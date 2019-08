Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in March were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASHTON AREA

Sir Galahad Way, 17509-Degwanda L. Beaty to Michael Anthony and Kia Locksley, $1.4 million.

ASPEN HILL AREA

Cliff Swallow Way, 15656-Robert and Tomeko Perlmutter to Tara Q. Zancan and Joseph O. Quinn, $290,000.

Freedom Way, 17016-Leslie Wolf to Anthony and Bridgette Pfeufer, $533,000.

Independence St., 4101-John T. and Mary Jane Mallos to John Wayne and Ma Corazon Cruza Reeves, $440,000.

Manor Village Lane, 15307-Emil and Mihaela Cebotari to Yohannes S. Hailu and Selamawit Seifu, $380,000.

Myer Terr., 14211-John Wade and Jessica Lail Kelly to Rachel A. Groothuis, $521,000.

Park Lake Dr., 3826-Steven C. and Beverly A. Stryker to Duncan W. Omole and Edwina A. Wambogo, $603,000.

BELTSVILLE AREA

Cherry Hill Rd., 11402, No. 203-Sharon J. Goss to Anthony and Razina Gomes, $90,500.

BETHESDA AREA

Battery Lane, 4977, No. 1-517-Mikhail and Viktoria Belgorodsky to David R. and Nancy L. Schwiesow, $257,500.

Bonaventure Ct., 6713-Susan Kay Brown Douglas and estate of Francis Archibald Brown Douglas to Michelle Muhringer and Eric Pires Martins Shayer Sr., $1.12 million.

Broad St., 6017-William Stanley and Deborah Raye Osserman Leith to Eric J. and Elizabeth Emrey, $1.12 million.

Burdette Rd., 8300, No. 547-FH Bethesda SL RCU Corp. and Sunrise Bethesda SL RCU Corp. to Pearl and Maurice Axelrad, $605,560.

Carteret Rd., 7609-Long D. Nguyen to Sidharth Ganesan and Gianna Silvi, $751,000.

Cindy Lane, 8013-Shahpar Modarresi and Bahram Momen to Pedzisayi and Margaret Makumbe, $799,000.

East-West Hwy., 4229-Gary Rosen and Maria Vasqez to Javod Kazemizadeh Gol and Zahra Farshneshani, $710,000.

Friars Rd., 9200-Steven M. and Frandee Woolf to Nissrin Ezmerli, $875,000.

Greentree Rd., 5624-Jane G. Bandler and Jillian Bandler Parekh to Bjorn and Daniela Philipp, $920,000.

Hampden Lane, 7818-Laurel Pyke Malson to Jens T. Dakin and Katherine J. Nesbitt, $1.01 million.

Johnson Ave., 5808-Jon W. and Deborah O. Norris to Fang Chen and Cheng Wang, $675,000.

Kirkwood Dr., 5602-St. Paul’s English Lutheran Church to Charles Bradley and Laura J. Fager, $1.12 million.

Lybrook Ct., 6625-Lybrook Builders Corp. and Rollingwood Builders Corp. to Courteney F. and Harry Monroe, $3.2 million.

Montrose Ave., 10400, No. M-102-John S. and Mary Baras to Priscilla Lai Lai Wong, $200,000.

Nowell Dr., 9505-Julia A. Bowen to Shane David and Lauren MS Heller, $749,000.

Phoenix Dr., 5817-Karen C. Tripp to Bruce Jason and Patricia Watkins Tromberg, $1.54 million.

Robison Rd., 7928-Justin M. Lange and Antonia J. Henderson to Luyao Lu and Qiyao Li, $899,000.

Shelton St., 9205-9205 Shelton Street Corp. to Enrique Miguel and Smita Massey Gomez, $1.61 million.

Surreywood Lane, 6701-Carl A. Taylor to Apu Pravin Patel and Noble Peter Gomes, $670,000.

Westlake Terr., 7401, No. 306-Laura M. and Mark M. Giza to Kwang Sik and Hwa Cha Lim, $160,000.

Westlake Terr., 7420, No. 803-Mahin Khatami to Noronha A. and Isabel B. Campos, $358,000.

Willet Bridge Rd., 5128-Kenneth Jingen and Ping Karena Wu to Robin M. and Cynthia M. Truitt, $1.3 million.

Yorktown Rd., 5319-Saeed and Tamara Akeefe Mariani to William Preston Jacobs and Cindy Guo, $1.67 million.

BOYDS AREA

Greenridge Dr., 12215-Ovsanna Melikyan to Mohammed Ismail and Bibi Moriam Hossain, $369,900.

Top Ridge Dr., 20601-Theodore J. and Nancy L. Nitz to Matthew F. Leizear, $410,000.

BROOKEVILLE AREA

Old Baltimore Rd., 19000-Melissa L. Goldberg to Ian R. Lichtenberg, $705,000.

Tanterra Cir., 3401-Neil and Kia Dennis to Jacquelyn C. Jackson, $499,999.

BURTONSVILLE AREA

Childress Terr., 3520-Frank Trimboli to Jose S. Philco and Ana L. Chuquin, $309,900.

Greencastle Rd., 3925, No. 7-Jessica Hoganson to Justine Fagan, $161,000.

Kruhm Rd., 15930-Michael B. and Skye L. Pollard to Robert and Anisha Chakkacheril Ninan, $712,000.

