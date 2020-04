Briarwood Terr., 14209-Lalit Kumar and Swati Sharma to Xiaohui He, Yueyang Jiang and Fei Meng, $520,000.

Drake Dr., 14013-Edward A. Reback to Kesinee Sripornchai, $475,000.

Great Oak Rd., 4601-Edward and Brittany Duignan to Mary Anderson Seavey, $699,000.

McCall St., 5005-Yao P. Badjo and Tchida A. Tchamsi to Iberly Felix Valdivia and Carlos Edinson Lopez Benavides, $420,000.

Parkland Dr., 13811-Heather Carbajales Wenzlaff to Henry Carbajales, $315,000.

Vandalia Dr., 13509-William Christopher and Josephine Anne Hurley to Saul A. and Martha C. Lemus and Ronaldy W. Robles Urrutia, $452,000.

Willow Lane, 16007-John T. and Beth A. Poulos to Mark Alexander Shmorhun, $455,000.

BETHESDA AREA

Alta Vista Rd., 5018-Will Kim and May Lynn Wong to Henry W.A. and Henry William Andrew Gillen, $897,000.

Bay Tree Lane, 5-Marz Attar and Manijeh Marvastian to Timothy R. Chi and Tracey A. Thomm, $1.48 million.

Brookes Ridge Ct., 613-Brookes Lane Development Co. Corp. to May Khamis and Samir Khleif, $2.79 million.

Carteret Rd., 7901-Laura V. Farthing Berthiaume and estate of Josephine Ross Shepard to Niloofar Boroumand and Hossein Boroumand Rad, $800,000.

Crail Dr., 7115-Edward and Cecile Shaya to Nicola Bravo and Bryan McKenzie, $1.19 million.

Democracy Blvd., 7425, No. A-207-Elena S. Andreeva and Philip A. Gurnev to Paraskevi Evelyn Xeron and Panagiota Demopoulos, $278,000.

Edgefield Rd., 4624-Amy Sonya Rosenberg to Benjamin and Rachel Snow Sammon, $700,000.

Fallen Oak Dr., 8800-Philip L. and Kathleen S. O’Donoghue to Griffin Leroy and Deanne Michelle McKenzie Davis, $1.05 million.

King Charles Way, 5104-Jeffrey L. Krasney to Andrea Ramos Vallenas and Jacob E. Tull, $484,500.

Parkhill Terr., 9300-Bhavin and Nisha B. Vivek to Meredith Preston Gould and Si Hwan Yang, $852,500.

Spring Lake Dr., 7553, No. B2-Sarper Yildirim Selhep to Geetha Senthil, $239,000.

Wadsworth Dr., 9609-Peter David Bannister and Leanne Cherie Bonter to Michelle Abreu and Sebastian Joseph Milardo, $810,000.

Western Ave., 4900-Fredrick L. and Mary A. Golladay to Patrick Boland and Christine Stuckey, $1.35 million.

BOYDS AREA

Autumn Crest Rd., 14404-Joseph M. Wambia to Ajay Kumar Sathuluri and Sarah Rekala, $700,000.

Slidell Rd., 23725-Peggy S. Helfman Furrow to Douglas Foxvog, $374,900.

BROOKEVILLE AREA

Old Baltimore Rd., 19012-D. Desmond and Debra A. Decker to Chad J. and Arseima Y. Reissig, $665,000.

BURTONSVILLE AREA

Angelton Terr., 14113-Gloria E. Savoy to Carlos Vazquez and Calla Robins, $330,000.

Crosswood Dr., 4245-Herjit Kaur Jandu to Tram Thuy Hoang Nguyen and Amy Tran Ha, $305,000.

Wildlife Lane, 3850-Ruth Morris and Stacey Leonard to Ahmat and Madjingar Mahamat, $339,900.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Aquamarine Terr., 2043-David and Jamie Strong to Iman Romodan, $370,000.

Copley Lane, 1015-Linda R. and Theodore F. Wick to Michelle Hare, $410,000.

Hidden Valley Lane, 2439-Robert W. and Karen A. Barnhouse to Diana Krassimirova Kaneva and Nathan Robert Sabel, $588,000.

Mondrian Terr., 1025-Allison Blackburn to Cheryl D. Sumter, $359,900.

Old Columbia Pike, 11933, No. 54-Wells Fargo Bank to Maria Angelica Ticse Asencios and Ever T. Canchaya Salazar, $195,000.

Quartet Lane, 3132, No. 247-Rebecca J. Adam to Suad El Burai Felix, $250,000.

