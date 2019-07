Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in March 2019 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASHTON AREA

New Hampshire Ave., 17717-Tracy M. and Robert E. Ryan to Thomas William and Rama Tulasi Morrison, $702,500.

ASPEN HILL AREA

Baltimore Rd., 2509, No. 8-Lisa M. and Benjamin Peters to Emily P. Balmer, $182,500.

Chesterfield Rd., 14114-Geoffrey D. and Kristie L. Hickman to Christopher Scott and Elizabeth Murray Webster, $480,000.

Fox Valley Terr., 16406-Behrooz Javadpour to Thomas and Erika Barry, $759,000.

Hannans Way, 15201-Altassa Corp. to Shodi Razavi and Carl Colin, $582,000.

Magellan Ave., 13314-Eric D. and Silence D. Belcher to Raphael Natan and Lauren Halie Glazer, $445,000.

Olney Lane, 17709-Wells Fargo Bank to Eric Vanwagner, $420,000.

Southend Rd., 4109-Son Hwa and Pi Ye Chang to Oscar Montoya, $418,000.

BELTSVILLE AREA

Cherry Hill Rd., 11400, No. 304-Franklin D.R. and Margaret E. Cawley to Marcos R. Tamayo-Olivier and Carla A. Luis, $90,000.

BETHESDA AREA

Battery Lane, 4970, No. 605-Laurie E. Dieterich to Andrew Joseph Cooper, $362,000.

Blackistone Rd., 5318-Amanda J. Deaver and estate of Carolyn J. Deaver to Piers Causton and Alice Gouvernayre, $1.24 million.

Brixton Lane, 9811-Mahmood and Zarindokht Neyzari to Michael De Marco, $830,000.

Broxburn Dr., 6801-Benjamin and Joyce Schlesinger to Paul Lawrence and Alexandra Migoya Freedman, $2 million.

Carnegie Dr., 6314-Mark Tigert and estate of Marion A. Tigert to Ousmane and Awa Diop, $640,000.

Chelsea Lane S., 4720-Leslie Restaino and estate of Gertrude M. Haugan to Benjamin Manyoung Bahk and Irene Yuan Chiao, $727,000.

Dudley Ct., 45, No. 20-Wilton K. De Matos to Cleiton De Veras Pereira, $395,000.

Fenway Dr., 8633-Richard A. and Janet S. Sullivan to Joseph and Jennifer Linnae Spinelli, $1.36 million.

Hampden Lane, 4915, No. 208-Toll IV Partnership to Priyanka Abeyrathne, $516,000.

Kirkdale Rd., 9104-Karim A. Haggag and Soha Omar to Charles and Cecile Ferte, $802,000.

Linden Ct., 5412-Belle E. Ulander and estate of Evelyn P. Borden to Horst Wattenbach and Annegret Haseley, $841,000.

Montrose Ave., 10313, No. M201-Harry T. and Christa L. Gordon to Shahla Garrison Abdi, $257,750.

Newbold Dr., 6705-Norma J. Parker to Aaron and Kara Feldman, $999,999.

Park Lane, 8031-Rotem Robin and Joshua Graham to Jacob Harris Kann and Alysha Marie Bedig, $1.45 million.

Rivercrest Ct., 6604-James F. Heaney and Shari S. Berenback to Maryam Hashemian, $1.15 million.

Rudyard Dr., 5909-Thomas E. and Diane K. Mobley to Joao F. Bezerra Filho and Shirley S. Bezerra, $684,000.

Stone Trail Dr., 8226-Heidi Huber Bittman and estate of Stefi C. Huber to Ahmed E. Hefuna and Anne Thinglum, $875,000.

Topeka St., 9203-Stephen R. St. Aubin and estate of Barbara A. St. Aubin to Pierre and Geraldine Guillevic, $650,000.

Western Ave., 4848-Brian M. and Isabel Hecht to Clare Murphy Zenczak and William Foster Murray, $720,000.

Westlake Terr., 7420, No. 702-Parissa Farahi Far to Corinne P. Kamerow, $245,000.

Willet Bridge Rd., 5127-Troy Pittman and Michael Somenek to Robert Stephen and Susan M. Schnurr, $1.38 million.

Woodmont Ave., 7710, No. 303-Laura Nicole Schrecengost to Anna M. Stachura, $249,993.

BROOKEVILLE AREA

Heritage Hills Dr., 19005-David L. Cornelius to Eddie S. Bang and Kyunghwa Baek, $503,000.

Silver Hammer Way, 2711-Robert P. and Natalie H. Silverman to Chalkind and Timothy Joseph McNully, $665,000.

BURTONSVILLE AREA

Cedar Tree Dr., 15105-Hee Jung Song and Taek Soo Lee to Getachew T. Berhane, and Tiblets A. and Tsega Kahsu, $419,900.

Greencastle Rd., 2909-Scott A. and Wendy Michaelson to Jasmine Jiao, $525,000.

Kruhm Rd., 15519-Beena Babu Varghese to Elvis G. and Vilma N. Mancia, $420,000.

Regalwood Terr., 4323-Anantjit Singh to Kirk D. and Debora R. Simms, $316,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Amberstone Ct., 1901, No. 15-Neville Burtram and Venice Moy Wellington to Jose Rene Chicas Ramirez and Jose Adan Sarmiento Amaya, $300,000.

Carriage House Terr., 1637-HSBC Bank and Select Portfolio Servicing Inc. to Bakhtiyar Zamanov, $90,200.

