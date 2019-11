Dennington Pl., 14214-Josephine M. Dobbs to Lilia M. Saenz and Augusto Chassagnez, $420,750.

Grace Max St., 12618-Weldon and Maria Pazmino to Jose R. Umana Moreno and Marina Umana, $175,000.

Nadine Dr., 14700-Howard Richard Freeman to Kshitij and Anvesha Srivastava, $475,000.

Promontory Ct., 16304-Michael Pugh and Derrek M. Patillo to Craig A. and Martha M. Campbell, $675,000.

AD

Turkey Branch Pkwy., 13533-Paul D. Shenkyr Sr. to Vanesa Corve Rivas, $270,000.

AD

BETHESDA AREA

Allan Terr., 5107-Eileen D. O’Brien and estate of Margaret H. Kunkel to Denis Medvedev and Ketaki Jain, $710,000.

Barnum Rd., 7612-Kunsook Ahn to Philip Timothy Simon and Victoria Lynn Hill, $855,000.

Bradley Blvd., 5722-Julian P. Cristia and Paulina Kogan to Nicholas John Doyle and Kristen Ann Rodriguez, $720,000.

Chelsea Lane S., 4545-Jeanne and James Michael Kuperberg to Roberto and Ivy Duke, $760,000.

Democracy Blvd., 7425, No. A-207-Joyce L. Taylor to Philip A. Gurnev and Elena S. Andreeva, $281,000.

Exfair Rd., 7013-John B. and Mary Elizabeth Richards to Daniel and Amy Severson, $1.37 million.

AD

Granada Dr., 7704-Bernardo J. and Regina B. Rico to Joseph Belanoff and Katherine Blenko, $935,000.

Greentree Rd., 6932-Mark Roy and Judith B. Sandstrom to Chelsea Kaplan and Sherry M. Meeks, $1.4 million.

AD

Herb Farm Dr., 8037-Michael C. and Jessica Lu to Richard Lingle and Deborah Hill, $1.19 million.

Huntington Pkwy., 5407-John D. Wagner to Terence Goggin and Audrey Adams, $1.21 million.

Kingsley Ave., 9310-Ashley C. Chappell to Elizabeth Girdler Morse and Kevin M. Weaver, $700,000.

Lambeth Rd., 5510-Susan A. Mathews to Eric Moses and Maura Ashton Connell Lightfoot, $2.04 million.

Maple Ave., 4609-Jane Tilly to Anne Levine, $764,700.

Ogden Rd., 5706-Nils O. Maehle and Barbro E. Hexeberg to Tristan Hugh and Hayley Dawn Sullivan Walker, $1.13 million.

AD

Parkwood Dr., 9629-Hua Su and Harlan Caldwell to Hosai Todd Hesham and Ricardo Rosales Todd, $1.16 million.

Ridge Rd., 8719-Sabine P. Pratsch to David and Joanna London, $985,000.

Shelton St., 9214-Ricardo Ramirez to Benjamin and Allison Steinberg, $862,500.

AD

Surreywood Lane, 6727-Joaquin Arias Segura and Gilda Millan Materan to Omar S. and Elizabeth A. Bashir, $625,000.

Tisdale Terr., 6409-Nancy N. Pratico and Angela N. Barbaro to Syed N. Ali and Dana E. Smith, $599,500.

Westbard Ave., 5115, No. 1-Thomas R. Weissinger and estate of Clare W. Hoover to Patrick Roberts and Jennifer Nobil Gillece, $819,900.

Westlake Terr., 7420, No. 809-Alice and Marcia Tui Lee to Shaida Beklik, $337,500.

AD

Whitley Park Terr., 5501, No. 74-Houria Sammari to Jonathan Ross and Kelly Kennedy, $640,000.

BOYDS AREA

Bear Creek Dr., 14212-Billy Kwang Joon and Yoo Jung Cha to Jingzhong Guo and Yun Zhang, $718,000.

Poplar Glen Ct., 18620-Xinning Niu to Eric and Nicole Jeffers, $485,000.

BROOKEVILLE AREA

High St., 3-Donald E. Moore III and Suzanne L. Daley to Robert Kirk Johnson Jr., $442,000.

AD

Saint Albert Terr., 2402-Janet Lee Shorback Dudrick to Charles David and Tiane Altrice Austin, $476,000.

Sutcliff Terr., 2546-Marlene R. Kenny and Denise M. Rizzo to John Vincent and Ma Cristina Teddy, $445,000.

BURTONSVILLE AREA

Crosswood Dr., 4248-Maqsood Tariq and Constantina N. Blaju to Janice Miranda and Joshua Taylor, $298,000.

AD

Old Columbia Pike., 14816-Ronnie M. Brown and Daniel J. Fox to Rachel Goldberg, $402,000.

Tapestry Cir., 3306-Luis Armelio Romero to Leo and Antun Trusak Komsic, $239,000.

CABIN JOHN AREA

Riverside Dr., 8018-Brandon B. and Terence J. Fortune to Adam Kenji Myers and Susan Elizabeth Mulroney, $1.38 million.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Chichester Lane, 611-Donald J. and Judith G. Garner to Gillian Alexandra Foster and Louis Sylvester Nesbeth, $450,000.