Sir Thomas Dr., 3323, No. 3-A-21-Angel D. Rivera to Jonathan Robert Flores and Anna Nicole Bustamante Calaro, $198,000.

Summerwood Dr., 12501-Douglas J. Havas to Carla N. Laguerre, Michael G. Williams, Davina Noresty Charles and Pancheta Knight, $465,000.

Venice Pl., 12406-Abiola Idris to Ronaldo Barrios Mazariegos and Alba L. Barrios, $399,000.

CHEVY CHASE AREA

Bradley Lane, 3911-Robert D. and Robin R. Wilder to Roger Schagrin and Hayley Melitta Jarvi, $3.55 million.

Chevy Chase Dr., 4820, No. B2-KPNR Investments Corp. to Laura Shapanka and Vlad Oprica, $540,000.

Delfield St., 7301-Gregory and Katharine Shurts to Samuel Charles and Anna Prather Digel, $925,000.

East-West Hwy., 4242, No. 611-Roberto N. Oddis to Vanessa Keller De Souza, $190,000.

Georgia St., 6813-Andrew Heeney Mott and estate of Robin Kizer to Laura Steyer and Samuel K. Ray, $925,000.

Jones Mill Rd., 8602-Douglas Rumble III and estate of Karen J. Rumble to Michael and Kathryn Kempner, $659,000.

Newlands St., 2-James H. and Alice F. Breed to Danielle M. and Javier E. Aguirre, $1.86 million.

Ridgewood Ave., 7401-Greer M. and Douglas Adams Murphy to Paul and Ekaterina Khazansky, $940,000.

Thornapple St., 3409-Patrick F. Prendergast and Lynn Sheri King to Meghan E.F. and Scott Rissmiller, $1.18 million.

CLARKSBURG AREA

Aiken Dr., 26304-Ryan and Amibeth Salvatore to Benjamin Golas and Katherine Huebner, $420,000.

Echo Point Pl., 11822-Michael J. and Stephanie Kiernan to Jitendra Valecha and Jaimala Bhagtani, $565,000.

Houser Dr., 12304-Wisdom and Monifa Martin to Shakaib Khan, $570,000.

Meadow Mist Rd., 22921, No. 4341-Hala Fatima to Chao Jie and Fen Fen Li, $156,907.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Amberleigh Dr., 107-Philip L. and Kirsten S. Smith to Jennifer L. and Nathan L. Brown, $586,000.

Norwood Rd., 815-Wendy K. and Daniel J. Hewett to Mallory Leslie McClure, $712,500.

Seibel Dr., 2500-Marie Janette Lavallee to Blake M. and Kelly M. Mader Schonour, $429,000.

Winstead Lane, 15113-Ralph J. Briscoe Jr. and James R. Mims to John and Marilyn Smith Jeffery, $520,000.

DAMASCUS AREA

Canvasback Way, 9922-Kenneth S. Petersen and Christina McColgan to Sarah Andre Federico, $280,000.

Crosscut Way, 10228-Terry D. and Joanne M. Denaro Wardlaw to Johanna Catherine Bolin and Brooks Bowers, $585,000.

Shelldrake Ct., 41-Michelle A. Schmitz to Sophia Franklin, $286,500.

DERWOOD AREA

Berclair Terr., 17125-Anna Nha Khanh Le to Claude and Clemence Kadisi, $490,000.

Dew Wood Dr., 7620-Kerem Ovezberde and Tanya Radzinsky to Rana Kayed and Ayman Shakaleh, $505,000.

Horizon Pl., 17655-Francisco Javier Soto and Estitxu Carolina Rangel to Stephen Jiewon and Lisa Mison Jung, $325,900.

Picea View Ct., 308-Jayant G. and Rajani J. Vaidya to Kyle S. Bruin and Katrina L. Gramzinski, $690,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Brunett Ave., 9613-Henry H. Osborne to Margaret Dervan Hughes and Troy Danderson, $767,000.

Dallas Ave., 10118-Scott P. Kravetz to Caitlin Martinez and Gregory J. Linnow, $420,000.

Hannes St., 402-Edith Mostow to Shaunna Morrison, $397,000.

Lombardy Rd., 11108-Anna Maria Huntemann and estate of Isidoro Corsaro to Patrick Joseph and Sydney Stephanie Dennin, $415,000.

Manchester Rd., 8618, No. 1-Christopher Flint to Fernando A. Reyes Salas and Julissa I. Reyes, $277,500.

