Bauer Dr., 14616, No. 1-Brendan C. Nelson to Amy Balkan, $147,000.

Clavel St., 14921-Edward A. and Holly L. Shropshire to Christopher R. Robins, $543,000.

Flint Rock Rd., 13910-Aaron M. and Leslie S. Fineman to Aaron Benjamin and Tamar Reena Barnett, $532,000.

Marlin St., 5505-Sharon J. Tyler to Jose Miguel Nieto Frias Sr. and Ricardo F. Nieto, $543,000.

Parkland Dr., 12802-SRK Real Estate Corp. to Anthony Philip Ahn and Silvia Mabel Guevara Chicas, $422,000.

Sycamore Grove Ct., 15708-Kristen A. Lejnieks and Joseph Poulas to David S. Brady and Birte Wistinghausen, $985,000.

Vista Dr., 13802-Samuel J. and Rachel H. Soloveichik to Kenny W. Gao, $365,000.

BETHESDA AREA

Anniston Rd., 5917-Kai Lee Berke to Ryan McMahon Walk and Jill Marie Krapf, $1.58 million.

Belhaven Rd., 9909-Insu P. and Carol Lee to Allen Musick and Charles Lenny Lunn, $770,000.

Brooke Dr., 9512-Bruce J. and Diane B. Heiman to Mukemil F. Adbella, $1.19 million.

Carter Rd., 10012-Arthur C. and Ester Munt Brooks to Robert K. Rennhack, $1.4 million.

Eames Way, 6606-RS Homes Associates Corp. to Van Thuan Nguyen and Bingguang Li, $839,999.

Greentree Rd., 5618-Janssen Edelweiss Nunes and Claudia Andrade Fernandes Teixeira to Matthew L. Curtin and Maria C. Ricart Ariza, $1.38 million.

Gretna St., 4513-Raffael Ernest and Susan Blick Stein to Kara Marie Scovitch and Kyle Joseph Terlesky Hwang, $725,000.

Highland Ave., 4609-Nicholas E. Zoeller and Julia A. Lynch to Adam E. Hess and Rebecca M. Ross, $1.3 million.

Johnson Ave., 6005-Michael A. O’Sullivan and Janet R. Fox to Darryl J. Boone, $1.05 million.

Leeke Forest Ct., 6203-Debra A. Budiani and Ali Iftekhar Saberi to Wayne C. Fowler and Dana Lehder Roberts, $860,000.

Maiden Lane, 6116-Joshua A. and Sara M. Wilson to Timothy F. and Kristin McCarthy, $1.01 million.

Montrose Ave., 10417, No. M-302-Jordan and Beryl Benderly to Scott Pecor, $219,000.

Park Overlook Dr., 7914-Bruce Lee Marine and Kristin Sorensen Tanenbaum to Laurence Rosoff, $980,000.

Parthenon Ct., 10474-Mercedes Driscoll Xia to Nohemee Berhane Etherly, $435,000.

Rosedale Ave., 4705-Maria A. Munoz and Felix Fidalgo to Cherian and Catherine Chakola Thomas, $750,000.

Spring Lake Dr., 7545, No. B2-Ruth Logsdon to Ryan P. Stark, $232,500.

Swansong Way, 7230-Afshin Fatoorechi to Kairui Feng and Ruting Sun, $654,000.

Walhonding Rd., 5910-Gregory K. Soueid and estate of Fathi T. Soueid to Matthew A. and Carla A. Stuckey, $917,000.

Westlake Terr., 7401, No. 114-HK Home Elite Corp. to Kayvon and Nadira Sarmadi, $191,000.

Whitley Park Terr., 5450, No. 502-Wendy A. Zevin and estate of Elinor Zevin to Carol and Andre Bouville, $500,000.

Whittier Blvd., 7708-Vijay and Wendy R. Lakshman to Chin Wan and Chanbin Kim Cho, $899,000.

BOYDS AREA

Autumn Crest Rd., 14414-Christopher and Lynn Brown to Jeremiah Singer and Maria Clarissa Agustin, $709,000.

Bright Plume Terr., 18408-Someet Narang and Sandhya Shankarnarayan to James G. and Dana R. Pauley, $639,000.

Tapwood Rd., 18327-Mark T. and Gail A. Spitler to Diganta Das and Rama Maiti, $680,000.

BROOKEVILLE AREA

Queen Elizabeth Dr., 18604-Estate of Bonita A. Johnson to Christopher M. Ruiz, $395,000.

Silver Hammer Way, 2716-Richard L. and Antonina D. Poss to Jaclyn Pamela Sass and Chun Wa Ngan, $660,000.

BURTONSVILLE AREA

Autumn Glen Cir., 3603-Edward L. and Thelma E. Jackson to Ngan Thi Kim Hoang, $305,000.

Dustin Rd., 4636-Christopher John and Brenda Joan Wood to Benjamin J. Wallner and Jonathon Weinstein, $760,000.

