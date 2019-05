Montgomery County

ASHTON AREA

New Hampshire Ave., 17534-Terrence Patrick and Susan Louise Ryan to Alejandro Burgos and Ana Lopez, $600,000.

Pond Rd., 17929-Roland Stone Corp. to Judy W. Nyachae, $653,000.

Tucker Lane, 1000-NRZ Reo V. Corp. to Anthony and Jacqueline McHale, $785,000.

ASPEN HILL AREA

Ashby Rd., 13711-James Henry Rust Jr. to Sergio Marcelino Castro and Betty A. Feria Benavides, $400,000.

Banff Springs Ct., 4309-Christopher H. and Patricia L. Netter to Kevin W. and Jennifer L. Kessler, $920,000.

Bauer Dr., 14622, No. 4-Wilmington Trust NA to Min Yang and Joseph Fischer, $155,000.

Bitterroot Way, 15221-Bradford C. Stine and estate of Geraldine S. Stine to Caroline B. and Bradley M. Smith, $535,000.

Burnside Dr., 5574, No. 3-Gwendolyn Reams to Jerome A. Carter and Jancarla Carvajal Cespedes, $196,000.

Crossway Rd., 14727-Richard L. Dietrick Jr. to John D. and Jessica L. Boynton, $550,000.

Federal St., 4201-Kevin Garner to Anna Nicole Pura, $395,000.

Flower Valley Dr., 4909-Moshe and Pamela K. Dayanim to Ruth Sofia Hernandez Olivares, $625,000.

George Washington Dr., 16813-Tsung Kai Chang to Stephanie Ann Biglow, $540,000.

Hornbeam Dr., 4716-Rodney O. Shockley to Michel David Janda and Cristy Rae Scott, $574,000.

Justice Rd., 13502-Colleen M. and Craig M. McKee to Beverly Miriam and Thomas Maldonado, $430,000.

Lionel Lane, 13808-Kenneth D. and Joanne B. Shade to Renzo Paolo Olaechea and Roberto Kaemena Eguren, $427,000.

Magellan Ave., 13319-Thomas H. Bass to Brian Michael and Josephine Rios Davis, $435,000.

McCall St., 4900-Marian V. Kleinguenther to Emmanuel Ramos and Oscar B. Torres, $440,000.

Oakvale St., 14407-Ari and Kerstin Patricia Janikian to Sean C. and Jennifer Castillo Campbell, $465,000.

Penrose St., 12915-Bradley R. Gollner to Latania Caprice Tucker, $395,000.

Southend Rd., 4207-William D. Toto and Jessie Marie Wetherby to Pedro Lopez Lule and Maria De La Luz Zamora Herrera, $475,000.

Tallahassee Ave., 4611-Michael T. and Robin R. Pumphrey to Meghan Blair, $419,000.

Vista Dr., 13905-Kyong T. and Unsit Kim to Herbert A. Liverman Jr., $420,000.

Woodcrest Dr., 14204-Audrey M. Haber to Guo Ying and Ai Li Lin, $530,000.

BELTSVILLE AREA

Cherry Hill Rd., 11408, No. 106-Harry H. and Khai Ngoc Tu to Dalila Shirley Huarcacho, $77,000.

BETHESDA AREA

Albemarle St., 5302-Maria Flavia Sekles and Renard P. Aron to Elisabeth Bumiller and Steven R. Weisman, $1.1 million.

Arizona Cir., 10205, No. 39-Travis Montgomery to Sally J. Criblez, $305,000.

Battery Lane, 5000, No. 804-Edward J. Abramson and estate of Frances F. Abramson to Harry E. Rogoff and Monique R. Eliezer, $890,000.

Belhaven Rd., 10000-Brian Scott and Dena Marie Muenster to Aleksandr and Damira Gerasimov, $770,000.

Blaisdell Rd., 6926-Alison B. and John W. Galbreath to Adam Michael Smith and Julie Elizabeth Gold, $3.2 million.

Bradley Blvd., 7205-Neel V. and Aditi N. Menon Broker to Marz Attar and Manijeh Marvastian, $1.7 million.

Brookview Dr., 5116-Dean H. and Alisa L. Chestler to Kevin A. and Kathleen McDermott, $1.55 million.

Burdette Rd., 8300, No. 305-FH Bethesda SL RCU Corp. to Joanna K. Zawadzki, $767,000.

Burdette Rd., 8300, No. 413-FH Bethesda SL RCU Corp. and Sunrise Bethesda SL RCU Corp. to Thomas C. Shooltz, $432,888.

Burdette Rd., 8300, No. 473-Elizabeth Metcalf Miller and estate of Ruth D. Metcalf to John T. and Jane J. Cunningham, $829,000.

Burdette Rd., 8300, No. 608-FH Bethesda Corp. and Sunrise Bethesda Corp. to Pamela C. Richmond, $442,221.

Cairn Terr., 6004-Dijana Winch and Aslan Tricha to Alexander George and Teah Abashidze, $1.46 million.

Carnegie Dr., 6304-Emily McSherry and Brian Craig to Jerome Jacques and Rui Gao, $780,000.

Chelsea Lane N., 4548-Randall L. Reiner to Ian and Mary Katherine Day Roosma, $1.68 million.

Clue Dr., 10011-Christopher Bull to Cheng Hsien Lin and Yi Ting Huang, $550,000.

Dalecarlia Dr., 5108-James D. Matheson to Carlos E. Sanchez and Christina B. Rosenberger, $1.9 million.

Duvall Dr., 5240-Anna P. and David M. Cave to Kelsey D. and Thomas V. Clute, $1.18 million.

Eames Way, 6674-RS Homes Associates Corp. to Furong Huang and Wenchao Xi, $1.06 million.

Ewing Dr., 9404-Victor P. and Sandra D. Frattali to Timothy Wallace and Suzanne Battista, $795,000.

Fairmont Ave., 4801, No. 906-Luis Fernando and Maria L. Orozco to Paul Anthony Sullivan, $335,000.

Friars Rd., 9322-Edward Jost Chapman and estate of Marilyn S. Bogner to Tiffany and Kyle Moore, $845,000.

Hampden Lane, 4901, No. 502-Lauren Condos Corp. to Paul W. and Jane M. Whetsell, $3.6 million.

Harwick Rd., 5708-Matthew A. and Kristin M. Gunther to Andrew E. Siegel and Katherine H. Mangan, $965,000.

Honesty Dr., 6711-Jacob H. and Anita L. Stillman to Mingming and Liu Yang, $1.34 million.

Johnson Ave., 5609-Katherine and Toby Ahrens to Christopher Scott and Julia Nicolaysen Gerlach, $879,000.

King Charles Way, 5300-Richard D. and Mary K. Goldman to Julia Franine and Adam David Swissman, $570,450.

Kittery Lane, 9114-RJRE Investments Corp. to Michael George and Lakeisha Munn Lewis, $1.25 million.

Madawaska Rd., 6216-Oscar H. and Adriana Camacho to Ben A. and Amanda J. Cheatham, $865,000.

Maryknoll Ct., 7717-Daniel F. and Dana N. Rice to Jennifer Hyunsook Kim, $800,000.

Melwood Rd., 8805-Maximilien Freelander II to Allison Hauspurg and John Travis Pittman, $699,000.

Mohican Rd., 5704-Mark D. Menefee and Stephanie K. Wade to Behdad and Anna A. Behnam, $1.01 million.

Montrose Ave., 10606, No. M-Adarsh Ramakumar to Edward Weiner, $320,000.

Montrose Ave., 10637, No. M103-Federal National Mortgage Association to Rodrigo Alejandro Maillard Reyes and Maria Fe Lanfranco Gallofre, $212,000.

Namakagan Rd., 6012-Joanna Levison and Kenan Aliyev to Kelly Alice Slater, $830,090.

Overbrook Rd., 4600-Jeffrey C. Florian and Sazmah Hakim to Brian Lessans and Alexis Miller, $1.11 million.

Parkwood Dr., 10109-Cristina Dugan Schmidt and estate of John P. Sommers to Jessica Bagdonis and Darren J. Raue, $785,000.

Persimmon Tree Rd., 6805-Diana Andreae Donaldson and estate of William P. Stedman Jr. to Ernest A. and Campbell Kawka, $765,000.

Pooks Hill Rd., 5250, No. B-13-George D. Raynal to Michael David and Nino Archvadze Rink, $627,000.

Renita Lane, 6800-Michael Fays to Hunter and Anne Dempsey, $692,500.

Ridge Rd., 8812-Charles and Laura Capito to Bradford Thomas and Julia Stolar Bartels, $797,000.

River Rd., 8121, No. 423-Quarry Springs Associates Corp. to Ann Marie Lynott, $1.29 million.

Salem Way, 8504-Patricia McMurray to Timothy J. and Joyce C. Bensman, $700,000.

Selkirk Ct., 6726-Jeremy David and Maria V. Peterson to Samuel E. Knighton and Laura E. FitzRandolph, $1.48 million.

Sentinel Dr., 4978, No. 12-506-Robert S. Krause and Marlene T. Harrison to William Hunt Edgar and Ann Lese Joslyn, $850,000.

Sleaford Pl., 7910-Dania and Dylan Straughan to Catherine E. Crato and Bilal Habibi, $1.11 million.

Spruce Tree Cir., 9413-John C. and Bonnie Zetlin Harte to Wihib Gebregeorgis and Metasebia Munie, $1.15 million.

Swansong Way, 7232-Sanjaya Babu and Bharathi Pobbati to Ying Wang and Yu Lei, $723,000.

Thornley Ct., 8016-Jonathan and Danielle Okun to Niermala Sakoentala Badrising, $965,000.

Westbard Cir., 5301, No. 146-Barbara R. Anderson to Mohammed and Bobbie Nejat, $307,500.

Westlake Terr., 7401, No. 1112-Adeel Raza and Rabia Saadat to Joy A. Mbajah and Anthony M. Musembi, $265,000.

Weymouth St., 10670, No. W-Laurin A. Keto to Maria Helena Goncalves Moore, $189,000.

Winterberry Lane, 7032-John H. Grady to Peter T. and Ekaterina Lambis, $1.27 million.

Worthington Dr., 5021-Jesse T. Mann and estate of Thomas S. Mann to Jonathan D. and Sheena Marcus, $975,000.

BOYDS AREA

Autumn Crest Rd., 14405-Melanie M. Hedrick to Raymond A. and Teryn H. Megill, $668,000.

Broken Oak Rd., 18608-Jeffrey and Deborah McCaw to Carl and Maureen Singer, $650,000.

Clear Smoke Rd., 18306-Xiao Tong Wang and Yi Hua Liu to Peter and Alison Khrizman, $688,000.

Ethel Rose Way, 12846-Jin Cheng Wang and Sue Hong Tao to Badar J. Khokhar and Ammara Masood, $395,000.

Kings Crossing Blvd., 14301, No. 209-Dee M. Young to Krishnagiri and Padma Iyengar, $172,500.

BROOKEVILLE AREA

Abbey Manor Dr., 19208-NVR Inc. to Andrew H.W. and Nancy Fang, and Elizabeth Hudson Ford, $927,548.

Bakers Run Ct., 19303-Dennis Koubek to James Albert and Ashley Brooke Roberts, $750,000.

Georgia Ave., 21131-John Phillip Muth to Michael Allen Triplett and Suyapa Del Carmen Marquez De Triplett, $730,000.

Hollow Crest Pl., 3000-Brian Orlove and Sarah M. Sims to William J. Kelly, $517,000.

Vandever St., 3017-Kevin Douglas and Talia Sue Cronk to Teddy Ryan and Paige Marie Hall, $479,900.

BURTONSVILLE AREA

Aldora Cir., 14157-Clarinda and Gene E. Carter to Kaila Lunn Douglas and Dale Lunn, $285,000.

Ambrose Ct., 4333-HSBC Bank USA and Deutsche Alt A. Securities Inc. to Sixun Yang and Ruli Zhang, $221,617.

Arbor Wood Ct., 4308-Bentley Park Corp. to Naomi Mandishona, $645,860.

Beaker Ct., 14357-Jackson Gabriel to Rufus K. Leeth Jr., $330,000.

Childress Terr., 3628-Mattie Oretha Hicks to Jeannine A. Caldwell, $300,000.

Dunwood Terr., 4230-Saidu and Carolina V. Turay to Emmanuel A. Shaw, $265,000.

Greencastle Rd., 3107-John M. Bowersett and Dianne L. Goldian to David R. Brenner and Brenda J. Lee, $439,000.

McKnew Rd., 14642-Illya Chukhman and Zhanna Shubin to Waini G. Wells Bogue, $330,000.

Stepping Stone Lane, 3707-Samuel Atolaiye to Petar G. Dyakov and Rosalina Ferrufino, $300,000.

Wexhall Terr., 14522, No. 3-26-Wells Fargo Bank to Donna Gedeon, $170,000.

