ASPEN HILL AREA

Briarwood Terr., 14319-Jane F. Salzano to Eric William Franca and Elizabeth Ankudowich, $500,000.

Drake Ct., 3-Cody and Laura Switzer to Benny J. and Grace Turke Martinez, $555,000.

Manorfield Rd., 5400-Su Feng and Mei Li Liu to Jack and Janet S. Eisenberg, $483,000.

Norbeck Rd., 5329-Natalie N. and Lloyd Alan Kirschbaum to John Robert and Katarzyna Joanna Long, $468,000.

Veirs Mill Rd., 12700, No. 65-301-Suresh and Rita Dongol to Raymond Diaz, $128,000.

Winterwoods Ct., 16613-Joseph D. and Jan E. Hatfield Goldman to Ryan and Amibeth Salvatore, $635,000.

BETHESDA AREA

Arnet Lane, 7617-Barry M. Wise to Neil and Cynthia Xing, $1.08 million.

Belhaven Rd., 9818-William A. Kane Jr. to Kenneth J. Marsala Jr., $808,000.

Briley Pl., 5308-Nathaniel French and Patricia M. Caldwell to Nathan A. Scott, $1.09 million.

Burdette Rd., 8300, No. 427-Jonathan N. Eisenberg to Kenneth and Erika Latchis, $685,000.

Burdette Rd., 8920-8 Burdette Corp. to Susan Marie and Zachary Noel Carpenter, $2.5 million.

Corkran Lane, 9708-Anneli M. and Harry S. Levy to Christopher James Scott and Maria Roswitha Schimpl, $642,500.

Edgefield Rd., 4815-Michael Ronald and Nadia Ann Ancona to Brian S. and Sara G. Williams, $1.26 million.

Greyswood Rd., 6802-Robert T. and Carol J. Croyle to Erik P. and Kara A. Sherk, $744,000.

Kenilworth Ave., 10624, No. K-201-Joan E. O’Connell to Elizabeth M. Hunziker, $215,000.

Maiden Lane, 6200-Susan B. and John E. Dewolf to Michael and Simona King, $1.75 million.

McKinley St., 5903-Micheal D. and Alison R. Weinhaus to Jonathan Brian and Anne Catherine Elliott, $855,000.

Millwood Rd., 6900-Mark A. and Ruth Heller Catan to David L. and Jodi Stone, $850,000.

Montrose Ave., 10661, No. M-203-Bonnie P. and Michael D. Tabasko to Ahmed and Ashrofa Munier, $333,000.

Rannoch Rd., 6605-Andrew K. and Amy B. Singer to Kevin Chan and Godelinde Degroot, $980,000.

Robison Rd., 7911-William M. and Eileen Beecher to Xiaoming Tian, Shangqing Chen, Huan Wang and Thomas Xiong Tian, $855,000.

Savannah Dr., 7701-Christopher S. Byrne to Patrick Colin and Julie Severs Nash, $1.18 million.

Spruce Tree Ave., 5402-Emory J. and Margaret M. Linder to Sanjay and Shelly Agarwal, $1.27 million.

Tuscarawas Rd., 5311-Peter N. and Amy M. Dorff to Doris M. and Christine M. Meissner, $1.68 million.

Wadsworth Dr., 9305-David Kenneth James and Annie Jeffrey to Veena Reddy, $655,000.

Western Ave., 4964-Michael G. Randolph and estate of Ingaborg E. Randolph to Peter L. Canzano and Sylvia B. Lee, $775,000.

Westover Rd., 8013-Brent H. Weingardt and Danielle R. Srour to Neil and Adrienne Deshmukh, $1.05 million.

BOYDS AREA

Clopper Rd., 14014-Patricia Hunt to Nipun Rahman and Ambreen Hassan, $515,000.

Kings Crossing Blvd., 14241, No. 301-Michael E. McAndrews to Im Ho and Sung Sook Yoon, $170,000.

Top Ridge Dr., 20615-John K. Jackson and estate of Mary F. Jackson to Amanda and Chad Berkhammer, $779,500.

BROOKEVILLE AREA

Gaithers Meadow Lane, 21816-Robert M. Roth to Moheb M. and Samia M. Nasr, $900,000.

Rena Ct., 19429-Carol and Howard Grady Whitley to Rocio M. Vargas Ruiz and Nurya A. Vargas Torres, $490,000.

Zinder Lane, 19211-Mayank D. Patel to Margaret Allison Morris and Stuart Gordon Fears III, $740,000.

BURTONSVILLE AREA

Athey Rd., 15120-Falguni H. and Hirenkumar Jani to Geraldine M. Padgett, $390,000.

Red Maple Ct., 4212-Belinda M. Jackson to Richard Giorgi, $330,000.

Scarlet Sage Ct., 20-Joseph H. and James Raymond Means to Michel Guerline, $330,000.

