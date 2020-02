Bauer Dr., 13815-Jami Lee Hessman and estate of Annabell L. Ostrander to Marina S. and Susan S. Vargas, $430,000.

Chesterfield Rd., 14338-James E. and Shelley L. Pollock to Christopher and Lindsay Wagner, $704,999.

Flint Rock Rd., 13915-Bonne Sante Real Estate Group Corp. to Naveen Kumar Juvva and Maria Teresa Abreu Blanco, $617,000.

AD

Heathfield Rd., 4206-Anne Ledbetter and estate of Elizabeth A. Henriksen to Daniel Reyes, Ana M. Fuentes, Hugo Adiel Quinteros Hernandez and Luis Alonso Romero Martinez, $460,000.

AD

Loree Lane, 13810-Mark Steven Hanson and estate of Robert H. Hanson to Denys Nazarov and Mirna Liseth Rebollo, $435,000.

Turkey Branch Pkwy., 13318-Dominic A. and Nancy L. Trimboli to Joseph Montoya Jr., $400,000.

BETHESDA AREA

Arrowood Ct., 7713-Leon and Lena Iofin to Islam and Passant Omar, $829,000.

Battery Lane, 4977, No. 1-410-Luigi and Silvana Deluca to Ikemba and Ngozi Okonjo Iweala, $280,000.

Burdette Rd., 8300, No. 541-Ileana R. Crowley Sayre to Sheila Parks, $720,000.

AD

Crail Dr., 7116-Amy Galblum and Jane G. Haigh to Edward J. and Cecile C.L. Shaya, $1.18 million.

Elsmere Ave., 4902-Wilbur James and Donna Jane Brown to Mike M. and Asghar Ghias, $695,000.

Friars Rd., 9006-France J. Pruitt to Rohity Shrestha and Sumeet Poudel, $807,000.

Greenway Dr., 4909-Robert C. Carter to Casey J. Thompson and Stephanie Lynne Gresham, $755,000.

AD

Hoover St., 5611-Christopher P. Beshouri and Maria Carmela D. Locsin to Cristopher D. and Alyson F. Abramson, $1.78 million.

Lone Oak Dr., 6515-Adam H. Hsieh and Hsin Chieh J. Shen to Darya Nabavian and Mark Lausten, $1.24 million.

Maryknoll Ave., 7913-Enlai and Yvonne W. Weng to Brian J. and Jennifer Kapatkin, $1.43 million.

AD

Montrose Ave., 10309, No. M-102-Estate of Catherine E. Kalbacher to John W. and Jennifer C. Kiessling, $220,000.

Newmarket Dr., 7600-Robert Carl and Louise Anne Koch to Terri Southwick, $875,000.

Parkston Rd., 5524-Alan B. and Amanda L. Wood to Manuel G. and Christina Lee Arreaza, $977,500.

Plainview Rd., 5821-Scott M. and Emily A. Freund to Jason R. Wynn, $1.24 million.

River Rd., 7016-Haiyi Property Development Corp. to Saad Bensalah and Sahara Muradi, $845,000.

Sentinel Dr., 4924, No. 2-401-Behdad and Anna Angham Behnam to Mary Katherine Mares, $405,000.

AD

Spring Lake Dr., 7557, No. B1-Anita Mara and Santa Vadala to Chase W. Flott, $225,000.

Trafton Pl., 5710-David B. Jacobin to Eric S. and Jennifer L. Eskandari, $1.22 million.

AD

Weymouth St., 10506, No. M-201-Daniel Lewis and Emily Miriam Mintz to Ardelia and Ashley Hayward, $214,900.

BOYDS AREA

Bubbling Spring Rd., 14300-Woosung and Sunmin Lee to Nhut Quang and Hong Nhut Nguyen, $874,950.

Dairy Farm Dr., 13907-Jigish and Hetal Patel to Boyd Mudenda and Safia Soy, $805,000.

Polynesian Lane, 18431-Souleymane Wane to Yi Wen Guo and Christine Lam, $725,000.

BROOKEVILLE AREA

Abbey Manor Cir., 2832-Patricia Evelyn Green to Zhen Li and Tao Hu, $630,000.

BURTONSVILLE AREA

Allnutt Lane, 15712-Robert and Barbara Eugenia Kalacinski to Paulinius and Nita Gomes, $440,000.

