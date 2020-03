Georgia Ave., 14712-Hamilton Property Associates Corp. to Kevin Patrick Flannery, $699,000.

Keating St., 13212-Stanley L. and Dawn L. Berger to Luis E. Peraza Jr., $225,000.

Powder House Dr., 4833-Susan S. Chang to Evan A. and Natalie Singham, $585,000.

BETHESDA AREA

Alcott Rd., 6308-John A. Martino and Carole J. Wysocki to David John Munson and Amanda N. Franklin, $1.03 million.

Bannockburn Dr., 6311-Kava Holdings Corp. to Alexander Gilbert and Aleya Akhran, $1.74 million.

Bradmoor Dr., 8940-California Properties Inc. to Sean Michael and Trinh N. Scott, $1.38 million.

Cedar Lane, 9308-Gregory B. and Susan N. Kirkbride to Gregory and Tatyana Baytler, $600,000.

Dickens Ave., 10309-Marilyn and Harry Adelson to C. Steven Georgilakis, $630,000.

Fairfax Rd., 7124-Eric L. and Sue Ann Siegel to Safroadu Yeboah Amankwah and Denise Long, $4.7 million.

Kenhowe Dr., 6516-Johannes L. and Liezel Gericke to Kelly Alderson and Gustavo Axel Radics, $1.65 million.

Marengo Rd., 5611-Robert A. Blaemire and Joanna F. Caplan to Jacob S. Sciandra and Elisabeth J. Doyle, $1.08 million.

Mohican Rd., 5446-Christopher A. and Susan S. Mills to Bryce Robert and Katherine Annette Pippert, $2.06 million.

Namakagan Rd., 5608-Myong C. and Hee C. Choi to Moises Benamor Rivas and Maria L. Pardo, $1.48 million.

Osage Lane, 8214-Ian A. and Jeannine Shavitz to Michael N. and Nermine N. El Shammaa, $1.02 million.

Pepperell Dr., 7532-Bruce D. and Sherry M. Goodman to Tamara E. Hanna and Christopher Arch Bradley, $1.07 million.

Rising Ridge Way, 8316-Markus and Liliana Cruz De Kostner to Roya Sedghi, $825,000.

Sentinel Dr., 5009, No. 55-Renata L.M. Bresslau to Kejia Yang, $283,000.

Tomlinson Ave., 8101-John K. and Patricia M. Condon to Sagar Teotia, $1.33 million.

Walhonding Rd., 6212-Christine M. Meissner and Francisco C. Martinez to Julia E. Croft, $849,000.

Whittier Ct., 6404-Mireya E. Rossi to Yan Shao and Xiaohan Peng, $930,000.

Woodmont Ave., 7710, No. 313-Tori B. Kaufman to John L. Ryan, $322,000.

BOYDS AREA

Comus Rd., 15404-Michael Samuel and Alexis Joanna Zuckerman to Kevin Atkinson and Christina Dougherty, $390,000.

Gorman Cir., 12706-Weimin Jiang to Hardikbhai P. and Deepika H. Patel, $591,000.

Slidell Rd., 20700-Brian M. Williams to Walter O. Cruz Alvarez, $299,900.

BROOKEVILLE AREA

Heritage Hills Dr., 19104-Stacy D. Morrison to Reginald and Joy Beth Brewington, $490,000.

BURTONSVILLE AREA

Arbor Wood Ct., 4430-NVR Inc. to Joy Ezeibe, $520,075.

Cullingworth Rd., 3841-Ronald and Lindsey Curley to Sultan Mubeen Abdullah and Jamila Grace Mitchell, $455,000.

Oursler Rd., 16011-Larry R. and June M. Minnick to Rene O. Acevedo Juarez, $750,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Betty Lane, 13231-Anna Gumbs to Jacika Maria Rozario, $470,000.

Cannon Rd., 600-Clair A. and George N. Michael to Roman Kebede, $545,000.

Kilkenny St., 3312-Cathleen Helmold to Amare G. Metaferia and Genet N. Redae, $435,000.

Nora Dr., 906-Anna Mae Moy to Jose Jovel Abarca, $365,000.

Peacock Lane, 1612-Christopher L. and Rebecca L. Frey Cooper to Kevin Kenneth, Johnny and Andrea Rosaly Lee Yam, $458,000.

