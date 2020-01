Myer Ct., 5201-Charles and Jacqueline Fried to Jose A. and Leandra L. Mozo Cabrera, $445,000.

Terrawood Ct., 3810-Anik Properties Corp. to Christopher and Kalinka Cihlar, $790,000.

BETHESDA AREA

Alta Vista Rd., 5020-Alan Harvey to Colleen and David Stanley, $806,000.

AD

Bradley Blvd., 6813-David S. Downing to Jagadeesh Reddy and Madhu Rao, $1.77 million.

Brookes Ridge Ct., 598-Brookes Lane Development Co. Corp. to William Charles Miller Jr., $1.77 million.

AD

Camberley Ave., 5207-Kathleen A. Bernard and estate of Elizabeth A. Bernard to Akiko Sunahara, $840,000.

Glennon Dr., 7517-Kevin Richard Davis to Chunzhang Yang and Xiao Fu, $860,000.

Hampden Lane, 4901, No. 702-Elm Street Investment Partners Corp. to Bruce D. and Sherry M. Goodman, $3.02 million.

Montrose Ave., 10412, No. M-2-Michael K. Hoffman to Shah K. Alam, $250,000.

Ridge Rd., 8821-Jennifer and George Martin to Joshua and Robin Jenks, $849,000.

Sinnott Dr., 10021-Belhaven Investments Corp. to Andrew Wierzbic and Kim Thuy Le, $1.21 million.

AD

Tuscarawas Rd., 5315-Scott A. and Jasemine C. Chambers to Zhensen Huang and Julia Zhuhui Chen, $1.19 million.

Wilmett Rd., 6520-Eric Dixon and Lauren Murphy to Heidi M. Casta and Hector M. Rodriguez, $775,000.

Wood Way, 5620-Ellen Kennedy to Rhett Cowden and Jennifer Ralph Tatum, $1.16 million.

AD

BROOKEVILLE AREA

Hollow Crest Dr., 18601-Jonathan and Faige Levin to Eliana Makeda Hassen and Sirgute Mandefro, $835,000.

Pyrite Lane, 19416-John J. and Rita M. Stelben to John J. and Jacqueline A. Cardello, $1.24 million.

BURTONSVILLE AREA

Cotton Tree Lane, 3900-Jada R. Dorcas and Muhammed Ismail Mir to Shahid Muhammed Khan, $240,000.

Woottens Lane, 4220-John P. and Carol A. Malloy to William and Tram Creighton, $425,000.

AD

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Memory Lane, 2901-Bezouwork K. Kassegne and Adbaru K. Alemayehu to Sidi Ahmed Saidy Naly, $495,000.

Musicmaster Dr., 13200, No. 164-Willie E. Trillos and Lourdes J. Interiano to Elvis Jonathan Andino Nolasco and Katherine S. Martinez Mejia, $275,000.

Rosemere Ave., 1014-Oscar and Christen Sandoval to Jose Felix Torres Escudero and Bryant Alexander Torres Lopez, $409,900.

AD

Summer Hill Dr., 12914-Carlos A. Garcia De Quevedo to Timothy P. and Brittany C. Hopkins, $472,500.

CHEVY CHASE AREA

Camalier Dr., 3306-Jonathan and Allison Stanton to Dipali Mehta and Mark Nelson, $990,000.

Elm St., 4502-Christine M. Real De Azua to Kim Hoang and James Shaw, $1.11 million.

AD

Irving St. W., 23-Duane R. and Paula B. Gibson to Michael C. and Adena T. Friedman, $3.4 million.

Saratoga Ave., 5305-Robert P. and Jennifer L. Keller to Ralph Torbay and Lyda J. Sarmiento, $1.42 million.

West Hwy. E., 4242, No. 505-Jesse Cipala and Afag Alizada to Martin X. Miao and Ping Liu, $250,000.

Woodbine St., 3911-Mark Denbo and Amanda Laforge to Peter and Danielle Muenzfeld, $1.02 million.

