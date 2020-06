Arctic Terr., 4942-Shahinaz M. Gadalla and estate of Atef Fawzy Allam to Ram and Puja Maharjan, $472,000.

Candytuft Lane, 15120-Heather S. Poulin to Andrew G. Zweng and Meagan C. Wills, $625,000.

Landgreen St., 4313-Corena N. and David E. Farris to Felix Morales and Anellize Silva Sandoval, $360,000.

Parkland Dr., 12603-Manuel Amaya Quintero and Alva L. Lemus to Jose A. and Marta G. Medrano De Medina, $380,000.

Rosecroft Rd., 15309-John C. and Susan J. Grimberg to Matthew J. Giuliano and Mary K. Collins, $730,000.

BETHESDA AREA

Abingdon Rd., 5204-John P. and Sheila Kelvie to Denis P. and Meghan C. O’Meara, $1.14 million.

Barrister Ct., 9703-Joseph Thurman Long to Trevor L. Davies and Vera V. Skardis, $755,000.

Buxton Terr., 7000-Caroline S. Cooper and estate of Maxine R. Cable to David P. and Michelle L. Simpson, $895,000.

Fairmont Ave., 4801, No. 608-Stephanie L. Fredericks to Rachel B. Jiang, $309,900.

Lakeview Dr., 7400, No. N206-Tawakalitu Omosalewa Oseni to Aurora Castaneda, $160,000.

Maiden Lane, 6301-Douglas Construction Group Corp. to Martin R. and Christin T. Baker, $1.87 million.

Parkhill Dr. E., 9212-George Nikitas Kambanis to Amanda Sullivan and Russell Benjamin Tischler, $775,000.

Rosedale Ave., 4307-Edward Brent and Michael Patrick Kober to Anuj and Sonia Khanna, $905,000.

Silverwood Lane, 4218-Terrance J. Cox to Raya B. Treiser, $1.12 million.

Tone Dr., 6307-Farhad Jamali and Parand Alavi to Joshua and Viktorija Rauh, $775,000.

Westlake Terr., 7401, No. 210-H. Michael McGahey to Jorge Ranferi Urrutia and Fulvia Eustaquia Britez, $185,000.

Winston Dr., 6217-Francisco J. Sanchez to Hamilton Reid Craig and Annie Fulton, $825,000.

Yorktown Rd., 5313-Norbert M. Fiess and Lisa A. Stewart to Benjamin D.K. Wood and Monica Y. Velasquez, $972,500.

BOYDS AREA

Seneca Ayr Dr., 21709-Michael and Stephanie Ames to Alexander and Zhanna Finkelshteyn, $631,000.

BROOKEVILLE AREA

Holberton Lane, 19125-Arthur R. and Linda K. Feinberg to Anthony and Colleen Serra, $550,000.

BURTONSVILLE AREA

Angelton Ct., 3850-Larry G. and Kim N. Pinckney Lewis to Karyn Onyeneho, $340,000.

Bryant Park Cir., 3914-Rainbow Construction Corp. to Abass and Winifred Conteh, $412,000.

McKnew Rd., 15105-Maxine Desouza to Sandra Rivera and Francisco Sanchez, $365,000.

Stepping Stone Lane, 3808-Louis H. and Shawn Porter Kramer to Dawit D. Aero and Netsanet Mekuria, $280,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Ainsley Rd., 1505-William and Ann Q. Schickert to Hillary Hipolito Choi and Florelinda C. Hipolito Roderos, $449,000.

Cricket Lane, 14025-Paul M. and Salina Miller to Tuan Thanh Le, Kim Phi Luong and Jack Chinh Le, $525,000.

Fallston Ave., 3020-Annette Cadet to Gaetan Rezir, and Tina and Dung Do, $434,000.

Swallow Falls Ct., 12011-Jennifer D. Santos to John Gannett, $365,000.

Winhall Way, 600-Matthew and Krystal Mauriello to Robert L. and Cory L. Wornell, $532,000.

CHEVY CHASE AREA

Colston Dr., 2702-Nicholas C. and Janet Maynard to Christopher Ours and Sarah Pozniak, $817,000.