Wildlife Lane, 3836-William R. and Cambrian Powell to Jessica Patricia Ventura and Jose Ernesto Ochoa Fuentes, $334,500.

CABIN JOHN AREA

Little Leigh Ct., 6416-Carole A. Freret to Baiyu Yang and Wen Pu, $1.07 million.

Tomlinson Terr., 6713-Thomas K. and Trudi F. Bick to Kevin A. and Heather B. Tomlinson, $1.07 million.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Baker Dr., 12813-Russell and Audrey Elizabeth Chandler to Adam E. Hollenbaugh and Kara L. Sommer, $401,500.

Brackley Terr., 13409-Thomas L. Squire to Sandra Thibault and Michael Dillon, $329,000.

Carriage House Terr., 1641, No. A-Doris S. Park to Bin Zhang and Fang Wang, $112,000.

Collingwood Terr., 13503-Samuel A. Bleicher to Eli Nahun and Yajara Aguilar, $390,000.

Crimson Lane, 12063, No. 195-Mulgeta D. Mengistie to Melanie Sanders, $231,000.

Eastbourne Dr., 12611-Joyful Living Corp. to Jeffrey and Erika Schoppert, $494,900.

Fairland Rd., 2330-David R. and Alison B. Baker to German E. Estevez, $290,000.

Gazebo Ct., 3006-Theodore D. and Barbara H. Simmons to Mulugeta A. Nega, $460,000.

Hawkesbury Terr., 608-Nancy A. Ackerman and Wendy Ackerman Goodson to Gaim T. Medhin and Nazareth Aregai, $475,000.

Hunters Gate Ct., 13-Kathleen Allen to Yonthan Eyob Tadesse, $357,500.

Locksley Lane, 13312-Daniel P. and Elizabeth J. Lathrop to Karolyn Ann and Robert Babak Kaelin, $480,000.

Modrad Way, 13705, No. 33-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Sohee Kim, $150,000.

Old Columbia Pike., 12001, No. 809-Gladys Richardson to Basilia Portillo Morales, $90,000.

Palmer House Way, 13925, No. 29-Jeffrey Gunter to Nelson Almeida, $203,750.

Quaint Acres Dr., 506-Bank of New York Mellon and Bank of New York Trust Co. to Xingzhu Liu and Yan Chen, $403,200.

Shanandale Ct., 10-Robert F. and Marilyn E. Benson to Matthew J. Hodyno, $455,000.

Sir Thomas Dr., 3321, No. 3-B-21-Michele A. Lucas to Elizabeth A. Melchione, $153,900.

Suncroft Ct., 28-Sindy and Shanthy Edward to Bereket Arega Hailemariam, $390,000.

Tanglewood Manor Dr., 117-Ashwinkumar and Parul Vyas to Kuntal Pracinkumar Shah, $425,000.

White Oak Vista Dr., 1676-Darryl and Myrna Arnold to Haile Kelbiso, Abebech Hailegiorgis and Natnael Ganoro, $420,000.

CHEVY CHASE AREA

Abilene Dr., 2720-Beverly H. Godwin and Jeffrey A. Jones to Tabitha W. and David R. Bartholomew, $990,000.

Brooklawn Terr., 3115-Barry A. and Margery B. Passett to Jamie S. Lapin, $850,000.

Colston Dr., 2627-Wendy A. Hocking and Scott R. Neitzel to Adam Caldwell and Xochitl Halaby, $752,500.

Delaware St., 6823-Jacqueline R. and Matthew Ryan Gardiner to James J. Dunne and Teresa H. Carlin, $825,000.

Drummond Ave., 4600-Daniel B. and Sybil M. Silver to Kristin M. and Matthew A. Gunther, $1.46 million.

Friendship Blvd., 5500, No. 1129N-George H. Vogel Jr. and estate of George H. Vogel to Avalon E., Lawrence O. and Robin K. Roche, $170,000.

Glengalen Lane, 8025-Wolfang Von and Hanel Von Maack to Leonard and Donna Wartofsky, $1.68 million.

Greenvale Rd., 2923-Phillip J. Simon and Christy Hoffman to Nico Tjandra Leksana and Sarah D. Winston, $1.17 million.

Hillandale Rd., 6696, No. 27-Dennis A. and Carol A. Monaghan to Sara Hargrave and Daniel Aaron Noland, $710,000.

Leland St., 4109-George B. Mitchell to Elizabeth Renate Lecea and Marylou Maco, $1.32 million.

Melrose St. E., 13-Vernon M. Geddy III and Darwin Oryan Curtis to Thomas J. O’Donnell and Caroline S. Fawcett, $1.15 million.

Offutt Rd., 6120-James G. and Susan O. Bradley to Diane M. Hockenberry and Jonathan E. Drum, $1.24 million.

Raymond St., 3415-Robert Gerald and Jeanne N. Livingston to Julie A. and Kevin A. Ryan, $950,000.

Ruffin Rd., 6408-Miles H. and Amy S. Moffatt to Juiching Chang and Sharon Yang, $1.53 million.

Underwood St., 4000-James Thurlow and Danielle Resnick to Nicholas Paul and Claire Bateman Graziano, $995,000.

West Hwy. E., 4242, No. 515-Gladys R. Gutierrez and estate of Luis R. Gutierrez to Timothy Ramesar Ramadhar, $341,000.

Wisconsin Ave., 5600, No. 1-1101-Stephen Z. Kaufman and Paul Yoshio Kiyonaga to Leila Kashani, $1.04 million.

Wisconsin Ave., 5610, No. 602-Ruth Resnick to William F. and Lucretia A. Marmon, $1.77 million.

Woodlawn Ave., 5315-Thomas J. and Michele M. Ridge to Jason T. Snyder and Cynthia E. Richman, $1.73 million.

CLARKSBURG AREA

Arora Hills Dr., 23247-Giri N. Sabari and Salma Kaul to Anushree Kishor Herwadkar and Ameya Ravindra Kale, $472,000.

Bent Arrow Dr., 23305-Dale Allen Arroyo and Silvia Elena Olivella Saurith to Abderrahmane Adardour, $615,000.

Bluebeard Terr., 13320, No. 3164-Dina Corini to Ralph Paulo and Maria Lydia Monteiro E. Pereira, $204,600.

Burdette Forest Rd., 23800-M&T Bank to Amit and Pramita Chanda, $445,000.

Catawba Hill Dr., 23945-Tahir and Nabeela Yaqub to Steve Swetlow, $429,000.

Clarksburg Rd., 22635-Winchester Homes Inc. to Yingjun Emma and Tong Wang, $437,537.

Clarksmeade Dr., 23744-Pulte Home Co. Corp. to Kevin and Vanessa Flowers, $434,511.

Dovekie Ave., 13800-NVR Inc. to Deep and Nisha Vijay Kwatra, $695,000.

Fair Garden Lane, 22210-Wei Zheng Feng to Arnold Xien Cheng, $570,000.

Frederick Rd., 23031-Moacyr and Rosane Angelica Camilotti to Rafael W. and Rosa Choi, $430,000.

Godwit St., 13914-Winchester Homes Inc. to Joseph and Robyn Yarbough, $647,331.

Green Poplar Loop, 195-US Home Corp. and Lennar Corp. to Paula Mischler, $459,990.

Horseshoe Bend Cir., 12625-Annemarie Zabbara to Heekang Oh and Hyejin Kim, $405,000.

Little Bennett Ct., 25004-Larry and Linda Vance to Joseph and Mary Kurian, $1.05 million.

Little Seneca Pkwy., 11892, No. 1341-Luis Felipe Cadavid to Kan Kue and Kristen Lee Luc, $310,000.

Murphy Grove Terr., 12885-Shin Ja and Jin Sup Um to Vincent D. Hayes, $410,000.

Orsay St., 13204, No. 2603-Olivia Evans to Andrew Ortiz, $306,000.

Petrel St., 13719-Winchester Homes Inc. to Shenella Jaigobin and Alexander John, $471,638.

Public House Rd., 23603-Cibu P. Thomas and Sindhu John Elsy to Ermias Teffera and Bethlehem Mekuria, $439,000.

Scholl Manor Way, 23218, No. 1328-David and Sohini Sunderland to Ji and Jason Kim, $370,000.

Shawnee Lane, 13209-US Home Corp. and Lennar Corp. to Richard and Charise Beckett, $460,140.

Stilt St., 14001-Winchester Homes Inc. to Raquel M. Zetino Trinidad, $740,000.

Sugarloaf Chapel Dr., 12943-Nithipong Pithakwong and Phannita Chitsaard to Pratik K. Nagaria and Shailly H. Jariwala, $485,000.

Yellowwood Dr., 23106-Christopher R. Lee to Minghua Liu and Qi Zhang, $596,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Ansted Rd., 14215-Matawin Ventures Reo 2 Corp. and Kondaur Capital Corp. to Norma and Francisco Escobar, $450,000.

Butterchurn Lane, 15053-Joseph David and Blythe A. Denton to Lakisha L. Broadway, $562,000.

Countryside Ct., 6-Ithaka Investments Corp. to Claudio A. and Christine Ryann Illanes, $489,900.

Donora Rd., 17215-Susan D. Quarles to Angela T. Mendes and Ademir Borges, $590,000.

Ednor Rd., 1213-Ana Maria Bojorquez to Justin R. and Cynthia E. Fegan, $399,900.

Fairdale Rd., 14423-Quyen Ho and Thuy Linh Nguyen to Phuong Chu and Frank Do, $675,000.

Gamewell Rd., 1801-Mark H. Kaufman to Chirag Bhatt and Sonal Vyas, $755,000.

Kings House Rd., 2020-Gary S. and Elizabeth G. League to David J. and Sarah Gebben, $455,000.

Manor Brook Dr., 600-Marc Jay and Reda Jane Sheinberg to Joyce Margaret Auma Ombere Abur, $510,000.

Myers Manor Ct., 303-Erwin A. and Karen I. Campbell to Molly Priscilla W. and Thomas Neil Ryan Jr., $899,900.

Pebblestone Dr., 14430-Sarah J. Harris to Imran and Asifa G. Chughtai, $541,000.

Stonegate Dr., 317-Karen Jean and Eric John Kasowski to Michael Anthony Khan Anderson and Zulaika Lystra Khan, $455,000.

Sturtevant Rd., 14530-Mark R. Boivin and Delmer E. Padgett III to Arthur A. and Kamonrot O. Staples, $470,000.

Windmill Lane, 704-Miguel and Sandra Alvarado to Daniel R. and Erin M. Adkins, $520,000.

DAMASCUS AREA

Angela Ct., 25009-Chi T. Ho to Victoria Bruce and Elfi Goga, $273,000.

Canvasback Way, 9918-David F. and Patricia A. Bray to Jordan F. and Andrew S. Wickstrom, $260,000.

Cutsail Dr., 24449-Juan M. and Lisa E. Acosta to Christopher L. and Anne Marie Mumper, $455,000.

Gue Rd., 9116-Lance J. and Kristina L. Rakovan to Robert E. Park IV, $510,000.

Joy Lane, 25501-Daryl and Katie L. Brigner to Ronaldo M. Ramirez and Ma Ethel Sudario Ramirez, $340,000.

Middleboro Dr., 10748-Wayne and Naomi B. Marr to Angel Alsina Sanchez, $500,000.

Preakness Dr., 24017-Timothy C. and Jennifer Ann Richardson to John W. Novinsky Jr., Cindy C. Villavicencio and John W. Novinsky Sr., $520,000.

Ridge Rd., 24721-Peter H. and Barbara D. Klein to Michael and Tara Julian, $585,000.

Ridge Rd., 27512-Landmark Investment Properties Corp. to Donis Anaya Hernandez and Iris N. Granados Pacheco, $390,000.

Running Valley Lane, 10313-Esp III Corp. to Yang Yu and Emiliano Galeano, $279,900.

Shelldrake Cir., 10178-Heather Ledford Blatt to Ashely N. Deitemyer and Nicholas A. Lewis, $248,097.

Sweepstakes Rd., 10424-Ana Maria Haro to Steven M. O’Neill and Maria Del Pilar Arce, $460,000.

Valley Park Ct., 33-Cynthia C. and Joseph Roberts to Glenna Sue McLarney, $240,000.

DERWOOD AREA

Avery Park Dr., 5704-Carol G. David and Juan Camilo Caripa Villegas to James and Natasha Herz, $855,000.

Briardale Terr., 7865-Anne Katrine Starz to Anita and Shannon Doherty, $313,000.

Centennial Rd., 7325-William J. Sweet Sr. to Gregory Casey and Fan Wang Cahill, $512,000.

Deer Lake Rd., 16417-Phillip Karasik and Gisela S. Meyer to William Robert Thomas, $505,000.

