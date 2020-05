Flower Valley Dr., 4201-Janet Joyce and Stacey A. Marques to Paul and Melissa B. Kutner, $535,000.

Keating St., 13402-Afif S. and Salah Hamouda to Monico and Digna Vigil, $370,000.

Melinda Lane, 14604-Kenny Gao and Xiaoling Chen to Justin and Jennifer Zumwalde, $583,625.

Rosebud Dr., 12510-Susan Carl to Veronica L. Hernandez Castillo, Candelaria Hernandez Aleman and Edwin Elias, $451,625.

Turkey Branch Pkwy., 13503-Bernadette S. and Richard Davis Hurd to Zack and Ashley Marion, $300,000.

BETHESDA AREA

Barra Dr., 7404-Khaled Rabbani and Katrina L. Holliday to Andrew S. and Jessica Leigh Rosenthal Chod, $2.1 million.

Burdette Rd., 8300, No. 528-Jason and Sandra H. Gould to Albert and Linda Hinton, $1.2 million.

Clue Dr., 10025-Siemer and Derrik Siems to Nenad Mandich and Michael A. Aylott, $540,000.

Dickens Ave., 10113-Rad Rock Corp. to David Benjamin and Michelle Saffan Misler, $1.35 million.

Exfair Rd., 7107-Cary Goldweber and Barbara Siegel to Dennis William and Jane B. Carlton, $1.27 million.

Hampden Lane, 4901, No. 701-Elm Street Investment Partners Corp. to Iris Markel, $2.61 million.

Howell Rd., 8508-Mid-Atlantic Custom Builders Corp. to Matthew W. and Allyson B. Mullen, $2.52 million.

Kirby Rd., 6106-Larry and Lisa Lerner to Feng Shan and Jianyu Dai, $1.61 million.

Madawaska Rd., 6208-Joshua J. and Sandra L. Lippard to Zachary and Karla Kayce, $1.4 million.

Onondaga Rd., 5923-Kazutami and Mari Yamazaki to Emily Page and Joseph James Abriatis, $860,000.

River Rd., 8121, No. 454-Quarry Springs Associates Corp. to Stanley and Joann Pearlman, $2.5 million.

Sentinel Dr., 5007, No. 40-Denise Ifkovic and Rustam Koralasbayev to Samantha Jaeger, $220,000.

Swansong Way, 7209-Gang Wang and Ying Li to Hoyoung Choi and Kyoungeun Lee, $660,000.

Westlake Dr., 10320, No. E103-Anthony Malek to Mohammad A. Tabatabaeei and Mandana Fatemi, $315,000.

Wilmett Rd., 5802-Faris and Ruhanieh Badii to Christian Adrian Albanesi and Vanina Giselle Goldsztein, $1.3 million.

Wyngate Dr., 5708-Sam Lin and estate of Fu Yun Lin to David and Erin Venker, $1.2 million.

BOYDS AREA

Peach Tree Rd., 22610-Deborah Poch and estate of Kay W. Poch to Matthew and Susan Laudadio, $489,900.

BROOKEVILLE AREA

Gold Mine Rd., 3105-Iron Gate Development Corp. to Gene and Elizabeth Lampione, $514,700.

BURTONSVILLE AREA

Amsterdam Terr., 3735, No. 9-96-Michael W. and Nancy J. Baily to Barbara Patricia Dwyer, $260,000.

Spencerville Rd., 3514-Michael F. and Evelyn M. Byrne to Mario Antonio Calix and Dora J. Garcia Sanchez, $450,000.

Wexhall Terr., 14734, No. 25-276-William P. and Senay Gebre Ripley to Sarah Magid, $255,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Chiswick Ct., 1740-Gutu Benti and Feven Tesfaye to Victor Howard, $450,000.

Loft Lane, 12413-Carlos A. and Lurdes T. Pereira to Yonas M. Tiku and Genet Gebreegziabher, $340,000.

