Bauer Dr., 14626, No. 3-Aamir Khan to Danielle Carter and Rachana Tith, $197,000.

Burnside Dr., 5505-Paul F. Reinstein and Maude E. McGovern to Von Marie Portalatin, $309,900.

Great Oak Rd., 4129-David Joseph Smith to Edward and Brittany Burgess Duignan, $800,000.

Lake Dr., 5509-Raymond J. Abbundi and estate of Anne Marie Abbundi to Scott and Debbie Baillie, $540,000.

AD

Norbeck Rd., 4232-Daniel G. McChesney and Bonnie Strickland to Corey Ealons, $650,476.

AD

Westbury Rd., 15009-Bonny Lee and Theodore Rutherford O’Donnell to Craig M. and Kelly W. Fritz, $550,000.

BETHESDA AREA

Anniston Rd., 5801-Thomas J. Loftus and Jill M. Anderson to Iain R. and Rachel R. Fulton, $1.3 million.

Beam Ct., 5604-Joshua M. Epstein and Melissa A. Healy to Janssen Edelweiss Nunes and Claudia Andrade Fernandes Teixeira, $1.05 million.

Brook Lane N., 8315, No. 2-403-Maciej Bartkowski to Samuel H. Jones IV and Adrienne Elizabeth Frank, $308,000.

Burdette Rd., 8300, No. 603-Fereydoun S. and Maureen C. Moghtader to Patricia O. McCarthy, $457,500.

AD

Cindy Lane, 7916-Nicole Ferran to Kevin and Jessica Klein, $825,000.

Edgefield Rd., 4802-Leila L. and Jeffrey Otis to Jason Michael and Paula Amy Rosenstock, $1.41 million.

Greenlawn Dr., 5713-Luc and Anne Lecuit to Nikhila Iruku and Nitin Roper, $855,500.

AD

Henning St., 6002-Nathan Seltzer and Megan Quinlan to Christopher Paul and Kaylin Q. Hague, $1.41 million.

Locust Hill Rd., 9414-Patrick J. and Hayley M. Coyle to Philip Brynnum Jespersen and Chibesa A. Mwape, $985,000.

Massachusetts Ave., 6250-James S. and Alexandra M. Greeves to Cyril Lionel Esneault and Raphaelle Gwenaelle Herscovici, $890,000.

Melwood Rd., 8636-Michael and Alice Ayres Kirkpatrick to Golriz Shoai and David Chrostowski, $929,500.

AD

Montrose Ave., 10661, No. M-102-James G. Moreau and estate of Weltha Jean Logan to Cherie G. Kyer, $317,000.

Pooks Hill Rd., 5339-Maureen T. Gallen to Carrie G. Benton, $515,000.

Renita Lane, 6816-Sharon E. Banks Tarr to Ryan W. and Jennifer Botten, $525,000.

Saint Albans Dr., 10325-Stanley and Christine H. Lucas to Andrew W. Lee and Marie Chau, $789,000.

AD

Seven Locks Rd., 7726-Marcos A. Robles and Marisela Villamil to Jeffrey E. and Ghada Donahue, $770,000.

Topeka St., 9206-Jesse L. and Kristina P. Cusmano Ozog to Sylvia Tsakos and Jesse Spodak, $812,500.

Virginia Ave. W., 4519-Peter John Huybers and Downing Lu to Alexander Van Der Bellen, $1.15 million.

AD

Wehawken Rd., 5111-Mittie Brooks and Curtis D. Rooney to Simon and Ansley Allison, $1.64 million.

Whittier Blvd., 6705-Andre and Darcy Bellerjeau to Robert L. Rice and Anna Yakovenko, $1.24 million.

BOYDS AREA

Bucklodge Rd., 19708-Jay and Jill Alexander to David A. and Kimberly D. Braslow, $1.26 million.

Gravinia Cir., 18208-Steven A. Smith to Loanna Yen Bui, $359,900.

Thundercloud Rd., 18408-Louise Looyee and An Thien Ngo to Ponraj Rajagopalan and Jayapradha Rajprasath, $570,000.

BROOKEVILLE AREA

Brighton Dam Rd., 2310-Mary Lou and Joseph C. Armstrong to Cory Nathen Conway, $680,000.

AD

Lubar Way, 20309-Donald K. and Gwen E. Crane to Joshua K. and Jessie M. Bradbard, $775,500.

AD

Tanterra Way, 18640-Robert M. and Mercedes P. Bozzo to David Alan Hyden and Teresa Quon, $489,000.

BURTONSVILLE AREA

Camley Way, 4317-Alexis Norman and Michael Iwunze to Nischel and Evelyn Dorathy Pedapudi, $600,000.

Santini Rd., 15514-Sylvia Marlene Jones to Ennis and Ritza Whatley, $675,000.

Stepping Stone Lane, 3737-Russell T. and Elizabeth S. Brazil to Paulette Tchenang, $305,000.

