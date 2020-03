ASPEN HILL AREA

Arbutus Ave., 4902-Ronnie Clinton Stephens Jr. to Vannarath Chea and Tony Mary Thach, $393,000.

Bel Pre Rd., 4403-Thomas A. and Anna V. Lewis to Luy Hoc and My Thi Huynh, $429,000.

Burnside Dr., 5507-Helen Dianne Neighbors and estate of Aida I. Neighbors to Martha R. and Kevin A. Arauzo, $315,000.

Elizabeth St., 4301-Fernando and Rita Garcia to Abraham and Rocio E. Castro, $399,000.

Iris St., 4730-Armine Saryan Poghikyan to Vanessa Pham Greer and Anthony C. Ettema, $505,000.

Norbeck Rd., 4132-Bryan and Ruth Borda to Christine M. Angotti and Timothy J. Watts, $649,000.

Trailway Dr., 5220-Yu Chen to Aungthiha Tun and Phyo Yadana, $500,000.

Veirs Mill Rd., 12710, No. 104-202-Nicole M. Cassler to Ismelda and Fabiana Ines Gaona, $220,000.

Woodcrest Dr., 14413-Kyla Ruth Stone Shank to Brian P. and Mireya A. Baur, $489,000.

BETHESDA AREA

Alta Vista Rd., 5509-Kwan Ho Jang to Iris Jing and Waipan Chan, $640,000.

Belhaven Rd., 9905-Laurie Sipe and estate of Thomas Andrew Rice to Pierrot Kizungu Rugaba and Mata Meza Sebgoya, $750,000.

Bradley Blvd., 5822-Ann R. Bishop and estate of Jean Elizabeth Mayer to Morteza and Shohreh Porsaid, $655,000.

Burdette Rd., 8300, No. 355-Michelle L. Bosch to Janet W. Duke, $725,000.

Charleston Ct., 7904-Oliver T. and Margaret P. Bumgardner to Dianne Dacayo and Drew Allen Dwyer, $785,000.

Dahlonega Rd., 6422-Friederike Koehler and Malte Geib to Shakill Jamu Hassan and Marta Jordao Henriques, $1.29 million.

Dudley Ct., 18, No. 9-Stephen R. Witek to Michael Yifan Wang, $364,950.

Ewing Dr., 9004-Scott and Geeta Tholan to Albert Nkemla, $1.25 million.

Glenmore Spring Way, 7704-G. Reginald and Izabella M. Van Raalte to Brian and Kathleen C. Mitchell, $789,000.

Holly Leaf Ct., 18-Kendall Mackintosh Thompson and Earl M. Mackintosh III to Deep and Priya Bali Grewal, $1.8 million.

Kirby Rd., 6312-Randolph Enterprises Corp. to Rhonda L. Seegal, $800,000.

Massachusetts Ave., 6014-Gregory S. Grigorian to Polly Webster and Tanner G. Daniel, $1.22 million.

Montrose Ave., 10421, No. M-202-Jelena L. Uppendahl to Brian and Laura Beth O’Neill, $270,000.

Parkwood Dr., 9620-Mary D. Ossi and estate of Lucille S. Ossi to Luke and Kcrystal Boschma, $750,000.

Seven Locks Rd., 7710-Mark E. and Rohelia W. Letscher to Abhinav and Radha Shekhar Bhatele, $880,000.

Swansea St., 6122-Veit Carsten and Judith Ellen Tripler to William Warrington Ryan, $825,000.

Walhonding Rd., 6203-Jonathan S. and Lisa B. Kanter to Ethan M. and Deborah Schultz, $1.8 million.

Westlake Terr., 7401, No. 1115-Gregory Lewis and Carmen Rosa Vega Davis to Min Chu Chen, $318,000.

Whitley Park Pl., 9717, No. TH-10-Mark A. and Pamela M. Pearl to Payam Pourahmadi, Russan Araghi, Amir Araghi and Zahra M. Ansari, $810,000.

Worthington Dr., 5110-Edward E. and Jennifer C. Sharkey to Erin T. and Kevin Clinton, $1.05 million.

BOYDS AREA

Buskin Lane, 18207-Jothi and Keshavamurthy Prakash to Xiong Zheng, $370,000.

BRIGHTON AREA

New Hampshire Ave., 18910-Martin Scholl Consulting Inc. to Julie Ann Lubin and Kathleen Jayne Kirby, $649,000.