Farrell Dr., 8401-J.A.R. Construction Co. to Stephen Paul Ollar and Miriam Lisa Berman, $822,750.

Kirke St. W., 19-Thomas William Moore and Elizabeth Helen Williams to Todd S. Deckelbaum, $3.12 million.

Oliver St., 3931-Emily C. Donahue to Nicholas Jacobs Jr. and Karen Liebi Reyes Kuchins, $1.02 million.

Sherrill Ave., 5306-C. M. Conlan Contractors and Builders Inc. to Jeffrey Louis Davis and Deborah R. List, $1.95 million.

CLARKSBURG AREA

Bennett Chase Dr., 23844-Zachary Fowler to Sanjaykumar Devani and Kajal Harkhani, $620,000.

Heath Aster Way, 23009-Mark Kennedy to Tejal Chiragkumar and Chiragkumar R. Patel, $410,000.

Observation Dr., 23246, No. 1215-Raul C. Saballos to Kelley Marie Heffner, $315,000.

Prado Lane, 147, No. 2803-Carlos E. and Kiarah N.C. Guice to Henok Berhe Atakilt and Jasmine Alexis Blunt, $324,900.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Cavendish Dr., 1104-Khalila J. Robinson to Gizachew Woldegebriel, $315,000.

Milshire Ct., 725-Robert L. Kirkhorn and Joan M. Planell to Fernando B. and Rita S. Garcia, $525,000.

DAMASCUS AREA

Bethesda Church Rd., 12004-MTGLQ Investors to Michael and Megan Reiter, $680,000.

Middleboro Dr., 10820-Thomas McNamme Jr. and Lisa Viviano to Matthew and Kathryn Cifa, $557,900.

Woodfield Rd., 24610-Lyle D. and Susan M. Carlson to Kevin R. and Nicole T. Babcock, $455,000.

DERWOOD AREA

Killdeer Dr., 16648-Cynthia H. Morris and estate of Patricia S. Hunt to Joseph F. and Jessica Rand, $520,000.

Teri Dr., 17922-Tammy Chung and Xin Wang to John and John D. Humble, $615,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Indian Spring Dr. E., 108-Gary D. Golacinski to Rachna Rikhye and Matthew Kaufman, $545,000.

GAITHERSBURG AREA

Alliston Hollow Way, 8937-Charles T. and Patricia M. Tarr to Joseph Hance and Luz Divina Padilla, $400,000.

Boysenberry Dr., 18518, No. 156-Wendy M. Hill and Shereen Malek to Bobby Caoh, $122,000.

Centerway Rd., 9146-Byron E. Erazo and Adriana M. Ramirez to Jason B. Lopez and Geidy Y. Sanchez Degrandez, $320,000.

Cross Country Lane, 18933-Stephanie West Weaver to Tammy Chung and Xin Wang, $460,000.

Duvall Lane, 110, No. 68-104-Jose L. Argueta to Manmohan Singh Dhingra, $64,000.

Girard St., 446, No. 316-Brian K. and Marie K. Robinson to Cynthia Maldonado and Ivan B. Rivas, $145,000.

Kilcreggan Way, 19502-Prosave Development Inc. to Mirian Arias Carranza, $314,900.

Pintail Lane, 18715-Karim and Cherise Salmi to Roger A. Villalobos Diaz and Yosselin Ponce, $283,000.

Sedley Terr., 19033-Daniel W. and Virginia B. Gray to Wilfredo Perez, $440,000.

Tanyard Hill Rd., 1522-Omar B. Haddad to Gari E. Cruz and Gina Del Pilar Ramos, $345,000.

Tygart Ct., 13-Didier Ngay and Nicole Thomas to Peter Loebach and Sartira Rismono, $390,000.

Windjammer Way, 1917-Felix and Erika Y. Blanco to Jenna Sablan, $359,900.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Crossland Lane, 14005-Alan and Mary H. Nagel to Jeffrey and Fontelle K. Maclauchlan, $1.47 million.

Diamondback Dr., 502, No. 411-CF Sept Owner Corp. to Francis K.T. and Ivy Tak Ching Ng, $385,000.