CLARKSBURG AREA

Bufflehead St., 13908-Austin and Melanie Krablin to Maria Schwaederle and Sarper Toker, $740,000.

Clarksburg Square Rd., 12946-Anil Revri to Mi Jeong Pyun, $370,000.

AD

Fair Garden Lane, 22172-Sheila Thurston to Hemal Jitendrakumar and Priya Kantibhai Patel, $465,000.

AD

Grand Elm St., 12712-Joseph Muscara to Nitin, Hardarshan Simran and Narinder Kumar Madan, $664,000.

Little Seneca Pkwy., 11727-Mikhail I. and Pamela Panyutin to Getnet Awlachew and Tigist E. Beyene, $260,778.

Turtle Rock Terr., 23022-Tao Wang and Jin Xia to Ahmed Al Khadhar and Suhair J. Aljoani, $741,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Butterchurn Lane, 15032-Timothy A. and Robin S. Grunwald to Sara Aguilar, $559,000.

Farmcrest Way, 1407-Silvia Carolina Claros to Nebat A. Mohammed and Nuru Y. Ibrahim, $235,000.

DAMASCUS AREA

Buckridge Dr., 23502-William D. and Sandra B. Eisig to Joseph Dale Perron Jr., $629,990.

Damascus Park Lane, 10444, No. M14-Rebecca S. and Matthew C. Woodruff to Jenna D. Howard, $197,500.

AD

AD

DERWOOD AREA

Horizon Pl., 17651-Chia Lin Yu to Icendry Corona, $329,900.

Keats Terr., 16429-Sandra Jean Wall, and Thomas Eugene and Kay Marie Johnson to Carlos Borges and Svetlana Portolano, $565,000.

Red Hook St., 8044-CSP Associates I. Corp. to Joseph K. Dipeppe and Chelsea T. Director, $694,115.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bradford Rd., 9013-David Fleming Winchell and estate of Susan Winchell to Mayur Patel, $495,000.

Hereford Pl., 10100-Benjamin Robert and Macey Bishop to Taylor J. Adams and Tanya Qin Tan, $524,900.

Manchester Rd., 8618, No. 2-Eloise Lepesqueur to Mustafa Ali Nusraty and Molly Ann Rohal, $264,500.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 1109-Evan T. Smith to Burcu Gundogan, $177,000.

AD

GAITHERSBURG AREA

Centerway Rd., 9018-Robert M. and Michele C. Bonistalli to Zewuditu Emiru and Mitku Negassa, $318,000.

AD

Elioak Terr., 7601-Brian S. Childers to Majed Abdulraheem and Walaa Jadallah Jadallah, $355,000.

Floral Dr., 104-Gustavo Nunez to Julio Cesar and Jamie Gutierrez Calderon, $399,900.

Grange Hall Dr., 220-Scott A. and Emily J. Smith to Carl Van Buiten Jr. and Sabina Aliverdi, $469,000.

Hazelcrest Dr., 17930-Oliver W. and Chintha H. Rajakaruna to Nolawi A. Eshetu and Merry T. Tuffa, $435,000.

Roundleaf Way, 8913-Fred and Janene M. Nusraty to Jessica Nicole Ramirez and Maria Esther Vasquez, $445,000.

Wheatfield Ct., 19-Christin C. Green to Chloe O. Taylor and Demosthenes Alahouzos, $289,900.

AD

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Birdsong Lane, 17210-Selvarajan Masilamani and Bharathi Modachur Ponnusamy to Zachary D. Bristor and Abigail S. Harris, $385,000.

Clayhall St., 452-Mary Bracho to Berhan and Karen Chang Yeh, $632,500.

AD

Diamondback Dr., 506, No. 341-CF Sept Owner Corp. to Yiping Tang and Qiaosen Gao, $422,489.

Galesville Dr., 12213-Alfred and Marie Terp to Kenneth Charles King, $665,000.

