Grenoble Dr., 13603-Paul Romanosky and Mara Antonio to Krishna and Ambika Shrestha, $420,000.

Manorfield Rd., 5305-David and Rose M. Higgins to Jonathan and Amy Friedman, $522,500.

Parkland Dr., 13915-Vivian E. Petersen to Marian Mahoney, $313,760.

Russett Rd., 4912-David G. and Tammar Z. Paynter to Roel L. and Arlene T. Dauz, $530,000.

BETHESDA AREA

Acacia Ave., 5310-Frank N. Liebermann to Andrew Flatness and Elisabet Metcalfe, $855,000.

Battery Lane, 4977, No. 1-217-Daniel Lastra to Ryan B. Higgins and Sarah Barrett Falk, $260,000.

Bradley Blvd., 7525-Shing Chun Benny Lam and Lai Yee Leung to Habibullah M. and Sofia Gall Nadri, $665,000.

Burdette Rd., 8300, No. 428-Jack E. and Donna L. Frankel to Maysoon A. and Michael G. Dowling, $1.01 million.

Carter Rd., 9904-Dolores and James W. Nolan to Jason and Kate Stockton, $1.2 million.

Clewerwall Dr., 8907-Lida Yazhary to Yang Ge, Fan Xu and Zhongting Ge, $1.4 million.

Dunrobbin Dr., 6216-Claudia K. Serrin to Laura D. Beers and Lawrence Black, $705,000.

Goldsboro Rd., 5508-William P. Cannon and Christine Amerasinghe to Katayoun and Amanollah S. Djahanbani, $1.05 million.

Hamilton Spring Rd., 8117-Steven A. and Anne S. Goldstein to John M. and Cristin M. Hackel, $1.25 million.

Johnson Ave., 5623-Darryl J. Boone to Anil and Aurora Joseph, $1.45 million.

Leeke Forest Ct., 6215-Michael and Nermine El Shammaa to Mladen and Deborah R. Kriznik, $875,000.

Osage Lane, 8210-John B. Williams to Joel and Emily Brand, $989,000.

Parthenon Ct., 10450-Arnold Fainman and Barbara Jane Millman to Harriet S. Buchholz, $387,000.

Rockmere Dr., 5708-Robert K. Goldman and Caroline G. Cassagnol to Mamadou Moustapha Diatta and Maria Belen Castuera Hidalgo, $1.38 million.

Scarsdale Rd., 4905-Harold H. and Alison J. Fox to Tyler A. Jeffrey and Adam R. Tarosky, $1.56 million.

Sentinel Dr., 4974, No. 13-405-Barbara Jeanne Schopfer to David Allen and Jung Hwa Garfield, $410,000.

Tone Dr., 6413-Brian E. Chow and Alice Tseng to Adriana and Richard Colback, $732,000.

BOYDS AREA

Barnesville Rd., 15431-Karen Dubois and James Carroll Rhea to Andrew J. and Jaye L. Beggs, $830,000.

Wildman Ct., 18000-Sameer and Kiran Malik to Wenming Xiao and Wenyi Su, $730,000.

BROOKEVILLE AREA

Howard Chapel Rd., 22801-Kathi Anne Cover to Victor and Sonia E. Ferrufino Amaya, $667,500.

Viewpoint Ct., 2105-Mark G. and Betsy A. Davis to John P. and Susan Chirichella, $670,000.

BURTONSVILLE AREA

Monmouth Dr., 14615, No. 10-105-Syma Rizvi to Linda Olivia Lee, $265,000.

Wexhall Terr., 14624, No. 2-18-Nekosi J. and Helynn S. Nelson to Puntuwat T. Mitradarmbidhaks and Rosana Supachanya, $290,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Brantford Ave., 1214-John F. and Sara L. Liddi to Matthew Joseph and Diana Michelle McPherson, $428,886.

Carriage House Terr., 1617, No. E-James M. Hammond Jr. to Taylor Peoples, $196,000.

Hidden Valley Lane, 2113-Marcel Eisele and Ashley Nicole Moore to Andrea Rowley and Steven Shema, $465,000.

Kilkenny St., 3200-Hoi Y. and Ran O. Yang to Abinet A. Kesi and Weynshet T. Dagne, $469,900.

Randolph Rd., 600-Diana R. Macaulay Koehn to Jonathan Roatanak Keng and Jin Ding, $510,000.

Sherwood Forest Dr., 13300-Matthew M. Duffy and Terry K. Mitrenga to Margarito Santos and Maria E. Niembro Santos, $465,000.

