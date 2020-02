Carrolton Rd., 14818-James P. and Natalie Wilson Rathvon to Kenneth and Jeneanne Busche, $650,000.

Hallet Ct., 13102-Ismael F. and Blanca X. Posada to Susan E. Cruz Guerra and Manuel C. Jara Sinchi, $395,500.

Kemper St., 4712-Kaye E. and Carol J. Clements to Stephania Natasha and Stephano E. Mercado Paiva, $465,000.

Turkey Branch Pkwy., 13020-Richard and Karin Jung to Diana Cortijo and Deborah Younkers, $325,000.

BETHESDA AREA

Anniston Rd., 5905-Kenneth I. and Melpomeni K. Jeffries to Jeffrey Neal and Karen Blum Goldberg, $635,000.

Bannockburn Dr., 6320-James M. and Susan E. Manley to Vinni Juneja and Shareen Joshi, $1.39 million.

Braeburn Ct., 7008-Ivica and Firouzeh Stankovic to Dean and Patricia Ann Acosta, $2.58 million.

Chestnut St., 4603-Erlinda T. Lopez and Norman R. Newby Jr. to Moira Schoen, $800,000.

Dudley Ct., 24, No. 11-Kun Lin to Yinhan Wang, $402,500.

Folkstone Rd., 5803-Shirley K. and John Carl Lowe to Faruk A. Khan, $717,000.

Greenway Dr., 4901-James R. Farmer to Morgan and Eric Kanner, $925,000.

Hempstead Ave., 9105-Phil Karasik and Kathryn K. Keating to Juhn Guang Liou, Hsiu Yin Liou, $763,000.

Knollwood Rd., 5624-Mariam H. and Sussan M. Tahmasebi to Kelly A. Klapow, $1.19 million.

Montauk Ave., 10006-Carlos B. and Dendry L. Aguilar to Yamini Saripalli, $630,000.

Parkhill Dr. E., 9233-Vijaykumar B. and Aruna V. Khandge to Peter Fulton and Brittney Danielle Havenstein, $775,000.

Phoenix Dr., 5823-Fardad Sarabchi and Elena Forouhar to Kathryn V. Whitfield and Adam L. Fotiades, $1.45 million.

Sebago Rd., 7604-Andrew V. Cebula and Eileen M. Carr to Tingting Hu and Jia Zhou, $885,000.

Seven Locks Rd., 9113-Roberto J. Garcia Lopez and Laura Lopez Santoro to Aslan Moini and Eugenia Marcia Gomes Da Silva, $825,000.

Westlake Terr., 7420, No. 207-Edward J. and Pamela L. Ward to Fatima R. Aybar, $295,000.

Wildwood Rd., 9803-Steven and Mary Mann to Ruben Felipe and Graciela Marie Aponte Diaz, $699,000.

BOYDS AREA

Autumn Gold Rd., 14409-Vladimir Sirotinin to Zhuo An and Yuhua Li, $670,000.

Cornflower Rd., 18431-Foued M. and Dawn L. Hasten Bouzouita to Himanshu and Nitshu Joshi, $740,000.

Ivy Leaf Dr., 21901-Wing Y. Cheung and Janny Chiang to Jamuna Sundararajan and Srinivasan Balaji, $630,000.

Tatani Dr., 14162-Kevin K. and Yoojin Choi to Chengkang Zhang and Jia Jia, $468,000.

BROOKEVILLE AREA

Ridgecroft Dr., 21320-Christopher and Sharon E. Philbrick to Jeremy V. and Kathleen M. Edwards, $673,850.

BURTONSVILLE AREA

Ballinger Ct., 17-Nathan L. and Nicole D. Zimpfer to Ermias Tekle and Yeshiemebet Woldemedhin, $340,000.

Duvall Hill Ct., 14314-Mohammad and Aneera Shirazee to Naana Larbi Faakye, $636,000.

Tagore Ct., 3500-Christopher P. Coker to Joe B. and Yenny E. Dawson, $605,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Brahms Terr., 13125-David J. Sisson to Joginder Singh and Arvinder Kour, $339,000.

Canyon Rd., 1315-Daonald W. and Jeri J. Holt Minter to Fisseha K. Kebede, $469,990.

Cedar Creek Lane, 13532-Sambonn and Nara Sok Lek to Allison Blackburn and David Engel, $545,700.

