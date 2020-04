Ashby Rd., 13705-Cheryl G. Dowling and Constance C. Gray to Luisa Gutierrez, $400,000.

Blackmon Dr., 14313-Barbara Ann and Jerome F. Power to D’Alizza Mercedes, $485,000.

Dabney Dr., 4605-Jose V. and Noemy Lopez to Zois Boukouvalas and Maria Barouti, $463,000.

Federal St., 4218-Miguel A. Santa Sosa to Deisy, Charito E. and Julio L. Arauzo, $390,000.

Marianna Dr., 13816-David R. Saffold to Janeth Valle De Guzman and Maria Clotilde Peraza De Valle, $455,000.

Parkland Dr., 12909-Fredy A. and Sylvia M. Robles to Wilfredo and Juan C. Hernandez Diaz, $400,000.

Turkey Branch Pkwy., 13304-Steven A. Darragh and estate of Dolores A. Darragh to William Orlando Orellana and Jorge T. Montecinos Henriquez, $400,000.

Weiss St., 12704-Ying Chen to Jose Isabel Ramos and Ana G. Garcia, $412,000.

BETHESDA AREA

Abingdon Rd., 5214-Rae K. Nelson and estate of Katherine Shaw Nelson to Zachary Allen and Caroline Carithers Halbrook, $1.02 million.

Bellevue Dr., 9705-John Patrick and Margaret Foote Tabacco to Edward Manders, $650,000.

Brixton Lane, 9904-Arthur and Bridget A. Dederick to Michael R. Smith and Huijuan Jia, $762,000.

Burdette Rd., 8300, No. 545-Janet Shatz Snyder and Laurie A. Perl to Stephen D. Harlan Jr., $1.2 million.

Country Club Dr., 8506-Dana and Kevin Peters to Mary H. and Alan Nagel, $2.95 million.

Democracy Blvd., 7425, No. A-202-Darrel Robert Earhart to Cristina Sora, $215,000.

Eagle Ridge Dr., 9516-Nicholas E. and Colette Gwozdz to Ting Yao, $1.45 million.

Fairfield Dr., 4508-Sharon A. Reinckens to Yunjun Guo, $827,000.

Hampden Lane, 4915, No. 403-Toll IV Partnership to Margaret Clark, $1.5 million.

Kenilworth Ave., 10607, No. K-104-Megan E. and Francis P. Gillespie to Semyon and Alexander Ziskind, $225,000.

Madawaska Rd., 6107-David Albert and estate of Irene Gad to David Khakbaz, Liliana Casas Khakbaz, Ali R. Namakshenassan and Dan Hamilton, $775,000.

Montauk Ave., 9815-Artimon Investments Corp. to David K. and Junie Kim, $1.23 million.

Nahant St., 5205-Douglas Construction Group Corp. to William Thomas Russell and Christina Jihee Hwang, $1.73 million.

River Rd., 8111, No. 126-Quarry Spring Associates Corp. to Howard A. and Sandi R. Hoffman, $1.85 million.

Spring Lake Dr., 7506, No. A-Mariam H. and Sussan M. Tahmasebi to Aliakbar Omidvar Tehrani, $302,000.

Ventnor Rd., 5200-William D. and Leslie K. Druschel to Cynthia Cox and George Lazopoulos, $875,000.

Wehawken Rd., 5313-Vinod H. and Marissa L. Thourani to Anthony Renard and Samara Ryder Foxx, $2.21 million.

Westlake Terr., 7634, No. 76-Chung Yun and Celeste T.M. Chang to William N. Tiller, $440,000.

Wiltshire Dr., 5913-Joseph A. Chalmers to Gonul Tol, $1.01 million.

BOYDS AREA

Ashleigh Greene Rd., 14408-Michael and Reakha Janus to Dexiu Shi, $735,000.

Overview Lane, 22226-Jennifer C. and Andrew D. Clayton to Rommel F. Cevallos, $635,000.

BROOKEVILLE AREA

Sutcliff Terr., 2574-Michael D. Groft to Bethlehem Negussie, $465,000.

BURTONSVILLE AREA

Crossvalley Rd., 14814-Sohan Lal and Leela Devi to Shawanna and Acy Butler, $475,000.

Tinsberry Ct., 4303-Park Place Property Group to Mohammad Kabir Patwary, $340,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Amberstone Ct., 1931, No. 2-Dileesh T. Pavithran and Sachlana K. Dileesh to Pierre Sipowa Fossi, Winifred Guiadem Nkwankam and Solange Sipowa Noupeau, $325,000.

Carlisle Dr., 100-Melissa Ann Pegues and Ian Lee McWilliams to Sungju Cho and Youngok Choi, $489,000.

Conductor Way, 13221, No. 262-Dale Gordon to Shanta Nuredia Tumawoo, $244,800.