McKnew Rd., 15116-Jorgji and Franka Tasho to Daniel Assefa Berhe, $545,000.

Scarlet Sage Ct., 39-Anthony C. and Ogechi Okeh to Josiane Yamje Sakam and Garba Aoudou, $325,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Antler Ct., 2619-Michelle Nepomuceno and Chungsuh Michael Park to Kyle B. Upchurch, $285,000.

Canyon Rd., 1317-Cecilin Chisholm to Anibal M. Martinez Berganza and Maria Estela Diaz Mendez, $375,000.

Carters Grove Dr., 1904-Kristine D. Brown and William M. Savage to Essam F. Tawfik Ali Mansour, $363,000.

Iona Ct., 12800-Seth Allen and Alyn G. Breger to Abedulhakim Aman and Jemila Tessema Hassen, $480,000.

Modrad Way, 13702, No. 8-B-21-Traci E. Hollander and Paul L. Robertson to W. Kelly and Patrick Ryan, $95,000.

Palmer House Way, 13935, No. 28-209-Bank of New York Mellon Trust Co. and Bank of New York Trust Co. to James Addai, $211,925.

Taylor Ct., 12606-Giuliana C. Refour to Yaye Khadidjatou Lo-Gueye, $489,000.

CHEVY CHASE AREA

Blackthorn St., 4100-Jon Neil Williams and Christopher Patrick Coyne to Edward Beaurain and Lauren McDevitt, $1.2 million.

Clifford Ave., 8904-Harold D. and Carolyn W. Martin to Joseph F. and Marlynn P. Ciavola, $1.09 million.

Fairfax Rd., 6659, No. 95-Bernice and Richard M. Rabin to Jessica Lennon, $660,000.

Greystone St., 5513-Russell W. and Katia E. Phillips to Asaf Kahn and Dina Kallay, $1.05 million.

Lynwood Pl., 8503-Kristin Lynn Bigos and Timothy Miller to Joseph Anthony Brazauskas Jr. and Margaret W. Smith, $870,000.

Primrose St., 22-Robert D. and Margaret Clover Stillman to William and Kathleen Stallings, $2.4 million.

Wisconsin Ave., 5600, No. 1-1109-Edward Pien and Danielle Schor to Frank B. and Ann H. Gilbert, $1.19 million.

Woodbine St., 3516-Rachel G. Widder to Steven J. Palladino, $799,000.

CLARKSBURG AREA

Clarksburg Square Rd., 12824, No. 407-Sergio G. Contero to Maryam and Marjan Nassiri, $290,000.

Grand Elm St., 12736-Cheryl J. Larson to Satish and Gayatri Natarajan, $860,000.

Newcut Rd., 22430-Luisa Gutierrez to Aruna Patil and Naga Nandivelugu, $715,000.

Public House Rd., 23630-Cecilia Matos Rosa to Patricia Ann Parker and Linda Delorse Goodman, $405,000.

Spicebush Dr., 22904, No. 1581-Pamela L. Hufner to Eric G. Barron, $300,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Bonifant Rd., 304-Angelica Lenora and Charles Arthur Joseph Townshend to Christina Yvonne Martin and Eric Paul Junga, $499,500.

Hornell Dr., 1137-Ashton Rentals Corp. to George W. Malik and Eleni G. Vakalopoulos, $529,999.

Peachstone Dr., 15015-JTM Corp. to Aaron Matthew and Theresa M. Heintz, $430,000.

Sturtevant Rd., 14312-SJSB Properties Corp. to Gina Veneziano, $482,000.

DAMASCUS AREA

Ridge Rd., 24723-Laurence M. and Rhonda Rose to Michael B. Rolnick and Kathryn E. Gasque, $660,000.

Sunset Dr., 10316-Daniel and Bonnie White to Scott Douglas Mills and Sonia Soli Choksi, $400,000.

DERWOOD AREA

Farmingdale Ct., 6541-Gutierrez Luisa Fernanda and Jose Morejon to Shinji Shibuya, $449,000.

Hollingsworth Dr., 18001-James A. and Marisela Zamudic Campbell to Marzena E. and Janusz Pazgier, $660,000.

Needwood Rd., 8111, No. T102-Nicole N. and Maurice C. Anderson to Robert Michael Dane Onorio, $235,000.

Wheat Fall Dr., 17556-Thomas John and Catherine Ray Guenthner to Phyllis Madeleine and Robert Parks Taylor, $440,900.

DICKERSON AREA

Mount Ephraim Rd., 22916-Nationstar Mortgage Corp. and Champion Mortgage Co. of Texas to Zechariah and Jordan Zoerner, $272,650.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Carson Pl., 10209-Frances L. Musgrove and Phyllis A. Regotti to Fraser Daniel McDonald Bocell, $382,000.

Clearview Pl., 9617-Keegan and Brian Lemek to Adam Campbell and Laura Helen Briskin Limehouse, $645,000.

Hillmoor Dr., 308-Karl W. and Sawyer MacMillan to Blake Michael McDonald and Christina Adams, $580,000.

Lockwood Dr., 10871-Sean and Tammy Brown to Kellen Mulhern and Carlie Cerne, $400,000.

Lynnmoor Dr., 117-Stacey Patterson to Christian Frederic Spieth Cloke and Emily Catherine Egan, $415,000.