Crowfoot Lane, 1105-Adam and Abigail Putinski to Elizabeth Thoms and Chad Baker, $500,000.

Lisage Way, 2921-Essien I. Kanu to Jesus Gabriel Aranguren Andrade and Veronica Elluz Castillo, $235,000.

Northcrest Dr., 1608-Carol E. Thompson to Monica Louzon and Jacob Weisfeld, $439,900.

Pretoria Dr., 12417-John A. Kristianson Jr. and estate of Phyllis Jane Kristianson to Thu Ha Vu, $395,000.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Lake Dr., 3671-CC Homes Associates Corp. to Helen Marie Moore and William Henry Von Oehsen III, $1.77 million.

East-West Hwy., 3610-Catherine M. De Peuter and Peter J. McKenna to Dale Buckner and Georgina Eva, $1.32 million.

Farrell Dr., 8400-Duke K. McCall III to Jennifer Cihon and Thomas S. King, $862,000.

Irving St. W., 9-Chain Bridge Properties Corp. to Steven Colin and Nicola Pielenz Dowling, $4 million.

Ridge St., 4404-Russell C. Powell II and Ann C. Ashbery to Brett Gunlocke and Lydia Baynes Graham, $1.32 million.

CLARKSBURG AREA

Birch Mead Rd., 23035-Nalini Bouri to Shufen Wu and Bilie Cai, $468,000.

Cabin Branch Ave., 22830-Winchester Homes Inc. to Kenise Hill, $450,000.

Clarksmeade Dr., 23730, No. 102-Jennifer Rose Doan to Jackson P. Burgee, $175,000.

Glenbow Way, 22448-Dino A. Alindogan and Ming Zhu to Bing Yu, $372,000.

Horseshoe Bend Cir., 12701-Eugene and Qianyu Summers to Hemant and Shuchi Shukla, $415,000.

Newcut Rd., 22987, No. 1712-Adolfo and Cathy Montes to Patricio A. Geldres, $360,000.

Remae Ct., 23809-U.S. Bank and Bank of America to Xian Zhong Wang, $291,900.

Spicebush Dr., 22938, No. 1362-Janine B. James to Thomas Morgan and Janine Carlini Whalen, $350,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Bryants Nursery Rd., 741-Robert A. Cumberland and estate of Mary Frances Hedrick to Miguel Amaya, $587,000.

Donna Dr., 15209-Stephen Scott Perry to Pamela and Ryan Anthony Mann, $550,000.

Seibel Dr., 2309-Yu Cheung Cheung and Su Jin Chan to Derlis Y. Villatoro, $423,000.

Twig Terr., 1227-U.S. Bank Trust and Bungalow Series Trust to Norbert J. and Erma H. Collins, $320,000.

DAMASCUS AREA

Bethesda Church Rd., 10866-William A. and Virginia Mitchell to David and Krista Martinko, $725,000.

Kings Valley Rd., 24905-Frederick and Martha Pultar to Angelo and Arlene M. Oliverio, $617,000.

Sweepstakes Rd., 10429-Donna Mason and Roy Carter Sr. to Aysar Mahmood and Noora Saud, $410,000.

DERWOOD AREA

Cliffbourne Lane, 17805-Chad E. Reiter and Tonya Renee Thomason to Brian Jack Weaver, $480,000.

Heatherford Ct., 6704-William R. Watkins Jr. and estate of Ruth Gaines Hepner to Alain Douliemo and Nadine Melameka, $459,900.

Mill View Ct., 5301-Rachael M. and Robert J. Bender to Brian Smith and Holly A. McClellan, $445,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bradford Rd., 8708, No. 202-Dana and Diane Newbold to Lillian Shelton, $239,900.

Chiswell Lane, 1100-Hillel R. and Dalia Weiss to Andrew Richard Schroeder and Allison Kathryn Patch, $465,000.

Geren Rd., 8651, No. 27-4-Henry M. Nowakowski to Jamie B. Coughlin and Gabriel E. Silverman, $300,000.

Indian Spring Dr. E., 419-Ellen S. Shin to Dana G. Matassa and Kristen L. Collura, $499,000.

Loxford Terr., 1013-Wilmington Savings Fund Society and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Robert and Margaret Hermstein, $430,000.

Northwood Ave., 111-Dena E. Edelblute to Olga O. Hagan, $475,000.