Locksley Lane, 13441-Ralph H. Kozlow and estate of Ruth I. Kozlow to Winnifred Lorraine Neilson and Louis Admiraal, $456,000.

Old Columbia Pike., 11875, No. 72-Wells Fargo Bank National Association and Option One Mortgage Loan Trust to Nagendra Paudel, $211,893.

Peacock Lane, 1604-Maya Camille Gibson and estate of Faye Souder Gibson to Edgar B. Ortega Gavarrete and Claudia E. Romero Alfaro, $450,000.

Shepperton Terr., 2943-Dario D. Bobadilla and Patricia Hernandez to Mulu Sisay, $269,000.

Summer Hill Dr., 12915-Sun Hee Yeom to Gregory L. Miller, $474,500.

Tufa Terr., 1803-Charles B. and Nanette S. Relyea to Ermiyas Mengesha and Senait Kassaw, $375,000.

CHEVY CHASE AREA

Blackthorn Ct., 3703-Susanne Kelly Dibert and Clyde V. Kelly III to Lauren R. Hamilton and Louis H. Buell Jr., $1.33 million.

Chevy Chase Blvd., 4929-Logan E. Brenzel and Ernest E. Massiah to Michael Andrew and Lisa Erin Clemente, $965,000.

Cummings Lane, 3308-Robert W. Zimmer and Yvette J. Chocolaad to Camilo Garcia, Diana Araoz Fraser Bonitto and Camilo Garcia Pineros, $1.08 million.

Garnett Dr., 6204-George D. and Kendall A. Vincent to Matthew M. and Mary M. Saxon, $1.9 million.

Hesketh St., 24-Dane H. Butswinkas and Megan Elizabeth Rupp to Patrick J. and Carolyn H. Sullivan, $2.5 million.

Lynnhurst St., 7417-Daniel M. Messinger and Patricia A. Purdy to Mark Anthony and Andrea Grace Klock Mills, $1.14 million.

Quincy St., 4-Jeffrey Allan and Barbara Anne Tappan Black to Dane H. Butswinkas and Janine Pierson, $3.5 million.

Taylor St., 3504-Daniel Scott and Ami Lori Grant to Saber and Marla Rejbi, $905,000.

West Hwy. E., 4242, No. 306-James P. Osterman and estate of Jennifer D. Osterman to Swaminathan Shankar Aiyar, $195,000.

Woodmont Ave., 7111, No. 304-Christine Masney to Thomas, Alexis S. and Dominic T. Doyle, $375,000.

CLARKSBURG AREA

Cabin Branch Ave., 22002, No. B-NVR Inc. to Safiya Serrano Creese, $416,740.

Clarksmeade Dr., 23758-Alexander L. and Kristine A. Chin to Fangyi Zhu, $415,000.

Horseshoe Bend Cir., 12617-Stephanie Anne Livingston to Michael D. Galipo, $410,000.

Little Seneca Pkwy., 11722, No. 1211-Soufian Moutanabbih to Loc Nguyen and Hau Thi Hai Luu, $161,063.

Roberts Tavern Dr., 23125, No. 3173-Zoe L. Reger and Kyren A. Lee to Shubhesh and Kanchan Khatiwada Ghimire, $156,246.

Tulip Stem Dr., 11825-Leonard F. and Gretchen K. Jerva to Kimmarie Gibbons, $579,500.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Cavendish Dr., 1423-Maria M. and Jose A. Sanchez to Muhammad Imran and Falak Zaffer Ghatala, $459,900.

Locustwood Pl., 2531-Calvin W. and Lorelei H. Troup to Roy and Binu Mathew, $650,000.

Sandy Ridge Rd., 14633-Eytan M. and Wulfred Berman to Maximo E. Gutierrez Alvarenga and Roselvi Beatriz Gutierrez, $318,000.

Windridge Acres Ct., 213-Karim L. and Roelofkje V. Phillips to Ana P. Merces, $550,000.

DAMASCUS AREA

Brigadier Pl., 26012, No. H-Lidia Y. Hernandez to Jonathan C. and Arzu Yanc Endelman, $125,000.

Conrad Ct., 25238-James L. and Jennifer L. Shank to Tarrick Dwayne and Yesenia Moore, $439,000.

Mount Vernon Ave., 26101-Andrew Davis and Jennifer Leigh Henderson to Alexander and Jhonny A. Hernandez, $364,000.

Shelldrake Cir., 10174-Tracy L. Caffrey to Joanne Calixto, $237,500.

DERWOOD AREA

Hollingsworth Dr., 17709-Millard S. and Margaret P. Bennett to Anja Diane Broer, $790,000.

