ASHTON AREA

Ednor View Terr., 18004-Vicci Lynn Rodgers and John H. Ryder to Anne D. Restrepo and Santiago E. Carbajal, $690,000.

Orion Club Dr., 44-Stephen C. and Jinhong Talbott to William White and Nicole Valerio, $310,000.

Tree Lawn Dr., 17823-John H. and Jamie K. McCarty to Greg Scholl and Sarah Cusack, $615,000.

ASPEN HILL AREA

Arbutus Ave., 4802-Kan Kue and Kristen Lee Luc to Keith H. Morton, $398,000.

Baltic Ave., 4906-Letha P. Grant and Donald Gant to Wei Chen, $440,000.

Bartlett St., 13503-Johanna W. Thompson to Michele C. Glidden, $479,900.

Beaver Terr., 13112-Audrey Inc. to Lauren L. Shetler and Gudjon E. Magnusson, $460,000.

Chesterfield Rd., 14504-Albert P. Baione to John C. King and Mary Katherine Siebert King, $690,000.

Frankfort Dr. W., 4628-Yohannes Afework and Askale Mathias to Janelle Ava Gudelsky Mizera, $450,000.

Hallet St., 4415-Ella L. Smith to Susan M. Scott Boone, $312,000.

Loree Lane, 13803-Frank Booker and Nancy H. Robinson to Anthony R. and Rachael A. Olek Vortherms, $403,000.

Margot Dr., 13018-Yefim and Polina Vakser to Rachel Hellman, $482,000.

Narcissus Way, 15401-Sean and Kimberly Flaherty to Christopher A. and Patricia Leonette, $700,000.

Parkvale Rd., 14424, No. 1-Evelyn Zuniga Sanchez to Margaret Ann Hanson Muse, $187,000.

Rocking Spring Dr., 14908-Paul M. and Mary J. Webster to John P. and Brenda L. McKenna, $563,000.

Tallahassee Ave., 4601-NVR Inc. to Juan Carlos and Rebecca Nohemi Recinos, $875,262.

Thistlebridge Dr., 15727-Jeffrey and Darlene Merchant to Justin Francis and Helen Elizabeth Campbell, $810,000.

Westbury Rd., 14605-Sharon Lavette Mays to Vicenta I. Ura, $435,000.

BETHESDA AREA

Acacia Ave., 5005-Stephen Chase and Helen Zayac Lamont to Hong Kyu Kim, $937,000.

Allan Rd., 4949-Brian A. Vaughn to Julie Pulerwitz and Silvio Waisbord, $1.52 million.

Baldwin Ct., 10102-A. M. London to Fabiana Xavier Dezouzart Drummond and Flavio Pinheiro De Melo, $900,000.

Battery Lane, 4977, No. 1-304-Theodora C. Dworak to Julian and Anna Treves, $250,000.

Beech Ave., 6007-Brian and Jana Bowcut to Nikolay and Eileen Kolev, $870,000.

Broad St., 6604-Robert E. and Elvira N. Tynes to Blake Waugh and Nancy Elizabeth Averill, $950,000.

Bulls Run Pkwy., 9513-Hassan and Natalie Zavareei to Yifan Liu and Xiaoxiao Feng, $1.35 million.

Burdette Rd., 8300, No. 352-FH Bethesda SL RCU Corp. to Robert S. and Shirley S. Giles, $802,842.

Burdette Rd., 8300, No. 447-FH Bethesda SL RCU Corp. and Sunrise Bethesda SL Corp. to Phyllis T. Schwartz, $609,640.

Burdette Rd., 8300, No. 529-FH Bethesda Corp. and FH SL RCU Corp. to Willis D. Hawley, $912,600.

Buttermere Lane, 6704-Kenneth R. Wilson and Catherine F. Arold to Seth Michael Bogin and Simchah Zelmichah Suveyke Bogin, $775,000.

Cedar Croft Dr., 5009-Rueben Bajaj to Lewis M. and Wendy P. Katz, $1.35 million.

Chestnut St., 4409-Christopher L. Lawson to Ramon I. Monocal and Isabel Vazquez Gil, $815,000.

Crestberry Pl., 10100-Nancy Leidenfrost and Ann Katherine Watson Phillips to Phillip Ashley and Lucya O. Coil, $712,500.

Derbyshire Lane, 9946-Seth Michael and Simchah Suveyke Bogin to Helene Nguyen, $615,000.

Durbin Rd., 5709-Virginia Grace Ingram to Ramin Azghandi and Tannaz Poursaeid, $825,000.

Fairmont Ave., 4801, No. 308-Mohsen and Neda Ashtiani to Thomas E. and Alexis S. Doyle, $309,000.

Fernwood Rd., 8799-Daniel and Irene Simpkins to Majid Naderkhani, $2.2 million.

Greentree Rd., 6110-Begonia Properties LTD to Michael and Allison Feplestein, $1.12 million.

Hamilton Spring Rd., 7511-Roberto and Ingrid Maria Arndt De Rezende Rocha to Firooz Gidfar and Safoura Zoroofchi, $875,000.

Heatherhill Rd., 6901-James and Joanna Delaney to William J. and Diane M. Shaw and Gina Theresa Samuelson, $1.2 million.

Hollins Dr., 6308-National Residential Nominee Services to Bonny Dale Palmer, $800,000.

Jamestown Rd., 4525-Jodi Ilene Grant to Nora Ruth Libertun and Ariel Gerardo Duren, $980,000.

Kingsley Ave., 9503-Jose Luis Irigoyen to Christopher and Ramona Aubry, $864,000.

Linden Ct., 5405-Jean Marie and Jeff De La Beaujardiere to Seetha Bhagavan, $719,000.

Marbury Rd., 7504-Bungalow B. Corp. to Michael and Lucy Kramer, $1.93 million.

Milroy Pl., 9305-Rebecca Lanting Chen to Hope A. and Carey A. Heller, $809,500.

Montrose Ave., 10508, No. M-Warde M. Stringham to Georgi Gabrielyan, $282,000.

Montrose Ave., 10625, No. M-202-Kevin D. McInroy to Farideh Malayeri, $215,000.

Moorland Lane, 4808, No. PH-120-Jonathan and Greenspan Hodor to Judith B. Zassenhaus, $585,000.

Newington Rd., 5613-Thomas C. and Lucinda A. Goldman to Mark Aaron and Katherine Sarah Mitchell, $1.26 million.

Old Georgetown Rd., 9428-Sukumar and Mary Rozario to Thomas Ryan and Katherine Bok Chang, $590,000.

Page Ave., 9506-Neil Intrater and estate of Bessie Frideman to Natalie A. Albina, $659,000.

Parthenon Ct., 10488-Jessica Rosen to Lina Serpil and Robert Rotchadl, $438,000.

Ramsgate Rd., 5909-Patricia A. and Geoffrey O. Thomas to David and Allison Fedlam, $811,870.

River Rd., 5101, No. 408-Adam K. Santos to Irene Ngole Bomani, $277,500.

Rockville Pike., 9309-Steven Michael Hass to Benjamin George Fenton and Maria Pena, $994,500.

Saunders Lane, 8911-John M. and Louise M. Brophy to John and Stephanie Polis, $2.07 million.

Sentinel Dr., 4928, No. 1-106-Steven D. Kennevan and estate of Walter J. Kennevan to Chad and Julie Sweet, $732,500.

Singleton Dr., 9501-Katherine England and estate of Haydee M. England to Jeremiah and Martha E. O’Hanlon, $678,000.

Spring Lake Dr., 7503, No. D-Christopher A. and Randi L.W. Hays to Genady S. and Irina P. Koretsky, $338,000.

Spring Lake Dr., 7530, No. A-Elia Maria Lopez to Wayne T. and Christine K. Heibeck, $185,000.

Surreywood Lane, 6753-Carolyn Colton to Mladen and Vera Cvijetinovic, $650,000.

Tusculum Rd., 6607-Nico Tjandra Leksana to Ryan and Melissa Caryn Zoock Mulholland, $685,000.

Wapakoneta Rd., 5205-Palamadi and Jayanti Vishwanath to Aaron D. and Katherine L. Lariviere, $850,000.

Westlake Dr., 10320, No. E204-Parvaneh Shahparast to Rima El Abdali, $205,000.

Westlake Terr., 7448, No. 5-Pascal Monkam to Joshua and Samantha Rusert, $555,000.

Weymouth St., 10644, No. 1064-Kaitlyn Jahrling to Fredrick Kunkle, $185,000.

Woodhill Rd., 10025-Patricio Castro to Warren R. Weitzman, $519,000.

Wyoming Rd., 5216-Bernice S. Bialek to Dana Marie Meyer and Aaron Tyler Buxser, $799,000.

BOYDS AREA

Bear Creek Dr., 14115-Thorton C. and Patricia M. Schultz to Swaminathan and Geethalakshmi Muthupari, $620,000.

Black Kettle Dr., 18607-Ja Yup and Min Young Koo to Mohammadali Hamiditabar and Farinaz Sadeghzadeh, $711,810.

Clarksburg Rd., 21101-Bryan E. Hunter to Matthew and Lauren Wolf Strawbridge, $325,000.

Ethel Rose Way, 12825-Alejandro Villegas and Ines E. Vega to Quinlan Hicks Smith, $395,000.

Polynesian Lane, 18415-Faisal and Fahmida L. Quader to Chandresh Natarajan and Lavanya Rajagopalan, $673,000.

Thundercloud Rd., 18629-Vicki L. and William I. Reyes to Piyushkumar J. and Vishwesha P. Patel, $787,500.

BROOKEVILLE AREA

Aria Ct., 19206-Lindsay I. and Diane T. Golden to Stuart D. and Lauren T. Gould, $820,000.

Dimona Dr., 19307-Mary Michele Crane and Martin F. Gill to Michelle D. Singletary and Denise L. Kingsbury, $539,000.

Heritage Hills Dr., 19117-William S. and Patricia A. Kingsley to Roshan F. and Jeff Shirazi, $449,990.

Owens Rd., 2709-David Jonathan and Courtney Aileen Kriston to Alan G. and Barbara L. Evans, $614,000.

Sutcliff Terr., 2558-Michael and Jennifer Dudek to Thomas B. and Laura A. Kiger, $445,000.

BURTONSVILLE AREA

Aldora Cir., 14112-Amy B. Mohney to Bradley David and Janice Virginia Musser, $225,000.

Alpen Green Way, 3602, No. 23-249-Elizabeth Alexander Breitsameter to Karla Beatriz Sanchez Paz and Mario Alberto Melchor Guerra, $268,500.

Angelton Ct., 3944-Kingsley Danso to Dun O. Dankwah, $333,000.

Autumn Glen Cir., 3671-Faustine Emilie Moukam and Cynthia M. Emaleu to Renato Ramon Regalado Roca and Betty Ruiz, $313,000.

Cabin Creek Ct., 5-Bernardino F. Flores and Lisa Rae Stine to Nicolais and Laura Lammert Chighizola, $589,333.

Cedar Tree Lane, 4200-Simone Ashley Dowden and Brian Eric Vallieres to Carl Stephen Laine and Fioan P. Bazilio Laine, $430,000.

Dunes Way, 3910-Lisa Stearman Segel to Nigist Sishaw and Fitsum Tislano, $365,900.

Lansdale Ct., 3808, No. 61-10-Art Homes Corp. to Mame Y. Diop, $295,000.

Novak Terr., 3002-Antonio J. and Maria T. Busalacchi to Andrew Kovach and Brittany Ransbottom, $600,000.

Regalwood Terr., 4468-Sherri McFarland to Chrismond Sharpe Mason, $295,000.

Thistlewood Terr., 4217-Owais and Aaliya Ahmad to Jenny Vazquez and Jose Cardoza, $255,000.

Wexhall Terr., 14753, No. 19-198-PN Investments Inc. to Tiffany Woodard, $259,900.

Wood Swallow Ct., 4008-Francis Kreysa and estate of Rowland A. Fergusson to Jean H. Philidor and Dany Tiani Tchenang, $327,000.

CABIN JOHN AREA

Tomlinson Ave., 7630, No. L-10-Kevin and Nancy Lapidus to Ralph Webb, $170,000.

79th St., 6532-Thomas K. Albert to Julia Livshin and Ethan F. Ostrow, $1.2 million.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Aventurine Way, 2211-John Corbett and Emmy R. McNamara to Thomas B. and Hannah L. Luttrell, $483,000.

Betty Lane, 13203-Cleveland Josey to Vuong Xuan and Khoa Xuan Dang, $370,000.

Carlisle Dr., 107-Adam R. Sears and Tamara Kaye Betram to Richard Janzen and Glenna J. Huber, $461,900.

Castle Terr., 3714, No. 119-13-Anju Ahuja to Lenly Valencia Alviz, $280,000.

Chartwell Dr., 312-James R. Kelleher and Michelle L. Markley to Daniel M. Santore and Kristen B. Lauber, $570,000.

Copland Ct., 13258-Michael E. Etienne to Rodney E. and Cynthia M. Auguste, $340,000.