Tufa Terr., 1837-Esterlyn Patricia Lewis to Yifrodit Zewdineh and Natenael Lema, $352,500.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Dr., 4822, No. 102-Michael Goldman to Kevin Koitz, $300,000.

East-West Hwy., 3217-Lexcel Properties Corp. to Fiona Agnes Philip, $1.6 million.

Friendship Blvd., 5500, No. 2119N-Elma Galimba and Jonathan Lam to Srinivasa Nuvvala, $227,000.

Kenwood Forest Lane, 6758, No. 29-Rebecca and Thomas Weigle to Peter Brigham, $805,000.

Rollingwood Dr., 7217-Harold W. Pskowski to Daniel Joseph Ehrlich, $840,000.

Wisconsin Ave., 5610, No. PH-2E-Michael A., Mortimer and Ruth Caplin to Andrew J. Pierre and Joan Root, $3 million.

Woodmont Ave., 7111, No. 314-Anna Burkart Sadusky to Jingfeng Liu and Peng Hui Yang, $338,000.

CLARKSBURG AREA

Bufflehead St., 13905-Jonathan Luis and Sarah Christine Ramirez to Sreedevi Kumaresan and Naveen Chander Thangaraj, $560,000.

Cypress Spring Rd., 12127-Bank of New York Mellon to Dinesh Chimanlal and Nikita Dinesh Patel, $557,957.

Martz St., 13074-Third Try Corp. to Min Jiang and Xiaowei Chen, $530,000.

Murphy Grove Terr., 12883-Christine M. Inglisa to Nafissatou and Djelignouma Kouyate, $420,000.

Piedmont Rd., 12600-Dale M. and Jean K. Hulse Hayman to Nicholas Stewart, $450,000.

Spicebush Dr., 23039-Xiaojun Lu to Bienvenu Gboro Bahati, $615,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Apple Tree Lane, 2122-Emilie W. Shipman and estate of Marguerite F. Hunt to Noe A. and Crystal J. Granados, $415,700.

Jaystone Dr., 14609-Robert A. and Margaret G. Farrell to Kimberly M. Frost and Larry Beverly, $645,000.

Stonegate Dr., 221-Bethanne Moskov to Negede Wolde and Mulualem Gebrewold, $539,000.

DAMASCUS AREA

Durango Dr., 9908-Hal M. and Rebecca Fero to Leodan Andrade Carballo, $379,900.

DERWOOD AREA

Applewood Lane, 17415-John Eshleman and estate of Eileen H. Eshleman to Cherylyn G. and Larry D. Katz, $472,500.

Coppelia Dr., 5805-William J. and Diane M. Shaw to Chienhsun Li and Shiowwen Su, $850,000.

Indianola Dr., 15429-Manikonda V. and Sita V. Sastry to Anna Huiyun and Zhiwei Zhang, $610,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bradford Rd., 8603, No. 10-5-Samantha Withall to Ashley Nnorom, $295,000.

Finale Terr., 112-Hayden and Hisako Stewart to Dudley C. Wilson, $410,000.

Hillmoor Dr., 319-William G. Beach to Mirian E. Osorio and Marta A. Hernandez, $435,000.

Long Branch Pkwy., 9214-Robert C. Davis Jr. to Paul Hewett Marx, $400,000.

Plymouth St., 102-1 Ambler Corp. to Mark Andrew and Clare Kim Hee Overmann, $599,000.

Schuyler Rd. E., 206-Abe Remodeling Co. Inc. to Keenan James and Sara Y. Gallagher, $490,000.

Sutherland Rd., 10206-Oakmont Homes Corp. to John Gerard and Allison Marie Cramton, $635,000.

GAITHERSBURG AREA

Augustine Way, 7627-James and Gilda Perry to Esther Wells, $580,000.

Bookham Lane, 105-Janice Ryan and Benedict L. Young to Janet Tifuh Ngwa and Jean Njoh Kamba, $460,000.

Cherry Laurel Lane, 18528-Luis A. and Mary E. Ortiz to Kedir E. Misbah, $360,000.

Cross Country Pl., 8859-Kris and Jessica C. Marcantonio to Edgar A. Gomez Martinez, $265,000.

Elioak Terr., 7504-Beatrice Trojan to Le Chi Huynh, $363,000.

Girard St., 434, No. 226-Jovino Donis III to Julio Muniz Carmona and Leydi S. Barrios Puello, $140,000.

Larchmont Terr., 17719-Alba Luz Marquez to Wagner A. Hidalgo and Ana R. Miranda, $289,000.

