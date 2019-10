ASPEN HILL AREA

Arctic Ct., 4810-Aboubacar Saibou and Elizabeth McDavid to Suresh and Rita Dongol, $450,000.

Bel Pre Rd., 4905-Dorothy Maria Hayes Long to Alice Anne English, $480,000.

Cutlass Dr., 16629-Damien J. and Cassandra P. Carter to Nancy Tran and Thai John Phan, $727,000.

George Washington Dr., 16808-Jason S. and Laura A. McGhee to Brian E. and Martha P. Frydl, $600,000.

Haverford Dr., 4436-Michael Stephen and Ronni Lux to Daniel Edward and Chase Reynolds Keegan, $625,000.

Myer Terr., 14727-Ivan and Laura Vinogradov to Jason and Amy Barnard, $579,000.

Pinetree Rd., 4600-John R. and Anna Garza to Lucio Omar Rodriguez and Carolina I. Rodriguez Borda, $1.17 million.

BETHESDA AREA

Battery Lane, 4977, No. 1-1002-Tecu Corp. to Nikolas and Spiro Serpanos, $275,000.

Brookeway Dr., 5202-Charles H. and Susan Roistacher to Jay W. and Melinda R. Janda, $1.1 million.

Burdette Rd., 8300, No. 529-FH Bethesda SL RCU Corp. to Willis D. Hawley, $912,600.

Crestberry Lane, 7409-Derrick Widmark and estate of Sandra Gina Widmark to Krissie Zhao and Thomas Patrick Stutsman, $640,000.

Dickens Ave., 10117-Gregory Thomas and Stephanie Evangeline Burlin to Steven Michael and Bari Rachael Siegel, $1.4 million.

Ewing Dr., 9304-Ariana M. Kelly to Joseph Edward and Brit Marie Carman Powers, $1.34 million.

Grosvenor Lane, 5806-Joel Kucharski to Behrouz and Shiva Sobhani, $725,000.

Harrogate Rd., 9909-Stephen William and Frances Gill McVearry to Patrick James Crutcher and Lauren E. Spieller, $884,000.

Leroy Pl., 4900-Matthew and Carolyn Miller to Kevin Cochran and Coleen Davis, $850,000.

Madison St., 5607-William L. Walde to Thiago O. and Sabrina Pires De Almeida Matias, $950,000.

Melody Lane, 6606-Gary Altman and estate of Ted R. Oberman to Gunjan Sanghi, $811,111.

Mohican Rd., 5517-Lisa E. Lyons to Alfred Michael Boll and Joost Van Hout, $1.48 million.

Oak Forest Lane, 7021-Graciela R. Ostera and Benjamin J. Haskin to Julia A. Walters, $2.1 million.

Parkwood Dr., 9601-Jessica M. Weber to Justin T. and Shayna Arrington, $815,000.

Redosier Ct., 10504-Robert Alan Wenger to Graciela R. Ostera, $1.45 million.

Rudyard Dr., 6101-Margaret Zimmerman to William and Kuniko Barnett, $785,000.

Seddon Rd., 9409-Peter T. Monroe and estate of Patricia Abbott Monroe to Raphael A. and Bonnie J. Prober, $750,000.

Spring Lake Dr., 7513, No. B1-Luis E. Cardenas Jr. and Nubley Mercado to Matthew J. Schiattareggia, $235,500.

Tulip Hill Terr., 6832-William M. Smith and Brenda Zimmerman to Samer Husni Kuraishi and Anwarabdul Rahman, $930,000.

Westlake Terr., 7401, No. 1007-Gary Howard Friedman to Joseph Thomas McCann, $249,800.

Westlake Terr., 7620, No. 70-Clare Ward to Xiao Yu and Xuemei Guo, $579,000.

Yorktown Rd., 5317-Lance and Meredith Wade to Fan Liang and Zhi Lin, $1.67 million.

BOYDS AREA

Buskin Lane, 18213-Matthew R. and Carolina G. Drobenak to Shouhui Yang and Yao Lin, $432,000.

Kings Crossing Blvd., 14241, No. 209-Guoliang Hu and Yuexia Dong to Zhongwei Liu, $171,000.

BROOKEVILLE AREA

Brighton Dam Rd., 2614-Kip L. Zsupnik and Jacquelyn Sorvillo to Jason V. and Emily S. Gebbia, $861,500.

Gregg Rd., 4445-Carole Ann Devivo Smargiassi to Christine R. Veiga, $350,000.

Tanterra Way, 18740-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Xiomara Elizabeth Rivera Vigil, $377,500.

BURTONSVILLE AREA

Arbor Wood Ct., 4430-NVR Inc. to Joy Ezeibe, $520,075.

Cedar Tree Lane, 4204-Hee C. Chang to Wasihun Gutema and Ebise Tuji, $369,000.

Kruhm Rd., 15990-Jared and Jennifer Beld to Mariama Davis and Tavon Reid, $760,000.

Wexhall Terr., 14508, No. 3-35-Roderick Goodson and Kenyatta Jones to Tamika Ali Yerima, $272,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Alabaster Dr., 2010-Chin Kung Chen to Martin M. Mutuku and Grace M. Kegeri, $492,500.

Caitlin Ct., 1406-John J. and Marsha A. Fausti to Odyssey Egans Gray III, $550,000.

Cedar Creek Lane, 13402, No. 2-2-Saraswathy Srinivasan and estate of Radha Ramadurai to Gloria J. Engebretson, $306,500.

Crockett Lane, 1220-Cheng Ta Tsai and Ying Ting Chiu to Christian Mairena, $498,000.

Galway Dr., 12304-Mary Jean and Ray M. Jack to Zerihun Awash and Emnet Ergano, $412,000.

Hunters Gate Ct., 30-Department of Veterans Affairs to Ghenet Nabukodonozzor, $345,000.

Locksley Lane, 13413-Estate of Janet Lynn Harris to Jessica C. Pfeifer and Maurice Walter Paulwell, $535,000.

Old Columbia Pike., 12001, No. 802-Martha J. Caro to Daniel Andrew Wiley, $155,000.

Serpentine Ct., 5-Donald N. and Mary Ann S. Van Duyn to Michael K. and Anita M. Gallagher, $490,000.

