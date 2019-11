Bauer Dr., 14315-Paul L. and Judith S. Silverman to Leopold Kong and Annika Katrin Shuali, $487,500.

Carrolton Rd., 14907-Kathleen A. and Joseph R. Linehan to Eric E. and Margaret M. Kinneberg, $760,000.

Grenoble Dr., 13106-MTGLQ Investors to Diego Pimentel Ortega, $335,000.

Park Lake Dr., 3815-Gary P. and Maryann B. Petrole to Raul Jaime Velarde and Ximena Paula Claro, $865,000.

AD

Summertree Ct., 16608-Erik N. and Marlene Deemer Henrikson to Cameron E. Nielson, $649,000.

AD

Vandalia Dr., 13541-Progress Group Inc. to Adam and Elizabeth Torkelson, $402,000.

BETHESDA AREA

Alta Vista Terr., 9619-Tilden Partners Corp. to John Walter and Jennifer Anne Barnwell, $1.39 million.

Battery Lane, 4977, No. 1-605-Wan H. Wen to Jordan Feld, $223,000.

Cape Cod Ct., 5104-Corbett A. Price to Joseph Michael and Diana F. Allen, $2.2 million.

Cheltenham Dr., 4507-Adam E. Hess and Rebecca M. Ross to Genevieve Francoise Marie Louise Boyreau, $1.03 million.

Devon Rd., 5508-Scott and Evelyn Schreiber to Kevin Jon Fandl and Monica Bibiana Lugo, $1.5 million.

AD

Fleming Ave., 10205-Robert G. Ramoy to Arut and Nadya Koseian, $1.35 million.

Granby St., 6808-Jeffrey C. and Anne M. Kottmeier to Joshua L. and Thomas J. Hart, $972,500.

Gretna St., 4511-Aaron A. and Elizabeth C. Saguil to Noah and Shira Hichenberg, $749,000.

AD

Highboro Dr., 6104-Roslynn R. and Norman Mauskopf to Seyed R. Ghasemian and Gilda Athari, $800,000.

Ipswich Rd., 5820-Carlos M. Paz Salinas and Olga Sisamon Barranco to Kevin Orlando and Kelly Griffiths, $1.19 million.

Kingsley Ave., 9509-Christopher N. and Megan G. Kelley to Peter and Vani Mathur Richards, $1.1 million.

Lambeth Rd., 5629-Kay Edwards and John B Shlaes to Matthew S. and Carolyn R. Miller, $925,000.

AD

Overlea Rd., 5623-A. Thomas and Mary Joanne Carroccio to Dalia Mohamed Fahmy and Christopher Hoyt Sanders, $1.05 million.

Parthenon Ct., 10428-Sandra L. Gallagher to Bilal Akhtar and Naeem Akhtar Ali, $429,000.

Sleaford Rd., 4505-George F. and Catherine R. Murphy to Alisa L. Bishop and Russell B. Smith, $948,000.

Surreywood Lane, 6795-Evan R. and Kari Ellen Winik to Esteban Andres Gergely and Andrea Sara Schirokauer, $975,000.

AD

Tone Dr., 6309-Catherine G. Lane to Mireya Brogan, $757,500.

Westbard Cir., 5301, No. 401-Wayne D. Blackmon to A. Thomas and Mary Joanne Carroccio, $480,000.

Westlake Terr., 7420, No. 1306-Jorge Caballero and Nancy Nadia Pino to Yifan Pang, $215,000.

AD

Whitley Park Terr., 5506, No. 93-Gregory M. Storrs to Ashley King and Nicholas Weightman, $650,000.

Wiscasset Rd., 6433-Philip S. Wang and Lisa M. Horowitz to Judith S. and Jonathan A. Miller, $1.15 million.

BOYDS AREA

Beechnut Way, 18407-Jun Shi and Lijuan Wang to Ghanashyam and Sangeetha Banavara, $640,000.

Slidell Rd., 21614-Thomas Paul and Lois Mae Sumser to Sarah Beth Daken and Thomas Allen Precht, $655,000.

BROOKEVILLE AREA

Hollow Crest Dr., 18619-Michael D. and Marcia Weber Colton to Philip K. and Frances C. Ojalvo, $475,000.

Saint George Way, 2407-Greg D. and Dana D’Arco to James P. and Kimberly A. Smith, $775,000.

AD

BURTONSVILLE AREA

Athey Rd., 15005-Mark R. and Susanna B. Needham to Eric Ndichu, $415,000.

AD

Cullingworth Rd., 3823-Patrick X. and Karen L. McNaney to Puneet Bhatia, $420,000.

Red Cedar Lane, 4213-John B. and Mary Malcolm P. Hoffman to Nora E. Collins, $440,000.

