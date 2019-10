Bartram St., 4707-Evelin Lisseth Hernandez Alvarado to Elmer A. and Ana B. Constanza Romero, $435,000.

Chesterfield Rd., 14500-Mark R. and P. Alice Thomas to James A. and Christine M. Ferris, $795,000.

Hallet St., 4415-Susan M. Scott Boone to Francisco Martinez Portillo, $399,000.

AD

Margot Ct., 5009-Margaret R. Jones and Robert K. Stewart to Juan Cristiani and Carla Pazce, $455,000.

AD

Oriental St., 13321-James Semmig and estate of Robert Semmig to Juan A. Galicia Rivera and Norma I. Diaz Vasquez, $400,000.

Pinetree Rd., 4306-Kevin R. Kramer to Cesar R. Ojeda Florian and Aura Dunia Solis Monroy, $520,000.

Tallahassee Ave., 4807-Nicholas Bollaert and Heather Murray to Mengistu A. Admassu and Nardos M. Woldeselassie, $435,000.

Wissahican Ave., 4704-Raymond and Rori Scopin to Adelia Juica Siuce, $349,900.

BETHESDA AREA

Baltimore Ave., 5119-Joaquin Lopez and Vera Lapshina to Paul J. Kennedy, $1.19 million.

Brigadoon Dr., 6771-Christopher Vasiliou and Mary C. Bury to John Hoereth and Kelly Smith Lugar, $1.94 million.

AD

Burdette Ct., 7303-Guy and Laura Cecala to Jennifer E. Solomon, $1.36 million.

Camrose Terr., 6415-Max Massoud Farr to Usha Raghava Charya, $649,000.

Cindy Lane, 8217-Stanley Marc and Carole M. Berman to Jonathan Joseph and Angela Jihae Shim, $760,000.

AD

Democracy Blvd., 7505, No. A115-Linda Diane Ames to Robert G. and Mary T. De Andrade, $185,000.

Eagle Ridge Dr., 9641-Steven G. Reade and Jacolyn A. Simmons to Andrew and Janet Szamosszegi, $1.88 million.

Hampden Lane, 4901, No. 303-Lauren Condos Corp. to Louise R. and Lawrence R. Velvel, $1.24 million.

Kentbury Dr., 8102-Alexander A.W. and Angela K. Novak to Dennys M. Passeto and Idalia E. Rychlik, $1.05 million.

AD

Laverock Lane, 7109-Thelma F. and Robert Jay Deutsch to Mohammed Majid and Sarah C. Najafi, $775,000.

Madawaska Rd., 5909-Edwin and Kristine Tockman to John W. and Caroline G. Roche, $1.27 million.

Marywood Rd., 6404-Kiran Deepti Anchala Raga to Angelo Limcangco and Clara Yang Capili, $870,000.

Midhill St., 5829-Michael J. and Shelley E. Garr to Jae Kim, $950,000.

Montrose Ave., 10625, No. M3A-Cory Joseph Hoffman to Nicole Rodriguez, $224,950.

AD

Newport Ave., 5010-Karen Heintze Johnson and Valerie Lynne Newby to John Spencer Freebairn and Antonio Paniagua Martin, $825,000.

Phyllis Lane, 6309-Eduardo and Carmen P. Velez to Shou Yun Tong and Wei Shen, $899,990.

AD

River Rd., 4727-Louis Alan Jacobson and Elisabeth Layton to Micah Schicker and Robin Parent, $820,000.

Saunders Lane, 8810-Bart M. Eisner to Francis Oliver and Sheila Marie Wilcox, $1.98 million.

Sonoma Rd., 5915-Paul A. and Ava B. Linton to Shailesh and Loren Sahay, $1.5 million.

Surreywood Lane, 6734-Bernard W. and Vicki Eileen Salamon to Luis Pinto and Leah Sheaffer, $930,000.

Walton Rd., 5913-Christian Tischer and Regina Lambeck to Amir Ahmad Ahmadzadeh and Mougeh Nazmi Ansari, $1.28 million.

Westlake Terr., 7420, No. 1212-Win Thu to Oscar A. Leon, $205,000.

Wiltshire Dr., 5807-Bernard C. and Richard M. Doyle to Robert and Emily Vaughan, $1.05 million.

AD

AD

Woodhaven Blvd., 8309-Jonathan C. and Julie Fritts to Julius V. and Rachel Svoboda, $1.04 million.

BOYDS AREA

Bear Creek Dr., 14234-Im Ho and Sung Sook Yoon to Abhijit Sarkar and Smita Sinha, $675,000.

Country Meadow Rd., 18505-Safakat T. and Zulekha S. Rangwala to Jacqueline Riley and Shannon Smith, $685,000.

Gorman Cir., 12803-Jennifer L. and Adam M. Schaeffer to Pooja and Mayank Bhalla, $679,750.

BRIGHTON AREA

Brighton Knolls Dr., 801-Jason A. and Elizabeth D. Donaldson to Nam Dinh, $749,000.

BROOKEVILLE AREA

Gold Mine Rd., 3104-Valentine H. and Mary A. Schaeffer to Mark Stephen Mudrick and Meghan Marie Vidmar, $518,900.

Ridgecroft Dr., 21325-Jaak and Kirsten W. Pesti to Jonathan and Mandy Shearer, $640,000.

AD

BURTONSVILLE AREA

Briarcliff Manor Way, 15245-Kenneth P. and Brigid F. Dzierzanowski to Liza and Adoniram S. Da Cunha, $625,000.

AD

Childress Terr., 3693-Kenneth and Tracy Joseph to Robert W. Mitchell, $325,000.

Mcknew Rd., 14770-House Buyers of America to Brenda Joy Biribonwa, $319,900.

Scarlet Sage Ct., 23-Melanie Ann Wyche to Yegermal Tesfaw Atalay and Hanna Yayehyirad Atinafu, $330,000.

