Norbeck Square Dr., 4032-Jo Anne Johnson to Sarah Gonzalez, $350,000.

Ridge Dr., 17619-Louis and Vicki Dabbondanza to Jeremy R. and Stephani M. Sausser, $745,000.

Wild Grape Ct., 4010-Michael J. and Susan F. D’Andelet to Cheryl Lynn Campbell, Mackenzie Andrew Campbell and Shirley Beatrice Williams, $880,000.

BETHESDA AREA

Aubinoe Farm Dr., 10509-Roger A. and Jayshree Sawhney to Youssef Kousa and Evon Tawadrous, $990,000.

Bellwood Rd., 8703-Catullus Helmer to Christophe and Valerie Veronique Nurit, $1.47 million.

Broxburn Ct., 7305-Bryan A. McKenzie and Nicola S. Bravo to Mark A. and Mindy Cohen, $1.15 million.

Cairn Terr., 6020-Carter Inc. to Joseph Zimm and Lauren Kressel, $1.78 million.

Cheltenham Dr., 4513-Alexis and Jonathan Grinstein to Michael Aaron and Renee Ivy Noble Lessans, $1.9 million.

Derbyshire Lane, 9940-Paul E. and Niayesh S. Giles to Raquel Maria Mayer Cuesta, $649,900.

Fort Sumner Dr., 4811-Steven T. and Molly S. Medlin to John Tamny and Kendall Brodarick, $1.5 million.

Greyswood Rd., 6612-John C. and Nadine J. Salameh to Anita Bhuyan and Reagan Blewett, $720,000.

Marywood Rd., 6607-Michael and Cheri Meadows to Jordan Samuel and Carly Jay Meltzer, $1.89 million.

Montrose Ave., 10403, No. M-202-Gregory F. and Kathleen McGettigan Dean to Seth S. Troy, $219,900.

Ogden Ct., 5820-Richard G. and Daniel W. Hunsinger to Thomas V. and Anne Simoneau, $980,000.

Sangamore Rd., 4408-Michael Ratliff to Mona Ali Atia, $990,000.

Sentinel Dr., 4932, No. 6-105-Robert L. Pillote Jr. and estate of Anna Smislova to Peter Giglio, $350,000.

Sentinel Dr., 5001, No. 17-Margaret M. and George A. Hunt to Clara Catherine Kelly and Jacob Luther Page, $285,250.

Terrace Garden Way, 8623-Sondra Goad to Justin and Sara Nore Levitch, $1.07 million.

Waukesha Rd., 5108-William T. Russell and Christina J. Hwang to Silvia and Abraham Taylor, $1.5 million.

Wildwood Rd., 9806-Patrick and Jennifer Park to Christopher O’Neill and Madeline Anne Lalle, $714,000.

Yorktown Rd., 5300-John T. Beaty Jr. and Anne L. Mehringer to Daniel F. Rice, $750,000.

BOYDS AREA

Harvest Moon Rd., 14404-Estate of Wei Yu to Zenghui Mi and Xiaoke Wang, $725,000.

BROOKEVILLE AREA

Brighton Dam Rd., 1511-Venus Properties Corp. to Oscar Rolando Sanchez, $460,000.

Hawlings Rd., 1030-Edward R. and Constance R. Blaine to Leandro Marinho and Eduardo Bettiol Ferreira, $655,000.

BURTONSVILLE AREA

Bryant Park Cir., 3903-Brian Marchica to Laura J. Sciannella, $410,000.

Silver Ash Ct., 14825-Jeffrey Robert and Anna E. Matarese to Jose Francisco Reyes Puac, Delmira L. Reyes and Stephanie Lizzet Reyes, $430,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Beaumont Rd., 520-Bruce Lee to Alysia Lorraine Thaxton and Rodney Lamont McDonald, $581,000.

Buccaneer Rd., 13118-Nacola A. and Marc I. Alexander to Heidy Perez and Geovanni Argueta, $430,000.

Deer Ridge Dr., 2719-Akobi S. and Lejla Burton to Danushka H. Nanayakkara and Joshua Skillington, $547,000.

Hickory Leaf Way, 2909-Adalberto Arevalo and Walter Salgado to Elsabeth Tesfaye, $220,000.

Ivystone Ct., 1519-Serena S. Kim to Shawn A. and Randell R. Glen, $358,500.