Strawberry Lane, 14835-Tigidankay Adiatu Allie and Adiatu Kaloko to Lisa Zajaczkowski and Edwin Omondi Owiti, $339,900.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Andrew Dr., 13200-Jonathan Isaac and Miranda Elizabeth Gerson to Chenda Hong and Boramey Phal, $464,900.

Dove St., 13303-Raja K. and Kamel K. Karouni to Jorge Bonilla, $409,000.

Hunters Gate Ct., 16-Amaeshina K. and Claudene P.R. Ahaghotu to Monique Agnes and Madeline Lucie Mpondo, $320,000.

Northcrest Dr., 1509-Margaret Vincent and Sean E. Hofherr to Curtis and Rebecca Bass, $495,000.

Shepperton Terr., 2871-Angeline Nkar to Marla E. Pon, $210,000.

White Dr., 12508-Paul J. and Elizabeth R. Castro Andrews to Rose N. Egbuiwe, $500,000.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Lake Dr., 3535, No. 108-Melissa Burneston Morsli to Valeria Mejia Guevara, $270,000.

Cumberland Ave., 4721-Gary R. and Michelle Edson to William W. and Susan B. Taylor, $1.69 million.

East-West Hwy., 4242, No. 1120-Benedict Anthony and Trudy Ann Elsmore Termini to Melanie Lovern, $128,000.

Hillandale Rd., 6718, No. 16-Michael A. Cohen and Julia A. Furey to Adam D. Farbman and Jessi M. Taff, $676,000.

Langdrum Lane, 4708-John S. and Maggy F. Blackton to Michael and Julia Cohen, $1.1 million.

Shepherd St., 3508-Nicholas Jacobs and Karen Liebi Kuchins to Camille R. Wahl, $3.1 million.

Woodbine St., 4120-Charles and Zoe Brejon De Lavergnee Delfieux to Barbara and Jean Rene Broussard, $1.15 million.

CLARKSBURG AREA

Basswood Hill Dr., 23100-Mary Elizabeth and William L. Garrett to Scott N. and Tracy Kimberlee Banks Ratana, $420,000.

Catawba Hill Dr., 23800A, No. 21-William J. and Nandita P. Elrod to Sherri Davis, $299,900.

Clarksburg Square Rd., 12828, No. 202-Donald Baxter to Mehrdad Edalati, $210,000.

Little Seneca Pkwy., 11859-Jesse R. and Jennifer L. Loznak to Venkateswaran Chithambaram Pillai and Janani Somaparvathi Chockalingam, $390,000.

Timber Creek Lane, 22607-Jeremy Lessard and Amy Schlom to Pratyaksh V. and Vidya Pai, $705,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Briggs Chaney Rd., 1801-Elijah and Daniel Ahn to Edith Lule and Abraham Kimbugwe, $600,000.

Laurelwood Lane, 14727-Ramzi Ibrahim Haddad and estate of Somaya Ibrahim Haddad to Luis A. and Josefa Bonilla Machado, $524,900.

DAMASCUS AREA

Bellehaven Blvd., 10916-James Russell Wellington to Jonathan F. and Bryanna M. Frith, $440,000.

Canvasback Way, 9929-Dana and Hellen A. Shorb to Donald N. Jones and Tracey M. Baseman, $245,000.

Longmeadow Dr., 10924-Bryan Raymond Naylor and Sheree Anne Kelly to Glenn Deskins, $487,500.

Ridge Manor Dr., 25901, No. 7000-L-Patricia M. Haun to Robert S. Walters, $182,000.

DERWOOD AREA

Frontenac Terr., 16713-David W. Browning to Jill M. Lynn, $500,000.

Needwood Rd., 7113-Herman D. and Bernice Nelson to Robert Pondell and Sarah Hempstead, $424,900.

Titonka Way, 7240-Jeanette M. and Paul L. Dexter to Amit Ashokkumar Somani and Anal Shah, $653,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bradford Rd., 8524, No. 4-6-John R. Horner to Susan Capitola Anderson and Laura Carroll, $359,000.

Dallas Ave., 10008-Gareth Cunningham Rees and Amanda L. Ahlstrand to David Dunn, $490,000.

Glenville Rd., 9316-Kelly and Karl Danso to Tara Rose Juteau Clark and Peter Albert Johnson, $450,000.

Lorain Ave., 10212-Erin Dolan Bailey to Jesse B. Argueta and Arlen M. Morales, $570,000.

Northwest Dr., 520-A. Edmund and Elizabeth E. De Luca to Terefe Mekonnen and Fikere Tadesse Alemu, $484,000.

Royalton Terr., 10409-Felix Nicinski to Solomon Shermeka Kersima, $359,000.

Sudbury Rd., 9106-Amy L. Nakamoto to Elizabeth and Daniel Chamberlin, $575,000.

Whitehall St., 1003-Shah001 Corp. to Marc A. and Elizabeth Rodriguez, $441,700.

GAITHERSBURG AREA

Badenloch Way, 7900, No. 12-Natasha Kosarev and Boris Slutsky to Elaine Loukas, $175,000.

