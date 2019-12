Burnside Dr., 5503-Virgil T. Ocampo to Fikru T. Negussie, $220,000.

Freeland Rd., 13019-Susan Chen to Eber Francisco Diaz Alfaro and Blanca Lorena Diaz Guerrero, $370,000.

Iris Pl., 4713-Raymond and Beverly Scharff to Margaret D. and Brendan A. Thomas, $465,000.

Oriental St., 13512-Olivier Blondel and Maritza McIntyre to David M. and Florence Marie Claude Lowell, $599,000.

Waterview Dr., 5201-Richard Francis and Joan Burkhart Patchett to Lawrence A. Cosenza, $720,000.

BETHESDA AREA

Broad St., 6418-Markus and Mary Elizabeth Mueller to Joan E. Loveland, $1.44 million.

Burdette Rd., 8300, No. 564-Lee E. Kelley to Penn Lupovich, $995,000.

Carter Rd., 9915-Ellen Spin and Michael K. Hoffman to Kempanna and Ganga Sudhakar, $1.15 million.

Fairfax Rd., 7116-Gerard E. and Germana B. Mitchell to Rudolph J. and Holly P. Geist, $2.81 million.

Heatherhill Rd., 7008-Richard H. and Amy L. Hosier to Lu Qin, $1.3 million.

Julliard Dr., 9910-Alison A. Bouquet to Nyall and Jennifer London, $818,000.

Lambeth Rd., 5419-C. M. Conlan Contractors and Builders Inc. to Robert and M. Caroline Masters, $2.4 million.

Marbury Rd., 6817-Frauke Harnischfeger and Rachael Patricia McMillan to Douglas Lee Cohen, $1.08 million.

Melody Lane, 6718-Donald M. and Janet M. Boardman to Patrick L. Guarnieri and Megan E. Strand, $1.3 million.

Millwood Rd., 7301-Caroline M. Carter to Olabomi Anise and Daniel Gerard Wise, $1.2 million.

Phoenix Dr., 5820-Richard C. and Elizabeth A. Grisius to Francisco and Lacey Y. Castellanos, $1.24 million.

Rayburn Rd., 8621-Irwin and Daphne Alexander Halpern to Stephen H. Sage and Amy Z. Chen, $925,000.

Rossmore Dr., 6020-Thomas W. and Richard G. Brockett to Andrea P. and Christina M. Cocozzella, $665,000.

Sentinel Dr., 5023, No. 122-Heather K. Pratt to David Aaron and Allysun Easley Sokolowski, $300,000.

Stoneham Rd., 6403-Joseph E. and Tanya Neider to Deniz and Claudia Yener, $809,500.

Ventnor Rd., 5318-Jonathan Milton and Dale Miller Hill to Yvonne Bennett, $720,000.

Wehawken Rd., 5103-Paul G. Katinas to Jonathan S. and Lisa B. Kanter, $3.16 million.

Westlake Terr., 7572, No. 56-Joshua Aaron Williamowsky and Dana Rose Lee to Joao Kallas and Gabriela Andrea Jatene, $599,000.

Whitley Park Terr., 5450, No. 703-Yair and Rifka R. Henkin to Paul J. and Andrea L. Stanley, $380,000.

Yorktown Rd., 5325-Daniel P. Dozier and Martha A. Solt to Timothy M. and Marina V. Rousset, $949,000.

BOYDS AREA

Darnestown Rd., 17601-James A. and Lynn A. Blalock to David T. Butry and Charlotte A. Lanteri, $1.05 million.

BROOKEVILLE AREA

Brighton Dam Rd., 2030-Gerald J. and Patricia A. Antonuccio to Regina Schuman and Scott Daniel Rabenhorst, $725,000.

James Creek Ct., 19410-Tiffany Stone to Kanak Basnyat and Anna Okawara, $775,000.

Sinclair Ct., 3409-Jason and Emily Gebbia to Mark and Amanda Custer, $628,000.

BURTONSVILLE AREA

Almanac Dr., 14510-Seenia Mathew to Samuel David Brogi, $340,000.

Cabin Creek Ct., 24-Gerald E. and Mary Ellen C. Hoover to Gerald Patterson and Khalila Robinson, $598,000.

Sandy Spring Rd., 4330-William H. Ammann to Thomas B. Smith and Amy Wysocki, $690,000.

CABIN JOHN AREA

Tomlinson Ave., 7630, No. 35-Patrick Gray to David and Krysten Barnhouse, $349,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Betty Lane, 13208-Nancy Y. Reburn and estate of James Ronald Young Sr. to Todd Krellner, $520,000.

Carriage House Terr., 1647, No. E-Sheila D. Boamah and Sheila Boamah Zinentah to Lavelle Perry, $152,900.