Blythwood Lane, 14404-Linda M. Roth, Gerhard Kibat and the estate of Inga Kibat to Breanna Manzanares, $440,000.

AD

AD

Leatherwood Terr., 4327-Manas C. and Rodeline D. Das to Metshafe Samuel, $250,000.

Water Drop Ct., 3845-Mario Herrera to Tyrone and Estella Terese Gatling, $293,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Bronzegate Blvd., 1800, No. 170-Nebiy Sefonias and Fekade Makonnen to Mohammed Faysal Uddin and Sabila Muttakin Chowdhury, $235,000.

Downs Dr., 716-Joshua and Abibata Handley to Ruth Beatriz Lopez Lopez, $450,000.

Lodestone Dr., 1921-Winston M. Knight to Gemar R. Neloms, $500,000.

Old Columbia Pike., 12001, No. 702-Waldemar J. and Ariel Chisa Tze Ying Bernedo to Med and Zaituni Mukooza, $160,000.

Quartet Lane, 3142, No. 255-Gary L. Delemos II to Dianna G. and Dorothy Alleyne, $175,000.

AD

Strauss Terr., 2824-Suresh Krishnaswamy and Swati Krishnamoorthy to Faustina Acquah, $372,000.

CHEVY CHASE AREA

De Russey Pkwy., 4622-Charles L. Wayne to Richard P. Lytle and Taylor E. Stewart, $1.39 million.

AD

Lenhart Dr., 7104-Martha C. and William J. Jones to Robert Hunter, $417,600.

Rollingwood Dr., 7211-Herbert B. and Christine Foster to Patrick Roger Verissimo and Frauke Jungbluth, $1.28 million.

Woodmont Ave., 7111, No. 814-Thomas N. Papadopoulos to Louise C. Fawzi, $332,000.

CLARKSBURG AREA

Birch Mead Rd., 23104-Seth Goldman to Matthew B. and Leanne O’Connell, $715,000.

Cabin Branch Ave., 22832-Winchester Homes Inc. to Juan Carlos Escudero and Olga T. De Jesus, $464,900.

AD

Glenbow Way, 22464-Christina M. Dougherty and Kevin M. Atkinson to Huanghong Chen and Liangjin Ji, $396,000.

Linden Vale Dr., 23200-Richard S. and Rebecca L. Prigal to Joshua Aaron and Alison Rose Berman, $550,000.

Observation Dr., 23209, No. 3279-David Boscarino and Suleiman Bengharsa to Zhong and Hanh Hong Yuan, $310,000.

Rudale Dr., 26209-Edward and Marjorie Taylor to Stephanie Castaneda and Mitchell Spille, $367,000.

AD

Stringtown Rd., 23921-Neil B. and Donna L. Pfeiffer to Jonathan D. Reader and Rosalba Zepeda, $430,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Bonifant Rd., 513-Lanna and Yakov Deitch to Marlene Carmen Padilla, $550,000.

Cavendish Dr., 1121-Santos A. Benitez to Usman M. Ahmad, Faiza Malhi and Amjad M. Chaudhry, $311,500.

AD

Gadsden Ave., 1004-Evalyn M. and William R. Lone to Tedy Anderson Bonilla, $375,000.

Stone House Ct., 14605-George L. and K. A. Perikles to Andrew Joseph and Shannon Harris Oler, $542,000.

Twig Terr., 1247-Mary Tastaca to Yemane Abebe and Abebech Z.G. Mariam, $315,000.

DAMASCUS AREA

Brigadier Pl., 26004, No. D-Erin Louise Duffy Martorano to Santos Enrique Perez Castro, $150,000.

Lunsford Ct., 24620-John W. Schieve and Tina M. Daugherty to Matthew Curtis and Rebecca Staten Woodruff, $360,000.

Tralee Ct., 25160, No. A-1-Ricardo and Claudia Escobar to Sagi Levi and Ronen Scheflan, $122,000.

AD

DERWOOD AREA

Deer Lake Rd., 16408-Christopher Edward Lefevre and estate of Patricia A. Lefevre to Xiaolan Ge and Paul Francis Alexander, $619,000.

Hollingsworth Terr., 6601-Carlos Alberto Mello to Leonardo Galvao, $480,000.