Fields Rd., 9701, No. 2208-Om Ganesha Corp. to David Lee Bolduc, $212,000.

Gold Kettle Ct., 27-Lily Chu to Marjan Mladenovic, $417,000.

Hemingway Dr., 208-Jordy C. Kane and Julia A. Gutierrez to Manjula Devi Kasoji, $615,000.

Mateus Way, 12-Aliana Properties Corp. to Zhen Jie Wang, $375,000.

Owens Glen Way, 11728-Daniel G. Schultz to Steve Junetak and Ritu Saksena Kwon, $715,000.

Quince Orchard Blvd., 718, No. 201-Edwin Y. and Dorothy K. Brown to Ali Ahmadi and Zahra Hussainzada, $122,500.

Saddleview Pl., 11441-Satish Chandra and Sheela Pathak Misra to Sunil K. and Neetu Arora, $595,730.

Talley Lane, 12814-Alfredo J. and Rebecca D. Antezana to Kyle and Michelle Henson, $1.12 million.

GARRETT PARK AREA

Kenilworth Ave., 10913-Patrick M. and Jessica B. Jordan to Michael Epshteyn and Elizabeth Anne Koza, $902,000.

GERMANTOWN AREA

Bellingham Dr., 16230-Kevin J. and Karen G. Kraushaar to Scott P. and Jennifer L. Blair, $775,000.

Carlson Farm Ct., 17504-Chaiha Kim Rhee to Ashok and Anuradha Nayyar, $870,000.

Chalet Dr., 18141, No. 23-303-Kyle C. and Anelia D. Schmitt to Sinan Hurko, $172,000.

Cross Ridge Way, 12531-Scott M. McKelvy to Daniel A. Henriquez, $216,000.

Duck Pond Ct., 1, No. 801-Sameer Balkrishna Wadkar and Shruti Niranjan Mehta to Chongmin Wang, Huiling Wang and Yao Cheng, $332,000.

Golf Course Dr., 20517, No. 1710-Grant William and Rachael Ann Pearce to Maria Belen Marquina Barrientos, $293,000.

Ireland Ct., 20806, No. 404-Hsin Mei Wang to Zeynab Nazie Fakharifar, $355,000.

Liberty Mill Rd., 18840-Stephen and Suzanne Matthews to Andrea Jill and Andrew Brett Criddle, $590,000.

Mustard Seed Ct., 18665-Junrong Lu and Lin Cao to Jean and Manoucheka Charles, $280,000.

Pickering Ct., 19, No. 202-Roy G. Fernandes to Amir Al Kourainy, $212,000.

Smoke House Ct., 18237-Anna Hakobyan to Etoy Maureen Davis, $289,000.

Tattershall Dr., 19312-Joseph and Stacia Joyce to Thomas Kirk Myers and Jennifer Lisa Namazi, $635,000.

Walnut View Ct., 12918, No. 14-10-Stephen Adam and Joanne Isaacs Burt to Philomene B. Akafack, $249,900.

Whitechurch Ct., 52-Cesar and Eloisa Giraldo to Juan Carlos Rivas Orellana, $225,000.

KENSINGTON AREA

Ewell Ave., 10402-RSC Investments Corp. to Cynthia Eden Cummis and Christopher L. Wu, $1.3 million.

McComas Ave., 2913-Clara Ruth Dixon and estate of Grace M. Bardine to Matthew Martin Fairbank, $400,000.

Spruell Dr., 4113-Brian J. Pianalto and Kerri Lee Mauer to Katie Elizabeth Morra and Matthew Charles Grzeskiewicz, $550,000.

Warner St., 4125-Zachary M. and Ashley O. Dileo to Joshua and Carolyn Denny, $1.31 million.

LAYTONSVILLE AREA

Hawkins Creamery Rd., 8620-Leidy P. and Freddy Y. Benavides to Nicholas Adam Chupka and Allison B. Matty, $519,000.

Pecan Grove Terr., 9505-Jerome J. and Sandra M. Mader to Mark and Megumi McGowan, $450,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Aspenwood Lane, 20427-Shou Shan and Mary W. Fan to Henry Tripp, $300,000.

