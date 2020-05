Heathfield Rd., 4105-Quality Carpentry Investments Corp. to Mnal Mohammed Zouher Alalabe, Faiz Sayah Hawari and Yazn Faez Haware, $415,000.

Manorfield Rd., 5509-Ray E. and Josephine G. Youstra to James J. and Archana Tedone, $545,000.

Parkvale Terr., 5404-Gregory Olson to Ruth Orenstein, $550,000.

Sunflower Dr., 4616-Donald J. and Constance L. Gable to Todd Hamilton and Kalynda Kari Stokes, $689,900.

BETHESDA AREA

Arizona Cir., 10275, No. 6-Linda M. Foster to Diego Turo and Valeria De Giorgi, $570,000.

Battery Lane, 4977, No. 1-509-Heidi Smigocki and estate of Joyce K. Simaneknek to Ethan Green and Sara Nakamura Peek, $222,000.

Bradmoor Dr., 8401-Joseph M. and Anne G. Gerrety to Neil E. and Katherine S. Hare, $1.3 million.

Burdette Rd., 9101-Wells Fargo Bank to Masoud and Fereshteh Rahmaty Toufanian, $1.52 million.

Chandler St., 5200-Cris D. and Alyson F. Abramson to John Taylor and Karyn Rebecca Wulwick, $1.07 million.

Cobalt Rd., 5905-Melissa Von Stauffenberg to George and Anna N. Ballios, $895,000.

Eames Way, 6712-Suzanne Alexander to Holly L. Lokken, $965,000.

Hempstead Ave., 8508-Christopher N.S. D’Angelo and Giuditta C.C. Mortola to Jill Andrea Shapiro, $1.32 million.

Kenhowe Dr., 6307-Zaijin Zhan and Kan Cao to Kevin Robert and Christine Paces Stults, $1.05 million.

Lenox Rd., 6316-Robert D. Jeffers and Alma R. Hammond to James H. Strother and Kristen M. Cane, $1.29 million.

Longwood Dr., 7010-Phyllis Beskin and Harry William Schnabel to Patrick M. and Jessica B. Jordan, $1.17 million.

Millwood Rd., 6901-Hannah E.M. Lieberman and estate of Nathan Miller to Ines Hodzic Borovic, and Nemanja, Slobodan and Zlata Gorcik Jovanovic, $800,000.

Nowell Dr., 9500-Thomas and Julia McCormack to Jay S. and Jennie M. Kuperstein, $860,000.

Overlea Ct., 5009-Negar Katirai to Kevin M. Dyer, $1 million.

Pyle Rd., 6609-Stephen R. and Karen Kim Evans to John Fletcher Hanson IV and Amy Lynn Nicholas, $1.88 million.

Rosedale Ave., 4428-Moira M. and David C. Schoen to Amir Satvat and Jessica Leight, $1.46 million.

Searl Terr., 5937-Helene O’Neil Shere to Christopher Charles and Alicia Llosa Chang, $1.59 million.

Sentinel Dr., 4978, No. 12-201-Michael A. Kaercher to Susan Rene Saunders, $390,000.

Southwick St., 5610-Steve M. Neugeboren and Miriam Darmstadter to Gary Scott Ward and Jessica Ann Horne, $687,500.

Trafton Pl., 5708-Cashell Estates Venture Corp. to Ulugbek Jainakov and Uuljan Djangazieva, $1.3 million.

Weymouth St., 10661, No. 204-Dennis M. O’Neill to Francois Boissy, $235,000.

Winterberry Pl., 7620-Sharon Avrutin and Donald Brian Segal to Smokshane L. and Brenda J. Laham West, $865,000.

BOYDS AREA

Black Gold Way, 18009-GC Investment Group Corp. to Michael S. and Christine S. Hong, $650,000.

BRIGHTON AREA

Brighton Knolls Dr., 404-Richard J. and Margaret M. Berwanger to Matthew Paul and Krystal Elizabeth Mauriello, $675,000.

BROOKEVILLE AREA

Market St., 198-Deborah L. Wagner to Robert Turner and Caitlin A. Sherwood, $260,000.

BURTONSVILLE AREA

Allnutt Lane, 15617-Charles W. and Tracy L. Clary to D’Angelo C. Da Silva and Maria I. Valerio, $410,000.

Cullingworth Rd., 3810-Matthew D. Lafferty to Sharie A. Diggs and Kervens Bonny, $425,000.

Regalwood Terr., 4353-Nicol A. Gross to Perpetua K. Njekam, $325,000.