Miller Fall Rd., 7723-Mark and Amanda E. Custer to Jose Luis and Elizabeth J. Merino, $470,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Branch Dr., 325-Donna Jean Beausoleil to Catherine V. and Thomas J. Cummings, $712,500.

Crestmoor Cir., 203-Ann J. Wagner to Alexander C. and Michael L. Vostal, $470,000.

Ladson Rd., 311-Emma M. and David M. Anderson to Elizabeth A. Schwartz and Kevin J. Marchand, $430,000.

Northwood Ave., 115-Golden Fields Corp. to Ted Lorraine Daniel Jr., $454,000.

Sutherland Rd., 10157-David W. Nation to Leslye Gail Howerton, $425,000.

Waterford Rd., 312-James S. and Regina Leora Marshall to Brian Michael and Lauren Lucille Flynn, $475,000.

AD

GAITHERSBURG AREA

Badenloch Way, 7907, No. 201-Tony Moise to Joshua McCarthy, $175,500.

Brucar Ct., 8116-Leonard and Barbara Schmitz to Maureen Nicolas, $446,000.

Cathedral Way, 8717-Nayana Arunkumar Shah to Danish Asghar and Nazish Ishaq, $450,000.

Coriander Dr., 7905, No. 302-Cecilia J. Cuprill to Shay Levy and Einat Asael, $115,328.

Duvall Lane, 104, No. 31-201-Edward Maxwell to Dany W. Amaya, $78,000.

Framingham Dr., 19718-Allyson Glowacki and Brett Morgan to Kevin Antonio Roman, $300,000.

Harkness Lane, 19016-Osher and Shirin Masica to Gordon Lee Umbarger IV and Jared Wade Steffy, $439,900.

Mineral Springs Dr., 7701-Juanita R. and Christopher D. Ramos to Paul E. Kahley and Susan P. Flores, $365,000.

Shea Lane, 16700-Marcy Waxman to Jose Daniel Sanchez, $395,000.

Tea Rose Dr., 8427-Bryan and Jennifer Aguirre to Andrew Joseph Mensh and Benyapak Nawapun, $485,000.

Tygart Lane, 19919-Clifford Harry and Jaclyn Gordon James to Imran Shah and Rohma Sahibzada, $350,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Antigone Dr., 14520-Brian M. Eisert and Kimberly A. Reyes to Benjamin E. and May P. Nash, $668,000.

Big Acre Sq., 23, No. 20-3-Shu Chuan Chen and Andrew Hu to Silvia Perdomo, $330,000.

Captains Walk Ct., 11174-Dong K. Kang to Shiew Mei and Yih Chain Huang, $405,000.

Coral Reef Dr., 616-Cheng Ling and Rebecca Yi Fen Ho to Soo Young Kim and Bo Hyun Moon, $338,000.

Gatestone St., 602-Patrocinia Goins to Kevin A. and Alexandra R. Phelps, $620,000.

Granite Pl., 7, No. 214-James W. and Gerianne Kane to David Martin and Martha Wood, $316,000.

Highland Ridge Ave., 433-Abhita Malaviya and Sashikanth Banappagari to Xiaomeng Zhang and Hongzhou Li, $592,000.

Lazy Hollow Dr., 228-Fereshteh Ghavidel to Raimond Balbuena Florentino and Carolina Balbuena, $418,500.

McDonald Chapel Dr., 12165-Abigail Joyce to Brent and Deborah F. Evans, $673,300.

Quince Orchard Blvd., 734, No. 101-Youping Chen and Yi Yin Liu to Maryangela Alcira Benegas, $130,000.

Sebastiani Blvd., 14-Gary M. and Gwenn M. Blau to Thai Thi Tran, $360,000.

Westbourne Terr., 16820-Catherine Hartman to Andrew Y. Kayserian, $415,000.

GERMANTOWN AREA

Ambassador Dr., 13606-William and Casey Robertson to Lisa M. Magness, $265,000.

Birdseye Dr., 18901-Daniel Galvan to Xiomara Edith Elias Arevalo and Jose De La Cruz Reyes, $316,500.

Chalet Dr., 18000, No. 200-Wanqing Wang to Fan Meng and Grace Jiang, $155,000.

Finegan Farm Dr., 14908-Daniel and Debra S. Corr to Erica L. and Bradley M. Spencer, $955,000.