Coriander Dr., 7905, No. 103-Katherine N. De Vera to Dina and Paola Ramirez, $175,000.

Duvall Lane, 104, No. 30-Anthony Malek to Magno Nazario and Ana Rubidia Portillo, $113,000.

Framingham Dr., 19404-Karen J. Maiello and Stephen E. Peterson to Manuel Alberto Castillo and Luis Fernando Pocasangre, $410,000.

Honeylocust Cir., 18337-RJRE Investments Corp. to Cristina Y. Berrios and Orling Guardado Garcia, $319,000.

Laytonia Dr., 7641-Jose A. Bonilla to Melissa A. and David P. Jarrett, $235,000.

Sunburst Ct., 485-Johnny Frank and Yvonne Smith to Mandana and Behzad Tajoddin, $305,000.

Wye Mill Ct., 340-Mahmoud Ahmadi to German A. Pena Chalas, $348,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Caulfield Lane, 382-Classic Group Corp. to Christopher Goodman and Rosa Trembour, $777,500.

Church Gate Lane, 109-Dennis Wayne Andrukat and Jessica A. Kratchman to James Hwal Lee and Alexandra Jooyoung Yi, $515,000.

Crossland Lane, 14000-Robert E. and Mary Ann Parsons to Francisco E. and Monica Lainez, $1.31 million.

Diamondback Dr., 502, No. 509-CF Sept Owner Corp. to Carly Greenspan, $354,900.

Gravenhurst Ct., 37-Dale E. Moyers to Elizabeth Lopez, $360,000.

Joshua Tree Pl., 11221-James F. Roberson and Yi Liu to Jason Yinyin Chu and Xufang Jiang, $540,000.

Leaning Oak St., 518-Kevin R. and Sharon C. Peska to Kelly Steggles, $715,000.

Mustang Hill Lane, 13801-Mohammad S. Masud and Fowzia Mizan to Venkatesh Babu Subbarayalu and Swarna Nallapothudora, $659,900.

Parsippany Terr., 11613-Mark B. Hutchinson to Timothy Alan and Melanie Amy Buzzelli, $724,500.

Royal Manor Way, 11305-Terri and Donna Ehrenthal Lakowski to Taufique and Sadia Mazumder, $895,000.

Story Dr., 1-Yen Chung Wen and Yan Sun to Rachna Reddy Vuyyuru and Akhil L.N. Chalamalasetty, $400,000.

Twisted Stalk Dr., 303-Arash and Tricia Moazzez to Hannah Michelle Kwak and Geo Ruk Kang, $439,500.

GERMANTOWN AREA

Alderleaf Dr., 12942-Department of Housing and Urban Development to Jeremy K. Stubbs and Steven R. Webb, $367,500.

Anndyke Way, 20621-Mauro and Kathy Cook Licciardello to J. Kristina Gehane and Logan Brandt Kelso, $510,000.

Brittania Cir., 12132-Stephen J. and Jean H. Sohn to Helal Kabir, $340,000.

Celebration Way, 19801-Alex M. Helfand to Marat O. and Olga Akchurin, $430,000.

Crosstie Dr., 13805-Minh Truong and Thu A. Le to Ibrahim Adebayo Olanigan and Nimotalahi Ajoke King, $308,000.

Dover Cliffs Pl., 13609-Ryan Dyar Forkert and Travis Terrell Hodge to Sean Russell Isler, $319,000.

Forest Brook Rd., 19000-Elmer A. and Dolores O. Perez to Ronald Damon and Tarah L. Davidson, $518,000.

Lowfield Dr., 20549-Michael C. Wychulis and Rebekah M. Himmelmann to Melvin Rudolph Chase, $340,000.

Lullaby Rd., 13970, No. 5-Bora Kim to Chung J. Park, $190,000.

Palmetto Cir., 13626-Steven Ide to Quyen Tran, $372,000.

Shearwater Pl., 13509-Bruce W. and Judi L. Kletz to Adam and Rosalie Zabsonre Mayaki, $658,000.

Spinning Wheel Dr., 13651-Dale E. and Carolina A. Newcomb to Lawrence C. and Hannah Decker, $518,000.

Whitechurch Cir., 13227-Sarah P. Miksinski to Mykhalio and Anastasiia Vinichenko, $230,000.

KENSINGTON AREA

Bexhill Dr. E., 9524-Pablo and Paula J. Collins to Mark and Michele Abdow, $1.25 million.

Edgewood Rd., 3003-Great Finds Realty Corp. to Berc Kalanyan and Robin L. Mays, $512,500.

Knowles Ave., 4118-Melissa M. Moncavage and Daniel M. Reinhart to Emma C. Evans Eiden and Carmen Ortiz Larsen, $520,000.

Puller Dr., 4511-James Benjamin and Elizabeth Kaiser Robinson to William M. and Amy L. Rogers, $1.31 million.

LAYTONSVILLE AREA

Bonny Brook Lane, 25215-Hoang Minh Nguyen and Mai Xuan Huynh to Dion Marion McCall and Kandice M. Ross, $700,000.

