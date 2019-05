Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in August 2018 were provided by Black Knight Inc.

ASHTON AREA

Ashton Rd., 1711-Thomas McMullen to Daniel Min, $895,000.

Hidden Garden Lane, 17710-Sharon E. DeMarco to Andrew S. and Angela K. Macalpine, $710,000.

Patuxent Dr., 1405-Tammy M. Bond and Dorothy Louise Balderson to Jose A. Viera and Jessica Ramos, $481,000.

Tucker Lane, 900-Jong Tae and Bo Ok Hyon to Benedict Ijomah, $980,000.

ASPEN HILL AREA

Arctic Ave., 14003-Apex Investments & Strategies Corp. to Michael J. Rosamond and Hua Jin, $555,000.

Baltimore Rd., 2507, No. 4-Adam A. Belida to Thuani D. Oliveira Savinova and Nikita Vladimirovich Savinov, $195,000.

Basswood Ct., 15300-Stanley M. and Rosilyn M. Neuder to Aquilino L. and Jessica Y. Tineo, $575,000.

Bel Pre Rd., 4904-Richard M. and Mary I. Marth to Guanquan Han and Yuxia Lin, $485,000.

Burnside Dr., 5556-Thomas F. Duncan and Navee C. Lange to Christine D. and William Barrett, $315,000.

Cosmos Ct., 15109-Michael L. and Sondra L. Romeres to Alex M. and Tamara P. Moore, $660,000.

Flint Rock Terr., 14106-Richard P. and Mary C. Haller to Joseph Shender and Cary Levy, $513,500.

Gaines Ave., 14309-Edward and Alexa Siegfried to Katherine Winfree, $475,000.

Jupiter St., 4411-Eric Milton and Denise Exeter Eskelsen to Wilmer S. Meneces Beza, $400,000.

Magellan Ave., 13311-Isalda M. Kendall to Frederick W. Gesell and Katherine K. Bain, $425,000.

Marianna Dr., 13916-Virginia L. and Ernest M. Carr to Eduardo L. Flores and Maria Ortiz Hernandez, $405,000.

Norbeck Rd., 4512-David and Robin Tacchetti to Sergey and Julia Dementyeva, $580,000.

Pecan Dr., 14404-Joel and Jan Soldan to Katherine Parce France and Marjorie B. Parce, $518,000.

Rosecroft Rd., 15217-Evan C. and Kristen Reese to Joshua and Amy Burgess, $769,000.

Tallahassee Ave., 4610-Russell B. Putman to Humberto Horacio Estrada, and Edith Lourdes and Rossi Ineria Ramos Osca, $380,000.

White Willow Lane, 15500-Margaret M. and Andrew T. Schwartz to Norman Earl Godwin III, $680,000.

BETHESDA AREA

Acacia Ave., 5215-Alex Zlotnikov and Irene Haggarty to Jordan Zane and Heidi Brazer Tacktill, $950,000.

Anniston Rd., 5912-Aileen M. and Michael B. Shaffer to Bhakti Hansoti and Aditya Kasarabada, $1.45 million.

Baldwin Ct., 10107-Grace L. and Anne L. Wang to Dennis S. Fehr and Jing Zhang, $860,000.

Battery Lane, 5000, No. 207-Richard S. Martin to Ilona Shtrom and Fabrice Sarciaux, $465,000.

Beech Tree Rd., 8209-Estate of Luis Ratinoff and Ines R. Barlerin to Hao Wei Wang and Shu Ping Chen, $800,000.

Blackistone Rd., 5309-Kip A. Weissman to Steven Erik Seitz and Parisa Haghenas, $1.41 million.

Brookes Hill Ct., 6505-Jonathan W. Cummings II to Zamaneh Afshinfard and Mehradad Bolouri, $810,000.

Burdette Rd., 8300, No. 228-FH Bethesda Corp. to Don M. and Madeleine W. Coleman, $916,637.

Burdette Rd., 8300, No. 405-Irvin Eugene Ball to Edward C. Turner and Martha Saenz, $797,000.

Burdette Rd., 8300, No. 454-FH Bethesda SL RCU Corp. and Sunrise Bethesda SL RCU Corp. to Joan Plotkin, $410,972.

Burdette Rd., 8300, No. 555-Susan L. Sanders and estate of Thomas D. Wilcox to James L. Buckley, $615,000.

Burdette Rd., 9121-Michael and Jeannine Berkman to Lassaad A. Turki and Neila Gharsallah, $5.1 million.

Buttermere Lane, 6802-Norman B. Handler and Richard L. Cumberlin to Xiaoming He and Rui Zhang, $677,500.

Cape Cod Ct., 5108-Robert A. and Adrienne R. Nelson to Paul A. and Nicole E. Sheehy, $1.8 million.

Cedarcrest Dr., 9216-Laila Fouzi El Asmar to Brendan Robert and Katie Elizabeth Stickles, $788,000.

Clearwood Rd., 6233-Janice L. Epstein to Mark E. Luther, $700,000.

Cromwell Dr., 5810-Patricia Sweeney to Bryn C. Greenleaf, $1.23 million.

Dickens Ave., 9907-Robert C. and Glenda L. Henning to Frank and Roxanne Nagurney, $740,000.

Durbin Rd., 5816-Mohammed Vazir and Sithy F. Muhsin to Mandana Tavakoli and Mohsen Moghisi, $950,000.

Eagle Ridge Pl., 7208-J. David Glenn and Karen L. Fagerstrom to Mark Richard and Jennifer Lynn Warmuth, $1.32 million.

Edgefield Rd., 4714-Sterling and Janet Mead to Michal Svec and Olivia J. Caverly, $783,508.

Ewing Dr., 8900-Paul Pham and Nina Song to Peter Stelnyk, $642,500.

Fairmont Ave., 4801, No. 502-Shahram Sharafi and Fatemeh Falahat Pisheh to Orna E. Reiner, $305,000.

Fernwood Rd., 9534-James J. and Celia M. Dial to Abhishek Chatterjee and Ankita Jindal, $900,000.

Hampden Lane, 4901, No. 203-Lauren Condos Corp. to Susan F. and Adam Wegner, $1.82 million.

Hampden Lane, 5111-Richard K. Jung and Janice K. Anderson to David A. Deckelbaum, $1.34 million.

Helmsdale Rd., 7204-Max and Carolyn B. Robinowitz to Robert D. and Ingrid Maria A. Rocha, $1.21 million.

Holly Leaf Lane, 9053-Taiping Cui and Zhen Zhane to Asif Dhar and Aisha Imam, $2.51 million.

Jarvis Lane, 5805-Joan Hoffron and Fred Peter Moosally to Han Kyu Kim, $1.52 million.

King Charles Way, 5155-Daniel A. and Seth J. Berger to Shun and Sae Chonabayashi, $565,000.

Kirkdale Rd., 9004-Alon and Rebecca Smith Vogel to Rodrigo Jose Salas and Lorena Montes De Oca, $820,000.

Longwood Dr., 7025-Thomas B. and Frances G. Bensinger to Paul Katinas, $1.32 million.

Marjory Lane, 6505-Douglas Cook to Sami M. Kokdil, $790,000.

Meadowlark Lane, 8311-Douglas J. and Marie T. Liu to Michael Wohl, $1.21 million.

Mohican Rd., 5309-Stephen A. Seeber and Carol A. Freedman to Robert S. Sonneveldt, $1.1 million.

Montrose Ave., 10523, No. M-102-Russell and Joanna Mason to Yi Wen Chen and Poching Liu, $262,000.

Montrose Ave., 10625, No. M-2A-Julie Ward Hagan to Marcia Maria Laurenzano, $185,000.

Oakmont Ave., 5519-Adam M. Smith and Julie E. Gold to Reid Koester and Kelly O’Donnell, $850,000.

Old Georgetown Rd., 9825-Ethel I. Tarazona and Luis A. Rozas to Ryan and Karishma Adair, $730,000.

Parkwood Dr., 9912-Linda Lee Walker to Kasey and Bryn Merrey, $630,000.

Pepperell Dr., 7560-David H. Moon to Jessica M. Lynch and David R. Coffin, $1.1 million.

Pooks Hill Rd., 5226, No. E-33-Rodrigo Salas and Lorena Montes Deoca to Artem Machnev, $609,000.

Rannoch Rd., 6804-Hilton Augustine Jr. to David Monroe and Lauren Shea Waikart, $1.38 million.

Ridge Rd., 8716-Michelle Jaffe to Zhaorui Han and Huimin Sun, $680,000.

Rossmore Dr., 5713-Linda Ahmad and Behzad Mansouri to Bruno Guy Marie Joseph and Marselha Goncalves Margerin, $699,900.

Sebago Rd., 7501-Balroop and Judy Rambocus to Min Li, $800,000.

Sentinel Dr., 4932, No. 6-201-John T. and Philip Blackmore to Antonia Tsutsumi and John Anania, $385,000.

Singleton Dr., 9719-Bradley M. and Karen A. Ritland to Tiarnan Daniel Lenaghan Keenam, $820,000.

Spring Lake Dr., 7506, No. A-Martin J. and Gail H. Karp to Aman O. and Phyllis M. Tahmasebi, $295,000.

Spring Lake Dr., 7535, No. C2-Marina Skalarski to Hao Yu and Dony Ariel Maiguel, $313,000.

Swansong Way, 7135-Laura Williams to Jiong Yan and Jing Wang, $685,000.

Thoreau Dr., 8305-John C. and Maureen K. Ballock to Jorge Dajani Gonzalez and Laura Caceres Ruiz, $1.52 million.

Westbard Cir., 5301, No. 119-Daniel P. Brogan to Hilary Kalb, $294,500.

Westlake Terr., 7401, No. 102-Robert L. Hoffman to Min Chu and Carolyn J. Chen, $289,900.

Westlake Terr., 7606, No. 21-Marek and Barbara Brandys to Lucia C. Sorrondeguy Basso, $570,995.

Weymouth St., 10644, No. W-Gil and Claire Giro to Sarah Elizabeth Hill, $217,500.

Windsor Lane, 4609-Paul J. and Elizabeth M. Vitchock to Gonzalo C. and Wendy S. Vicente, $1.32 million.

Woodmont Ave., 8302, No. 505-Duball BW Corp. to Maria Khatchadourian, $1.3 million.

BOYDS AREA

Ashleigh Greene Rd., 14315-Prathap and Preethi P. Manthini to Erika A. and James D. Costantino, $650,000.

Bear Creek Dr., 14123-Wenceslao Cortez to Marco A. and Jakeline V. Rodriguez, $625,000.

Bright Spring Way, 12626-Yun and Jing Lu to Kevin Marc Burke and Ysanne R. Richards Burke, $620,000.

Clear Smoke Rd., 18302-Mark A. and Marisa Sheelor to Jacob L. Munaker and Karen M. Weschler, $675,000.

Ethel Rose Way, 12832-Rishi and Rama Sehgal to Victor E. and Josephine T. Sack, $380,500.

Kings Crossing Blvd., 14241, No. 104-Bryan and Daryl Mowell to Qiaoqiao Bao, $172,000.

Polynesian Lane, 18429-Duraimurugan Govindasamy and Suganya Durai to Jennie E. Bodmer, $695,000.

BROOKEVILLE AREA

Abbey Manor Dr., 19105-Charles R. Gonzalez and Karen E. Brown to Michael I. and Jennifer A. Dudek, $735,000.

Astrid Ct., 2454-Napaphone Ratsavong and Kevin D. Davis to Jed Paul A. and Gladys Lorraine M. Sacapano, $334,433.

Farmhouse Ct., 2209-Carl A. and Susan B. Zaner to Jeffrey D. and Amy Scherr, $599,900.

Hollow Crest Dr., 18600-Julius L. and Nancy M. Scarola to Michael T. Heaton and Cainaz A. Vakharia, $799,000.

Rocky Glen Ct., 13-Timothy P. Ryan to Lisa T. and Tyler D. Jones, $759,000.

Vandever St., 2913-Mark N. and Suzanne D. Strosnider to Matthew and Kathleen Bachiochi, $504,950.

BURTONSVILLE AREA

Aldora Cir., 14155-Cesar Claros to Elo Hannah Akonawe, $275,000.

Alpen Green Way, 3678, No. 21-228-Curtis and Zakiyyah Francisco to Maria C. Frye, $249,900.

Angelton Terr., 14227-Audrey G. Buchanan to Mesfin G. Kebebe and Lishan E. Aliyu, $335,000.

Ballinger Terr., 14273-Yung A. Choi to Bezunnesh Demesse, $297,000.