Marlow Rd., 2924-Tarheel Trucking Corp. to Nelson J. Serrano, $354,000.

Regent Manor Ct., 1602-Vik and Sankalpa Subbu to Julian Melgosa Mohedano and Annette D. Melgosa, $470,000.

Scott Dr., 315-Ricardo Elias Ramirez Dupuy to Rochelle R. Lovell, $849,900.

CHEVY CHASE AREA

Bybrook Lane, 7024-Zachary A. and Avril D. Kaplan to Jason Reardon Kennell and Theresa Navone Mullally, $800,000.

Drummond Ave., 4826-Edward H. and Diane T. Lazarus to Piper Parker and James Curtis Moffatt, $1.75 million.

Inverness Dr., 3818-Katherine F. Sala and estate of Lyn F. Sala to Marzi Kahnamelli, $610,000.

Park Ave. N., 4550, No. 812-Cleonice Tavani to Alice J. Burton, $850,000.

Washington Ave., 2800-Mary and Joseph Zitomer to Brittany S. Bayly, Kevin L. Bayly Jr. and Christopher L. Sims, $710,000.

Wisconsin Ave., 5600, No. 1-1509-Sike Sharigan and Diane D. Gordy to Claudia and Lester Ross, $1.27 million.

Woodbine St., 3204-Katherine T. and Harold C. Astrich to Christopher O. Howard and Tonya M. Stremlau, $890,000.

CLARKSBURG AREA

Blue Sky Dr., 12640-Matthew and Leanne O’Connell to Preeti Gautam and Bimal Kumar Dhakal, $515,000.

Clarksburg Square Rd., 13045, No. 12-Melissa Pappas to Larry C. and Amy Bliss Tucker, $349,900.

Little Seneca Pkwy., 11870, No. 1282-Kim Michelle Witherspoon to Hongloan La and Qui Duong Ton, $355,000.

Phillips St., 22503, No. 1404-Angel David Moreno to Wendtoen Rosine Flora Simpore, $359,500.

Trentworth Way, 22252-Vimal and Anita Kapoor to Dagmawi Amanuel and Emebet Zamanuel, $495,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Donna Dr., 15115-Lynn Caudle Boynton and Innocenzia Cicala to Carlos E. Gaitan, Manuel De Jesus Cruz and Zandra E. Cruz Pineda, $420,000.

New Hampshire Ave., 16901-Charles H. and Stacey Kim to Camilo Cardona Gutierrez, $495,000.

DAMASCUS AREA

Angela Ct., 25021-Amber M. Sunderlin to Michael A. and Margareth Louis Moses, $255,000.

Joy Lane, 25541-Ryan M. and Dana E. Kenny to Louann Honacki, $350,000.

DERWOOD AREA

Capricorn Terr., 7927-Maryland 1 Realestate Corp. to Sina Dehghan, $390,500.

Flatbush St., 8038-Jeanne Murphy Stone and Jeanne Murphy to Olivia Rinaldi, $465,000.

Willow Knoll Dr., 5920-Rosalyn Tang and estate of Nabawia Heshmat to Shannon and Anke Boykin, $525,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Geren Rd., 8628, No. 15-6-Tecu Corp. to Lindsey Elizabeth Foss, $305,000.

Northwest Dr., 301-Ruth Orenstein to Girma B. Tessema and Abay Tilahun, $495,000.

Saint Andrews Lane, 600-Carl Edward and Terry Harriet Tretter to Rachel Procopio and Andrew Stager Maryan, $720,000.

Vance Pl., 9505-Wanderliz Ortiz and Lourdes Ceballos to Aziz A. Chowdhury, Razia B. Siddiqua and Ihtesham Ahmed Chowdhury, $435,000.

Woodburn Rd., 9929-Jason S. and Kate L. Stockton to Peter Michael Simon and Kaitlin Rose Wellens, $735,000.

GAITHERSBURG AREA

Bell Bluff Rd., 20612-Joseph R. and Charisa A. Falcione to Shigeharu and Cynthia Hollenshead Furukawa, $429,900.

Brighton Lane, 6-Sean E. Henneous and Marcy A. Richardson to Rodrigo S. Canadas and Arlisha Witcher, $469,000.

Chickadee Lane, 18625-George and Annie Thomas to Stephanie Siraj, Saghar Siraj and Nasim Sehar, $314,900.