Irish Ct., 3-Justin E. and Erin M. Toops to Kimberly Quynh Nguyen, $347,500.

Marquis Dr., 11-Jeffrey W. and Julie M. Bullard to Matthew Kenneth and Deirdre Mundorf, $496,000.

Morning Light Terr., 12316-Stacy Marie Zalesak to Jinhui Li and Fang Xu, $548,000.

Saddleview Dr., 13942-Dwight D. and Lindy H. Layton to Jianfei Hu and Xingyuan Dong, $630,000.

Summer Walk Dr., 136-David Y. and Mina K. Son to Soyoung Choi, $575,000.

GERMANTOWN AREA

Birdseye Dr., 18812-Mohinder S. Sodhi to Lorena Del Carmen Saavedra, $249,000.

Cloppers Mill Dr., 13205, No. 13C-Heather U. Sterling to Colleen F. Kenten, $205,000.

Eagles Roost Dr., 18517-Shannon K. and Xavier E. Twine to Xueqing Wang, $206,000.

AD

Fountain Hills Dr., 18917-Hector M. Rodriguez and Heidi M. Casta to Shawn D. and Kylee Britton, $575,000.

Highstream Dr., 19154, No. 1020-William J. Gorman and Kristen A. Riley to Patty H. and David W. Park, $265,000.

Kitchen House Ct., 18106-Edna Eisemann to Debra Lynn Sheppard, $255,000.

Lullaby Rd., 13800-David L. and Danielle N. Delaney to Milind and Hiral Joshi, $418,000.

Millhaven Terr., 17803-Jonathan Marcano Lozada and Damaris Marcano to Man M. Tsang and Ing Hwa Liu, $415,000.

Shadyside Way, 20663, No. 113-8-Jennifer Milstein to Mark S. Sweet, $230,000.

Waters Row Terr., 20279-Todd M. Getz to Edman G. Zayzay, $359,900.

Winding Creek Way, 12005-Viviana Hincapie to Keiron E. and Sangeetha V. Mohamed, $325,000.

KENSINGTON AREA

Crestwood Rd., 10111-Drew Caldwell and Kristen Leigh Dobbs Deniger to Marcus Hill, $655,000.

Haverhill Dr., 9811-Cathy A. Fink to Robert S. Kim, $965,000.

Kingston Rd., 9615-Frederick L. Tan and estate of Bermen T. Chang to Samuel Emerson Brownell and Sara Herald, $815,000.

Spruell Dr., 4007-Patrick M. and Amy S. McDonnell to Edward B. Donnelly, $475,000.

LAYTONSVILLE AREA

Griffith Rd., 5235-Timothy K. and Julie G. Hussman to Benjamin C. and Bonnie W. Hines, $580,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brassie Ct., 77-William A. Shortall and Kimberley S. Poulos to Benjamin and Kathryn Heacock, $228,000.

Chadburn Pl., 9331-Todd C. Duehring and Jesse Villareal to Jose T. Rodriguez, $210,000.

Dowling Park Pl., 8804-Jesus G. and Sandra R. Sierra to Dawn D. Murray, $252,000.

Hellingly Pl., 9716, No. 211-Blanca Clavijo to Bryn Blanchard, $137,000.

Laurel Valley Lane, 8712-Richard S. and Robin Nel Gordon to Mai Ngoc Truc Nguyen and Kim Ngoc Hung Huynh, $405,000.

Mills Choice Rd., 19004, No. 5-Amirpooyan Noorikoupaei and Golshan Javadian to Paolo and Diana Marcela Rondini, $95,000.

Stedwick Rd., 10002, No. 304-Neville T. Levi to Jonathan Tyler Hill and Alona Leibowitz, $194,000.

Walkers Choice Rd., 18730, No. 6-Ilene Movshin and estate of Lawrence W. Suggs to Marcelo Ramirez Medinaceli, $117,500.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Kinloch Rd., 10600-George A. and Joan Caperones to Brian and Mary T. Pascale, $450,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Atwood Ct., 18-Antonio E. and Maria C. Garcia Jurlano to Frazier D. and Sherry M. Evans, $635,000.