Cabin Creek Ct., 20-Eugene L. and Mirtes S. Jones to Henry R. and Kanon R. Rozario, $602,000.

Dunwood Terr., 4201-Young and Dal Sun Kim to Leteberhan Abraha, $304,000.

Forsythia Terr., 14804-Hasna Hena Hossain to Audrey G. Buchanan, $422,500.

Perrywood Dr., 14305-Mirza A. and Vaseema Baig to Viel Tilus and Lurette Paulime, $480,000.

Silver Spruce Cir., 3600-Nancy E. McCrea to Kaci M. Barnes, $295,000.

Thistlewood Terr., 4356-Manas C. and Rodeline D. Das to Hoa Kim Tran, $290,000.

Wexhall Terr., 14772, No. 24-260-Wayne L. and Joyce A. Thompson to Richard J. Jimenez Aquino and Katy M. Balbuena, $277,500.

CABIN JOHN AREA

Tomlinson Ave., 7719-Bennett L. and Alyson C. Ross to Denise M. Levin, $1.16 million.

83rd St., 6416-Drew S. and Gilian H. Engelson to Kristen Vaughan, $1.14 million.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Avonshire Dr., 13753-Stacy Ann Marie Hewan McKie to Asenakech A. Negewo, $191,000.

Bexley Terr., 12705-Q & P Realty Corp. to Sandy Adalberto, Mario R. Gonzalez, Elmer Oswaldo Gonzalez and Jose Alexander Martinez, $455,000.

Castle Ridge Cir., 3342, No. 5-Nova Partners Corp. and Nova MD Corp. to Ngoc B. Mai, Dennis Nguyen and Jessica Alejandra Garcia Urtubia, $349,999.

Chilton Dr., 1334-Stephan J. and Jennifer L. DeBernardis to Mark N. Weilnau and Christine M. Oshansky Weilnauy, $425,000.

Copley Lane, 1007-Anita M. Rayner to Edward T. Goldon, $500,000.

Crimson Lane, 12055, No. 199-Michael P. Hurley to Vilasco Fallet, $230,000.

Drayton Ave., 14208-Stuart and Claire Quimet Coller to Timir Misra, $620,000.

Fairland Rd., 1925-Andrew R. Powell and estate of Gloria C. Powell to Asia Maria Vasquez and Gilmar Frasson Dasilva, $420,000.

Guilford Run Lane, 13205-Peter J. and Jodell M. Johnson to Trevor McGraw, $405,000.

Kathryn Rd., 1225-Federal National Mortgage Association to Mauricio Navarrete, $351,000.

Locksley Ct., 3-Georgy and Yulia Zalevskiy to Luis F. Mendonca, $459,000.

Mica Ct., 13113-Louis J. and Gwinda H. Chaney to Adamu Mulatu and Muluken N. Workneh, $420,000.

Old Columbia Pike., 12001, No. 217-Norman O. Knutsen to Zewdi Tsegay, $92,250.

Palmer House Way, 13809, No. 33-244-Michael J. and Susan L. Buckhout White to Noe Salvador Rivera Benitez and Jocelyn Yamileth Joya, $254,000.

Quaint Acres Dr., 21-Glenn M. and Pamela R. Mason to William Joseph and Stephanie Powers, $649,000.

Sir Thomas Dr., 3301, No. 6-B-13-Charles Sam Motley to Gail Powell, $187,000.

Staley Manor Dr., 1717-Jonathan D. Titman to Marco Mbullu, $285,000.

Summerwood Dr., 12601-Steve and Eunice Lee to Lina Rose Mary Roy and Milton Donald Rozario, $446,500.

White Oak Vista Dr., 1648-Jonathan J. Nee and Sunshine A. McBride to Melanie D. Singson and Ryan James Dela Cruz Topacio, $415,000.

Winterthur Lane, 12903-Theodora and Alexander T. Gibson to Miguel Angel and Anahi Olga Castillo, $426,000.

CHEVY CHASE AREA

Broad Branch Rd., 6315-Barbara Zylinski and Natasha M. Matic to Christian Navarro Aramayo and Ximena Ibanez Quintanilla, $1.2 million.

Chevy Chase Lake Dr., 3535, No. 301-Yvette Renee Dowell Milam to Betsy Heidenberger, $270,000.

Drummond Ave., 4502-Susan Rose Hetrick to Bryan and Deborah Cahill, $1.65 million.

Grafton St., 125-Charles J. and Pamela Raymont Simpson to Pablo H. and Clementine M. Illanes, $1.75 million.

Hillandale Rd., 6643, No. 106-Robert D. and Mireille D. Kirmse to Alexander Nichols and Diana X. Nichols Vinueza, $742,500.

Kensington Pkwy., 9100-Walter Carter Pennington and estate of William Golden Carter Pennington to Edward Q. and Courtney W. Cullen, $680,000.

Leland St., 3511-Michael G. and Angela B. Cohen to Korey J. and Kathryn Barry, $1.39 million.

Maple Ave., 7319-Charlene M. Hescock to Brennan C. Kessner and Angela K. Hart, $925,000.

Oakridge Ave., 6906-W. John E. Kress and Lindsay Livingston Clarkson to Jared and Alyson Cohen, $1.26 million.

Quincy St., 125-Jeffrey N. and Kathleen C. Wilks to Alvin I. and Sara L. Rosenblum, $1.21 million.

Rosemary St., 3906-William Richard and Elizabeth F. Haddad to William Allan Bateman and Jennifer Ann Matthews Bateman, $1.26 million.

Turner Lane, 3503-Colleen and Steven B. Markham to Michael and Molly Hess, $865,000.

Warwick Pl., 5712-Frederick King Goodwin to Mark D. and Danae W. Strong, $1.52 million.

Wisconsin Ave., 5610, No. 110-Seth I. Schwartz and Karl A. and Janet R. Piez to Lon S. and Ellen R. Babby, $1.55 million.

CLARKSBURG AREA

Arora Hills Dr., 22938, No. 3212-Luis A. Marcias Mero and Nicole G. Macias Walker to Khang and Michael Sharp, $340,000.

Bennett Chase Dr., 23606-Federal National Mortgage Association to Linly and Radha Ramlal, $360,000.

Bluebeard Terr., 13308, No. 3176-Jeffrey N. Litviak to Regina C. Bazis, $212,000.

Broadway Ave., 22412-Taylor R. Carlson and Joshua P. Chupak to Yongyuan Teng and Yuning Chen, $438,406.

Clarksburg Rd., 22633-Winchester Homes Inc. A. Delaware Coporati to Zuriashwork T. Damtew, $470,591.

Clarksburg Square Rd., 13001-Lisa and Joseph B. Sabelhaus to Mbazurike Eze, $435,000.

Dovekie Ave., 13775-NVR Inc. to Rod Brian Jimenez and Michelle Devlin, $480,550.

Emerald Green Dr., 11731, No. 903A-Ingrid Y. Dover to Tho Duy Nguyen, $184,746.

Glenbow Way, 22406-Pradistra and Silvia L. Pillay to Daniel I. Yoo and Yejin Lee, $379,000.

Green Poplar Loop, 191-US Home Corp. and Lennar Corp. to Kenton and Tracey Ann Daley, $457,990.

Horseshoe Bend Cir., 12522, No. 241-Genady S. and Iriba Koretsky to Karrah H. Benson, $170,741.

Latrobe Lane, 13318, No. 3389-Harpinder Singh and Harkirat Kaur to Jack Yanpiang Zhao and Ling Zhang, $385,000.

Linden Vale Dr., 23206-Fabian Reginald and Andrea Elizabeth Thomas to Yoseph Teweldebrhan and Rahel M. Angelo, $585,000.

Little Seneca Pkwy., 11846, No. 1232-Wei Lin and Minhua Chen to Silvia W. and Waigh W. Labib, $350,000.

Majestic Elm Ct., 22671-Michael and Sarah Gavalla to Michael Paul Schweizer and Melissa Beth Lichter, $432,500.

Petrel St., 13713-Winchester Homes Inc. to Xin Zheng, $442,530.

Piedmont Trail Rd., 12704-Robert N. Hyland to Sung Woo Cho and Mi Ae Kwon, $415,000.

Saint Clair Rd., 13029-Michael Ciatto to Mahvash Shahraki Kalhor, $370,000.

Shawnee Lane, 13203-US Home Corp. and Lennar Corp. to Salini Lakshmanan and Emeziem Nwokekeh, $457,490.

Stilt St., 13917-Winchester Homes Inc. to Vinod Kantamneni and Soumya Cherukuri, $680,000.

Sugarloaf Chapel Dr., 12938-Bella Vista Properties Inc. to Shirley R. Espin, $438,000.

Trading Post Dr., 23921-Sonalee Gooch to Olayinka and Sherifat Odunsi, $469,000.

Winged Elm Dr., 23049-Gregory A. and Christal L. Chmiel to Rajeev Bakhru and Achita Lilani, $525,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Butterchurn Ct., 9-Charlotte Ann Fredell to Laura M. Rowland and Henry H. Holcomb, $532,000.

Donna Dr., 15113-MTGLQ Investors to Kamini M. Wayal, $372,500.

Ednor Rd., 600-Marilyn J. Money and Susan B. Sickinger to Meylyn Katherine Anton Balvin, $369,999.

Emerson Dr., 17211-Agnes Laurence Chenine to Douglas Randall and Katherine Leila Margulies, $430,000.

Gadsden Ave., 1005-David W. Chaisson to Foad Shafighi, $474,900.

Harvest Lane, 14716-Eric E. and Jennifer E. Belin to Sohail Akhtar, and Khalda and Muhammad Ashiq Khan, $506,500.

Kaywood Lane, 2312-Christopher and Anne Malone to Vijay Mandapaka and Keertana Ravindran, $485,000.

Magnolia Ct., 16517-Manuel and Theresa Maria Cebollero to David and Carmen Black, $465,000.

Middlegate Rd., 15141-Keith and Carolyn Surber to Jose E. Rivera, $540,000.

Rainbow Dr., 1205-Kenneth J. Russell to Antonio Paz and Christine Serrano, $409,000.

Stilton Cir., 14300-Christopher and Patricia Hendrie to Mistir G. Dubale and Lily B. Misganaw, $560,000.

Wellwood Rd., 14929-Karen B. Fall to Harry A. Suissa and Belkis Flores, $620,000.

Woonsockett Dr., 14623-Margurite Tagaure Grammont to Fanfan Assad, $500,000.

DAMASCUS AREA

Budsman Terr., 10618-John Randall Crocker to Jason Alen Burkett, $280,000.

Cutsail Dr., 24421-Miguel A. Hernanadez to Arturo E. Mejia Escobar and Eduardo Gonzalez, $325,000.

Gue Rd., 8550-Geoffrey B. Baron to Daniel and Sharon Fritts, $490,000.

Johnson Dr., 26217-Elisabeth R. Macleod to Amber L. Hale and Frank F. Gonzalez, $403,000.

Ridge Rd., 27315-Jesse Lansdale Moxley to Luis M. Cordova and Ana Elizabeth Acosta Solis, $327,500.

Running Valley Lane, 10303-Maryland Cash House Buyers Corp. to Kathryn Elizabeth Beach, $278,000.

Shelldrake Cir., 10101-Ellen E. Joyner to Vladimir Iovanov and Liliya Novakova, $250,000.

Sweepstakes Rd., 10020-Lillian L. and Earl S. Golden to Robert L. Clark Jr., $305,000.

Valley Park Ct., 9-Daniel and Azelin Powell to Vinicio A. Del Valle Mansilla and Sofia Ramirez Del Valle, $245,000.

DERWOOD AREA

Applewood Pl., 6711-Robert M. Arnold and Cynthia A. Batz to Scottie Williams and Nicole Dixon, $770,000.

Briardale Rd., 17119-Pavel M. Batkhan to Chang Chun Lin, $405,000.

Cynthia Lane, 6917-Jose A. Ellias and Javivi L. Alvarez to Elio Rigillo and Valentina Attanasi, $468,000.

Meredith Dr., 19840-Sean M. and Marguerite S. Hennessey to Thomas Ray Blandford III and Kelly Ann Baugh, $760,000.

Mistic View Ct., 7809-William A. and Sarah C. Gouveia to Hsi, Chen K. and Chi Hsu, $425,000.

Needwood Rd., 8010, No. 203-Courtland L. and Hsiaohan Huang Perry to Megan Ryno, $232,000.

Picea View Ct., 331-Steven J. Weiss to Enrique A. and Teresa R. Chaurand, $625,000.

