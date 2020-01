ASPEN HILL AREA

Burnside Dr., 5572, No. 3-Kimberly M. Sterin to Bichelle Jeffries, $190,000.

Hornbeam Dr., 4616-Steven and Nancy Kubasik to Kyle Albert and Rebecca Miyako Woods, $725,000.

Tallahassee Ave., 4614-Mary Kay Sweeney and estate of Emil John Biga to Adeyemi Ogunsola, $305,100.

BARNESVILLE AREA

Barnesville Rd., 18231-John F. Shea and Barbara R. Davidson to Michael S. and Alexis J. Zuckerman, $650,000.

BETHESDA AREA

Aubinoe Farm Dr., 10505-Alan P. and Beverly T. Bayles to Stuart C. and Alicia C. Greer, $1.25 million.

Bellwood Rd., 8702-Thomas E. Philips to Steven and Lauren Feldman, $1.4 million.

Braeburn Pl., 7121-Kyle D. Roberts and Celeste M. Molleur to Jose M. Rodriguez and Elizabeth M. Stein, $1.16 million.

Burdette Rd., 8809-Susan Ambrose Plaine and Marc Fleisher to Josef C. Weisskopf and Marlo Ann Goldstein, $1.15 million.

Democracy Blvd., 7425, No. 206-Arnold R. Bruhn and Joyce L. Taylor to Thomas A. and Alexis P. Morgan, $215,000.

Duvall Dr., 5221-Michael and Amanda Robinson to Stephen Mullen and Christina Tsien, $1.14 million.

Halbert Rd. E., 6209-BMII Corp. to Christopher Stanton and Arden Fredeking Edwards, $1.77 million.

Huntington Pkwy., 5308-Christine Dorr to Jesse M. Feder and Carol Perline, $918,000.

Longwood Dr., 7111-Kevin M. Urgo to John and Elaine K. Vassos, $2.35 million.

Rayburn Rd., 8615-Scott K. Bryan and Kristen O’Bryan to Xiaoyu Chen and Yan Sun, $1.56 million.

Sebago Rd., 7517-Mid-Atlantic Custom Builders Corp. to Evelyn Tollinche Miller, $1.75 million.

Swansea St., 6119-Duncan McGregor and Rachel Currie to Leif M. and Elizabeth Nelson, $790,000.

Westmont Terr., 8410-BMII Corp. to Michael Lillard and Jennifer Tursic, $2.04 million.

Wilson Lane, 7031-Ivica and Firouzeh Stankovic to Alyssa Merwin, $2.55 million.

BOYDS AREA

Blue Moon Ct., 18423-Kyle J. and Sonia Canal Lyne to Mahendra Singh and Anu Singh Bisht, $599,000.

BRIGHTON AREA

Windswept Lane, 413-Max A. Granados and Madeleine Frances Granados Pena to Saman Shojael and Filitsa Katsani, $511,000.

BROOKEVILLE AREA

New Hampshire Ave., 20646-Preferred Investments Corp. to Nann and David B. Mains, $820,000.

BURTONSVILLE AREA

Angelton Terr., 14221-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Sikander Aasim, $246,685.

Regalwood Terr., 4488-Sarvesh and Nirupema Rajan to Paula P. McKenzie, $320,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Beaumont Rd., 512-Brian Wallace and Amella Brown Beck to Garrett W. and Susan C. Astary, $555,000.

Crockett Lane, 1313-Thomas H. and Diane A. Filmore to Dawit Tesfaye, $495,000.

Hidden Valley Lane, 2009-FJ Investors Corp. to John D. Anderson, $552,500.

Jackson Rd., 1001-Jeffrey W. Bridegum to Brandon D. and Margaret I. Lohr, $515,000.

Musicmaster Dr., 13123, No. 94-Charles A. DiPasquale and Charleigh J. Sommer to Aura M. Rivera Cabrera and Gustavo Lorenzo Lopez, $265,000.

Piano Lane, 3015, No. 33-Yoon Soo Park to Lajoyous Saliea and Bilal S. Tawakali, $268,000.