Olde Mill Run, 16912-Cheryl L. Alexander to Paul Joseph Harris and Faye Lisa Pastor, $490,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Branch Dr., 329-John Karanian to Francis Xavier and Genevieve Matis Cuomo, $867,000.

Colesville Rd., 9420-Roger B. Fiteu to Jose A. Pineda and Blanca E. Salmeron, $570,000.

Hannes St., 312-Stessa B. Cohen and estate of Judith Ruth Cohen to Emiliana and Alejandra Delgado, $450,000.

Lombardy Rd., 10601-Aspen Tech Corp. to Karen Iretta McGettigan, $470,000.

Malcolm Dr., 900-Ubolwann Wester and Wilawan Binmahmood to Shiril Sarcar, $385,000.

Oak Leaf Dr., 11116, No. 85-Rigoberto C. Romero Argueta to Tekea Kibrom, Yifde Amlak Baraki and Aster Yifdeamlak Tesfamariam, $258,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 702-Wendy Strausbaugh Milne and Wendy J. Strausbaugh to Kyle Meyers, $220,000.

Whitestone Rd., 303-Michael and Katherine K. Hibey to Gregory and Blair Petrilli, $449,900.

GAITHERSBURG AREA

Bluebird Terr., 9223-Helene M. Kinney and Mark Allen Swanson to Timothy Allen Burke, $280,000.

Cactus Ct., 18062-Christopher G. and Indraniwaty Cochran to Luis E. Ramos Bonilla, Erick E. Bonilla Ramos and Yesslin S. Hernandez Ramos, $324,500.

Carriage Walk Ct., 31-Tyra Sue McConnell to Hussein Abdulmuttalib Fahema, $354,500.

Chesley Knoll Ct., 9035-Emese Mahder to Timothy M. Thompson and Ailyn R. Ferrebu, $261,000.

Creekstone Ct., 7632-Paola C. Fernan Zegarra and Jorge A. Diaz to Morteza Sajed, $400,000.

Duvall Lane, 126, No. 157-101-Iwona Staszewska and Ronald Mann to Lynne Scott, $97,000.

Gaither St., 400-Gribbin Enterprises Corp. to Walter O. Umana, $420,000.

Girard St., 452, No. 347-Natalia L. Klimenkova to Jose Guillermo Umana Granados and Lorena Del Carmen Rivas, $155,000.

Larchmont Terr., 17610-Ana N. Diaz to Keila Indira Vijil Mendoza, $284,000.

Meadow Green Way, 8461-Stephen C. and Mercedes M. Mehalic to Raven M. Shamblin and Bryan L. Bennett, $345,000.

Pembrooke View Lane, 112-Daniel J. and Courtnee A. Pelton to Jennifer Katrin Sillerico De Vargas, $535,000.

State Ct., 16, No. 81-Sariette J. Jippe to Victor M. Barrientos and Sandra M. Navarro, $210,000.

Watershed Ct., 8622-Ignatius and Ana Ezeigwe to Jose E. Rodriguez Cruz and Rosa D. Gonzalez, $340,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Bayswater Rd., 12100-Sonia M. and Oscar Egas to Ruth Kathryn Zubajlo, $440,000.

Cross Green St., 332B-B, No. 332-B-N. Caroline Morcom to Elizabeth Palmer, $435,000.

Englefield Dr., 128-Ajaipal S., Mohindar S. and Kripal K. Virdy to Wangchun Chen and Xiaoyi Meng, $673,000.

Fleece Flower Dr., 108-Thomas Scott and Caitlin L. Spencer to Hope Stacy McKoy and Robert L. Mason, $409,000.

Gold Kettle Dr., 140-James Bernard and Elizabeth Barrett Prettyman Guay to Yezenia Martinez, $315,000.

Howard Landing Dr., 16125-SB Home Pros Corp. to Kenneth D. and Melissa L. Hinds, $725,000.

Lamont Lane, 101-Ryan Thomas and Karen Scoresby Long Rayburn to Akhil Chalamalasetty, $362,500.

Longmeadow Dr., 7-M. Margaret Parish and estate of Louise H. Parish to Bryce and Jillian Coon, $355,000.

Midline Ct., 65-Linda Faye Nichter to Joseph Michael and Jessica Lee Donovan, $321,000.

Orchard Dr., 8-Jose D. Contreras and Virginia Ventura to Vanessa Hidalgo and Manery De Los Angeles, $329,900.

Palmspring Dr., 440-Mahnaz Capps to Denis N. Del Cid Tejada and Delma A. Rivera De Del Cid, $256,350.

Quince Orchard Blvd., 740, No. 202-Ju Hua Sunny Chou and Eing Ming Huang to Christopher Ranker, $135,000.

Ranch Pl., 13805-Noha Lim and Hyun Kyung Lee to Subhan Jamil and Arooj Tariq, $599,000.