Sir Thomas Way, 13611, No. 1-B-32-Chester R. Hwang to Nory B. Carnero Miraval, $197,900.

CHEVY CHASE AREA

Cardiff Ct., 3708-Alireza and Sanam Ramezan to Alexandra K. and Jeffrey R. Baker, $2.15 million.

Essex Ave., 4810-William D. Mann to Peter and Susan Tynan, $1.75 million.

Hunt Ave., 4704-Arnold R. Bruhn to Ivana Pavlovic, $815,000.

Parsons Rd., 3913-Kevin Lynch and Karen McGettigan to David and Mary Ann Holovac, $825,000.

Underwood St., 3908-Alan Stephen and Margaret W. Hut to Timothy H. Holtz and Irina Gelmanova, $1.47 million.

CLARKSBURG AREA

Bent Arrow Dr., 23304-Brock B. and Cristina Smith to Rupesh Kotragully Venkataramana and Prasanthi Ande, $505,000.

Clarksburg Square Rd., 12824, No. 106-Ursula G. Watkins to Mohammad Mehran Rouhanian, $174,000.

General Store Dr., 23605-John G. and Susan A. Krimigis to Patsy Hobson, $442,500.

Honey Hill Lane, 22326-Manjunath Thirumale Gowda to Nagendran Chellamani, $430,000.

Newcut Rd., 22413-Robert Jonathan Estrada and estate of Martha I. Ricardo to Muhammad Kamran Mustafa and Nageen Shah, $744,000.

Rainbow Arch Dr., 23326-Daniel Cooperstein to Christopher Hamlin and Alejandra Elisabeth Fuster, $513,200.

Spicebush Dr., 22934, No. 1352-Qun Jiang to Josee Blandine Ongotto, $356,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Ansted Rd., 14412-Milton J. and Katherine L. Seidel to Deborah K. Matties Sharp, $450,000.

Bryants Nursery Rd., 205-Shaun J. and Sarah K. Stiemsma to Christine and Luke Dillen, $563,000.

Countryside Dr., 2140-Ovrang R. Sohrabi to Moises Orihuela Chanco, Casimiro Orihuela Chanco and Raquel Romo Moreno, $415,000.

Tarpon Terr., 14401-Steven A. and Cynthia C. French to Paul and Salina Miller, $750,000.

DAMASCUS AREA

Applecross Terr., 25100-Johanna C. Bolin and Brooks Eugene Bowers to Ryan G. and Giana C. Hachez, $379,000.

Damascus Hill Ct., 10013-Anthony D. and Eileen S. Anselmo to Philip Francis and Brigid Conroy Meyer, $525,000.

Ridge Manor Dr., 25901, No. 7000-G-Sharon Lyons to Dionne Nadia Dietz, $189,000.

Woodfield Rd., 26011-Marilyn Shaw Browning and estate of Margaret Jane Shaw to Roberto A. Arevalo Lemus and Odilia N. Amaya, $314,900.

DERWOOD AREA

Grande Vista Dr., 16505-Luke A.E. and Marilee Sellers Pazicky to Crispian L. and Helen Brailey, $525,000.

Indian Hills Terr., 15933-Louis E. Diez and Anileys Bermudez to Richard J. Muha, $390,000.

Teri Dr., 17925-John Ward and Katherine W. Muth to Pamela S. Lima and Nelson Jose Maranho De Sousa, $625,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Cherry Tree Lane, 9807-Leigh and Kai Turpin to Corey Andrew Williams, $270,000.

Encore Dr., 11420-Dagne B. Ture and Betelihem T. Haile to Matthew T. Gibbons and Stacy C. Farina, $423,000.

Greenock Rd., 10006-James P. and Calie B. Lillis to James W. Merrill, Amy L. Ruddle and Carol S. Rowley, $587,000.

Lowander Lane, 912-Harold L. and Amina Jackson to Kaba B. Seda and Aida A. Mohammed, $450,000.

Rogart Rd., 9915-Kennan R. and Crystal J. Shelton to Kevin Furey, $510,000.

Walden Rd., 8914-Peyton M. Sturges to Chitsunge Mapondera, $585,000.

Whitmoor Terr., 224-Lindsay R. Daugherty to Dalva Shelly Martins Alves, $405,000.