BROOKEVILLE AREA

Quail Hollow Terr., 3004-Denis T. and Consuelo J. Tan to Robert S. and Kimberly D. Patro, $506,880.

CABIN JOHN AREA

79th St., 6521-Dennis and Jeanne Veraska to Christina A. Albina, $675,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Bexley Terr., 12717-Nam Ngoc Dinh to Long Phi Hua, $458,000.

Burkhart St., 13300-Raymond Strode Jr. and Lashunte Monique Salter to Jacob T. Bierbaum, Sarah C. Hawn and Angela Bierbaum, $495,000.

Chilton Dr., 1401-Dmitry Didovicher and Olena Nepryntseva to Steven C. Minkin Jr., and Sarah Elizabeth and Michael A. Davis, $477,000.

Old Columbia Pike, 12001, No. 716-Judith H. Deitz to Lorna Vivienne Amir, $140,000.

Tanley Rd., 1128-Lynne B. Watkins and estate of Adella B. Brenneman to Zulfiqar and Nazima Khan, $412,000.

Winhall Way, 713-Edward J. and Garland B. Demarco to Mary W. and Janice V. Dailey, $490,000.

CHEVY CHASE AREA

Brookville Rd., 7004-Michael and Erin McMahon to Michael Jordan Karem and Bianca Ktenas, $1.24 million.

Connecticut Ave., 8101, No. N704-Armiger L. and Eva N. Jagoe to Deborah A. and Michael F. Charlton, $727,000.

Falstone Ave., 4719-Frederick M. and June C. Perry to Lucile Freeman, $1.49 million.

Grafton St., 13-Judith W. and Robert N. Levin to Diogo and Norah K. Coelho, $1.6 million.

Kirke St. E., 7-Janet and Judhvir Parmar to Dixie L. and John Kenneth Noonan, $2.19 million.

Park Ave. N., 4620, No. 908E-Andrea B. Slavin and estate of Leon J. Slavin to Karen M. Hynes, $500,000.

Shepherd St., 3412-Gerard P. Riedy to Charles A. Schoenthaler and Lucy Beatrice Blundon, $1.32 million.

Village Park Dr., 3827-Timothy G. and Suzanne R. Davis to Raquel C. and Darren C. Skinner, and Bernice Cheatham, $1.7 million.

Wisconsin Ave., 5630, No. 901-Stephen J. Krass and estate of Sandra Stern to Roger and Maureen Parkinson, $3.71 million.

CLARKSBURG AREA

British Manor Dr., 23213-Wen Jian and Yun Fan Zhu to Rajwant Singh and Surinder K. Mann, $645,900.

Granite Rock Rd., 12609-Hani A. Jouihan and Nabila Aboulaich to Erica Alicia Willis and Preston Smith, $595,000.

Kigger Jack Lane, 11804-Lisa A. and Louis P. Naymik to Jean Guy Yoma and Tasscia Williams Souffrant, $900,000.

Peach Tree Rd., 24501-Richard E. Moyars and Lois Aletha Phebus to Britton A. and Marguerite L. Andrews, $500,000.

Tate St., 22528, No. 1004-Cyrano K. Swen to Donna Lee S. and Adrian S. Ongjunco, $194,307.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Jaystone Dr., 14440-Edna M. Romeo to Lina Wong, $550,000.

Windmill Lane, 904-Darren P. and Rebecca J. McFate to Jose L. Salgado and Karla Vanessa Montano, $460,000.

DAMASCUS AREA

Beall Ave., 9708-John C. and Terry L. Harris to Jonathan R. and Melissa Marlatt, $380,000.

Clearwater Ct., 21-Randolph C. and Alberta E. Falk to Mildred Winston, $480,900.

Haney Ave., 26551-Michele and David W. Keller to Calvin A. and Kelly L. Snyder, $445,000.

Ridge Rd., 27900-Christopher A. and Lisa W. Yim to Wilfredo Vigo Marin, $379,000.

Valley Park Ct., 27-Gabriel A. Palomo and Blanca Rivas to Evan Houle, $270,000.

DERWOOD AREA

Flatbush St., 8042-CSP Associates Corp. to Olayiwola Olushola Ayodeji, $774,825.

Mill Creek Dr., 17600-Abner and Karina Piedramartel to Hector I. Navarrete and Rosana M. Rodriguez, $450,000.