Mattingly Lane, 7521-David and June S. Driscol to Maria Dolores P. Villena, $410,000.

Park Ave., 318, No. 7-Benjamin W. Toler to Rachel Quinn and Andreas Constantinou, $337,000.

Saybrooke View Dr., 508-Katherine F. Dawson and estate of Moira Q. Dawson to Nelson A. Cruz Ramirez and Helen R. Cruz Vargas, $379,900.

Tanyard Hill Rd., 1518-Kurt B. and Jean A. Hahn to Maria A. Mejia, $320,000.

Weatherburn Pl., 11103-Annette Fletcher to Syed Shujaat Ali, Shahana Riaz and Syed Akheeluz Zaman, $295,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Botany Way, 14705-Lawrence I. and Sandra H. Larkin to Dreux M. Johnson and Yu Sun, $732,000.

Cherry Grove Dr., 11512-Michelle R. Lyons to Martine F. Khan, $455,000.

Damson Dr., 12109-Phuc Quang and Kimberly Duong to Kerem Ovezberde and Tanya Radzinsky, $700,000.

Fenceline Dr., 40-Jun Meng to Nicholas William and Salvador Sylvester, $369,900.

Fullview Ct., 8-Maria D. Fano to Sara Kulow and Marie Kulow Malave, $499,900.

Heathwalk Mews, 696-Hsiao Li Radford to Raymond Reza Hashemi and Ellaheh Behdad, $412,000.

Kent Oaks Way, 730-Robert and Mary Wasik to Jonathan and Clara Satria, $642,500.

Little Quarry Rd., 426-Kevin Dover and Kyara M. De Leon Ortiz to Frank David Mazzarelli and Emily Ann Warne, $628,000.

Nursery Lane, 16104-David A. and Kathleen M. Kaufman to Shuhan Yu, $1.02 million.

Rolling Green Ct., 5-Jen Fu Lee and Li Jue Lee Chen to Murat C. and Megan M. Menguc, $722,000.

Summer Walk Dr., 147-Laura Ann Evans to Romana Cvitkovic, $571,000.

Urban Ave., 254-Jeffrey J. Woo to Mulugeta Makonen and Bethelhem Habtegebriel, $425,000.

GARRETT PARK AREA

Strathmore Ave., 4604-H. Kay Austin and Eugene P. Brantly to Thomas P. Gallagher Jr. and Barbara Jean Myers, $785,000.

GERMANTOWN AREA

Brittania Cir., 12232-Blanca E. and Frank Rutig to Ilse Rivero Soruco, Carlos E. Hurtado and Ana Maria Noguera, $325,000.

Chatterly Ct., 35-Huaijin Fang and Jian Wang to Milika Slaughter, $437,000.

Club Hill Dr., 20140-Kimberly and Steven Ridgely to Sheng Si Lin, $225,000.

Demetrias Way, 13359-Strategic Business Investments Corp. to Chauncie Wess Dallas, $279,000.

Gallop Terr., 14034-William and Tamara Jack to Flavio P. Campos, $375,000.

Hartsbourne Way, 20641-Prabhat Kumar Sinha to McClellan Walther, $485,000.

Leatherbark Way, 12013-Vivek S. and Shobha V. Date to Rajkumar Preston and Chitra Sarah Kandikanti, $499,900.

Millhaven Pl., 13100, No. 10-E-Susan Maria Senda to Marcia Palu and Rahul Samson, $226,000.

Open Hearth Way, 13079-Ramy and Rosa M. Castaneda to Brian Bernens and Ashley Eckenrode, $283,300.

Quiet Oak Lane, 18901-Jiandong Chen and Qing Shen to Nicole Paige Schreibstein Simon, $337,500.

Sawyer Terr., 19077-Douglas L. Thompson to Shreyas Madihalli Sachidananda Swamy and Amruta Kishor, $356,000.

Sparkling Water Dr., 18801, No. 8-303-Nathan Smith to Jia Jie Song and Lei He, $220,000.

Steeple Ct., 28-Donald and Katie M. Meloy to Pranav Shah and Nikitha Nair, $385,000.

Swiss Cir., 18230, No. 10-Sanath Desoysa to Glenn C. Kasten Sportes, $200,000.

Waterford Hills Blvd., 13544-Frank O. Johnson to Anna Williams, $290,000.

Wisteria Dr., 13517-Michael S. and Juliet Raines to Damon C. Harty, $430,000.