Tazewell Terr., 4257-Michael J. Craig to Elom Lendi, $270,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Blue Valley Dr., 2317-Wayne J. and Eleanor O. Weingaertner to Christopher M. and Elizabeth Dodds, $539,000.

Chiswick Ct., 1721-Eric C. Haseltine and Stacey L. Werling to Kevin D. and Erin Mitchell Martin, $415,500.

Eldrid Dr., 306-James Hwal Lee and Byung Chan Kim to Rudolph Anthony and Shaprina Rose Williams, $586,125.

Kathryn Rd., 1005-Joseph Mamana and estate of Patricia G. Lewis to Rasmey Chin and Siekleng Chorn, $424,000.

AD

Memory Ct., 1-Kyu W. and Cecilia S. Kim to Tintouka Lamboni and Bedougui Kolani, $400,000.

AD

Musicmaster Dr., 13120, No. 70-Chanell E. and Karen Leshea Boyd to Alberta Steven, $270,000.

Old Columbia Pike., 12001, No. 705-David Lazo to Jose Esau and Elva Isabel Garcia, $175,000.

Trebleclef Lane, 13212-Tariq Shahzad and Humera Tariq to Fikrualem Woldegiorgis and Meskerem Kedardar, $430,000.

CHEVY CHASE AREA

Blaine Dr., 2726-Michael Kelso and Deborah Houseworth to Milo Buchanan and Emily Rogers McCausland, $895,000.

Cumberland Ave., 4808-Natalie X. Korytnyk Forrester to Alan L. Kaplan and Erica R. Cohen, $2.17 million.

East-West Hwy., 4242, No. 1005-Stuart I. Silverman to Raghu N. Kacker and Shanta A. Purushotham, $250,000.

AD

Essex Ave., 4712-Marie F. Bouchet to Brett and Heidi S. Schroeder, $1.1 million.

Friendship Blvd., 5500, No. 1904N-Edwards Properties Corp. to Roberto Euclides and Vanessa Trejos Arjona, $420,000.

AD

Georgia St., 6812-Anthony J. and Tracy Franze to Andrew J. Kissner and Jacqueline M. Hill, $959,000.

Hunt Ave., 4712-Gail E. Solomon to Tristan F. Reed and Suthima Malayaman, $975,000.

Larry Pl., 8212-Christopher P. and Junko O. Stuart to Frank Corcoran, $712,000.

Park Ave. N., 4601, No. 1120-V-Jane Castle and estate of Joan Snyder to Mehran, Gerry Lynnette and Margaret Parisa Arabpour, $220,000.

Primrose St., 208-Laura and Paul B. Connolly Jr. to Christopher M. Lawrence and Deborah K. O’Farrell, $1.75 million.

AD

CLARKSBURG AREA

Cherry Branch Dr., 12316-Antonio and Kimberly A. DiGiandomenico to Joshua D. and Lisa A. Beeler, $650,000.

Dovekie Ave., 13722, No. 27-NVR Inc. to Kofi and Danielle Asante, $396,490.

Heron Neck Terr., 22436-David R. and Sandra L. Miller to Rama Krishna Magadala and Samatha Telakapalli, $566,000.

AD

Robin Song Dr., 23306-John R. and Dyan E. Backe to Mohammed and Sainabou Sosseh Aiyegbo, $650,000.

Spicebush Dr., 22909, No. 1541-Douglas C. Holtzman to Felix Chiu Hang Yu, $310,000.

Tall Poplar Dr., 23204-William Cody and Renee Michael Mooneyhan to Aniket Vilas Gore and Swarada S. Vaishampayan, $525,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Cloverly Forest Dr., 302-Montrell and Cristan Smith to Kwasi and Fabiola Antwi, $670,000.

Farmcrest Ct., 7-Brenda J. Harrington to Anne Marie Martins, $265,000.

Oak Hill Rd., 16808-Shabahat and Azmat Husain to Ivey Marie Santiesteban and Henry Raulin Urena, $710,000.

Woonsockett Lane, 315-Prashant K. and Anita Heda Khetan to John J. Theuerkauf III and Casey L. Soneira, $710,000.

DAMASCUS AREA

Coltrane Dr., 25530-Guo Qi Cui to Cesar P. Errivares Aranda and Teresa Roxana Machuca, $270,000.

AD

Honeysuckle Dr., 28417-David J. Cannavino to Tami M. Cades, $489,000.

Middleboro Dr., 10804-Joseph J. and Debra Norton to Paul and Kasey Purkey, $415,000.

Ridge Manor Terr., 10109, No. 4000-J-Andrew D.C. Synan to Andrew James Newell and Frances Anne Phipps, $175,000.

DERWOOD AREA

Breezy Down Terr., 7821-Andrew and Jasmin Kapustin to Xiaoyang Wang and Yijun Su, $365,000.

Foggy Lane, 5801-Alessio G. Palini and estate of Gemma Palini to Samuel Antwi, $820,000.