Falling Creek Rd., 2101-Saura C. and Jharana Sahu to Vipin Gopal and Anupam Asthana, $520,000.

Linton Knoll Ct., 205-Amelia T.C. Watkins to Jason D. and Jocelyn R. Wiles, $855,000.

Red Lion Lane, 3016-Tu Fu Lin to Eunice S. Benbilal and Lucia S. Kasmiro, $428,600.

Trebleclef Lane, 13206-Wendee Garcia White Rutner to Oscar Eusebio, $440,000.

CHEVY CHASE AREA

Colston Dr., 2703-Martha F. Campbell to Edgardo Rafael Suarez and Mehl Allan Penrose, $730,000.

Greenvale Pkwy. W., 7017-Janamon L. and Erica A. Johnson to Mark A. Krafft and Brooke H. Press, $1.28 million.

Kenwood Forest Lane, 6720, No. 61-Michael Joseph Jackson to Yang Liu, $669,000.

Oxford St., 37-Bruce C. Becker Jr. and Natalie S. Jennings to Shanti Stanton, $1.9 million.

Surrey St., 5417-Janet G. and Sheldon Robert Baldinger to Taos Turner, $1.4 million.

Wisconsin Ave., 5600, No. 1509-Patsy J. and Gale D. Trisler to Teresa A. Brooks, $1.14 million.

CLARKSBURG AREA

Arora Hills Dr., 23227-Ronnie and Vanessa B. Robinson to Michael Isaac Lebenkoff and Hildegunn Cecilie Olsen, $600,000.

Brightwell Dr., 12820-Patrick and Francine Melder to Steven C. and Melis A. Rosner, $470,000.

Chestnut Branch Way, 11907-Weijie Wang and Roman Canas to Murali Thirumalai and Shyamala Murali, $590,000.

Glenbow Way, 22410-Michael E. and Meghan R. Gagliardi to Hiran Das Haridas Somaletha and Saranya Sathiyaseelan, $390,000.

Rainbow Arch Dr., 23246-Timothy J. Sitzler to Olivier Tchato and Nicole Tchounke, $470,000.

Windsong Lane, 13238-Ryan D. and Melissa K. Byrd to Xing Gong, $605,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Carona Dr., 14809-Jean Hwa Jin Lee to Reginald L. and Stacey C. Penny, $725,000.

Tarpon Terr., 14404-Reginald and Lydie Anne L. Harris to Maria De Los Santos, $585,000.

DAMASCUS AREA

Biscayne Lane, 10004-Travis L. and Elizabeth K. Peters to Kyle and Amanda Hughes, $381,500.

Woodfield Rd., 25700-Jerry L. and Mary Renee Bucy to Lilly Tettey Gyamfi and Theophilus Tettey, $290,000.

DERWOOD AREA

Epsilon Dr., 7524-Laura Greiner and estate of Ralph Theodore Simermeyer to Joshua Robinson, $440,000.

Hollingsworth Dr., 18105-Scott and Janet M. Kooistra to Richard A. and Nancy H. Engler, $680,000.

Olde Mill Run, 17105-Lauren E. and Cody W. Moulder to Ismael and Monica Bachabi, $479,900.

DICKERSON AREA

Big Woods Rd., 20610-Donald L. Bodmer and estate of Jean Suzanne Bodmer Moore to Samantha Lynn Free, $460,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bruce Dr., 9606-James D. and Amanda N. Bowsher to Austin James and Megan Diane Parker, $700,000.

Gilmoure Dr., 10315-Paul E. Criner and Holly J. Jensen to Seada Ahmed, $695,000.

Kerwin Rd., 501-Michael J. Reilly and Rachael A. Carter to Turhan B. Buckley and Bruce J. Trock, $450,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 716-Jeanne M. Ferber to Marina C. Rivas Ponte, $255,000.

GAITHERSBURG AREA

Augustine Way, 7608-Kris A. Koshy to Abbas Vahidikhah and Mahnaz Fakour Safa, $615,000.

Bramble Bush Ct., 9138-Chuangxin Capital Inc. to Edwin Cruz and Oscar O. Hernandez Arevalo, $245,000.

Deer Park Rd. W., 500, No. 17-F-Jose R. Juarez to Carolina and Luz M. Duque Quintero, $217,000.

Filbert Terr., 7527-Kimberly Ann Lewis to Adham Abboud, $305,000.

Hidden Marsh St., 909-Matthew P. and Sarah J. Bugbee to Birtina Mistie Clayburn, $429,000.

Irwell Ct., 8109-Frances R. Parise and Lisa M. Pritchard to Rotana Oung, Kadeth Thlang and Sovatha Huot, $395,000.

Mainsail Dr., 9808-Jason P. Heimberg to Khuram Riaz and Muhammad Asim, $500,000.

