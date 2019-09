Montgomery County

ASPEN HILL AREA

Bel Pre Rd., 4409-Andrew and Eva Shinka to Theodore J. and Yanni F. Ravas, $485,000.

Clayton St., 14205-Pyramid Properties Corp. to Ian Lukens and Sarah Benyamin, $480,500.

Flint Rock Rd., 14009-Brian M. and Abagail Adams to Jeffrey and Jenna Messman, $535,000.

Glasgow Dr., 4705-Jerome C. and Elizabeth A. Lovato to Alex J. and Jessica M. Erlingis Lamers, $435,000.

Hornbeam Dr., 4904-Daniel G. and Tara Q. Zancan to Abagail and Brian Adams, $671,800.

Margot Dr., 13010-Nancy and Victor Melendez to Xiaomeng Liang, $430,000.

Oriental St., 13418-Jean R. and Iddy Pierre Canel to Jesse H. and Christine W. Matsubara, $492,900.

Penrose St., 12910-Janet C. and Ruth V. Coffelt to Songtao Li, $360,000.

Turkey Branch Pkwy., 13005-Janice Sawyer Roberts and estate of Mildred M. Sawyer to David Ferrufino and Fidelia Ferrufino Obando, $390,000.

BARNESVILLE AREA

Barnesville Rd., 18311-James Ramsey Hunter to James D. Mitchell and Desarai Cabrera, $340,000.

BETHESDA AREA

Arlington Rd., 7453-Robert and Nancy Koran to Richard Clattenburg and Masaki Hidaka, $1.33 million.

Baltimore Ave., 5232-Marilyn R. Hathaway to Philip Alexander Wallach and Vera Krimnus, $820,000.

Breuer St., 10426-RS Homes Associates Corp. to Nasim Aminnia, $212,901.

Burdette Rd., 8300, No. 230-Diane Bernstein to Judith B. Linowes, $806,200.

Chalfont Pl., 4407-Estate of Jane R. Vieth and Robert R. Vieth to Leo Millstein and Linda Finkelman, $1.2 million.

Conway Rd., 5827-Elayne C. and Howard C. Bartner to Madhav and Sudha Komaragiri, $772,500.

Eames Way, 6736-RS Homes Associates Corp. to Saran Kumar Baskaran and Eline Anne Maria Appelmans, $790,000.

Fairfax Rd., 7114-Maurice Axelrad and estate of Pearl Axelrad to Richard M. and Chrystal L. Adams, $1.5 million.

Fort Sumner Dr., 5009-Philip M. Walker and Cheryl A. Tritt to Joshua H. Aronson and Danielle E. Beyda, $1.12 million.

Grosvenor Lane, 5712-Bertie P. and Edward M. Leahy to Stephen Kapuschansky, $600,000.

Hempstead Ave., 8512-Natalie N. and Harold M. Johnson to Jonathan and Allison R. Zygielbaum, $1.19 million.

Kirkdale Rd., 9122-Janet L. Krasnican to Leslie Irene Morrison and Andrew Brodeur, $760,000.

Maiden Lane, 6002-Donna C. Osborn and Beth M. Polakoff to Zachary M. and Lisa M. Lipp, $900,000.

Marengo Rd., 5801-Susan L. Sundberg to Christopher John and Joellen Marie Becker, $1 million.

McKinley St., 5513-Jeffrey J. Baron and Kate M. Stern to Erik Osmond and Hannah Epstein, $750,000.

Nevis Rd., 7514-Anthony Joseph and Katja Duggan to Marta Spinella, $885,000.

Oakmont Ave., 5619-Estate of K. Cornelia Hesselbach and Christopher Sintetos to Heather L. Nevin, $810,000.

Persimmon Tree Rd., 6813-Stuart and Lisa A. Gold to Sergio De Faria Coelho De Sousa and Lilian Akie Yochikawa, $945,000.

River Rd., 8121, No. 442-Quarry Springs Associates Corp. to Prachee J. Devadas, $1.75 million.

Sangamore Rd., 4841, No. 21-Daniel Attard and Rosa L.D. Abate to Elizabeth Pittman and Malcolm Hale, $522,500.

Spring Lake Dr., 7523, No. C2-James P. Gerth to Jane and Xiaohong Ma, $250,000.

Tulip Hill Terr., 6820-Lois Ann and Michael Gutowski to Christian J. and Casey K. Lowe, $1.03 million.

Wedgewood Rd., 6210-Sophia J. Parker to Markus Paul and Mary Elizabeth Mueller, $1.82 million.

Westlake Terr., 7420, No. 1005-Rosalie F. Reul and estate of Irene C. Santino to April M. Lewis, $275,000.

Whitley Park Terr., 5450, No. HR-408-Estate of Jerome Perry Feldman and Miriam L. Feldman to Debbie Ghamkhar, $380,000.

Wissioming Rd., 5136-Edwin John and Sylvia Jean Reis to Megan and Theodore Wold, $900,000.

Yorkshire Terr., 6207-Bruce E. Stokes and Wendy R. Sherman to Andrew Daniel and Andrea Marguerite Lerner, $1.26 million.

BOYDS AREA

Cornflower Rd., 18304-Mark and Debra Monninger to Jennifer and Michael Kuk, $706,000.

Gorman Cir., 12729-Hui Zhuang and Hongwei Zheng to Vinoth Jagannathan and Priya Boopathi, $668,000.

BROOKEVILLE AREA

Carter Mill Way, 2024-Neil E. and Leslie P. Berger to Hamlet Lopez and Claudia Reyes Puac, $880,000.

Heritage Hills Dr., 19028-Harvey Rudolph to Frederick W. Nothnagel, $489,000.

Tanterra Cir., 3417-Mireille H.F. Grippon to Michael and Samantha Martinko, $412,000.

BURTONSVILLE AREA

Almanac Dr., 14506-Robert T. and Roxanne R. Mitton to Joas Perez Torres, $309,000.

Arbor Wood Ct., 4409-NVR Inc. to Latoya Miller, $670,945.

Bryant Park Cir., 3913-Devi D. Khadka to Binod Prasad and Gita Duwadi Timalsina, $390,000.

Perrywood Dr., 14604-Residential Value Corp. to Jean Paul Rock, $455,000.

CABIN JOHN AREA

Persimmon Tree Rd., 6607-Sandra G. Hayward to Joseph P. and Melissa S. Tone, $944,657.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Brahms Terr., 13018-Hernan Urias to Andamlak Munga, $310,000.

Conley Ct., 2001-Lynk Equity Corp. to Solomon Hailu and Tsehay Asfaw, $660,000.

Eldrid Dr., 602-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Timothy A. and Joseph A. Peckham, $294,000.

Gershwin Lane, 3133-Michelle M. Lidd to Thomas Lee Jr., $485,000.

Ivystone Ct., 1542-Jack S. and Helen M. Iams to Julia Ann S. Hobson, $406,000.

Michale Ct., 11506-Irene H. Shere to Sara Willis and Angelique Willis Hilbrich, $660,000.

Northwyn Dr., 14015-Jean M. and Kevin R. Shane to Stephanie Marie and Clifford Gyamfi, $544,900.

Olive Branch Dr., 3408-Asim A. and Fowzia M. Ansari to Natnael Weldemichael, $456,000.

Rabbit Run Terr., 11507-Sam Young Kang to Betelhem Zeleke, $440,000.

Sir Thomas Dr., 3301, No. 6-B-12-MTGLQ Investors Partnership and Newrez Corp. to Yun Song Kwon, $150,000.

Turquoise Terr., 12779-Manoj Bhandari to Rakeb Bekana, $362,000.

CHEVY CHASE AREA

Bradley Lane, 3712-Paul S. and Sara A. Russell to Amit and Luz Blancas Sevak, $2.6 million.

East-West Hwy., 4242, No. 520-Veronica Ortiz and Oscar Zimerman to Fang Xie, $135,000.

