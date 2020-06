Baltimore Rd., 2515, No. 6-Peggy Jo Davis to Antonio Contreras, $195,000.

Briarwood Terr., 14211-Joan H. and Ralph G. Coffey to Sammy Mack and Kathleen Dillon McClure, $540,000.

Flint Rock Rd., 13714-Jeanette Lee Chow to Rebecca Cassidy Pinkus and Luke Sebastian Rhodes, $455,000.

Independence St., 4202-Karen W. Williams to Jovel M. Montes, $425,000.

Marlin St., 5481-Mark E. Wessel and Elise Alexandra Polydoroff to Jeremy Isaac and Yesenia E. Rivas Wolff, $562,000.

Parkvale Rd., 14412, No. 2-Adam J. Henderson to Sameira Abreu Sousa, $195,000.

Turkey Branch Pkwy., 12814-Santos and Luz Maria Cruz to Juan F. Abrego Mayorga, $415,000.

BETHESDA AREA

Asbury Lane, 4903-Ransom L. Ratcliff and estate of Judith A. Ratcliff to Holly D. Maso and Diego O. Aguirre Herreria, $668,000.

Bradley Blvd., 7809-Wilmington Savings Fund Society and Ventures Trust to Tahani Alqassem, $1.25 million.

Cedar Croft Dr., 5005-John and Sally M. Sullivan to Alvin Antonio Diaz Cruz and Jose Luis Medina Jr., $1.16 million.

Dickens Ave., 10106-Justin and Grace Lin to Jennifer C. Nguyen and Borislav Cicmil, $1.38 million.

Ewing Dr., 8510-Rouhangiz A. Bazargan and Mohammad G. Afshar to Kevin H. Roach and Melinda J. Becker, $1.3 million.

Holly Leaf Lane, 9041-Steven H. Greenfeld and estate of Krystyna Litwin to William and Pandora Todd, $1.1 million.

King Charles Way, 5304-Francis T. and Carol M. Bergin to Kenneth Ka Leung Li, $525,000.

Madaket Rd., 5812-Mark A. and Mindy Cohen to James C. and Elizabeth C. Thetford, $1.05 million.

Sentinel Dr., 4982, No. 14-302-Carol B. Tullman and Marjorie L. Gold to Marc and Renee Gruber, $485,000.

Spring Lake Dr., 7541, No. D1-Carl and Ellen Gallagher Huie to Daryush Farazad, $245,000.

Vernon Pl., 5608-Gloria T. Cruit to Garegin Vardanyan and Armanush Avetisyan, $800,000.

Willow Gate Lane, 9126-Charles Tachi Lee and Wen Hsien Huang to Louise Brugger Caldwell, $1.24 million.

Woodmont Ave., 7710, No. 101-Jonathan Namdar Jazayeri to Carey Zhuang, $270,000.

BOYDS AREA

Manor Crest Lane, 21910-Biologics Resources Corp. to Rajeev Panakal and Sibil K. Sidharthan, $700,000.

BROOKEVILLE AREA

Treadway Rd., 19220-Matthew R. and Staci L. Legler to Alex Thomas and Lindsay Ann Clemsen, $540,000.

BURTONSVILLE AREA

Leatherwood Terr., 4360-Maria S. Rios to Hailu B. Gebru and Abebech D. Abebe, $295,000.

Red Maple Ct., 4200-Bill Das and Rashma Chaudhry to Annick Mballa, $330,000.

Tinsberry Ct., 4303-Mohammad Kabir Patwary to Radwan Bari and Nahid Jahan Chowdhury, $469,900.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Broadmore Rd., 12820-Martha Fortney and Robert Kent Marshall to Israel Sayag and Gil Cohen, $270,000.

Hershfield Ct., 2604-Anh N. and Huyen B. Le to Zerfu A. Ashagre and Tsigereda K. Lema, $540,000.