KENSINGTON AREA

Brandywine St., 11105-Robyn Duarte and Norvin Arauz to Javaneh Pourkarim and Seyed Milad Rafieinaini, $390,000.

Denfeld Ave., 4011-Aaron G. and Allison D. Davis to Carine Musel and Christopher Scudder, $485,000.

Findley Rd., 2929-Benjamin Manning and Molly Schmidt Brunjes to Andrew Gerritsen and Sarah B. Davis, $399,900.

Morrell Ct., 3903-Steven P. Himmelfarb to John Thomas Sheridan, $555,000.

Saint Paul St., 10600-Reed M. and Judith Glickman Shnider to George R. and Joanna S. Pappafotis, $1.09 million.

Westbrook Lane, 4509-Michael A. and Hayley B. Koren to Kenneth F. MacFarlane and Katerina M. Georgiev, $740,000.

LAYTONSVILLE AREA

Clematis Ct., 9224-Garrett J. and Lisa C. Deyulia to Christopher and Jonathan Morley, $615,000.

Hickory Spring Lane, 9706-Mohanlal C. and Panna Mistry to Teshome Gezmu Licha and Lakech Tsegaye Abegaz, $485,000.

Sweet Meadow Lane, 20111-Steven C. and Tracy F. Fogle to Gretchen K. and Leonard F. Jerva, $699,999.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Apple Ridge Pl., 19811-Orbelina Diaz to Dino and Maria Fasce, $259,000.

Beaver Ridge Rd., 20644-Ryan and Justine M. Cali to Mary Luzviminda V., Sheena Kristine V. and Ruben S. Gozon Jr., $530,000.

Brookridge Ct., 9812-Melissa V. Delcid to Manuel Gustavo Amaya Saravia and Diana G. Cutos Nunez, $221,000.

Doolittle St., 20080-Charles J. and Louise G. Chatlynne to Hillary L. and Matthew S. Burgess Leary, $464,000.

Frostburg Way, 9306-Douglas E. and Michele McDaniel Rosenfeld to Ever Ottoniel Ramirez Valladares and Ana Ruth Abarca Quezada, $255,000.

Hellingly Pl., 10050, No. 272-William B. Hungerford Jr. to Frank J. Pugliese and Chia Chu Liang, $119,900.

Lime Kiln Ct., 8609-Silvia R. MacDonald and estate of Silvia S. Rodriguez to Ali S. Malik, $398,050.

Royal Bonnet Cir., 18105-Thomas J. and Margaret A. Goaziou to Jalaladdin Googlani and Asieh Akhondi, $260,000.

Stedwick Rd., 10026, No. 301-Francis X. Green and estate of Hulda S. McLachlen to Lucas Q. Irish, $145,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Mount Pisgah Rd., 9619-Hunter H. and Ernest Edward Howe to Edis F. Ramos Martinez and Heriberto Lenin Flores Corvera, $420,000.

Piney Branch Rd., 8830, No. 1112-Diana Wisdom to Clarice Pimentel, $164,900.

NORBECK-LAYHILL AREA

Barbara Rd., 12402-Hong Zhang to Israel Reyes Umana and Silvia M. Hernandez Reyes, $400,000.

Beret Lane, 3228-U.S. Department of Housing and Urban Development to Margaret Pitrone and Irving Gan, $367,000.

Bonifant Rd., 1808-Nelson Lara and Jessica M. Espinoza to Manuel A. Avalos Cabrera, $400,000.

Chesterwood Dr., 4041-Vanita D. Bharwani to Abeer Ali and Sahar Hamid, $275,000.

Dunsinane Ct., 32, No. 59-Emilia Estrada and Joel Antonio Dean to Semere Zemo, $320,000.

Furman Rd., 4514-Emily Pavetto and Guillermo A. Mendoza to Eliseo Ayala, $335,000.

Hammersmith Cir., 14839-Michele D. Francis to Jay Paul Sharma, $345,000.

Holdridge Rd., 12511-Michael D. Gowen to Margeline and Miguel A. Thomas, $327,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-425-Bonnie Schnell and estate of Terry A. Edwards to Lisa W. Yim, $125,000.

Jingle Lane, 13102-John W. and Helen K. Kilty to James M. Fluker and Tatyana Pyak, $481,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 517-Leslie Carlson and estate of Dorothy Pollack to Dolores and George Parsons, $235,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-625-Wilmington Savings Fund Society and Nationstar Hecm Acquisition Trust to Victoria M. Makfinsky, $151,000.