Equestrian Lane, 16425-Gergory Ray Murray and Lori Chow Jiuan Lin Murray to Eric S. Felber, $830,000.

Goodfellow Way, 7702-Jane Tan to Jason and Sarah Hudson, $437,500.

Hollingsworth Terr., 6605-Mary Susan Bruney to Timothy Todd and Loretta Sutphin Stenzel, $620,000.

Mill View Ct., 5309-Ellen and Patrick Moriarty to Brian Patrick Sweeney, Daniel Joseph Sweeney and John Christopher Landers, $445,000.

Monona Ct., 2-Hien Thi Ngo and Minh Van Nguyen to Kwansuda Poolsombat, $660,000.

Needwood Rd., 8040, No. 101-Lourdes Diaz Colbert to Aliaksandr A. Mamonau, $214,000.

Redland Rd., 16516-Doris Larue Beckley to Reza Monfaredi, $500,000.

Toboggan Cir., 5808-Ilya and Emily Beynenson to Lijun and Jennifer Jingyi Li, $839,000.

Willow Oak Dr., 18612-Diane B. and J. Craig Defibaugh to Christine and Paul Hawkins, $715,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Big Rock Rd., 10115-Brian R. and Nancy M. Parsons to Collin Michael Riggs and Zoe Orr Gandee, $625,000.

Brunett Ave., 10027-Barbara W. Brissett to Christopher and Zakia M. Lindsey, $458,000.

Childs St., 10846-Raymond P. and Vicki A. Aylor to Elham S. Yassin, $430,000.

Daleview Dr., 919-Martin R. Artman to Datannie Borges, $312,000.

Eastwood Ave., 10706-Federal National Mortgage Association to Catherine Sindos, $333,900.

Forest Glen Rd., 707-David A. and Jessica H. Morris to Marc A. and Brandice N. Elliott, $530,000.

Gabel St., 907-Rodney T. Allnutt to Pamela F. Gogol, $385,500.

Granville Dr., 211-Matthew Anderson and Pamela Ross to Ani Saakyan and Sean Peck, $538,000.

Harding Dr., 404-John Thomas and Stephanie Colby Lee to Joseph Patrick and Ashley Ann Wilkes, $550,000.

Lawnsberry Terr., 9512-Yolanda D. Alleyne and Marco T. Zuniga to Eyobe Bisrat, $475,000.

Lockridge Dr., 10700-David Elie to Luke H. and Leslie A. Mason, $455,000.

Lynnmoor Dr., 132-Daniel and Stephanie D. Lauf to Marcus W. and Mihi Yoon Cole, $550,000.

Manchester Rd., 8702, No. 8-Rosali and Rosa Ruiz to Erick J. Torres, $175,000.

Marshall Ave., 9706-Douglas K. and Christine M. Grantham to Samuel M. and Marguerite L. Koelbl, $555,000.

Neale Ct., 406-Lewis W. and Kay V. Smith to Tyler J. and Victoria Z. Blue, $490,000.

Patton Dr., 807-Addisu Lemlem and Netsanet G. Leta to Brett W. and Kelsey B. Norton, $440,000.

Reading Rd., 8808-Kevin M. Sturtevant and Steven J. Geishecker to Seema N. Patel and Graham W. Pettigrew, $588,000.

Robin Rd., 1001-Christopher R. and Kristin M. Meaney to Christine T. Klippen, $482,500.

September Lane, 9104-Alice K. McMullen to Fikru T. Mosisa and Tsedale Chere, $310,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 1211-Lecile Webster to James H. Garner, $155,000.

Snure Rd., 916-Susan M. and Richard D. Paton to Elena R. Vera and Jose Luis F. Pugeda, $450,000.

Tenbrook Dr., 10616-David M. Dunn and Jacqueline Ann Hendrickson to Denis Alias, $337,500.

Vance Pl., 9504-Vincent and Natalie Intondi to Roberto A. and Sylvia L. Cruz Navarro, $469,000.

GAITHERSBURG AREA

Amber Meadows Ct., 18312-Arnold Michael and Shelbra Thorla Ginn to Jessica A. and Matthew C. Cunningham, $435,000.

Badger Dr., 10826-Rajesh and Ritu Sharma to Ritik Sharma, $240,000.

Blue Heron Lane, 18908-Francis J. and Elizabeth C. Egan to Yichen Sun, $380,000.

Blue Violet Lane, 18717-Ashraful and Asma F. Haque to Amy Jeanne Lee, $399,000.

Brenish Dr., 7419-Devon Gidley and Amanda Lubit to Michael Gaither and Tina Marie Fantacci Merriman, $356,000.

Cactus Ct., 18032-James Stanley Evans Jr. and estate of James Stanley Evans Sr. to Pedro Aguilar and Maria Margarita Huerta, $329,900.

Cedar Ave., 11-Ruben Salazar and Julia Palacios to Patricia Dyan and Alastair James Surin, $620,900.

Centerway Rd., 9122-Saipunt Dhavorraj to Joy B. Dixon, $280,000.

Chesley Knoll Ct., 9010-Craig K. Hoover to Samuel Naim and Shane R. Runquist, $254,000.

Coneflower Way, 8210-John and Linda Allers to Ching Hsun and Shu Chen Lin, $480,000.

Cross Country Ct., 19-Patrick and Colleen Ciavolella to Deval Girishchandra and Kinjal Suryakant Patel, $300,000.

Deer Park Dr. E., 204-Baldev and Meena Sondh to Jean Danny and Thanh Kim Tran Ta, $450,000.

Elioak Terr., 7535-Indira Y. Kozak to Adrian D. Prather and Bryan E. Grooms Jr., $369,900.

Filbert Dr., 19843-Abner E. Baez and Mariam Quinones to Julio and Gabriela Risco, $320,000.

Framingham Dr., 19735-Mark D. and Megan G. Embley to Cristino Bonilla Salmeron and Edwin Mauricio Bonilla Flores, $305,000.

Girard St., 454, No. 365-MTGLQ Investors LP and Selene Finance LP to Brenda L. Martinez, $100,500.

Grantchester Pl., 21-Timothy C. and Sharon L. Teske to George A. Moquin, $499,500.

Hallmark Ct., 18313-Jhason T. Abuan and Virginie G. Everarts De Velp to Iraj Soroori and Rahela Majidi, $320,000.

Highland Ave., 9-Albert E. Taylor and Thomas Dore to Laura K. Searles, $380,500.

Kingfisher Terr., 18614-Danny P. and Joanne L. Patry to Laurie Deland, $315,000.

Lions Crest Way, 8025-John W. and Patricia A. Maisel to Alyce and Daryl Leach, $626,561.

Maryland Ave., 14-Charles H. and Jessica R. Parker to Courtney Ann Wattai and Thomas Anson Heyboer II, $440,000.

Meadow Green Way, 8416-Kaitlyn Newman Colleli to Freddy Maurico Patino, Doris Magly Panigua Mendoza and Fredy Napoleon Patino, $335,000.

Mountain Laurel Lane, 8432-Federal National Mortgage Association to Omar Diaz and Guadalupe A. Martinez Casas, $340,000.

Pearlbush Dr., 7902, No. 104-Assaf Weiler to Shay Levy and Einat Asael, $105,000.

Pennywise Lane, 9319-Ariel C. and Susie A. Agregado to Parmod K., Harsh, Avnish and Ruchi Aggarwal, $535,000.

Raven Ave., 657-Loc Dao Lam and Mai Ai Lam Phan to Emil and Yijuan Wang, $335,000.

Roundleaf Way, 9132-Philip A. and Sabrina B. Rothberg to Jhon Christian Cruz, $429,000.

Sapling Hill Way, 220-Kevin G. Purser to Prabesh Niraula, $399,900.

Sloop Ct., 101-Ryan M. and Nahla K. Ivy to Frederick and Celestine Vieira Ashiamah, $300,000.

Tanyard Hill Rd., 1506-Jack Sun to Hortense Hema and Thomas Sampson, $335,000.

Travis Lane, 1008-Maicol A. Almonte Fernandez and Mirela G. Almonte to Lydienne C. Tiki Manyaka, $327,000.

Traxell Way, 18503-Federal National Mortgage Association to Hang Chau and Bao G. Vo, $480,000.

Whispering Oaks Way, 8201, No. 104-Derek K. Holt to Eldar and Iris Aharonovich, $179,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Apache Lane, 16504-Scott C. Stewart and Valeria Saffer to Einar Esau Grageda and Eunice Grageda Fernandez, $536,000.

Autumn Flower Lane, 203-Fernando Jimenez Jr. to Di Zhou and Bin Shi, $409,000.

Bayridge Dr., 873-Cheryl R. Giordano to Adynda G. Kansil, $345,000.

Blackberry Terr., 12006-Corinne Abramson to Maryann O’Connor and Anton Joseph Parmach, $705,000.

Brandy Hall Lane, 11400-Jason and Miriam Tai to Carl Clemens and Diksha Sharma, $625,000.

Carrington Hill Dr., 12500-Ernest R. Milner to Patrick W. and Jennifer Mitchell, $610,000.

Charles Hill Dr., 16000-Alan M. and Sharon Sperling Silber to Michael A. and Christina M. Mirabello, $625,000.

Chevy Chase St., 120, No. 201-Urmila P. Brahmbhatt to Joshua Funk, $305,000.

Clover Knoll Rd., 12017-Shawn M. and Jordana M. Neylon to Joseph M. and Janna A. Sakla, $535,000.

Cornerwood Ct., 2-Tzu Min and Fumei Kao to Jiaxin Ye, $378,000.

Crown Park Ave., 302-M.I. Homes of D.C. Corp. to Doris Jean Ward, $950,000.

Danbridge St., 429-Ronald D. Wiggins and Beverly J. Grimm to Ganeshkumar Balasubramanian and Meera K. Raghunath, $830,000.

Daven Pine Ct., 16012-Bradford Mark and Lauren Goodwin to Sean J. and Doona Kim, $640,000.

Falconbridge Terr., 15235-Ming S. and Su Fan Tung to Tak Kat Cheng and Tina Weng, $535,000.

Fields Rd., 9701, No. 902-Nina Kasari and Aino Tamm to Hong Yue, $215,000.

Fleece Flower Dr., 311-Chang Cheng Song and Bailing Li to Mandy B. Esch, $394,000.

Fountain Green Lane, 210-Peter and Alison Khrizman to Michael L. Cohen, $490,000.

Gatestone St., 635-John T. and Jack Hayn to Alex Chao Wu and Teng Tser Catherine Lo, $520,000.

Golden Ash Way, 50-Weipo Hwa to Andrew H. Park, $550,000.

Granite Ridge Dr., 12508-Deidrea M. Schnabel to Jane E. Morris, $265,000.

Highland Ridge Ave., 318-Kevin J. and Amber M. Colleran to Charles R. Marry II, $510,000.

Keeneland Cir., 14604-Marjorie Mae Roher to Reyna Ivania Stagnoli and Peter R. Alcivar, $312,500.

Lake St., 118-Jimmy Z. Yan to Barry S. Kaplan, $637,500.

Lake Winds Way, 14416-Judith B. and William C. Amick to Shao Deng and Yuetao Ru, $635,000.

Longmeadow Dr., 89-Martin J. and Teresa Kelly to Bethlehem and Selamawit Y. Teklehimanot and Henock Abdissa, $330,000.

Main St., 626B, No. B-Carolyn A. Ryan to Ariel and Susie Agregado, $424,000.

Middlebury Ct., 20-Matthew J. Bowen to Sachin Mehta and Monica Bassi, $643,000.

Mustang Hill Lane, 13830-H. A. Lapa Jr. to Kai Liu and Meng Wang, $605,000.

Norman Dr., 15700-Home Direct Corp. to Dawn C. Sequeira, $345,000.

Orchard Dr., 41-Ernest J. and Doris J. Shifflett to Rainey L. Murdock, $309,000.

Pebble Hill Lane, 14716-Terry L. and Ellen H. Sloan to Daisy E. Johnson, $530,000.

Prairie Landing Terr., 10510-Kyle V. Messineo to Jason A. and Samantha C. Luttrell, $453,900.

Quail Run Dr., 15432-Harvey W. and Wendy G. Bollinger to Pamela M. Powers and Clayton L. Hough, $569,000.

Quince Orchard Blvd., 790, No. P2-Robert L. Clark Jr. to Farbod Zarkeshian, $125,000.

Ridgepoint Pl., 113-Melissa A. and Aaron C. Knoll to Benjamin C. Scheib and Mikayla R. Alexander, $480,000.

Rolling Green Way, 14752-Gary L. and Barbara Hollis to Nkem A. and Patrick C. Okeke, $745,000.

Side Dr. W., 806, No. 11-C-Graxe Liang to Dong Zheng and Jin Xiao, $237,000.

Side Dr. W., 1050, No. 27-G-George K. Owens and Marla C. Rodriguez to Victor J. Ovelar Vazquez, $230,000.