Sir Thomas Way, 13605, No. 2-A-42-U.S. Bank and Wachovia Bank to Marquis Davis, $157,500.

Wendover Rd., 13616-Paul R. and Carole C. Burnett to Melissa J. Zarou, $439,900.

CHEVY CHASE AREA

Camalier Dr., 3310-Frederick J. Skinner and estate of Alberta Jackson Espie to Michael C. Stanley and Jacqueline M. Seguin, $750,000.

Drummond Ave., 4828-Roland Ninomiya and estate of Calvin Ninomiya to Jasmin Kaur Buttar and Christopher Samuel Press, $1.38 million.

Grove St., 5506-Barbara Parrot Katz and estate of Deirdre Parrot to Bruce and Diane Heiman, $1.7 million.

Kensington Pkwy., 8904-Andrew T. and Mary Beth Greene to Dennis M. and Karen J. Sandstedt, $1.75 million.

Oliver St., 4113-Martin Stone and Lisa Sherman to Yoshini Naomi Rupasinghe and Adriano Guido Scarampi Di Prunetto, $1.08 million.

Raymond St., 3806-Joyce W. McGugan and estate of Patricia H. Wyman to Saeed and Tamara Akeefe Mariani, $1.22 million.

Willard Ave., 4515, No. 1112S-Quinn O’Connell Jr. and estate of Don C. Wang to Jessica M. Brislen, $291,000.

Woodbine St., 3538-Matthew Alan Kromer and estate of Sarel Kandell Kromer to Carolina Maria Lembo, $1.1 million.

CLARKSBURG AREA

Blue Sky Dr., 12642-Kenneth L. and Marco S. Korba to Irfan A. Khan and Maliha Ahmad, $595,000.

Cherry Branch Dr., 12313-David P. and Summer K. Traxler to Chintan M. and Purvi Bhavsar, $650,000.

Clarksburg Square Rd., 13101-Ji Whan and Julia Junghoon Kim to Elizabeth B. Gessese and Mesfine T. Habtemariam, $440,000.

Ebenezer Chapel Dr., 13014-Third Try Corp. to Xiaonan Sui and Qin Chen, $519,000.

Heron Neck Terr., 22396-Matthew J. and Kristina M. Price to Jack Mwangi and Patricia Njoroge, $570,000.

Overlook Park Dr., 23620, No. 103-Thomas J. and Jennifer Shaffer Peters Hall to Joan N. Holdsworth, $215,000.

Scholl Manor Way, 23224, No. 1128-Justin Elliott and Ryan A. Brown to Huanyu Liang, $210,000.

Sugar View Dr., 23619-Jeffrey B. Lunenfeld to Cameron and Dorota Bengel, $525,000.

Wellspring Ave., 14047-Vashawn L. and Pamela F. Henry to Joy and Jamie Lawrence Zaffke, $610,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Baywind Ct., 13804-Betty Marie Kohls Stehman to Shuayib M. Abdulkadir, $486,900.

Colesberg St., 1617-Linda D. Kendall and estate of Sophia Louise Kendall to Karina Yamileth Romero and Juan Majano, $457,000.

Oak Hill Rd., 16808-Shabahat and Azmat Husain to Ivey Marie Santiesteban and Henry Raulin Urena, $710,000.

Soapstone Lane, 309-Luke C. and Kristine Nicholas to David and Gretchen Rakelly Valerio Masse, $601,000.

Tarpon Terr., 14413-Chad Everett and Jennifer Norako Smith to Kyle Robert and Christine Swanson Fischer, $582,000.

DAMASCUS AREA

Gue Rd., 9320-Richard K. Glabach to Matthew S. and Rebecca L. Baldassano, $380,000.

Prices Distillery Rd., 12001-Christine J. Vanslyke to Peggy Piotrowski, $300,000.

Woodfield Rd., 25904-William R. and Mary E. Swink to Ruth M. Child, $332,500.

DERWOOD AREA

Decker Pl., 16198-CSP Associates I. Corp. to Pratik Rajan Girdhar and Manjiri Joshi, $664,500.

Horizon Terr., 7016-Jasen and Jovina Orme to Sara Turtle Moon, $300,000.

Mill Run Dr., 7245, No. 12-6-Mirtha Zuelma Calvo Hance to Ngoc Hoa Thi Hua and Steven Hua Pham, $317,500.

Muncaster Mill Rd., 6901-Tsai Ken Wang to Delia Gerarda Munoz, $435,000.

Shady Mill Rd., 17713-Stephen Anthony and Kaitlin Erin March to Rey C. and Christiana M. Martinez, $459,900.

Woodway Dr., 18900-Thomas P. and Debra D. Crone to Robert D. Nanz and Jennifer F. West, $600,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Big Rock Rd., 10001-Lisa M. Matt to Taylor and Walter Mullon, $605,000.

Brunett Ave., 9630-Ross S. Pavis to Kelley Darling and Frank Dehnisch, $725,000.

Dryden St., 1105-Keith S. and Stephanie Potter to Scott Thomas McGhee and Jacinth Traxler Planer, $465,000.

Geren Rd., 8607, No. 25-5-Zelda Lecoat to Jennifer S. Ginsberg, $295,000.

Leighton Pl., 3-Amy and Mark S. Smith to Aaron Morrissey and Sara Seavey, $595,000.

Manchester Rd., 8616, No. 5-Derrick Wood and estate of Annette Ivory Dunzo to Alpa C. Vaghani, $195,000.

Normandy Dr., 104-James Franck and estate of Donald A. Franck to Manuel and Teresa Gomez Bramble, $630,000.

Royalton Rd., 405-Ana C. Tolentino to Jennifer A. Plaia, $415,000.

Stoneyhill Ct., 10606-Joseph William Beagle Jr. to Pamela H. and Thomas Nelson, $490,000.

Waterford Rd. S., 306-Kimberly Oliver and Adrian V. Burnim to Meng Huang Rao, $504,000.

GAITHERSBURG AREA

Amity Dr., 17523-Phyllis G. Kozak to Henry R. Sanchez Jimenez and Yanely P. Polanco De Sanchez, $265,000.