CHEVY CHASE AREA

Blaine Dr., 2322-Michael J. Manyak to William A. and Gony Goldberg, $1.09 million.

Connecticut Ave., 8101, No. S405-Stephen and Mary Schoenfeld Gordon to Susan and Edward Maguire, $267,500.

Grubb Rd., 8602-David E. and Caroline B. Pettit to Heather Stebbins and Michael Burns, $706,000.

Thornapple St., 3611-Timothy Fairbank and Dana Binnendijk to Adam McCluskey and Elizabeth Coston, $1.29 million.

Woodbine St., 3208-Peter and Danielle Muenzfeld to Michael Pastreich and Stephanie Gray Gonthier, $900,000.

CLARKSBURG AREA

Birch Mead Rd., 23003-Sriraman Chakravarthy and Priya Parthasarathy to Robert L. and Yvette R. Pittman, $458,000.

Catawba Manor Ct., 7-Lin Zhuang and Xiaoyun Lan to Samama Muhammad and Maria N. Javaid, $523,000.

Emerald Green Dr., 11601, No. 906A-Collette R. Brown to Irene Owusu Afriyie, $191,123.

Frederick Rd., 23217-Shireen Jarrar Ahmido to Hongwei and Wei Ye Chen, $519,000.

Horseshoe Bend Cir., 12462-Joseph and Josephine Nyeduala Quansah to Madhu S. Pandey and Anjita Thapa, $415,000.

Robin Song Dr., 23107-Bharathi Nanjappa and Manjunath J. Kattaya to Anowarul Amin and Razia Sultana, $405,000.

Uffizi Lane, 13202-James Christopher Gagnon and Justine Garofalo to Mo You and Yingxin Mo, $390,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Elm Grove Cir., 1309-Mary June Moseley to Tammy Sophia Smittenaar, $261,500.

Harold Rd., 14717-Ramona O. Zapata to Ana Paula Cabreira Guglielmi, $475,000.

Windmill Lane, 1300-Barbara and George L. Frangou to Annelis Molina and Junior De Leon, $425,000.

DAMASCUS AREA

Clearwater Ct., 25-Daniel and Dionne Walsman to Lawrence W. and Lindsay S. Haley, $530,000.

Damascus Park Terr., 25400-Ali Imran and Katherine A. Loproto to Doreen Efeti and Lovet N. Effange, $359,900.

Ridge Rd., 25740-James C. Brown and Mary Anna P. Brown to Stephen D. Tracy, $685,000.

Woodfield Rd., 25912-Louise F. and Robert A. Floyd to Robert L. Clark Jr., $225,000.

DERWOOD AREA

Epsilon Dr., 7824-Sudhir Kumar Sood to Jui Chuan Chang, Chao Jen Chen, Janice Asaka and Joshua Asaka, $252,000.

Ira Ct., 17504-Devon S. Ruiz and Angelia Renee Whitener to Jamal Smith and Ana Lizeth Gonzalez Smith, $458,000.

Picea View Ct., 341-Brandon Curry to Anthony M. and Carey M. Deluca, $645,000.

DICKERSON AREA

Old Hundred Rd., 22930-Chapingo Investments Corp. to Jean G. Hungerford and Barbara Jean Stidham, $350,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Caddington Ave., 1104-Edward W. Schroder to Nelson R. Nunez Liriano and Orly L. Mendoza, $445,000.

Garwood St., 9603-Wayne H. Sheppe to Edina and Sulejman Dedic, $530,000.

Linton St., 9006-Eric K. Grant to Joseph S. Ivanov and Armanda Moreno Bonilla, $472,800.

Royalton Rd., 504-Marwan Abed Hishmeh to Christopher Anthony and Kalyn Christine Jannace, $425,000.

GAITHERSBURG AREA

Duvall Lane, 108, No. 60-204-Robert Speicher to Dany W. Amaya, $84,000.

Filbert Ct., 12-M. Patricia Rosales Molina to Joseph S. Ciezza Franco, $325,000.