Portland Pl., 10011-Joseph E. and Maria F. Beck to Megan Elizabeth Zanella Litke, $429,000.

GAITHERSBURG AREA

Boysenberry Dr., 18516, No. 138-Amy A. Titus to Rachel Abramson, $110,000.

Castlebury Terr., 8226-Lalji K. and Varsha L. Gediya to Doris L. Cedillo, $240,000.

Chesley Knoll Dr., 19916-Beth Graybill to Orbelina Diaz and Jose Culajay, $404,000.

Cross Country Pl., 8828-Merlinda and Jacqueline J. Mazza to Bin Feng and Jamie Ye, $275,000.

Emory Grove Rd., 9541-House Buyers of America Inc. to Kadeth Thlang, and Vanny and Sovatha Huot, $441,000.

Game Preserve Rd., 10725-Jill L. and Kent L. Acree to Mark A. and Jennifer L. Brzezinski, $509,000.

Glendower Rd., 18905-Christopher and Kara Hale to Carlos A. Gonzales Chavez and Carla E. Gonzales De La Torre, $420,000.

Mainsail Dr., 9809-Maths Gunnar and Susie Ingvarsson Nilsson to Amir Ali Khademi and Jin Liang Carvallo, $500,000.

Mountain Laurel Lane, 8445-Edward L. and Rosemary S. Hendrickson to Delore Neabo Tchuente, $455,000.

Peony Dr., 16-Mary Jane G. and Francis A. Royce Jr. to Luis Antonio and Juana A. Mejia De Alvarado, $355,000.

Stratos Lane, 7101-Sunil J. and Nayna S. Patel to Gholam Ghatreh and Mehri Sadjarib, $670,000.

Whetstone Glen St., 422-Jefferson O. Vega and Isabel M. Cadena to Chung Tae Ha, $420,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Bonnie Dale Dr., 13524-Gary A. Rosen and estate of Lily Nazim Rizberg to Jing Zhang and Han Geeng, $1.25 million.

Darnestown Rd., 11924, No. 208-N-Mary L. Cho to Kelly J. Yu, $252,500.

Esworthy Rd., 13409-Pauline E. House estate of Barton R. House to Megan A. Crum and Kenneth M. Kelley, $790,000.

Garrett Dr., 17620-Boris Vaisman and Eugenia Magracheva to Donna P. and Charles P. Goodson, $480,000.

Good Meadow Ct., 15008-Michael K. and Tania L. Shenk to Stuart Turner, $610,000.

Hunting Hill Way, 13503-Dhanusha and Iyanka D. Ponnamperuma to Noha Lim and Hyunkyung Lee, $975,000.

Landsend Dr., 12-Sara and Michael Robins to Maureen A. Ryan, $360,000.

Longpoint Way, 120-Kathleen M. Larkin and Adrian Soane to Lijin Zhang, $465,000.

Midsummer Dr., 305-David R. and Linda H. Welling to Rachel Soifer, $590,000.

Orchard Ridge Dr., 572, No. 200-Joseph A. and Julie T. Tozer to Kevin Junyan Zhao and Hechuan Wang, $360,000.

Paramus Ct., 9-Michael L. Samuels and Judith Meg Greenwald to Mayank Patel and Hiral M. Shah, $675,000.

Relda Ct., 1-Mary Ann Szymkowiak to Mikhail Sogonov and Maria Tanos, $435,000.

Shadow Glen Ct., 245-Daniel A. and Amy Villegas to Karen Lee and Lyal Tressler, $655,000.

Sullnick Way, 11550-Nanci R. Doherty to Bardia Alimohammadi, $345,000.

Turnham Lane, 8-Christopher E. and Mary M. Carlough to Arsen Sadatierov, $600,500.

GERMANTOWN AREA

Allspice Dr., 18400-Francis M. and Ladda K. Cole to Alexandra Vereau, $278,800.

Briarwick St., 14027-Thomas W. and Regina A. Liechti to Clayton B. and Chastity A. Kolb, $627,450.

Churchill Ridge Cir., 12904, No. 3-5-Daivender Kumar Mainigi to Gabriel Queiroz Paes Caldeira, $216,000.

Creola Ct., 13710, No. 171-Angira Desai and Shruti Sagdeo to Ankit Saxena and Divya Mohan, $308,000.

Dairymaid Dr., 13143, No. 97-Charles Cheng to John Raymond Shideler, $150,000.

Harvest Glen Way, 13731-Mohammad O. and Shahira Assefi to Andre Eugene and Lina Aburish Pannell, $410,000.