Shremor Dr., 18717-Brian R. and Linda L. Abel to D’Angelo Wil and Mirna Yaneth Da Silva, $655,000.

Willow Oak Dr., 18605-Robert B. and Connie K. Tracy to Aaron Andrew Adams and Linyu Li, $657,775.

DICKERSON AREA

Peach Tree Rd., 20358-NVR Inc. to Joseph Gurner and Gabriela Taylor, $838,384.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Brunett Ave., 10016-Paul R. Mastrella to Derrick Chan, $424,000.

Carson Pl., 10207-Adam B. Zimmerman and Rachel M. O’Hara to Jonah Michael Meyers and Rebecca Joye Coca, $412,500.

Crescendo Way, 331-Lakeytria W. Felder to Yacob Kahsai, $378,000.

Eastmoor Dr., 23-Mark J. Shmueli and Elizabeth A. Quinn to Eileen Carbonell, $397,000.

Flower Ave., 9105-Jeremy J. Schreifels and Constance Downs to Laura Marie Stets, $646,000.

Gabel St., 902-Mary Ellen O’Keefe to Antonio J. Aguilar, $365,000.

Glenwild Rd., 10613-Rita S. and Irwyn M. Mondschein to Ramtin Momtazi, $490,000.

Lockridge Dr., 10610-Sergio A. and Delmy Arias to Rachel L. Dileo and Peter T. Boss, $375,000.

Loxford Terr., 1118-Barbara Jean Azuree to Brandon Paul Jones and Alexandra Grace Iannolo, $390,000.

Manchester Rd., 8700, No. 4-Candace Marie and Ramon Ivan Tweed to John K. and Trisha Phillips, $112,000.

Markham St., 10121-Jeffrey Bolle to Austin L. and Kathryn R. Alderdice, $500,000.

Mountain Quail Rd., 10413-William R. and Vicki A. Zobel to Marcy A. and Charles D. Hariston, $515,000.

Northwest Dr., 441-Progressive Communities VA Corp. to Sergio D. Lisboa, $405,000.

Ordway Dr., 10607-Kathleen D. McSkeane and Dennis Ehlers to Sarah E. Byrne and Nebeyou Z. Tesema, $417,800.

Quinby St., 10108-Eric Conrad Steinhart and Jane Mary Ricci to Amanda R. Stacy and Jacob B. Abrams, $410,000.

Robin Rd., 913-Elizabeth Planken and Dennis Bodewits to Yolanda P. Lee, $400,000.

Saybrook Ave., 9304-John Dondero and estate of John Ritterpusch to Michael Z. Sanders and Ariela T. Zycherman, $520,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 501-Robert Suchorski to Tilli C. Williams, $266,500.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 1114-Mary Frances Hoag and estate of Mary Etta Gerardi to Roman Kostovski, $185,000.

Symphony Woods Lane, 11428-Rahel Aviva Benyamin to Marguerite Elaine Dennis, $400,000.

Tenbrook Dr., 10607-Eva B. and Ronald Lee Tolbert to Ubaldo and Fernando Morales, $320,000.

University Blvd. W., 703-Maria L. Bentiez and Sebastian Portillo to Dagoberto and Sandra N. Benitez, $423,000.

Whitmoor Terr., 200-Gay Frances Piotroski to Juliet Rudo and Jonathan Marandure, $412,500.

GAITHERSBURG AREA

Badenloch Way, 7903, No. 203-Willow Woods Associates Corp. to Maria E. Ruiz, $164,900.

Blue Violet Lane, 18713-Joseph H. and Donna M. Simpson to Kelly L. Pemberton, $420,000.

Bralan Ct., 55-Annie Tse Yu to Jianpei and Yuting Luo, $195,000.

Broadwater Way, 19155-Parmesh Dutt and Kavita Sharma to Nghia T. Hoang and Thao T. Nguyen, $285,000.

Centerway Rd., 9064-Candace C. Cupps to Grace E. Anochie, $300,000.

Cherry Laurel Lane, 18551-Shenghua Wei and Li Jiang to Achara Packett, $330,000.

Christopher Ave., 401, No. 8-Anthony Maalek to Darryl Fabia, $170,000.

Cobbler Pl., 703-Chad Egresi and Yue Mao to Lindsey Green, $420,000.

Deer Park Dr. E., 110-Gaf2 Corp. to Bran Keith and Angela F. Briscoe, $515,000.

Eden Pl., 611-Golash and Nana A. Adadey to Carlton Moffett, $390,000.

Framingham Dr., 19733-Johnnie W. and Lyudmila N. Grant to Janice Sackey McGirt, $320,000.

Girard St., 434, No. 229-Page A. Salazar to Sharon Amar, $80,000.

Grange Hall Dr., 200-Maunank Raj and Aditi Sehgal Shah to Scott M. and Joelle C. Fumai, $500,000.

Guildberry Dr., 18409, No. 203-U.S. Bank and Select Portfolio Servicing Inc. to Sharon Buyukcan, $130,000.

Hurdle Mill Pl., 610-Kevin Patrick and Shannon Rose Crotty to Jacob Alan and Silvia Alejandra Lacy, $424,900.

Laytonia Crest Terr., 18107-Remmawii and Erik Kristjanson to Humu Cecilia Hassan, $545,000.

Mayhill Terr., 19721-Gary L. and Leslie A. Gimble to Tokunbo Gayemiwo, $428,000.

Paradise Ct., 604-Elizabeth A. Brandenburg and Kathleen S. Federline to Elizabeth S. Kim and Michael J.J. Flack, $560,000.

Pennywise Lane, 9310-Paul Lauper and Toni W. Ellison to Joel G. and Alma Minoza, $520,000.

Quondal Ct., 18311-Christiana Trust to Jesus Ernesto and Jennifer Rodriguez, $370,000.

Rock Lodge Rd., 415-John Stanley and Susan E. Pinkos to Liamara Ferraz Da Silva, $420,000.

Sandy Lake Dr., 19420-Aditya Dhakal to Muna Hussien and Mohammed Saleh Omar Ba Haretha, $285,000.

Summit Hall Rd., 505-Dalia Cohen to Gilberto Umana Gomez and Giannina Diaz Coello, $260,000.

Trams Way, 9101-Jane C. Deschak to Crusoe and Miatta F. Gongbay, $288,500.

Travis View Ct., 1324-Mary Anne Clark to Santos E. Velasquez and Rosalina Perez, $330,000.

Water St., 101-Meeiling Lu to Charito Monica Mendoza Loayza, $325,000.

Whetstone Glen St., 475-Timothy Alan Montgomery and Charlene Chiu Hua Yu to Tai Tan Nguyen and Tien My Thi Tran, $390,000.

Woodland Rd., 403-William A. and Frances L. Bowman to Chiming Wang and Gladys Tapia, $361,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Antigone Dr., 14508-Leo L. Farley and Terry Shelton to Guangyong Xu and Nan Yan, $725,000.

Athens Pl., 9673-Jane G. Mural to Stephen J. McConoughey and Cara Huff, $520,500.

Bayridge Dr., 860-Shuang Du and Feng Pan to Chen Gao and Jinzhu Jiang, $337,500.

Bergenfield Ct., 13-Tian L. and Lien C. Kuo Chang to Yogesh and Dipti Kadam, $740,000.

Booth St., 102, No. 32-Richard Degaetano to Inara A. Omuso, $289,000.

Brandy Hall Lane, 11308-Brookfield Relocation Inc. to Alain Menguy and Irmina D. Tan, $629,000.

Captains Walk Ct., 11115-Heping Cao and Rui Lin to Zhaojuan Han, $400,000.

Chagall Terr., 15811-Chitra Rajaram to Jerome and Camille Upchurch, $629,225.

Chevy Chase St., 110, No. 302-Steven D. and Mary Ann Beatrice to Marvin and Sandra Diamond , $465,000.

Copley Pl., 403-CF Sept Owner Corp. to Anthony J. Interdonato, $379,900.

Crossbow Lane, 188, No. 243-Valerie M. Viands to Mandana S. and Pardis Kimia, $280,000.

Damson Terr., 14912-Alamgir Karim and Mehraj Parveen to Fidel A. Escobar and Nury Y. Miron, $790,000.

Darnestown Rd., 14010-Petar Radakovic and Christopher Cahoon to Ricardo Ramirez, $320,000.

Falconbridge Dr., 12417-Robert J. and Sandra R. Kamholz to David W. and Sara P. Padrusch, $495,000.

Flagler Dr., 884-Jincheng Wu and Weitong Sun to Nicholas C. Niefeld and Jordan A. Guiton, $378,000.

Gallant Fox Lane, 14500-Dennis Paul and Susanna Suit Kelly to Steven J. and Nancy A. Mottola, $640,000.

Gold Kettle Dr., 230-Chiahoa Chang and Man T. Lan to Michael J. and Michele E. Hoff Fryar, $350,000.

Granite Pl., 16, No. 480-Nathaniel Erdtmann and Trina Mercer to Anna H. Lee, $378,000.

Great Notch Terr., 14036-Yang Liu and Jingsi Luo to Pei Wen and Shuang Li, $428,000.

Highland Ridge Ave., 213-Jennifer L. Heinold to Briana and Clayton B. Wellman, $589,900.

Inspiration Lane, 305-Adam W. and Kimberlee E. Bernstein to Anna Hakobyan, $688,000.

Kimberly Ct. E., 780-James J. and Gretchen L. Walters to Daniel B. and Alicia N. Gopman, $480,000.

Lake Varuna Mews., 662-Mourad and Mondonna Kacimi to Ari Michael and Amanda J. Levin, $765,000.

Longdraft Rd., 16901-Richard S. Felner to Evelyn Pacheco, $374,000.

Main St., 620A, No. A-Stephen and Patricia Whelan to Daphne C. Papanicolaou, $396,800.

McDonald Chapel Dr., 12133-George M. and Eileen P. Carbonell to Jennifer L. Chavez and Eduardo Rubio, $676,000.

Mission Dr., 143-Dennis H. and Mavis E. Gibbs to Cynthia Youree and James Andrew Gill, $750,000.

Norman Dr., 15516-Haesook Teresa Kim and Christian Weber to Glen Michael Fitzpatrick, $602,000.

Orchard Dr., 30-John and Carolyn Ketterman to Sandro Eduardo Bernedo, $327,000.

Painted Post Lane, 235-John W. Fuller and Teresa Zang to Yueting Lei and Haibi Lu, $546,000.

Peach Leaf Dr., 15444-Chia Piang and Kaili L. Chiang to Andrew W. and Natascha C. Dillon, $575,000.

Pineapple Grove Dr., 12001-Timothy J. and Carmen A. Meyers to Sandip Bhattacharyya and Amrita Mukherjee, $900,000.

Pontiac Way, 67-Thomas Christopher Eacho to Patricia B. Kotler, $345,000.

Quail Run Dr., 15429-Ethan and Carrie Balsam to Sarah Layne, $780,000.

Quince Orchard Blvd., 778, No. 201-Solijon M. Nasimov to Victoria Davidson, $132,000.

Quince Orchard Blvd., 864, No. 102-Deutsche Bank National Trust Co. to Habib Sheybani Agdam and Khadijeh Rostamifard Ahari, $84,000.

Rich Branch Dr., 14308-Robert N. and Brooks P. Kemp to Marie J. Arthus, $469,000.

Rockborn St., 942-Milad and Jennifer O. Bahrami to Richard E. and Brittany C. Klabanoff, $918,000.

Saddleview Dr., 13912-Anoop K. and Sudha Singh to Roopali Mohan Hundare and Anand Vijay Pawar, $645,000.

Sheets Farm Rd., 12130-George M. and Mark Rados to Shubin Yu and Yuan Ren, $874,000.

Side Dr. W., 1036, No. 28-G-Ousmane Faye and Genevieve Mendes to Zheng Wei Gu and Zhuo Ye Jin, $200,000.

Suffield Dr., 408-Michael Musson and estate of Robert A. Musson to Vanessa Duran and Jose Fernando Mojica, $431,000.

Swanton Mews., 83, No. 200-Barton and Paige Yablonsky to Jessica S. Chang, $400,000.

Timberbrook Lane, 111, No. 302-Tyson M. Bowman and Kelly J. Jefferys to Zhusenru Wu, $329,000.

Twelve Oaks Dr., 203-Christian Alberto Escobar and Barbara Michelle Caraballo to Chengbiao Tu, $291,000.

Viewside Dr., 12510-Tamar Manuelyan Atinc and the Brian Wesley Ames to Salim B. and Nina Khan, $875,000.