Seurat Lane, 12504-Ronald V. and Constance E. Corey to Paul and Robin White, $650,000.

Sullnick Way, 11547-Dante G. and Patricia M. Preciado to Deborah Kongba Kaya and Charles Alexander Kasongo, $346,500.

Tripoley Terr., 4-Arshad Kasim to Amir M. Payam and Zahra Javaheri, $495,000.

GERMANTOWN AREA

Afternoon Lane, 20507-Diana M. Blotner Pitts to Charles Affizie, $320,000.

Autumn Mist Dr., 18601-Chen I. Chen to Biniyam Dejene, $389,000.

Briarcliff Terr., 13114, No. 4-403-Samuel and Noemi Rodriguez to Su Feng Wu, $199,997.

Cherry Bend Ct., 41-Balbir Singh to Sonya Michelle Sutton, $313,100.

Country Ridge Dr., 13330-Rammy T. Azoulay to Jose G. Zarraga and Lourdes C. Maldonado, $295,000.

Dairymaid Dr., 13139, No. 112-Darlene Vesta Zeckser to Veronica Raquel Gonzalez Aguilar, $177,000.

Hamlet Square Ct., 13502-Carlos A. and Maria D. Corredor to Michael Kigumi and Eunice A. Luyegu, $320,000.

Lake Park Dr., 20004, No. 113-Yvonne and George Mayo Russell to Melissa Maureen Parker, $315,000.

Millhaven Pl., 13101, No. 9K-Jonathan H. Leong to Janice Lark Berkland, $223,000.

Sage Way, 18656-Kanaiyalal R. Shah to Amadu W. Jalloh, $230,000.

Schaeffer Rd., 13920-Nguyen Kimberly Quynh to Anny M. Chuquicondor and Edson Millan, $490,000.

Spring Meadows Dr., 15112-Keith C. and Susan B. Gordon to Ryan William and Melissa Bennett Kane, $755,000.

Wallich Way, 13043-Mateny Hill Corp. to Long H. Hong and Thi Kim Phung Nguyen, $524,900.

Winding Creek Pl., 18628-Monica Bur to Bradley A. Aupke and Amarillis M. Boesman, $259,000.

KENSINGTON AREA

Aurora Dr., 4900-Lawrence J. and Beverly J. Heitkemper to Thomas N. Natali and Daniela M. Bilmanis, $585,000.

Colchester Dr., 4415-Douglas Construction Group Corp. to Mariel Abreu Cuello, $1.32 million.

Everett St., 4402-Matthew T. and Carrie A. Roll to Matthew Roberts Hovall Smith and Mary Katherine Pecoraro, $650,000.

Jennings Rd., 3115-Dawn Denise Russo to Brianna R. and Evan C. Hanrahan, $492,000.

Lund Pl., 11214-Lauren Bucshor and estate of Joan P. Jasper Williams to Erik Manfred Taylor, $480,000.

Wildwood Rd., 10010-Douglas Construction Group Corp. to Roy E. and Herlyth B. Clark, $1.45 million.

LAYTONSVILLE AREA

Jarl Dr., 25512-Christopher R. Smith and Michelle V. Erdmann to John Shober, $385,000.

Stream Valley Way, 6437-Brian G. and Rachel Q. Cooper to David Wayne and Jennifer Michelle Egley, $669,500.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Battery Bend Pl., 20300-Alain Pakabomba and Nyota Kanyunyi to Tonza Webb and Nicholas Ramseur, $390,000.

Bishopstone Ct., 18425, No. 50-Maria L. Marquez and Victor E. Nava to Hoa Thanh, $155,000.

Chadburn Pl., 9359-Blanche M. Maxsell to Joseph Warren Slayton, $226,000.

Drexel Hill Pl., 8724-John and Danyiel A. D’Antonio to Omar Josue Mazariegos, $218,000.

Fountain Valley Dr., 8622-Jared and Erin Ray to Kris and Jessica Marcantonio, $335,000.

Islandside Dr., 9806-Herbert and Deborah Eisele to Natausha Eiland and Joshua Steven Ostrenga, $270,000.

Lake Shore Dr., 9869-Edmund M.B. Knight to Malti R. and Rajendra Joshi, $260,000.

Marketree Cir., 8421-Nancy M. Yamada to Jude and Helene Makuissu Uwah, $430,000.

Oxcart Pl., 19024-Andrew and Susan Szymialis Fertig to Lester D. Salguera Rodriguez and Nestor Bayardo Salguera, $475,000.

Snyder Mill Ct., 9504-Kory J. and Kimberley B. Engelke to Jason and Silvia Zunca, $450,000.

Transhire Rd., 19306-Omar Antonio Sosa Estrada to Ender and Lucila Portillo, $237,000.

