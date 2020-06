Beaver Terr., 13139-Lillian K. Goldberg to Gerardo and Rosa Pilligua, $380,000.

Emory Lane, 15910-Farideh Iravani to Arturo, Evelin J. and Giselle B. Alfaro, $425,000.

Heathfield Rd., 4104-Stafford A. Williams and estate of Eulalee Jackson to Julio E. Robles Lopez, $410,000.

AD

BETHESDA AREA

Albemarle St., 5211-Jerome I. and Matthew S. Cook to Kyle and Victor Peters Torgrimson, $1.24 million.

AD

Belvoir Dr., 5214-Kimberly L. Allman to Nathan Stephen Smoot and Yan Shu, $730,000.

Democracy Blvd., 7505, No. A330-Gregory A. Kaminski and Maryanne Fiorita Adelfio to Laszlone Illes, $175,000.

Eames Way, 6602-RS Homes Associates Corp. to Yun Ju Jung and Sung Jun Park, $1.01 million.

Holiday Terr., 7701-Mid Atlantic Custom Builders Corp. to Matthew and Lauren Markovics, $1.82 million.

Kentstone Dr., 9511-Rahul Rajkumar and Usha Kiran K. Ghia to Thomas F. and Julia L. McCormack, $1.4 million.

Macarthur Blvd., 7215-Anwar M. and Ghazala S. Shah to Mohammed H. Barakat, $779,000.

AD

Persimmon Tree Rd., 6911-Deutsche Bank Trust Co. and Residential Accredit Loans Inc. to Amir Saeed, $899,361.

Rossmore Dr., 5725-Ralph Kern and Rachel Dumont to Ali Reza Elyassi, $650,000.

Topeka St., 9209-C. M. Conlan Contractor and Builders Inc. to Tybee Kiejdan and Shahar Sinvani, $1.57 million.

AD

Woodmont Ave., 7500, No. S320-Laura Jensen Broe and estate of Doris Johnson Jensen to Mario E. and Olga E. Yuri, $399,000.

BOYDS AREA

Deoudes Rd., 12505-Samer G. Hassan to John Luke F. Espinas and Maria T. Soriano, $455,000.

BROOKEVILLE AREA

Abbey Manor Dr., 19225-Michael and Joann Schoppman to David K. and Kimiko I. Cline, $774,000.

BURTONSVILLE AREA

Angelton Terr., 14228-Prem Singh Rajput and Aradhana Moerahoe to Jose O. Romero Hurtado and Julio C. Sarmiento, $320,000.

AD

Kinderhook Terr., 14620-Pearlina Riley to Girma Daba and Tigest Yitbarek, $285,000.

Perrywood Dr., 14513-Donald N. and Patricia A. Norton to Edda M. Morales Florian and Marvin A. Arriola Carias, $396,104.

Thistlewood Terr., 4203-Geoffrey P. and Patricia A. Martin to Edwin J. Sarmiento Santos and Magda L. Vasquez Streber, $268,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

AD

Bridgewater Dr., 13709-Norma Jean and Tyrone Lewis to Leopoldo Mario and Prospera Elizabeth Bautista, $665,000.

Eastbourne Dr., 12413-Louis Jean Philippe, Ducarmel and Yvette P. Bocage to Jose R. Menjivar Miranda and Edy E. Diaz De Menjivar, $399,900.

Old Columbia Pike, 12001, No. 507-Alina M. Smith to Luis A. Gonzalez Escobar, $110,000.

AD

Westwind Dr., 13519-Rosemarie J. Lopez to Mercedes Carina Mogrovejo, $341,000.

CHEVY CHASE AREA

Delfield St., 7219-Evan M. and Rhonda G. Migdail to Scott A. and Dara H. Freling, $1.84 million.

Grafton St., 28-Timothy M. and Julia M. Broas to Jessie and Maurice Perkins, $2.04 million.

Leland St., 4230-Andre Bhatia and Irene Pantelis to Edward McMichael Dean and Yuehong Wang, $2 million.

Park Ave. N., 4550, No. 308-Vladimir Matlin to Dennis E. and Paula J. Roberts, $735,000.