Westbourne Terr., 16809-Wayne M. and Caitlin M. Vargas Cissel to Wyatt Hughes, $300,000.

GARRETT PARK AREA

Clermont Ave., 10912-Matthew and Tammy Pasquinelli to David Murray and Marisa Van Saanen, $1.35 million.

GERMANTOWN AREA

Afternoon Lane, 20407-John Peter and Helen Kay Hughes to Jonathan Ariel Marcia Portillo and Melissa L. Marcia, $324,900.

Ambassador Dr., 13545-Ethan A. Rossignol to David Demitchell, $232,000.

Ansel Terr., 13400, No. 6-J-Jing Bao to Maria Margarita Camara Detres, $193,000.

Ansel Terr., 13635-Robert A. and Stephanie E. Gomer Petroff to Kristie Smith Kiser, $415,000.

Bay Leaf Way, 18514-Flora Luz Zambrana and Fredy S. Lemus to Angela D. Gibbins, $196,000.

Birdseye Ct., 7-Carlos E. and Arielle R. Gonzalez to Warangkanar Eiamchim, $277,500.

Bridger Dr., 13045, No. 1314-Charles Gaba to Melissa Brigham, $292,800.

Bronco Ct., 11, No. 259-Bradford and Kristy Miller to Rafaela D. Froes, $275,000.

Celebration Way, 19829-John T. Armstrong to Bai Cheng Yen and Yinghong Zhao, $420,000.

Chalet Pl., 13205, No. 6-102-Caroline Doong Pitts to Carlos Cordon, $172,500.

Chatterly Ct., 39-Leon Liang Pang and Hui Ying Chang to Deli Wang and Chunxia Lin, $450,000.

Climbing Ivy Dr., 13007-George Milev and Maria Del Rosario Tohalino Flores to Trang Thi Thu Tran and Phong V. Phan, $313,000.

Country Ridge Dr., 13236-Marvin Jeovan Hernandez Romero to Jefferson Santos, $300,000.

Cricket Hill Dr., 17834-Mehri and Hadi Gaznavi to Rotimi L. and Mirabelle M. Soetan, $700,000.

Dairymaid Dr., 13143, No. 98-Ismail Hanieh and Fahed Al Araj to Jaime Sepulveda, $160,000.

Deerwater Dr., 13550, No. 3-A-Pei Hung Yu and Mandy Yupeihung Alger to Shadee K. Lake, $263,000.

Eagles Nest Ct., 12208, No. G-Lynn Lathai to Tong Ming Shur, $180,000.

Eternity Ct., 21-Gregory D. and Robin N. Belsaas to Chamil Vidusha Madushan Jinadasa and Dona Chathuri Galhenage, $615,000.

Finegan Farm Dr., 14942-Clarissa S. Beyah and Andrew L. Taylor Jr. to Mohammad Khalid and Nida Jamal, $1.32 million.

Foxworth Ct., 18001-Mehdi Taei Tehrani and Parvin Nafar to Chengze Fan, $450,000.

Galway Bay Cir., 19620, No. 401-Brenda V. Billoch to Patricia Libby, $235,000.

Golf Course Dr., 20501, No. 1701-Federal National Mortgage Association to Akeem Henry, $130,000.

Hartley Hall Pl., 14000-U.S. Bank to James Bannister, $660,000.

Hazelnut Ct., 20613-Constance M. Cameron to Sylvie C. Bertholet Girardin, $529,900.

Indian Grass Ct., 11-Mumtaz and Rashid A. Khawaja to Hongshan Li, $525,000.

Kildare Hills Terr., 13520-Arlene and Matthew Kunszt to Domingo V. Bautista, $431,603.

Kitchen House Ct., 18145-Thomas Lake to Carlos Espinoza, $220,000.

Larentia Dr., 19800-Jose Gabriel Garcia to Francisco O. Benitez and Imelda E. Flores, $230,000.

Laurel Hill Way, 20147-Matthew Christopher Lawrence to Silvia E. Genovez Martinez, $327,000.

Long Channel Cir., 14462-James L. Egbert and Jennifer L. Cramb to Joseph S. and Grace Thume, $360,000.

McFarlin Dr., 18801-Prakash Sankurathri to Momoh Sadi S. and Mujra Nat H. Zekeri, $361,000.

Mill House Ct., 13043-Victor H. Castro to Xiaoru R. Zhang, $235,700.

Mockingbird Dr., 14701-Deutsche Bank Trust Co. Americas to Tsvetelina Y. Tsekova and Dimitar E. Dimitrov, $634,095.

Musser Ct., 19618-Urayna Knowles to Esther A. Lee and Angela A. Garcia, $390,000.

Partridge Wood Dr., 19146-Patrick and Marianne Kelley to Allen Newsom Rawlings, $312,000.

Pickering Dr., 12900-Jessica P. Duarte to Silvia L. Espinal and Victor M. Carcamo, $299,900.

Piney Point Pl., 18909-Mark G. Franzluebbers to Jose Roberto Portillo Jr., $290,000.

Ranworth Ct., 6-Catherine Elizabeth Race to Jorge J. Chavez, $580,000.

Red Robin Terr., 19029-Kevin J. and Melissa M. Rouse to Fredy Lemus and Flora Luz Zambrana, $320,000.

Rushing Water Way, 13346-Arnold Xien Cheng to Hossein Sharif, $349,000.

Sawyer Terr., 19010-Yang W. and So K. Heo to Yuk Y. Cheng, $364,500.

Shadyside Way, 20669, No. 8-121-Sobia Shaikh to Anna Palacios, $201,000.

Shore Harbour Dr., 20406, No. 4-E-Jagruti Rana to Rose G. Koontz, $229,900.

Sky Blue Cir., 18814-Russell and Mandy Schlosburg to Julius, Lorna P. and Matthew Francis, $305,000.

Sparkling Water Dr., 18801, No. 8-301-Conroy C. Zien to Cecilia H. Yin, $230,000.

Staffordshire Ct., 21-Elizabeth Grout McMahan to Amanda Christine Harris, $315,000.

Summer Oak Dr., 11533-Gordon E. and Edna G. Leimbach to Irakli Khomasuridze, $286,000.

Summersong Lane, 20510-Jeanne Allf and George Warren Peterman to Santos A. Cutzan and Marcia C. Velasquez, $247,370.

Swiss Cir., 18224, No. 1-William H. and Kathleen S. Mayer to Joanne Lawter, $124,500.

Thackery Pl., 13102-Kristen M. Hunter to Yaw Mensah, $285,000.

Timber Oak Lane, 20176, No. 166-Kandi Miller Wertz to David Samuel and Gina Marie Floyd, $365,000.

Trailside Way, 13025, No. 4-Department of Veterans Affairs to Mingchi Chen, $175,000.

Valleyside Way, 12408-Chicong Tran Nguyen to An Phan and Margarita Concepcion Orellana Pineda, $278,000.

Walnutwood Lane, 13410-Bryan and Melissa Steward to Louis R. and Yolanda A. Corbin, $450,000.

Willow Spring Dr., 19102-Maria Elena and Enrique Reyes to Abraham Marroquin and Gissell Bucarelo, $258,000.

Wonderland Way, 13102, No. 194-Lawerence P. Rednick to Koushik Paul and Suparna Das, $171,270.

KENSINGTON AREA

Ambler Dr., 4215-John W. Taylor to Scott Allen Whittier, $755,000.

Bexhill Dr. E., 9508-Ida and John DeVierno to Daniel P. and Sandra E. Ferris, $840,000.

Brookfield Dr., 4407-Daniel H. and Patricia H. Skelly to Timothy Clark and Kaitlyn Flynn Connolly, $830,000.

Campbell Dr., 9845-Bruce C. Morehead and Imelda Mehlert to Andrea L. Tan and Thuan H. Le, $699,000.

Denfeld Ct., 3918-Craig A. and Yuhi Schaffran to Kathleen Marie Minke and Robert James Sekinger, $465,000.

Dupont Ave., 3717-Lisa and David M. Schlesinger to John S., Elizabeth Triantis and Edward A. Blick, $400,000.

Everett St., 4001-Christopher G. and Angela T. Wratney to Timothy D. and Susan M. Brown, $1.05 million.

Fayette Rd., 3111-Nancy Balph to Robert T. and Megan Williamson, $610,000.

Halsey Ct., 4012-George J. Hawthorn to Jae Hhan Lee and Sandy Y. Ho, $250,000.

Landy Ct., 11205-Donald W. and Barbara J. Dickerson to Eric Alexander Levine and Karen Elise Bien, $417,500.

Puller Dr., 4511-Eric B. and Sally B. Jacobs to James Benjamin and Elizabeth Kaiser Robinson, $1.31 million.

Spruell Dr., 4011-Paul Mease and Ann Cullen Leffingwell to Lisa Cirillo, $425,000.

Torrance Ct., 20-Eric Russell and Rebecca Bowen Sigmon to Lakshmi Kannan and Jitesh Veetil, $475,000.

University Blvd. W., 3333, No. 302-James Jongyup Yi and Yun Jung Yang to Kourtney Holloway, $240,000.

Westbrook Lane, 4414-Julian Werfel and Margaret Dayhoff Brannigan to Peter Vandeveer and Sara Elizabeth Hart, $759,990.

Woodson Ave., 11226-Nubia Hernandez to Joseph P. and Nicole Morgan Chapin, $539,000.

LAYTONSVILLE AREA

Bush Hill Ct., 7-Jordan Michael and Talila Rose Kauflin to William Lainez and Natalie Alfaro, $231,750.

Goshen View Dr., 8408-David C. Sykes and Lori T. Donelson to Ana V. Giri, $593,500.

Hawkins Creamery Rd., 7705-Ida J. and Paul Dekousis to Elias E. Gonzales Delgado, $675,000.

Jarl Dr., 25524-George A. Burroughs Jr. to Ralph J. and Sharon H. Gaskin, $440,000.

Manor View Terr., 20004-Allen J. and Patricia A. Chatman Driver to Timothy C. Nill and Maria C. Nichols, $680,000.

Rosewood Manor Lane, 7319-Charles Dennis and Susan S. Langley to Karen Blonder and David Stephenson, $577,500.

Warfield Rd., 7919-Peter L. and Susan M. Flaherty to Soheil and Tarazieh Heiraty, $645,000.

Woodfield Rd., 23831-Rebecca W. and Steven Norwood to Darwin Omar Valencia Marroquin and Lucia Cruz Castro, $358,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Apple Ridge Pl., 19829-John C. Lee to Luis Alonzo Aleman, $270,000.

Brassie Ct., 37-Ann Joan Morrison and Phillip Karsaik to Elisa B. Cruz and Yamaly Robinson, $200,000.

Brassie Way, 9713-Michael Diamola to Gloria M. Andrade Holbus and Jose E. Andrade, $185,000.

Burchap Dr., 8402-Zeus Mitchell S. and Allison Marie Paredes to Benjamin Schabert and Erin Price, $328,000.

Capehart Ct., 10414-Jennifer Erun Cross to Boris Martinez Lozano, Dina Emerita Perez De Pineda and Edurado A. Pineda, $270,000.

Darlington Dr., 20112-Kevin J. and Julie B. McLeod to Allen and Beckie L. Cavalier, $495,000.

Dellcastle Ct., 11-Robert J. and Frances P. Mazzaferro to Orlando A. and Leah D. Marcelo, $460,000.

Drumridge Cir., 19200-Kenneth C. and Anne E. Barnes to Jason Arthur and Linda Grant, $449,500.

Eclipse Pl., 9718-Lee H. and Marcia J. Haller to Zachary M. and Tanya Kittrie, $520,000.

Forest View Pl., 9910-Melvin F. Cortez to Dorothy Gibson Johnson, $220,000.

Frontwell Cir., 8311-Charles H. and Kathleen A. Majane to Hae Soo Jon and Hye Hong, $470,000.

Grazing Way, 20231-Crosscut Holding Corp. to Katshina B. Nosanga, $273,000.

Heritage Farm Dr., 7815-Steve and Becky Opitz to Tracy L. Zajac, $447,500.

Hob Hill Way, 20000-Holly S. Lord to Michaele Dena Rea, $324,950.

Jarrett Ct., 9304-Edward Alexander and Candace Megan Klepacz to Mama Reme Ndiaye and Lawrence Ndode Ekane, $255,000.

Lake Shore Dr., 9841-Christopher J. Kaminsky to Elton Milner Carrion, $235,000.

Marston Lane, 9601-Residential Properties Inc. to Imani Ahmed Amin and Mahmuda Ahmed, $280,600.

