ASHTON AREA

Pond Rd., 17942-Michael Pedersen and Jenise Gillespie to Scott E. and Amruta A. Rhodes, $620,000.

ASPEN HILL AREA

Aspen Hill Rd., 4316-Margaret H. Cooper to Cassandra Boyd, $300,000.

Barkwood Dr., 14409-Wilma S. Braun to Laura L. Sturza and Thomas M. Drischler, $491,005.

Bauer Dr., 14628, No. 3-Maria E. Gutierrez to Mariano A. Bofill, $171,000.

Blackmon Dr., 14330-David Wagner and estate of Nancy Lee Wagner to Melissa W. and Anthony S. Kincaid, $429,000.

Castaway Dr., 14112-Joanne M. Cafiero to Craig and Colleen McKee, $515,000.

Dowlais Dr., 13503-Margaret J. and John B. Broberg to Morgan Elizabeth Sarraf, $515,000.

Fox Valley Dr., 3803-Michelle E. Chong to Runyu Wu and Aures Xiaochen Yuan, $815,000.

Listra Rd., 4817-Robert A. Pizzano to Benjamin Krajacich and Shifra Goldenberg, $375,000.

Minuteman Dr., 4509-Maryellen M. Connell to Karla J. and Michael C. Jozaitis, $600,000.

Thistlebridge Ct., 15527-Omotayo Nensala to Elaine Chang, $520,000.

BETHESDA AREA

Albia Rd., 5603-James F. Rogers and Bonnie K. Harkness to Joshua W. and Dana D. Resnik, $1.51 million.

Arizona Cir., 10226, No. 20-Steven Htet to Michelle Wynn, $477,064.

Bannockburn Dr., 6208-Igor Nakshin and Anna Kronick to Ali Entezam, $785,000.

Battery Lane, 5110-Peter M. Bungay to William G. and Elizabeth L. McMurtrie, $845,110.

Bradley Blvd., 6007-Hongliang Zhang to Pia Prakash, $905,000.

Bulls Run Pkwy., 9104-Charles Smith to Bradley E. and Kathleen Oppenheimer, $725,000.

Burdette Rd., 8300, No. 623-Harold and Anna Lake to Ruth Resnick, $490,000.

Callander Dr., 6504-Lee Winestone to Emily Doris Shaw and Leigh Harrison Rose, $685,000.

Chestnut St., 4304-Robert G. and Ann B. Posner to Scott E. London and Jill C. Wexler, $950,000.

Dalecarlia Dr., 5109-Spiros Voyadzis to Constantine B. and Patricia A. Gogos, $1.57 million.

Dudley Ct., 4, No. 2-John A. and Laurie McGoogan to Doreen A. Robinson, $427,000.

Earlston Dr., 4816-Bremmer and Maria Negron Knieb to Seth D. and Rebecca Goldman, $625,000.

Elliott Rd., 5304-Paul Trites and Loretta Foran to Thomas E. and Cristina S. Spooner, $1.31 million.

Grosvenor Lane, 5814-Janet C. McCarthy to Adam and Emily Greenberg, $1.4 million.

Hampden Lane, 4915, No. 601-Toll IV Partnership to Eleanor Harding and Edward F. Howard, $1.68 million.

Herb Farm Dr., 8033-Jay C. and Jeanie Blomquist to Souheil J. and Sara K. Inati, $1.21 million.

Johnson Ave., 5910-Daniel C. and Rebecca Lynn Crowe to Vincent Roland Maurice Bouvet and Anne Cecile Roche, $1.46 million.

Kingsford Ct., 6013-Colleen L. Baldwin and Lawrence E. Gibson III to Cody G. and Sarah F. Meashaw, $785,000.

Montauk Ave., 9908-Robert Glenn and Allan Wade Kerr to Mario Amorim and Ed Stipp, $525,000.

Montrose Ave., 10607, No. M-Lisa D. Bernstein to Shannon Matlock, $317,500.

Montrose Ave., 10642, No. M-Craig Stuart Powers to Rongguo Wei and Lina Peng, $200,000.

Overlea Rd., 5711-Cecile B. McBride to Kateline J. Sanford and Michael J. Procelli, $1.05 million.

Parthenon Ct., 10424-Chase W. and Andrew F. Flott to Yifat Shaltiel, $400,000.

Quarry Ridge Way, 8032, No. 3B-Amol Talak Shah to Edmund Fudzie, $380,000.

Rising Ridge Rd., 8053-Maye Aghazadeh Lopez to Sidney Fowler and Kelsey Feeheley, $775,000.

Seneca Lane, 8901-Katherine Winfree to Joseph S. Wier Jr., $765,000.

Shady Oak Lane, 6017-Jeffrey and Steven Robins to James B. Trimble and Gita Romano, $1.33 million.

Sleaford Rd., 4513-Kahlil S. and Agnes Y. Glen to David Paul Bloom and Amy Jill I. Bloom, $909,500.

Spring Lake Dr., 7515-Soheil and Emily Detitta Amiri to Steffen B. Sprow, $189,000.

Tanglewood Dr., 5725-Richard V. and Andrea M. Brenner to Elizabeth Drye and Jerold Mande, $1.22 million.

Topeka St., 9215-Robert Daniels and Deborah Wills to Isabel Rocha Pimenta, $720,000.

Weymouth St., 10626, No. W-Kelly B. Hale McBride to Vanessa Garces, $279,900.

Wriley Rd., 5318-Stacy C. and Susan H. Hornestien to Jonathan Daniel Foster and Darcie Ann Kunder, $1.25 million.

BOYDS AREA

Bubbling Spring Rd., 14709-Danh T. Thai and My T. Truong to Ji Ye Ahn and Ki Hoon Jang, $650,000.

Ethel Rose Way, 12909-Amit and Harshada Patani to Kevin M. Chen, $370,000.

BROOKEVILLE AREA

Abbey Manor Terr., 106-NVR Inc. to Jeffrey Newman and Kaitlyn Colleli, $838,105.

Shady View Ct., 2-Benjamin and Meghann Schwartz to Noam and Elisheva Harel, $660,000.

Water St., 104-Rebecca Jean Yount to Garrett and Beth Ann Anderson, $500,000.

BURTONSVILLE AREA

Angelton Ct., 3840-Sharon D. Lewis to Brenda N. Efundem, $319,000.

Ardsley Ct., 3400-Brenna A. Dutton to Pedro A. Padilla Quinonez and Astrid Y. Lopez, $506,000.

Camley Way, 4426-Gary and Giuliana Geng Ramos to Lacina and Marian C. Ouattara, $730,000.

Red Maple Ct., 4229-Amen Realty Inc. to John K. Mwangi and Mercy M. Musili, $339,900.

Tazewell Terr., 4239-Naiem A. Badr to Peta Gaye S. Calixte, $290,000.

Wexhall Terr., 14700, No. 17-186-Michael Joseph Coffey to Gina Mack, $249,000.

Winifred Dr., 3021-Myron and Candace Ann Iseminger to Gregory P. and Amy R. Whitsett, $515,000.

CABIN JOHN AREA

Wishbone Terr., 6440-Virgina Anne Gehrett to Stephanie K. Wade, $794,500.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Angelwing Dr., 1604-HSBC Bank USA to Kapil and Rashmi Sharma, $432,000.

Banbury Pl., 13213-Lee Cohee to William F. and Farifteh F. Duffy, $455,000.

Cedar Creek Lane, 13669-Diana Marie and Matthew J. Davis to Leo S. Velasquez, $344,900.

Copland Ct., 13207-Thu Thao Tran to Elizabeth N. Zosso, $220,000.

Crockett Lane, 1413-Russell S. and Victoria Esther Pereira to Marvin D. Reyes, $524,000.

Eldrid Dr., 505-William Jerome and Nancy Jane Newton to Hassan Amiri, $330,000.

Fairland Rd., 2909-U.S. Bank to Martha Yufanyi and Paul Tendoh, $450,000.

Gentry Ridge Ct., 3562-Jamal J. and Fakhria J. Kifafi to Maseray R. Mansaray, $325,000.

Hawkshead Terr., 12811-Nancy A. Kilmartin to Milkyas Andebo Aymalo, $450,000.

Kilgore Rd., 12903-William G. Lewis III to Gladys N. Alambi and Erick Ntang Ntang, $415,000.

Old Columbia Pike., 13210-S & W Enterprise Corp. to Laith Mustafa Saleem, $651,500.

Rhapsody Lane, 13025-Terrie M. McCray to Jonathan T. Borneman and Natalie A. Kirby, $460,000.

Shepperton Terr., 2841-Chelsy Wong and Alice Giang to See Lee Lim, $212,500.

Willington Dr., 411-Elizabeth Fox Bradford and estate of Thomas C. Fox to Wally Scholl, $775,000.

CHEVY CHASE AREA

Ashboro Ct., 8009-William B. and Kathryn S. Carter to Michael K. and Kristin Levin, $1.2 million.

Delfield St., 7310-Vicki Lynn Steinwurtzel to Douglas A. and Allison M. Petersen, $995,000.

East West Hwy., 2806-Maximo A. Damm to Benjamin Wieder and Ruth Igienik, $685,000.

Glengalen Lane, 8030-Maureen L. Grestschel to Yueqi Hao, $1.9 million.

Kirke St. W., 10-Thomas J. O’Donnell and Caroline S. Fawcett to Daniel F. Feldman and Gayle D. Weiswasser, $2.5 million.

Morgan Dr., 4814-Zoe Tierney to Irwin J. and Ellen R. Cohen, $846,000.

Park Ave. N., 4620, No. 703W-Irmelle Lida Small to Margaret Eileen Doane, $555,000.

Spencer Ct., 8415-Robert M. Garral and Gabriela Perez Baez to Jan and Sarah Imhof, $707,500.

Thornapple St., 4002-Danie Zwerdling and Barbara Zwerdling Rothschild to Natalia Blinkova and Mark G. Davis, $2.29 million.

Vale St., 7514-Eric and Lauren Pacuit to Michael Ferguson and Anne Wilson, $1.31 million.

Woodmont Ave., 7171, No. 310-Alan Rosa to Angela Marie Kessler Fuccillo, $675,000.

CLARKSBURG AREA

Blacksmith Dr., 13021-Ladonna K. Lauren to Agnieszka Edyta Walterska, $515,000.

Brewers Tavern Way, 23337-Feng Chen to Sandra I. and Michael A. Brown, $339,900.

Burdette Forest Rd., 23819-Umbereen Hingoro to Jonathan Kaelin and Julie Dacar, $570,000.

Catawba Manor Way, 13222-Anderson and Qiong Fang Yao to Jerome K. White, $530,000.

Honey Hill Lane, 22308-Timithy Y. and Ge X. Lee to Qihui He, $410,000.

