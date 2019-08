Montgomery County

ASPEN HILL AREA

Arctic Ave., 14105-Denis John Curtin to Herrelin Porteria Parin and Keith Santiago, $435,000.

Bel Pre Rd., 4728-Diane Baker Zurenko and Suzanne Baker Leon to Andres Adrian Amaya Sanchez, Corina Ivette Amaya and Pedro Luis Villalobos Deras, $448,500.

Federal St., 4203-Paul Wohlford to Elva E. Benitez, Susana Correa-Salazar, Griselda Belen Gil Ayala and Juan Carlos Huitron Vazquez, $320,000.

Grenoble Ct., 4506-Bfam Properties Corp. to Jose Anibal Hernandez Martinez and Manuel De Jesus Hernandez, $410,000.

Levada Terr., 4809-Helen L. and Elzie B. Bullington to Naveed and Tariq Awan, $418,500.

Narcissus Way, 15440-Ronald A. and Sharon K. Weston to James E. and Elina S. Farnsworth, $610,000.

Rosecroft Rd., 15221-Blake K. Kaplan and Christen C. Rives to Jay M. and M. Ann Gutierrez, $557,500.

Turkey Branch Pkwy., 13100-Marcus J. and Nicole M. Anderson to Daniel B. Rohrer, $399,000.

BETHESDA AREA

Armat Dr., 7201-Frances P. and Robert Michael McCullough to Robert Michael Stern, $1.77 million.

Brook Lane N., 8315, No. 2-301-Arlene and Michael Nathan Sharpiro to Kirill Valentine Boyko and Kira Cherneko, $373,250.

Burdette Rd., 8300, No. 614-Adeline F. and Koob Veneman to Tomajean A. Haugerud, $899,000.

Chalfont Pl., 4426-George G. Clarke to Michael Johnson and Manuel Jose Villena Gallardo Jr., $996,000.

Crescent St., 4808-David D. Shullman and Katherine A. Radi to Mary Elizabeth Manfreda, $1.02 million.

Edgefield Rd., 4711-Newlin T. and Robin P. Morgan to Mark L. and Melissa P. Kelly, $759,900.

Glenbrook Rd., 7609-Christine Coffey Ryan to Jennifer S. and Kenneth R. Possenriede, $2.45 million.

Greentree Rd., 6710-Jay R. and Julie E. Rosenblatt to Nadia Elisabeth Scharen Guivel and Sergio Monaro, $1.9 million.

Hollins Dr., 6214-Karl and Lisa Malik to Shyam Kannan and Sharmila Sandhu, $805,750.

Kentbury Dr., 8211-Anthony C. and Mary K. Lyddane to James A. and Rachel C. Loreto, $1.25 million.

Lambeth Rd., 5625-Edward Alden and Fiona James to Yalda K. and Kia K. Ghamarian, $875,000.

Marjory Lane, 6501-James P. Davenport to Lukas and Lyudmila Valeryevna Casey, $736,000.

Montrose Ave., 10413, No. M-Nalini Berry and Nalina Corcy to Uday Berry, $225,000.

Ogden Ct., 5818-Timothy C. and Tonya T. Finton to Delbert Quentin Wilber III and Andrea Leigh Messina, $999,000.

River Rd., 8121, No. 431-Quarry Springs Associates Corp. to Gail P. and Jeffrey Lee Mendelson, $1.95 million.

Rolston Rd., 5908-Robert A. and Lori A. Maggin to Adam S. Harris, $1.6 million.

Snow Point Dr., 10406-Shahid and Urusa A. Salman to Akhlaq Khan and Bushra Khalid, $1.01 million.

Temple St., 6102-Eduardo F. Simpson and Carla Teresa Sarmiento to Remy and Helene Faures Fustel De Coulanges, $1 million.

Wapakoneta Rd., 5316-Maury E. and Karen Zanoff to Joshua Howard and Jennifer Wigman Feinberg, $2.06 million.

Westlake Terr., 7401, No. 1012-Judith B. Saks to Cassie Xiaomei Yang and Yuchao Shang, $245,000.

Weymouth St., 10676, No. W-2-Kimani Clark to Paule V. Joseph, $237,000.

BOYDS AREA

Chrisman Hill Terr., 21209-Tony Tu and Kun Cha Hong to Charles G. and Kathleen M. Windle, $640,000.

Kings Crossing Blvd., 14241, No. 404-Harriet A. Maroules to Jung Kil and Mi Sook So, $166,500.

BROOKEVILLE AREA

Gold Mine Rd., 2305-Thomas Whitfield and Jeannie L. Athey to Steven H. Rappaport and Gina M. Angiola, $706,875.

BURTONSVILLE AREA

Airdire Ct., 3723, No. 5-49-Velica Steadman to Kellana Latese Debruce-Williams, $269,900.

Dunes Way, 3902-Idalia V. Rosado Torres to Teferi Gebremariam and Tinbit Dagne, $355,000.

Hollyhock Way, 14509-Deborah J. Kempl to Trung Thanh Vo and Huong Thi Nguyen, $415,000.

Leatherwood Terr., 4363-Antoinette Eyombo to Mallima Girma Birru and Deble Gudeta Lefe, $310,000.

Old Columbia Pike., 14701-Michael J. and Wanda L. Kemp to Em Hoang Vo, We Gia Chau and Quynh Hoang Ly, $414,500.