Suffield Dr., 612-Parminder and Naina Singh to Phuong Thao Tuong and Quoc Hung Vu, $420,000.

Thurgood St., 152-Norman R. Katz to Jeffrey W. and Deborah M. McCaw, $843,000.

Treworthy Rd., 8-Cynthia L. Leonard to Eun Hye Ko, $643,000.

Turkey Foot Rd., 15232-Alice M. and Richard W. Prugh to Carla Myers, $625,000.

Upshire Cir., 111-Alexia Kent and Jeffrey David McClure to Chris Siu Cheong Chow and Wanda Kit Ching Hung, $712,000.

War Admiral Way, 12621-Hee J. Ryu to Trevor and Marrah Elizabeth Lachowicz Scroggins, $640,000.

White Ash Pl., 366-Catherine Krebs Lipscomb to Daniella Leah Mizrahi and Iulian O. Brauman, $530,000.

GARRETT PARK AREA

Kenilworth Ave., 10713-Timothy Dewitt and Dale Harley Connelly to Ajay Gulati, $567,000.

GERMANTOWN AREA

Afternoon Lane, 20421-Daniel W. and Jennifer Ann Siderius to Susan L. Sagarin, $295,000.

Ambassador Terr., 20423, No. 2042-Christopher A. Comstock to Hector Oralando Flores Ramirez, and Christina Aide and Guillermo Amilcar De Leon, $260,000.

Ansel Terr., 13400, No. 6-K-Michael Lawrence and Mary Evelyn Iwicki to Olayemi Odusote, $195,000.

Autumn Mist Dr., 18615-Dianne Moore and Jeff Fishel to Wenhai Liu, $336,000.

Bay Leaf Way, 18607-Maria Carla and Elizabeth M. Cliser to Vanessa Del Carmen Linares Lopez Cepero, $230,000.

Birdseye Dr., 18939-Jason Romano and estate of Claudette J. Romano to Jason A. Jutila, $160,000.

Briarcliff Terr., 13114, No. 4-409-Mohssen and Saideh Aliasgary Kabirbaik to Rong C. Wu and Xinhong Luo, $193,500.

Bridger Dr., 13057, No. 1308-Samuel W. and Jennifer E. Jones to Christina Bravos, $290,000.

Burnt Woods Pl., 13436-Lawrence S. and Lisa W. Solomon to Russell and Jennifer Barrett, $451,000.

Chalet Dr., 18020, No. 17-202-Linda Horensavitz and Linda Zimmerman to Heather McCarty, $179,900.

Chalet Pl., 13205, No. 6-301-Melissa C. Brown to Mamood Mamoody and Marjaneh Tehranchian, $160,000.

Cherry Bend Ct., 50-Felix D. and Cinzia P. Gavelan Vargas to Pejman Borghei and Zahra Banirazi, $326,000.

Cloppers Mill Dr., 13201, No. 11-F-Sapienza M. Giordano and Sean Price to Tatyana and Arsenly Butrina, $223,000.

Coachmans Rd., 18008-Michael K. and Chenoa Lyons to Kumaragurubalan Aroumougam and Sudha Kumar, $730,000.

Country Ridge Dr., 13268-Paul K. and Esther E. Yulee to Alexander R. Estraza, $306,500.

Cross Ridge Ct., 27-Qasim Reza Zaidi to Jeris D. and Elizabeth A. Jones, $252,500.

Curry Powder Lane, 18706-Mac Properties Corp. to Jose E. Amaya and Deda Amaya Lopez, $199,900.

Dairymaid Dr., 13205, No. 67-Barbara B. Wicklein to Gianni Minutoli, $128,000.

Eden Rock Ct., 15213-Kristina M. Donohue to Steven V. and Kristina M. Tran, $830,000.

Falconcrest Rd., 13919-Maryam Ahmadi to Athena R. and Pedro Manuel Arguello, $700,000.

Flagstone Ct., 2-Vernon S. and Loretta L. Robinson to Sarah R. and Philip L. Raymond, $405,000.

Gaelic Ct., 20813, No. 507-Moises and Chandon Rodriguez to Anuj Kumar Vohra, $355,000.

Gassaway Lane, 19615-Kai Shen and Liming Fan to Yongsheng Guan, $412,000.

Golf Course Dr., 20525, No. 1704-Holly Koelkebeck to Anita Bianda, $310,000.

Hartsbourne Dr., 13628-Allen T. and Clare A. Slaughter to Ayaba E. and Sewavi A. Prince Agbodjan, $465,000.

Indian Grass Ct., 18-Christopher A. and Michelle D. Lockey to Michael Andrew and Erin Severe, $540,000.

Kilmarnock Way, 13300, No. 7-I-Daniel Lee and Wanda K. Crooks to Brian Mackey, $194,400.

Kitchen House Ct., 18205-Eleanor and Myrafe Sabalbaro to Neeraj and Vikrant Sharma, $298,000.

Larentia Dr., 19805-2D Rentals Corp. to Xin Qi Zheng and Hui Yu Chen, $185,000.

Liberty Heights Lane, 19328-Andrea Julia Erbeck Sandoval to Ruben Guevara and Sandra Y. Villatoro Villatoro, $305,000.

Lowfield Dr., 20501-Lenny V. Ortiz to Kissena and Joseph Jefferson, $285,000.

Meander Cove Dr., 13247, No. 115-Frank William Carroll to Melissa Rose Ashby, $210,000.

Millhaven Pl., 13101, No. 9B-Fang Xie to William D. Rossiter III, $237,500.

Monarch Vista Dr., 13626-Thomas A. and Nina E. Lafferty to Samuel A. Awusi and Christina Elangwe, $505,000.

Neerwinder Pl., 13331-Curt D. Wolfgang to Baolinh Christopher Guyene and Kim Nguyen, $375,000.

Penrod Terr., 19400-Michele S. and Cedrick A. Posey to Mohamed Essa Mohamed Musthafa, $555,500.

Pickering Dr., 13121-Teressa M. Wittig to Uzma and Naveed Syed Zafer, $285,000.

Placid Lake Terr., 20009-Patrick A. and Jacqueline G. Benko to Nida K. Khan, $347,000.

Ranworth Ct., 15-David S. and Jennifer R. Paitsel to Sudeep A. and Smitha Mathew, $610,000.

Rushing Water Way, 13367-Eileen M. Gerrity to Elizabeth and Victor Roman Salazar, $360,000.

Sesame Seed Ct., 12712-Charles E. and Gilda Leveau Harris to Muhammad Afzal, $202,000.

Shamrock Glen Cir., 20811, No. 706-Petra and Christopher D. Garosi to Daniel J. Marques, $370,000.

Shore Harbour Dr., 20408, No. 5-R-Libra Investments Corp. to Christopher M. Douglass and Mona Hofmann, $293,500.

Sky Blue Ct., 5-Loanne Nguyen Lavender to Mellisa Antwi, $305,000.

Sparkling Water Dr., 18815, No. 4-H-Man Xie to Won Kim, $220,000.

Split Rock Lane, 18568-Federal National Mortgage Association to Bu Tian Ji, $215,000.

Station St., 13591-Travis S. and Megan Durand to Ming Yang Teng, $315,000.

Summer Oak Dr., 11633-JP Morgan Chase Bank to Yuhua Shao and Wei Gao, $251,110.

Swiss Cir., 18226, No. 1-4-Rosemary Sisco to Marlon K. Vallejo, $174,000.

Thackery Pl., 13115-Jaswinder Kaur and Singh Parminder to Shao Yin and Yan Yun Lai, $230,000.

Tilford Ct., 13405-Zafrin Begum to Clarence E. and Loreell L. Woods, $439,999.

Timko Lane, 18334, No. 65-Syed Aamir Ali to Christopher Perry Mulraine, $229,000.

Treebranch Terr., 18940-Juying Lai to Edmond and David Dalmasso, $255,000.

Vaughn Landing Dr., 19501-Melissa Garcia to Kathyayini Jangam and Venkata Gunturu, $437,000.

Walnut Cove Cir., 12444-Craig A. and Kathy L. Ireland Pardini to Taiwo Samuel Olaleye, $305,000.

Wanegarden Dr., 13801-Steven S. and Mary G. Brown to Travis S. and Megan Durand, $439,500.

Whitechurch Cir., 13203-Wilmington Trust N.A. to Ri Shu Zheng, $199,000.

Winding Creek Pl., 18603-Sutoro Properties Corp. to Favour Gabriel, $307,000.

Wonderland Way, 13104, No. 190-Rebecca Jones to Amanda Majoras, $170,000.

KENSINGTON AREA

Ashwood Dr., 10122-Thomas P. Buzas to Jonathan Burgos and Jialynn Wang, $729,000.

Bexhill Dr. E., 9708-Igor B. and Keiko Ozato Dawid to Javier A. Lizarralde Coutinho and Marina Isabel Lizarralde Perez, $975,000.

Brookfield Dr., 4410-Janice E. and Perry Butler to Christine M. and John M. Craig, $816,000.

Carriage Rd., 9625-Denis N. and Maribeth Harper to Denis Nicholas Harper III and Lucia De Maria Harper, $850,000.

Colfax St., 4413-Virginia A. Azuree and Suzanne Kaspar to Jerry S. and Andrea Fries, $735,000.

Dewey Rd., 11120-Virginia M. Shrader to Jeffrey J. and Jessica L. Watson, $455,000.

East Ave., 11222-Stephanie F. and David L. Savolaine to Ngan Phuong and Noi Ba Nguyen, $432,000.

Ferndale St., 3317-Henry H. Holcomb to Mehrnoosh Abshari, $585,000.

Kensington Pkwy., 9716-Estate of Grace P. Barile to Ben C. Lieberman, $814,000.

Lund Pl., 11403-Lisa A. Soens to Sarah Elizabeth Farmer and Michael Glenn Waldhauser, $445,000.

Midvale Rd., 11117-Lidan Du to Daniel Benjamin and Nichole Marie Scaglione Palchick, $590,000.

Orleans Way, 11411-Tamera A. and Alexander N. Corson to Delio M. and Kimberly A. Quinteros, $696,000.

Rokeby Ave., 11423-Joseph B. and Rosemary B. Whelan to Jeremy Swenson and Michelle Arling, $690,000.

Stark St., 3512-Christopher F. Kates and Anne Kates Smith to Lawrence and Kyung Callahan, $440,000.

Torrance Dr., 10807-Itamar Simhony to Takady Mamadou Konate and Jeff Mbuyi Tshiyombo, $699,000.

University Blvd. W., 3333, No. 710-Dino and Purna Anders to Pedro J. Fernandes, $160,000.

University Blvd. W., 3419, No. 302-Royal Mile Properties Corp. to Daniel I. Bushman, $167,000.

Wexford Dr., 3804-Bruce E. and Rachel Ben Kalifa to Eleni R. Giannakopoulos, $460,000.

LAYTONSVILLE AREA

Damascus Rd., 6408-Everett T. and Mi Suk Byre to Michael and Deanna Enlow, $679,000.

Goshen Rd., 21020-Nicola Eva Sanchez to Edgar Francisco Garza Palacios and Dora Alicia Guandique, $529,000.

Hickory Spring Lane, 9711-Gina Camman and estate of Sandra Camman to Carol A. Cushing, $209,300.

Johnson Farm Rd., 25017-Wiener J. and Kathleen R. Kernisan to Leo P. and Bonita A. Resop, $711,000.

Mariner Ct., 8308-Bank of American to Brian Mark and Susan Kay Kingrea, $304,500.

Primula Dr., 8904-Samuel and Seema Rodriguez to Benjamin Danso, $775,000.

Rosewood Manor Lane, 7420-John B. and Linda D. O’Sullivan to George M. Wilson, $500,000.

Watkins Rd., 9620-Douglas M. and Nanci C. Hurt to J. Richard and Tammy Kemp Monarch, $750,000.

Woodfield School Rd., 25216-James P. and Donna M. Schwartz to Carlos E. and Kathryn M. Reyes, $580,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Aspenwood Lane, 20712-George S. and Justine C. Pullen to Lisa Merritt and Rishi Tangri, $470,000.

Brassie Pl., 19408-Jody S. Belknap to Jose M. Flores and Maria F. Reyes, $190,500.

Brassie Pl., 19603, No. 7-B-Alice A. Scafide to Mary Yaa Dadzie, $247,000.

Butterwick Ct., 5-Marianne Rosenberg to Rabia Haq, $400,000.

Capehart Dr., 19024-Kristopher Craig Shannon to Jairo Orellana Colindres and Karvin Waleska Guevara Reyes, $302,000.

Darlington Dr., 20165-Edward F. and Barbara A. Kilroy to Robert Merrill and Yamei Tang, $463,000.

Dellcastle Rd., 9857-Richard A. and Susan E. Kaplan to Jeffrey W. Schofield and Kim Coates, $455,000.