Crimson Lane, 11952, No. 169-Charmaine M. Prusak to Manuel D. Rivera, Noe A. Rivera and Ana D. Hernandez, $290,000.

Downs Dr., 1306-Terri Lopatka to Eileen and Scott Eubank, $425,000.

English Turn Dr., 13007-Chondon M. Paul and Jacqueline T. D’Costa to Visoth Bou and Serey Roth Taing, $630,000.

Flannery Lane, 311-Larry K. Lewis and Kathleen Y. McDuffie to Damarr M. and Christina M. Butler, $615,000.

Greenhill Dr., 12306-Edward Thomas and Gladys Pidoux Decker to Zewditu M. and Aberash M. Begashaw, $500,000.

Hollywood Ave., 706-Janelle A. Pankiw to Danh Thi Duong and Banh V. Vo, $345,000.

Kathryn Rd., 1027-Maqsood Tariq and Constantina N. Blaju to Truc Thuy and Vinh Truong Phan, $425,000.

Laurie Dr., 12617-Clare Harrigan and estate of Patricia Marie Harrigan to Jose Antonio Iraheta and Jocelyn Suleyma Pacheco, $475,000.

Mozart Dr., 3037-Kelly Pemberton and Paul Lamb to Ashley Duvall, $332,500.

Notley Rd., 13724-Timir Misra to Shahid Q., Uzma S. and Abid A. Qureshi, $750,000.

Overton Lane, 13912-Michael C. and Grace W. Shirey to Melody A. and Katherine D. Chang, $658,000.

Sarah Dr., 1408-Leigh and Dallas Taylor to Rose Marie Kudrick and Edwin S. Amaya, $430,000.

Sherwood Forest Dr., 13317-Roland L. Tirado to Michael L. Offorbuike, $450,000.

Springbrook Dr., 301-Michael H. Long and Catherine J. Dougherty to Owen and Kimberly Fink, $999,500.

Summerwood Dr., 12525-Meredith H. and Christopher M. Shaffer to Samuel Gebeyeu, $439,900.

Vierling Dr., 215-Kirsten B. Lauber and Daniel M. Santore to Rufus Oscar and Laura Knight, $475,000.

Winhall Way, 908-Maureen F. Murphy Hill to Muy Seng and Sophak Op, $491,000.

CHEVY CHASE AREA

Broad Branch Rd., 6305-Mark D. and Cynthia Clapp Wincek to Paul W. and Kimberly S. Archer, $1.52 million.

Chevy Chase Dr., 4854, No. 144-Robert L. McWhorter and John Mosumeci to Timothy A. and Huong Mills, $685,000.

Cummings Lane, 3107-Shaun Kevin and Grace Roache to Lachlan H. Jackson and Johanna Selth, $995,000.

East West Hwy., 4230-Brian A. and Jannike Aase Jackson to Theodore R. Kowalsky and Deborah M. Leitner, $900,000.

Friendship Blvd., 5500, No. 2021N-Patricia Gerachis to Lawrence Donald Dillin Jr., $200,000.

Grafton St., 116-Jeffrey A. Forbes to Ian Corbet and Mariana Galloway, $1.76 million.

Hillandale Rd., 6601, No. 86-Adam J. and Adrienne W. Weaver to Sandra Milivojevic and Gabriel E. Perez, $650,000.

Jones Bridge Rd., 4117-Melissa L. Givens to Adwoa Oppong Mensah and Ronald Nathaniel Chatman, $735,000.

Lawn Way, 5206-William W. and Pamela G. Bailey to Patrick M. and Noreen E. Phelan, $2.41 million.

Levelle Dr., 9208-Norman A. and Mary S. Odyniec to Michael E. Zeilinger, $1.14 million.

Nevada Ave., 6134-Benjamin and Nicolle S. Rippeon to John Lannon and Karin Petersen Flynn, $2.48 million.

Quincy St., 30-Edwards F. and Carolyn F. Dunne to Bryan Cecala, $1.93 million.

Rocton Ave., 7703-Ruth Patricia Moskof to David Philip and Danna Gelles, $1.07 million.

Trent St., 5527-Elizabeth C. Clemmer and estate of Dan O. Clemmer to David A. and Soching Tsai Kornbluth, $1.3 million.

Warwick Pl., 5613-Peter J. Capozza and Mary Pat Selvaggio to Daniel Bremer Wirtig and Rebeca Lamadrid Villarreal, $1.21 million.

Willard Ave., 4515, No. 812S-Roberta Ponds and Rosetta Pugh to Lisa A. MacLeman, $285,000.

Wisconsin Ave., 5600, No. 1-PH-1-Emine E. Sandi and Richard L. Sugarman to Kuros Amouzgar and Homa Esfahanian, $1.55 million.

Woodbine St., 3803-Linda M. Asher to Howard Alan Kurtz, $1.39 million.

CLARKSBURG AREA

Autumn Breeze Ave., 22780-Gregory R. and Katharine T. Labanca to Jason and Mary Spruill, $474,500.

Blue Sky Dr., 12531-John D. Meyer to Borhan Bizri, $445,000.

Brick Hearth Cir., 23409-Nick and Melissa Hardison to Sharifa M. and Duane A. Wellman, $595,000.

Byrne Park Dr., 14211-Lakiya G. and Justin P. Rogers to Hafeez and Saima Ghoto, $615,000.

Clarks Crossing Dr., 12937-Fred and Maria Carrasco to Linda Eligwe, $435,000.

Clarksburg Square Rd., 12902-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Santosh D. Chandane and Sonali C. Kate, $352,500.

Deets Manor Ct., 23305, No. 2138-Ivan Alejandro Belloso to Jonathan Eric White Jr. and Bertha Boza Robles De White Jr., $240,000.

Emerald Green Dr., 11703-John W. Novinsky Jr. and Cindy C. Villavicencio to Shums Z. Alikhan and Jamal Akbar, $424,900.

Foreman Blvd., 12578, No. 205-Annmarie Ritchie to Mireya Elena Martinez, $174,725.

General Store Dr., 23616-Kerri Criswell and Leslie Franklin Major to Afamefuna C. Okeke and Belinda A. Enang, $469,000.

Green Poplar Loop, 179-US Home Corp. and Lennar Corp. to Fantahun Zikie and Netsanet B. Megen, $459,990.

Horseshoe Bend Cir., 12504, No. 232-Christopher J. Holman to Samario and Cashea Gayle, $195,623.

Latrobe Lane, 13311-Kimberly H. Lee to Roshunda T. and Jarvis Morris, $529,000.

Limpkin Ave., 136-NVR Inc. to Robert and Jill Desanto, $597,135.

Little Seneca Pkwy., 11832, No. 1201-Shawna C. Oliver Wilder to Ruslan and Tetyana Melnikov, $305,000.

Majestic Elm Ct., 22665-Dominik Gothe and Yanlu Sha to Evette Fields Mathews, $414,900.

Newcut Rd., 22932, No. 2272-Lawrence C. Decker to Bill and Victoria Okosun, $350,000.

Observation Dr., 23215, No. 3273-David and Angel Marshall to Nathan Douglas Ratnofsky, $305,000.

Peach Tree Rd., 24300-Peter S. Unger and Patti V. Postal to Xavier and Kimberly Watson, $500,000.

Petrel St., 13742-Winchester Homes Inc. to Rishi Sehgal, $440,119.

Rudale Dr., 26216-Roger D. and Cheryl P. Braham to Thomas Joseph Platt, $462,500.

Shawnee Lane, 13201-US Home Corp. and Lennar Corp. to Ozlem and Wonder Jones, $486,640.

Shaws Tavern Ct., 23206, No. 2230-Aniss and Ashley Grace Mouktafi to Fatu Kumara and Justine Mushambokazi, $307,000.

Spicebush Dr., 22941, No. 1461-Kimberly Bordley to Lizann T. Thompson, $305,000.

Sugarloaf Chapel Dr., 12919-Rocco Nunzio to Jonathan J. Rhee, $440,000.

Tall Poplar Dr., 23213-Olivia Alexandra Mossburg and estate of Woodrow Mossburg III to Carlos and Erin M. Sanchez, $550,000.

Wild Hyacinth Way, 23107-Chetan Paul and Vinita Gupta to Rui Li, $579,000.

York Mill Lane, 12805-Xi Zhan Li and Hui Juan Huang to Melad Nazemi and Nasim Ameri Cianaki, $430,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Briggs Chaney Rd., 2519-Panduranga Pitta and Bharathi P. Reddy to Patrick E. and Danita S. Campbell, $495,000.

Claude Lane, 14905-Ronald C. and Zinayida V. Goodrich to Nicholas Edward and Linda Jones Herbert, $500,000.

Crest Hill Lane, 14032-Retnam and Pady Gopi Nathan to Woineshet A. Gebessa and Leelena F. Taye, $475,000.

Eastway Dr., 14805-Lauren Christine Lieb and estate of Mark A. Lieb to Kyle Eugene Jiron, $420,000.

Elm Grove Cir., 1285-Raul A. Amoa and Luz S. Riveros to Jean Alexis, $280,000.

Harbour Town Dr., 16613-Wai Li Chan and Hung Kiang Tung to Linge Li and Junlong Shao, $780,000.

Kaywood Ct., 18-Joseph Bonczkowski and Elizabeth Jean Shanahan to Nicol Renee and Jonathan Patrick Awadalla, $633,000.

Kings House Rd., 2232-Sandra Bueso and estate of Barbara J. Johns to Elvin Fajardo Sagastume, $450,000.

Middlegate Rd., 15128-Joan and Arthur V. Weinberg to Maxwell S. and Seble M. Cromwell, $525,000.

Pillock Pl., 1401-George Anthony and Jeanette C. Barberena to Katherine Ann Bills and Christopher Michael Domanti, $475,000.

Sondra Ct., 2015-Brenden C. Lohmeier to Phillip Leroy Fifer Jr., $540,000.

Stonewall Dr., 14661-Dock Y. Jew to Charles and Miho Kirchman, $350,000.

Watergate Rd., 15304-Janet A. Paldao and Janet A. Kurtanich to Walter and Stephanie Bowie, $705,000.

Windmill Lane, 1313-Patricia M. Lycette to Jose Luis Quiroz Manzaneda and Patricia L. Quiroz, $480,500.

DAMASCUS AREA

Budsman Terr., 10602-Eyob Getaneh to Andrew K. and Taylor Rollo, $298,500.

Crosscut Way, 10231-Richard and Helen M. Gunderlock to Bich N. Nguyen and Linh Le, $635,000.

Durango Dr., 10021-Magruder Corp. to Michael A. and Stephanie G. Byrd, $425,000.

Hickory Spring Lane, 9710-Sharifa M. and Duane A. Wellman to Adam L. and Larissa M. Stalczynski, $570,000.

Kings Valley Rd., 24200-Leila F. Hill to Lucia M. Joya De Lopez and Noe A. Lopez Joya, $393,000.

Oak Dr., 25223-Mark and Carla Diamond to Jeffrey D. and Davi L. Lavore, $453,000.

Ridge Rd., 24211-Anna Lee and Eckel Junior Gibson to Felipe Monteiel Castelan, Maria G. Fernandez Cortes, Guillermo Montiel Maya and Rosa Fernandez Cortes, $269,000.

Ridge Rd., 26804-Mark B. Burhoe and Kathy M. Estrada to Adam and Rachel E. Cliffton, $425,000.

Ridge Manor Dr., 26061-Mark and Wanda L. Cullins to Caroline Isabel Abreu, $292,900.

Santa Anita Terr., 10817-Dean E. and Marilyn Oyler to Clyde and Ruthann Dmonte, $430,000.

Sir Barton Cir., 10809-Rene O. Chi and Luisa Gonzalez to Milena B. and Israel Soto, $304,000.

DERWOOD AREA

Applewood Lane, 17520-Robert Charles and Diane Flanagan Feldman to Melissa M. and Thomas D. Shively, $735,000.

Briardale Rd., 17095-James A. Hathaway and Elaine M. Alvarado to Brandon and Casandra Andrew, $605,000.

Capricorn Ct., 40-Christopher J. Curtis to Victor Wakefield, $352,500.

Crabbs Branch Way, 16616-Brittany K. and Jeremy P. Elder to Saroj and Manju Pradhan Regmi, $625,000.

Epsilon Dr., 7740-Flora Esfahani and Fereydoun Shariat to Cheng Chao Cheong and Kin Soi Chan, $538,000.

Havenside Terr., 7706-Melynda E. Zwick and Christopher G. Brown to Roger D. Wu and Jennifer Chen, $379,900.

Miller Fall Rd., 7409-Phillip Claire and Amber J. Lindholm to Claudia and John Ward, $512,500.

Needwood Rd., 8010, No. 104-Stephen J. and Dawn Z. Lynch to Sonia L. Canzater, $235,000.

Olde Mill Run, 17105-Jean Christophe Boussard to Lauren E. and Cody W. Moulder, $449,500.

Rydal Terr., 7836-Timothy Lee and Julie Glass Martin Korb to Patrick Koyangbo Modeba and Dorine S. Kankou, $527,000.