CABIN JOHN AREA

78th St., 6517-Clay P. Kingsley to Ethan and Natalie Selzer, $2 million.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Conductor Way, 13219, No. 261-Megan McCurdy Aldridge to Sophearay Smith, $260,000.

Hawkesbury Lane, 705-Mark Burtner and Beth Ann Brenza to Alexander Olivares, $615,000.

AD

Mica Dr., 1913-Scott C. Speier and estate of Ettie Barsky to John Raymundo and Maria Felina Ong Imperio, $506,500.

AD

Sandy Point Ct., 12343-Pooja and Komal Chaudhry to Esther Wairimu Njuguna, $365,000.

Trebleclef Lane, 13256-Ajay Deep and Harpriya Singh to Marie Jocelyne Lacroix and Emmanuela Rene Brunelus, $435,000.

CHEVY CHASE AREA

Bybrook Lane, 7211-Daniel J. and Hilary L. Zarin to Matthew Deichsel and Emily Lara Brant, $899,900.

Connecticut Ave., 7611-Stephen Gregory and Julienne Clevenger to David John Chorzempa and Ingrid Hall Martin, $1.45 million.

Grubb Rd., 8208-Halina K. Greenberg to Noam B. Katz and Karen F. Hauptman, $705,000.

Kenwood Forest Lane, 6731, No. 42-Thomas Arend to Christopher Michael and Amy Judith Carter, $710,000.

AD

Park Ave. N., 4550, No. 501-Anton G. Hajjar and Sandra L. Hughes to Daniel Preston Dozier III and Martha Ann Solt, $1.08 million.

Washington Ave., 2807-Danelle Marie Barta Sabathier to Tamas and Emoke Andrea Gaidosch, $881,300.

AD

CLARKSBURG AREA

Burdette Forest Rd., 23827-Kirat S. and Mandeep K. Gill to Chisomam Osuji and Grace Njoku, $565,000.

Kerrydale Ct., 2209-Stacey L. Wrazen to Vanitha Vaithinathan and Ganesan Balasundaram, $740,000.

Tall Poplar Dr., 23210-Jay J. and Hyoujin T. Son to Sharnett P. and Shawn J. Milton, $535,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Apple Tree Lane, 2207-Brenda J. Davis to Matthew Thomas Starr, $645,000.

Cavendish Dr., 1237-Benito A. and Melissa A. San Miguel to Gary L. Delemos II, $419,000.

AD

Woonsockett Dr., 14656-Kaci K. and Scott G. Vandalen to Johnnie P. and Tricia J. Battle, $472,000.

DAMASCUS AREA

Budsman Terr., 10718-Doris Minikon to Edward and Fasawang McGeehan, $278,000.

Howard Chapel Dr., 26828-John D. and Rebecca R. Johnson to Maxwell E. Nostrand, $375,000.

Ridge Landing Pl., 10401-Kevin B. Higgins to Taryn A. Cheatham and Joseph S. Gandell, $345,000.

AD

DERWOOD AREA

Briardale Rd., 17041-Anna L. and Mark D. Beker to Mansour Miri Kelaniki and Saeede Vakhshoori, $580,000.

Phelps Hill Ct., 7207-Kristin Robinson to Alison A. Bouquet, $449,900.

DICKERSON AREA

Peach Tree Rd., 20366-Nima Zahadat to Matthew M. Dorman and Jaclyn M. O’Donnell, $1.1 million.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Colesville Rd., 9415-Blue Olive Ventures Corp. to Sami Shumiye and Hilwa Musa, $720,000.

Glenville Rd., 8906-Jose E. and Elva I. Garcia to Dolores Martinez Cruz and Dani A. Martinez Aleman, $397,000.

Lockwood Dr., 10873-Yisrael and Elana E. Glassberg to Merlin Densie Tchande and Josiane U. Tienkoue Yamassi Epse, $380,000.

Merwood Lane, 9606-Rahel K. Fantahun and Fiseha Asamenew to Makda Hailemariyam and Girum Gena, $330,000.

Rogart Rd., 9912-Martin P. Pasco to Shaneequa and Jacquetta Brooks, $467,500.

AD

Sligo Creek Pkwy., 9137-David M. Skanderson and Barry J. Brennessel to Suzanne and Marion M. McFadden, $750,000.

Walden Rd., 9113-Miguel and Renee Gamez to Marwan Abed and Sandra Fuad Hishmeh, $340,000.

GAITHERSBURG AREA

Autumn Hill Way, 106-Elizabeth Schwartz and Alvin L. Frager to Jose Cristobal Ramos Chicas, $315,000.

Duvall Lane, 102, No. 4-104-Walter Jahn and Alexandra Jadali to Vinod and Amanda Jayakeerthi, $94,000.

Floral Dr., 108-Jeffrey C. Thompson to Salvador A. Cerna Robles, $400,000.

Honeylocust Cir., 18333-Zannatul Ferdous to Janet C. Brown, $300,000.

Knoll Mist Lane, 1200-Bonnie Sweigart to Selina Zhang, $340,000.

