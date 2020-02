Bel Pre Rd., 4709-Tressa and Jerold Sturner to Ismael F. Posada Granados and Blanca Posada, $495,900.

Elissa Dr., 14709-Norma L. and Glenn F. Guenterberg to David A. Zendel and Erin Boyle, $515,000.

Flower Valley Dr., 4412-Charles N. and Diane H. Roddy to John M. and Kelly M. Gallagher, $555,000.

Independence St., 4204-Gordon E. Leonhardt to Robert B. and Denice Lee Wepasnick, $340,000.

Minuteman Dr., 4533-Tom P. and Evangeline O. Gilliland to Alon and Natalie Miriam Elgrably, $715,000.

Waterfowl Way, 4908-Luis A. Rivera and Pornsuree Luechai to Hui Ming Yan, $638,000.

BETHESDA AREA

Avon Dr., 5953-Michael Thomas and Anne L. Smith to Raimund P. and Jessica Helen Huey Stieger, $830,000.

Burdette Rd., 8717-Carol Horning Woehrle and Michael F. Horning to Lewis H. Ferguson III and Molly Mahoney Matthews, $2.2 million.

Crestberry Pl., 10137-Ruhi and Mehri Vafa Golestaneh to David Christian G. and Leah D. Dijamco, $710,000.

Ewing Dr., 8907-George Schulze to Erez Reuveni and Hyo Jung Anna Han, $1.55 million.

Goldsboro Rd., 5402-Ronald D. Abramson and Deborah M. Beers to Floyd Davis and Lynda H. Camalier, $3.17 million.

Greyswood Rd., 6801-Andrea Vergara Silva to Sabin B. and Sugan D. Bista, $730,000.

Huntington Pkwy., 5403-Christopher W. and Terri S. Armstrong to Aaron Stultz Heishman and Meghan Elizabeth Flinn, $1.06 million.

Lynbrook Dr., 4320-Siegrid M. and Ronald B. Casagrande to Angel K. and Sean A. Radin, $810,000.

Maryland Ave., 4003-Patricia Anne Fraser to Elizabeth D. Down and Jason Lee, $830,000.

Montrose Ave., 10419, No. M-102-Zelda D. Dilworth to Pradip Chimanbhai and Jaymit Patel, $219,000.

Old Chester Rd., 5618-Mid-Atlantic Custom Builders Corp. to Patrick Taylor and Stephanie Wahl, $2.46 million.

River Rd., 8111, No. 116-Quarry Springs Associates Corp. to Marcia B. Rickman, Geoffrey W. Krug and Joseph A. Lynott III, $1.85 million.

Sentinel Dr., 4978, No. 12-401-Richard A. Rubin and estate of Stephen N. Rubin to Alexandra Morel, $360,000.

Surreywood Lane, 6745-Todd S. and Christa D. MacFarlan to Jeffrey Massie and Seana McCann, $660,000.

Traymore St., 4511-Adriana Depalma to Richard Jude Rowden and Afeena Ashfaque, $725,000.

Weymouth St., 10625, No. W-202-Floyd A. Parker to Kirondeep Bhandari, $214,000.

BOYDS AREA

Bubbling Spring Rd., 14506-Lynn K. Pellegrino to Shabeena Huda and Syed Mohammad Arif Sanawar, $645,000.

Endora Cir., 18200-Sterling National Bank to Lang Xia and Yue You, $408,000.

Richter Farm Rd., 14301-Ricardo and Gloria J. Diaz to Ranjith Kunnakkatt Puthanveettil and Jeeja Gokulam, $700,000.

BROOKEVILLE AREA

Brighton Dam Rd., 1401-Ryan and Heather Dearborn to Paulo and Teresa Brito, $550,000.

BURTONSVILLE AREA

Almanac Dr., 14500-Renjina Sreeram and Ajish Punnackal to Azeb Tesfaye Belay and Solomon Tekeste Ghebrekidan, $338,750.

Crosswood Ct., 1-Ali Raza and Samar Abidi to Guadalupe and Milton Y. Crespin, $310,000.