CABIN JOHN AREA

81st St., 6614-William L. and Janice G. Neudorfer to Cord H. Schlobohm, $1.36 million.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Brantford Ave., 1106-Victoria Graham and Ruth A. Lockhart to Sanyu M. Reason, Derrick Reason and Jeanette L. Newby, $469,000.

Carriage House Dr., 11788, No. 53-Jayne McKenzie to Cheri A. Bermudez, $135,000.

Eckmoor Rd., 12802-Ruben Salmeron and Nidia Montecinos to Rawlings Tcho Ngambu, $470,000.

Kilkenny St., 3320-Charles S. Flynn Jr. to David Timoteo Gomez Rosales and Felix Joel Gomez Loayes, $375,000.

Northcrest Dr., 1507-Jose A. and Cecilia M. Burgos to Tsige Woldemariam, $455,000.

Riviera Terr., 13119-Glenn J. Perry and Lana Ogram to Dana V. and Sorin D. Cazacu, $630,000.

Sir Thomas Way, 13603, No. 2-B-43-Bruce D. Verduyn to Charles Dotson III, $203,000.

Venetian Rd., 13121-Andrew J. and Maureen T. Kugler to Joseph and Blessing Huesmann, $585,000.

CHEVY CHASE AREA

Cedar Pkwy., 5914-John T. and Marilyn B. Montgomery to Alexander M. Nephew and Kathryn B. Doyle, $3.15 million.

Friendship Blvd., 5500, No. 1101N-Pei Wen Chen to Shanaz Devisti Moghandari and Zahid Alimi, $197,000.

Hesketh St., 121-Sarah Courtney and Audrey Lewis Kinter to Christopher A. and Victoria W. Knopes, $1.44 million.

Lynwood Pl., 8511-Melissa Landau Steinman to Margaret P. Holmes and Phillip H. Lam, $971,500.

CLARKSBURG AREA

Clarksmeade Dr., 23730, No. 302-Lisa Sarah Tart to Neil Guangyao Yang and Hsin Hao, $215,000.

Honey Hill Lane, 22327-John Bendana to Parinita Ayya and Raghavendra Uppala, $435,000.

Newcut Rd., 22961, No. 1651-Rama Rajaie to Paul Eduard Guansing and Rufina Carlos, $305,000.

Rainbow Arch Dr., 23401-Patrick A. and Megan Quinn to Alexander Parakesyan, $375,000.

Windsong Lane, 13203-Osmar J. and Maura Brenes to Eugene K. Zormelo and Eunice A. Afeti, $550,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Bryants Nursery Rd., 700-Nan Jiang and Guilling Hu to Laura E. Marler and Matthew W. Rice, $600,000.

Fairlawn Ave., 15101-Ernest M. Carr to Krasimir Ivanov Nachev, $550,000.

Marine Dr., 14416-U.S. Bank and LaSalle Bank to Seied Mehdi Mirzaei, $321,000.

Watergate Rd., 15212-Dara Falk Castle and Daniel G. Falk to Timothy B. Owen and Rebekah Harrison, $474,700.

DAMASCUS AREA

Gue Rd., 9226-Song Chu to Nicolas P. Fanelli and Michelle L. Wessel, $390,000.

Moyer Rd., 9801-Eric J. Rommal to Matthew E. and Shauna R. Pier, $445,000.

Ridge Manor Terr., 10101, No. 2000-D-Timothy A. and Linda E. Gilbert to Javier Herrera Guardado and Alejandra Herrera, $180,000.

Wright Rd., 25705-Robert Douglas Lindsay to John Brock, Courtney Elizabeth and Darrel L. Longest, $249,000.

DERWOOD AREA

Glen Oak Ct., 6712-William John and Donna Margaret Duce to Daniel P. Hayden and Kathryn E. Dadourian, $510,000.

Muncaster Rd., 18816-Kathryn Paulhus Fain to Nga Bich Tran and Klaus Johann Buchegger, $423,000.

Park Mill Dr., 17804-John N. Herndon and estate of Betty J. Herndon to Sriyani Kennedy, $460,000.

White Cliff Terr., 7709-Jian Qing Wu and Baolan Liang to Lauren A. Hirao, $380,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Biltmore Dr., 9521-Francis and Elaine Raue to Jeffrey V. and Gabriela S. Trainor, $503,500.

Curran Rd., 9505-Frank C. Salamone and Manuel Quinones to Kai and Jason H. Parker, $430,000.

Hoyle Ave., 10910-William A. and Cheryl A. Hamilton to Kyleanne Margaret Hunter and Shane Keith Demars, $655,000.

Manchester Rd., 8706, No. 5-Elizabeth A. Blair to Lizbeth Z. Perez, $255,501.

Ocala St., 9507-Wirach Pheng La Or and S. Joan Murphy to Anthony C. Launi and Kurtis Miller, $305,000.

Saybrook Ave., 9522-Daniel E. Medina and Charlene E. Johnston to Michael Nathan, Arlene Rachel and Dina Yael Shapiro, $625,000.

Tenbrook Dr., 10118-Bradley J. and Laura C. Allebach Nichols to Joseph D. Maioriello and Andrew Michael Moon, $450,000.

Wayne Ave. E., 403-Claire J. Milam and Gerber Edilberto Gonzalez to Almaz Essayas Nebyou, $473,500.

GAITHERSBURG AREA

Christopher Ave., 405, No. 40-Department of Veterans Affairs to Dmitry Golobov and Marina Eremenko, $131,500.

Elioak Terr., 7646-Ehelbert V. Bampoe and Huweida Shariff Addo to Ana Cecilia and Francisco Ernesto Guillen, $260,000.