Duvall Lane, 112, No. 83-103-Sathyendre G. and Anjalika I. Silva to Maximo Javier Casaperalta Miranda, Tania Adela Huamani Flores and Javier Erick Casaperalta Huamani, $94,000.

Emory Woods Ct., 127-Jarrod Rampey and Sherwin Najand to Jonathan McClimans, $376,000.

Hallmark Pl., 8107-Walter M. Vargas Licona and Tracy R. Robles Vargas to Felixberto Presa and Celia Broas Ocampo, $349,000.

Kilcreggan Terr., 7432-Bruce and Jane G. Allen to Rong Xue and Fang Lin, $375,000.

Nina Ct., 8, No. 161-Beta Housing Corp. to Rolanzo Richard White and Althea J. Lloyd, $277,000.

Raven Ave., 638-Marietta W. Vandenberg to William Emory and Hannah Marie Hopkins, $432,000.

Stratos Lane, 7108-Jonathan Kamkwalala and Lystra N. Antoine to Nadim Khan, Mehadi Khan, Amena Akhter, Mohammed Muslim Khan and Sadim M. Khan, $700,000.

Tygart Ct., 33-Glennon Investment Corp. to Kortimi Yacine Doumbia and Sidick M. Ouedraogo, $375,000.

Windbrooke Cir., 122-Harold P. and June J. Thompson to Sima Honarbaksh, $215,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Bayridge Terr., 1006-David and Wendy Shokrai to Emmanuel and Ligia Veronica Quezada, $415,000.

Caulfield Lane, 386-Dennis H. and Doris Elaine Ruck to Marc and Elizabeth Helouin, $740,000.

Crown Park Ave., 427-Fabian E. Souza to Li Chen and Jian Xu, $900,000.

Falling Leaf Dr., 14501-Michael and Kathleen Sufczynski to Radhika Suresh, $762,500.

Fox Trail Terr., 116-Narayanan and Valli L. Ramesh to Jeff Tjiputra and Yovita M. Susanto, $937,500.

Grey Colt Dr., 13867-Yunhua Gao and Zhuoyi Gu to Yuanyuan Liu, $380,000.

Highland Ridge Ave., 610-Deborah S. Wetzler to Huairuo Zhang and Fang Sun, $555,000.

Kepler Dr., 213-Luigi and Eileen Canali to Charles H. Midgley IV, $587,900.

Rich Branch Dr., 14405-Marla S. and Douglas R. Boyd to Claudine Teresa and Giorgio Lostao, $660,000.

Snapdragon Cir., 14517-Gurdev and Sarvan K. Singh to Ruipeng Wang and Shanyi Jiang, $855,000.

Timber Rock Rd., 61-Wilmington Savings Fund Society and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Harry Yeung, $260,000.

GARRETT PARK AREA

Cambria Ave., 4403-Darshini B. Trivedi to Margaret Gaines, $689,000.

GERMANTOWN AREA

Blunt Ave., 19215-Julie M. Howar to Yousef A. Abedellatif, $450,000.

Celebration Way, 19813-Edgar and Maria Carmen Naranjo to Suli Yi and Yujuan Zhang, $427,500.

Cloppers Mill Dr., 13205, No. 13J-Robin E. Davitt to Prathibha Singaroyal Anandaraj, $199,000.

Fair Lady Way, 17833-Wonro Lee to Charles W. Turner and Carmen Sigley, $742,000.

Golf Course Dr., 20539, No. 305-Amanda Smigelsky and Kyle R. Knox to Kwabena O. and Jennifer Nimarko, $340,000.

Laurel Grove Pl., 12521-Nina Doktorovich to Dillon Her, $285,000.

Mcfarlin Dr., 18865-Brian E. and Jenna M. Davis to Carlos Josue Arevalo Centeno and Sandra Lorena Morales De Arevalo, $335,000.

Mustard Seed Ct., 18603-Khatchik O. and Gitarig Galladian to Isaac A. Hernandez, $325,000.

Pickering Dr., 13022-Jennifer Weinstein to Stephanie M. Mariette, $293,380.

Rosebay Dr., 13116, No. 5-504-Ted and Haesun Park to Jenny Castro, $350,000.

Shore Harbour Dr., 20404, No. 3-O-S-Labby Shack III Corp. to Ronli Bechutsky, Bella Bechutsky and Yesenia Hernandez, $300,000.