Watkins Mill Dr., 10323-Surinder Tohan to Gregorio A. Herrera and Rita De Cassia Tavares, $305,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Gatewood Terr., 10419-Chang Jian Chen and Yan Lin Lu to Ida Richard, $515,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Adderley Ct., 3140, No. 243-C-Thomas J. Walsh to Patricia A. Rafferty, $84,500.

Bel Pre Rd., 3736, No. 3-Juan Carlos Zurita Ortuno to Manuel Vicente and Manuel V. Beza Beltran, $140,000.

Bluhill Rd., 12811-William G. and Bonnie M. Grimm to Davidson Durocher and Destine Durocher Alcema, $391,000.

Casino Cir., 1406-Jill F. Bernstein to Rena M., Jianfei and Ning Ma Shi, $402,000.

Cleese Ct., 14905, No. 5AA-Vincent Sarageno to Charlotte Fomengia, $217,500.

Dressler Lane, 2405-Nathaniel A. Milazzo to Brice Marcus and Sadina Sonia Wagner, $522,000.

Ferrara Dr., 3733-Teresa Orihuela and Raul Salinas to Sandra E. Figueroa and Miguel A. Aliaga, $365,000.

Glade Dr., 15121, No. 13-2A-Joan B. Reynolds to Maureen Ann and Jude R. Watson, $245,000.

Greenery Lane, 2209, No. 201-7-Miguel Flor to Nahil A. Karkenny, $140,000.

Hugo Cir., 1533-Nucompass Mobility Services Inc. to Xudong Guo, $460,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-202-Dolores J. Carter to Daniel W. and Sally Miller O’Donoghue, $119,000.

Jeffry St., 3912-Paulo A. and Teresa Brito to Adan Rafael Benitez and Marlene E. Caballero, $420,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 718-David A. Burnham and Janice L. Lafey to Freyda and Alan Lazarus, $399,000.

Littleton St., 3809-John Christopher Walker and estate of John C. Walker to Marvin A. Ponce and Marta Chavez Calvachi, $429,900.

Morningmist Dr., 1900-Douglas S. Baker to Kathleen A. Sellers and Kars Revocable Trust, $576,150.

Pine Orchard Dr., 15316, No. 82-1A-Robert Forrest and Helene Brown Hess to John Wayne and Christine Gates Cerniglia, $205,000.

Sanctuary Ct., 1109-Luis J. Penton Herrera and Sandy A. Tadeo to Alex and Alejo Enrique Pena, $651,400.

Tynewick Terr., 14640, No. 3-Rhona Lawrence to Stella Phoebe Lwanga, $306,000.

Wendy Lane, 3814-Marvin A. and Ruth E. Benitez to Cintia Leiva Guerra and Richard A. Samaniego, $419,000.

OLNEY AREA

Chipping Ct., 17755-Roberta A. and Angelo J. Catucci to Lauren M. and Edward Rush, $425,000.

Homeland Terr., 3402-Yosef R. and Bracha P. Charner to Bruktawit A. Ketema, $387,000.

Old Baltimore Dr., 3704-Bruce Walker to Angelo J. and Roberta A. Catucci, $485,000.

Parson Grove Terr., 17300-Steven E. and Terry S. Bramow to Azadeh Shoaibi, $499,000.

POOLESVILLE AREA

Cobb Ave., 17617-Gary M. and James C. Ward to Thomas A. and Laura C. Moore, $668,000.

Haller Ct., 5-George C. and Brenda J. Sneed to Brendan J. O’Callaghan and Jean Marie Brown, $705,000.

Selby Ave., 19613-Eric P. Tievy to Scott Christopher Moore and Jacqueline Petronella Maria Moore, $778,000.

POTOMAC AREA

Avenel Farm Dr., 9719-Wayne R. and Jill F. Cohen to Julie Rau, $2.27 million.

Carmelita Dr., 10029-Fredric H. and Mary S. Morris to Daniel and Chloe Rosenthal, $1.25 million.

Copenhaver Dr., 8817-Christiana D. Pappas Schaefer and estate of Nicholas P. Pappas to Josefina Ruiz and Jose Mario Lopez Jr., $850,000.

Falls Chapel Way, 8901-Lawrence S. Beckerle and estate of Robert E. Beckerle to Geoffrey Montague and Meghan McGowan Dwyer Doody, $765,000.

Gary Rd., 10315-Charles A. Blessing Jr. and Andrea Martinez Conte to Tanya Shaudi Semsar and Jonathan Scott Umbel Jr., $799,900.

Heatherton Lane, 7519-Shapour and Bita Mirzai Azarm to Esmail and Shahpar Masoudpour, $290,444.

Meadow Creek Ct., 12213-Gerard S. and Alicia M. Lamkin to Diana Mueller, $1.03 million.