Mahan Rd., 4302-Sang Nguyen to Gersy Adonay Munoz Paz and Norberta V. Sabillon Hernandez, $345,000.

Tynewick Terr., 14648, No. 3-Jung Yong Lee to Philip and Katherine Murray, $315,000.

OLNEY AREA

Bantry Way, 3433-Peter Ighodaro and Chimere Omoigui to Frinee Flores Perla, $330,000.

Dapple Grey Ct., 2625-Toll XI Partnership to Edward G. and Paula B. Sella, and Pamela A. Baratta, $1.93 million.

King William Dr., 3500-Christopher Michael Koepke and Colleen Alanna Kelly to James and Lindsay Platky, $630,000.

Olney-Laytonsville Rd., 5320-Parisima Nourmohammadi to Elliot J. and Heather H. Billian, $570,000.

Saint Florence Terr., 3224-Schnearia Ashley to Vito Dellenoci, $420,000.

POOLESVILLE AREA

Dowden Way, 17317-Wade and Theresa Ann Yost to Olayinka Adeoye, $444,900.

POTOMAC AREA

Carmelita Dr., 10009-Barton F. and Christine C. Drummond to Lars Hertig and Diana Owen, $1.65 million.

Democracy Lane, 10216-Richard E. Miller III and Erin M. Bell to Brian T. and Theresa Cunningham, $785,000.

Greenbriar Preserve Lane, 11221-Rointan Farahifar and Gita Parki to Hailong Wang and Haiyan Lei, $1.15 million.

Heatherton Lane, 7721-Thomas R. Cutler to Hari Pillai and Brinda Hari, $614,000.

Lochinver Lane, 8209-Diane K. Kuwamura and estate of Jean M. Matzke to Michele Shahir and Bahman S. Motlagh, $790,000.

Nutmeg Ct., 8601-Nutmeg Development Co. Corp. to David W. and Kathy A. Pijor, $2.65 million.

Persimmon Tree Rd., 8811-Joel C. Susco and Paul B. Cromelin III to Michael J. Doyle Jr., $1 million.

Red Church Ct., 12213-Susumu and Noriko Sato to Domenico and Suzanne M. Fieni, $750,000.

Tallwood Ct., 11909-Evelyn Burton to Patrick Hudson and Anna Marie Guthrie, $935,000.

Watertown Ct., 12704-Anthony D. Tocci and Susan A. Ronan to Eric R. Annis and Amanda V. Leland, $835,000.

ROCKVILLE AREA

Azalea Dr., 552, No. 41-Juliana G. Weidemann to Justin Cocozzella, $347,500.

Blossom Dr., 623-Dana Lehder Roberts Fowler and Michael Scott Roberts to David and Kerry Branick, $630,000.

Cedarwood Dr., 11063-Chad Robert and Jennifer Lindsay Katz Moone to Philip and Susie Choung, $699,000.

Crabb Ave., 202-Millan and Jamie Chen Straka to Meru Sadhu and Lyla Fadali, $670,000.

Dundee Rd., 2005-Mac Shaw Fong and Christine Y. Wang to Marina A. Persaud, $620,000.

Glenora Lane, 2883-Stephen B. and Jane A. Milne to Joseph and Tessa Munoz, $635,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 2008-Rita Sahni Khoobchandani to Saeed Yassin Jeyte Wehelie, $275,000.

Hitching Post Lane, 11809-Michael A. and Renee N. Lessans to Andrew and Jennifer Clayton, $925,000.

Lee Ct., 5-Narjes R. Soliman and Russell M. Rhine to Stephanie Siegel and Gregory Gillespie, $635,000.

Monroe St., 22, No. 201-Batsheva Avissar to Yuliya Buzle, $145,000.

Montrose Rd., 6338-Barbara E. and Marc J. Stein to Ruby Boyle, $575,000.

Nolan Dr., 10234-Mo Ping and Mo Suk Chow to Andrew and Hsin Wei Olivia Hsu Cheng, $1.21 million.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 502-Mehdi Naghdi to Hsing Hua Shih, $528,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1734-Marina Jhaveri Baryshev to Devin Ann Goudy, $311,000.

Reserve Champion Dr., 1112-Benedict S. and Lena Hsu to Arturo A. and Patricia M. Abreu, $647,000.

Rockville Pike, 10304, No. 101-John A. Miller to Cheryl R. Leahy, $170,000.

Silver Brook Dr., 9901-James L. Westcott and E. Valerie Newkirk to Sareena Kalra and Harpreet Singh Bhutani, $630,000.