Lowfield Dr., 20560-Ricardo A. Ceballoss Columna and Alexandra Aleman Mojica to Matthew Paul Graff and Nicole Christina Lambis, $350,000.

Monarch Vista Dr., 13630-Kathryn M. Ellis to Seyed Mohammadreza Rezaei and Zohreh Zeynoldin, $525,000.

Post Creek Pl., 12506-Bee K. Yew to Cecilia N. Aggrey, $307,500.

Sage Way, 18660-Oumar Sidibe to Jose Antonio Benitez Ochoa, Blanca Marina Callejas Mendez and Leonardo Callejas Velis, $234,000.

Station St., 13516-John Li and Tina Hsiao to Luis and Martha Martinez, $329,900.

Timko Lane, 18322, No. 105-Michael and Joan Muwanguzi to Monique Prentice Riddick, $237,500.

Walnutwood Ct., 34-Jason W. and Jeannine C. Shannon to Ryan Keith and Katie Elizabeth Hebron, $432,000.

Winding Creek Pl., 18700-Anna L. Ondrish to Christine Jade Ling Sim, $260,000.

KENSINGTON AREA

Flanders Ave., 4902-Frank J. and Ann Marie McGuire to Robert B. and Teresa G. Overly, $655,000.

Kensington Blvd., 11014-Mary Katherine Curtis to Abrahan Banegas Moncada, Daysi M. Maldonado Granados and Jose Absalon Aguillon, $310,000.

Mills Crossing Way, 10505-Vivian E. Rice to Douglas Tyler and Raquel Coffin Wood, $540,000.

LAYTONSVILLE AREA

Birdie Lane, 21304-Shannon M. and Ann L. Allcock to Steven C. and Tracy F. Fogle, $890,000.

Johnson Farm Rd., 25010-Darlingston G. and Chrysanthe M. Johnson to Edward Y. and Jane Wu, $780,000.

Sweet Meadow Lane, 20253-Stephen Mark Rose to Brandon Joseph Varone, $600,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Battery Bend Pl., 20323-William S. and April L. Percifield to Francis Henry Perfetto and Molly Elizabeth Morris, $400,000.

Blue Tee Terr., 10112-Michael G. Wolff to Oscar A. Mendez Rivas, $210,000.

Brassie Way, 9635-Nicholas Berry to Aldo E. Barillas Mora, $225,000.

Cherrystone Ct., 20404-Maria E.O. Sanchez and Benjamin S. Hall III to Cyrano K. Swen, $410,000.

Fern Hollow Way, 9416-Rosana M. Navarrete Rodriguez to Chloe Dauphenee and Mirabella Marina Muller, $305,000.

Frontwell Cir., 8311-Hae Soo Jon and Hye Hong to Ranne Gilaine Manalo Buenaventura and Dangell Gloton Villanueva, $475,000.

Kardwright Ct., 10445-Sherman and Sheree L. Ealey to Aries Ramirez, $243,000.

Leatherfern Terr., 9715-A, No. 52-Misty N. Lynch to Paola A. Velarde Sinani, $200,000.

Mills Choice Rd., 19021, No. 5-Robert D. and Janis D. Nix to Brian Dubin, $75,000.

Racine Ct., 19212-Deiby J. Castiblanco and Yamilka Kovach to Kevin R. Elliston, $359,900.

Snyder Mill Ct., 9513-Warren G. and Rosalie C. Greenberg to Dinesh K. and Smitha Dinesh Menon, $427,000.

Transhire Rd., 19443-Hye K. Sur to Francisca A. Vasquez and John J. Christiani Jr., $229,000.

Wayridge Ct., 23-Zachary and Hyesun Kuehn to Michael Casey, $400,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Balmoral Dr., 902-Roland Mack Jr. and Gennette Gatlin to Mae Robinson, $435,000.

Parkman Rd., 10234-Celinda A. Marsh and Randall Perrine to John and Shamoli D’Costa, and Abel and Martha M. Gomes, $608,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Astrodome Dr., 14429, No. 32-Qmars Salsan and Jennifer Lofti to Harsh Ajmani, $270,000.

Bel Pre Rd., 3800, No. 4-4-Estate of Frances Hicks and Erica T. Davis to Ericka E. Ventura, $110,000.

Breeze Hill Lane, 14045-Halsey W. Smith Jr. to Dien Ba Tran and Lan Thi Le, $480,000.

Casino Cir., 1432-Samrawit M. Agonafer to Bridget Kathryn Finn, $399,900.