Normandy Dr., 205-Simo Homes Corp. to Leah and Ryan Mullen, $615,000.

Robin Rd., 900-Richard S. and Christine B. Olsen to Shane K. and Julia F. Ciaramitaro, $391,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 1403-Vernell P. Dewitty to Nichole M. and Vicki L. Foster, $200,000.

University Blvd. W., 823-Panadda Chumderm and estate of Jirapa Yamapai Sayduanchai to Juan Carlos Guerra Yanez and Evelyn Y. Guerra, $370,000.

GAITHERSBURG AREA

Beavercreek Lane, 8823-Anita Makrokanis to Dwaine J. and Carolyn Casandra Benloss, $469,500.

Bramble Bush Dr., 19816-Kelly D. Perkins to Jennifer Nguyen, $400,000.

Carlsbad Dr., 1362-Craig E. Butler to Udaya Kumar and Priyanka Penta, $349,900.

Cinnabar Ct., 13-Paul and Debra Jeffries to Cristian Daniel and Ellen Janine Wang Vergara, $405,000.

Duvall Lane, 126, No. 163-20-Margaret Crutchfield to Maximo Javier Casaperalta Miranda, Tania Adela Huamani Flores and Javier Erick Casaperalta Huamani, $83,000.

Fontana Lane, 18509-Roger Schlossberg and estate of Warren L. Smith to Yujue Wang and Zhonghua Zhang, $560,500.

Girard St., 416, No. 91-Hoan Boi Hang and Binh Diep Chuong to Josue E. Sosa, $109,900.

Grange Hall Dr., 253-Abul Barkat to Lorena G. Delgado, $535,000.

Kilcreggan Terr., 7427-Joseph George and Ima Jasmine Depietro to Marijane Maglaque and Nigel Dela Cruz, $370,000.

Michael Ct., 48, No. 30-EZHB Corp. to Hsiao-Hsin Chiang, $174,000.

Rolling Rd., 103-Landon Christopher and Patricia King to David S. Ochoa, $370,000.

Skidmore Blvd., 402-Sameer Suresh Ughade and Sonal Gole to Sophia Ju and Seth Arno Ferderer, $390,000.

Whetstone Glen St., 583-Monshi R. Ramdass to Kathy L. Schreier, $365,000.

Windbrooke Dr., 888-Garrett D. Smith to Ke Wang, $161,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Alcinda Lane, 11521-Saurabh Channan and Anahita Yousefi to Chris L. Pettit Jr. and Yu Ting Pan, $616,000.

Barnsfield Ct., 124, No. 216-Susan W. Chandler to Moulaye Sy and Sandra Duvall, $311,000.

Beacon Square Ct., 931, No. 26-Jeremy and Tami Butz to Jitender and Raj R. Dubey, $285,000.

Canfield Hill Dr., 109-Jonathon Andrew and Julie B. Spitz to Samarth Nagaraj and Sudha Kannavar, $710,000.

Crown Park Ave., 623-David and Laurie Calkins to Charles F. Harbert, $859,000.

Deer Trail Ct., 7-Xiaohong Tian to Han Suk Lim and Min Jeong Kim, $865,000.

Fields Rd., 9701, No. 708-Irina A. Skopets to Mo Lin Pang, $165,000.

Goodport Lane, 11-Leah M. and Arnold M. Laifsky to Anna Veshniak, $355,000.

Highland Ridge Ave., 815-Hossnae Azad to Bikram and Roshna Shrestha, $660,000.

Kent Oaks Way, 210-Bruce Hood and Elaine Grace Grier to Mark E. and Miriam E. Resnick, $857,500.

Main St., 415-Junqin Shi and Chris Zhu Jan to Luis Enrique Isidro Dominguez and Yunuo Liu, $689,000.

Oak Shade Rd., 46-Eileen Malone to Xingyu Xiang, $275,000.

Quince Orchard Blvd., 818, No. 102-Wo and Mindy Y. Chang to Liyang Zhu, $99,000.

Rabbitt Rd., 208-Jeffrey P. Moskowitz and Amanda C. Karkhoff to Desiree C. and Cesar M. Fortuna, $555,500.

Rye Ct., 31-F. William Hessmer IV and estate of Suzanne C. Iverson to Bojan Stojakovic and Irena S. Lavchieva Noncheva, $324,900.

Swanton Mews., 59, No. 100-Ranga Reddy Lakkireddy and Malathi Palakolanu to Patricia K. Garcia Fonseca and Jason Lanza, $346,000.

Watch Hill Lane, 106-Kenneth C. King to Dimitar Asenov and Evtimiya Kirilova Mavrodiev, $530,000.

GERMANTOWN AREA

Alderleaf Dr., 12931-Hamidreza Hafezi Soleymanzadeh and Azam Keramati Yazdi to Luis Alberto Tello and Flor De Maria Benavides, $305,000.

Bailiwick Terr., 13927-Ruchi Khanna to Molly S. Kim and Juan M. Cardenas, $419,900.

Birdseye Terr., 12006-Yongwei Zhang and Wenwei Yao to Alex Barnard, $273,000.

Champions Way, 13511-Trung and Maricel Huynh to Tess Krimchansky, $355,000.

Coral Grove Terr., 18905-Mei Ying Tang to Fei and Ji Wang, $271,000.