Hollywood Ave., 906-Jorge and Carlos Gonzalez to Alexander Reyes Perez, Mario Omar Bonilla and Mildred Roxana Arias, $365,000.

Milestone Dr., 1508-Carl Edward and Waveney Brown to Emely R. and Marcos Leonardo Estrada, $370,000.

Palermo Dr., 12504-Christino Torres to Duwlas O. Granados, $375,000.

Serpentine Way, 13205-Beverly J. Sgroi to Sarah Lindsey Velasquez, Vinicius M. Fonseca and Vilma Velasquez, $445,000.

Staley Manor Dr., 1823-Manvinder Singh to Arnold Porter, $382,000.

Verdi Ct., 13228-Jim and Susan Finelli to Marquis Fernandes, $343,000.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Lake Dr., 3641-CC Homes Associates Corp. to Ronald M. Cervero and Janna Dresden, $1.84 million.

Dundee Dr., 3601-Edward A. Kendall Jr. and Alexandra L. Beyda to Noah Raymond Scott and Nizanna Bathersfield, $750,000.

Greenvale Pkwy. W., 7012-Carter Roeber and Rebecca Lassman to Aasma Ahmad and Adnan Mirza, $930,000.

Loughborough Pl., 8502-Dieudonne Alimasi Fikiri to Joanna Kisielak-Brajkovic, $720,000.

Pickwick Lane, 3205-Richard L. Ogden to Leopoldo R. Munoz and Julie Inlow, $1.21 million.

Wisconsin Ave., 5630, No. 502-Mary Patricia Paul Kinnane to Scott and Evelyn Schreiber, $2.95 million.

CLARKSBURG AREA

Emerald Green Dr., 11656-Mark Adam and Jessica L. Otto to Jeffrey Wood and Melissa Bindeman, $435,000.

Majestic Maple Dr., 12214-William and Kelly Weeks to Venkata Siva Prasad Vasireddi and Sanvitha Reddimalla, $440,000.

Orsay St., 13261, No. 608-Franconia Real Estate Services Inc. to Cynthia Hunt, $309,000.

Short Hills Dr., 12903-Jacqueline Queener to William T. and Joelle D. Ferry, $536,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Bishopp Dr., 116-Clifford L. and Colleen C. Snyder to Colin Harrington, $492,000.

Cavendish Dr., 1139-Jonathan S. Da Silva to Jean E. Barrionuevo Caicedo and Walter O. Chicas Ramos, $315,000.

Harbour Town Dr., 16529-Gina O. Baker and Reginald Chambers III to Sophia B. and Paul S. Vanathayan, $859,900.

Norwood Rd., 175-Sharon C. and John R. Moore to Guillermo Hernandez Quirarte and Jose German Marquez, $805,000.

Stonewall Dr., 14628-Erick and Robert R. Peterson to Ephrem Mekonen, $437,500.

DAMASCUS AREA

Club View Dr., 24420-Sohrab Hoshang and Leah Marie Vaid to Michelle and Daniel Smith, $400,000.

Kings Valley Rd., 24310-Theodore A. Boone and James D. Ehrenfried to Michael Sarecky, $355,000.

Ridge Rd., 24309-Marlene Ann Chronopoulos to Freddy Deudor, $405,000.

Shelldrake Cir., 10172-Courtney Wilson to Alejandro Castro and Cori Duffer, $258,000.

DERWOOD AREA

Applewood Lane, 17538-Andrea and Marie Y. Grant to Bradley C. Job and Colleen Michele Zanis, $745,000.

Epsilon Pl., 17208-David S.W. Yang to Yating Lu and Yuxi Cheng, $300,000.

Heartwood Dr., 16609-Mark D. and Jodie L. Stocksdale to Joseph Neil Cortez Langreo and Huong Thuy Hong, $800,000.

Muncaster Mill Rd., 6004-Akshay V. and Sweta A. Ladwa to Nandini Diddee, and Michael Patrick and Ritu Whittaker, $830,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Chiswell Lane, 1018-Liane W. and Leon Emanuel Lunden to Fernando Martinez and Marilyn Vargas Grullon, $415,000.

Dennis Ave., 701-CFPR Corp. to Aditya Kiran Sridhara and Abhinaya Srikanth, $700,000.

Hamilton Ave., 21-Nancy A. Glowacki to David Casper and Caitlin McDonnell Rice, $450,000.

Kimes St., 8904-NRZ Reo VI Corp. and Fay Servicing Corp. to Bertin Kanwa and Annick Nzouatchou, $380,000.

Loxford Terr., 812-Charlene L. Pyles Kane to Quy D. Nguyen and Hue T. Phan, $385,000.

Meurilee Lane, 1122-Gareth and Jill Thomas to Justin W. and Leena N. Blocker, $530,000.

Reddick Dr., 10015-Reynita Taylor and estate of Reynold Taylor to Andrew and Amelia Chinn Bassan, $490,000.

Schuyler Rd. E., 300-Effect Inc. to Bayron Y. Lemus, $347,000.

Timberwood Ave., 309-Mark G. Weingart to Brittany Johnson and Krzysztof Wysokinski, $485,000.

Williamsburg Dr., 114-John N. Randolph Jr. and Aileen Randolph Chadwick to Robert J. Coyne, $253,000.

GAITHERSBURG AREA

Bramble Bush Ct., 9128-Jennifer Rogers and estate of Robert Bennett to Jose E. Lopez Lopez, $240,000.