GAITHERSBURG AREA

Brenish Dr., 7402-Mauricio Jose Juarez to Francisco Armando Sanchez Guevara, Victoria Guevara and Francisco J. Sanchez Calles, $355,000.

Christopher Ave., 407, No. 54-Montreal Properties Corp. to Gail L. and Stanley M. Vossler, $167,000.

Deer Park Dr. E., 202-Nicholas T. and Etta A. Saltos to Lalaine C. Balois and Jesse A. Francis, $535,000.

Elioak Terr., 7652-Jason H. and Karla M. Matthews to Tanya A. Nading, $313,000.

Girard St., 436, No. 245-David N. Byron to Izabela Piestrzynska, $113,000.

Kingfisher Terr., 18621-Bobbie Ann Mount Austin to Tariku Mekonnen and Betelehem B. Mengesha, $300,000.

Roundleaf Way, 8905-Steven D. Del Balzo to Edgardo and Wigberto Aleman, $418,000.

Tarfside Ct., 6-Eliana A. Della Bruna to Jose Raul Callejas Mendez and Erika Vanessa Callejas, $355,000.

Travis Lane, 1041-Tezera A. Bellehu and Almaz T. Araya to Rosa Delis Gomez Santos and Clotilde Gomez Santos, $322,000.

Windbrooke Cir., 124-Emily Figueroa to Avi M. Outmezguine, $200,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Beacon Hill Terr., 415-Mahdieh Rezazadeh and Changiz Rostami to Vivian Yang, $426,000.

Booth St., 110, No. 36-E-Bryan and Susan Schlossberg to Tami Lu, $305,000.

Chevy Chase St., 162-Andre Tchoukouaha and Nadine Arnal Toko to Jayan and Adrienne A. Rammohan, $370,000.

Dufief Dr., 14962-Anthony Y. and Joan S. Kim to Alex Jeeyoon and Joseph Sangwon Kim, $700,000.

Golden Ash Way, 76-Justin R. Lee to Charles Hiland and Viktoriya Danshin, $599,000.

Hemingway Dr., 228-Lian Hwa Sun to Wayne Joseph and Lynda Wells Vespoli, $654,000.

Hydrangea Pl., 422-Bunu Alibe to Sung and Janice Kim, $600,000.

Market Mews. E., 471-Nevine Zariffa and Edward Solow to Richard Albert Lu, $524,900.

Oak Shade Rd., 15-Natalie Nahee Song Kim to Geoffrey Paul Wilson Adler and Anisa Cela, $340,000.

Sandberry Ct., 107-James L. and Anne E. Ryan to Supriya Shah and Sanjeev Kumar, $470,000.

Swanton Mews, 71, No. 100-Kristin Noelle Tannebaum and estate of Sharyn A. Lee to Sepideh Sorouri, $360,000.

GERMANTOWN AREA

Allspice Dr., 18317-Laura A. and John A. Walter to Ian Capps, $190,000.

Amethyst Lane, 20526-Susan Vaughan to Alexander W. Warth, $314,900.

Celebration Way, 19834-Wonsun Choi and Doyoung Kim to Jocelyne M. Placktor, $399,900.

Eagles Nest Ct., 12216, No. L-Kathryn C. Bransford Surathu to Alexis Miguel Bernal and Estefania Morel, $205,000.

Galway Bay Cir., 19620, No. 204-Nikki Nayer Gilanshahi and Sean Shahyar Shayegan to Sohrab and Atoosa Jansepar, $235,000.

Jump Dr., 14022-Yawei Jin to Shaji Daniel and Dally Alex, $339,000.

Niagara Falls Ct., 13515-Sarah A. Bashaw Bartlett to Shuzheng and Chi Zhang, $302,000.

Post Creek Pl., 12546-Kenan Uzun to Denise Chrosniak, $295,000.

Shadyside Lane, 13020, No. 13-223-Steven R. and Carrie S. Denyer to Susan Amanda Vaughan, $222,000.

Spring Harbor Pl., 12510-Ludwin and Irma Rodriguez to Jorge E. Herrera, $320,000.

Summer Oak Dr., 11505-Nora Lynn Cowen and estate of Dale R. Menestrina to Carlos R. Martinez Abrego and Flor Del Carmen Martinez, $305,000.

Turmeric Ct., 18607-Round Hill Realty Corp. to Rosario D. Fichter, $285,000.

