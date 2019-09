Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in April were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Bauer Dr., 14427-Patricia D. Frye and estate of Reta Marie Shade to Jane and Bennett Podolsky, $468,500.

Caldwell St., 12801-Thomas L. Mix to Jose A. Medina Andrade and Santos M. Molina, $365,000.

Debenham Ct., 4105-Douglas R. and Deborah Palmer to Hugh R. Cameron and Brenda A. Reale, $819,000.

George Washington Dr., 16509-Rita L. Leggett to Richard Allen and Jamie Arceneaux Goad, $575,000.

Grenoble Dr., 13006-Douglas C. and Loisann B. Trask to William A. Klimke, $385,000.

Loree Lane, 13602-Gerald H. and Teresa M. Stasko to Ayodele and Juanita Cole, $485,000.

Muncaster Mill Rd., 4407-Phillip E. Murray and Shari Kalina to Maria R. and Abilio O. Rebelo, $520,000.

Norbeck Rd., 4216-Gerald V. and Diana S. Stepanik to Alan Blakley and Shih Kuei Chen, $682,500.

Parkvale Rd., 14414, No. 6-Adam D. Leary to Ashley A. Holmes, $200,000.

Sunflower Ct., 15004-Edward A. and Carol G. Hopkins to Brandon T. and Megan Butler, $675,000.

Vandalia Dr., 13002-Monica L. Ford to Vladimir Orihuela Almerco and Gladys Orihuela, $380,000.

BETHESDA AREA

Alta Vista Rd., 5018-Charles Ahn and Young Ji Kim to Will Kim and May Lynn Wong, $837,000.

Avon Dr., 5945-Clifford C. Hamilton Corp. to Joshua B. and Jennifer Lynn Dillow Rothenberg, $1.43 million.

Berkshire Dr., 6313-Eugene F. and Yasue Redden to Aristides A. and Laura M. Magafan, $1.25 million.

Breuer St., 10420-RS Homes Associates Corp. to Jennifer and Eric Choi, $974,600.

Bulls Run Pkwy., 9213-Douglas Construction Group Corp. to Vineet Gambhir, $1.54 million.

Cedar Way, 9211-Linnette Rivera to Elizabeth Anne Burton, $890,000.

Christy Dr., 5405-George A. and Jennifer M. Alatsatianos to William F. Amling and Ave Ver Bockel Amling, $910,000.

Crestberry Lane, 7407-Norbert and Jocelyne Amsellem to Shun Miao and Jialun Guo, $712,000.

Dudley Ct., 12, No. 6-C. Steven Georgilakis to David Hubben, $447,500.

Elgin Lane, 6620-Greta H. Nicoletti to Matthew W. and Danielle M. Kozlowski, $2.69 million.

Farnham Dr., 10537-Cathleen and Derwood Spencer to Jordan and Kristen Gold, $940,000.

Gloster Rd., 5913-Stephen R. Neabore and Emily A. Kasmar to David Paul and Rebecca Parton Badiner, $919,000.

Greentree Rd., 7252-Robert E. Fay III and Meredith P. Branson to Valerie L. and Paul Frick, $645,900.

Hamilton Spring Rd., 7709-Barbara Kahn to Charles Seung Ahn and Young Ji Kim, $940,000.

Hoover St., 5511-Casey J. and Amy K. Leblanc to Andrew Lawrence and Amanda Reese Gutting, $840,000.

Kingsford Rd., 6003-Kristi P. and John E. Johnson to Mark and Suzanne Kobelja, $675,000.

Madison St., 5623-Welby W. and Irene Y. Wu to Michael J. and Katie M. Applebaum, $1.45 million.

Maplewood Park Ct., 23-Pierre Laurent and Valerie Chatain to Marco Antonio Ruiz Gil and Edna Carolina Arias Parada, $850,000.

Massachusetts Ave., 6016-Maureen Behney Ryan to Sara Elizabeth Carver and Michael Welch Dendas, $995,000.

Mohican Rd., 5417-John Ross McNair to Jian Li Yang and Jie Cao, $2.3 million.

Montrose Ave., 10619, No. M-Frank and Eileen MacDonald to Supachai Tamraksa, $317,500.

Oak Pl., 5513-Nicholas A. and Michael A. Hajdu to Jennifer and Lee Odess, $615,000.

Parkwood Terr., 10113-John R. and Charlotte F. Wunderlich to Serban A. Dragoi and Mariana Vlasceanu, $759,000.

Redwing Rd., 6301-Janet S. Davis and estate of Alison D. Dahl to Alison D. Bunnen and Cem Pence, $885,000.

Southwick St., 5523-Jeffrey S. and Jessica A. Rum to Peter Andreas and Sarah Tsien Zetterli, $1.3 million.

Tiffany Hill Ct., 9801, No. 62-Laryssa M. Kundanmal to Thomas Leuba, $674,000.

Wakefield Rd., 5324-Karsten F. Daponte and Josiane M. Gabel to Samuel J. Lewis, $1.27 million.

Westfield Dr., 7509-William H. and Janet L. Frank to John J. Cortale, $825,000.

Weymouth St., 10662, No. W-Mark L. Pierotti and Frank W. Brightwell to Furong Cui, $215,000.

Windsor Lane, 4617-David J. Hostetter III and Irma Cecilia Nogales to Daver C. Kahvecioglu and Omur Celmanbet, $1.43 million.

Wiscasset Rd., 6201-Randolph Enterprises Corp. to Wendell E. and Lia Beth Moore, $1.85 million.

Wyngate Dr., 5810-J.W. Maitland Horner and Tracey Horner Burde to Ross Spencer Pavis, $888,000.

BOYDS AREA

Broken Oak Rd., 18854-Ling Sun to Wei Cheng Chen and Yanmin Lin, $395,000.

Ethel Rose Way, 13031-Katie B. Baick and Thang D. Nguyen to Sukhbir Singh Deol, $645,000.

Old Baltimore Rd. W., 12714-Farhang M. and Zohreh O. Meymandi to Rollyn Finniken Jr. and Maureen Daley, $659,000.

BROOKEVILLE AREA

Alpenglow Lane, 19000-Bryan and Allison Moffett to Courtney and Michael Murphy, $500,000.

Gold Mine Rd., 3313-Stephanie Gold and Stephanie Michelle Healy to Kevin P. and Jennifer M. Burrows, $433,000.

Saint Albert Dr., 19013-NVR Inc. to Noah T. Joseph and Allison N. Vassos, $830,981.

Vandever St., 3327-Robert T. West and Lois P. Erisman to David Michael and Sara Elizabeth Durose, $520,000.

BURTONSVILLE AREA

Arbor Wood Ct., 4209-NVR Inc. to Eslie Hulbert Murraine Jr. and Ashley Andrea Jean Artis, $654,690.

Birmingham Dr., 15101-John M. Trevathan to Katherine Elizabeth Poe, $361,660.

Mactavish Pl., 3615-Tammera D. and Paul L. Wright to Lucy Garcia and Wilmar Ventura, $278,000.

Santini Rd., 15526-Robert W. and Marilyn M. Palmer to David R. and Linda D. Norvell, $360,000.

Van Horn Way, 3645-Ederson and Genevla Zani to Wendy Y. Reyes Pineda, $326,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Billington Rd., 12624-Paul M. Architzel and Stephanie Goodwin to Kevin Madison Camp and Sharon Raszap Skorbiansky, $448,200.

Clifftondale Dr., 12114, No. 230-Estate of John J. Symborski and Carl W. Symborski to Bahaa Ghammraoui, $273,000.

Featherwood St., 1510-Keith Young Shin to Mark Beshah Haile and Miheret Deribe, $490,000.

Hobart Dr., 13612-Gerald M. and Mary Beth Lewis to Fernando and Milca F. Bilbao, $529,000.

Loft Lane, 12423-Judith A. Davis to Leoulseged A. Yimam and Azeb W. Tekelu, $308,000.