Seaton Square Dr., 608-Enoch J. Shin and Young Sook Oh to Elizabeth Fanyate and Tekle and Meron Desta, $480,000.

Walden Rd., 9309-Lawrence R. Johnson and Leopoldo Diaz Moure to Shanie Gal Edd, $529,500.

GAITHERSBURG AREA

Anna Ct., 42, No. 278-Residential Value Corp. to Ivan Tenorio Salamanca and Yessica Lizeth Garduno Galeana, $240,000.

Brighton Terr., 14-Matthew and Laura Greaves to Bao Quoc and Thang Quoc Nguyen, $457,000.

Carlsbad Dr., 1306-David A. Dutrow III and James R. Manwaring to Justin Sawyer, $348,550.

Christopher Ave., 429, No. 63-Linda Lee Piccioni to Edguin Moncada Reyes, $180,000.

Deer Park Rd. W., 374, No. 7-B-Paramount Investment Corp. to Mohamed B. Kabba and Marion S. Bangura, $290,000.

Grouse Lane, 18509-Abdullah Halici to Man Sic Jun, $320,000.

Mineral Springs Ct., 8-Jose L. and Elizabeth J. Merino to Jose S. Majano Martinez and Julio C. Majano Martinez, $359,900.

Russell Ave., 110-Jacob Azhdam to Oswaldo Castro, $445,000.

Taverney Dr., 19534-Jose I. and Sandy Mezarina to Catalina M. Flores Estrada and Patricia Elizabeth Mezarina, $290,000.

Tygart Lane, 19907-Ting Lung and Marcy Kim Lin to Sean P. and Martha A. McKinney, $349,000.

Winery Ct., 9710-Cynthia A. Green and Reta Beaty to Fayemi S. and Christina A. Johnson, $269,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Beacon Square Ct., 935, No. 18-W-Rosemary Dyer to Ana Maria Carmen Murillo, $285,000.

Botany Ct., 5-Nelson Brown and Hui Chuan Wu to Katrina A. Downie, $755,000.

Community Center Ave., 125-Srinivasulu Palle and Anantha S. Kavi to Rick Shengchun Lin and Yini Song, $529,000.

Fields Rd., 9701, No. 405-Theresa S. Gonzales to Khodarahm Khosravi and Paridokht Poorbahrami, $217,000.

Golden Ash Way, 95-John Edwin and Rebecca Ellen Byers to Paul D. and Susan L. Mintz, $550,000.

High Meadow Way, 14505-Lawrence G. and Cynthia J. Hill to Alec S. and Mydanh Baker, $895,000.

Lamont Lane, 153-Lois Deane Drew to Myles Poulin and Li Xia, $362,000.

McDonald Chapel Dr., 12145-Christopher W. and Robyn N. Gault to Michael Iwunze and Alexis Norman, $710,000.

Scarlet Oak Dr., 13116-Belden G. and Kristen Till Raymond to Ichen Ethan Chen and Jing Rong, $639,000.

Turnham Ct., 7-Joan T. and Edward A. Reilly to Guy and Shannon Marie Irlander, $694,000.

GERMANTOWN AREA

Beaconfield Terr., 20307, No. 202-Donna M. Evans to Jennifer A. McKnight, $169,900.

Century Blvd., 20363, No. D-Pulte Home Co. Corp. to Nelly M. and Dildeep S. Dhatt, $395,000.

Kildare Hills Terr., 13505, No. 103-Aaron C. Barcheski to Janet E. Alger, $165,000.

Parev Terr., 15312-John A. and Joan L. Theis to Nathan A. and Kelly G. Van Orden, $910,000.

Quail Woods Dr., 12366-Wells Fargo Bank and Structured Asset MTG Investments II Inc. to Guofeng Zhang and Qun Gu, $236,000.

Shadyside Way, 20513, No. 14-1-Paul A. Lukas to Eriana Jessimar Nolasco and Ginnes Alex Orihuela Tantalean, $209,900.

Summer Oak Dr., 11819-Daniel and Raina Schankel to Monika K. Puchala, $315,000.

Valleyside Way, 12462-Pilsu Lim to Anitte Chevelon, $237,000.

Waters Point Lane, 20415-Patricia Deleon to Ashley Elizabeth Cima and George Henry Follmer IV, $335,000.

Wonderland Way, 13119, No. 13-144-Garvin Watkins to Aurora Alonzo Gomez, $176,000.