CABIN JOHN AREA

Cypress Grove Lane, 8013-Martin E. Rouse II and Scott Sherman to Khalid H. and Roham Usmani, $715,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Carters Grove Pl., 12415-Walter Sheppard to Vinod and Hope Pretty Kumar, $397,000.

Cornet Ct., 2839-Koffi Michael Kla to Mengistu T. Kassa and Tsedey D. Beyene, $425,000.

Modrad Way, 13706, No. 7-A-22-Kayla Valencia to Monique H. Ramiro, $200,000.

Old Forge Rd., 13209-Robert Ray and Terry Sitz to Cara B. Mitchell and Samuel I. Richards, $509,000.

Scott Dr., 421-Claude F. Bennett to Robert F. and Nilar Z. Iorio, $520,000.

Stravinsky Dr., 13217-Fikirte Tesfaye to Yolande N. Kemajou, $465,000.

CHEVY CHASE AREA

Murray Rd., 5205-William L. and Ann D. Geary to Jason A. and Lana M. Ross, $1.73 million.

Ross Rd., 2614-June J. Kajioka to Benjamin J. and Clare B. Cassidy, $685,000.

CLARKSBURG AREA

Arora Hills Dr., 23251-Zachary James and Melissa Lynne Hubbard to Sahil Gupta and Monisha Varshney, $430,000.

Bright Sky Dr., 22444-Andrew and Sasha Evans to David Alan Selig, $460,000.

Clarksburg Rd., 22613-Winchester Homes Inc. to Laurie Butler and Wilbert Randy Morgan, $420,900.

Godwit St., 13945-Anil K. and Pratima R. Sharma to Veera Valluri and Sai Satya Reddy, $459,900.

Majestic Elm Ct., 22646, No. 47-Nana S. Boaten and Abena Kaakyire to Albert Boswell Cameron and Vanda Elizabeth Dubois, $185,150.

Pond Pine Dr., 12132-Tammy L. Layman to Elias Alhaddad and Arij S. Sayyad, $243,648.

Shawnee Lane, 13220, No. 804-Michael J. and Danica J. Noonan to Annelice M. Ea, $359,900.

Winding Woods Way, 22593-Robyn Jones and DeRionne Pollard to Satyaprakash Settipalli, $679,900.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Claude Lane, 14627-Minh Hoang Bui to Wilbert James Harris and Janil Olender Johnson Harris, $495,000.

Hopefield Rd., 1804-Frank H. and Janet Lee Bauer to Jennifer Q. and Elias M. Alcazar, $505,000.

DAMASCUS AREA

Applecross Terr., 25001-Alvin I. and Sandra L. Poms to Edward L. and Jennifer M. Wheeler, $352,000.

Coltrane Dr., 25502-Merlin M. Ngeuhou Aghokene to Daniel Carpio Garcia, $273,000.

Moyer Rd., 9817-Robert F. Maxwell and Sarah Edith Perfater to Anthony Quinton Kittrell, $469,000.

Valley Park Terr., 25713, No. C-7-Paul J. Phillips III to Jamel Moncada, $210,000.

DERWOOD AREA

Epsilon Dr., 7601-Philip K. and Theresa M. D’Agnese to Lalji K. and Varsha L. Gediya, $500,000.

Needwood Rd., 8030, No. 202-Krishna Pidatala to Jason An, $220,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Brewster Ct., 306-Steven A. and Colleen M. Kennedy Smith to Joan E. Wernett, $572,500.

Dennis Ave., 726-Hillary J. and Kenneth M. Milla to Sachie Kohlman, $330,000.

Glenwild Rd., 10715-David A. Burgess and Anjali Sirona Hemphill to Kelly N. Stanford Bacon, $481,000.

Lanark Way, 811-Jack R. and Courtney A. Peterson to John T. Previti and Gwynne J. Young, $450,000.

Manchester Rd., 8601, No. 201-Timothy R. Roberson to Maia Komadina and Norah Cecilia Garcia Meza, $127,000.

Portland Rd., 10012-Rita M. Beier and Donald E. Braman Jr. to Matthew and Marianne Klinker, $665,000.

Tenbrook Ct., 10813-William Turner and Alana Hackshaw to Hong T. Nguyen, Ngu M. Pham, Truc Thanh Pham and Xuan Thanh Pham, $479,000.