Swan House Ct., 3833-Gurdeep and Sawarn Kakar to Behailu Ayele, $359,000.

Turbridge Dr., 3621-Thomas J. Klagholz and Pamela Whyte to Cassandra and Lowell Herbert, $422,000.

CABIN JOHN AREA

81st St., 6404-Adam Myers and Susan E. Mulroney to John and Annmarie Allen, $950,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Bregman Rd., 13212-Robert W. and Linda G. Stiller to Luis F. Moreno and Siomara A. Hernandez Giron, $469,807.

Downs Dr., 901-Julian O. McConnie and Idalia C. Rodriguez to Wilmer Nolasco Cruz and Lucero R. Barragan, $400,000.

Kathryn Rd., 1225-Mauricio Naverrete to Robert W. and Leydi Y. Mendez, $370,000.

Montclair Dr., 12506-Matthew W. and Amy R. Lipstein to Rene Alexander Argueta and Maria Julia Molina Castillo, $425,000.

Northwyn Dr., 14024-Black Rock Corp. to Cesar E. Ramos and Lizbet Garcia, $545,450.

Piano Lane, 3003, No. 39-Jamie E. Rotimi to Nestor S. Fuentes Villatoro and Dinoro D. Romero De Fuentes, $286,000.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Dr., 4720, No. 307-Roberto and Vanessa Arjona to Nubia Caroline Hernandez, $299,000.

Cummings Lane, 3315-Raymond F. and Lynn M. Bragg to Maximiliane Thiels and Thomas Benjamin Sebrell Leachman Jr., $1.31 million.

Essex Ave., 4807-Patricia A. Silbert to Matthew P. and Ayasha Williams Sharron, $1.61 million.

Friendship Blvd., 5500, No. 2014N-Tecu Corp. to Ayisat Kemi Riley, $349,000.

Georgia St., 7008-Scott J. and Kelly C. McCullers to Joshua L. and Gena Stern, $1.8 million.

Inverness Dr., 3407-John Hoge and estate of Elgin Cowart to William Christopher Dunkerley and Nancy Jane Limauro, $880,000.

Leland St., 3704-Christopher L. and Michele M. Evans to Robert A. and Michelle Pulciani, $1.75 million.

Park Ave. N., 4601, No. 719-U-Helen Huntley Trust to Martin and Marcia E. Klein, $410,000.

Ridgewood Ave., 7407-Ping Zhang to Joseph P. Mattey and Diane M. Healey, $2.1 million.

Western Ave., 6414-Stephen W. and Joyce G. Nealon to Bennett Andon and Lindsey Richardson, $1.22 million.

Wisconsin Ave., 6820, No. 8006-Thomas N. Bolling and Laureen R. Schipsi to Irwin and Daphne A. Halpern, $1.22 million.

CLARKSBURG AREA

Bluebeard Terr., 13306, No. 3178-Daniel A. and Magdalena G. Hurtado to Warangkanar Eiamchim, $212,000.

Clarksburg Square Rd., 12885-Pulte Home Co. Corp. to Mukesh and Nisha Bhatt, $458,000.

Echo Point Pl., 11930-Richard B. and Deborah L. Beck to James and Amber Colandreo, $570,000.

Linden Vale Dr., 23208-Javad Abdoll and Hali Naseh to Manita Agarwal, $575,000.

Piedmont Trail Rd., 12723-Cortney R. Sweeney to Adriene McDonald, $5,000.

Rudale Dr., 26117-Christopher A. and Catherine M. Veale to Dawn and Nathan Krawczyk, $525,000.

Spicebush Dr., 22928, No. 1641-Aniket V. Gore and Swarada S. Vaishampayan to Alexandra Mary and Carlo Fieni, $318,000.

Wellspring Ave., 14045-James Jason and Jennifer N. Galvez to Ponnamma Kuruvilla and Thomas Kuruvilla Joy, $560,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Durant St., 15329-Maria T. and Robert Prokop to Stephen and Julie Monette, $474,000.

Farmcrest Way, 1426-Yassir Boukhriss to Thien Nguyen, $270,000.

Twig Rd., 14400-Long Bit and Li Chun Chai to Mark Murdock, $500,000.

DAMASCUS AREA

Avonlea Ridge Pl., 10824-Yogendra K. and Deepa Goel to Lora and Brian Brazil, $772,000.

Founders Way, 10008-Dennis R. and Ann Damon to Logan A. Fecto and Alexis K. Vergos, $605,000.

Joy Lane, 25536-Timothy C. and Sabrina Magda Esposito to Ruben Alberto Mejia and Glenda Sanchez, $372,000.

Nickelby Dr., 24725-Adam D. Siegelbaum to David William McWhinney and Kimberly D. Bloomer, $439,900.

Show Pony Pl., 10904-Christopher D. and Rukmini M. Foster to Ryan Yamada and Cassidy E. Holland, $467,500.

DERWOOD AREA

Briardale Rd., 17126-Jeffrey D. Johnson and June M. Liu to Gao Xiang Yang and Amber Li, $404,000.