KENSINGTON AREA

Edgewood Rd., 3010-Frances L. Pflieger to Diane M. Panasiewicz, $380,000.

Nimitz Rd., 3511-Richard P. Solloway to Caitlin M. Shannon and John Canter, $482,022.

Plyers Mill Rd., 3201-Philip L. and Nenita S. Hinkley to Ryan C. and Kisha M. Greer, $407,900.

Washington St., 3920-Carl D. and Audrey M. Schneider to Armando G. and Melissa Mendoza, $1.04 million.

LAYTONSVILLE AREA

Sweet Meadow Lane, 20221-Robert J. and Mary J. Janniello to Paul Romanosky and Mara Antonio, $628,200.

Woodfield School Rd., 24621-Michael and Sarah Thompson to Benjamin M. and Danielle E. Johnson, $674,500.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Bishopstone Ct., 18442, No. 257-Meri Carris Gabbard to Melanny De Moura Aoas and Catherine De Moura Kriendler, $120,000.

Chadburn Pl., 9309-John Jackson Abrams to Luis Y. Funes, $235,000.

Duffer Way, 9640-Dale Purdy Wexler to Elizabeth Ntumba Mulumba, $350,000.

Keymar Way, 19344-Roman A. Maldonado Fuentes to Zulma L. Sorto Lovo and Daniel Pizarro, $273,000.

Meadow Pond Pl., 20420-Benjamin F. and Veona Moyd to Karen Liliana Reyes, $312,000.

Strath Haven Dr., 20508-Mabelyn Ruiz Garcia to Inez Veronico Carrillo and Karla X. Abarca Escobar, $240,000.

Transhire Rd., 19567-Manuel Gonzalez and Maria C. Quintanilla to Jose Alexander Saravia Garcia, $290,000.

MULLINIX AREA

Mullinix Mill Rd., 26417-Michael A. and Mary A. King to Mark A. and William J. Guglielmini, $343,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Kimberly Rd., 1924-Jimmie Lee Brown to Jose and Cynthia Layese, $485,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Adderley Ct., 3164, No. 241-D-Judith Sansalone to Thomas and Jaciara Peto, $185,000.

Bassett Lane, 15401, No. 45-3E-Kathryn Sullivan Kolar and estate of Ruth T. Sullivan to Ginger Lin, $165,000.

Bel Pre Rd., 3852, No. 12-190-Palace Investment Corp. to Kristhell Mercedes Aguado and Marcelo Luis Espinoza, $165,000.

Breeze Hill Lane, 14020-Charles and Estelle Feigenbaum to Chad Mortimer and Ana Sofia Garcia, $490,000.

Connecticut Ave., 12602-June Fay and William O. Thompson to Christopher D. Perry and Audy Maria Felix Cesa, $419,000.

Everton St., 3509-Josephine C. and Robert Paul McDevitt to Fidel A. Segovia, $357,000.

Gawayne Terr., 3815, No. 31-Samean Yun and Saradet Duong to Simon and Carleather F. Ponder, $320,000.

Gleneagles Dr., 3627, No. 2-2-C-Sheldon A. Rubin to Valerie R. Sheetz, $148,000.

Hathaway Dr., 13225-Trevor R. and Melody R. Rickford to Aroosa and Mohammad Abbas, $443,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-110-Janet Arlene Salzman and estate of Leon Salzman to William Quinones Ortiz and Trinidad Mendez Hernandez, $180,000.

Kelmscot Dr., 14512, No. 174-A-Daniel E. and Janet L. Martin to Charles Dahan and Michael Albert Rose, $380,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 919-Elizabeth Allen Schulz to Stanley Blorstad, $245,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 517-Steven E. Sullivan and estate of Virginia Sullivan to Subha Vallabha, $185,000.

London Bridge Ct., 31-Clarendon Venture Group Corp. to Oscar A. Zavala, $312,000.

McVeary Ct., 2513, No. 10AF-Dipankar Megh and Sandhya Bhanot to Caroline Iciek, $183,500.

Parker Farm Way, 14128-Mark D. and Aissatou Hellner to Helen Zewdie Bayu, $410,000.

Robert Ct., 4310-Franz Alfred and Mary Monica Sparacino Manser to Stephen Popper, $425,000.

Sequoia Hill Lane, 14901-Albert J. Lora to Diana N. and Denis Silva Nogueira, $395,000.