Coolidge Ave., 15613-Richard Nzonlie Lowe and Njeudor Dorothy Wete to Roberto C. Orellana and Julia Ancieta, $660,000.

Elby Ct., 3805-Barton D. Moorstein to Erick Perez and Omar Contreras Moreno, $320,000.

Ferrara Dr., 4113-Ann R. Thomas to Santiago Nelson Abarca Mejia and Misael Mejia Pineda, $404,000.

Glen Eagles Dr., 3720-Barry R. Fierst and estate of Sherry M. Novak to John D. and Kathleen M. Kenyon, $715,501.

Hathaway Dr., 13203-Katie D. and Kathleen Hartney Velazco to Maria Beatriz Freyre and Reinaldo A. Benitez Torres, $489,500.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-114-Donald Bruce Rubin to Harutiun Nazarian, $215,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-701-Joseph F. and Patricia G. Slate to Alex A. and Ewa M. Muchajer, $222,500.

Kelmscot Dr., 14547, No. 171-A-Anne Ledbetter and estate of Elizabeth A. Henriksen to Milton A. Fleischer, $320,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 812-Marcia G. and William G. Blau to Barbara J. Kwash and Wendy Sue Shorten, $305,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 6-303-Janice F. Myers to Antonino Luigi and Carla D. Emilia Fleri, $120,000.

Littleton St., 3815-Karen Barbara Kart and Lacy Eve Thompson to Joseph Calouche, $422,000.

Mount Everest Lane, 15812-Mehreen Shirazi to Jorge A. and Maria Marisela Rivera Benitez, $825,000.

Pine Orchard Dr., 15320, No. 83-C1-Howard W. and John T. Johnson to Michelle A. Schmitz, $162,000.

Selfridge Rd., 12000-Christine V. Gunter to Oscar Salomon Anchecta, $390,000.

Terrapin Rd., 2716-Deena A. Al Mohamed to Freddy Guevara Castro and Aracelis C. Linares De Guevara, $289,000.

Urbana Dr., 2812-Rui Wang to Son Minh Nguyen and Thi Mai Phuong Le, $345,000.

Westholm Ct., 15033, No. 274-B-Paula Carol Kahla to Judith E. Morse, $188,000.

OLNEY AREA

Fiddleleaf Ct., 5-Michael J. and Melissa A. Quinn to Hillary J. and Kenneth M. Milla, $416,000.

Horatio Ct., 4100-Marilyn Giles to Allyson and Michael Nealy, $535,000.

Old Baltimore Rd., 17132-Michael and Kristina Stagnitto to Kwabena W. and Gladys W. Andoh, $573,750.

Prince Edward Dr., 17629-Bradford A. and Jennifer M. May to John Frank and Nicole Renee Ottaviano, $538,500.

Skymist Terr., 4317-Dawna Newcomb and Holly Mueck to Molly Ann and Michael John Madson, $575,000.

POOLESVILLE AREA

Fisher Ave., 19564-Lauren Ruiz to Calvin K. and Tanya L. Zelof, $229,900.

Hickman Way, 20008-Sara J. Matte and Robert B. Wilber to Shaun C. and Lauren E. Ruiz, $592,500.

Westerly Ave., 19916-U.S. Bank and JP Morgan Mortgage Acquisition Corp. to Edwin M. Sauer, $361,000.

POTOMAC AREA

Beman Woods Way, 9705-Susan Delau Butterfield to Alfred Michael and Deborah Anne Engelmann, $1.18 million.

Charen Lane, 11812-Philip S. Kirby to Darpan and Shikha Parikh, $600,000.

Deborah Ct., 1-Tom and Emmy Lee Young to Azriel Y. and Esty Peskowitz, $718,000.

Falls Chapel Way, 9104-Jose M. Lopez and Josefina D. Ruiz to Vineed Konkoth and Meenakshi Viswanathan, $750,000.

Gary Rd., 10410-Nathan D. and Rachel A. Jones to Lori Tansey Martens, $869,999.

Kettle Pond Ct., 9-Roberto and Rita Lamy to Zohreh Davoudi, $762,000.

Mistwood Dr., 9024-Ye Wu and Wanjie Sun to Roni and Rinat Kisin, $1 million.

Postoak Rd., 8000-Sheila and Benny Wyron to Yung Hsien James and Hoshing W. Chang, $598,500.

River Falls Dr., 7501-Arthur M. Timmins and estate of Annalee A. Brookes to Zeshaan and Farheena Rasheed, $1.03 million.