Walnutwood Lane, 13537-Kenneth L. Pendleton and Mary Grace Snyder to Batchazi J. Kaayou, $401,000.

KENSINGTON AREA

Cushing Dr., 5000-Patricia M. McGrath to Steve Papaloizos and Victoria Klingler, $565,000.

McComas Ave., 3100-Blaine F. and Mark E. Harding to Leslie Umberger, $415,000.

LAYTONSVILLE AREA

Brass Bucket Ct., 6405-Thomas H. and Lee T. Nardo to Kathryn Elizabeth Flood, $695,000.

Greenberry Dr., 28724-Wayne C. and David C. Mathis to Maria and Pedro Fuentes, $280,000.

Rosemeadow Ct., 20304-Mohammed S. and Shafiqa Rafiq to Omar Elsharkawy, $570,000.

Woodfield School Rd., 24128-Maryellen B. and Charles R. Holston to Shumaila Akram and Azhar Hussain, $390,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Billings Ct., 19803-Giovanni Canizalez and Elsy Chavez to Gilberto Pineda and Jose Miguel Marroquin Perez, $290,000.

Cambridge Ct., 10517-Michael R. and Margaret H. McMillan to Laura M. Farrell, $289,900.

Diary Rd., 18941-Colin M. and Casey V. Szesze to Morgen Elizabeth and John Michael Gadbois, $445,000.

Horizon Run Rd., 9670, No. 20-D-Mohammad Saleh Uddin to Mohammed Khaled Jahangir and Mohammed Itmam Wakil, $235,000.

Meadow Pond Pl., 20406-Paul E. and Lydia Gettys to Joshel O. Rivera, $335,000.

Stedwick Rd., 10006, No. 304-Atarod Shirani to Nancy Duchesneau, $200,000.

Tindal Springs Ct., 28-William and Sophia Green Ewing to Alycia P. and Joram R. Regis, $399,900.

Walkers Choice Rd., 18717, No. 4-Wendy Lea Smith to Oliver Ross Bryant Jr., $110,000.

Yankee Harbor Pl., 20227-Gussie L. Jennings to Walter and Sheryl P. Velasquez, $367,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Forest Hill Dr., 2017-Theresa J. Morrison to Estela Sigurany and Frank Morillo Montero, $393,400.

Tahona Dr., 8314-Maria G. and Jaime R. Ramos to Anselmo Vail Lopez, Feliciano Mejia Huinil and Manuela Mejia Camacho De Vail, $370,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bainbridge Lane, 2616-Melissa Jean Gidlund and Michael Joseph Nocerino to Jack D. and Leigh Powell Mayfield, $515,000.

Bel Pre Rd., 3812, No. 5-47-Monica Zakeri to Adolfo Vasquez, Elva Vasquez and Mariana Susan, $120,000.

Bluet Lane, 12814-Stanley J. and Nancy R. Green to Awole I. Mohammed and Yewbgeta Tadesse, $495,000.

Coachlamp Lane, 13424-Sang Rye and Hye Suk Yi to Felipe A. Salcedo and Norma Longhi, $475,000.

Emden St., 4312-Jacqueline Krainer Simon and Gilbert R. Austin Jr. to Roozbeh Gorgin, $419,900.

Gleneagles Dr., 3240, No. 102-1D-Mason Klein and estate of Rhonda G. Klein to Marion E. Herrington, $195,000.

Greenly St., 12503-Nannie Edith Callan to Nancy A. Melendez, $375,000.

Hutchinson Way, 13123-U.S. Bank and Bank of America to Anamul Azim, $485,000.

Kayson St., 3705-Estate of Desiree Santos to Kristian S. Ager, $300,000.

Leisure World Blvd. N., 2921, No. 1-327-Terri W. Seigel and Irene C. Walter to Rona A. Piggott, $135,000.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 320-Stephen H. Bravman and estate of Summer M. Bravman to Shirley Fall, $335,000.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 803-Michael J. Adams and estate of Gloria D. Adams to Blanca Cedillos, $300,000.

McKisson Ct., 14905, No. 7AE-Eric B. and Stephanie M. Norrgard to Ramina Johnson, $209,888.

Olympic St., 3526-Stuart Carlow to Yoni Prudencio and Zenia Y. Rodriguez, $367,000.