Doolittle St., 20030-William S. and Alyssa J. Laing to Pavithra Silva, $478,000.

Enterprise Way, 19602-MT Property Corp. to Achilles S. Catugas, $289,900.

Forest View Pl., 9934-Matthew Paris to Joseph M. Hartlove IV, $208,000.

Gallery Ct., 8213-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Anna Magdalena Jozefczyk, $435,750.

Grazing Way, 20302-Lisa C. Nickerson and Christopher Heizmann to Darryl Maurice Parker II, $273,000.

Harbor Tree Way, 8045-Alayna D. Benson to Markos C. Leliso and Hana Kumsa, $233,000.

Hawk Run Terr., 8629-Luis N. and Teresa D. Cabrejo to Edelmira and Karla V. Hernandez, $258,000.

Hickory View Pl., 9428-Patricia A. Dennis and Donald K. Corle to Rosa Y. Del Cid Diaz and Hernan Antonio Hernandez Amaya, $298,500.

Hob Hill Way, 20141-John N. and Jean E. McCloskey to Gretchen Gregg, $297,500.

Lea Pond Pl., 20207-Michael Jay Flynn and estate of Joel Halsband to Shinita Scott and Kyle Byars, $265,000.

Mastenbrook Ct., 9-Patricia Belle Getty to William H. Wright and Janne G. Gallagher, $430,000.

Mills Choice Rd., 19000, No. 6-Anthony Malek to Nastaran Aslinejad, $93,000.

Millstream Dr., 10214-Eric Bowen to Chidera A. Nwoke, $269,900.

Nathans Pl., 18829-Sahel Sedghazar to Iver A. Silva, Asuncion A. Marquez and Diana M. Greenberg, $196,900.

Pier Point Pl., 18732-John A. DiCamillo to Robert I. Daniel and Juliet F. Ijeh, $215,000.

Ravenglass Way, 8771-Natasha Maria Crescenzi Chapman and estate of Henry John Crescenzi to Stuart Owen and Bessy Ruth Albaugh, $274,000.

Royal Bonnet Cir., 18068-Marilyn Mitchell and estate of Denise Mitchell to Tony Luu, $250,000.

Shadow Oak Ct., 20407-Russell M. and Kimberley Waldron to Santos Barrantes, Ana Barrantes Levia and Kevin Omar Guandique, $315,000.

Singing Pine Cir., 18047-De Ngo and Zhu M. Fu to Jose A. Escobar and Enrique J. Castillo, $255,000.

Stedwick Dr., 19031-Zeina Attar to Jacqueline Tuyishime, Josee Ingabire and Grace Ishimwe, $297,000.

Strath Haven Ct., 23-Joseph Michael Bain to Vivencio B. and Luzviminda C. Salarda, $260,000.

Strath Haven Dr., 20564-Edmond J. and David Dalmasso to Paul Majano, $252,500.

Tiber Ct., 19520-Kathleen R. Bainbridge and Barbara L. Mansfield to Yung Chol Pak and Mi Son Yun, $405,000.

Transhire Rd., 19551-John Charles Marshall to Laurel Foster, $240,000.

Walkers Choice Rd., 18612, No. 6-Zineb El Mahmoudi to Jared Levid Orellana, $100,000.

Walkers Choice Rd., 18712, No. 3-James David Loope to Yue Mao, $100,000.

Watkins Mill Dr., 10343-Ramon Claudio Ortiz and Ana Caba to Miguel Rodolfo Alfaro Cruz, and Kevin A. and Aldo E. Alfaro Carranza, $317,000.

Welbeck Way, 8678-Jose Ulises Alvarenga and Elsa Orellana to Eric C. Fessel, $210,000.

Wheelwright Dr., 19823-Xuejun Zhu to Michaelangelo Racca and Edwin R. Diamola, $277,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Carroll Ave., 8713-David Kober to Wossen Yohannes, $248,790.

Devere Dr., 1111-Renee Timmons to Alexandra A. Chin Lee and Byron A. Lyles, $415,000.

Forest Dale Dr., 1907-Michael T. Akins to Rao Ivatury and Leela Kriplani, $505,000.

Parham Rd., 1621-Ismael M. and Santa I. Tejada to Hao T. Nguyen, $455,000.

Ruatan St., 1035-Henry M. and Emily J. Evans to Dereje S. Yadeta and Saba Wolteji, $305,000.

12th Ave., 8328-Jose Sanchez and Marina Quintanilla to Jose Tito Lopez Guardado, $200,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bassett Lane, 15400, No. 46-3D-Annette E. Stevens to Sylvia C. Mohammad, $165,000.

Beaverbrook Ct., 15300, No. 88-2J-Adam T. Koons and Yukari Horiba to Barbara Cohn, $155,000.

Bel Pre Rd., 2800-Michael Blank to Rudy A. and Erica M.M. Lara, $406,000.

Bel Pre Rd., 3770, No. 2-Jessica Canotti to Ramon Guerra Mendoza and Maritza Mollo Choquehuayta, $140,000.

Bel Pre Rd., 3950, No. 8-CGS Consulting Corp. to Ovidio A. Zurita Santiesteban, $121,500.

Bethnal Way, 3707, No. 33A-Robert Lee Lucas to Anil and Sunita Kaushal, $365,000.

Callohan Ct., 15113-Ashraf E. and Farah Kazmi to Leigh Philibosian, $379,900.

Carriage Square Dr., 14947-Moira O. Coleridge Taylor to Blanca C. Torres and Maira K. Espinoza, $340,000.

Cherry Leaf Lane, 2104-Brian J. Hundertmark and estate of Hildegard Hundertmark to Darryl D. and Myrna Arnold, $545,000.

Clara Downey Ave., 3850, No. 41-Calatlantic Group Inc. and the Ryland Group Inc. to Kyung Ae and Rina Lee, $370,000.

Clearfield Rd., 4406-Henry R. and Hugo Elfry Cifuentes to Eddin Hernandez Inestroza, $349,900.

Cold Meadow Way, 2346-Susan L. Geiger and Eva Freund to Timothy Donaldson, $400,000.

Dalewood Dr., 12502-Angelica Maria Martinez Baughman and Aaron K. Baughman to Pedro Jose Leon Espinoza, $384,900.

Dewey Rd., 11603-Luis E. and Bertha Y. Solis to Jason and Julia Seelye Allinder, $375,000.

Doc Berlin Dr., 3835, No. 11-Calatlantic Group Inc. to Eric Fouladinovid and Roshanak Gholyzadeh, $254,180.

Farnborough Ct., 3147, No. 261-B-Janet R. and John H. Abrahams to Maryellen Connell, $265,000.

Finsbury Park Dr., 3706, No. 51-A-John J. Ferguson and estate of Nancy Kay White to Lindbergh Mitchell and Khadija F. Barkley, $250,000.

Flint Hill Rd., 2009-Donald A. Sloane and Josephine P. Rick to Darryl W. and Sallye G. McSwain, $800,000.

Forest Edge Dr., 3511, No. 17-3A-Christine and Frank P. Lozupone Jr. to Dae Sup and Hea Lan Lee, $172,500.

Gate Lane N., 13905-Vinod K. and Usha D. Mohan to Jessie and Orlando Ortega, $595,000.

Greenery Lane, 2211, No. 202-6-U.S. Bank to Hari Ram and Poonam Fnu, $145,000.

Hatteras Way, 14903-Kim Lanh Huynh and Khan Cao to Gordon Andrew Christie and Rongrong Wei, $450,000.

Hewitt Ave., 3320, No. 8-3-B-Massud Alemi Management Serving Corp. to Donald C. Heisterman, $123,600.

Highwood Rd., 4213-MDC Investments Corp. to Hebert Cesar Adrian Jimenez, $245,000.

Idlewood Rd., 11810-Ge Ruan and Yang Fang to Jose L. Naranjo and Anthony A. Perez Perez Arevalo, $350,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-218-Lasse Syversen and Lawrence R. Jackson to Dekontee L. Johnson, $210,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-705-Helen M. and Lester J. Rosenblum to Ken Saether, $139,999.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-324-Jerriann Mattare to Barbara A. Kaminski, $185,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-1007-Estate of Charles C. Swanke to Francisco Carlos and Ines Hoyos Solano, $269,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-612-Ronald E. Barnes and Sandra M. Newton to Paul and Nicole Ganz, $188,000.

Janet Rd., 3302-Ryan Andrew and Caitlin Ann Clarke to Melvin J. Villanueva and Angie Santos, $355,000.

Kayson St., 3708-Jonathan and Margaret H. Reeves to Luke Swinford, $415,000.

Leisure World Blvd. N., 2900, No. 508-Leslie C. Yeatts and Barbara G. Melvin to Beverly A. Barber and Irving Russell, $240,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 302-Michael Aaron Kay and estate of Janet D. Kay to Joyce Constance Rapaport, $242,500.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 112-Todd C. Rosenthal and estate of Carole R. Rosenthal to James H. and Cynthia A. Hensen, $298,700.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 819-Kenneth C. and Kathleen G. Hopkins to Michelle Navine Brittan, $170,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-323-Pauline R. Heil to Yury Boishun and Maria Cherney, $175,000.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. 119-Marie Beysselance and Matthew Lerner to Damaris E. Weidner, $417,700.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 722-Joyce D. Garner to Shirely Chan, $245,000.

Long Green Dr., 14467-Aileen S. Borders to Jacqueline V. Zamora, $294,000.

McKisson Ct., 14904, No. 8CC-Elizabeth B. Ranasinghe to Lai Muchieh, $185,000.

Narrows Lane, 1908-Jane S. Bugg to Wayne and Joyce Thompson, $525,000.

Nordic Hill Cir., 1703-Kenneth H. Schatten to Shana Lynn and Viktor Saienko Smith, $480,000.

Pennfield Cir., 14805, No. 406-Wendy Weiser Ulzheimer and estate of Alan L. Weiser to Ellen F. and Floyd B. Cole III, $225,000.

Pine Orchard Dr., 15300, No. 85-2H-Estate of Mae G. Bernstein to Habib M. and Corazon C. Latiri, $134,000.

Pondside Dr., 14704-Amitava and Ranjana Banerjea to Niranjeen Prasad and Praveenya Niranjeen Pallipamula, $469,500.

Selfridge Rd., 12102-Robert O. and Lieselotte H. Allen to Opberlina Diaz Amaya, Jose K. Reyes Diaz and Jose A. Palacious Diaz, $360,000.

Twin Branches Ct., 3512, No. 34-A-Karen L. Colbert and estate of Donna J. Gullickson to Michael J. and Sidra K. Van Norden, $380,000.

Verbena Ct., 1107-Cindy Sau Cheng and Warren Ton to Henrique L. Lopes Ribeiro and Nafa Adadevoh, $707,000.

Whitehaven Rd., 16250-Kathleen Ann Lockhart to Steven P. and Sheree N. Link, $829,500.

OLNEY AREA

Archwood Way, 17913-Bonnie L. Eskenazi and Teresa L. Grimes to Michael Edward and Helen Montanez, $456,000.

Batchellors Forest Rd., 17415-Mary Tran Thanh Hai to Steven and Andrea Cathcart, $570,000.

Briars Rd., 4133-Johnny Alexis Rios and Jennifer Jinjia Clark to Luis H. and Sonia K. Rueda, $799,000.

Cherry Valley Dr., 4224-Yann Pyng King and Jan Hsiao Ming King to Janet Huie Yu, $568,999.

Downland Terr., 4913-Stephen J. and Christine B. Haynes to Steven and Kristen Getz, $765,000.

Littlebrooke Dr., 18206-Raul and Alicia K. Cuervo to Riyadh and Joyce Feghali, $520,000.

Madison House St., 19329-Ingeborg S. Foreman to Kathy Lynn Green, $469,000.

Morningwood Dr., 4205-Alan F. and Rhonda L. Molleur to David and Kelly K. Tucker, $545,000.

Overwood Dr., 17713-Kevin D. and Courtney A. Mackay to Daniel J. Baker and Sarah Robinson, $460,000.

Queen Mary Dr., 3621-Robert J. and Andrea M. Elliott to Christopher A. and Randi L.W. Hays, $549,900.

Rolling Meadow Way, 18128, No. 191-Sharon H. Grotsky to Brian Park, $227,000.

Sandcastle Lane, 4200-Jagdish N. and Kokila J. Patel to David A. Strand and Teresa Y. Wu, $562,500.

Shotley Bridge Pl., 17902-Lori Remmers to Mary Michele Crane, $415,000.

Thornhurst Dr., 4604-Gregory A. and Carolyn S. Pomicter to Denise M. and Eric Minch, $635,250.

POOLESVILLE AREA

Bliss Dr., 17910-Timothy F. and Laurie Gallagher to Hamid and Terry D. Sepehri, $674,750.