Turtle Dove Lane, 9160-Yang Li to Jose Milton Gutierrez Ortiz, $274,900.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Apricot Ct., 14-Donald W. and Linda M. Spahn to Alfred and Lynn Hirschman, $460,000.

Brandy Hall Lane, 11600-Zuben E. Sauna to Omar Aizaz, $550,000.

Country Woods Ct., 6-Federal National Mortgage Association to Kim Yung Alan Lee, $426,425.

Diamondback Dr., 502, No. 207-CF Sept Owner Corp. to Kevin Fawley and Molly Erin Rosenberg, $515,000.

Diamondback Dr., 506, No. 538-CF Sept Owner Corp. to Christopher McDonald and Hunyen Lee, $517,500.

Gatestone St., 728-Sanjeev K. and Malini Ahuja to Isabel and Silvio Silva, $690,000.

Helene St., 547-Elizabeth D. and Edward A. Woods to Ronald Herson, $740,000.

Landsend Dr., 21-Saeed Kahnamelli to Armin and Abbas Nafisifar, $360,000.

Longmeadow Dr., 39-George H. Carmi to Zachary L. Schroeder, $350,000.

Orchard Ridge Dr., 664, No. 100-Michael J. Caporusso to Todd A. Bower, $360,000.

Pissaro Ct., 2-Shamshare Singh and estate of Mahindra Singh to Subbiah Masanam, $590,000.

Quince Orchard Rd., 15700-S&W Enterprise Corp. to Ishveen and Avijeet Chopra, $1.1 million.

Sioux Lane, 16736-Dennis and Sue Thornton to Nicole Cherie Saulnier and Pablo I. Timmons, $527,500.

Tiffany Dr., 748-David T. Butry and Charlotte A. Lanteri to Fumiko Reeder and Joy Mentzel, $498,250.

Winter Walk Dr., 215-Rami Z. and Stacy K. Bakri to Ben Niu and Chen Qian, $749,900.

GERMANTOWN AREA

Ambassador Dr., 13602-Lam Vien Q. Nguyen to Ibrahima S. Barry, $275,000.

Autumn Mist Dr., 18719-David and Haleh Niroo to Jesus Urresty, $427,500.

Bronco Pl., 13817, No. 228-Rizwan Alam and Asma Khan to Santos Alexander Flores and Luz M. Hernandez, $275,000.

Churchill Ridge Cir., 12912, No. 5-A-Erica Seivright Potts to Ruth Fletes, $233,000.

Deer Path Lane, 13100-Thomas W. and Robin M. Warfield to Victor E. Herrada and Vanessa Moran, $400,000.

Fair Lady Way, 17812-Jin Chai and Li Li to Pratap Kumar and Bijayalaxmi Dash, $710,000.

Lullaby Rd., 13907-Patricia E.H. Davis to Ashfia Rahman and Syed Mohammad Zaber, $400,000.

McFarlin Dr., 18917-Steven G. McArthur to Jayashanger Arumugam and Sriyani Jayashanger, $384,000.

Neerwinder St., 20501-S100 Inc. to Catherine Elizabeth Wonders and Paul David Osborne, $395,000.

Rexmore Dr., 12838, No. 7-Wai Lan Wong and Wing Kung to Damaris Santos Paiva, $244,000.

Shipley Terr., 20212, No. 8-A-102-Aleta R. Cameron Schrader to Maria Josefa and Victor Marcial Nicmic, $130,000.

Valleyside Way, 12414-Damaris R. Cisneros Linares and Cesar Antonio Lopez to Jose Mauricio Rosales, $248,500.

Waterford Hills Blvd., 13312-James and Kathleen Siegrist to Mobayode D. Osatuyi and Uche Eseosa Ekhator Mobayode, $485,000.

Wonderland Way, 13100, No. 185-Phil L. Wineman VII and Russell Gelston to Carlos R. Caballero Soerensen, $138,000.

KENSINGTON AREA

Oldfield Dr., 10203-Cosgrove Enterprises Corp. to Judd J. and Tara L. Long, $1.31 million.

University Blvd. W., 3207, No. I-Ashley Marie Boelens to John Joseph Pastor, $229,000.

LAYTONSVILLE AREA

Club View Dr., 24221-Darlene Anne and Degiri S. Corera to David Malcolm and Rana Spurlock, $380,000.

Gleaning Ct., 20605-Joseph Bradley and Cathy Bendos Haver to Michael P. Purcell, $775,000.

Plum Creek Dr., 8217-Tricia M. Hill to Sean and Wendy Sauber, $695,000.

White Peach Ct., 23605-Shannan and Steven Slovon to Brian Charles and Melanie Bui Larsen, $684,950.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Apple Ridge Rd., 10508-David and Serena Schreiber to Gonzalo Mejia, $284,900.

