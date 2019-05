Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in July 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASHTON AREA

Tucker Lane, 1104-Jason Lee and Stacy Branham to Matthew R. and Jennifer L. English, $676,900.

ASPEN HILL AREA

Faroe Ct., 4415-Samuel R.S. and Antoinette D. Rinehart to Luis E. Peraza Jr., $250,000.

Jasmine Ct., 5-Jayne W. and Arthur Duane Robbins to Brian K. and Elizabeth D. Goodger, $680,000.

Marionet St., 4300-Carol J. Mathews and Jean M. Houlder to Victoria K. McCartney and Mayra A. Munoz, $376,000.

Oaktree Rd., 4407-Stephen A. and Susan I. Weil to Kaari Liisi and Kersti K. Linask, $530,000.

Sweetbirch Dr., 4901-Ying Wang and Lucy W. Drennan to Joshua S. Millard and Kathleen Sarah Emami, $640,000.

BETHESDA AREA

Armat Dr., 7113-RJL Investment Co. Corp. to Farhad and Fereste Naseh, $2.33 million.

Bannockburn Dr., 6500-Janet C. Hofmeister to Robert Edward and Kaoruko T. Lovern, $849,000.

Belvoir Dr., 5219-Jordi Yeh and Alicia Fuentes Gargallo to Robert M. and Cailan Putko, $705,000.

Brixton Lane, 9711-Mark E. Lewandowski and Elaine D. Critides to Rachel H. and Michael B. Alderton, $690,000.

Brookdale Rd., 5029-Laurie Safran to Andrew Foster and Niusha Ziaee, $860,000.

Burdette Rd., 8300, No. 653-FH Bethesda Corp. to Andrew and Melissa Dubroff, $349,588.

Country Club Dr., 8610-Bradford and Theresa M. Kline to Heather T. and Timothy J. Lawrence, $3.31 million.

Dudley Ct., 47, No. 18-Kris A. and Jennifer L. Wappaus to Anissa M. Suthar, $427,000.

Greentree Rd., 5802-Lance Michael and Rachel Markison Helming to Cesar Leyva Munoz and Paula Mannino, $788,000.

Hillmead Rd., 6820-Robert M. and Ana M. Rhea to Sonny S. and Megan Cole Ganguly, $1.7 million.

Lone Oak Ct., 6516-Gonzalo A. and Deborah S. Accame to Abby V. and Jeffrey W. Robinson, $770,000.

Marbury Rd., 7516-David and Rachel Roscow to Richard L. Willis, $1 million.

Montgomery Dr., 9601-Edwin W. and Amelia J. McCleskey to Niraj Harish Tolia and Cristen Anne Sargent, $970,000.

Newbold Ct., 3-James A. McCarthy to Joshua Isaacs and Kimberly Schinnerer Cover, $950,000.

Quintana Dr., 9223-Deborah J. Miller Jones to Narasimha P. and Sheela Kadambi, $841,800.

Rodman Rd., 5005-Alexander J. Patrick Jr. and estate of Alexander J. Patrick Sr. to Jonathan Andrew and Allison Berkson Drory, $1.05 million.

Seddon Ct., 9504-Barry J. and Norine S. Reingold to Joseph H. and Rasha H. Welch, $1.1 million.

Wadsworth Dr., 9410-Ninh La to Nektarios and Jill Leontiadis, $760,000.

Westlake Terr., 7401, No. 101-Thomas Wippenbeck and Mary Angela Long to Lina Jia, $295,000.

Whittier Blvd., 6801-Kenneth Barry and Linda Shriber Chaletsky to Thea D.R. and Owen M. Kendler, $1.31 million.

BOYDS AREA

Autumn Field Ct., 18407-Alex M. Wurm and Ashley Schulte to Jennifer Ann and Timothy Charles Richardson, $615,500.

Chrisman Hill Dr., 14400-Daniel and Kathleen M. Albert to Yanhong Liu and Huosheng Chen, $699,000.

Shiloh Church Rd., 22930-Margaret and George Righter to Jessica Peters and Matthew Chamberlin, $515,000.

BROOKEVILLE AREA

Saint Albert Terr., 2417-Regina Jakacki to Naveen Surendran and Saritha Pandya, $459,900.

BURTONSVILLE AREA

Angelton Ct., 3738-Leon J. Porter and Latanaya L. Hines to Tracy Deonn Walker, $335,000.

Dunwood Terr., 4258-Chris Smigocki to John Campbell, $246,000.

McKnew Rd., 15124-Hersh and Raj Kapoor to Barry A. and Janet L. Tate, $430,000.

Turbridge Dr., 3500-MTGLQ Investors and Selene Finance LP to William E. Marin and Natasha Jacome, $337,250.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Bexley Terr., 12745-Ronald C. Wood to Audias S. and Iris V. Jimenez, $455,000.

Castle Way, 3441, No. 5-25-Khoa Dang and Huyen Hoang to Annie Tran and Huy Xuan Dang, $200,000.