Thyme Ct., 13022-Cara J. Neth and estate of Jon T. Hougen to Jermaine A. and Dolores Douglas, $290,000.

Warrior Brook Dr., 19009-Sunny Real Estate Service Corp. to Jason Christopher and Caitlin Tobin Hall, $443,000.

Winding Creek Way, 12006-RF Property Services Corp. to Francisco J. and Roma Sagastizado, $340,000.

KENSINGTON AREA

Astoria Rd., 3501-Arthur Dale Lumsden Jr. and Debra Lumsden Marlette to Charles and Liana Rouse, $524,900.

Crestwood Rd., 10105-Alan B. and Janis B. Milham to Jesus Aaron Hernandez and Sonia Kaur Gill, $1.37 million.

Dupont Ave., 3715-John S. and Elizabeth Triantis Blick to Chad Lieberman and Justine Lassar, $650,000.

Jolly Way, 11111-Myron Goldberg to Harry J. and Stefanie F. Kruglik, $648,500.

Plyers Mill Ct., 3519-Remus Enterprises 1 Corp. to Erin Marie Schnettler and Christopher Michael Zappi, $677,000.

Stanhope Rd. W., 9515-Edward G. and Paula B. Sella to Bryan Anthony and Debbie Patricia Parchment, $1.43 million.

LAYTONSVILLE AREA

Bertie Farm Ct., 22305-John M. and Sue M. Dailey to Patrick L. and Tanja Fogle, $855,000.

Newbury Rd., 24228-Tuan Anh Pham to Rony Ramos Andino, $295,000.

Woodfield Rd., 24201-FFI Holdings Corp. to Amanda I. and Joseph T. Curtin, $399,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brassie Pl., 19500, No. 14A-Ana O. Leal to Mary Jane Soren, $254,000.

Delcris Dr., 8644-Fernando and Bonny E. Fuentes to Anthony Jerico Abellar, $369,000.

Feathertree Terr., 9808, No. 17-Charleen J. Alicea Myles to Kareem D. Licorish, $210,000.

Harbor Tree Rd., 20234-Glenda Nunez to Vanessa Gonzales Serville, $269,000.

Lake Landing Rd., 9931-Marc J. and Angelica M. Reza to Lovre and Milka Tokic, $315,000.

Ridgeline Dr., 10241-Robert M. McCarthy and Shirley Ellen Roussos to Neftali Ramos Montoya and Fatima G. Canales Jimenez, $260,000.

Spur Hill Dr., 20029-Gladys Y. and Carlos A. Rosario to Melissa Delcid, $255,000.

Walker House Rd., 9806, No. 6-Jose J. Martinez to Carol Srebnick, $147,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Hedin Dr., 9820-Hat Van and Hong Van Thi Le to Hung K. Ngo and Keng S. Tran, $380,000.

Piney Branch Rd., 8830, No. 802-Natache Muschette to Chance Briggs, $160,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Ashmont Terr., 2719-James Keshiah Somaram to Chaya Catharen Konda, $295,000.

Bel Pre Rd., 3946, No. 3-Maria Luz Alvarez Torrez to Ryley Cornblatt, $149,000.

Dewey Rd., 12103-Andrew Joseph and Shannon Harris Oler to Jaime Alcides Barrera Galicia and Consuelo Leticia Barrera, $330,000.

Farthing Dr., 3305-Amparo R. and Blair B. Slaughter to Yuanzhi Cai and Falan Xiong, $382,000.

Greenery Lane, 2107, No. 302-25-Julie N. Knight and Tsai Chih Kong to Giovanny Gonzalez and Anais Haguet, $193,000.

Idlewood Rd., 11510-Lillian Velasco to Darwin Kasey Barrios and Alex Delgado, $369,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-309-Patricia and Barry Gallagher to Eleanor Felicia Brannon, $259,900.

Ladymeade Dr., 2400-Kishalaya Chakrabarti to Claudine McDaniel, $385,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 123-Johanna T. Niemann to Edith M. Toegel, $200,000.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 1003-Susan M. Kenyon and Edmund Wellington III to Justine G. Johnson and Andrea Alvarez, $355,000.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. 409-Kenneth and Gregory Strong to Carl L. Green, $285,000.

Moonlight Trail Ct., 17-John A. and Regan Vansandt to Mulu Nirai and Makida Hailemariam, $680,000.