Park Potomac Ave., 12500, No. 508-Judith Hofheimer to Joan A. and Joanne Digregorio, $1.24 million.

Reynolds Ave., 11901, No. 1-Roger J. and Mary C. Crain to Sydney and Ilene Schneider, $771,000.

Tibron Ct., 9816-Elliot P. and Betty L. Blum to Nathan Sahni, Henduranwalage Don Harshika Errangani and Harshika Errangani Sahni, $1.24 million.

Whites Ford Way, 8116-Ralph A. and Elaine D. Weschler to Kameron Fowler Hennen and Krista Lynette Cox, $670,000.

ROCKVILLE AREA

Antigua Terr., 10830, No. 131-Kyle M. Wool and Lauren R. Maisel to Chongzhi Zang and Sha Yu, $415,000.

Blue Hosta Way, 2-Thea Dillon to Bryan C. and Xiaohuan Tang Keane, $630,000.

Bou Ave., 5750, No. 1402-Theresa K. Rhee and Ronald W. Kim to Mariana Dalit Mandler, $304,500.

Bullard Cir., 102-Melissa Ann Esposito to Hongyan Xu and Daqi Cui, $1.14 million.

Casey Lane, 334-Sean M. Angeles and Jee Hye Moon to Xuemei Zhou, $583,000.

Cloister Dr., 4817-Herbert H. Epstein and Michelle F. Zlotnik to Bruce S. and Fredericka N. Berger, $715,000.

Courthouse Sq., 24, No. 510-Miriam S. Organic to Matthew E. Arnegard, $325,000.

Empire Way, 5921-Donald E. and Luz A. Hawkins to Ke Chen, $750,000.

Grand Oak Way, 1065-Julie S. Piantanida and Lenora S. Shapiro to Emilios A. Papanastasiou and Vasiliki D. Anagnostopoulos, $672,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. L14-Jonathan E. Taylor to Cherie A. Howell, $259,000.

Hampton Mill Terr., 10711, No. 318-Susan Lee Katz to John Norman Halter and Tejasi Hemant Thatte, $385,000.

King Farm Blvd., 327, No. 103-Neil and Konstantin Kantor to David Stanley and Faith Pamela Roseman, $485,000.

Montgomery Ave. W., 531-TWG Bravo Corp. to Kevin R. Carter and Emily T. Engelman, $730,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1529-Elizabeth R. Wurzel to Homer I. Chung Chien, $419,000.

Peonies Terr., 504-Judith A. and Edward J. Butcher to Grant William and Rachael Ann Pearce, $1.07 million.

Red Fox Rd., 4716-Michael J. and Carmen D. Scurato to Joseph Ran Wang and Tracy Smyers Flanders, $470,000.

Rockville Pike., 10300, No. 301-Daniel L. Brandel and Joanne K. Jessen to Bashir M. Hamid, $205,000.

Saint James Rd., 12520-Matthew R. and Laura W. Gittleson to Mary Cristina Formica, $650,000.

Sugarbush Lane, 5706-Quantum Properties Corp. to Farah Assadipour and Paul Nirmal Singh, $1.19 million.

Tildenwood Dr., 12213-Levy Paul Sumner to Jerry Lau and Hoi Ting Cheung, $570,000.

SANDY SPRING AREA

Brooke Rd., 18601-Joseph D. Ziegenbein to Zachary R. Calvitt and Karen E. Zeiter, $435,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Appenine Ct., 21300-Richard D. and Wanda M. Miante to Aleyda Turcios De Bustamante, $618,500.

Gateshead Cir., 20023, No. 136-Thomas Liang to Shannalean Felix Sarmiento, $240,000.

Hickory Forest Way, 21103-Lester and Karin C. Bonnett to Marcus E. and Tyra R. Peanort, $589,900.

Red Buckeye Ct., 20201-Matthew and Cheryl Painter Smith to Nabil Y. Suleiman, $295,000.

Severndale Terr., 20908-Benjamin C. and Mary Ann Mangus to Chase J. and Lisette O. Engel, $420,000.

Village Green Cir., 21305-Deutsche Bank National Trust Co. and IndyMac Mortgage Loan Trust to Rosa Ingles and Luis Enrique Julca Mejia, $428,400.

SILVER SPRING AREA

Bonifant St., 817-Silver Spring Properties Corp. to Mark William and Barbara Lancaster Weiss, $1.25 million.

Devon Ct., 108-Laszlo B. De Simon Jr. to David and Heather Olson, $600,000.

Grant Ave., 10005-Scott D. and Regina S. Rabenhorst to Jeffrey D. Caudill and Judith Graff, $500,000.

Harvey Rd., 9204-Sarah J. Dale and estate of Elizabeth M.R. Atzert to Neil P. and Angela C. Fallon, $672,500.

