickerson Rd., 6041-Nancy Russell Jenkins to Sarah Miller, $200,000.

EMMITSBURG AREA

Sixes Bridge Rd., 14950-Ann E. Sanders to Kayla Lee Staub, $155,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Ballenger Creek Pike., 2834-Elsie Elaine and Bruce W. Sheckler to Pedro Mauricio Andrade, $285,000.

Blackgum Dr., 5251-NVR Inc. to Muhammad Naeem Aslam and Nadia Ali, $548,155.

Bushytail Dr., 637-Christian A. Zamora to Brian J. and Alona Chul, $420,000.

Continental Dr., 5116-MB Westview South 55 SF Corp. to Brian and Jodi Anderson, $552,210.

Ellison Ct., 527-Wanderson D. and Miluska Docarmo to Diana Namugenyi, $272,500.

Finnical Way, 4861, No. 302-NVR Inc. to Ryan Gray, $234,105.

Hannover Terr., 5808-Justin C. Richardson to Edward S. Lathan Jr. and Christelena S. Robinson, $255,000.

Krantz Dr., 5950-Calatlantic Group Inc. to Stephen Knight, $290,900.

Monarch Rd., 6504-Christopher D. and Teresa Horan McTamany to Felix Francisco and Kevin Alexander Portillo Avala and Sandra J. Bonilla Diaz, $330,000.

Orchard Way, 1333-Michael S. McPherson to Marcos A. Flores and Maria A. Marroquin De Flores, $245,000.

Pintail Ct., 4970-Deutsche Bank National Trust Co. to William Morrison, $180,068.

Rollinghouse Dr., 1387-Marina L. Hasna to Hugo V. Armas Iparraguirre and Miriam Amparo Alva Postigo, $280,000.

Shadbush Ct., 5806D, No. 405-Wade D. House to Najmeddine Megdiche, $127,000.

Tiverton Ct., 5168-Robert D. and Toni L. Hallman to Carrie L. St. Cyr and Mark A. Phipps, $486,000.

Wood Duck Ct., 6784-Michele C. Montano to Isnar and Elizabeth D. Guerrero, $240,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Baldridge Terr., 6126-Clifford W. and Angelique H. Geffen to Sara R. and Ashley M. Morris, $220,500.

Beverly Ct., 1574-Dorothy Kyle Nahrebne to Joseph Lewis and Jennifer Lewis Nason, $250,000.

Broken Reed Ct., 8019-Shawn and Mary C. Henry to Christopher P. Haas, $234,900.

Claridge Dr. N., 6342-Ronald M. and Mary E. Morgan to John S. and Mary Elizabeth Pawling, $489,900.

Dunbrooke Ct., 801-Sarah J. and Roger C. Fretwell to Brian J. and Molly H. Bentz, $280,000.

Fairbanks Lane, 6402-Sandra Lee Ashbrook to Joseph R. Ferdinand and Sharon Bitzel, $368,000.

Fleetwood Way, 9707-Patricia A. Ridgley to Artvil R. Ramos and Maria Jiji R. Ramos, $368,450.

Holden Rd., 822-Calatlantic Group Inc. to Jacob W. and Eve H. Butt, $502,110.

Jacobs Garden Lane, 3028-Wormald Development Co. to Cindy G. Rothman and Amie Joy Tahlor, $497,890.

Laurel Wood Way, 1530-Deutsche Bank National Trust Co. to Arilza Suzeth Pimentel, $234,700.

Mill Race Rd., 2609-Pamela MacCullough Zusi to Thomas P. and Joyce T. Davis, $500,000.

Norva Ave., 13-William J. and Sue Elizabeth Six to Patrick T. and Leah C. Mayer, $320,000.

Pine Crest Lane, 6109-Jennifer A. Gouveia and Gregory M. Koehler to Bradley and Karen T. Jones, $271,990.

Remington Dr., 6307-Deutsche Bank National Trust Co. to Naiem A. Badr, $358,050.

Schooner Ct., 7985-Federal National Mortgage Association to Brendan and Brittany Frey, $230,500.

Springwater Pl., 6126, No. 1600B-Steven R. Kachadorian to Andrew Clagett Stewart and Erika Joan Fitz, $185,000.

Turning Point Ct., 930-Toni M. and Joseph M. Burgess to Michael T. and Junli Collins, $220,000.

Fifth St. W., 112-Hazel Goshen Corp. to Katherine David, $270,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bishops Glen Dr., 221-Mark and Mary Beth Joannides to Maribel and Roberto Dominguez, $342,400.

Carriage Way, 1723-Allison J. Clark to Emily A. Newgent, $199,000.

Cohasset Ct., 2005-Ridgewall Corp. to Craig S. and Jennifer A. Milsovic, $439,592.

Dulaney Mill Dr., 1034-Pamela S. Jackson to Mindy L. Ramirez, $370,000.

Fairfield Dr., 119-Konstantine and Marina Boukhvalov to Mary and William Caldwell, $188,000.

Glen Heather Dr., 8206-George E. and Julie E. Saxon to Richard V. and Melissa A. Aiello, $511,000.

Hampshire Dr., 1328, No. 7D-Agpit Kamga to Feng Zhou, $135,000.

Heathfield Dr., 153-Andreas and Pinelopi Apostolopoulos to Leria Develyn Bingham, $184,000.

Meadowgrove Lane, 1816-James Robert Clement to Bonnie Jeanne Fischerkeller, $324,000.

Rocky Glen Dr., 1802-Landmark Investment Properties Corp. to Mabel Flores, $275,000.

