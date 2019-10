ASPEN HILL AREA

Baltimore Rd., 2501, No. 1-Jeanni Chin Kim to Kimberly Tracy Ampuero and Antonio Daniel Garcia, $200,000.

Chesterfield Rd., 14202-Benjamin Bum Eui and Hailey Hyemi Hong to Israel Deneke Haylamicheal and Samriwt Iyasu Kidanie, $495,000.

AD

Drake Terr., 5211-Susan Cathleen McCarrick and William Charles Pechnik Jr. to Jason and Anna Lynn Pfaff, $495,000.

Grenoble Dr., 13621-Baden L. and Nora Reed to Hiu Tai Lam, $425,000.

AD

Manor Village Lane, 15300-Betty W. Bergmann to Charles M. and Martha M. Corcoran, $412,250.

Norbeck Rd., 5121-Pascal Theunissen and Jacquelien D. Nienhuis to Isaac M. Lopez Del Aguila and Maycol B. Medrano Madueno, $540,000.

Parkvale Rd., 14427, No. 5-Mary Jo Lally to Vathany Say, $200,000.

Westbury Rd., 14502-David and Catherine Lowe to Niamh Eleanor Redmond and Kyle Joseph Walker, $490,000.

BETHESDA AREA

Ashburton Lane, 9910-Kathleen J. Piecuch to Jiong Qin Li and Jiali Lin, $570,000.

AD

Bradley Blvd., 5613-Michael J. and Katie M. Applebaum to Kristen Diane Cooper and Jason L. Smith, $892,000.

Bulls Run Pkwy., 9201-Strochak Construction Corp. to Eric and Cheri Mercurio, $1.25 million.

Buttonwood Lane, 4-Dale B. and Ann C. McFeatters to Benjamin and Cindy Mann, $1.07 million.

Chatsworth Lane, 6024-Joshua B. and Jennifer L. Rothenberg to Matthew Michael Herrick and Cassie Moore, $839,000.

AD

Democracy Blvd., 7425, No. 9-Kevin D. McCarthy and estate of Patricia L. Taylor to Angel Vargas, $285,000.

Dudley Ct., 32, No. 15-Naiqian Cheng and Lili You to Shexin Liang, Huiping Xu and Yuemin Liang, $422,500.

Falmouth Ct., 5206-Julia Farr Connolly to John Paul and Colleen Hehir Wood, $1.13 million.

AD

Hampden Lane, 4901, No. 107-Lauren Condos Corp. to Daniel and Jennifer Gordon, $839,683.

Lambeth Rd., 5411-Sergio and Bethany J. Mancilla to Jim and Jennifer Rymarcsuk, $1.32 million.

Maple Ave., 4705-Steven M. and Patricia E. McCardell Mertens to Sita Graham Vasan, $1.4 million.

Montrose Ave., 10315, No. M102-Jie Feng and Qing Xu to Jean Pierre Nguenang and Joel Florentine Chimi Tsinjio Nguenang, $280,000.

Newdale Rd., 8009-Kevin Michael and Fatme M. Reilly to Brian J. Sonfield and Janet O. Javar, $950,000.

AD

Old Georgetown Rd., 9111-Bethesda Mews Corp. to Estifanos Eniyew and Agerie Mengistu, $155,447.

Persimmon Tree Rd., 8301-Lissa S. Adler to Michael A. and Aletta Pesi, $2.23 million.

AD

Ridge Rd., 8826-Bethesda Ridge Development Corp. to David Harry Mann and Elaise Hill, $1.6 million.

Sangamore Rd., 5308-Robert B. and Barbara M. Salvucci to Liang Tian and Tong Zhang, $775,000.

Shadywood Rd., 7602-Robert M. Stern to Russel and Margaret Givens, $995,000.

Summer Mill Ct., 8018-Carol L. and Michael J. Nevins to Michael and Kori Attman, $1.67 million.

Wadsworth Dr., 9606-Steven H. and Lisa P. Fox to Belur K., Belur Premalatha and Badri B. Radhakrishnan, $789,000.

Westlake Terr., 7401, No. 1511-John A. Saah to Mark E. Lorenzi, $319,000.

Wilson Lane, 5209-Neil F. and Janine L. Gregory to Louis Alan Jacobson and Elisabeth Layton, $1.25 million.

AD

AD

Woodhaven Blvd., 8307-Marc Gunther and Karen Schneider to Scott Talbott, $880,000.

BOYDS AREA

Clarksburg Rd., 22000-Reverse Mortgage Solutions Inc. to David and Danielle Delaney, $465,000.

Tapwood Rd., 18404-Myung Gi Baek and Hyun Hee Jeon to Mrityunjay and Nanda Mahashetty, $730,000.

BROOKEVILLE AREA

Denit Estates Dr., 21313-Raul and Gloria Escobar to Rodrigo Medeiros, $730,000.

Olney Mill Rd., 19733-Brian Parker to Raffi Kasparian and Kimberly Stotler, $517,000.

BURTONSVILLE AREA

Angelton Terr., 14130-Wanda Johnson to Yolanda D. Bryant, $300,000.

Belle Cote Dr., 3304-Ainslee H. Sadler to Michael Townsend and Anna Nguyen Kirtland, $600,000.

Childress Terr., 3661-Karuna C. Skariah to Adugna Gubena and Adanech Yohannes, $336,000.

AD

Leatherwood Terr., 4349-Nicholas S. Feeser to Evans Ludenyo Aligula, $314,500.

AD

Scarlet Sage Ct., 3-Bill Das and Rashma Chaudhry to Nina Cherisse Armstrong, $319,500.