CABIN JOHN AREA

Archbold Terr., 7801-Nicole Mandis Riso and estate of John William Costello to Harriet Buchholz and Mary Page Croyder, $675,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Conductor Way, 13007, No. 4-David Todd Laurence and estate of Joan A. Boyek to Roslyn Coleman, $255,000.

Gaffney Rd., 12806-Caroline C. Kenner and Jason T. Linhart to Grant K. and Celia R. Peacock, $500,000.

Highgate Terr., 401-Elsie M. and Mark J. Weaver to Birara Tadeg Yayeh, Seblewongel Alene Wondmagegne and Senait Zemene, $470,000.

Kilkenny St., 3424-Eileen Broderick and estate of Robert D. Caruana to Joseph M. Romanik, $400,000.

Randolph Rd. E., 1241-Yacine Sane and Moustapha Diaite to Luis R. and Emma L. Sigler, $305,000.

Rosemere Ave., 1105-Joseph Fausto and Margarita Sotolongo Escatell to Minh Tuan Le, $375,000.

Stratford Garden Dr., 12614-Manzoorur and Amtul Moiz Rehman to Gebregziabher Asefa Abay and Azeb Teklay, $535,000.

Turquoise Terr., 12754-M. Ellen Jay to Ryan Allen and Shira Esther Woodlee, $340,000.

CHEVY CHASE AREA

Delfield St., 7314-Catherine Gwin to Daniel Jacob and Eleanor Glen Chwastyk, $778,000.

East-West Hwy., 3910-Robert G. and Nicholas Digiulian to Stephen M. and Phyllis Barson Solomon, $950,000.

Gavin Manor Ct., 8513, No. 8-Robert L. and Sharyn R. Goldman to John C. and Marjorie K. McCormick, $1.14 million.

Leland St., 4408-William C. Allen and W. Cannon Spotswood to Kenneth P. and Margaret R. Brin, $1.84 million.

Stanford St., 4428-Scott M. and Elizabeth J. Egloff to Kathryn Colby Bishop and Brendan McCarthy, $1.14 million.

Wisconsin Ave., 5610, No. PH-5C-United Bank to Timothy B. Clark and Hannah Sistare, $1.5 million.

CLARKSBURG AREA

Arora Hills Dr., 22944, No. 3231-David G. and Stephanie Srour to Paul C. Genco Jr., $298,000.

Cabin Branch Ave., 22002, No. B-NVR Inc. to Cecile Brooks, $169,487.

Echo Point Pl., 11915, No. 902-Tiffani and Kevin Smithson to Ikram Khan, $191,273.

Janbeall Ct., 23928-Lauren Ann Pantzar and Rebecca Lynn Stewart to Victoria S. Koulakjian, $419,000.

Martz St., 13076-Third Try Corp. to Carmencita Hooks Hill, $505,128.

Newcut Rd., 22964, No. 2352-Edgar E. D’Souza and Justin R. Osborne to Timothy and Diana Robertson, $364,000.

Public House Rd., 23504-Thomas J. and Karen M. Joseph to Anupam and Aparna Das, $430,000.

Tailor Shop Pl., 23414-Anil S. and Neerja Gautam to Fatima Marie and Oluseun Kolawole, $465,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Colesberg St., 1612-U.S. Bank and Home Equity Asset Trust to Anna and Jeffrey Matarese, $387,000.

Jaystone Dr., 14713-Steven and Natasha Bremmerman to Kwangsik Kay and Sunhee Kim, $710,000.

Watergate Ct., 10-Elie S. and Lesley B. Rogers to Peter M. and Laura Andersen, $661,000.

DAMASCUS AREA

Canvasback Way, 9906-Jason Rose to Ryan E. Afifi, $225,000.

Howard Chapel Dr., 26714-Martha C. McClelland and William H. Dewes to David R.R. and Marjorie H. Webber, $369,500.

Sir Barton Cir., 10838-Shaofei Zhang and Jia Guo to Kristen Ashlie and William Joseph Shewan, and Joanne Penelope and William S. Isaacs Jr., $280,000.

DERWOOD AREA

Bethayres Rd., 16628-Harbhajan and Narinder Singh to Duncan Bell and Jessica Cromeek, $529,900.

Deer Point Ct., 7407-Shimian Zou and Li Ding to Amy Ann Devlin and David Taylor Szabo, $745,000.

Killdeer Dr., 16643-Nathan Espey to Krisztina Atkinson and Paul Russell Wolf, $539,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bradford Rd., 9124-Robert M. and Margaret Hermstein to Elena and Kevin O’Quinn, $440,000.