Whitmoor Terr., 206-Brian C. and Melanie Bui Larsen to Kristin Patricia Cristaldi, $530,000.

GAITHERSBURG AREA

Bobwhite Cir., 9114-Wilfredo Perez to Jenny G. Franco and Martha Archila, $339,000.

Calypso Pl., 18705-Edward Joseph Bonarrigo to Edwin Ramiro, Leonor L. and Edwin Daniel Villegas, $400,000.

Coriander Dr., 7915, No. 12-Kunal and Rohini Dhall to Linette Karin Granado Lobo, $177,000.

Eberhardt Dr., 10825-Brett S. and Sarah L. Weir to Ricardo Do Nascimento Rabello, $499,900.

Framingham Dr., 19731-Stephen R. Miller to Amy Virginia and Rico Jamal Mason, $309,900.

Hidden Marsh St., 913-Gary Alan Wong and Lisa L. Shum to Shuchen T. Liu, $432,000.

Mountain Laurel Ct., 30-Daljit K. and Jagjit Singh to Aaron Russell Ryden, $292,000.

State Ct., 60, No. 109-Rhonda Jean Forney and estate of Ronnie D. Compton to Froilan B. Garcia, $138,000.

Topfield Dr., 17625, No. 15-C-Jessica Nicole Ramirez Vasquez and Gloria H. Rivera to Daniel Buksteins, $299,000.

Water St., 217-Juan and Santos C. Mejia to Eun Jung Oh, $400,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Apple Knoll Ct., 12016-Roy A. Quill to Mouhamadou Moustapha Diack, $558,000.

Birdale Lane, 13025-Barbara Turner Lowery and estate of Russell H. Turner to Mark Kennedy and Tammy L. St. Laurent, $750,000.

Cartwright Way, 14301-Feng Zhang and Rui Tian to Ying Mao and Binglin Zhao, $759,000.

Gatestone St., 740-Maria J. and Langdon D. Himebaugh to Christopher Klemek and Melissa Keeley, $790,000.

Granite Ridge Ct., 7-Randolph D. and Leslie E. Nordby to Abdelhak and Najat N. Sabri, $515,000.

Hillside Lake Terr., 909, No. 504-Setareh Kamali to Thomas and Lisa Adali Piston, $232,000.

Little Quarry Rd., 345-Eric and Jennifer Gatz to Raymond Harold Jacobson and Shinako Takada, $860,000.

Meadow View Dr., 13016-James R. and Julia M. Selwood to Blyden Scale and Malphina Robinson, $640,000.

Ridgepoint Pl., 108-Jacob D. and Brittany P. Drannan to Benjamin Carr and Courtney Blair, $530,000.

Straw Bale Lane, 13420-Susan Taymans and James Daniel McClure to Philip and Christina Disher, $605,000.

GERMANTOWN AREA

Ambassador Dr., 13632-Jeremy F. Watson to Lawrence Bernard Green Jr., $257,000.

Black Saddle Lane, 12618-Denise N. and Kwesi A. Kingsbury to Lance A. and Amy E. Marshall, $305,000.

Galway Bay Cir., 19605, No. 402-Richard and Patricia Golbitz to Ryan J. Campbell, $172,000.

Highstream Dr., 18931, No. 740-Mitra Davaninejad to William Andrew David and Nicole Roxana Lewis, $275,000.

Millhaven Pl., 13101, No. 9F-Van N. Dang to Sally Ann O. Peprah, $228,000.

Porterfield Way, 18802-Ryan A. and Caitlin L. Derenberger to Richard M. Abrahamson, $567,000.

Ridgecrest Dr., 19320-Ken and Angela Kanagalingam to Alexander Barsukov and Irina Nickol Smirnoff, $460,000.

Silvergate Way, 12301, No. 906-L-Billy W. and Gail A. Enfinger to Jose Francisco Palacios, $185,000.

Station St., 13564-Mark S. Walters and Viktoriya Plotas to Kayla Marie Johnson, $280,000.

Swiss Ct., 8, No. 436-Lior and David B. Moller to Katherine Lammersen, $237,500.

Vaughn Landing Dr., 19855-Kazem Kazempour and Nahid Tayebi to Ashma Giri, $372,000.