AD

Susanna Lane, 8716-Eric J. and Robin D. Lawrence to Eyuel Dagnew Abebe, $699,900.

Wisconsin Ave., 5630, No. 1004-Ilona Ely Grenadier Heckman to Alfredo D. and Luz Maria P. Gutierrez, $2.42 million.

AD

CLARKSBURG AREA

Brewers Tavern Terr., 13102-Michael S. and Christine S. Hong to Subhash C., Poonam and Vishal Gund, $550,000.

Emerald Green Dr., 11725, No. 904B-Nicholas S. and Amanda J. Wathen to Shana Rabin, $188,839.

Newcut Rd., 22443-Melvin C. and Margaret R. Youngwerth to Rajashekar Reddy Kanubaddi and Swetha Jannapureddy, $560,000.

Phillips St., 22547, No. 1601-Sambit Kumar and Sonia Thiady to Madhavi Latha and Vinod Kumar Chelluri, $345,000.

Skylark Rd., 11749-Why Realty Corp. to Chuan Sheng Zhu, $321,500.

Tregoning Pl., 12014-Alwyn K. and Joyce O. Alli to Veerendra Kumar Madala Halagappa and Sunitha Veerendra Kumar Madala, $750,000.

AD

CLOVERLY-EDNOR AREA

AD

Ednor Rd., 1801-Franklin Alcides and Cristina Cecilia Mancia to Jorge A. Nerio Portillo and Mayran Isabel Reyes, $630,000.

Twig Rd., 14304-Department of Veterans Affairs to Abid Naveed and Atyya Chaudhry, $489,000.

DAMASCUS AREA

Haney Ave., 26700-Bryant C. and Lisa Nelson to Erick A. Gutierrez Portillo and Doris C. Bonilla Reyes, $375,000.

Paine St., 25417-Daniel C. and Celeste J. Skirvin to Tracy and Ian Erbach, $365,000.

DERWOOD AREA

Grande Vista Dr., 16511-Thomas A. Moore and Laura C. Neil to Michael Patrick Ryan, $535,000.

Needwood Rd., 7500-Nebeyou Asres Abebe to Jennifer Piorko and Felipe Erick Mitchell, $920,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Childs St., 10806-Esther F. and Zev Katz to Zewdu T. Kassa and Mekedes M. Tesfaye, $465,000.

AD

Malta Lane, 923-Jacqueline J. and Richard M. Doyle to Nina S. Hagan, $410,000.

AD

Stirling Rd., 1023-John Koutsouli and Chris Papasava to Robert J. Cogan Jr. and Kathryn E. Byerly, $582,000.

GAITHERSBURG AREA

Bell Bluff Rd., 20712-Stephen Basile to William A. and Teresa S. Best, $475,000.

Bramble Bush Ct., 9120-Sharon Landesberg to Mizanur Rahman and Akhi Ashraf, $260,000.

Chickadee Lane, 18620-Patricia A. and Gerald H. King to Jorge Ramon Sanchez Luna and Margarita Maria Parra Lugo, $330,000.

Emory Grove Rd., 8905-Ivan and Ilsa Hernandez to Melika and Pejman Naghizadeh, $450,000.

Guildberry Dr., 18420, No. 201-Mathew S. Edgreen to Tal Ben Yosef and Anat Heller, $133,328.

AD

Langport Terr., 8212-Kenneth H. and Louise L. Classon to Benjamin and Lauren Albright, $430,000.

Prince Hall Ct., 7715-Eugenia Olga R. Vionet to Kevin A. Bohrer, $370,000.

Sugarberry Ct., 8008-Janet M. Nesse and estate of Bonner Menking to Mario Gaono Acosta, $285,000.

AD

Taverney Dr., 19514-Jonathan C. and Lecora T. Taylor to Carlos Miguel Ramos, $260,000.

Watershed Ct., 8618-Samantha Phillip Watty to Jesus Diaz, Regina Barrera and John Barrera Lopez, $336,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Barnsfield Ct., 101, No. 229-Jeremy Rollings Corp. to Grecia E. Murillo, $224,000.

Chevy Chase St., 110, No. 403-Helen H. Lyngas and estate of Mary Ellen Harris to Deborah Joan Quintal, $491,000.