CABIN JOHN AREA

Wishbone Terr., 6475-Karen Thorson and James L. Nolan to Bramman M. Avery and Mary K. Young, $795,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Autumn Dr., 13207-Charles N. and Nancy P. Kalcounos to Sean A. Hennigan and Regina F. Sparacino, $465,000.

Brandon Green Dr., 605-Christina Weymouth to Jena O. York Jolley, $295,000.

Carriage House Terr., 1611, No. D-John O’Brien to Daniel Parra, $110,000.

Dawn View Ct., 21-Aletha and Penoutoni Mao Ndjavera to Zelealem Tadesse and Misrak Getahun Weldeamanuel, $385,000.

AD

Laurie Dr., 12611-Lakia M. Teixeira to Antonio Diaz Andrade and Jeymer A. Diaz Marquez, $435,000.

Musicmaster Dr., 13262, No. 172-Jennifer and Dominique Copes to Patrick Joseph Murphy, $260,000.

Pittsford Glen Way, 11515-Darren Colananni to Admassu Kore and Citiana Zergaw, $430,500.

AD

Sherwood Forest Dr., 13204-Jai Im Kim to Bhushan Rele, $515,000.

Summerwood Dr., 12513-Abonesh Adinew Boku to Dhiren X. and Minoti B. Rozario, $360,000.

CHEVY CHASE AREA

Connecticut Ave., 7205-Matthew W. and Allyson B. Mullen to Robert Manuel and Jennifer Myers Bick, $1.48 million.

Florida St., 7008-Thomas J. and Patricia Bradley Neu to Brian K. Afnan and June H. Im, $1.03 million.

AD

Hillandale Rd., 6744, No. 4-Mathew A. Eckstein and Jessica R. Shapiro to James Hsien Tsung and Jeng Jeng Chang Hsu, $840,000.

Leland St., 4233-Billy Wade Mahaney to Joshua and Diana Boehm, $1.86 million.

Park Ave. N., 4550, No. 1013-Nancy M. Mellon to Anton George Hajjar and Sandra Latham Hughes, $585,000.

Winnett Rd., 3112-Paul J. and Alana Kay Choquette to Kyle David Watts and Adreanna Townsley Massey, $1.03 million.

Wyndale Rd., 7506-Craig A. and Kimberly F. Kelly to Catherine M. and Charles E. Faughnan, $1.22 million.

AD

CLARKSBURG AREA

Cabin Branch Ave., 22320-Winchester Homes Inc. to Wadi Ivan Maldonado and Vanessa Guadalupe Mendez, $482,614.

Clarks Crossing Dr., 12926-Young N. and Myung H. Park to Sijia and Ning Li, $462,000.

Derby Post Pl., 23517-Marissa and Victor Young to Aaron Patterson, $411,900.

Grand Elm St., 12824-Mehulkumar P. and Jennifer A. Amin to Zachary Aaron and Emily Carlson Eckstein, $439,000.

Limpkin Ave., 139-Cynthia Dawn Light to Steven and Alison Cheung, $549,900.

Piedmont Trail Rd., 12612-Andrew M. and Mara B. Grout to Xiangjun Shao and Junlan Tan, $428,750.

Shaws Tavern Ct., 23200, No. 2236-Erin Theresa Turner to Edwin D. Mora, $310,000.

Turtle Rock Terr., 23037-Craig Michael and Afsaneh Beata Silverman to Baoting Wang, $460,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Aylesbury St., 15308-John P. and Tenille B. Wagoner to Michael Mullan and Erin Janulis, $465,000.

AD

Briggs Chaney Rd., 1315-Sohail Mosaddegh and Rama Sina to Fazal Mahmood, $650,000.

Donna Dr., 14904-Ponnamma Kuruvilla and Thomas Kuruvilla Joy to Hibatur Rahman Choudhury and Radia Rahman, $675,000.

Marine Terr., 123-U.S. Bank and Mastr Asset Backed Securities Trust to Steven Andrew and Jenny Marie Morris, $328,000.

Stratford Manor Terr., 809-Ronald E. and Melvia M. Nomeland to Quentin T. and Angel M. McCoy, $550,500.

DAMASCUS AREA

Biscayne Lane, 9905-Mark A. and Carolyn M. Nicholas to Zachary M. and Nicole W. Nisson, $380,000.

Howard Chapel Dr., 26300-Beau S. and Gunnar S. Johnson to Ronald Gareth Tejada and Karen Elizabeth Suncuir Reyes, $295,000.

Ridge Rd., 27319-Virginia and Alan Moxley to Edis H. Padilla Lagos, $290,000.

DERWOOD AREA

Briardale Rd., 17127-Jeffrey H. Schiz and Almeda A. Williams to Scott David and Katherine W. Clausen, $390,000.

Millcrest Terr., 7259, No. 2-3-Cheryl E. Rose to Juan Edgar Alcocer, $265,000.

Needwood Rd., 8030, No. 104-Yong and Jihee Choe to Mahtalat Ahmad, $230,000.

Vinyard Lane, 17804-Preston D. Gillmore and Julie R. Evans to Mikhail Ratushny and Renata Shimanovskaya, $515,000.

DICKERSON AREA

Beallsville Rd., 20200-Kristin Westfall and estate of Ingeborg E. Westfall to Cathy M. Mattax, $250,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Cherry Tree Lane, 9954-John Rush and Jennifer R. Marburg to David Cusano and Colette Dafoe, $950,000.

Dunmoor Dr. S., 10622-John S. and Melinda M. Hanson to Monica and Zachary Cummins, $550,000.

Lowander Lane, 900-Samuel Acquah to Wilson Contreras Guzman and Milagros Santos Ceballos, $380,000.

Marshall Ave., 9700-Eva D. Zang and James T. Tkatch to Philip A. Bermel and Taylor Higgins Shomo, $490,000.