Girard St., 448, No. 329-Anthony Malek to Lyonell Riveros and Maria Jose Batres Alfaro, $126,400.

Jericho Dr., 19201-Mario R. Farfan and Grace D. Fernandez to Nelson J. Ponce and Martha L. Silva, $455,000.

Rambling Rd., 11340-Mayte R. Nusbaum to Dany Taveras and Zareth M. Acosta Mena, $439,000.

Towne Crest Ct., 8425-William R. Walker to Pamela Vida Asare, $258,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Bayridge Dr., 891-John Tsui to Hee Soon and Heung Soo Bae, $319,900.

Chisholm Landing Way, 14748-Andrea L. Kalfoglou to Lewis Edward Pearce IV and Ai Chen, $456,500.

Diamondback Dr., 502, No. 200-CF Sept Owner Corp. to Josephine and Jessica Lembong, $634,900.

Flints Grove Lane, 11408-Mindy Rosenthal to Randolph David and Leslie Erin Nordby, $775,000.

Hillside Lake Terr., 925, No. 211-Julianne DiTommaso to Noyena Anand, $230,000.

Midsummer Ct., 1-Christopher and Cristina Diaz Fullen to Gregory and Stephanie Evangeline Burlin, $817,000.

Pensacola Dr., 404-Jun Kyong Bea to Clement and Maame Efua Okine, $315,000.

Riding Loop Dr., 13924-Jennifer L. Spector to Venkata Krishna Kumar Nujella, $640,000.

Sour Cherry Way, 12324-Brian and Alyson Wasser to Danielle Major, $485,500.

Travilah Rd., 13516-Kenneth King to Berry Feiz, Shireen Z. Feiz and Jimmy Dholoo, $1.32 million.

GERMANTOWN AREA

Autumn Trail Dr., 13621-U.S. Bank and Wachovia Bank to Shannon and Farmata Howard, $475,000.

Climbing Ivy Dr., 12821-Juan J. and Carmen Nunez to Atta Yeboah, $305,000.

Flag Harbor Terr., 18901-Sandra J. Veit to Eric J. Valentine, $321,000.

Highstream Dr., 19023, No. 855-Quang N. Vo to Tariq Shabbir, $220,000.

Island View Cir., 12175-Charles Eric and Heather A. Wenzel to William Zachary Parker, $317,000.

Open Hearth Way, 13075-Lauren G. Barefoot to Nicolas Sanchez, $265,000.

Sawyer Terr., 19071-Jeannette Sook Yeen Lee and Ernest Seah to Shuaib Kiyemba and Jannat Nseera, $385,000.

Stonebridge Terr., 13402-Dalin Yao and Yu Jie Liu to Zeynab Abdullahi, $660,000.

Walnutwood Lane, 13424-Susan S. Lee and Sun Shik Han to Osmond and Chenille R. Johnson, $444,000.

Willow Spring Ct., 5-Jai M. Lee and Christine Heekyung Kim to Juste G. and Constante M. Padonou Kodja, $327,000.

KENSINGTON AREA

Campbell Dr., 9848-Melinda B. and Robert D. Henne to Heather Hanson and William De Jesus Rivas, $700,000.

Ferndale St., 3015-Matthew M. and Tierney Rowan Gordon to Matthew and Chelsea Cornachio, $575,000.

Kensington Pkwy., 10112-Detta Voesar to David Zwerdling and Martha Teitelbaum, $675,000.

Mitscher St., 11219-Daniel Leon Goodman and Mary Lindsay Scarff to Adriana Drabkin, $505,000.

Saul Rd., 4731-Joseph Arthur Ira and Mackenzie F. Shoemaker to Hosam Kadry Fathy and Julie M. Coons, $730,000.

LAYTONSVILLE AREA

Dixie Ridge Ct., 23612-Lisa Menendez to David F.H. and Lauren A. Gonzalez, $485,000.