Crescendo Way, 308-Tone M. Wilhelmsen to Victor Odongo, $388,000.

Flower Ave., 9116-Timothy Andrew Manning and Emily Elisa Edwards to Peter L. Hedberg and Bri Ann F. Wright, $585,000.

Kinsman View Cir., 51-Olukemi A. Wallace to Narique Dixon, $327,000.

Lyric Lane, 309-Moinina A. Sawi and Mariama M. Kougbaka to Zenbaba L. Asfaw, $379,900.

Procter St., 10407-David W. Kimber to Sahar Jafari Chamkavi, $462,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 815-Kpakpundu Ezeze to Vanessa N. Taylor and Alexandros Georgiadis, $189,000.

Tenbrook Dr., 9905-Beczak and Associates Inc. to Victoria Owens, $575,000.

Whitehall St., 911-Robert D. Daniel III to Mark F. Moulton and Carolina Calle, $477,000.

GAITHERSBURG AREA

Badenloch Way, 7904, No. 12-Peiwen and Shi Yuan Ren to Amnon Krupnik and Michal Krupnik Gottlieb, $133,328.

Cherry Laurel Lane, 18546-Frank Clyde and Shelley A. Mate to Kimberly A. Weaver, $318,000.

Cypress Hill Dr., 7231-Albert J. Procopio and Richard Porreca to Tanweer and Saima Abbasi, $618,000.

Girard St., 438, No. 248-Suzanne Werking to Marta Yolanda Fictoria, $158,000.

Kelso Terr., 8624-Francis and Annetricia R. Navaratne to Emilio Curbelo and Marylin Passuni Rosas, $280,000.

Laytonia Dr., 7512-Enkhtsetseg Magsarjalam to Jose Israel Umana, $353,000.

Meem Ave., 94-Dorothy C. and Roy Eugene Haddock to Jose Adolfo Mejia and Cecilia E. Pocasangre Rivas, $222,000.

Pelican Ave., 622-Abhimanyu Vohra to Artan Hajnaj and Enila Vasili, $377,507.

Southern Night Lane, 1008-Jin Ma and Wensheng Liang to Mainuddin and Mahmuda Begum, $331,000.

Tea Rose Ct., 13-Veronique M. Dozier to Peter W. and Arkia L. Rene, $444,000.

Weatherburn Pl., 11107-James Hong to Florence A. and Peric Yongka Yerima, $305,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Amberfield Lane, 311-Alessandra J. Lotuaco Devita to Xiangjun Su, $438,000.

Bradbury Dr., 12221-Peter A. Peltier to Matthew Z. Yu and Chun Cai, $474,900.

Clayhall St., 448-Albert Pollin and estate of Helen S. Calvin to Michelle R. Lyons and Barbara L. Robinson, $599,999.

Damson Terr., 14901-Hartley P. and Kelly Adkins to Erik P. and Amanda C. Mettler, $877,500.

Fields Rd., 9701, No. 2104-Brian and Jessie Mann to Maria Victoria and Alejandro T. Atienza, $145,000.

Golden Ash Way, 31A-Patricia A. Gatons to Kyoung Hee Seo, $385,000.

Hendrix Ave., 725-Helen Hui Ni and Addie Ronghua Wang to Raymond C. and Deborah Davidson, $710,000.

Kent Square Rd., 102-Brian and Shihoko Goto O’Looney to Patrick G. and Felicia Kaminker, $680,000.

Main St., 1108-Bailey H. and Sandra A. Leonard to Eric P. and Rosanne M. Tievy, $675,000.

Orchard Ridge Dr., 912, No. 200-Abul B. and Ummah Z.H. Bahauddin to Shangcao Yuan, $399,999.

Query Mill Rd., 13230-Brandt and Elizabeth Berghers to Balakumar Sundaramoorthy and Priyadevi Rajkumar, $875,000.

Wade Ct., 5-Paul and Kettly Jubuisson Desdunes to Zhezhen Fu and Rangfu Hu, $340,000.

GERMANTOWN AREA

Ambassador Dr., 13610-MT Property Corp. to Melisa Felipe, $264,000.

Burnt Woods Dr., 20717-Robert B. and Patricia A. Reinders to David Alberto Sierra Mejia, and Christine Stephanie and Khashayar S. Azarmanesh, $429,000.

Chatterly Terr., 17908-Waipan and Iris J. Chan to Angelina Yeboah and Kingsford Isaac Dwemoh, $283,802.

Coachmans Cir., 13929-Craig L. and Tineshia N. Rice to Harsh Mahendrabhai and Riya Niteshkumar Patel, $502,500.