Mills Choice Rd., 18925, No. 5-Sunilda Silva Ledentu to Francoise A. Vogel, $112,000.

Mills Choice Rd., 19029, No. 6-Maximo C. Falcon and Delia Esther Lopez to Mauro Roque, $77,000.

Nathans Pl., 18823-Vee and Su Vu to Mahrukh M. Hussain, $190,000.

Pier Point Pl., 18640-Elizabeth Falvo to Andrea M. Black, $230,000.

Ravenglass Way, 8703-Kourosh Samia Kalatary to Jose Eduardo Granados Amaya and Becky Chang, $285,000.

Ridgeline Dr., 10183-Filadelfo Vasquez Lemus to Eddi S. Avilez Paz and Jose A. Salmeron Navarrete, $241,000.

Seneca Spring Way, 10605-Gregory J. and Barbara J. Hartman to Ross Conn and Angela Ramirez, $457,000.

Shrewsbury Ct., 9908-Vincent R. and Laura G. Wallace to Qibing and Xuhui Zhang and Huiyan Fu, $455,000.

Spring Berry Ct., 8905-Paulette A. Harris to Mohammad W. and Zubaida Karimi, $450,000.

Stedwick Rd., 10022, No. 302-Jack D. Bilby to Luis F. Morno Marpartida, $185,550.

Strath Haven Dr., 20541-Dorothy Mosley to Mohammad Hasham, $230,000.

Thomas Lea Terr., 8825-Alice P. Carvalho to Macky Silimana, $370,000.

Transhire Rd., 19511-Robert Oawar and Ara Arabian to Wilbert Galileo Funes and Kattia Lizette Gonzales, $300,000.

Vineyard Haven Dr., 9336-William T. and Therese Marie Harkey to Andres Felipe Gutierrez Vidal and Alexandra Tenorio Fernandez, $412,000.

Walkers Choice Rd., 18611, No. 4-John W. and Roberta A. Mayes to Courtney L. Mattson, $130,000.

Watkins Mill Dr., 10333-Christopher D. Town to Hinton A. and Miguel L. Lynch, $274,000.

Wheelwright Dr., 19818-Morteza Peiravi and Sarah Charmchi to Victor and Jacky Ramos, $302,900.

Wheelwright Dr., 19915-Kim Coates to Sydney Elizabeth Allen and Ryan Graham Luke, $285,000.

Wild Apple Cir., 10266-Latesa Hughes to Robert L. Richardson Jr. and Damika C. Brame, $277,500.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Cahart Pl., 9821-Anthony C. and Abigail Rogers to Mynor E. and Luis Armando Lopez Espino and Maira P. Rodriguez, $376,000.

Devere Dr., 904-Robert C. and Danielle N. Scalise to Jennifer and Deborah Peace, $499,000.

Edgewater Pkwy., 2025-Omid Land Group Corp. to Lima Redhead, $500,000.

New Hampshire Ave., 9203, No. 308-Michael Richard and Michael Bettinger to Alamgir Kabir, $63,000.

Nolcrest Dr. W., 1120-Jose B. Diaz and Ruth N. Ayala to Gezahegn Gute and Fireselam Shenegeleng Hailu, $450,000.

Piney Branch Rd., 8830, No. 1202-Mary Frances Saunders to Mohammad F. Islam and Razia Sultana, $150,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Aquarius Ave., 3019-Ruben Guevara to Elliot G. and Jennifer E. Bradshaw, $355,000.

Banquo Dr., 3621, No. 6-U.S. Bank and Select Portfolio Servicing Inc. to Girma A. Tiruneh, Yalemwork T. Mengistu and Mulumebet Woldetsadik, $250,000.

Bear Valley Terr., 2223-Stephen and Olatunji Mumuni to Kuku Bekele and Henock Daddi, $385,000.

Beechvue Ct., 2-Melinda A. Merritt to Tsehay Natchore and Temesgen Hankebo, $465,000.

Bel Pre Rd., 3764, No. 8-Brien and Cheryl Patterson to Gustavo C. Quico Mendoza and Silvia F. Romero Delgado, $99,000.

Bel Pre Rd., 3906, No. 8-Juan C. Deras Aguilar and Niesi T. Bernedo Aragon to Cynthia Wein Lett, $120,000.

Bel Pre Rd., 3946, No. 2-Roque O. and Ana Bertila Umanzor to Sonia M. Batres, $75,000.

Bennion Rd., 4412-Rachel Schuldenfrei to Mario Enrique Sandoval and Jessica Kristin Napper, $360,000.

Blair Stone Lane, 13807-Hugh D. and Becky L. Simpson to Elizabeth J. and Armando J. Motta, $413,500.

Bushey Dr., 12801-Mark A. Aguirre to Andrew and Kerry Martin, $405,000.

Clara Downey Ave., 3750, No. 27-Princella Clinetta and Curry Corder to Aziza Sayed, $280,000.

Clear Shot Dr., 2814, No. 2-34-Dupe Ajayi and Rita I. Ouedraogo to Marco A. Bejarano, $189,000.

Cold Meadow Way, 2316-Dawit Bekalu and Hibret Yifru to Menber Negash, $415,000.

Doc Berlin Dr., 3825, No. 45-Calatlantic Group Inc. to Lisa Stearman Segel, $385,000.

Fall Acre Ct., 14101, No. 8-22-David M. Whitacre to Stanley Liu, $203,000.

Fitzhugh Lane, 3535, No. 77-B-William F. Fagan and Norma N. Fagan to Richard and Christine Lawrence, $440,000.

Forest Edge Dr., 3510, No. 16-3C-Betti Dione Goodman and Rose Anne Zivich to Bahram, Farzin T. and Farhad Ahdoot, $138,000.

Gate Dr. N., 13600-Eugene A. Aprehn to Nga Thi Tran and My Loi Thi Nguyen, $510,000.

Goodhill Rd., 12916-Marcy Pollan and estate of Mildred Pollan to Jason Matthew Sonson and Daniel Gonzalo Borja, $415,000.

Hathaway Dr., 13316-Hassan Golriz and Nasrin Ghaemi to Monica Daravy Lun and Buntha Nhe, $488,900.

Hewitt Ave., 3320, No. 8-1-B-Pouria Jamaleddin to Sarah Morin, $125,000.

Hickory Hill Lane, 1933-Henning A. Kramer and Lori S. Chaikin to Wannakuwatta Waduge Lakshan Malshika Fernando and Wijemuni Gishani Ruwanthi Preshila De Zoysa, $405,000.

Hydrus Rd., 14943-Brandon and Kiana Johnson to Ibrahima Kouyate and Aimee D. Gbelay, $347,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-607-Teresa Elbin and estate of Richard A. Elmendorf to Beverly A. Dodson, $225,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-116-Edward D. and Jean C. Purich to Michael Murray Watts, $130,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-1007-Ann R. Cifarelli to Kim M. Sharp and Theodora and Philip T. Gibson, $160,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-602-Barry and Sharon Fleischman to Mary Tsai, $110,000.

Ivy Glen Rd., 4303-Ahmad R. Hodjat to Christopher Michael Costa and Nina West Russell, $430,000.

Kayson St., 3704-Byron C. and Shanna Ratnesar Shumate to Nykolus and Alexander Gray Alvut, $395,000.

Leisure World Blvd. N., 2900, No. 308-Sonanventures Corp. to Moira Coleridge Taylor, $230,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 211-Sally Metheny Keelan to Janet L. King, $315,000.

Leisure World Blvd. N., 3200, No. 801-Robert M. and Andrea M. Covell to Harold P. and June J. Thompson, $465,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-104-Dorothy M. Bell to William J. and Rosalie A. Retzbach, $300,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-926-Ronald and Diane Eichner to David R. and Randy G. Rosenblum, $245,000.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 520-Daniel H. and Myrna W. Norwitz to Glenn M. and Pamela R. Mason, $359,500.

Long Green Dr., 14301-George V. Travis to Joseph E. Couchman and Carolin L. Baehr, $320,000.

Massanutten Dr., 2355-Lucia I. Palacios to Juan Carlos and Brenda Nava, $405,000.

Moonlight Trail Ct., 25-Richard Culton to Samuel and Seema Rodriguez, $562,875.

Norbeck Rd., 2646-18 Armatho Nesty Group Corp. to Roberto O. Obordo and Emerlyn B. Nelson, $454,000.

Pennfield Cir., 14801, No. 408-Mary Lou Kitchen to Belinda R. Adams, $175,000.

Pine Orchard Dr., 15300, No. 85-2C-Tomiesenia S. Wiles to Martin J. and Susan Lilly, $155,000.

Pine Orchard Dr., 15320, No. 83-3H-Helen Frances and Lawrence Kilmer to Richard T. and Elsa S. Labonski, $160,000.

Rabbit Hollow Pl., 1551-Travis A. and Maisha M. Rudison Bryant to Bo Lin, $535,000.

Rockview Ct., 13308-Bank of America to Luk Ying Ko and Man Wing Cheung, $370,000.

Selfridge Rd., 11816-Nathaniel Scott Miller to James S. and Josielyn V. Concepcion, $435,000.

Snow Mass Ct., 15101-Teshome H. Kintamo and Senait Kassa Yifru to Jennifer Dickey, $419,900.

Tabiona Dr., 13916-Daryl Leach to Marshall C. Lee, $375,000.

Turnmore Rd., 13838-Louise Weiss Jackson and estate of Seymour H. Weiss to Thomas Joseph Burke Jr. and Beth Elaine Dennard, $511,000.

Tynewick Terr., 14660, No. 4-1466-Kishore Sammeta to Veronica King, $290,000.

Vedanta Way, 14400-Alana Ihne and Patrycja Klosinek to Ellysha Raelen Caunte Recto and Justin Charles Lohr, $465,000.

Westholm Ct., 15015, No. 272-A-Celina T. Wood and estate of Margaret M. Carroll to Margaret McCaunn, $178,425.

Woolen Oak Ct., 14203, No. 10-31-Gary D. and Emma E. Neal to Lourdes Z. Seda Rivera, $220,000.

OLNEY AREA

Bar Harbor Pl., 4242-Kristine Kiel Wienecke to Stephen J. Rudden, $382,500.

Bluebell Lane, 18209-Anita M. Harrison to Joseph B. Luptak and Sumei Zhao, $665,000.

Cannes Lane, 4423-John F. and Elaine M. Stubbings to Edgar Perdomo Esteban and Claire Teel, $323,000.

Globe Theatre Dr., 17717-Jason and Andrea C. Weisenthal to Li Wang, Lanmei and Wangmei Luo, $735,000.

Kirstin Ct., 17402-Andrew M. and Leonice M. Wurst to Morgan L. and Nicole R. Evans, $575,000.

Macduff Ave., 17566-Edward B. Hayden to Ryan Baker and Ivy Choe Branstetter, $335,000.

Monitor Pl., 3713-Richard M. and Joann M. Giannola to Gregory E. and Renee E. Gisriel, $662,500.

Olney Mill Rd., 19513-Brian Furmanski and Cynthia Klubnik to Michael and Christine Comas, $520,000.

Queen Elizabeth Dr., 18004-Jennifer E. Ojeda and Jennifer E. Marino to Vanessa C. Chicas and Gustavo A. Morales, $325,000.

Rolling Meadow Way, 18105, No. 245-Caitlin Fu Thompson and Caitlin F. Ulmer to Phillip Durity, $276,500.

Saint Florence Terr., 3230-Thomas L. and Janine M. McLaughlin to Geneflor Yadao Tiu and Sidney Noel Sonco, $400,000.

Shotley Bridge Pl., 17849-Robert A. Pokorny and Laura P. Bradshaw to Godfrey and Joyce Amadi, $417,000.

Sundown Farms Way, 3404-John A. and Connie B. Seminerio to Christopher T. and Diana Alvarado Irby, $575,000.

Tothill Dr., 4839-Carol A. Nove to Nathan and Noelle Skvirsky, $471,000.

Vintage Spring Terr., 3514-John M. and Kathleen Patterson Byer to Hope Zak, $385,000.

Windsor Hill Dr., 18166, No. 207B-Michael S. and Michele Bonavia to Reema S. Seagle, $236,000.

POOLESVILLE AREA

Cobb Ave., 17618-Richard M. and Leigh A. Johnson to Mark J. McKnight and Cynthia M. Seidel, $735,000.

Hackett Ct., 22-Brice A. and Michelle M. Halbrook to Glenn J. Whelan, $784,900.