DICKERSON AREA

Old Hundred Rd., 25828-Guthrie V. and Nissa T. Quill to Zlatomir Atanasov and Fanny Castillo Juarez, $275,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Calumet Dr., 10211-Gwendolyn S. Shinko to Roger Louis and Cristin Michelle Garfield, $437,500.

Finale Terr., 202-Tonya M. Faulkner to Ezi M. Molley, $370,000.

Lanark Way, 805-Revocable Trust of Joan E. Jacoby to Erica Joan and Martin Peter Price, $453,000.

Lorain Ave., 10712-Timothy F. and Megan Rector Berger to David S. and Anne Marie Tompkins, $575,000.

Meadowhill Rd., 10610-Deborah Willis and Eric Fillinger to Negassie Lemlem, $515,000.

Saybrook Ave., 9510-Michael D. and Stephanie S. Willis to Evan M. and Amy D. Russell, $510,000.

Torrington Pl., 413-Roberto Caraballo to Nigusie Hailu Dagne and Tsion S. Ashenafi, $456,750.

GAITHERSBURG AREA

Badger Dr., 10810-Nicholas Pendleton and Michelle Castellands to Francisco J. Sanchez Rodriguez and Jacqueline M. Valdez Gomez, $270,000.

Bralan Lane, 165-Dao Nguyen to Hre Ling and Thla Can, $325,000.

Carriage Walk Ct., 15-Erica M. Wigley to Stephen L. Houston and Kortney M. Burrage, $349,900.

Centerway Rd., 9131-Oscar Barillas and Marta Lilian Rivas Funes to Sulay and Ballu E. Gabisi, $295,000.

Christopher Ave., 423, No. 30-Cindy S. Shiblie to Ting Yuan Chen and Chien Ching Su, $199,000.

Deer Park Rd. W., 266, No. 32-EYE-John C. Pugh to Melinda Xiaoning He and Shuai Yuan, $280,000.

Fontana Lane, 18512-Eric D. and Ruth C. Carter to Changiz Rostami, $700,000.

Guildberry Dr., 18403, No. 104-Paul D. and Judy D. Hill to Oscar Alexander Aquino Rivera, $175,000.

Meadow Green Way, 8404-Susan Ronan and Robert L. Adams to Wei He, $352,000.

Odendhal Ave., 579-Joanna and Susanna Manoranjan to Alondra M. Anderson, $356,900.

Summit Hall Rd., 535-Wells Fargo Bank and Impac Secured Assets Corp. to Kevin Dunne, $196,624.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Chevy Chase St., 115A-A, No. 115-A-Kevin J. and Tracy H. McMaster to Tao Liu, $466,000.

Decoverly Dr., 210-Pulte Home Co. Corp. to Christine R. Peng, $477,043.

Falling Leaf Way, 14609-Andrew and Grace Chai to Moise and Pauline Tohotcheu, $685,000.

Gold Kettle Dr., 124-Jeffery W. Bradford and Monica G. Chiaramonte to Sharon and Ashley Millsaps, $368,500.

Grey Colt Dr., 13838-June M. Kwak and Soon Duk Jang to Jenny Qing Zhang, $442,000.

Kent Oaks Way, 616-Steven A. and Rachel G. Ringold to John Anthony Ho and Somer Aubrey McBride, $874,500.

Mateus Way, 6-Deborah J. and Robert Arnold Anderson to Ivan Kobzei and Margaryta Stetsenko, $360,000.

Norman Dr., 15705-Sara and John Thompson to Pouria Ghassemi, $567,000.

Outpost Dr., 10920-Garrick H. and Linda D. Yau to Jennifer A. and Max E. Koehler, $765,000.

Prairie Landing Terr., 10603-Carol J. Harris to Eric Sunghyu Kim and Ye Lin Won, $465,000.

Quince Orchard Blvd., 786, No. 201-Naresh and Asha A. Chand to Yiping Jiang, $138,000.

Ridgepoint Pl., 211-Richard C. Petrovich to Katherine Kobylski and Alexander James Dixon, $634,990.

Smithy Ct., 10547-Walter Grzasko to Augusto Dulanto Chiang, $450,000.

Thurgood St., 157-Paul E. Renas and Loren R. Pannell to Emily Louise Michael and Ryan Anthony Parlock, $922,000.

GARRETT PARK AREA

Kenilworth Ave., 11014-Ross C. Sugar and estate of Judith Sugar to Karl W. and Susan S. Miller, $800,000.

GERMANTOWN AREA

Ansel Terr., 13401, No. 5-F-Sumeet and Monica Mainigi to Ronen and Sigal Sidi, $199,000.