Ellingson Dr., 8019-Israel S. and Sarah A. Klein to Eytan Jordan and Heather Susanne Diamond Fisch, $1.32 million.

Glenmoor Dr., 3501-Michel Del Buono to Charles Michael Corrado, $660,000.

Leland St., 4204-Marc L. Frohman and estate of Erica Lynn Frohman to Alec Asher Levy and Joanna Grace Evans, $910,000.

Montrose Dr., 3908-Estate of Anne Marie Gonzalez and Anne H. Gonzalez to Deniz N. Tolu and Samir G. Garcia, $790,000.

Park Ave. N., 4601, No. 1116-Helen P. and David W. Secrest to John S. and Mary Baras, $265,000.

Shepherd St., 3318-Steven H. and Carolyn I. Bernstein to Paul and Alana Choquette, $1.71 million.

Wisconsin Ave., 5600, No. 1-Susan B. Kay and estate of Bess G. Brill to Claudio Marcelo and Raquel Beatriz Loser, $1.37 million.

CLARKSBURG AREA

Bennett Chase Dr., 23706-Brenda S. Grisham and Kelly K. Meyer to Kyun Choe and Sandy S. Choi, $570,000.

Broadway Ave., 22829-Winchester Homes Inc. to Shauna Renee and Jadrice Toussaint, $699,224.

Cabin Branch Ave., 22306-Winchester Homes Inc. to Jane L. and Bunnara H. Tes, $429,156.

Clarks Crossing Dr., 12815-Mark T. Murphy to Hakawa J. Asso and Carol A. Hernandez Lainez, $389,000.

Clarksburg Square Rd., 13030, No. 5-Lisa Robin Cahn to Stacie Lynette Rice, $300,000.

Derby Post Pl., 23501-Robert C. Malm to Andrew Michael and Susan Rhodes Gould, $415,000.

Glenbow Way, 22465, No. 2102-Jonathan and Michelle Santiago to Carolle Wend Whoaga Zongo, $199,500.

Horseshoe Bend Cir., 12621-Tianning Li to Kanwaljit S. and Karishma K. Rekhi, $382,500.

Linden Vale Dr., 23204-Otis L. and Danielle R. Miller to William Jameel and Michelle Denise Roberts, $585,000.

Martz St., 13059-Third Try Corp. to Karita Kirk Williams, $525,000.

Muscadine Dr., 22481-Joshua M. and Heather M. Horner to Malav Sheth and Rinku Shah, $648,000.

Prescott Rd., 26195-Paul and Diane H. Bandholz to Twila and Arlyn Logan, $600,000.

Rainbow Arch Dr., 23359-Kenneth N. and Mary J. Kolb to Michael T. and Wendy L. Anderson, $565,000.

Stilt St., 14020-Winchester Homes Inc. to Vipulkumar Chauhan and Nidhi Nitin Doshi, $576,121.

Turtle Rock Terr., 22929-Gary R. and Susan S. Brenner to Andrew L. and Mariette L. Klein, $590,000.

Yellowwood Dr., 23143-Franconia Real Estate Services Inc. to Joseph F. and Deborah C. Miehl, $575,600.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Durant St., 15312-Sean P. and Kimberly H. Doherty to Ravi and Henanksha Sainani, $490,000.

Harbour Town Dr., 16606-Frank L. and Brenda Baldwin White to Lina Florence Gomez, $670,000.

McNeil Lane, 730-Ny and Phany Sath to Kepson and Gerbiana Gedna Germain, $677,000.

Peachstone Dr., 15205-Thomas and Karen Kneeland to Sandra U. Swann, $560,000.

Stonegate Dr., 104-Hugh R. Haworth and Lubov Fajfer to Regina A. Cline and Colin P. Preston, $515,000.

Valencia St., 15400-Alexander Joseph and Jessica Emily Shackman to Warnakulasuriya Theja Sri Sachini Lowe and Jayakody Arachchige Don Venura Dhananjay Jayakody, $418,000.

DAMASCUS AREA

Bellehaven Blvd., 10909-Donald A. Duquette to Roberto Alejandro Ventura and Maria C. Chaparro, $420,000.

Buckmeadow Lane, 10204-Wells Fargo Bank and Wachovia Bank to Kommaly Dias, $549,900.

Grace Ct., 26805-Brian Allan Sadtler and estate of Allan Philip Sadtler Jr. to Justin Michael and Carolann Pentifallo, $325,000.

Middleboro Dr., 10909-Linda Oller to Arturo Huaman and Percy Arturo Encarnacion, $410,000.

Tralee Ct., 25146, No. B-4-Fayton and Kristin Williams Washington to Emmanuel A. Nai, $192,500.

DERWOOD AREA

Briardale Ct., 32-Mondo Properties Corp. to Lindsay J. Deacon, $400,000.

Columbus Ave., 16163-CSP Associates Corp. to Alexandra Ross, $1.06 million.

Mill Run Dr., 7115, No. 16-6-Sriyani Kennedy to Katja H. Harper and Terence J. Basile, $328,000.

Needwood Rd., 7200-Sen Qi and Fang Wu to Lauren Storbrauck and John Przywara, $515,000.

Needwood Rd., 8141, No. 203-Eric Chengwon Jon to Yicun Wang, $270,000.

Vestry Ct., 17215-John Judson and Mary Nolan Pedder to Shanyn E. Harry and Adam L. Hollander, $499,900.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bradbury Manor Ct., 11008-Cameo D. Cozart and Travis M. Chance to Natran Abebe, $458,000.

Brookmoor Dr., 10021-Craig W. and Rebecca A. Kier to Timothy and Katherine Boylan, $650,000.

Childs St., 10900-Round Hill Realty Corp. to Shelly Zhu, $544,000.

Franklin Ave., 320-Marc H. and Bertha C. Levin to Lori Ann Scozzafava, $560,000.

Kinsman View Cir., 112-Hugh H. Wyatt to Marina I. Frey, $350,000.

Loxford Terr., 1145-Sue Lee and Worawit Siriamnuaypas to Tony Wai Cheung Kwok and Shuling Wu, $455,000.

Playford Lane, 1100-Vincent and Holly Stofa to Meredith and Emanuel Donate, $475,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 112-Tejas Bharat Kadakia and Soumya Korrapati to Eileen Hammond, $235,000.

Sonata Way, 714-Bradley J. and Joan Geiger Wood to Cole P. Denkensohn and Madeline R. Fleit, $638,000.

University Blvd. E., 403-Eleanor Macauley Thompson to Jose Ismael Padilla Gutierrez and Yanci C. Sanchez, $385,000.

GAITHERSBURG AREA

Blue Smoke Ct., 26-John A. and Patricia Spangenberg to Reina G. Monge Castro and Freddy Quisbert, $260,000.

Cactus Ct., 18008-Johnson and Partners Corp. to Benjamin Hernandez Cruz and Yanira Del Carmen Paniagua Rubio, $344,900.

Carlsbad Dr., 1317-Shawn S. Ali to Samuel Gudiel Rodas, and Samy D. and Brayan E. Gudiel Iboy, $339,000.

Centerway Rd., 9129-Santos and Lidia Diaz to Yuriy and Iryna Pylypchak, $305,000.

Christopher Ave., 413, No. 88-Montreal Properties Corp. to Sonia M. Batres, $169,888.

Creeper Lane, 18810-James and Inna Fremming to Ryan Chandler and Yuliya Seldina Johnson, $280,000.

Duvall Lane, 132, No. 208-Damir Tutic to Gregory L. Gibson Jr., $90,000.

Game Preserve Rd., 10740-Sandra M. and Robert Craig Brisbane to Kurt A. Kautman and Laurel Anne Menapace, $510,000.

Gatlin Dr., 19229-Ann and Brandon Carter to Chima F. Nwanna and Sonia Moses, $475,000.

Girard St., 442, No. 283-Helena Leibovici to Peter J. Vizarretta Fulle, $93,000.

Grouse Lane, 18524-Michael A. Peitzmeier to Gilberto E. Castilla Jr., $293,000.