Eldrid Pl., 12726-Jean Robert and Josette Laurent Siclait to Terrence T. Jamison and Renee Lightsy, $546,000.

Hershfield Ct., 2607-Patrick J. Kelley to Nazeeh and Lindsay M. Ahmad, $505,000.

Medallion Dr., 4413-Man S. and Ok S. Yang to Eskedar Haile, $600,000.

Musicmaster Dr., 13276, No. 165-Julia A. Heard Hackett to Stephanie Kramer and Junaid Merchant, $267,452.

Regent Manor Ct., 1611-NVR Inc. to Chung Tran, Huong Pham and Linh Tran Pham, $512,605.

Summerwood Dr., 12609-Andrea E. Brown to Steven A. and Marina I. Soto, $425,000.

Touchstone Ct., 2201-Dong S. and Kwang S. Yang to Theodros Assefa, $470,000.

CHEVY CHASE AREA

Blackthorn St., 4104-Ames Gross and Stephanie Lowet to Christopher Macks and Avery Gillett, $1.07 million.

Chevy Chase Lake Dr., 3605-CC Homes Associates Corp. to Paolo Miotti and Gina Dallabetta, $1.87 million.

Drummond Ave., 4601-Rhoda Bush and estate of James L. Highsaw to Rajeev and Colleen Rebecca Duggal, $1.4 million.

Elmwood Rd., 6404-Nitin and Sarika S. Gupta to Mohamed K. Kande, $684,900.

Leland St., 3212-Peter J. Panuthos and Mary Jean Panuthos Pfaelzer to Angel M. Gonzalez and Christina R. Young, $1.01 million.

Rocton Ct., 7737-Joseph T. Cox and Helene C. Pate to Wesley and Karla McClure, $1.3 million.

CLARKSBURG AREA

Bufflehead St., 13805-Winchester Homes Inc. to Dilorom Kambarova and Temur Khakberdiev, $565,513.

Dutrow Dr., 13412-Thomas F. and Cheryl A. Curran to Weiju Wu and Weiming Chen, $432,000.

Harrier Way, 13648-NVR Inc. to Meghan Zador and Ivan Doig Diaz, $465,245.

Little Seneca Pkwy., 11830, No. 1192-Suketu Vaidya to Alexander and Mikael Edwards, $352,000.

Petrel St., 13737-Winchester Homes Inc. to Ashley N. Coutant, $468,660.

Skylark Rd., 11771-Sean Hyun Sik Kim and Doona Kim to Teresa A. Perrell, $395,000.

Winemiller Way, 23409-Eduardo A. Montalvo to Peter Offei and Selina and Philip Afoakwah Jr., $382,500.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Briggs Chaney Rd., 1731-Omid Land Group Corp. to Franklin O. Garcia and Haydee E. Sarmiento, $585,000.

Farmcrest Pl., 14568-Richard D. Bachman to Wilbern N. Zelaya, $250,000.

Kings House Rd., 2229-Walter and Dietlinde Hinderer to Ruth Ellen and David Eric Selvin, $355,000.

Norwood Rd., 64-Karen J. Scott and estate of John E. Simms to Tajha Carroll and Jonathan Freeny, $334,000.

DAMASCUS AREA

Brigadier Pl., 26008, No. E-Centrutta O. Duve to Fatmata B. Pessima, $136,000.

Greenel Rd., 9612-Scott M. and Aisha Bryant to Adam M. and Cassie A. Cooley, $675,000.

Oak Dr., 25220-Maria T. Schooley to Paul B. Phillips and Barbara A. Vandenberg, $400,000.

Ridge Manor Terr., 10105, No. 3000-L-Eric A. Thomas to Hunter C. Powell, $193,500.

DERWOOD AREA

Applewood Lane, 17412-Charles W. and Deena Marie Devereux to Jose Carlos Quispe and Nathalie Navarro, $535,000.

Granby Rd., 5708-Lewis F. Laws to Justin Scott Brown, $430,000.

Millcrest Terr., 7275, No. 1-6-Orlando and Jessie Ortega to Miles and Keri Presnell, $330,000.

Timbercrest Dr., 7613-Bank of New York Mellon and Select Portfolio Servicing Inc. to Kevin and Virginia Reagan, $449,900.

DICKERSON AREA

Martinsburg Rd., 19900-PMT NPL Financing 2015 and Pennymac Loan Services Corp. to Kathryn and Paul Dimmerling, $445,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Colesville Rd., 9313-Joaquin Aslan to Donald P. and Devi M. Chisholm, $673,600.

Forest Glen Rd., 507-Andrea Marie Marra to Steven Blaine Dean, $512,500.

Lorain Ave., 10301-Tecu Corp. to Julie Smith Kimbro and Jason Waddy Smith, $570,000.

Ordway Dr., 10608-Mabel Y. and Leon H. Matthias to Lisa Mantell and Mary Daly, $396,000.

Saint Lawrence Dr., 112-Michael and Alexis Logue to Kevin and Fenella Cunningham, $575,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 1110-Arlene Orlove and estate of Ray Shapiro to Leonel A. and Grecia Stefanie Flores Reyes, $155,000.