Pine Orchard Dr., 15320, No. 83-2F-Richard Mahan and estate of Marguerite Ann Mahan to Ricardo U., Triny and Edgar U. Artiga, $206,000.

Selfridge Rd., 11814-Marion and Allan Weisfeld to Juan C. Perez and Griselda C. Maldonado, $385,000.

Tabiona Cir., 2603-John Vincent S. Teddy and Ma Cristina J. Teddy to Troy and Renilda Glover, $335,000.

Wilton Oaks Dr., 13209-Marcia and Ricardo Orencia to Paula Condori Huanqui and Jose Luis Landa, $400,000.

OLNEY AREA

Boastfield Lane, 4540-Vladimir Vise and Aliona Demerau to Nik Baskin, $347,000.

Dumfries Ct., 6-Louis Merican Schwartzman and Mallorie V. Snyder to Emanuel Demetrios, Ashley Nicole and Eleni Zourzoukis Anagnostiadis, $346,000.

Hines Ct., 3-Teresa Ryan to Tiffany Shau Man Cheung, $325,000.

Prestwood Dr., 4520-Richard A. Rosenthal to Eric and Stephanie Norrgard, $520,000.

Rolling Meadow Way, 18278-Graham Ollis and Elena M. Zeltser to Diane Raso, $366,850.

Sunset River Ct., 18009-Marsha and William Laughter to Kayla L. Valencia, $365,000.

POOLESVILLE AREA

Butler Rd., 17109-William R. and Barbara J. Miller to Chris and Janeth Nikodem, $486,000.

Spates Hill Rd., 17024-Matthew B. and Susan M. Kramek to Christian Edward Ebbinge and Deandra Tasha Gero, $630,000.

POTOMAC AREA

Bells Mill Terr., 10300-Sandra Serota Rennert to Anand V. Sampath and Lee E. Rodak, $740,000.

Chilham Pl., 2410-Kevin J. and Phyllis A. Donoghue to Kianoosh Morraveji, $652,500.

Commons Way N., 14001-Atoka Oaks Corp. to Suzanne and Shaun Markley, $705,000.

Falls Chapel Way, 9221-Evan J. and Kara M. Ehrlich to Shariff and Natasha Barakat, $904,000.

Inverness Ridge Rd., 7902-Amir Hossein Azadi to Alan C. Karp, $512,000.

Nantucket Terr., 10809-Habibolah Hastaie and Carol R. Underwood to Daniel L. and Lee R. Dumbacher, $1.28 million.

Palatine Dr., 11343-Allen Ying Hsiang Hu and Su Mi Choi to Xiaokun Li and Yanping Zhou, $1.25 million.

Prestwick Rd., 11821-James Edwards and Maria Paz Barrientos to Karl and Emily Dusen, $791,000.

Sandalfoot Dr., 7917-Robert Nathan Pass to Louis Rizzo and Lianqin Wang, $1.28 million.

Sorrel Ave., 10209-David G. Srour and estate of Farid Srour to Brad M. and Sheri Glickman, $1.38 million.

ROCKVILLE AREA

Academy Way, 12203, No. 180-Carlos Robert Clark Jr. to Alexis Y. and Ashley A. Eng, $215,000.

Bou Ave., 5750, No. 1215-Silvia Beatriz Matheus De Matos to George Morris Mathews III, $520,000.

Braxfield Ct., 12311, No. 438-Thuc Pham and Phuong Tran to Khoi and Tu Nguyen, $238,000.

Cloister Dr., 4922-Kathy E. Koch to John and Jill Sullivan, $700,000.

Commonwealth Dr., 11409, No. 302-Kathleen and Brittany R. Larocca to Philip and Mary Lu McPheron, $436,000.

Dorchester Lane, 11400-Donald S. and Ann Marie Yohe to Fereydoun A. Ala and Yekta Golpira, $760,000.

Fallsgrove Dr., 307, No. B-Amir Kazemzadehmarand and Pouneh Kaz to Bijan Peymon Manesh, $354,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 517-Katalin Budi and Mickael Cornu to Zhihong Yang and Steven David Morimoto, $260,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 415-Daniel and Paul T. Kovacs to Fuad Balashov, $202,500.

Inman Park Cir., 5821, No. 915-Sarah A. Lim to Ashley C. Paulos, $271,000.

Mannakee St., 400-Theresa C. Defino to Amanda Khaled Dallo and Joshua Keith Stanton, $530,000.