Giant Ct., 13528-Sungwoo R. Kang and Hey Ran Lee to Sung B. and Frank Hu Nam Kim, $330,900.

Laurel Grove Terr., 19001-Andrew D. and Marlene Rochelle McCallum to Tariq Anwar, $255,000.

Pickering Dr., 12926-Felix Kalle to Gloria I., Vicky K. and Jimmy E.F. Palacios and Yohana S. Arias, $323,000.

Ranworth Ct., 18-Michael E. and Michele M. Blose to Megersa Abera Abate and Eyerusalem Girma Siba, $665,000.

Shadyside Way, 20547, No. 19-2-David Salus and Angela L. Bell to Pinank Kamdar, $225,000.

Station St., 13528-Jeremy and Kelly Ann Smith to Yu He and Siyao Zhang, $307,500.

Summit Ridge Terr., 12924-Wayne J. Wiltshire to Hassan M. and Sedigah Gizabi, $540,000.

Vaughn Landing Dr., 19615-Mitchell Owings to Mesfin Gonit and Amsal Gessesse, $467,000.

White Sands Dr., 18727-Mary Suzanne Wakefield Schmidt to Robert M. and Mary T. Brittian, $318,000.

Wonderland Way, 13257, No. 1-102-Ganesha1 Corp. to Juana E. Lemus Galvez and Yancy G. Ruiz Lemus, $193,000.

KENSINGTON AREA

Hampden St., 3919-Nathan Scott and Helene M. Pinches to Monica Ojeda and Scott Patrick Lynch, $500,000.

Orleans Ct., 5001-Rebecka Lundgren and Robert Lang to Brian and Kathryn Whalen, $640,000.

Sandy Ct., 3612-Bernard R. Segal to Charles C. Myers, $450,000.

Waycross Way, 11113-Matthew R. Mitchell to Jillian Lee and Aaron William Wishart, $762,000.

LAYTONSVILLE AREA

Newbury Rd., 24064-Jon Franklin and Cynthia M. Green to Esteban Jossue Keplinger and April Aguilar, $377,000.

First St., 21604-Samson S. and Erin W. Doyle to Leve Machacuay, $452,500.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Coltfield Ct., 19009-Jose M. Ruiz and Irma E. Diaz to Alan Espinoza and Daisy Cartagena, $317,000.

Dockside Terr., 9824-Sina Davani to Evelyn Hurry, $248,000.

Lake Shore Dr., 9739-Herman and Anne C. Bonaparte to Lorena G. Corlett, $288,500.

Quill Pl., 9407-Rowena L. and Alexander M. Natividad to Hassan Akhundzadeh, $358,000.

Strath Haven Dr., 20510-Erin Kerns Flynn to Raymond F. Barrett III, $245,000.

Walker House Rd., 9806, No. 6-Brian R. Della Rocca and estate of Harry Nicholas Davey to Jose J. Martinez, $80,000.

Waringwood Way, 20125-Adrienne G. Hope to Angie Lozano, $365,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Carroll Ave., 8719-Hing S. Yee to Almaz Beshe and Seyoum Birue, $287,000.

Nolcrest Dr. E., 10707-Julio Carranza to Jony P. Rozario, Kishore P. Gomes and Chapal I. Pereira, $450,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Ashmont Terr., 2738-Pamela MannNalevanko to Cindy E. Lemus Castaneda, $340,000.

Beechmont Lane, 2604-John L. and Jacqueline K. Telford to Cindy Elizabeth Harrison, $540,000.

Bel Pre Rd., 3852, No. 8-186-Ying Yee Ho to Oscar Ulises Gonzalez Lopez and Ana L. Rosero Astudillo, $162,000.

Casino Cir., 1479-Felipe A. Salcedo and Norma Longhi to Amie Leonard, $390,000.

Connecticut Ave., 12800-Irene M. Zangar to Rafiqul Islam and Ayesha Aktar, $380,000.

Farthing Dr., 3309-Mindy Suchinsky and estate of Richard Irwin Rubinstein to Elmer Martinez and Dilcia E. Amaya, $365,000.

Glade Dr., 15100, No. 11-2A-Richard S. Saunders to Ana I. Garcia, $245,000.