Etchison Dr., 24609-Robert Fitzpatrick and Deborah L. Taylor to Jose M. Santos and Sindy Marlenis Ramirez Diaz, $360,000.

Jarl Dr., 25421-Frank M. and Linda Lou Wood to Lansana and Alice Y. Bangura, $395,000.

Woodfield Rd., 23505-House Buyers of America to Jeremiah and Leigh Woodcock, $399,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Bluewillow Lane, 18909-Martha P. Wade to Cecil H. and Therese E. Allen, $435,000.

Copps Hill Pl., 18104-Nelson N. Bui and Kim Luong T. Nguyen to Marta Gloria Sanchez Lopez, $220,000.

Duffer Way, 9749-Hammad Ahmad Dasti to Cheick Sall, $372,000.

Hancock Bridge Ct., 4-Douglas A. and Dana L. Lightner to Raid M. and Adali V. Jaber, $530,000.

Maple Leaf Ct., 20212-Joseph E. Hamelin and Sara J. Abrams to Janice Solomon Knox, $279,999.

Racine Ct., 19236-Arch Capital Development Corp. and Arch Holding Inc. to Gbetu Demalo and Waya Mopepe, $359,900.

Sailfish Terr., 9821-Ambreen Khanam and Umair Ahmed to Ashley Elisabeth Manuel and Noel Thomas Kendall, $279,000.

Transhire Rd., 19541-Iuka Holdings Corp. to Alejandro Melendez Mazariego and Regina Alcira Melendez Guardado, $287,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Devere Dr., 1211-Stephanie R. and Charles G. Revell to Kenneth Young and Jian H. Lee, $439,999.

Sweetbriar Pkwy., 10525-Whitehall Residential Corp. to Janelle N. and James K. Darnell, $810,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Callohan Ct., 15108-Fernanda Martinez to Rafael I. and Elizabeth A. Pastran, $370,000.

Conger St., 4118-Yanjun Zhou and Xinzhang Li to Avraham Galanti and Ittai Dvir, $385,000.

Flack St., 12707-Seth J. and Liza Maria Ardi Sherman to Nekfar Kosimi and Adiba Babaeva, $300,000.

Gleneagles Dr., 3603, No. 6-2C-Bhanendra Kumar and Amita Bagda to Sandra S. and Kenneth P. Barnhart, $124,000.

Huxley Cove Ct., 13917-Errol and Leigh Giles Brown to Caitlin Marie and William Kevin Kelley, $670,500.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-207-Dorothy L. Seabolt to Van T. and Ha T. Do, $162,500.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-309-Louis A. and Cecilia Honig to Barry and Patricia Gallagher, $160,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-811-Thomas Luke Hodges and estate of Thomas J. Norris to Gregory S. Nash, $137,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 1026-Susan Parker Elliott and estate of Joyce Lyons Terhes to Gerald E. and Kathie Barbash Cole, $440,000.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 912-Richard J. MacDowell Jr. and estate of Nicole D. Long to Roscoe V. and Rose W. Parker, $295,000.

Red Eagle Ct., 2310, No. 6-Bank of New York Mellon and Certificate Holders of Cwalt Inc. to Jean Frantz Duverne and Obertho Perrin, $199,500.

Tynewick Terr., 14622, No. 2-Patrick and Ruth K. O’Rourke to Thomas S. and James M. Kamara, $290,000.

Valleywood Dr., 13136-James E. Walker to Desiderio De Jesus and Maria Isabel Espinal, $275,000.

OLNEY AREA

Buehler Rd., 17807, No. 3-A-1-Jose H. Olivares to Betsy W. Jett, $153,000.

Darnell Dr., 18104-Frederick J. and Janet S. Turim to Stephen Thomas Wolfrey, $599,900.

O’Hara Pl., 3012-Scott Marco Applebee to Thomas Walsh, $270,000.

Rolling Meadow Way, 18109, No. 247-Mary A. Boyd to Jin Sil Yang, $249,500.

Woodgate Pl., 18608-Roy and Binu Mathew to Musawwir A. and Tasnuva Khan, $889,000.

POOLESVILLE AREA

Selby Ave., 19720-Robert E. and Donna L. Snyder to Stephen Alan and Clair Louise Ketchum, $585,000.

POTOMAC AREA

Alloway Dr., 10836-Joseph and Katherine Ryan to Matthew W. and Marianne E. Beardall, $1.51 million.

Beman Woods Way, 9603-Margret J. and C. Brian Givens to Rita S. Nachnani, $870,000.

Brushwood Terr., 12916-Thomas C. and Janice B. Burne to Fernando A. and Monica G. Delgado, $1.16 million.

Cadbury Ave., 7817-Ronit Genish to Millard S. and Margaret P. Bennett, $1.35 million.

Cobble Creek Cir., 8021-Louai Alassar to Randy S. Chun, $1.16 million.

Deep Glen Dr., 10810-Kewal K. and Sunita Bhagat to Mehmet C. and Sefika B. Ekinalan, $850,000.