KENSINGTON AREA

Hobson St., 10811-Kristhell Aguado to Jeffrey and Silvestro M. Weisner, $520,000.

Thornwood Rd., 9913-Adam R. Horn to Phyllis Kane Williams, $675,000.

LAYTONSVILLE AREA

Fairway View Dr., 20805-Geoffrey H. and Stephanie M. Fenner to Brian Stephen Behe Jr. and Jennifer Lacey Pantoja, $899,000.

Woodfield Rd., 22720-Peter and Linda Ruff to Robert Neil Barnett, $505,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Amboy Rd., 9402-Shawn A. Berg and Sarah Marie Robinson to Moundangha Gkatongoni and Modestine Nsonga, $370,000.

Brassie Ct., 26-Audrey J. and Tiffany Jurnae Brown to Nisha B. Patel, $225,000.

Cove Ledge Ct., 10227-Wilmington Savings Fund Society and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Jayme Park, $275,000.

Dockside Terr., 9847-Jennifer Yuan to David F. Slaughter II, $295,000.

Feathertree Terr., 9806, No. 40-Im H. Hyoun to Gladys Irene Walker, $199,000.

Spur Hill Dr., 19911-Alvaro and Maritza A. Guzman to Rene S. Ruiz Valencia and Edgar Alvin Portillo, $266,000.

Stringfellow Ct., 20303-Janet D. Clifton to Sadathe Mohamed Toure Roufai, $509,000.

Walkers Choice Rd., 18603, No. 1-Silvana Perdomo to Zlatomir Atanasov Atanasov, $117,000.

Welbeck Terr., 20106-John Evans to Luis F. Moreno Marpartida, $239,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Cottrell Terr., 9934-Jessica M. Zowd and estate of Johanna Vogt Gurvin to Nelson Rivera and Jose S. Benitez, $315,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Atherton Dr., 12803-Daniel John Chambers to Jhayzon Ticona Chicana and Rose Marie Humari Vargas, $415,000.

Bel Pre Rd., 3722, No. 10-Blanche L. Escobar to Manuel Sanchez Cabrera and Ana Maria Perez Hernandez, $140,000.

Bel Pre Rd., 3906, No. 5-Ana Ruth and Stephanie J. Villalta to Jose E. Cordova, $125,000.

Casino Ct., 8-Ferron M. and Hugh George Allen to Julia H. Bryan, $400,000.

Doc Berlin Dr., 3911, No. 16-Stanley Perry Blorstad to Alejandro A. Arias, $274,000.

Flack St., 12903-Alejo Pena to Brian Oscar and Cinthya Tamara Rivera, $390,000.

Glade Dr., 15101, No. 10-2C-Elaine L. Wallis and estate of Ethel C. Lagos to Laurence Matthew and Harriet Epstein Falkin, $179,900.

Greenery Lane, 2304, No. 301-14-Mohammed H. Yaqub to Anton Kanishka Adikari Arachchilage and Lurds Romy Andrina Fernando, $177,500.

Hewitt Ave., 3320, No. 8-2-A-Dolley Dong Yun Hong to Michelle Youngkyung Kae, $113,333.

Leisure World Blvd. N., 2904, No. 317-Gail Gebran Williamson to John A. and Virginia M. Pisarra, $249,900.

Leisure World Blvd. N., 3200, No. 920-Peter J. and Mary Anne S. Nasou to Douglas S. and Kathi M. Carlson, $295,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 920-Steven and Maria Norton to Jacqueline Adkins Thomas, $159,900.

MacBeth Dr., 14518, No. 77-Anwar K. Malik to Ilene Diane and William Isaiah Hartwell, $311,500.

Niles St., 3304-Robert L. Clark Jr. to Marcelino Efrain Vega, Xenia G. Vega and Marcela E. Vega Merino, $404,000.

Peppertree Lane, 4007-Joan H. Cramer to Kevin and Selena Lantry, $315,250.

Round Hill Rd., 4230-Golden Fields Corp. to Walther O. Torres Vazquez, Beatriz A. Torres Vasquez and Antonella P. Melgar, $420,000.