Modrad Way, 13708, No. 7-B-Simone Seung Hyun Miller to Kimberly Lee, $174,900.

Old Columbia Pike., 12001, No. 116-Jadranka and Goran Belajic to Celia Tomas, $117,000.

Piano Lane, 3016, No. 49-Rosemary M. Addy to Andrea Lewis, $270,000.

Serpentine Ct., 9-Abdul P. Razak and Amira S. Elsherbiny to Jeffrey E. and Amy L. Zimmerman, $515,000.

Springloch Rd., 226-Marc E. and Melanie L. Gange to Zephaun Harvey, $495,000.

CHEVY CHASE AREA

Ashboro Dr., 2318-Barry William and Dorcas Joanne Lynn to Israel S. and Sarah A. Klein, $1.8 million.

Chevy Chase Lake Dr., 3659-Housing Opportunities Commission of Montgomery to Zenebech Teferi and Azeb Ketema, $217,891.

Dorset Ave., 5212-Dennis Mcshane and Sally Gunter Potts to Colin R. and Laurie Dunn, $1.7 million.

Hillandale Rd., 6614, No. 64-John W. and Caroline Roche to Lisa A. O’Brien, $615,000.

Merivale Rd., 4726-Brian L. Berry and Katia Casademunt Kohn to Luigi Laraia and Karin E. Orr, $950,000.

Offutt Lane, 6728, No. 200A-Jennifer Margaret Aloi to Timothy Conor O’Boyle, $355,000.

Shadow Rd., 6410-Kevin and Robin L. Stein to David Warren and Dalia Osman Blass, $3.23 million.

Stanford St., 4310-Robert C. and Cheryl S. Fisher to Michael and Amanda Robinson, $1.5 million.

Thornapple St., 3212-Margaret Elizabeth Clark to David and Lindsay Elin, $1.05 million.

Willard Ave., 4515, No. 1915S-Jacob Anish Joseph to Somayeh Hooshmand and Mohammad Najand, $262,450.

Woodbine St., 4127-David A. and Jennifer B. Schweidel to Maury A. Callahan, $1.01 million.

CLARKSBURG AREA

Broadway Ave., 21908-NVR Inc. to Ankit Maloney, $638,355.

Burnt Hill Rd., 24921-Estate of Annie L. Continetti and James R. Continetti to Francisco Batres Aguilar, $360,000.

Catawba Hill Dr., 23916-Miller and Smith at Clarksburg to Zhuoya Zhang, $377,000.

Clarksburg Square Rd., 12824, No. 301-EZM Investments Corp. to Constance Oliver, $228,000.

Clarksridge Rd., 23405-Denise and Timothy Caplena to Gary and Marissa Senese, $528,000.

Fulmer Ave., 21817-NVR Inc. to Adam J. and Rachel E. Moskowitz, $612,725.

Horseshoe Bend Cir., 12504, No. 232-Christopher J. Holman to Samario and Cashea Gayle, $195,623.

Limpkin Ave., 130-NVR Inc. to Fauzi Nizami Rizvi, $689,021.

Lynwood Farm Ct., 25350-NVR Inc. to Andrew D. Mowery, $908,031.

Moohren St., 21922-NVR Inc. to Rohan G. and Shilpa Durbal, $554,345.

Peppervine Dr., 11863-Edgar and Crystal Rodriguez to Thang Duc Nguyen and Katie Bohee Baick, $1.02 million.

Shining Harness St., 22615-Vu D. and Tuyen Tran to William Cheng, $660,000.

Sweetspire Dr., 23008-Paul E. and Kate L. Dowell to Thanhchi Le, $420,000.

Winding Woods Way, 22001-Clarksburg Village Corp. and Clarksburg Village Partnership to Rajeev K. and Sushma Agarwal, $900,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Cantrell Rd., 14308-Susan and Amos Holiday to Megan Charlette Chandler, $589,900.

Good Hope Rd., 14550-Stephen C. and Rita J. Herring to Dindo Nolasco and Olive Olarte, $575,000.

Jaystone Dr., 14412-Yomon Y. and Vanetta Mingia to Samuel Diaz, $640,000.

Peach Orchard Rd., 15414-Thomas R. and Diane Purcell to Janet Cecil and Orlando Lopez, $350,000.

Silverstone Dr., 14612-Tsuying Hsieh to Ronald S. Pandey and Juthi J. Rodrigues, $657,000.

Timberlake Dr., 15113-Louis J. Sabatini to Danna L. and Jason A. Huffman, $539,900.

DAMASCUS AREA

Beall Ave., 9707-Petr Trubitsin to Jose Eduardo Lopez Araiza and Leticia Jurado Soto, $389,900.

Brigadier Pl., 26015, No. G-Donald Krawetzki to Kenneth and Terri Kimble, $142,000.

Damascus Park Terr., 25321-Christopher B. and Molly Fitzgerald Nagel to Glenn J. and Sherry Loveland, $350,000.

Haney Ave., 26613-Robert James and Sandra Claire Howley to Caitlin Claire and Christopher Andrew Faunce, $452,000.

Moyer Rd., 9840-Walter J. and Judith M. Streeper to Andrew Thomas Peters, $300,000.

Showbarn Cir., 24745-Jennifer Lee Sundergill to Samantha Streamer Veneruso, $428,000.

DERWOOD AREA

Havenside Terr., 7827-Juliet Mancini to Modupe Odunuga, $395,000.

Muncaster Mill Rd., 6913-Donald J. Hughes to Nathan and Annalise Franco, $465,000.

Needwood Rd., 8040, No. T101-Gayathri Kher and Gayathri Gopiram to Reem M. Sharaf, $230,000.

Roslyn Ave., 7001-Pedro Josue Alicea Rivera and Raquel Rosario Torres Fernandez to Jun Li and Daniel E. Mitchell, $319,900.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Branch Dr., 411-Francisco A. and Blanca Castro to Melanie Gange, $497,000.

Caddington Ave., 1402-Heber and Carol Chrispim to Minh Ngoc and Kim Phuong Tran, $460,000.

Eisner St., 418-Favour Chibudgwo Chika Okafor to Michael A. Maharajh and Tsigereda M. Awgichew, $440,000.

Garwood St., 9413-Gina Guffey to Alissa Krainin, $402,222.

Hillmoor Dr., 403-Timothy and Katherine Boylan to Michael Henry and Genevieve Marie Jordan Laskey, $565,000.

Lorain Ave., 10414-Brian P. McCormick and Kelley Jenkins to Brendan P. and Caitlin G. Cannon, $728,500.

Pickwick Village Way, 513-Louis Henry Buell Jr. to Steven and Maria Griselda Griner, $338,000.

Saint Lawrence Dr., 208-Tracy N. Scholl to Derek Bryant and Claire Lynn Handy Vanbrakle, $288,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 1108-John H. Francis to Binyamin R. Biber and Catherine P. Sheehy, $337,700.

Thornhill Rd., 9502-Estate of Victoria Dudley Hirsch and David B. Hirsch to Tanima and Sheila Sinha, $450,000.

Whitmoor Terr., 209-Julia C. McGinn Rodriguez and William T. Perkins to Lori Robieson, $438,000.

GAITHERSBURG AREA

Badenloch Way, 7911, No. 302-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Michael Cupeta, $140,000.

Centerway Rd., 9015-Jose A. and Virginia Marin Souza to Irene A. Ngwa, $335,000.

Christopher Ave., 403, No. 26-Robert Hyland to Maria A. Minichiello, $190,000.

Cottonwood Terr., 17911-Theodore P. Stein and estate of Barbara Maxine Torres to Eole E. Lake, $299,900.

Deer Park Rd. W., 496, No. 17-D-Okpetoritse Pessu to Johnny B. Velasquez Bonilla and Sergio Martinez, $273,000.