Brookridge Ct., 9828-Kirt N. and Terry Elaine Gray Gulston to Sandra Lorena Lopez, $209,000.

Dellcastle Rd., 9828-Guarang M. and Rajeshwari G. Patel to George L. and June Meade, $474,900.

Fern Hollow Way, 9558-Jeffrey A. and Laura Hahn to Maxwell Anderson, $330,000.

Lake Shore Dr., 9835-Gregory M. Ishizaki and David Palmer to Juan A. Jandres, $245,000.

Mills Choice Rd., 19058, No. 3-Chunfang Shang and Yaning Wang to Syed Abdul and Samiya Samad, $125,000.

Ridgeline Dr., 10169-Besy M. and Rosa E. Alfaro to Praveen Kumar and Rajni Agarwal, $215,000.

Sturbridge Pl., 8812-Xavier Vacaflores to Damaris K. Nyakundi, $294,000.

Walkers Choice Rd., 18730, No. 6-Ilene Movshin and estate of Lawrence W. Suggs to Marcelo Ramirez Medinaceli, $117,500.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Moffet Rd., 1511-Ashok B. Khadka and Marisa Holiday to Claudia C. Carreto Marroquin, $350,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Banquo Dr., 3505, No. 87-Demi Y. Bekele to Jean Paul Bebey, $303,000.

Bel Pre Rd., 3906, No. 3-Dereje Y. Gebretsadik to Papa T. Yad, $129,900.

Fernhill Rd., 4402-Armando Martinez to Madelin V. and Miriam I. Garcia Menjivar, $319,500.

Gawayne Terr., 3817, No. 31-Jessica B. Robinson and Helen J. Weinheimer to Oluwatoyin and Oyinkansola Otukoya, $313,000.

Hathaway Dr., 13019-Marion McDuffie Gosney and estate of Patricia Mell McDuffie to Jose A. Romero, $401,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-124-Judith P. and Julius Clerman to Delbert A. Blair, $140,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-610-Zhiqiang Fu to Michael L. Peasant, $232,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-112-Robert R. and Mary B. Shulman to William R. and Carol Joan Haney McVey, $180,000.

Leisure World Blvd. N., 2900, No. 309-Kenneth and Anita Brooks to Regina McCollough Hargrove, $235,000.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 312-Alan J. Dorfman and Lisa F. Bedard to Thomas Henry and Anita D. Filmore, $260,000.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 702-Stephen M. and estate of Mary H. Byrnes to Philip and Maria Lucara, $213,000.

Marymont Rd., 1811-Thomas W. and Rama T. Morrison to Frederman L. Guevara Reyes, $510,000.

Valleywood Dr., 12916-Shahla Moghbel and Thomas James Harkins Taber to Nguyen H. and Tony Tran, $414,000.

OLNEY AREA

Babbling Brook Dr., 4710-Omid Land Group Corp. to William Myers, $385,000.

Cherokee Lane, 17439-David S. and Edie R. Blitzstein to Brooke V. Kaiser and Joshua R. Milewski, $640,000.

Hickory Meadow Dr., 18264-Salman Aljazzaf and Israa Abdullah to Paul and Cindy Suzanne Kindred, $735,000.

Overwood Dr., 17908-Barry J. Bagnato and Martha G. Mansfield to Demetri M. Orlando and Joslyne C. Decker, $480,000.

Spartan Rd., 3232, No. 1-J-Clara F. Sachs to Wendy Chow, $159,900.

POOLESVILLE AREA

Doctor Moore Ct., 16902-Linda J. Durr to Jenna Marie and David James Saucerman, $618,000.

Luhn St., 19501-Eric and Erin Walther Slagle to Michael S. and Gina Eileen Flowers Beck, $395,000.

Spurrier Ave., 19917-William M. and Teresa P. Kraegel to Eric and Erin Slagle, $539,900.

POTOMAC AREA

Beall Spring Rd., 12400-Gabriela Mezey and Allen Hugo Gray to Paulao Y. Muasouli and Xiaoli Tian, $1.19 million.

Brimfield Ct., 9724-Peter J. and Laleh Alemzadeh Hancock to Jennifer Parnaz and Eric Gray Huckabee, $1.12 million.

Buckspark Lane W., 8261-Susan F. and Stephen S. Chun to Alex J. and Michelle H. Bronzo, $1.13 million.

Chartwell Manor Ct., 10036-Denis J. Von Kaeppler and Hannah A. Valantine to Louis I. and Diane K. Rosen, $1.25 million.

Copenhaver Dr., 9340-Marc L. and Naomi H. Samuels to Alexander Chi Lap Yuen and Julia Banh, $777,000.

Democracy Blvd., 10501-Charles and Terry Testa to William Patrick Troost and Noelle Clemente, $1.15 million.