Blunt Ave., 19215-Julie M. Howar to Yousef A. Abdellatif, $450,000.

Brookmead Dr., 14408-Lucy C. Tidd to Carlos and Angela Robledo, $545,000.

Climbing Ivy Dr., 12917-Bo Chen and Qi Yu to Gashaw B. Alemu and Hirut L. Feyisa, $335,000.

Curry Powder Lane, 18741-Gale Williams to Elodie Mbakop, $274,900.

Eagles Nest Ct., 12216, No. C-Lisa N. and Edwin P. Jewell to Daniel M. and Sheila O. Maggin, $174,500.

Golf Course Dr., 20555, No. 205-Sandy Chang and estate of Gabriel Marquez to Byron Maurico Martinez, $319,000.

Hottinger Cir., 19355-James Ma to Shu Biao Lin and Bi Xian Zheng, $230,000.

Meander Cove Dr., 13224, No. 41-Federal National Mortgage Association to Jason A. Jones, $160,000.

Pikeview Dr., 18704-Andrew and Megan Mason to Erin J. Tiamson, $256,000.

Saint Peter Ct., 12201, No. G-Eri Fujimoto to Ruth E. Shelley, $189,900.

Sparkling Water Dr., 18715, No. 9-104-Jacquelin A. Spahn to Evelyn Paras Zapata and Melchor M. Ferrer, $220,000.

Summit Ridge Ct., 6-Megan L. Schreiber Woodman to Pratik Banepali, $580,000.

Tivoli Fountain Ct., 13333-Latonyia D. Wade to Ramy R. and Rosa M. Castaneda, $380,000.

Warrior Brook Terr., 13600-Benjamin Emanuel and Emmylou Daniels to Hsiu Hwa Lai, $343,000.

Winding Creek Pl., 18727-Hruta H. Virkar to Indra Budipratama Hidayat and Xiaoyu Yan, $325,400.

KENSINGTON AREA

Clearbrook Lane, 4307-Johnny and Michael Leslie Amilcar to Meghana and Anirudh Rao, $1.5 million.

Denfeld Ave., 3814-Aaron and Joanna Hoopes to Olga E. Argueta Rivera, Julio E. Fuentes Flores and Jose Andres Argueta, $470,000.

Kincaid Terr., 3913-Samuel Ricardo Beltran to Juanita D. Tolliver and Christopher Leist, $650,000.

Soward Dr., 11410-Cornelis Winkler III and estate of Patricia S. Winkler to Jay Yu, $405,000.

LAYTONSVILLE AREA

Goshen View Dr., 8500-Metropolitan Exteriors Inc. to Andrea Campos and Lenin Alzamora Heemann, $645,000.

Quick Fox Lane, 21505-Thomas E. and Lynn B. Johnson to John Dempsey and Aimee Freeman, $626,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Beaver Ridge Rd., 20513-David J. Armstrong to Noel Avalos and Martha Digna Martinez Campos, $421,000.

Brassie Pl., 19442-Douglas A. and Patricia A. Lashmit to Martha J. Cuadra Cortez, $192,500.

Canadian Ct., 19009-Maria Temoche to Fabien P. Makuikila, $310,000.

Hellingly Pl., 9870, No. 119-Melanie Schwandt to Anjanie Deonauth, $104,000.

Lake Landing Rd., 9949-Juan Carlos and Brook N. Aranda to Jamil S. Scott, $315,000.

Millstream Dr., 10201-Simone L. Timpson to Nelson Garcia, $250,000.

Welbeck Way, 8612-Shanti Homes Corp. to Nelson Joel Privado and Keila Irania Diaz, $225,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Devere Dr., 1017-Benjamin J. and Margaret H. Park to Jasper L. Caparas and Mary Judith Mendoza De Varaz, $485,000.

Schindler Ct., 14-Royal J. and Carole M. Fuchs to Rachel and Kevin Johnson, $475,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Beaverbrook Ct., 15301, No. 92-1D-Jine Hwa Yang to Sumie F. Hood, $115,000.

Bel Pre Rd., 3970, No. 3-4J Capital Corp. to Mariela Breymaier, $97,000.

Cairncross Terr., 2824-Stephanie L. Anderson to Jason C. and Tessa E. Plemons, $525,000.

Catoctin Terr., 1916-Jesse Argueta to Nimali Hettige, $360,000.