Eldrid Dr., 83-Mark A. and Danila Weatherly to Gilmar Alfredo Cardoza and Monica Cottom, $610,000.

AD

Jacqueline Ct., 13600-FNA DZ Corp. to Sadaf Khurshid, $278,000.

Meadowood Dr., 12430-Robert Michael Umek to Clive O.r. Erskine and Janine A. Lafayette, $641,000.

AD

Old Columbia Pike, 12001, No. 208-Katherine Esmark and Katherine Wilburn to Olwyn Campbell, $105,000.

Schubert Dr., 2816-Kevin L. and Dawn M. Hubbard to Achu Ndumu Emmanuel and Augustina Ndumu, $475,000.

Tanley Rd., 1112-Carolina B. Maloy to Mauricio J. and Jorge R. Argueta Gomez, $450,000.

CHEVY CHASE AREA

Ashboro Dr., 2310-Sean D. and Karen L. Hughto to Erica J. Seifert and Nathanael D. Olson, $885,000.

Coquelin Terr., 3205-Huma J. Chaudhery and Gholamreza N. Tabriz to Namratha Turlapati and Joseph Emmanuel McClain, $1.84 million.

Drummond Ave., 4620-Alice L. Mattice to David Kelly, $1 million.

Friendship Blvd., 5500, No. 1607N-Camilo A. Azcarate to Marcela Maria Urquizo De Forgues, $192,000.

AD

AD

Garnett Dr., 6401-Robert B. and Mary S. Shue to Thomas B. and Vita Maria Pagnani, $3.42 million.

Hillandale Rd., 6690, No. 30-Hsi and Alice Y. Cheng to Meghan K. Gibbons, $682,000.

Kenwood Forest Lane, 6736, No. 19-Shannon M. O’Neil to Kusisami Hornberger and Laura Ardila Rueda, $820,000.

Norway Dr., 5207-David Spencer Kelly to Peter M. and Caroline Friedman, $2.7 million.

Pomander Lane, 7303-Dennis J. and Tahi L.M. Reynolds to Sharon Democker, $975,000.

Trent St., 5516-Erin Veiga Malta to Brendan Thomas and Erlinda Alexandra Doherty, $1.22 million.

Wisconsin Ave., 5610, No. 804-Robert H. and Jean S. Kapp to Margaret A. Vanamringe, $1.27 million.

Woodmont Ave., 7171, No. 706-Martha B. Horne to Julia and Michael D. Babair, $635,000.

AD

CLARKSBURG AREA

Broadway Ave., 22824-Winchester Homes Inc. to Tam and Jennifer Tran, $724,900.

AD

Cypress Spring Rd., 12308-David Aaron Devries to Muhammad Habib Khan, $640,000.

Glacier Lily Dr., 22912-Chandrashekhar I. and Shashikala Nimbal to Candice D. Kuang and Tang Y. Lau, $665,000.

Overlook Park Dr., 23602-Evan and Nicolle Spitulnik to Anas Barhoun and Karima Mustafa Abdelkader, $400,000.

Rainbow Arch Dr., 23212-Robert D. and Tracy N. Tranen to Qian Xie, $460,000.

Skylark Rd., 12140-Victor J. and Romina A. Lourenco to Jorge P. Llerena and Maria Gabriela Flor, $729,900.

Sycamore Farm Dr., 23114-Donald W. and Mary Ann Galloway to Mark Rodwell and Jeyalene Shahini Baron, $640,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Centergate Dr., 15108-Timothy A. Dalhouse to Michael and Sarah Lang, $499,000.

Elm Grove Cir., 1307-Timothy James to Ndeye Aissatou Faye, $260,000.

McNeil Lane, 1111-Joseph Patrick and Maria Louise Tarasuk to Kavita A. Vyas and Himatkumar Patel, $825,000.

AD

Valencia St., 15327-Gertrude E. Meader Brown to Derek and Allison Williams, $420,000.

DAMASCUS AREA

Canvasback Way, 9923-John L. and H. Lorraine Warner to Lance A. and Mimi Cross, $228,900.

Holsey Rd., 9430-Matthew O’Neil and Andrew Milton Demski to Kabir Singh, $465,000.

Middleboro Ct., 5-Christina J. and Brice A. Bell to Steven Henry Goldberg, $425,000.

Ridge Manor Dr., 25901, No. 7000-E-Mark Kuhns to Blanca I. Argenal Coello, $180,000.

DERWOOD AREA

Artesian Dr., 5730-Barbara A. Krieger to Ting Lung and Marcy K. Lin, $594,900.

Farmingdale Ct., 6500-William C. and Greta D. Pignone to Robert M. Hendry and Bridget M. Allen, $375,000.

Panorama Dr., 7101-Philip G. and Elaine A. Brown to Maysam Akbarin and Fatemeh Rahmatabady, $669,000.

Rydal Terr., 7729-William F. Ramos to Roger and Trayse Johnsen, $556,000.

DICKERSON AREA

Big Woods Rd., 20900-Claudio Martin and Lilian Hernandes Motta to Alexander Charles and Hannah Jo Donart, $785,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Colesville Rd., 9308-Susan E. Bratten to Erik Argueta and Aisha Patel, $580,000.