Whitehall Dr., 1641-Christye Y. Brown and Morlan A. Lannaman to Adrian Dale Carnegie and Leigh Ann Dawes, $463,000.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Dr., 4720, No. 101-Zachary B. Hart to Julie Anne McLean, $399,000.

Ellingson Dr., 8016-Elizabeth M. and Richard M. Duke to Janet W. and Nicholas C. Maynard, $1.43 million.

Inverness Dr., 3816-Golden Property Development Corp. to Mark and Jennifer Lubke, $1.21 million.

Maple Terr., 4210-Stephen and Kirsten Burghardt Propst to Austin Graham Segal and Chelsea Michele Tisosky, $1.6 million.

Rocton Ave., 7908-Fiona A. Philip to Adam Rafiq and Amy Li Safadi, $915,000.

Willard Ave., 4515, No. 1011S-Pu Liu and Yao Yao Zhu to Juan Pablo Valenzuela, $222,500.

CLARKSBURG AREA

Bennett Chase Dr., 23824-Berry F. and Parham Feiz to Link Li and Yuanjin Wei, $639,900.

Broadway Ave., 22031, No. 401D-Monir Khanjani to Enrique J. Alvarado and Leigh Carol Hause, $380,000.

Grand Elm St., 12804-Byung J. and Shaun H. Min to Trenene and Glen Collins, $815,000.

Newcut Rd., 23133-Rachel Elaine and Andrew Garth Jacobs to Josefina and Mark Galiano, $518,950.

Piedmont Trail Rd., 12731-Thomas W. McDermott to Ray Clenson Orr Jr. and Yonghong Zhou, $445,000.

Stringtown Rd., 23817-Melvin A. and Luisa A. Jovel to Carlos Enrique Mamani Huaman, $380,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Amberleigh Dr., 218-Andrew and Sarah Wesolowski Williamson to David R. White, $520,000.

Mayflower Dr., 2004-Donna Hankey and Douglas R. Woods to Ayyaz Tufail and Allah Rakhi, $531,000.

Rainbow Dr., 1204-Laura J. Sciannella to Nickesha Nicole and Terry Tyrone Riggins, $465,000.

DAMASCUS AREA

Avonlea Ridge Pl., 10806-James and Bonnie Angela Warner to Glenn and Sherry Loveland, $589,000.

Lasalle Ct., 25953-Department of Housing and Urban Development to Oscar A. Barillas, $323,000.

DERWOOD AREA

Keats Terr., 16509-Georgana S. and Daniel F. Finn VI to Meredith and Christopher Postek, $628,700.

Silo Hill Ct., 5601-Paul F. and Josephine M. Piccone to Doreen Yan, $835,500.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Patton Dr., 916-Hugo A. and Maria G. Tobar to Philip A. Vogel, $375,000.

University Blvd. E., 608-Bach Buu Lay to Melvin Ortiz, $315,000.

GAITHERSBURG AREA

Blue Smoke Way, 19606-Greg T. and Mindy H. Ly to Olympia and Daniel Patrick Kessler, $269,900.

Centerway Ct., 4-Mel L. and Deirdre Jan Beardmore Thompson to Wipula Siri, Pubudu Susampath and Rohini Gunasekara, $485,000.

Cottonwood Terr., 17908-Select Resource Corp. to Kevin O. Alexander and Marena S. Jayawardene, $325,000.

Duvall Lane, 106, No. 46-202-Haben Abraham Hayle and Ksanet Birhane Gerem to Ronel Y. Valdez Ramos and Diana S. Valdez, $101,000.

Girard St., 422, No. 136-Anthony Malek to Baltazar Clavel Cardoza and Ana Alas De Clavel, $124,000.

Hurdle Mill Pl., 639-Anthony Y. and Ming W. Woo to Weihong Ran and Dongfeng Lu, $415,000.

Pelican Ave., 519-Ariel Szanto to Nathan Alexander Lear, $420,000.

Sapling Hill Way, 208-Matilda Macklin to Vetlyn C. and Teron Alexander, $409,300.