Wheat Fall Dr., 17551-Jeremiah and Huong D. Lyon to Natalie Bobila and Marios Damianos Mylonas, $424,000.

DICKERSON AREA

Barley Field Lane, 23901-Rebecca S. Frazier to Fabian Reginald and Andrea Elizabeth Thomas, $729,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Brunett Ave., 10007-Kate E. Cowcher and Steven Ogbuehi to Stefanie Ellen Kuchinsky and Noam Itzhak Keren, $495,000.

Caroline Ave., 9517-Jeffrey W. and Erika P. Schoppert to Matthew Alan Anderson and Pamela Jean Ross, $685,000.

Concerto Lane, 641-Denise Taylor to Abduroheman H. Ali, Leila A. Mohammed and Muluka M. Beshir, $360,000.

Dennis Ave., 1005-Alicia Clarke to Dimitrios Rizos and Basil D. Zourzoukis, $387,000.

Flower Ave., 9101-Rosalie C. and James M. Crenca to Evgeny and Yulia Finkel, $650,000.

Gabel St., 901-Ramon G. Talusan and Restituta O. Pingol to Guillermo A. Valdez and Elie E. Morales, $427,000.

Gilmoure Dr., 410-Feleke Wodajo to Jason Velasco and Maria Alejandra Peralta Torres, $420,000.

Hamilton Ave. E., 105-Jennifer M. and Anthony R. Roggio to Jennifer M. Leach and Michael S. Bridgewater, $555,000.

Kinsman View Cir., 133-Camille Gaskin Reyes to Aberash A. Abebe and Nebyou Gennene, $375,000.

Linton St., 9011-Genesis Property Development Corp. to Geoffrey Gertz and Jacquelyn A. Sommer, $450,000.

Malta Lane, 910-Barbara and Seymore L. Frishman to Giancarlo Santolalla and Diana Arenas, $405,000.

Markham St., 10006-Kevin H. Lesnak and Saya R. Barkdoll to Ehren Schuttringer and Kristen Maki, $568,500.

Mintwood St., 9301-Jason V. Cristofaro and Brandice Adelle Berry to Deirdre K. and Darren Johnson, $451,000.

Northwest Dr., 421-Alula Aytenfisu to Aselefech Shalemo and Girma Woldearegay, $440,000.

Orange Dr., 809-Elizabeth Gary to Christopher G. Bowhannan and Christina R. Brown, $419,000.

Quinby St., 10000-Erica Belser and Keith Martin Anderson to Katherine Sorber and Erik Tugna Lontok, $555,000.

Saint Lawrence Dr., 214-James J. Goedert to Theodore and Sarah Towne, $710,000.

Sidney Rd., 10016-Damarr M. and Christina M. Butler to Gregory Fredrick Kohn and Michelle Ngoc Tram Tran, $499,900.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 1007-Cecilia Chen to Malik Zaffar and Ofelia I. Hayat, $140,500.

Snowy Owl Dr., 103-Brian Liang Yu Chen and Angela Ho Chen to Kyung W. and Lucy Young Hyo Kim, $520,000.

Sutherland Rd., 9600-Betty M. Shamwell to Michelle Bagliebter and Sara Baudry, $720,000.

Tenbrook Dr., 10018-Mary Ona Vanagas Osorno to Kyle A. Lukacs and Amanda R. Summerlin, $415,000.

Torrington Pl., 412-Arthur Barry Gerstein to Khanh Quoc Luong, $371,000.

Whitaker Terr., 710-Roberto and Maribel Dominguez to Habtom H. Burush and Natsanet G. Tecle, $465,000.

Woodmoor Cir., 10203-Donald H. and Diana Niewiarsoki to Marie T. Smith and William H. Alig, $488,500.

GAITHERSBURG AREA

Badenloch Way, 7902, No. 204-Susan D. Kelley and estate of Warren Hosier to Alicia Howard, $177,500.

Bell Bluff Ct., 21-Michael J. Kairis to Christopher T. and Rachel Mannino, $479,000.

Blue Violet Lane, 18701-U.S. Bank to Pastor Del Cid Medina, $342,900.

Boxberry Ct., 4-Terry D. Webb to Nadeem Ahmed and Thaseen Amin, $550,000.

Carlsbad Dr., 1339-Jaouad and Shanna M. Zouine to Roy M. Denton, $357,000.

Centerway Rd., 9011-Jose O. and Marta Y. Mejia to Owmy Bouloute, $305,000.

Cherry Laurel Lane, 18512-Ashley Deas and Barbara M. Williamson to Claudia M. and Abel Garcia and Rene M. Cruz, $340,000.

Chickadee Lane, 18610-Peter A. and Rebecca S. Just to Andrew H. Nissen, $292,000.

Christopher Ave., 429, No. 56-Arlene Avery Lukacs and estate of Mary D. Avery to Raul and Margarita Miranda and Richard Miranda Porras, $165,000.

Cottage Hill Ct., 8332-Kenneth A. Sprinkle to Shaun Relaunt and Liliana Williams, $459,995.

Deer Park Lane, 132-Elnaz Safavieh to Nazli and Nima Goudarzi and Abolfazl Taghizadeh, $300,000.

Driftwood Ct., 18024-Diane Emerson to Franklin Calix and Mirna P. Cabrera, $350,000.

Duvall Lane, 130, No. 198-30-Mirahmad Kamali to Eliud Mauricio Ortiz Patino and Thierry Roger Sanchez, $92,500.

Fertile Meadow Ct., 18037-Ferial Moein Ansari Razavi to Maria R. Gamez and Jaime M. De Castellvi, $349,900.

Girard St., 404, No. 27-Erik Seidler to Ceferino G. Adrian Condori and Luzgarda F. Cano Chicana, $98,000.

Goucher Terr., 121-Rjre Investments Corp. to Shengyun Mao, $393,000.

Guildberry Dr., 18401, No. 201-Dennis Williams and Jeffrey Ganz to Faridah Lynne Guerrero Dipatuan, $175,000.

Hidden Forest Ct., 182-Marie Vanvu Le to Bao G. Vo, $515,000.

Kilcreggan Way, 19500-James A. Goldsby to Hyewon Yi and Moon Hyun Lee, $374,000.

Lavenham Pl., 5-Renata Abreu Lukasiewicz to John Patrick and Jillian L. Walsh, $416,000.

Mallory Pl., 18608-Kenneth A. and Rachel E. Boer to Herbert J. Alfaro Lopez and Jessica L. Barbosa, $391,000.

Mayapple Ct., 18403-Payman Kayeh to Pragya R. and Prashant R. Tamrakar, $248,000.

Midas Ct., 19704-Destus A. and Abigail U. Ukwuani to Hy Vu Dang and Minh Tu Bui, $425,000.

Odendhal Ave., 589-Faruk Balicki and Frank Fisherman to Chwan Hwa P. Chiang and Pengling Xia, $325,000.

Pembrooke View Ct., 2-Target Community and Education Services to Marco T. Bueso, $439,000.

Ridge Heights Dr., 19557-Lewis D. and Ann E. Rydzewski to Yun Weng and Yunshi Guo, $420,000.

Saint Ives Pl., 11-Kenneth L. and Jean C. Miller to Jose Hernan and Corina Ivon Romero, $495,000.

Shady Spring Dr., 8303-Dennis S. Laguna and Elia Virginia Q. Laguna to Vivian and Cresencio D. Gimenez, $300,000.

Summit Hall Rd., 122-John A. and Barbara Anne Richardson to Ismelda Y. Martinez Cruz, $416,000.

Torran Rocks Way, 7318-Ryan R. and Jennifer C. Landoll to David R. Maldonando Lopez, $405,000.

Travis View Ct., 1210-Kleber Ivan Correa to Nick S. and Jhony J. Velastegui, $320,000.

Walker Ave., 24-Geraldine M. and Wyndham Davies Miles to Olivier Joseph Cote and Deanna Y. Cho, $421,000.

Whetstone Glen St., 474-Gisela M. Ferreira to Lan Liu, $428,000.

Winery Ct., 9727-James Alan Fountain to Betsy C. Pollard and Kristine P. Goldberg, $260,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Amberlea Farm Dr., 11406-Anmol K. and Shalini Paul to Yausamin and Shabnam Seema Abediyeh, $895,000.

Arch Pl., 23, No. 378-Clara R. Williams to Ekaterina Platonova, $302,500.

Barnsfield Ct., 148, No. 204-Elizabeth S. Kim to Thomas M. Mesnard and Caitlyn L. Corey, $305,000.

Bayswater Rd., 12112-Joan G. Abel to Christopher Samuel and Ana Rebecca Chavez Baker, $460,000.

Bent Twig Lane, 108, No. 354-Amel Antonio and Amber Danelle Rita Jeung Almanzar to Daryna Yakusha, $295,000.

Booth St., 102, No. 18-Belinda R. Adams to Anton and Kerri Chriswell Major, $288,000.

Bradbury Dr., 12308-Albert Edgar and Jean Elaine Mitchell to Marcus and Leigha Young, $436,026.

Captains Walk Ct., 11101-Jiangning Qin and Meiyan Chen to Hongbin Huang and Xiao Lin, $415,000.

Chagall Dr., 12311-Ki Young and Myokun Kim to Chenxiong and Qunshu Zhang, $725,000.

Chevy Chase St., 110, No. 103-Federal National Mortgage Association to Ross S. Myerson, $262,000.

Chevy Chase St., 140, No. 301-Mikhail C. Bhosle and Megha Kampasi to Stephen J. and Patricia S. Whelan, $370,000.

Copley Cir., 125, No. 35-B-Calatlantic Group Inc. to Clark Thomas Johnson, $574,990.

Crossbow Lane, 116, No. 307-Kiwe Kaddu Sebunya and Doreen Kajugira to Alex Liu and Jeneice Hamilton, $229,900.

Crown Park Ave., 627-M.I. Homes of D.C. Corp. to Mitchell Robert and Paula K. Zeller, $1.03 million.

Darnestown Rd., 13900-Deborah J. and Brian L. Tupa to James Maciag, $420,000.

Dufief Mill Rd., 14320-Katrina Weiger and estate of Carol J. Weiger to Timothy L. and Katherine E. Demaree, $492,000.

Fernshire Rd., 11705-Farshid and L. H. Shariati to Stephen Ruthedge Maganes, $499,900.

Floral Park Dr., 14209-James and Teresa Darby to Zuyue Wang, $750,000.

Freas Dr., 11324-Robert J. and Suzanne H. MacDaniels to Matthew and Karen Rosenthal, $885,000.

Glenhurst Rd., 13631-William T. and Danielle J. O’Neil to Claudine T. and Giorgio Lostao, $865,000.

Granite Pl., 16, No. 390-Matthew R. and Kristin L. Stawarz to Stephen Czarkowski, $315,000.

Great Notch Terr., 14006-Gregory Casey and Fan Wang Cahill to Jonathan P.B. and Shelby A. Lees, $427,000.

Hart Rd., 118-Hamlet L. Ward and Martha Foulon Tonat to Mikhail C. Bhosle and Megha Kampasi, $837,500.

Hyacinth Ct., 4, No. 8-2-Lowell and Nina S. Aplebaum to Addisu G. Worku, $299,000.

Kepler Dr., 244-M.I. Homes of D.C. Corp. to Craig Schad, $735,000.

Lake Varuna Dr., 601-Salim S. Saah to Heath M. and Jodi S. Chavis, $855,000.

Little Quarry Rd., 410-Marc A. Kraus to Patrick and Kristin Paolini, $646,000.

Main St., 1123-Mark and Amy Ross Vendittis to Martin A. Fischer and Carol A. Nalls, $610,000.

Maine Cove Terr., 14724-Yung C. Pak to Vadim Zalunin, $615,000.

Mission Dr., 118-Yuxin Ma and Denise Serena Suter to Rahel Kumela, $713,500.

Native Dancer Ct., 1-Beth A.K. Yumlu and John Charles Werner to Corey and Wirawan Lamphoeiphon Bosely, $650,000.

Orchard Dr., 21-Dilip and Bharti D. Gor to Alexander J. McLean and Dominika N. Gawryolek, $325,000.

Outpost Way, 14316-Ki Hyun and So Yeon Han to Keping Han and Yan Wang, $805,000.

Pavilion Dr., 6-Barry Westbrook and Patricia A. Barefoot to Charles H. and Whitney M. Camp, $460,000.

Philmont Dr., 502, No. 7-303 Palmspring Corp. to Yanming Miao and Yanmei Zhang, $170,000.

Pleasant Meadow Dr., 11509-Regina E. Winbush to Ting Wang and Xiaotang Jing, $745,000.

Pulver Pl., 13309-Leonard and Martha Taylor to David Schwab and Tina Bosse Lustre, $659,000.

Quince Orchard Blvd., 862, No. 201-Farbod E. Zarkeshian to Tien Phuong Phi Vo, $135,000.

Quince Valley Dr., 12301-Mohammad Peyrovi and Maryam Haerizadeh Yazdi to Ryan Paul Katora and Angela Karakatsanis, $634,500.