Fox Run, 8513-June E. and Earl H. Williams to Shah and Fahima Jewayni, $777,000.

Lockland Rd., 10712-Mohammed H. Shahabadi and estate of Reza Shahabadi to Joseph Couvillon, $1.14 million.

Nutmeg Ct., 8612-Neil J. and Joan W. Barkin to Warren M. and Deanna N. Wells, $1.65 million.

Tanager Ct., 14-Belinda L. and James D. Macauley to Jeffrey Wischhusen and Jacqueline Jones, $840,000.

Wandering Trail Dr., 8825-Morton B. Fairtile to Sara Lucia Andrade Velazquez, $600,000.

ROCKVILLE AREA

Academy Way, 12201, No. 172-Seth A. Rosen to Deyu Wang, $212,000.

Bald Cypress Dr., 9800-Camille Khaira to Janet Williams, $925,000.

Bargate Ct., 11903-Florri W. Liss and Patti L. Brownstein to Yen L. Hsu, $499,888.

Calabash Ct., 35-Paul M. and Sylvie G. Murphy to Pilsu Lim and Yeona Kang, $665,000.

Crossfield Ct., 5103, No. 336-Nikola Asprovski to Bojan Simendic, $160,000.

Earlsgate Lane, 11031-Gus G. and Mary Dinos to Masud Mozammel and Zannatul Ferdous, $1.04 million.

Fallsgrove Dr., 701, No. 106-Roseline M. and Vikram Khetarpal to Lioudmila N. Priadilnikova, $354,000.

Garden View Sq., 603-Chun Ching Lee and Hsiu Kuei Lu to Wei Chung Wang and Kuei Ling Chen, $520,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 605-Gideon Frieder to Julia J. Payot, $180,000.

Harlow Ct., 7-Herbert L. Robinson to Samuel and Aimee Scheib, $725,000.

Lisa Oaks Way, 314-Boris and Laura E. Snitkovskiy to John B. and Narcisa Hickman, and Mary Hollister Manfredi, $765,000.

Maryland Ave., 38, No. 302-Michael Lee to Siu Mei Cheng, $305,000.

Monroe St., 136-Tecu Corp. to Laurence Andrew Schwimmer, $349,900.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1332-Carmen Ruby to Andrea M. Gross, $415,120.

Poindexter Lane, 6201-Gregory and Jessica Vistnes to Mary Huang and Nathan Cobb, $1.65 million.

Rose Ave., 930, No. 1108-Pike & Rose Condominium Inc. to Daniel K. Rothfeld, $799,900.

Rose Ave., 930, No. 2003-Pike & Rose Condominium Inc. to Theodore Young and Eun Yong Kim, $999,900.

Sunset Dr., 9801-John Peter Frank III to Michael R. Slater and Erin M. Cline, $815,000.

Treble Ct., 10104-Mustafa A. Nouri and Monica Singh to Selamawit Dawit Mekel and Sirak Medhane, $565,000.

Watkins Pond Blvd., 100, No. 2-107-William and Myra Rosenthal to Santhosh Manohar Shadadpuri, $240,000.

Wilson Ave., 708-Jan Wisniewski and Isabelle Pelletier to Thomas E. and Sofia C. Echelmeyer, $588,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Appledowre Cir., 19900, No. 128-Kathleen and James Michael Wilson to Shanna Morgan, $223,000.

Eton Manor Dr., 11816, No. 201-Tahmineh Mazaheri Khorzani to Menaka Palanisamy, $181,000.

Panthers Ridge Dr., 12111-Hamdi Acikgoz to Ariful Islam and Ekaterina Viktoroma Sobol, $348,000.

SILVER SPRING AREA

Columbia Blvd., 9220-Susan D. Bradley and Jeffery M. Hill to Anthony C. Brown Jr. and Amy L. Nakamoto, $845,000.

Fairview Rd., 9023-Benjamin W. and Sarah B. Donovan to Vrunda Vaghela and M. David Rice, $882,500.

Highland Dr., 1504-Carole L. Levin and Grayson M. Isbell to Stephenie L. Lowe and Steven M. Gordon, $1.5 million.

Luzerne Ave., 2029-Molly A. Roberts to Steven and Bethany Keener, $675,000.

Russell Rd., 9412-Michael S. and Elizabeth T. Allen to Jason Malik and Lonya Turner Smith, $649,900.

Washington Ave., 2246, No. W-203-Ian P. Lawyer and Megan Destefano to Virginia Ebbert, $290,000.

13th St., 8005, No. 104-Guruprasad S. Udapi to Igor Volynets, $380,000.

TAKOMA PARK AREA

Drexel St., 1400-Dewayne E. and Donisha B. Lewis to Brenden and Courtney Carroll, $401,000.