Old Columbia Pike, 13490-Caroline Petree Iglehart and estate of Ben Petree to Tam Van Hoang and Thanh Hoang Thi Chu, $400,000.

White Oak Vista Terr., 11507, No. 27-Monica Solomon to Anteneh Bayih, $210,000.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Blvd., 4840-Joseph S. and Stephanie O’Keefe to Shawn and Imelda Russell, $1.52 million.

Maple Ave., 7307-Karen Anne Englund to Kristian Berhost and Caitlin J. Miller, $1.07 million.

Pomander Lane, 7218-Scott Adam and Dara Helaine Freling to Elizabeth Sarah Hart and Andrew Eliot Friedman, $1.3 million.

Western Ave., 7116-Ali Neyzari and Mirasghar Hessami to Alberto Murat Croci and Karlygash Dairabayeva, $1.3 million.

Woodmont Ave., 7111, No. 105-Raimund P. Stieger to Roxanne Dimishkov, $314,500.

CLARKSBURG AREA

Brewers Tavern Way, 23310-Jack Wu and George Turkson to Marvin Samuel and Selena N. Hernandez, $370,000.

Forest Haven Way, 23540, No. 8U-Celentano E. and Jeneffer E. Haynes to Karina Lazo Rios, $196,949.

Piedmont Trail Rd., 12670-Jeffrey H. Davidson and Steven B. Yahn to Alieu and Fatou Njie, $399,000.

Skylark Rd., 11861-Mortgage Guaranty Insurance Corp. to Jian Hua and Xue Fei Li, $385,000.

York Mill Lane, 12711-Seyed Hussein Mowlana to Gerardi Medina Flores and Ronald Diaz Vasquez, $440,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Piping Rock Dr., 3-Ruben G. and Dora E. Escobar to Aaron L. and Megan A. Heft, $720,000.

Woonsockett Lane, 435-Douglas M. and Evangeline B. Dollemore to David Boehnlein, $455,000.

DAMASCUS AREA

Lasalle Ct., 25900-Hikmat A. and Kathleen G. Musallam to Josue D. Arias Fuentes, Glenda Yohana Ferman Pena and Elvis M. Pena Ferman, $385,000.

Paine St., 25466-Kathleen and Gary White to Sharon L. Stewart and Timothy W. Davis, $370,000.

DERWOOD AREA

Indianola Dr., 15717-Eric and Jennifer Eskandari to Theresa G. and Kevin R. Espy, $620,000.

Rydal Terr., 7728-Frances Kemp to Michael S. Brick and William C. Pope, $625,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Dryden Ct., 912-David A. and Brandee P. Pang Brookman to Matthew and Michelle Bonner, $445,000.

Northwest Dr., 604-David Myers to Juan R. Molina, $328,750.

GAITHERSBURG AREA

Black Forest Way, 11138-John W. and Danielle M. Hudson to Atul Koirala and Sabina Gautam, $305,000.

Capella Lane, 18706-Alex O. and Samantha L. Morales to Juan Rafael Ventura Aparicio and Camila Elizabeth Guzman, $429,900.

Christopher Ave., 405, No. 40-Dmitry Gololobov and Marina Eremenko to Nana Adjoa Mensah Afful, $193,500.

Diamond Ave. W., 577, No. 37-Ly Truong and Nho Nguyen to Alex Fassbender and Li Tao, $195,000.

Girard St., 404, No. 17-Zaiqun Pan and Ning Zhang to Daniel M. Vicente Orihuela and Lizzeth Zeballos Yugar, $132,000.

Hallmark Ct., 18413-Brian W. Wilson and estate of David T. Wilson to Olivia Haney and Robert Owen Booth, $341,500.

Oceania Ave., 10-Sue Wellershaus and William L. Thompson to Ronis A. Orellana and Deisy M. Lopez Berganza, $540,000.

Sandy Lake Cir., 9236-Esther A. Forrest to Ana L. Gamarra, $281,000.