Demetrias Way, 13519-Nagendranath and Sumitra Dhanyamraju to Leffrich T. Mayo, $250,000.

Kitchen House Ct., 18124-Connie G. Zhi and Richard W. Pei to Giannina C. Anco Carnero and Miriam C. Carnero Barreto, $275,000.

Lowfield Dr., 20516-Jeffrey and David Hoffman to Angelica M. Garcia, $235,000.

Millhaven Pl., 13100, No. 10-K-Nancy S. Guerra to Leonardo and Renee N. Martinez, $220,000.

Paprika Ct., 18706-Claudia Canas to Pedro Colosia, $172,500.

Ranworth Dr., 19300-Lois E. Coleman to Scott Robert Campbell and Devi Kalyani Chelluri, $520,000.

Stoney Bottom Rd., 12228-Steven and McKenzie Dehaut to Christian Damien Jowel and Annette Michelle Laguerre, $437,000.

Swiss Ct., 2, No. 433-Linda Leblanc to Rosiam Liana Cherput, $260,000.

Vaughn Landing Dr., 19704-Annie Lin and David Nguyen to Joan Franke, $445,500.

Waters Point Lane, 20415-Patricia and Ralph Deleon to Ashley Elizabeth Cima and George Henry Follmer IV, $335,000.

Wisteria Dr., 13521-Santiago Munoz Carmona and Kirsten Novo to Bobbie Ann Mount, $420,000.

KENSINGTON AREA

Carriage Rd., 9611-Michael A. Conley to Michael Gilbert, Craley Ann and John Gilbert Davis, $930,000.

Jennings Rd., 2807-Christopher Peoples to Jacob D. Parsley and Alyssa M. Banks, $402,000.

Newport Mill Rd., 11223-Monte Kalisch and Jeremy J. Riva to Elliott Israel Lipper and Jill M. Paulson, $770,000.

Saul Rd., 3612-Cecil C. Chen and Elizabeth J. Haanes to Dean A. Packard, $1.25 million.

White Flint Dr., 5117-Sean F. Altekruse and Martha H. Cox to Barbara Wynne Siegel and Cary Goldweber, $720,000.

LAYTONSVILLE AREA

Lochaven Dr., 8610-Julianne J. Fitzgerald to Martin M. and Rachel J. Eck, $605,000.

Primula Dr., 8910-Russell A. and Catherine L. Carey to Kristian M. and Sharin E. Roth, $749,000.

Sweetleaf Lane, 22405-George W. and Judy P. Toth to Wilfredo and Vickie Quezada Mejia, $568,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Aspenwood Pl., 9504-Ray A. and Michele L. Ali to Isac Dominguez Ruano and Cristian Valladares Romero, $432,000.

Butterwick Way, 20303-Lennwood Green to Stephen and Valerie Ofosuhene, $385,000.

Drexel Hill Pl., 8702-Ariandevelopment Corp. to Ayodeji Awuwoloye, $257,000.

Millstream Dr., 10213-Gerard Daniel to Ashley McMillan Thomas and Jose R. Rodriguez, $305,000.

Sailfish Terr., 9871-Soundia A. Duche Akerele to Cody J. Summerlin, $309,000.

Tryal Ct., 8728-Donna C. Millard Dettling to Flora Nagase, $365,000.

Weathervane Pl., 9201-Lauralotte R. Harris to Ada Maria Colocho and Flavio Alberto Medina, $310,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Nolcrest Dr. W., 1132-Nova Investment Properties Corp. to Desalegn A. Haile and Ejigayehu W. Bedasa, $485,000.

Tahona Dr., 8403-Diana Ren to Madona Grace Tyler Leblanc, $350,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Beaverbrook Ct., 15310, No. 89-3F-M. Lorraine Gibbins to Roderick E. and Terrilee Ann Mackinnon, $199,000.

Blazer Lane, 14016-RJRE Investments Corp. to Ladjiebe and Casey Bonaparte, $479,000.

Copper Mountain Terr., 2450-Yung and Soon Ja Kim to Methela Reberio, $377,300.

Epping Rd., 12608-James T. Russell to Iris Y. and Nelson A. Zavala, $350,000.

Gleneagles Dr., 3629, No. 31C-Eileen C. Frieder to Stephen A. Petruccelli, $131,000.

Haslemere Ct., 15007, No. 266-C-Karin Ventola to Pedro and Benilda Matias, $269,900.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-205-Nicole S. Newman to Carolyn Fisher, $127,000.