Templeton Pl., 1315-Brian R. and Saundra D. Matthews to Hyunjin Cho and Stephen Jauwei Wang, $541,000.

Tilden Lane, 6805-Matthew and Erin K. Fisher to Chad Robert and Jennifer Lindsay Katz Moone, $865,000.

SANDY SPRING AREA

Windrush Lane, 1026, No. 30-Patricia M. Nesbitt and Michael H. Conklin to Jonathon Todd and Janet Renae Christy, $385,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Boland Farm Rd., 20512-Robert J. and Dyna L. Morris to Stephen William Nichols, $495,000.

Emerald Dr., 21330-Jeremy B. and Kelly J. Kummer to Anne Durias and Joel R. Baker, $525,000.

Gateshead Cir., 20009, No. 95-Derek M. and Tiffany Ann Johnson to Abisola Tepede, $263,000.

Panthers Ridge Dr., 12002-Harry R. and Lisa M. Persaud to Bivek Thapaliya, $372,000.

Sceptre Ridge Terr., 11106-Edward K. and Lori A. Kaleikau to Suresh C. and Veena Gulati, $560,000.

Village Green Cir., 21337-Debra L.F. and Robert T. Russell Jr. to Melissa and Stephen Sessa, $549,900.

SILVER SPRING AREA

Dale Dr., 1101-Black Rock Corp. to Daniel A. Perez and Olga L. Gonzalez, $690,000.

Derby Ridge Lane, 2022, No. 4-1-Estate of Adele H. Liskov to Jane Ellen Druskin and Victor Harlan Smith, $500,000.

Lanier Dr., 8608-Joyce E. Isis to Binyamin Yeshiah Katz and Hannah Sarah Dayanim Gerstein, $588,500.

Wayne Ave., 930, No. 505-Garrett Tyler and Sareeta Kailyn Carter Schmitt to Amirah N. Sequeira, $469,000.

SPENCERVILLE AREA

Phillips Oak Dr., 15812-Wyman Jones to Cindy Sinanan, $450,000.

TAKOMA PARK AREA

Ethan Allen Ave., 511-Nicholas J. and Whitney M. Phend to Michele R. Rosenberg, $560,500.

Houston Ave., 705-Theodore A. and Audie Cornish Emery to Jacob D. Bethel and Jessica Moese, $699,000.

Maple Ave., 7611, No. 610-Global Biz Corp. to Gillian Conner, $165,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 520W-Symphonee R. Willoughby Lindsey to Dylan Meagher, $192,000.

Wildwood Dr., 7407-Lourdes Bernadette Madsen and estate of Teresita J. Ferrera to Emanuel De Jesus Salazar Lizardo, $620,000.

TWINBROOK AREA

Edmonston Dr., 610-C&C Investors Group Corp. to Andrew William and Kathleen Ann Kustarz, $480,000.

Stanley Ave., 1900-Linda Lee Runion and estate of Jeanette Rodgers to Andrei Pikalov, $400,000.

WHEATON AREA

Bluhill Rd., 12014-Jose O. and Priscilla Vargas to Maria Francisca Hernandez, $280,000.

Brisbane St., 1806-Laura W. and Daniel T. Brown to Jill B. and Adam P. Grundy, $630,000.

College View Dr., 11613-Tracy A. and Daniel A. Williams to Lauren E. Charles, $475,000.

Daffodil Lane, 11520-Marilyn E. and William J. Howard to Meril Sadan and Guy Dahan, $565,000.

Georgia Village Way, 2309-Molly T. Culhane and Hocine Benameur to Chandan Sharma and Kamal Sudha, $489,000.

Henderson Ct., 2820-Kerri A. and Rodrigo A. Thauby to Hugo Perkins Rodelo and Ana Salmeron Padilla, $450,000.

King Tree St., 3105-April Zucchi to Geoffrey L. Silver, $502,500.

Malone St., 10600-Jacob R. and Taylor Hollister to Patria Nellie and Dmitri S. Lohvinski, $375,000.

Taber St., 11518-Michael Zammit and estate of Maria M. Zammit to Edgar L. Diaz Montenegro, Edita Vera Sandoval and Damaris Vera Alvarez, $450,000.

Winding Waye Lane, 1520-Jose J. Tavarez Pagan to Michael E. and Carolyn R. Tharpe Robinson, $465,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in December were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Adamstown Commons Dr., 5401-Clifton T. and Ayesha I. Jackson to Raul and Milagros Delgado, $549,900.

Tracey Bruce Dr., 5530-Blanca A. Ochoa and Ruben D. Maciel to Tiffany A. and Joshua A. Pratt, $479,000.