Founders Mill Dr., 17405-Eric M. and Caitlin A. Forsythe to Joseph W. Finn and Victoria L. Lumpkins, $387,900.

Potters Mill Ct., 7812-Douglas John Graham and France Marcoux to Robb K. Rowley, $515,000.

Wapello Dr., 7244-Gerald W. Ellege and Ellen R. Julian to Dickens and Clarie Precil, $610,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Brewster Ave., 200-Thomas H. Crabill to Aaron Arflack and Sarah Compton, $619,500.

Crestmoor Dr., 10318-Brian W. and Margaret M. Hetherington to Brian J. and Emily M. Malat, $551,000.

Eton Rd., 9120-H. Jeanie Lee and estate of B. Magdalene Grigg to Fahad and Anna K. Siddiqui, $455,000.

Franklin Ave., 1-CSM Real Estate Group Corp. to Patrick J. and Nadejda Demiscan Charles, $565,000.

Lawnsberry Terr., 9507-I. Wen Mike Chu and Shiu Chi Liu to Jonathan and Madison T. Daniels, $499,500.

Melbourne Ave. E., 404-Mid Atlantic Loans Corp. to Nichole David and Aaron B. Altman, $575,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 410-Barry Chamberlain and Kerry Gallagher to Loxley D. Bennett and Christopher Godshall, $199,500.

Whitmoor Terr., 223-Timothy and Lea M. Camarda to Delaine Allison Deer, $432,500.

GAITHERSBURG AREA

Badenloch Way, 7909, No. 202-Barbara J. Woodward to Lina Pikis, $159,900.

Brenish Dr., 7324-Carl R. and Valerie L. Hall to Ana Emily Rodriguez and Marcial E. Segovia Gavidia, $337,000.

Christopher Ave., 409, No. 65-Yongmei Gong to Jenaro Hernandez and Juan Pablo Lopez Aguilar, $198,000.

Coriander Dr., 7923, No. 12-Derek E. Brinson to Nicholas Frantz, $135,000.

Emory Grove Rd., 9420-Soheil and Tarazieh Heiratypoor to Mili Duggal and Sajid Sahibzada, $485,000.

Hidden Forest Ct., 210-Mikhail Solovyev and Alla Bortnik to Kenneth W. Thompson Jr. and Belinda M. Jackson, $535,000.

Mayhill Dr., 7312-Richard A. Glupker and Ricardo A. Rivera to Cindy Phu and Calvin Woon Jun, $406,500.

Quondal Ct., 18318-Supriyo and Jayasri Bose to Manuel Francisco Archila Chan and Diana Ivette Perez Gomez, $379,900.

Sanders Lane, 404-Kaylan and Paul Robert Schreffler to Jose V. De La Cruz and Jose D. De La Cruz, $435,000.

Taverney Terr., 9303-Kurt Eon and Dania Joseph Glasgow to Jose B. and Cristina Iveth Lainez, $310,000.

Windbrooke Cir., 33-Yulia Sharnopolsky to Anahita M. Asefnia, $250,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Antigone Dr., 14501-Ronald H. Wohl to Darin Ruchirek and Antonio Chung, $800,000.

Carrington Hill Dr., 12637-George F. and Deborah D. Stevenson to Chad R. and Khristine M. Sherman, $569,900.

Crossland Lane, 14016-Saeed and Marzi Kahnamelli to Shubber Husnain and Rebecca Jean Ali, $1.02 million.

Diamondback Dr., 502, No. 209-CF Sept Owner Corp. to Julie Janet Andre, $343,521.

Filly Lane, 11912-Leonard N. Silber to Susie Yu, $300,000.

Golden Ash Way, 94-Timothy Allan and Dimity Ann Muller to Suwanto Suwanto, $582,000.

Grey Colt Dr., 13851-Yiqun Guo and Ruijing Chen to Natalie Lynn and Leonard Neal Silber, $495,000.

Holdcroft Lane, 109-Sheng Shiuan Tang to Lihshin Wang and Mengssu Chen, $355,000.

Lamont Lane, 146-Sergio J. Barake and Clarissa Lacouture to Rouzidanmu Rouzi and Nuerman Rexiti, $355,000.

Maine Cove Terr., 14700-David A. and Jo Ann Lauritzen to Chenghong Wei and Daorong Liu, $719,000.

Plum Grove Way, 15-Jason A. and Monica J.M. McDaniel to David E. Gradin and Leslie Ann Lewis, $399,000.

Quince Orchard Rd., 14620-Scott C. and Mandy L. Wheat to David Marshall Johnson, $545,000.

Sour Cherry Way, 12333-Camillo and Simona Gentile to Namrata Bhatia and Amar Chandrashekhar Tipnis, $458,000.

Urban Ave., 374-Shouyi Wu and Jingjing Chen to Edward A. Zhang and Yu Chien Tang, $438,000.