Framingham Dr., 19729-Juan M. Cardenas to Sean Reeves and Elizabeth Cocker, $295,000.

Hummingbird Terr., 9220-Michael E. and Eveleen G. Eaton to Lolita Dessire Gonzalez and Joelvin Soe Chiguil, $311,000.

Labelle Lane, 9218-Realty American Investments Corp. to Dairon Duran Marrero and Jessica D. Poveda Sandino, $294,000.

Poplarwood Pl., 629-Rafael Ignacio and Linda Marie Font to Joseph Khalil and Antoine Zammar, $418,000.

Sandy Lake Dr., 19406-Maria Dude to Yinghui Tong, $292,900.

Streamside Dr., 18322, No. 302-Domingo Retana to Maria Esther Llorente, $180,000.

Travis Lane, 1004-Shankar Jagadeesh and Amshu Siddalingaswamy to Rose Agnoung, $319,900.

Wheatfield Terr., 19220-Aaron J. Schetter and Tiffany A. Wallace to Joanne Melendez and Christopher Michael Carey, $522,000.

Whispering Wind Ct., 646-Eric B. and Cynthia Hamilton to Xiomara C. and Yecenia E. Franco, $281,000.

Woodland Rd., 100-Jenny S. Gregory Cerulli to Julio H. Romero and Jose H. Saravia, $320,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Amber Tree Ct., 806, No. 30-Karen B. Padgett to Aya Asherov, $278,950.

Bayshore Ct., 4-Camilla W. Barror to Golnaz Ziaee, $435,000.

Bondy Lane, 15700-Peter B. Carstensen to Richard J. and Laura Giroux, $649,900.

Coral Reef Dr., 530-Prabhati and Radharaman Ray to Yuxue Liang, $350,000.

Curry Ford Lane, 904-Peter Yim to Jo Elle Weech, $377,000.

Dufief Dr., 15108-Howard and Sharon Weinstein to Evgeniya Volkova and Konstantin Tsetsarkin, $560,000.

Forest Preserve Dr., 126-Xun Liu and Shaojie Weng to Vera-Liza and Rodolfo Samson, $635,000.

Helene St., 566-Mary M. Scott to Cheng-I Chen and Li-Ting Luo, $568,260.

Leatherleaf Ct., 15-Ei and Hsiu Yen Chen to George and Jisha J. Mullonkal, $685,000.

Moran Dr., 13405-Stuart H. and Debra J. Anolik to Harpreet Singh and Jasween Sandhu, $750,000.

Orchard Dr., 13-Libra Investments Corp. to Paloma Lucia Fuentes, $343,000.

Pleasant Meadow Ct., 14204-Qing Min Wang to Xian Xin Wang and Yue Yun Lin, $600,000.

Quince Orchard Blvd., 860, No. 102-Kimeera Y. and Prasad Y. Rao to Manmohan Singh Dhingra, $76,000.

Rollinmead Dr., 15102-Jones W. and Tamara G. Bryan to Giuseppe Izzi and Leticia Maria Mirwald, $980,000.

Timberbrook Lane, 121, No. 202-Susan A. Sprague to Jigisha Trivedi, Bijal Shah, and Heena and Pathik S. Thaker, $280,000.

GARRETT PARK AREA

Rokeby Ave., 11200-Thomas Patrick and Lesley R. Maloney to Jill Neustadt Costa, $758,000.

GERMANTOWN AREA

Beaconfield Terr., 20334, No. 104-18 Armatho Nesty Group Corp. to Gonzalo Robert Correa, $162,900.

Bridger Dr., 13019, No. 1504-Cindy C. Villavicencio and John Novinsky to Bastian Frehse, $295,000.

Climbing Ivy Ct., 11-Ali Reza Nasle Sohrab and Sepideh S. Dadras to Rexford and Esther Ampofo, $315,000.

Crystal Rock Dr., 19912, No. 1-Alex Menendez to Marvin Miller Jr., $250,000.

Grotto Lane, 19011-Mary I. Burke to Margaret N. Mukande, $320,000.

Hickory Tree Way, 12421, No. 133-Patrick T. and Susan K. Barton to Kevin Guzman Iglesias, $143,200.

Jump Dr., 14032-Richard P. and Mary E. Tyner to Ashishkumar H. Patel and Bijal Modi, $327,000.

Little Star Lane, 18607-Banura Annet to Guirguis N. Tadros and Mary Ibrahim, $380,000.

Noble Oak Dr., 19000-Rajesh K. and Seema Dhingra to Dante G. and Patricia M. Preciado, $560,000.

Pine Ridge Ct., 11, No. 13-6-Deutsche Bank National Trust Co. and PNC Bank to Edith Paz Menendez, $182,000.

Shadyside Way, 20530, No. 50-4-Kay M. Meyer to Kevin L. Cheeks, $160,000.

Shore Harbour Dr., 20408, No. 5-C-Tracy Williams Dupree to Jennifer Kay Ryan, $225,000.

Spring Meadows Dr., 15005-Douglas Steele and Bernice S. Theurer to Luiz A. and Janine E. Gonzaga, $675,000.

Steeple Pl., 19032-Mark A. and Carrianne M. Smith to Nicholas and Wendy Guadalupe Almario, $389,000.

Timko Lane, 18385, No. 83-Estefania Kiesler and estate of Emiro Rios to Jesus S. Martinez, $187,500.

Westend Ct., 20002-Kenneth Warner to Marvin A. Amaya Gutierrez and Jacqueline Vanessa Ruiz, $266,000.