White Pillar Terr., 9517-Thomas K. Shearer to Gutema Kumarra and Altayech Getaneh, $280,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Cambridge Ct., 10535-Evelyn B. Campbell and Althia M. Hemans to Jordan A. Bell and Katarina M. Dillon, $364,900.

Cove Ledge Ct., 10209-Sandip S. Pannu to Lilianne S. Doumgoum and Nickes K. Atusameso, $290,000.

Fountain Valley Dr., 8530-Jocelin Villegas to Tenaw Gebru and Hana G. Kassa, $333,000.

Highland Hall Dr., 20405-James M. Hrenko and estate of Dyanne M. Hrenko to Ronald Christopher and Kahlia Nordia Ann Davis, $499,000.

Marketree Cir., 8413-Arnold and Odette Figueroa to Nicholas Norberto Vasquez III and Cinthya Lorena Mora Garcia, $435,000.

Ridgeline Dr., 10248-Barbara Sorensen to Luis Eduardo Villafranca Ramos, $190,000.

Union Pl., 9400-Karen Barcus and Daniel C. Napolitano to Abayomi M. Walker, $429,900.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Hedin Dr., 9740-Charles M. Poe and Rebecca J. Lehner to Tewolde G. Sahlemariam and Almaz Estifanos, $446,000.

12th Ave., 8332-Mebrate Simuri to Sara Kifle Eman, $310,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Alderton Rd., 13810-Molly Beth Ennis to Vera M. Forsberg, $605,000.

Autumn Brook Ave., 1301-Eric Lawrence Dong and Renee Bifei Xie to Sanjay and Marissa E. Kumar, $519,000.

Beaverwood Lane, 3121-Latifa Elhadri to Rusty Rolando Villamar and Blanca C. Guerrero, $381,000.

Clear Shot Dr., 2812, No. 3-33-Shereese J. Harris to Marvin F. and Marisol Perez, $218,000.

Everton St., 3502-Timothy Eugene Wilks to Fidel Mojonero, $360,000.

Habersham Cir., 14951-Carl and Sandra Hackerman to Lindsay Paige Norcio, $369,900.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-308-Sara Jocham and Jolene A. Capozzi to Hung Chun and Chi Shen Chang, $175,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-908-James J. and Lenore Conenello to Charles W. and Susan E. Judge, $205,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 407-6-Andria Knight and estate of Ferris Smith to Lawrence M. and Cynthia R. Greene, $207,500.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-431-John and Sharon Adamo to Robert and Linda Epstein, $319,900.

Melfordshire Way, 14809-Deutsche Bank National Trust Co. and GSAA Home Equity Trust to Naiem Badr, $273,000.

Pennfield Cir., 14809, No. 215-Francis J. Schultz Depalo to Siu Chuen and Emily Chung Fong Fung, $270,000.

Rippling Brook Dr., 14125-Jack Kevin and Steven Kary Sharp to Denis Quintero and Rosa Elvira Martell Quispe, $575,000.

OLNEY AREA

Bluebell Lane, 18312-Todd Prigal and Debra A. Eisenberg to Anthony and Julia Caponiti, $720,000.

Georgia Ave., 18416-Adriana L. Martins and Alcione Luiz Pereira to Hector Salvador Espana Garcia, $900,000.

McGee Way, 2940-Jonathan Armstrong to Yerelyne Y. Peralta Betancourt, $280,000.

Paladin Terr., 3112-Christopher M. Cole to Daryl J. and Erin Goeller May, $370,000.

Rolling Meadow Way, 18230, No. 26-U.S. Bank National Association and Terwin Mortgage Trust to Mark Noel and Cressida San Jose, $220,500.

Stoney Castle St., 3725-Philip A. and Sarah E. Formichelli to Alexandria Argue, $525,000.

Waltonshire Cir., 4819, No. 3-Julie Williams to Samantha Muir, $227,000.

POOLESVILLE AREA

River Rd., 15911-Mark Eric Norris and Nancy Jean Holmes to Guy S. and Marion S. Wilson, $530,000.