Diamondback Dr., 502, No. 205-CF Sept Owner Corp. to Kasey M. Kinney, $435,900.

Dodie Terr., 14608-Paul and Stephanie Greco to Giulietta Maruggi and Giovanni D’Auria, $760,000.

Gatestone St., 626-Anthony R. Artino Jr. to Nathan Michael and Erin Amanda Beck, $603,000.

Gold Kettle Dr., 232-Adam D. and Susan E. Preuter to Claudina Barajas, Estuardo Portillo and Cinzia Portillo, $384,000.

AD

Keeneland Cir., 14633-Jan and Simona Kostka to Yvotte Brits, $278,500.

Linslade St., 728-David J. and Jennifer A. Manion to Clayton Michael Goldberg, $824,900.

Mustang Hill Lane, 13928-Qin and Shaolin T. Kong to Ying Wai and Alice S. Mui, $510,000.

Pebblewood Dr., 14609-Syed Asif and Sabrina Rahman to Robert W. and Bertha S. Hall, $765,000.

Quince Orchard Blvd., 818, No. 101-Hui Zhong to Harout and Vania Margossian, $110,000.

Sharpstead Lane, 2-Raffi and Medea Melkonian to Justin Greene, $672,000.

Turnham Ct., 19-Jongmin and Katherine M. Lee to Jian Chen and Bei Wang, $660,000.

GERMANTOWN AREA

Allspice Dr., 18421-James M. Turner to Dilpreet Singh, $190,000.

Briarcliff Terr., 13112, No. 5-111-Jesse C. and Callie R. Feyen to Abdramane El Hadji Ouattara, $200,000.

Chalet Dr., 18010, No. 18-303-Daivender Kumar Mainigi to Janeen A. Hamad, $199,000.

Climbing Ivy Dr., 12933-Akhil and Priya S. Gupta to Daniel Klueger and Louis Michael Alcamo, $290,000.

Deer Path Lane, 13104-Sai Ma to Christopher Edward and Jasmine Tiara Davis, $387,000.

Giant Ct., 13502-Nicole Webb to Li and Jessica Ann Wang, $335,000.

Grotto Lane, 19042-Victor Romulo Neyra and Felicita A. Allauca to Jorge J. Chavez, $325,000.

Kitchen House Way, 12933-Armando Vilches to Hector E. Perez and Yeny E. Avalos, $291,000.

Long Channel Cir., 14442-Wilfred L. and Karen M. Pla to Marta Cecilia Magana, $375,000.

Pickering Ct., 37, No. 202-Jeremiah Swenson to Tiffany Danielle Thomas, $220,000.

Red Pepper Ct., 12613-Rosario D. Fichter to Luz M. Alvarado, $260,000.

Shadyside Lane, 13065, No. 11-184-Andy Dang to Terri Rachell Hunter, $224,000.

Stone Hollow Dr., 18444-James and Nance Pitzer to Sean and Kathryn Dunning, $293,000.

Tiber Falls Way, 13205-Robert L. and Myong S. Whitaker to David and Joanna Hinojosa, $470,000.

Waterford Hills Blvd., 13310-Allison and Kevin Mathes to Srivathsa Ravikiram, $438,000.

KENSINGTON AREA

Archer Pl., 3817-Carlos A. and Lurdes Torres Pereira to Dominic A. Demeria and Erin E. Callahan, $525,000.

Dunnel Lane, 4211-Charles L. Broring to John P. and Margaret Tabacco, $845,000.

Orleans Way, 10902-Mario P. Brunetti to Julia F. Rovner, $684,950.

University Blvd. W., 3333, No. 703-Adarsh Ramakumar to David Lee Bolduc, $205,000.

LAYTONSVILLE AREA

Belle Chase Ct., 6605-Catherine L. and Rodney E. Pownell to Carla Elizabeth Stubbs and Malcolm Alec Kiley Hill, $575,000.

Holland Meadow Lane, 6313-Estate of Wendy Michelle Kessell to Pascale Melloni and Stephen Woodruff, $730,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Battleridge Pl., 10333-Hang and Ai Lun Chen to Oscar J. Villegas and Milton I. Fuentes, $255,000.