White Barn Ct., 11208-Juan Manuel Barrera Morales and Rosa Cordon to Lidis B. and Cresencio Hernandez, $310,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Beckwith St., 249-Leigh E. Keith to Michael W. Handlogten, $560,000.

Diamondback Dr., 502, No. 407-CF Sept Owner Corp. to Ernest G. Lunsford Jr. and Mayra M. Sequeira, $468,000.

Fernshire Rd., 11809-Ernest George Kessler Jr. to Aman George, $450,000.

Glenhurst Rd., 13631-Claudine T. and Giorgio Lostao to Xin Ma, $840,000.

Haddonfield Lane, 13427-James K. and Jessica S. McIntyre to Alessandra J. and Michael Devita, $1.1 million.

Lake Varuna Dr., 707-Stephen W. and Janlynn S. White to Bryan William Newman and Sarah Jane Conley Newman, $755,000.

Mango Lane, 11800-Gurvaneet Randhawa to George E. and Janet D. Smith, $655,000.

Owens Glen Terr., 15516-Haroon Anwar Sheikh to Angela Chen Liang, $381,000.

Quail Run Dr., 15505-Navy Federal Credit Union to Joseph and Stacia Joyce, $880,000.

Rothschild Ct., 5-Robert J. Ziobro and Lisa Ann Weaver to Ping Chen, $351,500.

GARRETT PARK AREA

Cambria Ave., 4411-Grant K. and Celia R. Peacock to Barbara Anne Black, $1.1 million.

GERMANTOWN AREA

Bellingham Dr., 16210-David E. and Susan W. Jervis to Tineshia Nicole, Craig Lamont and Vivian Elaine Rice, $830,000.

Caravan Dr., 19431-Naomi Aspaas to Richard Obadiah Mungai Karanja, $340,500.

Chalet Dr., 18130, No. 8-104-David Wolff to John Michael De Luca, $176,450.

Dover Cliffs Cir., 19407-Matthew D. Wonkovich to Rachelle Salomon, $308,000.

Falling Star Rd., 18824-Scott A. and Maria S. Frager to Sergio J. and Kristen J. Edma, $581,000.

Giant Ct., 13515-Feng Global Corp. to Yi Shen, $348,000.

Harvest Glen Way, 13684-Simrat Sran Bains to Robert Kamulegeya, $410,000.

Liberty Bell Ct., 13211-Liberty Land Corp. to Jamie L. Jackson, $415,000.

Mustard Seed Ct., 18632-Miguel Angel Guevara Calderon to Daniel A. Wojtowicz, $262,000.

Peach Crest Dr., 12201, No. 901-J-K. Property Corp. to Ali Alibakhshi, $166,000.

Pikeview Terr., 12101-Monika Ciesielczyk and Edwin Molina to Jeffrey Chan, $268,000.

Tarragon Way, 18643-Fidel I. Rincon to Jocelyn J. Salas and Maria L. Quispe, $252,900.

White Saddle Dr., 19641-Mark A. and Suzannah E. Poblete to Diana Grace and Matthew Addington Hall, $325,000.

KENSINGTON AREA

Clearbrook Lane, 4507-Mark D. Ball estate of Betty M. Ball to Shirley Vaias, $700,000.

Everett St., 4405-Doron and Elaine K. Fertig to Patrick E. Vasturia and Ellen M. Kehoe, $598,000.

Mccomas Ave., 2911-Sarah Kennett to Matthew C. and Tijan K. Brown, $542,000.

Plyers Mill Rd., 3176-James Michael Madigan to Paul Piccagli, $415,000.

LAYTONSVILLE AREA

Goshen Rd., 20820-Patricia M. and John P. Roth to Davis German Ortiz Vergara and Luisa Josefina Zapata Gomez, $499,500.

Mariner Ct., 8304-Jeffrey W. Shultz and Janet Easly to Dionicio Hernandez, Jose R. Hernandez Castro and Milagro Hernandez, $450,000.

Woodfield School Rd., 25004-MTGLQ Investors Partnership and Rushmore Loan Management Services Corp. to Mohammad K. Patwary, $317,100.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brassie Pl., 19427, No. 203-Philip Jeffrey Risher to Jerome P. and Michele L. Sikora, $95,000.