Carlsbad Dr., 1358-Diane D. Edwards to Shelly Julia Samet and Nicholas D. Curran, $339,900.

Christopher Ave., 435, No. 108-Kilburg Properties Corp. to Moheb Eslahi, $140,000.

Deer Park Rd. W., 490, No. 17-A-Norvetta Y. Warren to Miguel A. Juarez and Ana Esmeralda Merino, $262,500.

Filbert Terr., 7539-James L. and Connie S. Moore to Mohammad Tasleem, $230,000.

Girard St., 408, No. 44-Joshua Zukerberg and estate of Helen E. Cornell to Edith Paz Menendez, $86,000.

Goucher Terr., 124-U.S. Bank and Ocwen Loan Servicing Corp. to Maijo and Annie Michaels, $277,000.

Kilcreggan Terr., 7405-Ugel and Hazel Grace P. Sherpa to Angela Carol Drago, $360,000.

Meadow Green Way, 8474-Matthew J. Maiatico to Steven Patrick Kraft and Hien Thao Pham, $345,000.

Rock Lodge Rd., 414-Tatiana Bodnya to Jennifer Dommer, $395,000.

Sedley Terr., 19004-Theodore Ayoub to Robert and Tanja Schnuderl, $418,500.

Summit Hall Rd., 581-Jheny R. Rosales to Carmen Barrios Carmelino and Adriano De Vargas, $295,000.

Whetstone Glen St., 434-Frankie G. Vega and Lucieann Vechioli to Shireen, Shenika and Sudath Munasinghe, $430,000.

Windbrooke Cir., 49-Lance C. and Clarissa M. Wilkinson to Tiffany L. Coles, $189,000.

Wye Mill Ct., 304-U.S. Bank to Prakash Sankurathri, $241,500.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Arch Pl., 3, No. 326-Lisa Gillette to Deborah Yglesias, $250,000.

Beacon Hill Ct., 50-Arthur S. and Janet K. Gerson to Yuming Wei and Ying Yu, $442,600.

Brougham Way, 14641-Joseph C. and Evelyn Y. Garland to Gerhard Leitner and Nan Xu, $530,000.

Cross Green St., 328A, No. A-Dae Soon and Jaymes S. Lee to May Shlash, $354,000.

Darnestown Rd., 11920, No. V-4-B-Patricia Aufderheide and Stephan L. Schwartzman to Chung Yong and Nam Soon Cho, $398,000.

Goodport Ct., 36-Thomas D. and Bo A. Meiron to Biruk Seyoum Yitayew, $363,000.

Highland Ridge Ave., 709-Mohammad and Shabnam Makhmalabaf to Joshua M. Metz and Caitlin H. Migliorini, $647,000.

Kendrick Pl., 154, No. 26-Nino Todua to Patricio U. Murgueytio, $284,000.

Longmeadow Dr., 23-Reo Acquisition 1 Corp. and Newrez Corp. to Joy Xiaoyou Chen, $315,000.

Norman Dr., 15620-Chandrapal Mandloi and Pooja Singh to Christopher Anthony and Christine Marie Freeman, $634,000.

Pawnee Dr., 12133-Ficklin Properties Corp. to Ireneusz and Ryoko Zawadzki, $565,000.

Pomquay Ct., 14916-Inna Talmy to Michael Olaf and Agnes Frandsen, $532,500.

Rothschild Ct., 14-Oscar R. and Margarita Pinto to Jigar Patel, $356,500.

Swanton Lane, 310-Sajan and Bushra Mohammed to Ning Zhang and Yue He, $540,000.

Turley Dr., 12211-Zhu Li Wu and Shao Sheng Ren to Nyi Nyi U. and Yamin Hla Thuza, $730,000.

GERMANTOWN AREA

Afternoon Lane, 20526-Ray Kumar Singal to James Moten Jr., $320,000.

Autumn Mist Dr., 18639-James Gordon to Zhen Chen, $332,000.

Birdseye Terr., 12005-Jill Cicola to Khoa Dinh Nguyen and Minh Thi Thu Tran, $259,000.

Burnt Woods Pl., 13332-Joshua Robert and Julia W. Ward Clayton to Muhamad Hesham Kakhya, $419,900.

Coachmans Rd., 18212-Xian Yun Liu to Bryan and Clarissa Stewart, $395,000.

Crosstie Dr., 13820, No. 895-Nicholas O. and Adetutu O. Davies to Varun Kumar Kalluri, $255,000.

Demetrias Way, 13533-Ramesh K. and Usha R. Karne to Santos Erick Maldonado Canales and Andrea Ruby Hernandez, $274,900.

Gaelic Ct., 20812, No. 602-Charles Steinhauer to Sadie V. Wagner, $123,000.

Grotto Lane, 19123-Michael T. and Antonia R. Moore to Marlon A. Sanchez, $269,000.

Lowfield Terr., 13425-Maung K. Zan and Pyi Soe to Amadou Hima, $328,000.

Millhaven Pl., 13109, No. 5-E-Michelle and Daniel Smith to Pascal Sanvura Mashami, $223,000.

Peach Crest Dr., 12209, No. 903-D-Trang M. Murphy to Martha O. Martinez, $165,000.

Porterfield Way, 18834-Alexandra and William S. Renner to Erin Moran and Amgad Naguib, $600,000.

Scarlet Mist Way, 13206-Fidencio and Marta Gonzalez to Roland Oliver Womack, $580,000.

Shadyside Way, 20623, No. 108-7-Scott Broussard and Lexus Krause to Samirawit Seme Ayane, $230,000.