Bakersfield Ct., 14440-Margo Neil to Alix Adelin Ganga, $369,000.

Bethpage Lane, 14001-Karen R. Potocki to James N. and Roger L. McGuffey, $482,000.

Charles Rd., 11800-Neil Patrick Owen to Luis Reinerio Arriaza, $386,500.

Cold Meadow Way, 2207-Frankie Wingkei Cheung and Chung Yin Yau to Bekele B. Gurmu and Tariqua W. Berhe, $565,000.

Glen Eagles Dr., 3749-Estate of Lynn Diane Young to Allan D. and Marcia Spector, $230,695.

Harrell St., 3408-Bouaphanh and Khamphanh Sonekeo to Orfandina M. Espinosa Mora and Francisco Zambrano, $365,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-920-Soo Woong Cho to Thelma C. Griffith, $169,900.

Joliet St., 3907-Andrew F. and Melissa M. Phillips to Jingen Zhu and Xiaorong Wu, $390,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-1028-Harold A. and Sidney H. Closter to Mei Chi Kau Shih, $287,000.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. 205-Florence P. Slade to Phyllis and Paul Rabinowitz, $335,000.

Norden Dr., 13406-John Paul and Kristin Michelle Benante to Adrian and Aimee Anthony, $482,500.

Pennfield Cir., 15000, No. 312-Villas of Leisure Corp. to John E. and Sylvia W. Crowder, $375,000.

Saint Helen Cir., 2939-Apple Federal Credit Union to Blake M. Scates and Helina B. Lema, $430,507.

Valleyfield Dr., 14006-Amit Sanghi and Frank Carroll Deluca to Bademba and Safiatou Barry, $380,000.

Whitehaven Rd., 16212-Phillip Karasik and estate of Priscilla W. Allen to Jay Jungsoo and Jane Haesook Lim, $280,000.

OLNEY AREA

Forest Crossing Ct., 18415-Mary D. Davis to Peter and Richelle Sabia, $747,000.

Hickory Meadow Dr., 18254-David and Tanya Arias to Alexander L. and Kristine A. Chin, $717,500.

Moss Side Lane, 17135, No. 14-Robert M. McCarthy and Carol Jones to Thomas M. McTighe, $320,000.

Random Ridge Cir., 4508-Theodore E. McCord Jr. to Brett M. and Julie S. Kitt, $805,000.

Sandy Knoll Dr., 17212-Susan H. and Carlos R. Valverde to Robert Evan and Kathryn Chipman, $685,000.

Swan Theatre Ct., 17704-Wells Fargo Bank to Christopher Robert and Xin Huang Silberholz, $575,000.

POOLESVILLE AREA

Hughes Rd., 15811-John B. and Sally L. MacGregor to Jae S. Hwang and Mi Son, $470,000.

POTOMAC AREA

Ambleside Dr., 11704-Ann Albin and estate of James L. Albin to Guohua Bi and Haiying Zhang, $735,000.

Berger Terr., 11301-Alexander M. and Svetlana Khitrik to Jin Hyun Soh and Yunghee Kang, $730,000.

Coddle Harbor Lane, 7847, No. 15-Jane M. O’Connell to Elizabeth M. and Harish B. Chawla, $310,000.

Crimson Leaf Ct., 8408-Charles Allen Irish Jr. to Steven A. Kirstein and Miriam I. Harris, $1.57 million.

Georgetowne Dr., 11419-Rae Torchin to Richard D. Bajana Collazos and Elizabeth Salazar Rioja, $645,000.

Hackamore Dr., 7700-Pierre R. Welch III to James S. and Alexandra M. Greeves, $1.27 million.

Masters Dr., 7317-Kayvan and Gertrude Shahabi to Thomas McBride and Amanda Mitchell, $1.42 million.