Taos Ct., 14408, No. 5-E-Rebecca K. and Amy M. Schisler to Maria L. Zelaya and David A. Hernandez, $252,500.

Windy Meadow Lane, 13205-Lady Ung and Alem B. Taye to Chanh M. Tran and Thuy Ngoc Nguyen, $805,000.

OLNEY AREA

Boastfield Lane, 4544-Sharon Poker to Dipankar and Sandhya Bhanot, $322,500.

Dundonnell Way, 18314-Michael Thron to Edward and Paige Kreinar, $725,000.

O’Hara Ct., 19-Recurtis Group Corp. to Yashaswi Shrestha and Rojendra Singh, $297,500.

Saint Augustine Ct., 3221-Kathleen C. Farrow to Juli Canavan, $375,000.

Tothill Dr., 4934-Anil C. Giri and Priti A. Shelat to Michael O. Mahler, $502,000.

POOLESVILLE AREA

Cobb Ave., 17620-Reginald O. and Tiffany L. Smith to Luke Arthur Edward and Marilee S. Pazicky, $733,000.

Spates Hill Rd., 17122-Kevin R. and Darcy J. Babcock to Jasen and Erin Marie Binns Gohn, $510,000.

POTOMAC AREA

Beman Woods Way, 9714-Hilary Anne Fordwich to Stephen Terry Pavlick and Rachel Ann Hallinan, $1.2 million.

Chilham Pl., 2421-Farhad Nili to Francesco Mario Nesci, $725,000.

Crimson Leaf Terr., 9329-Shudong Zhan and Ying Huang to Rachael M. and Robert J. Bender, $1.34 million.

Flowerfield Way, 10406-Maniella Khodadoust to Huafang Bu, $748,000.

Kersey Lane W., 1513-Nader and Shahnaz Sanatian to Charlie A. Nicholson and Tebles Haile, $730,000.

Newbridge Dr., 9525-Shumei C. and Paul W. Wang to Srinivas and Lalitha S. Yedavalli, $1.47 million.

Park Potomac Ave., 12500, No. 708-Gail Bass Roe to Benno Friedman, $1.02 million.

Shepherds Crook Ct., 10408-Dilini and Logen Thiran to Linghuli Li and Qing Yu, $1.45 million.

ROCKVILLE AREA

Aldersgate Rd., 9808-Stephen E. Robinson to Golam and Nazma Sayeed, $600,000.

Barbados Pl., 5919, No. 21-Thomas S. and Ola A. Chen to Jasmin Valentin, $354,000.

Bou Ave., 5750, No. 1312-Mindy Stoulis and Chris Aguirre to Si Liu and Chi Cheung Lam, $489,000.

Breezewood Terr., 6906-Rebecca A. and Gregory P. Mancuso to Rebecca Sheridan, $750,000.

Crabb Ave., 307-David C. Nelson to Julio Cesar Fortis Rodriguez and Jocelyn Fortis, $370,000.

Edson Lane, 5900-Miriam Celia Lenett to Mehran Mahdavi, $635,000.

Forest Landing Ct., 27-Chenghong Wei and Daorong Liu to Sawinder Singh and Harvinder Anand, $420,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 720-Robert S. McKay to Mitchell Ryoo, $285,000.

Guy Ct., 50-Vhe Investment Groups Corp. to Danielle M. and Toby B. Karyadi, $730,000.

Ivy League Lane, 732, No. 10-128-Captain Li Corp. to Susan and Kiggundu Yeku Mukasa, $505,000.

Morning Gate Dr., 11309-Jeremy N. Munday and Marina S. Leite to Sukanya and Abheek Sen, $850,000.

Oak Knoll Dr., 327-Marsha Rosenstein Raff to Robyn Mustich, $667,150.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1317-Irene C. Chao to Mahnaz Farahani and Melody Dunia Alsheikhly, $580,000.

Oxbow Rd., 4715-John Hardgrove and Ann O’Donoghue to Jack E. Simon and Emily Isabel Zeller, $460,000.

Pleasant Dr., 905-Cheol Eui and Min Ho Kim to Donna P. Teekah and Sandra E. Gunraj, $620,000.

Stonewood Terr., 6809-Yelena Pimenov and Valentin Tsitlik to Alberto Sanchez Rodelgo and Laura Burgueno Escorial, $770,000.