Brookridge Ct., 9825-Crestwood Holding Group Corp. to Ramatou Chaibou Bakori, $234,900.

Duffer Way, 9605-David Randall and Brianne Elaine Paugh to Kathleen R. Pung, $375,000.

Gallery Ct., 8208-Raymond and Yogitha Shahvardi to Quan B. and Lenka Luz Pham, $652,500.

Napoleon Way, 9604-Jorge R. Urrutia to Jade Weidman, $466,000.

Walker House Rd., 9806, No. 4-Wilmington Trust National Association and Citibank to Carlos Barrios Benavides and Marivell Miranda, $97,650.

Weathervane Pl., 9311-Michalene M. Katzer to Andrea Person and Daniel Pollock, $303,000.

Yankee Harbor Dr., 7820-William C. Bowman Jr. to Nancy Mona Deen, $380,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Pagebrook Rd., 1919-Estate of George A. Karas and Josephine C. Karas to Nicole Elizabeth Wyche and Mackenzie Lauren Huffman, $365,000.

Stateside Dr., 1408-Brittany Wilson to Melanie Raye Symister, $382,500.

NORBECK-LAYHILL AREA

Chesterwood Dr., 3832-Juelithia Zellars and estate of Marjorie G. Zellars to Juan Carlos Martinez Melgarejo, $232,000.

Dunsinane Ct., 22, No. 58-Bernadine M. Crosby to Retta Moges Lemma and Tirsit Teka Hailegiorgis, $320,000.

Harrell St., 3516-Linda R. Kriete to Wilber Froilan Arias Zelaya and Evelyn Lizzette Arias Guerrero, $351,500.

Ilford Rd., 3912-Daniel Villamar and estate of Emma Z. Row to Jose David Benitez, $330,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-519-Antoinette A. Whitmeyer and estate of Bernice B. Alsheimer to Phyllis D. Martin, $139,900.

Leisure World Blvd. N., 2900, No. 509-William O. and Geraldine M. Abdi to Rosemary and Stacy L. Stordahl, $222,500.

Leisure World Blvd. N., 3200, No. 612-Joel L. Steinberg and Julie Fader to Ilyne S. Miller, $315,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 821-Ellen S. and Eric D. Birnbaum to Noah David and Sarah Lauren Smigel Theran, $183,000.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 826-Lawrence Fred Steinberg and estate of Bernice Steinberg to Delores B. Pogue, $285,500.

Pennfield Cir., 14801, No. 103-Betty B. and Edward H. Schwarz to Henry and Linda W. Anderson, $394,000.

Shamrock Ridge Rd., 15030-Fernando J. Da Luz and Dora I. Rodriguez to Miguel Rivera De Leon, $350,000.

OLNEY AREA

Broom Dr., 4834-John R. and Kathryn J. Laughlin to Ronald Lambert and Ruth Marie Bocus, $745,000.

Cherry Valley Dr., 3808-Thomas J. and Yamilette B. Costa to Elizabeth C. Coakley, $560,000.

Hedgegrove Terr., 18501-Anna Levy to Andrew and Narissa Dunninger, $540,000.

Ohara Cir., 18021-Young Kwan Yi and Theresa Mi Hahn to Alex Matthew Dionne, $285,000.

Prestwood Dr., 4608-Bogdan Bazyluk to Nicholas William Perehinec and Allison Marie Kane, $509,500.

Wickham Rd., 18231-David M. and Julie K. Bulitt to David A. Kurtz, Navy N. Chhay and Nareth Srorn, $815,000.

POOLESVILLE AREA

Darnestown Rd., 18325-Steven H. Quackenbush to Larry Clyde and Marie Bodmer Hoffacker, $524,000.

POTOMAC AREA

Alloway Dr., 10610-Bahram Pourmand and Tabandeh N. Farahbaksh to Michael Tseytlin and Nona Rinburg, $1.6 million.

Bells Ridge Dr., 10931-Hanyoup and Yu Mee Kim to Jay J. and Joyce E. Hong, $940,000.

Buckspark Ct., 22-Jennifer L. Young to Brian S. Anger and Andrea Thea Danser, $848,000.