Encore Dr., 11455-Kimyatta L. Divinity to Jessica Emely Martinez and Adan Jacobo Pimentel, $365,000.

Flower Ave., 9123-Benjamin U. Jordan to Michael Anthony and Grace Arden Markarian, $545,000.

Hinsdale Ct., 400-Michael and Juliet Dixon to Amit Kumar Talapatra and Nisha Sharma, $560,000.

Saint Lawrence Dr., 308-Madeline C. Williams and Jorge Delgado to Paul Louis and Mary Sarah Kelley Sorisio, $605,500.

Sutherland Rd., 10149-Clemencia Lopez Garcia to Carida Ambroise and Jean L. Lafimee, $410,000.

University Blvd. W., 505-Jack Arzoomanian Jr. to Dagnaw Abate Teferi and Tsega Amera Gemere, $380,000.

Wire Ave., 9317-Julianna M. Aynes and John Andrew Neville to Maria Roditis and Joshua Highter, $475,000.

GAITHERSBURG AREA

Boysenberry Way, 9907, No. 102-34-Elizabeth and John Henry James Singleton to Jorge O. Antezana, $100,000.

Calabar Dr., 18024-Rajesh V.N. and Anuradha Mangalapurapu to Alfredo and Susana Flores Crespo, $335,000.

Christopher Ave., 423, No. 21-Sergio E. and Bertha Sofia Garcia to Sarah Jacob and Miatta Bryant, $199,000.

Elioak Terr., 7526-Meher Alam and Maherukh Meher to Hiren Dhirendra and Karina Shah, $340,000.

Fence Post Ct., 18029-Ricardo Diaz and Paula Galeano to Ruben Dario Osorio, $330,000.

James St., 114-James A. and Tanya L. Staehling to Jose F. Chavez Vasquez and Lourdes Y. Torres Martinez, $270,000.

Pintail Lane, 18729-Tony S. and Andrea Garris to Lindsay A. King, $270,000.

Rolling Rd., 205-Slavi Radev and Elena Assenova Mirtchev to Emaun Kashfipour and Nosheen Hayat, $425,000.

Tanyard Hill Rd., 1603-Nakita T. Everette to Juan C. Munar, $290,000.

Walnut Hill Rd., 16520-Timothy E. and Kathryn E. Preston to Helen Ni, $415,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Allenhurst Ct., 21-Ngocminh Thi and Lam Van Dang to Bingbo Zhang and Bungyu Liu, $525,000.

Argosy Ct., 2-Istvan and Iren Dobozi to Richard John Scott Preiss and Cathy Joanna Jensen, $809,000.

Coopersmith Ct., 10800-Dat Q. and Hai T. Nguyen to San Sridharan and Preeti Navale, $719,000.

Daven Pine Ct., 16001-Christopher M. Brady and Christine T. Sweeney to Mark D. and Jodie L. Stocksdale, $675,000.

Doe Lane, 12800-Tracey L. Dondero to Christopher M. Brady and Christine Teresa Sweeney, $875,000.

Flints Grove Lane, 11609-Nancy Sasavage to Adetutu Adeshoye Ademola, $685,000.

Granite Ridge Dr., 12542-Wei Xia and Lei Zhu to Gabriela Prado Spina Franca, $283,140.

High Meadow Rd., 12620-William E. and Jennifer M. Manders to Mandy and Scott Wheat, $930,000.

Kepler Dr., 208-M.I. Homes of D.C. Corp. to Robert and Raquel Godin, $795,000.

Lloydminster Dr., 12605-Stephen G. Wright and Susan A. Culbertson to Dale Eugene and Bryan Evans Moyers, $645,000.

Midsummer Ct., 1-Christopher and Cristina Diaz Fullen to Gregory T. and Stephanie Evangeline Burlin, $817,000.

Pheasant St., 602-Michael E. and Anita L. Preacher to David Michael Sotsky and Shira Kaplan, $1 million.

Quince Orchard Blvd., 716, No. P2-Revient Corp. to Syed Khundmiri, $129,900.

Settlers Landing Way, 14400-Arun V. and Mythili Shastry to Li Li and Qijun Cao, $790,000.

GERMANTOWN AREA

Ansel Terr., 13482-Pamela Ann Senda to Allison Seery and Gregg S. Boyle, $410,000.

Autumn Trail Dr., 13600-Andrew R. and Angela M. Zamora to Mark Andrew and Amy Moore Williams, $573,500.

Bellingham Dr., 16200-Michael Christopher Diseveria to Yinan Hu and Kuohuei Feng, $938,888.

Bridger Dr., 13049, No. 1311-Colin T. and William W. Quay to Alpha Kakay, $287,500.

Caravan Dr., 19501-Calvin Woon Jun to Kyong Hui Li, $325,000.

Country Ridge Dr., 13228-U.S. Bank and Towd Point Mortgage Trust to Gary Ge Li and Yeats Ye, $221,000.

Cross Ridge Way, 12572-James Frederick and Easter Carol Doyle to Erin Grey Shupe, $298,000.