Penwood Rd., 314-Richard A. and Mary C. Anderson to Christopher M. and Kathleen Z. Vedete, $601,000.

Seaton Square Dr., 630-Twee Nguyen and Hao Nguyen Gia to Abera Mengistu Abebe and Aster Mamo, $480,000.

Tenbrook Dr., 10416-Robert J. and Thomas E. Murray to Suzanne R. Pilet, $458,000.

Whitmoor Terr., 233-Gladys Ethelynde and John C. Tracey to Aaron E. Wiener and Taiwo Whetstone, $590,000.

GAITHERSBURG AREA

Bobwhite Cir., 9130-TLC Rental Properties Corp. to Jeffery Allen Gibson, $320,000.

Cedar Spring St., 545-Michael Scott Oler to Eric and Monika Cava, $435,000.

Coriander Dr., 7911, No. 182-Ahmad Omid Zeighani to Ted Man Tat and Alice Chi Wong, $146,500.

Duvall Lane, 122, No. 204-Shaohua Li to Oksana G. Cobb, $88,000.

George St., 10-Barbara Walker Kachinski to Brian G. Hand, $320,000.

Hallmark Ct., 18333-John Randall and Alexandra Anne Hoffman to Daniel and Starlit Thurow, $355,000.

Inkberry Cir., 22-Mayur and Pallavi Jain to Jose J. and Jose Santos Diaz, $415,000.

Saybrooke View Dr., 403-Laura Margulies and estate of Ronald S. Hencin to Scott Andrew Davies, $380,000.

Streamside Dr., 18316, No. 302-Eric D. and Ruth C. Carter to Soeum Kim, $150,000.

Travis View Ct., 1200-Kathlynne T. and Guilbert R. Ramirez to Lawrence and Christiana Dogbe, $350,000.

Westland Dr. S., 16305-Philip J. and Judith C. Lanciano to Marley Zara Sosaya and Romulo F. Garfias Davila, $465,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Acline Ct., 4-Thomas A. and Mary C. Benton to Wen Jiang and Fnu Melti, $450,000.

Beacon Hill Terr., 724-She Ling and Chan Shwu Chen to Martijn Jan Van Beelen, $559,000.

Buckeye Dr., 12912-Alison and Stephen Boynton to Brian and Debra Peyser, $862,800.

Cross Green St., 301B-B, No. 301-B-Michael J. and Anissa Orsino to Jianjian Ma and Anli Xu, $435,000.

Galesville Dr., 12240-R. Kevin and Margaret L. Roberts to Molly B. Ennis, $690,000.

Haddonfield Way, 15618-Bruce L. and Vicki L. Tanner to Justin Troy Parcelles and Mary B. Cabezas, $979,000.

Hillside Lake Terr., 1053, No. 1204-Monika Sekulic to Bethany Dawn Brooks, $293,000.

Main St., 905-Ozkan and Eda Dikmen to Chiung Ying Lien, $540,000.

Montecrest Lane, 16413-Gary A. Rosen and estate of James R. Hawthorne to Joseph Henry and Catherine Mae Paguntalan, $585,000.

Palmspring Dr., 301, No. 10-4-Karina McCarty Gomez to Adeel and Saba Ahmed, $195,000.

Pointer Ridge Dr., 909-John J. and Leone D. Rhee to Gary C. and Gianna R. Tober, $499,000.

Quince Orchard Blvd., 796, No. 101-Robert L. Lamb to Wolfgang Von Claparede Niemann, $129,900.

Quince Orchard Rd., 15105-Jennifer West to Rachel Schwartz and Neil Tow, $460,000.

Sharpstead Lane, 138-Carlos A. Rodrigues to Mehrnaz Amirinia, $330,000.

Silent Valley Lane, 11705-Harvey Philip Stein to Felix H. and Yoori Katie Kim, $577,500.

Teaneck Terr., 14003-Betty Utrecht to Batool Mohammadi and Mahdy Mehraeen, $340,000.

Turley Dr., 12306-Han Suk Lim and Min Jeong Kim to Brian and Rebecca Sacash, $638,000.

Winesap Terr., 12005-Jennifer French to Teferi Habtemariam, $559,990.

GERMANTOWN AREA

Ansel Terr., 13424-David Cornblatt to Juan Ye, $308,000.

Barleycorn Terr., 12901-Christian Peter and Yinong Sebastian to Jorge Neyra and Erica L. Brown, $535,000.

Berryville Rd., 14027-Judson A. and Debrah Land Gould to Caleb Jordan Bestle and Changjun Xue, $880,000.

Briarwick St., 14006-Tapas and Pranati Panda to Biju Issac and Rani Mathew, $565,000.

Churchill Ridge Cir., 12902, No. 2-14-Hai Duc Nguyen to William and Stephanie Moore, $240,000.

Cross Ridge Ct., 2-Eugenio A. and Nelly P. Pizarro to Shahadat Hossain and Tania Abedin, $310,000.

Esworthy Rd., 14050-Abbas Malek to David C. Patterson, $760,000.

Gunnerfield Ct., 1-Manisha Gupta to Marcos O. and Norma J. Padilla De Henriquez, $425,000.

Hickory Tree Way, 12421, No. 121-Deborah A. Tomblyn and Paula Marie Read to Navin M. and Nita Navin Patel, $150,000.

Kilmarnock Way, 13308, No. 2-K-Sayde Elise Ortega to Lei Shen and Qiuping Zhu, $193,000.

Leatherbark Way, 12012-Gregory M. McIntyre and Margaret E. Tomeo to Mark M. and Megan A. Jackowski, $479,900.

Penrod St., 14100-Stuart Sheck and Keri Woodworth to Hilda Ucheamaka Dunkwu, $575,000.