Roan Lane, 11808-Bella Vista Properties Inc. to Robert J. Dietrich and Jena F.K. Eppolito Loa, $385,000.

Sharpstead Lane, 123-Nancy H. and John Oliver Redmond to Sahr J. and Sydnella E. Kpundeh, $395,000.

Side Dr. W., 1014, No. 24-D-Jane X. and Jorge Arturo Burgos to Luis Edgard Hernandez Morales and Veronica D. Burgos De Hernandez, $220,000.

Still Creek Lane, 713-Charles H. and Cassandra C. Midgley to Milad and Jennifer Bahrami, $1.07 million.

Supreme Ct., 17, No. 23-9-Julie Hristopoulos to Andrea and Maame Marinacci, $355,000.

Timberbrook Lane, 109, No. 104-Li Wang and Sen Jia to Altamash and Hina Ahmed, $280,000.

Turkey Foot Rd., 14115-Richard A. and John Heald to Edward Schellhorn and Tara DeCarlo, $900,000.

Turtle Pond Lane, 734-Charles K. and Mary E. Stover to Janna J. and Michael C. Lewis, $1.11 million.

Urban Ave., 220-Autumn E. Lee to Xiaoyi Li, $389,000.

Westbourne Terr., 16800-Leslie A. and Joseph C. Collica to Brian S. and Michelle L. Miller, $445,500.

GARRETT PARK AREA

Argyle Ave., 4705-Timothy M. and Elizabeth Sweeney to Sean E. Bailey and Jessica Chieu Trinh, $525,000.

Weymouth St., 10715-John Brunschwyler to Jose E. and Rosa M. Guzman, $549,897.

GERMANTOWN AREA

Amarillo Dr., 19026, No. 143-Christina Nguyen and Todd Jeffrey Sobel to Guowu Hu, $269,900.

Anndyke Way, 20525-Richard S. and Diana R. Canales to Bethany G. Shechtel, $528,000.

Ansel Terr., 13430-Kewan and Lida Farahi Manesh to Monique Marchese, $389,000.

Bargene Way, 20402-James J. Snyder to Andrea L. Glasco and Mark B. Pasion, $375,000.

Beaconfield Terr., 20334, No. 303-Steven R. and Deborah A. Malpede to Bindu Finda Konneh, $164,900.

Briarcliff Terr., 13105, No. 11-111-Gabriel and Catherine P. Kory to Ernest Franz Koppen, $190,000.

Bridger Dr., 13009, No. 1509-Anna Prisutti to Alison M. Burden, $235,000.

Bromfield Rd., 13942-Marc E. and Zepure P. Wexler to Zhuoxun Chen and Huihui Kong, $685,000.

Burnt Woods Dr., 20713-Gregory L. and Monica Knott to Reina Grisell Arnez and Danial Hanafian, $410,000.

Caravan Dr., 19529-Frank J. Cocivello to Jacqueline Ann and Kharessa E. Kelley, $315,000.

Chalet Dr., 18141, No. 23-202-Devon and Emanuel T. Wilson to Matt Davis Purucker and Weisha Yin, $173,000.

Charity Lane, 17624-Clifford D. and Clifford Bazel Gonsalves to Zafrin Begum, $750,000.

Churchill Ridge Cir., 12908, No. D-Joseph Luquette to Nicholas Alexander Vandevander and Tressa Waller, $233,000.

Coachmans Rd., 17907-Tao Wang and Jing Guan to Navdeep Singh, $641,000.

Coral Grove Pl., 12547-Federal National Mortgage Association to Ronaldo Saplad, $245,000.

Creola Ct., 13727, No. 191-Jeffrey M. Ingram and Dawn M. Drown to Grace Lau, $255,000.

Cross Ridge Way, 12517-Thida Moe to Yen Nhi Thompson and Tu C. Huynh, $230,000.

Dairymaid Dr., 13213, No. 26-Tammy S. Tira to Amanda Merkle and Javier Meneces, $169,000.

Eagles Nest Ct., 12201, No. L-Dominick Laddy to Thurman and Katrina Herring, $193,500.

Eternity Ct., 17-Corey and Danielle Smallwood to Viet Thang Nguyen and Victoria Chen, $540,000.

Fetlock Dr., 19529-Stephen L. and Asa N. Wixom to Fnu Kalimullah and Nosheen Gull, $292,000.

Fountain Hills Dr., 18914-Phillip R. and Maria E. Burleson to Xuefan Zhang, $540,000.

Galway Bay Cir., 19608, No. 202-Craig T. Brandt to Christina Young, $210,000.

Glen Willow Way, 18612-Laila Dadras to Jose H. Gonzales and Arasemi De Jesus Gonzales De Parada, $306,500.

Harmony Woods Lane, 18830-Kelly Jones Persekian to Kokil Seth, $310,000.

Kildare Hills Terr., 13505, No. 204-Steve K. and Kyoung Baek to Yajaira V. Cortez, $168,400.

Kingshill Rd., 18513-Kathy A. Schriber and Cynthia A. Troiano to Sofonias Martinez and Blanca E. Acosta, $474,900.

Lake Park Dr., 19932, No. 992-Julia Outhwaite to Natalie Patricia Madero and Preston B. Simmons, $299,900.

Lark Song Dr., 13787-Sharon Newcomer to Daniel J. Yu and Michelle Ngoc Nguyen Tran, $309,900.

Long Channel Cir., 14436-Seth and Tara S. Congdon to Steven William Blum, $379,900.

Marble Hill Ct., 4-Adam D. and Jennifer L. White to Linlin and Jianfeng Zhu, $610,000.

Middlebrook Rd., 13023-Tina Wu to Sokhom and Lina M. Phann, $378,000.

Misty Meadow Terr., 19216-Joseph Strassberger to Latrice N. St. Clair, $235,000.

Mountain Lake Way, 13004, No. 803-Syam S. Menon and Rekha Vijayan to Kishorbhai Patel, $280,000.

Palmetto Cir., 13622-Deborah Bole to Shuangying Chen, Shu Tang Li and Miaoping Li, $365,000.

Pickering Ct., 39, No. 202-Scott Alexander Hagedorn to Claudette Degourville, $221,500.

Pine Ridge Lane, 18804, No. 1-3-Marco Antonio Vera Gonzales and Maria Hilda Pozo Guzman to Karam Chand and Monika Chandel, $225,000.

Rayfield Dr., 19455-Joseph P. Wu to Bereket Tamara, $395,000.

Rosebay Ct., 1, No. 601-Russell A. and Charlotte L. Ege to David L. and Margaret A. Joyce, $337,000.

Sanderling Pl., 13538-Hui An and Ping Zhu to Anthony Sae and Nance Sae Chua, $710,000.

Shore Harbour Dr., 20404, No. 3-G-Estate of Laura Freimanis to Lindy Ann Grindlay, $218,000.

Skip Jack Dr., 12113-Douglas S. Haggerty and Jessica Lyda to Kartrina Nichelle and Damon Arnette Daniel, $279,000.

Sky Blue Dr., 12441-Prasun Ghosh and Sharmila Sarbadhikary to Rahul Bhatia and Nikita Rajendra Joshi, $309,900.

Sparkling Water Dr., 18801, No. 8-Christie O. Simpson McKenzie and Christie S. Oates to Andrew M. and Claudia E. Pagano, $218,000.

Spinning Wheel Dr., 13519-Christopher J. and Kelly K. Parsons to Fengdi Chen and Changxin Feng, $474,900.

Spring Meadows Dr., 15200-Carrie A. Schaal to Phillip A. Fishman and Mary E. Pack, $770,000.

Summersong Lane, 20434-Keir and Natasha Soderberg to Mellissa Denae Bowman and Vinh Quang Au, $285,000.

Sunbright Lane, 20414-Todd Cunningham to Roya Jaseb, $380,000.

Tattershall Dr., 19302-Mathew C. and Christine A. Neigh to Kyuwoon Suh and Haekyung Choi, $612,500.

Thunderhead Dr., 13037-John T. and Erin A. Odorisio to Meunda Nakena Williams, $305,000.

Timber Oak Lane, 20152, No. 171-Rita A. Guagliardo to Charles A. Zuver, $395,000.

Trailside Way, 13002, No. 2-Salim Farazi and Runa Akhter to Natalie Nguyen Phan, Hoang Van Phan and Quyen Thi Nguyen, $217,000.

Twilight Ct., 13116-Dawn M. Horvath to Miguel and Janet Balbin, $279,900.

Wallich Way, 13025-Mateny Hill Corp. to Nicole Janine and Andrew Barnor, $552,685.

Walnut View Ct., 12917, No. 16-4-Stephen and Lisa Cosgrove to Sandra Milena Hincapie and Martha Cardenales, $240,000.

Webster Ct., 19709-David A. and Theresa Gauthier to Nicholas and Samantha Rae Darrell, $411,000.

Willow Spring Cir., 12526-Marceda H. Lavien to Domonique M. Griffin, $207,900.

Winterspoon Lane, 13679, No. 37-Keysha Walker to Cristina Guadalu Andrade Cruz and Jorge Alberto Andrade, $270,000.

Wyman Way, 20003-Christian A. Rivera and Katie Y. Nunez to Abraham A. Diaz and Jorge I. and Nidia L. Diaz Rivera, $288,000.

KENSINGTON AREA

Bangor Dr., 5310-Vladimir Papitashvili to Andrew and Julie S. Steenberge, $656,000.

Brookfield Dr., 4227-Jeffrey R. and Trisa A. Giuliani to Joseph A. Sliman and Kelly D. Huff, $1.23 million.

Campbell Dr., 9843-Mary J. and David L. Bahrs to Jarrod M. and Kelly McPhillips Frahm, $645,000.

Colchester Dr., 4219-Andrea Ann and Jerry Stephen Fries to Jenna K. and Daniel W. Romanoff, $565,500.

Dupont Ave., 3715-Lisa and David M. Schlesinger to John S., Edward A. and Elizabeth Triantis Blick, $500,000.

Edgewood Rd., 3325-Christine and Terrence Cullen to Babar Sultan and Afroza Ashsan, $632,000.

Farragut Ave., 3706-Mia L. Beers to Laura E. and Julian A. Lord, $815,000.

Glenridge St., 4014-Michele M. Dombo Construction Management to Alexander J. Neckles and Alexandra R. Hope, $1 million.

Knowles Ave., 4311-Anthony E. Manson and Seth Heilman to Oscar Montes and Brooke Hopper, $750,500.

McComas Ave., 3001-Jill E. Nyhus to Rosa Maria Munoz Bogren, $499,999.

Nimitz Rd., 3729-U.S. Bank to Mohamed Al Saadi, $342,000.

Prospect St., 3926-Arthur and Laurel Bonnie Berko to Gary and Christine Henehan, $850,000.

Thornwood Rd., 10005-Shirley T. Lau and Siu Wah Lee to Joshua A. and Erin T. Mathis, $595,000.

University Blvd. W., 3333, No. 104-Sarah and Sarah C. Tennant to Joel R. Fraser, $235,000.

University Blvd. W., 3355, No. 102-George J. Stoklas to Lori Ann Wright, $190,000.

Washington St., 3939-Aaron J. and Reva E. Snow to Timothy Alan and Julie Lee Beth Stelzig, $1.08 million.

Woodson Ave., 11107-Stephen Bradford Antle and estate of Jean L. Antle to Gerald B. Zapol, $370,000.

LAYTONSVILLE AREA

Brink Rd., 7801-Timothy L. and Vickie M. Shaw to Jawad and Sylvana Alharmoosh, $1.5 million.

Fitzgerald Dr., 22400-Cathryn D. Ballou to Phillip J. Poulin and Alice P. Carvalho, $599,000.

Harvest Knolls Way, 9623-Stephenie S. and Michael Husband to Linda Marie Iovanni, $499,000.

Huntmaster Dr., 21905-Anntoinette French Brown to Ronaldo J. and Rina M. Vargas, $624,000.

Log House Rd., 24205-Bijoy Joseph and Rosemol Tharu to Edgar E. Tabraj and Ofelia Guerra, $340,000.

Plum Creek Dr., 8216-Ricardo DeLeon and Deborah Yellin to Bradley D. Taylor, $640,000.

Rosewood Manor Lane, 7314-Glen Ramsey and Christine M. Williams to Min Han and Su Su Hlaing, $560,000.

Sweet Meadow Lane, 20205-Norman L. and Renee S.C. McCullough to Rasoul Naghavi Nia, $620,000.

Woodfield Rd., 20800-Gracanna Lynn Brady to Nardy Pardo, $461,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Apple Ridge Pl., 19820-Kenneth E. and Patricia A. Goodling to Dennis L. and Besilica Castaneda, $277,000.

Battery Bend Pl., 20307-Carolyn Creasman Kennedy to Juan G. Aznar and Jessica L. Mollard, $391,500.

Billings Ct., 19805-John J. and Brittany L. Boehm to Stephanie Portillo and Erlyn J. Gonzalez, $285,000.

Brassie Pl., 19439-Sergio Antonio Del Cid Gomez to Moises I. Martinez and Thania E. Flores, $150,000.