Phelps Hill Lane, 17740-Veronica D. Kim to Luis Antonio Bitencourt Emilio, $455,000.

Rydal Terr., 7832-Jason M. and Cylyne A. James to George H. and Tiffany L. Carmi, $562,500.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Biltmore Dr., 9520-Susan E. Petullo to Julie and James M. Naughton, $570,000.

Colesville Rd., 9416-Dennis C. and Sandy K. Mulholland to Philip B. and Angela M. Vogel, $579,000.

Eton Rd., 9116-Felicia A. Ruiz and Landon D. Shelby to Julia and Alex Demarais, $484,000.

Flower Ave., 9200-Benjamin and Nicole Michels to Elise Ilona Jakabhazy and Diane Carol Vatcher, $600,000.

Justin Way, 703-Elena Bellos to Sangita Chari and Aaron Large, $658,000.

Margate Rd., 10809-Ryan James Lapsley and Gussie Ann Lord to David R. McGivern and Albert J. Chavarria, $474,900.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 409-Jose F. Benitez and Monica M. Castro to James Edward and Elaine Johnson Snead, $195,000.

University Blvd. W., 821-Antonio C. and Ely Dasilva to Paz Fidelia Mendez Ramirez and Santiago C. Mendez, $421,000.

GAITHERSBURG AREA

Amity Cir., 8351-Rung and Fredesvinda G. Pham to Lauren J. Pedersen, $267,500.

Bramble Bush Dr., 19810-Matthew C. and Jessica N. Toomey to Sonia I. Ortiz Figueroa and Miguel A. Munoz Mier, $387,500.

Carriage Walk Cir., 18503-Robert James and Carmel Lewis Gmeiner to Yingting Song and Ping Zhang, $355,000.

Coriander Dr., 7915, No. 12-Deutsche Bank Trust Co. Americas and Residential Accredit Loans Inc. to Kunal and Rohini Dhall, $147,926.

Emory Grove Rd., 9308-Ronald D. and Janet N. Hauber to Joseph J. Young and Andrea Leigh Lishen, $449,900.

Green Run Way, 9028-Phan Van Tran and Tucam Nguyen to Joseph Chungho and Mi Suk Ko, $367,500.

Poinsetta Ct., 19412-Brendan and Bridget E. Hedges to Rotana Oung, Kadeth Thlang, Sovatha Huot and Vanny Huot, $399,900.

Rosemont Dr., 9227-Mark R. and Nancy N. Dysart to Seung Kyun Lee and You Soun Kim, $488,500.

Washington Grove Lane, 215-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Jonathan Dail and Kristina Kough, $360,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Amberlea Farm Dr., 11412-Songjie Liang and Rou Shi to Yazdan G. and Sara S. Sanayi, $900,000.

Athens Pl., 9675-Kathryn and Anthony De Santis to Min Joon Han and Ji Yun Park, $535,500.

Cross Green St., 338B-B-Andrew J. and Jaclyn Nicoletta to Nancy Fiallo, $444,900.

Falconbridge Terr., 15305-Robert G. and Darlene D. Dudley to Lisa and Viacheslav Slavin, $685,000.

Gold Kettle Dr., 170-Fenghua Wang to Gary Edward and Linda Lee Yonke, $370,000.

Green Meadow Rd., 15916-RJRE Investments Corp. to David W. Tabor and Simin Mohammadpour, $580,000.

Hillside Lake Terr., 921, No. 302-Lindsay Ann Hubbard to Karrie Lynn Recknor, $230,000.

Kepler Dr., 224-M.I. Homes of D.C. Corp. to Dietrich Affeldt, $772,000.

Longmeadow Dr., 45-Barbara J. McEvoy to Shierly Siregar and Sugianto Trisno, $360,000.

Mosel Terr., 12209-John C. and Wendy M. Papuchis to Ossama Younis and Mona Badawy, $613,000.

Piney Grove Ct., 14904-Perfect Homes Corp. to James and Diana Gary, $640,000.

Quince Orchard Blvd., 746, No. 202-Murthy Holdings Corp. to Andrew Walker, $133,500.

Settlers Landing Way, 14453-Joseph J. and Susan M. Byrne to Lakshmi Subramanian, $650,000.

Timberbrook Lane, 127, No. 102-Raymond Z. Shaw to Elise N. Mims, $285,000.

GERMANTOWN AREA

Ansel Terr., 13640-Philip and Maria Lucara to Kara Bridgette Rogers and Anthony Joseph Nocito Jr., $416,000.

Bargene Ct., 18-Eric S. and Lauren J. Bernstein to Roger B. and Amy A. Molano, $384,900.

Bonniebank Terr., 16025-James T. and Lynn Beach to David R. and Sandra L. Miller, $635,000.

Bridger Way, 20506, No. 1907-Roman M. Mychajliw to Kyong H. Kim, $269,900.