Snowbird Terr., 2706, No. 3-20-Marlene S. Cohen to Yun Suk and Hae Doo Lee, $205,000.

Vixen Lane, 2818-James A. and Melissa H. Ketchum to Navid Salimian and Sarah Ellison, $463,000.

OLNEY AREA

Finsel Ct., 3040-Justin T. Wood to Juleen S. Stevens and Brian C. Mason, $415,000.

Paladin Terr., 3021-Noah Connell to Anteneh D. Fita and Serkalem W. Wsenbet, $360,000.

Queen Mary Dr., 3613-Patrick L. Rocke and estate of Pamela T. Rocke to John E. and Jeanette I. Marketon, $549,900.

Saint Theresa Dr., 17516-Jeffrey A. Wiser and Gina M. Tesauro to John and Elaine Baker, $461,000.

POOLESVILLE AREA

Brown Rd., 17312-Douglas Bion and Christine Ann Baker to Dilia F. Linares and Victor Antonio Rodas Vega, $559,900.

Hughes Rd., 17029-Churchill Classics Corp. to Kristin M. Stewart, $699,000.

POTOMAC AREA

Ardnave Pl., 10717-Dawn N. Hackney to Hellene S. Runtagh, $3.3 million.

Buckhannon Dr., 8414-Edward Gill and Mary Rita Sherburne to Thomas and Kathleen Hall, $685,000.

Cliffe Hill Way, 1805-David and Janet G. Halpert to Jessie De Guzman and Beatrice Dela Pena, $800,000.

Gatewater Terr., 9207-Maria Patricia Yu to Haoyu Qian and Hongmei Zhao, $645,000.

Lamplighter Lane, 10921-Manuel Labrado and Maria Carmen Canton to Xiaoban Xin and Xiaoxiao Han, $1.18 million.

Orchard Brook Dr., 9128-Oswaldo L. Castro to Deborah R. Norris and Nicholas Rodin, $794,900.

Postoak Rd., 8803-Di Zhou and Bin Shi to Hedyeh Roosta, $768,000.

Sandalfoot Dr., 7906-Harvey G. and Susan B. Sherzer to Scott and Stacey Brumbaugh, $1.43 million.

Smoketree Rd., 12018-David and Melissa Seldin to Benjamin Levin and Elana Akman, $753,000.

Turnberry Dr., 9400-Pauline Beck to Carl Eric Winzer, $1.5 million.

ROCKVILLE AREA

Azalea Dr., 630, No. 2-Chatchai Noiwan and estate of Thanomsri Noiwan to Catherine Bliss, $334,500.

Bowie Rd., 822-Casey J. Thompson to Deborah Tallman, $578,000.

Calabash Ct., 20-Nam Hoai Ngo and Shih Ting Huang to Jie Li and Zhe Chen, $650,000.

College Pkwy., 882, No. 203-Kevin M. Brager to Sara Royle, $223,000.

Crossfield Ct., 5105, No. 317-Mary P. Delarosa to Marco Antonio and Joyce Martins Monteiro, $240,000.

Garden View Way, 709-Sudhansu and Rama Saha to Mohammed Benouabi and Nadia Berka S. Benouabi, $615,000.

Hungerford Dr., 501, No. 165-Laura D. Pearce to Jorge Fernando Pardo Marin, $255,000.

King Farm Blvd., 327, No. 108-Wendy S. Cossman and estate of Terry E. Bittker to Ileana M. Martinez, $485,000.

Nibud Ct., 5427, No. 14-Parizad Torabi Parizi to Stephen and Christa Shaffer, $639,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 213-Laurie Walters Heinecke to Jonah D. Green, and Lori S. and Zachary L. Rothfeld, $392,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1604-Yasmina R. Patel to Burt M. and Carol S. Kahn, $675,000.

Pasture Side Pl., 109-B, No. M18-Deutsche Bank National Trust Co. and Harborview Mortgage Loan Trust to Manjeet Kaur and Sangeeta Gupta, $272,000.

Putnam Rd., 12107-Eunjung Hur Chung and Sangwon Jung to Jessica J. Molina Escobar, $430,000.

Symphony Park Dr., 10882-Jonathan Robert Brvenik to Steven H. and Mara G. Brick, $1.19 million.