Little Seneca Pkwy., 11944, No. 2511-Anthony Stephen Waite Jr. to Janette Lynda Davila, $288,000.

Newcut Rd., 22330-Virginia Marie Nolde to Sulma M. Ortega, $337,500.

Newcut Rd., 23136-Zhong D. Li and Kaylan Wang to Hasan Siddiqui and Rumana Yasmeen, $625,000.

Orsay St., 13275, No. 601-Tandem Development Group Corp. to Emuella Flood, $315,000.

Petrel St., 13740-Winchester Homes Inc. to Indra Agarwal, $435,100.

Shawnee Lane, 13213-US Home Corp. and Lennar Corp. to Xiang Wang and Sammy Guo, $455,000.

Skylark Rd., 12146-Young B. and Mi Rae Lee to Chandar Thakur and Rina Pancholi, $622,500.

Stilt St., 14010-Winchester Homes Inc. to Jeremy R. Bumpers and Wenbin Zhen, $579,267.

Yellowwood Dr., 23123-Candid Builder & Investors Corp. to Martha B. Gebru, $435,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Catchworth Ct., 1605-U.S. Bank and Bank of America to Feven Yoseif, $388,500.

Durant St., 15408-Jacqueline J. Lloyd to Pratima K. Modha and Amitkumar M. Thanki, $458,500.

Ednor Rd., 1811-Patrick W. Duvall to Nadia E. Shelby, $385,000.

Farmcrest Pl., 14553-Eugenia M. Moreno to Wilfredo A. Medrano and Karla M. Curz, $302,000.

Good Hope Rd., 15448-Elmer A. and Karla Garcia to Nadine Kennedy, $449,900.

Jaystone Dr., 14612-John T. and Aloysia C. Hamalainen to Lyn Paige McFadden, $575,000.

Kings House Rd., 2036-Derek and Amy DeVries to Victor and Ondrea Lugo, $480,000.

Pebblestone Dr., 14532-Margitta D. Wagner to Tsegaye Z. Negash, $500,000.

Sandy Ridge Rd., 14617-Brian E. and Jessica L. Champion to Maicol A. Almonte Fernadez and Mirela G. Almonte, $430,000.

Windmill Lane, 1113-Brian C. and Sugey M. Perez Jackson to Andrew W. and Stacy T. Geisert, $460,000.

DAMASCUS AREA

Bethesda Church Rd., 10707-Phyllis Koudelka to Drew Aaron Fones, $298,900.

Gue Rd., 9226-Margaret E. and Charles T. Nicholson to Song Chu, $212,000.

Mount Vernon Ave., 26014-Farnsworth Homes Inc. to Kristin Kiel Wienecke, $364,000.

Prices Distillery Rd., 12644-Melanie Brown Morris to John N. and Teresa L. Collins, $290,000.

Ridge Rd., 26622-Turtle Enterprises Corp. to Alysia N. and Jerad P. Tuner, $389,900.

Ridge Manor Dr., 25901, No. 7000-B-Scott B. and Ellen F. Brown to Lois Scarola, $186,000.

Santa Anita Terr., 10621-Laurence F. and Coreen C. Burnett to Roman Salnikov, $365,000.

Show Pony Pl., 10805-Asif K. and Tamela A. Khattak to Patrick J. and Christina L. Walsh, $415,000.

Woodfield Rd., 25301-William T. Kessler to Aziz Afroosheh and Dolly Aziz, $380,000.

DERWOOD AREA

Bee Bee Dr., 7416-Bruce L. and Judith D. D’Agostino to Monica Marie Schultz, $520,000.

Centennial Rd., 7329-Lydia Helena Mantilla to Jeffrey and Jennifer Divis, $524,500.

Dew Wood Dr., 7701-David A. and Migdalia L. Marin to Elsa L. Ocampo, $435,000.

Fawn Ct., 7710-Maggie Suet Yung Ho to Safia Latif, $349,700.

Horizon Pl., 17619-Regina M. Dorsey to Loc Duc Nguyen, $235,000.

Laytonia Dr., 7743-Raymond F. and Hedy S. Tam to Kathryn J. Manion, $420,000.

Needwood Rd., 8121, No. 203-Alireza Pirzadeh to Bruce and Jennifer Atkins, $222,500.

Redland Rd., 17125-Maureen Anne Butler to Preeti and Sanjay K. Sharma, $285,000.

Vestry Ct., 17201-Michael and Amy Richards to Rahel T. Yohanis, $539,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bradford Rd., 9129-Seth Y. Flagg and Ilse Levin to Kate M. Davidoff and Jacob Barron, $610,000.

Heron Dr., 808-Son K. Nguyen and Hanh Thi Le to Emieflor Cuatriz and Joser B. Seraspi, $411,897.

Lyric Lane, 324-Stephanie T. Gray to Justin and Allison Albrecht, $333,000.

Margate Rd., 10802-Gerald E. and Mary Catherine McDonough Levine to Jacob Ryan Williamson and Gwendolyn Ruth Waters, $514,900.

Melbourne Ave., 5-Roger C. Scott and estate of Joyce A. White to Brian Andrew Bryce, $530,000.

Reddick Dr., 10002-Valerie Lee and Pamela J. Bridgen to John and Meghan Sherry Leavitt, $498,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 715-Alex Farbod Askari Farahani to Julie A. Gardner, $185,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 1416-George T. Kephart Jr. to Vera J. Katz, $280,000.

Tenbrook Dr., 9922-Dawn E. and Kenneth A. McCoy to Gregory S. Drenning Jr., $385,000.

GAITHERSBURG AREA

Antares Dr., 7219-Xiangdong and Joan Ji to Kyong T. and Unsil Kim, $700,000.

Blue Smoke Ct., 6-Hue N. Tran to Cheikh Mamadou Sow and Binta Souleymane Dembele, $244,574.

Bookham Ct., 4-Stephen and Renee Varga to Ko Chin Chang and Mary Ellen Majewski, $520,000.

Calabar Ct., 4-Kam Phinith and Fatimah Sitti to Mado Makuna and Mado Ngoya, $450,000.

Coriander Dr., 7903, No. 102-Judy M. Shipp to Eldar and Iris Aharonvich, $140,000.

Cross Country Lane, 18623-Jose G. Mejia to Jonathan Michael Brown, $260,000.

Elioak Terr., 7538-Jon and Tara Green to Samantha Deangler, $359,900.

Filbert Terr., 7512-Jeffrey L. and Jennifer C. Lemons to Abel D. Seyoum, $320,000.

Game Preserve Rd., 10844-Ralph Herman and Kimberly Ann Mitchel to Elilta Zewdie Teklu, $500,000.

Jericho Dr., 19109-Kevin Oliver and Roshni Paul Babb to Adam and Cindy Truong, $430,000.

Mainsail Dr., 9800-Deborah A. Gladstein to Edward Griffor and Mariela Griffor Ibanez Vera, $462,000.

Mattingly Lane, 7508-Orlando Pineda and Oscar Valenzucla to Dil Bahadur Thapa and Kalpana Sarangkoti, $384,900.

Meadow Green Way, 8434-Timothy Scheele and estate of Barbara Scheele to Andres R. Gonzalez Pinzon and Myriam Catalina Abril Aamora, $261,000.

Mountain Laurel Terr., 18544-Rigoberto and Celina Fuentes to Jose E., Jose R. and Keiri Arias, $380,000.

Pelican Ave., 503-Sara Henick and Mitchell Aaron Freed to Man Man Tsang and Ing Hwa Liu, $410,000.

Pepper Ridge Way, 8107-Nora I. Rodriguez Figueroa and Ramon Suris Fernandez to Jokotade Olatoyosi Soetan, $495,000.

Rawlings Rd., 110-Chance and Amy Pearce to Amanda S. Bush and Jayne Hutcheson, $329,900.

Sedley Ct., 8615-EZM Investments Corp. to Julissa I. Gomez Perez, $355,000.

Sternwheeler Ct., 463-Wells Fargo Bank and Ocwen Loan Servicing Corp. to Rabi Ullah, $247,000.

Tea Rose Dr., 8312-James C. and Michelle D. Michaelis to Andrew Alois Matemu, $435,000.

Travis Lane, 1053-Robert L. Bains Jr. to Jennifer N. Mai, $300,000.

Tulip Grove Rd., 9109-Rodney C. and Janice Silliman to Matthew J. and Alison E. Armentrout, $293,203.

Watershed Ct., 8606-David E. and Jessica R. Andrade to Marlon Z. and Ludemia S. Aliazas, $345,000.

Wildpark Ave., 1113-Robert A. and Jennifer O. Muller to Dimitri H. and May Obolensky, $328,500.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Alderwood Dr., 310-Thomas and Carol B. Hoy to Sameer B. and Sameena N. Ismailjee, $1.01 million.

Apple Knoll Ct., 12029-Yung Yi and Georgina H. Chen to Mahdi Poursiami, $495,000.

Autumn View Dr., 117-Darlene L. Haught to Ashley Japngie and Kirill Gorshkov, $630,000.

Bayshore Ct., 3-John R. and Shannan Rotruck to Natalie C. Transtamar, $429,000.

Beacon Hill Terr., 524-Sanjay and Mira Subramanian to Eric A. and Hyun Young Berg, $455,000.

Blue Flax Pl., 442-Michael B. Schuette to Danny P. and Joanne L. Patry, $440,000.

Botany Way, 14700-Scott and Wendi Bretner to Andres Enrique Romero Trujiilo and Alejandro Zermeno Eternod, $1 million.

Bright Meadow Dr., 542-Robert and Marcia Miller to Jonathan and Debbie Ginsberg, $660,000.

Carry Back Dr., 15017-Hank Cheng and Seokti Chong to Adam D. and Zehra Suiter, $683,750.

Chestertown St., 349-Donald and Elizabeth Henderson to Kevin John Capps, $645,000.

Chevy Chase St., 127-David L. Gordon to Danielle Khattar, $375,000.

Colonial Green Ct., 11012-Carla M. Hundy to Tao and Zhoulin Liu, $710,000.

Cornerwood Ct., 3-Farbod E. Zarkeshian to Thi Phuong Phi Vo, $365,000.

Crown Park Ave., 310-M. I. Homes of D.C. Corp. to Maria Harakidas, Michael Aubrey and Joyce Maria Aubrey, $935,000.

Darnestown Rd., 11922, No. V-3-C-U. S. Bank to Michael Burke, $245,000.

Diamond Dr., 893-Juan M. and Amanda C. Becker to Dustin and Shannon Little, $477,000.

Featherstone St., 922-Bruce Aaron and Maxine Beth Stander to Marc A. Kraus, $645,000.

Fields Rd., 9701, No. 1708-Beczak and Associates Inc. to Muhammad U. Mirza, $170,000.