Elkridge Way, 15211, No. 94-2C-Allen S. and Theresa M. Thomas to Kathrine Hom, $160,000.

Gate Dr. N., 13620-Cheryl L. and Mackenzie A. Campbell to Andrea P. McCoy and Curtis A. Johnson Jr., $525,000.

Goodloe Rd., 11503-Oscar R. and Gloria I. Mejia to Kenneth Dion Callum, $405,000.

Highview Dr., 3922-Jeramy D. Utara and Jennifer Prizeman to Jonathan Adam Correia, $455,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-509-Carl H. Jackson and estate of Robert S. Jackson to Diana Macaulay Koehn, $279,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 701-Jay Aaron Torchinsky and estate of Irving L. Torchinsky to James L. and Gail L. Milhoan, $420,000.

Leisure World Blvd. N., 3200, No. 611-Joyce Susswein to Shwuing and Tsung Hsien Wu, $214,000.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. 211-Joseph F. and Estelle R. Turtil to Nancy Martin Mann, $415,000.

Middle Rd., 12316-Prince Properties Corp. to Henri Scott Minion and Amber Simone Ricks, $449,900.

Peppertree Lane, 4139, No. 4135-Carmen Ramos to Jason Ross Hurley and Claudia Fernanda Jimenez Cano, $294,000.

Punch St., 14111-Luigi and Tiana Queme De Jaramillo to David Ross Bernstein and Audrey St. Jean Wittenburg, $695,000.

Stockbridge Ct., 13509-Harriet Tsiligiris to Nicholas A. Leroy, $535,000.

Town Line Rd., 13801-Kathleen A. Baskoff and Steven E. Schwarz to Kristine I. Pico and Brett S. Baskin, $680,000.

Village Lane, 2808-Christopher S. and Beverly P. Jennison to Tiana and Luigi Jaramillo, $475,000.

Windy Meadow Lane, 13504-Peter Veppumthara to Mark and Aissatou Hellner, $699,000.

OLNEY AREA

Buehler Rd., 17820, No. 1-F-6-Artan Hasanaj to Edouard A. and Amy Doyle Sanchez, $165,000.

Hickory Meadow Dr., 18508-Moustapha Sylla and Watta Camara to Jafarshah and Feroza Ayaz, $322,382.

McGee Way, 2903-John F. and Nicole R. Ottaviano to Christopher L. and Victoria H. Nash, $288,000.

Paladin Dr., 18238-Amy D. and James Ricciuti to Christopher Hogan, $337,500.

Rolling Meadow Way, 18236, No. 29-Wilmington Savings Fund Society and Residential Credit Opportunities Trust to Frank D. and Rosemary Lytle, $260,000.

Tothill Dr., 4920-Anthony and Debra Teems to Rosanna Haddad and Kenneth Martin Cruz, $530,000.

POOLESVILLE AREA

Hackett Ct., 22-Glenn J. Whelan to Armand R. and Charlene B. Dacanay, $761,000.

Hughes Rd., 17423-Negatu Tiruayer to Lester H. Guthrie, $233,000.

POTOMAC AREA

Allview Dr., 1511-Charles G. and Regina D. Linton to Julie D. and Michael J. Comin, $735,000.

Bentcross Dr., 10200-Barry Paul and Carole B. Forman to Yinzhi Chen and Jiangtao Yan, $1.4 million.

Coddle Harbor Lane, 7851, No. 19-Peter Casciano to Qing Wang, $299,990.

Dunster Lane, 1498-Adam B. Bernstein and Marina Walker Guevara to Claire Marie Buchta and Timothy Robert Rosean, $729,000.

Gainsborough Rd., 11920-Hsing Hua and Kathleen C. Shih to Yevgeny M. and Stephanie G. Gurevich, $892,000.

Glen Mill Rd., 12312-Jiehua Ruan and Qun Xu to Danh Cong and Dao Bich Tran, $1 million.

MacArthur Blvd., 10605-Jenny S. and Robert Wu to Scott N. and Hyun Woo, $898,000.

Muirfield Dr., 10668-Yanxing Sophia Zhao to Gabrielle T. Hopkins, $540,000.

Quiet Stream Ct., 8810-Lisa K. Schroeder and Abdurahman M. Omar to David J. Hamilton and Jinhee Kim, $850,000.

Whiterim Terr., 7805-Mary Therese and Donald Scott Brueggemeyer to Xiomara D. Reyes and Rinat Imaev, $690,000.