Turnberry Ct., 8312-Russell C. and Susan S. Wisor to Howard C. and Charlotte L. Froehlich, $1.12 million.

Wing Foot Ct., 9405-Ichiro and Mitsuko Otani to Yanqing Men, $1.18 million.

ROCKVILLE AREA

Antigua Terr., 10848, No. 68-Jeffrey A. and Jenna N.G. Suway to Meskerem Tesfaye, $320,000.

Blue Hosta Way, 26-Dale and Sherrell Hereld to Shena Marie Arellano and Charles M. Preston, $605,000.

Bowie Rd., 815-Elizabeth J. Head to Aesah and Richard Lew, $505,000.

Burgundy Dr., 610-Joann Turner and Nancy Clarke to Aaron S. Fenchel, $335,000.

Castlegate Ct., 11906, No. 45-Dana Klein to Mariam Baradaran Alizadeh and Shahrad Shawn Yazdani, $354,500.

Cloister Dr., 5016-Firooz Realty Corp. to Rachel L. Brand and Andrew J. Radmer, $625,000.

Eton Overlook, 29-Christophe Patrick and Jane Hwang Santini to Liang Shi, $775,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 209-Gamma Housing Corp. to Brooke M. Merriwether, $284,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 1225-Joseph M. and Lisa K. Etienne to Farzin Navidi and Nahideh Tasooji, $183,750.

Kings Riding Way, 10701, No. T1-14-Isabelle V. Rateau to Jenna M. Hall and Justin D. Quam, $237,500.

Maryland Ave., 38, No. 308-Jay Anthony Bautista Jarin to Jiehui Li, $280,000.

Montrose Rd., 6364, No. 6324-Kamran Azhdam to Clayton L. and Grace Liceth Wiggins, $559,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 629-Batya Glazer and Gil Steinlauf to Jennifer Lynn Nerf, $515,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1531-Creighton E. and Carla J. Northrop to Ricquita Pollard, $450,000.

Piccard Dr., 1703-John Francis Hartke to Crystal L. and Paul A. Scott, $648,000.

Rockville Pike, 10500, No. G21-Teresa Ann Manns to Melvin S. Eck, $260,000.

Schuylkill Rd., 11440-Guillermo Eric and Silvia Ana Maina to Muhmar Tahalula Adjula, $449,000.

Sulky Lane, 6730-Alexander I. and Miriam Livnat to Thomas Sungwook Kim and So Yeong Yim, $1.07 million.

Travilah Rd., 13763-Ping Feng Chen to Jeanne Catherine Lowe, $480,000.

Windermere Cir., 6309-Michael P. Colaianni and estate of Joseph V. Colaianni to Alison C. and Jim R. Esquea, $1.09 million.

SANDY SPRING AREA

Mutual Pl., 1024-Jennifer E. Eller to Daniel P. Roberts and Cori Gruetter, $615,500.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Appledowre Way, 11324, No. 153-Tarrick D. Moore to Peter James Torres, $239,900.

Golden Meadow Dr., 19219-Vicente T. and Andrea T. Aquino to Ahmed Gahelrasoul, $511,270.

Hourglass Way, 11600-Kaitlin Lane and Tal Solovey to Cheryse and Kawaun Sankar, $415,000.

Regents Park Dr., 11812-Amy C. Vega and Luis H. Arellano Jr. to Wai Cheong Tam and Jueqi Wu, $399,900.

Wildcat Rd., 22525-William W. and Rita L. White to Kristin Lee Rydland and Shane Kirk, $535,000.

SILVER SPRING AREA

Eastern Ave., 7981, No. 119-Marna Schoen to Tobias Heine Reiter and Nechama Lisa Malkiel, $405,000.

Gist Ave., 829-Manon E. Pallandt and John H. Magowan to Daniel Lee and Sara Jill Short, $650,000.

Hale St., 9507-Monisha Kaul to Amelia T. Black and Shema N. Mbyirukira, $530,000.

Lansdowne Way, 1802-Aryeh and Mandy L. Natter to Garrett Tyler and Sareeta Kailynn Carter Schmitt, $518,000.

Milford Ave., 8724-Sankuratri Corp. to Jennifer Orkis and Daniel Waistell, $600,000.

Ross Rd., 2300-John Leon Newsome and estate of Johnnie Martin Newsome to John Christian and Abraham George Wiklund, $597,000.

Washington Ave., 2242, No. W-Mark Goldberg to Lorin Matthew Dornback and Heather Meredith Coleman, $327,900.