Briarstone Lane, 22-Jason Elliott and Ashley Hoffacker to Andres E. Dulcey, $312,200.

Chesley Knoll Ct., 9029-James and Amber Sullivan to Dilshan Jayakody, $255,000.

Cottonwood Terr., 17915-Marianela I. Marin to Hua Sheng Wu, $325,000.

Framingham Dr., 19724-Kirsha L. Rhymer to Kara Barauskas, $293,500.

Girard St., 436, No. 234-Wells Fargo Bank to Courtlandt David Buchanan Jr. and Hilario Quixihuitl Garcia, $74,500.

Hidden Forest Dr., 15-Kurt R. and Julie Q. Oliver to Tamu Ra and Miguelle Saha Bakr, $567,500.

Meadow Green Way, 8456-John Teng to Oleksii and Nataliia Kulbatska, $345,000.

Sapling Hill Way, 204-Charles Reginald and Kendra Jeanette Johnson to Hassan and Jeneba Sheriff, $443,900.

Skidmore Blvd., 524-Jer Yih and Lee Jen P. Lin to Maritza Aviles and Krystle Lebron, $565,000.

Topfield Dr., 17720, No. 3-A-Jay W. and Kate S. Jesse to Miguel A. and Nancy M. Jimenez, $255,000.

Virginia Dr., 16-John A. Arnold and Dorothy Reitwiesner to Laura A. Preston, $489,000.

Winery Ct., 9720-Garner and Agnes Hardgrove to Graciela Garcia, $264,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Ambiance Dr., 15641-Barbara C. Broderick and Patricia A. Davis to John S. Jenkins III and Jacqueline J. Adams, $326,200.

Booth St., 106, No. 14-Kristoffer Abarilla Brandt and Yujia Feng to Shaohua Li and Kai Yun Cheng, $300,000.

Community Center Ave., 253-Kevin Schifferli to Sandra H. and Ira A. Blumenreich, $395,000.

Englefield Dr., 119-Young H. and Ae Ja Cho to Antonio M. Salinas and Claire J. Telford, $739,900.

Floral Park Ct., 1-Jyh Shyan Lin and Nian Yun Wu to Hariprasad Malladi and Sujatha Pisupati, $860,000.

Golden Ash Way, 124-Cynthia Rosborough to Maozhen Gong and Yuzhi Li, $570,000.

Highland Ridge Ave., 446-John D. and Patricia M. Porter to Jun Young Yang and Shinji Park, $594,000.

Keeneland Pl., 12409-Richard and Dale Weiss to Jairo J. and Damacia P. Umanzor, $565,000.

Linslade St., 615-Laura W. Hardy to Kerri Criswell Major, $506,000.

Michele Ct., 10-Cara Denise O’Connor and estate of Carole Theresa Macrina to Kristen Marie D’Angelo, $452,500.

Orchard Dr., 2-Jeffrey K. Wong and Eric L. Tang to Magaly C. Amaya Alvarenga and Martin Amaya, $359,000.

Perrywinkle Lane, 217-Yamileth Eleana and Torres Hernandez to Ling Jing Eckert and Xi Yan Qing, $247,000.

Query Mill Rd., 13610-Julio C. and Sylvia R. Morinigo to Lingquan Deng and Ying Lin, $1.24 million.

Quince Orchard Blvd., 864, No. 102-Habib Sheybani Agdam and Khadijeh Rostamifard Ahari to Hong Xue, $129,900.

Saddleview Pl., 11409-Massoud Rouhanian to Josephine Udomi, $510,000.

Tannery Dr., 302-Daniel and Elizabeth Pilloff to Sameer and Renuka R. Shah, $725,000.

Triple Crown Rd., 12725-C. E. and Cynthia A. Carpenter to Dawn Houle and Milo Booth, $730,000.

Washingtonian Blvd., 9726-Xuelu Liu and Yanli Wu to Amandeep and Elisha Basi, $530,000.

West Side Dr., 726, No. 5-D-Benito Gonzalez and Gwendolyn Olivia Ward to Ibrahim Saif and Anna Khizhnyak, $128,000.

GERMANTOWN AREA

Anndyke Way, 20549-Robert L. and Diane F. Smith to Jennifer C. and Ronald Scott Sanda, $461,000.

Autumn Mist Dr., 18707-Barbara A. Cloutier to Tadele B. Dadie and Mariemichelle Kebede, $400,000.

Briarcliff Terr., 13103, No. 10-1001-Sheba and Andrew Hakiza to John Mark Ennis, $180,000.

Cherry Bend Ct., 18-Haijiang Wang and Xiaoyi Peng to Cesar A. Guanilo Justiniano and Daisy C. Unda Arredondo, $295,000.

Coachmans Cir., 13919-Ivan F. and Maria G. Silva to Lei Xu and Cheng Ma, $525,000.

Esmond Ct., 15-Alejandro M. Sosias and Andrea D. Torres Ramos to Andrew Truong Hoang Ly, $315,000.

Gassaway Lane, 19601-Andres and Mary Ann Lira to Michael Joseph and Alexis Slaybaugh Arenas, $400,000.

Harmony Woods Lane, 18755-Mukesh and Rashmi Somani to Naira Babayan and Mariam Manugh Khaloyan, $351,350.

Jump Dr., 14006-Mark A. and Amy M. Williams to Prabhat K. Tiwari and Sumita Pokhrel, $349,000.

Laurel Grove Pl., 12539-Rennie and Judy Sablon Taylor to Manolo M. Salcedo Rivero and Sonia Ali De Salcedo, $300,000.

Metz Dr., 18118-Anna Hakobyan to Shirley Geraldine Ruiz Pacheco, $290,000.

Rexmore Dr., 12800, No. 18-Amanda Nichole and John Wesley McThenia to Tzu Yu Kao, $239,900.

Shamrock Glen Dr., 13010, No. 903-Michael J. and Joyelle A. Haddix to Harry Chiu, $369,900.

Split Rock Lane, 18562-Victoria S. Koulakjian and estate of Linda M. Koulakjian to Jie Lin and Feiyan Wei, $290,000.

Timber Oak Lane, 20174, No. 165-Terry Dittmer to Erica Renee Burzio, $375,000.