Midas Ct., 19705-Christine and Jay Rao to Amanda and William Price, $425,000.

Summit Hall Rd., 313-Nila M. and Charles S. Via to Alford Leon and Carlene Danzy, $564,500.

Whetstone Glen St., 593-Matthew D. and Michelle A. Howell to Kelsey Ann and Robert Starman, $349,900.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Baldwin St., 242-Andre R. Gowens to Kelly W. and Leslie B. Wallace, $811,000.

Bucksfield Rd., 107-Stephen P. and Sara Y. Jordan to Amy Jessen and William Edward North, $440,000.

Chevy Chase St., 164-Erin and Gavin Fig to Yu Jiang, $389,000.

Diamondback Dr., 502, No. 306-CF Sept Owner Corp. to Alane Tempchin, $451,000.

Dufief Dr., 15237-Nancy E. Kohl to Mahmoud Mirshah, $585,000.

Gatestone Square St., 625-John Webster Hunter and Rachael Carver Harding to Jacqueline Geyfman, $600,000.

Inspiration Lane, 306-Linda K. Wiesman to Tina I. Seawell, $619,500.

Leafcup Ct., 210-Avianto and Maria T. Iman Santoso to Jose Dominguez and Lindsay Watts, $395,000.

Montecrest Lane, 16516-Paul and Ellen J. Zsebedics to Nicholas C. and Catherine P. Scaletta, $680,000.

Parkview Ave., 126-Brandon E. and Lindsay M. Guyer to Shing Fai Kwok, $530,000.

Ridgepoint Pl., 118-Gabriel I. Parra and Natalia Gudino to Melissa Grance and Santiago Casares Charles, $489,900.

Sour Cherry Way, 12340, No. 101-Chia Li Lai to Annamarie Mullins, $260,000.

Timberbrook Lane, 135, No. 102-Andrew S. Hoffmaster to Nahid Ekhtiar, $299,900.

Wye Oak Dr., 13304-Roxie T. Merritt to Rui P. and Jessica Torres, $599,900.

GERMANTOWN AREA

Ambassador Dr., 13638-Kieran and Danielle N. Wilcox to Emily A. Obendorfer, $277,000.

Bay Leaf Way, 18606-Julio C. and Ana E. Montano to Samuel and Sakina Asare, $290,000.

Caravan Ct., 11-Frank N. and Sarah K. Krech to Fan Yang and Shilu Zhong, $349,900.

Copper Ridge Rd., 13317-Martin C. and Karen S. Bowers to Margaret Jane Bupp, $580,000.

Deer Path Lane, 13108-Brandon H. Dart and Michael C. Fassbach Jr. to Ann Wagner and Jeanette Maas, $382,500.

Flag Harbor Dr., 12150-Qamar Ahmed and Samina Khan to Yung D. and Yue Jiao Lin Cheng, $275,000.

Liberty Mill Rd., 19209-Carolyn H. O’Dell to Vicki Lynn Keltz Reyes, $525,000.

Lullaby Rd., 13911-Philippe Van Boxel and Eliane Houbaille to Bob and Samukile R. Takavingofa, $420,000.

Meander Cove Dr., 13249, No. 114-Barbara McQuillan and Barbara Nolan to Anthony Scott and Clifton Eugene Brooks, $213,000.

Noble Oak Dr., 19019-Zachary T. and Maris A. Hawkins to Elly Yiyi Chu, $520,000.

Rockingham Rd., 14046-Dhawal Vora and Mansi Gala to Getachew Gurmu, $420,000.

Sky Blue Ct., 29-Lisa Echeandia and Teresa Kim to Brock Neiderer and Kayla Yingling, $330,000.

Walnut Cove Cir., 12416-Laura Dougherty to Hermen Felten and Hermela Hailemeskel, $325,000.

Waterford Hills Blvd., 13514-Deborah R. and Michael A. Bumpus to Sara Hailu, $317,000.

KENSINGTON AREA

Bangor Dr., 4908-Mary Ann McLaughlin and estate of Rose Marie McLaughlin to Sarah T. Woo and Sean R. Terwilliger, $549,900.

Colfax St., 4418-Joshua and Lauren Keller to Stephen and Deanne Varney, $738,500.

Kensington Pkwy., 9816-Ingrid Hall Martin to Paul Eugene and Marleen Kassel Kerson, $855,000.

Orleans Way, 11221-Mary Waters and George Matheos to Matthew Ryan Mitchell, $709,000.

Wexford Dr., 4023-Jobe and Laila Solomon to Allison L. and Erich C. Hausknecht, $515,000.

LAYTONSVILLE AREA

Damascus Rd., 7440-Jeffrey and Ellen L. Smith to Stephen and Kathleen Perencevich, $669,500.

Hawkins Creamery Rd., 9700-Christine A. Do and Huy Q. Le to Kimberly Sue Shelby and Russell Paige Smith Sr., $785,000.

Rosethorn Ave., 20307-Robert C. and Mary K. Clark to Wilian J. and Santos A. Diaz, $652,000.