Dowden Cir., 19008-James R. and Alicia B. Burton to Keir and Natasha Soderberg, $450,000.

Hempstone Ave., 19129-Kenneth E. Fitzwater to Christopher W. and Angela M. Hardison, $420,000.

Jonesville Ct., 9-Gabriella Quattlebaum to William H. and Tina M. Appleton, $320,000.

Selby Ct., 2-Robin D. and Tara C. Lawrence to Jhason T. Abuan and Virginie G. Everarts De Velp, $650,000.

Sugarland Rd., 15200-Catelyn Elizabeth and John Alexander Slattery to Aaron and Elsa Wexler, $1.07 million.

POTOMAC AREA

Aqueduct Rd., 8300-Jeanne Kiernan Waugh and estate of Thomas J. Kiernan to Alireza Hassanpour, $612,000.

Avenel Farm Dr., 9832-Ken S. and Regina Brady Vasan to Steve and Julia Chin, $1.44 million.

Beechknoll Lane, 10512-Michael H. and Toni Marie Comer to Priya Talwar, $1.28 million.

Bentcross Dr., 10017-Laurence C. and Lisa L. Siegel to Ying Wen, $3.5 million.

Broad Green Dr., 11213-Walter M. and Judy S. Miller to Motria Onyshuk and Victor Morozov, $1.1 million.

Candlelight Lane, 11045-Francesca M. Ugolini to Jing You and Jianwen Guo, $629,900.

Copenhaver Dr., 9461-Guillermo M. Vega and Liliana Urrego to Pooja Mishra and Vishal Kumar Sinha, $765,000.

Democracy Blvd., 10510-Harish and Rajni Lauthra to Sajan and Bushra Mohammad, $1.3 million.

Evening Ride Dr., 12021-Cartus Financial Corp. to Thomas Russell and Sarah Dillon Barnes Cox, $1.72 million.

Falls Farm Dr., 8931-Joseph M. and Cathy A. Ashcraft to Robert P. and Staci L. Waller, $1.02 million.

Fox Run, 8512-Roger J. and Anne K. Stroh to Michael D. and Shara R. Reiter, $799,000.

Garden Ct., 9316-Robert Andrew and Juying Xie Warner to Aaron Samulcek and Caryne Roey, $925,000.

Glen Mill Rd., 11811-John S. and Ann Marie Hallock to Andrew E. and Nancy S. Holzman, $1.81 million.

Greenbriar Rd., 12632-Obaid and Saima Ahmad to Ping Zhu and Hui An, $1.57 million.

Hall Rd., 9925-Hongyan Wu to Adam David and Kimberley Gorman, $1.18 million.

Hunter Creek Trail, 8504-Gregory J. and Janet M. McElroy to Richard Benjamin and Debra Kemp Fleischer, $895,000.

Larkmeade Ct., 4-Joseph Pang and Nancy Chu to Xiaoyan S. Cao, $1.29 million.

Little Creek Dr., 12116-Tracy Bortnick Lynn to David Levi and Thalia M. Shamash Baumgarten, $738,000.

Logan Dr., 10421-Harry D. Fox to Matthew W. and Michelle Pham Lawrence, $1.15 million.

Maidstone Lane, 13516-William A. and Jennifer L. Pories to Susanna Nemes and Eddy J. Rogers III, $1.55 million.

Mercy Ct., 11-Venkatachar S. and Kusum Raghavan to Lei Qin and Kun Fang, $1.23 million.

Orchard Way N., 6-Wanda S. Tseng and estate of Chung Chei Wu Tseng to Ian P. and Lisa A. Weston, $785,000.

Paddock Lane, 8912-William and Karen Singer to Charles and Kate Rollins, $845,000.

Pleasant Gate Lane, 9739-Karen Slevinski Springfield to Nazem Ahmad Choudhury, $452,000.

Rivers Edge Dr., 12429-James D. and Susan Mayer to Mehdi Hashemipour, Mahfam Motevalli and Mehsa Motevalli, $975,000.

Stable Way, 7816-David and Charlene Rothkopf to Shuping Hu, $1.23 million.

The Corral Dr., 9717-Richard M. Asbill and Anne Asbill Attridge to Rakesh and Rita Gupta, $975,000.

Trailridge Dr., 12037-Xiaomei Zhang to Scott and Tammy Weisenthal, $900,000.

Turnberry Dr., 9428-Alexander M. Luke to Russell M and Tamara J. Doe, $810,000.

Victory Lane, 8811-Steven and Olga Porter to John Fleming and Antoinette Rene Reutemann, $1.2 million.

Wild Olive Dr., 8506-Aliyu Ahmed to Courtney Amsellen and Michael W. Burd, $650,000.

ROCKVILLE AREA

Antigua Terr., 10812, No. 171-Luis A. and Daniel E. Valencia to Alison Babil, $322,500.

Aster Blvd., 1000-Chad M. and Georgina Mendoza McDowell to Shannon and Kevin Grant, $720,000.

Azalea Dr., 867, No. 25-James E. and Mary L. Mooney to Khatuna Salome Chereyskiy, $330,000.

Blackwell Rd., 9405, No. 202-Ajay Panda to Jose De Almeida Maciel Neto and Amanda Sue Phillips Maciel, $430,000.

Bou Ave., 5750, No. 1403-Alex and Julia Li to Uri J. Schwartz, $525,000.

Braxfield Ct., 12411, No. 535-Guoxing Huang and Zhijie Jiang to Zhonghao Chen, $190,000.

Brewer House Rd., 10903-Beverly W. Vaughan to Marion H. Thorley, $717,650.

California Cir., 6060, No. 404-Becky Lynn Schaar to Monica Wessels Finucane, $264,000.

College Pkwy., 786, No. 5-Barbara Cohn to Brian A. and Therese Kuwik, $365,000.

Commonwealth Dr., 11323, No. 002-Svetlana and Pavels Proskurovska to Nancy Evans Frieder, $445,000.

Commonwealth Dr., 11419, No. 104-Mary Louise McGarvey to Arber Decja, $280,000.

Courthouse Sq., 24, No. 801-Anjali Kumar Schruefer to Goretti Chang and Kah Hie Lau, $394,000.

Creek Valley Lane, 405-Darrell R. and Cynthia McIntyre Williams to Derrick J. and Jennifer G. Gingery, $805,000.

Diamond Cove Terr., 15303, No. 8-A-Jennifer Y. and Kimberly W. Pong to Brett Matthew Spencer Schrack, $328,000.

Dundee Rd., 1954-Marvin and Sandra J. Diamond to Bingjie Hu, $510,000.

Elmcroft Blvd., 333, No. 5-101-Steve J. Reyda to Roy Lee, $399,000.

Falcon Park Lane, 515-Brian Morris Jones and Ivy Hsias Chiao Diana Huang to Thomas Trelvik and Elizabeth Banger, $557,000.

Fordham St., 814-Joseph G. and Rebecca L. Gitter to Rachel Marie O’Hara and Adam Zimmerman, $635,000.

Gormley Dr., 714-Anna Kovrigin to Caihong Cui, $540,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 810-Maria Magarita Gutierrez to Patricia E. McMurray, $330,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1616-SMR Investments LTD to Anthony A. Naing, $475,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 1418-Trend Property Management Corp. to Charles W. Monu, $205,000.

Grosvenor Pl., 10401, No. 1526-Sheryl Beth Libman Friedlander to Gregg C. and Jill M. Welter, $160,000.

Hampton Mill Terr., 10715, No. 308-Ari Michael and Amanda Jeanne Levin to Susannah Knust, $374,900.

Havencrest St., 1007-Harvey L. and Abby D. Bobb to Andrew Osorno and Holly Gangwer, $645,000.

Hungerford Dr., 501, No. P83-Kelly Marie Dooley to Sandy and Cindy Zhang, $338,000.

Ingleside Ct., 10-Shahzad Movafagh Mohammad Sanael Ardekani and Ali Mohammad Movafagh to Gregory R. and Katherine T. Labanca, $459,900.

King Farm Blvd., 503, No. 103-Shawki S. and Katy G. Ibrahim to Waldo H. and Jean Burnside, $362,410.

Leyton Ct., 6-Dale Alan Poskus and Maria M. Rico to Evan John and Diana Liao Davidson, $711,500.

Loblolly Terr., 14024-Daniel and Jung Min Ahn to Kiarash Zarbalian and Elham Attarpour Modjarrad, $1.2 million.

Luxberry Dr., 10836, No. 32-Kevin Baker and Janis E. Brose to Judith L. McKinney, $480,000.

Lynn Manor Dr., 329-Benjamin D. Netherland and Sun Ae Kim to Sunghwan and Sun Ae Kim, $530,000.

Maxim Lane, 10-Ramon Miro and Janet Voight to Jun Jian and Min Wen Zhang, $519,900.

Monroe St., 20, No. 201-Si Hong Bi to George Samiotes and Viviana Corbett, $225,800.

Needle Leaf Dr., 6408-Peter Joseph and Rachel Levitt Federowicz to Maxim and Anna Kurapatkin, $610,000.

Nibud Ct., 5405, No. 3-Bahram Efranto Sandra P. Jimenez, $570,000.

Nolan Dr., 10434-Liantyi Han and Chanjuan Zheng to Ganesha Rai Bantukallu and Deepa Raghu, $499,900.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 506-Martin and Joan Abramowitz to Katherine H. Zhang, $437,500.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 219-Jennifer A. Kopp to Christopher Jin, $305,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1202-Chi Hing Siu to Joel and Michele Pertofsky, $545,000.

Old Georgetown Rd., 11750, No. 2435-Mark A. Allen to Steve Tung Fai Kwan, $420,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1210-Blake L. Schwartz to Randi Smith, $400,000.

Parklawn Dr., 11919, No. 102-William Borch to Abeer Ali Ali, $155,000.

Pinto Lane, 14709-Robert David and Dorothy Joann Jackson to Srivatsan Varadarajan and Varsha Kumar, $785,000.

Pommel Dr., 14640-Ching Ping and Delihi Wu Lee to Adam and Leslie Bryant, $730,000.

Prettyman Dr., 307, No. D-Melissa Vicki Dorman Caswell to Anthony Smith and Heather Hennis, $350,000.

Reprise Dr., 10128-Victor and Luz Magsanoc Copeland to Shu Fen H. and Hsien Ming Lee, $310,000.

Rock Rd., 11111-Michael T. Bogumill to Steven W. Carlin, $435,000.

Rockville Pike., 10500, No. 1011-Sergio and Ester Marta Kapusta to Kennita R. Carter, $221,000.

Rockville Pike., 11801, No. PH01-Valery and Irene Feldman to Tom and Emmy Lee Young, $169,500.

Schuylkill Rd., 11135-Daniel B. and Kathleen A. Goldstein to Edsel H. and Martha C. Clifford, $510,000.

Strand Dr., 11420, No. R-413-Jack P. Segal to Lewis R. and Kay V. Smith, $719,000.

Tilden Lane, 6307-Jane L. and Alfred F. Caputo to Roger David Stevenson and Elnaz Ehsani Darj, $980,000.

Tuckerman Heights Cir., 10545-Howard S. and Sydnee S. Alenier to Xiaoning Chen, $940,000.

Valley Oak Cir., 13615-Yung and Young Pak to Chengjie Yin and Ting Ting Chen, $843,000.

Winding Rose Dr., 453-Jen Chow and Abby Duh to Hugues O. and Ornella A. Pounde Tsafak, $630,000.

Yearling Terr., 14739-Yan Luo and Jun Liu to Ying Lu and Tao Zhen, $490,000.

SANDY SPRING AREA

Lehigh Dr., 16827-Brian K. and Elizabeth Dean Goodger to Paul S. Thesiger and Tracy L. Freeman, $755,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Amber Ridge Cir., 12008, No. A-302-May Shalch to Victor and Rodica Neer, $230,000.

Appledowre Way, 11301, No. 120-Gloria Reyes Pena and Humberto Guevara Castro to Jemar and Jane Benjamin, $215,000.

Applegrath Ct., 1-Kenneth and Courtney Duggan to Rafael and Silvia F. Huertas, $295,000.

Boneset Way, 21905-Suzzane and Carmelo Seminara to Jyothi Racha, $575,000.

Brundidge Terr., 11491-Victoria A. Orpin and Victoria A. Middledorf to Kyle M. Sonnefeld, $257,000.

Cedarbluff Lane, 11116-Federal National Mortgage Association to Rosa Rodas and Raul A. Aguilar, $230,000.

Doxdam Terr., 11665-Lequin and Legin Shi to Jose A. Castillo Medina, $309,900.

Dunstable Cir., 20079, No. 410-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Kumara S. Jayawardena and Renuka Sumith Udahanape Gedera, $170,000.

Fruitwood Way, 11407, No. 162-Irene Tchonang to Matthew Schaefer, $214,000.