Leisure World Blvd. N., 2921, No. 1-323-Michael P. Cawley to Muhammad Mir, $62,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 621-John D. and Kathleen M. Kenyon to Robert L. and Marlene C. Mitchell, $530,000.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. 139-Janet M. Clark and Sarah M.M. Duckham to Vera N.L. Komanowsky, $350,000.

Matey Rd., 13005-Garegin Vardanyan and Armanush Avetisyan to Chinda, Ardaina and Narongchai Saengcharnchai, $454,000.

Regina Dr., 2809-Salustiano Ortega to Josephine Bahn and Christopher Jennison, $635,000.

Wentbridge Ct., 15401, No. 43-C-Karen Yount Merrell and estate of Jackie H. Pearce to Joann Fair, $420,000.

OLNEY AREA

Buehler Rd., 17305-Stephanie Christine Pewitt and Leah Sky Patterson to Stacy M. Grant, $451,000.

Darnell Ct., 6-Ellen Marie Rohan to Ugur and Hasan Tahsin Dogan, $445,000.

Lafayette Dr., 17409-Benjamin and Cindy Mann to Jonathan C. and Renata L. O’Beirne, $670,000.

Prestwood Dr., 4609-Kevin R. and Karen M. Cassidy to Ariel Ferrufino Mamani and Romina Solana Vargas Claros, $410,000.

Sandy Knoll Dr., 17325-Frances A. and James P. Sorge to Thomas and Mary Shioutakon, $280,000.

Tothill Dr., 4802-Estate of Marquette B. Arnold to Mihret Haile and Biniam Lombamo, $450,000.

POOLESVILLE AREA

Hempstone Ave., 19145-David E. Crim to James M. Valiga, $395,000.

Spurrier Ave., 19954-Elizabeth Palmer to Matthew and Paige Somerville, $549,900.

POTOMAC AREA

Bells Mill Rd., 8502-Thomas F. and Barbara A. Sullivan to Stephen Dent Slye and estate of Bette F. Slye, $800,000.

Coddle Harbor Lane, 7604-Shahin R. Parsa to Dorothy K. Matlis, $599,000.

Donegal Ct., 10104-Frank P. and Nancy J. Cupido to Waqqas Mahmood and Mariam Zahid Chohan, $929,000.

Grimsby Ct., 8603-Julia E. and Michaela K. Hancock to Jenique Joanne Celeste Raynard Logan Jr., $730,000.

Heatherton Lane, 7836-Yevgeny M. and Stephanie G. Gurevich to Samuel Kleiner, $607,000.

Longhill Dr., 1411-Jose Armando Guzman and Virginia Mejia to Clinton J. Ridgewell and Julie A. Hong, $707,500.

Oakenshield Dr., 2516-Anne Catherine Hyland and Marc S. Lewis to Peng Li, $740,000.

Postoak Rd., 8811-James W. and Sylvia B. Stinson to Samuel Chen and Yanfang Zhu, $660,000.

River Falls Dr., 7400-James G. Rafferty to Thomas G. Strong and Andrea E. Steeves, $1.26 million.

Tanager Lane, 10612-Robert C. and Sherry J.T. Chen to Matthew R.W. Wade, $825,000.

Wilkesboro Lane, 8510-D.C. Metro Investments Corp. to Joy Sadhu and Poh Mun Mah, $807,500.

ROCKVILLE AREA

Bradwill Ct., 14919-Patricia McBride to Nurlanbek Shonkoev and Tolkyn Mukhangalikyzy, $465,000.

Chapman Ave., 1912, No. 5-Winchester Homes Inc. to Guo Xian Zeng and Qiao Hua Pan, $187,500.

Crestfield Dr., 904-Anthony Mel and Ashley Ocean Golden to Vesna and Oscar Harasic, $570,000.

Edson Lane, 5811, No. 3-Elaine G. Chase to Anna Tubiash Levy, $439,900.

Grandin Ave. N., 220-Thomas M. and Florence I. Warmack to Jie Hu and Xiang Yang, $456,000.

Hitching Post Lane, 12019-Jerrold Keilson and Ellen Alice Silver to Zheng Liu, $730,000.

King Farm Blvd., 302, No. 30201-Eric Stanley and Jaye Katherine Ogrey to Joseph Andrew Chaney, $330,000.

Linden Square Ct., 5820, No. 56-Rodman McCoy and Amanda Bozarth to Gloria Morales, $457,500.

Monroe St., 118, No. 201-Adriaan Bax and Ingrid Pufahl to Matthew Grant, $102,500.

Mount Vernon Pl., 315-Damion Mullins and Lisa Stevens to Seth L. Kraft and Mia R. Ehrenberg, $531,000.