Fleece Flower Dr., 414-Laura Marie Stets to Stanislav Andrianov and Anna Vladimirovna Kolipova, $407,000.

Fountain Green Lane, 254, No. 100-Eric and Brenda Feldstein to Susan Dominowski, $350,000.

Gatestone St., 703-Thushar and Anita Bhatia Garg to Jeffrey L. Olson, $769,900.

Good Meadow Ct., 15004-Marshall Investment Homes Corp. to Kristinza Woodard Giese, $630,000.

Gravenstein Way, 15102-Steven and Robyn Bender to Barton S. and Paige Yablonsky, $718,888.

Haddonfield Lane, 13517-Robert J. and Beverly K. Celotta to Michael P. and Emily D. Higgins, $938,000.

Holdcroft Lane, 102-Marleng Molina to Nasser Kamazani, $380,000.

Lake St., 142-Jennifer and Jesus Humberto Chacon to Niall and Carolina Carolan, $994,000.

Lamont Lane, 159-Maitin Huynh Duke to Tigran Ghazanchyan and Anahit Grigoryan, $375,000.

Lynette St., 441-Alison L. Hancock to Mark J. and Amy Ross Vendittis, $835,000.

Main St., 647B, No. B-William and Stacia Stewart to Michelle S. and Joshua A. Narotsky, $429,000.

Natia Manor Dr., 14009-Arthur E. and Heather B. Congdon to Timothy Y. and Ge X. Lee, $960,000.

Norman Dr., 15713-Ann L. Brockett and estate of Nancy Foster Horan to Harvy Joaquin Medal Rodriguez and Maria E. Torres Figueroa, $447,000.

Orchard Ridge Dr., 406-Anton and Maryann O’Connor Parmach to Sipeng Wang, $429,900.

Parkview Ave., 208-Cherissa Jackson to Amanda Jones, $520,000.

Pebblewood Dr., 14500-Michael H. Feldman and Anne C. Owen to R. Benjamin Free and Erin Hart Bryant, $879,000.

Pissaro Dr., 12221-Mohamed K. Abdou and Heba M. Elbadawi to Debapriya and Paromita Sarkar, $835,000.

Quince Orchard Blvd., 796, No. 201-Dalin Yao and Yujie Liu to Inna Lariiciuc, $98,000.

Quince Orchard Blvd., 872, No. 102-Elizabeth Bernardini to Georgina Jarrett, $120,000.

Ridgepoint Pl., 214, No. 24-Carol and Bruce A. Barney to Glenn Steven Woolschlager Jr., $298,000.

Rollinmead Dr., 15117-Glenn D. and Julie H. Hudler to Tyrone W. and Beianca K. Cobb, $948,000.

Settlers Landing Way, 14437-Felix Hoang and Cheryl Lynne Winn to Ning Rui, $672,700.

Side Dr. W., 818, No. 12-A-Xinhong Niu and Hsinhua Yu to Tingting Chen and Elmar Von Grolman, $214,500.

Suffolk Terr., 12148-Timothy Whipp and estate of Barbara L. Snyder to Joanna Lyon, $410,000.

Timber Rock Rd., 52-Emmanuel C. and Caroline Anekwe to Xuele Guan, $255,000.

Triple Crown Rd., 12224-Paul Edward and Helen A. May to Kenneth Andrew and Courtney Maree Jones Duggan, $649,500.

Turnham Lane, 18-Janet B. and H. Thomas Cauffiel to Julia Oliver and Preethi Chander, $635,900.

Upshire Cir., 443-Sherry S. Van Sloun to Yuansheng Mao, $750,000.

Watch Hill Ct., 5-Jianzhong Xu and Jianhong Wei to Yufen Meng and Mengjiao Wang, $539,000.

Winesap Dr., 15209-Xuele Guan to Frank Crivellaro, $502,500.

GARRETT PARK AREA

Kenilworth Ave., 11110-John A. Hamel V. and Heather A. MacDougall to William B. and Britney Thomson Bouldin, $1.49 million.

GERMANTOWN AREA

Alderleaf Terr., 20404-Kevin and Megan Maines to Stephen D. and Ferlisa Camaya Kirk, $413,000.

Ambassador Terr., 20425-Neftali and Juan C. Granados to Obioma U. and Patricia N. Akaigwe, $262,500.

Ansel Terr., 13401, No. 5-B-Josephine Cassella to Razieh Khalili and Shahin Zarpak, $195,000.

Bargene Ct., 5-Kimmy N. Aarons and Vanere S. Goodwin to William Smolski and Alisha Worth, $399,000.

Beaconfield Terr., 20319-Tobey Seth Mann to Jose David Salas and Ingrid L. Chay, $185,000.

Birdseye Terr., 12107-Kathy J. Nickelson to Lilia Rivas, $234,900.

Brittania Cir., 12120-Nathan Thomas and Kelly Jeanne Strayer Puza to Elizabeth M. Cho and Maximillian J. Sanson, $318,501.

Brookmead Dr., 14601-Charles E. and Lisa L. Scott to Paul A. and Stacey B. Elliott, $630,520.

Caledonia Ct., 18704, No. H-Joshua Kollin to Karen Tysen, $165,000.

Chalet Dr., 18032, No. 26-303-Miguel A. Valle to Claudia K. Pena Rosales, $181,000.

Charity Lane, 17600-Kim Struble and Edwin Santos Rosado to Leo A. and Kristina M. Donohue, $618,500.

Churchill Ridge Cir., 12901, No. 9-Keith A. Raygor to Nelson Donald Navidad and Maria Gladys Guerra Morales, $212,000.

Cloverdale Pl., 13401-Jumarcelon Castro to Anas and Matthew Shallal, $367,000.

Comstock Ct., 14404-Benjamin and Julia Pergler Moses to Thomas and Cathleen Mary Royals, $794,000.

Creola Ct., 13706, No. 177-Golden Fields Corp. to Jaumeiko J. Coleman, $272,900.

Cross Ridge Ct., 47-Dustin Borzet to Sthefany Rojas, $303,250.

Dairymaid Dr., 13041-Hung V. Nguyen and Hong Dieu T. Do to Jules Choumbeun, $309,000.

Dairymaid Dr., 13209, No. 42-Millan and Jamie Straka to Pablo Denis Ramos Caro and Carolina Angelica Castro Barrientos, $168,000.

Derry Glen Ct., 13502, No. 301-Erica Rochelle Jeter to Benjamin Asadi, $153,000.

Eternity Ct., 13-Jeremy M. and Sherry L. Howard to James and Mileidy B. De La Cruz, $615,000.

Ferry Landing Cir., 18933-Sharon E. McGarry to Michael A. and Leah Miller, $287,000.

Forest Brook Rd., 19201-Aida Sofia Anazco to Armand and Devina Kadrichu, $540,000.

Gallop Dr., 19010-Serena L. Davila and Mark A. Apolinar to Kerry Ann Gaubault, $357,000.

Giant Ct., 13523-Patricia Vitacco to Godfrey Senkaba and Norah Birungi, $317,500.

Harvest Glen Way, 13604-Takiya H. Thomas to Eric Nathanael Forsyth and I. Hsin Yeh, $360,000.

Hottinger Cir., 19301-Walter J. and Paula E. Brown to Joel Sabban Mallillin, $301,000.

Island View Cir., 12178-Gilberto Ramos Jr. to Marcus Anthony and Courtney L. McKinney, $302,000.

Kitchen House Way, 12813-Mehrdad and Danesh Nasr to Justin T. Zackaria, $300,000.

Larentia Dr., 19813-Matthew R. and Stacy J. Allen to Alejandro J. Rodriguez, $259,900.

Liberty Heights Lane, 19353-Wilmington Trust and Citi Bank to Jose R. Hernandez Cavallaini, $295,000.

Lowfield Terr., 13401-Charles Edward Heppes to Truc Mau Dang and Thi Quynhtrinh Ngo, $345,000.

McFarlin Dr., 19036-Neil and Jennifer Camp to Jose Ramirez Lara and Alba Lilian Espinola Beltran, $355,000.

Metz Dr., 18122-Jose W. and Maria Palma Mejia to Sergio A. Rivas and Reina Rivas Cruz, $290,000.

Millhaven Pl., 13105, No. 7-H-Mark R. Walters to Shanthi Krishnasamy and Senbag Rajamani, $205,000.

Monarch Vista Dr., 13704-Aubrey E. and Simona Merchant Dest to Yuexia Dong and Guoliang Hu, $546,000.

Nutmeg Pl., 18543-Mary A. Qawiyy to Maria Mormontoy, $265,000.

Pine Ridge Ct., 4, No. 11-Andrew N. and Anne L. Evans to William Rabil, $240,000.

Poppy Seed Ct., 12921-Peng Ke and Rong Tang to Arnuldo A. Ordonez, $230,000.

Ranworth Dr., 19328-Richard D. Williams to Jonathan and Stephanie Blake Ziomek, $628,990.

Rising Sun Lane, 13435-Vinod and Udhayasree Vinod Panicker to Selamawit T. Yeneneh, $420,000.

Sage Terr., 12844-Richard L. Blanton Jr. to Nuria Estela Rodriguez, $222,000.

Shadyside Lane, 13005, No. 12-209-Brian S. Lloyd to Sergio Donado Fernandez and Kriscia Campos, $212,000.

Shipley Terr., 20248, No. 6-B-30-Katherine Margaret Taylor to Silvia Le, $179,000.

Shore Harbour Dr., 20412, No. 7-B-Federal National Mortgage Association to Iftikhar H. Shah, Amit Merchant, Aneela Shah and Humara Ahmed, $165,000.

Sky Blue Ct., 15-Amanda E. Dali to Alejandro Garcia Urtubia and Danielle Saideh Afram, $305,000.

Sparkling Water Dr., 18815, No. C-Shubin Yu to Lance Douglas Presser, $207,000.

Spring Meadows Dr., 14905-Margarete Irma Laube and estate of Walter Braun to Kevin Andrew and Ivica Bradley, $647,000.

Steeple Pl., 19015-Walter M. and Maria Herrera to Elyor and Lola Saidkhodjaev, $375,000.

Summer Oak Dr., 11637-Tonda Cissel and estate of Christopher J. Warholic to Sandra P. Claros, Carmen Mirian Mendoza and Israel Treminio Del Cid, $263,500.

Summit Ridge Terr., 12929-Keyoor A. Brahme to Mei Feng and Hairong Ye, $533,000.

Tarragon Way, 18501-Francisco Javier Reynoso to Rohan Jude, Dulika Sureshni and Nishadi Theresa Wimalasiri, $288,000.

Tilford Way, 19205-David W. and Patricia M. Bonnell to Ethan I. and Kimberly Y. Levy, $437,000.