Gunners Branch Rd., 19513, No. 512-Sergio De Jesus and Carmen Rosa Castillo Romero to Anita R. and Rommel Saxena, $145,000.

Hawks Ridge Terr., 11401, No. 74-Ram and Mora Vig to Glendale L. McDougal, $217,049.

Ledbury Way, 11412-Gene Molovinsky to Maria C. Bracamontes, $221,600.

Milestone Manor Ct., 3-Brian C. Rossi to Wendy I. Massias and Barrington G. Burnett, $605,000.

Plummer Dr., 19201-Carol L. and Michael S. Echols to Jose D. Villeda Villeda, $403,000.

Stoney Point Pl., 11437-Jennifer Monteiro to Michael Nakon III, $249,900.

Virginia Pine Dr., 11711-Cartus Financial Corp. to Bryant J. and Katharine Loughlin Beebe, $534,000.

SILVER SPRING AREA

Colston Dr., 2402, No. C-103-Nancy B. Katz to Rebecca Rhodes, $190,000.

Dartmouth Ave., 603-Joshua W. Goldberg and Sandra S. Elvin to Julianne Nassif, $675,076.

Eastern Ave., 7923, No. 1001-Andrea Hickman and Andrea Jalbert to Geetanjali Bhushan, $330,000.

Esther Ct., 2404-Joseph L. Lechner III to Alison Brown and Brian Joseph Plunkett, $564,000.

Fenwick Lane, 1320, No. 400-Clint and Stephanie Bowers to Karen A. Storms, $387,500.

Flora Lane, 1515-Elsa D. Berganza Sandoval and Juana D. Lopez Salinas to Elsa D. Berganza Sandoval, $200,182.

Grubb Rd., 8205, No. G-201-Daniel A. Llerena and Carisa M. Sumter to Marjolaine A. Souquet, $330,000.

Hilltop Rd., 110-Sara R. Fuller and estate of Raymond A. Fuller to Wendy J. Siegel and David C. Baker, $625,000.

Leighton Wood Lane, 1709-Danita R. Dehaney and Michael F. Nias to Cynthia and David Jamison, $750,000.

Locust Grove Rd., 1809-Bekele Debele Negewo to Binyamin and Lila Besser, $495,000.

Lyttonsville Rd., 1900, No. 1309-Nelson L. and Ruby B. Davis to Sydney Noor Finger, $155,500.

Mansion Dr. S., 1009-Charles Jacob and Marla Brown Fogelman to James N. Schulz, $845,000.

Mississippi Ave., 414-Brent A. Hill and Elizabeth J. Drake to Joshua Jacobs and Daria Jacobs Velde, $555,000.

Newell St., 8045, No. 319-Michael D. Grunseth to Melissa Sokol, $320,000.

Pershing Dr., 714-Sarah E. Bergbreiter and Joseph J. Schmid to Aasha M. Abdill and Michael L. Speights, $719,000.

Silver Spring Ave., 405-Pravat K. and Sonjoy Choudhury to Carlos A. and Fatima I. Villa, $450,000.

Washington Ave., 2100, No. 1C-Robert J. Reed Jr. to Dorainia R. Bell, $250,000.

Washington Ave., 2230-Justin Lamb to Dinora Hernandez, $224,500.

Woodland Dr., 9515-William Joseph Powers to Marta Garcia Montojo and Arnaud Vincent Lamarca, $545,000.

TAKOMA PARK AREA

Baltimore Ave., 7413-Seneca Wood and estate of Faith Valerie Lunen to Iris E. Bennet, $850,000.

Elm Ave., 407-Brenda T. Williams to Jeffrey Szuchman and Sonya Edelman, $570,000.

Erie Ave., 903-Theodore J. and Deborah L. Vornbrock to Sandra Renae Mitchell Ogunfolu, $516,400.

Hilton Ave., 7306-Susan E. Fleck and Nery Duron Licona to Timothy J. Reilly and Elizabeth L. Holman, $650,000.

Kingwood Dr., 1113-Dennis A. Baird and estate of Jesse Lee Doby Sr. to Olajide Atoyebi, $555,000.

Lee Ave., 111, No. 309-Kristina I. Nwazota to Mohamed Nabil and Hiba K.M. Elsharif, $295,000.

Maple Ave., 7611, No. 405-Federal National Mortgage Association to Nibretu G. Gelaw and Selam W. Admassu, $105,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 206-Tomika R. Marshall to Luchia Gebremichael Kelit, $200,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 1000-Alireza Ramzan to Mirakem Ramovic, $130,000.

Poplar Ave., 7106-Richard Dal Bello to John R. and Mary A. Corke, and Allison L. and Kevin D. Hasser, $970,000.

First Ave., 105-Caroline J. Lander to Catherine Marie Matacic and Jon Michael Brescia, $540,000.

TWINBROOK AREA

Debeck Dr., 1003-Nicholas A. Ferris to Hui and Zhe Nie, $340,000.

Edmonston Dr., 1211-Jesus E. Castro and Liz Calzadillas to Jia Wang and Qingyuan Hao, $340,000.

Grandin Cir., 6-Timothy J. Dennee and Lin Lui to Digna J. and Hugo H. Castillon, $449,900.

Lewis Ave., 802-Shiu P. Mangal and Martha L. Sardinas to Oluwarotimi Abimbola, $637,000.

Linthicum St., 504-Sharon L. Kenneweg and estate of Margaret E. Ostrow to Paul Gonzalez and Duygu Erucman, $412,000.

McIntyre Rd., 614-Cindy Greenburg and Quinn Joseph Burroughs to Christopher Galliford, $375,000.

Rosanne Lane, 3-Nicholas N. Franson and Alexi C. Drilea to John Scott Satterlee, $395,000.

Woodburn Rd., 403-Renville Leonard Coleman and Marie Etienne to Daniel E. Wilson, $284,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 11052-Timothy Lwanga and Stephen Musisi to Linda T. Streitfeld and Neil D. Roland, $520,000.

Arcola Ave., 2105-Lawrence William and Marie C. Musgrove to Israel Sayag and Gil M. Cohen, $410,000.

Billman Lane, 1508-Staci Page Rothman and estate of Gail B. Newman to Alejandro G. and Samaida T. Aguilar, $475,000.

Brisbane St., 1816-David A. and Cecilia E. Capacchione to Abigail Jane Wacker and Michael Joseph, $550,000.

Bybee St., 11204-Stanley C. Ford Sr. to Sebastian P. Cohen and Liset Guevara, $473,018.

Centerhill St., 12206-Why Reality Corp. to Edgar C. Saavedra and Maria Jesus Sossa Chavez, $275,000.

Cody Dr., 1622-Daniel E. and Beth R. Winkowski to Brooke N. Romm and Jeffrey E. Goldfond, $580,000.

Dalewood Dr., 11906-MDC Investments Corp. to Biniam Kebede Gebreselassie, $265,000.

Dennis Ave., 2409-Precious B. Stone to Mary R. Lewis, $325,000.

Dublin Dr., 1706-Chaty Creed Lonas and Stephen Tong to Anne Catherine and Basav Sen, $425,000.

Gardiner Ave., 10407-LPM Corp. and Patricia B. Weston to Lindsay Samuel, Kevin He and Caitlin L. Samuel, $513,000.

Georgia Ave., 9900, No. 27-412-Alan Berger to Robert L. Clark Jr., $165,000.

Grandview Ave., 11605-House Buyers of America Inc. to Terry and Kayla Camp, $408,000.

Horde St., 11013-Tsabikos A. and Ioannis A. Papadimitris to Wright Smith and Cassia Pangas, $410,000.

Huntley Pl., 10802-Carter C. Hull to Hayelom Abera and Melkamsew Ribbiso, $395,000.

Kemp Mill Rd., 11724-Leonard D. and Jamie R. Lenoci to Deborah and Shlomo Buxbaum, $600,000.

King George Dr., 11352, No. 9-Linda T. Steritfeld and Neil D. Roland to Sarah L. Vonesch, $395,000.

Lamberton Dr., 705-Avrum and Hilary S. Leeder to Todd D. Hanik and Cheryl Lobl, $485,000.

Lindell St., 2610-Alicia A. and John D. Stover to Edzel Rapada and Jimema P. Alinsod, $367,000.

Lindell St., 2905-Waktasu Negeri and Majitu Tiba to Bruke Hagos Gebru and Zeynab Abdulkadir Ahmed, $369,000.

Myrtle Rd., 1707-James R. Swab to Olusoji O. and Gabriella Newas Adeyi, $727,500.

Patternbond Dr., 2314-William D. and Nyla L. Devall to Finot Berhanu, $405,000.

Rampart Way, 10922-Elizabeth A. Chaisson and Shubhankar T. Sanyal to Molly C. Friesenborg and Nicholas Close Suibtirelu, $401,075.

Regnid Dr., 11509-Susan T. Lach to Jessica Corey Johnson Dupont and Andrew Douglas Fickley, $425,000.

Schoolhouse Cir., 2802-Ralph J. Duffie Inc. to Yuan Chiao Lu and Hsiao Mei Liao, $370,000.

University Blvd. W., 1111, No. 813-A-Richard M. and Muriel F. Owens to the Justin Gilburt Residence Trust, $110,000.

University Blvd. W., 1121, No. 911-B-Mark C. and Arlene E. Frayman to Tatyana Protsentova, $103,000.

Walsh View Terr., 2107, No. 14-201-Marjolaine A. Souquet to Julie V. Evans, $297,500.

Yeatman Ct., 25-Robert Lloyd and Henrietta Leonise Carol Giles to David and Talya Weinberg, $642,000.

ADAMSTOWN AREA

Park Mills Rd., 2533-Andrew V. Mackintosh to Travis L. and Angie M. Kowalke, $575,000.

BRUNSWICK AREA

A St. E., 915-Elizabeth M. Knott and Elizabeth M. Fritter to Ronald A. Stenley Jr. and Carlotta Fired, $255,000.

D St. E., 6-Michael G. and Shannon K. Petrakos to Joseph Colin Clark, $229,990.

E St. E., 503-Wayne A. and Cynthia A. Shaw to Kyle and Kimberly Dunning, $250,000.

Maple Ave. N., 810-Landmark Investments Properties Corp. to Paula L. Whysall, $239,900.

Potomac St. E., 507-Wayne Karl Schultz to Daniel Martin, $130,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Burkittsville Rd., 6006-Erin L. and Kristi A. Hawley to Edward Skabisky Jr., $410,000.

Glenoble Ct., 3636-Andrew B. and Michelle D. Sommers to Gregory and Katie Brewster, $356,000.

Manheim Pl., 3901-Kevin D. and Heather S. Shawver to Simona Florea, $258,000.

Shadywood Dr., 3860, No. 3A-Timothy J. and Erin A. Kelly to Ellen G. Heller, $130,000.

DICKERSON AREA

Covell Rd., 8625-Joseph Gilman to Ning and Jing Tan, $1.85 million.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Arbor Ct., 6887-Stephen P. Marks and Elizabeth Finelli to Frances R. Parise, $270,000.

Barclay Terr., 4957-Donald W. Rohrbaugh to Cesar E. Zamora Cabrera and Maria E. Montilla Rojas, $235,000.

Blackgum Dr., 5261-Clinton and Kathy Hare to Christopher Justin and Tia Theresa Rhoads, $490,000.

Britannic Pl., 6527-DR. Horton Inc. to Salieu Samura and Wei Jing Xia, $360,750.

Cascade Way, 552-Kenneth Eldridge to Ibrahim Karikari, $195,000.

Coachlight Ct., 7291-Daniel Francis Cumberland Jr. to Christy Lee Carpenter, $155,000.

Corbel Way, 6599-DR Horton Inc. to Christopher T. Wilson, $379,999.

Dahlia Lane, 1221-Stephen B. Strickler to Jose Cruz Ventura and Katy Hernandez, $227,500.

Devonshire Lane, 6399-Suzanne Joyce Ogg Weddle to Debra Hudson, $365,000.

Edgeware Terr., 4911-Deanna L. Drumm to Terry Lawrence Maxwell, $233,000.

Farmbrook Ct., 6834-Douglas and Bethany McConnell to Robert Biak and Rosy L. Tluang, $185,000.

Fulmer Rd., 6153-Beatrice V. Baugher to Edward J. and Gail A. Whitbred and Rebecca A. Whitbred Cruden, $205,000.

Gooseander Ct., 6621-Robert Joseph Webb to Josue Ortiz and Andrea Cortijo, $324,900.

Jefferson Blvd., 6139-Lawrence J. Cover and Elizabeth A. Ehrlich to Enrique A. and Susan R. Castro, $359,900.

Judicial Way, 5019-US Home Corp. and Lennar Corp. to Craig Estrin and Audrey Estrain, $370,000.

Leben Dr., 6016-NVR Inc. to Charles and Sheila Hocker, $270,090.