Summit Hall Rd., 531-Rivercrest Investment International Corp. to Olga Coreas and Rigoberto Avalos, $295,000.

Tulip Grove Rd., 9104-Nicholas J. and Dinah C. Martin to Valerie Lee Durham, $410,000.

Whetstone Glen St., 483-Timothy Martin Fella to Joseph J. and Anne Waring, $405,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Beacon Hill Terr., 535-Julia Trudell to Dipa Gautam, $370,000.

Community Center Ave., 347-Pratyaksh V. and Vidya Pai to Libra A. Riley, $425,000.

Diamondback Dr., 502, No. 309-CF Sept Owner Corp. to Leslie and Daniel Shawn Fitzpatrick, $290,342.

Englefield Dr., 111-Gholamreza Savavi Ghorbanpoor and Soheila Ebrahimian to Xue Li Chen and Rongduan Zheng, $675,000.

Glacier Ct., 15823-Nassim A. Gorgi and Hamid Mohebali to Saumitra Neogi, $507,500.

Granite Ridge Dr., 12620-David and Madeline Rothbard to Atena Farkhondeh Kalat, $555,000.

Main St., 724B-Gary M. Mendelson to Alberto A. and Jill M. Rodriguez, $435,000.

Orchard Dr., 27-Nisakorn Praisaengpetch to Katerina Triantafillou, $330,000.

Pueblo Rd., 12121-Hung Chun Chang to Andrea and Robert Carpenter, $488,000.

Ramsdell Ct., 36-Lian Jin to Lidya Teka, $355,000.

Silver Kettle Ct., 5-Andre Tchoukouaha and Nadine Arnal Toko to Amir H. Banan and Fariba Keshmiri, $395,000.

Winners Dr., 15716-Renee Tori and Bruce A. Carchman to Yue Zhou and Dinghe Sun, $540,000.

GERMANTOWN AREA

Ansel Terr., 13440-Seth Leichter and Raleigh Danielle Polsky to Meagan Schaal, $391,500.

Brittania Cir., 12231-Chamara J. Mendis to Ruth E. Newlin, $337,000.

Chalet Dr., 18120, No. 11-303-Jignesh and Hetal Shah to Armon Yazdanipour, $163,000.

Cloppers Mill Terr., 18001, No. 16-J-Erin E. McMillian and Brian Riddle to Domingo D. Freixas and Carol G. Pavez Fuentes, $185,000.

Diamond Hill Dr., 13124-Siyu Chen and Xi Luo to Zhi Liang, $360,000.

Eden Rock Ct., 15216-Abdolali Nesvaderani and Maria Ahadi to Liuya Tang, $685,000.

Giant Ct., 13511-Prashant Shrestha and Sikha Budhathoki to Karina Andrianarisandy, $335,000.

Hamlet Square Ct., 13512-Christina Oa to Kibanou Bodjona, $335,000.

Larentia Dr., 19820-Shannon Silkensen Lemrow to Ajay Kumar Kota and Nirmala Akula, $265,000.

Longford Glen Dr., 12700-Byron Diaz and Ethel Diaz Citan to Chuan Sheng Zhu, $382,000.

Millhaven Pl., 13100, No. 10-E-Susan Maria Senda to Marcia Palu and Rahul Samson, $226,000.

Palmetto Ct., 6-Terrence and Brandie Ford to Gang Li, $390,000.

Red Robin Terr., 19011-William B. and Mary J. Hungerford to Samuel Toro, $299,000.

Shipley Terr., 20201, No. 1D-302-Lynette Raudner to Christine Cook, $160,000.

Swiss Cir., 18223, No. 2-57-Paul James Yanoshik to Rosa Feria, $179,000.

Tiber Falls Way, 13209-Payidar and Ismail Akin to Khursheed and Nazine Ara Shabbir, $449,900.

White Saddle Dr., 19606-Rajesh and Arjan V. Balchandani to Estelle Hounnouvi, $324,000.