BRUNSWICK AREA

Lander Creek Dr., 1106-Michael P. and Sarah A. Vandusen to Cherie Tebah and Francis Essuman Nelson, $399,900.

Scheer St., 1317-Aaron Ferrufino and Kaila Drayton to Sharon J. and Tyra L. Bjorlo, $314,900.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Manheim Ct., 4026-Ellen G. Metz to John Boget and Angie Berkey, $445,000.

CLARKSBURG AREA

Sugarloaf Parkview Lane, 2189-Robert D. and Janis I. Schindell to Amber Shryer and Nathaniel Seth Linde, $424,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Arwell Ct., 473-Jordan G. Ramos to Catherine Naeger, $210,000.

Black Creek Lane, 7205-Erica L. and Joshua E. Wheaton to Mikal D. and Dijone T. Downs, $310,000.

Clarendon Terr., 4980-Daniel Wagner to William Kubistal and Maria Pereira, $237,500.

Cypress Ct., 7195, No. A-Eileen A. Thompson to Carlos O. Almendares and Juana Francisco Henriquez Garay, $185,000.

Drawbridge Ct., 5811-Brett James and Rumi Currie to Carlos R. and Lizvette Caroli Matus De Amaya, $166,000.

Frontline Dr., 1111-John Ajuka to Hang Wang and Xiaojie Zhang, $257,000.

Honeysuckle Ct., 5606-Ruth W. Federline to Tammy L. and Maynard Burdette, $235,000.

Katsura Ct., 5779-Brightstar Capital Corp. to Sheng Si Lin, $207,000.

Linden Ave., 106-Michael P. Reese to Nelson Arevalo Cruz and Maria Paola Castro Cedillos, $230,000.

Murray Terr., 6184, No. B-Jennifer F. and Waleed T. Barnawi to Jackie Zulema Garcia and Maurice Andre Inge, $285,000.

Peachtree Ct., 1328-Kim Phuong T. Nguyen and Dong Do to Maria Dina Reyes Alvarado and Carlos Alberto Alvarado Torres, $280,000.

Regal Ct., 5346-John E. Driscoll III to Xinyun Gong, $211,000.

Talladega Ct., 5302K, No. 101-Lawrence G. Breeden to Franchia C. Everhart, $206,000.

Whelan Lane, 5990-Calatlantic Group Inc. to Jeffrey Charles and Reba D. Thoreson, $289,990.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Derrs Sq. W., 1711-Laurie Ward to Scott M. Alexander, $277,000.

Holden Rd., 742-Calatlantic Group Inc. to Kevin I. Kovacs and James Leroy Beldon Jr., $625,000.

Insley Cir., 842-Estate of Leroy Reinitz to John Michael Wiand and Lydia Zung Mawi, $280,000.

Market St. N., 1312-Janice Beekman to Matthew J. Carter and Rachel F. Keenan, $265,000.

Mosby Dr., 932-Maurice D. and Melissa D. Ashbury to Begay Carr, $285,000.

Old Annapolis Rd., 11626-Navy Federal Credit Union to Brian and Shari Johnson, $232,050.

River Run Ct., 7912-Matthew P. and Kacie S. Donohue to Brian D. and Stephanie R. Strenko, $376,000.

South St. W., 203A-Philip J. and Cindy L. Grant to Paul Walker Hardman and Miranda Rose Ducey, $340,000.

Wheyfield Dr., 1828B-B, No. 5-B-Rosemary Murphy to Christina Fiaschetti, $224,000.

13th St. W., 108-Joseph T. and Dawn R. Humbertson to Michael Gregory Bunitsky II and Ingrid Coombs Fisher Nielsen, $389,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Artillery Rd., 2112-Obed Garcia to Noah Robert and Olivia Rae Benson, $360,000.

Buell Dr., 2059-Dannielle M. Gurrie to Cassius Carvajal and Amy Y. Alberto, $277,500.

Chamberlain Dr., 2002-Christian John and Immaculada Reina Davis to Joseph J. and Mary Kate M. Battles, $484,300.

Ellsworth Way, 2410, No. 2A-James R. Rinehart Jr. and Teresa L. Stitely to Lucy Bass, $180,000.

Harpers Way, 157-James T. and Joanne R. McCoy to Rigoberto Antonio Garcia Parada and Silvia Salome Garcia, $275,000.

Meadowview Dr., 8002-Stuart and Heather Bunting to Carl and Lisa G. McClintock, $385,000.