Oak Knoll Dr., 313-Sorell L. and Marsha Schwartz to Jennifer and Ricardo Todling, $825,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1223-Katti Zand to Keith Crank, $520,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1430-Joseph H. Deucher and Ruthanne Murray to Marc S. Einhorn, $433,000.

Pleasant Dr., 801, No. 80123-Yeran Simonian to Ribkha Hailu, $324,000.

Saint James Rd., 12620-Herman Belz and Valerie R. O’Brian to Benysh Qureshi, $665,000.

Topping Rd., 4712-Paisan Atsavapranee and Louisa P. Wu to Raymond Lasala, $436,100.

Wild Oak Terr., 1302-William N. Outlaw III and Irena B. Mihalikova to I. Wen Mike Chu and Shiu Chi Liu, $720,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Autumn Leaf Pl., 10716-Karen Kirin and Jonathan D. Armstrong to Margarito Gonzalez Calderon, Flor Trejo Palacios, Jobani Gonzalez Trejo and Lucero Morales Palacios, $378,000.

Eton Manor Dr., 11820, No. 301-Sepideh Sorouri to Seung Sik Yu, $260,000.

Scottsbury Dr., 20705-Mojdeh and Behnam Khojasteh to Vera Wunhing Wong, $422,000.

Watkins Meadow Dr., 20341-Nicholas David and Paola Lancaster to Jeremy and Tiffany Yost, $505,000.

SILVER SPRING AREA

Dale Dr., 609-Sandra Lee Chaney to Nicholas John Sciretta and Jessica Holly Urbelis, $602,011.

Lansdowne Way, 2000-Jennifer Joyce Peacock to Karen and Wade Channell, $500,000.

Seminary Rd., 1944-Jose A. Cerros and Saul Lara to Morgan Stallard, $530,000.

Washington Ave., 2204, No. W102-Bin Giang Cheung and Sau Lan Lo to Cassandra Assefa, $300,000.

Wayne Ave., 930, No. 1006-Charlotte Reis to Caroline Shaw, $270,000.

TAKOMA PARK AREA

Cockerille Ave., 6502-Nicolas Rodriguez and Sara Rodriguez Story to Kimberly J. Martin, $529,900.

Hudson Ave., 605, No. 219-Benjamin D. Gordon to Nashley Harrigan, $230,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 1017W-Robin Linde Keeley to Roberto Alfaro, $202,000.

TWINBROOK AREA

Atlantic Ave., 13010-Mary Frances Widner to Farhad Assari, $356,500.

East-West Hwy., 1101-Endale Mamo to Cop Van Le, $370,000.

Halpine Rd., 5924-Jason A. and Laura M. Ortiz to Michael and Leigh Spencer, $585,000.

WHEATON AREA

Castlehedge Terr., 10360-Ana Marie and Peter Baker to Xingting Wang, $415,000.

Dalewood Dr., 12230-Hae Doo and Yun Suk Lee to Maria L. Guzman, Jose A. Guzman Aguilar, Juan C. Lopez Guzman and Oscar A. Lopez Guzman, $315,000.

Georgia Ave., 9900, No. 27-315-Bethany Mattocks Manimbo to Philip Edward Smith, $197,500.

Hutting Pl., 10414-Maija Rejman to Helen Ho and Johs Pierce, $525,000.

Pebble Run Dr., 10900-Carolina M. and Phillip Alexander to Jonathan and Andrea Thomas, $446,900.

University Blvd. W., 2040, No. 7-James Earl and Sherri Lee Johnson to Carl Trypaluk, $320,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Longfield Pl., 2714-James E. and Tami B. Stakem to Cortez and Cynthia L. Fletcher, $495,000.

BRUNSWICK AREA

Brunswick St., 528-Landmark Investment Properties Corp. to Louisa R. Tringali and Samuel J. Romesburg, $235,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Arnoldtown Rd., 1529-Alexander Peter and Erin Goodrich to Thomas K., Brenda M. and Ginger A. Schwartzbeck, $335,000.

Newington Rd., 4690-Kirk D. Downs to Christa Evans, $373,599.

CLARKSBURG AREA

Regina Terr., 2131-Crossroads Land Corp. to Shane C. and Tong Li Masters, $999,900.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Arwell Ct., 461-Lindsay A. Griffler to Treyvon and Lashawnta L. Bowie, $213,000.