Symphony Woods Dr., 717-Vera Debuchananne to Kyugjin Yoo, $516,000.

Wire Ave., 9410-David J. and Regina Barry to Arik Arie Cooper, $548,000.

GAITHERSBURG AREA

Bralan Ct., 37-Rowena B. Ochs to George M. and Joshua D. Carmona, $315,000.

Cedar Ave., 104-Marvin E. and Corinna P. Cage to Michael Thomas Hraber, $389,900.

Crabapple Lane, 8125-Nadeem Ahmed and Thaseen Amin to Myrnaliz Rios Marrero, $350,000.

Eden Pl., 618-John Robert Childress to Ivo I. Andonov and Virginia J. Nikolova, $430,000.

Rock Lodge Rd., 403-Nathaniel E. and Linda H. Quinones to Pascasio Garcia, $490,000.

Southern Night Lane, 1122-Ninan K. and Leelamma M. Samkutty to Dennis A. and Cassandre T. Mais, $326,000.

Whetstone Glen St., 612-Scott A. Chen and Lishu Zhang to Cristen Barsi and Kevin Sizemore, $425,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Ambiance Dr., 15731-Daniel T. and Reyna V. Truscott to Po Hong and Qinghua Wu, $335,000.

Barnsfield Ct., 104, No. 225-Steven Edward and Carey Elizabeth Yokay to Tyrone and Cindy Limos, $293,000.

Booth St., 7, No. 103-Lynne M. Hunter to Paul Richard and Melissa Huey Burns, $330,000.

Chestnut Hill St., 340-Adam R. and Jamie L. Stackman to Yunyang Gu and Minli Wang, $588,500.

Copen Meadow Ct., 12505-Judith Cicala to Ke Huang and Qian Yu, $656,000.

Driscoll Way, 113-Yan and Xinyue Zhang to Wendy Fanaroff Ravick, $718,000.

Flagler Dr., 807-Adam D. and Zehra Suiter to Sharmila Vipin Pradhan, $385,000.

Gravenhurst Lane, 12637-Michael J. and Anne P. Gutch to William L. Viscardo, $711,000.

Hidden Ponds Ct., 4-Samuel K. and Sabrina Y. Huang to Ernest J. and Stacia R. Friedman Hill, $1.19 million.

Kendrick Pl., 174, No. 28-Donald J. Simons to Peter Barash, $279,000.

Landsend Dr., 39-Farrokh Hashemi to Matthias J. and Eunmi Y. Lee, $371,800.

Main St., 626A-Jared and Samantha Richards to Amy Glatter Goodman, $395,000.

Morning Light Terr., 12304-Jennifer Beth Midberry and estate of Nancy L. Blumenschein to James H. and Colleen A. Dahlem, $650,000.

Oak Shade Rd., 105-Jolene R.P. and Christopher P. Duggan to Xirong Wang, $356,000.

Quince Mill Dr., 11809-Michael D. and Phyllis Shankman to Aaron D. and Jessica R. Moss, $835,000.

Sharpstead Lane, 101-Cassandra K. and Zachary Overking to Osheen Safarian, $395,000.

Teaneck Ct., 8-Mohsen Semnani and Katayoun Pamir to Ping Wu and Jing Zhang, $331,900.

Tiffany Ct., 720-Jerry W. and Judith B. Hill to Dung H. and Hieu P. Nguyen, $365,000.

War Admiral Way, 12616-John T. and Sabina W. Dugan to Linsey E. Lee and Yun Deng, $661,000.

GERMANTOWN AREA

Amethyst Lane, 20544-Brian R. Krause to Alaina Michelle Nims and Luc Julien Pomarede, $285,000.

Bridger Dr., 13104, No. 123-Charles C. Cox to Khadidiatou Map Gueye and Assane Seck, $325,000.

Caravan Dr., 19444-George L. Young to Scott Reinke and Eva Reyes Cisnero, $385,000.

Crystal Rock Dr., 19914, No. 2-Oscar Glenn Goodhand to Daniel D. and Sara C. Garcia, $298,500.

Esworthy Rd., 14100-Travis B. Scholz to Berj and Leah Ghazarian and Leudvig Sardarian, $780,000.

Gaelic Ct., 20804, No. 606-Daryl J. and Abigail M. Witt to Nahna Huu Do, $350,000.

Harvest Glen Way, 13605-Robert L. and Geraldine E. Carbo to John Han, $390,000.

Jamieson Dr., 19012-Julius K. and Jane M. Mutunga to Ronie Namata and Harmony Yang, $445,000.

Lark Song Dr., 13700-Vanessa R. Alaniz to Jose Amaya and Karian Garicia, $295,000.

Palmetto Cir., 13603-Daniel A. and Charity K. Moreno to Anteneh Haile and Mastewal Zewdie, $400,000.

Rexmore Dr., 12808, No. 18-Brent M. Merhar to Adam W. Wilson and Jessica N. Murphy, $245,000.