Hoskinson Rd., 17517-Craig and Jessica C. Schneibolk to Zachary J. Podrasky and Lauren M. Adams, $229,750.

Montevideo Rd., 15205-Patricia M. Beakes to Roy Jenson, $419,931.

Sugarland Lane, 14400-Jane P. and Robert W. Kinzie to Eric S. and Jennifer E. Middleton, $600,000.

Wootton Ave., 19216-Jeffrey Gibson to Juan C. and Dawn M. Ramos, $402,500.

POTOMAC AREA

Arlive Ct., 3-William B. and Jordan Michael Fenton to Nicholas J. Beauregard and Hana Kim, $715,000.

Beall Spring Rd., 12312-Barclay A. and Melissa A. Phillips to Mark E. and Kathleen M. Sims, $1.2 million.

Beman Woods Way, 9636-George Hall and Kathleen Miller Martin to Kimberly A. Holland, $1.1 million.

Briarbush Lane, 12332-Ralph J. Duffie Inc. to Bankim J. and Jyoti B. Patel, $400,000.

Commons Way N., 12904-Zalman A. and Lenore C. Shavell to Eric Djimeu Wouabe and Manuela Mafo Notue, $700,000.

Dahlia Terr., 11516-Patrick E. and Lynne C. Connolly to Michael H. and Toni Marie Comer, $1.56 million.

Deer Hollow Lane, 8800-Diane Donovan Mack to Francisco Ramon Ruiz Garcia and Maria Esther Gomez Rejon, $1.15 million.

English Ivy Ct., 6-Ahmed and Jo Ann Motawie to Leonardo R. Bullard and Jaein Seo, $750,000.

Falls Farm Dr., 8926-Alyssa Li Chi to Ebrahim and Sanaz Mizrahi, $886,050.

Fox Run, 8309-Bernard and Nathalie Delforge Geenen to Daniel and Lauren Fellenbaum, $700,000.

Gainsborough Rd., 11314-Robert M. McCarthy and estate of Arshad Farooq to Mohammadhadi Bagheri and Sharareh Adeli, $667,500.

Glen Rd., 11400-Joseph A. Sutton Jr. and Naz Elyassi to David H. and Mary K. Affeldt, $2.25 million.

Grand Teton Dr., 8020-Kenneth Way and Alfred Myaing to Pauline Fratantoni, $795,000.

Hall Rd., 9917-Global Engineering Solutions Inc. to Holly L. Soistman, $1.3 million.

Heatherton Lane, 7782-Rahel and Jason Schwartz to Jorge L. Gomez and Roxanna Cabrera, $599,000.

Holly Hill Pl., 10305-Marc Wertheimer and Neil Gurvitch to Jessica Kulak and David Arluck, $1.33 million.

Jeb Stuart Ct., 4-Saeed Pilevar and Elham Sabbaghieh to Zion Levi and Mateem Tikkun Olam Meod, $653,000.

Lamplighter Lane, 11014-Virginia M. and Robert H. Gill to Jonathan Mallett and Yasuko Farumoto, $850,000.

Liberty Lane, 8920-Steven P. Wise and Elisabeth A. Murray to Kyu Hwan Yeo and Kyung Jae Lee, $550,000.

Logan Dr., 10309-Donna Pence and the Franklin R. Bower to Daniel R. Fendelman and Lori M. King, $895,000.

Magruder Farm Ct., 13517-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Ying Ming Yeung and Zheng Wang, $930,000.

Masters Ct., 11-David Warren and Dalia O. Blass to Peter Beat Rheiner, $1.47 million.

Newhall Rd., 10021-Michael and Rikki Postal to Lawrence Michael and Michelle Erin Spott, $1.85 million.

Park Potomac Ave., 12500, No. 603-Alvin and Arline Atlas to David and Marian Holtz and Diane Astley, $1.27 million.

Piney Meetinghouse Rd., 12007-Raymond Teng and Gary Altman to Wande D. Leintu, $1.1 million.

River Rd., 9460-William Lewis and Katherine Alexandra Slover to Jian Yun and Fanny Feng Li, $1.32 million.

Seven Locks Rd., 11700-Francisco and Ana Escalante to Harry and Kemberley Banks Beukelman, $740,000.

Stable Lane, 10609-Brandon Smith and Kathryn Shapiro Flury to Jason and Carrie Show, $1.43 million.

Tara Rd., 10901-Paul W. and Jane M. Whetsell to Ken Jian Ding and Simin Zhu, $1.4 million.

Tobin Cir., 9465-Timothy J. and Heather T. Lawrence to Seung Bum Son, Angela Chu Son, Erin M. Carmany and Jack Yee Chieh Chu, $1.36 million.

Tuckerman Lane, 9001-Pearl Cohen to Suhail S. Kassim, $600,000.

Twin Oaks Dr., 800-Geise Maria Batista and Jose Galhardo Souza Dos Santos to Anastas N. and Vassia Atanassova Stoilov, $810,000.

Whiterim Terr., 7832-Tracey B. Hall to Douglas Houghton and Emily Price, $684,000.

Wooden Bridge Rd., 9008-Bryan L. and Cheryl Stewart to William S. and Wesley W. Strang and Allison H. Weiss, $895,000.

ROCKVILLE AREA

Anderson Ave., 731-Robert W. and Rose R. Ellis to Terry G. and William L. Pinkston, $626,000.

Ashley Dr., 11702-Thomas R. Whitney to Zachary A. and Jenny M. Calamante, $477,500.

Azalea Dr., 786, No. 15-Rhoya Tocco Diden to James W. and Katherine M. Murray, $314,500.

Beall Ave., 328-Patricia Ann Barchers and Charles R. Shipe to James Wilson, $380,000.

Bou Ave., 5750, No. 1210-Andrew K. Goodman to Yangwuzhou Tang, $336,500.

Braxfield Ct., 12411, No. 527-Donna M. Senfaute to Darryl Smith and Yemisrach Tesfa, $162,000.

Brewer House Rd., 10752-Bridget Veihmeye and Kevin Sean Monahan to Christopher T.J. Button and Mah Doreen Chi, $715,000.

California Cir., 6060, No. 210-Leila Nezakatgoo to Wade W. and Elizabeth A. Green, $395,000.

Chancelet Ct., 4-Donald L. Herskovitz to Michael Bernstein, $790,000.

Cloister Dr., 4920-Douglas L. and Barbara Norland to Wei Li and Wenting Wang, $710,000.

Columbia Ave., 1502-Brian L. and Richard I. Shrager to Ezra B. and Gillian J. Caplan, $615,000.

Commonwealth Dr., 11419, No. 3-Roger A. and Amy Mermelstein to Jose L. and Etel M. Di Fabio, $263,000.

Courthouse Sq., 24, No. 606-Fred and Belinda Wong to Magda Abdel Sayed, $255,000.

Creek Shore Dr., 4826-Randall Merling to Allen Reed Rose and Toni Kathleen Kenny Rose, $401,000.

Diamond Cove Terr., 15300, No. 9-4-Dolores P. Radovich to Catherine M. Hornback, $269,900.

Diamond Cove Terr., 15315, No. 13-7-Deborah Grippaudo to Matthew David and Frances T. McGlaughlin, $325,000.

Elizabeth Ave., 203-Watson H. and Mabel B. Prather to Lisette Formoso and Rochelle Tan, $300,000.

Farsta Ct., 1-Elizabeth Ann Burkhard to Marc Alexander Friedman and Robin Katherine Yasinow, $680,000.

Frederick Ave., 306-Mark Leon Genus and William Hartley Harper Jr. to Diego L. Del Cid Cruz and Maria S. Orellana Cid, $330,000.

Goodland Pl., 509-Angela Yee June Chu and Seung Bum Son to Samuel K. and Sabrina Y. Huang, $715,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 409-Dolores Martos to Meryl B. Berkowitz, $257,900.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1517-Jordi Camps Polo and Monstserrat Raventos Pujol to Christopher Edward Grant, $260,800.

Hampton Mill Terr., 10713, No. 310-Miguel A. and Elizabeth L. Andrade to Allison B. DeWolfe, $384,900.

Havencrest St., 1004-Xiaolan Wang to Alan Choyuan Hsu and Janice H. Wong, $635,000.

Hungerford Dr., 501, No. 374-Tamielle Maree Taylor Horn to Siu Mei Cheng, $350,000.

Hurley Ave., 805-James Floyd and Sally Goodlin Headlee to Xiaojun Liang, $757,500.

King Farm Blvd., 403, No. BR-301-Earl E. and Dianne T. Homsher to Alberto M. and Anna Colombi, $434,000.

Lady Slipper Terr., 10700-Phillip R. Hertz and Nancy J. Dunham to Jennifer A. Lin and Jeniffer Lee, $1.15 million.

Lauderdale Dr., 12109-Phillip Karasik and estate of Elisa Martinez to Mark E. Luther, $372,000.

Linden Square Ct., 5808, No. 42-Jodi R. Glick and estate of Anita P. Glick to Mary Susan Head, $607,180.

Luxberry Dr., 10835, No. 29-Kristin M. Rohr to Gillian Griffith, $604,500.

Lynn Manor Dr., 327-Eugene and Khatuna Chereyskiy to Maria Elena Belledonne, $535,000.

Martins Lane, 202-Erik Bloom and Martha Yolanda Quintero to Haji A.O. Huseynov, $827,000.

Monroe St., 118, No. 1205-Carlos A. Silvani to Michael and Jilla Falk, $262,500.

Neal Dr., 1013-Pablo and Celina Gomez to Marina I. Posada Nynez and Esmeralda B. Guardado Posada, $439,000.

Newton Dr., 2203-Kan Cao and Zaijin Zhan to Kotchakorn Thepnorarat, $485,000.

Nina Pl., 403-Marlene C. Jacome to Lifeng Gong and David Lyons, $680,000.

Old Gate Rd., 7105-Niv Ad and Gilli Ad Marbach to Andrew P. and Amy Spasoff, $910,000.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 1204-Israel and Blanka Ilkovich to Henry and Molly Hilken, $580,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1124-Joyce Liu and Nai Ko Nick Kuo to Nansun Gumulak, $310,000.

Old Georgetown Rd., 11750, No. 2413-Rohit Kumar Dave to Jeffrey and Hayan Helsel, $427,000.

Olden Rd., 4708-Enyesh Hanna Hailu to Mussie Tesfazion, $420,000.

Parklawn Dr., 11911, No. 104-Samir and Steve K. Hamatto to Lan Xiao, $216,000.

Pender Pl., 232-Cynthia S. Cogan to John C. and Maria Chelo De Venecia, $445,000.

Pommel Dr., 14632-Jennifer L. Ayoroa to Saijee Varghese and Monica Ingudam, $763,000.

Renwood Lane, 11915-Brian M. and Jamie L. Callery to Sergei Boris and Kristen Calvin Zaslavsky, $735,000.

Rockville Pike., 10500, No. 706-Benjamin F. Gruenspecht and Terri Bullock to Maria Elena Garcia, $290,000.

Rockville Pike., 11801, No. 1010-Gary S. Becker and Ruth Ann Greenberg to Fatima Rodriguez Martinez, $192,500.

Schuylkill Rd., 11123-Ann S. Kopelson and estate of Charles J. Lietwiler to Katrina A. Righter and Samuel A. Lahood, $380,000.

Stonewood Lane, 11801-Guy and Simcha Stecklov to Chad Anthony and Melissa Malone Moore, $760,000.

Talbott St., 180, No. 201-Marian Bell Nuckolls to Juliane R. De Jesus and Katherine De Jesus Rosa, $150,000.

Valley Dr., 13732-Boris and Irina Skopets to Albert Yat Wing Yeung and Siu Kuen Wong, $1.25 million.

Vanderbilt Cir., 10129-Linbao Liu to Adam Gregory and Rachel Kovach, $480,000.

Winding Rose Dr., 451-Babak Ganjavian to Liu Ying Xu and Guangjin Zhang, $585,000.

Yearling Ct., 18-Kui Shen and Li Ma to Kevin and Joy Chai, $808,000.

SANDY SPRING AREA

Dominion Dr., 17805-Joseph G. Connor and estate of Anne H. Connor to Stephanie and John McCarthy, $395,000.

Windrush Lane, 1037, No. 8-Barbara M. Abbott and estate of Dawn M. Maurer to Kevin P. Fitzmaurice and Ashley K. Cohee, $359,900.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Amber Ridge Cir., 12008, No. A-203-Hannah Lively to Elizabeth Burch, $208,000.

Appledowre Ct., 30, No. 53-Olayinka M. Odunsi to Lorena Bradley, $235,000.