Northcliffe Dr., 624-Lynn Caudle Boynton to Ming Ye, $425,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 901-Kelly Evans Ventura to Sanghong Yoo and Eunyoung Kim, $545,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1323-Jennifer H. Meltzer to Megan A. Eckstein, $309,900.

Oxbow Rd., 4701-Antoinette and Mehdi Samari to Crisostomo H. Uscamayta and Marcela M. Alvarado, $450,000.

Ridgemont Ave., 727-Joseph H. Kister and Amy L. Kaidi to Debbie Walters, $640,000.

Rockville Pike, 10500, No. 108-Payam Nawab and Borzou Biabani to W. Cory, Gabrielle C. and William C. Sherb, $165,000.

Sterling Terr., 10008-Rhoda Goldstein to Ahmad Tavakoly and Fatemeh Darvish Zadeh, $543,000.

Templeton Pl., 1355-Brookfield Relocation Inc. to Lelys Ileana Dinarte Diaz and Faruk Miguel Liriano, $505,000.

Wilson Ave., 709-Eleanor P. and Albert E. Simonini to John Patrick Pray and Carolyn Gayle Reynolds, $565,000.

Wyaconda Rd., 4802-Kyoung S. and Young G. Kim to Shelly Rose, $460,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Abbotsford Cir., 18980-Mehrdad Soleimanloo to Wagner and Fritzy M. Angulo, $409,000.

Brundidge Terr., 11419-Mohammad Alkarmi and Kamaljeet Singh to Monica A. Griffiths, $300,000.

Eton Manor Dr., 11820, No. T2-Arash Soheili to Maritza B. Marquez, $210,000.

Gunners Branch Rd., 19525, No. 224-Dean Zarpak to Hector Daniel Rodas, $155,000.

Plummer Dr., 19104-Dorothy Lucy Alexander to Vishnu Dutt and Chetna Sharma, $385,000.

Staleybridge Rd., 19228-Gixy and Juan Castillo to Trang Thi Huyen Vo and Ba Quoc Le, $330,000.

SILVER SPRING AREA

Blair Mill Rd., 1220, No. 111-Huifang Li to Willard W., Glenda A. and Jocelyn Allen, $216,000.

Colston Dr., 2214, No. C-103-Johnetta M. Davis to Jaquenette Cooke, $269,000.

Dale Dr., 1300-William A. and Gony Frieder Goldberg to Dhruva Jaishankar and Cassandra N. Berman, $745,000.

Eastern Ave., 7915, No. 314-Ramon Alonso to Murugi Thande, $192,000.

East-West Hwy., 1201, No. 230-Dmitry Ivanov to Danielle Decarlo, $320,000.

Leonard Dr., 8516-Deborah Nettie Grove to Wendy Garland Pond and James F. Robertson, $475,000.

TAKOMA PARK AREA

Carroll Ave., 7131-Jason L. Gottschalk to Danielle Rowan and Jacob McDermott, $899,000.

Garland Ave., 8002-Shirley Tasin to David and Kristine Groemping, $415,000.

Lancaster Rd., 1106-Patrick F. and Xi S. Besha to Aaron Matthew Rosen, $575,000.

Montgomery Ave., 13-Leslie R. Strauss to James M. and Stephanie M. Ogorzalek, $640,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 919W-Uri and Candace Manor to Jennifer Hurlburt, $285,000.

Woodland Ave., 6903-Thomas C. and Madeline V. Radman to Katie B. and Michael T. Haggart, $565,000.

TWINBROOK AREA

Clagett Dr., 1115-Beth N. Marbois Walsh to Anna and Bruce Milner, and Ralph Arosemena, $350,000.

Midway Ave., 13212-Thomas Wayne and Denise Louise Grubby to Thomas Edwards and Melissa Mikolaj, $399,900.

Stanley Ave., 1901-Joan Florence Goldblatt to Defu Chen and Biyin Li, $326,000.

WHEATON AREA

Belgrade Rd. S., 701-Jo Marie Rasa and estate of Patricia A. Oppert to Maija Lauren Wallace and Quentin Etienne Jean Guillet, $449,900.

Bluhill Rd., 12031-Phaythong and Viengmone Sophavandy to Rosalind T. Sinoro, $297,500.

Bucknell Dr., 11510, No. 100-Janet C. Osherow to Christopher Ross Wilhelm and Olga Morales, $195,000.

Collins Ave., 2902-Christian Damien and Annette M. Laguerre to Lauren, Arvind K. and Kay Jain, $325,000.