KENSINGTON AREA

Brainard Ave., 4004-Miguel and Sandra Alvarado to Walter O. Allred and Daniela R. Chavez, $635,000.

Edgewood Rd., 3016-Meredith J. and Christopher M. Postek to George and Jennifer Collins Agouridis, $468,000.

Franklin St., 4205-J. Casey and Kathleen B. McCormick to Karl Christian and Meredith Shelley Dedolph, $1.4 million.

Orleans Way, 11110-Louise Derita and Pamela F. Peay to Kelly Marie Kemp, $565,000.

LAYTONSVILLE AREA

Belle Hollow Ct., 5-Doris L. Cedillo Mendoza to Alexander and Victoria Leonov, $464,900.

Johnson Farm Rd., 25011-James A. and Sheila E. Mummert to Syed and Shawanna Faisal, $725,000.

Sweet Meadow Ct., 6400-Keith N. and Sara Hackett Becker to Jose A.C. Quispe, $629,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Dunbridge Way, 19329-Gary Richard Hartwigsen and estate of Gail Lynn Hartwigsen to Darlese B. Solorzano and Duane T. McGill Jr., $290,000.

Nathans Pl., 18717-Luis Ernesto and Ana Maribel Torres to Christina Ileana Paredes, $225,000.

Stedmall Terr., 8309-Scott Addison to Azqa J. Goraya and Atta U. Nasir, $610,000.

Walker House Rd., 9906, No. 1-Irina Buslovich to Anjanie Deonauth, $125,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Dilston Rd., 9621-Mary Patricia Cricenti to Carmen and Ana Lisbeth Jaldin Rocha, $360,000.

Piney Branch Rd., 8830, No. 504-Bank of New York Mellon and the Cwabs Inc. to Changping Duan, $101,850.

NORBECK-LAYHILL AREA

Alderton Lane, 1371-Tristan Alexander Hicks to Emili Richardson, $255,000.

Farthing Dr., 3314-Lawrence M. Arabian and Arto Bolat to Koo B. and Sarah Chung, $400,000.

Hathaway Dr., 13015-John D. Wickline and estate of Mary Belle June Harrison to Scott and Catherine Dixon, $500,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-1017-William Onksen to Karl and Rosanne Blechman, $295,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-625-David F. Manning and estate of Evelynne Tague Manning to Christopher Dennis Shunk, $142,000.

Leisure World Blvd. N., 2904, No. 202-Hella Reitman to William Scott Janes and Liyun Long, $280,000.

Leisure World Blvd. N., 3200, No. 801-Harold P. and June J. Thompson to Earlene Kendrick, $489,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-211-Estate of Martin Goldman to Marguerite Eimer, $150,000.

Pennfield Cir., 15000, No. 404-Elizabeth Ann Mead to Barbara and Herbert Jacobowitz, $440,000.

Windy Meadow Lane, 13603-Meara Androphy to Chang Kyu and Soon Ae Kim, $639,000.

OLNEY AREA

Buehler Rd., 17725, No. 14-Nagendra Paudel and Pratima Sharma to Kathleen M. Federline, $360,000.

Cherry Valley Dr., 4005-Michael J. and Eileen B. Wechsler to Haimanot Gebregiorgis and Desalegn G. Buta, $570,000.

McGee Way, 2946-Davin James Williford to Thomas S. and Deborah K. Kaser, $289,900.

Paladin Dr., 18237-Patrick Bloomfield to Joseph S. and Eileen K. Woo, $353,600.

Queen Elizabeth Dr., 17725-Edward M. and Lauren L. Springer to John and Shannon M. Cronin, $550,000.

Willow Grove Rd., 18708-Steven M. and Martha C. Galante to Desiree Polyak and Dawn Griffith, $569,900.

POTOMAC AREA

Appalachian Terr., 8113-Sandra L. Kursban to Sunitee Patel Shah, Jason Lee Levine, Chhaya Shah and Tushar K. Shah, $830,000.