Digging Rd., 9712-Francis G. and Barbara L. Williams to Rabindra P. Raghunandan and Rosa Sobhraj, $513,000.

Fountain Valley Dr., 8533-Jonathan K. and Jennifer Lee Smith to Sergio Daniel Benitez, $330,000.

Maple Leaf Ct., 20232-Zachary and Laura Rogers to Priscila Silvana Martinez, $329,000.

Royal Bonnet Cir., 18053-Patrick M. and Joji S. Brenton to Olaimatu Sesay, $300,000.

Wayridge Dr., 10619-Seema Rodriguez to Celentano Eduardo and Jeneffer E. Haynes, $400,000.

Wheelwright Dr., 19800-William O. Grubb to Rene Isaac Espina and Olga E. Gonzalez, $275,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Nolcrest Dr. W., 1126-James F. and Susan Finelli to Robin J. Brown, $530,000.

Ruatan St., 1036-Aziz A. Chowdhury and Razia B. Siddiqua to Belete Assefa Aboye and Tsehaye Mellese Haile, $319,900.

NORBECK-LAYHILL AREA

Beaverbrook Ct., 15311, No. 90-1E-Thomas F. Welch Jr. and estate of Audrey S. Welch to Maria C. Santana, $199,000.

Coolidge Ave., 16200-Brookfield Washington Corp. to Richard Wayne and Gayle Marie Thrift, $725,032.

Greenery Lane, 2305, No. 101-3-Alwin Castro to Silvia K. Flores De Gonzalez and Marla Delmy Palmer, $154,500.

Holdridge Rd., 12715-Jacqueline M. and Theodore W. Stippich to Brian, Hugh J. and Valerie J. Price, $402,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-220-Faye E. Kerns and Nancy L. Belsinger to Barbara J. Salkin, $150,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 327-Eric R. Hein and estate of Richard P. Hein to Gale Denise and Charles Lloyd Wolf, $334,000.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 712-Elissa Laitin and estate of Wendy A. Kimmel to Ruth Ann Kuykendall, $269,000.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 118-Martin W. Long and estate of Susan D. Levin to Catherine S. Vesper Wilson, $230,000.

Middle Rd., 12212-Jason Jutila to Hillary M. Voth and Jaime R. Luna Ovando, $449,900.

Rippling Brook Dr., 13909-Deloris D. Bishop to Erica B. and Micah W. Payne, $465,000.

OLNEY AREA

Briars Rd., 3728-William Edward Bach and estate of Jennifer Michelle Bach to Victoria Sholtis and Carlos Mauricio Corleto Montes, $440,000.

Cashell Ct., 6-Nancy L. and Randolph W. Debnam to Mark Gregory Anzalone, $449,995.

Evangeline Lane, 17228-Paul G. and Theresa L. Hannan to Jerome and Daisy M. Taruc, $575,000.

Mount Olney Lane, 3828-Stefon Henry to Keith C. and Roseanne D. Milli, $515,000.

Saint Augustine Ct., 3245-Eric P. and Shannon P. Van Why to Khalid Devance Walker and Jacqueline Nicole Trombley, $399,900.

Winter Garden Way, 2252-Vera Nadia Lubov Komanowsky Pylypec to Soraj Nabangchang and Jeanne S. Perdon, $470,000.

POTOMAC AREA

Beall Spring Rd., 12413-David Michael Thomas Jr. to Mastoureh Bozorgmehri Fard, $800,000.

Bentridge Ct., 17-Guozhi Gao and Yun Chen to Pavel Pavlovich Khil and Olga Valeryevna Shcherbinina, $574,000.

Evening Ride Dr., 12001-John Edwin and Kelly Marie Stevens to Dwayne and Joi W. Matthews Grady, $2 million.

Greenbriar Rd., 12625-Amickam Brin to Sam Abuobaid, $1.35 million.

Karen Dr., 11503-Jane A. and Ernest Daly to Trevor F. Peter and Aparna Arvind, $785,000.

Longhill Dr., 1407-Michael Ian Bersofsky and estate of Debroah Bersofsky to Michael E. Pirone and Maureen A. Shauket, $699,000.