Wild Hunt Dr., 23000-Takashi and Josephine F. Manabe to Christopher A. Sibrizzi and Ashley J. White, $540,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Bishopstone Ct., 18473, No. 174-U.S. Bank and JP Morgan Mortgage Loan Trust to John Zhen Fan and Fengying Huang, $110,000.

Capehart Dr., 19009-Leve Machacuay and Silvio Juica to Laura Marlene Barrientos and Guillermo A. Guevara, $290,000.

Duffer Way, 9638-Jeffrey R. and Polina Malone to James Gregory and Alice Gilmore, $362,000.

Halfpenny Ct., 3-Marc L. and Marilyn S. Medoff to Jonathan I. Lopez and Carla P. Onate, $385,000.

Little Pond Pl., 10118, No. 1-Lorenzo D. Rodriguez Y. Rios to Stephen C. and Margaret Szewczyk, $120,000.

Roman Way, 19165-Caroline S. McNamara to Daniel Ray Ward and Lauren Ray Quinn, $385,000.

Transhire Rd., 19412-Smart Home Designs Corp. to Miguel Perez, $299,900.

Welbeck Way, 8824-Allen Chan to Angel W. Alas Fuentes and Santos G. Velasquez, $237,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Navahoe Dr., 1009-U.S. Bank and Credit Suisse First Boston Mortgage Securities to Yohannes Yiftu and Yetnayet Gebre, $309,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Beauwick Ct., 13708-Arthur Meister to Peter Schmidt, $478,000.

Beret Lane, 3304-James S. and Sandra K. Pao to Pedro Pablo Castillo Mendoza, $399,000.

Chippewa Pl., 2125-Josephine D. James to Sprajdi Gioni, $466,900.

Ferrara Dr., 4012-Linda P. Macek and estate of Hannelore Macek to Seid Worke, $425,000.

Glen Eagles Dr., 3745-Salvatore St. George and estate of Rosalie L. St. George to Morris and Bernice Wiseman, $740,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-317-Mark J. Thompson and estate of Martha J. Siemon to Marcella E. Reynolds, $175,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-108-Lynn Robin Ortiz and estate of Lawrence David Sagal to Deborah Kelley, $155,900.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-708-Joseph Mancino and estate of Vincent Mancino to Bonita Harsh, $210,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 425-Terri Suzanne Crain and Besty Crain Blatchley to Takashi and Josephine Manabe, $342,500.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 505-Carol R. Zisfein and estate of Herman L. Wagner to Carl and Marie Susinno, $355,000.

Moonlight Trail Dr., 13328-Christie L. and Derek C. Harman to Mahjabeen Siraj Ismail and Danijel Bjelcevic, $769,000.

Pimlico Ct., 10, No. 14-B-Roger K. and Margaret K. Browning to Charles E. and Joyce E. Hanson, $380,000.

Tulare Dr., 4201-Eric Welninski and Mindy Scott to Grace Tollini Farrell, $399,997.

OLNEY AREA

Buehler Rd., 17801, No. 1-H-7-Colleen Therese Carey to Blanca O. Vasquez and Morena Guad Liborio De Aguliar, $180,000.

Cherry Valley Dr., 3536-Ronald B. and Linda Susan Ginsburg to Martin B. and Agnes Mars, $592,200.

Norbeck Farm Pl., 2404-John Aguhob to Neeraj Kumar and Mital Telhan, $1.15 million.

Queen Mary Dr., 3800-Kim and Raffaele Leggiero to Shantha P. and Manori P. Weeraman, $700,000.

Tavenner Ct., 3504-Sam Kanterman and Nataly Stolper to Zainab Chaudary and Fouad Pervez, $745,000.

POOLESVILLE AREA

Hempstone Ave., 19335-Jerilyn Kinderdine to Kieran and Danielle Wilcox, $410,000.

Offutt Rd. W., 21701-Neftali and Armida C. Granados to John Thomas and Susan Fletcher Stinson, $1.2 million.

Walters Ave., 19212-Yinhua K. and Pearl P. Chu to Ashar M. and Nichole M. Hodges Abbasi, $435,000.

POTOMAC AREA

Belmart Rd., 8917-Robert W. and Nancy Katherine W. Dove to Christopher Sean and Casey Elizabeth Byrne, $2 million.

Bunnell Dr., 8705-Rose Mannion to Hong Liu and Haiqing Fu, $630,000.

Cobble Creek Cir., 8008-Howard Lehrer to Gabriella I. Laskow and Ehud A. Hakakian, $1.13 million.

Crestview Dr., 1746-Mark E. and Jamie Kent Hamelburg to Sean Angeles and Jee Hye Moon, $767,500.

Devilwood Dr., 11728-John E. Camp and Jill H. Campiglia to Michael and Danielle Maites, $825,000.

Glenolden Dr., 9808-Roslyn P. and Victor M. Wigman to Shan Chin and Mei Jung Lin, $1.11 million.

Larkmeade Terr., 8311-Fengming Li and Hongjuan Wang to Jared Steven and Jennifer L. Banks, $1.34 million.