Dunster Lane, 2283-James Harrell and Kathryn Elizabeth Masterson to Mariana L. Gutierrez Aldabalde and Carlos R. Burgos, $725,000.

Hunt Club Dr., 11116-Peng Sun and Jian Yang to Yan Liao and Jun Lu, $925,000.

Ledgerock Ct., 11913-Robert A. and Diana H. Metcalf to Toni A. and Brian J. Mitchell, $920,000.

Maplecrest Lane, 10818-Howard Mark and Michele Herman Koenick to Tang Lam and Ou Huang, $951,000.

Reach Rd., 9444-Jerry A. and Robin S. Miller to Peter Kariuki Thande and Caroline Wagikuyu Gachau Kariuki, $835,000.

Sorrel Ave., 9916-Gail P. Mendelson to Abin Raj Kunwar, $980,000.

Tuckerman Lane, 8052-Hao Howard Zhang and Qian Li to Kevin J. and Marie Gengler O’Connor, $663,500.

Whiterim Dr., 10834-Peter K. and Amy S. Elliott to Arash Majdi, $395,000.

ROCKVILLE AREA

Barbados Pl., 5915, No. 34-Yemesrach K. Maru to Amy B. Smith, $404,000.

Blossom Dr., 619-Alexander V. and Nancy E. Lewin to Alexander Correll Caulfield, $660,000.

Braxfield Ct., 12311, No. 425-Ido Achrak and Sharon Elzarat to Markos E. Beyaregaw and Elizabeth G. Befekadu, $155,000.

Charles St., 125-Julie E. Kiang to Rajat K. Sen and Sarah Yun Liu, $298,000.

College Pkwy., 884, No. 201-Jamie L. Ahearn to Christopher and Ann Kim Noblejas, $179,000.

Dorchester Lane, 11403-Marvin and Deborah Shaw to Kevin D. Broun and Katherine M. Doyle, $744,000.

Edson Park Pl., 11224, No. 18-Rachel Nicole Gopenko to Arash Soheili Isfahani and Shirin Mohajer, $450,000.

Fordham St., 817-Judith L. and Robert W. Beck to Sadhana Jackson and Joseph R. Vivens, $660,000.

Guy Ct., 13-Avi Levi and Amalia Skarlatou to Samuel V. and Miriam Bornhorst, $540,000.

Kings Riding Way, 10702, No. 201-16-Bruce C. and Anna Dawn Milner to Rowdy Settles, $445,000.

Longhorn Cres., 507-Elizabeth K. Namugenyi to Sriraj Madhavan Potti and Keerthi Santosh Varier, $649,900.

Monroe St., 4, No. 911-Jessica Clothiaux and estate of Duncan Staley to Michael E. Bolton, $117,500.

North St., 109-Hoi May Wong to Yin Huang and Yinshi Ma, $390,000.

Pasture Side Pl., 107-A, No. M19-Tarik Mouchti to Jing Zhou and Xinyao Xu, $370,000.

Robert Rd., 702-Timothy Ivan and Queen Esther Pulliam to Tara Michelle and Andrew Joel Lemerise, $410,000.

Rose Ave., 930, No. 1711-Pike & Rose Condominium Inc. to John Lee Forston III, $864,900.

Tilden Lane, 7023-Stacy Paleologos and Krista Beal to Edwin J. Nazario Jr. and Heather Stoots, $800,000.

Vanderbilt Cir., 10019, No. 5-16-Victoria Dizelos to Maryam Mazaheri, $302,000.

Weeping Cherry Dr., 14009-William J. and Carrie L. Gold to Larry I. and Jolayemi F. Akinde, $1.01 million.

SANDY SPRING AREA

Lehigh Dr., 16816-Theresa S. Fisher to Judith E. Lamp, $723,150.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Milestone Manor Lane, 12115-Renato C. and Teresita E. Sayo to Sotheary Ret and Serey Seb, $509,000.

Royal Crown Ct., 4-Sybil D. Masterson to Stacey and James T. Heintze, $590,000.

Shakespeare Ct., 6-U.S. Bank National Association and Rmac Trust to Collin Thornton and Vanessa Liendo Galiano, $418,000.

SILVER SPRING AREA

Belmont Ct., 13-Steven Lance and Karen Farr Keller to Nikolas Alexander Foster and Melissa Sue Lee, $751,625.

Devon Rd., 12-Elizabeth S. and David H. Williams to Brett and Maryclare Cooper, $499,000.

Forest Glen Rd., 1802-Mary Anna Solomon to Roza Worku Gebrie and Zelalem Getnet Gudie, $485,000.

Kimball Pl., 2201-Jung Y. and Stanley S. Yu to John and Jennifer Doyle Beauchamp, $589,000.

Pin Oak Dr., 9517-Richard S. and Jacqueline L. Hatchik to Kimberley Freeman, $669,000.

Washington Ave., 2200, No. W-201-Mark Goldberg to Jessica Anne Lenz, $300,000.