Woodland Dr., 9722-Oakmont Homes Corp. to Andrew Ricci and Diana Donavanik, $610,000.

TAKOMA PARK AREA

Kennebec Ave., 607-Evan N. and Gina M. Berry to Elizabeth G. Sweet, $640,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 115-Milesha Grier to Lisa S. Davis, $190,000.

Piney Branch Rd., 7402-Paul S. Landefeld and Christine L. Dobridge to Alexander R. and Amy E. Reed, $760,000.

Fifth Ave., 6425-David Paul Ellis and Sunyoung Lee to Benjamin W. and Nicole M. Bellows, $525,000.

TWINBROOK AREA

Broadwood Dr., 1221-Tomasz Machon to Lauren and David Julio Berlak, $379,900.

Paul Dr., 1029-Rom Holding Corp. and Jose Romero to Lindsay Danielle and Jeffrey Leonard Jenkins, $417,500.

Wade Ave., 904-Brendan Lawrence to Oscar Garcia and Silvia E. Mejia Navarro, $365,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 11501, No. 2-Paz F. and Santiago Mendez to Morgan Halvorsen, $175,000.

Avena St., 2702-Xiaoguang Zhang to Richard L. and Daniela M. Orr, $410,000.

Bucknell Dr., 10817, No. 27-Michael R. Smith to Thomas Frederick and Stefanie Lynne Yee, $345,000.

Dennis Ave., 2005-Kevin Kunard to Maureen and Reed Mitchell, $399,000.

Georgia Ave., 9806, No. 22-Malgorzata Lasota and estate of Iwonna Rokosz to Aaron and Maris B. Kramer Brosnan, $221,000.

Green Holly Terr., 10285-Peter Havenstein Jr. to Lea Dulani, $410,000.

Julep Ave., 10428-William F. Eck to Colleen Murphy, $340,000.

Le Baron Terr., 11617-Joshua Paul and Allison Renee Frayer to Mordechay and Danielle J. Tsikvashvili, $477,500.

Schoolhouse Cir., 2820-Robert and Denise Lyons to Hong T. Le and Han Quach Hoang Nguyen, $385,000.

Watermill Lane, 11249-Matthew Russell and Meghan Colleen Commins Blattner to Fred and Mindy Shuback, $460,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in November were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Downing St., 7120-Jason and Siobhan Hoyt to Agnes Annette and Gerard Garnet Daniel, $445,000.

BRUNSWICK AREA

D St. W., 7-Neil A. and Shelby L. Metzgar to Stephen C. Whysall and Paula L. Strand, $170,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Picnic Woods Rd., 6802-Judith Miller Smith to Mary Ann McDonald, $275,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alan Linton Blvd. E., 6462-Anushirvan and Deanna Aazami to Stephen G. Eachus, $275,000.

Basford Rd., 3107-Stephen B. and Barbara J. Ward to Jose A. Marin Rivera, $309,700.

Cawley Dr., 599, No. 6-2C-Stephen D. and Kathleen M. Pearl to Sheron Joergensen, $170,000.

Crescent Spot Lane, 1419-Alfio and Pamela Torrisi to Henry and Joan Goessmann, $419,000.

Greyling Ct., 1400-Binh and Kathryn Dao to Carlos Mauricio Rivas, $409,000.

Jefferson Commons Way, 5914-Christopher M. Costigan to Christopher Webb, $325,990.

Leben Dr., 5918, No. K-Gwendolyn Thompson to Martin Lee, $305,500.

Newton Dr., 6534-Sang C. Park to Getachew M. Alemu and Sewite A. Zena, $324,900.

Singletree Dr., 5686-Kenneth J. and Teresa Lemere to Jose Luis Vasquez Jauregui and Trinidad Vilma Jauregui Melendez, $310,000.

Talladega Ct., 5302-L, No. 202-Henry and Tial Pen Vangchhia to Alex Wong and Daren Cheng, $200,000.

Walcott Lane, 6327-Andrew J. Linker and Amy N. Eyler to Ela, Carlos M. and Daniel B. Arze, $315,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

All Saints St. W., 129-John W. Howard Jr. to Thomas R. and Laura A. Whitesell, $226,000.

Bentz St. N., 112-Barbara O’Connor to Laura L. Hagmann, $440,000.

Center St., 433-Margaret J. Sahli and Theresa Elizabeth Vance to Melinda J. French and Carlos Leyva Serafin, $209,000.