Timko Lane, 18381, No. 85-Edward D. Mead III and Sandra M. Markwood to Marcel Tran Dac, $174,000.

Turmeric Ct., 18623-Mynor Arriola to Robert Kodjo Koulefianou, $264,900.

Walnut Creek Ct., 12201-Joseph and Olene Jilson to Imnran and Shamim A. Ahmed, $405,000.

Waterside Ct., 11-Vincent J. Castellucci and Emily K. Morris to Jeffrey S. and Mary C. Coffin, $334,921.

Whitechurch Cir., 13339-Achara Packett to Lisa M. Hursey, $210,000.

Winding Creek Pl., 18706-Rhina Rosales and Blanca Cordro Molina to Rhina P. Rosales, $86,160.

Wonderland Way, 13105, No. 14-178-Barbara M. Peoples to Nader Nowzadi, $162,000.

KENSINGTON AREA

Bexhill Dr. W., 9620-Michael J. and Mary Beth E. Taylor to Bradley A. and Stephanie L. Brooker, $1.31 million.

Brookfield Dr., 4421-Daniel C. and Christina J. Hymer to Courtney A. Sindelar and Thomas Philip Purdy, $1.03 million.

Colchester Dr., 4214-Jose V. and Celia M. Blanco to Brett W. Wendling and Lisa M. Dickson, $836,000.

Connecticut Ave., 9811-Michael Ferguson and Anne Wilson to Michael Cavey and Omar Molina, $832,000.

Drumm Ave., 10805-Michael J. and Melissa Pici Opalski to Briana Rose Donat, $500,000.

Edgewood Rd., 3206-Record Melrose Realty Solutions Corp. to Dale S. and Lauren Lamb, $675,000.

Farragut Ave., 3504-Kevin S. and Lauren E. Robinson to George R. and Angela K. Decker, $700,000.

Kensington Pkwy., 10005-Richard S. Orens to Dana M. Evans, $910,000.

Madison St., 11018-Beya and Faouzi Ghariani to Hugo E. and Lilian M. Cifuentes, $360,000.

Mitscher St., 11206-Marc Scott Silverman to Stephen J. Porreco and Mary B. Pettiford, $613,000.

Saul Rd., 4513-Patricia J. Reidy to Thomas F. Chang and Rosemarie I. Sokol Chang, $800,000.

Summit Ave., 9800-Kathleen A. Herman Hollenbeck to Denis N. and Maribeth Harper, $850,000.

University Blvd. W., 3139-John B. Foley to Margaret Babbington, $130,000.

University Blvd. W., 3333, No. 808-Dino and Purna A. Anders to Carla Fleming Norman, $245,000.

Wexford Dr., 3911-Richard M. Hobbs to Jeffrey S. and Stacy R. Joyce, $435,000.

LAYTONSVILLE AREA

Bonny Brook Lane, 25225-Kasey and Paul Purkey to Mark A. and Angela Rabon, $630,000.

Delta Dr., 20920-Elizabeth M. and Robert M. Means to Behnam Ighani, $440,000.

Goshen Mill Ct., 8805-W. Hall and Laura T. Miller to Kevin J. and Gloria L. Dabbondanza, $760,000.

Greenberry Dr., 28812-Gregory D. and Eve Rados Marinik to Kelly S. Linthicum, $525,000.

Hipsley Mill Rd., 24234-Richard and Linda Biggs to Abner Ezequiel and Daniela Catalina Segovia, $599,000.

Kimblehunt Dr., 9009-J. Richard and Tammy Kemp Monarch to John Frederick and Melissa L. Elder, $825,000.

Sunnyacres Rd., 20917-Elaine D. and Jack R. Hessler to Raul H., Jessica M. and Raul S. Rivera, $600,000.

Whirlwind Ct., 8109-Austin I. Cullen to John Michael and Judith A. Weiskopf, $525,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Amesburg Way, 20003-Robert W. Wells to Nicole C. Bona, $265,320.

Battery Bend Ct., 9-Engin and Ozge Gelisen to Andrew and Kayla Sisti, $384,000.

Bazzellton Pl., 19822-Jeffrey A. Taylor and Charlotte Camacho to Jennifer C. Miranda and Francisco M. Miranda Gomez, $308,000.

Brassie Pl., 19429, No. 301-Anthony Malek to Seyoum Gebremariam, $146,000.

Brassie Pl., 19623, No. 2E-Alexis Kwokshing Wong and Xiaoqin Chen to Naomi Richfield and Alexander Fratz, $215,000.

Brassie Way, 9839-Marvin R. Creshaw Jr. to Lynn Lewis, $173,000.

Butterwick Ct., 7-Tandem Development Group Corp. to Peter and Jennifer Haupt, $411,000.

Chadburn Pl., 9226-Jeremie T. Kabasele and Bebia Buila Mukenge to Jose Luis Turcios Rodriquez, $223,000.

Davencroft Ct., 20418-Michelle D. Singletary and Denise L. Kingsbury to Carlos J. Aguilar Pacheco and Sandra E. Granado, $335,000.

Dellcastle Rd., 10025-Robert H. and Martha W. Hood to Pauline A. Harry and Dyal Harry McDonald, $465,000.

Doolittle St., 20081-Richard N. and Teresa R. Wright to Ricardo and Ksenia Camacho, $430,000.

Duffer Way, 9755-Aref Alvandy to Tadessee Seifu and Zenebework Negash, $374,900.

Fern Hollow Way, 9502-Ester Cardona and Simo Homes Corp. to Ivan J. Santana and Maria E. Galvan Calderon, $310,000.

Forest View Pl., 9945-Carmen Josefina Otzoy to Melvin V. and Transito David Lara Lizama, $232,000.

Gentle Cir., 9447-Randall and Elaine Barnard Luce to Abimbola A. Agbaje, $260,000.

Greenside Terr., 19735-Chi Shih and Yanrong Yang to Haiming Shih, $340,000.

Harron Valley Way, 20101-Kerel and Danielle Fryar to Daniel and Alicia Alvarez, $520,000.

Hawk Run Terr., 8655-Geoffey C. and Amy E. Spencer to Nurith E. Berstein Rosales, $277,000.

Kindly Ct. N., 19107-Christopher Scott and Danielle Eustace to Luis G. Ortiz Tamara and Diana C. Izquierdo Quesada, $316,000.

Lime Kiln Ct., 8600-George G. Johnson to Gregory and Cassandra Gelnece Atwater, $447,000.

Maple Leaf Dr., 10054-Donald F. and Catherine M. Shelton to Mahyar Abedi, $312,500.

Mastenbrook Ct., 14-Johny J. and Mariam E. Morton to Andrew J. and Carol Wieher, $515,000.

Mills Choice Rd., 19006, No. 5-Cathy M. Hall to Andre and Osnat Haddad, $93,750.

Montgomery Village Ave., 18962-Bruce Roe Preudhomme and estate of Donna Preudhomme Dorros to Elshadaye and Dagmawit M. Mekonnen, $282,000.

Octavia Ct., 20008-Doreen Maccado to Victor D. Garcia and Vivian G. De La Mora, $450,000.

Pier Point Pl., 18743-Alec Kent Patrick II to John M. Bonilla Suarez and Giovanny Bejarano Hamon, $274,900.

Ridgeline Dr., 9920-Emerenciana and Isabelo Olay to Keona L. Cameron, $220,000.

Ridgeline Dr., 10295-Manuel De Jesus Lopez to Zonia E. Cantarero, $218,000.

Shadow Oak Dr., 9640-Frank B. and Ellen D. Lanahan to Michelle N. Yarborough, $309,500.

Smoothstone Way, 18906, No. 5-Jose Francisco Sanchez to Paul McCay and David Matthew Emerson, $110,000.

Stedwick Rd., 10000, No. 204-Alisa Khomyanina to Erlinda S. Guerrero, $182,000.

Strath Haven Dr., 20502-Joanne Brenner to Dennis L. Laguna Quintanilla and Sheri R. Laguna, $250,000.

Sturbridge Pl., 8808-Harris B. Nguyen to Attapene Seck Alston, $275,000.

Tindal Springs Ct., 36-Nelson F. and Maria A. Puig to Vivian Kemngang and Awungjia T. Tazifor, $400,000.

Treyford Terr., 9520-DHF Investment Corp. to Shahbahram Parki and Maryam Azizabadi Farahani, $215,000.

Walkers Choice Rd., 18616, No. 4-Vyacheslav Vasilyev and Victoria Geftman to Christine Ann Collins, $124,500.

Walkers Choice Rd., 18728, No. 2-Apostolos Vergitsis to Grelbys A. Hernandez Santos, $103,500.

Weathervane Pl., 9206-Tiffany Herbert and Jason Thornton to Abu and Abigail S. Lebbie, $287,000.

Welbeck Way, 8684-Vishwas S. Aragam to Joaquin E. Marmol and Sandra Noemi Menjivar, $196,000.

Wheelwright Dr., 19830-Evelyn Pacheco to George F. Kengne, $299,999.

Yankee Harbor Pl., 20224-Nam Yong Kim and Myong Ja Kim Moon to Tahyana Nascimento and Andre Rodrigues, $355,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Dilston Rd., 1314-Manuel and Filiberto Lemus to Hai Dinh Vo and Trang Thi Thu Nguyen, $395,000.

Forest Dale Dr., 2003-Nancy M. Clark and Colin P. Carroll to Georgiy Nikolenko and Nataliya Mokhnach, $395,000.

Parkman Rd., 10324-Michelle A. and Donald B. Myers to Megan Lewis and Tyler Collins, $524,900.

Schindler Ct., 10-Alexander J. and Melissa L. Armstrong to Sung Won Lee and Jihae Shin, $551,000.

11th Ave., 8402-Cathy Demmitt and Sharon Johnston to Adugnaw Abebe Mekonnen and Mintamir L. Admassu, $390,000.

12th Ave., 8407-Alicis E. Ramirez to Thai Huy and Nu Thi Vu, $255,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Ashmont Terr., 2806-Dharmasena Dias Amarawardena and Shiyamlalie Anoma Sriwardena to Justo Ticardo Laos and Reina E. Eastrada Argueta, $284,000.

Bassett Lane, 15401, No. 45-Dolores Emmett Howard to Wendy Ketcham, $219,000.

Beaverbrook Ct., 15301, No. 92-2H-Martha K. Loop to Lavana Fitzhugh and George Mathies, $183,000.

Bel Pre Rd., 3722, No. 7-Judith E. Bartman and Judith E. Martin to Jessica L. Presentacion Blanco, $130,000.

Bel Pre Rd., 3812, No. 9-Llewelyn Small and Sandra Suzette Harper to Parvin Chowdhury, $123,000.

Bel Pre Rd., 3970, No. 8-Lucia R. De Aguiar to Ashta and Rohit Tandon, $108,000.