Delcris Dr., 8692-Sunvest Corp. to Yodit A. Walezu, $370,000.

Forest View Pl., 9920-Jennifer Anne Huff and estate of Donna Gene Nygaard to Iman Movahedi, $156,000.

Leatherfern Terr., 9715, No. 54-Xiaoli Su to Yuhan Zhang, $235,000.

Ridgeline Dr., 10346-Joseph Asamoah to Marvin E. Salmeron Alvarez, $250,000.

Stedwick Rd., 10010, No. 203-Doris Frohnsdorff to Melissa Flatow and J. Lee Peebles, $175,000.

Walker House Rd., 9906, No. 3-Troy E. King to Virginia A. Del Rosario, $100,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Forest Dale Dr., 2012-Mary C. Massey and estate of Jack P. Meiners to Bayron Y. Lemus and Mynor J. Lemus Berrios, $425,000.

Piney Branch Rd., 8830, No. 1105-Antoine Smith to Desalegn Y. Mekonnen and Meseret E. Mehammed, $144,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Autumn Brook Ave., 1117-Hwa Sun Shin to Christian E. Fohouo, $735,000.

Clearfield Rd., 4505-Elizabeth Hersey to Kathia Victoria Miranda and Edwin Rafel Miranda Gonzales, $320,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-617-Dorothy Vukovich to Alexander and Jane Rosenbaum, $200,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-621-Julien E. Clarke and Winsome M. Kennedy to James L. Harrigan Jr., $173,000.

Leisure World Blvd. N., 2904, No. 402-Eileen D. Lange to Amanda H. Franklin and Aaron W., Daniel S. and Laurence H.H. Meisner, $291,900.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 605-Miles and Gloria Kitzler to Beverly R. and Robert F. Silverberg, $380,000.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. 411-Amy I. Rosselle and Carolyn L. Gross to Edward S. and Carol V. Power, $430,000.

Matey Rd., 13005-Gloria T. Cruit to Garegin Vardanyan and Armanush Avetisyan, $800,000.

Peppertree Lane, 4101-Carolyn F. and Keith R. Schwartz to Luz I. Barahona Quiroz, $255,000.

OLNEY AREA

Benton Square Dr., 3144-Barbara A. and Brandon E. Wood to Michael T. Chamness, $319,900.

Buehler Rd., 17801, No. 2-G-7-Joseph L. and Pamela L. Dorsey to Jellicoe S. Aidoo and Priscilla D. Azu, $195,000.

Clovercrest Cir., 18608-Themis Themistokleous to Brian Tate, $435,000.

Moss Side Lane, 17027, No. 33-Donald and Bina Petersonto Yosef Berhan, $337,000.

Paladin Terr., 3002-Jeffrey and Robin Paul to Katherine Loiacono, $394,900.

Ripley Manor Terr., 4610-Maria E. Mayo Franklin to Christian Bryant and Monica Villanueva Sheehy, $410,000.

Winter Garden Way, 2226-John Scott and Michelle J. Reddersen to Melissa L. and Tristan M. Stewart, $460,000.

POTOMAC AREA

Bentcross Dr., 9925-Global Engineering Solutions Inc. to Ehsan Najafi Abrandabadi and Lisa Najafi, $2.75 million.

Copenhaver Terr., 12413-Montenegro Investments Corp. to Cedric Guy and Sandrine Hildembrand, $1.15 million.

Great Arbor Dr., 10411-J. William and Anita Yergy Gadzuk to Melanie H. and Steven J. Ness, $737,500.

Ivymount Terr., 7912-Alvin M. and Francine Lee Zawatsky to Alexandra Cranch, $725,000.

Lochinver Lane, 8225-Helen C.S. Chau and David Bock to Guojie Cao and Liang Sun, $710,000.

Park Potomac Ave., 12500, No. 309-Steven H. and Mara G. Brick to Eric M. and Harriet C. May, $875,000.