Brassie Way, 9610-Mina R. Farzin to Luis A. Rivera Serpas, $179,900.

Brooke Grove Ct., 19153-Shane A. and Amber J. Roach to Hector Hermogenes Sosa, $508,000.

Cape Anne Ct., 13-Rena D. Bhattacharyya and Qamar Ul Huda to Eric C. Sye and Jenna C. Henegar, $412,000.

Cove Ledge Ct., 10223-Michaelle L. Cruz and Marlon Deausen to Mercedes D. and Maria D. Cubias Castillo, $288,500.

Delcris Dr., 8729-Robert A. Haas to Alpha Oumar and Dalanda Bah, $345,000.

Docena Dr., 9721-May D.C. Wong to Carlos A. Brizuela Martinez and Franciany Estefany Amaya, $240,000.

Drexel Hill Pl., 8714-Rosa E. Gomez Diaz to Elmer A. Ramos, Alejandro L. Martinez and Fredy Donado, $210,000.

Eagleton Lane, 9421-Wilma and Phillip Schachter to William T. and Laura M. Brach, $320,000.

Frenchton Pl., 19347-Gabriel Vieira Leal to Vinh O. and Hiep O. Tran, $362,500.

Grazing Way, 20219-Jeffrey W. Schofield to Raymond and Auleen Cabahug, $269,000.

Hancock Bridge Pl., 20408-Gerald J. Donegan to Noah C. and Mishelle C. Iturriaga, $410,000.

Hawk Run Terr., 8527-Portia Shirani to Erica Jones, $318,000.

Highland Hall Dr., 20631-Nayantara L. Ranatunga and Nalinda Mavilmada to Hermann T. Gbobia and Cindy M. Lago, $390,000.

Lake Shore Dr., 9757-Michael J. Hourihan Jr. and Quan Ngo to Yesenia F. Joya and Maria Gaudalupe Aparicio Cortez, $248,000.

Marketree Cir., 8330-Kathleen M. Ellis to Kimberly D. Kelly, $440,000.

Meadow Fence Rd. N., 18929-Alan P. and Linda P. Nelson to Mohammad Peyrovi and Maryam Haerizadeh Yazdi, $435,000.

Mills Choice Rd., 19025, No. 4-Andrea Elbaune to Marcos R. Tamayo Olivier and Carla A. Luis, $80,000.

Nathans Pl., 18805-Francis M. and Ladda Cole to Feng Yen Li, $228,800.

Pier Point Pl., 18636-Zachary Patrick and Morgan Christine Ryan to Andrea M. Trigueros, $265,000.

Rainbowview Ct., 3-Mark E. and Mary Ann Redden to John Matthew Gondek, $475,000.

Ridgeline Dr., 10100-Elena and Philip Quintana to Sushma Kasarla, $205,000.

Roman Way, 19125-Iris Yuning Yu to Froilan Tolentino and Brenda Camero Orille, $399,500.

Sailfish Terr., 9847-Omeed Kabirbaik to Didier Armand Djike, $280,000.

Shadow Oak Dr., 9729-Bristol D. and Erika V. Reynolds to Jorge Izquierdo Quispe, $335,000.

Sparrow Valley Ct., 16-Mohinder S. Sodhi to Abraham A. and Irrine Lingat Buenviaje, $241,000.

Stedwick Rd., 10020, No. 203-Patricia Ann Thompson to Ann Chen and Ron Shalom Rosen, $160,240.

Strath Haven Dr., 20540-Shirley Charney Feldman to Jose R. Gomez De Jesus, $224,900.

Tambay Ct., 9922-Georgina Wiese to Alex Garcia and Katie Fuentes, $286,000.

Torrey Pond Pl., 20101-Debra Goldberg to Carolyn A. and Stephen M. Sullivan, $310,000.

Walkers Choice Rd., 18611, No. 2-RND Maryland Corp. to Mohammad Adan Siddiqi, $110,000.

Walkers Choice Rd., 18632, No. 6-Sequoyah Corp. to Dickson Amampeh, $129,900.

Waringwood Way, 20105-Marilyn J. Macht to Cynthia K. Montalvo and Humberto Cignarella, $337,000.

Wheelwright Dr., 19807-Joyce A. Amadi and Joyce J. Abichaker to Philippe Denis and Hanna Lee, $280,000.

Wheelwright Dr., 19855-Aejaz Anwer to Yianis Fournelis, $297,000.

Wild Apple Cir., 10264-Lauren Zack to John Hendrix and Dalia Smith, $295,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Cottrell Terr., 9814-Jose Antonio Iraheta and Jocelyn Suleyma Pacheco to Christopher B. and Sarah L. Tully, $380,000.

Edgewater Pkwy., 2000-Luigi and Stephenie M. Baccala to James H. Smith, $466,500.

New Hampshire Ave., 9712-Craig Gilbeaux to Lina F. Gomes, $270,000.

Stateside Dr., 1408-Daniel and Kelci House Schuler to Brittany Wilson, $343,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Alderton Lane, 1344-Mary Elizabeth Young to Taslima B. and Hosain T. Alam, $300,200.

Autumn Sage Lane, 1517-Mark S. and Nicole L. Urbanczyk to Michael Leroy and Sabina Shevanthi Conner, $625,000.

Baughman Dr., 15211-Robert C. and Patricia H. Fauver to Drew B. and Brittani R. Henschen, $650,000.

Beckenham Ct., 3113, No. 254B-Chris and Betty Lu Derocco to Jae Ho and Moon Ja Lim, $152,000.

Bel Pre Rd., 3744, No. 2-Rattana Krachachang to Selvi R. Argueta and Kelin M. Menendez Sagastume, $115,000.

Bel Pre Rd., 3942, No. 6-Temur Shah S. Alimi and Anissah Temur Alimi to Tint Kywe, $105,000.

Bison Ct., 13826-Raymond G. and Brenda N. Lande to Reza Siamak Nia and Sadaf Pournasr, $465,000.

Briggs Rd., 2700-Nadine Jones to Adolfo and Analis Cepeda, $412,000.

Candover Ct., 15014, No. 277-D-Susan D. and Eugene Filocco to Susan G. Goodman, $188,000.

Catamount Ct., 14201-Stefanos Ghebrehawariat to Abera C. Demissie and Amebet Sahlu, $368,000.

Chorley Woods Way, 3624, No. 3A-Scott Edward Cole and estate of Sally H. Gell to Lucy M. Oliva, $245,000.

Clear Shot Dr., 2814, No. 10-34-Jorge E. Alfaro to Rodney De Moraes, $220,000.

Cleese Ct., 14913, No. 4AD-Saule K. Miller to Michelle Iorio and Osvaldo Diaz Verdun, $210,000.

Dahill Rd., 4207-Steven C. Gilbert and Rebecca J. Blocher to Sarah Meger and David Schickert, $398,000.

Dauphine St., 13322-Altamash Ahmed to Katelyn Khanh Nguyen, $423,000.

Dewey Rd., 12312-18 Armatho Nesty Group Corp. to Eduardo and Aurorita Marcaida, $367,000.

Epping Rd., 12610-Brian Lear to Lily Lambert Raines and Michael Patrick Donovan, $390,000.

Fernhill Rd., 4312-Laura Escobar and estate of Maria A. Escobar to Marvin Benitez and Angela Benitez Villatoro, $325,000.

Fiske Terr., 3578, No. 142-A-Belinda H. and David Lawrence Meyer to Gregory D. and Eve Rados Marinik, $235,000.

Foggy Glen Ct., 1416-Alfred Nnam to Abiy Teka and Yewubdar Admasu, $664,900.

Gate Dr. E., 2308-Mary Nawabi to Cam Linh and Thi Phuong Thao Nguyen, $510,000.

Glen Eagles Dr., 3808-Algimantas Bartkus and estate of Frank J. Ventriglio to Daniel and Linda S. Kohn, $719,000.

Hathaway Dr., 13304-JTM Corp. to Antonio Hilson Delfino and Carlos I. Fuentes Chavez, $492,000.

Hewitt Ave., 3301, No. 201-Sooyon Lee to Hugo Francisco Villela, $103,000.

Hewitt Ave., 3435, No. 209-Anousha Nikjouian to Jolie Lai G. Ramirez, $227,500.

Hugo Cir., 1581-Brandon C. Loughery and John Pedlowe to Jamica Browne, $455,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-402-David R. Bayard and Pamela S. Whiting to Ronald Hammersley and Binh Tran, $121,500.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-615-Frank and Phyllis Baiocchi to Martin J. and Gail H. Karp, $202,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-104-Margaret and Glenn Thornton to Harry B. and Nancy N. Cohen, $319,900.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-712-Thomas W. Netter and Carol N. Stix to Eleanor J. Thompson, $175,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-425-Julio K. and Manuela Thoms to Catherine Lindenfelser, $148,500.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-907-William M. and Phyllis M. Taylor to Patrick D. and Janet Anne Bane, $279,000.

Joliet St., 3910-Roberts S. Chase to Katherine R. Murphy and Thomas G. Indelli, $398,700.

Leisure World Blvd. N., 2900, No. 102-Warren and Naomi Lichtenberg to David L. and Judith K. Lindley, $252,500.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 117-William G. and Caroline J. Herndon to Sara and Manuel Arias, $249,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 725-Eugene L. Krauss Jr. and Frances C. Cox to Nancy Correll, $353,000.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 311-Patreis King Richmond and Fred E. White to Apostolos and Panagiota Lappas, $220,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 610-6-Doris E. Perschau to Enna Dubrovsky, $124,900.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-531-Michael G. and Jeffrey M. Bridges to Robert and Mimi Schultz, $250,000.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 506-Astrid Ayrandjian Burrows and Ara Harout Ayrandjian to Deborah Bole, $187,500.

Massanutten Dr., 2333-Sudipto Banerjee and Somasree Dasgupta to Bakang Bakang Ba, $406,000.

Moonlight Trail Ct., 12-Jaclyn M. and Karl R. Kurz to Idongesit and Udeme Uwan Attang, $699,900.

Park Vista Ct., 22-Garrett V. Williams to Stacy Smith, $340,000.

Pennfield Cir., 14909, No. 3C-June P. Bartley and Mary Katherinie Bartley Ward to George Sinnott, $320,000.

Pine Orchard Dr., 15311, No. 87-3C-Frank Dunn Jr. to Stephen Andrew Van Albert, $125,000.

Rabbit Hollow Pl., 1502-Teralynn Elizabeth and Ryan Collins Marvel to Ivonna Edkins, $535,000.

Redspire Dr., 13371-Winchester Homes Inc. to Adedamola B. Omogbehin and Tracey R. Pool, $879,900.

Saint Helen Cir., 2938-Derrick J. and Jennifer G. Gingery to Carlos P. Arias and Monica Patricia Cuba, $425,000.

Sheraton St., 2904-John A. Vera to Walter E. Torres Munoz, $433,000.

Tabiona Cir., 2624-Donald W. and Joann M. Pearce to Pejman Taei Tehrani and Amirreza Azad, $275,600.

Valleyfield Dr., 14104, No. 11-5-Mia Yvonne Brown and Mia Yvonne Clarkson to Laurene Brown, $205,000.

Weller Rd., 2904-Gary B. and Valerie D. Tilkens to Manuel De Jesus Amaya Romero and America Aracely Sorto Villatoro, $370,000.

Woodwell Terr., 14216-Vera M. Zlidar and Stephen McCool to Christopher R. and Arina Chithavong Lester, $455,000.

OLNEY AREA

Bar Harbor Pl., 4241-Gina M. Celenza and Henry T. Kreuter Sr. to Alexander and Rose Bleiweis, $385,000.

Bluebell Lane, 18203-Hillary and David Wilburn to Francis K. and Evelyn B. Agyapong, $700,000.

Buehler Rd., 17815, No. 1-D-3-Stephen and Georgette Steckler to Dina Luz Robles, $162,000.

Dellabrooke St., 3617-Nancy and Gary Ackerman to Maureen E. Cutright and Edmond Rostand M. Nsheuko, $485,000.

Georgia Ave., 17504-Wilmington Trust and Citibank to Iglesia Renacer Pentecostes, $226,000.

King William Dr., 3409-Gregory John and Julie Ann Mardell Durrer to Bradley Allen and Meredith Ameling Light Maglinger, $750,000.

Macduff Ave., 17008-Kevin W. and Jennifer L. Kessler to Gabriel Hosep and Meghreeg Hamest Apkarian, $649,000.

Monitor Pl., 3710-William L. Mitchell and David A. Vignolo to Matthew C. Mascari and Heidi L. Smith, $700,000.

Old Baltimore Rd., 17127-Thomas James Aylward III and estate of Mary L. Aylward to Natalie Chenhua and Peter Richard Aylward, $387,257.

Parson Grove Ct., 1-Do Myung and Young Ran Hwang to Young Joon Park and Kelly Chu Goon, $530,000.

Ripley Manor Terr., 4618-Enrique and Melody Castellanos to Dennis Mataita Luyanje and Eunice W. Waweru, $443,000.