POTOMAC AREA

Atwell Ct., 8-Abhijit S. Parab and Priya Gupta to Shailesh Kumar and Sharmila B. Natarajan, $752,000.

Buckhannon Dr., 8602-Isilda Rude to Anahita Norouzi, $630,000.

Copenhaver Dr., 8908-Mervyn Hamburg to Viresh K. and Neelam Gulati, $875,000.

Gainsborough Rd., 10249-John P. Schneider to Paul and Kathleen Hillstrom, $691,000.

Goya Dr., 11829-Jennifer L. Martelle and Wen J. Tu to Obert Pimhidzai, $930,000.

Longhill Dr., 1433-Bruce S. and Valerie G. Bernstein to David Reed Saffold and Meron Alemayehu Gebru, $635,000.

Pipestem Pl., 1070-Nanette Fields to Kristie Fitzwater and Martin Mikus, $702,000.

Whiterim Dr., 10935-Dustin K. Reifke and Inga Rubin to Amir Fakhari and Sara Bella Sayah, $725,000.

ROCKVILLE AREA

Azalea Dr., 821, No. 29-William Mathopoullos to Rolando David Moreira and Claudia M. Sanchez Moreira, $365,499.

Braxfield Ct., 12202, No. 224-Jing Bao to John J. Witt, $220,000.

Climbing Rose Ct., 11-Lacy Jordan Ezra to David Samuel Long and Parinaz Darvish Kojouri, $975,000.

Commonwealth Dr., 11409, No. 302-John and Kathleen Larocca to Philip and Mary Lu McPheron, $436,000.

Eton Overlook, 36-Lee J. and Ilene S. Plave to Elizabeth Ann Freedman and Ira Arthur Katz, $835,000.

Forest Landing Ct., 19-Uzi I. Ben Ami to Xiangyang Zhang and Yixuan Li, $465,100.

Grosvenor Pl., 10201, No. 526-Elizabeth Kendall Ranslow and Peter Knowles Jr. to Lilian Crisostomo, $197,500.

Ivy League Lane, 635, No. 23-139-Timothy and Jennifer Barsotti to Jyothi Arikkath and Hari Kadavath, $480,000.

Lindley Terr., 2508-Denis M. and Yuliya V. Broydo to Alireza Mohammadkhan, $655,000.

Maxim Lane, 9-David L. and Carol E. Decker to Simon Jesse Hirschfeld and Mamiko Hada, $560,000.

New Mark Esplanade, 222-Ashkan and Avisheh Aazami to Robin S. Henoch, $500,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1507-Lisa Pann and Payam Pourkhomami to Wei Fan, $325,000.

Princeton Pl., 1204-Perry and Rubetta G. Palan to Mansur Ahmed and Siddika Bhuiyanmishu, $611,000.

Ridgemont Ave., 712-Hector Rincon to Justin and Emily C. Morgan, $681,400.

Schuylkill Rd., 11403-Residential Value Corp. to Henrik and Adrienne Antanesian, $434,760.

Sterling Terr., 10023-Benjamin Sarano to Katie C. Rogers, $516,000.

Wilwyn Way, 4602-Daniel C. and Lindsay J. Hoffman to Jennifer L. Alpert and Daniel Saul Binder, $457,900.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Applegrath Way, 11419-Walter A. and Suzanne R. Reed to Ana Delmy Posada Reyes and Alejandra Carolina Sanchez Posada, $289,000.

Drumcastle Terr., 11650-Sadia A. Khan and Omar Syed Asghar to Ricardo Medina Pelaez, $311,000.

Little Fox Lane, 11111-Deloris A. Salyers to Han Jen Yu and Chiungyin Chang, $305,000.

Scottsbury Dr., 20837-Charles J. and Elaine S. Garfinkel to Wenkuang Xu, Cuilan Cai and Weizan Xu, $432,000.

Valley Bend Dr., 11212-Brian Hagberg to Robert Bruce Donovan, $385,000.

SILVER SPRING AREA

Boundary Ave., 727-Margaret Ochandarena and estate of Peggy Ochandarena to Johnny St. Jean and Corine Codner, $621,000.