Tabiona Cir., 2600-Karen L. Mason to Luis Enrique Portela Garces and Rafael Enrique Portela, $360,000.

Woodwell Rd., 1709-Kimberly M. Olivares and Calbreith K. Simpson to Cesar A. Hernandez Del Cid, Miguel Magallanes Villareal and Gricel Marie Garrido Rijo, $485,000.

OLNEY AREA

Globe Theatre Dr., 17703-John K. and Carol Ann Russell to John Scott and Michelle Joy Reddersen, $735,000.

Moss Side Lane, 17002, No. 47-Alan J. and Rachel S. Siegel to Christopher Barzola, $340,000.

Ripley Manor Terr., 4630-Charmaine B. Morgan to Patrick and Kristine Shannon, $433,000.

Snowberry Way, 18410-Brendon M. and Pamela A. Clark to Themis Themistokleous, $634,000.

POOLESVILLE AREA

Collier Cir., 17625-Lynn M. Walley and Teresa K. Cravens to Sean Edward Padden and Young Ok You, $434,500.

Kohlhoss Rd., 17604-Robert P. and Tara L. Smith to Jeffrey S. Deitz, Cheryl L. Deitz and Rebecca L. Gardner, $272,000.

POTOMAC AREA

Brushwood Terr., 12904-Joshua N. and Golda T. Jeffries to Fariba Paryavi and Abolfazi Gholami Mehrabadi, $1.27 million.

Crimson Leaf Ct., 8409-Richard A. and Nancy J. Weiner to Andrew Keith and Amy Beth Singer, $1.5 million.

Gainsborough Rd., 10712-Ruth Fallon and Brian G. Hacker to Estela I. Galdamez, $810,000.

Hall Rd., 9809-Giorgio and Simonetta Trinchieri to Daniel and Jennifer Bensoul, $1.3 million.

Joiners Lane, 10416-Jorge Roman and Maria Victoria Delgado to Matthew B. and Jeannette C. Berlin, $950,000.

Morning Field Dr., 10616-Paolo Baroldi and Elisabetta Caveggion to Yongmei Li and Minggang Zhang, $950,000.

Olmstead Ct., 6-Miguel E. Delgado to Cory Yicheng Xu and Gar Ying Tsang, $730,000.

Reach Rd., 9340-Stephen E. and Cynthia Lynn Loeb to Alexander and Molly Sverdlov, $840,000.

Sleepy Hollow Lane, 8733-Kripa Ram and Rathna Natarajan to Rome Chavapricha and Suchada Ngeayvijit, $950,000.

Wooden Bridge Rd., 9313-Fredrick L. Daly and estate of Frederick T. Daly to Alvaro and Jennifer W. Estenos, $717,000.

ROCKVILLE AREA

Balsam Grove Ct., 5725, No. 67-Eleanore Louise Yasui and Donald B. McCutchen to Randy Lee, $450,000.

Burton Glen Dr., 10133-Robert and Eileen Coltun to Jongmin and Katherine M. Lee, $1.18 million.

Commonwealth Dr., 11309, No. 103-Nir and Lauren T. Artzi to Scott A. and Pamela S. Gentilucci, $460,000.

Daphney House Way, 10100-Mark David and Shari Joy Friedman to Michael Jay and Sandra C. Finkelstein, $1.19 million.

Englishman Dr., 10411, No. 21-Theresa A. Bower and Mark J. Murphy to Taunya Nesin, $635,000.

Inman Park Cir., 5801, No. 1204-Jeffrey V. and Luann Pirone to Kathryn and Ryosuke Shibuya, $385,000.

Lawson Way, 510-Michael Roger and Beverly Rebecca Stern to Alicia E. Roffeld, $630,000.

Monroe St., 10, No. 201-Xiaoyue and Jay Wang to Michael Winn, $180,000.

Montgomery Ave. W., 212-Robert M. and Donna S. Herbert to Nicholas J. Tubolino, $999,000.

New Mark Esplanade, 804-Valerie Pabst to John and Robin Foreman, $510,000.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 914-Tony Nguy to Vipan and Meera Vasudeva, $345,101.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1420-Benjamin R. Sears to Grace Hanjin and James Kim, $302,500.

Paulsboro Dr., 958-Betty Jane Diggs to Xiaoqian Zhou, $436,000.

Rock Rd., 11200-Toby B. and Danielle M. Karyadi to Garrison and Sarah Moore, $469,900.