Whitechurch Ct., 64-Michael T. and Deborah G. English to Franklin Javier Henriquez, $230,260.

KENSINGTON AREA

Aurora Dr., 5000-Kevin F. and Shawn K. Vorndran to Scott Jay Bojan and Leslie E. Fingerhut, $714,000.

Casper St., 10717-Deborah H. Bryant to Trevor C. and Brittany Demercado Witcher, $365,000.

Decatur Ave., 4002-David Braidich to Dinh N. Chung and Kwong C. Lo, $535,000.

Glenridge St., 4026-Patrick E. and Janet M. O’Donnell to Douglas R. and Deborah M. Palmer, $1.3 million.

Jutland Rd., 2801-Juliana A. Parker to Kathryn B. Walters and Matthew Augustin Conte, $535,000.

Plyers Mill Ct., 3513-Jin Sung and Julie McYoung Mo Kim to Karen M. Fadely and Dylan Craig, $660,000.

Stillwater Ave., 11100-Kevin Gerard and Laura L. Hessler to Lisa M. and Karl F. Malik, $1.11 million.

Westbrook Lane, 4405-Cosgrove Enterprises Corp. to Allison Stone and David Gordon Michaels, $875,000.

LAYTONSVILLE AREA

Etchison Dr., 24605-Jaime and Karl Kemp to Alicia G. Gonzalez Gaitan, Juan J. Gonzalez and Rodolfo Salo Medrano Hernandez, $367,000.

Ripplemead Dr., 21517-Kevin L. and Marylee C. Holt to Bruce William, Bobby W. and Martha L. Smith, $825,000.

Woodfield Rd., 22200-Thomas L. Harlow Jr. and estate of Marjorie E. Seek to Robert M. and Donna Sue Herbert, $357,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Beaver Ridge Rd., 20617-Ismael Ernesto Buseo to James T. and Meghan R. Heeres, $446,000.

Brassie Pl., 19439, No. 101-Taylor A. Gibbons and estate of Christine Kay Martin to Yesenia P. Gaitan, $150,000.

Club House Rd., 19307, No. 102-Shane R. and Melissa Scott to Stephen Ouellette, $120,000.

Hellingly Pl., 9843, No. 80-Aaron Ray Krens to Marion E. Stecklow, $132,900.

Horizon Run Rd., 9652, No. 19-B-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Sonia G. Flores, Yanet L. Guerra and Josefa Espinoza Orue De Guerra, $201,000.

Lea Pond Pl., 20226-Jose Luis and Loide Souza Maranho to Olimpia Fernandez, $275,000.

Mills Choice Rd., 19056, No. 1-Safiya Hamit to Grover Moreno, $82,000.

Royal Bonnet Cir., 18018-Hongqing Qin to Susan Chen, $269,900.

Silverfield Dr., 19905-Joseph R. Strasnick to Jessica L. and Dean R. Speer, $415,000.

Stedwick Rd., 10004, No. 103-Howard E. and Margaret P. Noyes to Christopher Sean Ruark, Rebecca Martha Shwalb and Linda Ruark, $173,000.

Walkers Choice Rd., 18732, No. 2-Daniel E. and Lorraine M. Strickland to Jose J. Henriquez, $95,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Cottrell Terr., 9946-Victoria Jane Brewer to Nelson A. and Iris I. Mondragon, $300,000.

Piney Branch Rd., 8830, No. 1212-Sharon Tabb and estate of Percell Winslow Tabb to Jacob Kames, $150,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Alderton Rd., 14220-Imelda D. and John A. Watkins to Santos Alexis Alvarado, $480,000.

Bel Pre Rd., 3946, No. 2-Sonia M. Batres to Alison G. Brown, $129,000.

Bluhill Rd., 12603-Khin Aungthein to Matthew T. and Sophie B. Odell Yates, $390,000.

Clara Downey Ave., 3850, No. 43-Calatlantic Group Inc. to Patrick Khoury, $360,000.

Dean Rd., 12912-Elizabeth B. Fuhrman and Yvonne K. Kedoin to Michael J. and Catherine A. McKiernan, $405,000.

Doc Berlin Dr., 3825, No. 24-Calatlantic Group Inc. to Priyamvada Anil Goyal, $375,000.

Edelmar Terr., 3615, No. 131-Pamila J. Brown and estate of William Brown to Janice Nichols, $322,500.

Finsbury Park Dr., 3708, No. 51B-Freda Marie and Henry Lawrence Schneider to Alexandra Michaels, $249,900.

Glade Dr., 15121, No. 13-2F-Gary S. Persinger and estate of Margaret M. Cross to John H. Gravlin and Patricia McDonald, $100,000.

Greenery Lane, 2301, No. 104-5-Marlene S. Robbins to Simon G. Atena, $174,500.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-824-Bruce S. Fried and estate of Helen Fried to Julia E. Usatin, $195,000.

Joseph Mill Rd., 11504-Marco and Tina Clara Leone to Jose H. and Erick Eduardo Guajaca Mayorga, and Doris Lizeth Mejia Diaz, $360,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 223-Nathan Tash and estate of Norma Becker Tash to Arthur B. and Hazel M. Brisker, $175,000.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. 114-Pavel J. Pechacek to Martin H. Brodey, $350,000.

Longmead Rd., 2001-Noddie B. and Eva C. Barrion to Syed Ali Hussain Lahooti and Sana Ali, $590,000.

Piccadilly Rd., 14225-Pastor F. and Maria Lara to Amang Surya Sukasih and Ismi Juswantini, $545,000.