Hazelmoor Ct., 14805-Anthony M. and Fotini P. Dousikos D’Ambrogio to Beza M. Eshete, $409,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-125-John C. and Hanna McAuliffe to Larry B. and Leah S. Barshay, $134,000.

Leisure World Blvd. N., 2900, No. 403-Michelle P. Flaherty to Kathleen M. Parry, $350,000.

Leisure World Blvd. N., 3200, No. 302-Patricia J. and John D. Warren to Cheryl R. Fleming, $250,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 6-305-Stanley Selkow and estate of Maxine Karr to Stephanie and Harvey L. Wahrman, $230,010.

Long Green Dr., 14214-David D. and Aubrey E. Simon to Hilary Brynne Freeman, $320,900.

Night Sky Dr., 13748-Douglas B. and Laura G. Bushey to Vik and Sankalpa Subbu, $725,000.

Pennfield Cir., 14801, No. 212-David A. Burns and estate of Marie C. Hughes to Rosemary Downing, $285,000.

Round Hill Rd., 4209-Jorge E. and Angela P. Diaz to Susana N. Saldua, $326,000.

Snowbird Terr., 2702, No. 4-14-Garrett L. Schmidt and Eva M. Hanrahan to Rebecca Nicole Medina, $239,000.

Vintage Lane, 13817-Maxine L. Blanks to Winnie A. Felix, $550,000.

Woodwell Terr., 14104-Gerald M. and Heidi L. Richards to Richard C. Stoddard, $437,000.

OLNEY AREA

Buehler Rd., 17819, No. 1-J-Anne M. Taylor to John W. Katz, $195,000.

Falling Green Rd., 3424-Michael and Yelena Roshal to Mary D. Martinez, $500,000.

Overwood Dr., 17805-Robert L. Epstein to Johnny Li and Caroline Cer, $505,000.

Queen Elizabeth Dr., 18012-Philip F. and Brigid C. Meyer to Ian G. Donlon, $355,000.

Saint Florence Terr., 3234-Leiland Holdings Corp. to Mervyn Wilton Arthur and Yolando St. George, $340,000.

Wagonwheel Ct., 18001-Chechelle and Joel Bustamante to Daniel and Marcela Rios, $355,000.

POOLESVILLE AREA

Hoskinson Rd., 17433-Ruobing Wang to Craig A. West, $240,000.

POTOMAC AREA

Ambleside Dr., 11713-Lindsay W. and Christopher Ragheb to Peter V. and Priya Sunny Veppumthara, $834,500.

Broad Green Dr., 11205-Thomas E. and Brenda J. Wendel to Jianyang Zheng and Tian Zhou, $970,000.

Churchview Pl., 1103-Clyde L. and Melinda K. Roberts to Cristian A. Patino Suarez and Younkyung Pak, $799,000.

Declaration Lane, 7913-Jason and Sandra H. Gould to Yusuf Okan and Nurten Beyaz Kavuncu, $850,000.

Gate Post Way, 7811-David K. and Lori M. Newsom to Pierre Robert and Holly E. Welch, $1.23 million.

Lakenheath Way, 8224-Paul and Phyllis Rabinowitz to Gregory B. Potter and Magdalena Anna Petryniak, $877,000.

Old Coach Rd., 11105-Yichen Liu and James Austin Simmons to Diego Humberto Cardona and Sylvia I. Escobar, $864,900.

Pettit Way, 14429-Nikki H. Cohen to Wilfredo Candelaria Jr., $959,000.

Rouen Lane, 9117-Richard M. and Janet L. Price to Mukesh Summan and Pauline M. Ryan, $858,000.

Smoketree Rd., 11811-Robin Bates and estate of Timothy Michael Popolaski to H.M. Mahbubur Rahman and Aysha Akter, $630,000.

Tara Rd., 10900-Land Holding Corp. to Delara K. Tavakoli, $865,000.

ROCKVILLE AREA

Ashley Ave., 211-Humberto A. Castillo to Jialin Zou, $450,000.

Bickford Ave., 506-Lynne and Wayne Scott to Meng Li, $315,000.

Bou Ave., 5750, No. 1314-Susan B. and Behram J. Dalal to Kuangcheng and Yunbin Wu, $525,000.

Brewer House Cir., 5704, No. T-1-10-Michael E. Physioc to Casey Krasko, $187,000.