Chesapeake Ave., 719-Daniel Stuart Peck to Richard Alan Salzman, $760,000.

Fenwick Lane, 1320, No. 801-Michelle C. Montano to Sandra Ann Samuel, $453,000.

Linden Grove Ct., 9204-Bruce K. and Michaela M. Chen to Jonathan Michael Greene and Lindsay Marie Bumbernick, $655,000.

Menlo Ave., 10220-Sterling Custom Homes Corp. to Kenneth and Julie Morabito, $768,339.

Stoneybrook Dr., 9907-John H. and Catherine M. Kiser to Michael D. and Ruth E. Stadnik, $975,000.

Westview Ct., 2206-Andrea A. Cernich to Matthew Gordon and Michele K. Carlson, $590,000.

TAKOMA PARK AREA

Ethan Allen Ave., 503-Sara Wilensky and Patricia Manha to Christopher Michael Clark and Marianna Froiland Quenemoen, $476,200.

13th Pl., 7203-Joel and Jesse Karpas to Kristin and John Olivieri, $550,000.

TWINBROOK AREA

Denfield Rd., 5701-CMG Corp. to Susie An, $406,000.

WASHINGTON GROVE AREA

Fourth Ave., 410-15 West Montgomery Corp. to Kirk Greenway and Misook Uh, $281,000.

WHEATON AREA

August Dr., 1811-Melanie Hope Papasian and Gavin Atherton Fallow to Katherine G. and Eric Patterson, $549,900.

Delano St., 3810-Kimberly and Bryan Scott to Ifzalul Haque Khan, $350,000.

Forest Grove Dr., 10003-Steven H. Bagley and Laura R. Beaufort to Yvonne T. and Erin Lee, $620,000.

Henderson Ave., 2111-David Kull to Cecilia Reifschneider and Manuel Jesus Navarrete, $465,000.

Lindell St., 2900-Gilbert and Mildred Jones to Alba Y. Sanchez Zelaya, Luis A. Sanchez Zelaya and Gilma C. Zelaya Sanchez, $379,900.

Northwood Terr., 717-Robert E. Richards and estate of Lillian H. Wiseman to Kevin Cheng, $379,000.

Sherwood Rd., 1800-Heidi and Robert Janowski to Amy Schenkenberg Mitchell, $708,000.

Veirs Mill Rd., 11500-Julie L. Fennell and Jonathon L. Walker to Mohammed Sohail Chaudhry, $435,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in September were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Haddington Ct., 2821-Eric A. and Katherine C. Lass to Justin C. and Anna Lisa Richardson, $485,000.

BRUNSWICK AREA

Pennington Dr., 1307-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Marsha Virgene and David Adolph Gonzales, $375,635.

Potomac St. W., 418-Kevin J. Kusmider and Eugenia B. Chambers to John D. Kraus and Christina Mellott, $245,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Picnic Woods Rd., 6107-Jonathan P. and Alyssa M. Minchoff to Gregory Andrew Martin and Sarah Grace Wolf, $581,000.

DICKERSON AREA

Linthicum Rd., 1515-Montgomery Shane and Marcia Dyker Canfield to Richard Patrick and Christiana Marie Hardy, $655,000.

EMMITSBURG AREA

Provincial Pkwy., 13-Jeremiah Stull and Krystal Topper to Ginger Dawn Weatherly, $188,700.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alexa St., 6265-Kevin R. and Daniele C. Green to Maya Naomi Hochberger Vigsittaboot and Michael Chukwuemeka Davis, $298,000.

Box Elder Ct., 5813, No. C-John L. and Jolee R. Boehmer to Gisela M. John, $175,000.

Cambria Rd., 4730-Carlos A. and Diana Aguiluz to Tito Benjamin Bonilla, $360,000.

Coachlight Ct., 7293-F-Juan Frank Rodriguez and Rahma Nyanganyi to John and Francisca B. Gomes, $180,000.