CABIN JOHN AREA

75th Pl., 6516-Douglas G. and Elizabeth McLearn to Gregory and Jennifer Kaufmann, $1.49 million.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Banbury Pl., 13305-William Michael Watson and estate of Lucille Watson Jones to Mohammad Mostafezur Rahaman and Nabil Hassan, $459,900.

AD

Brantford Ave., 1005-Eleanor F. Basinger to Alex N. Juarez Villegas, $410,000.

Carriage House Terr., 1649, No. E-Julia Phillips Taylor and estate of Jessica R. Phillips to Sungjin Ock, $142,000.

Collingwood Terr., 13114-Gary and Margaret Arnett to Abel Amare, $468,000.

Hobart Dr., 13641-Soo Chong and Kwang Soon Lee to Miryan Aleman and Giovanni Giancarlo Utia, $504,000.

AD

Lillian Lane, 109-Frances B. Michelsen to Jaime and Graciela M. Martin, $540,000.

Nova Ct., 306-Charles E. and Deborah A. Jefferson to Abibata Wohe and Joshua Eric Handley, $695,000.

Quartet Lane, 3119, No. 221-John L. and Melvina D. Lesane to Christian A. Garcia Guardado and Alejandra C. Castillo Garcia, $235,000.

AD

Shinnecock Dr., 13138-Grace A. Mudoh to Terence A. Akwar, $565,000.

Sweet Clover Ct., 2749-Tiffany M. Cabrales and Marcus D. Marshall to Mervin Estalin Alcantara Figuereo and Anny Yelisse Pena Pena, $375,000.

CHEVY CHASE AREA

Blaine Dr., 2808-David J. Goldberg and Natalie R. Graham to Joo Yeoun Suh and Ki Hong Kim, $765,000.

Cumberland Ave., 4921-William F. and Lucretia A. Marmon to Peter David Bannister and Leanne Bonter, $1.3 million.

Gavin Manor Ct., 8519, No. 1-Mary C. and Joseph P. Swift to Anne Marie Gonzalez, $1.14 million.

AD

Hunt Ave., 4621-Ian S. and C.S. McDonald to Cyrus Dinyar Rustom Rustomjee and Nutan Nathoo, $1.11 million.

Murray Rd., 5201-John Donald Regenhardt to Sebastian Rodriguez Gonzalez and Claire Olszewski, $1.1 million.

Park Ave. N., 4601, No. 1205-E-Andrew Oblitas to Jill A. Jacobs, $195,000.

Spencer Rd., 2711-Christina Carney and Cara Sederbaum to Hazel and James Katz, $575,000.

Western Ave., 5600-Neel U. and Monica A. Sukhatme to John Emerson and Sean Mullins Court, $1.6 million.

Wisconsin Ave., 5600, No. 1507-Dale Maizels Larocca and Elliott Ian Maizels to Jay M. Elinsky and Sara Golde Wagschal, $1.26 million.

CLARKSBURG AREA

Bennett Chase Dr., 23710-Bart Steven and Caitlin M. Purdy to George Kaviladze and Sophio Razmadze, $570,000.

Catawba Hill Dr., 23900-Miller and Smith at Clarksburg Corp. to Karen Thompson, $415,000.

AD

Clarksburg Square Rd., 12824, No. 103-Gary L. and Nancy D. Ruhland to Kristy Curtusan, $233,000.

Dovekie Ave., 13722, No. 27-NVR Inc. to Virgilio Lopez and Catalina Luna, $177,308.

Emerald Green Dr., 11655-James and Amber Colandreo to Veera Shekhar and Kavitha Kamsali, $438,000.

Little Seneca Pkwy., 11948, No. 2521-Jack Oliver Dodson Jr. to Iliana Coronel, $300,000.

Rainbow Arch Dr., 23307-Jay S. and Amy Nokkeo to Krishna Kishore Amara and Vasudharini Vasudevan, $750,000.

Skylark Rd., 11815-Christopher Touzeau to Kunj Desai, $388,000.

Uffizi Lane, 13201-Matthew M. Barbieri to Felipe Nogueira, $390,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Aylesbury St., 15400-Ann G. McDaniel and estate of H.A. McDaniel to Jose Reinaldo and Julissa Ramos Rivera, $485,000.

Centergate Dr., 15105-Bryan M. Zhao and Ying Shi to Anna Z. Reeves, $540,000.

Farmcrest Pl., 14566-Reginald M. Abrams to Martha Teklemariam and Tesfaye M. Gebre, $244,000.

Mayflower Dr., 1913-David H. and Elizabeth A. Tippets to Keith Yew Loh and Mary Hoang, $544,900.

Seibel Dr., 2417-Edwin P. and Kevin P. McGrath to Juan Ramon Carrillo and Dolores Carrillo Cruz, $425,000.

Sturtevant Rd., 14404-Janet D. and Charles A. Picone to Bruno R. Maita Davila, $370,000.

DAMASCUS AREA

Johns Dr., 10212-Charles R. and Elizabeth Cornett to Barbara Ann Lambird, $443,000.

Shelldrake Ct., 28-Dominic J. Ropon to Lisbeth Diaz Merced, $256,000.

DERWOOD AREA

Castanea Lane, 8234-Clayton C. Swears III and Michelle H. Neary to Tony and Susanne Horacek, $692,000.

Granby Rd., 5800-John R. and Melinda L. Overman to Matthew and Rebecca Logan, $495,000.

Mahaska Dr., 7434-Michael A. and Rashida M. Brown to Aaron C. and Eunice K. Lee, $650,000.

Miller Fall Rd., 7424-Jedd I. Moskowitz and Wendy S. Beckerman to Christopher G. and Indraniwaty Cochran, $537,500.

Wick Lane, 7100-Philip H. and V. Kathleen Debenham to Gregory Allen and Cynthia Jean Lozier, $535,000.

DICKERSON AREA

Dickerson Rd., 22000-Bobby D. and Mary Elizabeth Horton to Sarah E. and David E. Ashley, $400,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bristol Ave., 9806-Nathan C. and Nancy B. Coupal to John G. Georges, $485,000.