Spring Run Cir., 2064-Lakeisha Adamson to Randi and Justin Kirkland, $302,000.

Toll House Ct., 105-Edward W. Shafer to Michael Laryea, $255,000.

Waterland Way, 100-Dennis Boyle and Migdalia Chase to George A. Wathen Jr., $260,000.

Wilson Pl., 604-Brian M. Pratt and Kristin M. McPherson Pratt to Matthew J. Morris, $295,000.

GARFIELD AREA

Wolfsville Rd., 12801-Shannon K. and Cheryl L. Webb to Dean Stine, $355,500.

IJAMSVILLE AREA

Gray Marsh Pl., 11008-Joel B. and Pauline A. Leber to Nick G. and Melissa L. Hardison, $680,000.

Mussetter Rd., 4732-Nelson W. and Jane E. Myers to James and Bethany Bright, $235,000.

Windsor Rd., 11510-U.S. Bank to Edward and Cheryl Lenore Traina, $305,000.

KNOXVILLE AREA

Jeffrey Lane, 18-Mark F. and Kathy Ann Lukens to Brian and Kaylor Frances Nussear, $425,000.

MIDDLETOWN AREA

Cone Branch Dr., 303-Joseph Allen and Debra Ann Smith to William G. and Susan R. Weiler, $415,000.

Glenbrook Dr., 317-Raymond J. and Charlene A. Dziubla to Brian S. Hargest, $540,000.

Morningside Ct., 6522-Michael and Laura Cartner to Jason Raymond and Jennifer Elizabeth Cavanaugh, $369,000.

Tabor Dr., 2419-George A. and Janet B. Martin to Kamel and Sarah Ismail, $315,000.

MONROVIA AREA

Louis Detrick Lane, 10918-Calatlantic Group Inc. to Do Hyung Kim and Myungsun Paek, $548,015.

Millbrooke Ct., 11915-Thomas J. and Marie A. Pohida to Jason A. and Natalie E. Dean, $520,000.

Tinder Box Cir., 4542-NVR Inc. to Carol E. Bauer, $378,990.

MULLINIX AREA

Caleb Wood Dr., 4730-Kiarash Zarbalian and Elham Attarpour Modjarrad to Deborah Lynn Vandepoll, $575,000.

Fields Lane, 12550-Michael G. Halper and Carolyn J. Bell to Elizabeth L. Hawkins, $500,000.

Rob Mar Dr., 4414-Agro Properties Corp. to Patrick and Carrie Murphy, $620,000.

MYERSVILLE AREA

Meeting House Rd., 11623-Christopher A. and Laurel A. Sousa to Thomas C. and Jennifer C. Sova, $463,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Baykal Trail, 10306-Diana Juliano to Julie C. Blake and Brandon K. Lowe, $375,000.

Dewey Way E., 10705-Yuan and Sarah L. Yao to Imran Siddiqui and Humera Naeem, $512,000.

Fox Chase Cir., 10306-Benjamin Girma and Amanda L. Tesfaye to Jonathan O’Keefe, $425,000.

Littleleaf Ct., 5830-William S. and Michele A. Groene to Darren and Carol Lynn Ferlisi, $560,000.

Nightingale Ct., 6518-Michael K. and Christine Keppel Fox to Eric Zieger and Katie E. Allegretto, $725,000.

Ridgewood Ct., 10803-Kristen A. Mulder to Joshua Hartzell, $490,000.

Whooping Crane Way, 6868-Rudy L. and Jodi K. Fernandez to Katie Glazer Mitchell, $420,000.

POINT OF ROCKS AREA

Canal Clipper Ct., 1707-Charles E. and Christina M. Rouleau to Kip B. and Nicole Randall, $476,500.

ROCKY RIDGE-CREAGERSTOWN AREA

Rocky Ridge Rd., 9509-Raymond H. Wiles to Cory L. and Kayte L. Nusbaum, $200,000.

THURMONT AREA

Leekyler Pl., 8-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Mackenzie Rae Yee and Tyler Cole, $249,990.

Tippin Dr., 6-Marvin W. and Mary A. Kidwell to Ronald Alejandro Urbina Barnes and Lorena Mejia, $280,000.

Woodland Ave., 811-Wayne K. and Jean G. Diercks to Ashley R. and Joshua C. Grace, $309,900.

URBANA AREA

Carriage Hill Dr., 3812-Samuel and Naana A. Gyamfua Quaye to Aron and Tonya Teran, $432,000.

Holborn Pl., 3684-Aron D. and Tonya N. Teran to John Henry Sorsdal, $315,000.

Pembrook St., 6105-David C. Roles to Miriam Guadalupe Arenas Leon, $314,000.

Scott Ridge Pl., 5624-MS Gladhill Farm Corp. to John Beltz and Sherry B. Bass, $385,710.

Shafers Mill Dr., 9217-Scott and Jaynia Schiller to Lalith Sandeep and Mahalakshmi Annavarapu, $720,027.

Singleton Terr., 3712-Minerva L. Chambliss to Timothy A. and Sharon W. Pabon, $385,000.

Triton St., 3977-Thomas S. and Nicola J. Versage to Gururaj Kalkeri and Rakhi Deshpande, $525,000.

WALKERSVILLE AREA

Abbot Ct., 112-Ching Jou and Lily Gu Gou to Dawn Compton, $229,000.

Daysville Rd., 10614-James Blackshire to Kristin M. Cheeks, $295,900.

Main St., 24-Patricia M. Inman to Andrew R. Stull, $170,000.

WOODSBORO AREA

Barrick Lane, 1-Charlene E. Haines and Kathy M. Hubbard to John M. Sullivan, $225,000.