Daytona Ct., 6512-F, No. 205-David G. Horvath to Riley M. Miller, $189,900.

Goldspire Cir., 505-Bank of New York Mellon and Newcastle Mortgage Securities Trust to Kun Shen and Wei Ju, $146,475.

Primus Ct., 547-Dennis C. and Jennifer M. Gray Keplinger to Tanya R. Dorsey, $260,000.

Rock Spray Ct., 5774-Frederick Villas Corp. to Lynda M. and Joseph E. Webb, $252,000.

Tivoli Rd., 627-Jordan J. and Remya V. Fuller to Pushpa Unnithan, $240,000.

Walcott Lane, 6330-Gregory and Sandy Roberts to Rashaad Bell, $320,000.

Whitfield Ct., 5819-Kelly K. Artiles and Kellym Kessell to Sean Patrick Ouellette and Francesca Yolanda Montalto, $174,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Apache Ct., 802-Michael O. and Lori G. Trainor to David L. Teffeteller, $414,900.

Bradford Ct., 6301-Valerie Tyeryar and Corinne P. Prentiss to Gladys O. Madrid, $430,000.

Coopers Way, 1627-Wanda M. Brown to Penelope A. Knapp, $255,000.

Egret Way, 2748-Michael A. and Caroline Rodriguez Brown to Thomas Robins and Andrea E. Quinn Matute, $313,500.

Hawkins Ct. S., 6295-Ronald G. and Sheryl J. Beaudoin to Bradley Scott and Kathleen Veronica Hanks, $444,000.

Market St. N., 911-Eileen D. Lisker Bivort to Mary Beth and Judith A. Sweetland, $380,000.

South St. E., 13-Barbara L. Allen to Colin and Amy Crehan, $300,000.

Springwater Terr., 6340, No. 1300B-Janalee and Jack Ziadeh to Ruth E. Dolan, $202,000.

Wyngate Dr., 221-Reginald S. and Patricia T. Hall to Kathryn R. and Bryan M. Von Blohn, $310,000.

Fifth St. W., 8-DRMK Corp. to Audrey A. Dequeker, $380,000.

Seventh St. E., 23-Gregory B. Baisey to Michael Pagliaro and Jennifer A. Boykin, $232,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Avondale Ct., 1189-Lee M. and Cynthia L. Davis to Anita Boakye, $258,800.

Bexhill Dr., 1027-Patricia George to Mary Arlene Kuschmider, $355,000.

Brecken Dell Ct., 2124-Syed Mahadi Seyed Abrishami to Maritza D. and Mirna V. Rubio Sorto, $259,000.

Catoctin Ct., 2504, No. 3-Douglas Alan Craw and estate of Philip D. Craw to Steven L. and Margaret M. Balderson, $189,900.

Ellingwood Lane, 102-Joel and Luz I. Gonzalez to Janette McTaggart and Deshonta Petgrave, $427,000.

Fieldstone Ct., 126-Karen and Robert D. Graydon to Justin O. Eckard and Jordyn E. Renn, $295,000.

Free Terr., 1803-Calvin H. and Angela V. Pittman to Kayla Nicole and Steven Ray Barmoy, $276,000.

Grant Pl., 608-Jeanne Gless to Ashley Madden, $350,000.

Malvern Way, 2024-Shasta Troupe and Beverly J. Walser to Mackenzie Allyssa Hudson and Donte Lamont Elam, $264,900.

Redcloud Ct., 108-Brian M. West to John F. McElhenny III and Maria C. Andrieu, $505,000.

Shookstown Rd., 4922-Thomas J. Bunk and Marcia M. Geppert to Charles Douglas and Julie Chappell, $900,000.

Wainwright Ct., 2140, No. BD-Daniel E. Vanderau Jr. to Tina Biggus, $160,000.

IJAMSVILLE AREA

Browningsville Rd., 11708-Michael F. and Linda A. Kulesza to Dawn and Tomasz Machon, $525,000.

Loch Haven Ct., 2903-Stephen C. and Stephanie Gray to Celina Holler, $405,000.