Reach Rd., 9421-Eliyahu and Judith Telem to Guozhen Liu and Jie Wu, $845,000.

Wandering Trail Dr., 8836-Alan Donald Moldover to Hamidou and Mariama Kesso Diallo, $725,000.

ROCKVILLE AREA

Anchor Cove Ct., 13613-Stanley Paul and Nancy Weintraub to Jane Hwang and Christophe Patrick Santini, $1.19 million.

Blossom Dr., 632-Anne W. Honstein and estate of Elsie Atanasoff Whistler to Bryan P. and Jennifer Aguirre, $600,000.

Braxfield Ct., 12413, No. 567-William J. Frederick and Ralph M.M. Villar to Javier Vasquez and Marcia Belen Arce Cespedes, $230,000.

Cloister Dr., 4812-Juliette Cecile and Anthony Emmanuel David Delamotte to Blake Eastman and Alice Yan Kimball, $720,000.

Edson Park Pl., 11215, No. 40-Cheol Lee and Sohyoung Kim to Scott L. Van Houten and Lilly A. Sadler, $450,000.

Feather Rock Dr., 421-Catherine A. and George T. Silvestri to Buu Linh Tran and Chuanlarp Satchavarodom, $710,500.

Grosvenor Pl., 10401, No. 325-Pingora Loan Servicing Corp. to Payam and Agnieszka Golriz, $131,000.

Lambertina Pl., 13820-Cheng Cui and Yupeng Liu to Changhong Liu and Xin Pan, $668,000.

Luxberry Ct., 3, No. 6-Elizabeth A. Freedman to Christine Watkins, $589,900.

Mills Farm Rd., 13628-Xiaokang Deng and Yuanynan Zhang to Jose David Hernandez and Jenny Patricia Castro, $639,000.

Oak Knoll Dr., 405-Wilson Chang to I. Jiun Liu, $520,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1739-Daniel and Ning Li to Joy Katherine Song, $310,000.

Red Fox Rd., 4716-Michael J. and Carmen D. Scurato to Joseph Ran Wang and Tracy Smyers Flanders, $470,000.

Rockville Pike., 10424, No. 301-Kevin Loftus to Teshome G. Diriba, $188,500.

Southwood Dr., 13301-Helen L. Hayes and Sara Hayes Kaminow to Piyush Jain, $646,000.

Symphony Park Dr., 10765-Joseph E. Schwartz to Mayukh and Dimple Mayukh Das, $1.2 million.

SANDY SPRING AREA

Chandlee Mill Rd., 18820-Yvonne Stewart and Joni Miller to Allyson A. Austin and Peter G. Francis, $285,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Bent Creek Terr., 11328-Diana M. Forshey to Ruth Badja Tchaptchet, $350,000.

Fox Chapel Dr., 19200-Mary D. Marcoux to Dizhong Xiang and Xiaoyan Bai, $400,000.

Mill Pond Terr., 20387-Michael A. and Lisa R. Elie to Jeffrey and Leslie Kawer Herrera, $575,000.

Tall Pines Dr., 11703-David Brian and Betty Miller Carpenter to Veree and Huweida Shariff Addo, $550,000.

Woodcutter Cir., 13036, No. 144-Kirk and Kathleen Kerr to Jong Soo and Lili Angela Kim, $360,000.

SILVER SPRING AREA

Capitol View Ave., 9816-Joanna C. and Ruben K. Kahvedjian to Gregory Howard Becker and Nanda Ruiz, $545,000.

Dewitt Ct., 21-Eric and Christine Rosenberg to Matthew J. Boswell and Jennifer M. Hoover, $908,000.

Hanover St., 1904-Bruce and Laurinda A. Berger to Elizabeth Trout, $680,000.

Locust Grove Rd., 1910-Lawrence J. and Jisoo A. Geiter to Dennis and Ashley Bassich, $660,000.

Noyes Lane, 1711-Cody J. and Barbara H. Goebel to Emily M. Putzer and Carlos M. Zelaya Penado, $582,000.