ROCKVILLE AREA

Aintree Dr., 1504-Anna M. Derry to Iain Andrew Sawyer and Jamie Allison Simon, $650,000.

Azalea Dr., 692, No. 6-Colette Marie Winnard to David and Julie M. Brosnan, and Martin T. Mankowski, $360,000.

Bou Ave., 5750, No. 618-Louisa O. Lee to Yoon Cho, $465,000.

Braxfield Ct., 12401, No. 475-Million Denboba Midekssa and Meron Negussie Worku to Jelena Mitic, $145,000.

California Cir., 6050, No. 605-Jean Drolet to Sojeong Yi, $289,000.

Chantilly Ct., 8-Harold A. Meyer to Elias Mazur and Maureen Ann Banas, $410,000.

College Pkwy., 878, No. 101-Richard Lichang Lin to Maria Andreina Vethencourt Koifman, $232,500.

Grand Oak Way, 1024-Parinaz Darvish Kojouri to Mohammad Rasoul Nezami Ranjbar and Parisa Karimi, $745,500.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1120-Nancy Diazgranados to Rihem A. Badwe, $314,000.

Grosvenor Pl., 10401, No. 1319-Michael J. Browning and estate of Josephine L. Browning to Lawrence Donald Dillin Jr., $167,000.

Ivy League Lane, 858, No. 3-14-Steven C. Pace and Melissa Ballard Addams to Satinder Bhatia, $459,500.

Lambertina Pl., 13813-Jinsun Cho to Adam Michael Salkovitz and Rachel Elana Berman, $620,000.

Monroe St., 20, No. 301-Rafaela De Castro Carvalho and Guan Hsong Hsu to Kevin Carter, $215,000.

Nolan Dr., 10316-Arthur J. Nam and Sohyun Ahn to Ming Zhou Zhang, $465,000.

Old Georgetown Rd., 11750, No. 2135-Betty M. and Paul T. Cichy to Michael Jon and Candice Senn Grizer, $535,000.

Parklawn Dr., 11919, No. 104-Lulseged G. Selassie to Maria E. Gomez, $191,500.

Procera Dr., 10431-Anish Thomas to Sue Baek, $485,000.

Redland Blvd., 507-Ronald L. and Rochelle Lipsman to Ariel Limcangco Capili, $607,000.

Rolling Fields Way, 701-Subhash Dhawan to Derek Troy and Aya Miyazaki Solen, $625,000.

Strathmore Ave., 5112-Susie Lee and Philip Choung to Douglas S. and Dianna L. Gonzales Burdin, $1.18 million.

Templeton Pl., 1303-Do Khanh Chan to Joshua S. Hunt, $485,000.

Valley Oak Cir., 13636-Fred H. and Caryn L. Fischer to Gerard Z. Shi, $815,000.

First St., 903-James A. and Claudia Nelson to Laxminath and Michelle Diane Tumburu, $375,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Abbotsford Cir., 18985-Bernard Christopher and Katherine Michelle Zell to Aajumol Hossain, Akter Hossain, Dil Afroz Begum and Mir Hossain Bhuiyan, $375,000.

Gunners Branch Rd., 19609, No. 312-Beverly J. Ramirez to Mirna T. Arevalo Martinez, $152,000.

Milestone Manor Lane, 12218-Pamela F. McCarty to Vilma E. Neira Prado and Alexie Hunkiewicz, $515,000.

St. Johnsbury Lane, 19104-Kathleen B. Falcinelli and estate of Irene H. Grady to Edrisi A. Cardenas and Jose L. Zuniga, $349,900.

Stoney Point Way, 19945-Oscar A. Ramos to Babu Ganesan and Sangeetha Natarajan, $233,000.

SILVER SPRING AREA

Blair Mill Rd., 1220, No. 301-Julie A. Gesuele to Anne C. Cherry, $240,000.

Dale Dr., 1103-Stanley Tanner Wray III and Karl Edward Debus Lopez to Christopher J. Goisse, $780,000.

Esther Ct., 2403-Daniel L. and Rebecca S. Weaver to Amanda Smith and Andrew Curtis, $639,000.

Grace Church Rd., 1511-William and Julia Harrell to Liaa Walter and Anthony Peluso, $610,000.

Hartford Ave., 8120-Meghan E. Moriarty and Mark J. Nosal to Daniel Reed and Adam William Ferguson, $445,000.

Lyttonsville Rd., 1900, No. 701-Houda Mahayni to Matthew Grant, $125,000.