KNOXVILLE AREA

Mountain Rd. S., 3819-Michael H. and Sherie L. Koob to Cynthea D. Wines, $289,900.

MIDDLETOWN AREA

Countryside Dr., 7309-Scott Ingraham and estate of Paulette Ingraham to Leonardo Ayoroa, Rodolfo Ayoroa and Isilda Rude, $335,000.

Ivy Hill Dr., 107-Kevin K. and Jodi B. Caudell to Nicholas Byron and Veronica Hoornstra, $429,000.

Limestone Lane, 7212-Perpetual Builders Inc. to Daniel D. Cardascia and Diane M. Hayes, $327,500.

MULLINIX AREA

Autumn Crest Dr. S., 13518-Richardson Ventures Corp. to Brian Christopher Cera and Heather Diane Wilson, $222,000.

Harrisville Rd., 14010-Anthony W. and Charlene N. Bishop to Adam Zielinski, $425,000.

Old Annapolis Rd., 13401B-William Augustus and Linda Mae Scheel to Andrew C. Gonzales and Marjory A. Mayen Velasquez, $257,500.

MYERSVILLE AREA

Church Hill Rd., 10463A-Frederick Doggett and estate of Herbert Levi David Doggett to Kelly Brooks and Michael C. Street, $259,900.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Burin St., 5820, No. 301-NVR Inc. to Richard A. Bamberger and Patricia A. Karabaich, $255,175.

Lakeridge Rd. W., 6602-Lola C. and Edward L. Swanson to Wendy L. King, $364,900.

Nyasa Bnd., 6581-James R. and Erica L. Emeigh to Jerrod Vincent Mechelay and Toni Madrid, $335,000.

Rockridge Rd., 6602-Christian Bors and Brooke Wano to Williams Aguilar and Iryna Okunieva, $360,000.

Woodland Rd., 9626-Michael John and Joie Elizabeth Bavender to Abdoul A. and Ida Mboob Sosseh, $549,995.

SABILLASVILLE AREA

Fort Ritchie Rd., 17129-Roger L. and Eberlene P. Willard to Carol L. Royer, $399,900.

THURMONT AREA

Hammaker St. E., 114-Charles Rodman and Madeline Jean Myers to Thomas W. Oden and Kristin M. Milihram, $195,500.

Moser Cir., 100-Lane W. and Elizabeth M. Strobel to Nechama L. Smith, $214,900.

Stull Ct., 108-Charles Edward and Patricia Klipp Lambert to Robert E. and Heather M. Crum, $187,500.

URBANA AREA

Ball Rd., 8204-Eldon L. and Gail C. Augustine to Carrie Bourque and Shawn Michael Weiksner, $469,900.

Brigadoon Pl., 9607-Surendra Piple to Jennifer Rose Doan, $390,000.

Dunraven St., 9419-Victor E. and Silvia A. Herrada to Rajesh Radhakrishnan and Akhila Attoor, $407,000.

Fulham Rd., 3832-Monocacy Land Co. Corp. to Mark Terence and Dolores Maines Milford, $584,570.

Hedwig Lane, 8478-Drees Homes of D.C. Inc. to Julia M. Cibula, $319,000.

McPherson St., 9012-Vanessa L. and Daniel F. Sweeney to Tracy and Priscilla Paris, $535,000.

Reels Mill Rd., 4402-Jerris S. and Kimberly R. Joseph to Gavin W. and Tilly Y. Lawrence, $195,000.

Tallyn Ridge Dr., 5480-MS Gladhill Farm Corp. to Edwin O. Melendez Rosario and Adianez Miranda Colon, $514,060.

WALKERSVILLE AREA

Dublin Rd., 10730-Reena Lentz to Sean M. and Kimberly L. Reed, $369,000.

Heritage Ct., 231-Darren G. and Amber M. Zaharoff to Paul Owens, $245,000.

Treasure Ave., 8757-Uni Real Estate Corp. to Jose A. Ochoa, $177,500.