Duvall Lane, 126, No. 157-10-Swank Homes Corp. to Ronald Mann and Iwona Staszewska, $105,000.

Emory Woods Ct., 120-Esayas Ketema and Eleni Hailu to Vincentia B. Ofori Adarkwa and Stephen T. Annane, $360,000.

Gardenia Way, 18404-David D. Hanson to Fredis Alonso Guzman Argueta and Berta Lidia Vallecillo, $449,900.

Girard St., 424, No. 154-Pamela R. Tzunun to Dalila Kujifi, $131,000.

Honeylocust Cir., 18428-Jeremy Ryan and Bethany Leigh McClary to Nowrin S. Kakon, $334,000.

Langport Terr., 8104-Michelle A. and Fernando Vaca to Hyunwoo and Jennifer Davidson Sung, $473,000.

Marsh Hawk Lane, 18932-Michael T. and Wendy L. Anderson to Ting Peng, $465,000.

Poinsetta Ct., 19401-Robert Freiberger to Belma L. and Redentor I. Lacsamana, $415,000.

Shady Spring Dr., 8313-Marie E. Page to Saturnino Leandro Mendoza and Rosa Maria Lujan Meregildo, $310,000.

Streamside Dr., 18334, No. 203-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Ravin L. Savoy, $139,900.

Travis Lane, 1007-Maria Teresa Uy to Girum Yemane Tekeste, $323,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Autumn View Dr., 120-Jharna Sareen to Donald Dawson, $644,000.

Brandy Hall Lane, 11632-Vivien R. Bonazzi to Kellie and Gorjan Alagic, $543,000.

Castle Ct., 8-Anne Elisabeth Marcinko to Williams G. Pazmino and Monica Elizabeth Reyes Garcia, $373,000.

Chestnut Oak Dr., 13413-Kevin P. and Mary Sheila Keegan to Claudiette A. and Kerri A. McGuire Pressley, $590,000.

Citreon Ct., 10905-Scott M. and Lori A. Smith to Weimar Taborga, $775,000.

Crown Park Ave., 710-Stephen Y. Park to Mary Louise Bay and Stephen Bernard Legge, $733,000.

Floral Park Lane, 10605-Nandini and Ram Sharma to Surafeal Asgedom and Semhar Tesfay, $930,000.

Gravenhurst Ct., 31-Karen Ann Jee to Blair E. Lindlaw, $350,000.

Holmard St., 212-Paul A. and Joanne M. Shields to Maria Del Roser Calvo Verges and Miquel Calcada I. Olivella, $855,600.

Kendrick Pl., 172, No. 24-Mamadou Thiam to Maria Fano, $283,000.

Keystone Dr., 21-Steven B. Loeb to Hector Wilfredo Martinez Orellan and Nataly Y. Osorio, $470,000.

Lazy Hollow Dr., 155-Matthew R. and Jill M. Farrell to Maksim Shepin, $390,000.

Maine Cove Dr., 11205-Spencer and Barbara W. Levine to Joseph M. and Judith Mills, $782,000.

McDonald Chapel Ct., 18-Diana Leon and John A. Restrepo to Yeshavanth Kumar Banasavadi Siddegowda and Premalatha Ramachandraiah, $378,500.

Painted Post Lane, 207-Aaron M. and Stephanie M. Udler to Patricia Deon Gill, $560,000.

Piney Grove Ct., 14917-Heemoon and Gloria Youn to Sabrina M. and Jeffrey T. Bowen, $589,000.

Query Mill Rd., 13411-Karen Antonoff Presser to Jason S. and Anne Sophie Sherman, $700,000.

Ridgepoint Pl., 301-Monica Dianne Vidal to Jill K. Ginsburg, $594,500.

Shadow Glen Ct., 205-Cresenciano C. and Elvira A. Lopez to Huiyi Miao, $665,000.

Sour Cherry Ct., 2-Lisa and Viacheslav Slavin to Cassandra Jennissen, $416,375.

Summer Walk Dr., 132-Andrew and Maria Fatima Mapa Kim to Sun Min Oh, $505,000.

Tomahawk Dr., 16440-Richard and Allison Goble to Sae Yeon and Jeffrey J. Kim, $650,000.

Turnham Lane, 3-Paul Joseph and Sharon McGurn McCarthy to Melissa Armstrong, $669,000.

Welland St., 11221-Arnold M. and Paula H. Applebaum to Javad Dokhaei and Tahereh Momeni, $1.05 million.

GERMANTOWN AREA

Ambassador Dr., 13654-Faith A. Hayden to Matthew R. and Tamara Deehl, $288,000.

Black Rock Rd., 16421-Brian and Deborah Jeanne Tupa to Adrian and Kirsty Whitford, $635,000.

Bronco Dr., 19002, No. 245-Sami Helou and Dema Assaf to Ying Wang and Xiaofei Cong, $296,000.

Chalet Dr., 18020, No. 17-303-Cheryl Stafford to Sydney W. Mattern, $180,000.

Churchill Ridge Cir., 12904, No. 3-14-Cheryl Elise Gallagher to Jose G. Hernandez Reyes and Jaime E. Guzman Ponce, $245,000.

Diamond Hill Dr., 13103-Ju Hun Park to Supriyo and Jayasari Bose, $357,500.

Eagles Nest Ct., 12221, No. M-Maud Ruhung Chien and Chi Zen Tseng to Ernesto Santa Ana Jr., $194,750.

Fetlock Dr., 19520-Huong Mai Dang and Vinh Xuan Vo to Bethania Yadira Rodas Reyes and Victor Samuel Vilche Bonilla, $300,000.

Fountain Club Dr., 13431, No. 303-Bruce Flanagan Jr. to Alisya M. Oetoyo, $238,100.

Hartley Hall Pl., 14000-James Bannister to Wen Xian Fan and Cheung Hung Chan, $770,000.

Island View Cir., 12105-Kevin K. and Melanie R. Wu to Felicia Tiffany Zeigler, $303,000.

Kilmarnock Way, 13304, No. 4-L-Philip A. Mooney to Barbara Helene Parkhie, $180,000.

Leatherbark Way, 12014-Nicholas and Natasha Chapman to Michael and Liana Piazza, $499,000.

Mustard Seed Ct., 18630-Shah001 Corp. to Alfred Ofori and Ruth Mensah, $280,000.

Palmetto Cir., 13680-Lonielle T. Cousar to Hancheng Wu and Wenjuan Zhou, $225,000.

Port Haven Dr., 12409-Huihui Kong to Jose H. Escobar Barillas, $323,000.

Ranworth Dr., 19210-William C. Eckart to Agnieszka and Payam Golriz, $505,000.

Rushworth Terr., 12002-Mark L. and Lynda S. Domincovich to Ali Koochek and Emmyrich M. Vicente, $450,000.

Shore Harbour Dr., 20402, No. 2A-Minsoo Shim to Robert and Carla Massey, $230,000.

Sparkling Water Dr., 18705, No. 12-Margaret Stuntz Tresky to Jonah Guiton and Erica Chopas, $232,500.

Staffordshire Dr., 20507-John Mead to Isabel B. Huezo Ramirez and Fidel Santos A. Montano Aguilar, $322,000.

Tarragon Way, 18511-TLC Property Corp. to Cristhy Guadalupe Centeno and Lupe Virginia Arias Rosas, $299,900.

Walnut View Ct., 12921, No. 16-6-Anthony P. Jenkins to Nickeshay Morris, $207,000.

Woodhouse Lane, 18417-Marcus N. and Brooke Amber Dolan Kyriacou to Shanbin Ding and Qingqing Xu, $395,000.

KENSINGTON AREA

Brookfield Dr., 4303-Maureen R. Adams and Sergio G. Waisman to Timothy and Violeta Gutierrez McCormick, $650,000.

Connecticut Ave., 9701-Cheltenham Interiors Corp. to Richard Perry, $1.1 million.