Boysenberry Lane, 578-Brenda and Gregory Beck to Yigang Fan and Yuling Shi, $161,000.

Consett Pl., 15, No. HG-Joseph E. McCormack Jr. to Omar G. Ruiz, $203,500.

Dock St., 6165-Calatlantic Group Inc. to Matthew Ross Padgett, $287,470.

Farmbrook Ct., 6836-Sumit and Garima Lodwal to Michelle Gay, $240,000.

Hollyberry Way, 572-Jamil Azat to Prince Gandomessi, $219,000.

McLauren Lane, 5111-Daniel W. Glazier to Joyce A. Burke, $299,999.

Murray Terr., 6200, No. J-Calatlantic Group Inc. to Jay Michael and Linda Frances Laurienzo, $309,990.

Proclamation Pl., 7130, No. B-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Annie Qing Wang, $370,000.

Rock Spray Ct., 5796-Frederick Villas Corp. to Natalia and Maria Cervantes, $257,000.

Tami Terr., 5872-David W. and Crystal L. Kirk to Andrew L. and Valerie Huse, $305,000.

Upper Mill Terr. N., 5525-Sergio Gambale to Margarito, Kevin B. and Kyle D. Valdivia, $291,000.

Weatherby Ct., 6404, No. J-Patrick and Erin Zearfoss to Marrielle F. Gray, $177,000.

Woodwinds Cir., 5830-Deborah G. Shaff to Michael A. and Shelly R. Waskewich, $422,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bear Den Rd., 2437-Sandra and Everett Balsam to Louise Marie Neagle, $358,800.

Beverly Ct., 1575-Sean and Jessica Newton to Blake Andrew Richards, $242,000.

Coopers Way, 1638-Kimberly Zuroff to Taylor A. Kennedy, $280,000.

Glen Valley Terr., 6260, No. 7C-John K. and Joni S. Rogerson to Lisa Naselli, $205,000.

Klineharts Aly., 524-Richard R. Swenton to Katherine A. Caldwell, $385,000.

Mobley Ct., 1477-Citi Bank to Reynaldo Josol, $184,500.

Pine Crest Lane, 6120-David W. Mawyer to Hawa Conteh, Valesius E. Sumner and Deana A. Nwosu, $285,000.

Ridgefield Cir., 9275-Stephen J. and Lisa M. Cuthbertson to Donald R. and Lisa K. Barber, $288,000.

South St. E., 24-Peter Hassett to Alexander Severson, $205,000.

Stratford Way, 803G, No. 1100G-Benjamin Byrd and John Bishop to Kristian M. Vilchez, $148,000.

Waterside Dr., 2500, No. 109-Florence Cardarelli to Ronnie Eugene and Cynthia Viola West, $225,000.

Third St. E., 348-Harish P.G. Dave to Barbara D. Jacobi, $325,000.

Seventh St. E., 7-Daniel A. Ross and estate of Richard L. Ross to Derek J. and Sandra N. Conaty, $223,500.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Artillery Rd., 2115-Erin O’Toole to Emmanuel Osong Noumbissie and Kelly Anne Gallagher, $330,000.

Bristol Dr., 2163, No. 1-Robert L. Clark Jr. to Caitlin N. Summers and Duran D. Trenchfield, $190,000.

Carrington Way, 2534-Teddy C. and Mary C. Robinson to Faheem Awan and Seema Niazi, $275,000.

Dominion Dr., 2406, No. 1B-Maria Orbelina Cantarero and Henry Cantarer to Eugene Marrano, $184,500.

Emerson Dr., 2529-Sanjay Kumar Trisal to Rokshan A. Jahan and Shoumitra Bala, $292,000.

Greenleaf Dr. E., 2180-Justin M. and Emily A. Thomas to Roger S. and Olga L. Schiffman, $405,000.

Heather Ridge Dr., 997, No. M-Dong Dinh Do and Phuong Thi Kim Nguyen to Norma Lee and Frederick Rhines, $94,000.

Lavenport Cir., 105-Jeanette M. Coffin to Gladys Suarez, $258,000.

Oakmont Dr., 7519-Garrett and Carolyn M. Reid to Michael S. and Susan M. Fitzpatrick, $385,000.