Galway Bay Cir., 19615, No. 404-Jaime Lyn Hamer to Stephen J. Boyd, $205,000.

Kitchen House Way, 12812-Kit Chu Zhao to Zemedkun B. Haile and Frehiwot A. Leta, $285,000.

McFarlin Dr., 18880-Jessica S. Constant to Una Lee Penninger, $344,900.

Poppy Seed Ct., 12931-Logan B. and Kristina Gehane Kelso to Sergey Sargsyan, $200,000.

Shore Harbour Dr., 20408, No. 5-P-Patricia Ann Clark to John Francis Kuri, $315,000.

Stone Hollow Dr., 18465-Loan T. Pham to Joseph Bagenyi, $295,000.

Village Fountain Dr., 18603-Harry D. Felsher to Xiangyuan Hu and Ao Zhang, $325,000.

KENSINGTON AREA

Brookfield Dr., 4412-Leo B. and Theresa M. Schwartz to Robert T. and Katherine B. Smith, $1.33 million.

Day Ave., 10224-Samuel Skariah to Christian Lucas, $425,000.

Halsey St., 4007-Allison Hausknecht Earnest to Todd Decato and Elena Saxton, $320,000.

Murdock Rd., 3506-Daniel and Chelsea Liddell to Ricardo Leon Jimenez, $450,000.

University Blvd. W., 3333, No. 506-Christopher Marsh to Sadie S. Subaran, $230,000.

LAYTONSVILLE AREA

Belle Chase Ct., 6613-George E. and Sylvia M. Jackson to Ani Simonian, $745,000.

Highland Manor Ct., 25102-Allen J. and Suzanne S. McClure to Erin T. Turner and Christopher Walters, $825,000.

White Pillar Terr., 9514-Richard and Barbara Oliveri Rizzo to Christopher Michael Lee and Rebecca Lynch Barrett, $310,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Aspenwood Lane, 20309-Elisabeth Barab Jackson to Walter Brent Wilson, $420,000.

Bremerton Way, 9347-Peter and Susanna S. Bang to Fam T. Sui, $279,000.

Delcris Dr., 8610-Stephen A. Dodson to Sunday Oluwafemi and Temitope Oluwatosin Ogunniyi, $355,000.

Gallatin Ct., 19525-Sharon Cummiskey and estate of David I. Pankratz to Elizabeth Hussein and Derek Waldron, $319,900.

Harron Valley Way, 20113-Richard Vincent and Annamarie Kaczmarek to Laila and Fernando P. Navarro, $505,000.

Mercado Way, 10509-Van and Susan W. Morfit to David Segovia and Lauren Stroyeck, $414,000.

Ridgeline Dr., 10134-Anthony C. Brooks and Geoffrey David Kaiser to Roberto E. and Jose F. Hernandez, $225,000.

Stedwick Rd., 10028, No. 303-Anthony Malek to Shelly Pondexter, $153,000.

Walkers Choice Rd., 18730, No. 3-18730 Walkers Choice 3 AAA Corp. to Lobsang T. and Yangla T. Wangkang, $137,000.

Wheelwright Dr., 19926-Lisa M. Battle to Jocelyn P. Talag, $297,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Osage St., 1035-Nina R. Paterno and Walter R. Boehner Jr. to Anna Genova, $325,000.

New Hampshire Ave., 9205, No. A6-Crain and Bladen Investments Corp. to Jose Ignacio Molina, $134,900.

NORBECK-LAYHILL AREA

Beaverbrook Ct., 15301, No. 92-2G-Pranab and Amitayu Ghosh to Mark A., Clyde and Theresa N. Travis, $153,000.

Bel Pre Dr., 14430-Gregorio Gomez and Teresa D. Molina to Weixiong and Huitian Chen, $251,000.

Bel Pre Rd., 3976, No. 3-Xiaohua Liang to Jose R. Sandoval, $139,900.

Bushey Dr., 12817-Monica Vest to Pablo R. and Sara Carbajal, $385,000.

Crisfield Rd., 12912-Marta Diaz and Gloria Gallardo to Yemane Seyoum and Milite Ghebregzabhier, $430,000.

Glen Eagles Dr., 3804-Lawrence W. and Marianne Katz to Roger Kevin and Margaret Karen Browning, $700,000.

Hathaway Dr., 12710-Frederick H. Pitts to Robert F. and Jessie B. Eppley, $319,900.

Holdridge Rd., 13119-Diane J. Gregory to Tadesse K. Ftwi and Miserak E. Woldegziabhar, $390,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-424-Barry Gallagher and estate of Anna Katherine Ormsby to Brian D. and Evie L. Laug, $245,000.

Jingle Lane, 12825-Ian Robert Lichtenberg to Ashenafi Worku and Wendemagegn Tezerea, $462,000.

Leisure World Blvd. N., 3200, No. 1012-Margaret T. and Dominick Pisciotta to Jai Im Kim, $305,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 815-6-F-Gail Kahan and estate of Jean P. Bass to Michael L. Makfinsky, $147,500.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 216-Leonard G. and Geraldine R. Perlman to Philip A. and Edith R. Zlotnick, $367,500.