Rosebay Dr., 13028, No. 205-Kyle C. Pesti to Aaron Lee Fensterhein, $343,250.

Shipley Terr., 20233, No. 3-A-201-Julia C. Arguelles to Christina A. and Carlos Sisiliano Lopez, $180,000.

Sparkling Water Dr., 18825, No. 1-L-Randi F. Lapidus to Mark Namdar and Toubi Neyestani, $215,000.

Summer Oak Dr., 11827-Arshad Mahmood and Zaitoon Arshad Khan to Ana E. Platero, $259,900.

Town Commons Dr., 13007-Momentum Properties Corp. to Pablo Fabian Aguilar Alcala Sr. and Monica Cristina Aigner Cortez, $450,000.

Willow Spring Dr., 19121-Indravadan K. and Dharmishta I. Thakker to Jim E. Villacorta Huapaya and Miluscka V. Cordova Morante, $345,000.

Wonderland Way, 13224, No. 388-Anderson Vinicius Brandao and Jeslling Brandao Montalvan to Daphnee Jean, $279,000.

KENSINGTON AREA

Byeforde Rd., 9721-Peter J. Dispenzirie and estate of Charles Francis Betz to Frank and Sarah Samolis, $789,500.

Denfeld Ave., 3833-JLG Investments Corp. to Matthew and Elizabeth Ryan, $570,000.

Franklin St., 4028-Jeffrey A. and Veronique N. Spruill to John B. and Rosanne K. Strittmatter, $1.7 million.

Perry Ave., 3514-Van Tries and Kerry Flint Button to Vanessa Curto and Daniel Martin, $620,001.

University Blvd. W., 3333, No. 111-Bill D. Michie to Courtney L. Huber, $250,000.

Wildwood Rd., 10109-Greg Gerard Hales and Elizabeth A. Marilley to Farhan Sirajul Karim and Farhana Ferdous, $649,000.

LAYTONSVILLE AREA

Brink Rd., 7200-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Jessica Bossen, $465,000.

Goshen School Rd., 21908-Sang Soon Kim to Dustin M. and Laura R. Kirby, $485,000.

Log House Ct., 9815-Louis G. and Alvina E. Soule to Bradford Hayes and Terry Ann Lewis, $595,000.

White Peach Ct., 23601-Nationstar Mortgage Corp. and Mr Cooper to Jason Liu, $500,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Apple Ridge Rd., 10310-Christopher M. Schubert to Stephen M. and Maris D. Finley, $302,500.

Davencroft Ct., 20400-Judy S. Kim to Nebiyu and Vanessa Amene, $359,900.

Fifeshire Dr., 18218-Giordano Carlini and Hiska N. Reyes to Atiba K. Hendrickson, $259,000.

Grazing Terr., 9322-Lisa Kellert Hawkins to Victor Padres, $275,000.

Hellingly Pl., 9831, No. 69-Kilberg Properties Corp. to Melissa Hatfield, $100,000.

Lake Landing Rd., 9952-Michael Goodman to Kegan N. Moesta and Anastasia Richter, $308,000.

Royal Bonnet Cir., 18144-Giant Steel Enterprise Co. to Erika Argueta, $280,000.

Seabrook Dr., 20300-Melanie H. and Bryan C. Toth to Darrell and Kerrie Odell, $580,000.

Swallow Point Way, 9604-Kevin L. and Kyunghee Gates to Damaris A. Diaz, $390,000.

Walkers Choice Rd., 18726, No. 6-Anthony Malek to Lobsang T. and Yangla T. Wangkang, $166,500.

MULLINIX AREA

Ridge Rd., 28720-Alex Chumak to Vienna R. Nightingale, $365,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

McGovern Dr., 10205-Elizabeth P. Crawford to Rodolfo Izara Loayes, $415,000.

Ruppert Rd., 1205-Girmay T. Tekie to Alemayehu Y. Akalu, $458,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Chesterwood Dr., 3942-Marian McGhie to William De Jesus and Juan Diego Torres, $250,000.

Drury Rd., 2205-Gerald W. McClurg and Judith Zeitchik to Jennifer Bonilla and Alejandro Jose Arce, $475,000.

Everton St., 3519-Howard M. and Charlotte E. Drogin to Shannon L. and Fungai E. Buhera, $375,000.

Glade Dr., 15101, No. 10-1F-Anita C. Parke to Thomas W. Moy, $128,501.

Greenery Lane, 2204, No. 201-21-Babita Agrawal to Nhung Thi Thuy Vo, and Michael and Elaine Hughes Elkhawas, $185,000.

Indigo Rd., 11813-Mark A. Bryant to Son M. and Nguyen Thi Nguyen, $410,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-516-Martin D. and Carol S. Silver to Louis J. Desabla, $132,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-704-Susan Ascencio to Stephen B. and Kim W. Irish, $300,000.

Landing Way, 3405-Brookfield Washington Corp. to Miriam Blair McCabe, $569,000.

Leisure World Blvd. N., 3200, No. 112-Jon and Michael Lindstrom to William J. and Debra A. Whelan, $294,000.

Poplar Run Dr., 1222-Augusto Cangahuala and Houri Tamizifar to Ahmed Tawhid Rahman and Farihah Quasem, $485,000.

Steamboat Way, 15603-Brookfield Washington Corp. to Joel Lamar and Koryn Shuler, $515,890.

Wagon Way, 13905-Surendra Khurana to Barry M. and Susan L. Yaffe, $580,000.

Windy Meadow Lane, 13411-Jayaram Srivatsan to James Earl and Sherri Lee Johnson, $770,000.

OLNEY AREA

Darnell Dr., 18153-Leslie L. and Roy A. Lee to Rajita M. Andrews, $572,000.