Dewmar Ct., 4100-William H. and Katherine D. Everngam to Hun Quoc Duong and Shuk Yin Chuk, $800,000.

Farragut Ave., 3700-Ronald A. and Maria A. Springirth to Suzanne Dean and David Warshaw, $450,000.

Geiger Ave., 3317-Hoyt J. Connell and Eleanor MacGregor to Stephanie A. Bosh and Jonathan L. Shoaf, $765,000.

Kensington Pkwy., 9900-Charles P. and Deborah P. Gibbs to Joy and David Wheat, $824,511.

Lund Pl., 11101-Ires MD Corp. to Daniel W. and Adrianne S. Grant, $520,000.

McComas Ave., 2808-Michael Ryan and Samantha M. Martinko to Kristina Brain, $401,900.

Morrell Ct., 3900-Philip E. Hagan and Nicolas Valter to Kyi Tha Wai, $350,000.

Plyers Mill Rd., 3184-Nicholas and Sarah Mroczkowski to Margaret Stuntz Tresky, $431,600.

Simms Dr., 4015-Estate of Carol A. Pritchard and Glenn Pritchard to Marc Darren Kahn and Wendy Schoenfeld, $465,000.

Summit Ave., 10408-Jennifer Lynn Jaskiewicz to Sunny Saini and Monica A. Saini Cabana, $470,000.

University Blvd. W., 3333, No. 404-Barbara A. and Stephen C. Bowman to Nan Ye, $230,000.

Warner St., 4311-Christopher J. Kenemer and Mary M. O’Connor to Nicole Davina and Richard Harold Cohen, $769,000.

LAYTONSVILLE AREA

Dixie Ridge Terr., 9704-Leo Patrick and Bonita K. Resop to Shai I. and Kelly S. Warsaw, $515,000.

Goshen Park Pl., 9136-Kevin C. and Connie J. Mulloy to Traci Elnora Clemons, $925,000.

Layton Ridge Dr., 20908-John E. and Susan Jean Holman to Carlos Elias C. De Paula and Katia C. Gama, $650,000.

Sugar Cane Lane, 24056-Wayne Wagner to Carlos A. Garcia and William N. Campos Rivera, $370,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Battleridge Pl., 10000-Housing Opportunites Commission of Montgomery County to Ibrahim Saif, $260,000.

Butterwick Way, 20304-Saul A. Schepartz to Rashid and Uzma Sufi, $400,000.

Club Lake Rd., 19684-Robert Sylvester and Ember Poole Kroner to Reinaldo Salvador Rodriguez and Suleima Geraldina Sosa, $257,500.

Davencroft Ct., 20420-Indu and Inderjit Kundra to Djassinabaye Mbangdadji, $352,500.

Gallatin Ct., 19532-John W. Ross to Ronald D. and Sara L. Exler, $315,000.

Hickory View Pl., 9407-Erika Gallardo and Marco Valencia Guevara to Roberto Paucar Chaupis, $285,700.

Ivyberry Way, 8715-Warren I. and Edith A. Beaty to Dawit T. Deggfe and Fikirte L. Wondmu, $420,000.

Kardwright Ct., 10447-Sterling National Bank to Erie Filani, $232,000.

Maple Leaf Dr., 9820-Kay E. Wright to Guoxing Huang, $245,000.

Mills Choice Rd., 18901-Luka Holdings Corp. to Ruth Elizabeth Vasquez Roque, $170,000.

Nathans Pl., 18610-Adam and Rui Falcon to Chayanne Rivera and Lidia Nunez, $200,000.

Ravenglass Way, 8752-Maura Lynne Dinwiddie to Amanuel H. Berhe, $285,000.

Ridgeline Dr., 10116-Ah Geok Chew Gaitan and Pedro D. Villanueva to Maria G. Romero Guerra, $200,000.

Royal Bonnet Cir., 18162-Freddy M. and Nely W. Muroki to Diana C. Aguinaga, $254,000.

Snowford Ct., 9021-Richard and Elizabeth Casciano to Juan Roncesvalles, $480,000.

Torrey Pond Pl., 20118-Hilda S. Nogales to Peter W. Orlandini and Galo J. Orlandini Cahuas, $298,500.

Walkers Choice Rd., 18709-Branch Banking and Trust Co. to Azim Suvanov, $92,000.

Welbeck Terr., 20104-Darren and Jessica Flavell to Lystra Y. Wells and Keith A. Cauldero, $240,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Edgewater Pkwy., 1919-Maryse Schuttaine Rickford to Darwin and Jessica Ceja, $460,000.

New Hampshire Ave., 9203, No. 305-Mario Rene and Eva O. Velasquez Escobar to Abdul Kalam and Abu Taher, $126,000.

Piney Branch Rd., 8830, No. 312-Fawa Trust to Esteban Saravia, $147,600.

NORBECK-LAYHILL AREA

Aquarius Ave., 2840-Ann L. Duewer and Sandra R. Smith to Daniel E. Melgar, $350,000.

Beaverbrook Ct., 15300, No. 88-1E-Susan Spence and estate of Esther E. Spence to Chang Ho and Kwi Nyo Lim, $185,000.

Bel Pre Rd., 3944, No. 7-Libra Investments Corp. to Sebastian Oviedo and Soraya Velasquez, $138,000.

Bonsal Lane, 13813-Parker Anthony Hill and estate of Parker T. Hill to Timothy Ethier, $500,000.

Clear Shot Dr., 2802, No. 8-36-Navy Federal Credit Union to Michael K. Yuen and Kellie M. Chang, $200,000.

Denley Rd., 12612-Charles and Sriyalatha Moragahakumbura to Cam Linh Nguyen and Thien Quang Pham, $280,000.

Doc Berlin Dr., 3825, No. 44-Calatlantic Group Inc. to James Webb Jr. and Carl Poleskey, $374,990.

Fall Acre Ct., 14103, No. 10-21-Jennifer A. Williams King to Hyun Ho and Kwan O. Jin, $218,000.

Galvez St., 13201-Jennifer and Lito D. Cuadra to Blanca Solano and Bryant Valle, $418,000.

Glen Eagles Dr., 3807-Estate of Janice E. Luber and John C. Luber to John M. and Carol L. Burke, $735,000.

Greenery Lane, 2306, No. 102-14-Teresa Hagerman and estate of Fred E. Bevenour to Zenaba Adoum, $172,000.

Hewitt Ave., 2812-Allen J. Ross and estate of Bettye J. Ross to Frank A. Passero, $410,000.

Holdridge Rd., 12615-Paul D. Harding Jr. and Janet L. Kellam to Eric Stanley Pletcher, $325,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-908-Betty Wahrhaftig to Roger Warren and Arlene Golomb Gerst, $192,500.

Kandinsky Loop, 117-Winchester Homes Inc. to Hye Min Cha and Won Goo Shim, $568,452.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 516-Estate of Muriel Lerner to Shyamal and Amita Basu, $215,000.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 915-Carolyn and William Sumner to Alan and Li Hou, $145,000.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. 226-Estate of Lester B. Seidel and Laura S. Delaney to Marsha R. Luce, $475,000.

London Bridge Dr., 2339-Dayna Reeves Linton to Oscar Armando Saiguero, $312,000.

Ludham Dr., 3221, No. 191-A-Terry A. Johnson and Donna Copeland to Arnold S., Jacqueline L. and Pamela L. Loeb, $350,000.

Moonlight Trail Dr., 13236-Jason Fisher to Christopher Dietze and William Collins, $765,000.

Poplar Run Dr., 1202-Arnold and Erin Sripinyo to Francis M. and Ladda K. Cole, $480,000.

Round Hill Rd., 4210-Helen B. Jeffery to Manuel A. Gamarra and Teresa Fuentes, $310,000.

Summer House St., 3624-Jeremy McCombs and Logan Rio to Van T. Pham, $518,000.