Laytonia Dr., 7643-Mario and Carmen Quinonez to Elmer Arturo Rodriguez, $199,900.

Misty Ct., 7808-Sergio Luis Paiz Polio and Carlos Orlando Aguirre Hernandez to Jheny R. and Alexis M. Osorio Rosales, $379,900.

Nuthatcher Lane, 18618-Trazie E. and Mami A. Bai to Miguel E. Flores Elias and Carolina Del Carmen Perez De Flores, $280,000.

Skidmore Blvd., 412-Sadhan and Sanghamitra Chakraborty to Anna Kaloudis, $384,000.

Summit Hall Rd., 503-Wendy Vasquez and estate of Bruce M. Johnson to Luis A. Diaz, $220,000.

Travis View Ct., 1323-Ngoc Dungand Khiem Lam to Juan Francisco and Juan Carlos Medina, $345,000.

Windjammer Way, 1909-Michael L. Regen to Clark H. and Maria F. Crook Castan, $345,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Bayridge Terr., 915-Hongwei Zheng to Li Qiu, $395,000.

Brougham Way, 14660-Brad J. and Margary J. Gold to Nicole and Genghis Haroon, $620,000.

Cherry Blossom Lane, 15724-Chris Bae and Carina Yuji Jeon to Willis C. Williams and Mackenzie M. Wanagel, $518,500.

Chevy Chase St., 95-Charles H. and Helen Beady to Chen Peng and Yijing Li, $415,000.

Coles Chance Rd., 14813-Xueming Xu and Baochun Wang to Adam and Tracy Weatherford, $530,000.

Coral Reef Dr., 651-Sy Cao Nguyen to Xintong Chen and Shuhua Zheng, $383,000.

Dearden Pl., 1-Edwin E. and Sandra M. Rutkowski to Russell J. and Lindsey M. Tonks, $499,000.

Gold Kettle Dr., 210-Samuel M. Jonjo to Greta and Lindsay Allardyce, $385,000.

Hackberry Pl., 452-Qiyu Qiu and Xin Xin Quan to Althea Echeona, $542,000.

Highland Ridge Ave., 445-Michael and Debra Raden Richards to Savita S. Kaji, $644,900.

Irish Ct., 4-Alvin I. and Sandra L. Poms to Ashleigh M. Gottlieb and Kevin S. Glass, $375,000.

Kent Oaks Way, 226-William T. and Maryann Sharp to Christopher and Karin Bowen, $925,000.

Lake St., 119-Leonard M. Murphy to Alexander G. and Michelle Amick Prikhodko, $1.12 million.

Maddox Ct., 11605-Kenneth N. Sherman to Dennis Andrukat and Jessica Kratchman, $670,000.

Marquis Dr., 14-Wolfdieter Erich Frey to Michael S. and Ashley M. Rea, $490,000.

Montecrest Lane, 16509-Richard J. and Karen E. Fournier to Miguel Saba Jr. and Chantal Marie Castro, $664,900.

Palmtree Dr., 512-James L. Bridges to Martin B. Morris, $241,500.

Prairie Landing Terr., 10515-Steven M. and Rachel B. Rabin to Jun Yao and Yanyu Zhu, $456,000.

Quince Orchard Blvd., 726, No. 201-Edward Brailovsky to Andrew Lee Kolden and Jennifer Katerine De Armas, $133,000.

Quince Orchard Blvd., 874, No. 10-Leandro Netto Marinho to Jose L. Lopez Guerra, $113,462.

Roundabout Dr., 16504-Mazen R. and Diane M. Eraifeg to Andrea K. Plewes and Kenneth John Mroz Jr., $510,000.

Strummer Lane, 130-Eric J. and Sophie R. Shpritz to Grace Xinye Gu, $600,000.

Summer Walk Dr., 737-Rohit and Anika Khanna to Jing Du and Lei Zhao, $749,000.

Treehaven St., 114-Jeffrey D. and Heather Katz to Yihong Yao and Jun Gao, $1.1 million.

Upshire Cir., 407-Dan Xiang and Jennifer Z. Duan to Andrew J. and Sarah J. Pruchniewski, $669,000.

Winter Walk Dr., 352-Serap S. Akisoglu to Ryan and Lauren Lowe, $599,000.

GERMANTOWN AREA

Anndyke Way, 20544-Thomas G. and Laura Greene to Jonathan Nein and Courtney Erin Egan, $485,900.

Bridger Dr., 13005, No. 1511-Reza Shakoori and Mohammad Reza Shakoordokht to Cheryl Darling, $289,400.

Bronco Pl., 13838, No. 217-Adam Bazinet to Ngalula M. Lonji, $264,900.

Chalet Pl., 13205, No. 6-204-Jack W. and Beverly J. Nimmo to Garrett Gillin, $165,000.

Churubusco Lane, 19336-BNC Mortgage Loan Trust and U.S. Bank National Association to Hongzhi Lu and Zhongzhen Huang, $235,000.

Dover Cliffs Cir., 19417-Debra Gerlt Jay and Jessica Aimee Carpenito to Shafeeq Aqeel and Kaleema Overton Ameen, $340,000.

Eagles Roost Dr., 18565-Andrew and Catherine B. Kormann to Elan Rochelle Jones and Romeo Y. Abraham, $282,000.

Flag Harbor Dr., 12149-Katherine B. Yeakim to Jennifer F. Sorto, $330,000.

Germantown Rd., 17301-Lyle A. Alexander to Sara S. Thompson and Sarabeth J. Smetzer, $585,000.

Hickory Tree Way, 12411, No. 411-Dolly Ramsahai and Tejwattie Persuad to John P. Moldiz, $157,000.

Jamieson Dr., 19020-Mary Cheryll C. Justo to Lizeth Juliana Monsalve and Alexander French, $445,000.

Liberty Heights Lane, 19347-Ana H. Amaya Rivas to Luis Saavedra Munoz and Cristina Romero Rodriguez, $313,000.

Meander Cove Dr., 13223, No. 81-Carole Denise and Ian Gregory Fraser to David W. Thibodeau, $220,000.

Pickering Ct., 25, No. 202-Lakeview Loan Servicing Corp. to Nagendra Nath Paudel and Mukti Nath Dawadi, $162,580.

Port Haven Dr., 12433-Jennifer E. Dorfman and Jennifer E. Jacobs to Aniruddha P. Gaekwad, $300,000.

Red Rocks Dr., 18002-Paul Ricketson and Ivy Kohn Reed to Gnana Prasoona Krishnamurthy and Rajagopalan Rengarajan, $552,000.

Sawyer Terr., 19004-Philip and Sarah B. Klein to Anne Bwogi, $329,000.

Sky Blue Ct., 27-Homer Ronoel Crispe Atencio to John Grant and Muna Fodys, $328,000.

Spinning Wheel Dr., 13663-John G. and Carol R. Sheridan to Patrick and Jennifer Blinn, $540,000.

Steeple Ct., 52-Michael and Amanda Jane Zbarsky to Vinod and Chanchal Sharma, $381,071.

Thyme Ct., 13001-Dawit T. Deggfe and Fikirte L. Wondmu to Carla P. Alcantara Dextre and Madeleine Dextre Carhuamaca, $273,000.

Wallich Way, 13035-Housing Opportunities Commission of Montgomery County to Behaylu Teklemariam and Hana Asfaw, $210,800.

KENSINGTON AREA

Calgary Ave., 2607-Diane K. Kuwamura and estate of Elsie E. Thull to Amber Dulcy and Jose Carlos Arana, $430,000.

Culver St., 9638-Pamela A. August to Peter Hughes and Audrae Erickson, $1.34 million.

Edgewood Rd., 3207-Charles F. and Kathy L. Schreier to James R. Smith and Victor A. Sugiharto, $734,900.

Flanders Ave., 4831-Samuel J. Lieberman and Cara E. Tenenbaum to Mary H. Highfill, $618,000.