Ritchie Ave., 121-Ira Wayne Willis to Terrence M. and Joyce Kim McDonough, $850,000.

TAKOMA PARK AREA

Haddon Dr., 8300-Kurt and Stuart Brorson to Whitney Gratton and Brian Monroe, $421,000.

TWINBROOK AREA

Edmonston Dr., 1007-Jose Bautista to Gabriela X. Salazar, $413,000.

WHEATON AREA

Andrew Ct., 11924-Chien and Chienying Wang to Eduardo and Felicita Castro, $357,300.

Bucknell Dr., 10864, No. 1-Matthew G. Dean to Kaitlin E. Sullivan, $302,000.

Elkin St., 11601, No. 66-Pasquale Pinto to Avnish H. and Eden McGregor, $189,000.

Judson Ct., 11918-Renee B. Panagos and estate of Carol A. Shope to Etaferahu Abebe and Yonas Gebretsadik, $353,000.

Munson St., 2823-Karen J. Webb and Harvey F. Dudley Jr. to Alexander and Amersjah Tobing, $205,000.

Pebble Run Dr., 10923-Reverse Mortgage Solutions Inc. to Zerihun Adera, $368,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in September, 2019 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Ballenger Creek Pike., 2454-William and Charlene Poole to Dale and Laura Franklin, $439,000.

Mountville Rd., 5627-Douglas A. and Cynthia S. Balzer to Cassidy Woodside, $489,900.

BRUNSWICK AREA

F St. E., 409-Nikolas Harr to Nicholas A. Williams and Katya Williams Alvarenga, $205,000.

Shenandoah Sq. N., 1223-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Lori Ann Merryweather, $336,725.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Lander Rd., 2683-Nancy Ellen Rollins and John Dawson Nelson Jr. to Charles M. and Julie N. McGuffin, $450,000.

Sunrise Dr., 3212-Marion S. and James F. Higgins to Kenneth A. Oldham Jr. and Melissa Bennett, $399,900.

EMMITSBURG AREA

Main St. E., 332-Richard A. Stein and Anita L. Carlevale to Heather R. Haller, $186,900.

Robindale Dr., 30-Gordon L. and Linda D. West to James Edward and Candace Michelle Beghtol, $192,500.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Basford Rd., 4212-Daniel J. Severn to Cody T. Stewart, $529,000.

Butterfly Lane, 5720-Jerome Lewis Properties Corp. to Manuel D. and Nilson M. Bonilla Henriquez, $363,000.

Cawley Dr., 594, No. 7-Matthew D. and Jordan Andrew Filderman to Richard Alan and Constance Marie Schiller, $195,000.

Coronet Ct., 5318-Byron Jeffery and Carole Ann Phillips to Santiago Hernandez Franco and Cleydi R. Ventura, $365,000.

Farmbrook Ct., 6826-Dillon S. and Natalia Trullson to Craig A. Crim, $215,000.

Hames Ct., 7033-Ferdinando M. Di Maio to Lalit J. Ranka, $191,000.

Jefferson Commons Way, 5938-Marcus Higginbotham to Kizu Mpieba Nsimpasi and Mirela Luloloko Masongele, $345,000.

Partners Ct., 5389-Diane M. Norton to Thomas Andrew and Amanda Lauren MacPhee, $270,000.

Rollinghouse Dr., 1380-Donna A. Karajeh to Kervin Angel and Alexandra Michelle Garced Valle, $315,000.

Turnberry Ct., 6926-Jong Kyu Kim to Ortance Pierre Ocean, $229,900.

Westcott Cir., 5506-Pamela Dawn and Matthew Guy Duchars to Sarah Katherine Smith, $275,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Addison Ct., 1805-Scott Morrison to Stanley and Charmaine Austin, $324,000.

Barn Hill Ct., 6076-Martin D. and Sarah E. Isles to Alexander N. and Thao T. Mayberry, $290,000.