Dennis Ave., 2300-Prakash Kunjeer and estate of Savitri Kunjeer to Toran B. and Bimala Maharjan, $370,000.

Grandview Ave., 11432-Mason Sokjun Chang and Monica Inok Lim to Kenneth E. Schulz and Catherine M. Pulupa, $459,000.

Hildarose Dr., 2306-Frances K. Carberry and estate of V. Stephen Carberry to Billy Shepherd and Renee Pilone, $439,000.

Lamberton Dr., 420-Juliann Egebrecht to Noah Wolfe, $380,000.

Monticello Ave., 11403-Joel D. and Evelyn C. Davis to Daniel Kugler, $475,000.

University Blvd. W., 1121, No. 1311-B-Rosario D. Guerrero to Christel C. Halliburton and Jack Stefanowski, $147,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in December were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Inwood Dr., 2627-Nicholas Joseph and Susan Christine Matesa to Donald L. and Katie M. Meloy, $490,000.

Washington St., 2778-Krista J. Abbaticchio to Ian Richard Buckley, $299,300.

BRUNSWICK AREA

Tamarack Way, 206-Charles R. and Sharon E. Fout to Michael Wu, $238,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Brockton Dr., 3260-Quanah D. and Jane M. Gore to Thomas and Kathleen Dempsey, $370,000.

Newington Rd., 4646-Richard and Jennifer Waldo to Raymond Thomas McNutt, $384,995.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Avonshire Pl., 5601, No. L-Jonathan and Lindell K. Angel to Trotez Sewell, $183,500.

Brace Ct., 6775-Laura Chelsea Wenner to Mathew S. Edgreen, $200,000.

Coats Bridge Pl., 3, No. 1G-Jeanne Permenter Smith to Carlos D. Perez Torrico, $185,000.

Darlington Ct., 6239-Michael and Cynthia Donoghue to Isaiah Smallwood and Suzanne Vellekoop, $369,000.

Drawbridge Ct., 5829-Ryan J. Wiles to Gladys Morena Cruz, $190,000.

Horizon Dr., 5-Todd M. Watkins and estate of John Martin Bradicich to Sandra L. Tapia and Andres Bello, $190,000.

Kelly Ct., 6401-Matthew P. and Kathryn A. Beach to Deborah Leonor Moran, $251,000.

Margarita Way, 6238, No. B-Justin and Hannah Brown to Beverley M. Vassell, $308,000.

Newton Dr., 6544-Diego G. Alvarez Padilla and Alejandra I. Rios Amador to Scott Robert Clark and Kayley M. Severance, $357,900.

Pemberton Park Lane, 442-IHMW West Park Corp. to Stephen Argilan III, $268,509.

Saint Simon Terr., 5038-Erin T. Turner to Chris and Sherri Krivos, $215,000.

Teal Lane, 1410-Nadine T. Collier to Jennifer Lee Garcia Rivera and Marcus Tabb, $340,000.

Whitfield Ct., 5828-Patricia M. Earp to Katelynn Jacobs, $182,500.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Arbor Square Dr., 3025-Lois Wills to Maureen Morton and Mandy Beth Hockenbrock, $350,000.

Blue Heron Dr., 8203, No. 2B-Angela Liddiard to Gabriel Alejandro Ramirez Sanguinet and Mirian Lillian Sanguinet Teixeira, $171,900.

Church St. W., 140-William Dalton and Terri W. Perry to John C. Coghill and Kelly M. Hammond, $585,000.

Dockside Dr., 1531-Brian W. Mankin and Susan Livovich to Hannah R. Katzen and Michael C. Cramer, $245,000.

Holden Rd., 750-Calatlantic Group Inc. to Anthony Richard and Margaret Sidle Manning, $487,490.

Mews Lane, 820-Ruth N. and Nicholas G. Massey to Michelle Wickless, $214,900.

Mosby Dr., 940-David R. and Rebecca C. Matlick to Tamar Robinson, $295,000.

Park Ave., 312-Matthew T. Maloney to Jonathan C. and Kaitlyn Moorman, $279,900.

Saddlebrook Ct., 9422-Amy C. Kellerman to Rene Gonzalo and Maria Elena Maldonado, $385,000.

South St. W., 432-Landmark Investment Properties Corp. to Deborah E. Doyle, $235,000.

Fifth St. E., 30, No. 4-Peter A. and Debra A. Hanley to Kathleen Rall, $425,000.

14th St. W., 12-John and Taryn Dee Burroughs to Matthew Maloney, $389,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Burgess Hill Way, 120, No. 103-Roy E. and Susan L. Gibbs to Carol J. Bailey, $178,875.