Flower Ave., 9011-Deborah Glispy Hanson to Lisa J. Stewart, $500,000.

Harper Ave., 10701-Richard E. and Maria H. Dame to Marshall and Tammy Fesche, $760,000.

Manchester Rd., 8601, No. 105-Michael S. Ba to Sean Patrick Glynn, $108,000.

Meadowhill Rd., 10604-Suresh and Vilasini Balakrishnan to Readit Seyoum and Sasahulshe Kifetew, $480,000.

Procter St., 10504-Jose A. Mendoza to Matthew Robertson and Johanna Maldonado, $479,900.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 315-John O’Brien to Yadira Batistacolon, $188,000.

Timberwood Ave., 310-Bruce W. and Georgia S. Guenther to Darrell Hunter, $520,000.

Whitney St., 9222-Bruce and Joanne Weiss to Nicholas Herman and Shannon Claire Smith, $610,000.

GAITHERSBURG AREA

Boysenberry Dr., 18508, No. 106-John Henry James and Elizabeth J. Singleton to Vanessa Karena Ferragut, $135,000.

Centerway Rd., 9120-Robert E. and Agnes R. Blackwell to Marie Josephe A. Mobio, $225,000.

Duvall Lane, 130, No. 199-303-Samuel A. Morales Reyes to Fredrick S. Chen, $94,500.

Girard St., 404, No. 15-PNC Bank to Manuel A. Valle, $99,900.

Laytonia Dr., 7623-Shahid Muhammed Khan to Neelima Sali, $330,000.

Mountain Laurel Terr., 18505-Craig M. and Misty L. Sybert to Jack Briggs III and Abigail Elgie, $390,000.

Raven Ave., 728-Joseph S. and Alex J. Kim to Anthony Gualtieri and Deborah Yang, $420,000.

Sedley Ct., 8620-Erika L. Trainer to Juan F. Ruiz, $331,500.

Summit Hall Rd., 227-Robert H. and Lois M. James to Krista Elizabeth Merritt, $469,000.

Tulip Grove Rd., 9201-Marc L. and Kelly Long to Wilfredo Lara Mercado and Alison Dawson, $439,999.

Whetstone Glen St., 450-Matthew E. and Rhonda S. Hackworth to Alden L. and Kelley A. Weg, $425,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Almaden Pl., 26-Susan F. Cada to Annitta Chidinma Haywood, $369,900.

Beckwith St., 205-Larry L. and Kay C. Dildine to Ioannis A. and Lisa Susan Mabe Konstantopoulos, $849,999.

Chestertown St., 218-Allison Malamut to Michael E. and Caroline J. Hagedorn, $815,000.

Darnestown Rd., 11920, No. V-4-C-Gail L. Morgenweck to T. Douglas and Susan K. Cowart, $285,000.

Hialeah Way, 12518-John A. and Sherilyn R. Reddersen to Matthew Evan and Jennifer Anne Gormley, $730,000.

Holmard St., 111-Victor John and Deborah Hansen Trunzo to Deanne Primozic Kasim, $730,000.

Kings Grant St., 14420-Steven and Trudy Anolik to Anna C. Yee, $760,000.

Market St. E., 720-Liliana Peralta to Elizabeth A. Hitchman, $550,000.

Mustang Hill Lane, 13809-Paul H. and Mary T. Shen to Sinu P. and Salini S. John, $638,000.

Pavilion Dr., 5-Matthew E. and Jennifer A. Gormley to Benjamin R. and Gabrielle A. Havilland, $515,000.

Pontiac Way, 26-Golam and Nazma B. Sayeed to Rhoneli C. and Joyce O. Merilos, $398,000.

Quince Orchard Blvd., 804, No. P1-Lawrence Weinstein and Michelle Bozmoff to Walter Carlos Vasquez, $103,000.

Quince Trace Terr., 15721-Ilene Susan Van Houter to Judson A. and Debrah L. Gould, $656,000.

Sheila Mews., 535-Johnice R. Comer to Andrew S. Hoffmaster, $575,000.

Sour Cherry Way, 12318-Mary and Michael Seonarain to Diana Lee, $475,000.

Timberbrook Lane, 127, No. 304-Richard M. Rinaudot Jr. to Samantha Ungaro Ladeira, $333,000.

Turtle Pond Lane, 718-Paul Liderman and Esther Ziba Lazar to Justin M. and Breeana Shields, $1.06 million.

GERMANTOWN AREA

Alderleaf Dr., 12919-Kitty L. Hoyle to Freddys A. and Vanessa D. Molina, $307,000.

Ansel Terr., 13448-Kathy Alishahi and Bahman Ariannejad to Cicily Harrington, $410,000.

Barleycorn Terr., 12909-Cary R. and Claire H. Wong to Daniel Whipple and My Chi, $515,000.

Bridger Dr., 13051, No. 1312-Wilmington Savings Fund Society and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Carlos Rubiano, $275,000.

Churchill Ridge Cir., 12907, No. 8-1-Krystyn M. Elmore to Erin Mulgrew, $210,000.

Fetlock Dr., 19543-Mark E. and Miriam E. Resnick to Miguel Angel Ticas Campos and Jose I. Ticas, $323,000.

Hamlet Square Ct., 13515-Chenlan Guo and Xiaolei Huang to Elvi D. Rabe, $365,000.

Highstream Pl., 13949, No. 795-BM Investments Corp. to Carlos Miguel Kim, $305,000.

Lake Park Ct., 31, No. 966-Stuart B. Cameron to Marvin Stodolsky and Vivienne Ascher, $355,000.

Longford Glen Dr., 12753-Shuang Yan to Bertrand F. Ndzelen, $413,000.

Pinnacle Dr., 12938, No. 6-Pareen Dholoo to Enoch Olajide and Janiece Welcome, $299,000.

Saint Peter Ct., 12205, No. K-Adriano N. and Katheryn Ciccarello to Zhuo An and Yuhua Li, $205,000.