Rockville Pike, 11801, No. 415-Tatiana Schepeler to Leland Rodman and Helen Johnson Payton, $180,000.

Talbott St., 160, No. 103-Aryan T. Azarsa to Yazhen Zhao, $167,000.

Windy Knoll Dr., 105-Mary Regel Burness to Tam Hao T. and Dung Anh Phan, $900,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Autumn Leaf Pl., 10713-Alfonso R. and Merlina C. Mercado to Helen Tran, $495,000.

Cabana Dr., 20407-Taha R. Alashi to Steffany Andrea Wagan Bertol, $453,200.

Fox Field Cir., 21521-Clinton F. and Michelle Faison to Brian S. and Maria A. Martineau, $670,000.

Morning Star Dr., 11825-Michael S. and Kathleen G. Sloan to Veronika and Jay T. Spiegel, $720,000.

Ridge Rd., 23208-Spencer Bunales and Gabriela Garcia to Jimmy A. Diaz, $355,000.

Tall Forest Dr., 20912-Suresh L. Arora and Amarjeet K. Juneja to Cheng Ye and Yan Yu Liu, $585,000.

SILVER SPRING AREA

Bonaire Ct., 8116-Ahmed K. Bur and Ragda A. Ali to Robert A. Zelikoff, $461,900.

Dale Dr., 219-David A. Lewin and Maritza Urrego to Nicholas and Sara Parker, $494,000.

Deerfield Ave., 403-Evelyn R. and Richard W. Foley to Behailu Zerihun and Yetnayet Z. Demissie, $475,400.

East-West Hwy., 1750-Robert I. Kaplan to Sean Timothy and Shannon Elisabeth Berry Sullivan, $239,000.

Glen Ave., 9730, No. A-Martin and Patricia Conroy Conn to Walter F. Cruz, $160,000.

Lyttonsville Rd., 2007-Brian E. Scarpelli and Rebecca Stander to Katie Mikalnik and Yevgeniy Morgunov, $475,000.

Washington Ave., 2207, No. W-201-Kathleen M. Cannon to Eleanor Deborah Thompson, $287,000.

13th St., 8005, No. 101-Christopher Jester to Michael J. Sullivan and Sarah N. Ferris, $265,000.

TAKOMA PARK AREA

Cedar Ave., 7406-Maria Cecilia Zea to Esteban De Dobrzynski and Sarah A. Akhter, $780,000.

Hancock Ave., 7301-Dwight D. and Mary Jane Daniels to Maja Tokic and Peter M. Cardamone, $572,500.

Lee Ave., 111, No. 308-Adam Miles to Kenna D. and John F. Hernly, $239,900.

New Hampshire Ave., 7333, No. 501-Joseph F. Christopher III and Ryan P. Murphy to Silvia P. Arechiga, $187,000.

Philadelphia Ave., 514-Joshua L. and Jessica M. Cohn to Michael W. and Amy B. Sawyer, $650,000.

TWINBROOK AREA

Bradley Ave., 323-Rasoul B. Rizi to Gubran Ahmed, $449,000.

Crawford Dr., 5734-Kaola Mcaboy to Samuel and Jazmin Portnow, $491,000.

Gilbert Rd., 1015-Gregory D. and Susan M. Potter to Jenifer Rutter and James Richard Gianello, $489,000.

Okinawa Ave., 13103-Michael Allen Coslow to John Jenkins and Stacey Alasandra Sondek, $350,000.

Woodburn Rd., 514-Yolanda Anthony to Jamilah Ali Alexander, $365,000.

WHEATON AREA

Billman Lane, 1820-Patrina L. Fowler to Vanessa Laroche, $470,000.

Blundon Dr., 9900, No. 10-102-Inessa Taranenko and estate of Alexandre Taranenko to David W. Nazarian, $112,000.

Carey St., 3604-Lee Michael and Donald Richard Raiford to Mauricio Navarrete, $320,000.

Connecticut Ave., 12214-Marshall E. and Nelia O. French to Jose Lima, $350,000.

Elmont St., 2615-Iris D. Fernandez to Rafael R. Nunez and Rosa A. Hiciano, $395,000.

Hutting Pl., 10408-Cedrick A. and Maria A. Solitario to John C. Metallinos, $385,000.

Leona St., 11705-Barry W. and Gail A. Hogentogler to Dennis Escoto, $340,000.