MacArthur Blvd., 10633-Richard and Barbara W. Hillman to Fotis Panagiotis Gavriil and Sarah Fahr Peterson, $1.27 million.

Potomac Manors Ct., 14-Robert E. and Tamara B. Sickels to Scott S. and Geeta O. Tholan, $2.08 million.

Snowhill Lane, 10109-Ramin Azghandi and Tannaz Poursaeid to Wan Kyo Jeong and Jeong Ae Kim, $1.23 million.

Travilah Rd., 12821-Adrian Vlad to Xinzhang Li and Xiaohong Hu, $1.33 million.

Warde Terr., 8521-Mark and Celeste Richardson to Michael J. Chmelar and Mary E. Ammermann, $1.39 million.

ROCKVILLE AREA

Anderson Ave., 537-John W. and Anne W. Baur to Lauren D. and Bryce C. Lehman, $1.15 million.

Balsam Grove Ct., 5717, No. 72-Adam M. and Angela M. Pugacz to Courtney M. and Matthew J. Lateer, $592,000.

Beall Ave., 543-Martin J. Schnermann and Paresma R. Patel to Jeffrey Spieler, $549,500.

Braxfield Ct., 12309, No. 450-Edward H. Asher and Ciria Sanchez Baca to Claire Stanley, $197,500.

Carnation Dr., 1032-Brendan M. Dowd to Gary Wong and Lisa Shum, $746,500.

China Rose Ct., 5-David B. Waghelstein and Ellen B. Kagen to Kyle and Lindsay M. Gregory, $900,000.

Crossfield Ct., 5115, No. 247-Jacklyn Kim to Amanda R. Moyer, $203,000.

Edmonston Dr. W., 223-Milton J. and Elsa J. Weinstein to David Scott and Ashley Elizabeth Allard, $522,000.

Farm Haven Dr., 968-Allen J. and Carol M. Lowe to Trevor Burkhart and Silvia Matos Matheus, $979,000.

Ginkgo Terr., 13803-Cheryl Findlen Callahan to Vishwam Pandya and Namrata Trivedi, $1.14 million.

Grosvenor Pl., 10401, No. 818-Oscar D. and Bibi H. Singh to Davron Mirsagatov and Anastasiya Tsoy, $240,000.

Harrington Rd., 725-Andrew S. Harper and Cynthia M. Hoffman to Scott G. Brooks and Lauren R. Dorgan, $555,000.

Lodge Pl., 13-Daniel E. O’Connell Jr. and Kathleen D. Moran to Yimin Zhang and Yawen Tan, $675,000.

McCormick Rd., 2459-Tatyana Krasnokutsky to Maxim and Maria Agapova, $510,000.

Neal Dr., 1006-Karen M. Deluca and Jacqueline L. Hawksford to David Edward Jones and Jolina Aya Marie Laxa Pinlac, $430,000.

Old Stage Rd., 6925-Gilbert R. and Seiko T. Kirkham to Katherine V. Houston and Elbert Chang, $829,000.

Ridgemont Ave., 603-Samir and Aida Sijercic to Flouran K. and Khalida Flouran Wali, $552,000.

Rose Ave., 930, No. 1201-Pike & Rose Condominium Inc. to Karen L. Verdon, $582,400.

Schuylkill Rd., 11112-Gary M. Jackson and Lamia Shekarchi to Remy E. Hilsabeck and Sara E. Zarzecki, $519,900.

Templeton Pl., 1373-Hossein and Jila Mobayeni to Amin Dezfuli and Papatya Kaner, $534,000.

Vanderbilt Cir., 10010, No. 6-9-Susan E. Leiter to Patricia Josephine and Tony Grant, $285,000.

Watts Branch Pkwy., 201-Choong H. and Nam H. Kim to Andre Alfred and Yvonne Butters, $689,000.

Windy Knoll Ct., 3028-John T. and Lily Y. Chen to Venu U. and Vijayalakshmi P. Varma, $790,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Fox Field Cir., 21505-Christine M. Yamamoto to Varun Dua and Reetu Bansal, $657,500.

Ridge Rd., 24113-Erik R. Couse to Claudia R. Ruiz Perez, $322,000.

Scenery Dr., 19531-Susan E. Roberts and estate of Patsy W. Elder to Julio G. Garcia and Teresa A. Rivas, $350,000.

Woodcutter Cir., 12937, No. 100-Roham and Kataneh Rahmati to Erica B. Seivright Potts, $359,000.

SILVER SPRING AREA

Corwin Dr., 1709-Jerome and Amanda Lebleu to Amalea Smirniotopoulos and Bradley Reina, $615,000.

Fenwick Lane, 1320, No. 500-Sharon M. Grosfeld and Russell G. Katz to Brenda L. Mason, $370,000.

Hilltop Rd., 9-David C. and Jeannette W. Lingelbach to Anne Zollner, $610,000.

Newell St., 8045, No. 313-Megan Finnegan Wilby to Alyson Paige Stiffel, $307,000.