Long Green Dr., 14323-Nancy Louise Campbell and Casimir Bielski to Khang Ho and Diem Bui, $255,000.

Poplar Run Dr., 1614-Ali Reza and Tanaz Forghani to Myron B. Mayo and Toni M. Fox, $475,500.

Sampson Rd., 4011-Donna D. Campbell to Eyasu Adamu and Hiwot Haileselassie, $350,000.

Tynewick Terr., 14632, No. 2-Ani Simonian to Edward J. Silva Jr., and Daniel M. and Sheila O. Maggin, $300,000.

OLNEY AREA

Briars Ct., 18809-Thomas K. and Maggie C. Paolini to Joshua R. and Amanda B. Burton, $549,000.

Broom Dr., 4816-Alireza Momenzadeh and Metrou Noubahar to Patrick John and Christine Lynch, $745,000.

Chichester House Rd., 4823-Asim Shafiq and Sana Haneef to Robert G. and Karla Qawar, $1 million.

Gatehouse Ct., 3008-Diana L. Lora and Najib Ben Amor Gharsellaoui to Erica and Ana Moy, $397,500.

McGee Way, 2938-Eric J. Phillips to Mohsin T. Alam and Salma Sultana, $268,000.

Olney Mill Pl., 3301-Herbert Somers to Meron and Mario Ogans, $525,000.

Princess Anne Dr., 17504-Patrick D. Wollard Sr. and Patricia J. Lumsden to Richard D. and Stephanie G. Schneiderman, $567,500.

Rocky Ridge Lane, 18004-Jonathan Fredric and Laura Menkes Lieberman to Juan Jose Valladares and Michelle Tracie Cole, $550,000.

Waltonshire Cir., 4815, No. 5-Vilda O. Desgoutte to Julie Ann Gray, $229,000.

Winter Garden Way, 2254-Jo Ann Binko Sanders to Wattana and Carla Kem, $455,000.

POOLESVILLE AREA

General Custer Way, 17229-Ronald R. and Diane Hughbanks to Paul T. and Diane H. Bandholz, $577,000.

Tom Fox Ave., 17017-James Ervin and Margaret Smith to Eric D. and Jane W. Gleason, $675,000.

POTOMAC AREA

Barn Wood Lane, 10716-Francisco E. and Monica Lainez to Darren and Nia Gandy White, $1.62 million.

Broad Green Dr., 11221-Xiaobin Bill Liu and Weiwei Wu to Laurent Fabre and Helene Legal, $980,800.

Canterbury Way, 2194-Michael O. and Mary A. Glynn to Roseline Fodouop and Willy F. Tekeu, $678,000.

Democracy Lane, 10524-Michael Voegele and Huili Liu to Ali Mozaffar and Susan Hosseini, $835,000.

Heatherton Lane, 7879-Lu Zhu and Lingdi Wang to Kinjal S. Acharya and Shilpa Saraiya, $599,900.

Mistwood Dr., 9209-Sohiela G. Mortezavi to Marc Lipking and Naomi Hope Samuels, $950,000.

Park Potomac Ave., 12500, No. 502-Henry and Jeffrey D. Petersohn to Paul M. and Marilynn Yentis, $1.02 million.

Roberts Glen Ct., 11703-Marcy H. and George L. Kozar to Lindsay W. and Christopher S. Ragheb, $1.15 million.

Stonehaven Ct., 8811-Marc J. and Nicole L. Delacroix to Liang Huang and Aiyun Li, $760,000.

Wild Olive Dr., 8402-Satish and Shalini Survanshi to William Robert and Heather H. Carter, $725,000.

ROCKVILLE AREA

Anderson Ave., 607-Bryce C. and Lauren D. Lehman to Martin John Schnermann and Paresma Rasiklal Patel, $820,000.

Bou Ave., 5750, No. 1206-Samuel C. Moseley III to Mina A. and Reza Seyed Ali, $304,000.

Brewer House Rd., 10831-Rachel Blitz and estate of Leah Shirley Brown to Lucila De Medeiros Barbosa, $685,000.

Cloister Dr., 4825-Sylvia Escobar and Diego Humberto Cardona to Patricia and Graham Taylor, $750,000.

Creek Shore Dr., 4702-Elizabeth G. Morse and Kevin M. Weaver to Michael Edgett, $445,000.

Diamond Cove Terr., 15306, No. 2D-Jacqueline Geyfman to Karl K. Poochikian, $340,000.

Englishman Dr., 10405, No. 18-Robert G. Shackleton Jr. to Ippei and Mitsue Shibata, $640,000.

Gerard Ct., 11-Eric L. and Talianna Carlson Manne to William Hays and Susan Hays Aarhus, $690,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 309-Rafael Polonia to David and Pamela Spalter, $275,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 926-Leping Jia to Robert A. and Robert H. Wilson, $190,000.

Jasmine Hill Terr., 13129-Geoffrey N. and Gail E. Azaroff to Eric L. and Talianna Carlson Manne, $1.29 million.

Monroe St., 118, No. 506-Veena J. Alfred to Mike Calamus, $135,000.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 1302-Linda and Mary K. Sokhor to Alexandria Sams, $350,000.