Pennydog Ct., 32, No. 97-Peter Mark and Alicia C. Oliver Krueger to Rhonda K. Keilholtz, $299,900.

Schoolhouse Cir., 2873-Maura M. Power Ardike to Kevin Feltz, $395,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in December were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

BRUNSWICK AREA

F St. E., 403-Richard C. Summers to James Barrette Painter and Crystal Sue Stream, $215,000.

Fifth Ave., 209-Conner and Tara Naughten to Ian Fuze and Sally Ontiveros, $230,000.

CLARKSBURG AREA

Jennifer Ct., 2413-Diana M. Domingues and estate of Louis P. Domingues to Candice Sarah Hertel, $426,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Angelwing Lane, 620-Michael W. and Susan Cortes Shrank to Ola M. Gilbert, $390,000.

Catalpa Rd., 7054-Marvin H. Burke and Wallace S. Hutchins Jr. to John Douglas and Kathy Stewart, $237,000.

Collinsworth Pl., 7114-Michael J. and Jennifer L. Gaston to Andrew Clark and Patricia Clayborne, $274,000.

Doublebrand Ct., 6926-Kervin A. Garced Valle and Angel Garced to Deanna L. Dawson and Wendell L. Berk, $220,000.

Elmer Derr Rd., 4937-Floyd Woodrow and Mary Jane Truitt to Mark Sidney and Marissa Ann Malatt, $380,000.

Himes Ave., 619, No. V112-Melissa F. Fitzgerald to Dylan M. Werneth and Lucia A. Ramos, $152,500.

Ivywood Dr. S., 5249-Therese A. and Edward D. Shock to Donna Sue Candice Lammie, $425,000.

Ladd Cir., 7132-Roberto Rodriguez to Joy Kosman, $269,900.

McLauren Lane, 5112-Tichi Property Corp. to Anthony Gigliotti and Obolety Yacob, $299,000.

Old Swimming Pool Rd., 5058-Edward Lupcho and Kenneth Wayne Klipp to Thomas J. Frost, $425,000.

Proclamation Pl., 7110, No. 29-F-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Jing Huang, $310,000.

Singletree Dr., 5636-Krupa and Kamlesh Parikh to Jonathan Mercer, $371,000.

Wade Ct., 5670, No. E-Stephanie M. Thomas to Alexander W. Cook, $183,000.

Woodlyn Rd., 5506-Paul C. and Bambi L. MacPherson to Molly Elizabeth and Fabrice Leon Albert Seys, $439,900.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bear Den Rd., 2375-Arthur M. and Carol T. Fennington to Sandra and Jeffrey Griffin, $359,900.

Blue Heron Dr., 8207, No. 2B-Samuel A. Little to Erica J. Austin, $168,000.

Daysville Rd., 11402-Carl R. and Janet D. Bowen to David W. and Brenda L. Rexrode, $345,000.

Hollow Reed Ct., 8005-Brian G. and Zaina M. Ward to Mark Conner, $248,500.

Maple Ave., 204-Ashley Madden to Danielle N. Disney, $260,000.

Mill Pond Rd., 300-A, No. 172-BGRS Relocation Inc. and Cory Wilhelmi to Michael George Handy, $250,000.

Newport Terr., 6119-Jennifer A. Gray to Kristen Kimball, $295,000.

Patrick St. E., 810-Rachel Sledge to Igor Cerny and Tanya M. Higbee Cerny, $171,000.

Shawnee Dr., 906-Wayne and Delite Fox to Donald H. Hiltner III, $269,500.

Stratford Way, 802, No. B-Estate of Leslie J. Cleveland to Jordan Dorsey, $150,000.

Sixth St. E., 233-Jackson Properties II Corp. to Michael A. and Holly N. Late, $250,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Andover Lane, 1632-Gary F. Crouse and Cynthia K. Wyant to Laurie Ann and Robert Arthur Egbert, $230,000.

Carrington Way, 2522-Alison K. and Rebecca H. Conway to Paige Fearon Young, $289,900.

Drought Spring Dr., 7202-Garrett Michael and Chelsea Lynn Mohney to Tyler E. and Patricia A. Ursprung, $325,000.

Hillmeade Sq., 1765-Donna Y. Rizkallah to Daniel Hagos Kamara, $220,000.

Lakeside Dr., 2497-Bau Lin Huang and Peggy Chiang to Aimee Hutchins, $255,000.