Takoma Ave., 7902-Keith W. and Stephanie M. Stricker to Michael Lezaja and Lauren Rosapep, $719,500.

TAKOMA PARK AREA

Belford Pl., 403-Margaret Mary Sidlocky to Sean Michael Cummings Carden, $405,000.

Ethan Allen Ave., 605-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Matthew Rogers, $400,000.

Woodland Ave., 6909-Kristin S. Jones to Yackelin Fuentes Rodriguez and Mauricio Cerpa Calderon, $434,000.

16th Ave., 7504-Gios Properties Corp. to Mila D. Antova, $411,000.

TWINBROOK AREA

Broadwood Dr., 404-Madonna M. Grimmer to Daniel and Tracy Desmond, $375,000.

Farragut Ave., 1626-Andrew C. and Elaina M. Vancuran to David Eduardo Perozo Flores and Erica Lynne Difilippo Perozo, $431,200.

Halsey Rd., 5900-Leonidas Del Pino to Quadira R. Dantro, $430,000.

Meadow Hall Dr., 525, No. B-Andrew and Nellie Dobrowolski to James W. Gnadt, $350,000.

Wainwright Ave., 5812-Jo L. Fleming and estate of Carma F. Fleming to Chiehping Lai and Yiling Shih, $390,000.

WHEATON AREA

Centerhill St., 12214-Marcos Tulio and Maria M. Hernandez to Milton Raymond Richardson and Lorena Xiomara Sorto, $305,000.

Gilsan St., 11405-Lance S. and Nina K. Ing to Ira K. and Orit S. Herzberg, $450,000.

Hillsboro Dr., 402-Susan Lengel and estate of Valerie Lee Blane to Michael Karen, $410,000.

Judson Rd., 12023-Darin M. Rush to Ana Mercedes Marmolejos, $435,000.

Livingston St., 12111-Michael R. and Sharon Jean Husic to Troy Washington, $395,000.

Plyers Mill Rd., 1917-Li B. Zhen to Kacper Jakub Kaminski, $355,000.

Valleywood Dr., 12232-Wilda C. and Fred Bagwell Smith to Enrique David Sanchez Juero and Manuela Gladys Valverde Sanchez, $310,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in August were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Inwood Dr., 2640-Jeremy Goodrich Perkins and Kelly Lyn Warfield to Rebecca L. Miller and Brian C. Graziano, $525,000.

Nottingham Pl., 5711-Michael Ross and Jessica Delia Wiley to Clinton Harvey and Virginia Judith Brown, $500,000.

Young Family Trail W., 5519-Mark and Lisa Ferrel to David J. and Cathy Jo Robinson, $579,900.

BRUNSWICK AREA

C St. W., 508-Kathy Bromwell Homes Corp. to Lori H. and John C. Zerne, $235,000.

Hope Farm Ct., 1310-Justin and Lindsay McCarty to Jonathan N. and Lauren C. Marta, $477,450.

Park Ave., 735-JHRP Corp. to Jeremie A. Miller and Kathleen R. Brown, $209,000.

Fifth Ave., 213-Daniel and Ida Namur to Karen Tate, $245,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Brockton Dr., 3321-Brian D. Coldren to Ryan W. and Margaret N. Adams, $350,000.

Lander Rd., 2740-Thomas Elwood to John M. Stewart, $215,000.

Spring View Dr., 4112-John W. and Karen A. Jeffery to Daniel Joseph and Pamela Beth Pease, $350,000.

EMMITSBURG AREA

Mountaineers Way, 316-James R. and Elissa A. Ohlwiler to Monica R. and Randy D. Workman, $350,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Allington Manor Cir. E., 7041-Bethel Stone Properties Corp. to Paul J. and Denise F. Adams, $400,000.

Basswood Rd., 7062-Corinne A. and George C. Humbel to Donna Lee and Brian Keith Dawson, $213,000.

Cascade Way, 540-Luis and Cassandra Beltran to Oluwaranti Afolabi, $230,000.

Dahlia Lane, 1234-Jose J. Flores to Rony I. Beaten and Deysi Del Carmen Santos Ramirez, $205,000.

Ellington Way, 6548-Dennis Wayne and Cheryl Lynn Shoemaker to Daniel R. Chlebowski, $229,900.

Forum Sq., 5988-Calatlantic Group Inc. to Carrie Denele Minnick and Anthony Jay Simms, $328,625.

Hayloft Ct., 5504-Brian M. and Kimberly A. Wood to Christopher and Lisa Boyle, $424,900.

Jefferson Blvd., 6507-Steven Vaughn and estate of Robert E. Vaughn to Desoto S. and Amanda I. Jordan, $350,000.

Jefferson Commons Way, 5963-Leon Kogan to Terrance John McNulty, $330,000.

Leaswing Ct., 1402-Vanere S. and Linda D. Goodwin to Freddy Alexander and Touch Tiya Cornejo, $320,000.