Shooting Star Ct., 18921-Danilo Godoy and Gladys Zavala to Andrew J. and Hannah Elizabeth Pecoraro, $585,000.

Spinning Wheel Dr., 13600-Kwang S. and in J. Choe to Muhammad A. Usman and Najeeb Aslam, $607,000.

Tarragon Way, 18651-Carol Andrea Miller to Devin Williams, $255,000.

Treebranch Terr., 18924-Michele Ann Dejesus and Morgan Stickler to Naser Torkashvand, $293,550.

Waters Point Lane, 20458-Roland F. and Paula J. Hirsch to Ghulam Murtaza and Ghulam Mujtaba, $338,000.

Winding Creek Pl., 18654-Robinson Cabrera to Raul A. Rivera Castiblanco and Paola Andrea Posada Henao, $260,000.

KENSINGTON AREA

Franklin St., 4417-Douglas A. and Katheryn M. Slocum to James Hageman and Jessica Ann Hunter, $942,000.

Madison St., 11016-Humberto Enrique Olivera and estate of Maria Antonia Olivera to Courtney Camp, $315,000.

Raymoor Rd., 3554-John C. Abernathy to Carlos O. Ramirez and Ana M. Morales, $865,000.

Valley View Ave., 11222-Deutsche Bank National Trust Co. and Long Beach Mortgage Loan Trust to Phong Hong Trinh and Dao Anh Nguyen, $524,600.

Woodson Ave., 11407-Kimberly B. Zuzak and Ana Del Carmen Burgos to Dylan E. Wessman and Jennifer T. Manion, $579,000.

LAYTONSVILLE AREA

Brooke Knolls Rd., 20904-Brian P. and Christie Green to Matthew M. and Lindsay Harbison, $445,000.

Greenberry Dr., 28725-Elizabeth A. Brown and estate of Barbara J. Brown to William L. Worthington III and Samantha L. Ralli, $418,000.

Plum Creek Dr., 8108-Clark D. and Mary N. Carrington to Linda Levy and Dennis L. Kronenberg, $675,000.

White Pillar Terr., 9500-Pornpun Dejkriengkraikul to Renzo Richard Suarez and Yesenia Lizet Cuya Alegria, $325,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Battleridge Pl., 10004-Cory A. and Holly Curtis to Rachel B. and Leila E. Jacobs, $290,000.

Brassie Pl., 19437, No. 303-JRE Corp. to Woosung Jung, $115,000.

Butterwick Ct., 14-Philip R. and Dagmar E. Nicosia to Anh Vu T. Do, $407,000.

Forest View Pl., 9911-Edis Padilla Lagos to Sophia Whalen and Nathan Tsas, $235,000.

Hancock Bridge Ct., 5-Dale R. and April Govan to Lisa Renee Normand, $479,900.

Hellingly Pl., 9916, No. 154-Sonia Regalado to Jean and Natacha P. Lassegue, $181,000.

Leatherfern Terr., 9720, No. 233-Yanning Lin and Qiang Wan to Michael F. and Aretha C. Hammett, $178,000.

Nathans Pl., 18635-Brian T. Rush to Supiaya Chambers, $201,000.

Royal Woods Ct., 10310-Alvi Z. Tsarnaev to Simao Bengui Jr., $299,900.

Seabrook Dr., 20313-Laura K. Keeler to Paola C. Fernan Zegarra and Jorge A. Diaz, $564,900.

Thomas Farm Rd., 19316-Mercedes and Alfredo De Jesus Henriquez to Carlos and Marina Gonzalez, $223,000.

Weathervane Pl., 9321-Gaea Group Corp. and Huamei Investment Corp. to Haywood Richard Hopson, $320,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Arbor Hill Dr., 9809-Sharon Tong Pan to William D. Rozario and Roseline Gomes, $350,000.

Navahoe Dr., 1004-Martin J. Liddy and Arina Kotlyarskaya to Alemayehu W. Tekleselassie, $410,000.

Schindler Dr., 1213-Phillip H. Lafleur to Carlos M. Diaz and Yesenia Mercedes Mireles, $450,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Aquarius Ave., 2850-Victor Lemus and Cheryl E. Rose to Linden S. Wolf, $344,900.

Bakersfield Ct., 14434-Amir H. Makaryus and Nahed G. Matta to Milton C. Romero Lopez and Miriam Romero, $345,000.

Beaverbrook Ct., 15311, No. 90-1F-Paul Percheson to James E. and Margaret Ann Phillips, $196,000.

Daley St., 13011-Judith Rose Seibert to Andrew R. Hoffman and Cortney L. Mohring, $388,000.

Elby Ct., 3807-Jose F. and Suyapa Banegas to Michael A. Cohen, $365,000.

Foxhall Dr., 13327-Kapil Kumar and Amy Mason Saharia to Sadia Tariq and Mutee Ur Rehman Tasaddaq Hussain Siddqui, $440,000.

Glen Eagles Dr., 3730-Joseph V. McKenna to Thomas R. and Sharon Boothe Alm, $727,335.

Hargo St., 3521-Leonardo C. Trotta to Jorge Arturo Jandres and Nazario Amaya Cantarero, $380,000.

Indigo Rd., 11901-Richard M. and William P. Harmon to Anthony Nerino Jr. and Lillian T. Dote, $415,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-708-Francis A. Welch and estate of Dorothea M. Welch to Cynthia Gould, $175,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-810-Adair F. and Richard C. Lederman to James A. Sheranko, $194,000.

Landing Way, 3418-Brookfield Washington Corp. to Esam Mohammed, $542,700.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 6-524-Marion Evans and Rudolph Sutton to Christine Chmielewski, $170,000.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 117-Florice J. Barnett to Leonard T. and Helen Ann Madigan Sedor, $395,000.

Middlevale Lane, 13509-Donald Boyd and Dorothy J. Hare to David C. and Emily Boclair, $525,000.

Queensguard Rd., 1913-Nicholas Logemann to Sergio Miguel Perez and Macarena Del Carmen Fenoglio Cornet, $472,000.