Rocky Pointe Ct., 2518-Ross and Rachelle M. Romano to Corlin and Caitlin Blakey, $419,990.

Shookstown Rd., 1641-Gregory M. Tyler to Jason and Robyn Clarissa Dobson, $369,999.

Wainwright Ct., 2149, No. BB-Jennifer G. Pilch to Leland D. Blue and Sherry L. Burgee, $150,000.

Wetherburne Way, 2249-Saturnina Romani to Brent A. Karlen, $242,000.

IJAMSVILLE AREA

Ijamsville Rd., 4104-U.S. Bank National Association and the Rmac Trust to Marco A. Faustino, $310,000.

KNOXVILLE AREA

Fiona Way, 119-Kevin A. and Lindsay Nicole Shipley to Daniel Ekow and Stephanie Mensah, $244,900.

LIBERTYTOWN AREA

Main St., 12131-Brant P. and Alicen Brockdorff to Richard Ross Lowell and Lauren Vidoni, $402,000.

MIDDLETOWN AREA

Feldspar Ct., 7114-Evan and Stacey Morrissey to Timothy Miller, $349,900.

Hollow Rd., 8712-Putnam Homes Corp. to Eric D. Spilman, $550,000.

Washington St., 207-Palmerbros5 Corp. to James J. Allen, $232,500.

MONROVIA AREA

Melinda Ct., 3607-Brighton Homes Corp. to Troy M. and Kathleen Williams Steinberg, $480,000.

Viridian Terr., 4311-Winchester Homes Inc. to Patrick K. and Magna L. Gerard, $364,727.

MULLINIX AREA

Albaugh Rd., 8950-8950 Albaugh Road Corp. to Eric H. and Amber Kodish, $1.38 million.

Caleb Pass., 4715-Christopher R. and Carol A. Lewis to Frederic W. Abel, $527,000.

Liberty Rd., 15543-David A. Dillman to Jeffrey S. Vance and Gregory M. Hall, $325,000.

Oak Cliff Ct. N., 1330-Thomas P. and Kimberly A. Collins to Malgorzata M. Szeliga and Justin D. Riebman, $263,000.

MYERSVILLE AREA

Rocky Fountain Dr., 702-Joseph C. and Julie A. Dagenhart to David Michel, $455,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Coolfont Crossing, 10204-Eric Brundick to Kyle N. Thompson and Jordan F. McLain, $281,000.

Hedgeapple Bend 10383-August L. and Janet Lynne Lukow to John Phillip and Rebecca Johnson, $365,000.

Shore Sq. N., 6526-Chloe S. Nichols to Andrew Stephen and Elaine Busby Vaky, $278,000.

SABILLASVILLE AREA

Sabillasville Rd., 16912-Michael W. Norris to Rebecca Lyndsey and Aaron Patrick Shorb, $217,000.

THURMONT AREA

Geoley Ct., 3-John J. Komorowski and Shelly A. Michael to Marilyn M. Baker, $270,000.

Jermae St., 22-Debra S. Carle to William P. and Elizabeth L. Goss, $269,900.

Moser Cir., 204-Mark L. Kennedy to Zachary M. and Karyn L. Wathen, $204,900.

Stull Ct., 201-Bruce A. and Linda D. Burgee to Evan Matthew Kline and Paige Nichole McIntosh, $209,000.

URBANA AREA

Addison Woods Rd., 3931-Avneet Chatha to Brandon Bushman, Mishaelia Bushman, Tanya Juarez and Wilmer Mauricio Juarez, $660,250.

Broad Branch Ct., 8902-Robin T. Robinson to Brittany Marie Hilton, $265,310.

Fingerboard Rd., 7822A-Zhixiong Shi to Sangkook Shin, $260,000.

Golden Eagle Rd., 5525-Drees Homes of D.C. Inc. to Charles E. and Sharice Jessup, $549,900.

Templeton Dr., 9012-Parkwood Homes LTD to Marion Susan Higgins, $450,460.

WALKERSVILLE AREA

Daysville Ave., 9414-John and Dawn Bradshaw to Paul A. and Anna E. Tschiffely, $310,000.

Fortune Pl., 8504-Randall G. Wood to Walter J. Jackson Jr., $198,000.

Kenneth Dr., 4-Jeremy A. and Kristen P. Boydston to Patrick J. and Shannon L. Flood, $360,000.