Valley Dr., 13730-Peter Chutang and Maria Shuhua Chen to Gaurav Mahajan, $1.01 million.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Abbotsford Cir., 18960-Linda D. Marrs to Jessica Marie Lerma and Maximino Medardo Villalta Gomez, $400,000.

Breezedale Lane, 19435-Carlos A. and Mirta Raquel Carelli to Anil Bhatta and Sita Adhikari, $260,000.

Davis Mill Rd., 21515-Gary D. and Elizabeth K. Mosesman to Jesus M. and Amy D. Williams Gonzalez, $724,900.

Gunners Branch Rd., 19613, No. 631-Junlan Tan and Shao Xiangjun to Junchi Ma, $148,000.

Stoney Point Pl., 11471-Warren J. Jensen to Chui Y. Chan, $229,000.

SILVER SPRING AREA

Colston Dr., 2406, No. C-201-Justin P. and Lauren J. Bernstein to Paul Andrew Costello, $278,000.

Hilltop Rd., 201-Robert R. and Ruth J.B. Bushnell to Brian Crane and Murray D.B. Scheel, $749,000.

Lyttonsville Rd., 1900, No. 1004-Deane Rudofker and Adam Wayson to Tisa Ann Shostik, $135,000.

Sussex Rd., 7-David Marc Goldstein and estate of Frances Goldstein to Abdulai Conteh, $463,000.

Wayne Ave., 306-Nilda Mirtha Verduguez to Michelle C. Montano, $535,000.

TAKOMA PARK AREA

Bayfield St., 720-Allison Appelquist and estate of Jill S. Lambe to Susan P. and Michael K. Heney, $335,000.

Heather Ave., 1007-Vanessa M. Dixon to Franca Rofe, $637,000.

Maple Ave., 7417-Howard I. Savage and Kathleen G. Hill to David Bend and Erin Mohan, $761,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 910-Branch Banking and Trust Co. to Carmen Mendoza, $227,000.

TWINBROOK AREA

Crawford Dr., 1013-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Farhad Assari, $317,000.

Lewis Ave., 1005-Paul R. and Erin M. Rigney to Timothy J. Coll and Laura Asnaghi, $400,000.

WHEATON AREA

Bluhill Rd., 11922-Mary E. Nash to Ashok Puri, $230,000.

Cory Terr., 2620-Ricardo B. and Maria De La Cruz to Sandra A. Lastarria Benavides and Daniel A. Llosa, $415,000.

Edgemont St., 12208-U.S. Bank National Association and Master Adjustable Rate Mortgages Trust to Artem Shaposnyk and Jimmy Su, $325,500.

University Blvd. W., 1121, No. 909-B-Smaro Karakatsanis to Wei Lu and Chenxi Yao, $122,000.

Westchester Dr., 1936-Clarice M. and Alberto E. Pimentel to Selam S. Feleke, $450,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Decatur Dr., 2803-Joyce A. Burke and Peter J. Everhart to Horacio Chamorro, Roberto Rodriguez and Hilda Rodriguez, $490,000.

BRUNSWICK AREA

B St. E., 11-Gardy Haly Miranda De Vargas to Henry David Franco Ortega and Brenda Carolina Franco, $260,000.

Dargon Quarry Lane, 1107-Maria J. Sevilla to Daniel Charles and Celeste J. Skirvin, $405,000.

Seventh Ave., 12-Kayse J. Purks to Kimberly Selby Lippincott and Claire Duke Foster, $185,500.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Mountville Rd., 4319-Edward P. Udinski to Leah Greenspan and Erik Skantze, $563,900.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alan Linton Blvd. E., 6401-Michael Tubbs to Kurtis G. Heaton, $280,000.

Bella Marie Way, 5879, No. A-Calatlantic Group Inc. to Carol A. Miller, $276,815.

Cascade Way, 557-Natalene Felder to Wilber H. Benavides and Sylvia Yamileth Ruiz Giron, $187,000.

Croydon Terr., 5068-Bezalel International Corp. to William F. Wilkinson and Dana M. Bard, $260,000.

Gooseander Ct., 6616-Sean Matthew and Kristina Jacobs Woods to Joshua Williams, $390,000.