GERMANTOWN AREA

Autumn Mist Cir., 13225-Erik and Kellie Collins Hodges to James M. Scibilia and Amanda Zimmer, $400,000.

Bay Leaf Way, 18632-Madeline Anne Feltus to Elbe Rodriguez Torres, $225,000.

Briarcliff Terr., 13112, No. 5-104-Ivette M. Ruiz and Felicita Villanueva to Robert Kyle Flanigan, $185,000.

Bronco Ct., 18, No. 266-Steven F. and Angela S. McCathran to Rosmira E. Garcia Perez, $305,000.

Cricket Hill Dr., 17809-Eung Gi and Ok Sun Paek to Quincy Ka Hing Chau, $620,000.

Falconcrest Rd., 13935-Andrew T. and Robin Rothstein to Xiaoxia Yang, $680,000.

Hartsbourne Way, 20636-Shahrokh Behzadi to Ann M. Vincent, $460,000.

Lake Park Ct., 23, No. 973-Lena and Paul Karageorge to Rosario Paola Velasquez, $369,000.

Paprika Ct., 18705-Inmer and Celia Majano to Alexander O. and Edgardo R. Arbaiza, $260,000.

Saint Peter Ct., 12205, No. F-Susan E. Ruzicka to Meklit A. Zena, $194,000.

Spring Meadows Dr., 14809-Daryl J. and Sandra Hodges Knuth to Rukmini M. and Christopher D. Foster, $749,000.

Teakwood Cir., 19752, No. 57-Meixia Deng to Jose C. Medina, $225,000.

Whitechurch Ct., 44-Kimberley Wilson Cox to Vineed K. Dayal and Catherine Wilson, $269,000.

KENSINGTON AREA

Carroll Pl., 10210-Marilyn S. Watson to Danna and Joseph Vilkoski, $601,000.

Ewell Ave., 10416-Pete G. Koutromanos to James N. Peek and Bhavna Bali, $987,800.

Mills Crossing Way, 10507-Wendell Dean Troxel and Patricia M. Malenfant to Adrian P. Charlton and Deirdre L. Jurand, $567,000.

Plyers Mill Rd., 3010-Richard L. and Carol Mae Knott to Brittany Leigh Rice, $435,000.

Vogel Pl., 10410-Margaret E. Gamboa and estate of Mary L. Gamboa to Carolee C. Brothers, $635,000.

LAYTONSVILLE AREA

Brooke Knolls Rd., 21016-Wanda and Edward Wayne Cole to Julio A. Martinez and Ana R. Rivas, $730,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Billings Ct., 19815-M. Jayasundera and E. Epasingha to Mario Berganza and Bessy K. Soto, $290,000.

Canadian Ct., 19111-Scott Thomas and Lisa Ryan Idem to Yueh Ming Loo, $313,000.

Docena Ct., 18-Carlo and Leilani Carlos to Charles Shook and Evy Daniela Adrian Jimenez, $235,000.

Harbor Tree Rd., 20240-Muhammad Abdusshahid and Sekoy Muhammad Ahmad to Miguel Andres Orrego Camino, $260,000.

Nathans Pl., 18627-Meharoopan Jeganathan to Kenneth Benavides, $224,900.

Transhire Rd., 19533-Dora M. Palombi to Delvin O. Soto Aguilar, $265,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Forest Hill Dr., 2007-Tuan Hoang Anh Duc to Robert H. and Marcelle K. Davis, $479,000.

Ruppert Rd., 1301-Karlene M. Cork and Justin K. Kirkland to Armel Ngassa Tenda and Jules Dassie, $475,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bushey Dr., 12307-Giannoula Mitrothanasis to Jose A. Orellana Lainez and Lucia Orellana Luna, $425,000.

Chapel Hill Rd., 1805-Judith Sherman and estate of Donald F. Garrett to Elmer J. Menjivar Miranda and Luisa B. Diaz Sanchez, $510,000.

Dalewood Dr., 12404-Alexander and Juana I. Sanchez to Alexis Paz and Marina Castro Gil, $400,000.

Greenly St., 3534-Qui P. Nguyen and Hai Duong to Tai Thanh Duong, $350,000.

Hewitt Ave., 3364, No. 202-AJS Investment Group Corp. to Tittaya Chummaneekoon, $138,000.

Hunter Mountain Lane, 15107-Phillip Karasik and estate of Jeannie Schwab to Mayokun and Olajompo Adesioye, $522,650.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-122-Mary T. Anastasi to Lorenzo Wynter and Eda A. Jones, $172,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 1002-Kurt K. and Lisa Gold Schier to Zi Zhen Ni Driver, $233,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 530-Steven Zvi and Haia Karni to Mary A. and Frances B. Russell, $247,000.

Morton Hall Rd., 14404-Carolyn S. Bealle to Julian and Karen Plevock Haase, $449,900.

Radwick Lane, 15501-Ryan W. and Regan M. McKinley to Matthew David and Michelle Aimee Howell, $526,900.