Travilah Rd., 14185-Craig S. Brodsky to Selvarajan Masilamani and Bharathi Modachur Ponnusamy, $840,000.

Winding Rose Dr., 415-Terng Chi Teddy and Su Chim Ko to Marcos J. Chaparro and Susana Zloczower, $648,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Bedelia Way, 21015, No. UN23-Anbu N.D.B. David and Esther D.M.S. Moses to Debasiah and Shukla Biswas, $325,000.

Cider Press Pl., 11713, No. 4-Eung Yon Lee and Young C. Lim to Alain Charles Truche and Chia Chang Tsai, $405,000.

Fenchurch Ct., 11512-Angel and Concepcion Garcia to Oscar Avila Contreras and Nery Maohado, $245,000.

Mill Pond Terr., 20380-Abdullah Al Jerjawi and Sarah Al Hassan to Teresa Shilpi Rozario, $609,000.

Seneca Forest Cir., 11600-Richard and Nancy D. Palmer to Shahira Ajiz and Najim Ahmad Assefi, $580,000.

Woodcutter Cir., 13014, No. 154-K & J Properties Investments Corp. to Bernice N. Bandoh, $385,000.

SILVER SPRING AREA

East-West Hwy., 1796-Rebecca Miller and estate of Roeda E. Miller to Michael Adam Chase, $275,000.

Fenwick Lane, 1320, No. 407-Corrin Rudey to William R. Santana Alvarez, $253,000.

Luzerne Ave., 2231-Jeffrey S. and Kartika M. Dougherty to Natasha Khanna and Daniel S. Dahlman, $510,000.

Noyes Dr. N., 1017-Scott R. and Mary D. Baur to Elizabeth S. Posner and Seth T. Tillman, $855,000.

Sligo Ave., 614, No. 103-Libra Investments Corp. to Maronel G. Stewart, $170,000.

Washington Ave., 2210, No. W-101-Mindy G. Suchinsky and estate of Marcia A. Zaborski to Sharon L. and Jerry D. Ryan, $285,000.

TAKOMA PARK AREA

Elm Ave., 408-Irene S. Heine to Bridget Kelly and Steven Christopher Cherry, $612,000.

Kingwood Dr., 1111-Abraham Escobar Ventura to Ambroise Agosse and Gertrude K. Dangbedji, $435,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 715-Lisa M. Mays to Emeiye A. Tefera, $192,000.

15th Ave., 7310-Takoma Park Venture Corp. to Aldo Vega Herbas, $300,000.

TWINBROOK AREA

Highwood Rd., 1111-Jeffrey Lee and Leslie Leigh Hurdle to Cristian Moran Cedeno, $338,888.

Veirs Mill Rd., 1017-Tracey H. Crider to Laurence C. Rubin, $421,300.

WHEATON AREA

Cobble Hill Terr., 2304-Elanor Diana Cato and estate of George Cato to Mark Alexandre Araujo and Ana Ilinca Berea, $460,000.

Dawson Ave., 3104-Sharon J. Metzger and Joseph R. Galeano Jr. to Maria E. Mendez, $329,000.

Georgia Ave., 9900, No. 27-T12-Brenda and Alicia Jeanette Delgado to Folasade A. Moonsammy, $245,000.

Hyde Rd., 614-Kevin Kramer to Marla Sevi, and Adam and Iris Bashein, $505,000.

Pendleton Dr., 3313-James Lewis Bonds Jr. and estate of Janet P. Bonds to Sheila M. Thibodeau, $439,900.

Weisman Rd., 2507-Carlos M. Ruiz Torres to Aljean and Russell Nigel Clarke, $414,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Adamstown Rd., 5705-Paul J. Adams to Rosalio Sanchez Jr. and Luz F. Sanchez Onesto, $248,400.

Mountville Rd., 5616-Jaralyn Gibson Finn to Sandi and Timothy Burns, $427,000.

BRUNSWICK AREA

Wenner Dr., 85-Federal National Mortgage Association to Jacqueline B. Gonzalez Melendez and Jose U. Constanza Bonilla, $153,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Camden Pl. N., 4901-Raymond F. Sutherland to Robert Keith Jackson Jr. and Molly Melinda Newton, $455,000.

Point Of Rocks Rd., 3884-Carolyn F. and Clayton J. Hinman to Julieanne Mazurkiewicz, $304,900.