Redland Blvd., 208, No. L-Angelique R. Rodriguez and estate of Anne M. Ezzat to Lichiel Vergara Gelinas, $138,505.

Rose Ave., 930, No. 1706-Pike & Rose Condominium Inc. to Lee Steven Mann, $464,900.

Sugarbush Lane, 5611-David C. and Linda C. Yang to Sarah Ahmad and Muhammad Abdul Ali, $1.04 million.

Travilah Crest Terr., 133-Brookfield Travilah Grove Corp. to Mukul K. and Sanchita Das, $753,848.

Watkins Pond Blvd., 508-Nelson A. and Yang Q. Li to Samir and Aida Sijercic, $1 million.

SANDY SPRING AREA

Chandlee Mill Rd., 19000-Thomas Kurt Lucas to Mark H. Christian and Guinevere C. Shaw, $419,900.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Brundidge Terr., 11499-U.S. Bank National Association and Bank of America National Association to Mohammad Alkarmi and Kamaljeet Singh, $226,275.

Dunstable Cir., 19911, No. 186-Eric Allen to Susan R. Kleit, $240,000.

Ledbury Way, 11435-Kimberly Ting Sun to Jim Tingzhan, Angela and Sophia Wu, $187,900.

Scottsbury Dr., 21002-Warren H. and Gail G. Kilpatrick to Rubio A. Hernandez and Sandra J. Toledo, $501,000.

Watkins Meadow Dr., 20425-Monika Lencesova to Anthony Scott and Desiree Kelley Goodman, $422,000.

SILVER SPRING AREA

Colston Dr., 2410, No. C-201-Eric T. and Marianne S. Toussaint to Chelsea Durgan, $302,000.

Fenwick Lane, 1320, No. 508-Meredith Berman to Daniel Paul Rosenberg and Lanting Qin, $367,000.

Gist Ave., 724-Paul K. Gong and Melissa A. Kenney to Christopher R. Leonberg and Hannah F. Wilson, $650,000.

Highland Dr., 1206-Judith Klavans and Evelyne Tzoukermann to Stanley T. Wray III and Karl E. Debus Lopez, $975,000.

Meredith Ave., 10109-Pamela I. Trance to Cynthia and Richard E. Garcia, $525,000.

Washington Ave., 2205, No. W-203-Justin Aselage to Tamara S. Santelli and Adam S. Rosenberg, $250,000.

TAKOMA PARK AREA

Lee Ave., 111, No. 105-Stephan M. Matheis to Ahmad and Suhail Zeineddin, $160,000.

Roanoke Ave., 8218-Agnes and Alivizis D. Giakoumatos to Robin Diane Solomon and Erlan Akhilbay Ibrayev, $429,000.

TWINBROOK AREA

Coral Sea Dr., 1321-Bell Partnership to Jose Alexis Paz Mayorga, $320,000.

Marcia Ct., 8-Nina M. Clark and estate of Jack A. Martinelli to Thomas Benjamin and Amanda Elizabeth Whyle, $445,000.

Scott Ave., 1102-David K. Niblock and estate of Doris Jean Niblock to Gregory and Susan Marie Potter, $395,000.

WHEATON AREA

Blueridge Ave., 2516-Michael Alan Franklin and Corinne Vernal Houlihan to Israel Canada Jr. and Maria E. Viera, $455,000.

Cambridge Park Ct., 2119, No. 10-Eric Thadey and Melissa Gonzalez to Shuichi and Fumie Yamashita, $407,500.

Delano St., 3804-Vincent E. Cockeram and estate of Virginia E. Cockeram to Vivian Raquel Quispe and Alexander Jimmy Quispe Torres, $285,000.

Gail St., 11705-Carlos O. Ayala Moran to Endalew D. Alene, $455,000.

Mapleview Dr., 11609-JTM Corp. to Jose David Saavedra and Lissa Ynes Berroa Garcia, $445,000.

Newton St., 2806-James A. Heller to Juan Francisco Rodas and Victor Manuel Ovalle, $300,000.

University Blvd. W., 1121, No. 1311-B-Stephen and Minna Powitz to Rosario D. Guerrero, $90,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in July were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Paprika Ct., 3314-William D. and Connie M. Naille to Michael R. Bateman, $435,000.

BRUNSWICK AREA

Orndorff Dr. W., 132-Philip A. and Stephanie A. Clark to Lesley D. Sappington, $177,500.

Village Green Way, 1313-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Matthew and Jennifer Benson, $399,990.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Cherry Lane, 4541-Philip W. and Charlene H. Keyser to Hayley Cardamone, $360,000.

EMMITSBURG AREA

Harney Rd., 11322-Kerry D. Shorb and Valerie R. Kemp to Katrina Nguyen and Karen Marie Woehrle, $310,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Avonshire Pl., 5610, No. H-Brittany M. Hilton to Kia S. Jones, $183,000.

Buttonwood Ct., 6873-William M. Coffin and estate of Kathleen Marie Coffin to Eric and Karen Vanwert, $295,000.

Catalpa Rd., 7053-Marcia and Zig Charney to Janet S. Hanson, $199,500.

Croydon Terr., 5024-Matthew S. and Kristin L. McAllister to Yan Zhang and Zhiheng Yu, $229,000.