Appledowre Way, 11457, No. 2-Matthew Dickson to Janelle F. Fundersburg, $235,000.

Boneset Way, 21901-Pulte Home Co. Corp. to Tony Tu Pyo Hong and Kin Cha Hong, $620,000.

Brundidge Terr., 11476-Jorge J. Chavez and Angelita Orellana to Elane Lopes Vieira, $271,630.

Canterfield Way, 22345-Helen H. Lyngas to Stephanie S. Canas and Matthew B. Myers, $560,000.

Delevan Way, 21225, No. 159-Ming K. and Kwok Wai Chan to Frederick Ray Smith III and Ashley Brooke Farrell Smith, $323,500.

Dunstable Cir., 19936, No. 226-Elinore Louise Lambert to James C. Shieder Jr., $223,500.

Glendevon Ct., 21308-Dawn C. Chapelle and Paul B. Neal III to Kenneth Lee Herring and Michele Nathan, $764,000.

Halethorpe Terr., 11301, No. 209-Michele Renee Ceppos and Michele R. Canarte to Carlos Fernando Bentancor, $190,000.

Hourglass Way, 11608-Donna M. and Richard E. Gallagher to James J. and Niven Fenstermacher, $485,000.

Maryland Manor Ct., 11135-Paul L. and Alisia A. Madariaga to Duy A. Vu, $270,000.

Moon Ridge Dr., 19318-Jim Shoukou Lu and Xin Chen to Damion C. and Aileen Salabie, $495,000.

Trophy Ct., 11712-Silverlake Properties Corp. to Gilberto V. and Mariastela De Oliveira, $250,000.

Village Green Cir., 21314-RF Property Services Corp. to John Adam Handwork, $540,000.

Woodcutter Cir., 13000, No. 160-Robert A. and Jane O. Storm to Aminata Seck Wade, $356,000.

SILVER SPRING AREA

Blair Mill Rd., 1220, No. 117-Billie K. Motely to Daniel B. Rubin, $175,000.

Crestridge Dr., 1427-Steven S. and Margaret E. Fine to John Laird Ligon and Diana Elizabeth Frymus, $740,000.

Dartmouth Ave., 501-John W. and Wanda B. Willis to Raymond E. and Meghan Sontag, $655,000.

Eastern Ave., 7923, No. 303-Sunbin Song to Jeremy B. O’Brien, $315,000.

Ellsworth Heights St., 31-Max and Tai Meltzer to Traevena L. and Marlon T. Byrd, $987,500.

Fenwick Lane, 1320, No. 208-Jeannette V. Clobridge to Ashley Brown, $369,000.

Fleetwood St., 506-Pu Mei Leng to Crystal A. Williams and Michele Mazzocchetti, $539,000.

Highland Dr., 1613-Karen Maury to Richard Dagen, $850,000.

Lansdowne Way, 2014-Joseph E. Ashman to John Arthur Geoffrion Jr. and Albey Brooks Miner, $495,000.

Lyttonsville Rd., 1900, No. 610-Karyon Owen to Jacques and Michelle Paraskevas, $120,000.

Mansfield Rd., 303-Bharteshkumar and Chintan B. Tripathi to Delbert C. and Randi P. Drewry, $515,000.

Newell St., 8045, No. 212-Judith Stroman to John Rosser Matthews III, $300,000.

Parkside Rd., 13-Vincent Curren and Julie Preis to Ronald and Odelya Gertel Kraybill, $560,000.

Riley Rd., 9510-Skafte Development Group Corp. to David Baker and Lydia Zweimiller, $599,900.

Warren St., 9309-Mard Morel and Zenia Sanchez Fuentes to Andrew R. Vogel and Elizabeth D. Abraham, $550,000.

Washington Ave., 2228, No. W-301-Zachary William and Whitney Kasle Howell to Jennifer A. Hamilton, $286,500.

Wayne Ave., 930, No. 309-Valencia R. and Carl R. Webb to Kathy L. Bell, $440,000.

TAKOMA PARK AREA

Baltimore Ave., 7313-Kenneth M. Wyner to Michael Edward Sloss, $937,500.

Erie Ave., 721, No. 6-Thomas P. Irwin to Ivy Ruth Love and Thomas Alan Crockett, $175,000.

Flower Ave., 8513-Daniel McMahon and Jessica Christy to Jun Zhu and Zheng Li, $490,000.

Kennebec Ave., 652, No. 2-BP Kennebec Corp. to Barbara Lee Berman, $164,497.

Maple Ave., 7611, No. 303-Laura D. Taylor Kale to Daphne A. Williams, $230,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 907-Ryan R. Van Fleet to Amanda and Devin Chesney and Susan Adams, $141,000.

Philadelphia Ave., 501-George L. Askew and Katherine F. Russell to Lauren Cooper and Jesse Ammon Van Tol, $675,000.

Westmoreland Ave., 6610-John O. Sick to Michael David Geller and Katherine Mack, $900,000.

16th Ave., 7411-Thurman Scott and Judith S. Graham to Suyapa K. Melendez and Cecilia Beatriz Jovel Rodriguez, $310,000.

TWINBROOK AREA

Broadwood Dr., 1200-Kyle L. Hoedebecke to Viviana Aviles Varela, $320,000.

Grandin Ave., 1005-Elaine M. McNally to Benaifur Khosravi, $335,000.

Lewis Ave., 1917-Donald P. and Kil Cha Scherr to Anita L. Robbins, $418,000.

Marcia Lane, 503-Theresa J. Monaco to Theodore D. Dang, $385,000.

Rockcrest Cir., 4-Christopher W. and Alyson B. Smith to Thomas Colling and Katya Salmi, $540,000.

Thornden Rd., 1420-Raymond A. and Deborah M. Wittschen to Pedro Nunes, $442,500.

Wade Ave., 805-Carol J. Wheeler to Jose Amilcar Ramos Jr., $280,000.

WHEATON AREA

Alberti Dr., 1810-Ideal House Corp. to Sarah Downey and Hai Son Kien, $430,000.

Amherst Ave., 11046-Dallas S. and Whitney P. Brooks to Amir and Kasra Mojtahedi and Parvaneh Ardabili, $529,500.

Arcola Ave., 1904-1500 Jefferson Street Joint Venture to My Lan T. Nguyen and Komkit Listisard, $427,000.

Belgrade Ct. N., 722-Joseph Larry and Elisheva Katz to Hannah A. and Steven P. Wiggins, $454,000.

Burnley Terr., 11022-Jen Hao and Wel Lin Chen to Mark G. Davidson, $460,000.

Castlehedge Terr., 10302-Thomas J. Burke Jr. and Beth E. Dennard to Marjorie Fuller, $390,000.

Clay St., 3325-Jonathan Bromerg and Renee Kascic to Francisco Castro Ibarra and Margaita Alamanza Vargas, $310,000.

Collins Ave., 2915-Kenneth A. Sprinkle to Carlos Ramos Jr., $395,000.

Dalewood Dr., 11903-Cameron Ford to Nilo Juan Romero Huaman and Blanca A.C. Briceno, $220,000.

Douglas Ave., 10225-Chandra Dissanayake to Andrew T. Honeycutt and Ingris Merari Herrera Chavez, $420,000.

Gardiner Ave., 9920-Michael Edward and Maija Hanson to Sandra Wright and David Therriault, $430,000.

Georgia Ave., 9900, No. 27-205-Kenyatta Ramsey and Suzanna Hughes to Alemush Imeru, $170,000.

Grandin Rd., 10409-Marjorie Lope to William R. and Kathleen M. Bauer, $450,000.

Hayden Dr., 2508-Richard A. and Joan E. Nelson to Elaine and Michael Bond, $505,000.

Henderson Ave., 3008-Gary Lee Jones and estate of Wanda Lee Monger to Ana C. Paniagua Demendez and Josue E. Galicia Alas, $353,000.

Holborn St., 900-Spencer A. and Sima D. Gakner to Daniel and Shoshana Moskowitz, $470,000.

Huntley Pl., 10503-Aarden Design & Build Corp. to Jamie Lerner, $649,000.

Keller St., 10809-Alba Y. Cordorva to Jose R. and Eddy Marilyn Ramirez Panameno, $315,000.

Ladd St., 1800-Harriet B. Levi to Caroline K. Bradford and Clayton D. Marsh, $445,000.

Lindell Ct., 2910-Stephen C. Whitney to Vera M. Zislin, $400,000.

Lindell St., 2817-James B. Morton to Carmelita F. Mazariegos De Leon, Blanca L. De Leon and Pedro F. Mazariegos Rodas, $370,000.

Lovejoy St., 11507-Theresa M. and Michael Chen to Aubrey and Mafelicitas Fajardo Carlisle, $418,000.

Munson St., 2826-Anabel Orellana Medrano and Santos Quinteros to Melvin N. Hernandez and Jonathan J. Lainez, $390,000.

Parker Ave., 3103-Lijin Yang to Jonathan Borko, $351,200.

Plyers Mill Rd., 2705-Rahel Kumela and Seifeselassie Lemma to Thomas H. and Kathryn D. Rodriguez, $436,500.

Reedie Dr., 2212-Jill E. Kolody to Hang Nguyen and Cuong V. Phan, $430,000.

Saint Margarets Way, 10721-Charlotte Cree and Dorinda Krasley to Carolyn Stenzel and James Gagne, $371,000.

University Blvd. W., 1111, No. 411-A-MDC Investments Corp. to Mordechai Yitzhaky, $128,000.

University Blvd. W., 1121, No. 619-B-Marc Sushner to David and Anita Kolat, $134,000.

Vivian Pl., 1522-Charles and Lisa MacDonald to John R. Schwartz and Patricia Meheriuk, $479,900.

Winona Ct., 600-Robert and Sarah Breslaw to Pamela and David Lebeaux, $505,400.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in September 2018 were provided by Black Knight Inc.

ADAMSTOWN AREA

Paprika Ct., 3320-Nicola L. and Brittany N. Dinatale to Klaus B. Piontek and Barbara Joanne Alger, $436,000.

Young Family Trail W., 5530-Rudolph R. and Dawn M. Zimmerman to Michael K. Lewis and Nicolas A. Kegley, $640,000.

BRUNSWICK AREA

C St. W., 109-Michelle Suzanne Kotler Tuwiner to Timothy J. and Michelle R. Potts, $242,000.

Dargon Quarry Lane, 1111-Kara M. Bedsole and Matthew R. Williams to James Kevin and Veronique Ghislaine Butler, $430,000.

Potomac St. E., 419-Robert Wayne Drozynski and Katherine T. Smith to Mark S. Lolli, $186,900.

Yourtee Spring Dr., 1307-Joseph M. and Heidi E. Neal to Joseph Eugene Hubbard and Shakira Louise Dixon, $410,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Glenoble Ct., 3619-Allen E. and Patricia M. Funkhouser to Jonathan Thomas and Ashley Marie Carr, $395,000.

Shadywood Dr., 3860, No. 2C-Patricia Anne Pickett to Donald Thompson, $159,500.

CLARKSBURG AREA

Lewisdale Rd., 14437-Robert Hilton and estate of Tarra L. Woodfiel Hilton to Erika Carrasco Zavala, Juan Carrasco Cuevas, Juan Manuel Carrasco Zavala and Soledad Zavala, $375,000.

EMMITSBURG AREA

Pembrook Ct., 2060-John A. and Ellen B. Slotwinski to Tracy A., April C. and William Preston Goss, $345,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Allington Manor Cir. W., 9067-Tia Theresa Rhoades St. Denis to Stephen Ahmad and Tiffany Ellen Hayes, $391,000.

Barberry Ct., 5680-Katherine J. Miller to Samuel David and Linda Mary Oliver, $300,000.

Black Duck Ct., 6705-Shellie L. Lamm Jenrette to Timothy Eggars, $245,000.

Britannic Pl., 6526-DR Horton Inc. to Richard E. and Lynn Strite, $364,745.

Clifton Rd. S., 6722-Christopher Reagan Shafer and estate of Kenneth O. Greenwood to Samuel C. Frank and Ashley B. Decapua, $265,000.

Corbel Way, 6595-DR Horton Inc. to Joseph Moore II, $357,000.

Crescent Spot Lane, 1419-John T. and Stephanie L. Kavanaugh to Alfio and Pamela Torrisi, $410,500.

Derby Dr., 6258-Angela Vidi and Robin Soranno to Benjamin P. McGee, $317,000.

Essex Pl., 516-Community Development Administration to Noah Hunter Ruby, $172,000.