Tivoli Lake Blvd., 13210-Christine Marie Ewing to Hugo Xavier Ramos, $556,000.

Valleywood Dr., 13002-C. Steven Georgilakis to Maria C. and Juan A. Umanzor, $265,000.

Weller Rd., 3929-Sharon L. Powell and Doris J. Robertson to Liliane Fernandes Batista and Claudiomir D. De Andrade, $385,000.

OLNEY AREA

Brightwood Rd., 4620-Daniel W. and Christine M. Russell to Edward A. Ridgway and Susan K. Romans, $688,900.

Charley Forest St., 4280-Constance Jean Wilhelm Miller to Katherine F. and Ian David Thomas, $500,001.

Dumfries Cir., 17982-Mark E. Janney to Michelle Ashley Kim, $430,000.

Gooseneck Terr., 16736-Lynn Y. and Nelson Michael to Susan B. Dewolf, $655,000.

Littlebrooke Dr., 18209-Jeffrey Edward and Kerri Ann Walenta to Brian and Jennifer Corke, $699,900.

Ohara Pl., 3004-Chad P. Snyder to Paul Ramdas, $300,000.

Paradise Cove Terr., 18400-Hui Wen and Patty Yun Pao Chou to Ryan and Lauren E. Haney, $543,000.

Queen Elizabeth Dr., 18541-Jeanne M. and Charles E. Shipley to Gregory W. and Felicia N. Lyons, $499,000.

Shadowridge Ct., 3-Kaushik K. and Karuna K. Pancholi to Seth P. and Shari N. Hungerford, $382,500.

Stafford Rd., 4233-David Scott and Nida Gaudia Thompson to Alexander and Juana I. Sanchez, $515,000.

Winding Oak Ct., 4-Scott C. and Kathleen A. Leiser to Spencer and Kalela Washington, $745,000.

POOLESVILLE AREA

Elgin Rd., 17909-Lindsay Turner Johnson to Matthew and Patricia Quinn, $559,000.

Munger Farm Rd., 19213-Peter J. and Nicole R. Pappano to Kevin K. and Melanie Rose Wu, $535,000.

POTOMAC AREA

Aqueduct Rd., 8313-Dennis E. and Carol B. Conrad to Kim E. and Judy K. Knoll, $760,000.

Belmart Rd., 8821-Kathleen M. and John D. Kenyon to Daniel J. and Jennifer L. Delgadillo, $1.3 million.

Cobble Creek Cir., 8033-Anil Madhok and Kaveri Camire to Yiman Song and Ramon Ramirez Linan, $1.16 million.

Glen Rd. S., 11014-William M. Gutierrez and Jodi A. Lehr to Danielle C. and Delleperche Joseph, $1.4 million.

Kim Pl., 11824-Elena M. Suarez to Thuy Linh Nguyen, $600,000.

Magruder Farm Ct., 13521-Yuling Li to Sudan Anduze and Jacinth Durgam, $920,000.

Nantucket Terr., 10822-Yi Jen Wang and Chih Ming Shaw to Aruna and Vijay Khandge, $1.23 million.

Prestwick Rd., 11820-Meredith Pasekoff and Marc Dinitz to Stephen Hayes Edwards Jr. and Brooke S. Leiman, $775,000.

Shad Lane, 9110-Brian Haiz and estate of Patricia L. Haiz to Phu Trong Nguyen and Ngoc Bich Tran, $702,500.

Twining Lane, 11432-Michael Eisenberg to Susan and Charles H. Roistacher, $1.39 million.

Whiterim Dr., 10808-Shujie Chang to Damtien Larbli Tchintchibidja, $705,000.

Woodford Rd., 9904-Larry F. Eisenstat to James A. Lazarus and Anupama K. Sharma, $1.56 million.

ROCKVILLE AREA

Barnside Pl., 302-Peter R. and Marlene Gill to Christopher E. and Jean I. Mennone, $840,000.

Braxfield Ct., 12209, No. 65-Thomas Scott Inglesby to Emily C. Alcorn, $192,500.

California Cir., 6050, No. 605-Jean Drolet to Sojeong Yi, $289,000.

Dale Dr., 202-Lauren and Daniel Corwin to Zachary R. Stern and Rinat Sarah Glinert, $789,000.

Don Mills Ct., 5-Steven J. and Rose G. Krasnow to Ayla Falen Gudelsky, $647,000.

Gaither Rd., 809-Estate of John Edward Sewell Jr. to Valencia Clay, $628,000.

Green Pasture Dr., 416-Evan L. and Heather B. Hochberg to Andrew Leung Doon Wong and Sharon Huang, $952,500.

Grosvenor Pl., 10101, No. 716-Dolores Martos to Samantha Bognar, $425,000.

Inman Park Cir., 5801, No. 1201-Brooke S. Leiman to Yeukai J. Sachikonye, $358,918.

Monroe St., 4, No. 903-Patricia Olson and Patricia Hu to William E. and Lynne S. Loewy, $150,000.