Bluhill Rd., 12912-Manuel and Maria Bartolo to Eduardo Moran and Isabel Rojas Reyes, $435,000.

Camellia Dr., 12817-Morrie Kraemer and Penny L. Peterson to Adam W. Shepard and Sarah Mary Smilow, $449,000.

Carriage Square Pl., 2112-Lakshmi E. Arjoonsingh to Elina Eunjung and Soo Ryun Lee, $331,000.

Chesterwood Dr., 3919-Jianhui Chen to Chi Hwa Hsiang and Hsin Cheng Ma, $247,000.

Clara Downey Ave., 3850, No. 42-Calatlantic Group Inc. to Joseph M. and Laura Porres, $382,990.

Connecticut Ave., 12821-James V. Chelini to Victor J. and Wilber Campos, $395,000.

Dauphine St., 13204-Erica Y. Hernandez to Jose Wilfredo Flores, $300,000.

Dewey Rd., 12109-Jacob and Olga Schans to Saul A. and Delmi M. Garcia, $330,000.

Edelmar Terr., 3624, No. 125A-John G. and James P. Roth to Cynthia R. and Victoria Bassett, $250,000.

Farnell Dr., 12617-Eric N. and Brighid E. Moret to Hyacinth Alvaran and Jennifer Nguyen, $352,000.

Finsbury Park Dr., 3718, No. 49A-Herbert C. Atwell to Joyce Ann Albaugh, $250,000.

Foxhall Dr., 13301-Susan L. Yeager to Jun Ting Li and Su He Wu, $460,000.

Gawayne Terr., 3719, No. 3-Cristina S. Giacalone to Katarina and Rosanna Harvey, $307,500.

Greenery Lane, 2211, No. T-2-6-Juvenal Yaya to Edmond Phillip Daniel, $175,000.

Hammersmith Cir., 14825-Premji and Kokila Gada to Surafel Asefa Abebe, $309,000.

Ingram Terr., 1612-Karen Gaskin to Yonas Yideg, $395,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-422-Peggy Blohm to Carolyn and John Potts, $187,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-718-Paula Harrison and estate of Helene Weitzman to Zicheng Zhu and Sujuan Liu, $240,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-621-Linda Stoeltje and estate of Beatrice Juliette Morrissette to Julien E. Clarke and Winsome M. Kennedy, $159,500.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-122-Willis Joseph and Judy L. Lothrop to Jerry G. and Marilyn W. Udell, $189,900.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-701-Tracam Corp. to Steven Robert and Shelley Marle Cohen, $149,900.

Ladymeade Cir., 14946-Joana M. Savinon to Rajendra Subedi and Sarita Rimal, $301,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 626-Barry and Linda Tossman to Joan Weinberg, $445,000.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 204-Donna J. Hamilton to Pampa Mukherjee, $310,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 122-Guy Anthony and Grace M. Arlotto to Saba H. and Maria Aurora Qamar, $124,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-401-Loraine Kitchelt and estate of Eva M. Burger to Michael A. and Henrietta Stern, $295,000.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 124-Lawrence S. Bonnett and Linda S. Cohen to David McDaniel, $180,000.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 806-Eva Huang to Youchang and Sonia Kim, $185,000.

Middlebridge Dr., 1813-Bernard F. and Barbara M. Chesman to Marisol D. and Martin Marte Ramos, $535,000.

Night Sky Dr., 13724-Valentine Sviatocha and Ella Lim to Stephanie Marthine Cummings and Jeffery Carr, $638,000.

Olympic St., 3522-Seth A. Levita to Julian M. Urias Guardado and Pedra B. Urias Guardado, $390,000.

Pennfield Cir., 14809, No. 312-Eric N. Gary and estate of Brenda C. Flam to Shirley A. Washington, Ulysses Grant Washington and Randy Burke, $217,000.

Poplar Run Dr., 1201-Kakoli Mitra to Darron N. and Regina Lee Bell, $489,000.

Ralph Rd., 3805-Rohini Rao and Arun Prasad to Wubie Shewanes and Bereket Nigatu, $399,000.

Shamrock Ridge Rd., 15048-Caroline and Sathi Nirushan to Maria E. Fuentes and Juan Ruben Batres, $380,000.

Snowbird Terr., 2715, No. 7-28-Joong Kim to Christopher Soterios Bacas, $205,000.

Tree House Terr., 14207-Tsedale Berhanu to Seydou Yeo, $355,000.

Tynewick Dr., 3910, No. 11-391-Yodit Abebe to Selome Zegeye Mitiku and Sara Mekuria Teka, $279,000.

Valley Bridge Ct., 13215-Adam St. John to Geovanna Vanessa Rybik, $382,000.

Verbena Ct., 1109-Christopher A. and Kelly Anne Kelley to Jonathan and Rachel Rappaport, $695,000.

Wilton Oaks Dr., 13013-Dana Shapiro and estate of Gustave Shapiro to Shane and Grace Duggan, $436,000.

OLNEY AREA

Archwood Way, 18009-Rollanda L. Tinney to Peter W. and Kathryn T. Duffy, $499,900.

Bettswood Ct., 10-Richard S. Melberg to John Tyler and Miranda Boothe, $560,000.

Brompton Cir., 2307-George and Alexis Jong to John A. and Susan L. Sackett, $1 million.

Chipping Ct., 17715-Karen M. Mooney McNeeley to Joseph Yates and Kristina McCleaf Adam, $390,000.

Fitzroy Way, 17100-Oula Kowatli Sawaf to Insaf Ursula Manafzadeb and Samar Ghadry, $710,000.

Islander St., 19645-Patrick J. Smith to Stephen and Heather Eatmon, $485,000.

Longview Lane, 17510-Jose David and Xiomara E. Reyes to Alimatu B. Sangari Sammanie, $320,000.

Martins Dairy Cir., 3624-Bertha D. Padams and Allison Padams Lavigne to Marques N. and Jessica A. Johnson, $630,000.

Mount Olney Lane, 3912-Kevin P. and Stephanie V. Bernot to Susan M. Paton, $469,000.

Queensborough Dr., 3460-Jae Hoon Kim to Matthew D. and Hind Domanowski, $339,000.

Rushbrooke Dr., 18540-Annette M. and Brian E. Bergmann to Pamela J. Horn and David M. Petullo, $740,000.

Shadowridge Terr., 18612-Darrel B. and Angela J. Dorsey to Jonathan Michael and Alana M. Cales, $405,000.

Snowberry Way, 18427-Jose M. Gonzalez Jr. and Carol M. Dufief to Dominique and Francis R. Alexander, $615,000.

Tidewater Ct., 3327, No. C-Sandra M. Caicedo to Juma Shee Mbwana, $286,000.

Tranquil Lane, 18401-Herbert A. and Lisa Sutcliffe to Robert and Cinthia I. Suchorski, $593,000.

Westminster Dr., 2417-John A. and Susan L. Sackett to Todd and Christine Wike, $1.27 million.

POOLESVILLE AREA

Bliss Dr., 18010-Oren M. and Christa K. Kwiatek to Georgy V. and Yulia V. Zalevskiy, $854,000.

Fisher Ave., 19552-Dean De Pasquale to Kristen E. Ryan, $230,000.

Hempstone Ave., 19233-William T. Anderson to Jason A. and Alice J. Brant, $351,000.

Kohlhoss Rd., 17553-John Fumai and estate of Kay R. Hickey to Ryan L. Rudnick, $235,000.

Spates Hill Rd., 17004-David and Susan Hept to Joshua L. Heller, $550,000.

Titus Way, 17105-Scott J. and Marcia R. Applewhite to Thomas Melvin and Polina Yershova, $525,000.

POTOMAC AREA

Aqueduct Rd., 8307-Peerayos C. Amatayakul and Kittiya Sarasin to Constantin Pandelea, $568,500.

Barn Wood Lane, 10913-Umbereen Hingoro to A. Nayab and Janet Siddiqui, $1.8 million.

Bells Ridge Dr., 10908-Urvashi and Arun Shivdasani to David M. Wu and Sandy J. Li, $1.26 million.

Bentridge Ave., 9424-Deborah Cook Miller to Jennifer E. Gordon and Daniel L. Farbert, $599,900.

Brushwood Way, 13113-Mohammad A. and Sajda S. Solaiman to Bin Shi and Qiong Li, $1.05 million.

Carmelita Dr., 9813-Clayton L. Hough and Pamela M. Powers to Matthew J. and Suzette R. O’Connor, $1.72 million.

Crestview Dr., 1715-Steven J. and Esther Kaleko Kravitz to Vicki Annette Childers and Brnda Ekwurzel, $790,000.

Democracy Lane, 10242-Marilyn L. Wood Montrie to Ergys Islamaj and Maria Eliana Zeballos Veraloza, $775,000.

Falls Rd., 11825-Dennis and Rose Quicker to Yuchang Young and Yan Zhang, $770,000.

Fallsmead Way, 1303-William and Stephanie Gelfeld to Jiqiang Ling and Yifang Luo, $785,000.

Fox Run, 8524-Juan Angel Toro and Victoria Silva De Toro to Rafael Perez and Yanina Coiscou, $796,000.

Garden Way, 10216-Edward L. and Laura M. Rubinoff to Dorothy A. Kaplan, $934,000.

Glynshire Way, 9808-Andrew E. and Nancy S. Holzman to Kingsley Isitua and Rita Nwaka Obiora, $1.4 million.

Greenleaf Ave., 11813-Michael J. and Kevin J. Murray to Alvin Isaac and Victoria Elizabeth Morgan, $769,000.

Hall Rd., 10012-Mahro M. Ershadi and Mohamad R. Ghorbanpour to Larissa Hladun, $995,000.

Hidden Hill Lane, 8802-John P. and Iidiko I. Jankovich to Amer N. Abu Obeid and Lana Shami, $742,500.

Hunter Creek Trail, 8523-W. David and Mary Lee Hesterly Darby to John Ik Wei and Lorraine Wong Chow, and Alfred and Nora Wong, $295,000.

Loch Edin Ct., 7008-Amy S. Kelleher to Jason A. Gress and Stephanie R. Blanco, $1.16 million.

Longhill Dr., 1425-Parviz Golabi and Alireza Keshmiri to Joseph Andrew and Lauren Ferraioli Williams, $647,500.

Maplecrest Ct., 1-U.S. Bank and Fay Servicing Corp. to Ling Yan and Moulay Mustapha Samrakandi, $1.04 million.

Mercy Ct., 14-Gary G. and Judith Quintiere to Yi Kwang M. Lai and Jennifer H. Nguyen, $1.2 million.

Orchard Brook Dr., 9228-Siu Yuk Collins to Sam Shang Jou Li and Huilan Cai, $600,000.

Paisley Pl., 8129-Kian Taslim Tavakoli to Jin Oh Hahn and Min Jung Park, $799,900.