Eagles Nest Ct., 12205, No. A-Gillian C. Lan to Yingchi Hao, $175,000.

Gallop Terr., 14109-David D. and Linda M. Trevelino to Debanjan and Parama Biswas, $380,000.

Grotto Lane, 19127-Mildred J. Qualls to Joann Turner, $315,000.

Indian Grass Dr., 17103-Leopoldo G. and Carrie E. Then to Joshua and Rachel Hill, $500,000.

Lake Park Ct., 67, No. 942-John Thomas Beltz to Samuel M. and Lauren E. Evans, $300,000.

Pickering Ct., 29, No. 202-M&T Bank to Chinnasut Nhurod, $181,500.

Porterfield Way, 18911-Gopkumar Sarangdharan and Dhannya Gopkumar to John H. Ward, $585,000.

Seabreeze Ct., 20104-Etienne G. and Maggie Gorse to Abd Allah Afeefy, $315,000.

Sparkling Water Dr., 18711, No. 10-N-Bilva Estates Corp. to Louis E. Fickenscher, $212,000.

Steeple Ct., 22-Beth Janel Brittingham and James D. Mitcham to Yuxin Kang and Lingling Zhang, $322,500.

Summit Ridge Terr., 12902-Michael E. and Deborah A. Shanahan to Julian F. and Kristina Renae Vaughn, $549,000.

Teakwood Cir., 19722, No. 66-Amit Dholakia to Javier Arturo and Blenda Yvonne Vite Leon, $219,500.

Waters Point Lane, 20481-Jamshed A. Malik and Amtul N. Butt to Chloe Michelle Cordero, $320,000.

Whitechurch Cir., 13347-Elizabeth Abebe to Christopher C. Thurston-Hicks, $235,000.

Wonderland Way, 13128, No. 22-103-Benjamin A. Perez Medrano and Iris C. Lopez De Perez to Jarrod Adam and Anny Emily Hawksford, $170,000.

KENSINGTON AREA

Cushing Dr., 4903-Susan K. Meyn and estate of Lavere J. Mason to Tierney Corrigan and Andrew Roell, $547,000.

Franklin St., 4217-Kevin B. and Joy E. Martini to Zachary B. and Caitlin M. Hart, $1.32 million.

Homewood Pkwy., 3108-Elizabeth M. Collins and estate of Margot Collins to Ahmad and Simin Kassaee, $410,000.

Peregoy Dr., 2907-Residential Value Corp. to Brandon and Yecenia Bell, $450,000.

Sandy Ct., 3509-Nicholas C. and Slavena Minshew to Robert and Christine Wrona Giallongo, $560,000.

University Blvd. W., 3355, No. 206-Federal National Mortgage Association to Josephine Chow and Joseph Y. Wong, $135,000.

LAYTONSVILLE AREA

Clematis Ct., 9208-Wayne F. and Lois A. Hunter to Amanda Kathrine and Charles Scott Reading, $700,000.

Hilton Pl., 24333-Adilah M. Meredith-Kirton to Oswaldo Ezequ Saravia Portillo and Silvia A. Pineda Ochoa, $400,000.

Watkins Rd., 9911-Dale Curtis Burdette to Priyanga D. and Roshan E. Jayasuriya, $393,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Aspenwood Ct., 9517-Gary A. and Elizabeth D. Deahl to Nikita Rozina Reddy, $424,000.

Capehart Ct., 10412-Emmanuel J. Axaopoulos and Polyxeni B. Fyntanaki to Yvonne G. Dweggah, $375,000.

Crested Iris Way, 19738-Patrick C. and Renee M. Finley to Andy Wong and Xue Feng, $258,500.

Hawk Run Terr., 8525-Ebrahim Nassiri Mogaddam to Humberto Salazar Chombo and Rebeca Villegas De Salazar, $265,000.

Hoffstead Lane, 20009-Federal National Mortgage Association to Jianhe Zhang, $221,450.

Meggs Point Pl., 9707-Benjamin and Gretzel Paz to Solomon Yifru, $387,000.

Nathans Pl., 18649-Guanghuang Qi and Lixin Zhou to Huber Lemus and Blanca Aracely Lemus Pineda, $225,000.

Ravenglass Way, 8756-Thillainath and Shanthi Chelliah to Ryan Delaney, $280,000.

Shadow Oak Dr., 9722-Katherine E. Fleskes and Julio A. Martinez Giron to Minhaj Sanusi and Alyson March, $355,000.

Spur Hill Dr., 20023-Jean Achille Kamsu Tchuenkam and Nathalie Domo Fozeu to Fatima B. and Denys Coreas Moreno, $285,000.

Trolley Crossing Ct., 20325-Kenneth and George Protzman Gemmell to Noman Islam and Sana Uddin, $327,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Overlook Dr., 1736-Nancy J. Herin to Huyen Bich and Tuan Quoc Le, $439,900.

NORBECK-LAYHILL AREA

Alderton Lane, 1318-Jason Jutila to Sofia Chatos, $275,000.

Beacon Hollow Lane, 13800-Patricia A. Woodworth to Joseph and Ngozi U. Njiaju, $485,000.

Blair Stone Lane, 13904-Tecu Corp. to Lillie Pearl Alexander, $485,000.

Charles Rd., 12214-Wayne Clarence Clukey to Jesus Geovanni Jimenez and Ana Perla, $310,000.