Neal Dr., 1019-Ruston L. Hess and Gerrit Boezewinkel to Amanda and Christopher Jean Villarreal, $460,000.

Paulsboro Dr., 923-Rachel J. Bishop to Marcy Meltzer, $520,000.

Pine Haven Terr., 10625-Andrew L. Wong and Sharon Huang to Gilda Mossadegh, $630,000.

Reserve Champion Dr., 1013-Ping Guo to Avianto Iman and Maria Iman Santoso, $656,000.

Silver Brook Dr., 9912-Kenneth B. Kofsky and Lora M. Green to Rahul and Vandna Nayyar Kishore, $740,000.

Tildenwood Dr., 12253-Irineu E. De Carvalho Filho and Maria Paula S. De Carvalho to Joshua A. Mandlebaum and Insun Choi, $620,000.

Wolftree Lane, 7125-Suzanne Swagart to Satyendra M. Patrabansh and Marceline J.D. Rogers, $820,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Amber Ridge Cir., 12000, No. A-303-Demetrios T. and Ann Marie M. Pousatis to Lauren N. Washington and Charles Kalvin Ivey Jr., $226,000.

Camomile Ct., 21156, No. 121-Lynn Y. Fan to Mi Young and Paul Seorho Bae, $340,000.

Foxwood Terr., 20311-Salvatore and Theresa Mary Lazzari to Behrooz C. and Mojdeh R. Zahed, $533,000.

Minstrel Tune Dr., 11203-James Ray and Cheryl Anne Brodrick to Carol W. and Dwayne Ferguson, $500,000.

Valley Bend Dr., 11200-Judith V. Erpenbach and Judith V. Corbett to Taranath Adhikari and Sabina Paudel, $400,000.

SILVER SPRING AREA

Colston Dr., 2302, No. C-102-Ariandevelopment Corp. to Laura Marie Guischard, $220,000.

Derby Ridge Lane, 2038, No. 3-5-Chad Sisneros and Julie J. Janovsky to Sommer H. Engels and Joseph M. Meyer, $494,900.

East-West Hwy., 1201, No. 307-Amit K. Sharma to Aimee E. Boucher, $315,000.

Fleetwood Terr., 129-Joyce Hilda and Flemming Peter Rose to Amir H. and Paula J. Bahmani, $415,000.

Grant Ave., 10200-Harolyn D. Meekins and estate of Tamar M. Meekins to Lucy M. Hyde, $450,000.

Rosensteel Ave., 9816-Nancy C. Mendez and Jeff C. Wright to Ashley M. Maranich, $679,500.

Thayer Ave., 604-Elias De Jesus and Maria Lucia Chavez to Samad Basit, $550,000.

TAKOMA PARK AREA

Kennebec Ave., 654, No. 3-BP Kennebec Corp. to Michael M. Heffner, $440,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 611-James C. Simpson to Ryann and Ayobami Fapohunda, $250,000.

Takoma Ave., 7309-Charles M. and Vicky P. Feinstein to Jay M. Dintaman and Dianna M. Edgil, $1.18 million.

TWINBROOK AREA

Allison Dr., 1207-William F. Owens to Michelle Leal and Mardokai Russom Ghebrehiwet, $330,000.

Midway Ave., 13101-Randall Gentry to Michelle Moon, $360,000.

WHEATON AREA

Bucknell Dr., 11005-Joseph Enkuang Chow and Susie Yeo to Joseph J. Chiarenzelli and Angela L. Falisi, $424,900.

Dalewood Dr., 12112-Gail C. Malloy and Ruthven J. Cooper Jr. to Edith Carmen Tobar, $300,000.

Gleason St., 1510-Joselo Gutierrez and Felicia L. Desrosiers to Jose Alfonso and Marina Elizabeth Amaya, $290,000.

Julep Ave., 10421-Shirley B. and Janet Leyshon to Deborah Gerald and David Matteson, $316,000.

Lindell St., 2824-Pia Maria Dozo Moreno to Jackie Lee Baisden III and Laura Michelle Walsh, $447,000.

Spruell Dr., 3610-Borislav Yanev Yanev and Milena Petrova Stefanova to Patrick and Rachel Dougherty, $659,600.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in July were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Union Ridge Dr., 5886-David S. and Sandra J. Berger to Benjamin David and Mallory Hill Petska, $439,900.

BRUNSWICK AREA

Brunswick St., 603-Trey A. and Ashley J. Newkirk to Kyle L. and Katana L. Doescher, $270,000.

Shenandoah Sq. N., 1227-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Jose Orlando Diaz Luquis and Abigail Matos Martinez, $347,237.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Camden Dr., 4118-William G. and Amy R. Folden to Christopher and Carrie L. Touzeau, $455,000.

EMMITSBURG AREA

Reeny Cir., 2-Cindy E. Hackney to Ethan J. Hundertmark, $330,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Carnation Cir., 6852-Mary L. Wilson and Allison Lee Keleher to Eduardo Uriel Velasco Perea and Rosa L. Velasco, $217,000.