Chalet Dr., 18200, No. 2-75-Kanaiyalal R. Shah to Michelle Ciecwierz, $135,000.

Creamery Hill Dr., 12919-Guozhen Liu to Jacqueline Allison and Allen Thomas Marin, $545,000.

Germantown Rd., 16011-Brandon L. and Vanessa Kovach Bowman to Gaia Jane Larsen and Isaac Thomas Blake, $750,000.

Lake Geneva Way, 13230-Drew T. and Danielle N. Santorello to Amanda Dhaness, $395,000.

Millhaven Pl., 13107, No. 6-J-Daniel and Seema Shaikh Nicolas to Omer and Alana Okur, $230,995.

Quiet Oak Lane, 18912-Kishor S. and Kalpana K. Parikh to Bernard Adono and Emelia Mensah, $310,000.

Sparkling Water Dr., 18815, No. 4-G-Gaurav Mittal to Xin Wu Zheng and Kanghua Lu, $200,000.

Summer Oak Dr., 11741-Residential Value Corp. to Rosa A. Reyes and Jesus Gomez Guzman, $269,000.

Well House Ct., 13049-Jessica L. Bunting to Nadia Ben Abdi, $290,000.

KENSINGTON AREA

Carriage Rd., 9615-Richard C.M. and Sarah B. Mallory to Jonathan Hersch Abel and Rebecca Hilary Berger Millman, $826,521.

Dresden St., 4328-Hamid and Mary C. Karimi to Ashish Lal and Sudha Sharma, $1.08 million.

Kensington Pkwy., 9720-Carlo and Sally Stinson Colella to Melissa and Christopher Tebrock, $1.1 million.

Parkwood Dr., 10219-Martin Livezey and Emily Paulsen to Naden Theodore Krogan and Brenda Yei Chow, $649,000.

LAYTONSVILLE AREA

Brink Rd., 8124-U.S. Bank National Association to Santos B. and Rosa E. Galicia, $379,900.

Primula Ct., 24221-Tammy L. and Mark F. Razmic to Curt and Diane Marie Aubley, $815,000.

Woodfield Rd., 21411-John P. O’Donnell to Jose E. Quintanilla Morales and Carlos M. Quintanilla, $260,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Bazzellton Pl., 19812-Shanti Homes Corp. to Sung Min Kang, $325,000.

Butterwick Way, 20322-Ronald Herson to Hing Pan Wong and Mo Yin Tse, $403,000.

Halfpenny Pl., 19902-Courtney R. Sydnor to Amadou Gaye and Myriam Khadidja Diakhite, $399,000.

Keymar Way, 19316-Eckehardt V. Herrmann to Carlos A. and Delmy Y. Melara, $258,000.

Ridgeline Dr., 10161-Suvipuli D. Mayarata and Isrrael A. Morales to Saul A. Castro, $242,000.

Torrey Pond Pl., 20110-Gregory and Felicia N. Lyons to Akosua Nimo Tieku, $325,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Cottrell Terr., 9816-Elizabeth M. and Russell William Scott to Jonathan W. and Katherine Sloane, $350,000.

Piney Branch Rd., 8830, No. 301-Daisy L. Perkins to Marco Chaponan, $100,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bethnal Way, 3706, No. 34-A-James H. and Josefa O. Hastings to Richard S. Saunders, $375,000.

Camellia Dr., 12802-Ethan L. Hutt and Daniel J. Klasik to Allison Myers and Elliot Smilowitz, $520,000.

Crisfield Rd., 12918-Aquilino Tineo to Jeremy Kommel Bernstein and Jessica Bukowski, $395,000.

Greenery Lane, 2210, No. 302-18-Carmela Graham Zarhloul to Luis A. Gonzalez, $205,000.

Hewitt Ave., 3322, No. 7-2-B-Marwan H. Terry to Andrea C. King, $155,000.

Leisure World Blvd. N., 2921, No. 1-218-Adam and Cindy Ngoc Truong to Mandakini Hiremath, $119,000.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 816-Viorel and Ana Lucia Svetlana Poplacean to Aaron M. Fineman, $375,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 901-William Johannas Stephens and estate of Elsie Stephens to Carolyn Diamond, $275,000.

Littleton St., 12416-Natalie and Roger L. Greene to Fredy E. Lopez Casaperalta and Sebastiana Beatriz Vilca Loayza, $389,900.

Melfordshire Way, 14800-Oswaldo and Elizabeth Garcia to Abudakarr Kamara and Zainab Kargbo, $350,000.

Prince Frederick Way, 15416, No. 122-A-James R. McGrew and estate of John L. McGrew to Teresa M. and William J. Heineman, $411,000.

Snowbird Terr., 2703, No. 6-15-Laurie K. Shay to Amber Montgomery, $212,000.