Skip Jack Dr., 12130-Komkit Listisard and Mylan T. Nguyen to Gregory A. Abbott, $310,000.

Station St., 13575-Abayomi M. Walker to Guat Hoon Boo, $308,900.

Stonebridge Terr., 13407-Carol A. Vogel to Jia Ming Jeremy Wong and Rhoni Ilana Rakos, $591,952.

Swiss Cir., 18230, No. 1-9-Entezan and Ljubica Jusufbegovic to Mona Davaninezhad, $135,000.

Valleyside Way, 12402-Amy K. Chrest to Breanna N. Bailey, $275,000.

White Sands Dr., 18720-Robert McCarthy and Shirley Ann Ashton to Elizabeth M. Paco and Tabita Huaraca, $330,000.

Winterspoon Lane, 13685, No. 40-Abdullah Oyedotun and Oyebimpe Bosede Oyedeji to Nichole R. Schwartz, $215,000.

KENSINGTON AREA

Brunswick Ave., 10613-Edmond Joseph and Alexandra Brosnan to Jeremy M. Crane and Christina A. Zipper, $445,000.

Ferndale St., 3405-Joseph A. Jockel III to Peter A. and Marjorie Lynn Z. Devereux Halbrook, $450,000.

Hobson St., 10812-Gene A. and Tonya M. Nevin to Christopher Sean and Madeline O’Day, $417,500.

Mitscher St., 11303-Charles and Margaret M. Gormly to Andrew J. and Ariana I. Kamar, $529,000.

Puller Dr., 4413-Teresa Barnard to Gregory P. and Megan C. Vallach, $664,500.

University Blvd. W., 3355, No. 5-U.S. Bank to Victoria Montes, $155,000.

Woodfield Rd., 4512-James E. and Joyce Ann O’Neill to Dennis P. Dunlavey and Patricia A. Caulfield, $752,500.

LAYTONSVILLE AREA

Hanson Rd., 24513-David D. and Kathleen R. Magruder to Brandon Michael Schantz and Lauren P. Mehalik, $485,000.

Stream Valley Way, 6430-Khurram Kazi and Sameema Malik to Joseph M. Corvelli, $645,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Apple Ridge Pl., 19956-Daryl Mackinnon to Marlon W.T. Scipio, $267,000.

Bitterfield Ct., 8604-Willie E. and Jeannie T. May to Seema Rauf and Muhammad Ibrahim, $525,000.

Copps Hill Pl., 18122-Michael Sesma and estate of Kathleen A. Maguire to Gerardo Hernandez Hernandez, $242,000.

Gentle Ct., 3-Desmond and Lilian Inutu Bollers to Fidel Castillo Castillo, $256,000.

Hickory View Pl., 9437-Alf Lira Corp. to Walter Noe Guillen Ramos, $300,000.

Kanfer Ct., 9630-Larry Lloyd Ross and estate of Linda Lee Ross to Jorge Luis Llerena and Transito Filotea Fajardo Salinas, $284,000.

Maple Leaf Dr., 10026-Yama Ahmadullah to David Arnoides Iraheta and Mayra Elizabeth Renderos, $295,000.

Nathans Pl., 18607-Monica Dix to Young Sheng Xu, $123,000.

Smoothstone Way, 18917, No. I-4-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Harnam Singh Arneja, $65,000.

Tindal Springs Ct., 22-J. Richard and Margo Stevenson to Mercedes and John Lima, $411,000.

Weathervane Pl., 9212-Upul and Disna Ratnayake to Kithsiri Rupasinghe Edirisin Arachchige, Indrani K.P. Panagoda Vidanelage, Asoka Balasuriya Arachchige and Haridas Thilakapriya Fernando, $200,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Gatewood Ave., 10617-Xiaozhong Bao and Yan Wang to James S. Ford and Ashley K. Nussbaum, $500,000.

Oakview Dr., 1604-Helen M. Fosso to John Halder and Rita Rozario, $370,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Autumn Brook Ave., 1302-Eyako Wurapa to Justin Robert Markiewicz and Anthony Louis Tusino, $475,000.

Bethpage Lane, 13825-Landon Tomlinson Group Corp. to Mark Anthony Marsico and Caitlin Jourdan, $489,500.

Chapel Hill Rd., 1929-Anthony A. and Dorothy G. Mitchell to John D. and Rosa Romanowich, $519,000.

Coachlamp Lane, 13547-Allyn M. and Carol M. Shell to Courtney M. Maloney, $465,000.

Densmore Ct., 3300, No. 204-Thomas Brent Dickey and estate of Thomas Lee Dickey to Kenneth W. Mellgren, $364,900.

Drury Rd., 2220-Anh Hong Nguyen and John Phillips Vo to Ana Maria Gomez and Eric L. Guthrie, $500,000.

Garrett Park Rd., 4413-Bonnie L. Frederick and estate of Robert Miesse Frederick Sr. to John Michael and Amie Brook St. Angelo, $280,000.

Gould Rd., 12715-Michele C. Glidden to Brianne Studer and Mun Chun Chan, $342,000.

Ingram Terr., 1603-Susan F. and Soory H. Samiy to Bi and Katherine Mackenzie Yoo, $395,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-415-Jon B. Lindenberg and estate of Edgar R. Lindenberg to Jean B. Karl, $182,000.

Kelmscot Dr., 14617, No. 185-A-Rita Hoppe Darling to Rajendra and Usha Sahni, $322,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-219-W. Warren and Beulah G. Taltavull to Gary W. and Theresa L. Nettles, $190,000.