Dinsdale Dr., 14912-Gregg E. Tabachow to Josue Rodriguez and Karlee F. Miranda, $319,000.

Dunsinane Dr., 3804, No. 25-380-Deutsche Bank National Trust Co. to Kaisar Ahmad and Afsana Khanam, $247,758.

Estelle Rd., 13120-Salvatore Umberto and Sandra Lee Bonanno to Le T. and Tung V. Vo, $375,000.

Hewitt Ave., 3300, No. 2-1-B-Gustavo Cherquis and Roxana A. Arias to Bruce S. Higley, $123,600.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-1025-Mohammad A. Vatan to Sharon W. Wase, $155,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-611-Marie L. Jansen to Patrick M. McCarthy and Elaine R. Rahbar, $126,000.

Kenway St., 3706-Jose Carpio to Feliciano De Jesus Garcia Godinez, $402,500.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-703-Victoria Anne Leahy-Jones and estate of Thomas M. Leahy to Marsha Dawne Rippy, $123,000.

London Bridge Dr., 2343-Diane Hanner to Addisalem Yimenu, $335,000.

Moray Rd., 12915-James Blaine and Bonnie Kay Miller to Alaina K. Magnani and Max Mazza, $399,500.

Pony Pasture Pl., 14709-Bank of Hope to Gloria J. Jones and John F. Dinkins, $399,000.

Tivoli Lake Blvd., 13242-Cecilia Martinez and Marina Osorio to Felicia Stokes, $469,900.

Vintage Lane, 13805-Joseph E. and Elaine Gallo to Michael Gabriel and Julia Adrienne Brown Chandler, $525,000.

OLNEY AREA

Cannes Lane, 4402-Amir H. and Firoozeh K. Naeemi to Molly K. Devereaux, $360,000.

Gallagher Way, 17518-Jennifer Katz to Nihal M. Niunhella and Nishadi D. Kariyapperuma, $340,000.

Moss Side Lane, 17124, No. 61-Muctaru A. and Augusta Sannoh to Elmer J. and Gabriela A. Escobar, $325,000.

Ripley Manor Terr., 4612-Shai I. Warsaw and Kelly S. Bauman to Teresa K. England and Martha Jean Meiklejohn, $440,000.

Rose Theatre Cir., 2102-Gilbert H. and Helen W. Cowley to Cherent Timetme and Meseret Sisay, $695,300.

Tackbrooke Dr., 5002-Lexicon Government Services Corp. to Ismael L. Garcia and Alicia Perich, $699,900.

Willow Grove Rd., 19201-Robyn Sue Pincus to Jenny Kim and Patrick A. Harvey, $550,000.

POOLESVILLE AREA

Hughes Rd., 17433-Jose J. Christensen and Robert R. MacDonald to Orlando Juarez Madrid and Lilian Nineth Mata Hernandez, $226,000.

Wootton Ave., 19680-Steven Smith to Carlos L. Sarzeno Jr. and Tania V. Garcia, $233,500.

POTOMAC AREA

Belmart Rd., 8821-Kathleen M. and John D. Kenyon to Daniel J. and Jennifer L. Delgadillo, $1.3 million.

Captain Smith Ct., 12306-Cedric Guy and Sandrine Hildembrand to Timothy John and Cathleen Schaefer, $749,900.

Democracy Blvd., 10524-Shahla and Mehrdad Aalai to Alexander and Svetlana Khitrik, $1.03 million.

Gainsborough Rd., 11320-Henry and Carole Haller to Pouyan Meghdadian and Mahdiehalsadat Hosseini, $631,000.

Great Arbor Dr., 10400-Robert S. and Alice N. Goodman to Russell Dean Foreman, Ana C. Barrios and Ana Cristina Barrios Machado, $849,000.

Hidden Meadow Terr., 7826-David J. and Cherle M. Edwards to Pablo Fonseca Pereira Dos Santos and Roberta De Melo Reis, $1.09 million.

Martingale Ct., 10955-Cristena Bach and Clayton Yeutter to Jing Xie and Qixiao Tang, $1.7 million.

Rock Run Dr., 10813-Omid E. and Farangis S. Kia to Omid E. Kia, $332,853.

Sunrise Dr., 1706-Ronee A. and James C. Jarman to Andradige Prabhath Silva and Anar Umurzakova, $820,000.

Tulip Lane, 10515-Custom Elegant Homes Corp. and Neel Reddy to Jeffrey and Jessica Rum, $1.95 million.

Wooden Bridge Rd., 8900-Deborah K. Lear and estate of Arnold A. Lear to Asif and Norean H. Qadir, $850,000.

ROCKVILLE AREA

Azalea Dr., 853, No. 27-Jessica E. and Daniel E. Doll to Benjamin Earl and Debora Fernandes Stockwell, $355,000.

Beall Ave., 515-Claire B.M. Proffitt to Joel Martinez, $350,000.

Brewer House Rd., 10825-Joseph and Jennifer L. Spinelli to Riaz Zahir Farzan Mohammed and Keisha M. Sedlacek, $748,500.

California Cir., 6060, No. 202-Giovanna Maria Xavier Souza to Raghav Kotval and Maria Teresa Xavier Souza, $395,081.

Commonwealth Dr., 11423, No. 301-Richard Thomas Girards Jr. and Elizabeth Erb Cashin to Noha Gaber, $325,000.