Lyttonsville Rd., 1900, No. 1217-Hartley Contracts Corp. and Hernhart Corp. to Brandon Alan Irwin, $178,500.

Red Oak Dr., 1535-Laura L. Hagmann to Monisha Kaul, $795,000.

Twin Holly Lane, 702-Stephen Brushett and Refiloe Bam to Frank Cristina and Ariel Bierbaum, $649,000.

TAKOMA PARK AREA

Eastern Ave., 6301-Amt Development Corp. to Babu Stephen and Tejus Stephen George, $620,000.

Jackson Ave., 7512-Jelena Srebric to Alex J. Dorfman and Maren Dyste Farris, $675,000.

Maple Ave., 7611, No. 708-Sophia L. Parkes to Kyle Walker, $230,000.

Piney Branch Rd., 7324-Paul L. Oostburg Sanz and Tonya T. Robinson to Emily Bussigel and Garrett Coyle, $862,750.

Woodland Ave., 7004-Matthew G. and Bridgette L. Kaiser to Nikolas Myint and Amanda J. Booth, $865,000.

TWINBROOK AREA

Wade Ave., 705-Chad M. and Nicole E. Richman to Joseph Samuel Dobbs, $351,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10855, No. 202-Thomas Romano and Meredith Richman to Maria Diane Clarke, $300,000.

Arvin St., 2611-Jean Schreier and estate of Ermona B. McGoodwin to Jaimie Catoe and Phillip Urbanczyk, $415,000.

Bucknell Dr., 10517-Sirgute Mandefro and Hassen Mohammed to Peter Erick and Korinne Irene Buckwalter Super, $440,000.

Cone Lane, 11020-Thomas D. Cicala and estate of Vincent Cicala to Chelsea McKinley and James Clark, $410,000.

Gates Ave., 10101-Jonathan and Meredith B. Lilley to David W. Jones, $561,000.

Grandview Ave., 11436-Manuel P. Deguzman to Shelema Bekele, $465,000.

Julep Ave., 10403-Dagoberto and Sonia Beltran to Jaime Antonio Ochoa Gomez and Juana A. Gonzalez, $349,000.

Kramer St., 3018-Shah 001 Corp. to Andrew Hall and Noelle Sowinski, $430,000.

Parker Ave., 2411-Victor R. and Victor E. Palmeiro to Geoffrey and Maricel Claro, $675,000.

Saw Mill Ct., 12014-Francois Boller and Jaleh Hafizi to Oron Edwardson and Yvette Denise Carty, $495,000.

Valleywood Dr., 12112-German and Ayn Marroquin to Edward Chan, $310,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in November were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Adamstown Commons Dr., 5516-Bank of New York Mellon and CWMBS to Jamil Mousa Azat, $341,250.

BRUNSWICK AREA

Potomac View Pkwy., 703-Christopher A. and Mary M. Stitely to Keith Dudley, $315,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Glen Hill Ct., 5619-Cindy L. McKnight to Joshua D. and Crystal J. Burns, $330,000.

EMMITSBURG AREA

Taneytown Pike, 11628-Gretchen M. Green and estate of Michael C. Keilholtz to Larry and Kathleen Miller, $379,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Basford Rd., 3009-Mark B. Trimble and estate of Max C. Trimble to Gregory M. Huber, $337,000.

Britannic Pl., 6535-Marcus D. and Markia R. Roberts to Adegbite O. and Cecilia Oyewusi, $359,000.

Cawley Dr., 589, No. 2-Charles G. and Linda K. Beekley to Daniel Miles, $169,900.

Corral Lane, 5509-Li Hau and Ching Lung Su to Scott L. and Barbara A. Klein, $350,000.

Fallard Pl., 6813-Alicia Nicholls to Kevin Gonzalez and Diana Azucena Martinez, $275,000.

Jefferson Blvd., 6106-Courtney Leigh Moran to Aaron J. and Erin Atkinson, $495,000.

Larkspur Sq., 6827-K2NC Corp. to Miguel Canales and Miguel A. Hernandez, $224,900.

Murray Terr., 6182, No. A-Elizabeth Cook to Sonia Attemene, $267,000.

Prince William Ct., 5492-Joanne Grove to Yuk Sing Robert Cheng and Ching Chan, $260,000.

Seagull Ct., 6683-Sunvest Corp. to Jonathan Camarena Ramirez and Yesenia A. Medrano, $272,000.

Whitney Terr., 4944-Anthony D. and Marie G. Summerville to Lun and Zhenyu Li, $229,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Catoctin Ave., 112-Estate of John Norman Bartgis II to Adam J. Schlager and Rachel Anne Warren, $252,650.

Egret Way, 2717-Lisa H. Shuster to Wendy Pik Yi Pang, $320,000.