Middlevale Terr., 1813-Nak Properties Corp. to Daniel E. and Kelley D. Eiskant, $499,999.

Pennfield Cir., 14801, No. 104-Maria Corina Kejner to Keith L. and Nancy Husted Cook, $349,900.

Pine Orchard Dr., 15301, No. 86-2J-Wilmington Savings Fund Society and Residential Credit Opportunities Trust to Carolyn Bealle, $144,900.

Selfridge Rd., 12303-Jorge and Ediltrudis R. Tejada to Alfonso H. Lava, $210,000.

Victor Ct., 2206-Hung Nguyen and Khanh Nhat Huynh to Makesi K. Harford, $422,000.

OLNEY AREA

Bloomfield Rd., 19108-James Patrick and Loretta A. Normile to Brandon Falvey and Lindsey Robinett Shaw, $490,000.

Dutchess Dr., 18345-Harold V. and Penelope M. Polak Dingels to Samantha Sherman, $459,900.

Morningwood Dr., 4313-Kamal J. and Varsha Kamal Thakore to Ajus Ninan, $500,000.

Random Ridge Cir., 4512-Paul J. and Mary K.W. Rafferty to Davis B. and Katherine M. Tyner, $775,000.

Weston Pl., 4623-Joshua E. and Katherine Brill to Patricia Shannon Popdan, $425,000.

POOLESVILLE AREA

Hempstone Ave., 19158-Gregg J. and Catherine E. Poss to Fred Vallejos Duarte and Kerry Costello, $409,900.

POTOMAC AREA

Cambridge Manor Ct., 9223-Chiu S. and Melody H. Lin to Terry Jackson and Rokeysha O. Tervalon, $1.15 million.

Colebrook Terr., 11305-Sohee Kim to Anupama Surendran, $850,000.

Gainsborough Rd., 10261-Hai and Grace Hsiao Lee Wu to Hyun Sun Park and Hee Chul Chang, $830,000.

Grand Teton Dr., 8000-Simon K. and Marie Y. Choi to Nader and Sahnaz T. Sanatian, $800,000.

Heatherton Lane, 7829-Daniel Isaac Perlin to Tugba Tanyeri and Aykan Erdemir, $610,000.

Luvie Ct., 11601-John F. and Cheray Decandia Bowis to Robert and Tamara Beth Sickels, $1.31 million.

Morning Field Dr., 10629-Songtao Liu and Jing Han to George J. and Stephanie G. Park, $950,000.

Paddock Lane, 9104-Emma L. Brown to Amy J. Bills, $865,000.

Rivers Edge Dr., 12409-Massoud Ainloo and Farahnaz Saraf to Jiwon Lee and Sujin Hwang, $962,000.

Sunrise Ct., 2-Asif and Norean Hayat Qadir to Leah Rodriguez and Alexander Reuben Zito, $749,900.

Travilah Rd., 12930-Michael K. and Phoebe M. Manders to Dwight Yen, Dahang Wei and Jing Zhang, $1.31 million.

White Post Ct., 8517-Sheila A. Prindiville to Patrick K. Kantakevich and Valeria P. Boucas, $1.19 million.

ROCKVILLE AREA

Azalea Dr., 771, No. 32-Lillian M. Butler to David Neu, $362,000.

Beall Ave., 104-Carroline Owens Lansinger to Samuel E. Brewster and Loretta J. Bauer, $699,900.

Braxfield Ct., 12409, No. 522-Benjamin and Suzanna Ilkovitch to Waleska Jordan, $185,000.

California Cir., 6050, No. 402-Melvin and Joanne Brodsky to Miriam Schoenbaum and Steven D. Sanford, $320,000.

College Pkwy., 752, No. 7-Christopher A. Freeman to Samuel Otis Brinton, $364,000.

Crabb Ave., 723-Clarence E. and Deborah A. Curtis to Diana Yaritza Chavez Sosa, Ana D. Chavez Sosa and Catalina D. Sosa, $447,000.

Dundee Rd., 1930-Alfonso and Esperanza Blandon to Samuel and Marina Alexandra Lokshin, $440,000.

Ginkgo Terr., 13806-Edward and Virginia Sorkin to Ae Sook and James Yong Yoon, $1.24 million.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1811-John C. and Michele M. Bernot to Subreen A. Khatib, $323,000.

Grosvenor Pl., 10401, No. 716-Dorothy Matlis Ball to Elizabeth Mulherin, and Audrey and Regine De La Cruz, $185,000.

Hungerford Dr., 501, No. 221-Ara B. and Haikanouche Melkonian to Wuping Ye, $340,000.

Inman Park Cir., 5824, No. 719-Ronald E. Kaing to Ying Liu, $416,000.

Monroe St., 4, No. 404-Shivan R. and Suren Gosine to Sharon E. Justice, $149,000.

Monroe St., 114, No. 301-Sowa Properties Corp. to Michael S. Winn, $135,000.

Montgomery Ave. W., 705-Kelly Sue Linthicum to John E. and Viona E. Lindsay, $450,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 402-Toby and Sharon Coppel to Charlotte Kaheru, $525,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1101-Elizabeth M. Barrera Sanchez to Paul Lee, $229,881.

Piccard Dr., 1422-KF Property Owner Corp. to Luis Murillo and Iris Abrego, $648,000.

Regal Oak Dr., 1154-Sylvan Kline to Alice A. Lee, $677,500.