Patriot Lane, 11403-U.S. Bank to Guoying Sun, $1.18 million.

Postoak Rd., 8106-Daniel L. and Patricia K. Dibono to Ilene Susan Van Houter, $655,000.

Rock Falls Ct., 26-Janie Silverman Culos to Christopher and Heidi Benham, $780,000.

Snowpine Way, 10301-Clive Andrew McKenzie to Michael Andrew and Andrea Loh Copenhafer, $1.12 million.

Stable Way, 7826-Thomas and Maureen Canan Curley to Henry Andrew Coyle and Marketa Francova, $1.26 million.

Three Sisters Rd., 12821-David Petr and Jennifer McCarthy to Alice Marie Gravely, $1.05 million.

Travilah Rd., 12907-Susan Bhore to Antonio Garrastazu and Sonia Verdu, $749,900.

Turnberry Dr., 9455-Taymoor and Shala Arshi to Janet G. Stotsky, $1.07 million.

Victory Lane, 8819-Source Residences Corp. to David A. and Stephanie B. Holloway, $1.27 million.

Whiterim Dr., 10845-Nancy N. and Lyndon L. Brown to Shiang Jia Huang, $610,000.

Wilden Lane, 9717-Steven S. and Phyllis R. Sharabany to Chenren and Cathy Shao, $820,000.

ROCKVILLE AREA

Academy Way, 12203, No. 186-Joan F. Lamanteer to Thi Huong Bui, $200,000.

Antigua Terr., 10834, No. 120-Melinda A. Gray to Tami Lynn McVey, $411,000.

Azalea Dr., 745, No. 36-Sai Wah NG and Thoai Lien Chung to Sean Stewart and Margaret McNamara, $355,000.

Balmoral Ct., 6-Lisa Y. Jiordano to Kelly Hanson and Pyosoo Kim, $660,000.

Blaze Climber Way, 226-Philip A. Goldman to Andrew R. and Ozge M. Muller, $605,000.

Bou Ave., 5750, No. 1603-Clement J. Bucher to Chamsi Brown, $540,000.

Braxfield Ct., 12311, No. 426-Tony C. and Carolyn Kao to David M. Dumas, $220,000.

Braxfield Ct., 12415, No. 551-Fu Sheng Jin and Gui Fang Chen to Courtney H. Torres, $245,000.

Bristol Manor Ct., 11906, No. 70-Rita Murray to Joshua D. Gluck and Jennifer A. Kopp, $750,000.

California Cir., 6060, No. 605-Kirsten Youngren to Julie Ann Cuff, $275,000.

Chapman Mill Dr., 5700, No. 2203-Lindsay B. Cartin and Lindsay Cartin White to Melissa Bryant, $365,000.

Commonwealth Dr., 11323, No. 101-Andrew P. and Paulette M. Ladas to Henry Danver, Johanne Danver and Katherine Weida, $420,000.

Copperstone Ct., 1019-Johan W. Gunawan and the estate of Anstasi S. Lieputrasary to Hye Young NA, $429,900.

Courthouse Sq., 24, No. 905-Taher Husain Jamil Husain and Riaz Husain to Ariwulan P. and Matthew I. Chibbaro, $365,000.

Crossfield Ct., 5107, No. 304-Anthony Malek to Philip Lawrence Barbash, $161,000.

Diamond Cove Terr., 15303, No. 8-J-Cynthia Soriano to Kyung Jin Choi and Sylvia Lee Lantang, $280,000.

Edmonston Dr. W., 336-Wei and Florence Lin to Lesley and Matthew Ryan Worth, $542,000.

Empire Lane, 11219-Spencer D. Stone to Mitchell Cooper and Jenna Block, $760,555.

Fallsgrove Dr., 342-Susan and Edward Zewicke to Tongmao Zhao and Guangyi Ling, $590,000.

Forest Landing Way, 10612-Ping Fang to Prachi Mishra, $458,000.

Grand Champion Dr., 632-Kenneth M. Duque and Karena Pey Fen Joung to Siqi Jiang, $585,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1004-Irwin A. and Laverne D. Webb to Courtney J. Jackson Lee, $279,900.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1814-Justin M. Schneck to Leonard M. Gatti, $265,000.

Grosvenor Pl., 10401, No. 520-Alex Skaff and John M. Nassif to Molly Donnellan, $195,000.

Grove Ridge Way, 5415, No. 101-Daryl Joseph and Elizabeth Jane Butcher to Zaruhi Leviki Tokhmakhyan, $635,000.

Hampton Mill Terr., 10823, No. 1103-Anthony De and Nadia De Souza to Ghina Siddiqui, $335,000.

Hitching Post Lane, 11618-Thomas Brooke Lyndon Stanford and Evelyn Stroblein Stanford to Kevin P. and Lauren M. Eckert, $850,000.

Hunters Lane, 12222-Cresencia E. Ablat to Anuart Ablat, $300,000.

Inman Park Cir., 5801, No. 1216-Alexander J. Stein to Matthew Corey Rice and Elisabeth A. Herzfeld, $393,500.

Jay Dr., 104-Gavin and Elisa Chaze to Reza and Noor Zehira Azam, $1.24 million.

Lambertina Pl., 13718-Qianbo Wang and Tingting Zheng to Ashk Kumar, $657,000.

Lincoln Ave., 208-Amanda Middlehurst to Patrick Lao and Linda Liu, $384,500.

Long Trail Terr., 308-Stefan and Jennifer Simon Triandafilou to Lili Jiang, $1.11 million.

Lynch St., 100-Michael J. Meier to James Esten and Samara Meyers Abell, $653,250.

Magic Mountain Ct., 13-Marjan Farahati and the estate of Faramarz Farahati to Aqmar Rahman and Madeline Renee Heeren, $877,500.

McCormick Rd., 2321-Sylvia M. and Jere W. Medlin to Ningpu Yu and Xiaofang Jin, $700,000.

Monroe St., 22, No. 302-Michael J. Megargee to Donald Holm and Sarah Holm Babineau, $220,000.

Montrose Park Pl., 12017-Robert A. and Susana J. Welik to Michael and Tamika Zaun, $711,000.

Neilwood Dr., 6107-Michelle H. Leader to Marc Inzelstein, $1.18 million.

Nicholson Lane, 5800, No. 1-Behrooz and Maryam Massoudkhan to Bardia Massoudkhan and Imein Bousnina, $363,500.

Oak Knoll Terr., 617-Chung Il and Charley Ku to Hector A. and Carmen D. Villegas, $1.18 million.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 709-Tai V. Quach to Luis S. Chang Chang Fun and Luis Santiago Chang, $427,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1322-Amit Gulati to Joseph, Goggo Maryan and Corey Casbarro, $304,000.

Old Georgetown Rd., 11750, No. 2510-Alan W. Brylawski to Alicia Cavanaugh, $268,970.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1439-Elizabeth Naccache to Tsui Kwok and Yuk King Tseng, $290,000.

Overlea Dr., 9613-Joshua Treydan Hatfield Charles and Dixon Padgett Charles to Lars Hansen and Mette Lund, $1.3 million.

Pasture Side Way, 147-John C. Pesnichak to Arturo Gallegos and Jessica K. Berkline Gallegos, $598,000.

Pleasant Dr., 801, No. 80110-Kendra L. Smith to Jenna L. Briggs, $330,000.

Pommel Dr., 14729-Imran and Saquiba J. Ahmed to Bryan Dan and Ruby Li Geng, $712,000.

Redgate Farms Ct., 1733-Yi Shao to Santiago Nicolas Canete Benitez and Maria Jose Hernandez Gonzalez, $372,000.

Reserve Champion Dr., 1110-William M. Dunn to John Stephen Fackenthal, $649,500.

Rockville Pike., 10212, No. 301-Amal M. Mahfouz and Amal Mahfouz Aziz to Kevin G. Tutasig, $241,500.

Rockville Pike., 10500, No. 1705-Ann C. and Stephen N. Jones to Idean Marvastian, $740,000.

Rose Ave., 930, No. 1206-Pike & Rose Condominium Inc. to Tsengtseng Chang, $439,999.

Schuylkill Rd., 11448-Linda J. Spaight to Christopher Appel and Sarah McKinin, $555,000.

Stonehenge Pl., 6008, No. 32-Mariangeles Jimenez to Sarit and Uri Schwartz, $725,000.

Sulky Lane, 6615-Janet S. Strauss and Ellen Susan Balfour to William Whitney and Ashley Sampson Glass, $735,000.

Tilden Lane, 7008-Haim Shmul to Enyesh Hanna Hailu and Hailu Yaqov, $840,000.

Upton St., 220-Nam Thi Chung and Cuong T. Nguyen to Ren Yo and Karen T. Forng, $432,400.

Vanderbilt Cir., 10003, No. 11-Aaron P. Maier to Carla Nally, $282,000.

Watkins Pond Blvd., 504-Natalia and Natalia Tabatchnaia Tamirisa to Jeffrey and Jomy Mary George, $900,000.

Winding Rose Dr., 476-Devin and Melissa McDonough to Dane and Andrea Ann Smith, $610,000.

SANDY SPRING AREA

Auburn Village Dr., 17602-Taylor W. and Jennifer M. Raiford to Demetrios P. and Ageliki Demetrios Dimidis, $965,000.

Norwood Rd., 17709-Carl Ruiz to Karla Roxana Morales, $440,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Aberstraw Way, 11533-Roy Alan Mueller to Rodrigo and Melissa Santana, $275,000.

Amber Ridge Cir., 12101-George Pei to Lu Sandra Jeng and Yang Veronica Pei, $300,000.

Appledowre Way, 11403, No. 290-Josue Ortiz Cortijo and Andrea L. Orti to Maria Marta and Leydi Y. Solano, $235,000.

Applegrath Way, 11437-Nabil Moussa and Maha Aranca to Silvia M. Ramirez and Yessenia Elizabeth Prudencio, $310,000.

Breezedale Lane, 19411-Joan B. Talley to Eddie R. Little, $10,500.

Brundidge Terr., 11522-Joseph and Joyce E. McDonald to Jesse H. and Alison E. Fowlke, $255,000.

Cider Barrel Dr., 20107, No. 24-Curtis Thornton to Soheil Razavi, $385,000.

Dragonfire Way, 11509-Daniel Blanken Roth to Cherif H.B. Salah, Mariam C. Salah, Hamza F. Salah and Zeinab Zatio Salah, $380,000.

Eton Manor Dr., 11812, No. 104-Meng Cheng Sun and Shy Yi Jea to Xiaoqin Zhang, $225,000.

Foxwood Ct., 1-Michael K. and Monica A. Youngman to Gerardo Bulawin Snyder and Jenesil Alarcio Benito, $535,000.