Wendy Lane, 3811-Hoan Vu Tran Ho and Thilam to Eleer Jonathan Kreysa Ramos and Enrique Hernandez, $419,000.

Yorkshire Woods Dr., 14137-Jacob Azhdam to Isaac Congedo, $277,500.

OLNEY AREA

Briars Rd., 4013-Anita Louise Lund to Jesse J. and Alejandra Colindres, $515,000.

Carrisa Lane, 3726-Matthew and Sarah McGuire to Laura Ishiki, $329,000.

Continental Dr., 4916-George J. and Joanne M. Dizelos to David and Laurie Calkins, $610,000.

Fishermans Ct., 4412-Eddie S. Bang to Atoussa Halary, $357,000.

Kilt Terr., 18508-Aneudy and Helen Emilia Manana to Shiho Murakami and Masra Tokinon, $465,000.

Madison House St., 19325-Estate of F.B. Kralowetz and Frederick A. Kralowetz to Bernard J. Cravath and Rachel S. Turner, $475,000.

Mount Olney Lane, 4520-Desiree E. Polyak and Dawn M. Griffith to Derek M. and Bridgette B. Sahin, $499,000.

Rendale Ct., 4413-John D. Warthen Jr. to Peter Brendan and Kelly Gregory, $613,000.

Saint Theresa Dr., 17505-Andrew L. and Ruth C. Waks to Victoria Dec, $440,000.

Spartan Rd., 3226, No. 3-D-3-Douglas C. Williamson to Mikel and Brunilda Melonashi, $122,500.

Winter Laurel Terr., 3617-Dalila D. Campos to Philip Sardelis, $410,000.

POOLESVILLE AREA

Campbell Farm Rd., 17125-Chad M. and Georgina M. McDowell to Adam C. and Melissa M. Davis, $585,000.

Kohlhoss Rd., 17514-Jesse P. Kieffer and Courtney L. Buchholtz to Daniel S. and William J. Daly, $262,000.

Whitaker Rd., 17324-Dylan J. Oursler to Eduard Condac and Beatrix Ferencz, $439,000.

POTOMAC AREA

Bells Ridge Terr., 8516-Edward E. and Joanne Balkovich to Liang Fang and Chun Tan, $780,000.

Bridle Ct., 18-Philip S. and Lisa K. Friedman to Wamsi Mohan and Shannon Elizabeth Zifcak, $1.6 million.

Carmelita Dr., 9820-Lillian M. Trippett to David W. and Susan D. Raff, $2.15 million.

Deborah Dr., 10903-Paul F. and Branch Worsham to Honorine Mbaoua, $532,500.

Edison Rd., 10820-Colin I. and Virginia W. Bradford to Anthony V. and Katherine R.N. Scafide, $1.15 million.

Fox Hills Trail, 8803-Lori and Robert Honigman to John P. Aaron and Natalia M.L. Aaron, $925,000.

Glen Rd., 9316-Roderick L. and Cheryl L. McGinniss to Sharon Hu and Shouming Du, $1.35 million.

Great Elm Dr., 12039-Thomas G. Wilde to William S. and Gretchen K. Stevens, $1.35 million.

Henry Fleet Dr., 11806-Karen Lynn and Kathryn Anne Patterson to James Isaac and Allison Joelle Davison, $739,400.

Kersey Lane W., 1514-Maurice A. and Arlyn L. Amsellem to Rita K. and David A. Eliason, $840,000.

MacArthur Blvd., 10642-Kimberly and Aaron Stopak to Daniel P. Levi and Iaroslava Guk, $1.3 million.

Orchard Brook Dr., 9223-Shahin Shakibi and Elham Shakibi Hessami to Ying Xing, $660,000.

Rock Run Dr., 10620-Lindsey S. Reines to Anuradha Vohra and Pradeep Kumar Wahi, $882,300.

Stanmore Dr., 10832-Estate of Edward W. Youngblood and Debra Y. Sprogis to Debora M. and Charles A. Irish Jr., $1.05 million.

Streamview Ct., 10509-George and Deanna Kaufmann to Tao Tao and Wei Wang, $885,000.

Watts Mine Terr., 8804-Kourosh and Sepideh Malool to Mengmeng Niu and Limin Wang, $1.08 million.

Wilkesboro Lane, 8507-Matthew K. and Toby B. Holtzman to Kerynn N. and Rebecca Joe Holtzman, $700,000.

ROCKVILLE AREA

Antigua Terr., 10826, No. 144-Matthew P. Casso to Benjamin Applebaum and Dominique Dansky Bari, $420,000.

Ashley Dr., 11900-Daniel Smith to Celeste Headlee, $492,000.

Barbados Pl., 5917, No. 29-Jodi Ellen Gore and estate of Mindy J. Jaffee to John P. Otaguro and Kara A. Young, $399,700.

Boiling Brook Pkwy., 4807-Rosario D. Fichter to Deborah S. Schenk, $506,000.

Braxfield Ct., 12211, No. 81-Chanan Zlotnitsky to Attila Biro and Breanne R. Garner, $206,000.

Braxfield Ct., 12415, No. 550-Jennifer M. Lauda to Ricardo Romero Jr. and Sofia Debustamante, $210,000.

Buckwood Lane, 11213-Elizabeth Zubowicz to Andrew Louis and Randi Schuman, $930,000.

Chapman Mill Dr., 5705, No. 1806-Cullen J. and Alexandra Pirone Donohoe to Stephen W. and Frances G. McVearry, $384,000.

Cloister Dr., 4800-Joan V. Farragher to Ester V. and John Lynch, $744,000.

Commonwealth Dr., 11405, No. 101-Susan D. Drescher to Jorge Ramon Hernandez Alcerro and Mariza Veiga, $430,000.

Creek Shore Dr., 4609-David and Rebecca Badiner to Kathleen Bailey, $505,000.

Daphney House Way, 10106-David and Carolyn Gordon to Liyang and Victoria W. Sun, $1.02 million.

Edson Lane, 5817, No. 004-Susan and John Hayes to Lauren Evanne Adler, $470,000.

Falcon Park Lane, 511-Hsiu Cheng Halligan to Jintao Li, $556,000.

Gerard St., 1403-Li Zhuang and Zhangzhi Hu to Rongde Qiu and Rui Gao, $649,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 516-Bryan G. So to Maureen R. Adams, $400,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 915-Panorama Developments Corp. to Krishna and Anjanaben Kavi, $223,000.

Hollyberry Ct., 18-David L. and Loretta L. Reckert to Patrick M. and Amy S. McDonnell, $832,000.

Inman Park Cir., 5810, No. 816-Henry A. and Kathleen C. Moulton to Whitney L. Staub, $420,000.

Mannakee St., 208-Nathan and Michael Coyledean to David Wayne and Melissa Ann Hostetler, $760,000.

Monroe St., 4, No. 1107-Lydia J. Kargbo to Justin Moschetti, $265,900.

Moore Dr., 138-Agha Adeel Saadat to Giun Hau Sun, $438,000.

Old Gate Pl., 11805-Marion E. Adineh to Max Nissim and Maya Klinger Cohen, $850,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 803-Lee Manhee to Anna N. Femiano, $210,000.

Paulsboro Dr., 913-Allen L. and Kathleen C. Shapiro to Jamie Chang, $485,000.

Pleasant Dr., 801, No. 80114-Stacy G. Aspland to Michele M. Virjee, $320,000.

Robena Way, 302-James Francis Clement to Sakshi Mehta, $745,000.

Rockville Pike., 10444, No. 101-Estate of Richard R. Rafferty and Michael Roberts Rafferty to Trent Testa, $153,000.

Rose Ave., 930, No. 1209-Pike & Rose Condominium Inc. to Alessandra Catizone and John Cheretis, $620,000.

Rose Ave., 930, No. 1903-Pike & Rose Condominium Inc. to Zhongyuan Zhao, $319,900.