Walnut Creek Ct., 12219-Mitchell E. and Carmen Schloner to Christopher P. and Jill D. Morrow Gorton, $446,000.

Wonderland Way, 13104, No. 191-Beverly Sue Baldwin and Beverly Sue Maples to Michael Razavi, Farahnaz Mirdamadi and Nair Regina Branco, $115,000.

KENSINGTON AREA

Bentley Lane, 10717-Rebecca S. Smith to Alan Lewis Trexler and Stephanie Maile Moy, $595,000.

Campbell Pl., 2506-Karen W. Jaffe to Chad and Kathleen N. McCormick, $673,000.

Ferndale St., 3022-Andrew J. Kissner and Jacqueline M. Hill to John Stanley and Claire Marie Grabowski, $575,000.

Glueck Lane, 11018-Vivianne Cisneros Wersel to Kara Wright and Daniel F. Klein, $474,900.

Mills Crossing Pl., 3318-Judy Leon to Richard S. Rook, $560,000.

Sandy Ct., 3510-Scott J. and Margaret B. Kabat to Matthew Edward and Alexandra Valnoski, $511,000.

Washington St., 3714-American Intl Relocation SLN Corp. and Daniel Murtha to Adam Sylvan and Jodi Goldstein Daniel, $1.52 million.

LAYTONSVILLE AREA

Barberry Lane, 236-Calatlantic Group Inc. to Rasheedah Ahmed and Troy Poole, $1.05 million.

Foxlair Pl., 9524-Alan H. and Suzanne Snyder to Isaac and Jennifer Nuss, $705,100.

Hawkins Creamery Rd., 8360-Jeffery Daniel and Deanna Diane Blankenship to Diego Monteiro and Carmen Lucia Podavin, $439,000.

Sabbath Ct., 20711-Cleon F. and Cindy L. Hollinger to Gala Joy and Glen David Wurdeman, $512,000.

Woodfield School Rd., 24109-Cynthia L. Baruch and Judi Ann Baxter to Matthew J. and Kristina M. Price, $696,100.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Beaver Ridge Rd., 20652-Andrew D. and Debra G. Walker to Karen and Rodolfo Whittembury, $511,000.

Brassie Pl., 19653, No. 5B-Edward J. Heath and Kimberly L. Gassner to John McClay, $100,000.

Club House Rd., 19303, No. 303-Ronny M. Samet to Ebenezer Osae and Angela Brako Marfo, $155,000.

Feathertree Terr., 9800, No. 30-George and Nino Kaviladze to Sonal Mazumder and Akash Patel, $207,200.

Galesburg Way, 20002-Tam Thuthi Nguyen and Tien My Tang to Adrienne L. Travis, $285,000.

Hawk Run Ct., 6-Olivia I. and Michael A. Darrell to Alina Cabrejas, $330,000.

Ivybridge Ct., 20404-Marie Jane Tax to David Dalmasso, $245,000.

Maple Leaf Dr., 10050-Pamela Janna Wolf and John R. Kallio to Pejman Aminiha and Payam Setayeshpour, $317,000.

Racine Ct., 19207-Timothy C. and Carolyn W. Lee to Olivia Rector and Joseph Hart, $360,000.

Sailfish Terr., 9825-Ismael Ivan Bachabi to Ian A. Giles, $257,000.

Stedwick Dr., 19001-Jill Filler to Linda Fomundam and Guy Mollet Tobet Ndjiya, $335,000.

Tunstall Pl., 9515-Muhamed and Senada Pajazetovic to Bin Zhu and Zhenzhen Xu, $230,000.

Wheelwright Dr., 19921-Nickolay Mitkov Dimitrov to Myrva M. and Arnulfo A. Abad, $305,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Cresthaven Dr., 1309-Jennifer and Mikhail A. Kouznetsov to Jason L. Ak and Cecilia Kai Wong, $470,000.

Piney Branch Rd., 8830, No. 807-Margarita Vega to Jose M. and Marinobi R. De Medrano, $150,000.

12th Ave., 8302-Loretta C. Smith and Charles M. Lewis to Saba Y. Wolteji and Dereje S. Yadeta, $250,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Acorn Hollow Lane, 12906-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Amir H. and Firoozeh K. Naeemi, $374,000.

Atherton Dr., 12711-William J. and Kathryn Y. Kuennen to Henry J. Mejia and Xenia Carolina Suspes Cortez, $412,400.

Bassett Lane, 15401, No. 45-2E-Annette M. Helgeson to Margaret Hanscom, $135,000.

Catoctin Ct., 85-Myrian L. and Jose C. Sanchez to Andrea Angelita Garcia and Nicole Aileen Merino, $356,000.

Doc Berlin Dr., 3417-Brookfield Washington Corp. to Crystal Renee Simmons and Carl Eric Young, $717,540.

English Orchard Ct., 12695-Harvey and Muriel Perlstein to Jocelyn Michelle Baltz and Mark Parker Lehtonen, $390,000.

Gate Lane N., 13815-Caroleann Myers to Chau Long Dinh, $625,000.

Greenery Lane, 2101, No. 201-28-Hong Xuan Lam and Huong P. Ly to Lorena D. Segovia Ocotan, $185,000.

Hutchinson Way, 13112-Joon and Dong Soo Park to Ermias Hailu Zewde, $495,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-204-Audrey A. Bloom to Julio K. and Manuela Thoms, $210,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-121-Judith M. Sills to Herbert B. and Valeria W. Jenkins, $280,000.

Kenosha Pl., 2301-Brian S. and Lena Fang Goldstein to Meron F. Demissew and Haileab Negussie, $427,000.

Leisure World Blvd. N., 2921, No. 1-211-Frank R. and Iris J. Kesterman to Sandra J. Winans Berkow, $114,005.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-1012-Ellen M. Sullivan to Grace Ellen Elliott, $149,000.

Littleton St., 12501-Pamela Woodward and Michael Goldstein to Amy and Victoria Winter, $423,000.

Parker Farm Way, 14205-Sharon S. Oum to Andrew Tran and Thuy Quyen Nguyen, $426,000.

Rosetree Ct., 14340-Mizan Rahman to Fuzhong Chang and Dexiu Li, $380,000.