Park Potomac Ave., 12500, No. 709-Sun Joo and Soo H. Lee to Kamal and Shahnaz Sadjadpour, $910,000.

Scotland Dr., 7701, No. Q-5-Zhifang Zeng and Cun Xiang Zheng to Trung Kien Trinh and Thuan Nguyen, $415,000.

Sunny Brooke Lane, 10514-Rizky M. and Raquel Wiranatakusumah to Xiao Wang, $410,000.

Wilkesboro Lane, 8520-Roberta and Martin Greif to Justin Robert Moore and Dana Bari Simms, $750,000.

ROCKVILLE AREA

Azalea Dr., 1003-Kathleen Gilbert and estate of Dorothy S. Greaney to Elissa Abod and James M. Schuette Jr., $580,000.

Bou Ave., 5750, No. 1408-Gerald K. Gimmel and estate of Jack A. Rogers Sr. to Efren M. and Carmelita Q. Sangalang, $500,500.

Chapman Mill Dr., 5715, No. 1607-Jie Li and Zhe Chen to Catherine Lea Rosander, $379,000.

Crabb Ave., 719-Harold Thomas Ruff to Jun Zhu and Zheng Li, $265,000.

Elizabeth Ave., 224-Church of God Iglesia De Dios of Rockville to Ciriaco, Jessica and Santos D. Perez, $342,000.

Great Falls Rd., 311-Adam J. Adler to Timothy Cooper and Kristin Lemaster Kunkle, $845,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 1006-J. Roger and James R. Lee to Zion Avissar, $170,000.

Inman Park Cir., 5812, No. 803-Lauren and Michael Flaherty to Roseann Neats, $395,000.

Lorraine Dr., 305-Itzhak Selzer to Yosuke and Chie Aoyagi, $749,000.

Mount Vernon Pl., 315-Damion Mullins and Lisa Stevens to Seth L. Kraft and Mia R. Ehrenberg, $531,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 310-Bertrand J. Tzeng and Gena E. Lai to Milind Ramakant Gholap, $315,000.

Potomac Riding Lane, 13544-Ragwinder Kaur and Dharam S. Dhindsa to Syed Asif and Sabrina Islam Rahman, $1.05 million.

Rolling House Rd., 11301-William W. and Alicey J. Werber to Elizabeth and Wayne Whinnie, $1.02 million.

Tilden Lane, 6017-Fairfax Development Corp. to Guangshu and Ningli Yang Song, $1.65 million.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Apperson Way, 11509-Michael Kronzek to Christopher A. Shaw Cortez and Jeny Galicia, $285,000.

Gunners Branch Rd., 19601, No. 1-0133-Wei Liu to Yan Sun, $160,000.

Minstrel Tune Dr., 11233-Bernice E. Noland to Francisco J. Moreno and Javier Moreno Gomez, $545,000.

Wayfarer Rd., 10757-Patsy Hobson to Essossinam Bimizi, $499,000.

SILVER SPRING AREA

Bonaire Ct., 8106-Mark M. Murdock to Yamide Regine Colette Dagnet, $460,000.

Covington Rd., 2817-Alice D. Rauch and estate of Lawrence A. Ruh to Daniel M. Wagner, $400,000.

Eastern Ave., 7981, No. 202-Christopher Madison to Carolyn J. Bassing, $262,000.

Lyttonsville Rd., 1921-Senedu Fekade and Mulugeta Kebede to Kristy M. Wright, $332,000.

Midwood Pl., 1309-Alan O. and Rosalie M. Kogan to Dana Elfin, $777,000.

WHEATON AREA

Coleridge Dr., 2004, No. 20-203-Lilian and Sissi Bruch to Sergio Giovanni and Maria Estela Rojo, $170,000.

Fairoak Dr., 11420-Simon and Michelle Dinits to Ian Abraham and Laura Marie Sherr, $600,000.

Hemingway Ct., 11012-John E. and Cheryl Oliver to Lorraine Robidoux, $455,000.

Judson Rd., 11702-Jovel M. Montes to Vang Thi Nguyen and Hoang Kim Tong, $395,000.