Maxwell Sq., 24, No. 14-Matthew and Paige Somerville to Lesley McTaggart Hildebrand, $475,000.

Old Annapolis Trail, 3003-Lorraine A. Zelna to Michael P. Trout, $530,000.

Pine Crest Lane, 6105-Mark A. Gladhill to Paula J. Carney, $304,000.

Rippling Brook Rd., 2435-Zhiquan Dong and Yabo Mao to Edward L. and Antonette Zendejas, $320,000.

Sebastian Blvd., 1808-Christine A. Draper to Andrea V. Parodi and Matthew E. Salomon, $269,900.

Springwater Pl., 6101, No. 1103-Federal National Mortgage Association to Joseph A. Zdrojewski, $204,900.

Trafalgar Lane, 1411, No. 72-Frederick and Teena L. Broadrup to Ashley H. Kronson, $259,900.

Third St. E., 15-John Paul Lambertson and Truby Lagarde to Steven M. and Patricia E. McCardell Mertens, $500,000.

Sixth St. E., 210-Phillip S. and Sue W. Norton to Lisa A. Zecher and Phyllis E. Freeman, $344,500.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Catoctin Ct., 2500, No. 1-3C-Mary V. Jodon to James T. and Joanne R. McCoy, $195,000.

Edgemont Rd., 7020-Estate of Patricia I. Williams to Roxana Ivethe Escobar Mendoza, $230,000.

Harpers Way, 203-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Shive K.L. Gowda and Vijaya L. Gowda, $230,000.

Lindfield Dr., 1023-David E. and Kiyo H. Bedard to Carlos Sweeney, $434,900.

Regiment Way, 1904-Jason P. and Breka L. Arnold to Scott and Rosina Preston, $387,000.

Saxton Dr., 1117-Dream Finders Homes Corp. to Alexander Gray Bates and Genevieve Light Kelley, $443,420.

Stonegate Dr., 144-Catoctin Ridge Partnership to Janice H. Rennels, $181,000.

Walnut Ridge Ct., 2102-Terry A. Hamilton and Craig E. Johnson to Diosis De Castellon De Araniva, Maricela Torres, Christian Vargas and Jennifer Vargas, $425,000.

IJAMSVILLE AREA

Etterbeek St., 5937-NVR Inc. to Tai Vo Duy Nguyen, $331,023.

LIBERTYTOWN AREA

Bessie Clemson Rd., 9219-Amy Therese and Fredderick Harold Chandler to Lawrence Ryder and Heather Baldwin, $740,000.

MIDDLETOWN AREA

Holter Rd., 7229-Thomas D. and Bonnie Remsberg to Jessica M. and Alex W. Gretsinger, $425,000.

Rod Cir., 213-Mark A. and Cheryl S. Niemeyer to Brandon and Atifeh Ginevan, $499,900.

MONROVIA AREA

Lynn Burke Rd., 5010-Roland and Carol Viens to Spencer A. and Lauren E. Areson, $418,000.

Viridian Terr., 4295-Winchester Homes Inc. to Selorm F. and Tselotie Tsegah, $635,420.

MYERSVILLE AREA

Meeting House Rd., 11402-Paula S. and James E. Ross to Julie and Evan Ross, $400,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Harvest Terr., 800-Chad S. Dorfman to Christina Picard, $490,000.

Ladoga Lane, 6610-Arthur A. and Melanie B. Rabeau to Natilee and Sarah Norman, $354,900.

Twin Lake Ct., 6594-Scott and Carly Eikenbary to Anders Vidstrand and Sarah Moran, $325,000.

ROCKY RIDGE-CREAGERSTOWN AREA

Motters Station Rd., 13725-Andrew T. and Heather L. Mathias to Rachel M. Wiles, $295,000.

THURMONT AREA

Orchard Rd., 15140-Richard L. Troxell and Lisa M. Lovelace to Amber N. Frantz, $250,000.

URBANA AREA

Bealls Farm Rd., 9247-Monocacy Land Co. Corp. to Katherine Estelle Conti and Joseph M. Dunn, $589,315.

Broad Branch Way, 5824-Craig R. and Jamese J. Hilliard to Hassan and Natalia Moustahfid, $445,000.

Kendall Dr., 3817-Nicholas J. and Lindsey N. Wade to David J. and Rebecca Paulos, $710,000.

Spicebush Dr., 3731-Long Cui to Louis R. and Larissa N. Gbone, $580,000.

WALKERSVILLE AREA

Inspiration Ave., 8530-House Buyers of America Inc. to Kandace M. Ramseur, $265,000.

WOODSBORO AREA

Dublin Rd., 11217-Relo Direct Government Services Corp. to Matthew and Lauren Zaryk, $619,900.