Gateshead Cir., 19920, No. 22-Deborah B. Rayman to Jamaral Andrea Kearse and Cheksie Nichelle Waters, $232,000.

Gunners Branch Rd., 19529, No. 132-1-Nancy Q. Shaw to Michael B. and Darlene E. Harris, $140,000.

Herefordshire Way, 11424-Elizabeth Mallet to Benjamin F. Silverman, $235,000.

Ledbury Way, 11440-Andrew Thomas Lngalls to Hong Chao Gao and Young Wei Luo, $184,781.

Milestone Manor Ct., 11-Scott and Andrea Brenowitz to Sang Rok and Hyun Jung Song, $590,000.

Regents Park Dr., 11816-Victoria Hsui Yan to Saeed Elahi, $393,100.

Sycamore Hollow Lane, 10120-James H. Washington and Jane C. Smith to Harry L. and Lytetia S. Thomas, $1.07 million.

Twinflower Cir., 19524-Hoa Thai and Quang Chi Lu to Fay Ann T. Gray, $290,000.

Wacomor Dr., 11313-Doris J. and Forrest P. Neal to Jamelia Georgestone, Leslie A. Georgestone and Emelia O. Wyse, $400,000.

Yellow Leaf Way, 11166-Michaele Rea to Hai H. and Nga T. Le, $471,500.

SILVER SPRING AREA

Cameron St., 8515-Russell Simon and Stanislava Kimball to Isaac Nahum Bankman and Lisa Bankman, $700,000.

Colston Dr., 2408, No. C-102-Barbara M. Blendy to Joann M. Werner, $140,000.

Dale Dr., 100-Anna K. Jarrell and estate of Margarat Jarrell Madret to Maria Bartriz Velez and Wayne Santoro, $545,000.

Dartmouth Ave., 700-John M. and Erin B. Fuher to Alyssa Jeanne Picard, $534,000.

Eastern Ave., 7981, No. 302-Deborah Kaplan to Thomas Showalter, $345,000.

Fairview Ct., 1111-Rebeca Sanchez De Tagle and Patrick B. White to Chris Walter and Kristin Grantham, $652,000.

Fenwick Lane, 1320, No. 402-Anthony B. Brenneman and Jessica M. Evans to Alyssa Dominique Scruggs, $392,000.

Flora Lane, 1717-Pablo D. Torres Ramos to Rocael Alarcon Oliveras, Jaime Alarcon and Carlos Humber Alarcon Olivares, $500,000.

Grubb Rd., 8329, No. G-203-Cullen Drew and Jessica Ruth Sarles to Katherine Perino, $280,000.

Hollow Glen Pl., 9809-Jaffrey Edens and Wendell H. Cox to Ariel Eckblad and Clinton Smith, $650,000.

Leonard Dr., 8813-Nigel L. and Monica T. Scott to Department of Transportation, $240,000.

Locust Grove Rd., 1915-Silver Spring Properties Corp. to Joseph Edward and Sarah Ashman, $850,000.

Lyttonsville Rd., 1901-Elisabeth M. and Paul R. Kittredge to Mark D. Esser, $317,000.

Michigan Ave., 2200-Jose I. Juarez and Maria Barerra to Mauricio and Mirna Galeas, $400,000.

Mississippi Ave., 512-Jeremy S. and Michelle D. Arling to Allison L. Kirk and Anthony T. Dibello, $565,000.

Newell St., 8045, No. 410-Brad A. Salazar to Lin Lin Poon, $215,000.

Pratt Pl., 10046-William Randolph Stickney to Nicole J. Silva, $378,400.

Sligo Ave., 614, No. 304-Jean A.C. Ekpenyong to Alisama Agnamba, $140,000.

Washington Ave., 2100, No. 4B-Wendy M. Thorpe and estate of Juanita E. Thrope to Oswaldo Montoya and Rosa Campos, $291,000.

Wayne Ave., 206-Bay 13 Properties Corp. to Morgan Andrew Mendis, $490,000.

Wayne Ave., 930, No. 1004-Sue Wang to Sarah A. Whitmire, $259,000.

Woodley Ave., 9509-Mahad M. Jibrell to Morgan Vekeman and Robert J. Menendez, $478,000.

TAKOMA PARK AREA

Columbia Ave., 5-John Wayne Branch and Janice Branch Koren Fox to Samuel G. Bryson and Anne S. Kneedler, $535,000.

Elm Ave., 608-Kenneth L. Gair to Sesyle J. Moorhead Smyth and Jade B. Smyth, $575,000.

Forston St., 805-Jonathan R. and Sarah R. Michaels to Paula Elisabeth Reichel and Justin Martucci, $424,500.

Hodges Lane, 100-Ann Hoffnar to Alexander C. Graf and Nina E. Litton, $700,000.

Kingwood Dr., 1114-Orrett A. and Fay W. Neufville to Selvin I. Turcios and Maria R. Turcios Diaz, $380,000.

Lee Ave., 111, No. 408-111 Lee Road Corp. to Sarah Naomi Kramer, $225,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 207-Takisha S. Adams to Beth M. Lyons, $135,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 1001-Sarah Misailidis to Adrielle Munger Darby, $205,000.

Roanoke Ave., 8315, No. 305-Isabel M. and Andrewas Baudy to Robert and Merle L. Berg, $147,000.

Fourth Ave., 6506-Frances M. Soper to Neal Burr Riemer and Lucy Elizabeth Callard Riemer, $390,000.

TWINBROOK AREA

Debeck Dr., 1005-David Patrick and Kelly Kunert Tucker to Mark R. Mann, $445,000.

Farragut Ave., 1615-Virginia L. and Sharon Marie Rich to Kendall L. and Timothy E. Johnson, $374,500.

Halpine Rd., 5938-Sung Hyun and Mi Young in to Mark David and Stephanie P. Wessel, $620,000.

Lewis Ave., 927-Marko Vitanovic and Ivan Radojicic to David E. Diaz, $347,900.

Linthicum St., 507-Ho Gyu Choi and Yang Ja Kang to Nevon Muhammad, $405,000.

Midway Ave., 13100-Cristina Zuazua to Thomas De Veer Kruklis and Angela Sermeno Kruklis, $393,500.

Saint Lo Ave., 5902-John M. and Elizabeth K. Botti to Benjamin C. and Linda M. Marcoux, $454,000.

WASHINGTON GROVE AREA

Maple Ave., 109-Joseph M. McCathran and estate of Jean Esterbrook McCathran to Charles Townsend and Miyuki Sagara Mahaffey, $387,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10803, No. F-Rebecca C. Giller to Ekaterina Grigoriants and Laurissa Stokes, $200,000.

Amherst Ave., 11503, No. 16-Ian David Chyun to Mark J. Freeman and Joshua Price, $190,000.

Arvin St., 2608-Elizabeth R. Melcher and Corey J. Burchette to Kevin Dickman and Lindsay Rance, $437,500.

Blueridge Ave., 2603-Ngang Cao and Navin Cheth to Blair Catherine Connelly and Jennifer Anne Phelps, $590,000.

Bromley St., 810-Abigail Dauber and Abram Sterne to Gerson Panitch, $765,000.

Bybee St., 11228-Gilbert and Guirlene Poulard to Sarah T. Natelson and Shmuel S. Silverman, $439,000.

Clairmont View Terr., 11516-Farid F. and Sameer F. Dossani to Amar Ram and Kiran Ramzi Mukunda, $430,000.

Coleridge Dr., 2004, No. 20-302-Hawkens MT Corp. to Elena K. Nguyen, $189,000.

Dalewood Dr., 12222-Tong Chai and Puntipa Vongchan to Irene Garcia Rivera and Jose C. Ordonez Romero, $283,000.

Dennis Ave., 2410-Daniel and Sharon Fritts to Lauren Olivia and Hamid Konczos, $412,000.

Embry St., 3419-Rondy Cornelius Nelson Jr. to Alexis A. Ruiz and Florencia Salgado, $250,000.

Georgia Ave., 9824, No. 18-202-Stephanie Renee Sprow Owens to William E. Greco and Dona Gentile, $175,500.

Georgia Village Way, 2315-Sterling Charles Scott and Elizabeth Mary Wedam Scott to Riziki Kura, $475,000.

Grandview Ave., 11703-Colin Gleason and Nicole Bourgea to Patrick M. and Nancy C. Miggins, $425,000.

Hemingway Ct., 11016-Sonali Karnik Kraft and Anuradha Karnik Kelley to Kidist Beyene, $425,000.

Horde St., 11017-Fana Tsegaye and the estate of Tigest Fisseha to Ariam Gebrezgabhier, $385,000.

Ivanhoe St., 11900-Residential Value Corp. to Roger Chambergo, $335,000.

Kemp Mill Rd., 11728-Maury E. and Elinor Litwack to David Shrank, $497,000.

King George Dr., 11360, No. 13-Glenn W. Rawdon to Michael Patrick Goodman, $390,000.

Lamberton Dr., 907-Devorah Hager and Benjamin Katz to Joseph Katz, $631,600.

Lytle St., 11704-Lisa Plushnick to Karen M. Orloff, $520,000.

Monticello Ave., 11216-Jed L. and Faygah S. Linfield to Felicia and Craig Haas, $730,000.

Newport Mill Rd., 11417-Lauren M. and Aaron D. Skinner to Jonathan Umanzor, $469,000.

Pebble Run Dr., 10937-Estate of Khalid R. Okhalid to Shoshana Simcha Elon, $410,000.

Rickover Rd., 3909-Mary A. and Andrew J. Schmidt to Yolanda A. Parra, $680,000.

Schoolhouse Cir., 2833-Page Croyder and estate of David S. Croyder to Gerald A. Smith and Veronica M. Scarlett, $351,000.

University Blvd. W., 1111, No. A-Jennifer L. Wentzel to Khosrow Zahedi, $116,000.

University Blvd. W., 2020, No. 12-Daniel R. and Erin M. Adkins to Inash Pokharel, $385,000.

Walsh View Terr., 2109, No. 12-202-Montreal Properties Corp. to Ronald L. Freudenheim and Clara L. Graves, $179,888.

ADAMSTOWN AREA

Haddington Dr., 5624-Jerzy W. and Bogumila Radzyminski to Whiting J. Wicker and Beatrice A. Tuju Wicker, $461,500.

Tracey Bruce Dr., 5500-William G. and Connie M. Schalik to Wanderson and Miluska Docarmo, $500,000.

BRUNSWICK AREA

D St. E., 50-Kevin D. Wood and Kelly Axline to Ronald Snow, $247,000.

F St. E., 406-Mark L. and Tina Marie Cooper to Joseph L. and Melissa A. Cordero, $201,000.

Musgrove Aly., 1414-Jason A. and Kristin L. Stauffer to De Priest C. Daniels, $444,900.