Valleywood Ct., 13120-Ashmeera Anna Alonso Miranda to Rudis O. and Maria De Jesus Castillo, $395,000.

Weller Rd., 3801-Phillip J. and Roberto Consuegra to Kourtney Thomas, $390,000.

OLNEY AREA

Bridle Ridge Lane, 16672-Toll XI Partnership to George and Rose M. Oma, $2.07 million.

Buehler Rd., 17332-Maria T. Armenta and Rafael E. Centeno to Adam S. Levithan, $520,000.

Dartmoor Lane, 3425-Paul I. Silberman to William and Erin Zimmer, $630,000.

Golden Spring Ct., 18005, No. 225-Bilson N. Bortey to Clyde Manuico and Nancy Ortiz, $280,000.

King William Dr., 3413-James Ryan and Melissa N. Moroney to Timothy John and Lawrence Joseph Pruss, $575,000.

Mount Olney Lane, 4021-Srujana Cherukuri and Ramesh B. Potla to Nicholas Joseph and Melissa Riolo, $540,000.

Paladin Terr., 3017-Jennifer Eileen Barrett to Grant R. and Charlean Edwards, $385,000.

Queen Elizabeth Dr., 18221-Andre Hill and estate of Bobby Hill to Sharon Oum and Jong S. Cha, $490,000.

Rolling Acres Way, 18900-John L. Stargel and Suzanne Bass to Faustiniano Lovo Sorto, $440,000.

Snowberry Way, 18409-Tae Hyon and Hye Jin Sung to Jeoffrey and Janay Mendez, $630,000.

Willow Grove Rd., 19009-Geraldine N. Smith to Helen C. Grill, $469,000.

POOLESVILLE AREA

Jerusalem Church Rd., 18720-Bank of New York Mellon and Certificateholders of CWMBS Inc. to Rostyslav and Julia V. Shiller, $525,000.

POTOMAC AREA

Althea Ct., 9409-Bruce Adam and Robin Sue Henoch to Michael J. and Julie A. Scafuri, $939,000.

Broad Green Terr., 10945-Quang Duc Trinh to Xiancai Zhu and Xin Wang, $870,000.

Chateau Dr., 8604-Rosanne K. and John Strittmatter to Scott R. and Amy Blackburn, $1.5 million.

Henslowe Dr., 2414-James F. Rader and Dina A. Wolff to Craig M. and Samantha Wallack Meklir, $820,000.

Loch Edin Ct., 7301-James and Jean Dausch to Fan Yang, $1.25 million.

Morning Ride Dr., 11508-Kathryn M. Sutton and estate of John D. Sutton to Dustin Reifke and Inga Rubin, $1.56 million.

Pleasant Fields Ct., 10105-Ray Celeda to Harrison Hoeun and Rose A. Doh, $525,000.

Rouen Dr., 11320-Neil A. and Susan M. Hughes to Jonathan A. Foster and Chelsey Barrios, $995,000.

Tobytown Dr., 12669-Elmore Davis Jr. to Tianran Ke, $345,000.

Wooden Bridge Rd., 9005-Catherine H. McQueen to Ximan Liao, $715,000.

ROCKVILLE AREA

Barbados Pl., 5921, No. 18-Vladimir V. Belkin and Olesia Ivanenko to Juan D. Ninapayta G. Del Valle, $385,000.

Bou Ave., 5750, No. 1901-Enrigue Fanta Ivanovic to Jennifer Lynne Fosko, $650,000.

California Cir., 6050, No. 106-Lori J. Ducharme to Sarah Stephens, $267,500.

Cloister Dr., 4950-Michael and Charity J. Dorazio Bride to Shahnaz Husain, $715,000.

Crestfield Dr., 1109-Joseph W. and Mary T. Angel to Robert John Simpson and Harriott Duby, $668,000.

Diamond Cove Terr., 15315, No. 9-7-Sarshar A. Khan to Steven Lance Walfish, $268,000.

Foxden Dr., 13300-Leslie Barry Greenberg to Lauren Rachel and Daniel Martin Corwin, $995,000.

Great Falls Rd., 301-Donald F. and Carolyn A. Cox to Maria F. and Franz M. Sotomayor, $685,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 709-Natalia Kruchinin to Najmeh Abedzadeh Kouhanestani, $281,000.

Hitching Post Ct., 3-Randall K. Melvin to Paul Schiffin and Jean Yung, $745,000.

King Farm Blvd., 327, No. 208-Allen E. and Tonia Izu to Barry Edward and Marsha Rosenstein Raff, $495,000.

Mount Vernon Pl., 318-Walter A. and Marcia D. Seymour to Kellilynn Frias, $517,500.

Otis Dr., 12106-Denise M. Lane to Avinash Vallabhaneni, $500,600.

Pine Haven Terr., 10601-King F. and Sandra L. Lovinger to Rosa Hugo and Aaron Buchsbaum, $628,000.