Shadyside Lane, 13014, No. 13-232-Sandra I. Brown to Beaunard J. Jones, $165,450.

Sparkling Water Dr., 18809, No. 6-Ulysses Bernard to Jose Santos Romero and Marisol Barahona Lazo, $285,000.

Thunderhead Way, 20202-Hollie Hung Le to Emmanuel Avegnon Avosse and Sandra Aryiku, $272,000.

Wheatridge Dr., 18025-Michael P. and Rosemary B. DeRosa to Cuong Viet Hoang, $580,000.

Wyman Way, 19920-Emma Rodriguez and Joseph M. Fitzgerald to Jose O. Cruz and Maria G. Otero Benitez, $265,000.

KENSINGTON AREA

Cushing Dr., 4908-Carolyn E. Beebe to Antonio Celis Murillo and Jill Lynn Deppe, $625,000.

Hillridge Dr., 9616-Genesis Property Development Corp. to Coshawn K. Brackat and Andrea R. Gold, $1.12 million.

Nimitz Rd., 3720-Marilyn B. Meyers to Artem I. Ryzhkov and Elena Skotar, $390,000.

Woodfield Rd., 4400-Wellington and Jennifer D. Sun to Michael D. Perlstein and Nicole S. Vetere, $1.46 million.

LAYTONSVILLE AREA

Dunterry Ct., 25001-Janet M. Boutchia to Joshua Benjamin and Shannon Colleen Swecker, $605,000.

Johnson Farm Rd., 25022-James A. and Linda D. Crandall to Abdul W. and Wana Hamidi, $755,000.

White Pillar Terr., 9547-Justin and Amber M. Hayes to Kelly Marie DeLauder, $320,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brassie Pl., 19417, No. 201-Masooma Fatemi and Salman Hashmi to Michael Joseph Hourihan, $111,870.

Feathertree Terr., 9810, No. 19-Guilherme M. De Abreu to Nair Regina Osorio Branco, $160,000.

Hellingly Pl., 9801, No. 91-Mary L. Rivers to Manmohan Singh Dhingra, $80,000.

Leatherfern Terr., 9701, No. 201-Afshin Abed to Erin A. Lawlor, $214,000.

Meadow Fence Rd. S., 18809-Berneard and Tiara I. Elman to Giovanna Morena, $521,000.

Sawgrass Dr., 20410-John E. and Maria R. Halowell to Brett J. and Amy C. Jordan, $650,000.

Thomas Farm Rd., 19422-Luz M. Leon to Francisco Antonio Arevalo Carranza and Dina Yaneth Arevalo, $290,000.

Welbeck Way, 8648-Jose M. and Maria F. Flores to Russel Lopez and Lilibeth Verosil Mira, $195,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Dilston Rd., 1505-Kim Dep La to Cuc Ngoc Duong, $370,000.

Mount Pisgah Rd., 9502-Gomes Knows Homes Rei Corp. to Hercules H. Rozario and Provati M. Gosal, $363,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Astrodome Dr., 14311, No. 6-Jane Elizabeth Carona to Carlos Arias Saucedo, $220,000.

Bel Pre Rd., 3954, No. 5-Marietta Garrino to Dany W. Amaya, $105,000.

Dinsdale Dr., 14931-Bambo Bamgbose to Ester Mestichelli, $369,900.

Epping Terr., 12700, No. 8-D-Jessica Siciliano to Emerenciana M. and Irine Manliclic Olay, $265,000.

Ferrara Dr., 3922-Aaron L. and Kaarli K. Sundsmo to Serkalem Yitayal and Hana Nike, $365,000.

Goodloe Rd., 11523-Paul Verga and Alfiya Radikovna Khusnutdinova to William C. Huffman, $360,000.

Helen Rd., 12714-Patrick J. and Deborah E. Bragdon to Rosa Pineda and Ramon E. Munguia Acevedo, $360,150.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-1019-Lucy M. Sanchez to Diane Heesook Ahn, $153,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-1019-Kai Property Investments Corp. to Martin H. and Roberta E. Resnick, $168,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 312-Leonard Orkin to Naomi Lichtenberg, $335,000.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. 324-Richard J. Kaplan and Susan K. Rose to Renee M. Forcier, $209,000.

McKisson Ct., 14903, No. 7BF-Christopher J. Vaccaro to Gina C. Chiuminatto and Charles R. Fontana, $199,900.

Punch St., 14102-Gaspare and Ashley Pizzo to Ludin Abarca and Gladis Castro Cruz, $649,000.

Sun Valley Cir., 2392, No. 2-LM-Angelique M. Goodwin to Dubraska A. Vale, $179,000.

Valleyfield Dr., 14103, No. 11-3-Elliott Eugene Pyon and Sunny Alicia Kim to Katarzyna L. Sosinska, $207,000.

Wagon Trail Ct., 2-Mark S. Williams and Kazuki Ko to Veronika Alimovna Memetova and Luis Alfredo Arias, $445,000.