Fishermans Ct., 4417-David M. and Sara E. Durose to Kathryn Louise Zahner, $355,000.

Gooseneck Terr., 16711-Donald and Mariann Miller to Melinda L. McCord, $677,900.

Leman Lake Dr., 18209, No. 508-B-Brian Christopher Meyer to Brooke Taylor Hannan, $250,000.

Morningwood Dr., 4021-Bernard M. and Susan L. Brauner to Viola V. Welang and Hermann A. Sama, $473,000.

Rolling Meadow Way, 18020, No. 276-Theodore A. Boone and James D. Ehrenfried to Jill C. Asher, $279,000.

Seabiscuit Dr., 2872-Toll XI Partnership to Luis A. Rivera and Pornsuree Luechai, $1.59 million.

Vintage Spring Terr., 3503-David Davidovic and Korana Bindjesko to Kyoko Nitta, $330,000.

POOLESVILLE AREA

Chiswell Rd., 17116-John Joseph Konkus Jr. to Julian R. Gabbard, $435,000.

Whites Ferry Rd., 20635-Jess C. and Sharon A. Reed to Anna McClintock Huntley and Daniel Joseph Dutton, $380,000.

POTOMAC AREA

Beman Woods Ct., 23-Andy Zuan Pei and Mi Mi Zeng to Peter G. Flanders and Raquel M. Snyder, $1.29 million.

Brookcrest Ct., 11-Estate of Theodore H. Yaffe to Edwin and Connie Kang, $667,000.

Candlelight Lane, 11019-Micaela Iantorno to Yi Su and Yacong Yuan, $427,000.

Cobble Creek Cir., 8003-Lynne Daniels Mella to Bo Wang and Jun Meng, $1.29 million.

Deborah Dr., 10725-Lioudmila Priadilnikova to Nadir and Aynur Ismayil, $625,000.

Falls Rd., 9509-Hermine H. and Sarkis K. Nazarian to Kumaran S. and Uma V. Ramamurthi, $1.03 million.

Haislip Ct., 11021-Martin and Carolyn Shargel to Ya Xian Wang and Jian Miao, $880,000.

Huntsman Way, 12716-Jonah and Tracy Odim to Arun Chand and Rini Sen Barman, $829,900.

Kendale Rd., 10004-Edward Cardwell Yegen Jr. and estate of Elizabeth Moore McAlpin to Lacey Delea Yegen and Jonathan Luke Parvis, $795,000.

Lost Trail Way, 9521-Ilene H. Dellon to Zhe He and Bei Tang, $950,000.

Pinkney Ct., 9614-Kevin and Devorah Berman to Shivani K. and Rishi K. Gupta, $1.77 million.

River Falls Dr., 8113-Ross Stone and Christine C. Babbit to John Michael and Anne Berry Schell, $1.2 million.

Skipwith Lane, 11505-Christopher E. and Kristen E. Ondeck to Frank and Ryan Donovan Rhodes, $1.52 million.

Stirrup Ct., 8609-Gregory W. and Greg W. Blaisdell to Douglas G. and Elizabeth McLearn, $1.62 million.

Turnberry Dr., 9455-Janet G. Stotsky to Michael J. and Shelley E. Garr, $1.03 million.

Woodford Rd., 9900-Larry F. and Diana S. Eisenstat to Douglas A. and Karen I. McGregor, $1.1 million.

ROCKVILLE AREA

Ashley Dr., 11513-Audra A. Stock to Stephen M. Wedig and Alisa R. Kosheleff, $545,000.

Boiling Brook Pkwy., 4901-Lillian Hernandes Motta to John Philip Billig and Eu Han Lee, $490,000.

Chancelet Ct., 14-Ira D. and Karen R. Hammerman to Matthew K. and Corie Ann Hawks, $920,000.

Cloister Dr., 5032-Masud Mozammel and Zannatul Ferdous to James and Susan Mayne, $721,000.

Fallsgrove Dr., 311, No. 62-Anuraj Dandgaval and Guneet Kaur to Julia Goldstein, $381,000.

Garden View Sq., 315-Roger Lee Miller to Trenna Allen, $559,000.

Greenplace Terr., 1801-Santosh Nanda and Anita Verma to Thomas S. and Reena T. Palathra, $800,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 1618-Shawn M. Ryan to Robert Lee Rhoe, $195,000.

Inman Park Cir., 5812, No. 808-Katarina Stacho to Edward Jones and Ekaterina Gutsan, $405,000.

Loganwood Dr., 6044-Steven M. and Bari Solomon Siegel to Afshin Nateghifard and Tara Mazloomi, $715,000.

Maryland Ave., 38, No. 214-Simone Nadia Gittelson to Taek Yeon and Wan Hee Cho, $350,000.

Monroe St., 118, No. 710-Jovita Lazo to Olena Smith, $210,000.

Needle Leaf Dr., 6400-Colleen Marie Grinnell and estate of Fred Paull to Harmony Excellent and Carl Patrick Abraham, $668,500.

Oak Knoll Dr., 326-Michael Lacey to Dana J. Goozh, $975,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1206-Ahmed Hefuna to Nayel Ramon Urena Serulle and Marie Claire Vasquez Duran, $490,000.

Pinto Lane, 14701-Bruno Petruccelli to Laleh Shabani, $750,000.

Rose Ave., 930, No. 1505-Pike & Rose Condominium Inc. to Ruthanne G. Neely, $617,400.

Stonewood Lane, 11508-Mary A. and Mark Delodovico to Kerry and Anthea Thorn, $750,000.

Tilden Lane, 6106-Scott E. and Louise R. Melby to Michael T. and Charity J. Dorazio Bride, $1.25 million.