Krantz Dr., 5976-Calatlantic Group Inc. to Jason Scott and Michelle Maria Chandler, $294,990.

Linden Ave., 103-Shannon L. Myles Wilson to David William and Karen Patricia Simpson, $337,000.

Mount Phillip Rd., 6637A-Andrew M. Sullivan to Nicholas R. Balogh and Kaitlyn Elizabeth Bredice, $269,900.

Posey St., 6201-Calatlantic Group Inc. to Lisa O.A. Pearson Wallace, $342,990.

Sovereign Pl., 5322-Robert M. and Cynthia M. Shade to Radiance Walters and Johnnyrhette Harris, $422,500.

Tivoli Rd., 641-Jennifer C. and Mark V. Bisignano to Timothy M. and Skylar P. Heiss, $245,000.

Wade Ct., 5670, No. B-Ana Elsa Rincon and Narbeli Galindo to Anna Marie Wilmer and Frank W. Smith IV, $171,900.

Whelan Lane, 5973-Calatlantic Group Inc. to Tammy S. Harris, $306,210.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bear Den Rd., 2250, No. 213-Peter Gund and Helen Grace Sammel to Paul and Margaret Krogh, $300,000.

Berry Rose Ct., 1601, No. 4-Brad W. Nusbaum and estate of Frances O. Nusbaum to Benjamin A. Yerushalmi, $160,000.

Carroll St. S., 240-Joyce Clark and estate of Rebecca L. Clark to Margaret Callaghan, $145,000.

Claridge Dr. N., 6344-Matthew Sinclair and Nicole Marie Leech to Christopher Michael, Samantha Belle and Francis Pual Graves, $480,000.

Everly Dr. N., 2622, No. 5-Tac S. Corp. to Jason Dempsey, $209,000.

Jubal Way, 824-James P. Sydnor to April Michelle McManus, $235,000.

Meadow Rd., 5942B-Gerry S. and Donna E. Grossnickle to Timothy Harris, $188,000.

Newport Ct., 6272-Justin Jones to Hugh and Heather Smith, $316,000.

Saint Lawrence Ct., 1585-Justin E. and Valerie M. Powell to Logan Beckner and Devon Hoffman, $239,900.

Staley Ave., 1208-Scott W. and Louwanna French to Sonja J. Boyer and William T. Blentlinger III, $279,900.

Woodruff Way, 1701-Pamela F. House to Stacey M. and Eric J. Steinhaus, $288,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Archet Lane, 2163-Daniel P. and Gail Dawn McAskill to Isonray Caasi and Agnes Fernandez, $345,000.

Bethel Rd., 9940-NN Blessings Inc. to Jeremy Ritenour and Stephen Murray, $269,000.

Canfield Terr., 231-James and Bonnie Sonderegger to Roxana Lorena Del Cid, $196,000.

Crestview Dr., 10178-Megan E. Gladhil to Francisco J. and Mayra E. Recinos, $300,000.

Ellsworth Way, 2412, No. 1B-Carolee E. Stup to Robert William Prichard, $183,000.

Frosty Field Ct., 8108-Judith A. Kendro to Kerry O’Neil and Madelaine Keelty Silwick, $439,000.

Heather Ridge Dr., 500C, No. 6C-John Kaluza and Hirut Assefa to John Phillip Bozzuto, $88,000.

Lake Coventry Dr., 203-Eli Abel Cruz and Eber J. Cruz Molina to Mary E. Gill, $367,500.

Pipe Meadow Way, 110-Michael J. O’Donnell and estate of Clare M. O’Donnell to Sabrina and Natasha Pettis, $385,000.

Savage Rd., 202-Jerris S. Joseph to Eduardo Pintor Fernandez and Maria Aquilina Cincire Zurita, $314,000.

Waterland Ct., 111-Louis N. Zammichieli to Joseph and Elizabeth Anne Chan, $259,900.

IJAMSVILLE AREA

Etterbeek St., 5937-NVR Inc. to Wenlei and Harry Gunnarsson, $320,000.

Lythan Pl., 7800-Peter A. and Lisa A. McDonald to Paeng Keophakhoun and Kailey P. Soundara, $595,000.