Springhouse Ct., 1717-Marie R. Lucate and Frantzy J. Georges to Kaveenda Heshani J. Manikpura Deawage and Dharmasena Jayasing Gunasekere, $220,500.

Victoria Sq., 20-Kimberly D. Lechner to Victoria Frasco, $233,500.

Wetherburne Way, 2279-Darrel and Kay Calton to Kenneth Michael and Kristen Lang, $240,000.

IJAMSVILLE AREA

Champions Ct., 10261-Jeffrey A. Fay to Henry Hongsuk and Connie Sue Shew Koh, $505,000.

Greensward Link, 10150-Jacques W. and Regina G. Pare to Xiaoyi Yang and Lihua Wang, $890,000.

Pebble Beach Terr., 10024-Nathan Eric Carnell and Sangwoon Han to Scott R. and Donna M. Williamson, $975,000.

KNOXVILLE AREA

Fiona Way, 175-Dianne M. Racek to John Patrick and Anne Elizabeth Englert, $245,000.

LIBERTYTOWN AREA

Liberty Rd., 11920, No. 103B-Maryland Cash House Buyers Corp. to Christopher L. Fortune, $129,000.

MIDDLETOWN AREA

Foxfield Pass, 101-Michael B. and Jean B. Lapadula to Robert Wooddell Weaver, $441,000.

Old Hagerstown Rd., 9020-William B. Shaw to Scott and Lynsey Riley, $428,200.

MONROVIA AREA

Millstone Cir., 3918-David W. and Joanne P. Sowers to Kathleen and Jason Ricker, $539,900.

Wendy Ct., 4306-Ko Chin Chang to Michele Bowne and Adam Crown, $320,000.

MULLINIX AREA

Hardwood Ct., 4705-Jose M. and Suzanne M. Aleman to Christopher F. and April C. West, $515,000.

Sidney Rd., 5211-John C. and Deborah A. Zuna to Adam Duane Snook and Jenna Rosario, $445,000.

MYERSVILLE AREA

Ward Kline Rd., 2914-Christopher J. and Melissa Nguyen Hildebrandt to Ryan M. and Lindsey M. Heil, $565,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Constance Way, 5904, No. 212-Charles J. and Rivka O. Gallant to Joseph W., Sandra C. and J. Todd Sherman, $487,500.

High Beach Ct. E., 6627-Ted R. Benz to Kathryn Ellen and Tara Camille Joy, $228,400.

Joseph Ct., 5638-Thomas B. Trott Jr. to Antonio Giovanni Rosanova, $260,000.

Steamboat Way S., 6184-Paul C. and Olivia Hill to Zachary A. Carlson, $255,000.

NEW WINDSOR AREA

Oak Orchard Rd., 14920-Thomas M. and Corinne M. Evans to Lauren A. and Christopher Ayers, $470,000.

THURMONT AREA

Catoctin Highlands Cir., 9-Dustin Wastler and Kaitlyn Houck to Dean M. White Jr., $184,900.

Links Bridge Rd., 8523-Estate of Melvin M. Federline Jr. to Edward E. Crone and Ashley Paul, $290,000.

TUSCARORA AREA

Pleasant View Rd., 1402-M. Richard Carr to Adam Lee Wilkins and Aubrey Lynn Leas, $360,000.

URBANA AREA

Bealls Farm Rd., 9261-Monocacy Land Co. Corp. to Steven and Cynthia C. French, $607,010.

Broad Branch Way, 5853-Raymond and Jeanell Knight to Yosef Abe and Muluemebet Alelign Mekonnen, $489,000.

Clendenin Way, 9064-Sirva Relocation Credit Corp. to Miroslaw Miedziak and Timea Horvath, $526,000.

Hawk Ridge Rd., 5500-MS Gladhill Farm Corp. to Ronald Jeffery and Lou Ann Maucere, $466,990.

McPherson St., 9070-Yue Zhou and John Gu to Ryan Bridgens, $355,000.

Spicebush Dr., 3734-Jonathan and Clare Riley to Ronnie and Michelle Hamilton, $700,000.

WALKERSVILLE AREA

Chapel Ct., 400, No. 212-Stephanie E. Cirko and Adam S. Karlen to Marietta L. Geouge, $146,500.

Grantham Ct., 116-Dorothy and Eugene Castle to Kyle Thomas and Brittany Nicole Balhouse Ashley, $245,900.

Old Island Ct., 210-William E. and Cecelia A. Dyke to Audrianne and Larry D. Eddy, $434,900.