Urbana Dr., 2808-Robert L. Clark Jr. to Armando Martinez and Stephanie Mangan, $450,000.

Weller Rd., 3913-Kapil K. and Rashmi Sharma to Santos E. Reyes Medrano and Maria L. Escobar, $415,000.

OLNEY AREA

Cannes Lane, 4504-Charles Edward Stogoski Jr. to Hugo and Neelam Minera, $345,000.

Dutchess Dr., 18334-William E. and Erin C. Zimmer to Benjamin T. and Pamela Stokes, $498,400.

Hickory Meadow Dr., 18303-Ashley P. and Neil R. Allen to Jeffrey Shipman and Amber Haf, $685,000.

Megans Way, 3354-Nancy T. Sommer to Sunday Augustine and Oluwatosin Elizabeth Leonard, $625,000.

Random Ridge Cir., 4505-Benjamin A. and Debra A. Newhall to Joseph and Barbara Lacour, $760,000.

Saint Theresa Dr., 17502-Matthew Alan and Danielle Leslie Porter to Chase G. and Allison S. Pendleton, $475,000.

Sunset Lake Ct., 18019-Kathleen M. Dell Orto to Allison M. Reitz, $350,000.

Windsor Hill Dr., 18170, No. 208A-Charles F. Herbert and Sandra Giuliana Scaggs to Stephanie M. and Donald J. Carswell, $232,000.

POOLESVILLE AREA

River Rd., 18810-Suntrust Bank to Rob and Brad Hopkin, $405,000.

POTOMAC AREA

Beekman Pl., 11845-Ruthanne G. and H. Clifford Neely to Mikael C. McCowan and Dora J. Stadler, $1 million.

Broad Green Dr., 11300-Jewan Bae and Joanne Jongeun Lee to Beena Alex and Benedict L. John Britto, $1.02 million.

Burbank Dr., 10904-Pierre A. and Colette A. Calilhanna to Guruprasad Prakash and Christine Mae Bandekar, $1.03 million.

Chilham Pl., 2507-Patricia Vogel to Rama Taib and James Vincent Lopez, $719,000.

Coldstream Dr., 11802-Hongyan Tang to Gholamreza Mansourabadi and Vida Bayat Mokhtari, $705,000.

Duryea Dr., 11413-Boguang A. Zhen and Hsingyi C. Liang to Sumit and Anu Gupta, $738,000.

Glynshire Way, 9712-Yifan Huang and Tao Wang to Zhuchun Wu and Wenlan Huang, $1.3 million.

Henslowe Dr., 2430-Jill and Lawrence J. Shultz to Robert P. and Laura P. Woodard, $770,000.

Jeb Stuart Rd., 8208-James A. and Soyeon A. Showman to Yehudah and Michelle R. Krukas Hampel, $740,000.

Lake Potomac Dr., 11704-Jay M. and Debra S. Barnett to Phuong Dinh Ho and Jennifer Lee Young, $1.44 million.

Ormond Rd., 10101-Harvey and Sharon Kaplan to Michael and Michele Primich, $1.42 million.

Reach Rd., 9661-Howard B. and Joy Friedman Isaacson to Robert B. and Rhoda J. Yankowitz, $900,000.

Rouen Lane, 9017-Joseph M. and Kathryn V. Kohn to Robert T. and Gabrielle D. Garretson, $925,000.

Stable House Ct., 12517-Terence J. and Jillian C. O’Connell to Philip and Linsey Brault, $990,000.

Tara Rd., 11013-Jared M. and Irene M. Drescher to John Y. Choi and Emily H. Hsu, $1.47 million.

Watts Branch Pkwy., 502-Stanley A. and Sandra C. Ratner to Meixiang Zhu and Zhou Lin, $615,000.

ROCKVILLE AREA

Antigua Terr., 10806, No. 200-Kathleen P. Nolan to Laura Ann Chite, $355,000.

Azalea Dr., 760, No. 13-Olga N. Peck Korobkova to Arthur Thembinkosi Nhliziyo and Vanessa K. Ofwono, $364,998.

Braxfield Ct., 12413, No. 562-U.S. Bank and Bank of America to Nikolas Bezianis, $128,625.

Clemson Ct., 13-Vicki Senires to Chunnong and Edwin Saeger, $645,000.

Commonwealth Dr., 11409, No. 201-Jin O. Yang to Jared Steven and Hannah Victoria Magee, $395,000.

Currier Dr., 204-Russell E. and Sandra E. Rubin to Wei and Anne Leong, $675,000.

Edson Lane, 5805, No. 1-Philippe M. Burlina and Maureen E. Jaffe to Khadijeh Torkashvan, $381,000.

Foxborough Cir., 9902-Joshua M. Fredricks to Stella Esther Opiyo, $642,450.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1615-Avi S. Katzoff to Shiny Jaison, $384,800.

Harvard Ct., 10-Carl B. and Catherine C. Donvito to Matthew J. and Alayna Rae Hendrix Kinnard, $620,000.

King Farm Blvd., 302, No. 30208-Patrick M. Edwards to Hsiu C. Halligan, $338,000.

Lincoln Ave., 322-Edwin A. Pineda Hernandez to Igor and Alyona Knizhnik, $395,000.

Lynch St., 296-Kenneth and Elizabeth Pimentel to Susan McClure, $615,000.

Monroe St., 4, No. 607-Samuel Evan Brewster and Loretta Jane Bauer to Maguette Ndiaye, $265,000.

Mount Prospect Dr., 13610-Laurie S. and Robert Randall Parr to Prabhjit Singh and Jagandeep Kaur, $1.18 million.

Nolan Dr., 10216-Andrew M. and Hsin Wei O. Hsu Cheng to Ramesh Pandey and Shilpi Taneja, $715,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 427-Zeinalynn Z. and Fadia Zawaideh Kinkel to Ruven Golan and Nurit Golan Fischgrund, $417,000.

Parklawn Dr., 11901, No. 101-Randi Sheffer to Shri N. Malviya, $155,000.

Robert Rd., 709-Michael R. Morgan to Dorinda and Barry Hailstock, $370,000.