SANDY SPRING AREA

Meadowsweet Dr., 1402-Paul W. Cobb Jr. and Mary L. Depasquale to Thomas W. and Beth Anne Martin, $920,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Cabana Dr., 20428-Hossain Mohammad Ashraf and Morium Tina Akter to Nadine and Kendoll Cameron, $448,000.

Eagle View Way, 12503-Surendra V. and Parul S. Dave to Dejun and Huilang Chen, $380,000.

Honeybear Lane, 11411-Deutsche Bank National Trust Co. and IndyMac Mortgage Loan Trust to Ali Ahmadi and Mitra Mirzakhani, $340,500.

Plummer Dr., 19221-Maria Filomena Hidalgo to Francois Thimote Padonou, $410,000.

Scottsbury Terr., 11521-Paul W. and Janet B. Vater to David Benjamin and Lior Moller, $415,000.

Sycamore Hollow Lane, 10153-Henry J. and Sharon M. Van Wyk to Dorian and Radhika Prout, $1.15 million.

SILVER SPRING AREA

Ashford Rd., 523-Andrei and Karin Selishev to Eric Anderson and Jungeun M. Sung, $660,000.

Colston Dr., 2312, No. C-103-Amy Wang to John Fulcher, $180,000.

Dartmouth Ave., 719-Barnaby Bristol to Jamison L. Donovan and Renee Gamela, $726,000.

Grubb Rd., 8203, No. G-202-Ryan M. Mattocks and Lisa Townes to Anthony M. Frazier, $283,000.

Kimball Pl., 2305-Natashaa Lapcharoen to Camilo Morales Jimenez and Juana Gaviria Loaiza, $480,000.

Mansion Dr. S., 1006-Larry A. Lint and Pamela F. Gogol to David George and Lauren Murphree Mihalcik, $945,000.

Park Valley Rd., 104-Frank Raymond and Patricia Jean Claery to Alexander K. Gold and Shoshana Abrams, $500,000.

Sligo Ave., 614, No. 104-Yves Josselyn to Vanessa Prell, $170,000.

Washington Ave., 2221, No. W-202-Yi Liu to Samuel H. Garrow, $220,000.

Wayne Ave., 930, No. 805-David L. Desjardins and estate of Mary L. Desjardins to Daniel J. Thomas Kunjoo, $450,000.

Woodside Pkwy., 1401-Laurence E. Tobey and Rebecca C. Park to Matthew Kempton and Lisa Weill Watkins, $807,000.

TAKOMA PARK AREA

Browning Ave., 403-Ada C. Mejia to Maya Colleen Oliver and Alfonso Nicolas Ortega Ward, $300,000.

Ethan Allen Ave., 428-Marcelle E. Dupraw to Carl E. Smith and Rachel H. Allison, $540,000.

Maple Ave., 7611, No. 407-Mitchell Fox to Kathleen R. and Richard S. Stevens, $245,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 310-Temika Shamese Cage to Hanna Asheber, $250,000.

Sligo Mill Rd., 6410-Douglas and Helen MacDiarmid to Sondra Elizabeth and Alexander Noll Hadden, $722,000.

TWINBROOK AREA

Cedar Lane, 318-John R. and Ellen A. Morgan to Heather Fetrow and Biraj Barkakaty, $369,000.

Gruenther Ave., 1618-Preminger Investments Corp. to Florencia Maeva Pratto and Pablo Martone, $425,000.

Parrish Dr., 1133-Andrea Smith Spencer to Jill J. Nelson, $379,900.

Twinbrook Pkwy., 401-Rachel J. and Edward C. Wratten to Courtney R. Pinard and Nicolas R. Terrassin, $435,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10859, No. 102-Erin E. Perkins to Anne and Henry Lao, $299,000.

Belgrade Rd. S., 1004-Estate of Bella Tovey to Rubin S. Baskir and Hannah M. Hankins, $450,000.

Brunswick Ave., 10310-Timothy and Violeta Gutierrez McCormick to Samuel and Frances Lopez, $450,000.

Dalewood Dr., 12002-Augusto Quijada and Eduarda Caloretti Marcos to Digna E. Soriano and Ana Celsa Soriano Mendoza, $330,000.

Eccleston St., 2415-Tower Terra Corp. to Koshie and Laura Macias, $490,000.

Forest Grove Dr., 9801-Jamie B. and Michael J. Grimes to Naomi K. Mulligan and Brian Kolb, $720,550.

Gleason St., 1411-Kristin A. McKinney to Parker Lacy, $317,050.

Green Holly Terr., 10343-Matthew C. and Ivy B. Hoops to Diana Metzger and Harold Strecker, $421,343.

Healy St., 11211-John E. Golin and Patricia A. Weisman to Martha B. Tsegaye and Liya B. Mogese, $449,000.

Hillsboro Dr., 705-Dionne J. Jones to Rebekah May and Ryan Paul Ciliax, $459,000.

Leona St., 11702-Thomas Fauntleroy and Julie Herndon Clendenin to Matthew Falk and Kelly Phillips, $439,500.

Parker Ave., 2208-Geoffrey W. Patton and Cheryl A. Kassed to David Eisenmann, $400,000.

University Blvd. W., 1121, No. 807-B-Wanda B. Robinson to Wendy M. Hill, $100,500.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in June were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Farmers Ct., 2310-Andrew M. and Linda W. Mekelburg to Tyler and Katherine Cureton, $550,000.

Union Ridge Dr., 5904-Thomas M. and Laura C. Shull to Przemyslaw P. and Jan Wentrys, $490,000.

BRUNSWICK AREA

Drydock St., 1252-Dennis A. and Maureen E. Hennessey to Virginia Ka Mun Wong, $415,000.