Frederick Ave., 10-Estate of Franklin L. Plunkard to Samuel E. Edgin, $325,000.

Horseshoe Dr., 11018A-Daniel E. and Tracy L. Solomon to Thomas J. and Molly Phillips, $457,000.

Mill Island Pkwy., 2916-Susan L. and David N. Dolton to Lawrence W. and Lori A. Kaufman, $598,000.

Osprey Way, 2625-He Song to Stephan Appiah, $280,000.

Pine Crest Lane, 6118-Robert S. McConnell to Joanne Sewell Hoy, $285,000.

Rosemont Ave., 705-Linda C. Hause to Samuel and Emily Branchaw, $349,000.

Shannon Ct., 438-Jeremy Gray and estate of Jeremiah Gray Jr. to Yuling Shi and Yigang Fan, $152,000.

Springwater Pl., 6134, No. 1200K-All Credit Considered Mortgage Inc. to Andrew S. and Kris A. Alcorn, $210,250.

Third St. W., 9-Paula G.S. Brown to Kevin P. and Adama Sow Connors, $555,000.

Sixth St. E., 245-Timothy Dale and Christina L. Ruffino to Benjamin Charles and Renee Pierson, $390,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Heather Lane, 1760-John J. Edwards to Karen L. Porreca, $187,000.

Hunters Chase Ct., 2406-Louis F. and Lois E. Ahalt to Gary L. and Jean M. Peterson, $356,000.

Maroon Ct., 109-Paul Hummel and Steven Best to Robert and Sandra Northern, $459,900.

Ridge Rd., 7227-David S. Miraglia to Anita A. Barnaby, $277,000.

Schley Ave., 416-Randy A. and Maryjane S. McClement to Janice Anne Bates, $369,900.

Summerfield Dr., 7016-Jerry Lee Jones III to Lauren and Rebecca Pantzar, $458,000.

Waterford Dr., 826-M&T Bank to Elizabeth B. Chang, $215,000.

IJAMSVILLE AREA

Mountain View Lane, 11137-Joseph and Martha Fernandez to Nathaniel Kelly and Laurie Seibert, $437,000.

LIBERTYTOWN AREA

Coppermine Rd., 12291-Lawrence and Julia M. Davis to Carolyn A. and John D. Hill, $655,500.

MIDDLETOWN AREA

Limestone Lane, 7124-Jolene Betterly to Nicole E. Cackowski, $305,000.

Valley Dr., 8596-Craig M. and Mary L. Henry to Brittany Young and Christopher Pirrone, $432,000.

MONROVIA AREA

Mid County Ct., 4790-Wayne R. and Susan I. Wireman to Stephen Corey and Stephanie Lynn Gray, $545,000.

Viridian Terr., 4347-Winchester Homes Inc. to Donald R. and Deborah S. Ford, $373,284.

MULLINIX AREA

Catoctin Ridge Dr., 5614-Donald and Jennifer S. Kitchen to Linda and Daniel Videtto, $355,000.

Oak View Dr., 1220-Thomas G. and Lois E. McDuffee to Robert B. and Janett R. Kubes, $269,900.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Hemlock Point Rd., 6715-Craig and Mallory Conta to Benjamin Higgins, $362,000.

Lakeridge Dr., 6442-Volen Ventures Corp. to John Z. Smallman and Kristina M. Cassidy, $465,000.

Wicomico Cir., 5556-KH Investment Properties Corp. to Dominic and Ann Marie Fabrizio, $365,000.

THURMONT AREA

Hammaker St. E., 120-Kathleen E. Haggart to Kathryn A. Dunn, $194,900.

URBANA AREA

Bealls Farm Rd., 9249-Monocacy Land Co. Corp. to Judith Lyons and Debra Lee Lyons Prince, $535,944.

Fingerboard Rd., 7838-Beth M. Umberger to Jose S. Portillo Guevara and Jose Amaya, $385,000.

Laura Dr., 2710-Allen R. Cook to Quinn R. and Stephanie Vida Kendal Furman, $225,000.

Stone Barn Dr., 3329-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Christopher S. and Laura M. Crittenden, $499,990.

WALKERSVILLE AREA

Deer Run Dr., 216-John V. and Julie E. O’Connor to Allen William Weaver, $409,900.

Laddie Ct., 8503-James C. Hyatt to Carrie M. Quinn, $420,000.

WOODSBORO AREA

Rosewood Ct., 11, No. 207-Carmen Elizabeth Cordell to Mason W. Gray IV, $165,750.