Rolling Fields Way, 705-Jacquelyn C. Cole Dietrich to Kwawu Mensan Gaba and Fatimata Gaba Ouedraogo, $590,000.

Schuylkill Rd., 11437-German A. and Reina Y. Pineda to Matthew and Lauren Newsome, $520,000.

Tegner Ct., 3-Mary M. Ziomek and Douglas R. Wright to Lenard S. Cohen, $690,000.

Unicorn Way, 10203-Jeffrey and Jill T. Weiner to Amit Gulati and Jharna Sareen, $1.2 million.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Amber Ridge Cir., 12005-Oscar Glenn Goodhand III to Abhilash Nair, $362,500.

Bedford Ct., 11636-Victor F. and Gianina I. Obando to Gregory D. Willis, $270,000.

Cross Laurel Ct., 45-Thomas F. and Linda M. Panter to Mirna Marilu and Hector Alonso Pacheco, $290,000.

Gunners Branch Rd., 19609, No. 3-0314-Hamid and Mohamad S. Haririsoud to Damir Josic, $118,000.

Madrigal Dr., 19812-Imran Mustafa to Ramatou Sylla Davies, $540,000.

Sandsfield Terr., 20316-Daemon Dartouzos to Nicholas G. and Jennifer M. Rentmeester, $415,000.

Stoney Point Way, 19921-Edwin Tom III to Leah M. Weaver, $239,000.

Willowdale Dr., 11311-Mahmoud and Lagha Kashanian Mirshah to Brandon Michael and Phonethida Tiffany Fischer, $520,000.

SILVER SPRING AREA

Blair Mill Rd., 1220, No. 205-Owen D. and Melissa L. Thomas to Jose Carlos and Stefanie Ursula Dierichs Garcia, $425,000.

Columbia Blvd., 9416-Helene J. Faures to Jennifer and Andrew Scott Davison, $805,000.

Forsythe Ave., 2912-Shira F. and Kyerion D. Printup to Scott Howard Burgess and Morgan Elizabeth Milner, $600,000.

Islington St., 803-Thomas M. and Meredith E. Sundlof to Claire B. Cole and Daniel Mirsky, $628,100.

Lyttonsville Rd., 2035-Joshua M. Rosenbaum and Elissa M. Redmiles to Katherine Lucas and Samantha Michelle McKay, $525,000.

Piney Branch Rd., 8305-Clarence and Elsa Henderson to Brian J. and Emily M. Glassman, $425,000.

Thayer Ave., 606-Kathleen M. March to Jennifer C. O’Reilly, $520,000.

TAKOMA PARK AREA

Aspen Ave., 7414-Patrick John Lynch and Christine Aguiar to Rachel Fredman and Sean Lyngaas, $595,000.

Erie Ave., 719, No. 7-Ronnie Whiteside to Wilnelia Rodriguez, $139,900.

Holly Ave., 7303-Carolyn J. Bassing to Keith and Sara Sieverding, $885,000.

Lockney Ave., 7802-Amilcar Vega Miranda and Thuy Nguyen to Aaron William and Abigail Wildman Konopasky, $450,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 101-Vincent and Eber Rosario to Jinelle Wilkinson, $157,400.

Piney Branch Rd., 7426-Saskia J. and Sean P. Moffatt to Tara Brennan and Altin Ajdini, $720,000.

TWINBROOK AREA

Baltimore Rd., 813-John C. and Arleen Sleeman to Fang Tao Ren and Jinyan Xiao, $408,000.

Denfield Rd., 5731-Donald E. and Janice M. Scott to Jill M. and William B. Beaver, $463,800.

Lemay Rd., 5955-Conrad C. and Sara L. Zeglin to Roxana Yoo, $394,950.

Rockland Ave., 1922-Jane Hess and estate of George C. Williams to Adam J. Krukas, $410,000.

WASHINGTON GROVE AREA

Circle Cir., 12-Nils Erickson and estate of Margaret Mary Erickson to Sandra L. Gallagher, $475,000.

WHEATON AREA

Andrew St., 11949-Ralph and Sacha Snyder to Sabas A. Pineda Paz and Anielka D. Zuniga Cruz, $319,725.

Blueridge Ave., 3004-Toni Marie and Sean Higgins to Katherine and Joseph Herbert Stangl, $439,000.

Colt Terr., 11509-Laurie Torchinsky to Adrienne J. Capkovic and Andreas Gelner, $535,000.

Darrow St., 2411-Yecenia Morales and Brandon Bell to Lesley M. Cothran, $332,000.

Floral St., 3426-Claudia Lorena Castro and estate of Blanca E. Castro to Jesus Flores Ruano and Lilian Mairoby Milian Garcia, $290,000.

Georgia Ave., 9900, No. 27-417-A-Patricia K. Lesnick to Philip and Christine Gary Diven, $240,000.

Hayden Dr., 2502-Donald Lee McClure Jr. to William Alexander and Elizabeth Hart Ketchum, $643,000.

Highview Ave., 11711-Realty American Investments Corp. to Manuel A. Gomez and Rodolfo A. Perez Lopez, $380,000.

Jennings Rd., 2508-Lunasol Corp. to Andres Camilo and Lacey Beth Talero, $367,000.

Malone St., 10703-Daniel S. and Sarah E. Genua to William James Hunley, $378,000.

Saw Mill Ct., 12006-Gwen E. Garrison and Linda K. Hodson to Camray Andre and Rasheeda Anika Smith Yee, $470,000.

Weisman Rd., 3011-Justin Robert and Robert F. Markiewicz to Carlos Arturo Bonilla and Nancy Maribel Paz, $320,000.

Woodridge Ave., 3605-Michael R., Joseph and Patricia Goudreau to Antonio Fernando Martins and Maria G. Lima, $402,000.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Morland Dr. N., 5771-Charles L. and Margaret Duber Snyder to Reginald and Kimberley Sanford, $484,900.

BRUNSWICK AREA

Volunteer Dr., 1308-Bryce and Meghan Dahnert to Jose and Ingris Beltran, $375,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Brockton Dr., 3275-Francis T. and Kristen V. Harris to Ronald R. and Michelle L. Sisler, $359,000.

Eclipse Ct., 3367-Kelvin K. and Marlene Womack to David W. Miller and Victoria Coviello, $765,000.