Chinaberry Dr., 1009-Edmund A. Szymanski to Pedro J. Lopez, $290,000.

Denton Ct., 5617-Robert S. Delauder to Maung Ling and Biak H. Sang, $220,500.

Duncan Pl., 6602-Elsa L. Rivera Beltran to Alba I. and Guillermo E. Moraga, $286,000.

Glenmeadow Ct., 7184-Michael C. and Cynthia L. Brown to Brandon Alexander Crawford, $225,000.

Hunting Ridge Dr., 614-GCB Home Properties Corp. to Karrie Anne and Aaron K. Williams, $435,000.

Mallard Ct., 6714-Yeon Jin and Hee Lee to Sally L. Nalley, $235,000.

Newton Dr., 6540-Bruce and Teresa Thomas to Caroline and Timothy Stephen Carey, $369,900.

Rollinghouse Dr., 1412-CNK Investments Corp. to Derek M. and Morgan D. Ivey, $328,000.

Switzer Barn Lane, 5014-Joseph M. and Angela L. Earp to Christopher B. and Hope Lynn Swartz, $425,000.

Walnut St., 900-BHM Renovations Corp. to Errol A. and Mycal Paulette Showell Davis, $291,900.

Whelan Lane, 5982-Calatlantic Group Inc. to Wayne Patrick Craig and Racquel Valerie Roult, $285,805.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

All Saints St. W., 10, No. 100-Cheryl K. Simmons to Christopher J. Van Mol, $127,000.

Beverly Ct., 1537-Taylor P. Williams to Ashton Harding and Robin Schrodel, $232,500.

Cromwell Dr., 809-Charles F. and Pamela F. Huber to Thomas and Basita Bailey, $329,900.

Everly Dr. S., 2620-Delphine L. Bean to Kerstin Thompson, $287,000.

Harbor Pl., 8016-Brian J. and Marykate K. Leach to Mathieu B. and Stephanie F. Omboud Bakima, $247,500.

Holden Rd., 1159-Craig S. and Dana C. Watt to Andrew Brett and Katherine Marie Wyatt, $497,000.

Liberty Ct., 9304-Jeffrey W. and Dawn O. Buchanan to David Martin, $333,000.

Market St. S., 241-Charles E. and Rebecca D. Kinney to Marie G. Wiehler, $330,000.

Northside Dr., 713-Ilma Trinidad Reyes Hernandez to Christian J. Seek and Matthew C. McGreevy, $304,900.

Sherman Ave., 417-Joel and Sarah P. Fritz Maldonado to Blair Allen and Erin Elizabeth Dial, $312,500.

Springwater Terr., 6343, No. 1044-Daniel H. and Courtney L. Orr to Matthew J. Osborne, $215,000.

Warren Way, 2639, No. 1-Stephen T. and Stacy M. Coleman to Jesse Lambert, $180,000.

Wormans Mill Rd., 7859-Brandon and Kayla Smith to Richard William Mayfield and Rachel Elizabeth Schaeffer, $330,000.

Fifth St. W., 201-Steven L. and Margaret M. Balderson to Linda Hartman, $250,000.

Ninth St. E., 17-Mark S. and Sally H. Rice to Daniel L. and Julia G. Triman, $280,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Autumn Leaf Lane, 7103-Katherine M. White to Harry E. and Lesli Faith, $345,000.

Biggs Ave., 420-Robert M. and Cora B. Lazor Weiland to Thulani Stewart, $394,900.

Carrington Way, 2594-Desoto S. and Amanda I. Jordan to Brian C. Lanning and Danielle M. Parsley, $300,000.

Crestview Dr., 10184-Prestige Construction Corp. to Adam T. and Emily Newcomer, $270,000.

Elmwood Ct., 1594-David F. and Hilary S. Young to Manuel Antonio Torres Reyes and Ana B. Reyes Dominguez, $275,000.

Indian Springs Rd., 8712-Mark E. and Sue Williams Metzger to Brittany Irene Harner, $315,000.

Lawler Dr., 1131-Drsfa Corp. to Paul F. and Marie Ange Boursiquot, $322,990.

Parkview Dr., 7329-Damon E. Barbour to Karl E. and Vicki L. Friedl, $612,500.

Rock Creek Dr., 7111-Bruce A. and Kimberly M. Booher to Jesse W. and Sarah L. Thompson, $340,000.

Saxton Dr., 1028-Drsfa Corp. to Steven Edward and Elena Sonia Dennis, $440,896.

Stonegate Dr., 141-Nicolas E. and Vicky E. Guillot to Ye Lwin and Lal H. Puii, $220,000.

William Franklin Dr., 2009-Jose M. and Ivette V. Martinez to William D. and Dawn Kelly Faith Tice, $410,000.

GARFIELD AREA

Ridenour Rd., 14255-Joseph and Elizabeth Rakoski to Andrew F. Bluhm, $439,000.