Osborn Dr., 2000-Cynthia H. and Jose F. Alonso to Salvatore and Amanda Tess Sciandra, $525,000.

Sunnyside Rd., 15-Anthony L. Virgan and Martha S. Honey to Fernando J. Espuelas Asenjo and Ann Clark Espuelas, $767,500.

13th St., 8005, No. 407-Joshua Lee Grove to Carl S. Cockburn, $423,000.

TAKOMA PARK AREA

Lee Ave., 116, No. 108-Lis Nao Corp. to Michelle Gates, $108,248.

Walnut Ave., 54-Bernice A. Harleston to Steven A. Shira, $485,000.

TWINBROOK AREA

Holland Rd., 5902-Nicole M. Melander and Rosemary Enright to Anthony and Katelyn M. Medeiros, $450,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10811, No. C-Suntrust Bank to John Petrushka, $112,500.

Arcola Ave., 2610-Luke and Kcrystal Boschma to Daniel and Sandra Chao, $500,000.

Blueridge Ave., 2802-Corbin and Hsin Lun Sanft to Maxwell Olin Massa and Jessie L. Mannisto, $375,000.

Eccleston St., 2414-Elizabeth C. Olson and Scribner Ames Messenger to Craig Augustin Ruppert and Mary Kathryn McCabe, $417,500.

Glenhaven Dr., 10701-Jonathan H. Bassford to Sergio De Del Castillo and Walter J. Cybulski, $529,999.

Ingersol Dr., 4006-Valerie Tate and Gregory C. Arms to Michael John Koscelnik, $753,000.

King Tree St., 11718-Timothy Steven Humburg to Seenarine and Savita Baldeo, $415,000.

Little Sorrel Way, 2128-Daniel Jacob and Calli Schiller Levin to Sai Hurrish Dharmarajan and Tingting Zhou, $452,500.

Stonington Rd., 313-William Brian Edge and Mark Anthony Ross to Avi D. Schwartz and Susan Beth Tauman, $920,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in November were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Morland Dr. N., 5804-James T. and Keri L. Benton to Wilfred James and Suk Hyon Plumley, $499,000.

BRUNSWICK AREA

Lander Creek Dr., 1104-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Sandra Applebee, $365,000.

BUCKEYSTOWN AREA

Buckeystown Pike, 3624-Paul Raymond Conway to Dana Bernard and Jennifer Maria Love, $480,000.

EMMITSBURG AREA

Huntley Cir., 1306-Kenneth L. Schulz to Neil A. and Shelby L. Metzgar, $315,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Arbor Dr., 6979-Mary Ann McDonald to Ellen M. Wright, $250,100.

Continental Dr., 5105-MB Westview South 55 SF Corp. to Marc C. and Elizabeth L. Hansel, $484,000.

Elmer Derr Rd., 4840-Larry J. and Morry L. Anderson to Geneva M. and Thomas E. Crummitt Jr., Beth Umberger and Sharon Duvall, $680,000.

Hayloft Ct., 5210-Dwight A. Hamilton and Shirley Zebovitz to Christopher and Kimberly K. Watkins, $510,000.

Krantz Dr., 5906-Calatlantic Group Inc. to Eric Arthur, $299,135.

Mill Run Ct., 6402-Sara R. Barrientos to Charles C. Keller, $350,000.

Snow Goose Ct., 6830-Thomas J. Phillips to Joseph Baxter, $230,000.

Tivoli Rd., 650-Eli Salahuddin to Michael Sepulveda and Marissa Adriaenssens, $250,000.

Whelan Lane, 5965-Calatlantic Group Inc. to Nandit Rajeshbhai Shah, $293,990.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Carroll Pkwy., 406-Paul O. and Susan J. Curran to Todd M. Hahn, $599,000.

Dresden Pl., 6437-Dresden Corp. to David K. and Aubrey D. Naffis, $770,000.

Halleck Dr., 923-Andrew Jared and Ana J. Clark to Libni McDavis Cruz Encarnacion and Estefany Judith Ventura, $269,900.

Jacobs Garden Lane, 3039-Bonnie D. Velasco to Mark A. and Cheryl S. Niemeyer, $449,900.

Mosby Dr., 927-Faustino S. Alvarado to Stephanie and Kaitlain Amblo, $289,000.

Palatine Dr., 3020-Jason M. and Karen R. Santelli to William Joe and Alicia Joyce Jones, $399,900.