Regal Oak Dr., 1132-Christopher G. Mizera and Janelle A. Gudelsky to Laura Manthey, $714,000.

Sawdust Cir., 10616-Chih Min Hu to Veli and Gulsevgi Seremet, $495,000.

Talbott St., 170, No. 204-Jeffery Gardiner to John Zhen Fan and Fengying Huang, $190,000.

Willow Tree Terr., 9915-Michael B. Berger to Jinsun Cho, $960,000.

SANDY SPRING AREA

Lake Norwood Way, 1402-Jeremy and Catherine Gruber to Marc A. and Randi N. Bluestein, $1.1 million.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Cabana Dr., 20437-Mosharaf Hossain to George Haddad, $465,000.

Flowerton Pl., 11407-June L. Bogan to Evita Martinez Montenegro and David Coombe, $190,000.

Locustdale Dr., 20115, No. 305-Massimo Vicidomini and Morgan Melanie Bankroft Monkou to Dionna Samuel, $255,000.

Stoney Point Pl., 11428-Josefino B. Sabio and Transcie D. Almonte to Peter L. Shaw and Martha M. McClelland, $212,000.

Weybridge Lane, 11900-Robert C. and Christopher M. Malm to Qing Hua Zhou, $410,000.

SILVER SPRING AREA

Fenwick Lane, 1320, No. 802-Lisa P. Dietz to Anita Evette Garay and Mark Darryl Smith, $453,000.

Glen Ave., 9703-Gerald Anthony Price to Daniel E. Wilson, $371,000.

Lyttonsville Rd., 1900, No. 304-Theresa A. McClure to Elizabeth M. Giambrone, $170,000.

Newell St., 8045, No. 223-Farshid Meidany to Christopher Brinker and Claire Louise Bagish, $308,000.

Wayne Ave., 930, No. 404-J. B. Real Estate Investments Corp. to Cara Vanessa Anderson, $250,000.

TAKOMA PARK AREA

Hayward Ave., 811-Robert A. Rice to Joshua D. Nadas and Lillian C. Rosen, $595,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 302-Antoine W. Boone to Rylin and David G. Rodgers, $259,900.

Sherman Ave., 121-Michelle V. Bailey to Molly L. Wasser and Zachary C. Arnold, $630,000.

13th Ave., 7105-Nicole Banjai and William Brett Robertson to Margaret Inez Kiernan and David Jason Barna, $480,000.

TWINBROOK AREA

McAuliffe Dr., 1903-Patrick Bloomfield to Sephooko Ignatius Motelle and Refiloe Emma Thakhisi Motelle, $474,900.

First St., 404-Chooi Wan Kong and Derek Kwok Vithidkul to Julie E. Turner, $465,000.

WHEATON AREA

Blundon Dr., 9907, No. 5-103-Federal National Mortgage Association to Lisa K. and Thomas M. Gray, $150,000.

Dalewood Dr., 12037-Rafael A. and Nazareth A. Sandoval to Sergio A. and Yolanda Milagro Lazo De Benitez, $310,000.

Dexter Ave., 2423-Megan Wehrstedt and estate of Joan B. Wehrstedt to Leo B. and Theresa M. Schwartz, $300,000.

Georgia Ave., 9900, No. 27-406-Thomas C. Termini to Brandon Maurice Casey, $180,000.

Lindell St., 2807-Shamrock Investments Corp. to Graham and Raquel Goosey Gerdes, $412,500.

Mason St., 2517-Eric J. Lorenz to Hector G. Castro Vaquiz and Karen Jeannette Perez Mayorga, $361,000.

Plyers Mill Rd., 2909-Janet Ede to Michael and Olivia Scott, $586,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in July were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Downing St., 7110-John S. and Maureen T. Hogan to David W. Mawyer and Sarah Garrett, $440,000.

Pleasant View Rd., 2435-Stephen and Susan Hill to Linwood N. Inscoe and Linda P. Macek, $777,000.

BRUNSWICK AREA

Appalachian Way, 735-Britnie Ann Greene to Casey Edward and Stacey Frazer Czajkowski, $319,000.

ScheerSt., 1412-Matthew K. and Jennifer R. Benson to Jennifer Zsoldos, $472,500.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Fry Rd., 2939-Gracie M. Quaid to Andrew M. Stiles, $461,001.

EMMITSBURG AREA

Pembrook Ct., 2005-Ronald D. and Barbara Namendorf to Charles and Christine Eury, $360,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Ballenger Creek Pike, 4026-Richard P. and Jill L. Horton to Daria Kleinmeier and Ricardo Valdez, $459,000.

Cambria Rd., 4706-Philip B. and Marlene E. Facine to Alexander and Danielle Reniers, $359,900.

Cawley Dr., 612-Elena and Nikolay Postnikov to Mary Margaret Jennings, $242,000.