Doublebrand Ct., 6925-Bryon W. Hargett to Ingrid A. Poleo and Jose A. Salazar Diaz, $209,000.

Foxhall Ct., 5559-Jacob Winthrop and Cindy Nasrawy to Daniel D. Jones, $269,000.

Hames Ct., 7018-Cheryl L. Ludwig to Brandon K. and Nelly S. Hawkins, $245,000.

Jefferson Blvd., 6118-Janet I. McCurdy and estate of Prudence M. Owen to Adam D. Shafer, $249,900.

Mill Run Pl., 5712-Davis S. and Melissa M. Vanderslice to Carol Carone, $379,000.

Proclamation Pl., 7122, No. 29-L-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Teri Marie O’Brien, $319,990.

Small Gains Way, 4941-Michael J. Spliedt and Sarah M. Lamiano to George and Rene Messina, $345,000.

Upshur Sq., 5544-Mid Maryland Motors Corp. to Zuly Cordero Chilin, $280,900.

Whelan Lane, 5953-Calatlantic Group Inc. to Michelle Nicole Williams, $289,020.

Wild Hunt Rd., 607-Bradley D. Remsberg to Edgar Alexander Benitez, $244,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Barn Hill Ct., 6064-James J. and Stacy P. Burress to Janie Y. Liang and Michael Joseph Sulowski, $305,000.

Briarcliff Lane, 8846-Antonio Illiano to M. Kathryn Lane, $285,000.

Claridge Dr. S., 6307-Elizabeth A. Middleton and Barbara G. Kenny to Mohammad Imran and Soofia Mujeeb, $385,000.

Dresden Pl., 6438-Dresden Corp. to Kerstan and Vanessa Ryan, $629,990.

Geronimo Dr., 818-Michael E. Manz to George A. Galla, $378,000.

Holden Rd., 825-Calatlantic Group Inc. to Darlene Anne and Joseph Michael Corera, $499,990.

Island Grove Blvd., 2612-Deutsche Bank National Trust Co. and Fremont Home Loan Trust to Julianna M. and Craig F. Hayward, $290,000.

Lindley Rd., 936-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Timothy Colin Jones, $494,995.

Market St. N., 1301-Omar Cruz and Anna Katherine Cascio to Michael Gerard Chiorazzo and Samantha Rose Murray, $475,000.

Mill Island Pkwy., 3030, No. 312-Andrew I. and Mary N. Hickey to Barbara Garrish Pollock, $300,000.

Springwater Pl., 6125, No. D-Santiago Garcia to Tracy Markham, $195,000.

Sweet Gum Ct., 905-Nathan D. Shatto to Brian Kennedy, $325,000.

Wheyfield Dr., 1469, No. 110-Monocacy Park Land Corp. and Monocacy Park Condominium Corp. to Olufunmilayo Obasohan, $365,090.

Fourth St. E., 225-Rachel Zeminski to Harrison Quynn and Stephanie Martinez Fisher, $282,000.

Seventh St. E., 615-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Travis Wayne Harrant, $343,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Apple Creek Rd., 115-Christopher and Hope L. Swartz to Miguel Bravo, $281,500.

Bethel Rd., 9703-Joseph and Carrie Hafner to Matthew R. and Krystal D. Conley, $525,000.

Burgess Hill Way, 120, No. 210-Thomas H. and Kathy E. Schultze to Richard Stevens, $182,000.

Cohasset Ct., 2017-Ridgewall Corp. to David B. and Amanda C. Scott, $496,229.

Ellsworth Way, 2408, No. 1A-Sandra I. and Martin D. Fox to Alice Irene Calhoun, $172,000.

Gambrill Park Rd., 12000-Larry W. and Daisy M. Hood to Timothy G. Walls and Caity Cosentino, $399,900.

Heather Ridge Ct., 1476-Preston Home Investments Corp. to Pablo Mauricio Mena Rodriquez, $207,000.

Lakin Dr., 1108-Brian C. and Vera N. Schmitt to Bora Aloyce, $470,000.

Missouri Ct., 112-Roy Hendrich Velasco to Robert B. Reeder and Jessica R. Laster, $504,900.

New Castle Ct., 112-Nicholas and Elspeth G. Berluti to Stanley E. and Joan Axline Brown, $224,250.

Regiment Way, 1810-Byron Y. and Brenda J. Owens to Mindy R. Franks, $413,000.

Runnymeade Ct., 7001-Francoise G. Miller to James Michael and Jennifer Lynn Wilson, $475,000.

Shelley Cir., 2507, No. 4-David E. and Jane E. Burton to Michael P. and Alexis Marie Schirling, $190,000.

Westham Ct., 2189-Daniel F. and Rebecca J. Kelly to Marvin G. Rivera, $355,000.

GARFIELD AREA

Martin Rd., 12908-Martin Property Corp. to William J. and Gretchen M. Gawler, $299,900.

IJAMSVILLE AREA

MacKenzie Pl., 6609-William Kenah and Suzanne Inabnit Bowman to Mitchell G. and Linda C. Randall, $689,500.