Tynewick Ct., 12-Teresa I. and Angel C. Nwankwo to Nduka Jemie, $311,450.

Weller Rd., 3308-Linda Lee Rosier and estate of Grace Irene Sells to Sarah Jammal and Michael F. Grant, $375,000.

Yorkshire Woods Dr., 14143-Maritza Aviles to Cory Juwuan Hayes, $260,000.

OLNEY AREA

Darnell Dr., 18312-Jeffrey K. and Ashleigh E. Duce to Matthew and Sarah McGuire, $549,900.

Fountain Grove Way, 18208-Richard Mitchell Fry to John Y. and Kathryn McCulloh Jang, $656,000.

Gratitude Ct., 925-Wallace A. and Cecile M. Longton to Cassandra P. and Damien Carter, $985,000.

Princess Anne Dr., 17612-Frederick T. and Anne Sisk Frey to Christopher R. and James R. Bruno, $645,000.

Rolling Meadow Way, 18109, No. 247-Mary A. Boyd to Jin Sil Yang, $249,500.

Shallow Brook Lane, 4108-Aaron J. and Heather Johnson Skrivanek to Adam F. and Courtney Rose Dantus, $574,500.

Wickham Rd., 18258-Daniel F. and Susan E. Weisman to Stephen S. Perry and Rosa Margarita Moreno Perry, $755,000.

POOLESVILLE AREA

Hoskinson Rd., 17501-Grace A. Routhier to Rachel and Scott Douglas Enger, $225,000.

POTOMAC AREA

Admirals Ct., 11705-Simona E. Bianconi and Dietrich Haubenberger to Timothy and Candice Chan Hong, $890,000.

Brickyard Rd., 8513-Curtis B. and Lea J. Uhre to Fabian and Britta Maria Scholl Lehmann, $1.29 million.

Bunnell Dr., 8615-John J. O’Fallon to Tuanjie Li and Min Zhang, $716,000.

Centurion Way, 11809-James S. Whang to Narayanan and Valli L. Ramesh, $4.2 million.

Coddle Harbor Lane, 7516-Constance G. Wones to Xiaochang Wang and Chunling Wa, $660,000.

Deborah Dr., 10819-Frank Scott and Sarah Jane Hall to Antonio Garcia Zaballos, $640,000.

Fallsmead Way, 1310-Martin H. and Lynn Jaffe Nover to Amanda Schwartz, $879,000.

Heatherton Lane, 7703-Teng Li to Joo Jin and Fuiyeong Kim, $600,000.

Inverness Ridge Rd., 8042-Elise Ann Vernick to Robert Pergament and Emily Turek, $590,000.

Kentsdale Dr., 9829-Charles R. and Cheryl M. Merry to Abbas Salimi and Fatemeh Sajjadi, $900,000.

Muirfield Dr., 10600-Prasad Silva and Aruni Liyanage to Adam R. and Jaime S. Janowitz, $565,000.

River View Ct., 9905-James F. and Christy M. Young to Scott Evans, $1.85 million.

Smoketree Rd., 11905-Susan Elizabeth Isman and Dennis Berg to Michael Brian Haggerty and Victoria Dizelos, $702,000.

Stratton Dr., 1399-Danielle Ginsburg to Donna Perry, $609,000.

Wandering Trail Dr., 9037-Steven M. and Linda Schwab Deutsch to Mahrya Hale O’Connor and John Delaney, $749,000.

ROCKVILLE AREA

Adclare Rd., 207-Adam F. and Courtney Rose Dantus to Christina Sara Alison Moran, $506,250.

Azalea Dr., 544, No. 43-Christina S. Moran to Erminia Rosanova, $340,000.

Chapman Mill Dr., 5712, No. 1404-Martin Oudega and Monica A. Perez to Yusef Akbarut and Noha Sahnoune, $347,500.

College Pkwy., 858, No. 201-Juan Jiang to Gheorghe Bejenari and Tatiana Grigoras, $225,000.

Crossfield Ct., 5111, No. 284-Ursula A. Duhe to Stephanie K. Dipasquale and Jimmy Mey, $200,000.

Dundee Rd., 1932-William A. and Barbara Cohan to Mohammad G. and Ismat Sarwar, $465,000.

Glen Lea Way, 13417-Chad Edward and Joelle Laura Friday to John A. and Greer Dellafiora, $865,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 502-Mikhail Shenderey to Eric J., Yinghua and Wei Li, $249,800.

Inman Park Cir., 5821, No. 910-Stephanie Sicard and Stephanie L. Loeb to Patricia Craig McKenna, $260,000.

Ladyshire Lane, 100, No. A304-Alton Howard to Philip Joseph McKenna Jr. and Ellen Clemence Laplace, $200,900.

Luxberry Ct., 21, No. 11-Margaret Mancuso to Jagdeep S. and Esnire Obhrai, $550,000.

Maryland Ave., 38, No. 509-Firas K. Ahmad and Amina R. Chaudary to Vineet Bansal, $405,000.

Montrose Village Terr., 12005-Carlos Otarola Castro and Guiliana Seravalli Otarola to Marc and Lindsey Posner Bragin, $880,000.

New Mark Esplanade, 236-Susan E. Krimer Yancy to Steven S. Vogel, $515,000.

Old Gate Pl., 11804-Alvin U. and Kristen D. Jenkins to Scott and Lauren Selman, $925,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1637-Jennifer Kyung Jin Cooper to Dazhou Guo, $309,000.

Pommel Dr., 14605-Weimin Hu and Xu Lin to Dong S. Oh and Sukyung Park, $755,000.

Rose Ave., 930, No. 1703-Pike & Rose Condominium Inc. to Marlene Joyce Alilio, $295,000.

Strathmore Park Ct., 10404, No. 102-Sheldon L. and Harriet E. Contract to Kenneth David and Ana Lorena Calderon Noreen, $950,000.

Tilden Lane, 6313-Herbert W. and Arlene Egber Kushner to Robin Lazarus Berlin, $1.7 million.