Wayne Ave., 930, No. 1005-Paul Rocco to Annette Gibbs Skervin, $480,000.

TAKOMA PARK AREA

Boyd Ave., 311-Alexander B. Perkins and Jennifer L. Johnson to Laila McQuade and Eugene Kiselev, $706,500.

Garland Ave., 7229-Dima Ayoub and Michelle Ohnona to Kerry Elizabeth White and Mark Christian Porter, $625,000.

TWINBROOK AREA

Agnew Dr., 1110-Michael Rey Mateu to Demitra Michele Salteris, $330,000.

Fletcher Pl., 715-Ron and Jackie Fung Mildiner to Zachary Mark and Paige Amelia Kisner, $469,000.

Holland Rd., 5919-Roxanne Schweitzer and estate of Charles Simon Kumkumian to Ellie S. Sim and Peter Kim, $505,000.

Parrish Dr., 1130-Greg A. Siegrist to Chee Beng Puah and Choon Lan Athey, $360,000.

WHEATON AREA

Belgrade Rd. S., 906-Steven C. Siesser to Eric and Amanda Kjeldergaard, $438,900.

College View Dr., 11813-Crystal L. Ortiz and Joel A. Schadegg to Jhosse Francisco Rivera and Allison Louise Weaver, $329,909.

Folk St., 10205-Brent Lawrence and Jennifer Anne McNally to Eric and Lindsey Dasilva, $500,000.

Green Holly Terr., 10385-Craig and Samantha Wallack Meklir to Tewodros Mulugeta, $410,000.

Huggins Dr., 11850-Nicholas Ryan Wisman and Ingrid Paras Decastro to Karla F. Barrera and Yerin L. Hernandez Gonzalez, $390,000.

Kingswell Dr., 2810-John Fenton and Ruth Schnabele Delaney to Hilda M. Quinonez Mendez and Byron Rolando Nunez Quinonez, $350,000.

Lovejoy St., 11743-Louis S. and Rae R. Baron to Hilary S. Bierman and Charles Steven Taragin, $475,000.

Schoolhouse Cir., 2929-Donald C. Wegel to Aaron R. and Carolina Thorp, $335,000.

Watermill Lane, 11230-Paul J. and Ellen M. Kirisitz to Zachary J. and Amy E. Steinborn, $439,500.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in August were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Morland Dr. N., 5814-Sean D. and Dorothy A. Olson to Carl C. and Krystan L. Bailey, $485,000.

Union Ridge Dr., 5878-Rebecca L. and Christopher T. Rodgers to Douglas and Meghan Styles, $425,000.

BRUNSWICK AREA

B St. W., 416-Jason D. Marshall to Eric T. Cummings, $255,500.

Concord Dr., 34-Reuben W. Harrison to Jose Roberto Hernandez, $175,000.

Terrace Ave., 9-James Rippeon II and Aimee Rider to Justin Eugene Roberts and Lisa Lynn Wagner, $275,000.

BUCKEYSTOWN AREA

Buckeystown Pike., 3434-Wiley W. Horsley Jr. to Alice C. Wagner and Nadene N. Vevea, $550,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Burkittsville Rd., 6137-Trevor and Genevieve Albuquerque to Scott Benjamin Zecher, $250,000.

Mountville Rd., 4319-Megan K. Riffle and estate of Sean D. Powers to Edward P. Udinski, $520,000.

Sunrise Dr., 3222-Jennifer and Robert Piccerillo to Jenifer Leigh Todd, $620,000.

EMMITSBURG AREA

Timbermill Ct., 520-Richmond American Homes to William and Rebecca Little, $369,284.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Arwell Ct., 459-Mui Jade to Danielle Diffenderfer, $213,000.

Bella Marie Way, 5849, No. J-Calatlantic Group Inc. to James Benjamin Mitchell II, $319,735.

Chinaberry Dr., 1002-Thomas M. Weschler and Elena Fisher to Janice A. Williams and Mark A. Parchment, $325,000.

Daytona Ct., 6512-L, No. 202-Lee S. Colson to Toma McClary, $210,000.

Elmer Derr Rd., 4840-Larry J. and Morry L. Anderson to Thomas E. and Geneva M. Crummit, $680,000.

Glenmeadow Ct., 7179-Karen A. Logan to Michael S. Devine, $220,000.

Hillcrest Dr., 1330-Edwin E. and Jackeline Z. Cartagena to Mang Khen and Thawng Pau, $290,000.

Jefferson Blvd., 6511-William Vernooy to Janet S. Ciarkowski, $404,000.

Kelly Ct., 6417-Sarapech and Tina Keo to Frank and Charlotte Rigano, $245,000.

Locust St., 213-Sharon L. Weedy to Mark Adam Forbes, $260,500.

Morrow Way, 6806-Wendy D. Washington to Antonio Ferreira and Liliane Fernandez, $500,000.

Posey St., 6233-Calatlantic Group Inc. to Jesse Ronald and Deidre Joy Pilcher, $313,885.