Coachway Dr., 4706-Susan Gemmell to John Douglas, Sandra Adams and Julian Adams Watson, $405,000.

Crofton Hill Ct., 6-Hongtao Zhao and Yan Wang to Wallace D. and Varsha Dennis, $645,000.

Foxborough Cir., 9957-Jung Yul and Sumi Shin to Angelica Kis, $600,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1411-Abid N. and Faiza Hasan to Howard Kuan, $314,000.

Henley Ct., 7-Pauline P.L. and Albert Y.T. Yang to Jintae Lee, $585,000.

King Farm Blvd., 105, No. F404-Pankaj B. and Smita Shah to Nancy Wai Chun and Yee Ling Dai, $285,000.

New Mark Esplanade, 314-Shi and Huan Li to Leonid V. Salnikov and Olesia Salnikova, $518,000.

Oak Knoll Terr., 709-Neil D. and Tanya Siman to Lee J. Plave, $979,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1505-Edugie Nosegbe Niepa to Brandon Joseph Butterworth, $325,000.

Pommel Dr., 14734-Teddy T. and Pansy P. Ang to Kazadi and Zaza Kabeya, $590,000.

Valerian Lane, 5969-Hans Bergmann and Shana Subram to Salvador Ernesto Pineda and Katie Jo Pineda Depaz, $438,150.

Wootton Oaks Ct., 105-Jennifer N. Chang and Chia En Hsu to Sheridan Louise Karam, $620,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Davis Mill Rd., 21409-Aaron and Marianela Brosnan to Adam and Shahrzad Adler, $589,900.

Gateshead Cir., 19903, No. 32-Kyle Terlesky Hwang to Sixin Zhang, $243,000.

Ridge Rd., 23121-Holbrook & Grace Corp. to Suyapa L. Aguilar and Luis M. Cordova, $360,000.

SILVER SPRING AREA

Gwyndale Dr., 9508-Luis Carlos Franca to Stephanie Paauwe, $565,000.

Lyttonsville Rd., 1900, No. 801-Justin W. Miller to Lisa Vo, $119,700.

Osborn Dr., 2021-Anna B. Tate and Joseph W. Shaffner to Jason Fernandez, $775,000.

Sligo Ave., 626-Lee H. Skinner and Levent Ileri to Emily Sheha Rosenblum, $617,000.

Washington Ave., 2222, No. W-102-Jared S. Stern to Judith Olga Szypa, $220,000.

13th St., 8005, No. 404-Michen M. Tah to Humberto Gonzalez Caldelas, $275,250.

TAKOMA PARK AREA

Elm Ave., 602-F&C Improvement Corp. to Gil Jacob Brodnitz and Colleen Hope Fleming, $940,000.

Kirklynn Ave., 1215-Ronald M. and Karen M. Flowers to Dale E. Ingram and Rhonda C. Roberts, $427,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 805-Rickpal Saggu and Navjeet Kaur to Gabriela Beatriz Suarez Mier and Martin M. Gascon Vazquez, $255,000.

TWINBROOK AREA

Burdette Rd., 807-Karl N. and Jamie S. Murphy to Emily A. Paulsen, $436,000.

Lemay Rd., 5931-Esteban and Toribia Milla to Tristan Phillip and Heather Baker Bond Poje, $406,000.

WHEATON AREA

Berry St., 12028-Ayala Vado Group Corp. to Maria J. and Nohemy Martinez Guillen, $340,000.

Cody Dr., 1703-Omar B. Halwani and Heather A. Hogan to Brian Glen Rojas and Siobhan Christine Dempsey, $500,000.

Dennis Ave., 2423-Reverse Mortgage Solutions Inc. to Theodore Ayoub, $335,000.

Harris Ave., 2802-Tomoko Kashiwagi and Romaine A. Campbell to Jason Paul and Katherine Noelle Settlecowski, $377,000.

Schoolhouse Cir., 2862-Jennifer M. and Richard Van Buren to Denise Michele Kincaid, $400,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Buckeystown Pike, 1016-Andrew Marchwicki to Marlon Monroy Flores, Carmen Monroy and Maria D. Cruz Torres, $235,000.

BRUNSWICK AREA

D St. E., 318-Robert A. and Emily L. Woodruff to Aaron Michael and Aubrey Dorsey, $230,000.