Nairn Rd., 11418-Hoffman Development Property Corp. to Eric James and Kimberly Heather Sohl, and Roger Alan Lewis, $720,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in January were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Doubs Rd., 5052-Nicholas C. and Christiana G. Richardson to Emily and Forrest Barney, $282,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Newington Rd., 4622-John C. Coghill to Sara Ann Arnold and Richard M. Goodman, $365,900.

EMMITSBURG AREA

Federal Ave., 53-Valaria A. and James W. Kilby to Ernest Charles Farkas III, $210,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Arbor Ct., 6893-Patrease King Richmond to Linda H. Meyer, $250,250.

Cranberry Ct., 413-Wanda Y. and Eddie Lee Edwards to Maria E. Reyes De Melgar, Luis Alfredo Melgar, Jorge Alberto Reyes Contreras and Rosa Reyes Contreras, $272,000.

Daytona Ct., 6510F, No. 203-Lyndon George and Nadine A. Johns to Shui Lin Niu and Jin Xu, $171,000.

Ellrose Ct., 530-John L. Greene to Jose Melvin Coello Diaz, $160,000.

Hedgerow Ct., 600-Jeremy King and Chelsie Lloyd to Matthew and Elizabeth Doeller, $440,000.

Jefferson Pike, 5055-Thomas C. and Patricia A. Glass to Alanson and Mary Girton, $503,000.

Lyndale Way, 5435-Emma Lauren Sentz to Vincent Collette, $285,000.

Mount Phillip Rd., 6044-Graham C. and Marcia M. Baker to Sean Gabriel and Jessica Colon, $555,000.

Primus Ct., 511-Seth Frimpong to Olaide Ipaye, $254,000.

Snowberry Ct., 6854-Elizabeth E. Knapp and estate of Margaret A. Gillam to William F. and Vickie L. Johnson, $267,000.

Thornhill Pl. E., 1094-Vedesh Bisnath to Meisam K. Hemami, $220,000.

Weatherby Ct., 6413, No. J-Victoria M. Granese to Dhaval Desai, $132,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Apache Ct., 810-Mary Beth Witchie Guarino to William E. and Lynne A. Keiper, $389,000.

Brookhaven Dr., 6107-Elizabeth J. Jones to Joshua and Katarzyna Feblowitz, $430,000.

Dockside Ct., 1464-Kristian A. and Lashawn M. Engelbrecht to Tyler Kelley, $230,000.

Garden Lane, 2206-Jeffrey Curtis Mongar to Dustin Power, $375,000.

Knollwood Dr., 6304-Ariel Rodriguez Mercado and Anissa Arroyo to Aaron Curtis and Brandi Jayne Kosh, $410,000.

Logan St., 545-Brightstar Capital Corp. to Daniel Joseph Gugger, $265,000.

Meandering Woods Ct., 6394-Jennifer M. Bulebush and Jason M. Nicklow to Patrick D. and Allison L. McLean, $344,900.

Poolside Way, 1796A-A, No. 25-A-William P. and Elizabeth Goss to William Davis Jr. and Noreen Shaukat, $214,000.

Rosemont Ave., 707-Katherine Kelly Howard and estate of Howard H. Kelly Jr. to Cristy A. Stup and David E. Jenkins, $296,250.

Springwater Terr., 6341, No. 9302-Carol Stith to Karen Renee Santelli, $200,000.

Warren Way, 2601, No. 4-Ebt II Real Estate Corp. to Johanny Jesus and Taryn Elizabeth Moreno, $195,000.

Seventh St. W., 26-Housing Authority of City of Frederick and Lancaster Craftsmen Builders Inc. to Katherine E. Fleskes, $380,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Banner Hill Rd., 2102-Himilce Q. Slemp to Eli Abel Cruz, $400,000.

Ellsworth Way, 2404, No. 3D-John T. and I. Roberta Ward to Susan I. Fisher Hausler, $150,000.

Free Terr., 1821-Kasey A. Heintz to Meiry I. Read Richardson, $282,000.