Sandalfoot Ct., 28-Inigo Ascanio and Nuria Alino Perez to Carlos Ignacio Suarez Anzorena, $1.25 million.

Watts Mine Terr., 8829-Mark S. and Matthew C. Belford to Keith Norman and Sara Hackett Becker, $1.23 million.

ROCKVILLE AREA

Autumn Wind Way, 601-Curtis and Joanne Lam to Cecilia Hernandez and Mark Daniel Andersen, $925,000.

Braxfield Ct., 12311, No. 432-Bartholomew J. Balderston to Nicole Chakalakis, $144,000.

Chantilly Ct., 17-Qing Wang to Lem Alexandre, $430,000.

Great Falls Rd., 217-Brian J. O’Leary and Ashley P. Walton to Katharine Lisa Mariko and Andrew Caleb Hoglund, $559,000.

Hollowstone Dr., 11409-Jyotsna Bhandari to Wei Huang and Wei Tan, $820,000.

Longwood Dr., 614-Jacob R. and Lauren U. Acres to Andres Y. Santizo, $340,000.

Monroe St., 118, No. 1005-Linda H. Fossom to Yujie Deng, $226,000.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 1303-Wesley T. Bowen to Xiao Yue Hou, $357,500.

Pinewood Rd., 508-Clayton M. and Lisa Marie Goldberg to Miguel Angel Gutierrez Zeferino and Miryam D. Molina Sena, $297,000.

Stonewood Lane, 11410-Dianne Jacobini and Becky Dallocchio to Jacob Calvin and Olga Petrovna Schans, $680,500.

Wickshire Way, 10913, No. H-4-Colleen Anne Deegan to Lisa Monaco and Cameron Michael Schilling, $580,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Boggy Trail Way, 12910, No. 54-Tamara Patryce Tulloch Maldonado to Sarbijit Singh and Gurpreet Rosy, $195,406.

Minstrel Tune Dr., 11201-Rama Dwivedi to Mohammed A. Chilalo, $512,000.

Twinflower Cir., 19543-Simo Homes Corp. to Minli Jiang, $246,000.

SILVER SPRING AREA

Blair Mill Rd., 1220, No. 404-Nikki F. Spriggs and estate of Iris Spriggs to Suzanne Kathryn Van Roosen, $300,000.

Colston Dr., 2310, No. C-202-Jon R. and Amber L. Power Shickler to Timothy John Hackett, $199,900.

Eastern Ave., 7915, No. 512-Susan L. Jack to Prem Raj Parajuli and Bidhya Timilsina, $358,000.

Luzerne Ave., 2203-John and Andrea Suh to Jared Brian and Christina Stouder Smith, $495,000.

McNeill Rd., 606-Marketpro South Inc. to Paul Bryan Bould and Christine Reily, $540,000.

Wayne Ave., 618-Kimberly Seiler and Katherine Paine to Ekram and Nafisa Siddique, $460,000.

Woodland Dr., 9111-John Flowers and estate of Glenwood Jefferson Mitchell Jr. to Samuel C. and Sharon Goott Nissim, $649,000.

TAKOMA PARK AREA

Aspen Ave., 7410-Sean Bishop and Sharon Pregler to Heidi Richards, $595,000.

Poplar Ave., 6717-Lira B. Gallagher Davies to Mackenzie J. and Kathryn F. Brown, $545,000.

TWINBROOK AREA

Deertree Lane, 2047-Allen C. Smith III and Deborah A. Richard to John James Kane and Victoria Kathleen Hall, $550,000.

WHEATON AREA

Cobble Hill Terr., 2307-Kevin P. Wolfla and Robyn E. Ferguson to Jiayong Zhu, $495,000.

Easecrest Dr., 11100-Patricia Osti Hanyok and estate of Rose Osti to Jose Palacios and Eloisa Moreno, $415,700.

Inwood Ave., 10701-Bradley and Julie Meilak to Cuong That Ton and Huong Thi Nguyen, $395,000.