KNOXVILLE AREA

Tritapoe Dr., 504-Molly R. Rhoe to John Franklin Saunders and Cheryl M. Hoffman, $219,900.

MIDDLETOWN AREA

Granite Dr., 4625-NN Blessings Inc. to Martin D. and Kristina Y. Melin, $350,000.

Poffenberger Rd., 2504-Martha Pirrone to Eric and Tiny McGaha, and Randall S. Simpson, $399,900.

MONROVIA AREA

Browningsville Rd., 11820-Thomas S. and Nicole M. Murphy to Khalid Beraich, $454,900.

Moline Ct., 3634-Drees Homes of D.C. Inc. to Jeffrey Edwin and Lisa Ann Cole, $774,000.

Wonder Ct., 11910-Adam S. and Victoria C. Miller to Zachary S. and Samantha Simonetti Hill, $345,000.

MULLINIX AREA

Blythedale Dr., 13785-Frank J. and Deloras J. Ammerman to Benjamin and Lisa Watson, $422,000.

Four Seasons Ct., 13455-Kenneth G. Fullarton to Emily Karen Blair and Rebecca Lynn Weaver, $440,000.

Manor Dr. S., 13215-Paul W. and Teri L. Boteler to Philip E. and Rian B. Ryan, $579,500.

Peddicord Rd., 14007-Christina L. and Robin N. Riley to Bradley and Brittany Lookingbill, $474,000.

MYERSVILLE AREA

Pleasant Walk Rd., 10944-Jack R. and Shelly R. Laforce to Brandon G. and Annettia Huff, $403,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Beach Dr. E., 6614-Heather A. Ca Meron and Lawrence E. Woods to Lauren K. Hensley, $254,603.

Fox Chase Rd., 6948-Marilyn A. Finn to Sara C. Johnston, $345,000.

Mussetter Ct., 5763-Randall Manning to Roosevelt A. and Brittney M. Parson, $330,000.

Windsong Ct., 5741-Patrick J. and Susan L. Nicholls to Robert B. and Martha R. Legrand, $430,000.

SABILLASVILLE AREA

Browns Quarry Rd., 6617-Guy D. and Charmane Y. Nesbitt to Michael W. and Kelsey M. Norris, $416,000.

THURMONT AREA

Dogwood Ave., 106-Rachel Kay Pantalone and Mary Beth Shifflet to Krystal Sotzsky, $236,000.

Hillside Ave., 13722-Kevin E. Wantz and Kenneth H. Willets to Eldon L. and Gail C. Augustine, $305,000.

Main St. E., 407-Kimberly Chandler to John R. Martinez, $275,000.

Victor Dr., 106-Robert and Donna Soroka to Reena E. Lentz, $287,500.

URBANA AREA

Baltimore Rd., 8907-Sappington Properties Corp. to Cesar Augusto Chirinos Munoz and Angelica A. Barraza De Chirinos, $235,000.

Cypress Pond Cir., 3551-Dream Finders Homes Corp. to John Andrew Cabell, $679,000.

Glasgow Way, 3841-Marsha and Mark A. Degirolamo to Juan Pablo Barreno and Lilian S. Vargas, $629,900.

Landon House Lane, 9161-Allison J. Medrano to Kristopher G. and Amber R. Van Amburg, $405,000.

Randell Ridge Rd., 8468-Drees Homes of D.C. Inc. to Michael Thomas Hoppe, $342,070.

Singleton Pl., 9408-Ginny Gujral Khanna to Lydia and Clara Adjani Aldrin, $370,000.

WALKERSVILLE AREA

Chapel Ct., 100, No. 101-Jane D. Kalins and Joseph J. Garry to Andrew P. and Stephanie M. Bugay, $140,000.

Eureka Lane, 8808-Eileen Aker to Kandi Hashim Rana, Mariam Rana and Yolanda Mendez, $158,000.

Hickory Hill, 8789-Sue M. Stine and John F. Mainhart to Brice and Stephanie Lott, $370,000.

Smithfield Ct., 111-Peggy Scott Harrison to Amy Dudrow, $208,000.

WOODSBORO AREA

Weinberg Ct., 614-James Ryan Farris to Nicole Kaitlyn Warnert, $219,900.