Gainsborough Rd., 11310-Fengming Hu and Kejun Cheng to Yanxing Sophia Zhao, $680,000.

Holly Hill Pl., 10317-Inder and Vera Vaswani Chawla to David S. and Madison Hallie Savanuck, $1.18 million.

Laurel Leaf Dr., 7721-Montrose Properties Corp. and Nelson M. Maldonado to Christopher W. and Lauren H. Engstrom, $1.12 million.

Norton Rd., 10233-Gerald L. Trunnell and estate of Jean E. Trunnell to Ahmedur Rahman Ali, $1.29 million.

Potomac Crest Dr., 11241-Edwin M. Chu to Joong Yeon Yee and Seoyeon Yun, $780,000.

Sleepy Hollow Lane, 8825-David C. Huang and Xiaochu Hu to Xinglong Gu and Caixia Long, $1.14 million.

Tanager Lane, 10613-Sung Doh and Sunhae Chung to Jeremy Tang and Irene K. Lam, $944,000.

ROCKVILLE AREA

Anderson Ave., 720-Devi Vembu to Douglas and Janice Lunenfeld, $470,300.

Beall Ave., 500-Karen M. Becker to John Michael Quinn and Ashley Howe Seibler, $649,000.

Braxfield Ct., 12205, No. 41-Benjamin and Suzanna Ilkovitch to Sam Safi, $146,250.

Burgundy Dr., 500-Susan Stoddard and estate of Anne Katherine Heath to Samuel Anthony Oztan, $274,990.

College Pkwy., 886, No. T1-Brennan G. Giuffre to Darren D. Love, $212,000.

Diamond Cove Terr., 15306, No. 2A-Pitpatu Itharat and Dong Hoon Suh to Alice Lin, $340,000.

Grandin Ave., 717-Mary K. Marchone, Joseph D. Kavanagh and Phyllis D. Kavanagh to Brian Decicco and Anne Margaret Gaynor, $539,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 715-Claudia F. Esteve and Carlos Hurtado Lopez to Faramarz Nateghifard, $385,000.

Grosvenor Pl., 10401, No. 1017-Allison B. and Laura J. Kramer to Laila Abdulkareem Al Eryani, $210,000.

Lambertina Lane, 9911-Kimberley A. Brown to Stephen H. Chaikin, $670,000.

Maryland Ave., 38, No. 525-David F. Moore to Christopher Krit Garnier, $410,000.

New Mark Esplanade, 226-David Thang D. and Hoan My D. Luu to Jill R. Newman, $520,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1225-Laura Ike and Laura Carle to Mickie U. Chandra, $417,000.

Regal Oak Dr., 1157-Rita Abi Khalil to Hyung H. and Rena Kim Lee, $640,000.

Rose Ave., 930, No. 1507-Pike & Rose Condominium Inc. to Temitayo Oluwaseun Ojewale, $424,900.

Vanderbilt Cir., 10016, No. 10-11-Brian C. Raiford to Saeyoung Ahn, $261,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Arista Manor Way, 12023-Raul and Sonia Campos to Bevlynn Campbell and Dorling Joseph, $600,000.

Eton Manor Dr., 11816, No. 103-Mark and William S. Nishan to Ronen and Sigal Sidi, $220,000.

Halethorpe Lane, 20110, No. 121-Zenobia E. Washington to Tynisa and Richardeo A. Grant, $179,900.

Sandsfield Terr., 20408-Ana Maria Murillo to Dong Kyun Kang and Eun Hee Kim, $498,000.

SILVER SPRING AREA

Alton Pkwy., 9021-Adi and Dorothy I. Shmueli to Agnieszka A. and Bryan P. Christian, $855,000.

Coleridge Dr., 2205-Errol D. and Susan I. Chambers to Fasil Tsigehana Ashine, $505,000.

Dale Dr., 1301-Thomas F. and Carolyn G. Conlan to Michael James Carvalho, Jennifer Shaw Powers and Elizabeth B. Chomas, $830,000.

Mansfield Rd., 405-Karl C. and Meredith S. Dedolph to Adam Christopher and Rebecca Rae Swan, $680,000.

Sheffield St., 117-Martine G. Brizius to Steven T. Lynch, $525,000.