Rocking Horse Rd., 11901-Richard E. and Robin W. Burke to Evita Montenegro and Nurit Coombe, $337,000.

Rockville Pike., 11801, No. 1002-Christopher Rowe to Yen-Ju and Patrick Chen, $174,000.

Seth Pl., 339-Lonnie D. Smith to Dale R. Schwartz, $236,000.

Summer Garden Way, 407-Craig J. and Stephanie K. Kay to John D. and Lorelei D. Peter, $995,000.

Virginia Ave., 210-U.S. Bank and Select Portfolio Servicing Inc. to Jen Chow Duh, $295,000.

Wickshire Way, 10927, No. K-3-Janeen Kaplan Fischer and Nadene Kaplan Lorber to David Michael Wilkinson and Hope Auerbach Lewis Flieger, $550,000.

SANDY SPRING AREA

Meadowsweet Ct., 18005-Atapattu M. and Darshini Madawala to Kasey Y. Morrison and Jenny J. Rhee, $975,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Elderberry Terr., 19303-Oscar R. Melendez to Glenda G. Mendoza and Jose J. Sandoval, $235,000.

Gateshead Cir., 20024, No. 116-Joseph Fountain Timberlake IV to Seonwod Ted Jeong, $235,000.

Gunners Branch Rd., 19525, No. 233-Huifang Si to Marleny A. Batres Rivas, $145,000.

Knollcross Dr., 19909-Deutsche Bank National Trust to Kendall and Vonetta Wideman, $529,250.

Plummer Ct., 10-Goli Ariani to Xiangning and Huey Yu Chen, $438,000.

Stoney Point Way, 19942-Armita Karimi to Duc Trung Nguyen and Phuong Hoang Dien Lu, $185,000.

SILVER SPRING AREA

Cameron Hill Ct., 1317-Doris S. Schuman to Marcelo C. and Cherie N. Pomeranz, $690,000.

Eastern Ave., 7915, No. 1207-Patricia Okolo and Clarice Gee to Aakanksha Khullar, $285,900.

Fenwick Lane, 1320, No. 308-Ron B. Jean to Anthony Remy Charles Brearley, $370,000.

Michigan Ave., 2421-Deborah Pace and estate of Blanche E. Weaver to Afua Amankwah-Ayeh, $459,997.

Russell Rd., 9419-James Comas to Tasha Coleman, $562,000.

Twin Holly Lane, 706-Rhonda S. Fox to Sagar Ashok Meghani and Rebekah Anne Krimmel, $667,000.

West Hwy. E., 1778-Kerry A. and Randy M. Becker to Jean-Sebastien Villa and Evaristo Pineda, $270,000.

TAKOMA PARK AREA

Central Ave., 7227-Kristin S. Stevens to Kaitlin Monaghan and Benjamin Hayman, $561,000.

Forston St., 807-Hafez Albukari and Abdulsalem Mohamed Mused to Wilmer Ortiz, $435,000.

Maple Ave., 7527, No. 6-Carlos R. Oliva to Jennifer Schroeder, $249,900.

Poplar Ave., 7125-Moira Joan Suntum and estate of Eleanor C. Suntum to Tracy M. Duvall and Rebecca H. Carter, $715,000.

16th Ave., 7502-Brian and Karina Del Rocio Drosenos to Adam and Emily Hager, $380,000.

TWINBROOK AREA

Crawford Dr., 1001-Norman A. and Peggy Ricketts to Martin Zerfas, $421,200.

Lewis Ave., 2116-Guo Liang Wu and Joyce Aijuan Chen to Sarah H. Yang, $410,000.

Stanley Ave., 2002-Charlotte B. and Robert Andrew Mangene to Mohammed and Rkia Louguit, $379,900.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10510-Alfred A. and Patricia D. Wigmore to Daniel Quirk Goncalves and Mary K. Quirk, $499,900.

Barrie Ave., 10400-C. Lopez Investments Corp. to Scott R. Chernoff and Brittany Meryl Grabel, $393,500.

Bucknell Dr., 10833, No. 35-Leonard A. Merewitz to Teka A. Dinku and Asnakech A. Guale, $328,000.

Dawson Ave., 3006-Joseph N. and Joseph F. Floresca to Stacy Moses, $315,000.

Fairoak Dr., 11402-Michael K. and Emily Lloyd Liddel to Isaiah B. Flair III, $454,000.

Henderson Ave., 3200-Paulinius J. and Nita Jackline Gomes to Eduardo H. Quinto, $325,000.

Julep Ave., 10410-Robert L. Clark Jr. to Natividad Oliva, $310,000.

Lamberton Dr., 915-Rosine T. and Long T. Vu to Harvey I. and Laurie G. Paretzky, $480,000.

Malone St., 10702-Zhanita Perez to Roberto S. Terzoli Jr., $335,000.

Pebble Run Dr., 10933-Theodore John White Jr. to Alysson Ford and Yemboado Ouoba, $438,000.

Taber St., 11525-Rellance Homes Corp. to Kim Lien T. Dinh and Hung D. Le, $542,000.

University Blvd. W., 1111, No. 813-A-Steven N. Franco and estate of Justin Tyler Gilburt to Hamid Yekta, $123,000.

Walsh View Terr., 2103, No. 101-Shangfu Peng and Yi Huang to Abhay Sharma, $220,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in February 2019 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

BRUNSWICK AREA

Appalachian Way, 739-Sonia C. Domarasky to Daniel P. Lebeda, $322,500.