Montalto Crossing, 6503, No. M-Matthew and Anne Strauser to Eric James Miller, $209,900.

Posey St., 6215-Calatlantic Group Inc. to Kelly Tsang and Chow Keng Liew, $315,610.

Sage Hen Way, 510-House Buyers of America Inc. to That Zaw and Khin Myat Win, $320,000.

Snow Goose Ct., 6812-John Matthew and Larisa Meredith Cupp Sult to Laura L. Jones, $227,500.

Towncrest Ct., 6323-Elizabeth A. Simpkins to Carmen A. Ruby, $296,000.

Weatherby Ct., 6413, No. A-Robert Landini to Leonard and Janet P. Chichester, $168,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Barrington Dr., 6413-Mark C. and Crystal D. Lemley to Andrew and Amanda Kerley, $418,000.

Blue Heron Dr., 8206, No. 2C-Susan Reid and Eileen Southon to Jessica I. Pinion, $165,000.

Cameron Way, 2642-Jeffrey N. and Shelley R. Cowen to Mohammed Omar and Wazhma Ibrahimi, $267,190.

Center St., 408-Rebecca L. and John L. Settle to Hannah D. Jacobson and Nicholas S. Ring, $258,000.

Clipper Ct., 7994-David M. and Diana K. Toohey to Stephen R. and Elizabeth R. Fisher, $271,500.

Dill Ave., 302-Albertine Hodgson Baker to Christopher L. and Megan R. Baker, $550,000.

Dogwood Dr., 1716-Kevin R. and Kathryn L. Gilmer to Carlos David and Madison Ann Dibari, $255,000.

Holden Rd., 709-Daniel Christifer and Evie Vieira Adcock to David W. and Joanne P. Sowers, $310,000.

Island Grove Blvd., 2535-David J. Kikla to Komi M. Kowo and Ndeye Oumy Sidibe, $353,000.

Kingston Pl., 9541-Vernon L. and Pamela Corey to Teresa Kelly and Shokoufeh Safavi, $380,000.

Merchant St., 2452-Chad E. and Sonya H. McCoy to Alberta Frimpong, $380,000.

Old Annapolis Rd., 10834-Carl L. and Norma H. Miller to Dennis Joseph Limon Myers, $145,000.

Schooner Ct., 7984-Sean J. Dixon to Kyle R. Berry and Dana L. Gleason, $270,000.

South St. E., 56-James P. Nugent Jr. to Zachary A. Martin, $235,000.

Springwater Terr., 6340, No. 1300D-Julian Williams to Linda M. Greenberg, $187,900.

Trafalgar Lane, 1456, No. 22-Alexandra Van Slyke to Andrew Loudon and Michelle Lynn Malone, $285,000.

White Oak Dr., 6229-Roberta L. Fry and estate of Anna K. Rogers to Jennifer Tremper and Christopher David Busbey, $367,000.

Sixth St. E., 237-Jackson Properties II Corp. to Brian and Margaret Maslanka, $250,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Banner Hill Rd., 2205-Steven H. and Sherry L. Nakasaki to Alpha T. Kamara and Hawa V. Turay, $400,000.

Bristol Dr., 2135, No. 2-Amir Sepantaie to Carl Hernandez, $190,000.

Carrington Way, 2502-Christopher and Amelia Dodge to Wilber D. Palma Acosta and Roxana Y. Reyes, $290,000.

Colonial Way, 1641-Xue Yan Lee to Monica M. Rojas and Kiara M. Dorta, $204,000.

Ellingwood Lane, 112-Yousefie Holdings Corp. to Marcia R. and Amos L. Goodson, $430,000.

Falstone Ct., 8207-David M. and Joli N. Chism to Sharon Ernst, $350,000.

Greenleaf Dr. E., 2189-Timothy Ray and Heather C. Strickland to Patrick Michael and Sandra Zimmerman, $390,000.

Hunter Trail Ct., 8165-John A. and Lynne A. Omelchenko to Brian and Miralyn Adams, $495,000.

Key Pkwy., 1405, No. 104-Johnny and Elizabeth Ivanovich to Thomas E. and Maureen R. Estrin, $90,000.

McClellan Dr., 405-Willie and Ellouise E. Norman to Alix Doris and Brett Burger, $389,900.

Mountain Creek Cir., 110-Joshua N. Walker to Denzel K. Copeland, $235,000.

Saxton Dr., 1030-Drsfa Corp. to Derik J. and Joni M. Wobbrock, $419,990.

Summerswood Ct., 5399-Babak Banan and Behnaz Ghorbani to Daniel and Nia Whyte, $376,000.

Wetherburne Way, 2277-Andrew and Elahe Dayton to Luis and Cassandra Beltran, $247,000.

Wit-Mere Ct., 7906-Margaret Brandendurg and estate of Hilda Marie Harbaugh to Lauren Brunk, $239,900.

IJAMSVILLE AREA

Broadmoor Terr. N., 5602-Edward A. and Irene E. Goley to Shin Woo Kim and Kyung Mi Joo, $540,000.