Haverhill Dr., 9823-John M. and Winifred K. Holbrooke to John Hinton and Alana Marie Wilson, $900,000.

Kincaid Terr., 3926-Babak Amirshahi Shirazi and Maryann Mazer Amirshahi to Peter A. Cauley and Kristen J. Prentice, $809,000.

Meredith Ave., 10507-Patrick G. and Suzanne C. Mitchell to Hue Huynh, $564,900.

Oldfield Dr., 10201-Stayce E. Beck to Frank C. Li and Nicole Kornspan, $670,000.

Saul Rd., 3805-Mark D. Crowdis and Elizabeth A. Parr to Patrick Finnegan and Andrea Taylor Gavin, $925,000.

Stillwater Ave., 11111-Donald Lane and Deborah L. Ryan to Ryota Nakatani and Yi Chen Chen, $890,000.

University Blvd. W., 3201-Patricia M. Barnes to Alden Moffett Utter and Sara Beth Altman, $225,000.

University Blvd. W., 3333, No. 804-Shirley M. Repta to Ralph Bauer and Grace Crussiah, $225,000.

Westbrook Lane, 4314-Zachary B. and Caitlin M. Hart to Daniel Stahl and Alexandra Spector, $894,000.

LAYTONSVILLE AREA

Clematis Ct., 9204-Thomas L. and Karen L. Yanus to Matthew William and Angela Marie Plescia, $660,000.

Fairway View Dr., 20801-HSBC Bank to Sean C. and Venice Mundle Harvey, $810,000.

Hilton Pl., 24382-Nathan C. and Kara Nichole Debord to Zonia Elizabeth Cantarero, $550,000.

Pocahontas Dr., 23529-Jeffrey Michael and Sharon Ann Wright to Carmen Nicole Ehret and Robert Gittins, $675,000.

Sweet Meadow Lane, 20226-Twila Kimbrough Taylor to Vinh Vo, $750,000.

Welsh Rd., 24122-Daniel P. and Daniela M. Koch to Phyllis M. Rattey, $420,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Aspenwood Lane, 20439-Helen S. Thomasian and Simbat Movsessian to Briand Duk Ramirez and Karin Golda Ramirez De Duk, $410,000.

Chadburn Pl., 9411-Sheilah Sullivan and estate of Kennisha Sullivan to Tiera Anne Howard and Terrell Andrico Young, $232,000.

Coltfield Ct., 19011-Nancy Guadalupe and Blanca Irma Maldonado to Noel E. Blanco Penado, $277,400.

Hellingly Pl., 9700, No. 216-Ali Sharifpour to Kamal Hadine, $113,500.

Horizon Run Rd., 9504, No. 15-Steril S. Fox Jr. to Manoj Adhikari and Dikshya Karki, $210,000.

Judge Pl., 9320-Martin W. Dow Jr. to Colleen Hattie Haugen and Jose Nolberto Ortiz, $455,000.

Lindos Ct., 20423-Stanwich Mortgage Loan Trust and Wilmington Savings Fund Society to Iyabo Jumoke Masha, $305,000.

Mills Choice Rd., 19006, No. 1-Anthony Malek to Ranjit and Mita Chattopadhyay, $119,600.

Rhodes Way, 19112-Jeffrey C. Dove to Stephan A. Polsdofer and Dylan Kenneth Mooney, $365,000.

Rustburg Cir., 8808-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Henry J. Cruz, $224,900.

Stedwick Rd., 10022, No. 204-Pretium Mortgage Acquisition Trust and Wilmington Savings Fund Society to Veronica P. Ascension, $139,900.

Walkers Choice Rd., 18616, No. 2-Edith Evans to Sara Assadullah, $105,000.

Walkers Choice Rd., 18726, No. 4-Anthony Malek to Jose A. Romero and Maria Elvira Orellana Garay, $157,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Carroll Ave., 8740, No. D-1-Anclacal Corp. to Etsegent and Hirut Gebre, $213,000.

Nolcrest Dr. W., 1126-Nana I. Dayo Otekunrin and Biba M. Inoussa to James F. and Susan Finelli, $330,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Adderley Ct., 3148, No. 242D-Margarita Lopez to Vannest G. and Brenda Wilkins, $209,000.

Auden Dr., 2423-Winchester Homes Inc. to Philip C. Johnson, $633,731.

Bel Pre Rd., 3720, No. 8-Shashi R. Bartley to Kevin F. Mejia Ramirez, $131,000.

Berkenhead Ct., 3604, No. 18-A-Estate of Elizabeth S. Miller and Frances Miller to David A. Slattery, $271,500.

Camelback Lane, 2607, No. 7-12-Sunmi Kim to Jaide A. Pabunan, $236,000.

Deer Highlands Way, 13230-Nadezhda N. Skrynnikova to Judith M. Gansberg and Robert J. Burger, $515,000.

Dewey Rd., 12305-Franco Construction Corp. and Jachson R. Franco to Natalie Morales and Gloria M. Rivera, $425,000.

Epping Ct., 12510-Kenneth J. Clair and Peter Egyin Mensah to Guzel Fanilovna Gufranova, $391,000.

Fiske Terr., 3548, No. 147-A-Lori L. Sundstrom to Anita P. Diem, $330,000.

Garrett Park Rd., 4408-Anila Strahan to Sergejs Hripunovs and Elena Maximova, $254,000.

Gould Rd., 12705-Estate of Betty J. Pounds and Nancy J. Gibson to Jiang Long and Xiao Jun Wu, $332,000.

Harrell St., 3507-Sayuri Jones to Werner Wothke and Maria Osorio Padilla, $398,000.

Hewitt Ave., 3301, No. 402-Nigel L. Scott and estate of Philomena Collier to Michael Alan Fielder, $85,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-Laverne M. Earley to Raymond Charles and Elizabeth Carolyn Ward Ortman, $299,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-517-Carl V. and Edith Bank to Frank A. Walker Jr. and David G. Fischer, $249,000.

King Lear Ct., 14602, No. 12-146-Equity Builders Corp. to Diana Astrid Rojas Nunez and Oscar Hernando Sarmiento Herrera, $310,000.

Leisure World Blvd. N., 2921, No. 1-224-Kimberly Howell Simmonds to Margarita Poma and Brett Kevin Streicher, $123,500.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 816-Estate of Dolores B. Hammett and Paula H. Gibbs to Susan Starr Calder, $240,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 425-William E. Cross Foundation Inc. to Clara F. Sachs, $178,500.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 401-Estate of Mildred G. Eidelman to Beverly J. Green, $235,000.

Long Green Dr., 14236-Gail C. Powell and Barbara K. Zoellner to Dinesh Tharmalingam and Santhra Sithambaram, $309,000.

Middlebridge Dr., 1817-Stephen B. and Marilou B. Legge to Brian Alan Yu and Stephanie Elaine Tan, $541,000.

Niles St., 3304-GSAA Home Equity Trust and U.S. Bank National Association to Robert L. Clark Jr., $262,000.

Selfridge Rd., 11815-Defu Chen and Biyin Li to Jose Daniel Argueta, $380,000.

Stargazer Lane, 13610-Robert and Thomas McClure Holgate to Jordan and Hannah Tropf, $506,000.

Tierra Dr., 15705-John R. Terrell and estate of Lyman B. Powell to Margareta K. Cuccia, $460,000.

Veirs Mill Rd., 12116-Guillermo A. Mendoza to Wilfredo A. and Amelia Cabrera, $345,000.

Westholm Ct., 15011, No. 272-C-Helen Keil Sossen to Christine Kate Sinclair, $300,000.

OLNEY AREA

Ashmore Ct., 3325-Stephen and Elizabeth Griffin to Arun Babu and Rithu Moideenkutty, $558,000.

Buehler Rd., 17800, No. 2-C-4-Christopher A. and Nadezda Aragona to Reginaldo Da Silva, $150,000.