Yourtee Spring Dr., 1309-Adam C. and Seana M. Reichold to Norman C. Ellis, $369,900.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Chevy Chase Cir., 2802-Monika Ann Origlio Weierbach to Tara L. Custer and Adam T. McGee, $460,000.

Stockton Dr., 4805-Kevin and Ashley Bowden to Conner and Tara Naughten, $389,000.

EMMITSBURG AREA

Lincoln Ave. E., 437-Rebecca L. and Aaron P. Shorb to Colton Allen Stahley and Morgan L. Moreland, $146,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Baron Ct., 6916-Michael T. and Jewell M. Enea to Matthew Thomas and Julie Anne Savage, $415,000.

Ellison Ct., 569-Jared F. and Mayra P. Norman to Eugene Mulume Yumba, $271,000.

Fox Run Ct., 1387-Kea Remodeling Co. Corp. to Alberto Vega Cartagena and Barbara Chavez, $366,000.

Krantz Dr., 5936-Calatlantic Group Inc. and the Ryland Group Inc. to Jianxin Yang and Xiaoxia Li, $309,990.

Lavender Plaza, 5701, No. L-869-Abhinava K. Reddy and Shruti Reddy Chamakura to Joyce M. and Richard M. Quintavalle, $114,000.

Mount Phillip Rd., 6442-Franklin H. and Lisa L. Foreman to Larry W. Roberts, $289,000.

Regal Ct., 5336-David and Dana L. Jespersen to Maurice L. Marshall, $274,990.

Seneca Dr., 1004-Melvin W. and Chae Sun Tucker to Michael and Tamaika Calimano, $330,000.

Verdana Loop, 4717-Mattea A. and Allen C. Green to James Korsah, $329,900.

Wesley Sq., 5035-Sudhakar J. and Jyothi Naik to Eduardo Michael and Laudy Gutierrez Jorge, $357,500.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Banksia Dr., 421-Daryl Mills to Nicolette Danielle Schuko, $225,000.

Bellhaven Ct., 9521-Pritesh and Dhara Patel to Brittany Michelle Webb, $287,000.

Broken Reed Ct., 8013-Christina M. Defrance to Norma and Justin Paige, $235,000.

Church St. E., 661B-Daniel and Amy B. Haft to Ann Sebrell Chavent, $299,900.

Eden Ct., 801-Colm J. and Denise M. Lynch to Colin and Erin Flynn, $339,900.

Holden Rd., 749-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Gabriella T. Damiano, $409,360.

Lindley Rd., 938-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Adote A. Akpabie, $424,090.

McKaig Rd., 7721-Tony Karlicek and Melissa Marie Divincenzo to Eric Paul Woodward, $325,000.

Motter Pl., 907-Stuart Harvey to Matthew Dorsey, $255,000.

Pine Crest Lane, 6146-Brian C. and Michelle N. Hamilton to Scott Rhoderick and Elise Sweeney, $287,000.

Rippling Brook Rd., 2444-Charles Wayne and Victoria Brown Sample to Sharon L. and James M. Ward, $359,000.

Springwater Pl., 6133, No. 1400E-Lorie Jewell to Vincent Digioia, $194,000.

Trafalgar Lane, 1403, No. 76-Akbar Khan to Christopher Muentes, $262,500.

Wheyfield Dr., 1801B, No. 15B-Lindsay A. and Diane E. Harne to Jason McKay and Jordyn Goddard, $239,900.

Sixth St. E., 229-Jackson Properties II Corp. to Michael and Yvette A. Forson, $250,000.

13th St. W., 6-John D. and Terri S. Jones to Daniel R. Shankle, $230,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Baltimore National Pike, 7800-Christopher P. and Lisa M. Boyle to Jerry L. and Laura Green, $446,000.

Burnside Dr., 2004-Christopher F. and April C. West to David A. Federman, $420,000.

Ellsworth Way, 2404, No. 3A-Lanie R. Lile to Lora Fowler, $199,000.

Etzler Rd., 5429-Robert W. and Bonnie Swanson to Robert Magnien and Teri Holbrook, $680,000.

Hunter Trail Way, 6607-Edward J. and Janice B. Lisee to Jerry M. and Peggy B. Crum, $410,000.