Rambling Way S., 1508-Larry O. and Alice L. Arthur to Maryann Ehardt, $200,000.

Sanctuary Lane, 3025-Michelle R. and David L. Trite to Bau Lin Huang, $485,000.

Springwater Ct., 6501, No. 8401-Stephanie B. Kolb and Stephanie B. Machiran to Randall J. Biss, $178,600.

Stratford Way, 806, No. L-Meghan T. and Justin Cunha to Travis Hawkins, $151,000.

Wheyfield Dr., 1656-Brandon and Heather Akers to Muhammad Awais Bhatti, $272,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Carrington Way, 2514-Chandravanu Dash and Jui Pandhare to Luis A. Cruz Flores, Jose Eduardo Cruz and Karla I. Rodriguez, $289,000.

Crossing Stone Ct., 1950-Lucy M. King to Augustine Adonteng, $285,000.

Hemingway Dr., 2502, No. 2-3C-Sandra L. Griffin to John F. and Debra L. Dreisonstok, $205,000.

Lake Coventry Dr., 226-Brett Goldfadim to Kwadjo Dickson, $312,750.

Old National Pike, 5707-Jonathan L. White and estate of John D. White to Leslie Allen and Michael Amontree, $250,000.

Robin Hill Terr., 1009-Hassan Al Kizim to Lauren Shea, $199,900.

Shookstown Rd., 1691-Deborah Louise Bartgis to Kevin Flynn, $365,000.

Wainwright Ct., 2141, No. 1A-Erin M. and Mario E. Ruiz to Marissa Diane Clopper, $159,000.

Wetherburne Way, 2230-Rebecca Rippeon Russell to John Willard and Danner Saunders Neal, $269,900.

IJAMSVILLE AREA

Brenda Ave., 10519-Douglas R. and Brenda M. Coggins to Santy Phimmakaysone, Elizabeth Phimmakaysone and Vu Tran, $585,000.

LIBERTYTOWN AREA

Main St., 12134-Washington Mutual Bank to Lisa M. and Edna May Kokal, $297,000.

MONROVIA AREA

Clarksburg Rd., 3531-Donald L. and Cynthia N. Veals to Jacqueline Elain and Andrew Addison White, $410,000.

Sier Dr., 11795-Elissa A. Swearinger and John R. Leach III to Kevin R. Thurman, $369,000.

MULLINIX AREA

Bill Moxley Rd., 4433-Jennifer M. Topper and estate of Lan Crickman to Jasur Parmanov, $470,000.

Larson Lane, 4126-Phyllis Ellen Freeman and Lisa Ann Zecher to Elizabeth Frances Cook and Michael Matthew Kronzek, $558,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Fox Meadow Cir., 10396-Jason S. and Jessica J. Hawes to Thor Alan and Ria E. Edens, $399,900.

Highwood Pl., 10808-Zachary A. and Carie C. Carlson to Craig M. and Mallory Conta, $448,000.

Pecking Stone St., 5855-Oakdale Investments Corp. to Mary Linda Grimes, $384,990.

NEW MIDWAY-LADIESBURG AREA

Keymar Rd., 12138-Manor Group Services Corp. to Kelly Wayne Moxley, $270,000.

THURMONT AREA

Baugher Rd., 12101-Susan C. and Joseph M. Compofelice to Ashley Mogenhan and Evan Atkinson, $335,000.

Kellys Store Rd., 7002-Charm Dwellings Corp. to Sarah Briere and Tucker Anderson, $280,000.

URBANA AREA

Bowling Green Dr., 9128-Angela R. Davis and Lawrence E. Tazwell Jr. to Scott Judge and Rebecca Bushey, $615,000.

Hendry Terr., 9106-Steven G. and Rebecca R. Plotnick to Atrish Akhtar and Abdul Mannan, $500,000.

Reels Mill Rd., 4412-Deutsche Bank National Trust Co. and Harbor View Mortgage Loan Trust to Robert L. Clark Jr., $343,350.

Urbana Pike, 3419-Main Street Homes at Urbana Corp. to Gregory Ossont and Cristina Decassan, $501,203.

WALKERSVILLE AREA

Greenbrier Lane, 9816-Christopher H. Martin to Trevor Bobka and Laurel Hardy, $385,000.

Sherwood Dr., 65-Robert L. and Kathryn A. Hanna to Colleen N. Stone, $310,000.

WOODSBORO AREA

Woodbury Dr., 103-David M. Shafer to Michael W. Hahn, $405,000.