Vanderbilt Cir., 10016, No. 6-11-Vidhi Urmil Dharia to Joanna Scimeca, $290,000.

SANDY SPRING AREA

Meadowsweet Dr., 1411-U.S. Bank and Secured Asset MTG Investments II Inc. Be to Song and Sakanin S. Suon, $855,015.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Applegrath Way, 11422-K&J Properties Investments Corp. to Oscar Orlando Leon, $305,000.

Cider Barrel Dr., 20309-Diana Rosa to Tushar Agrawal, $405,000.

Found Stone Rd., 12700, No. 304-Neesha B. Desai and Alpesh B. Patel to Patrick Sullivan and Heidi Hempel, $225,000.

Royal Carriage Dr., 12712-Marthe Amon Harris and estate of Celine Klu Amon to Claribel and Wilmer Zapata, $333,000.

Sparrow Ct., 21209-Michael S. and Caryn E. Pickett to Tara C. Beckwith and Jelani N. Davis, $515,000.

Tall Pines Dr., 11624-Yoon Sam and Hyun Soon Chang to Victor E. Saavedra and Marisol E. Delgadillo, $580,000.

SILVER SPRING AREA

Belmont Ct., 12-Margaret A. Peisert to Terence Gerard Lord Jr. and Kristin Susanna Roques, $588,500.

Columbia Blvd., 9214-William M. Ragen and Barbara L. Shulman to Craig Lawson and Jennifer Dawn Morash, $805,000.

Fenwick Lane, 1320, No. 406-Mark Donovan to Lauren Schneider, $251,250.

Hartford Ave., 8301-Michael D. Alexander and Dan R. Ezell to Jane C. Sedgwick, $701,000.

Leonard Dr., 8604-Ryan Tighe to Jennifer W. Evans and Charles E. Summers, $451,000.

Margaret Dr., 509-Matthew C. Weissman Vermeulen and Sarah R. Workman to Ming Li and Lia Christina Van Dril, $653,000.

Pershing Dr., 603-Robert P. and Julie G. Donaldson to Joshua D. and Elizabeth A. Pflaum, $804,250.

Sundale Dr., 8821-David B. and Christina C. Edwards to Brandon Natale and Casey Kustin, $625,000.

Wayne Ave., 930, No. 911-Masahwa Katabana to Sancho N. Sequeira and Elizabeth L. Smith, $305,000.

13th St., 8005, No. 107-Elizabeth Dollens to Sergio and Viviana Andrea Waisman, $409,900.

TAKOMA PARK AREA

Central Ave., 7209-Thomas J. and Catherine V. Cummings to Andrew and Katherine Geffken, $667,000.

East-West Hwy., 1013-Merlin Adolfo Alvarez Turcios and Yanira Ivet Umanzor De Alvarez to Jorge Mauricio Lazo and Noel Alfredo Villatoro, $299,000.

Greenwood Ave., 8310-Scott K. Attaway to Daniel Augusto Apoloni Diaz, $589,000.

Kennewick Ave., 8100-Hawa E. and John S. Gondor to Yin Huang and Yinshi Ma, $285,000.

Maple Ave., 7611, No. 606-Trisha Tchume to Amanda and Timothy Hache, $255,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 1014-Federico and Drenda S. Galeotti to Melissa R. Moschella, $242,000.

Trescott Ave., 7205-James N. Willett and Megan N. Sanders to Michael E. and Katherine W. Scott, $561,000.

TWINBROOK AREA

Clagett Dr., 1231-Michael M. and Cindy L. Lauriente to Jennifer Post and Max Silberman, $400,000.

Gruenther Ave., 1703-Sean Patrick Glynn to Ivy Chang Yao, $389,000.

Radford Ct., 4-Barbara S. Panigot and estate of Eldon A. Seifert to Heather Diane and Daniel T. Qualk, $375,000.

Van Fleet Ct., 8-Daniel R. and Jennifer L. Zaudtke to Jennifer Alvarez and Mark Louis Franz, $461,350.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10859, No. 301-Scott B. Elkind to Samantha A. and Alicia Policarpio Dizon, $325,000.

Belvedere Blvd., 1623-Patrick and Jessica K. Love to Wesley R. and Amanda M. Fry, $514,900.

Bucknell Dr., 10704-Sean P. Redmond and the estate of Daniel P. Redmond to Charonne Mose, $475,000.

Dalewood Dr., 12203-Nzinga Adelona to Henry V. Olmedo Lopez and Jenny C. Pineda Fuentes, $265,000.

Elnora St., 2607-Richard Charles and Joanna Zofia Johnson to Brandon Wagoner and Kate Queram, $439,900.

Fulham St., 11617-Bernard Konick to Tali R. Rasooly and Jonathan E. Speiser, $559,000.

Grandview Ave., 11525-Susan T. Bodmer to Phongsak and Boontom Ratana, $420,000.

Gridley Lane, 1508-Jonathan P. and Kate Elizabeth Laflin Malachowski to Thomas Christopher and Meghan Lavalley Marre, $480,000.

Henderson Ave., 2614-Nabil A. Makar to Thomas Pham, $270,000.

Hoyt St., 908-Justin A. and Leah M. Scheininger to Rivka and Oren Perez, $455,000.

Ladd St., 1601-Diane Gagliardi to Arunthi P. Bartlett and Andrew Radhakrishnan Cumaraswamy, $479,000.

Lester St., 10721-Ari Karen to Andrew Frey Buchsbaum and Chih Fan Tsao, $316,000.

Rampart Way, 10902-Peter Li and estate of Ken Nen Li to Zachary Samuel Wood and Kristen Louise Camilla Keim, $412,000.

University Blvd. W., 1516-Brian Weiss and Megan Elizabeth Gibson to Zana Konjhodzic Prutina and Edin Konjhodzic, $495,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in June were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

John Mills Rd., 2724-Scott A. and Amy D. Gordon to Charles E. and Caroline C. Heppes, $525,000.