Saint Augustine Ct., 3235-Richard H. Nusbaum Jr. and Karen L. Sikora to Henock Legesse and Woubit Langano, $394,000.

Shotley Bridge Pl., 17813-Irene and Paul Russell to Zhanna Saakyants, $415,000.

Spartan Rd., 3204, No. 2-G-6-Jessica M. Greene to Rafael A. Marquez, $180,000.

Tothill Dr., 4804-Rebecca Louise Clark to John Palmer, $325,000.

Victoria Pl., 2230-Srinivas Dixit and Eileen Curtayne to Yun Song and Young Soo Cho, $865,000.

Winding Stone Cir., 4606-John and Yasmine Fischer to Amrita Ghosh and Sasikiran Balsa, $705,000.

POOLESVILLE AREA

Campbell Farm Rd., 17121-Arun G. and Catherine T. Gan to Chance and Amy Pearce, $475,000.

Hackett Ct., 21-Mark T. and Lisa M. Patterson to Mark S. and Lilian N. Vander Vort, $725,000.

McKernon Way, 18217-David J. O’Donnell and Catherine H. Singluff to Cary A. and Alicia D. Kellogg, $705,000.

Stearns Ct., 19900-Nicholas A. and Susan G. Kozauer to Mark Ramin and Adriane Panzera Afshar, $820,000.

Whites Ferry Rd., 20635-Catherine Angell and Sherri Farr to Jess C. Reed, $241,000.

POTOMAC AREA

Admirals Way, 10809-Deborah M. and Hall G. Van Vlack IV to Miguel D. and Teresa DeLeon Valero, $950,000.

Ardnave Pl., 10725-Akhil Jay and Roma Khanna to George T. and Letitia Conrad, $1.9 million.

Beall Mountain Rd., 11710-Ira and Linda Pastan to Chad Mitchell and Donna Marie Anthony, $1.2 million.

Beman Woods Way, 9630-E. Lynne and Charles Francis Kelley to David B. Helfand, $1.1 million.

Blueberry Ridge Ct., 17-Timothy J. Egan to Yoav Banai, $770,000.

Cadbury Ave., 7803-Harvey A. and Ferne P. Levine to Joshua Treydan Hatfield and Dixon Padgett Charles, $1.35 million.

Chartwell Manor Ct., 10022-Lisa Kollar Edmunds and Agatha E. Kollar to Qun Huang, $1.65 million.

Crossing Creek Rd., 10513-Kathleen R. Zanoff to Pavithra N. Gowda, $860,000.

Deborah Dr., 11634-Shawna Foord and William Fontaine Smith to Patrick and Megan Judge, $675,000.

Eldwick Way, 9409-Sebastino Bottio and Sonia F. Auda to Jonathan Fausto Norris, $850,000.

Falls Chapel Way, 9247-Louis W. and Kathleen M. Eighmey to Jianming Mao and Rong Jiang, $920,000.

Fox Run, 8303-U. Lun Wang and Diana Shu Fan Wang to Rory K. and Sean F. Calabrese, $734,900.

Gable Manor Ct., 10027-Caroline Brown to Carol Wilson and Thomas Q. Garvey III, $920,000.

Georgetowne Ct., 11607-Frederick M. and Rhoda Shulman to Maria Cristina and Fernando Arce, $685,000.

Goya Dr., 11917-Keith C. and Llana C. Molkner to Alan D. and Rachel I. Dodkowitz, $799,000.

Hackamore Dr., 7812-Robert J. and Linda H. Elliott to Christopher and Alyson Smith, $1.24 million.

Heatherton Lane, 7611-Hyon S. Chang and Jeong W. Ahn to Meihui Zhang, $515,000.

Ivymount Terr., 7821-Kristian D. and Jennifer M. Shappell to Joshua Z. Kantro and Deborah Y. Wassertzug, $860,000.

Lamplighter Lane, 10911-Oscar Garcia and Ana Benitez to Charles David and Alison Nicole Levingston, $1.3 million.

MacArthurBlvd., 10641-Denise M. Levin to Behfar and Sarah Rahmi, $1.28 million.

Mary Cassatt Dr., 7700-David and Sarit Dahan to Helen Sabzevari, $1.34 million.

Nantucket Terr., 10818-Dona H. Livaudais to Timothy J. and Maria Lorena Silvani Egan, $1.36 million.

Orchard Brook Terr., 12612-Karin Novak to Guobin Yu and Zi Yang, $859,000.

Park Potomac Ave., 12500, No. 206-Faith R. Goldstien to Harvey A. and Ferne P. Levine, $950,000.

Patriot Lane, 11417-Marla A. Schram to Hua Zhang and Guey Yuan Chang, $1.38 million.

Reynolds Ave., 11910-Robin Frederick Woollart to Elaine P. Wang, $868,000.

Sandalfoot Dr., 7929-David C. and Katie Z. Leavy to James Thurlow and Danielle Resnick, $1.55 million.

Sprinklewood Lane, 9334-Ahmed H. and Sharon D. Nagia to Yang and Xiaoyan Wang, $1.15 million.

Swains Lock Terr., 11531-Tejbir and Mirinjyot Phool to Shabnam Dadgar, $1.11 million.

Tobin Cir., 9417-Matthew J. and Suzette O’Connor to John A. and Alicia M. Phillips, $1.49 million.

Tuckerman Lane, 8408-Terrill Ewald to Junhua Qiu and Ba Ren, $840,000.

Turncrest Dr., 7905-Brian Jeffrey Morrison and Ann Buckland Evans to David E. Morrison and Hyeseon Kim, $700,000.

Wetherfield Lane, 12010-Raj Ananthanpillai and Radhika Rajagopalan to Lijun Ma and Yumei Fu, $1.16 million.

Whiterim Dr., 10923-Michael J. and Wendy L. Petruzzello to Addisalem Kabthyimer, $650,000.

Winterset Dr., 9416-Robert Taylor and Anna Lee Ripley to Chang Eun Jung and Joann Hyeyun Kang, $970,000.

ROCKVILLE AREA

Antigua Terr., 10840, No. 88-Kristin Harris and Evan Rosner to Shuang Wu, $399,500.

Azalea Dr., 762, No. 13-Kathleen Beall Whisner and Benjamin G. Beall Jr. to Belinda Krizek, $362,500.

Barbados Pl., 5907, No. 231-Michelle Lee to Anthony P. Petrillo and Ellen R. Pinter, $361,500.

Bou Ave., 5750, No. 1009-Serena Xuemeng Zhang to Eileen Darlih Sun Lee, $353,000.

Bou Ave., 5750, No. 1613-Anne B. Bahr to Kristie H. Lee, $350,000.

Braxfield Ct., 12407, No. 494-Michael H. McGahey to Lorena A. Waller, $175,000.

Brewer House Cir., 5717, No. 101-Lori D. Hoyland to Kamran Vafai and Shohreh Tataei, $424,000.

Bullard Cir., 4-Donald C. and Barbara E. Richardson to Adam R. and Elise M. Leighton, $1.2 million.

Cedarwood Dr., 11114, No. 199-Tamy E. Kim to Anita G. Choi and James Cheng, $362,000.

Circle Dr., 12700-James J. and Margaret M. Rast to Stefan and Jennifer Triandafilou, $690,000.

College Pkwy., 886, No. 304-Theodore C. Lydon to Wensheng Fan, $205,000.

Commonwealth Dr., 11405, No. 202-Hernan and Amalia Levy to Delano Keston Radgman, $385,000.

Creek Shore Dr., 4807-Heidi G. Elmendorf to Pedro H. Ferreira, $435,000.

Daybreak Ct., 11029-Sanjeev Tuli to Mark Wendel, $900,000.

Diamond Cove Terr., 15315, No. 10-7-Ali Tajdar to Richard Gray, $265,000.

Edson Lane, 5805, No. 302-Alexie and Irina Arnaoutova to Mikhail and Viktoria Belgorodsky, $425,000.

Englishman Dr., 10413, No. 22-Jeffrey A. Parker and Eric J. Roberts to Tarun and Sumi K. Sarin, $642,000.

Farm Haven Ct., 15-Janet Maldonado and estate of Helen Butenhoff to Ramon Zertuche and Alejandra Sanabria, $821,000.

Foxborough Cir., 9904-Kelly Ann Baugh to Zhi Yu and Joyce Lam, $604,000.

Glenmore Terr., 2317-Frank L. and Karen C. Scott to Daniel Garedew, $590,000.

Grandin Ave., 321-Adam and Aubrey Weinberg to Drew B. Boevers and Alison K. Grass, $370,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1218-Shau Ming Wei and Shy Yi Jea to Mary J. Englert, $289,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 821-Daniel Gordon to John S. Mielczarek, $265,000.

Guy Ct., 6-Bhaskar and Souparna Chakravarty to Qiang Chen and Shu Meng Wang, $535,000.

Hardy Pl., 199-Aaron P. and Melissa D. Fein to Joel B. Lewis, $565,000.

Howard Ave., 344-Unique Property Investment Group Corp. to Jordan and Edith A. Sandler, $435,000.

Ivy League Lane, 635, No. 23-139-Felix Yih Heng Wang to Timothy Barsotti, $480,000.

King Farm Blvd., 327, No. 101-Brian C. Link and Virginia A. Link Skinner to Smita Sharma and Seema Dhoop, $450,000.

Lambertina Pl., 13828-Larry and Leslie Williamowsky to Qizhao Wang and Yinghui Lu, $697,500.

Longwood Dr., 602-James S. and Josielyn Villanueva Concepcion to Christopher J. Deausen, $347,000.

Lynfield Dr. W., 631-Ann R. Knebel and Edward A. Kornegay to Richard and Nancy Basch Faster, $325,000.

Marsh Hollow Pl., 213, No. B-Ally Bank to Anne McKenna, $240,000.

Monroe St., 104, No. 301-Farid Srour Investment Properties Corp. to Edwin A. Pereira, $180,000.

Muriel St., 610-Michael T. Nalls and estate of Silva K. Thomasian to Hadas Nudler and Dor Israeli, $679,000.

New Mark Esplanade, 830-Judith Rudolph Shekhtman to Scott E. and Lindsay H. Tiell, $525,000.

Nicholson Lane, 5809, No. 607-Hala Sabry Khaled Sabry and estate of Ashraf Elattar to Steven J. and Esther Kaleko Kravitz, $470,000.

Old Farm Lane, 6519-John D. and Lana Bussard to Robert John Spanswick and Vicki Lynn Lyons, $1.9 million.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 1112-Christina Kuchta to Michael H. and Clarence P. Tong, $348,250.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 915-Celia W. Katz to Misato Murayama, $490,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1430-Shamai and Jeannette E. Kanter to Reza Motie, $470,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1107-Matthew R. and Melissa K. Lieberman to Collin C. Witt and So Jin Bing, $405,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1737-Randi Smith to Jasen Liang, $301,000.

Parklawn Dr., 11907, No. 301-JB Real Estate Investments Corp. to Ivan Loic Nlondock, $240,000.

Paxton Rd., 6609-Russell G. Wright and Dorothy K. Hall to Evan and Lisa Jacobson, $1.04 million.

Pleasant Dr., 1111-Amy Christine and Julie Brown to Timothy J. and Amy L. Brink, $666,000.

Potomac Oaks Dr., 11000-Jeffrey C. and Elvira M. Gonyo to Gaurang and Salony Maniar, $1.04 million.

Renwick Ct., 2-Vandana Mukhi and Ashish Bhatia to Thomas Charles Zeitzoff and Jocelyn Lee Miller, $660,000.

Ridgemont Ave., 400-Stanley A. and Susan M. Schwartzbart to Thomas M. Kellenberg and Olena S. Ftomova, $730,000.

Rockville Pike., 10500, No. 312-Joseph Vincent Dove to Amber S. Jones, $157,000.

Rockville Pike., 11801, No. 605-Edmond Benaim and the estate of Rahma Benaim to Solange De Moraes Rego, $238,500.

Rosemont Cir., 6101-Deutsche Bank National Trust Co. and Ocwen Loan Servicing Corp. to Katerina and Albert Andrawos, $1.31 million.

Sterling Ct., 15-Peter and Joelle Lynn Starefos to Asikadu Viswanathan, $630,000.

Stonestreet Ave. S., 708-David and Carol Davis to Nicholas Jason and Joanna Lynn Kotloski, $400,000.

Symphony Park Dr., 10892-James M. and Barbara A. Barry to Sarah M. Speirs and Anthony M. Ruiz, $1.28 million.

Topping Rd., 4707-Susan D. and John F. Andrykovitch to Yushih S. and David Hunag, $518,000.

Valerian Lane, 5977-Adam N. and Emily Cara Greenberg to Benjamin Gordon and Olga Grishko, $780,000.

Vanderbilt Cir., 10028-Claudia Ann Kahn to Sara Dehghan and Behnood Mokri, $535,000.

Winding Rose Dr., 437-Arun M. and Julie R. Rajappa to Ian Morris Myers, $600,000.