Crossfield Ct., 5202, No. 117-Steven Todd and Shirley Barbara Holland to Umberto Preziosi, $205,000.

Fallsgrove Blvd., 214, No. D-Laura and Koshie Macias to Elaine C. Williamson, $365,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 505-Masako and Ayumi Inoue to Olivia Mary Evans, $395,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1911-Jessica Underwood to Matthew Panagos, $337,500.

Hampton Mill Terr., 10723, No. 214-Leslie Keane Ewing to Kelly Ann Denman Craig, $260,000.

Longwood Dr., 506-Sean A. and Breigh Anna L. Cather to Daniel Leon Menase, $375,000.

Monroe St., 4, No. 702-Angelika E. Cope to Alberto Figueroa-Garcia, $270,000.

Monroe St., 118, No. 310-Beni and Natalia K. Golani to Thomas A. Pratchios, $175,000.

Montrose Park Pl., 12001-Bernard I. and Bonnie E. Kogod to Kyun Hee Lee, $795,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1502-Ekram Miller to Hyung Suh, $572,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1226-Heather M. Barbier to Colleen Mary, Jonathan Ellis and Colleen Kapsch Massaquoi, $400,000.

Piccard Dr., 1624-Shilin Chen and Yuan Wang to Zhaoyong Li and Jianmei Chen, $578,000.

Renwood Lane, 11917-Jeffrey P. Lukasik and estate of Marilyn T. Lukasik to Alon Goldstein, $709,918.

Rockville Pike., 10308, No. 10308-Joseph A. Vivari to Iryna N. Zubkova, $257,000.

Rockville Pike., 11801, No. 1012-Joan P. David to Artak Manukyan and Danaya Torosian, $290,000.

Spring Dr., 12809-Lowell M. Sherman and Mary Lynn Portzer to Michael and Sonali Parry, $780,000.

Templeton Pl., 1429-Sergey and Tatiana Satskaya to Oliver Meinzer, $559,550.

Watkins Pond Blvd., 101, No. 4-201-Dorothy L. Bales to Natalie S. Cheung, $230,000.

Willow Tree Terr., 9902-Saira I. Ahmed to Nandini R. Sharma, $995,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Apperson Pl., 20004-Paul M. Campanella to Khoa Huynh and Phong Dao, $260,000.

Choctaw Ct., 19952-Joseph Nhan Chau to Arianna Rae Griffin, $285,900.

Eton Manor Dr., 11800, No. 202-Daivender Kumar and Kusum K. Mainigi to Christel Bull, $240,000.

Golden Meadow Dr., 19309-Sophia Mutamba and Brian F. Musekiwa to Sameh Elrahimy and Hend A. Mohamed, $500,000.

Halethorpe Terr., 11307, No. 212-Cristiane and Ederson L. Gislon to Althea Jones, $227,000.

Lake Spray Terr., 21107, No. 74-Farooque Nayyer and Siddiqui Meher to Bhushan Shamkant Shinde and Roshani Satish Patil, $334,999.

Twinflower Cir., 19602-Arian Development Corp. to Muhammad Tariq and Humaira Hussain, $270,000.

SILVER SPRING AREA

Columbia Blvd., 9506-Edward Lamar and Michael Leroy Reynolds to Tamika Odenia Cameron, $545,000.

Eastern Ave., 7923, No. 106-Paul Allen Welch and Janet Lynn Ferguson to Elizabeth Dickson, $308,000.

Grubb Rd., 8201, No. G-103-Michael Forscey and Reamy Ancarrow to Bruce Landerman, $312,000.

Newell St., 8045, No. 424-Maynard and Elaine M. Mack to Deborah Mae Zuckerman, $425,000.

Salisbury Rd., 2102-James A. Dutton Jr. and estate of Charles Everett Dutton to Ena Cefo, $599,900.

Warren St., 9411-Donald G. Collins to Diamond D. Dubose, $492,350.

TAKOMA PARK AREA

Clayborn Ave., 410-Susan E. Crowder to Laura Diane Ross and Joseph A. Radford, $420,000.

Hudson Ave., 609, No. 128-Linda A. Larson to Olesea Chitoiu, $217,500.

New Hampshire Ave., 7333, No. 212-Amanda J. Holliday to Cynthia Joy and Adam Hallberlin, and Joel Stanley Kanter, $240,000.

Roanoke Ave., 8216-Agnes and Alivizis Dimosthenis Giakoumatos to Michael Shawn and Tara Beth Myers Woods, $425,000.

Second Ave., 6521-R. M. Lapp to Marius C. and Meagan A. Jeffs Rossouw, $382,500.

TWINBROOK AREA

McAuliffe Dr., 1811-Eric Delgado to Tracy Chung, $428,000.

Tweed St., 1702-Stephen P. and Sonya Wahi Miller to Ashley D. Housel and Matthew W. Johnson, $399,999.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10929, No. 12-Joyce Godby to Julie A. O’Dell and Benjamin Stephen Walsh, $365,000.

Bluhill Rd., 12017-Lolita K. Smith Barnes to Julio A. Rivera and Zulma L. Navas Romero, $275,000.

Bybee St., 11235-Marissa Jones to Nombulelo Braiton, $372,000.

Dayton St., 11115-Cathy Del Duca to Jenny Jingjing Tang, $430,000.