Cypress Ct., 7195-D-Horstman Properties Corp. to Yu Yang, $168,000.

Duke Ct., 5404-Kimberly Ann Taylor to Seok Joo Kwon and Mary Lee, $275,000.

Glen Echo Rd., 621-Timothy M. and Sarah E. Mayberry to Daniel A. and Angela N. Claypool, $294,900.

Hollyberry Way, 576-Eleanor Williams to Tianyun Ji and Zhiyao Chen, $196,000.

Jefferson Blvd., 6506-Joseph W. and Romayne D. Hines to Constance Gallow and John K. McBride, $490,000.

Leben Dr., 5917-Joseph and Brandi Wiegner to Kyisha Boyd, $345,000.

New Haven Ct., 6383-Jonathan and Natalie Slezak to Jessica Lynn Campbell, $262,500.

Proclamation Pl., 7132, No. C-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Mark Alan Buckberg, $280,000.

Small Gains Way, 5041-Raymond H. and Ana Carolina Rengifo to Jasmine Decarish, $269,990.

Walcott Lane, 6418-Devin and Mariah Sheehan to Valerie R. Cooper, $279,900.

Whelan Lane, 5963-Calatlantic Group Inc. to Emily Ann Benish, $302,000.

Wiltshire Dr., 6505G, No. 101-John Kelly and Sandra L. Simpson to Gordon F. and Constance J. Palmer, $199,900.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bentz St. N., 618-Benjamin and Annalynne Reddington to Sebastian A. Fonss and Amy Bolstridge, $374,900.

Catoctin Ave., 103-Michael E. and Nancy V. Runion to Michael S. and Karen A. Lynch, $320,000.

Clarke Pl., 120-Jeffrey I. Shulman and Gretchen A. Super to Douglas Randolph and Brenda Marie Coggins, $501,000.

Egret Way, 2710-Michael William Karnes to Jason Swanson, $330,000.

Glen Valley Terr., 6240, No. 5E-Lillian and Gary L. Rausch to Stephen James Thomas, $182,263.

Holden Rd., 902-Calatlantic Group Inc. to Michael Wayne Daugherty II and Sasha J. Guevara Stefanelli, $588,968.

Kingston Pl., 9539-Thomas A. and Annette M. Nicolay to Carlyn Elaine Lewis, $370,000.

Lindley Rd., 940-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to David Earl and Rebeka Lynn King, $465,075.

Market St. N., 1308-Marjorie Brandt Roames to Angela Escalante, $355,000.

Monocacy Ford Rd., 2658-Wormald Development Co. to Thomas R. and Mary J. Kitsos, $926,505.

Redwood Ave., 320-Gian Carlo A. and Tara Maimone to Aaron Larsh, $219,000.

Fifth St. W., 113-Roy E. and Mildred Louise Cline to Nicholas and Kathleen Scott, $267,500.

Eighth St. E., 103, No. A-Douglas B. Canfield to Samuel J. Taylor, $209,900.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Archet Lane, 2182-Michele A. Bryant to Daniel M. Redden and Holly N. Heany, $358,000.

Bethel Rd., 10606-Estate of Flossie B. Layton and James W. Layton Jr. to Rudis A. Alvarez Turcios and Neris M. Alvarez, $250,000.

Butterfield Overlook, 2020-David A. and Stacey M. Ferguson to Stuart M. Harvey and Thomas J. Samuelsen, $412,000.

Colonial Way, 1624-Jessica L. Duncan to Brandon Small and Kayla Morelli, $213,000.

Ellsworth Way, 2410, No. 3D-Christopher John Presgraves to Sally and Abigail Hoague, $170,500.

Grant Pl., 504-Jon Paul Duvall and Allison N. Lepelletier to Charles K. and Millicent S. Jordan, $350,100.

Lavenport Cir., 114-Alex G. and Rocio P. Firesryche to William J. and Robi M. Taylor, $299,900.

Moran Dr., 1934-Leroy F. and Edna K. Snyder to Bukola R. Raji, $395,000.

Old Receiver Rd., 7828-Northern Pike Corp. to Michael A. and Tracey Arlene Degirolamo, $135,000.

Saxton Dr., 1026-DRSFA Corp. to Susan Seltzer, $422,459.

Stone Ridge Dr., 8060-Landmark Investment Properties Corp. to Brian Berkemeier and Laura Newman, $415,000.

Wilcox Valley Dr., 2051-Ires MD Corp. to Cody and Matthew Bodnar, $440,000.

IJAMSVILLE AREA

Pheasant Run, 3101-Charles R. and Patricia Ann Honse to Ilyssa Ramos, $467,000.

KNOXVILLE AREA

Evan Ct., 2-Nicola J. and Trisha Caruso to Trey and Ashley Newkirk, $462,000.