Wyaconda Rd., 4722-Teresa Smith Zemel and George J. Smith to Kathryn Lee Aughenbaugh, $439,000.

SANDY SPRING AREA

Brooke Rd., 18545-Infinity Nursing Services Inc. to Gary Aristide and Paul Charles, $364,000.

Olney Sandy Spring Rd., 1010-NVR Inc. to Tolulope Ayodele and Lydia Olanike Adeniji, $550,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Amber Ridge Cir., 12000, No. A-104-Mildred Gardner to Edward and Joyce Mai, $185,500.

Amber Ridge Dr., 20809-Sandra Celona and estate of Jerold D. Blutman to Andy L. Ros, $269,545.

Appledowre Way, 11428, No. 32-Ching Ming Li and Piling Lee to Yashica Valentine and Bobby Kearse, $242,000.

Cabana Dr., 20305-Tao Ma to Mohammed P. and Memuna Fornah, $322,000.

Cross Laurel Ct., 6-Thnah Trinh to Charles Davenport, $230,000.

Dunstable Cir., 19924, No. 206-Kevin R. Douglas to Sean C. Harvey Jr., $220,000.

Foxwood Terr., 20415-Mozaffar and Maria Veronica Kheradmand to Asa Christian Mayo and Cressi C. Boston, $597,000.

Gateshead Cir., 19938, No. 605-Raymond J. Desilets and So Ying Chin Desilets to Rhonda Lynn Sessa, $235,000.

Halethorpe Lane, 20122, No. 174-Dennis P. Dunn and estate of Debbie L. Dunn to Raymond C. and Huong T. Coleman, $205,000.

Hickory Forest Way, 21104-Beng Hong Loh to Erfan Khazaee Torshizi, $540,000.

Macintosh Lane, 20108, No. 31-Someshwar and Sridevi Sharvirala to Kiet Anh Nguyen, $380,000.

Mill Pond Terr., 20386-Minh T. Cao and Nguyet M. Nguyen to Khiem Han Lam and Ngoc Dung R. Le, $580,000.

Saint Johnsbury Lane, 19101-Ana P. and Alexander Ramos to Wilmins E. Suarez Rosado, $355,000.

Stoney Point Pl., 11406-Bryan C. and Carleigh B. McClelland to Maria N. Pineda Ramos and Blanca L. Alvarado, $227,500.

Theseus Terr., 20912-Joseph Harold and Joe Mauceri to Bin Zhang and Kwan Ying Zhang Yeung, $483,000.

Valley Bend Ct., 2-Debra Diane Thorpe Haeder to Ricardo Rene Valladares, Hilda Patricia Martinez D. Valladares and Ricardo H. Valladares Martinez, $304,900.

Wheatfield Dr., 19217-Mansukh V. and Jyothi Sakhawala to Johnny Kim and Jimna Kou, $536,500.

SILVER SPRING AREA

Belmont Ct., 14-Kerstin and Karl Schmidt to Todd K. Gardner and Archana Pyati, $770,000.

Capitol View Ave., 10120-Scott M. and Meghan C. Straub to Douglas Patrick McEnerney and Erin Elizabeth Koepke, $585,000.

Columbia Blvd., 9420-Howard T. and Kerry Weil Tripp to Cynthia L. Stauffer, $635,000.

Dale Dr., 1309-Gary L. Hewitt and Madere M. Olivar to David Peter O’Brien, $690,000.

Eastern Ave., 7915, No. 808-Ismail Fredener and Vania Broderick Dursun to Oluwaseyi Adekunle, $333,000.

Ellis St., 2207-Dimitry Medne to Kevin Nguyen and Kathy Tran, $520,000.

Fenwick Lane, 1320, No. 206-Shayla A. Hines to Natasha Dorsainvil, $245,000.

Fenwick Lane, 1320, No. 609-Emma Peterson and Kyla Dehart to Lucas I. Villalobos Gonzalez, $257,000.

Forest Grove Dr., 9709-Robert M. Anastasi to Joshua and Diane Lin Cole, $520,000.

Lansdowne Way, 1912-Nat N. and Melissa S. Polito to Matthew Douglas and Amanda Zigmond, $554,500.

Luzerne Ave., 2229-Ronald A. Newmyer to Lauren Greenberger and Jacob Kenneth Boylan, $435,000.

Lyttonsville Rd., 1929-Dalton L. Lane to Wendy Z. Moran, $165,000.

Milford Ave., 8707-Gustavo and Blanca Delgado to Adrienne Vollmer and Richard Dale Baxley, $615,000.

Newcastle Ave., 2908-David D. Therriault and Sandra C. Wright to Hector Sigala, $623,500.

Oswego Ave., 45-Suzan J. Klein to Alexander G. Scoufis and Alexandra R. Mann, $394,000.

Richmond Ave., 729-Joseph Lopes and Maria Lilia Patrao to Matthew Dantas McCutcheon and Tracy A. Buro, $530,000.

Thayer Ave., 575, No. 202-Anita Sauterne to Hector H. Coronel Quispe and Amparo Lierena Moscoso, $145,000.

Washington Ave., 2217-Kimberly and Kimberly D. Snyder to Robyn Richardson, $200,000.

Woodland Dr., 8804-R. Stephen and Sarah S. Diehl to Ethan Alpern and Meredith Sheren, $640,000.

SPENCERVILLE AREA

Parrs Ridge Dr., 1408-Michael W. and Marian M. Hunt to Edward Perez Morales and Cindy J. Mayorga, $485,000.

TAKOMA PARK AREA

Domer Ave., 206-Robert Nichols to Mary Donn Jordan, $970,000.

Elson Pl., 1321-Lawernce S. Wolfarth to Meghan Elizabeth and Anne Margaret Hottel Cox, $465,000.

Flower Ave., 8414, No. 1-Tim Colon to Jesus Antonio Castillo, $153,000.

Jackson Ave., 7505-Rolf J. Pendall and Leda M. Black to Maria and Morgan Wright, $770,000.

Lee Ave., 8-Audrey Lassiter and estate of Ronald Lee Lassiter to Peter H.C. Carlson and Megan C. Gibson, $520,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 606-Erika Dalgado Hernandez to Jackeline Yvette Stewart Johnson, $215,270.

Philadelphia Ave., 48-Nicholas and Sara Wiskerchen to Erin Elizabeth Kepplinger, $755,000.

Spring Ave., 217-Eric and Margert Holt to Masaru and Fumiko Maeno, $510,000.

16th Ave., 7217-April A. Engram to Adia K. Brown, $319,000.

TWINBROOK AREA

Baltimore Rd., 1016-Moises B. Romero to Paul A. La Crosse, $410,000.

Deertree Lane, 2003-Sherry D. White to Jessica Barber and Edward B. and Rochelle M. Kohn, $547,500.

Gilbert Rd., 1024-William Alan and Lisa Diana Hinde to Dimosthenis A. Kolouas Jr. and Vesela P. Georgieva, $360,000.

Lewis Ave., 1900-Hartford R. Kirchiro to Francis Donalbain Chukwu, $440,000.

Maple Ave., 1116-Luciano and Erodita Reyes to Xinfeng Hu, $389,000.

Ridgway Ave., 5801-Bedrock Rentals Corp. to Artem A. Chanturiya, $347,000.

Wade Ave., 803-Nahal Kardan to Curtis Clemons and Fiona Lanigan, $350,000.

WHEATON AREA

Adams Dr., 4008-Estate of William F. O’Brien to Nasreen Akhtar, $335,000.

Amherst Ave., 11026-Akeia P. Conner to Jack Liu Shis, $530,000.

Arbor View Rd., 1617-Miriam Lippman and John Moran to Redeat Mulat, $498,000.

Auth Lane, 11717-Benjamin Paul and Jeremy Edward Litten to David R. and Tamar K. Volosov, $575,000.

Bucknell Terr., 2128, No. 31-Katherine L. Mervis to Elaine M. and Sharon Wong, $350,000.

Cascade Pl., 10513-Ulysses G. and Shirley A. Burke Washington to Victor Duong Donge, $475,000.

College View Dr., 11703-David J. and Julie C. Stephenson to Elizabeth Marie Larabell and William James Ryan Manel, $475,000.

Conover Dr., 10404-Diane and Herbert Jeter to Alexandra Ann Zeigler and Anderson Banks Plunket, $475,000.

Dawson Ave., 3010-Sam B. Baran to Luz Andrea Mejia Figueroa and Elder Esau Sagastume Giron, $310,000.

Dennis Ave., 2504-Bret R. and Jennifer Rodriguez Zdanowicz to Nicholas B.K. and Fallon S.S. Hitchens, $399,000.

Florin St., 1703-Leslie A. Goeringer to Ruben D. and Iliana G. Ramos, $405,000.

Georgia Ave., 9900, No. 27-102-Gregory Nibritoo to Robert E. Ruloff and K. Dwayne Louk, $175,000.

Glenhaven Dr., 10704-Harold Corman to Alex Robert Champion and Rachel A. Salyer, $405,000.

Hardy Ave., 3003-A. A. and Janet B. Walker to Arthur Geary Neal, $278,000.

Henderson Ave., 2600-Thomas and Amy Boylan to Gregory R. and Kimberly A. Miller, $420,000.

Highview Ave., 11602-Larry R. and Marilyn Weinstein to Megan A. McAleer, $370,000.

Huntley Pl., 10502-Tyler V. and Amy S. Ray to Taryn L. Queen and Daniel G. Baynham, $431,000.

Jennings Rd., 2513-Guinevere Chun to Jocelyn Marie and Phillip Anderson Bailey, $540,000.

Kersey Rd., 1126-Harold S. and Sabine Himmelfarb to Sandie Robin Thurman, $635,000.

Ladd St., 1609-Donna Marie Calacone and Karen Doree Huneven to Ryan Patrick Costello and Raquel Farah Robison, $485,000.

Lockhart Pl., 11509-Jose M. and Maria S. Ascencio to Jeremias G. and Iris J. Sosa, $422,500.

Monticello Ave., 11501-Faye Deborah Gershon to Steven J. Orlansky, $580,000.

Orebaugh Ave., 11515-Real Estate Investment Firm MD Corp. to Joshua D. and Tera M. Bruegger and Amy J. Bellefeuille, $380,000.

Plyers Mill Rd., 2505-Vera Y. Aragon to Teresa Quitugua, $375,000.

Rocky Mount Way, 10963-Hsiao Chiang Yu to Robin Froehlich, $445,000.

University Blvd. W., 1111, No. 410-A-Maria Corrie Warella to Marie A. Vaughan, $115,000.

University Blvd. W., 1121, No. 1304-B-John W. Cahill to Allyson Mary and Kelly Ann Johnson, $128,000.

Veirs Mill Rd., 11602-Francis Robles to Bessi Y. Beltran Portillo, Erika Y. Beltran and Salvador Angel Flores, $376,750.

Winding Waye Lane, 1612-Diane E. Dollar to Thai V. and Kim Lan Nguyen, and Phi Hoang and Yen Phung Vo, $435,000.

ADAMSTOWN AREA

Bear Branch Rd., 7411-Michael E. and Susan R. Oehmig to Jesse N. and Sarah Gonzalez Bocinski, $445,000.

Yorkshire Ct., 3329-John L. and Margaret Anne Johnson to Derrick J. Linthicum and Kimberly J. Ryan, $460,000.

BRUNSWICK AREA

Brunswick St., 530-John R. Hastelein to Jessica E. Castellanos and Julio E. Castellanos Cantarero, $219,000.

Pepperidge Pl., 221-Michael E. and Jennifer Kozicki to Loong and Jake Holdridge, $280,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Brockton Dr., 3334-Michael A. and Kimberly F. Harrison to Sarah and Scott Wynocker, $399,999.

Gapland Rd., 5519-Robin Miller and Patricia Power to Anastasia Borovikov and Jackson Frazier, $305,000.

Shadywood Dr., 3851, No. 3B-Glenn A. Martin to Stephen Joshua Smith, $130,000.

Westport Dr., 3409-James R. and Jaclyn Willis Shoemaker to Kevin D. and Heather S. Shawver, $445,000.

EMMITSBURG AREA

Hampton Valley Rd., 8629-Roy Albert and Constance McGlauglin to Charles and Jennifer Sayler, $277,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alan Linton Blvd. E., 6554-DR Horton Inc. to Edward P. Ongweso, $530,250.

Ballenger Creek Pike., 4204-Earl J. and Nancy C. Hendrickson to Scott Daniel and Stacey Ann Tuomey, $359,500.

Britannic Pl., 6523-DR Horton Inc. to Tilahun T. Bonge and Berhanemeskle Kassaye, $350,000.

Calverton Dr., 6480-NVR Inc. to Melissa Wesley, $229,990.

Clifton Rd. S., 6653-Joseph C. and Royan E. Breda to Carl S. and Elisabeth Catalano Appleton, $650,000.

Continental Dr., 5104-MB Westview South 55 SF Corp. to Peter and Elizabeth Williams, $487,570.

Crabapple Dr., 5688-Dinah Wynne and Carolyn Fitzwater Freed to Diane H. Rundell, $240,000.