Foley St., 12111-Dharmadas and Chandrika S. Hettiarachchi to Berta Vilma and Alan J. Diaz Vasquez, $355,000.

Glorus Pl., 3406-Lelfia D. and Agustin Umanzor to Deme Ergete Gurmu and Lydia Tsegaye Woldemariam, $785,000.

Hermleigh Rd., 406-Department of Housing and Urban Development to Chava M. and Aaron J. Orlofsky, and Eliyahu Szojchet, $425,000.

Julep Ave., 10424-Orin A. Saunders and estate of Victor E. Saunders to Andrew Pretel and Sabina Valencia, $470,000.

Mapleview Dr., 11409-James Albert and John William Sheranko to Nelson Cardenas and Elizabeth S. Rios, $290,000.

Pennydog Lane, 10504-Thomas A. and Amanda Riddle to Zachary Aaron Vida and Aubrey Lucia Mazzaferri, $402,250.

University Blvd. W., 1111, No. 1007A-Molly J. Horrocks and Kyle R. Benardos to Melissa T. Roy, $110,000.

University Blvd. W., 1111, No. 905-A-House Buyers of America Inc. to Henok Zeleke Mengistu and Menbere Mengistu Gebrehiwot, $157,900.

Winding Waye Lane, 1417-Doris K. and Ralph H. Thrasher to Adam T. McNeil, $458,350.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in March were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Morland Dr. S., 5732-Marcus and Mylissa Spiller to Michael and Sarah D. Gavalla, $479,250.

BRUNSWICK AREA

B St. E., 818-Austin and Lisa Krause to Julie A. and Lisa Carolyn Bellafiore, $257,000.

G St. E., 206-Don Jeffrey Fravel and Jeanette M. Rice to Maximo Merino Rivas, $265,000.

Orndorff Dr. W., 12-John L. Sexton to Scott Malone Weller Jr., $159,900.

Potomac View Pkwy., 409-Tori and James Price to James J. Ennis, $451,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Fry Rd., 3639-G. Kendall and Karen J. Gordon to James Harold and Tressa L. Bell, $430,000.

Shadywood Dr., 3855, No. 3A-Audrey E. Stoutamyer to Matilda Dougherty, $149,900.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alan Linton Blvd. E., 6546-D.R. Horton Inc. to Alexander W. and Terra R. Hoffman, $459,990.

Arwell Ct., 482-Fatuma Mohamed and Mohamed Dahir to Jose A. Medrano Arriaza, $219,000.

Basford Rd., 3708-Samuel O. Oji to Pedro A. Portillo Nuila, $290,000.

Britannic Pl., 6511-D.R. Horton Inc. to Cheryl L. Beatty, $344,000.

Chukkar Ct., 584-James B. and Laurie H. McMahon to Pratik Parajuli, $325,000.

Dover Ct., 5597-Federal National Mortgage Association to Esteban Gonzalez Venegas and Maria I. Flores Garcia, $174,900.

Huntover Lane, 624-Richard Paul and Rachel S. Verrill to Rebecca A. Yeboah, $400,000.

Judicial Mews., 7141-U. S. Home Corp. and Lennar Corp. to Zachary Andrew Charles and Diana Mercedes Kline, $288,765.

Millbank Ct., 1405-Allan and Jennifer Perkins to Yvonne Michele Mergner, $245,000.

Parkers Farm Lane, 7265-Edward L. and Shirley S. Spurrier to Danielle Marie and Tyler William Lawrence, $287,000.

Singletree Dr., 5691-Matthew and Mallie Elizabeth Toth Rydzik to Chau Quach and Loanthao Thi Le, $275,000.

Tivoli Rd., 611-Ramsey Group Corp. to Huaibin Wang and Jihui Yu, $225,000.

Woodhirst Ct., 5170-Charles F. and Diane A. Powers to Matthew C. and Erin M. Burke, $575,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bear Den Rd., 2250, No. 306-Thomas V. Francis and Gregory W. Campbell to Ellen West, $300,000.

Blue Heron Dr., 8202, No. 2A-Connie J. Taylor to Marisa A. Shockley and Paul S. Allen, $174,000.

Captains Ct., 8004-Pasquale Esposito to Charles R. and Micaela Maloney Spoonire, $296,600.

College Ave., 5, No. 1-Ellen West to Helen Belencan and Gary Smith, $475,000.

Fieldcrest Dr., 6158-Jeremy B. and Alaine M. Terrell to Miranda and Jordan K. Glass, $450,000.

Glen Valley Terr., 6260, No. 7D-Rachel S. Lepry to Anthony A. Magnanelli, $200,000.

Island Grove Blvd., 2628-Michael F. McDermott to Ramin and Rafat Izadi, $315,000.

Madison St., 364-Michael A. McGinley to Jermias Valencia, $225,000.

Mill Pond Rd., 208B-Matthew and Andrea Howard to Tonya M. Hamilton, $259,900.

Pinewood Dr., 1311-Thomas and Dana Hutchison to Marianne Lynn Janes, $240,000.

Quay Ct., 7988-Alan D. Kelly to Ronald Salvatore and Stephanie Michelle Parmiter, $259,000.

Stoney Creek Rd., 2469-Lakeview Loan Servicing Corp. to Archibold Kwesi Pitt-Adabie, $299,250.