E St. E., 611-Department of Housing and Urban Development to Robert Hartley Vit, $145,001.

Orndorff Dr. E., 29-Lisa L. Wagner to Aurora Dawn Morris, $158,000.

Potomac St. W., 524-Josephine and James F. Matthews to Sheila S. Laird and Michael Beachley, $140,000.

Ninth Ave., 405-Daniel C. Wells Jr. to Sarah Boersig, $175,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Cherry Lane, 4105-U.S. Bank to Peter and Jessica Gillott, $335,000.

Pecan Ct., 3451-Michael A. and Peggy Sue Julian to Daniel S. Mack, $554,900.

EMMITSBURG AREA

Adams Ave., 5-Need More Property Corp. to Blaine W. and Maureen A. Schildt, $250,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Apple Way, 61-Xuejun Zhu to Donald S. and Margarita Kersey, $178,000.

Bamburg Ct., 5237-Brooke Ashley Hoffman Dymond to Marilyn Yvette Parham, $277,500.

Britannic Pl., 6509-D.R. Horton Inc. to Knut P. and Judith L. Jorgensen, $354,999.

Cawley Dr., 631-Jessica I. and Gary H. Lynch to Vivian A. Duran and Martin Machicado Taboada, $282,500.

Crestwood Ct., 5620-Brittany L. Grimm to Otto O. Ofosu Appiah, $274,000.

Devonshire Lane, 6402-Calvin and Rachel S. Doudt to Andrew D. Kormann and Isabela Londono, $309,990.

Farmbrook Ct., 6811-Marsha Jo Poteat Gibney to Raul Toscana, $224,900.

Gresham Ct. W., 7073-Cassandra L. Bailey to Claire B. Kelly and Chris E. Winpigler, $270,500.

Honeysuckle Ct., 5614-Richard Bryan and Barbara D. Gilliland to William Moser, $220,000.

Jefferson Pike., 5814B-Brent and Abbey Burgee to Joshua J. Pollasch Thames and Callie R. Hildreth, $355,000.

Mill Run Ct., 6407-Thomas G. Erculiani Jr. to John William and Angelica Stone, $406,000.

Parkers Farm Lane, 7251-William J. and Michelle L. Hannah to Tuan D. Ngo and Melody Wardak, $299,900.

Purple Leaf Ct., 5769-MVA Holdings Inc. to Youn Park, $248,000.

Sandpiper Ct., 6712-Jorge L. Torres to Alicia M. Wojcik, $245,000.

Walcott Lane, 6406-Christopher Herman to Derrick A. and Noeila N. Lewis, $309,000.

Wood Duck Ct., 6796-Jessica McDonald to David Austin Phillips and Sean T. Herrick, $231,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bear Den Rd., 2250, No. 211-Edward Louis and Susan Rosenstock Nolan to Bob H. and Cynthia J. Slotkin, $337,900.

Black Haw Ct., 8236-John L. and Cynthia R. Alltop to Kassie M. Dent and Benjamin J. Floerke, $268,000.

Brookhaven Dr., 6122-Kevin J. and Diane Morrissey to Gregory Loomis and Maricel Maffini, $440,000.

Castle Rock Rd., 1762-Saul and Aurora Alonzo Lopez Muniz to Denise L. Kleppe and John B. Mortimore, $377,000.

Church St. E., 637-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Glenn Braverman, $305,990.

Derrs Sq. W., 1704-Thomas G. and Tammy M. Shifflett to Kha and Quynh Huong Thi Nguyen, $260,000.

Glen Valley Terr., 6240, No. 5C-Marietta F. Anderson and Gina A. Weedon to Noel M. Kirsh, $196,000.

Hollow Reed Ct., 8015-Doris Larue Beckley to Anna L. and Joseph Collin Trejo, $265,000.

Mews Lane, 814-Christine M. Mussler to Rita V., Pedro Joaquin and Martha Saavedra, $199,900.

Pearl St., 381-Garry Staley to Megan Poole, $300,000.

Rambling Way S., 1500-Randolph C. and Marcia J. Andrews to Lolita and Randall Bautista Cleofas, $266,500.

South St. W., 433-Dan S. Hocker to Patrick H. Harman and Gabrielle M. Phillips, $245,000.

Staley Ave., 1212-Wayne E. Speak Jr. to Daniel P. and Patricia O’Sullivan, $337,500.

Trail Ave., 604-Geraldine Lehman to Justin C. Peak, $263,000.

Woodsboro Rd., 9653-Ronald Chen to William P. Callaghan and Paige Holman, $275,000.

Seventh St. E., 214-David C. Hall Sr. to Anne Jacob, $205,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Avondale Ct., 1179-Bonnie Marie Triantafillos Wright to Ricardo M. and Diana H. Solano, $272,000.

Bierstadt Ct., 102-Donald P. and Mary L. Dahlheimer to Wilson B. Manyacka and Veronique Ingom, $410,000.

Clover Hill Dr., 7903-Landmark Investment Properties Corp. to Karin A. Pindle, $380,000.

Crestone Dr., 1901-Drees Homes of D.C. Inc. and Ausherman Homes Inc. to Darrick Lamarck and Teresa Scott, $616,280.

Grant Pl., 633-Laura Salmon to John D. Hallock Jr. and Taylor M. Ludman, $275,000.

Hayward Rd., 7339-B. Kenneth and Mary Ann Whitmore to Daryl P. Whittington, $420,000.

Lakeside Dr., 2493-Kyle W. Bailey and Ross D. Baker to Ian Moss, $275,000.