BRUNSWICK AREA

Appalachian Way, 737-Doreen Effah to Austin C. Flanagan and Amber Kisling, $325,000.

Drydock St., 1267-Tyler D. and Katherine C. Cureton to Charles A. and Marianne H. Szuberla, $400,000.

Fifth Ave., 612-Clifford E. and Michelle Smith to Kimberly M. Limparis and Michael S. Mentzer, $270,500.

CLARKSBURG AREA

Pheasant Lane, 2802-Stig and Eric Von Post to Zuoye Cai, $535,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Allington Manor Cir. W., 9043-Joyce Michaud Nice to Anthony Muraca, $380,000.

Bamburg Ct., 5241-Thomas D. and Barbara Ann Graff to Andrew A. Gauvin and Breanne K. Byam, $285,000.

Carnation Cir., 6854-Hien Van Luong and Hiep Thi Huynh to Brian Shaw, $179,000.

Crestridge Ct., 5731-Martin K. and Joyce L. Clemens to Elizabeth Bull, $419,000.

Duncan Pl., 6592-Brian and Jennifer Foster to Mark A. Gentles, $294,900.

Ellington Way, 6550-Silvercrest Properties Corp. to Christina M. Bowens and Charles R. Brown III, $262,000.

Grouse Ct., 1417-Sandra K. Reed to Akiyyah Victoria Billups, $357,000.

Hollyberry Way, 580-Nicolas Loong and Myint Myint Swe to Jodi L. Ortiz, $170,001.

Killdeer Ct., 6703-James and Christy Patti to Devin M. Abshire, $230,000.

Maitland Terr., 5184-Tera Jean and Christopher Scott Dunbar to Andrew Lee and Rachel Rogalski, $539,000.

Mountaingate Dr., 32-Robert E. and Maria Abelina Thompson to Marco Antonio Velasquez Ortiz and Maria Hilaria Lainez, $230,000.

Pendleton Ct. S., 18-Lawrence M. Lee to Sheng Si Lin, $170,000.

Renn Ct. S., 5002-Gertrudes Agnes P. and John B. Clipp Jr. to Aaron E. Toliver and Sara V. Fitzgerald, $462,000.

Seneca Dr., 1006-Michael and Margaret O. Procario to Michael Gabriel Rickey and Raquel Alejandra Nogales, $342,000.

Sulky Lane, 495-Sean M. Barnhart to Sandra P. Ramos, $290,575.

Wellington Ct., 547-Marcus Nosakhare and Kristina Rebecca Crenshaw to Brandon M. Phelps, $212,500.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

All Saints St. W., 144-Charles E. and Rebecca D. Kinney to Stephen R. Teagarden, $220,000.

Briarcliff Lane, 8856-Mark A. and Kimberly D. Picca to Upendra S. Rana and Meenakshi Chauhan, $289,999.

Cameron Way, 2610-Christopher A. Treib to Sridevi Nagaraja, $269,900.

Cattail Ct., 8024-Margaret F. Moran to Fiorella Liset Monteza Del Aguila, $233,500.

Cornwall Terr., 6127-Manuel R. Blackner to Robert Thomas Marchone Jr., $445,000.

Everly Dr. S., 2659, No. 7-12-4 R. Homes Corp. to Eric K. Gitukui and Jennifer S. Argueta, $249,900.

Greenleese Dr. N., 1826-Philip Steigner to Mathieu Mbumba Longa and Josiane E. Mujinga, $374,900.

Logan St., 504-Maxwell Philip and Amy Louise Jones to Nicole Morina, $280,000.

Maple Ave., 209-Gerald Marlowe and Patricia Grossnickle to Drew D. Roderuck, $215,000.

Mill Race Rd., 2607-Christopher J. and Maureen E. Lorei to John and Nancy Ellen Fer, $524,900.

Monroe Ave., 203-Mary L. Riggs and Lisa Gallion Hubbard to Francis J. Lane Jr., $210,000.

Rambling Way S., 1501-Leigh and Kaelin Brady to Daniel Lehman and Kathryn Louise Press, $285,500.

South St. W., 316-Theodore A. and Sharon M. Lapkoff to Mae M. Duke, $425,000.

Wheyfield Dr., 1634-Shawn T. and Lamia Jenkins to Carlos M. Torres Degro and Jeannette Marie Ramirez Zapata, $300,000.

Wisner St. N., 18-Trent Russell Fritz to Stephanie M. Moore, $260,000.

14th St. W., 15-Ryan C. Diener and Samantha F. Neier to Alvaro and Kaitlin Ramirez, $399,900.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bishops Glen Dr., 261-Ruben Cayetano to Robert and Robin Smith, $279,000.

Butterfield Overlook, 2023-David and Mary B. Castro to Zuren Li and Saizhen Zhuang, $468,000.

Coach House Way, 2503, No. 2B-Judy L. Nuessle and Judy L. Miller to Beatrice and Kenneth S. Conyer, $175,000.

Driftwood Ct., 2500, No. 1D-Erin Sue Lawrence and William Thomas Koontz to Rickey A. and Heidi E. Lawhorn, $172,900.

Ellsworth Way, 2400, No. 1A-John C. Stock to Alonzo and Tonjia D. Glover, $173,000.

Fieldstone Ct., 121-Marieta Torres to Sharon M. Buell and Russell Platt, $268,700.

Greenleaf Dr. E., 2088-Craig Patrick Corbett to Michael S. Young, $392,000.

Harpers Way, 151-James R. and Sherri L. Cregger to Kiesha Lakay Edmonds, $275,000.

Hilltop Dr., 7406-Randall M. and Lisa A. Fusee to Angela M. Liddiard, $435,000.

Irongate Lane, 7603-John and Michael Folio to Jonathan and Kasondra Ogden, $428,000.

Little Rock Lane, 10211-James A. Lare and Kristi Leigh Stilen Lare to Mark A. and Janice D. Gammell, $282,000.

Moran Dr., 1926-Timothy T. and Jennifer C. Leach to Boris C. and Kathy P. Gregg, $399,000.