Regina Dr., 2905-Stephen D. and Alesia M. Damiani to Sanjoy Ghosh and Annyck Jeanne Helene Hamez, $690,000.

Tremayne Terr., 3804, No. 22-380-Emily Downing to Theresa O. Atta and Franklyn Ifogah, $293,000.

OLNEY AREA

Clovercrest Way, 2811-Jaymes F. and Jessica L. Bernhardt to Mahlet A. Ali and Tariku A. Hailu, $430,000.

Lindenwood Dr., 2714-Gary A. and Kelly D. Boswell to Zachary O. and Karolina J. Walters, $600,000.

Mount Olney Lane, 4025-Nicholas and Maria Louise Mondell to Jenny Hakun, $459,900.

Rolling Meadow Way, 18020, No. 276-Michael Duff and estate of Donald A. Duff to Theodore A. Boone and James D. Ehrenfried, $191,000.

Tothill Dr., 4930-Marc W. and Marilyn G. Robboy to Jeanne and Ramy Serour, $525,000.

POOLESVILLE AREA

Bennett Way, 17005-Churchill Classics Corp. to Collins Okley Otoo, $769,823.

Soper St., 17320-Maximiliano Vasquez and Mirna P. Macias to Joseph Michael and Erin Elizabeth Adelsberger, $458,000.

POTOMAC AREA

Albermyrtle Rd., 11206-Saied Tadayon and Mahnaz A. Dean to Fan and Mike Yang, $1.9 million.

Bentridge Ave., 9430-Judith N. Law to Leandra M. and Ronald W. Knight, $607,000.

Coddle Harbor Lane, 7614-Janet Falk to Ashley Castillo and Matthew Ibarra, $545,000.

Cranford Dr., 9104-Jose L. and Irene F. Bascunana to Jian Song and Bing Xia, $955,000.

Enid Dr., 11810-Paul A. Buckman to Sami Helou and Dema Assaf, $640,000.

Gregerscroft Rd., 11717-Thomas J. and Mary Corinne Lynch to Amanda Eden and Ryan Patrick Kaiser, $775,000.

Holly Hill Pl., 10237-Wadih Atiyah and Angela Vidmar to Jaclyn Goldberg and Jason Blindauer, $1.22 million.

Masters Dr., 7109-John A. and Alicia M. Phillips to John Walter and Kristen Scharer, $1.07 million.

Orchard Way S., 6-Ann C. and James D. Santini to Rebecca H. and Kevin Derwin, $940,000.

River Rd., 11620-Matthew D. and Roya B. Pilcher to Ryan David and Laura Poole, $799,000.

Stable Lane, 10601-John C. and Patricia C. Foreman to Anthony Anderson and Alicia Catherine Mast, $1.18 million.

Tara Rd., 11000-Gail S. Himelfarb to Handel Lee and Jennifer Xiaoli Yang, $1.25 million.

Twining Lane, 11533-Jay H. and Miriam Weiner to Tianyan Huang, $1.33 million.

ROCKVILLE AREA

Antigua Terr., 10846, No. 63-Michaela Muffoletto and estate of Harvey Lieber to Sarah C. and Christian J. Brady, $345,000.

Bargate Ct., 11933-Wike M. and Ashley K. Kaiser to Dorian and Maribel O. Bregu, $551,000.

Bou Ave., 5750, No. 1410-Vadim and Boris Zhitnitsky to Sahar Mohmmadi, $353,000.

Calabash Lane, 14103-Jian Jun Zhang and Zhong Zheng to Chitra Rajaram, $665,000.

Casey Lane, 536-Katharine S. Fairhurst to Phyllis S. Cole, $594,900.

Crabb Ave., 511-Stephen M. and Emily E. Chesterton to Lindsay Conway and Brian Galland Sims, $375,000.

Currier Dr., 313-Elinor C. and Carlos E. Caban to Genqing Liang and Hongmei Zhao, $662,000.

Fallsgrove Dr., 524-Raymond B. Snowden to Thomas Manos Bajis and Maria Despina George, $539,900.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1202-David Andrew Riedman to Ickho and Mijung Kim, $253,500.

Havencrest St., 909-Adam Seth Hordell and Samantha Beth Burka to Daner Li, $530,000.

Hurley Ave., 417-Azizollah and Ziva Azhdam to Mohammad Asif and Sharmin Malek, $705,000.

Longwood Dr., 517-Henry Nash and estate of Bernadine Fain Dyer to Mary Ann Lange Bishop and Karen B. Rohan, $305,000.

Monroe St., 8, No. 301-Susan E. Leiter to Rommie Navylia Abele, $238,500.

Monroe St., 118, No. 1406-Ronald L. and Diana L. Marchitelli to Guillermo Suarez and Ana Maria Valencia, $132,600.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 114-Ronald S. Park to Alvin Shi Chang Hua and Xinyue Liu, $437,000.

Old Georgetown Rd., 11750, No. 2303-Cord Hartwig Schlobohm to Cornelia D. Cudrici, $417,999.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1310-Alanoud and Isaac D. Congedo to Yan Jin, $407,000.

Randolph Rd., 4807-Juan J. Orozco and Yader J. Orozco Avalos to Suphak Nuanthao, $515,960.

Reserve Champion Dr., 801, No. 17-305-William C. Nickel to Ricki I. and Thomas J. Curry, $365,000.

Rockville Pike., 10500, No. 1408-Linda A. Phillips to Ke Cheng and Yaqi Zhou, $155,000.