Mountainview Dr., 2185-Ding Jun Jin and Yan Ning Zhou to Antonio Eric Golder, $425,000.

Penwick Cir., 152-David G. Tucker and Jennifer W. Vaughn to Vincent Moore, $234,900.

Tuscarora Valley Ct., 2010-Steven M. Errera and Kristi L. Syring to Joseph C. and Taylor J. Somers, $315,000.

Wetherburne Way, 2270-Rodney E. Masser to Melissa Lentz, $306,000.

Whitehall Rd., 2100, No. 2D-Melissa Sites to Victor Acevedo, $160,000.

Willoughby Ct., 1191-Beverly L. Betson to Romelia E. Larios and Elvis Hernandez, $292,000.

IJAMSVILLE AREA

Burin St., 5810-NVR Inc. to Floyd Thomas and Jolynn Johnson Leavell, $284,990.

Loch Haven Ct., 2915-Daniel B. Harrigan to Mae B. and Howard J. Hinnant, $439,000.

KNOXVILLE AREA

Petersville Rd., 3826-Michelle and Juan J. Gabriel to Matthew Himmelright, $295,000.

LIBERTYTOWN AREA

Coppermine Rd., 11698-PNC Bank and Bank of America to Paula P. and Mark M. Suhan, $435,000.

Liberty Rd., 11920, No. 203B-John P. Greenwell II to Michael Paul Shilling, $123,000.

MIDDLETOWN AREA

Calcite Ct., 4600-Christopher and Lauren Dutrow to Sarah C. Clampet, $262,000.

Ifert Dr., 7803-Kenneth Monroe Ifert to Bonnie Marie Triantafillos and Colby Lee Cloude, $364,000.

Maryland Ct., 4204-Victor J. and Jamie L. Aidis to Pete Roumeliotis, $585,000.

Roy Shafer Rd., 3509-Whitney P. Neier and Adam J. Kindervatter Clark to Megan Margaret and Joshua John Ryan, $439,600.

MONROVIA AREA

Glowing Hearth Way, 10807-Robert E. and Amy L. Andrews to Ronald M. and Jody D. Toth, $640,000.

Will Mill Terr., 3136-Floyd T. and Jolynn J. Leavell to Benjamin Paul and Angela Rose Briggs, $575,000.

MULLINIX AREA

Hill Ct., 12403-Fred H. and Laura R. Phagan to Jeffrey A. and Daisy M. Fay, $483,500.

Marianne Dr., 4900-Valis and Lynn E. Thompson to John H. Spencer, $525,000.

Old Annapolis Rd., 13432-Denise M. Helton Mayne to Kyle P. and Jessica T. Williams, $397,000.

Whitetail Ct., 1205-Sean E. and Erin E. Hine to Matthew and Brittney Elizabeth Norris, $479,000.

MYERSVILLE AREA

Mountain Terr., 222-Katherine D. O’Leary to Breann M. Lear, $242,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Accipiter Dr., 6700-Michael J. and Lora E. Gross to James J. and Beth M. Gentile, $550,000.

Country Club Rd., 11225-Paul S. Fisher to Joseph Andrew and Kosal Hem Booth, $439,000.

Hemlock Point Rd., 6574-Daniel T. Pflieger and Kerri A. Rafferty to Joseph Andrew and Victoria Proctor Dahl, $325,000.

Meadowpoint Terr., 6952-Mary Jo Laruffo Huguenin to Joseph Martin Grubby, $304,900.

Old Log Ct., 5743-Robert B. and Karen Guest Whitehurst to Kevin Campbell and Karen Bonilla, $355,000.

Rimrock Lane, 6501-Pamela D. McGregor to Brian M. Dills, $324,900.

Twain Dr., 6113-Douglas D. and Julie L. Galloway to Maurice G. and Nicole N. Anderson, $381,000.

Woodridge Rd., 6710-John Fowler to Paul L. Younkins, $625,000.

NEW WINDSOR AREA

Albaugh Rd., 9221-Steven C. and Mary K. Bauer to David A. and Maureen F. Mack, $955,000.

POINT OF ROCKS AREA

Brookshire Run, 1754-James L. and Christine N. Johnson to Christopher Lynn Householder, $318,000.

THURMONT AREA

Luther Dr., 6-Terry Greene Jr. to Nickolas C. May and Erika C. Mong, $192,000.

Westview Dr., 310-Harold and Paula L. Furr to Corey L. and Susan Myers, $245,000.

URBANA AREA

Byron Ct., 3672-Russell M. Kestenbaum to Miguel Villegas and Jeannine Gugliero, $575,000.

Hedwig Lane, 8452-Drees Homes of D.C. Inc. to Papa and Awa Loum Njie, $300,000.

Tabard Lane, 3517-Gregory Eugene and April N. Hoffman to Mohammad T. Askani and Ruby Sekander, $360,000.

Urbana Pike., 3425-James Edward Lundin and Catherine Ann Harrison to James Varley, $465,000.

WALKERSVILLE AREA

Adams Way, 100-Marie A. O’Brien to Don W. Bowman Jr. and Casey A. O’Hara, $227,500.

Cobble Ct., 209-Kelly E. and Kevin T. Lowman to Gretchen Hambsch, $339,900.

Main St., 81-Kyle W. Heppner to Louis R. Bell Jr., $230,000.

WOODSBORO AREA

Coppermine Rd., 10802-Philip L. and Linda L. Ranneberger to James E. and Regina M. Umberger, $677,000.