IJAMSVILLE AREA

Prestwich Terr., 10011-Layton G. and Margaret S. Wilson to Timothy M. and Shannon E. Mrosko, $539,000.

MIDDLETOWN AREA

Colebrook Ct., 3595-Andrew Brunk and Kathryn Szollar to Stephen D. and Diane M. Wilson, $369,000.

Old National Pike, 4406-Charles A. and Susan R. Turvin to Chad and Maura E. Beckett, $285,000.

Prospect St., 115-Edna A. and Hyden H. Hoffman to Richard Dannemiller Burns and Robin Joyce Maliszewskyj, $310,000.

Willow Tree Dr. S., 7026-Anthony G. Pindell to Ana M. Fernandes and Edgar N. Portillo, $285,000.

MONROVIA AREA

Lynn Crest Ct., 4803-Linda Hanger and Richard A. Meyer to Matthew Edward Harris Sr., $369,900.

Tinder Box Cir., 4565-Prashant Malladi and Santhi Sree Nandanavanam to Oladapo A. Alagbe and Assompta N. Abanulo, $390,000.

MULLINIX AREA

Catoctin Ridge Dr., 5617-Brian W. Yanick and Lindsey A. Redden to Daniel and Courtney Orr, $435,000.

Deer Brook Ct., 13585-Andre C. and Jessica E. Hammond to Alex A. McCaslin and Morgan J. Stark, $450,000.

Manor Dr., 13117-Meredith L. Oyen and Matthew D. Beers to Jennifer and James Clark, $325,000.

Moxley Valley Dr., 4316-Landmark Investment Properties Corp. to Joanna E. Sutphin, $369,900.

Penn Shop Rd., 13630A-NVR Inc. to Jacquelyn Suzanne and Aaron William Washburn, $762,145.

Westwind Dr., 4715-Jaclyn Burke and Michael Haberstroh to Steven J. and Michele Nicole Wiley, $485,000.

MYERSVILLE AREA

Hunters Knoll, 1006-Kavin Wayne Ferrell to Heather L. and David Ryan Leadbetter, $540,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Arapahoe Rd., 9912-MS Aspen North Corp. to Ernest Shaun and Morgan B. Pierce, $479,990.

Chickadee Lane, 6800-William B. Thayer Jr. to Bradley J. and Tasha M. Murray, $387,000.

Hemlock Point Rd., 6579-Boon Hwa Neo to Jonathan and Christine Kravitz, $288,700.

New London Rd., 6502-Joshua and Anna Hewitson to Robert and Dominika Zalewski, $355,000.

Shore Sq. N., 6513-Timothy and Katie Ann Showers to John Matthew and Bridget Marie Robinson, $300,000.

POINT OF ROCKS AREA

Kanawha Ave., 3718-Mary Lou Wilson to Joseph M. and Martha M. Shannon, $300,000.

THURMONT AREA

Catoctin Highlands Cir., 19-Charles B. and Christine Eury to Robert A. Martin, $192,400.

Main St. W., 480-Landmark Investment Properties Corp. to Melissa Miller, $355,000.

Powell Rd., 11047-Sandra Ann and Sue Ann Gray to David L. and Debbie A. Andrew, $215,000.

Tippin Dr., 6-Ronald Alejandro Urbina Barnes and Lorena Mejia to Charles L. Degrange Jr., $276,000.

Westview Dr., 214-Scott M. and Michele R. Kaufman to Brock J. and Alexis N. Gregory, $305,000.

URBANA AREA

Bealls Farm Rd., 9224-Monocacy Land Co. Corp. to Scott Clifford and Kathleen Anne Leiser, $560,240.

Bridge Spring Rd., 5887-Mark R. and Caryn A. Gilbert to Mitchell C. Hawkinson, $430,000.

Denison St., 3636-Ly Thanh and Tract Thu Nguyen to Tudie Ann Roxnee Henry and Richard Cohen, $760,000.

Fulham Rd., 3826-Monocacy Land Co. Corp. to Mirta Catalina and Jose Gerardo Zamora, $580,990.

Hope Commons Cir., 3756-Scott G. and Stacy B. Najaka to Ernest and Melanie Anne Billings, $339,000.

Penrose St., 9356-Linda Sheridan and Linda Kathleen Lerch to Stacy J. Taylor, $350,000.

Royal Crest Cir., 9669-Eric and Jaclyn Teisch to Melissa M. and David S. Vanderslice, $505,000.

Sprigg St. N., 3719-Leslie A. Powell to Bryce and Bobbie Jo McCord, $570,000.

Worthington Blvd., 3646-Scott and Angelica Smith to Donald P. and Vivien Sideno Wheeler, $385,000.

WALKERSVILLE AREA

Daring Ct., 8791-Sherri A. Lewis to Kimberly Ann Sawyer, $280,000.

Paddock Lane, 9917-Joseph N. and Joyce W. Shrader to Alan and Jan Stevens, $469,900.

Revelation Ave., 8331-Stephanie Lee Birth to Ephraim Shahar, $165,000.