Wayne Ave., 930, No. 608-Yenny Paola Moya to Ibrahim Zirekoglu, $381,000.

SPENCERVILLE AREA

Brogden Rd., 16713-House Buyers of America Inc. to Juan Carol N. Marquez Lopez and Yeny Emely Villatoro, $403,400.

TAKOMA PARK AREA

Lincoln Ave., 412-Aimee O. and Minh C. Le to Sheila Flynn, $460,000.

WHEATON AREA

Dalewood Dr., 12125-Blanca Guerrero to Emebet Demissie, $305,000.

Hermleigh Rd., 204-Anthony G. and Mary T. Merlene to Brad Stuart and Joanne Perelman, $549,000.

Malone St., 10504-Erika Morphy to Ubi Rodas and Bayron Ovalle, $349,000.

Reedie Dr., 2205-Samuel R. and Mindy P. Kaufman to Matthew and Jessica Dickson, $424,900.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in January were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

BRUNSWICK AREA

Peach Orchard Lane, 1004-Lisa Gallion Hubbard to Renee Taylor and Tyrone Lee, $160,000.

EMMITSBURG AREA

Second Ave., 56-Susan M. and William L. Shanahan to Jarrett R. Shoemaker and Emily A. Kuykendall, $184,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Boysenberry Lane, 561-Ning Wu and Chuanning Zeng to Jingyi Li and Yue He, $195,000.

Cawley Dr., 591, No. 1-2D-Young Mee Pak and Young Mee An to Garrett Kash, $150,000.

Croydon Terr., 5006-Danielle Moore and Teresa Svincek to Jincal Patel, $245,000.

Drawbridge Ct., 5822-Dana Jean Scott and estate of Larry D. Louia to Kaitlin Dawn Barker, $175,000.

Hobnail Ct., 497-Maryanne H. and Thomas F. Farrell to Juan Carlos Ventura Maldonado and Rosibel Hernandez Delcid, $213,000.

Killdeer Ct., 6719-Elizabeth Doeller Orrence to Mary G. Trabold, $237,500.

Mallard Ct., 6706-Gregory Doria to Sean McGrath, $239,900.

Pendleton Ct. S., 9-IPMD Corp. to Jessica Anne Erbacher, $199,000.

Rock Spray Ct., 5792-Frederick Villas Corp. to Yasmine Vanellia Piola Arondo, $255,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

All Saints St. E., 35, No. 320-Paul McNally to John L. Daniels, Amir Farahat and Deirdre C. Fitzpatrick, $340,000.

Beverly Ct., 1571-Elmer A. Lopez and Lorena C. Martinez Vargas to Rachael E. Kelbaugh and Alejandro Martinez Padilla, $222,000.

Dockside Dr., 1584-Michel Bento to Shaina D. Alvarez, $232,000.

Everly Dr. S., 2639, No. 8-5-Marcus and Thea McCready to Delores Johnson, $205,000.

Geronimo Dr., 832-Cecilio and Megan Berrios to Jennifer N. and Adam J. Henderson, $398,000.

Laurel Wood Way, 1532-Robert D. McElwain to Shannon Haven and Robert Jenkins, $299,900.

Mill Island Pkwy., 2912-Robert L. Dankmyer to Paul V. and Terry J. Ehlis, $630,000.

Pinewood Dr., 1411-Carlos Aguirre to Gloria R. Wilson, $300,000.

Sherman Ave., 408-Mehmet I. Manavoglu to Hagai Golan, $257,500.

Thrush Ct., 7991-Jason B. Naill to Rory Neuman, $247,500.

Wheyfield Dr., 1672-Thomas A. and Veronica L. Farr to Kristi L., Gregory S. and James A. Forsythe, $414,900.

Fifth St. W., 7-Jennifer and Jayson Swafford to Kenneth Lloyd Green III and Erin Rachel Bromhal, $281,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Apple Creek Rd., 100-Michael G. and Nina M. Catron to Michael Alfredo Herrera and Norlyn Peguero, $260,000.

Brigade Cir., 2125-Robert S. Teresak Jr. and Annamarie Frezza to Joshua Daniel and Joan A. Orchard, $406,000.