MIDDLETOWN AREA

Boileau Ct., 18-William H. and Brenda L. Bohn to Kara M. Murray, $240,000.

Emerald Ct., 7112-Kenneth J. and Deborah Kay Gamache to Gian Carlo A. and Tara Maimone, $310,000.

Mountain Church Rd., 1320-Charles F. Daneri II and Emily G. Williams to David A. and Anne Gross, $371,000.

Pointe Cir. N., 6-Matthew C. and Mashanna L. Reed to John L. and Allison N. Anderson, $460,000.

Wagon Shed Lane, 10-Brian K. and Kristen B. Motz to Eric D. and Laritza A. Hamby, $555,000.

MONROVIA AREA

Lynn Burke Rd., 4105-John B. and Jennifer Acton to Salvador H. and Tomasa L. Ochoa, $419,000.

Sandra Lee Ct., 12503-Robert J. and Maria Murphy to Rodney Holston Jr., $420,000.

MULLINIX AREA

Browland Dr., 12540-Lenna W. Dembski to Amy M. Carlson, $459,900.

Contour Rd., 210-Jaclyn M. Gray to Gregory E. and Jennifer Mehallick, $310,000.

Main St. S., 1710-Nora Lohrenz and Aaron Goldman to Talina M. Davis and James Archer, $405,900.

Mayfair Ct., 7508-Michael A. and Kathleen M. Kelly to Seth A. and Rachel A. Kaufmann, $525,000.

Penn Shop Rd., 13628-NVR Inc. to Patrick and Nickole McGurk, $643,000.

Warfield Dr. N., 802-David A. Gaviria and Linda V. Wolff to Karen A. Munguia, $369,900.

MYERSVILLE AREA

Harmony Rd., 10231-Zene Alan and Sara Jane Wolfe to Lindsay A. Harne and Paul R. Graves, $400,000.

Rollingridge Ct., 10252-Teresa Nogueira to Peter C. and Michele A. Smith, $330,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Barn Swallow Pl., 11712-Mary Susan Lankford to Edward Alden and Erica Ann Wilmarth, $365,000.

Meyer Ave., 5720-Gregory and Tara Lyn Ott to Jason and Britni Mueller, $587,500.

Sanandrew Dr., 11306-Phillip and Carol Williamson to Joseph and Michelle Ciaccio, $450,000.

Yeagertown Rd., 6003-Michael Adam and Sarah James Janchyshyn to Shawn and Rosa Kelly, $490,000.

POINT OF ROCKS AREA

Ferry Hill Ct., 4306-Monica Mansa Jeffrey to Benjamin T. and Caroline A. Marcus, $365,000.

SABILLASVILLE AREA

Quirauk School Rd., 14943-Rhonda Jean Schrader to Angela Michelle Shipe, $225,000.

THURMONT AREA

Main St. E., 302-Christopher and Ann Ecker to Robert D. and Helen V. Propheter, $334,000.

Pleasant Acres Dr., 65-Ariel N. Ubiera to Christopher D. Morlan, $349,500.

Sunhigh Dr., 213-Marvin R. Birely Jr. to Zachary and Angela Stevens, $345,000.

Vista Ave., 19-Steven Garrett Brown to Piang No, $220,000.

URBANA AREA

Bealls Farm Rd., 9176-Barry and Laura Silberman to Shaun M. and Janet Einolf, $660,000.

Braidwood Terr., 9722-Jessica D. and Calvin Pierrelus to Gok Alp and Burcu Demir, $375,000.

Clendenin Way, 9056-Scott and Stephanie Curtin to Jonathan M. and Caroline G. Armacost, $530,000.

Fulham Rd., 3824-Monocacy Land Co. Corp. to Wei Shao and Kui Gong, $481,335.

Holborn Pl., 3692-Joshua D. Fredrikson and Julia Ann Doveikis to Preety Raina, $280,000.

Mains Lane, 5736-Carlos A. Carrillo to Migel A. Alvarado and Lea Michelle Meitzler, $200,000.

Reichs Ford Rd., 9000-Charles G. and Kathi Geisbert to Kristi L. Forino, $489,900.

Singleton Terr., 3630-Andrew J. and Julia R. Hughes to David N. and Rebecca Blacklock, $345,000.

Worthington Blvd., 3610-Benjamin Jacobs to Ronald Andrew Roos, $395,500.

WALKERSVILLE AREA

Hibiscus Ct., 116-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Kavin W. Ferrell, $562,251.

Maple Ave., 47-Eugene Souder Jr. to Douglas M. and Susan G. Hayes, $321,000.

Quailwood Cir., 302-David C. and Deborah S. Hartman to Michael and Kaitlyn Donovan, $429,900.

Water Street Rd., 8104-Patricia A. Bargas to David A. Shankle Jr. and Christina M. Long, $282,000.

WOODSBORO AREA