Woodedge Rd., 2719-Francis Joseph Kennedy to Jerome and Shanice Brodie, $463,000.

OLNEY AREA

Bloomfield Rd., 19009-Phillip D. Gurganus to Matthew J. and Nicole Schneider, $489,000.

Charley Forest St., 4000-Kyle Whelan and Marni Ratner to Rizwan Ahmad and Kelly Frame Qureshi, $492,000.

Lafayette Dr., 17316-Yaron and Anat Kaufman to Margaret E. and Joseph W. Yates, $545,000.

Morningwood Dr., 4520-Michael Khashayar and Fatemeh Pirnia to Douglas L. McKeever Jr., $485,000.

Shotley Bridge Pl., 17900-Carol L. and Paul E. Shelton to Scott L. and Mary V. Porter, $385,000.

Stoney Castle St., 3612-Clarence B. and Mildred A. Parker to Anthony Edward and Kathleen Ganascioli Sosnoskie, $476,000.

Weston Pl., 4631-Susan F. Boisen to Bok S. Jung and Hye O. Song, $429,000.

POOLESVILLE AREA

Brown Rd., 17204-Robert J. and Christina Anne Swanson to Ricky Darnell Hofbauer and Erica Helen Rexer, $470,000.

Kohlhoss Rd., 17523-JP Morgan Chase Bank to Sperry and Kostas Rikos, $170,000.

POTOMAC AREA

Aqueduct Rd., 8610-Nalini Singh to Courtney Pattee and Heather Elaine Mann, $735,000.

Bentridge Ave., 9420-Brad E. and Julie E. Weinberg to Alex and Jill M. Abramson, $640,000.

Broad Green Dr., 11316-Janet D. and George E. Smith to Ali Arab and Baharak Razavi, $979,000.

Colebrook Ave., 10101-Edson and Marilisa S. Mori to Hossein Memarsadeghi, $770,000.

Frost Valley Way, 11922-Renqin Duan and Wen Xie to Angela Borland Goodrich, $639,900.

Greenleaf Ave., 12219-Ihor and Catherine Murashchyk to Maria Isabel Roldos, $520,000.

Heatherton Lane, 7822-Vida J. Dunie to Claire and Kevin Joyce, $589,000.

Laurel Leaf Dr., 7734-Anup and Pallavi Belur to Javier Luis Bartoli Pinero and Maria Fernanda Sarmiento, $1.23 million.

Marwood Hill Dr., 11213-Ram Rakshpal to Suresh Kumar Bhogavilli and Purnima Chandrasekaran, $1.73 million.

Noble Ct., 12512-Robert S. Lintz to Jonathan A. and Stacy M. Sambur, $1.57 million.

Red Church Ct., 12205-Kazem and Neda Razavi to Kewho and Jing Min, $1.3 million.

Springridge Rd., 11548-Ilya M. and Jane Furman to Mukesh Kumar and Ruchika Nijhara, $1.84 million.

ROCKVILLE AREA

Adams St. S., 147-James Francis Clement to Elizabeth Eileen McLaughlin, $635,000.

Bou Ave., 5750, No. 913-Andrea and Arthur E. Dunsmore to Joshua Shaun Brown and Wannarat Tangtaeng, $349,900.

Crabb Ave., 211-Mya T. Poe and Thanda Wai to Nicole M. Zilliox, $435,000.

Dundee Rd., 1952-Robert S. Cohen to Yongming Ren and Min Li, $537,000.

Foxborough Cir., 9936-Wallace S. and Nancy T. Ip to Lewis A. Dawley and Greg D. Becker, $618,500.

Grosvenor Pl., 10101, No. 504-Elena Grishchenko to Zishuo Hu, $277,000.

Hampton Mill Terr., 10823, No. 1102-Pete C. Manis and Maria G. Cornelius to Yaron and Delphine Gamburg, $248,000.

Hunters Lane, 11909-Gregory E. and Renee E. Gisriel to Atsushi and Yumiko Oshima, $720,000.

King Farm Blvd., 930-KF Property Owner Corp. to Brian C. Garrett, $862,310.

Lisa Oaks Way, 320-Roger A. Fransen to Stephen Austin and Una Philomena Hildebrandt , $842,500.

Monroe St., 118, No. 1107-Bradley Duggan to Theresa M. Flanders, $278,000.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 601-Sycol Holdings Corp. to Michael Mao Sun Chen and Elaine Yiqiong Cai, $329,800.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1405-Atsushi Oshima to Juliette Rizzo, $500,000.

Park Rd., 417-Younglin Lim and Shin Kim to Andrew H. Van Scyoc and Marjorie K. Mowbray, $685,000.

Princeton Pl., 786, No. 1-Douglas Lunenfeld to Schauntell L. Green, $415,000.

Rockville Pike., 10312, No. 302-Kelly A. Campbell to Jared Michael Zaideman, $198,500.

Schuylkill Rd., 11014-Edmond and Zhaneta Mansaku to Brent Merhar, $418,000.

Templeton Pl., 1375-Grace Jihyun Chung to Christopher Warner, $528,000.