Tulip Ave., 407, No. 101-Aaron Altman and Nichole David to Sue K. and Philip E. Wheaton, $295,000.

TWINBROOK AREA

Atlantic Ave., 12706-Gina and Thomas Talbott to Laura and Kyle Steichen, $489,365.

Farragut Ave., 1618-Katherine M. Durbin and estate of Catherine E. Bean to Daniel P. Ruthenberg Marshall, $385,000.

Grandin Ave., 1709-Kathy L. Harding to Jason Kirk and Jennifer C. Eby, $355,000.

Lewis Ave., 1635-Nihinlola Ajilore to Vladimir Mezhiritsky, $355,000.

Silver Rock Rd., 409-Meredith A. Kitchens to Megan W. Minogue, $410,000.

WHEATON AREA

Cascade Pl., 10518-Eliana M. Hassen to Timothy and Ann Martin, $574,900.

Douglas Ave., 10846-Gregorio Vazquez and Michael Sean Snow to Julia R. Sanya and Drew A. Turney, $406,000.

Georgia Ave., 9900, No. 27-615-U.S. Bank Trust and LSF10 Master Participation Trust to Juan Carlos Huaylla, $203,000.

Hayes Ave., 10504-Margaret E. Rooney to Dominic and Eloides Carey, $425,000.

Ivanhoe St., 11915-Elizabeth Anne Capps Madrzykowski and Harrold Darrold Capps III to Luis F. Iglesias and Carlos A. Aguilar, $355,000.

Lester St., 10716-Kenrick Kennedy to Christina Koustenis, $290,000.

Munson St., 2815-Steven F. and David F. Bready to Jose M. Helena Torres and Rosalina Quinteros, $352,500.

Soward Dr., 11518-Tracy Matarazzo and Ryan Matthew Jacobs to Lesley and Adrian Good, $400,000.

Woodridge Ave., 3606-Kenneth and Lynn C. Guiffre to Christopher and Caroline Axthelm, $570,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in August were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Adamstown Commons Dr., 5415-Suzanne F. and Allan B. Poole to Philip B. and Marlene E. Facine, $416,000.

Mountville Rd., 5741-Michael T. Schattenfield to Andrew T. and Emily M. Lee, $425,000.

Yorkshire Ct., 3317-Barbara S. Potter to Christopher Michael and Leighann Elizabeth O’Connor, $345,000.

BRUNSWICK AREA

C St. W., 8-Maggie M. Marston to Jason and Nicole Lancaster, $249,900.

Dargon Quarry Lane, 1202-NVR Inc. to Christina and Tyler Van Wingerden, $414,990.

Park Ave., 709-Jeffrey S. Graybill to Ricky L. Engle, $199,000.

Wenner Dr., 93-Lisa R. Fox Spielman to Eric H. Kretz, $170,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Amesbury Way, 4841-Eric S. and Carol J. Arnold to Kenneth and Danielle Sexton, $258,000.

Canton Ave., 4409-Victoria M. Wahl to John W. and Shannon A. Pierce, $575,000.

Shadywood Dr., 3847, No. 3B-Wallis L. Shamieh to William Morrison, $145,000.

EMMITSBURG AREA

Irishtown Rd., 17439C-Kerry O’Neil Silwick and estate of Joseph Gary Silwick to Matthew J. and Anne D. Reaver, $216,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alan Linton Blvd. W., 6217-Jeffrey A. and Dana L. Bunge to Johnson E. Bohoussou, $525,000.

Basswood Rd., 7006-Karyl E. Novak to Terry L. Spesick, $185,000.

Buttonwood Ct., 6854-Mae Montgomery Sweeney to Sylynn A. Stephenson, $208,051.

Croydon Terr., 5054-Matthew Bagby to Odalys L. Beza Villatoro, $249,000.

Duncan Pl., 6574-Richard C. and Stephanie A. Eagle to Saif Ahmad, $293,500.

Farmgate Ct., 5811-Merlin Henriquez Angulo to Diana Linda Lora Sallot, $205,000.

Grouse Ct., 1416-Jill A. Leith to Anastasia Marilana and James Edward Donald McCarroll IV, $360,000.

Jack Linton Dr. N., 4911-Kelvin Hodges and Tracey Elaine Jackson Beattie to Tyleet Reshawn Sampson, $272,000.

Jefferson Pike., 6109-Calatlantic Group Inc. and the Ryland Group Inc. to Abul H. Patwary and Farhana A. Mojumder, $321,155.

Mockingbird Lane, 4610-Audrey A. Dequeker and William Preece to Francis G. and Alexia O. Lebherz, $599,000.

Rocky Mills Dr., 4701-Crystal Dawn Cox to Michael Hodge and Jamie Burt, $320,000.

Small Gains Way, 4968-Joshua Cavaness and Kristin Baltimore to David A. Rios Nieves, $319,500.