Delegate Pl., 7205-US Home Corp. and Lennar Corp. to Paul Joseph Hawkins, $362,865.

Duke Ct., 5305-David S. Schwab to Brandon Jefferson Tobias, $265,000.

Ellrose Ct., 510-Yanira Del Carmen Romero De Mendez and Miguel Angel Beltran to Victor Juarez, $185,000.

Forum Sq., 6008-Calaltanic Group Inc. to Heather Flickinger, $332,207.

Glenmeadow Ct., 7178-U.S. Bank to Robert and Leah Perry, $172,200.

Himes Ave., 621, No. IV109-U. S. Bank to Rebecca Eng and Kenneth Lou, $135,000.

Ivywood Dr. S., 5231-Wilson and Jody Rugel to Richard and Jeanette N. Casabar, $420,000.

Judicial Mews, 7135-US Home Corp. and Lennar Corp. to Annie Delma Lecointe, $325,515.

Krantz Dr., 5972-Calatlantic Group Inc. to Emmanuel Adetunji, $287,225.

Madigan Trail, 6310-NVR Inc. to Oscar and Mary Goode, $467,907.

McGrath Pl., 6636-Carolina Garcia to Laura Andrea Rueda Rivera and Joseph Harold Pena Tempo, $268,500.

Murray Terr., 6155-Calatlantic Group Inc. to Karl Otto, $297,990.

Posey St., 6161-Calatlantic Group Inc. to Durrell and Jessica Briana Townsend, $346,225.

Reigate Ct., 5082-Darren and Carol Lynn Ferlisi to Amber Nacole Johnson, $453,100.

Sandpiper Ct., 6736-Lisa Petronchak to Nicholas A. and Amber R. Turtz, $250,000.

Stone Rd., 5453-Stacey L. and Clinton W. Brown to Charles H. and Kathleen A. Majane, $329,900.

Teen Barnes Rd., 4836-Stephanie A. Eeckhout and Marie A. Bissonnette to John H. and Kimberly R. McGee, $347,000.

Upper Mill Terr. S., 5420-HSBC Bank to Yan Zhang and Zhiheng Yu, $211,050.

Westcott Cir., 5502-Daniel M. and Angela M. Flanagan to Ebenezer and Amechi Oloyede, $258,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Adam Rd., 302-Lark Suzette and Franklin R. Abrecht to Paul Kuehnert and Kathryn Anne Pecora, $229,000.

Arbor Square Dr., 3031-Karen C. Ferguson Wall to Dexter Fredericks, $332,900.

Bear Den Rd., 2457-Megan K. and Patrick A. Wheeler to Heather A. and Robert E. Wandell II, $264,000.

Berry Rose Ct., 1601, No. 4-Michael P. and Sandra D. Trout to Jennifer N. Wolfrey, $162,500.

Blue Heron Dr., 8207, No. 1D-Waldo B. and Donna Harshberger to Sheila Thompson, $177,000.

Bridle Path Cir., 7708-William P. Bartlett Jr. to Sam David Van Reuter and Audrey Anna De Caussin, $285,000.

Castle Rock Rd., 1745-Scott Nye and John Hair to Willie L. and Aretha H. Forbes, $385,000.

Cherokee Trail, 906-Estate of Grace Angleberger to Andrew D. Ahrens, $231,500.

Dance Hall Rd., 7814-Bruce Thomas Joy to Cathy S. and Alan D. Joy, $490,000.

Flagstone Ct., 6087-James J. Byrd III to Bradley James and Abigail Kathleen Shearer, $287,000.

Glen Valley Terr., 6260, No. 7H-Hilda Johnson to Janice C. McLoon, $190,000.

Holden Rd., 732-Michael Neal and Anne Arocha Marantz to Sean P. Kenndy, $500,000.

Hope Cir., 195-Allison J. Bodine to Katherine Anne Magaha, $155,000.

Jubal Way, 921-Joyce S. Pratt to Joshua and Tiffany Pratt, $217,500.

Lindley Rd., 1008-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Kenneth Ward and Susan June Weinstein, $463,345.

Market St. N., 1318-Nick Simmons to Jacob Hatch, $335,000.

McMurray St., 7-Nancy Purinton and Thomas M. Cuff to Sara Amanda Dickey, $242,000.

Monocacy Ford Rd., 2613-Laurie A. and Karl V. Kyhl to Sharon Lynn Copley, $354,900.

Motter Ave., 835-Eric Richard Hall and Laura Meredith Favin to Penelope A. Taylor, $361,000.

Plantation Rd., 6921-Michael Allwein to Paul and Ann Marie Greenwood, $265,000.

Rippling Brook Rd., 2401-Ovune Ogut to Christina Elizabeth Lindsay, $330,000.

Shirley Ct., 9204-Jason A. and Jennifer Stewart to Duane O’Connell and Holly Nicole Blank Adams, $241,000.

Staley Ave., 1209-John L. and Patricia Ann Lawton to Jordan P. and Adrienne S. Hoellman, $350,000.

Waterside Dr., 2520, No. 114-Cecelia Wett and estate of John Wett Jr. to Virginia D. Remsberg, $234,900.

White Oak Dr., 6209-Richard and Sandra Carter to David N. and Joyce A. Looney, $372,000.

Fourth St. E., 26-Seryozha S. Kadel to Danielle V. Roberson, $322,500.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Andover Lane, 1628-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Luis A. Diaz, $213,000.

Bethel Rd., 10004-Janice Elaine Nichols to Alan J. Saunders, $319,000.

Charleston Lane, 103-Donna Salisbury and Paul F. Friedmann to James Russell and Mary Elizabeth Moore, $215,000.

Crossing Stone Ct., 1933-Brenda J. Smith to Maria L. Schmidt, $264,999.

Granalta Cir., 7315-Department of Veterans Affairs to Kevin D. Plitt, $238,250.

Harpers Way, 134-Anne C. Ruiz and Anne C. Flora to Teresa H. McTamany, $229,900.

Infantry Dr., 2125-Paul A. and Charlotte Oswald to William and Valerie Zahuranec, $429,000.

Lakeside Dr., 2426-Johann H. Wagner to John M. and Anna Maestri, $269,000.

Mojave Ct., 8114-Robert A. Kenyon to Robert J. and Patricia A. Ailes, $751,300.

Parkview Dr., 7305-Alan D. and Cathy S. Joy to Krista L. McDonald, $340,000.

Rocky Springs Rd., 1395-Nancy Rivera to Isamar and Jeff Bonny, $229,000.

Stillwater Ct., 7189-Daniel J. Elder and Stephanie R. Vincent to Samantha Marie Smith, $426,500.

Truett Way, 2007-Day Development Co. Corp. and Greentree Homes to Annette Y. Oliver, $458,000.

Weybridge Rd., 1810-Pallop and Nuapan Chareonvootitam to Abu Sayed and Rahima Akter, $500,000.

Wilson Pl., 533-Patricia G. Gallucci and Vanessa Chrisafis to Aaron Bethea Rogers and Adriana Bon Ramos, $300,000.

IJAMSVILLE AREA

Ball Rd., 8932-Kevin P. Carson to Benjamin and Megan Hyrkas, $440,000.

Broadmoor Terr. S., 6501-Richard P. and Elizabeth W. Starrs to Robert M. and Lesvia J. Robinson, $634,900.

Fairgreene Way, 5221-Richard L. Collins Jr. and estate of Richard L. Collins to James E. and Amanda L. Bales, $480,000.

Jeffro Ct., 11205-Richard D. and Helene M. Williams to Damien Denzler and Regina Marie Edwards, $650,000.

Rochefort St., 5857-NVR Inc. to Padmapriya Yalakki, $299,000.

KNOXVILLE AREA

Petersville Rd., 3670-Kim M. and Robert L. Murray to Robert Cass Elliott, $319,900.

LIBERTYTOWN AREA

Bunker Hill Rd., 12750-Paul J. and Sherry Nolen to Jamie Olen and Erin Hinkle Bowden, $330,000.

MIDDLETOWN AREA

Burkittsville Rd., 6775-Michael A. House to Maria Carrasco, $665,000.

Jefferson St. S., 334-John Edwin and Beth Ann Hartner to Heather N. Wilhelm, $335,000.

Mason Dr., 7410-Doraine W. and Jack L. Dundee to Thomas Willson, $370,000.

Shale Ct., 7099-Brett Maceikis to John and Amy Davis Tobin, $300,000.

MONROVIA AREA

Greystone Dr., 12051-Lawrence A. and Patricia C. Woltz to Jason and Michelle Glassow, $525,000.

Mid County Dr., 11932-Hugh R. and Grace V. Brown to Ramon Amoldo Lara, $353,500.

Runkles Dr., 3530-Deron L. and Sheryl A. Meador to Stanley L. and Olivia L. Nelson, $414,000.

Treeview Lane, 11308-Darby L. Thomas to Samuel W. and Jennifer Erin Jones, $345,000.

MULLINIX AREA

Marianne Dr., 4800-Wendy Kerr to Rebecca A. and Adam Hallenbeck, $522,000.

Rambling Sunset Cir., 515-Mike W. and Donna W. O’Neill to Christopher and Rosemary T. Finley, $522,000.

MYERSVILLE AREA

Easterday Rd., 10413-Lori Beth Moore and Daniel Robert Omick to Kenneth J. and Kimberly A. Demith, $500,000.

Mountain Terr., 208-Heather N. Wilhelm to Amber N. Carr, $230,000.

Woodland Way Rd., 11507-Crystal C. Chamberlain to Michael and Ann C. McGreevy, $375,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Beach Dr. E., 6623-Eric R. Beard to Amanda Lauren Rosti, $255,000.

Chickadee Lane, 6805-Ryan Legacy Builders Inc. to M. Emily and Timothy Jenness, $348,440.

Moss Rock Ct., 11854-Pamela Rizzuti Kucsan to Andrew and Christina Ann Chairell, $457,000.

Roy Ct., 5513-John and Melinda W. Murnane to Scott L. Dunn, $320,000.

Steamboat Way S., 6156-Robert and Cheryl Baker to Samantha Baker, $255,000.

NEW MIDWAY-LADIESBURG AREA

Renner Rd., 11909-Dorothy L. and Earl Charles Crabbs to Amanda C. and Joseph P. Camilleri, $325,000.

POINT OF ROCKS AREA

Canal Run Dr., 1755-Jack G. and Elizabeth A. Heyer to Asheigh L. Smith and James Gregory Bacinski, $363,001.

SABILLASVILLE AREA

Brown Rd., 14354-Darren L. Rice to Brett P. Eaton and Christina M. Yanez, $344,000.

THURMONT AREA

Catoctin Furnace Rd., 12921-George Richard Broadway Jr. to Jody L. and Tracie R. Gilbert, $440,000.

Easy St., 7-James Franklin Black to Luis A. Rodriguez and Kaylee Rodriguez Torres, $220,000.

Graceham Rd., 14009-Steven and Bridget Nicholson to Ethan M. and Mary T. Hood, $238,000.

Ore Mill Pl., 10-Dawn E. Hawes to Chad Thomas Brown and Lindsay Kelly, $269,900.

William Dr., 9-Gary E. and Rebecca Ann Remsburg to Thomas J. Baust and Alison M. Benjamin, $245,000.

URBANA AREA

Belgrave Cir., 4008-Kelley M. Allison to Uzoma and Ijeoma Nwakuche, $790,000.

Brigadoon Way, 9402-Vin Investments Corp. to Lynne B. and Francis X. Watkins, $389,900.

Holborn Pl., 3561-Ryan Robert Rea to Matthew J. and Rachel P. Kalstein, $307,000.

Katherine Way, 3597-Andre Henry to Ajit and Guncha Chawla, $410,000.

Royal Crest Cir., 9665-Nandan T. and Kirtida N. Vani to Sandeep M. Koorse and Megan E. Rohm, $540,000.

Shady Pines Dr., 8805-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Manasseh and Cyndy Abijah, $429,990.

Sprigg St. S., 3544-Christopher D. and Ann Marie Nixon to Hui Wang, $358,000.

Tabard Lane, 3569-Marcus and Erin Gross to Mohammed Kafiullah Rahamatulla, $369,900.

Timber Green Dr., 3507-Dream Finders Homes Corp. to Sergei Sergeievich and Jennifer L. Biryukov, $602,622.

WALKERSVILLE AREA

Adams Way, 105-Heather Scheuerman to Raven K. Jones, $240,000.

Fallsworth Ct., 315-Patricia J. Anderson and Christine A. Trullson to Nancy Ann Twenhafel, $365,000.

Hampton Pl., 62-George N. and Sally J. Walton to Christopher and Sarah Jones, $263,000.

Stauffer Rd., 8836-William A. and Ranchel A. Brandenburg to Daniel Camacho and Abel Camacho Perez, $310,000.

WOODSBORO AREA

Dorcus Rd., 10713-Ernest W. and Lisa M. Payne to Ronald Jason Cline and Sara Beam, $353,000.

Woodsboro Rd., 9905-Frances S. Jones to Richard B. Stine Jr., $236,000.