Schuylkill Rd., 11440-Joan S. Roland Fouquet to Guillermo Eric and Silvia Ana Maina, $280,000.

Stonewood Lane, 11609-David M. Sweet and estate of Selma H. Sweet to Christy Diefenderfer and Susan Topping, $700,000.

Sunset Dr., 9809-Robert Joseph and Susan Stephenson Walden to Bridgit Rose James Alumkara and Anish Thomas, $780,000.

Treble Ct., 10130-Rajiv S. and Sarina Jain to Anthony George Kirilusha, $630,000.

Vashi Lane, 11-Robert Louis and Helen Hynson Vettori to Regina Dorothee Lambeck, $602,511.

Yearling Dr., 10303-David E. Morse and Polly R. Sager to Wei Xia and Shan Xu, $965,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Arista Manor Way, 12029-Zaifi Shanavas to Syed Asif Haque, $600,000.

Brook Run Dr., 11411-Deborah Romano and Rosalie Peckerol Jaccino to Olivia Perry, $560,000.

Elderberry Terr., 19306-Brenda Lee Saxman and Brenda L. Fitzwater to Virginia Condori Molina, $259,000.

Found Stone Rd., 12713, No. 5-103-Carlo Fieni and Alexandra M. Sowa to Brandon Tyler Bishop and Gabrielle Brianna Freese, $238,500.

Red Admiral Way, 12117-Kathryn Michele Van Wyk and estate of Heather Michelle White to Frank Raphael Ndumbalo and Eedima Isaeli Elinewinga, $654,000.

Scottsbury Dr., 20909-Reginald N. and Anita D. Moses to Aimee Kidder and Oleg Vitalyevich Yatsenko, $300,000.

Stoney Point Pl., 11481-Karen A. Jordan to Kyung H. and Jennifer J. Ro, $188,000.

SILVER SPRING AREA

Bennington Dr., 620-Jennifer G. Weisberg to Jeffery and Susan Lynn Lutz Klauda, $714,400.

Clement Rd., 9516-Lynn C. and George W. Zipf to Ashley W. Smith and Danielle M. Desfosses, $815,000.

Day Ave., 10103-Shyam Kannan and Sharmila Sandhu to Chase Trevor and Erin Marie Ellis, $595,000.

East-West Hwy., 1201, No. 306-Elena Maria Romero to Laura Yarbro, $315,000.

Grove St., 8111-Lisa V. and Bruce E. Crock to Rebecca and Oliver Dearden, $795,000.

Lyttonsville Rd., 1900, No. 702-Antonia Bryk to Nancy Gonzalez, $110,000.

Monroe St., 9506-Miranda J. and Anderson T. Bray to Myra L. and Michael P. Ryan, $664,900.

Twin Holly Lane, 723-Andrew Malone and Sarah Garcia to Monica Celia and Fernando Alberto Nunez, $658,000.

Woodbury Dr., 7908-Harold E. and E. Gilla Saltzman to Timothy Andrew Sprock and Margaret Stephanie Johnston, $535,000.

TAKOMA PARK AREA

Cole Ave., 7901-Zbigniew Fedorowicz to Abel Rosette, $350,000.

Garland Ave., 7305-Estate of Edma Carreno and Dana Jeanette Al Qenai to Samir and Natalie Hoover El Rashidy, $620,000.

Hayward Ave., 813-Gina Deanne Wilkinson and Geoffrey James Keele to Jesse and Amanda Berhaupt Glickstein, $737,000.

Lincoln Ave., 310-Stephen D. Mackley and Nisha Kumar to Katherine Childs and Ariana Childs Graham, $780,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 1020-Regina Garroway to Diane Gibbs, $207,000.

Sligo Creek Pkwy., 1001-Veronique H. and Jacques Bure to Timothy and Christina Kennelly, $680,000.

TWINBROOK AREA

Ashleigh Woods Ct., 2032-Ellen and Christopher Czeh to Mashrur Anam and Syeda Mukita Rahman Chowdhury, $492,000.

Crawford Dr., 1021-Mingjia Liang to Deying Hu, $380,000.

Gruenther Ave., 308-Guillermo Arturo Azucena and Betty L.H. Hsueh to Lin Shao and Yuyan Jiang, $455,000.

Lyon Pl., 802-Evan Blake Defoe to Evan D. Brooks and Tara H. Lynn, $395,000.

WHEATON AREA

Belgrade Rd. S., 900-Charles F. and Darla E. Hannan to Brian L. and Yehudis L. Goldfarb, $415,000.

Bucknell Dr., 10807, No. 22-Tecu Corp. to Jennifer L. Fagan Fry and Gregory A. Fry, $399,900.

Centerhill St., 11927-Hemraj Durgapersad and estate of Taran Durgapersad to Filadelfo Vasquez Lemus, $286,000.

Dalewood Dr., 12214-Round Hill Realty Corp. to Benjamin I. and Mary Elizabeth Green Fixsen, $328,000.

Glenhaven Pl., 2005-Eugene H. Sides to Jose Alfaro Lizama and Mayra Alfaro, $414,700.

Hillsboro Dr., 808-Jacob and Golchehreh Azhdam to Kina Ford, $475,000.

Insley St., 10505-Matthew A. and Kathryn B. Walters Conte to Annette M. Matzner, $446,650.

Ivydale St., 2903-Sally Ruth Butts to Joel G. and Rachel B. Cuda, $332,000.

Parker Ave., 3101-Mario Aldrey and Tamia Souto to Terceira Berdahl, $450,000.

Rocky Mount Way, 10927-Christopher and Susan Nash to Michael Tegler and Iffat Afsana, $500,000.

University Blvd. W., 1121, No. 216-B-William Kipperman to Yehiel D. and Rivkah G. Mizrahi, $170,000.

Watermill Lane, 11220-Theresa Watts to Elizabeth Perez, $400,000.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Buckeystown Pike., 3447-Samuel David and Ellen Petrofesi Pucciarelli to Daniel M. Sweet, $495,000.

Tudor Ct., 3316-M. Andrew and Jennifer Litchfield to Alan D. and Olena P. Poole, $514,800.

BRUNSWICK AREA

Brunswick St., 807-Tracy L. Clark to John B. Galleher and Crystal L. Lester, $293,400.

Drydock St., 1269-Susan R. Stultz to Shawn C. and Lindsay L. Morris, $395,000.

Martins Creek Dr., 510-NVR Inc. to Melissa Catterall and Adam R. Vanmeter, $530,779.

Peach Orchard Lane, 1014-Jennifer Barnett and Jennifer Arias to Marvin M. Jones, $154,000.

Potterfields Ct., 707-NVR Inc. to Eric Paul and Lisa J. Schrader, $534,495.

Wenner Dr., 40-Heather Everhart Cullinane to Noemi Parrilla Mena, $185,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Broad Run Rd., 5603-Glenn Dale Huntington to Matthew A. and Veronica M. Kinard, $315,000.

Cool Crest Dr., 3505-Diane L. and T. Brian Julian to Theodore John and Ann Elizabeth Cogan Kuczarski, $320,000.

Jefferson Pike., 3727-Cherice A. White Norris and estate of Stanley E. Landers to Scottie Dan Sealock, $88,801.

EMMITSBURG AREA

Mountaineers Way, 334-Richard A. and Charlene J. Rippeon to Earl Bernard Franklin, $359,900.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Angelwing Lane, 701-James G. and Maria Gloria Sutton to Jared and Amy Rose Pantella, $351,000.

Avonshire Pl., 5610, No. F-Jose R. Amaya to Nicole J. Wyant, $180,000.

Basford Rd. E., 4735-Michael K. and Kasey L. Pomeroy to Alexander and Rachel Hornyak, $490,000.

Boscombe Ct., 5184-Rodney L. and Kimberly S. Angell to Kyle L. and Lauren O’Malley Lewis, $510,000.

Canada Goose Ct., 6682-Daniel L. and Lindsey N. Shankle to Norma Estela Zavala Romero, $215,000.