Saint James Rd., 12616-John Joseph and Cita Marie Furlani to Lin and Kristen Marie Tu, $719,900.

Sterling Dr., 15402-Dorinda Smith to Joseph Q. and Victoria R. Eperjesi, $585,000.

Troy Rd., 11118-Robert J. Gulakowski to Steven Jay Varabkanich Jr. and Thomas Edwin Baxter IV, $510,000.

Weeping Cherry Dr., 14037-Sylvia M. Williams to Charles and Vera Lewandowski, $1 million.

Winding Rose Dr., 493-Howard Lee and Jill E. Speisman to Cassandra Albano and Michael W. Edwards, $605,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Deep Run Ct., 19217-Michael W. and Kaley M. Henry to Harold D. Zevallos and Jennifer J. Lazaro Ceron, $260,000.

Eton Manor Dr., 11824, No. 201-Sean Zhang to Mario Fernando and Ruben Dario Quiroz, $217,000.

Grassy Knoll Terr., 11000-Adam C. and Kristen M. Bush to Ivan Zapata Lazo, Maria Del Rosario Zapata and Yahaira F. Martello Moreno, $525,000.

Herefordshire Way, 11418-Alicia Hawley to Armita Karimi and Shima Etezadi, $255,000.

Milestone Manor Lane, 12200-Gwendolyn C. Dorsey to Austin Vershel, $489,000.

Songbird Lane, 12101-Pen & Ava Associates Inc. to Jason and Tiffany Thornton, $525,000.

SILVER SPRING AREA

Belmont Ct., 7-Jonathan L. and Gina Rothbaum to Sugeily Y. Fernandez and Erick C. Soto, $634,900.

Cedar St., 8203-Rommel E. and Silvia C. Moreno to James R. Herald and Margaret L. Prejean, $502,000.

Dartmouth Ave., 709-Kevin H. and Tiphane P. Turpin to Sarada K. Peri and Naseem S. Khuri, $790,000.

Ellsworth Heights St., 43-Eugenio F. and Lori A. Parisi to Meghana Chalasani, $845,000.

Thayer Ave., 516, No. 1-Jill A. Fischer to Jennifer Spring Coggins, $129,000.

Wayne Ave., 930, No. 704-Vali and Nesa Nourmohammadi to Adenike Opeoluwa Onagoruwa, $245,000.

13th St., 8005, No. 401-Emmarie K. Deputy to Tihtena Mekonnen, $279,999.

TAKOMA PARK AREA

Elson St., 1308-Marketpro South Inc. to Martha J.M., David V. and John H. Holdridge, $430,000.

Lee Ave., 111, No. 104-Joana Bragg to Miranda M. Rivers, $184,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 1016-Mary Ann Chiampa to Miles Alexander Jenkins, $185,000.

Sycamore Ave., 7110-Joan Marsh to Emily and Trevor Chaloux, $975,000.

TWINBROOK AREA

Broadwood Dr., 1119-Susanne Bledsoe to Meegan Kelly, $378,000.

Grandin Ave., 1314-U.S. Bank and Fay Servicing Corp. to Jennifer and Arthur Bildman, $381,500.

Vandegrift Ave., 5912-Jacob and Golchehreh Azhdam to Fred Marco P. Magdaug and Maria Patricia L. Fernando, $475,000.

WHEATON AREA

Arbor View Rd., 1534-Dustin M. and Jolanta Kryspin Watson to Katya Lucia Chambergo and Ever Tolentino, $475,000.

Blundon Dr., 9900, No. 10-303-Chloe and Colinette Waugh to Kalyn Blueitt, $225,000.

Cobble Hill Ct., 4-Bin-Giang Cheung and Dao-Chai Lo to Lindsey L. Turnbull, $480,000.

Galt Ave., 11311-Arnoldo E. Huaiquil to Manuel P. Lopez Jr., $370,000.

Hardy Ave., 2809-Jenifer Huestis and Jeremy S. Boss to Ramano Alexis Quashie and Vanny Bun, $399,900.

Insley St., 10304-Shari Lynn and Kelly M. Handerhan to Angela A. and Paula Umanzor, $370,000.

Kingswell Dr., 2817-Omar A. and Daysi M. Espinoza to Kathryn A. McGuckin and Normen T. Wuertz, $411,000.

Leslie St., 10300-Elizabeth Falloon and estate of Selma D. Falloon to Sara Wilensky and Patricia Manha, $518,500.

Northwood Terr., 629-Zong Ai Wu and Yan Jin Chen Wu to Delmy F. Rodriguez, Rene C. Bernal Andrade and Rafael Mauricio Rodriguez, $396,550.

Saw Mill Ct., 12020-Vanessa McKenzie to Brook Degef and Gelila Gebrehiwot, $450,000.

University Blvd. W., 1111, No. 1114-A-Edmund H. and Frances B. Feldman to Kimberly Salter, $117,000.

University Blvd. W., 1121, No. 1011-B-Abigail J. Salazar to Cheng Kuan Lin, $115,000.

Frederick County

BRUNSWICK AREA

K St. E., 504-Landmark Investment Properties Corp. to Marisa and Jonathan Frye, $260,000.

Potomac St. E., 427-Julia Andrews Williams to Michael Francis Gretz and Yannet Marie Lathrop, $233,000.

Volunteer Dr., 1402-Robert A. and Jennifer A. Franey to Michael Bryan Horn and Caroline Elizabeth Lefevre, $398,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Broad Run Ct., 2391-Ian and Holly Lynn Jenkins to Deborah Johanna Martens and Donald E. Pugh Sr., $415,000.