EMMITSBURG AREA

Annandale Rd., 16900-James H. and Regina W. Derzon to Victoria L. and Stephen L. Ansari, $677,450.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Bamburg Ct., 5254-Robert G. and Carol Ann Rivard to Alvin T. and Catherine M. Bastian, $290,000.

Bushytail Dr., 638-Riley W. Bender to Bernadette Duzon Pickett, $336,000.

Eisenhower Dr., 509-Spiridoula Panagiotis Uecker and Spiridoula Niforos to Eric J. and Monica A. McPherson, $265,000.

Farmgate Ct., 5818-Alison M. Michelangelo to Christina W. Magnanelli, $205,000.

Huntover Lane, 623-Ritesh A. and Hina Patel to Lo Thi and Hong Phuong Nguyen, $375,000.

Lauren Ct., 105-Anthony Cioffi to Hashmatullah Noor, $182,500.

Monarch Rd., 6507-Margaret E. and David B. Stagg to Hugo A. Alvarenga, $314,900.

Proclamation Pl., 7142, No. H-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Jordan Craig, $363,890.

Sandpiper Ct., 6715-Kurt A. Fritzges to Jacob and Talat Abuhamada, $229,900.

Upper Mill Terr. N., 5545-Taylor McCarthy Shaw to Clifford and Rachael Dussuau, $290,000.

Wesley Sq., 5028-Candice R. and Larry L. Gaddy to Cuong and Dung Ma Ho, $360,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Arbor Square Dr., 3011-Christian and Lisa Davis to Brian K. Strahl and Krista C. Lang, $330,000.

Bear Den Rd., 2511-Nancy J. Bell to Sean M. McKillop, $370,000.

Bridgewater Ct. W., 9405-S. More Home Solutions Corp. to Lisa Ann McDonald, $386,900.

Church St. E., 219-Kenneth Gray and Carolyn King to Lucas Tyler and Katherine Anne Johnson Couch, $469,000.

Delaware Rd., 441-April J. Wells to Daphne Albert, $351,000.

Greenleese Dr. N., 1819-Kathleen Ranney to Melissa Marie Divincenzo and Daniel James Thomey, $395,500.

Laurel Wood Way, 1514-Walter P. and Clarissa Johnson to Lawrence Pham and Christina Nguyen, $240,000.

Market St. N., 1196-George R. and Ellen E. Bucheimer to Debra L. McCain, $286,999.

Pine Crest Lane, 6128-Lisa D. Moser to Bobo T. Mbala, $285,000.

Rippling Brook Rd., 2439-Sylynn A. Stephenson to Karthick Sellamuthu and Jothimani Marimuthu, $290,000.

Spring Forest Rd., 6436-Scott A. and Jessica C. Smith to Melissa Orr and Zachary Sherman, $435,900.

Stratford Way, 819, No. A-James Michael Ellis and Kathleen Lynn Kelly to Frances E. Krzyzanowski, $152,000.

Waterside Dr., 2529-Kathleen C. Crews Richardson to Christopher Ian and Stacy Christopher Klob, $335,900.

Fifth St. W., 203-Mary A. Glaser to Kristen Fraley, $248,000.

12th St. W., 1-Patricia Norberg and estate of Michael E. Huth to Michael A. and Hillary A. Rosko, $350,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Badger Ave., 901-Drsfa Corp. to Mark D. and Victoria E. Anzmann, $309,990.

Buell Dr., 91-Marva Rance to Antoinette B. and Malik Zion Morrison, $250,955.

Cavenrock Ct., 118-Richard J. and Sarah M. Swetnam to Danny M. and Jackeline V. Reyes, $270,000.

Ellingwood Ct., 1904-Jeffrey E. and Jennifer L. Crouse to Jaryan Lekeith and Lashannon M. Henry, $535,000.

Emerson Dr., 2531-Samuel Doku and Akua Dum to Daniel Lee Crown and Aretha Chum, $280,000.

Harpers Ct., 1917-Sarah S. Dion and Matthew Staub to Charles W. Lindoerfer and Angela R. Thomas, $265,000.

Hemingway Dr., 2502, No. 2-2C-Gregory P. and Lisa G. Tyler to Mary Louise Van Ollefen, $190,000.

Moran Dr., 1937-Cynthia Y. Scott to Joshua M. and Naomi E. Nader Similuk, $635,000.