Consett Pl., 9, No. 4J-Victoria Del Cid to Margarita G. Escobar and Santos R. Menjivar Castro, $222,000.

Daytona Ct., 6512K, No. 101-Federal National Mortgage Association to Daniel Goldberg and Jacqueline Ramos, $196,000.

Doublebrand Ct., 6923-Gary James and Erin Jeanne Smith to Hannah N. Rebischke, $215,000.

Eisenhower Dr., 616-Joshua David Leaman and Timothy E. Bodnar Jr. to Kayvan Torkashvan, $254,000.

Hever Way, 5306-Steven L. Fleming and Aletha L. Woodruff to Andrew R. and Leigh R. Pino, $449,000.

Ivywood Dr. N., 5351-Leroy O. and Nannette O. Hobson to Benjamin and Annalynne Reddington, $440,000.

Justin Pl., 6554-David A. and Kristen L. Dextradeur to David J. and Carli C. Allison, $295,000.

Lavender Plaza, 5701, No. G-Gwyn R. Delauter to David A. Norris, $114,000.

MacDonough Pl., 4969-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Sajida Shaik, $365,000.

Montalto Crossing, 6503, No. G-Carlton and Dana Conrad to Ralph Hurley III, $189,999.

New Haven Ct., 6367-William Wilson and Patricia Ann Knox to Jamie and Rorbery Bennett, $249,900.

Pendleton Ct. N., 40, No. 9F-Jerry D. and Naomi V. Smith to Emiliano and Jose Alexi Diaz , $211,000.

Posey St., 6221-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Nicholas Alexander Kendrick and Yesenia Mora, $309,995.

Seagull Ct., 6640-Alejandro J. Martinez to Darren Wayne and Stephanie Diana House, $230,000.

Spokeshave Ct., 6622-Ngun Hleih Par Thang and Helly Hniang Mawi to Penghu Lian, $205,000.

Tivoli Rd., 683-Herman S. Wass to Ngun Par Thang, $280,000.

Walcott Lane, 6521, No. 1-Howard V. Hansell Jr. and Lynne S. Brodell to Thomas E. and Karen B. Morton, $240,000.

Wiltshire Dr., 6509, No. H-Arun K. and Alka R. Singhal to Om P. and Devindra Magoon, $185,736.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Algonquin Rd., 1701-Tszechung and Lingyuan Tai to Kristin Sheehy and Kevin Coulehan, $265,000.

Bellhaven Ct., 9520-Barbara A. Trozzo to Chad R. and Kadi A. Englehart, $275,000.

Black Haw Ct., 8248-John M. and Maureen E. Kaufman to Aaron Thomas Siegfried and Dustin Rodney Charles, $250,000.

Carmichael Ct., 9419-Paul J. and Shelly R. Henning to Abdul G. and Rozina Hussain, $531,000.

Cherokee Trail, 926-Walter C. Martz II and estate of Gloria I. Hoffman to Ruben A. Pineda and Maria Yecenia Cruz Cedillo, $225,000.

Court St. N., 20-Pythian Castle Condominium Corp. to Edward Jones, $447,000.

Dresden Pl., 6444-Dresden Corp. to Brian C. Schmitt, $681,298.

Evergreen Ave., 700-Lori Cook Dixon and estate of Melvin Lamarr Cook to Anna L. Williams, $205,000.

Glen Valley Terr., 6250, No. 6B-Patrick M. Schmidt to Sharon K. Dooley, $205,000.

Holden Rd., 828-Calatlantic Group Inc. to Chloe Nichols, $508,695.

Horseshoe Dr., 10973-Jeremiah and Kendall White to Sabrina E. Palm, $385,000.

James St., 10-Sappington Properties Corp. to Hailey L. and Todd J. Ploski Sarno, $245,000.

Laurel Wood Way, 1420, No. 78-James H. and Jillian C. Stephenson to Jeffrey Peter Card, $264,000.

Lindley Rd., 906-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Daniel Dupre and Derrick James Woolfson, $580,185.

Maxwell Sq., 39-Nathan John Morin to Thomas Andrew Farnen, $490,000.

Mohican Dr., 422-Vincent J. and Terry La Scola to Carrie N. Willson, $525,000.

Navaho Dr., 403-Cody S. and Rachael Darby to Anner Alfred Castaneda Ramirez, $310,000.

Poolside Way, 1798A, No. 26-A-Amanda J. and John T. Robinson to Ashley Stinger, $220,000.

Ridgefield Cir., 9287-William and Michelle Eby to Jose M. Rodriguez and Sheyla J. Villasmil Ibarra, $278,000.

Saint Lawrence Ct., 1553-Rachel Kelly and Rachel A. Shank to Harlon L. and Kyler R. Mitchell, $242,000.

Shawnee Dr., 924-Emily Sloviko to William E. and Deborah Nichols, $255,000.

Springwater Ct., 6513, No. 5304-Shannon P. Lertora to Haley E. Jackson, $189,900.

Stratford Way, 808, No. E-Dorothy L. and William F. Brooks to Morgan Kidwell, $145,000.

Winston Dr., 10180-John Ryland and Dawn Annette McDowell to Celia I. and Oscar Portillo, $320,000.

Sixth St. E., 231-Jackson Properties II Corp. to David Reighard and Craig Lafko, $254,900.

Ninth St. E., 400-John A. and Christine Fischer to Susan Palmer, $350,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bishops Glen Dr., 207-Edward and Vicki Lee Matiukas to William M. and Sarah D. Brooks, $305,000.

Conundrum Terr., 411-NVR Inc. to Ramon Suris Fernandez and Nora Rodriguez Figueroa, $442,055.

Dominion Dr., 2400, No. 1D-Rising Realty Corp. to Mark and Lal Broski, $185,000.

Ellsworth Way, 2408, No. 3B-Lisa A. Vershel Blagaich to Sandra R. Marshall, $158,000.

Free Terr., 1833-Noel James Leslie to Levi N. Birka and Jessica M. Carpenter, $240,000.

Greenleaf Dr. W., 2256-Erich Thomas and Fatima Zohra Felps to Joel and Alba Ketchum, $405,000.

Indian Springs Rd., 8930-Amaris Marie Little Rajaski to Jacob J. and Gabrielle H. Rauh, $439,000.

Key Pkwy., 156-Allen Herman Whittemore to Mamoru and Toshiko Maura, $180,000.

Lawler Dr., 1214-Dream Finders Homes Corp. to Henry Abeku Appiah and Doreen Asubonteng, $426,990.

Morning Dew Lane, 8209-Dustin E. Clem and Jacqueline D. Melby to Shannon Twentey, $305,000.

Penwick Cir., 104-Nancy J. Lazarus to Angel and Stephanie Muro, $255,000.

Rose Garden Way, 102-Charles V. and Suzanne F. Sherwood to Angela Carolina and Emilio D. Urbina, $395,000.

Saxton Dr., 1121-Dream Finders Homes Corp. to Logan W. and Eleanor L. Brubaker, $423,000.

Shelley Cir., 2509, No. 5-Edward and Demetra Long to Judy R. Stup, $181,750.

Shookstown Rd., 5812-Robert Lee Thacker Jr. to Travis Stoner, $250,000.

Stonegate Dr., 155-Mariela Ivanova to Nora Elizabeth Alfaro Castillo and Milena L. Aleman Alfaro, $185,000.

Trotter St., 1609-NVR Inc. to Preston Andre and Cassondra Weedon, $421,300.

Wilson Pl., 538-Andrew and Kaitlyn Keefer to David Andrew and Candace A. Bayles, $349,900.

Wynfield Ct., 2419-Haifeng Zhao and Cui Chu to Kathleen and William O’Hara, $283,000.

GARFIELD AREA

Brandenburg Hollow Rd., 13604-Roy W. and Holly A. Rippeon to John Gabriel Hernandez, $415,000.