Vanderbilt Cir., 10117-Jonathan M. and Nataline L. Barrow to Kathryn E. Sipos, $495,000.

Wilmart St., 1724-Richard Harold and Georgia G. Meyersburg to Denise Vaillancourt, $650,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Gunners Branch Rd., 19513, No. 524-Blanca Miller Menjivar to Matthew W. Schmitz and Vy T. Huynh, $134,000.

Royal Crown Dr., 12401-John and Crystal Esler to Alexander B. Balemba, $515,899.

Stoney Point Pl., 11442-Nicholas Mario Picerno to Gabriel D. Gonzalez, $215,000.

Valley Bend Dr., 11263-Kisha Dwan Semenuk and Robert Glenn Pezzanite to Seyed Maali Sadeghi and Zohreh Mirafzali, $400,000.

SILVER SPRING AREA

Blair Mill Rd., 1220, No. 1402-Michael K. and Teresa S. Cheezum to Penelope Brown, $268,000.

Corwin Dr., 1704-Elizabeth K. and Aaron Shrila to Chase Anthony Dominic Weiland and Allison Doris Gibbs, $555,000.

Forest Glen Rd., 1513-Holy Cross Health Inc. to Robert and Danielle Cain, $532,000.

Kingsbury Dr., 9103-Steven F. and Magdalena Z. McMahon to Timothy M. and Sarah M. Hess, $610,000.

Newell St., 8045, No. 103-Michelle S. Bougas to Melody A. Maitland and Kellen M. Grode, $315,000.

Potomac Ave., 630-Yifat Levy Yurista and Ilan Lagziel to Lilly M. Goldman and Albert Finger, $1.02 million.

Wayne Ave., 930, No. 1009-Juan C. Rojas Cortez to David R. and Elizabeth H. Van Wye, $465,000.

Woodside Pkwy., 609-Scott Fitzgerald Glenn and Debra A. D’Agostino to Barry R. and Shai Fierst and Sandra Paola Buitrago Hernandez, $723,000.

TAKOMA PARK AREA

Haverford Rd., 1103-Iris E. Bennett to Miguel Rios, $500,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 112-Renerick Spence Slack to Dung My Thi Huynh and Philip Adam Christy, $215,000.

TWINBROOK AREA

Bradley Ave., 304-Matthew D. and Cara Scott to Linqing Li, $420,000.

Dean Dr., 343-John Charles Dorelli to Benjamin W. Dransfield and Helen C. Aberger, $370,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10943, No. 5-Andrew F. and Heather Gelfuso to Megan Rogers, $359,000.

Brisbane St., 1805-Jennifer M. and William Marcus Leach to Sophie and Jeremy Spencer, $425,000.

Elkin St., 11600-Stanley Olesh and Mei Ling Wang to Mileyde Jen Hernandez Bautista, Orlando Hernandez and Carolos Rupaylla Serva, $438,000.

Grandview Ave., 11713-Willard D. Barker Jr. to Lawrence and Virginia Okwali, $399,900.

King Tree St., 11713-David L. Aronstein and Darcie L. Mersereau to Jesse L. Rosen, $431,000.

Schoolhouse Cir., 2911-Stephanie R. Hurter to Yaheiry Mora Francisco, $367,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in August 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Hope Mills Lane, 2999-James D. and Lorraine A. Clemence to Jeremy A. and Dana F. Schneider, $595,000.

BRUNSWICK AREA

Central Ave., 813-NVR Inc. to Doris C. Gold, $437,680.

Potomac St. W., 823-Corey Mason and Maxine Pearson to Christopher Adam and Katherine C. Corrado, $219,000.

Fifth Ave., 817-Jean Roger Y. and Deborah D. Clement to Constance Stiars, $360,900.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Joe Foss Way, 4700-NVR Inc. to David Lee and Bonnie Rose Staley, $502,939.

Shadywood Dr., 3856, No. 1C-David W. and Brenda K. Swiger to Kaleb D. Koops, Charles A. Steel and Kim M. Steel, $145,000.

EMMITSBURG AREA

Mountain View Rd., 17228-John Lehr and Mitchell Phillips to Joseph A. Zambito and Sabrina A. Dorsey, $272,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Acacia Ct., 6821-Ryan Lee DeLauter to Nery F. Fuentes and Jessica L. Rodriguez, $210,000.

Ballenger Run Blvd., 6537-NVR Inc. to Thomas E. Gross, $424,970.

Britannic Pl., 6513-DR Horton Inc. to Stepheny J. Kersten, $374,990.

Cotswold Ct., 580-Stanley A. and Francesca Y. Knight to Mariano Calles, $216,500.

Farmbrook Ct., 6807-Patsy Ann Alexander to Derek Andrew Miller, $187,000.

Judicial Mews., 7139-US Home Corp. and Lennar Corp. to Johnny Hinson Ekong, $327,015.

Leahy Ct., 500, No. 1E-Jeffrey W. Larkin to Baneza Noemy Rivera, $175,000.