Clovercrest Cir., 18537-Bernadette and Maria L. Concepcion to Azzam T. Harake and Joanne F. Musa, $410,000.

Fox Chase Cir., 18239-Ben H. Simmons IV to Geoff Brandt Duncan and Dawn Marie Simounet, $355,000.

Littlebrooke Ct., 5-Estate of Sharle A. Hussion and Timothy M. Hussion to Felix Y. and Blanca S. Wang, $685,000.

Megans Way, 3316-Jean Rosen Rankin to Viswanathan and Usha Santhanam, $619,900.

Olney Mill Rd., 19412-Daniel J. and Nancy J. Murray to John and Stacy Jowers, $520,000.

Shallow Brook Lane, 4024-Danielle Joy Zion and Rory S. Ready to Andrew J. Horos and Kathryn L. Digiulian, $539,900.

Tidewater Ct., 3321, No. C-10-Matthew F. and Tara A. Pomerantz to Ran S. and Judith J. Cohen, $264,000.

POOLESVILLE AREA

Beallsville Rd., 18522-John Franklin and Margaret Jean Cooley to Jose Jaime Henriquez, $270,000.

Edwards Ferry Rd., 17000-Martha H. and Elliott D. Degraff to Daniel A. and Harmony Little, $710,000.

Lewis Orchard Lane, 19508-Brightwell Crossing II Corp. to Gordon Michael and Therese Marie Bodnar, $915,260.

Wootton Ave., 19221-Joan E. Mayer to Virginia S. Kennedy, $345,000.

POTOMAC AREA

Bells Mill Terr., 10316-Daniel G. and Gina M. Shultz Farney to Timothy B. Webster, $756,200.

Belmart Rd., 8711-Victoria M. and Robert Baumgartner to Satyen Manilal and Jessica H. Gada, $1.1 million.

Broad Green Ct., 11604-Alan and Sheri Heller to Hans T. and Linda M. Haglund, $1.37 million.

Charen Lane, 11825-Howard L. Cohn to Arnold M. Hiller, $470,000.

Dalebrooke Lane, 10406-Kourosh and Samin N. Ahadpour to Zemin and Suping Wang, $729,000.

Donegal Ct., 10109-Don J. Donchi to Shwu Ling Sheri Yeung and Thomas Wai Wah Yeung, $888,000.

Farnsworth Dr., 9209-William G. and Janice G. Dubyak to Duke K. McCall III and Janet M. Tropea, $1.18 million.

Gainsborough Rd., 11313-Perfect Home Corp. to Nathan M. and Tiffany A. Charles, $755,000.

Glen Rd. S., 11106-Frederick A. and Bridgit Fried to Raymond P. and Margaret Martin Piselli, $1.8 million.

Hayfield Ct., 11816-Michael R. Zachariah and Lynne M. Thomas to Jamie Craig Van Pelt and Michael Joseph Clark, $870,000.

Hunter Creek Trail, 8502-Randy J. and Katherine S. Branitsky to Ude Lu and Fang Ting Kuo, $895,000.

Lakenheath Way, 8100-Corinne Emily O’Leary to Jonathan Paul and Kate Elizabeth Laflin Malachowski, $841,000.

Meriden Rd., 9812-David H. and Linda M. Marx to Liliana Ubillus and Peter Choharis, $1.65 million.

Park Potomac Ave., 12500, No. 1002-David A. Deckelbaum to Ralph R. and Anita D. Kornbluth, $1.86 million.

Raymond Lane, 8309-Marcia L. Simon to Sharon J. Field, $660,000.

Snug Hill Lane, 8201-John A. and Greer Dellafiora to Joon Seok Lee and Hyein Ku, $930,000.

Tuckerman Lane, 8847-Parkwood Homes Maryland Inc. to Jeffrey A. Rubenstein and Rebecca N. Levitt, $1.38 million.

Whiterim Terr., 7720-Kathleen Mahoney McGuiness and Kathleen Mahoney to Patrick David and Bana Kopty McCamy, $726,000.

ROCKVILLE AREA

Academy Way, 12203, No. 176-Xiaoping Yu and Tingrui Dong to Jesse Soileau, $209,800.

Antigua Terr., 10842, No. 93-Arthur R. Mielke Jr. to Charleston Adrienne Hurley, $345,000.

Azalea Dr., 780, No. 15-Allison M. Alfaro to Irina V. Tiper, $348,000.

Beall Ave., 327-Yuan Li and Chung Mei Luan to Jeffrey B. Lunenfeld, $433,000.

Bou Ave., 5750, No. 1503-Estate of Eugene Adams Keeney and Tyler T. Keeney to Larry Yuhsong Liu and Serena Lishu Yen, $527,500.

Braxfield Ct., 12303, No. 395-R. Frederick Marsden to Stephen A. Lapkoff, $209,000.

Carter Rd., 717-Nathan and Tiffany A. Charles to Bageshwari Sherchand, $540,000.

Chapman Mill Dr., 5716, No. 1509-William R. Lestrange III to Candice Michelle Fine Kaufman, $233,000.

Cloister Dr., 5030-Alexis and Alexa K. Catsambis to Michael Anthony and Nevena Erlingis, $745,000.

Commonwealth Dr., 11419, No. 301-James Kennedy to Laura Rose Major, $322,000.

Crestfield Dr., 1022-Netkal M. and Bharathi B. Madegowda to Pallavi Gowda, $533,000.

Diamond Cove Terr., 15306, No. 2B-Danny R. and Wendy C. Ratnavale to Jennifer Briggs, $335,000.

Empire Way, 5919-Maureen B.E. Miles to Ciro Monti and Anna Kononetova, $730,000.

Farmland Dr., 11403-Estate of Helene Ambrogne White Benson and Peter Colin White Jr. to Heidi Beth Friedman and Thomas Jay English, $831,500.

Grayling Lane, 11411-Estate of Sophie D. Calderone and David W. Calderone to Chris and Chelsea Greco, $445,000.

Grove Ridge Pl., 10521, No. 62-Fabio Camilo Amezquita Lozada and Martha Maria Gutierrez to Donato De Rosa and Jovana Stojanovic, $655,000.

Hull Pl., 411-John Tripplaar to Michael Christopher and Crystal Mickalie Kelly, $552,500.

Ivy League Lane, 633, No. 23-140-Ju Tung and Tuan Shih Chen Chu to Yang Yang and Roy Ke, $460,000.

Mazwood Rd., 6220-Jeffrey H. and Joan A. Rohlfs to Sohail Mosaddegh and Rama Sina, $869,000.

Monroe St., 18, No. 202-Anna M. Leshchinskaya to Douglas and Sara A. Potvin, $150,000.

Mori Dr., 4805-Nancy M. Sera and estate of Carlos Manuel Sera to Shihui Chen and Mei Long, $422,000.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 503-Jill Irene Mattia to Bahman Sarabi, $345,000.

Old Georgetown Rd., 11750, No. 2326-Estate of Arvind Chandran to David C. and Satoko J. Kuramoto Crawford, $390,000.

Piccard Dr., 1408-KF Property Owner Corp. to Ki Tae and Dae Yeon Kim, $642,000.

Potomac Heights Lane, 14308-Brookfield Travilah Grove Corp. to Nageen Gandikota and Kusuma K. Yarlagadda, $681,561.

Rocking Horse Rd., 11902-Gary Kaushansky to Milton O. Luna and Ana D. Castillo Alfaro, $410,000.

Royal Cres., 819-Bank of New York Mellon and Structured Asset MTG Investments II Inc. to Kenny and Rachel Tsang, $570,000.

Sterling Terr., 10135-Todd C. and Tammy R. Villines to Kyu Chul Jang and Minyoung Grace Son, $609,900.

Strathmore Park Ct., 10401, No. 3-Estate of Dorothy C. Mergner to Jacqueline W. Farris, $1.12 million.

Taylor Ave., 313-Phuong Hong Van and Luke Osmun Skinner to Jason C. Anderson and Janel E. Quinn, $399,900.