Sandoval Ct., 1300-Gambrill View Communities Corp. to Maulin, Nima M. and Alka Shah, $365,000.

GARFIELD AREA

Brandenburg Hollow Rd., 13108-Tammy L. Schroyer and Deborah A. Strubel to Glen Lowe, $300,000.

IJAMSVILLE AREA

Lowell Lane, 3310-Stephen D. and James Wesley Gardner to Joshua Henry Squire Verbiest, $388,000.

MIDDLETOWN AREA

Dogwood Lane, 7216-Michael R. Behre to Jennifer D. and John A. Dodds, $340,000.

Glenbrook Dr., 508-Kenneth E. and Berta M. Rice to Jeffrey R. Larson, $548,000.

Mina Dr., 115-Scott G. and Deeadra B. Morrison to Patrick William and Megan Marie McCarthy, $465,000.

MONROVIA AREA

Moline Ct., 3614-THL Corp. to Gregg and Abby Paulson, $670,000.

White Pine Dr., 3010-Richard Hunter and Joyce Karen Miley to Adam Piorkowski, $345,000.

MULLINIX AREA

Blythedale Dr., 13782-Daniel Jonathan Speece to Barbara A. Wood, $415,000.

East Rd., 111-Melissa Emerson to John and Karen Rycyk, $278,000.

Manor Dr., 13108-Bruce and Kelly Taylor to Alexander C. Gunberg and Jenna Marie Wright, $448,000.

Old Bohn Rd., 6300-Lorelei Lynn Bouton to Martin Jude Beam and Mary Gay Nelsen, $225,000.

MYERSVILLE AREA

Monument Rd., -Sandra Lee and John J. Black to Juan Luis Lemus Pineda, $325,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Balmoral Rdg., 6793-Robert and Ashley Rizzo Delauter to Pamela R. and Richard S. Nisson Jr., and David Fee, $379,000.

Edgewood Rd., 6601-Linscott E. and Krista L. Hall to Sarah Kincaid, $305,995.

Masters Rd., 7156-Thomas D. Churchill and Heather Cameron to William Allen, $329,900.

Queen Anne Ct., 5645-Sondra K. Riggs to Asia Aqueelah Lunn, $251,000.

William Plummer St., 402-Barbara Ann Harmon to Susan and Nicholas Bingham, $575,000.

POINT OF ROCKS AREA

Pippins Pl., 3803-Kenneth A. Oldham Jr. to Andreas and Rosa Weissenborn, $313,000.

THURMONT AREA

Church St. N., 310-L. A. Williams Real Estate and Management Corp. to Austin Leroy Main, $225,000.

Main St. E., 313-Margaret Angleberger and Anna Eyler to Deverule S. Shafer, $135,000.

Park Lane, 119-Ryan Legacy Builders Inc. to Howard E. and Helen L. Wells, $252,005.

Victor Dr., 11-Sylvia Fisher Miller and estate of Russell Lee Fisher to Joseph Eugene and Rhonda Ann Rice, $245,000.

URBANA AREA

Amelung St., 8945-Rani and Mahinda Udurawana to Daniel Son, $345,000.

Fulham Rd., 3827-Monocacy Land Co. Corp. to George W. and Judy P. Toth, $513,785.

John Simmons St., 9118-Salvatore V. and Doreen Fiorentino to Walker G. and Candi L. Bennett, $565,000.

Pine Bluff Rd., 8410-Julie Darling to Jacob Winthrop and Cindy Nasrawy, $335,000.

Seward St., 9059-Kristopher George and Amber Vanamburg to Michael F. Sappington, $535,000.

WALKERSVILLE AREA

Bedrock Dr., 110-William Guy and Christina Diana Patterson to Eldridge Forrest Coles Jr., $469,900.

Erin Ave., 9406-William H. and Shirley A.S. Hill to Chelsea E. and Christopher M.N. Davis, $350,000.

Heritage Ct., 215-Patricia K. Stafford Watcher to Janice Marie Smith, $243,499.

Sandstone Dr., 239-Jose Alberto Columba and Maria L. Warnert to Brittany Nicole Sheets and Bonnie Lee Golian, $330,000.

WOODSBORO AREA

Gravel Hill Rd., 9509-Jerry Meredith and Peggy B. Crum to Larry L. and Candice R. Gaddy, $484,900.