Singletree Dr., 5651-Seth A. and Michelle A. Roberts to Purnell Claude Scott, $270,000.

Stapleton Terr., 5090-Karen Tate to Randala Talj and Chris Cutshall, $234,900.

Teen Barnes Rd., 4830-Anna L. Risse and Elaine Marie Ferro to Sunny Pau, $329,725.

Wade Ct., 5650, No. M-Grove Management Corp. to Josephine D. Sarmiento, $173,000.

Whelan Lane, 5988-Calatlantic Group Inc. and Ryland Group Inc. to Shirley Virginia Nolan, $282,085.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

All Saints St. W., 126-Nathan T. and Jessica C. Kachur to Bradford S. Tucker, $330,000.

Briarcliff Lane, 8822-David B. and Kelly R. Chroniger to Sandra Yamilet Velasquez and Rutilio Mena Tobias, $290,000.

Carmichael Ct., 9407-Jonathan E. and Lee Ann White to Matthew and Kayla Strauss, $495,000.

Dance Hall Rd., 7440-Utha Jean Rigler Rupert to Patrick B. and Amy E. Fagan, $450,000.

Fleetwood Way, 9711-Matthew and Jennifer Roque to Alex R. and Rebecca Miller, $375,000.

Holden Rd., 803-Calatlantic Group Inc. to Lalaine Harris and Benjamin Agustin, $513,254.

Knollwood Dr., 6344-Jonathan and Megan C. Thomas to Jon Paul and Allison N. Duvall, $440,000.

Loganberry Ct., 306-Brittany Harner and estate of Patti Harner DiCarlantonio to Francisco E. Faustino, $229,900.

Mill Island Pkwy., 2956-Thomas R. and Mary J. Kitsos to Thomas S. and Elizabeth S. Davis, $597,000.

Osprey Way, 2603-Jon S. Hoffman to Michael J. Staton Jr., $312,000.

Prospect Blvd., 368-Mary Ellen Hilleary to Ismar G. Vasquez Arana and Henry Geovanni Vasquez, $285,000.

Shannon Ct., 406-Martin and Maria Torres to Shuang Wang, $145,000.

Spring Bank Ave., 209-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Kwadwo and Maame Pokua Ankrash Kusi, $299,999.

Statesman Ct., 10103-Leroy E. Bender Jr. to Eric Matthew and Teresa Lynn Hendrickson, $440,000.

Viewsite Ct., 6184-Susan Rebecca Stabler Pully to Brian and Angela Neiderlander, $370,000.

Wheyfield Dr., 1465, No. 108-Monocacy Park Land Corp. and Monocacy Park Condominium Corp. to Austin Michael George, $347,330.

Second St. E., 108-Francis J. Judge to Charles Jeremy Kelley, $343,000.

Seventh St. E., 124-Michael and Hillary Rosko to Cheryl Leigh Bingham, $290,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Banner Hill Rd., 2212-Mary Jaclyn Lovalvo to Dontel and Melissa Moore, $410,000.

Buckeye Ct., 8391-Michael E. and Paula J. Nunez to Anthony D. and Jennifer S. Bassett, $442,000.

Burnside Dr., 2027-Dustin J. and Sara J. Harrison to Jerry and Patricia Garcia Jobe, $400,000.

Country Run Way, 1832-Brian Berkemeier to Troy and Kelly Yates, $283,000.

Ellsworth Way, 2406, No. 3A-David Frederick to Michael A. and Bianca A. Owens, $179,900.

Fieldstone Way, 1947-John P. Dutton Jr. to Mabel and Carla Mardesich, $295,000.

Hamburg Rd., 9507-Brandon Thomas Abraham to George C. Teskey, $299,900.

James I Harris Memorial Dr., 7211-Michael R. and Ruthann McFadden to Drennan G. and Catherine W. Hicks, $389,999.

Lakeview Dr., 5708-Joseph Bernard and Penny Ann Clagett to Steven and Jade Bassler, $310,000.

Midsummer Dr., 176-John V. and Susan D. Tiedy Stevenson to Jennifer and Matthew J. Milas, $440,000.

Peekskill Dr., 7196-Cecil C. and Colleen M. Day to Michael and Paula Nunez, $375,000.

Shelley Cir., 2508, No. 8-Aboutaleb Nassiri and Shamsosadat Onbirbak to Renae K. Pascone, $189,900.

Spring Run Cir., 2008-Daniel Washington to Melanie L. Travis, $290,000.

Sunset Dr., 6520-George F. Kearchner III and Janice May Hauver to David John and Alice Elizabeth Burns Rispoli, $306,000.

Whitehall Rd., 2110, No. 2A-Dennis B. and Jacqueline B. Ottey to Tanvi Beri, $159,000.

Seventh St. W., 1507-Katherine Young Campbell to Xochilt Delgado, $241,000.

IJAMSVILLE AREA

Etterbeek St., -NVR Inc. to Louise Washburn and Lisa Graham, $284,290.