Opossumtown Rd., 9237-Linda J. Sessions to Amy Christina Hauk Bray, $225,000.

Runnymeade Dr., 8001-Jason M. and Ruth A. Jobe to Burt Achilles and Sandra J. Dragotis, $415,000.

Springfield Lane, 1774-Joseph Eugene and Rhonda Rice to Felipe C. Chevez, $221,000.

10th St. W., 1508-Christopher R. Shaff to Lindsey Linthicum, $240,000.

IJAMSVILLE AREA

Lindsey Ct., 3057-Michael B. and Shannon D. Iacone to John M. Zarroli and Nancy M. Yamada, $620,000.

KNOXVILLE AREA

Fiona Way, 153-Gregory A. Martin to Jessica E. Black, $247,000.

MIDDLETOWN AREA

Gaver Way, 2-Zheng Liu to Lee Gillespie, $579,000.

Marker Rd., 7613-Christopher W. Protos and estate of Fern W. Protos to Anita Schipper Caplan, $230,000.

Westchester Ct., 3606-David A. and Anne Lemiale Gross to Ralph T. and Jennifer L. Heymsfeld, $469,000.

MONROVIA AREA

Mid County Dr. W., 4696-Violet Hopkins and estate of Kathy M. Hopkins to Andrea and Meaghan Sims, $370,000.

Viridian Terr., 4364-Winchester Homes Inc. to John Howell, $401,500.

MULLINIX AREA

Bartholows Rd., 4225-Joseph G. and Erin F. Weidman to John and Samantha Lynch, $553,000.

Cedarbrook Ct., 608-Craig T. and Pamela J. Johnson to Edward A. Rushing and Hannah R. Miller, $357,000.

Lomar Dr., 4097-Avon F. Williams to Daniel E. and Madelyne R. Vigus, $390,000.

Old Annapolis Ct., 13599-Brian C. Cera and Heather D. Wilson to Kelly and Andrew Bachman, $455,000.

MYERSVILLE AREA

Main St., 509-Sharon Ricketts Bellosi and Allan E. Ricketts to Pamela F. House, $338,000.

Rocky Fountain Dr., 714-Justin R. Lucido to Thiam Fook Seen, Kiew Wong and Vincent Seen, $380,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Country Wood Ct., 5762-Ralph M. and Betty R. Smith to Matthew James and Stephanie Ann McGovern, $374,900.

Joseph Ct., 5628-Graham and Kimberly Moore to Douglas Allen, $252,000.

Queen Anne Ct., 5639-Donna Pollon to Lindsey Reeves, $249,000.

Vineyard Path, 11840-Daniel L. and Linda K. Videtto to Christian M. and Lisa R. Davis, $495,000.

THURMONT AREA

Catoctin Highlands Cir., 17-Kerry A. Trojnar to Katherine R. Shipp, $185,000.

Hammaker St., 2-Franklin R. and Patsy J. Free to Robert Lionel McClung and Rachel Elizabeth Dennis, $255,000.

Laurel Ave., 101-Sylvia M. Goodnough to Linda Jane Sessions, $280,000.

Old Barn Ct., 4-Kendall A. and Lorraine N. Camuti to Shawn Lees Carr, $287,000.

URBANA AREA

Addison Woods Rd., 3934-Amy S. and Eric Steinhoff to Ricardo A. Ceballos Columna and Alexandra Aleman Mojica, $409,995.

Fulham Rd., 3823-Monocacy Land Co. Corp. to Kenneth and Joan R. Schwartzman, $474,625.

Hope Commons Cir., 3762-Suhwan Chang and Kyungae Kim to Lucas M. and Kira M. Hale, $339,900.

Peters Rd., 8310-Elsie V. Johnson to Courtney F. Fussell, $229,900.

Royal Crest Cir., 9698-Vin Investments Corp. to Randall Bowers and April Sjovall, $649,900.

Timber Green Dr., 3451-Francisco S. and Dalila M. Lanza to Andrew Goldfarb and Kayla Michelle Cross, $485,500.

WALKERSVILLE AREA

Deer Run Dr., 246-Anthony R. and Lisa N. Chakalis to Matthew S. Fessler and Elaine P. Davy, $395,000.

Maple Ave., 40-Justin R. and Jamie L. Dean to Sharon Martin and Ashton Depass, $350,000.