Mussetter Rd., 5295-Sarah J. Mullen to Matthew William and Breauna Lenae Santiago, $499,000.

LIBERTYTOWN AREA

Dollyhyde Rd., 9004-Matthew S. Evans to Sean Joseph Dixon and April Lane Inskeep, $435,000.

MIDDLETOWN AREA

Beechtree Dr., 7315-Marjorie and Kevin Kellman to Tera B. and Michael D. German, $370,000.

Cone Branch Dr., 300-Paula M. and Paula Marie Ferreira Duarte to Nicholas Allen Enders and Taryn Eve Dick, $445,000.

Hawbottom Rd., 8960-Nancy P. Wilson to David K. and Virginia A. Frederick, $330,000.

Picnic Woods Rd., 7803-Terry H. and Sharon L. Hughes to Charles E. and Victoria J. Sheehan, $1.11 million.

MONROVIA AREA

Arboretum Dr., 4517-Winchester Homes Inc. to Joseph and Josephine N. Quansah, $572,000.

Maryland Manor Dr., 3896-David H. and Verna M. Moore to Katherine Ramirez, $389,000.

MULLINIX AREA

Acorn Ct., 506-Calvin E. and Jody Lee Boone to Samuel L. and Sarah E. Knight, $450,000.

Catoctin Overlook Dr., 5812-Michael S. and Rosemary L. Hatch to Janet and Thomas Hughes, $387,000.

Horizon Rd., 1105-Judy V. and James L. Moore to Diego Rafael Nunez Cajilema and Heloina Poblador, $333,900.

Rob Mar Dr., 4401-James B. and Pama K. Poindexter to Albert J. and June I. Fasulo, $540,000.

Warfield Dr. N., 708-Elizabeth Rachel Littell Pultar to Melissa Elizabeth Davis, $342,000.

MYERSVILLE AREA

Mountain Terr., 207-Edward G. Kitler to Garrett Anderson Hajjar, $225,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Country Club Rd., 11028-Reza and Cynthia Avazpour to Joseph and Hillary B. Stains, $485,000.

Drexal Ave., 5821-Luther E. and Chuanling H. Lindler to David A. Gaviria and Linda V. Wolff, $495,000.

Gas House Pike, 10828-Jack G. and Sandra L. Ely to Joseph P. and Marisa L. Errigo, $595,000.

Jordan Blvd., 5627-Scott E. and Michelle L. Austin to Matthew M. Kemper and Kristen J. Cortiglia, $525,000.

Nathaniel Way, 10645, No. 9-Sidney A. and Mary Jo Burkot to Samuel G. and Celia S. Kirby, $378,900.

Ross Ct., 5490-Samuel J. and Emily N. Branchaw to Nicholas A. and Kristen M. Malcolm, $335,000.

Shore Sq. N., 6521-Michael G. Mayne to Nicole Marie Hartswick, $300,000.

NEW MIDWAY-LADIESBURG AREA

Renner Rd., 12317-John and Brittney Fogle to Colin T. and Karson Muir, $304,000.

POINT OF ROCKS AREA

Greysens Ferry Ct., 1808-Garrett M. and Marilyn C. Evans to Gerson E. Alfaro Piedra and Elvin I. Flores, $435,000.

THURMONT AREA

Apples Church Rd., 223-Valerie S. Turnquist to Brandon Robert Jewell, $269,900.

Hammaker St., 105-Michael A. and Holly N. Late to Alexis I. Palios, $332,000.

Powell Rd., 10633-Michael W. and Regina Angelica Clabaugh to Susan R. Winpigler and Jason B. White, $385,500.

Tocati St., 11-Gail Thames to Robin Michael and Christine Rochelle Reeder, $341,250.

URBANA AREA

Bealls Farm Rd., 9174-Shaun M. and Janet L. Einholf to Gabriel and Claudia C. Cornilescu, $536,000.

Bridge Spring Rd., 5886-Val R. and Alice A. Miller to Xiong and Zi Lin, $400,000.

Cornwell Meadow St., 9405-Patrick K. and Kathryn M. Bohrer to Randy T. and Linda L. Sheridan, $560,000.

Flatwoods Dr., 3511-Calatlantic Group Inc. to Min Mo and Xin Xu, $459,990.

Landon House Lane, 9159-Linda A. Baumler to Ron and Marlene Remagen, $400,000.

Royal Crest Cir., 9676-Rizwana Afzal to Shugui and Hexiu Chen, $495,000.

Spring Hollow Lane, 3611-Lisa D. Hewitt to Patience Kplivi, $316,000.

WALKERSVILLE AREA

Challedon Dr., 116-William H. and Kathleen M. Baer to Jessica D. Rudd, $299,900.

Glade Blvd., 122-Richard J. and Grace R. Devera Montano to Angel Mariano Menjivar and Silvia Lievano Gonzalez, $232,500.

Kerchner Rd., 211-NVR Inc. to Richard A. and Sharon B. Phillips, $505,000.

WOODSBORO AREA