Shadywood Dr., 3847, No. 3A-Scott L. Morreale to Greg L. Wilson, $105,000.

EMMITSBURG AREA

Huntley Cir., 1307-Mark A. and Joanne L. Dominowski to Mehdi Allaverd and Laura Gervasio, $377,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Arwell Ct., 453-Chad R. and Kadi A. Englehart to Allison Helen Glensor, $213,000.

Binford Ct., 576-Stanley R. and Patricia E. Powell to Brian Russ and Elena R. Sten, $356,000.

Chinaberry Dr., 1018-C. Scott and Deborah J. Kiser to Elias Garcia Solais, $340,000.

Daytona Ct., 6516, No. 206-Thomas and Vassiliki Anderjaska to Laura K. Lamb, $210,000.

Earles Ct., 5260-Sandra G. and Geoffrey Smith to Ellis K. Aloryi, $273,000.

Elmer Derr Rd., 4939A-Gregory T. and Julie A. Welter Smith to Joseph Carmine Ferrara Jr., $338,000.

Foxhall Ct., 5555-Bernard Lopez to Ana Paula Panesi, $265,000.

Hastings Ct., 6214-Deborah Diane Hazlak to Suhey E. Dominguez and Andre O. Miller, $240,000.

Lauren Ct., 117-Raul A. Magana Arriaza to Jose Alirio Torres, $190,000.

Mercantile Dr. W., 5800-Andrew P. Hauser to Benjamin K. Burch, $306,000.

Old Stage Rd., 593-Carlos D. and Marina Gonzalez to Sean A. and Cindy McGlaughlin, $270,000.

Primus Ct., 509-Aaron and Danielle Duvall to James Christopher Lindstedt, $259,900.

Snow Goose Ct., 6822-Bertha A. Smith to Xiao Guo, $185,000.

Tivoli Rd., 642-Stephanie E. Shank to Ying Xiao, $230,000.

View Point Ct., 6412-James D. Mitchell and Desarai Cabrera to Mohammed A. Khan, $245,000.

Woodlyn Rd., 5705-Steven Burtner and estate of Faye T. Burtner to Jacob C. Birkholz, $320,500.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bentz St. N., 329-Mark Williams to Nefeli E. Georgoulia and Mehron Kugler, $210,000.

Blue Leaf Ct., 905, No. 7-Andrew Gregory Stoner to Charles Edmund and Sherril Whitaker Harris, $162,000.

Brook Valley Rd., 2645-Robert Y. and Linda C. Lee to James P. and Marilyn J. Mayo, $474,900.

Carrollton Dr., 504, No. 10-Stephanie Ann Page to Vanessa Carolina Canas and David Abdiel Preciado, $170,000.

Dockside Ct., 1463-Catherine and Nicole Vincent to Karelle M. Makangu, $199,000.

Fieldcrest Dr., 6145-Amy L. Wachter to Matthew Herbert Coates and Minerva Victoria Suarez Tellez, $510,000.

Insley Cir., 836-Nathaniel D. and Kimberly N. Cash to Phillip A. and Kylie Helmer, $327,500.

Kingston Pl., 9544-William E. Sublett III to Taylor K. Hane and Patrick A. Reed, $370,000.

Longmeadow Dr., 7909-Federal National Mortgage Association to Anhlac Bao Pham, $275,000.

Market St. N., 918-David P. and Melanie L. Williamson to Alexander A.W. Novak, $350,000.

Monocacy Ford Rd., 2654-John Guy and Elizabeth Cannon to Merrill Edgar and Ann Bailer Fisher, $800,000.

Palatine Dr., 3019-Lee K. Gillespie to Thomas and Elizabeth Koerner, $560,000.

Shadybrook Dr., 9001-Leslie B. Kramerich to Kenneth J. and Susan E. Yost, $510,000.

Spring Forest Rd., 6422-Scott W. and Lauryn M. Murphy to Dennis Wayne and Sharon Kay Perry, $530,000.

Turning Point Ct., 900-Andre A. Motayne to Olaoye Jegede, $259,900.

Wheyfield Dr., 1808-Carl G. and William H. Becker to Brian Patrick and Gina Irene Boone, $320,000.

Wyngate Dr., 251-Christopher A. and Johanna E. Castro to Bi E. Lin and Xiumei Chen, $328,000.

Fifth St. W., 240-Joann Griffin to Thomas Michael and Jean Marie Diehl, $296,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Barnham Way, 1009-Elizabeth Rodriguez and Daniel W. Gonzalez to Rachel Karen Farr, $210,000.

Bootjack Dr., 5518-Paul D. Smeck Jr. and Keary J. Johnston to Frank M. Dunhour Jr., $555,000.

Colonial Way, 1677-Roy Watts to Samuel Isaac Martinez and Maira Stefani Baires, $205,000.

Dulaney Ct., 1821-TDR Properties Corp. to Carlos Eduardo Alfaro and Vicky L. Jarquin De Alfaro, $210,000.

Gambrill Park Rd., 11816-Suntrust Bank to William R. and Stacey L. Larson, $215,000.

Heather Ridge Dr., 750, No. 15E-Benjamin Chou and Christina Fang to Christopher Lloyd and Zana Miller, $88,000.

Independence St., 2211-John J. and Sonja H. Sienkowski to Lewis E. and Kimberly A. Darling, $415,000.

Lake Coventry Dr., 208-Alex and Rebecca Miller to Javier Sebastian Aguilar and Maggy Torrico Luizaga, $289,900.

Masser Rd., 10093-Steven W. and Laurie B. Orlowski to David Samuel Pleasants, $1.01 million.

Opossumtown Pike., 7911-Richard T. and Jessamine Brown Kreuzburg to Paula L. Fidel, $370,000.

Schaffer Dr., 1199-Jeff and Patricia Pinchinat to Flor V. Mejia Romero, $254,000.

Sumner Dr., 2008-Benjamin Michael and Meredith Frances Henning to Casey N. Beck, $252,000.

Wayside Dr., 2103, No. 2A-James W. and Kimberly D. Radtke to Christopher and Cristina Jones, $171,000.