Mount Phillip Rd., 5719-William Johnson to Richard M. Perry and Antonia L. Arcella, $341,000.

Orchard Way, 1337-HD Real Estate Investments Corp. to Nicolas Gonzalez and Antonio Gonzalez Vanegas, $279,000.

Posey St., 6313-Calatlantic Group Inc. to Ming Cai and Jin Huang, $314,000.

Rutherford Ct., 6395-Timothy Henry to Kimberly Heinauer, $175,000.

Small Gains Way, 4925-Bryan A. and Regina D. Wayman to Veronique Kouassi and Essohanam Falla Melekewe, $321,000.

Towncrest Ct. W., 6444-Lyons Landholdings Corp. to Benita D. Rashaw, $269,900.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

All Saints St. E., 35, No. 118-Charles C. Stull to Mary L. Ricketts, $330,000.

Barrington Ct., 9355-William E. and Mary T. Kilmartin to Gregory A. and Christal L. Chmiel, $480,000.

Birchwood Lane, 9445-James R. Peter Jr. to Rebekka Nadine Inglefield and John Robert Saxton, $289,900.

Brook Valley Rd., 2649-Frederick S. and Gail K. Hembrough to Jerome Keith and Kumi N. Maultsby, $539,900.

Coopers Way, 1657-John R. and Colleen M. Manchester to Fa Tuan Lin, $274,000.

Fairview Ave., 115-Antonio D. Romano to Laura A. Bowman, $440,000.

Gas House Pike., 9929-Christopher and Jordyn Beachy to Timothy T. and Deborah L. Sheehy, $375,000.

Holden Rd., 1105-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Joseph A. and Peggy A. Zagorski, $525,261.

Jacobs Garden Lane, 3036-Wormald Development Co. to Nersa N. and Dorothy Looky Djobo, $416,225.

Lindley Rd., 1002-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Franklin Garciaguirre and Arlin A. Perez, $421,870.

Mohican Dr., 434-Luis A. Lugo to Munir Hitesh Patel and Sakshi Pankajkumar Majithia, $424,000.

Norva Ave., 22-Kofi S. Honu to Jennifer Clark and Stephen Hardos, $249,900.

Ridgefield Cir., 9229-Randall E. Carr to Lewis W. Shankle Jr. and Kendra D. Wiand, $281,000.

Seminole Rd., 929-Joseph Frank and Christine E. Mavilia to Claire Deleage, $285,000.

Springwater Pl., 6134, No. 1200E-Deborah L. Malinak and estate of Helen L. Malinak to Michael James Johnson, $190,000.

Village Square Rd., 2239-Charles and Suzanne Peffley to Robert and Rachael Phillips, $322,500.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Antero Ct., 1900-Nathan W. and Amanda Wedwick to Torrey J. Flournoy, $480,000.

Bristol Dr., 2109-David and Mary Colburn to Sandhyarani Jooluri and Ramakrishna Pola, $170,000.

Carrington Way, 2578-Alkesh and Minal Patel to Vincent Wong Seen and Kiew Wong, $280,000.

Crossbill Way, 108-Dennis H. and Joanne Grizzle to Tatiana Bradshaw, $200,000.

Edgewood Farm Rd., 7918-Dennis C. and Jean E. Spencer to Joshua and Tammiko Varnes, $399,000.

Falstone Dr., 6818-Donald and Richard A. Caldwell to Daniel and Mary K. Troxell, $324,500.

Holter Vista Dr., 6913-Barbra A. Colandreo to Antonio D. Romano and Christina Poss, $477,000.

Lakeside Dr., 2456-Craig S. and Jennifer A. Milsovic to Brett J. Day and Kathleen Barnes, $275,000.

Mountain Creek Cir., 106-Sean and Maliwal Sauntry to Abdulreza Farahani, $210,000.

Parkview Dr., 7316-Mark A. and Linda S. Mazzarese to Howard R. and Sheree R. Moyer, $402,000.

Saxton Dr., 1126-DRSFA Corp. to Syed A. Ali, $390,990.

Spruce Peak Way, 1820-Heather K. Borek to Scott and Mary Hartwick, $278,000.

Twin Eagle Ct., 104-Sylvester L. and Linda J. Ebron to Jonathan W. Cousins, $233,500.

Woodchuck Lane, 10085-Robert L. and Barbara J. Draper to Wilbert Arnulfo Mendez Villata, $260,000.

IJAMSVILLE AREA

Adgate Dr., 3492-Paul Edwards and Lucielle M. Murphy to Luke A. and Amy M. Pearson, $363,650.

Hopewell St., 10220-Oakdale Investments Corp. to Daniel Jaewon and Young Ae Ho, $434,990.

Oakdale Village Rd., 5867-NVR Inc. to Alan Carr and Lauren Whiteman, $495,543.

KNOXVILLE AREA

Afton Ct., 10-Charles D. and Elaine Williams to Anthony Louis Smothers Jr. and Jessica Nicole Pratt, $367,000.

Knoxville Rd., 213-Pamela S. Gunter to Logan M. and Laura T. Isaac, $179,000.