Penwick Cir., 148-Justin D. and Jessica M. Huegel to Monica L. Mendoza, Juan Carlos Hernandez and Rosa A. Mendoza De Leon, $245,000.

Thames Dr., 226-Cedric J. Vaz to Alexandra Brynn Coleman and Charles Bryce Garipay, $289,900.

Washburn Ct., 1922-Drees Homes of D.C. Inc. to Ephraim Nji Mbony and Malbah Yella, $423,500.

IJAMSVILLE AREA

Etterbeek St., -NVR Inc. to Syed Riaz and Maria Teresa Ahmed, $320,130.

Nor Ray Cir., 11592-Giles D. Warrick to Cecilia Maura Tibery, $425,000.

Winmoor Dr., 3410-Scott M. and Loella P. Springmann to Joshua and Annette Hampton, $629,000.

LIBERTYTOWN AREA

Fountain School Rd., 10216-Steven J. and Carol A. Bolling to Edgar H. Kinze, $345,000.

MIDDLETOWN AREA

Brookridge Dr. W., 7908-John S. and Adrienne M. Leasure to Jody A. Maybush, $419,000.

Ivy Hill Dr., 100-Frieda R. and William A. March to Anna L. Van Mantgem, $425,600.

Rhoderick Cir., 112-Coblentz Farm Partnership and Admar Custom Homes Inc. to Alton B. and Janet M. Cleveland, $394,680.

MONROVIA AREA

Lynn Burke Rd., 4119-Landmark Investment Properties Corp. to Scott S. and Katie O. MacGregor, $370,000.

Viridian Terr., 4388-Winchester Homes Inc. to Jacob Raphael Hucke and Lindsey Marie Szita, $549,900.

MULLINIX AREA

Charles Dr., 6603-Christopher Reid and Linda K. Peeler to James W. and Cynthia M. Saunders, $415,000.

Main St. S., 1702-Catherine Louise Henley to Pamela M. Reed, $355,750.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Boyers Mill Rd., 5510-Sandra Lee Shumate to Eva De La Cruz Castillo and Gilberto Garcia Duran, $262,000.

Edwardian Lane, 10548, No. 118-Carl R. and Donna L. Moss to Thomas and Rebecca King, $525,000.

Isaac Russell St., 504-Ryan Legacy Builders Inc. to Nicholas A. and Genevieve Keim, $549,990.

Old Barn Rd., 10632-Tymon C. and Kara M. Hevner to Sean Patrick and Nicole M. Coleman, $397,000.

NEW MIDWAY-LADIESBURG AREA

Warner Rd., 12137-Ayyad Realty Corp. to Sara Marie Keller and Patrick Shade Ransom, $274,900.

SABILLASVILLE AREA

Sabillasville Rd., 16512-Ralph W. and Kathleen Ann Haskin to Christine and Michael A. Kernan, $259,900.

THURMONT AREA

Kellys Store Rd., 6913-Don L. and Heather J. Clabaugh to Bryan L. and Sylvia J. Cleaveland, $635,000.

Mountaindale Rd., 6141-Michael J. and Alice May E. Lyons to Jamie Nicole Abel, $318,000.

URBANA AREA

Bealls Farm Rd., 9225-Monocacy Land Co. Corp. to Thomas E. and Lynn B. Johnson, $538,410.

Bells Lane, 5821C-Carol McKimmy Heffner and estate of Patsy C. Grimes to Caitlyn A. El Shafey and Sean Smith, $305,000.

Caldwell Pl., 3574-Raul W. and Milagros Delgado to Samuel and Daiana Mary Astacio, $368,500.

Guertin Ct., 8513-Dennis W. and Samantha Adams to Nicholas Joseph Matesa, Susan Christine Matesa and Judith Lee Wheeler, $515,000.

Katherine Way, 3535-Cristina Decassan Plank to Lindsay A. Buchko, $365,000.

Reels Mill Rd., 5239-Maryland Cash House Buyers Corp. to William V. and Michaela S. Wilt, $292,000.

WALKERSVILLE AREA

Braeburn Dr., 213-Aaron J. Gregory and Jessica M. Paskowski to Kenneth Bryan and Evelyn Star Wilkerson, $349,999.

Glade Blvd., 308-Steven and Dawn Gessner to Austin G. and Margret D. Nelson, $305,000.