Robin Hill Terr., 1011-Lisa Jemmott to Raymond W. Irvine, $205,000.

Rose Garden Way, 104-John Patrick Bracken and Kelly E. Colwell to Nihal Mul Kapuge and Caman Trillishya Aluthwela, $360,000.

Stonegate Dr., 205-Gideon Bawi Thang to Ivonne L. Gonzalez, $182,000.

Wainwright Ct., 2133, No. 2B-Judith A. Melicks to Janet Cregger, $159,000.

Worthington Ct., 1726-Monocacy Village Corp. to Jonathan A. Escobar, $200,000.

IJAMSVILLE AREA

Addie Ct., 3506-Corey N. and Brittney A. Garst to Aaron M. Duvall, $415,000.

Dudley Dr., 10093-Nina D. Pedersen Abell to Charles Patrick and Joanne O’Keefe, $650,000.

Mussetter Rd., 4715-Gloria J. Miller to Damien E. Huete and Michelle T. Birky, $199,900.

Summit Dr., 2995-William G. and Christine D. Mathews to Jaclyn Gray, $525,000.

KNOXVILLE AREA

Knoxville Rd., 224-Chadrick McNeal to Mary Milligan and Joseph Jaskiewicz, $200,000.

LIBERTYTOWN AREA

Main St., 12045-Drenner Real Estate Howard County Corp. to Sarah Feng Hopkins, $390,000.

MIDDLETOWN AREA

Garnet Dr., 4221-Nancy and John J. McKenna to Nelly A. and Roger T. Jordan, $280,000.

Knoll Side Lane, 18-Michael J.M. and Kirstie Green to John A. Nix and Annelie M. Panahi, $410,000.

MONROVIA AREA

Bess Way, 3519-Samuel Robert Cown and Gary Leigh Pleasants to Todd M. and Kristen M. Hiepler, $870,000.

Linganore Ridge Dr., 12406-Robert Lee Turner Jr. and estate of Robert Lee Turner to Catherine Edsall, $353,000.

Sue Mac Ct., 3324-Department of Veterans Affairs to David and Kelly Chroniger, $433,500.

MULLINIX AREA

Catoctin View Ct., 5701-Amy Hill to Janice E. Harris, $375,000.

Moxley Valley Dr., 4323-Justin G. Whiting to Michael Stephen Dempsey and Kathleen Edwards Reed, $440,000.

Village Gate Dr., 1140-Eric D. and Ilana B. Love to Nicole K. Biava, $439,900.

MYERSVILLE AREA

Meadowridge Dr., 10239-James Allen and Susan F. Crowell to Rhonda L. and Scott Phillips, $387,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Box Turtle Ct., 6709-Katherine H. Campbell and Jamie L. Meely to Thomas and Kimberly Larocque, $640,000.

Country Club Rd., 11320-Christina M. and Philip W. Jaynes to Donovan Fraser, $475,000.

Edgewood Rd., 6614-Keven M. and Katherine L. Wolf Loiselle to Elizabeth Ann Rigg, $380,000.

Harbor Light Way, 6657-Donald G. and Katie G. Mitchell to Joshua A. Wolf, $284,000.

Lakeridge Ct., 10496-Brent A. and Ashley A. Van Hees to David E. and Vanessa K. Durrant, $490,000.

Meyer Ave., 5717-Onzlow G. and Deborah A. Williamson to Max and Sarah Yoonchong Yi, $554,900.

Oakridge Ct., 10696-Katharine M. Carter to Jonathan and Jennifer Gordon, $385,000.

Sewell Dr., 708-Luanne F. Houck to Joseph Y. Wong and Krista Lee, $510,000.

Watson Ct., 6056-Jason C. Apolonio to Casey Eugene and Kaitlin Marie Ryan, $438,000.

Worchester Dr., 11109-Lisa Costello to Amber and Daniel Matthew Kelley, $368,000.

POINT OF ROCKS AREA

Swains Lock Ct., 2183-Matthew A. and Veronica M. Kinard to Winzer Lewis and Leigh Ann Carty, $279,000.

THURMONT AREA

Altamont Ave. N., 168-Jacqueline M. and Nicola J. Francis to Emily Delauter, $145,000.

Clark Ave., 3-Susan E. and Douglas E. Ecker to Oliver J. Parks, $260,000.

Rouzer Lane, 106-Natalie Ann Lowman and estate of Barbara J. Heinz to James Mathias Courtney IV and Kristen L. Cuccaro, $203,000.

Vista Ave., 1-Franklyn D. Davis to Barbara A. Lantz, $225,000.

URBANA AREA

Bealls Farm Rd., 9222-Monocacy Land Co. Corp. to Sharon Lee Mathsen, $572,744.

Connor Pl., 3530-Thai Dang and Tham Do to Fei Liu, $375,000.

Holborn Pl., 3581-Janet T. McKay to Shannon E. Russell, $292,500.

Lew Wallace Rd., 8829-Gordon P. and Carrie L. Buist to Henry A. Fuentes and Lourdes Shyla Diaz, $380,000.

Prospect Hill Pl., 9449-Yue Zhou and John Gu to Matthew and Ann Westerman, $410,000.

Royal Crest Cir., 9694-Jonathan S. Wiest and Ann Marie Gnadt to Gary B. and Blaire Guard, $459,000.

Singleton Terr., 3687-Gia L. Wood to Richard J. King and Nadia S. Pakharenko King, $330,000.

Triton Lane, 3840-Jec One Corp. to Anthony D. and Tessa D. Masters, $607,550.

WALKERSVILLE AREA

Chapel Ct., 100, No. 210-Richard A. and Aleta D. Jones to Jason S. Patten, $136,500.

Laddie Ct., 8500-Richard W. and Debra L. Fogle to Charles A. Ausherman Jr., $339,900.

Woodsboro Pike., 9727-Shirley H. and Charles R. Boone to Kevin Killeen Szarnicki and Patricia Renee Lemay, $275,000.

WOODSBORO AREA