Fifth St. E., 25-Hazel Goshen Corp. to Ivette Dupuis, $329,500.

12th St. W., 306-Gary E. Moeller and Susan E. Harwell to Donna A. Disciullo, $300,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bartgis Rd., 9841-Jeffrey Wayne Stull to Harry N. Shipe Jr., $285,000.

Biggs Ave., 627-Alisa Schaefer to Donald W. Gorman and Gail S. Martin, $355,000.

Edgewood Church Rd., 8327-Michael J. and Laine C. Muren to Brandon J. DeGuzman, $270,000.

Greenleaf Dr. W., 2272-Micahel and Anna Desimon to Autumn Leveridge, $410,000.

Indian Springs Rd., 8575B-Jared P. and Michelle M. Goodfriend to Todd A. and Teresa Vaughn, $577,626.

McClellan Dr., 101-Federal National Mortgage Association to Britania C. Smith, $300,000.

New Castle Ct., 105-Regina M. and Richard H. Blank to Phillip A. and Barbara A. Fogle, $222,500.

Spring Run Cir., 2006-Compass Re Solutions Inc. to My Ungjoon Noh and Juae Lee, $275,000.

Valleyside Dr., 1788-Ronald W. and Sheila L. Bushnell to Raymond and Andrea Rodriguez, $290,000.

Whiskey Creek Cir., 114-William Gibbs and Merrideth Wile to Yannie Alexandra Mbobda Mamga and Gabin Loumouamou, $229,900.

Whitehall Rd., 2102, No. 2C-Deborah A. Siers to Andrew and Tammi Vanlandingham, $160,000.

LIBERTYTOWN AREA

Green Valley Rd., 10801-Jeanette D. and Jennifer M. Cermak to Thomas I. and Debra R. Albaugh, $585,000.

Main St., 12019-C. John Eyler to David Termohlen, $300,000.

MIDDLETOWN AREA

Feldspar Ct., 7111-John M. and Juliann A. Omenitsch to Edward T. and Erika C. Spurrier, $435,000.

Larch Lane, 1-Ernest S. Krouse to Kevin John and Sarah L. Becka, $330,000.

Old National Pike, 1618-Adam N. Griggs to Hans T. and Heather Zwierstra, $245,000.

Stone Springs Lane, 202-Holly H. Liu to Paul C. and Ellen B. Kearney, $299,000.

MONROVIA AREA

Mid Lynn Ct., 4796-Jeffrey and Cheryl Y. Howard to Joseph F. and Kathleen B. Flanagan, $350,000.

MULLINIX AREA

Jacobs Rd., 13680-Matthew and Patricia M. Ginalick to Mark E. Souders, $870,000.

Mater Way, 13981-KTS Enterprises Corp. to Robert E. and Jessica K. Veals, $586,000.

Peddicord Rd., 14654-Jay and Phillip D. Keller to Loren E. and Anthony J. Groves, $480,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Accipiter Dr., 6780-Robert C. and Jennifer A. Shaffer to Brett Alan and Ximena Lila Rice, $504,000.

Drexal Ave., 5817-Rufus P. Hebron Jr. to Richard P. and Rachel S. Verrill, $465,000.

Joseph Ct., 5638-Deutsche Bank National Trust Co. to Thomas B. Trott Jr., $188,720.

Mussetter Ct., 5775-Laura A. Eyler to Michael Copeland and Christin Marie Sipocz, $325,000.

Panorama Dr., 11272-Edward E. Cohen to Troy and Kimberly Gladhill, $530,000.

Royal Oak Dr., 110-Michael Burchick to Leigh Anne Brader, $299,900.

Whistling Swan Way, 6818-Eric S. and Susan Carol Brown Dubbin to Paul L. Maylone and Deva Sharp, $362,500.

Woodrise Rd., 6879-Mary Louise Thompson to Nichalas Edward and Adriane Elaine Shell, $480,000.

POINT OF ROCKS AREA

Gibbons Rd., 1630-Mark R. Nowicki and Debra Babarsky to Dominic J. Rizzo, $360,000.

THURMONT AREA

Easy St., 10-Carol A. Haag to Hayley Meredith Stankan, $234,900.

URBANA AREA

Aberdeen Way, 3908-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Justine Niamke, $479,900.

Carriage Hill Dr., 3606-Nancy B. Skinner to Charlton L. and Valerie L. Kilgore, $279,000.

Hedwig Lane, 8479-MS Gladhill Farm Corp. to Famatta Koenig and Sarne Paasewe, $313,750.

Tabard Lane, 3563-Miguel Villegas to Mohamad Sabra, $377,000.

Virginia Lane, 8218-House Buyers of America Inc. to Margarito A. Reyes and Lilian R. Romero, $325,000.

WALKERSVILLE AREA

Adventure Ct., 8504-John T. and Gail M. Mathews to Tyler C. and Alexis N. Johnson, $309,900.

Creek Walk Dr., 223-John and Cheryl Kenney to Roderick D. Williams and Heidi A. Bauer, $400,000.

Grantham Ct., 101-Lanre S. Adeyeye to Julianne Elizabeth Bonebrake, $235,900.

Moon Maiden Ct., 6-Residential Value Corp. to Amilcar Daniel Guerra, $189,900.

Sandstone Dr., 231-Brian J. and Darlene D’Arcy to C. Larry and Judy W. Riggs, $345,000.