Willis Lane, 6713-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to William and Cathy Tyeryar, $179,900.

Wynfield Ct., 2403-Stacey Briggs and Stacey Clarit to Susan Rakely Justiniano, $276,000.

IJAMSVILLE AREA

Broadmoor Terr. N., 5590-Teresa Ann Stedman to Thomas C. and Mitzi G. Montemore, $584,000.

Fire Tower Lane, 2025-Ronald D. Kuenzli to Dejan and Milica Senic, $360,000.

Oakdale Village Rd., 5824-Hannah Li to Nicola Lorena Hildreth, $328,000.

KNOXVILLE AREA

Ash Dr., 13B-Steven J. and Laura Taylor to Roberto Javier Sullivan, $135,000.

Olive School Rd., 3510-Patricia D. and Woodrow W. Weddle to Mario A. Rivera and Flor D. Maria Rivera, $399,900.

MIDDLETOWN AREA

Beechtree Lane, 7293-Joshua L. and Tracey S. Gormer to Jeanette M. Coffin, $305,900.

Hill Ct. N., 3316-Mark S. and Tara Lampman Boulden to Christopher A. and Katherine E. Frey, $450,000.

Main St. E., 100, No. 102-Ronald J. Terbush to Ana Maria Powell and Suzanne D. Borgel, $345,000.

Wash House Cir., 16-Estate of Charlotte Lynn Aufdem Brinke to Arik James and Megan Elizabeth Baker Knapp, $335,000.

MONROVIA AREA

Fingerboard Rd., 12150-David G. Cobb to Jerome Frank and Nancy Giganti, $415,000.

Monrovia Blvd., 4508-Linda Tolbert Stringer to Amy S. and Eric H. Steinhoff, $487,500.

Viridian Terr., 4515-Winchester Homes Inc. to Roger A. and Lisa V. Kessler, $654,492.

MULLINIX AREA

Highboro Ct., 4614-Sterling National Bank to Ruth Zotti, $365,000.

Park Ridge Dr., 1203-Mark and Sharon Sheldon to Nicholas S. and Courtney Feeser, $485,000.

Woodville Rd., 5733-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Ronald S. White, $307,000.

MYERSVILLE AREA

Harp Pl., 15-Jake E. and Caitlin Vandegrift Brandenburg to Chris Krogh and Shelley Eyler, $274,900.

Mountain Terr., 235-Rhonda Lynn Sisler to Collin and Jordan Delauter, $253,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Club House Cir., 7008-Thomas A. and Colleen M. Geppi to Michael S. and Jocie L. Palanza, $490,000.

Country Squire Way, 702-Marcy Vannoy to Kathleen E. and Brandon R. Hamilton, $499,000.

Edwardian Lane, 10569, No. 166-Edwin R. and Kerry L. Esbrandt to Dennis and Sue Thornton, $465,000.

Holly’s Way, 5803-Robert J. and Maureen T. Smith to John K. and Mary F. Jackson, $470,000.

Lakeridge Rd. E., 6643-David and Aimee McBride to Mary Ellen Hilleary, $340,000.

Nicholas Hall St., 314-New Market Residential Corp. and Oak Hill Properties Corp. to Noha S. Maklad and Sean P. Northrup, $704,900.

Saddle Rd., 7119-Claudio R. and Sheri R. Almeida to Jonathan Maxwell Cameron and Tatiana Stormy Boadwine, $429,900.

Shore Way N., 6529-Jay H. King to Mark James and Jenifer Eve Powers, $631,000.

Windsong Ct., 5746-Amy G. Wilson to Donald S. Alsberry, $355,000.

NEW MIDWAY-LADIESBURG AREA

Renner Rd., 11904-U.S. Bank and Structured Asset Securities Corp. to Joseph W. Richards, $250,000.

ROCKY RIDGE-CREAGERSTOWN AREA

Old Frederick Rd., 12952-Dwayne L. Lare and Bonnie L. Baust to Regina E. Dinterman, $500,000.

THURMONT AREA

Bosc Ct., 115-Joanne M. and Joseph P. Langan to Chelsey Howser and Cody Donovan, $315,000.

Eyler Rd., 209-Robert D. and Patricia K. Crawford to Brett Hahn and Shelby Fox, $225,000.

Hessong Bridge Rd., 11504-Scotty M. and Helene M. Abbott to Dane Andrew Brady, $280,000.

Old Oak Pl., 102-Stacey L. Ridge to Kimberly J. and Pamela J. Droneburg, $175,900.

Terben Ct., 12-Benjamin T. and Caroline A. Marcus to Rosa Elizabeth Monterroso, $301,000.

URBANA AREA

Beall Dr., 5440-Cheryl L. Thomas and David L. Terry to Sukhvinder Kaur Bal, $506,000.

Braidwood Terr., 9714-Regina A. Evans to Delphine A. Batcha, $372,000.

Denison St., 3618-Thomas M. and Nicole A. Schulien to Victorine Musima Esaka and Elvis Esendise Fonjungo, $727,000.

Hyde Pl., 9535-Richard S. and Cynthia A. Murray to Nauran Yasser Moustafa Heshmat, $316,000.

Major Smith Lane, 9055-Crist E. and Sally A. Helle to Hari Krishna Gullapalli and Udaya Krishna Kommineni, $609,500.

Shepherd Dr., 5828-Jason and Chrissy Barnette to Matthew C. Carmody and Eunmi Lee, $458,000.

Sweet Briar Lane, 3936-Colin M.B. and Amy E.B. Crehan to James and Tanya McEvoy, $500,000.

Worthington Blvd., 3629-Miguel and Robin Forero to Faisal and Hina F. Bhinder, $345,000.

WALKERSVILLE AREA

Glade Blvd., 200-St. Timothy Roman Catholic Church Inc. to Andrew Floyd Reed and Tanya Sophia Thielke, $310,000.

Sandalwood Ct., 108-Howard Kirk Evans to Sharon Ellen Watts, $213,000.

WOODSBORO AREA

Cornell Dr., 225-Fred Alan Jackson to Thomas Brown and Stacy McGill, $420,000.

Wood St., 6-Mark D. and Pamela S. McClendon to Laura Espenshade and Justin Purdy, $291,500.