Royal Saint Andrews Pl., 10221-Pillar Investment Group Inc. to Jeffrey T. and Kari B. Enama, $675,000.

LIBERTYTOWN AREA

Green Valley Rd., 10629-Estate of Elizabeth Fogle to Robert C. Humphrey, $240,000.

MIDDLETOWN AREA

Morningside Ct., 6518-Scott W. Fisher to Adam J. and Lauren M. Huzzy, $360,500.

Pinewood Trail, 4615-Francis Charles Lang Jr. to Nicolas E. and Vicky E. Guillot, $244,000.

Sara Lane, 1-Arthur C. and Margaret M. Staus to Michael E. Higham Sr., $379,500.

MONROVIA AREA

Fingerboard Rd., 12735-Barry G. and Rakhi R. Milstead to Lindsay Michelle Dunn, $292,500.

Nevets Pl., 11333-John M. and Kathy J. Plumadore to Robert A. and Julie T. Scherer, $560,000.

MULLINIX AREA

Bartholows Rd., 4807-Browning Partnership and New Browning Corp. to James Gregory Cook and Kristen Hapole, $375,000.

Collindale Ave., 1103-Sherri D. Morgan German to Russell and Kayla Lynn Reynnells, $332,000.

Fordice Dr., 6511-Serge and Lynda Hamel to Sheila Christine Jordan Weeks, $470,000.

Marianne Dr., 4830-Hugh R. Cameron to Michael L. and Colleen M. Wierzbic, $579,000.

Oak View Dr., 1210-John P. Boldt II to Kathryn Rodman and Nicholas Azat, $272,500.

Walnutwood Ct., 4130-Susan J. Eskite to David A. and Jacquelyn K. Cromer, $425,000.

MYERSVILLE AREA

Flintridge Dr., 2734-Kristi D. and Benjamin A. Stevenson to Christopher and Kasey Cruse, $394,000.

Mountain Terr., 225-Richard W. and Michelle A. Hopkins to James T. Kelley III and Sabrina M. Remsburg, $249,900.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Barn Swallow Pl., 11704-Brenda L. and Emil K. Beuchert to Jonathan Daniel and Erin Kathleen Hocker, $437,000.

Gala Way, 608-Michael A. and Diana M. Gorski to Michelle Francis, $475,000.

Meadowpoint Terr., 6962-David J. and Terri A. Frederick to Bryan P. and Kelli Bartkow, $425,500.

Wicomico Dr., 182-Arline L. and Clifford Geffen to Kimberly Ann Taylor, $325,000.

POINT OF ROCKS AREA

Canal Clipper Ct., 1710-Abe Arjun Mallik to Patrick K. and Valentina Kennedy, $420,000.

ROCKY RIDGE-CREAGERSTOWN AREA

Rocky Ridge Rd., 9506-John M. and Debra L. Stottlemyer to Larry Stambaugh and Susan Kirstukas, $425,000.

THURMONT AREA

Hammaker St. E., 125-Thomas Matteo Jaxton to Sean and Barbara Cox, $215,000.

Lewistown Rd., 8105-Donald R. and Gail B. O’Brien to Erik N. and Sarah R. Lee, $420,000.

Park Lane, 117-Ryan Legacy Builders Inc. to Brian Anthony Mokricky and Melissa Keeley Lagarde, $273,887.

Reed Rd., 13450-Todd and Victoria Krietz to Michael D. McCoppin, $570,000.

Victor Dr., 112-Christopher T. and Kyleen L. Flick to Jonathan W. and Melanie J. Burden, $337,000.

URBANA AREA

Bealls Farm Ct., 3623-Niranjana Lokeshwarappa and Pushpa Nandibasappa to Dongwen Zhou and Ling Yu, $539,000.

Bishopgate Dr., 9331-Matz O. and Lena B. Claesson to Thomas M. and Danielle J. Tracy, $680,000.

Caldwell Pl., 3572-Walker G. and Candi L. Bennett to Monasha Thompson, $330,000.

Fulham Rd., 3822-Monocacy Land Co. Corp. to Joan Welles and Tex Dimeler Lanier, $500,265.

Hedwig Lane, 8473-MS Gladhill Farm Corp. to Nauman Ahmed Butt, $340,670.

Katherine Way, 3609-Marielia Gerena to Michael Matrone and Taylor Simmons, $405,000.

Reichs Ford Rd., 8907-Jonathan Francis Karp to Charles G. and Kathi Geisbert, $470,000.

Scott Ridge Pl., 5648-MS Gladhill Farm Corp. to Leecharde Bersamina, $366,060.

Stone Barn Dr., 3321-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Mary E. Poitier, $525,000.

WALKERSVILLE AREA

Capricorn Rd., 130-KH Investment Properties Corp. to David Allen and Ladonna Henderson, $429,900.

Maple Ave., 18-Suzanne L. Moberly to Katharine Elizabeth Harkcom and Stephen A. Bonaduce, $275,000.

Polaris Dr., 222-Lee P. and Sabrina McPhatter to Olatunji and Iyabo Ariyo, $425,000.

Treasure Ave., 8771-Victor Jin and Emily K. Evans to Anthony Demetri Mitrakas, $194,900.

WOODSBORO AREA