Prices Distillery Rd., 3806-Rizwana Afzal to Brian M. and Kimberly A. Wood, $455,000.

LIBERTYTOWN AREA

Green Valley Rd., 10950-Carlene Snyder Beachley to Donald J. and Teresa A. Perper, $219,990.

MIDDLETOWN AREA

Beechtree Dr. S., 7212-Scot Joseph Ceravolo and Kim Ann Meadows to Paul E. Silbermann and Karen C. Whitehair, $339,999.

Farmstead Pl., 8-Wayne Stevens and Deborah Lynn Young to Timothy and Lisa Lanigan, $585,000.

Keller Lane, 10-Alexander and Wendy Woods to Pamela Shaw, $325,000.

Snead Ct., 6965-Timothy L. and Michelle Abel to George T. and Kimberly C. McWilliams, $760,000.

MONROVIA AREA

Green Valley Rd., 4502-Connie M. Lushbaugh to Daniel Parsons, $339,900.

Merricks Ct., 12126-Mark E. and Martha E. Turlik to Amanda M. and Jennifer Anne Jones, $614,000.

MULLINIX AREA

Almeria Ct., 5198-Michael P. Delauter to Wade and Sylvia Leanne Zufall, $505,000.

De Invierno Pl., 4759-Stephen D. and Molly A. Hancock to Jamie Lynn and Robert M. Gillette, $560,000.

Meadow Field Ct., 807-Jeannette S. Machen to Nathan L. and Jessica C. Berch, $385,000.

Samhill Dr., 13684-Donald J. and Teresa A. Perper to Deanna Lynn Bridge and Rene Francisco Najera, $549,900.

MYERSVILLE AREA

Pleasant Walk Rd., 11228-Michele A. and Peter C. Smith to Julie and Juan C. Reyes, $315,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Country Club Rd., 11223-William and Geri Stearn to Maria L. Madison and Craig E. Bazemore, $440,000.

Edgewood Ct., 10741-Robert Leary to Joshua A. and Alicia L. Vogt, $315,000.

Hearthstone Trail, 5685-Robert McCool to Ryan Sohrabi and Parvin Rahimi, $445,000.

Lakeridge Dr., 6411-Ryan Legacy Builders Inc. to Daniel and Elise Gonski, $530,585.

Orchard Spring Way, 210-Hyon and Inyoung Kim to Tyan W. and Jacqueline K. Ehlis, $490,000.

Sewell Dr., 718-Adam A. and Amanda Rutledge to Kristin Pierce, $325,000.

NEW MIDWAY-LADIESBURG AREA

Woodsboro Pike, 12249-Jason Wayne and Sandra Lee Storm to John W. and Brittney N. Fogle, $365,000.

POINT OF ROCKS AREA

Swains Lock Ct., 2151-Anne W. Sandy to Christopher Hinton, $275,000.

THURMONT AREA

Brice Rd., 13035D-Michael D. and Peggy L. Fraley to Bruce D. Hammond, $155,000.

Hammaker St. E., 101-Colleen A. Barrick to Thomas Kisner, $205,000.

Tocati St., 39-Jon L. and Cynthia A. Nuss to Soren A. and Jo Anne Mikaelian, $369,900.

URBANA AREA

Amelung St., 8980-Jingzhe Qiao and Xinrong Zhang to Joseph E. Rice IV, $385,000.

Bealls Farm Rd., 9230-Monocacy Land Co. Corp. to Mary Regel Burness, $510,674.

Buckeystown Pike., 4042-Daniel Joseph and Pamela Beth Pease to Scott W. and Louwanna K. French, $320,000.

Dixon Rd., 2016-Mitchell W. and Katharine Babashan to Tahir and Rizwana Afzal, $1.48 million.

Islington St., 3647-Jeffrey B. Dodson and Kimberleigh M. Glumac to Nicole M. Thorsvik, $367,000.

Landon House Lane, 9163-Shannon Autry to George P. and Katrina M. Knizewski, $415,000.

Scott Ridge Pl., 5600-MS Gladhill Farm Corp. to Kimberley Ann Dunworth, $454,610.

Tabard Lane, 3515-Paris A. and Shirley L. Moore to Heidi Laraine and Wayne Stone McDonald, $365,000.

Worthington Blvd., 3614-Christopher and Quyen Kiem to Monika Neil Daftary, $424,000.

WALKERSVILLE AREA

Chapel Ct., 300, No. 108-Ralph W. and Mary I. Whitmore to Brian Ecker, $147,000.

Inspiration Ave., 8495-Bryan A. and Kristy L. Malseed to Carlos Javier and Leslie Quetzel Gonzales, $317,000.

Main St., 10-Bliss Robison and Shelby Nicole Spillar to Sharon F. Moore, $358,000.

Wildwood Ct., 2806-James F. Grove Jr. to Stephanie Lee Birth, $310,000.

WOODSBORO AREA

Woodsboro Rd., 10337-Brian M. and Angela Neiderlander to Benjamin D. and Theresa L. Hofmeister, $335,000.