IJAMSVILLE AREA

Arboretum Pl., 4612-Winchester Homes Inc. to Chanel Helper and Elwood Holland, $662,547.

Berkshire Ct. N., 3320-Christopher T. and Ellen Delisi to Nicholas and Natasha Chapman, $645,000.

Corner Stone Mews, 4714-NVR Inc. to Eric Bah and Charles P. Walls, $563,430.

Eaglehead Dr., 5823-Oakdale Investments Corp. to John Michael and Elise Mallonee Harich, $454,925.

Hutzell St., 10106-NVR Inc. to Patricia Ann Dunn and Michael Jon Howard Mershon, $342,764.

Yardley Ct., 11208-Robert W. and Janice R. Jones to Charles W. and Melissa C. Hammock, $580,000.

KNOXVILLE AREA

Petersville Rd., 3524-Michael D. and Amy N. Tuthill to Joseph C. Waite, $247,000.

MIDDLETOWN AREA

Bidle Rd., 2808-South Mountain Developers LLLP to Adriel and Jennifer Cardona, $657,550.

Christmasberry Ct., 6709-Chris R. and Sara Beth Nielsen to Jacob Louis and Juliana Preston Shanton, $470,000.

Hawbottom Rd., 9101-Susan Florence Remsburg to Roscoe G. and Ellen Louise Bartlett, $80,000.

Ivy Hill Dr., 106-Jennifer Pembroke to Zachary W. and Jaclyn D. Miss, $419,900.

Main St. W., 302-Jennifer L. and Bertram L. Edmonston to Ross K. and Heather M. Trovinger, $325,000.

Stone Springs Lane, 404-John A. and Virginia M. Greene to Stephanie Jaegly, $315,000.

MONROVIA AREA

Arboretum Dr., 4513-Winchester Homes Inc. to Marcus N. and Brooke A. Dolan Kyriacou, $562,000.

Landsdale Pkwy., 4517-NVR Inc. to Mark McGinnis, $388,640.

Lynn Crest Ct., 4823-Gena M. Gleason Alberts and estate of Thomas M. Gleason to Christine Marie Marshall and Nathaniel Jeffrey Fischer, $350,000.

Rolling Meadows Ct., 3105-Estate of Edward H. Rankin to Olga E. Messenger and Jens Peter Meyer, $450,000.

Viridian Terr., 4513-Winchester Homes Inc. to Brandon Cherzell and Nadine Levelston, $718,066.

MULLINIX AREA

Chelsea Cir., 14932-Kristen D. Simmonds and Daniel A. Cannaday to Karyn Necciai and Olumide Bolarinwa, $492,500.

Marianne Dr., 4865-Whitney R. and Patricia B. Hewatt to Brad A. and Jessica Souders, $605,000.

Old Annapolis Rd., 13541-Annette M. Patnode and Karen A. Peterson to Kevin and Elizabeth Littell, $395,000.

Reyburn Ct. N., 4814-Linda L. Love and estate of Clair L. Love to Steven R. and Sylvia M. Hertzberg, $480,000.

Village Gate Dr., 905-David B. Gillespie to Kamil and Katherine M. Rembiszewski, $434,000.

MYERSVILLE AREA

Pleasant Walk Rd., 11320-James R. and Rose Marie Grant to Jerry D. and Alyssa R. Keel, $469,890.

Wistman Lane, 3960-Bonnie S. Hawes Tavares to Brian Clyde and Helen Leanne Hensley, $150,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Arapahoe Rd., 9924-MS Aspen North Corp. to Benjamin Franich and Sarah Tedesco, $531,530.

Braden Ct., 9711-Oakdale Investments Corp. to Tarina Yvette Redman and David Christopher Scotidas, $617,700.

Country Club Rd., 11237-Douglas Illig and Colleen A. Loomis to Ryan and Emilia K. Langelan, $423,000.

Douglas Ave., 6078-Victor and Samantha M. Noel to Thomas J. Valente and Lauren Brummell, $425,000.

Glen Lane, 6696-Jonathan E. Nuss and Darci R. Smith to Jon D. and Tracey K. Freer, $455,750.

Ladoga Pl., 10204-Joshua A. and Christina M. Tippett to Garrett Michael Hasslinger and Molly Jean Divens, $429,900.

Marley St., 220-Katherine Anne Anderson to Colby J. and Janice L. Eldridge, $455,000.

Nightingale Pl., 6489-Stefan H. Comhaire and Nadine F. Geysen to Walter Scott and Michelle Elizabeth Taylor, $560,000.

Shavano Rd. E., 6843-MS Aspen North Corp. to Kevin Michael and Kaitlin Tuffy, $462,410.

Steamboat Way N., 6239-Jennifer Paule Litz and estate of Paulette Augustine Finck to Katelyn M. Smith, $249,990.

POINT OF ROCKS AREA

Brookshire Run, 1719-Rudolph Steven Waldschuetz and Rachael Leigh Bradley Montgomery to Steven C. Serdahely, $235,000.

Swains Lock Ct., 2160-Nicki P. Harricharan to Jose R. Reyes Hernandez and Melissa Reyes, $289,000.

SABILLASVILLE AREA

Raven Rock Rd., 16381-Oliver Homes Inc. to Annemarie Perry, $438,901.

THURMONT AREA

Fish Hatchery Rd., 6532-Jec One Corp. to Joshua R. McClain, $265,000.

Long Rd., 13750-Gary P. and Kimberly Moser to Megan Gladhill, $394,900.

Putman Rd., 11220C-Kathern and Ellis R. McDonough to Michael D. and Susan M. Burns, $300,000.

Strafford Dr., 13707-Tanzy Logue to Tammy J. and James L. Sizemore, $299,900.

Terben Ct., 26-Garrett and Denise Hurd to Jason Christopher and Heather Marie Martin, $260,000.

URBANA AREA

Atterbury Lane, 9659-Rohit R. Ulpe and Nitika Basrur to Xiangxiang Luo, $407,500.

Bealls Farm Rd., 9216-Monocacy Land Co. Corp. to Thomas Matthew and Janice Marie Smetanick, $584,595.

Bowling Green Lane, 4003-Tzu Lee to Chung Chi Huang and Jia Yuh Chen, $565,000.

Carriage Hill St., 9417-Xin Li and Tongtong Kang to Yang Liu and Zhen Yi Wang, $392,000.

Flatwoods Dr., 3506-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Dixon Edberto and Iris R. Rochez, $490,000.

Layton Ct., 8295-NVR Inc. to Kenneth John and Clare Cogan Witte, $709,680.

Penrose St., 9303-Nhuan Q. Tran and Mai T. Huy to Jinman Jia and Hong Zhang, $385,000.

Reels Mill Rd., 4417-Thomas Ebert to Emily Monica Krohn and Andrew Caldwell, $275,000.

Scott Ridge Pl., 5645-MS Gladhill Farm Corp. to James C. Taylor and Michele A. Landers, $367,280.

Shady Pines Dr., 8839-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Gabriele Feolo, $416,850.

Singleton Terr., 3616-Kyle D. Peirce and Michelle L. Munger to Timothy M. and Monique F. Johnson, $345,000.

Stone Barn Dr., 3249-Dream Finders Homes Corp. to Manoj Pulipati, $507,000.

WALKERSVILLE AREA

Frederick St. W., 15-Chad J. Barrick to Nicholas Bird, $255,125.

Imagination Ct., 8611-Michael A. and Maria M. Gould to Kelly Elaine and Saul Rivera, $357,500.

Providence Cir., 262-Eric J. and Rebecca Reickel to Michael and Leanne Tennant, $355,000.

Winter Brook Dr., 230-Kenneth Neil and Doris Jane Filler to Sabrina A. Gafner, $359,900.

WOODSBORO AREA

Main St. S., 8-Lauren L. Meskill to Jessica M. and Andrew C. McClain, $290,000.