Talladega Ct., 5302G, No. 102-Kaveh Azmoudeh and Maryam Hosseinian to Alexander T. and Juliet Simmons, $189,000.

Tivoli Rd., 613-Allen Ashourian to Lina Asah, $255,000.

Weatherby Ct., 6408, No. C-Kimberly A. Paradise Phillips to Samantha Bailey and Robert F. Schultz, $182,500.

Worsham Ct., 6509-Jon D. Freer and Tracey K. Mulhall to Ann Fritton, $280,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Baldridge Dr., 6108-Jason R. and Jennifer L. Neubauer to Omeika N. Graham, $294,900.

Church St. E., 675A-Valeria Johnson to Sandrine Zoko, $240,000.

Dill Ave., 218-James S. and Allison J. Barnes to Andrea M. De Oliveira and Gabriella Worwa, $304,700.

Dogwood Dr., 1701-Ashkenazi Improvements Corp. to Matthew and Lyla Kidwell, $269,900.

Everly Dr. S., 2647, No. 8-1-Richard C. and Josephine A. Ossana to Philip and Kenyetta Daley, $215,000.

Hillsborough Terr., 9339-Steven L. and Mary E. Johnson to Donald R. and Lora A. Wilhite, $525,800.

Holden Rd., 1101-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Michael and Debra Jean Michalik, $599,900.

Jubal Way, 974-Landmark Investment Properties Corp. to Kimberly A. Brown, $269,900.

Monocacy View Cir., 1852B, No. 61B-Christopher R. Owens to Meng Xu and Jinjin Cai, $217,000.

Quinn Rd., 6034-Taid Corp. to Robert and Dulce M. Sotolongo, $299,900.

Sherman Ave., 401-Thomas A. Dolan to Matthew G. Mehallow and Stephanie M. Marcino, $245,000.

Springwater Ct., 6509, No. 6402-Frederick B. and Hanny E. Bornemann to Quan Lin, $181,000.

Stratford Way, 809, No. C-Ingrid S. Aguilar to Brandon Turrell, $150,000.

Warren Way, 2608, No. 3-8-Laurie M. Mustico to Andrea E. Pritchett, $215,000.

Wheyfield Dr., 1805B-B, No. 13-B-Robert D. and Jennifer Lynne Farrar to Andrew D. Coady, $215,000.

Sixth St. E., 22-Katherine L. and Deirdre A. Weilminster to Daniel C. Purcell and Lauren N. Carnahan, $257,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Banner Hill Rd., 2102-Himilce Q. Slemp to Eli Abel Cruz, $400,000.

Brecken Dell Ct., 2112-Christine Hetkowski to Thomas Charles Pasard and Elizabeth M. Brown, $265,000.

Buell Dr., 2051-Patrick and Katharine Seville to Cynthia Garris, $278,600.

Carriage Ct., 1717-Jeremy and Tammy Feaster to Alexander and Venessa D. Olanrewaju, $220,000.

Catoctin Ct., 2502, No. 2-Tanya Spedalere and Gloria M. Buzi to Judson E., Laura A. and Breton Siobhan Stailey, $179,900.

Codorus St., 1191-Zachary J. and Angela Stevens to Cezette S. Correia, $280,000.

Driftwood Ct., 2501, No. 1D-Carrie Denele Minnick to Caroline E. Kinna, $170,000.

Emerson Dr., 2505-Wells Fargo Bank to Guitson Louis, $200,300.

Grant Pl., 620-George A. Tsakanikas to Jerome Phillip and Laura Jean Nix, $240,000.

Key Pkwy., 202-Anthony N. and Erica F. Cooke to Dror Zaks and Yuko Maura, $145,000.

Longford Ct., 265-Shalimar J. Hightower to Ronald A. Urbina Barnes and Lorena Mejia, $285,000.

Moran Dr., 1915-Joseph W. and Melanie L. Travis to Glenroy and Shayla Haskins, $459,900.

Sandoval Ct., 1302-Gambrill View Communities Corp. to Jarrod and April Lutz, $353,399.

Shelley Cir., 2511, No. 6-Beverly A. Decaro and Julianne M. Campolieto to Angela L. Earp, $182,500.

Tuscarora Valley Ct., 2000-James Jeffrey Felix to Eduardo M. Ayala and Alfredo A. Murillo, $350,000.

Wilson Pl., 512-Patrick W. McCarrick to Alexandra K. Fisher, $250,000.

IJAMSVILLE AREA

Averley Rd., 3005-Wayson A. and Y. Renee Murray to William and Leigh Leonard, $690,000.

Mussetter Rd., 4927-Jeffrey W. Counts and Lisa F. Marks to Jason T. Dungan and Michelle A. Magassy, $625,000.