Clearfield Rd., 8003-John A. O’Neill to Scott D. Bussen and Mary Beth Flowers, $360,000.

Fieldstone Ct., 152-Christopher J. Gennaro to Besar Pllana, $274,900.

Harvest Dr., 1793-Hashmatullah Noor to Norma V. Salguero Hernandez and Nurian C. Dominguez, $277,000.

Moran Dr., 1905-Michael R. and Sandra L. Lamb to Augusta and Dange Ndifor, $437,000.

Sundown Lane, 8104-Harlyn Fein Lattner to Wade Daniel and Jessica Lee Shephard, $388,950.

Victoria Sq., 28-Kimberley Beth Humphrey Row to Foday M. and Mary S. Sawi, $226,500.

Wild Fig Ct., 108-Koffi G. Kolani to Sandra Elizabeth McDonald, $238,900.

IJAMSVILLE AREA

Cook Brothers Rd., 10460-J. Wayne and Jeanne M. Ruddock to Allison J. Medrano, $330,000.

Mountain View Lane, 11102-Anna Lisa and Justin Richardson to Brian A. Potts and Latisha Boyd, $475,000.

Persimmon Dr., 2302-Thomas B. and Cheryl Ann Stanley to Juliette and Daniel Fuller, $435,000.

KNOXVILLE AREA

Rosemont Dr., 1208-Richard A. and Gail L. Pearrell to Kelly L. Hoopengardner, $250,000.

MIDDLETOWN AREA

Gladhill Dr., 5-Nilgun Sule and Murat Tumer to Alexey Teplyakov and Galina Obmolova, $487,500.

Old Middletown Rd., 7327-Jody Allen Maybush to Gregory J. MacMaster, $337,000.

MONROVIA AREA

Franks Terr., 3509-Drees Homes of D.C. Inc. to Richard Salem and Priscilla Maldonado Fussell, $828,365.

Sandra Lee Ct., 12518-Joseph W. and Sandra C. Sherman to Janet R. and Joshua E. Henderson, $507,255.

MULLINIX AREA

Autumn Ridge Ct., 904-Howard Chase and Mark Keyser to Mitchell B. and Megan E. Bleil, $440,000.

Hillside Turn, 7396-Scott A. and Deborah A. Williams to Robert A. and Marsha Ladson, $403,000.

Turf Ct. N., 3908-Christopher J. Stark to James T. and Denise M. Hawkes, $740,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Accipiter Dr., 6708-Kenneth Sanghyun and Sarah Anne Park to Szymon and Scott Richard Elmore, $650,000.

Country Club Rd., 11010-Paul R. and Catherine A. Battaglia to Daniel and Kathleen Ballantine, $527,000.

Hopewell St., 10280-NVR Inc. to Joseph Michael Earp, $257,440.

Lakeridge Rd. W., 6724-Jeffrey C. and Reba D. Thoreson to Tymon and Kara M. Hevner, $505,000.

Talbot Ct., 5561-Matthew G. and Sheridan S. Thews to Kelsie L. Rites, $260,000.

NEW WINDSOR AREA

Parsonage Lane, 9997-Richard W. Stem Jr. to Paul Webster Boudra III and Stevie B. Hughes, $715,000.

THURMONT AREA

Hammaker St. W., 133-Jeffrey R. Fisher to Kelsey R. Giotis and Matthew S. Phillips, $209,900.

URBANA AREA

Addison Woods Rd., 3937-Suresh and Laura J. Kannaian to Tyler Brooks, $510,000.

Bealls Farm Rd., 9265-Monocacy Land Co. Corp. to Melissa Harrison Fischer, $512,187.

Buckeystown Pike, 4226-Tiffani M. Hope to Tiffany Nichole Holly and Bret Michael Abrecht, $265,000.

Dixon Rd., 2349-Chris M. and Tracey A. Lewert to Jonathan J. and Clare Riley, $750,000.

Hines Rd., 5321-Tony E. Gillespie to Brett Goldfadim, $352,000.

Pine Bluff Rd., 8420-John R. and Jacqueline A. Cunningham to Evan and Tamara Bernstein, $359,900.

Timber Green Dr., 3518-Dream Finders Homes Corp. to Isaac and Shannon Rodriguez, $604,990.

WALKERSVILLE AREA

Cobble Ct., 211-Justin M. Pettengill to Ryan J. and Kimberly T. Csajko, $330,000.

WOODSBORO AREA

Cornell Dr., 200-Philip R. and Justine S. Johnson to Sean and Samantha Slattery, $395,000.