Heather Ridge Dr., 997C, No. 3C-Karen Berenson to Natalia Chantel Hinton, $95,000.

Northridge Lane, 1752-Michael H. Price to Marcelo Lopez and Martha Lopez Romero, $210,000.

Springfield Lane, 1740-David M. Baccetti and Kimberly A. Tittle to Tyler Michael Stein, $218,000.

Timber Grove Rd., 1941-Richard M. Sharrer to Barbara A. Ellis, $359,900.

Wheeler Lane, 128-Ronald L. and Natasha M. Freeman to Noel Martinez Rocha, $422,000.

Yellow Springs Rd., 7947-George E. Hoffman Jr. and estate of Catherine M. Hoffman to Rodrigo Alonso Gabriel and Aurelia Gabriel Tolentino, $270,000.

IJAMSVILLE AREA

Beerse St., 10098-Connor and Corryn Mullins Klosky to Sean W. and Aiko S. Munekata, $385,000.

Rochefort St., 5825-Zara and Kevin Heater to Srikanth Nalli, $350,000.

KNOXVILLE AREA

Jeffrey Lane, 4-Matthew T. and Ann E. Wolff to Donald and Kathleen Reightler, $355,000.

LIBERTYTOWN AREA

Liberty Rd., 12301-Anthony P. and Susan Roman to Terry Wayne Chambers, $615,000.

MIDDLETOWN AREA

Glenbrook Dr., 704-Aaron T. Heaton to Kristofer Jon and Monica O’Neill Kreissig, $575,000.

Marker Rd., 7645-Gloria J. Palmer to Edward and Melissa Gray, $266,000.

Pointe Cir. N., 5-Robert A. and Amy J. Baird to Keyonna Council and Antwoin Tyson, $455,000.

MONROVIA AREA

Green Valley Rd., 4521-Farzana and Gul M. Irani to Katherine Ann and Kevin Jude Morgan, $499,000.

Merricks Ct., 12124-Anne M. and Thomas R. Tolley to Qasim A. Khan, $612,500.

Shamrock Dr., 4388-Winchester Homes Inc. to Mark Davis and Kirsten Bergman, $420,000.

Wendy Ct., 4303-Patrick S. and Jane R. Murphy to Radha Narayanan, $330,000.

MULLINIX AREA

Molesworth Dr., 12639-Diane Althea Kepley to Ugo Diaz Guevara and Maria Chicas, $295,000.

Skyview Terrace Ct., 13612-Jeffrey S. and Cynthia J. Vance to Kristina and Scott Lopresti, $497,000.

MYERSVILLE AREA

Flintridge Dr., 2736-Ana Maria Powell to Stephen Snyder and Christine Border, $399,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Commodore Ct., 6637-Michele Bowman to David I. Arana, $291,500.

Lakeridge Rd. E., 6636-Divan and Heather W. Van Eck to Julie S. Hill, $320,000.

Watson Ct., 6059-Gregory T. and Marian L. Moormann to Alexander P. and Candace J. Nunemaker, $455,000.

THURMONT AREA

Blue Mountain Rd., 7020-Deborah E. and Randall L. Sweeney to James E. Hall, $169,000.

Park Lane, 121-Ryan Legacy Builders Inc. to Tyler J. Twigg, $255,265.

Sunny Ct., 4-Estate of Wayne E. Waggener to Stephen Michael and Lisa Gallion Hubbard, $220,000.

URBANA AREA

Bartonsville Rd., 6008-Laura B. Difranco to Alexander Wayne Larkin, $250,000.

Ethan Ridge Ave., 9706-Jeffrey C. and Mary A. Leggit to David Dario and Monica Ann Pittenger, $655,000.

Timber Green Dr., 3503-Dream Finders Homes Corp. to Harrison Blake, Steven H. and Nancy J. Dorne, $624,458.

WALKERSVILLE AREA

Discovery Blvd., 8431-Landmark Investment Properties Corp. to Carlos J. Lopez Vera and Earline I. Vanegas Alvarado, $228,000.

Inquiry Ct., 8731-Jana Silkalne and Reyna Borba to Jianbo Chen and Mingguang Nie, $176,000.