Wentworth Pl., 9908-Sean T. and Janice L. Gibson to Timothy E. and Stephanie L. Gross, $660,000.

LIBERTYTOWN AREA

Coppermine Rd., 12336-Jeffrey B. and Michele Schwartzbeck to Timothy M. and Teresa M. Hopkins, $389,900.

MIDDLETOWN AREA

Agate Ct., 4399-James A. Miller to John Swanson and Mary Agnes Snyder, $320,000.

Grandview Dr., 2814-Nelson Wayne and Pamela D. Barber to Shelli Hayes and James Kobylanski, $406,000.

Pete Wiles Rd., 8728-Anne Sharon Collins to Joseph and Jolee L. Mrozinski, $880,000.

Wash House Cir., 8-Gregory M. and Denise S. Wasniewski to Alican Tuncer and Ana Ortega, $315,000.

MONROVIA AREA

Greenridge Dr., 3808-Randolph and Barbara E. Zoellner to Alexander Zegarra, $380,000.

Wolf Den Ct., 12507-James G. and Barbara J. Hall to Steffany A. and Chris Cartellone, $539,000.

MULLINIX AREA

Breezewood Ct., 204-Heather Elizabeth Prichard and estate of Glenn H. Prichard Jr. to Htin Kyaw and Kaythi S. Myint, $299,000.

Four Seasons Ct., 13463-Thomas J. and Pamela J. Leonard to Jill and Michael Babe, $425,000.

Oak Cliff Ct. S., 108-Cynthia Jo Johnson Katonka to Matthew Joseph Johnson, $243,500.

MYERSVILLE AREA

Michael Rd., 2315-Michael J. and Kirsten S. Traynor to Paolo Di Rosa, $695,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Club House Cir., 7005-Bradley R. and Robin S. Morie to Patrick and Susan Nicholls, $524,710.

Dorchester Dr., 181-John and Jennifer A. Czajkowski to Eric Bradley and Kimberly C. Zubkus, $429,900.

Gas House Pike., 10506-Thomas E. and Geneva Marie Crummitt to Ryan Scott Warfield, $320,000.

Jacobean Pl., 5908, No. 88-Claire R. Drake to Alexander L. and Joanne V. Gabbin, $380,000.

Rockridge Rd., 6619-Mark S. and Renee A. Lockbaum Deibert to Ricardo E. and Marilyn N. Guido, $399,000.

Shavano Rd. E., 6866-MS Aspen North Corp. to Nashaat Rasheed and Deema Slim, $505,000.

Woods Ct., 6810-Christopher Sean and Samantha Bess Clark to Richard and Jennifer Mullen, $368,000.

THURMONT AREA

Orndorff Rd., 8821-April Lynn Arrington to Robert Tracy and Nicole M. Watkins, $285,000.

Stoney Park Way, 27-Douglas and Meghan Styles to Perrine Lallemand and Sylvain Laverdure, $289,000.

Water St., 116-Brandon A. Grimes to Nicole S. Chernow, $199,900.

URBANA AREA

Bartonsville Rd., 6119-Bruce Wallace Sheckler III and Glenda J. Stang to Daniel R. Alvarado Ayala and Veronica Ruiz, $300,000.

Bowling Green Lane, 4001-Terence S. and Christina Masterman to Xi Liu and Yue Luo, $692,000.

Byron Pl., 3643-Roberto N. Blasini and Lourdes I. Fourquet to Pierre Selenou Ngomsi and Frida Selenou, $550,000.

Flatwoods Dr., 3504-Calatlantic Group Inc. to Kelli Shields, $460,000.

Holborn Pl., 3610-Kishan and Sharmistha Sarkar to Keith Wallace, $315,000.

Kinnerton Pl., 9423-Cynthia D. and Simon E. Ball to Jason A. and Claudia M. Jutila, $589,000.

Randell Ridge Rd., 8461-Drees Homes of D.C. Inc. to Senthil Kumar Sivagurunathan and Sathya Panneerselvam, $321,425.

Sprigg St. N., 3722-Xiaohu Zhang and Wenbin Ma to Kevin Raymond and Heather Ann Gibson, $575,000.

Urbana Church Rd., 8833-Parkwood Homes to Daehwan Kim and Heeyeon Lee, $409,100.

WALKERSVILLE AREA

Beacon Cir., 8788-Tricia Lynn Poe to Cody T. Davis, $165,000.

Glade Blvd., 105-Philko Properties Corp. to Daniel and Kellie Ganoung, $309,900.

Kelly Rd., 10131-Jessica L. Eckenrode to Nicholas and Kelsey Bird, $515,000.

Park Ct., 1-Margaret M. and Adriel Ramkissoon to Stacey Elizabeth Richter and James Starling Price Jr., $320,000.

WOODSBORO AREA