Valley Oak Cir., 13641-Joshua Hyuk and Elena Hyunju Lim to Brian S. and Lena Pang Goldstein, $916,000.

Wilwyn Way, 4600-Barbara A. Bowman to Michael Chatterelli, $399,900.

SANDY SPRING AREA

Nesbitt Farm Lane, 17505-Bruce Alan and Lyndsey Price Bartoo to Justin Xavier Shackleford and Anna Elizabeth Montgomery, $1.1 million.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Canterfield Way, 22321-Joseph L. and Dena L. Defrank to Payton Joseph Kilcarr, $672,500.

Futura Ct., 21125, No. UN91-Jack Sun to Tethiana Marcelin, $340,000.

Milestone Manor Lane, 12405-Swee Lee and Edward J. Towey to Matthew and Kathryn Roberts, $542,500.

Rosearbor Ct., 11724-Darwin C. and Hilda S. Flores to Alex Wong, $220,000.

Stoney Point Ct., 7-Sharon L. Petronio to Jilmer Manrique Ruiz, $210,000.

Twinflower Cir., 19534-Jennifer Murach Poletti to Elizabeth Atangcho Fortaboh, $279,000.

SILVER SPRING AREA

Blair Mill Rd., 1220, No. 206-Meghan Peterson McCoy to Ramavatibahen R. Pal, $210,000.

Courts Way, 8811-Selena Dawn Ready to Michael Kevin and Anna Katherine Connelly, $725,000.

Eastern Ave., 7915, No. 612-Andrew P. and Lahela M. Peterson to Colby Whittington, $339,000.

Holman Ave., 2621-Russell B. Smith and Alisa L. Bishop to Marissa and Bar Lehmann, $377,500.

Lyttonsville Rd., 1937-Charles J. Kahn and estate of Bettie Kahn to Beth A. Wilt, $275,000.

Newell St., 8045, No. 321-Eric C. Deussing to Vivek Viswanathan, $303,000.

Seminary Rd., 2419-Christopher Michael Lapp to Gregory Shigeru Higa and Amalia Bettina Chamorro, $545,000.

White Oak Dr., 1708-Gregory M. Smith and John D. Gehringer to Robert C. Nowatzki and Lauren E. Onkey, $650,000.

Woodland Dr., 9411-Richard and Ashley Caudill Mirillo to Lauren Bressack and Andrea Bressack Goddard, $583,500.

TAKOMA PARK AREA

Cedar Ave., 7109-Scott E. Schang and Douglas S. Gross to Oren Shur and Katie Buongiorno, $912,500.

Elm Ave., 1001-Joseph W. Edgell Jr. and Barbara Muhlbacher to Mark D. Richardson and Julia D. Harris, $711,550.

Jackson Ave., 7507-Bethany Jones to Brendan Herbert and Alexandra C. Adams, $611,500.

Maple Ave., 7611, No. 411-Federal National Mortgage Association to Daniel Aibel and David S. Pittman, $108,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 918W-Brandon and Lindsey Shaw to Emily Marie Whiteman and Andrew Wesley Goodwin, $284,540.

Valley View Ave., 2-Carol Ann Arango and estate of Bonnie E. Kennealy to Emma C. Jones and John Krizel, $620,000.

TWINBROOK AREA

Clagett Dr., 1105-Donald J. and Susan Broadhurst to Yushan Bai, $330,381.

Denfield Rd., 5705-Monico and Digna Vigil to Vilruza P. and Pervez Iranpur, $400,000.

Halpine Rd., 5923-Peter L. and Sophia Lignos to Kenneth C. Fang and Janet N. Lee, $411,000.

Stanley Ct., 1-Jean Wanchuan Teng and Lily Lau to Rita Miller, $420,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10859, No. 102-Erin E. Perkins to Anne and Henry Lao, $299,000.

Belvedere Blvd., 1619-Jeffrey J. Szuchman and Sonya L. Edelman to Christopher P. and Elizabeth A. Beck, $442,500.

Bucknell Dr., 11507-Dee C. Weiss and Doris D. Coplon to Mukeshkumar Bhatia, $469,000.

Cobble Hill Ct., 10-Anh Dao Mai and Michael R. Strong to Victor I. and Fania Yangarber and Ido Rabinovich, $510,000.

Dexter Ave., 2205-Home Selling Solutions Corp. to Daniel and Shannon Kowalczyk, $565,000.

Georgia Ave., 9900, No. 27-412-Robert L. Clark Jr. to Lindsey Marie Washington, $250,000.

Gridley Lane, 1712-Edward and Barbara Magwood to Tesgera Negewo and Aziza Bekri, $435,000.

Huggins Dr., 11800-Bernardino Coluchi to Halmar Antonio Zelaya Solano and Ingrid Elvira Castillo Medina, $355,000.

Inwood Ave., 10700-Corina L. and Harold W. Dubois to Rachel Howard, $352,500.

Julep Ave., 10426-Teresa M. and William A. Merryman to Camila and Justin Grant, $370,000.

Lamberton Dr., 906-Noah and Menucha Wolfe to Leah M. and Justin A. Scheininger, $525,000.

McKenney Ave., 10210-Stephanie M. Galeota to Kyle Arnone and Crystal Hernandez, $475,000.

Randolph Rd., 2703-MJM Contracting Inc. to Jonathan and Heather Moody, $463,500.

Schoolhouse Cir., 2851-Theresa M. Schenk to Daniel Aaron and Emma R. Tabor, $375,500.

University Blvd. W., 1121, No. 603-B-Estate of Dorothy Schreiber and Lois Schreiber to Andrew Dobrowolski, $149,000.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Flint Hill Rd., 3045-Frederick Investments Corp. to Mark A. Thomas, $350,000.

BRUNSWICK AREA

A St. E., 214-Sai Laxman Allu to Kara N. Debord, $225,000.

Tide Lock St., 1203-NVR Inc. to Robert R. and Narantuya Lopez, $399,199.

Wills Creek Dr., 409-Robert Cleveland Heffner Jr. to Tony and Lynda Mallory, $370,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Basilone Lane, 4695-NVR Inc. to William Thomas and Kara Maureen Botker Summers, $381,635.

Camden Dr., 4113-Steven C. and Dorey L. Renzi to Fabian and Madian Willis, $359,500.

Glen Hill Ct., 5613-Anne C. Schmid and Anne Fernandez to Matthew Lewis Rehberg and Kathryn Jean Blorstad, $420,000.

Jefferson Pike., 4806-Paul R. Facemire and Lynn Chamberlin Morgan to Jamison F. Bowman, $320,000.

Stockton Dr., 4804-Troxel O. and Nancy C. Plummer to Issac and Rhodesia Mabry, $445,000.

EMMITSBURG AREA

Irishtown Ct., 6-Michael P. and Debra A. Williams to Kenneth J. and Nancy E. Fizer, $256,900.

Seton Ave. S., 120-Christopher Edwin Barrett and Mollie Teresa Moran to Robert E. and Leslie Ann White, $165,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Acacia Ct., 6840-Carla A. Ragusa to Meghan R. Vineyard, $207,500.

Arwell Ct., 470-Monica I. Gabriel to Emine and Astrit Ajazi, $205,500.

Ballenger Run Blvd., 6608-Abderrahim and Myriam Moutanabbih to Varun Mago and Nadia Siddiqui, $297,600.

Bella Marie Way, 5853-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Edwin Lozano, $309,285.

Boysenberry Lane, 574-Lindsey C. Heisey and Gaye Lynne Denton to Lee Zhang and Qiuyun Lu, $165,000.

Calverton Dr., 6490-Vincent P. Cipollone Jr. and James Michael Keating Jr. to Pauline Magnant, $236,500.

Cotswold Ct., 555-Jessica M. McGinty to James Burnell and Bessi Nereyda Abbington, $218,000.

Delegate Pl., 7211-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Michael Akenhead, $329,990.