CLARKSBURG AREA

Jennifer Ct., 2400-Deutsche Bank National Trust Co. to Justine and James Gagnon, $363,300.

EMMITSBURG AREA

Provincial Pkwy., 41-Natasha J. Doan to Justin K. and Ashlie M. Hitchcock, $155,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Acacia Ct., 6838-Barbara A. Colunga to Michael W. Hale, $219,900.

Allington Manor Cir. W., 9059-Bruce Allen and Stephanie Jan Lipson to Sean D. and Nikki E. Henry, $345,000.

Catalpa Rd., 7073-Julie A. Trail and estate of Norma Jean Ward to Sandra Buck, $317,000.

Crabapple Dr., 5692-Samuel L. Osborn to Don E. Rippy, $225,000.

Eisenhower Dr., 574-Marie A. and Tiffanie Thorogood to David Ball and Jingyi Li, $232,500.

Finnical Way, 4851, No. 2-Deborah Vandepoll to Jose and Lily Rosa Mercado, $240,000.

Hiteshow Dr., 4794-NVR Inc. to Courtney Spahn, $349,770.

Jefferson Blvd., 6641-Janet D. and Andrew D. Arnold to Rolf E. and Alexandra Metral, $312,000.

Lavender Plaza, 5701, No. C-Joseph P. Lucas to Ellen Awoyemi, $122,000.

Newton Dr., 6430-Caitlin and Jonathan Harris to Julie Kpotivi and Noel Ama, $349,500.

Primus Ct., 559-Stacey M. Billek Phillips to George Nana Oduro, $254,000.

Rivendell Pl., 5592-Maxine L. French to Robert T. Faass, $265,000.

Sugarbush Cir., 520-George E. Edwards to Amanda Fine, $253,500.

Winterspice Dr., 601-Denis I. Morales to Anuja Ban and Bikash Shrestha, $335,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bannister Dr., 6363-Michael C. and Lore G. Neubeiser to Joann S. and Randall F. White, $507,500.

Bellevue Pl., 6422-Richard T. and Kathleen M. Weaver to Erik M. and Deanna Gonzales Morales, $509,000.

Braddock Ave., 405-Hope Seezox to Debbie S. Cousins, $267,000.

Carroll St. S., 250-Shawn and Kathy Putnam to Kirubel Kelecho and Aynalem Assefa, $365,000.

Church St. E., 230-Helen M. Delaney to Dianne Stewart Pickersgill, $342,000.

Court St. N., 20-the Pythian Castle Condominium Corp. to Charlotte J. and Derek Timothy Shackelford, $370,000.

Eden Dr., 1475-MTGLQ Investors Partnership and Newrez Corp. to Jose David Silva, $236,900.

Frederick Ave., 5-Anne D. Williams to Madison E. Winters and Benjamin A. Jackson, $285,000.

Holden Rd., 745-Wornald Homes at Eastchurch Corp. to Patricia Heiges Winter, $404,280.

Logan St., 558-Ricardo Cortez Johnson to Jose A. Ortega, $250,000.

Poolside Lane, 1818A, No. 36A-Christine Schmitt and Kyle Turpin to Jacqueline A. Stanley, $210,000.

Queen St., 311-Sappington Properties Corp. to Lisa Marie Ulearey, $214,000.

Ridgefield Cir., 9220-Sonia Castell Majano to Robert Anthony Bueso and Silvia Alexandra Columbo Espinosa, $280,000.

Springwater Terr., 6340, No. 1300E-Jec One Corp. to Mauricio D. and Claudia M. Bohmer, $194,900.

Wheyfield Dr., 1648-Lingyuan and Tszechung Tai to Alexander Nwankwo, $268,000.

Sixth St. E., 122-Kevin J. Kusmider and Eugenia B. Chambers to Bernardo Alonso Gabriel, $225,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bethel Rd., 10602-Charles W. and Elise L. Small to Daniel Burdette, $278,050.

Bristol Dr., 2101-Frederick A. and Violeta Thomason to Joseph Benton, $189,000.

Colonial Way, 1650-Hongzhi Lu to Juan M. Serrano, $208,000.

Eagle Rock Lane, 1807-Francis K. Osei and Nana Abena to Abdul Wahab Zarrar, $375,000.

Glendale Dr., 8116-Monica E. Yost and Lavern D. Rasmussen to Melissa A. Sites and Stephanie Schwartz Pain, $389,900.

Hampshire Dr., 1324, No. 7B-Anthony Lee to Micah Holmes, $174,900.

Heather Ridge Dr., 330-Vestar Corp. to Safoura Moraveji, $189,900.

Kearney Ct., 100-Robert E. Johnson Jr. to Michael and Karen Patterson, $300,000.

McClellan Dr., 410-Margaret C. Robbins to James and Kathryn Henry, $385,000.

Runnymeade Dr., 7921-Deborah A. Kachman and Richard Tehansky to Kyle Johns and Emily Weinberger, $400,000.

Stonegate Dr., 161-Karen E. Molloy and Karen E. Mosher to Dawt Tha Iang, $172,000.

Vienna Ct., 22-David W. Salner and Barbara J. Greenway to Lian Kip Thang and Vum Thian Muang, $175,000.

White Rock Ave., 9321-Randy E. and Marie Cynthia Crouse to Cody Wisner and Paige Hughes, $185,000.

Whitestone Way, 115-Kevin Becka to Mamdrena Georgina Majoro, $198,000.