Potomac St. E., 303-Landmark Investment Properties Corp. to Ecatarina R. Grant, $255,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Burkittsville Rd., 5514-Jeffrey A. and Carol A. Wallace to Biju and Jessica Balan, $285,000.

Jefferson Pike., 3424A-JRG Management Group Corp. to Hyman Russo and Carroll Massey, $370,000.

Timbery Dr., 4503-Mark J. Brady and Kathleen McCosh to Charles Germano and Erin Essenmacher, $405,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Bamburg Ct., 5202-James Webb to Loc Phuoc and Hieu Nguyen Ly, $285,000.

Crabapple Dr., 5628-Delores H. Hovermale to Diana Lee Olson, $221,000.

Duke Ct., 5705-Charles A. Ausherman Jr. to Jonathan D. Martinez, $237,500.

Ellington Way, 6514-Bijan Rouhani to Chen Xu, $260,000.

Fallow Hill Ct., 6734-Craig A. Dickman and Mark J. Jaffe to Kim Wirick, $205,000.

Granville Ct., 6652-Benjamin R. and Crystal L. Williams Livelsberger to Tiree L. Peck, $285,000.

Hobnail Ct., 494-Osmar D. and Carmen L. Chavarria to Thi Khanh Mai Le, $280,000.

Leben Dr., 5944-Judy Bowie to Katherine Payne Clarke, $260,000.

Pebble Ct., 6636-Joseph Bryan Wilt II and Jessica Lynn Aaron to Fredis Alexander Diaz Martinez and Berta Guzman, $235,000.

Rainier Dr., 6248-Timothy and Jae Johnson to Miguel and Iris M. Diaz, $385,000.

Staghorn Ave., 1034-Russell W. Hardy to Melvin Fuentes Torres and Sindy A. Alvarado De Fuentes, $185,000.

Tivoli Rd., 684-Mary Frances B. Roberts and Thomas R. Roberts to Omar Comas, $291,000.

Weatherby Ct., 6413, No. E-Zachary J. Taylor to Antyne Jerome Naylor Jr. and Brianna S. Geeslin, $177,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

All Saints St. E., 35, No. 116-Vin Investments Corp. to Diane Carter Petersen, $300,000.

Brookhaven Dr., 6123-M. Paul and Mary Creighton A. Bergmann to Suzanne Aulls and Bryan Christopher Hadley, $420,000.

Cattail Ct., 8006-Richard W. Kanode to Shelly E. Campbell, $194,500.

Cliffside Terr., 6232-Jancarlos and Brittany Acosta to Alison McNair D. Aiutolo, $289,900.

Dunbrooke Ct., 805-Ruth A. Horak to Edward A. and Michelle D. Harris, $379,900.

Glen Valley Terr., 6240, No. 5K-Theresa M. and Raymond Charles Speciale to Elizabeth M. Sullivan, $205,000.

Jacobs Garden Lane, 3033-Wormald Development Co. to Aisha A. Green, $469,900.

Lindley Rd., 1006-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Troy G. and Susan L. Moore, $419,900.

Magnolia Ave., 405-William Griever and Stephany East to Eric Christopher and Caitlin Michele Smith, $440,000.

Mill Race Rd., 2520-Virginia D. Madine to Andrew I. and Mary N. Hickey, $340,000.

Monocacy View Cir., 1842B, No. 66B-Mathieu Gallaugher to Colleen and Thomas Geppi, $188,000.

Quinn Rd., 6034-Charles T. and Teresa K. Kline to Scott Addison, $237,252.

Stratford Way, 815, No. C-Hoffman Real Estate Corp. to Janice M. Rub, $150,000.

Wheyfield Dr., 1576-Scott and Kimberly D. Mazziott to Lindon H. and Nickesha S. Findley Thompson, $285,000.

Willow Ave., 320-Joshua Darren and Kelvin Knox Womack to Robert C. and Megan Rosier, $305,000.

Fourth St. E., 100-Luke T. Fisher to Donald Mason and Savannah Summers, $369,000.

Ninth St. E., 33-Daniel and Vicki Shana Booth to Sherri Audette and Douglas Paul Johnson, $211,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Belford Ct., 1903-Michael and Michelle McAnelly to Angela Lynn and Michael Thomas Hatzenbuhler, $519,900.

Brecken Dell Ct., 2123-Mark H.P. Haucke to Meryl F. Hamilton, $262,000.

Burnside Dr., 2032-Jonathan James Hukill and Megan Michelle Wynn to Jesus A. Cosme Vicente, $365,000.

Cheltenham Ct., 2181-Christine Woodrum to Changala Stephen Chisanga, $365,000.

Dominion Dr., 2406, No. 2B-Daniel Wayne and George Thomas Chaney to Pauline L. Myers, $174,900.

Edgewood Church Rd., 8315B-Philip B. and Paul J. Roberts to Dennis and Lea Allen, $250,000.

Granby Way, 1800-U.S. Bank and JP Morgan Mortgage Trust to Henry W. and Yuliya N. Lehman, $485,000.

Harpers Way, 141-Sandra R. Marshall to Carolina Vaca Pinto, $280,000.

Hemingway Dr., 2501, No. 4-1D-Charles N. and Lisa L. Lewis to Ian P. and Lourdes Harding, $185,000.

Irongate Lane, 7600-Ruth Ellen Connoley to John McAlevy III, $500,000.

Lee Pl., 628-Wilmington Savings Fund Society and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Amie Rene and Brian Anthony Laporte, $281,000.

Ridge Rd., 7000-Stephanie Ottavan to Prudence Merlise Wafo, $409,800.

Rocky Springs Rd., 8325-Richard M. Hassett to Daniel Robert Zboyan, $330,000.