Mason St., 2512-Timothy J. and Lori A. McGovern to Carlo Viera and Gabriela Benitez, $390,000.

University Blvd. W., 1111, No. 211-A-Philip A. Sinsky to Pedro Castillo, $120,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in January were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Village Ct., 5405-Gene W. Angleberger and estate of Joan E. Angleberger to Jose Fernando Munoz Rivera and Neida Dianita Cabrera Mendia, $285,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Jefferson Pike, 3416-Anthony W. and Teresa G. Shackelford to Randolph and Barbara Zoellner, $270,000.

EMMITSBURG AREA

Academy Ct., 2004-Deborah Phillips to Gregory David Petzold and Hannah K. Silva, $240,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Allington Manor Cir. W., 9045-Angel M. Robinson to Ionela and Ricardo Hurtado, $385,000.

Basford Rd., 3209-Roger L. and Cynthia M. Prunier to Matthew J. Hearn, $445,000.

Buckthorn Ct., 6873-Estate of Ann M. Kelleher to Lisa J. Nachman, $281,500.

Clarendon Dr., 4813-John Patrick Bonney to Jose E. Sanabria Mendez and Sandra C. Rivas De Sanabria, $430,000.

Duncan Pl., 6582-Christopher Jonas and Kimberly Kay Watkins to Martha L. Greenridge Harmon, $299,900.

Hames Ct., 7033-Lalit Ranka to Jean Nkongolo, $220,000.

Jack Linton Dr. S., 6469-Fardokht A. Abulwerdi to Ross and Ileana E. Licausi, $261,500.

Leben Dr., 5911-Calatlantic Group Inc. to Angela Maria Jones, $345,990.

Montalto Crossing, 6502, No. E-Arthur V. Maselli to Neil and Josephine Ann Hamill, $213,500.

Tarrington Ct., 6439-Ihart Properties Corp. to Mariela Quinones Ortiz, $267,000.

Walcott Lane, 6501, No. 304-Lourice Shiblie to Kimberly Anne Gailmard, $245,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Broken Reed Ct., 8039-Raymond G. Dextras to Austin J. Kessler, $245,000.

Derrs Sq. W., 1713-Kai Zhao to Kirsten and Alexis Burton, $260,000.

Egret Way, 2709-Kristofer J. Kreissig to Carlos A. Sorto Alvarez and Karla M. Tejada, $350,000.

Fieldcrest Dr., 6120-Michael N. Worley and Sharla L. Whitecotton Worley to Brett Allen Bartek and Madeline Rose Faunce, $500,000.

Meandering Woods Ct., 6325-Christopher and Ronit McGuthrie to Clark A. Snow, $435,000.

Oakwood Dr., 1234-Jodi R. Cassady and Dale R. Spangenberg to Peter Sun, $199,500.

Poolside Way, 1794B-B, No. 24-B-Robert M. Bassett to Therese A. Keegan, $229,500.

Ridgefield Cir., 9263-William Johnson to Melissa Ducker, $280,000.

Springwater Pl., 6133, No. 1400K-Virginia Lee Bowser to Michael Louis Ostfeld, $215,000.

Viewsite Dr., 6187-David C. and Pallie A. Forrester to Jason A. and Amy L. Tummonds, $390,000.

Seventh St. E., 623-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Joshua James Carroll, $314,990.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Ashfield Ct., 194-Charles Y. and Angela S. Kim to Xiongfong and Xiuli Chen, $171,000.

Carrington Way, 2609-John Christopher Boget to Tommy L. Bryant Jr., $277,600.

Crossing Stone Ct., 1959-Robert Northern to Marlena Calderon, and Martin and Maria Chavez, $295,000.

Heather Ridge Dr., 997, No. L-Kim Phuong T. Nguyen and Dong D. Do to Juana D. Alvarez, $100,000.

Noblewood Ct., 1801-Benjamin C. and Mary R. Fegley to Paola Haros, $275,000.

Shelley Cir., 2509, No. 5-Mohammad B. and Christine A. Qaddoumi to Linda F. Nichter, $194,000.