GARFIELD AREA

John Kline Rd., 13707-Ava H. Read Schwartz and Harwood E. Read III to Jeffrey P. and Christine N. Raney, $415,000.

IJAMSVILLE AREA

Eagle Ridge Ct., 9702-E. Thomas and Theresa L. Vagrin to Chad Olinger, $640,000.

Summit Dr., 2997-John L. and Shirley A. Shanton to Roberto J. Estigarribia and Raquel Bermudez, $379,900.

KNOXVILLE AREA

Jennifer Lynne Dr., 25-Philip E. and Kristie L. Graves to Madeline and Leonard Morrisey Jr., and Donato and Edith M. Mileto, $430,000.

Tritapoe Dr., 628-Cross Country Equity Corp. to Nathaniel Robeson, $214,000.

LIBERTYTOWN AREA

Liberty Rd., 11920, No. 104A-Federal National Mortgage Association to Morgan E. Johnson, $106,000.

MIDDLETOWN AREA

Boileau Ct., 19-Amy Severn to Harry and Julie Neibich, $240,000.

Glenbrook Dr., 611-Rebecca Y. Tawiah and Richmond Tettey to Eric N. Addae and Dereck B. Amoah, $530,000.

Manda Dr., 108-Gregory P. and Eva R. Lucht to Shawn M. and Catherine S. Cassidy, $430,000.

Poffenberger Rd., 2894-Christopher Beatty and Rachel Kelly to Daniel and Ida Namur, $484,900.

MONROVIA AREA

Clayton Ct., 11910-David A. and Maureen F. Mack to Michael Daniel and Lisa A. York, $560,000.

Sugarloaf Ct., 3995-Nationstar Mortgage Corp. and Champion Mortgage Co. to Kelly Gail Powell, $325,000.

MULLINIX AREA

Oak View Dr., 1104-Paula A. Bruno and Leonardo Bruno Oquendo to Samantha L. Kretschmer, $262,500.

Timber Dr., 4801-Julie A. Cruickshank to Kathryn Martin, $625,002.

MYERSVILLE AREA

Highland Ave., 3900-Luke Gray and Danielle Watson to Michael C. and Spiridoula Uecker, $285,000.

Wistman Lane, 3968-William H. and Brenda L. Bohn to Kyle Watkins and Kelsey D. Hall, $245,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Boyers Mill Rd., 5626-Mark G. Nichols to Jacqueline N. and Donald L. Miller, $299,900.

Finn Dr., 10664-Gary Ruc to Calvin D. and Rachel Doudt, $439,900.

Lakeridge Rd. W., 6756-Cynthia Garris to Nicholas M. German and Karine Munoz, $300,000.

Nyasa Bnd., 6570-Eton and Bernadette Yellin to Lisa Marie and Jason A. Frye, $374,000.

Queen Anne Ct., 5631-Daniel Ronald and Rebecca J. Woodby to Madelein Delgado Castilla and Victor Manuel Nunez Moreno, $240,000.

Sanandrew Dr., 11308-Cynthia M. and George L. Monkovic to Matthew and Ashley Puk, $365,000.

White Pelican Way, 10205, No. C-Susan M. Randolph and estate of Nancy Carol Wilson to Joseph William Poisal, $161,300.

NEW WINDSOR AREA

Sams Creek Rd., 3407-Jon Charles and Maureen Elizabeth Holmes to Shane and Annie Martin, $575,000.

POINT OF ROCKS AREA

Red Leaf Ct., 3906-Sean Gierveld and Elizabeth C. Matherly to Harry Lahanas, $327,000.

THURMONT AREA

Black Rd., 7307-James G. and Linda M. McKenzie to Mary C. Rolle, $200,000.

Fish Hatchery Rd., 6518-Winifred A. Mount and Deborah Lee McCune to Robyn Daniel and Oliver Goetz, $240,000.

Jermae St., 18-Charles D. and Lydia J. Jenkins to Leo F. and Ann E. Komorowski, $283,000.

Powell Rd., 10610-Anthony Lorusso to Jose E. Romero, $276,000.

URBANA AREA

Brien Pl., 9114-James M. and Linda L. Lawson to Zuzana Mayercak, $405,000.

Charterhouse Rd., 9111-Tina M. and Jonathan W. Allgaier to Brian F. Musekiwa and Sophia Mutamba, $725,000.

Landon House Lane, 9142-Jose L. Jusino Lopez to Erik E. and Elizabeth C. Tammarn, $360,000.

Shady Pines Dr., 8704-Calatlantic Group Inc. to Nicholas Scott Albaugh and Sahar Geramifar, $449,990.

Templeton Dr., 9029-Main Street Homes at Urbana Corp. to Robynne Nucci and Jim Forlenza, $470,225.

Winthrop Lane, 3544-John and Tara Dixon to Huakun Xu and Yuqing Meng, $285,000.

WALKERSVILLE AREA

Challenger Ct., 44-Federal National Mortgage Association and Old Republic Title Co. to Jay Dertzbaugh, $183,000.

Dublin Rd., 10731-U.S. Bank to Diancy Hector, $225,000.

Revelation Ave., 8387-Robert S. and Jennifer S. Griffin to John R. Amos, $164,900.

Solar Dr., 208-Laura J. Margulies and estate of Peggy L. Wiley to Laronda D. and Lee D. Stepherson, $380,000.

WOODSBORO AREA

Second St. N., 203-Robert C. and Janis L. Stottlemyer to Joshua T. Puckett, $185,000.