Beverly Ct., 1562-Doris J. Meyer Revocable Trust to Andrea L. Ferris Revocable Trust, $165,000.

Broken Reed Ct., 8041-Charles G. and Linda K. Beekley to Ciara Monique Williams, $220,000.

Carrollton Dr., 403-Eah69 Corp. to George Hernandez, $163,400.

Dearbought Ct., 1706-Colleen M. Koning to Michael and Krista Reddington, $414,500.

Everly Dr. N., 2626, No. 5-Rebb Townhouses Corp. to Carl D. Boone and Rebecca E. Mathews, $199,000.

Jubal Way, 831-Gerald M. and Carol A. Stewart to Fasil S. Keraga, $279,900.

Maxwell Sq., 28, No. 12-Joshua Johnson and Anna Honko to Ronald and Elizabeth Major Peppe, $489,900.

Ridgefield Lane, 9116-Jaime L. and Denise Casiano to Jerica M. and Craig Washington, $293,000.

Spring Forest Rd., 6416-Elizabeth M. Sullivan to Jorge and Charla Aramayo, $450,000.

Stratford Way, 805H, No. 1200H-Robert C. Rosier to Peter S. and Donna M. Arcidiacono, $155,000.

Wheyfield Dr., 1750-SMTM Venture Corp. to Matthew J. and Zobe Albano, $382,500.

Third St. E., 14A-Sarah M. Cummings Palmer and Mary R. Cummings Penn to Meaghan L. Richmond, $465,000.

Fifth St. W., 120-Christine E. Friis to Christopher Robert and Margaret G. Patschak, $214,200.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Arrowhead Ct., 8110-Carl Carter Hopwood to Miranda Joyce Temple, $350,000.

Bishopstone Ct., 115-Mohammad A. and Fatima Iqbal to Melphy Y. Gautreaux Calcano and Estela D. Gautreaux, $225,000.

Bristol Dr., 2118, No. 18-Stephanie A. Jeppi to Kari L. Lewis, $190,000.

Chapel Ct., 2004-Dorothy F. Ferruzza and Diane Ferruzza Nolan to Gerald Joseph and Colleen M. Ryan, $369,000.

Ellsworth Way, 2412, No. 1C-Rachel Hessman Lease to Mathilda Roca, $180,000.

Fieldstone Ct., 156-HSBC Bank USA and GSAA Home Equity Trust to Cedric and Bernarda Jackson, $228,900.

George Thomas Dr., 85-Pamela D. Stafford to Zachary C. and Erin K. Phillips, $370,000.

Greenvale Ct., 6915-Thomas A. and Sandra Bowling Bruce to Stanley Worthley and Stacia Rymarchyk, $389,900.

Key Pkwy., 1405, No. 201A-Renuka Misra to Nahidh Fathi Mustafa Shaath, $95,000.

Middlefield Ct., 1902-Thomas G. and Michele M. O’Connor to Michael T. and Kimily J. Crea, $408,000.

Ridge Rd., 7605-Gideon Properties Corp. to Matthew Charles and Sarah Ray Gleason, $416,000.

Spring Run Cir., 2023-Christopher L. Baker and Megan Reich to Kristin Alisha Beaubien and Stephen Todd Hanshaw Jr., $292,500.

Timber View Ct., 218-Fabulous Restorations Corp. to Katherine C. Kelley, $275,000.

Walter Martz Rd., 9042-Roger and Holly J. Wastler to William Nicholas and Dalis M. Albaugh, $475,000.

Young Pl., 1006-Shelley D. Nester and Cynthia J. Vanaman to Tara C. Thompson and Thomas W. Kolick, $240,000.

IJAMSVILLE AREA

Quail Creek Ct., 5303-Joann and Thomas E. Blue to Mark Merriken, $520,000.

KNOXVILLE AREA

Point Of Rocks Rd., 2145-Amelia Sue and Milton J. Beck to Cheryl A. Burgee and Terry W. Heffner, $370,000.