Sundown Ct. W., 7196-Swank Homes Corp. to Ethan M. and Kelly A. Ehrhart, $403,000.

Wainwright Ct., 2125, No. 2C-Eric A. and Dianna L. Adams to Sarah E. Michael, $165,000.

Wynfield Ct., 2401-Alex Anthony John and Shauni Lee Harold to Daniel Zapata, $280,000.

GARFIELD AREA

John Kline Rd., 13501-Edward Lauren and Heather Barrett O’Connor to Jeremy L. and Sarah Wilt, $720,000.

IJAMSVILLE AREA

Quail Creek Pl., 10279-Cartus Financial Corp. to Andrew and Kristine Halley, $533,000.

KNOXVILLE AREA

Jefferson Pike, 2208-Citigroup Mortgage Loan Trust to Janice N. and Chrisdale W. Ohler, $250,000.

LIBERTYTOWN AREA

Beaver Dam Rd., 11728-Ronald and Patricia Adamik to Yuri A. Fiestas, $359,900.

MIDDLETOWN AREA

Main St. E., 712-David and Kathryn Afzali to Manon Elisabeth Pallandt, $375,000.

Pinewood Trail, 4512-Kamren T. Morgan and estate of Bettina K. Morgan to Janelle E. Ober, $275,000.

Wiles Creek Cir., 5-Wilmington Savings Fund Society and Residential Credit Opportunities V.C. Trust to Robert and Jennifer Chubin, $415,000.

MONROVIA AREA

Marigold Dr., 3502-Paul M. and Katrina D. Hajzus to Patrick W. and Jennifer M. McCarty, $435,000.

Shamrock Dr., 4386-Winchester Homes Inc. to Andrew M. Card, $382,000.

Weald Pl., 4405-Anthony Digiorgio to Tyler R. and Svetlana Hutson, $369,900.

MULLINIX AREA

Emerson Burrier Rd., 7747-Patricia J. Keaton to Justin S. and Giuliana Conti Sablowski, $330,000.

Rising Ridge Rd., 1503-Brian P. and Jessica L. Ostry to Yanday and Yayah Salim Sesay, $435,000.

MYERSVILLE AREA

Brethren Church Rd., 3410-Kelly A. Chapin and Earl H. Pinder to Thomas Joseph Binion, $275,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Balmoral Overlook, 6727-Helen Veihmeyer Propheter Riddle to Robert L. and Lisa Moran Tiedemann, $417,000.

Lake Square Ct., 10807-Janet Nancy Hughes and Brenda Evon Pannebecker to Melissa Frances Fitzgerald, $265,000.

Rawley Rd., 10919-Landmark Investments Properties Corp. to Ana Cristina Morassi, $369,900.

POINT OF ROCKS AREA

Canal Run Dr., 1763-Craig S. and Mirna E. Davis to Eduardo A. Maravilla Samayoa, $330,000.

SABILLASVILLE AREA

Sabillasville Rd., 16436-Eric Landon and Kelli Nicole Appel to Joshua Ruby, $460,000.

THURMONT AREA

Moser Rd., 13436-Dorothy A. Strawsburg to Carl and Gladys Brewer, $450,000.

Sunhigh Dr., 131-John P. Cardona and Sascha M. Sullivan to Steve Williams and Kelly Simpson, $290,000.

URBANA AREA

Baltimore Rd., 8901-Ramona A. and Ronald C. Miller to Hayleigh Jordan Arrighi and Zackery J. Metcalf, $275,000.

Braveheart Dr., 3859-David and Monica Pittenger to Kurt Damon and Barbara Ann Brunken, $509,900.

Reels Mill Rd., 4721-Eric and Heather Dodson to Navneet Chana, $342,000.

Springhollow Lane, 3691-Christian Sotomayor and Paula Zambrotti Parrilha to Ling Zha and Hongyi Xu, $365,000.

WALKERSVILLE AREA

Greenbrier Lane, 9805-Gina A. Pecher to Ryan J. Zaluski, $340,000.