LIBERTYTOWN AREA

Green Valley Rd., 10752-Harry D. and Doris E. Stitely to Kenneth W. Carpenter, $225,000.

MIDDLETOWN AREA

Deer Spring Rd., 4632-Laurie S. Stuckey to Christine Hulseberg, $399,500.

Green St. W., 610-John W. Staruch and Marian R. Budreau to Jeffrey L. and Suzanne S. High, $495,000.

Willow Tree Dr. S., 7024-Harold Louis and Janet Lynn Stilwell to Lisa I. O’Donnell, $269,900.

MONROVIA AREA

Lynn Burke Rd., 4126-Victor A. and Elizabeth L. Sousa to Kimberly and Keith Parks, $313,000.

Monrovia Blvd., 4525-NVR Inc. to Daniel and Jennifer Siderius, $466,895.

White Pine Dr., 3017-Brandon M. Edwards to Courtney E. Hobbs and Leone Amodei, $315,000.

MULLINIX AREA

Catoctin Vista Dr., 5812-Melva T. and Thomas E. Daniel to Lisa Costello, $290,000.

Four Seasons Ct., 13475-Edward J. and Traci L. Farrell to Erica L. Kessinger and Mark E.F. Jenkins, $415,500.

Meadowgreen Dr., 1106-Beatriz Lopez Levi to Richard T. Cross Sr. and Christine Summer, $415,000.

Rolling Acres Dr., 4211-Jill B. and Glenn C. Cox to Victor A. and Marianne H. Hendrickse, $400,000.

MYERSVILLE AREA

Ashley Way, 67-Heidi Moynihan to Corey Allan and Robyn Coon Wheat, $387,000.

Middlepoint Rd., 4450-Darlene J. and Donald E. Korrell to Jason D. and Abigail M. Kibler, $315,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Coldstream Dr., 6666-Megan Replogle and Megan Marie Piar to William and Barbara L. Hernandez, $360,000.

Divot Ct., 10937-Howard B. Marble and Jessica L. Reid to Benjamin P. and Shelby C. Cronan, $428,000.

Fox Chase Rd., 7019-Michael R. Houser to Grady Preston and Shannon Quinn Baxley, $425,000.

Main St. E., 19-Sappington Properties Corp. to Joes I. Argueta Guzman and Lorena Z. Chicas Ortiz, $245,000.

Nuthatch Dr., 10214-Lan Barton and Alison Westermann to Kellie O. Peterson, $306,000.

Sanandrew Dr., 11081-Phillip J. and Roberta D. Nehring to Christian Vanassa and Victoria Rhodes, $365,000.

Shavanol Rd. E., 6874-MS Aspen North Corp. to David and Maria Migdal, $499,850.

Woodthrush Dr., 10224-Scott L. Dunn to Anthony J. and Gladys G. Manna, $338,000.

POINT OF ROCKS AREA

Canal Run Dr., 1702-Randolph Marshall and Tammy L. Stoy to Grant Manley Russell and Ellen Marie Smith, $421,000.

THURMONT AREA

Linda Ct., 10-Linda Lee Bollinger to Glen and Gail Gutgold, $330,000.

Tocati St., 13-Nancy Cynthia McGiffin and estate of Margaret Taylor Riley to Barbara J. Clem, $299,900.

URBANA AREA

Addison Woods Rd., 3643-Mingzhong Chen and Jun Yung to Everett T. and Janna P. Shupe, $565,000.

Bishopgate Dr., 9327-David M. and Lisa D. Schlesinger to Donald R. Swain and William A. Loy, $725,000.

Carriage Hill Dr., 3852-Chad Brandon and Kimberly Lafley to Tara Courchaine, $419,900.

John Simmons St., 9107-Mohammad Asif to Michael D. and Nicole F. McCarty, $629,999.

Peters Rd., 8238-Chastain H. Knapp and Fannie H. Shenk to Randy D. and Meghan G. Lawson, $525,000.

Scott Ridge Pl., 5625-MS Gladhill Farm Corp. to Adrian Craig Grandison, $354,620.

Shawfield Lane, 3917-Janet L.B. Valdivia to Pyung Keun and Jung Yi Yoon, $394,500.

Urbana Pike., 3427-Main Street Homes at Urbana Corp. to Sankranthi Vadarevu, $483,402.

WALKERSVILLE AREA

Albany Ave. E., 121-John K. and M. Colleen Robert to Emily Elizabeth Williams, $324,900.

Foxhound Ct., 9917-Robert J. Harris and Carol A. Snapp to Michael and Amy Marie Piscotti, $425,000.

Polaris Dr., 147-Crisanta and Michael J. Parker to Jo Lynne W. Raymond, $465,000.

Smithfield Ct., 111-Jose and Andrea Figueroa to Peggy Scott Harrison, $229,900.

WOODSBORO AREA

Coppermine Rd., 11217-Salvatore A. and Elizabeth Ann Faro to Patrick C. and Kristin Turner, $350,000.