MIDDLETOWN AREA

Boileau Ct., 65-William C. Waskey and Mary Beth Vanpelt to Amanda Marie Amati and Jonathan Allyn Craig, $224,500.

Everhart Lane, 3-Bruce A. and Linda D. Burgee to Wenceslao Cortez and Sandra K. Buchanan, $379,900.

Jefferson St. S., 110-Maryland Cash House Buyers Corp. to Eileen D. Lisker, $299,900.

Old Hagerstown Rd., 8924-Patricia A. and Eric R. Wolfe to Dustin E. Trey, $240,000.

Washington St., 205-Barbara D. Cameron to Selina Jones, $265,000.

MONROVIA AREA

Timber Run Ct., 12214-Bradley Edgar and Beth Ann Lemen to Adam A. and Amanda D. Rutledge, $435,000.

MULLINIX AREA

Boyers Mill Rd., 6930-Linda A. Doyle and estate of Ann Margaret Elizabeth Duvall to Joseph D. Celia, $315,000.

Molesworth Dr., 12637-Bennett L. and Deborah M. Miller to Jose Berrios and Juana Rodriguez, $330,000.

Twilight Terrace Ct., 607-Michelle A. Verbus and Gregory M. Byerly to Kevin P. Burns and Candace R. Haupt, $505,000.

MYERSVILLE AREA

Monument Rd., 2710A-SLJ Properties Corp. to Kyrie L. Wolfe and Miller D. Yackovich, $460,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Balmoral Overlook, 6709-Valerie Ann Knowles to Jonathan E.B. and Lee Ann White, $520,000.

Edgewood Rd., 6565-George Claude and Ashley N. Marsh to James Kinniry, $245,000.

Mississippi Lane, 6160-Thomas Frederick and Betty Lou Noble to Katherine A. and Adam Milne, $452,000.

Queen Anne Ct., 5633-Joshua R. Devries to Noel P. Hull, $260,000.

THURMONT AREA

Angleberger Rd., 11228-Michael Alan and Joseph Dean Cevario to Andrew Justice and Dawn Renee Brown, $199,000.

Ironmaster Dr., 13-Joseph W. and Kelli R. Oden to Johnny Valentin and Lacy McCreary, $255,000.

Old Frederick Rd., 11503-John M. and Sherry L. Moore to Vince and Jamie Testa, $465,000.

URBANA AREA

Amelung St., 8943-Rajeev and Anjana T. Bhalla to Hina Faisal Bhinder, $345,000.

Beall Dr., 5405-Bank of New York Mellon Trust Co. and JP Morgan Chase Bank to Albina Novytska and Stanley F. Lowe, $411,600.

Charterhouse Rd., 9101-Eric H. Steinhoff to Nathan S. Harris, $915,000.

Ethan Ridge Dr., 9652-Faisal Z. and Tayyaba Faisal Minhas to Rahul Ratra and Sakshi Gulati, $439,900.

Fulham Rd., 3836-Monocacy Land Co. Corp. to Rodney T. Miller and Diane D. Hopkins, $492,619.

Kenway Lane, 9124-Madeleine and Robert Jones to Xiaojia Chen and Xiaoling Ren, $420,000.

Pine Bluff Rd., 8417-MS Gladhill Farm Corp. to Richard G. and Julia Scott McSpadden, $478,080.

WALKERSVILLE AREA

Albany Ave. E., 119-Sherrie L. and Gary Edwin Myers to Ronald, Carol and Ronni Renee Putman, $350,000.

Grantham Ct., 117-Laronda Devone Jones to Messan Koffi and Agoyi Akpovi Adodo, $250,000.

Old Annapolis Rd., 10325-Gaye J. Eckenrode and Pamela J. Glass to Zachary Nicholas and Angela Marie Dwyer, $375,000.

WOODSBORO AREA

Cornell Dr., 231-Equity 11 Corp. to Steven and Christina C. Cross, $395,000.