Duke Ct., 5309-Victoria J. Lockett to John R. Rodman IV, $246,380.

Essex Pl., 504-Christopher Andrew and Kathleen Elizabeth Childs Kober to Travis Montgomery Dean, $183,500.

Hames Ct., 7038-Mark Wharton and Michael J. Haggerty to Varinder and Shashi Rishi, $219,900.

Himes Ave., 617, No. VI103-Richard S. and Connie Dianne English to Marissa B. Wiles, $145,000.

Jefferson Blvd., 5727-Michael Scott Monroe to Anthony H. and Sarah H. Ford, $425,000.

Ladd Cir., 7111-Heather Smith and Nina K. Macalister to Luc Don Don Sr., $259,900.

Leben Dr., 5932-Tyler and Erika Magnuson Ikwild to Sheila K. Amara, $292,500.

Manorly Ct., 6710-Jennifer L. Steadman to Martha D. Paredes Alvarez and Jeovanny A. Paredes Alvarez, $280,000.

Olive Ct., 5802A, No. 410-Roby L. Beall to Aeher K. Darwish and Rabiha J. Kayed, $125,000.

Posey St., 6155-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Megan Christine Pritts and John Benjamin Pyzik, $319,990.

Proclamation Pl., 7140-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Nicholas Joseph Andre Duong, $257,750.

Rollinghouse Dr., 1394-Neris Mauricio Alvarez and Sulma L.F. Hernandez to Antonio Hernandez Torralba and Analilia Hernandez Flores, $280,000.

Wade Ct., 5640, No. J-Christopher Glenn Howell to Sharon D. Turner, $182,950.

Whelan Lane, 5951-Calatlantic Group Inc. to Jillian Morgan, $310,105.

Woodwinds Cir., 5825-Barry L. and Toni Zimmerman to Yeonjin Lee, $427,835.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Allview Dr., 10220-Carol S. Grosbier to Joshua and Sarah Terry, $315,000.

Bear Den Rd., 2379-Mary Lou and Neil Martin Mall to Steven Bingham and Martha Bowles Pugh, $300,000.

Birchwood Ct. W., 9401-Kyle and Lauren O. Malley Lewis to Tiffany M. Kapp, $287,500.

Catoctin Ave., 327-Qi Shui Lin and Yuedan Jiang to Jeremy B. Terrell, $220,000.

Church St. E., 552-Griffin G. Schmidt to Colson A. and Laura L. Vorwald, $238,500.

Delaware Rd., 439-Scott D. and Susan B. Willett to Bradley William Meadors and Diane J. Schuster, $389,000.

Egret Way, 2605-Vicki K. Lynch to Wayne A. Thomas, $315,000.

Everly Dr. S., 2624-Mathew C. and Erin M. Burke to Diem Phuong T. Nguyen, $269,000.

Forest Hills Ct., 6470-Paul and Marla R. Nedzbala to Joel Bruce and Pauline Anne Leber, $557,000.

Hawkins Ct. S., 6290-James Levie and Joanne L. Clarke to Portia N. and Francis P. Koomson, $480,000.

Hollow Reed Ct., 8037-Michael P. and Sarah J. Hourigan to Harold E. and Leah Shipe, $249,900.

Island Grove Blvd., 2537-Erik L. and Laura J. Dincau to John and Ntambose Kaendera, $355,000.

Jefferson St. S., 7-Catherine J. Chase to Ricky Allan Mason, $268,000.

Lindbergh Ave., 330-Ace Corp. to Nicholas J. and Lindsey N. Wade, $499,000.

Mill Race Rd., 2526-Sara J. Terpening to Francis Mulangu and Tanya Kafulu, $375,000.

Monocacy View Cir., 1830A, No. 51A-Simone H. Debrah to Chelsea Lauren Rio, $220,000.

Redwood Ave., 319-Alice Keeney and Sherry M. Ryan to Lal Fak Zual and Ju Ju Biaktei, $200,000.

Saddlebrook Lane, 6455-Lori M. Moers to Joscar E. Guivas Fabery and Maria Z. Frias Diaz, $465,000.

Sebastian Blvd., 1813-Sherita Crosby to Matthew Rota and Allison C. Meehan, $270,500.

South St. W., 434-Koros Corp. to Benjamin Lazer Safren, $250,000.

Spruce Ct., 208-Xinia Emerson and Nancy Vanessa Emerson Vargas to Dolores E. Mendez and Eduardo D. Miranda, $299,900.

Turning Point Ct., 938-Sandra Belcher to Teresa De Jesus Cruz, $240,000.

Waterside Dr., 2500, No. 315-Sandra R. Rich to Adriana Camacho and Gaby I. Camacho Janus, $219,000.

Third St. E., 311-Leonard F. Mongeon IV to Jack S. and Jill Margret Ascher, $515,000.

Fourth St. W., 115-Janet Susan Roger to Charles W. Ross, $300,000.

Sixth St. W., 34-Brett Munther Schwartz and Sally Eileen Larson to Scott M. Young and Allison N. Allie, $358,500.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Abbington Ct., 7301-Kathleen M. and Christopher W. Crowley to Virgil A. and Kelly M. Rivera, $615,000.

Beaver Creek Lane, 1819-Travis M. and Patricia A. Hess to Julio C. Granados Joya, $272,000.

Bristol Dr., 2119, No. 19-Charlene E. and John W. Dimig to the Milton Lee Miller, $165,000.

Cohasset Ct., 2026-Ridgewall Corp. to Erin and Mark Cantu, $400,000.

Country Ct., 1713-Christopher P. and Nicola M. Swinarski to Paul C. Maxwell III and Susan A. Montone, $222,000.

Edgewood Church Rd., 8404-Jeanne M. Wonderling to Brian J. and Katherine M. Snyder, $385,000.

Falstone Ct., 8203-Douglas R. and Louise V. Rose to Thomas E. and Kathleen E. Igo, $420,000.

Gambrill Park Rd., 10832-Dwight and Traci Henderson to Jonathan Nuss and Darci R. Smith, $684,900.

Heathfield Dr., 121-Malcolm Bohlayer and Gerard Mulcahy to Nicholas Miller, $227,000.

Lindfield Dr., 1009-Omar D. and Claudia M. Enriquez to Patricia and Jeff Pinchinat, $420,000.

Old Receiver Rd., 7800-Rylea Homes Inc. to Jeremy G. and Genevieve L. Thomas, $665,000.

Ridgelea Ct., 8203-HD Real Estate Investments Corp. to Jared and Laine Crouse, $450,000.

Schaffer Dr., 1213-Ralph D. and Elizabeth L. Hawthorne to Edgar A. Guzman Amaya and Mirna Y. Chavez Benavides, $295,000.

Shookstown Rd., 1722-Meadows Property Corp. to Lauren M. Beacham and Tyler J. Oyler, $399,000.

Stillwater Ct., 7197-Judy M. and George Larry Stup to Donald and Laura Lupini, $390,000.

Stonehaven Lane, 1767-Casey L. Mills to Odilio Samayoa Cortez and Reyna De Jesus Portillo Torres, $250,000.

Trotter St., 1507-NVR Inc. to William and Kelly Weeks, $510,130.

Wainwright Ct., 2121, No. 1C-Paul Raymond Lucia to Melissa Sue Kononenko, $148,000.

Weybridge Rd., 1804-Anthony Y. and Kua M. Lumei Smith to Chrisensia and George Kombe, $500,000.

Winpenny Dr., 6303-Mary A. Patil to Lisa Bourbeau and Andrea Parsons, $630,000.

Seventh St. W., 1304-Albert L. Sacks to Cheryl Collier, $269,000.

GARFIELD AREA

Stottlemyer Rd., 14416-William Robert and Kelly M. Ellis Neal to William B. and Andrea L. Bristor, $840,000.

IJAMSVILLE AREA

Barts Way, 5851-NVR Inc. to Racquel Russ, $325,000.

Browningsville Rd., 11239-Tobin J. and Jennifer G. Lehman to Ezekial Gammill, $350,000.