Ninth Ave., 116-Department of Housing and Urban Development to Dymtro Solomatin, $120,879.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Jefferson Pike., 4329-Painted Arch Pass Corp. to Carl H. Haines Jr. and Michele L. Rimel, $310,000.

Stockton Ct., 4812-Paul C. and Sheila A. Buscemi to Casimie J. DeLeon, Breanna M. DeLeon and Camille Jackson, $455,000.

EMMITSBURG AREA

Taneytown Pike., 11614-James E. and Nancy E. Smith to Douglas J. Colson, $185,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Arbor Dr., 7010-James Hurst and estate of Edna A. Hurst to Patricia Ann Ridgley, $218,000.

Box Elder Ct., 5817-Dorothy P. Crawford to John M., Sallie A. and Sean Wooster, $208,000.

Cawley Dr., 595, No. 4-Patsy J. Eavey to Myrna D. Waite, $185,000.

Corral Lane, 5511-Robert R. and Lucretia Golden to Richard M. Winters, $425,000.

Doublebrand Ct., 6914-Ronald M. and Patricia L. Morris to Janine K. Scott, $235,000.

Eisenhower Dr., 562-Mark A. Motayne to Manly Tolentino, $245,000.

Finnical Way, 4861, No. 203-NVR Inc. to Rafael Gonzalez and Margarita Garcia, $218,000.

Hillcrest Dr., 1342-Robert A. Morrison to John Lloyd Lawton, $245,102.

Huntover Lane, 602-Kimberly Robles Vilarreal to Kenneth and Marya Eldridge, $369,900.

Jefferson Blvd., 6315-Doreen L. Semler and John V. McGolerick Jr. to Elaine Day Hottel, $369,900.

Killdeer Ct., 6718-Ronald F. Stull Jr. to Jillian C. Herman, $241,990.

Monarch Ridge Rd., 719-Brian M. Greenberg to Robin J. Soranno and Angela M. Vidi, $367,000.

Potomac Ave., 6906-Jake A. and Cheryl G. Bolinger to Nickolas Nowaczyk, $243,000.

Rockledge Ct., 5630-John J. and Tammy G. Butler to Keyona and Robert Quintin, $230,000.

Small Gains Way, 5061-Andrew S. and Jamie L. Goodwin to Kimberly D. Day, $287,000.

Towncrest Ct. W., 6423-Federal National Mortgage Association to Lacee M. Valentine, $245,000.

Vona Lane, 4703-NVR Inc. to Richard and Kimberly M. Uhl, $379,495.

Wiltshire Dr., 6508, No. 206-Troy H. and Joy Hart Gregory to Chantell S. Brooks, $192,500.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Ambrose Dr. N., 2600-Robert and Anna Shelby to Ame Ketor, $237,000.

Baldridge Terr., 6112-Kathleen L. McAlpine to Morgan R. Chin and Sarah Cortney R. Chin, $265,000.

Black Haw Ct., 8276-David and Courtney Daniel to Matthew Charles Collins, $243,000.

Briarcliff Lane, 8838-Teresa L. Grimes to Michele Jacoby, $285,000.

Carrollton Dr., 466-Lois J. Roberts to Thomas C. Davis II, $217,000.

Clipper Ct., 7984-Kimberly E. Bizet to Edith C. Arriaga, $268,000.

Fairview Ave., 7-Matthew Thomas Buckler to Amy Katherine Brown, $380,000.

Geronimo Dr., 848-Deutsche Bank National Trust Co. to Nagina Daneker, $272,162.

Halleck Dr., 907-Jack Dowell and Alison Lynn Lynch to Jason F. and Sharon Marie Sullivan, $278,000.

Liberty Rd., 11317-Kevin Lee Gorsuch to Madison Kay Born and Daniel James Gilbert, $328,000.

Logan St., 525-Christopher Kollmar to Paul Ponton III, $189,000.

Monroe Ave., 205-Kristy L. Schwab to Lisa Louise Burl, $289,000.

Pearl St., 387-He Real Estate Investments Corp. to Marilynn H. Culbreth, $280,000.

Reed Ct., 8006-James M. and Katie J. Zimmerman to Patrick Brady and Van Barnes, $257,000.

Shawnee Dr., 906-Margaret L. and Wayne Fox to Wayne and Delite Fox, $184,000.

Wheyfield Dr., 1807A-Teresa D. Edwards to Rick W. Swoboda, $215,000.

13th St. W., 13-Carol Elizabeth Whittington to Debra A. Shiben, $370,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bishops Glen Dr., 232-Cody Fields to Itoro B. Isaiah, $335,000.

Carrington Way, 2608-Nancy Ann McElwee to Eric Quang Van and Chanthida Prak, $276,000.

Coxey Brown Rd., 4742-William and Anne Scotto Lowery to Dana Kavitski, $323,000.

Dominion Dr., 2404, No. 1B-Alan J. and Megan A. Saunders to Zi Lin, $172,900.

Elmwood Ct., 1585-Mark Thompson and Karri Van Damm to Jonathan Dominguez, $287,500.

Gambrill Park Rd., 12002-Kenneth L. and Carrie S. Ferguson to Joseph Pankuch, $590,000.

Heather Lane, 1751-Pamela M. Belloir to Jeffrey Roger Knight, $210,000.

Jordan Valley Way, 8322-Jeanette L. Eleff to Royce Bruce, $404,000.

Lee Pl., 423-Ruth E. Wrenn to Thomas M. Dawson Jr., $259,900.

Opossumtown Pike., 7901-Marie T. and Leslie C. Harne to John Metcalfe, $310,000.

Saxton Dr., 1112-Drsfa Corp. to Douglas William and Mary Jane Bauer, $416,929.

Sunlight Ct., 145-Victoria Okosun to David and Christy Winot Wirtz, $615,000.

Vienna Ct., 47-Matthew B. Miller to Jason T. Noelle, $189,900.

Walnut Ridge Ct., 2124-Rebecca L. Blackwell to Ansa Batool, $350,000.

William Franklin Dr., 2023-John Ofori Odametey and Maria A. Turner to Gloria Opoku, $397,000.

IJAMSVILLE AREA

Peregrine Way, 5589-MS Gladhill Farm Corp. to Elizabeth A. Phares, $321,270.

KNOXVILLE AREA

Rosemont Dr., 1238-Federal National Mortgage Association to William Fee, $140,900.

MIDDLETOWN AREA

Bidle Rd., 2804-South Mountain Developers LLLP to Nicholas M. and Molly P. Collette, $555,000.

Ivy Hill Dr., 204-Gary M. Howe and Connie Jo Davis to Jameson A. and Melissa Walsh, $410,000.

Marbury Ct., 3424-Eileen A. and Richard H. McCormick to Felix M. and Jodi S. Killar, $245,000.

MONROVIA AREA

Binary Ct., 11694-John D. and Lauralyn Vaughn to Daniel L. and Jessica M. Miller, $630,000.

Landsdale Pkwy., 4511-NVR Inc. to Ryan and Clairisse Mullsteff, $343,385.

Ridgeway Ct., 11784-Richard Michael and Christine Helfrich to Robert Hurdle, $535,998.

Thrasher Ct., 3906-Rodney H. and Ronda B. Duvall to Herbert and Lorie Reese, $590,000.

MULLINIX AREA

Bill Moxley Rd., 4509-Thomas M. Weschler Jr. to Thomas Pank, $110,000.

Jesse Smith Rd., 12638-Luke A. Garwood to Matthew L. and Heather L. Spisso, $589,000.

MYERSVILLE AREA

Grindstone Run Rd., 10325-Mark A. Hopkins to Raffaele Petrillo and Julie Evan, $380,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Athabasca Trail, 10298-Jeffrey Collert Smith to Collin and Amy Roche, $379,900.

Cherry Tree Ct., 6811-David J. and Nancy E. Frazier to Evan C. and Caitlin O. Rollins, $500,000.

Eagletrace Dr., 11106-Matthew L. and Heather L. Spisso to Jing Lin and Xia Pan, $435,000.

Meadowpoint Terr., 6972-Robert and Lisa Brown to Matthew and Kristi Bowerman, $394,000.

Old Barn Rd., 10603-Ryan Legacy Builders Inc. to Eric and Brandy Cloud, $449,415.

Shalom Ct., 10006-MS Aspen North Corp. to Aaron Nelthropp and Jeanine Portra, $508,020.

NEW MIDWAY-LADIESBURG AREA

Legore Bridge Rd., 11914-Shane P. Beachy to Alexandra N. and William L. Cochran, $237,500.

NEW WINDSOR AREA

Toll Rd., 14613-Franklin Properties Inc. to Trina J. Ickes, $320,000.

ROCKY RIDGE-CREAGERSTOWN AREA

Hoovers Mill Rd., 14205-Charles and Caythee Ruby to Derrick A. Zimmerman, $300,000.

THURMONT AREA

Leekyler Pl., 3-Adam and Stefany Cordell to Helen C. Jocson, $259,900.

Rouzer Lane, 117-Gary James and Jodi Marie Trio to Richard E. and Elizabeth G. Godfrey, $230,000.

Westview Dr., 227-James and Kristi J. Monroe to Ircardo and Jasay Lovos, $309,000.

URBANA AREA

Ball Rd., 8034-Donald H. and Mark K. Manley to Charles and Brenda Stup Crockett, $12,000.

Cambridge Dr., 8104-William J. and Kathy E. Adams to Carlos Zavala, $254,000.

Ethan Ridge Dr., 9659-John R. Crocker to Junaid Akhtar, $429,600.

Longwood Cir., 8614-Barbara Walker to Sonia Clesner, $250,000.

Prospect Hill Pl., 9444-Christie L. Patterson to Ralph E. Aloi III, $385,000.

Scott Ridge Pl., 5634-MS Gladhill Farm Corp. to Kristen Oliva and Ilona Clarke, $406,480.

Singleton Pl., 9410-Valerie Franzen to Patrick Brian Pexton and Marcia Ann Daft, $342,500.

Sundance Way, 3058-NVR Inc. to Anish Varghese and Amy Mathew, $780,749.

Templeton Dr., 9018-Parkwood Homes LTD to Thomas P. and Christine A. Mankowich, $431,958.

WALKERSVILLE AREA

Braeburn Dr., 225-David S. and Mary L. Dantzic to Robert Junior and Lucien Joseph, $350,000.

Green St., 3-Larry R. Beard and Sharon E. Eanes to Larry R. and Shirley A. Beard, $200,000.

WOODSBORO AREA

Rosewood Ct., 10, No. 102-Estate of Margaret D. Heflin to John Lynn and Shirley A. Shanton, $175,000.

Second St. S., 206-Joan L. Lind Chesser and Dale Richard Lind to Jeffrey L. Huggins, $200,000.