Fringetree Ct., 5786-MVA Holdings Inc. to Brian J. Frantz, $235,000.

Humberson Lane, 618-William and Mary Lynch to Karuna Kaushik and Reena Pancholi, $424,000.

Judicial Way, 5001-US Home Corp. to Nicholas Serge Lemieux Renaud, $297,140.

Lambert Ct., 6368-Alexander A. and Maria Lecuona to Amanda Michelle and Marcus Edward Canada, $455,000.

Madigan Trail, 6410-NVR Inc. to David Saez and Melissa Alvarado, $429,805.

Posey St., 6309-Calatlantic Group Inc. to Katherine Margaret Taylor and Carl Michael Travis, $315,490.

Rockledge Ct., 5607-Mid Maryland Motors Corp. to Akmal Nadeem Awan, Tasneen Sajada and Fnu Arsh, $260,000.

Sunset View Lane, 5746-Nanette S. Francella to Wilfredo A. Rivera Fuentes, $215,000.

Whitfield Ct., 5826-Brittany J. Shelton Day to Taylor Noel Williams, $169,900.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Algonquin Rd., 1710-Furman C. and Sharonne T. Lee to Jeffrey A. Taylor and Charlotte Camacho, $400,000.

Baldridge Cir., 6162-Zachary R. Viccica to Christopher Cross and Morgan Slaughter, $268,000.

Bear Den Rd., 2555-Carl S. and Elisabeth Catalano Appleton to Daniel F. and Camille A. Engelstad, $397,500.

Birchwood Lane, 9442-David G. Heath to Chad A. Benford, $265,000.

Blue Heron Dr., 8207, No. 3C-Marsha Lynn Devan to Samantha M. James, $165,700.

Broken Reed Ct., 8035-William A. Rankin to Jose Gabriel Perez, $260,000.

Catoctin Ave., 118-Thomas S. Humburg and Anela M. Collazo to Elizabeth Ellen Kanalley, $330,000.

Dill Ave., 201-Marilyn H. Buchen to Judy D. and Bruce D. Agostino, $660,000.

Egret Way, 2723-Arthur Franklin Sprinkel Jr. and Jolynn Lucas to Mary A. Patil, $327,900.

Fleetwood Ct., 9665-Ellen A. Gardiner to Stephanie and Michael D. Greenberg, $350,000.

Glen Valley Terr., 6260, No. 7M-Sogra Corp. to Stephen F. and Shelley A. Francella, $219,000.

Holden Rd., 761-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Gary Van Bush Jr., $403,158.

Island Grove Blvd., 2621-Brian and Maria Kramer to John and Nancy Mahoney, $335,000.

Linganore Rd., 7132-Rock Smith to Diane M. Friedel, $290,000.

Meandering Woods Ct., 6327-Retha E. and Kenneth B. Parsons to Nadege Ngassa, $490,000.

Monocacy View Cir., 1848A, No. 63A-Crystal Lynn Clauser to Leslie Rose Harper Williams, $210,000.

Norva Ave., 10-Sandra Troxell Seaton to Kaitlyn M. Griffith and William Kyle Hauptman, $265,000.

Prospect Blvd., 501, No. B-2-Michael James Bowe to Jerome M. Bonheyo, $95,000.

Rippling Brook Rd., 2402-Timothy and Sandra Taylor to David C. Sykes and Lori T. Donelson, $359,900.

Spring Forest Rd., 6401-Howard L. and Sheree R. Moyer to Michael and Meredith Casagrande, $489,900.

Stoners Ford Way, 3001-David A. and Kelly A. Handy to Vicky Lynn Weldon, $360,000.

Waterview Ct., 8030-Joanne M. McArdle to Wendy Wilson, $248,400.

White Oak Dr., 6233-Sharon Marie Pritts Chearney to Tyler J. and Justine E. Harman, $350,000.

12th St. W., 200-Kenneth Mattiuz to Douglas C. Bane Jr. and Michelle L. Schaffer, $385,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Ashfield Ct., 200-Jian Wang and Shiyue Mao to Kara Williams, $191,500.

Bethel Rd., 10722-Jeanne Beckmann and estate of Nancy F. Humm to Alexei, Nina and Mikhail Bubunenko, $330,000.

Crosstimber Way, 112-Peter and Mariana Daddone to Donte L. and Shermaine D. Booker, $376,000.

Ellsworth Way, 2404, No. 1C-James R. and Monique L. Secula to Ernesto Suarez Alvarez, $149,000.

Fairfield Dr., 95-Dorjbal Dorjsuren and Yunden Badralmaa to Jose C. Gamez and Rosa E. Garcia, $199,000.

Fieldstone Ct., 155-Akm E. Ullah to David D. Park, $250,000.

Grant Pl., 607-Choice Industries Corp. to Christena Pazos Lundy, $279,000.

Jacob Brunner Dr., 1770-Matthew S. and Valerie J. Moore to Darrick Newman Sr. and Syncera Casey, $198,000.

Lakeside Dr., 2430-Katherine Adreon Minor to Whitney Ellen Kujawa, $263,150.

Masser Rd., 10025-Leslie H. Williams to Frank Chiaramonte, $1.12 million.

Mountaindale Rd., 6331-Christopher J. Steele Jr. to Matthew P. Hexter and Hannah J. Klipp, $224,900.

Pinecroft Ct., 1807-David J. and Donna L. Sisson to Daniel John Rodkey, $290,000.

Rocky Springs Rd., 8401-Bank of America to William Thomas and Mary Teresa Lynch, $348,600.

Shookstown Rd., 1611-Cheryl A. and Richard O. Robinson to Vivion Diggs Jr., $270,000.

Sumner Dr., 2006-Sandra A. Illing Stewart to Quinton Cook and Katie Mann, $258,000.

Victoria Sq., 4-Christopher J.W. and Eva N. Butler to Spencer J. and Ania Kowalski Warner, $227,000.

Wainwright Ct., 2129, No. BC-Ruthann K. and Michael R. McFadden to Belva Staley, $155,000.

Wheeler Lane, 117-Federal National Mortgage Association to Jeffrey and Elizabeth Liu Litviak, $414,900.

Windom Way, 224-Drees Home of D.C. Inc. and Ausherman Homes Inc. to Yewande Okubanjo and Frieda Johnson Alabi, $460,000.

IJAMSVILLE AREA

Beerse St., 10044-NVR Inc. to Elizabeth Klamert, $394,665.

Canary Dr., 11396-Heather Kramer to Thomas Bentley, Wayne Walter and Kelly Fennington, $392,500.

Gray Marsh Pl., 11017-James M. and Teri D. Nicholson to Matthew James and Shakira Yasmin Brannan, $545,000.

Mackenzie Pl., 6602-Kathy and Michael J. Campagnoli to Tariq and Najiba Mohabbat, $615,000.

KNOXVILLE AREA

Carlisle Dr., 3306-Marion F. and Elwood W. Nagel to Donnie Mike and Jennifer Mary Tyndall, $274,900.

Rosemont Dr., 1121-Wade A. and Vickie A. Burgee to Mark L. and Tina M. Cooper, $270,000.

LIBERTYTOWN AREA

Green Valley Rd., 11357-KH Investment Properties Corp. to Christopher W. and Jessica L. Krantz, $326,900.

MIDDLETOWN AREA

Hogan Dr., 4207-Francis D. and Dolores T. Tarleton to Phillip Zachary and Emily Christine Brohawn, $800,000.

Larch Lane, 106-Daniel C. and Kristina D. Bernazani to Johsua A. and Ronni Bolz, $385,000.

Tobias Run, 101-Philip Z. and Emily C. Brohawn to Darin L. and Lacey Gordon, $589,900.

MONROVIA AREA

Haven Park Cir., 10903-Winchester Homes Inc. to Annemarie Zabbara and Christopher Scott Howell, $575,311.

Pathway Lane, 10806-Winchester Homes Inc. to Elwyn Bryan Thompson and Krystal Thousand, $610,228.

Shamrock Dr., 4375-Winchester Homes Inc. to Anthony W. and Bonnie C. Jones, $646,242.

Weller Rd., 12272-Donald R. Collins Jr. and Veronica L. Dumbroski to Curtis and Melissa R. Ashton, $406,000.

MULLINIX AREA

Molesworth Terr., 4407-Johnny Wayne and Pamela J. Green to Cordell L. Garrett Jr. and Emily Eaton, $415,000.

Reyburn Ct. S., 4775-Robert and Nina Hagy to Gregory T. and Loren M. Kennell, $489,700.

Woodville Rd., 7524-Edward Johanson and Sarah O. Kee to Andris and Dace I. Freivalds, $452,000.

MYERSVILLE AREA

Easterday Rd., 10951-John J. and Tammy L. Watson to Jason L. and Jessie L. Foster, $543,900.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Accipiter Ct., 9805-Jonathan E. and Laura B. Gilmer to Adam and Rachel J. Belanger and Alan N. Johnson, $618,000.

Boyer Ave., 10892-James L. Fry and estate of E. Helen Fry to Daniel Brent and Lea S. Johnson, $310,000.

Hedgeapple Ct., 10403-Department of Veterans Affairs to Mark and Sarah A. Naras, $220,000.

Lakeridge Rd. E., 6646-Bradley C. and Brooke Megan Katzenberger to Brooke Ashley and Christopher Nicholas Manzo, $313,000.

Oakledge Pl., 6899-Adam G. and Rachel J. Belanger to Erin and James Good, $425,000.

Saddle Rd., 7108-Iosolve Inc. to Anthony Georgiana, $340,000.

Twain Dr., 6101-Paul J. and Melissa Lilly to Jesse M. Spurrier and Carlie B. Harris Spurrier, $415,000.

Wood Thrush Dr., 10206-Stephanie C. and Edward J. Swanson to Rosemarie Dennison, $339,000.

POINT OF ROCKS AREA

Conrads Ferry Dr., 1735-Ezell Tucker and Susie Stubbs to Joseph J. McNicholas and Caitlin Lynch, $425,000.

SABILLASVILLE AREA

Sabillasville Rd., 17323-Kenneth Arthur Lamb III to Susan E. Gonzalez, $260,000.

THURMONT AREA

Easy St., 117-Chad Matthew Wiley and Erica Wiley Hayes to Tracy L. Pleasants, $177,000.

Hillside Ave., 13722-Deutsche Bank National Trust Co. to Kevin E. Wantz and Kenneth H. Willets, $200,000.

Putman Rd., 6513-Jeffrey R. and Mary L. Hackman to Daniel Clint and Kaitlyn Giddings Wheeler, $648,750.

Sunny Way, 108-Christopher E. and Anita L. Barry to Kari E. Lacrosse, $200,000.

URBANA AREA

Broad Branch Way, 5904-NVR Inc. to Isaias Gutierrez and Wendy Arce, $399,000.

Connor Pl., 3516-William Lee and Patrice H. Cheatham to Veronica M. Jaua, $375,000.

Holborn Pl., 3610-Raymond D. Johnson Jr. to Kishan and Sharmistha Sarkar, $297,500.

Penrose St., 9350-John Craig Beutelspacher to Richard Paul and Haydee Harsanyi, $350,000.

Scott Ridge Pl., 5627-MS Gladhill Farm Corp. to Maureen A. Borrego and Clarence Morgan, $360,830.

Shady Pines Lane, 3539-Dream Finders Homes Corp. to Adrian and Mayrola Sapio, $564,990.

Stone Barn Dr., 3209-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Derek Reed and Bethany Osman, $411,135.

Tabler Rd., 4212-Russell Earl and Mollie Lynn Radonovich to Eric K. and Dawn N. Croft, $570,000.

Timber Green Dr., 3512-Dream Finders Homes Corp. to Nagarjuna Parupalli and Narmadha Rajkumar, $527,000.

WALKERSVILLE AREA

Adventure Ct., 8514-Vincent W. Bauer to Shellie L. Jenrette, $335,000.

Glade Ave., 9414-Sean and Marguerite Donegan to Hiram H. and Stacey M. Bundy, $330,000.

Inspiration Ave., 8398-Rosanne Patchen to James Troy and Colleen Ruby, $319,900.

Polaris Dr., 117-Marlene E. and Dennis L. Pruitt to Khalid T. Crosse and Natalie D. Reid, $412,000.

Wildwood Ct., 2822-Michael A. and Maria J. Mens to Jason A. Kirby, $287,000.

WOODSBORO AREA

Etzler Mill Rd., 10721-Sharon L. McGrew and Kathleen M. Noffsinger to Andrew T. and Kellie D. Putman, $455,000.