Corner Stone Mews, 4720-NVR Inc. to Michelle Carr, $532,495.

Eaglehead Dr., 5827-Oakdale Investments Corp. to Kevin Teddy Lesesne and Julie Hance, $444,624.

Morning Mews, 4701-NVR Inc. to Bradley W. and Lovely S. Poch, $538,495.

Tulip Lane, 4440-NVR Inc. to Stephen and Mary Laue, $408,290.

KNOXVILLE AREA

Fiona Way, 121-Jamie C. and Mitchell E. Dawson to Andrew J. Surgrue and Susan Purcell, $245,000.

LIBERTYTOWN AREA

South St., 11939-Chad J. Barrick to Bernard A. Litchfield III, $195,000.

MIDDLETOWN AREA

Boileau Ct., 38-Ann P. Matheson to Francey Hoang, $234,000.

Gaver Way, 4-NVR Inc. to Michael and Jean Lapadula, $494,840.

Ingalls Dr., 212-NVR Inc. to Ryanne and Anthony Hartman, $444,685.

Lockwood Dr., 3076-Marc A. Crawford and Samantha Riley to Ashley V. and Shawn McGrew, $249,999.

Roy Shafer Rd., 3507-Zachary William and Jaclyn Danielle Miss to James M. and Lauren E. Regeimbal, $485,000.

Tobias Run, 20-Brian J. and Laura C. Martin to Christopher B. and Chelsea G. Herman, $604,900.

MONROVIA AREA

Landsdale Pkwy., 4523-NVR Inc. to Sarath Chandra Mutyapu and Harpreet Kaur, $372,430.

Merricks Ct., 12122-John W. Preston and Mindi N. Valuckas to Paul H. and Amy E. Duray, $674,950.

Shamrock Dr., 4373-Rebecca Lee and Christopher Joseph Celis to Mahesh Kumar Aitha and Naga Venkata Sravani Voora, $552,000.

MULLINIX AREA

Bill Moxley Rd., 4004-Paul and Consuelo Beeks to Paul M. and Amber M. Gouge, $670,000.

Detrick Rd., 6042-John and Susan Migliore to Chad and Cory Zirk, $922,500.

Leafy Hollow Cir., 919-Glenn D. and Theresa T. Hoke to Ben and Sofia Simmons, $469,000.

Moxley Crest Dr., 12605-Craig D. and Kristin D. Chilton to Alyssa D. and Aaron L. Tucker, $360,000.

Prospect Rd., 409-Robert and Mary Castor to Matthew M. Goodwin and Kaitlin Worley, $255,000.

Rising Ridge Rd., 1611-Emmanuel O. and Niya J. Yeboah to Dominic J. Ropon, $450,000.

MYERSVILLE AREA

Brandenburg Hollow Rd., 12511-Debra K. Bachtell to Raymond J. Storms Jr. and Ugne D. Williard, $297,000.

Deerwoods Pl., 105-Todd Randolph Dehart to James R. and Sarah Funkhouser, $373,000.

Meadowridge Ct., 2707-John C. Conway to Ty Bradley and Danielle Main, $375,000.

Rocky Fountain Dr., 716-Sheila D. Madeira and Perry E. Darby to Sean T. and Anna L. Linehan, $370,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Beach Dr. E., 6610-Jon P. and Lara G. Wilson Hayes to Christina L. and Jonathan A. Gariepy, $269,900.

Club House Cir., 7021-Mary Lynn and James Strieter to Daniel George Jones and Stephanie Marie Shores, $460,000.

Divot Ct., 10917-Heather Marie and Cory Clifton Beahm to Mark and Vicki L. Crowe, $449,000.

Edgewood Rd., 6612-Ryan Legacy Builders Inc. to Robert J. Bielucke and Nicole R. Buzin, $468,215.

Joseph Ct., 5699-Jodie Lynn Patkus Ammerman to Richard Wayne and Rebecca Lynn Carr, $252,400.

Lakeridge Dr., 6418-Questar Development Corp. to Derek Robertson and Anika Rub, $424,900.

Meyer Ave., 5739-Michael D. Schoonover to Robert Michael and Sara I. Leary, $485,000.

Nuthatch Dr., 10236-Ryan Legacy Builders Inc. to Waseem Riyaz, $350,000.

Pecking Stone St., 5835-Oakdale Investments Corp. to Paul Andrew and Linda Kay Pflug Elmore, $348,000.

Shore Sq. N., 6516-Brett and Ximena Rice to Michael A. Peitzmeier and Sarah E. Bradley, $316,000.

Tessie Ct., 5647-Nicholas B. and Jessica M. Little to Kevin G. Crowley Jr., $249,900.

POINT OF ROCKS AREA

Fletchers Way, 1616-Jamaine Owen and Marche L. Strickland Yarborough to Jennifer and Neal Dorfman, $483,000.

Thomas Dr., 1606-Jeffrey R. and Nancy D. Tome to Matthew and Lindsay Tedrow, $415,000.

THURMONT AREA

Bennett Dr., 122-Stacey A. Keilholtz to Stephen Pocklington, and Dustin and Amanda Degrange, $325,000.

Clark Ave., 5-Timothy Alan Duhan to Christopher C. and Cynthia L. Banks, $264,900.

Gateway Dr. W., 510-Darryl E. Rice to Christopher Stouter, $264,900.

Mud College Rd., 14821-Richard Dean and Donna Laura Francis to Imran Nazir Razvi, $1.05 million.

Rouzer Ct., 1-Leslie Fisher to Erin L. Kelly, $164,900.

Sylvia Cir., 3-John W. and Gaile S. Ashbury to Edward G. and Debbie D. Hobbs, $340,000.

URBANA AREA

Addison Woods Rd., 3908-Ryan D. and Katie L. Silver to Miguel Arcangel and Marianne Lugo, $400,000.

Bothwell Lane, 9622-Vin Investments Corp. to Aramis A. Perez and Jacqueline M. Hance, $429,000.

Brien Pl., 9118-Alan J. Dorfman to Andrew and Julia R. Hughes, $545,000.

Clendenin Way, 9038-Michael and Brianna Broderick to Kimberly and Jerris Joseph, $594,000.

Hines Rd., 5431-Steven M. Verrill to Taraneh S. Ghodrat, $315,000.

Kenway Lane, 9150-Brian O. Kaigler to Philip M. and Kimberly Ann Soper, $410,000.

Mission Peak Way, 3111-NVR Inc. to Nathan Peter and Rachel Marie Vaichus, $736,004.

Pinecliff Dr., 8619-Michael M. and Sara L. Balthazor to Benjamin E. Carnow and Carley J. Gregory, $399,900.

Scott Ridge Pl., 5649-MS Gladhill Farm Corp. to Genaro Reynoso, $366,860.

Shady Pines Dr., 8843-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Matthew Dubetsky and Jennifer Brengel, $426,331.

Sprigg St. S., 3604-Renee Debalso Mason to Deborah Hayes and Andrew R. Conti, $355,000.

Tallyn Ridge Dr., 5481-Drees Homes of D.C. Inc. to Sean Frederick and Adrien Portia Dawson, $643,755.

WALKERSVILLE AREA

Chapel Ct., 500, No. 324-Joseph H. Wehage Jr. to Emily Gebhart, $147,000.

Fortune Pl., 8500-Lisa M. and Brandon T. Batt to Marceda H. Lavien, $175,000.

Grantham Ct., 103-Zachary and Briannin M. Howard to Kwame and Amanda Lovell, $240,000.

Kelly Rd., 10029-Edward C. and Jessica D. Graves to Bryan A. and Kristy L. Malseed, $445,000.

Sandalwood Ct., 134-Sara N. Abrecht and Jason C. Haymaker to Phillip and Jami Shoaf, $192,500.

WOODSBORO AREA

Copper Oaks Ct., 105-Joey and Mary Esquivel to Daniel and Lindsey Shankle, $335,000.