Maitland Terr., 5123-Nancy J. Hill to Julia M. and David Garey, $594,000.

Meridian Ct., 4884-Ramesh B. and Srinivasan Kamalanathan to Moises DeLeon and Jessica Rodriguez, $424,900.

Olive Ct., 5802F, No. 415-Onh Mar Aung to Silenat G. Gamada, $170,000.

Posey St., 6311-Calatlantic Group Inc. to Hong Cai, $311,990.

Rockledge Ct., 5628-Brian Stewart to Christopher D. McTamany, $253,500.

Sleet Ct., 6506-HSBC Bank USA to Thomas More and Rhonda Marie Ryan, $315,410.

Sylvan Ct., 505-Luis Jimenez and Jhony Velastegui to Cristian G. Ferrufino and Wendy Lorena Velasquez, $245,000.

Tivoli Rd., 669-Carlos A. and Jordan R. Waters to Angela Visna Keo and Ty Sok Phea, $282,000.

Vona Lane, 4700-Kristofer and Katherine Gochenour to Kelly R. and Rachel N. Simpson, $380,000.

Willard Horine Ct., 6597-Eric and Eric Mansfield to Dae Sik Kim and Chun Hwa Oh, $255,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Baldridge Ct., 6093-Eric S. and Melanie G. Ubil to Douglas T. and Kimberly Y. Victory, $285,000.

Bentz St. N., 427-Phyllis Trettien to Elliott and Heather L. White, $299,900.

Birchwood Ct. W., 9412-Terri M. and Rita J. Dietz to Shannon E. Hicks, $268,000.

Blue Leaf Ct., 902, No. 8-Teresa M. Ismach to Atta Awal, $160,000.

Center St., 416A-Dianne M. Sears to Marquita Jocelyn and Michael Landon Cameron, $239,900.

Chestnut Grove Rd., 7927-Roger E. and James W. Cochran to Steve L. and Julie A. Kemp, $375,000.

Cliffside Terr., 6237-Michael Casgrande and Meredith Bradshaw to Matthew R. and Megan R. Willis, $294,900.

Dill Ave., 266-Scott A. and Katherine K. Langworthy to Sara D. Woody, $400,000.

Fleetwood Way, 9732-Steven Nam Tien Tran and Holly Tran to Francis and Margaret Oppong, $355,000.

Halleck Dr., 900-Alex and Deborah Gonzalez to Bijay R. Khanal, $257,500.

Hollow Reed Ct., 8006-Georgeanne Elaine Neptune and Georgeanne E. Harvey to Andrew Gallagher, $252,000.

Logan St., 413-Gayle E. Woodyard to William D. Melendez, $200,000.

Mercer Ct., 104, No. 14-Carl W. Disque and estate of Lorraine G. Disque to Bernice V. Huff, $265,000.

Monroe Ave., 104-Zachary R. Castle to Thomas Nash, $260,000.

Oakwood Dr., 1205-Robert L. Stanley to Joyce Elizabeth and Joseph Francis McDonald, $350,000.

Prospect Blvd., 501, No. B-31-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Julian Weitz, $105,000.

South St. W., 301-Christopher William Ale and Grace Marie Riley to Justin C. Emaman and Alex G. Wright, $240,000.

Spring Forest Rd., 6413-Jeffrey T. Watts to Bernard M. Igiri, $474,900.

Thomas Ave., 207-Tracey J. Summerall and Kim Blankenship to Ivy Davis, $240,000.

Wheyfield Dr., 1804-Mark A. Newman to Jason R. Hawkins and Shannon M. Greene, $290,000.

Woodsboro Rd., 9929-Roger Schlossberg and estate of Richard N. Stine to Richard B. Stine Jr., $88,000.

Fifth St. W., 273-Diane L. Rhoades to Joanne E. and Bruce R. Weiss, $369,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Autumn Leaf Lane, 7116-Jennifer M. Sanders to Matthew J. Gorman, $269,900.

Biggs Ave., 619-Monet Corp. to Mark G. and Meredith R. Nichols, $314,000.

Burnside Dr., 2029-Richard J. and Leslie Parente to Julienne Abigail, Ekor Tah, Ekor Abigail and James Njang, $387,000.

Coach House Way, 2505, No. 3D-Linda Elaine Hope to Luis Santiago Roman and Marieli Gonzalez Cotto, $189,000.

Danbrook Ct., 6753-Gregory L. Lavanier to Randy M. Embrey, $494,000.

Ellsworth Way, 2406, No. 2A-Victoria L. Anderson to Sabrina Chevonne Wilson Campbell, $168,000.

Fairfield Dr., 149-Jose V. Ayala to Rebecca A. Sullivan, $195,000.

Hampshire Dr., 1326, No. 7C-David Misinger to Sergio De Jesus and Carmen Rosa Castillo Romero, $181,405.

Heather Lane, 1718-First Tennessee Bank National Association to Jonathan Linder, $219,000.

Heather Ridge Dr., 531, No. L-Dennis G. and Tsai Y. Bassen to Thomas Estrin, $92,000.

Jennings Ct., 1608-Tammy Lynn Morgan to Karishma Narang, $203,000.

Leather Fern Way, 106-Anthony S. Clark to Matthew O’Grady, $229,000.

Murdock Ct., 1862-Esper T. Ajaj and Eddy Rabadi to Patcelia K. Tubman, $189,500.

Quartz Cir., 6097-Philip D. Craw to Kenneth James and Michelle Lynne Laurent, $217,000.

Rosecrans Ct., 2022-Ann C. McGreevy and C. Hammond to Logan D. Engler and Nicole M. Fiorenzo, $270,000.

Shookstown Rd., 5513-Terry L. and Vicky L. Weldon to Brandi and Amir Rashidian, $612,000.

Sundays Lane, 7709-Pamela Lynn Schildt Vickers and estate of Carroll L. Schildt to Gary Steven and Dawna Lynn Hubble, $220,000.

Victoria Sq., 23-Aimee L. Kotzker and William J. Watson Jr. to Jalyssa L. Pettaway, $209,000.

Wainwright Ct., 2140, No. 1A-HSBC Bank USA to Ruifeng Ray Liu and Xuefeng Jane Zhou, $123,500.

Wilcox Ct., 1117-Steven J. and Vicki Raposa to Karl V. and Paurie A. Kyhl, $520,000.

GARFIELD AREA

Garfield Rd., 3716-Carlos C. Lopez and Sarah Castillo to Joshua C. Planck and Nicole A. Robertson, $255,000.

IJAMSVILLE AREA

Berwick Pl. N., 8700-Long Grove Capital Corp. to Thomas W. and Margaret Bell Fischer, $790,000.

Canary Dr., 11397-William F. and Brenda F. Voltaggio to James R. Wilmot and Roberta A. Nicholson, $540,000.

Old National Pike., 10023-Christine M. Clark to David R. Baldwin, $240,000.

KNOXVILLE AREA

Chick Lane, 3529-Michael Scott and Richard Kirk Green to Carrie E. and Michael A. Gaither, $300,000.

Rosemont Dr., 1126-William G. Gifft to Susan M. Murray, $265,000.

LIBERTYTOWN AREA

Handboard Rd., 11404-Byron L. and Virginia D. Grossinckle to Michael S. and Janet M. Conner, $340,000.

MIDDLETOWN AREA

Beechtree Dr. S., 7203-Cynthia A. Bowen to Aaron Bowen, $180,000.

Linden Blvd., 103-Melissa Minsker to Annette Hackey Runion, $344,000.

Picnic Woods Rd., 7604-Marc P. Stachowski and Martha A. Gallagher to Michael Andrew and Kathleen Kerns Denning, $367,000.

Willow Tree Dr. S., 7012-Jenny Lee DiCarlantonio to Nestor J. and Deysi D. Pereira, $289,000.

MONROVIA AREA

Landsdale Pkwy., 4503-NVR Inc. to Romin Roshan and Shamin Parsa, $365,000.

Pathway Lane, 10840-Winchester Homes Inc. to Antony Odhiambo and Alice Maina, $388,270.

Tall Oaks Dr., 4949-Devin and Jessica Corbett to Brian A. and Jessica M. Helton, $379,900.

MULLINIX AREA

Harrisville Rd., 14038-Brett Howard and Shirley A. Winston to Thomas Patrick Reed, $495,000.

Northview Rd., 505-Christopher Lee and Jennifer Lynn Neuman to Matthew W. Newcomer, $282,000.

Ryan Ct., 13401-Kathy Jo Libert to Gregory and Carol Nolf, $423,000.

MYERSVILLE AREA

Flintridge Dr., 2753-John P. and Karen Kraynak to Brett James and Julia Marie Maceikis, $360,000.

Pleasant Walk Rd., 12133-Ronald W. Chen and Robert J. Short Jr. to Ana L. Abrego Soriano, $415,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Applefield Path, 5753-Ming Zhou and Lun Li to Benjamin H. Cushwa and Sara L. Rose, $430,000.

Boyers Mill Rd., 6332-Nicholas R. Klank and Vera J. Sines to Zachary R. Castle, $342,999.

Hemlock Point Rd., 6608-Brian A. and Vickie L. Krolak to Brian J. and Elizabeth A. Estes Bonn, $405,000.

Lakeridge Rd. W., 6704-William J. Thomas to Stephen P. Hudacko and Elizabeth S. O’Connell, $405,000.

Old Barn Ct., 10635-Tina M. Sinnett to Tiersa S. Laforce Kieffer, $305,000.

Sewell Dr., 719-Christopher M. and Jamie M. Leinauer to Theresa and Sean Connor, $519,900.

Waters Edge Ct., 6593-Joseph A. and Peggy A. Zagorski to Troy and Sandra Jordan, $525,000.

Worchester Dr., 11150-Timothy S. and Shelley M. Burns to San No Thuan and Tha Cuai, $325,000.

NEW WINDSOR AREA

Oak Orchard Rd., 15655-Lonnie R. and Patricia A. Wright to Nicholas M. Rice, $260,000.

POINT OF ROCKS AREA

Pippins Pl., 3801-Van Gelder Real Estate Corp. to Todd A. and Heather Miller, $278,000.

THURMONT AREA

Altamont Ave. N., 164-Steven J. Smith to Matthew Douglas Pruett and Konnar Jade Miller, $122,500.

Clark Ave., 9-Alice L. Kells to Steven V. Eckfield, $179,900.

Eylers Valley Flint Rd., 7321B-Lois D. Prescott to Justin Albert Jones and Heather E. Malloy, $410,000.

Putman Rd., 11109-Thomas E. Ruprecht and Donna L. Ryan Ruprecht to Stephen A. Rush, $345,000.

Westview Dr., 109-Rrcap SFR II Corp. to Dustin R. Shaffer, $261,500.

URBANA AREA

Byron Cir., 3668-David Warkman and Jessica Eisner to Lyudmila N. and Johnnie W. Grant III, $555,000.

Ethan Ridge Dr., 9656-Keith D. Oravsky and Juana E. Lawrence to Matthew D. and Amanda F. Pierce, $448,000.

Hope Commons Cir., 3754-Nancy C. Giuffreda to Teresa M. Insmach, $355,000.

Loch Ness Ct., 3939-Bill A. and Christine L. Miller to Jomo Martin Nkunika, $470,000.

Scott Ridge Pl., 5632-MS Gladhill Farm Corp. to Daniel J. Deffinbaugh, $412,900.

Shepherd Dr., 5837-Ling Xie Wu to Thomas R. and Victoria J. Sprague, $440,000.

Stone Barn Dr., 3237-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Elisa Jonas Herms and Lorraine Eleanor Bromhal, $349,990.

Tantallon Way, 4117-Antonio L. and Elizabeth B. Muniz to Matthew Patrick and Pamela Brooke McCarthy, $535,000.

Urbana Pike., 3635-Angela Paschall and Lauren Fuller to Donald Terry McNeely III, $344,900.

WALKERSVILLE AREA

Braeburn Dr., 221-Kurt Matthew and Patricia A. Dutton to Brian McGraw and Karen G.O. McGraw, $310,000.

Chapel Ct., 100, No. 317-Christopher and Sarah J. Jones to Rebecca J. Montgomery, $142,000.

Glade Rd., 5-Charles E. Covell and estate of Alvie Newton Covell to Judith Behm, $175,000.

Liberty St., 8-Anthony Johnson and Deborah A. Bartlett to Eddie and Lisa Eyler, $150,000.

Winter Brook Ct., 207-John P. and Renee M. Keener to Cari and Olock Jordan, $353,000.

WOODSBORO AREA

Gravel Hill Rd., 9610-Wilms Family Corp. to Robert Burlingham Thompson II and Joan Frances Cartier, $660,000.

Woodsboro Rd., 9942-Kenneth S. Beall to Thomas E. Batchelor and Stephanie L. Abrecht, $270,000.