Spring Run Cir., 2076-Grant and Sean Otto to Megan L. and Roberto Falzarano, $305,000.

White Flint Dr., 5993-Michael A. and L. Burgess Pilch to Bruce and Gail Boyer, $900,000.

Wit-Mere Ct., 7900-Michael P. Sturtz to Rigoberto Rudi Posada Cruz and Jose Calismerio Posada, $285,000.

GARFIELD AREA

Tower Rd., 14620-John C. and Shirley A. Kuhn to Thomas Rudesill, $385,000.

IJAMSVILLE AREA

Browningsville Rd., 11702-Paul H. and Amy E. Duray to Grant William and Joleen Dae Matthews, $426,000.

Knolls Pkwy., 3326-Wesley K. and Kathleen M. Tyeryar to Richard and Jane Larson Roque, $710,000.

Persimmon Dr., 2310-Greg L. and Sharon M. Knupp to Santos Portillo and Carlos Arbizu, $386,610.

KNOXVILLE AREA

Jeffrey Lane, 23-Laura Cornejo and Joanne A. Peebles to Seth M. Amoako, $399,900.

LIBERTYTOWN AREA

Green Valley Rd., 10311-H. Elizbaeth Lee to Tyler J. Watt, $252,000.

MIDDLETOWN AREA

Farmstead Pl., 1-Brad L. Henderson to Hippolitus and Uchechi Odukwu, $530,000.

Ivy Hill Dr., 102-Agnes Ragone to James A. and Kristi L. Stilen Lare, $384,900.

Picnic Woods Rd., 7504-David and Janet Zakrzwski to David W. and Cheryl L. Bradshaw, $318,000.

Willow Tree Dr. S., 7022-Bryan E. Herndon to Kevin Wayne Fout, $313,400.

MONROVIA AREA

Shakespeare Way, 3921-Mary M. Galley to Sarah Elizabeth Debosky, $385,000.

MULLINIX AREA

Caleb Wood Dr., 4727-Louis C. and Michelle H. Danner to Ryan K. and Lauren M. Mitchell, $600,000.

Leafy Hollow Cir., 1109-David J. Hayden to Stuart B. and Andrea M. Cameron, $503,000.

Sleighill Ct., 1110-Bryan Joseph and Jena Lynne Slaski to Matthew S. and Tara L. Study, $495,000.

MYERSVILLE AREA

Main St., 512-Ranger Renovations Corp. to Karina Lisseth Pleitez Romero and Jose Luis Rivas Del Cid, $250,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Balmoral Ridge, 6767-Carol E. and Carol W. Carone to Nicole A. and Craig J. Gately, $447,000.

Country Club Rd., 11238-Richard and Nicola Hildreth to Michael Joseph and Susan Marie Surace, $479,750.

Douglas Ave., 6021-Lowell W. and Debbra C. Yoder to Michael and Alexandra M. Walker, $459,000.

Green Valley Rd., 6610-Chris and Isabel S. Boosalis to John and Desiree Difabio, $611,000.

Lake Point Overlook, 6809-Kevin G. and Barbara A. McTaggart to David Ecker and Charlotte Catherine Egerton, $632,500.

Meadowlake Rd., 6950-Kevin and Abby Blanchard to Gary R. and Mara M. Kuhn, $415,000.

Nuthatch Dr., 10212-Susan M. Ellsworth Phillips to Lisa A. Shriver, $396,000.

Sanandrew Dr., 11055-Nathan and Deborah S. Morin to Ryan T. and Caitlin A. Ward, $485,000.

Woodridge Rd., 6809-Edward S. and Wesley Brown Lewis to Andrew A. and Autumn M. Carter, $499,000.

NEW WINDSOR AREA

Oak Orchard Rd., 14926-Jessica Mae James and Samuel Bradford Houser to Steven B. and Brittnie J. Miller, $447,500.

POINT OF ROCKS AREA

Rileys Ct. S., 1808-Alan and Kelly Haga to Tonya D. and Donald V. Wallace, $516,000.

THURMONT AREA

Gateway Dr. W., 514-Kenny Lee and Tammy Lynn Keeney to Christopher and Deborah L. Couture, $315,000.

Links Bridge Rd., 8802B-Scot A. and Marie H. Slaby to Julia S. and Christopher D. Bartha, $355,000.

Redhaven Ct., 139-Robert J. Walukonis to Kristin and Justin A. Ellsworth, $310,000.

URBANA AREA

Bealls Farm Rd., 9220-Monocacy Land Co. Corp. to Dan Shi and Ying Wu, $525,074.

Byron Cir., 3624-John S. and Claire M. Grabowski to Michael and Brandi M. Hubert, $575,000.

Holborn Pl., 3573-Timothy J.D. Urso to Luke R. Hobson, $289,500.

Landon House Lane, 9164-Gina M. Wood to Adelson Jose and Maria Marli Campos Braga Pinto, $388,000.

Penrose St., 9346-Jonathan and Rebekah Young to Victor Torres and Nydia Enid Quiles Laureano, $359,000.

River View Ct., 6103-James B. and Amy Beth Trumble to Kalin I. Tintchev and Tzvetelina Dimitrova, $615,000.

Singleton Pl., 9404-Susan N. Seltzer and James Belcher to Alok K. and Namita Sharma, $365,000.

Tabard Lane, 3531-Jenifer E. and Christopher P. Reed to James Andrew and Christy Benanti Patti, $367,000.

WALKERSVILLE AREA

Edinburgh Way, 109-David Scott Poole Jr. to Adam C. and Kaitlyn Gaudio, $244,900.

Winter Brook Dr., 208-Burzie C. and Wendy A. Baker to Marissa Paoletti, $345,500.

WOODSBORO AREA