Coach House Way, 2506, No. 2C-John T. and I. Roberta Ward to John W. and Carol L. Freed, $172,000.

Fieldstone Ct., 158-MTGLQ Investors Partnership and Newrez Corp. to Sohail H. Malik, $225,000.

Heather Lane, 1749-Deanna M. McAnnally to Ethan M. Lipton, $189,900.

Masser Rd., 9912-Charles Michael and Angela Trish Lawson to Ryan William and Jamie Lynn Dice, $527,000.

Rock Creek Dr., 7114-HD Real Estate Investments Corp. to Ryan Sparks Clark and Sara Marie Sandeen, $309,000.

Sumner Dr., 2028-Rebb Townhouses Corp. to Sabina D. Saye, $259,000.

Victoria Sq., 6-Jossue I. Martinez Quinonnes and Suzette Gomez Casanova to Nicole S. Jackson, $228,000.

Whitehall Rd., 2112, No. 2B-Karlys L. Kline to Prelyn Estrada Pavlovic, $155,000.

Young Pl., 1117-Richard Lee Orndorff II and Danielle Stauffer to Sean Traube, $263,000.

IJAMSVILLE AREA

Lowell Lane, 3316-Joseph D. and Deborah N. Schaub to Linda Marcella Munley, $435,000.

Winmoor Dr., 3326-Edison R. and Meredith N. Conklin to Shabnam Azadeh, $600,000.

KNOXVILLE AREA

Mountain Rd. S., 3510-Floyd W. Truitt Jr. to Nikolas Harr, $339,900.

MIDDLETOWN AREA

Dahlgren Rd., 1708-Virginia D. Nuessle to Adam D. and Monica A. Kefauver, $445,000.

Knoll Side Lane, 15-Ronald G. and Dianna C. Forrester to Leslie S. Nielson, $390,000.

Old Line Ct., 7386-Leslie B. and Edward A. Cianella to Timothy J. Otis and Mary M. Gironda, $495,000.

Smoke House Cir., 7-Stephen K. and Deborah A. Carper to Laura Marie Schumann, $315,000.

MONROVIA AREA

Linganore Woods Dr., 4976-Christopher Dale and Jennifer Camalier Leonard to Jared Hillel Strait and Jennie Rose Pogorzala, $420,000.

Millbrooke Ct., 11902-Lawrence R. and Sharon M. Simmons to Jason Patrick and Rebecca Erin Watkins, $405,000.

Viridian Terr., 4366-Winchester Homes Inc. to Konstantin Polsky and Christina Koustenis, $399,900.

MULLINIX AREA

Walden Way, 104-Michael and Dara Chapman to Gary A. and Nicole M. Plowman, $310,000.

MYERSVILLE AREA

Wistman Lane, 3967-William F. and Karen Lee Ruehl to John Watkins and Ashley Bushman, $345,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Gala Way, 616-Christina M. Picard to David A. Kahwajy, $500,000.

Oakcrest Cir., 10915-Benjamin V. Schaeffer to Mary R. Robaczynski, $405,000.

Woodlake Pl., 9708-Cory R. Neff Waldron to Larry Lee Yates III, $545,000.

ROCKY RIDGE-CREAGERSTOWN AREA

Old Frederick Rd., 14010-Sharon Lynn Graf to Andrew T. and Heather L. Mathias, $725,000.

THURMONT AREA

Redhaven Ct., 141-Matthew S. and Roxanne R. Neumann to Ramey Lewis, $325,000.

Utica Mills Cir., 10802-William F. and Hilary A. Douwes to Augustus Tobias and Zinaida Curtis, $375,000.

URBANA AREA

Bealls Farm Rd., 9235-Monocacy Land Co. Corp. to Catherine L. Powell and Cecelia Claire Allman, $551,200.

Shepherd Dr., 5820-Carly John to Benson Chen and Youai Song, $440,000.

Worthington Blvd., 3641-Brian C. and Jamie G. Carr to Peter K. and Erica K. Weiss, $365,000.

WALKERSVILLE AREA

Jenkins Creek Ct., 206-Federal National Mortgage Corp. and BWW Law Group Corp. to Jason Bradley Naill, $445,900.