Beman Woods Ct., 32-George J. and Joan H. Schonholtz to Jay Sunny and Sahara K. Bajaj, $1.25 million.

Candlelight Lane, 11043-Sharon Evans to Marie Y. Choi, $667,500.

Grand Teton Dr., 8009-Jennifer Kuoi Liu to Harvey W. and Jennifer C. Gershman, $820,000.

Inverness Ridge Rd., 7941-Estate of Eleanor Anne Depaola and Eleanor A. Peterson to Jiansen Jiang, $545,000.

Ledgerock Ct., 11933-John Canto and estate of Joseph Fermaglich to Juan G. Flores Estevez and Caitlin E. Locke, $850,000.

Olmstead Ct., 4-Eugene and Jennifer E. Park to James and Brittany Lafleur, $780,000.

Rock Run Dr., 10801-Donald E. and Norma L. Purcell to Payam and Lisa P. Pourkhomami, $780,000.

Snug Hill Lane, 8205-William T. and Margaret S. Lamoreaux to Genna D. Duberstein and Michael Levin, $900,000.

Victory Lane, 8504-Hsiao W. and Tracy Hsiao Chi Liu to Louis F. Ernst Jr. and Min Yang, $650,000.

ROCKVILLE AREA

Antigua Terr., 10816, No. 160-Jennifer A. Hooshangi to Julia Hall, $419,000.

Blossom Dr., 807-Pamela Hoyt and Alan W. Cheever to Daniel and Jennifer Meiselman, $565,000.

Braxfield Ct., 12307, No. 417-Patrick Raphael and Zahra Shaigany to Seyed Mahmood Bathaiian, $175,000.

California Cir., 6060, No. 105-Gang Fu to Andrea Krizbai, $258,000.

Commonwealth Dr., 11401, No. 1-Melanie H. Grishman to Mark Goldberg, $423,000.

Diamond Cove Terr., 15311, No. 5K-Collin M. Fotia and Joan A. McCarthy to Joseph, Janet Lynne and Jacob Adams, $280,000.

Grandin Ave. N., 305-Richard Chang and Doris McQuaid to Inoussa Kafando, $410,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 911-Hassan Syed Shaukat to Nurul A. Chowdhury, $330,000.

Hampton Mill Terr., 10821, No. 601-Matthew R. Peyton and Genifer E. Goldsmith to Abigail Marie Bradford, $360,000.

Monroe St., 4, No. 206-Robert and Veronica A. Brandt to Manmohan S. Dhingra, $116,000.

Oden Ct., 11916-Kevin David Broun to Amrinder Singh and Kiran Banwait, $850,000.

Old Stage Rd., 6829-Pamela M. Helfrich and estate of Glenn Marie McClanahan to Christine M. Taylor and Richard F. Tonowski, $675,000.

Ritchie Pkwy., 421-Joseph G. Coleman to Elizabeth G. and Martin E. Wetzler, $360,000.

Sterling Terr., 10113-Fu Tzu W. Chen to Christina Diane Nichols and Timothy Pike Maier, $625,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Autumn Leaf Pl., 10705-Richard J. Lurix to Amara Imtiaz Hamdani, $475,000.

Fruitwood Way, 11400, No. 586-Steve Lapsomphop McCullough and Qing Hua Zhou to Thomas C. Kim and Monique M. Gill, $229,990.

Hawks Nest Lane, 12523-Jonathan J. and Melisa A. Biedron to Shiva and Sarmista Sharma, $435,000.

Seneca Crossing Dr., 21209-John D. and Carolyn A. Hill to Manoj and Sushma Shrestha, $550,000.

SILVER SPRING AREA

Belvedere Pl., 9710-Sarah L. Stanton and Joseph P. Huxta to Kathy and Shawn Tran, $530,000.

Grace Church Rd., 1608-Madlyn and Joseph Warren McPherson to Albino and Maria Fernanda Castro, $520,000.

Mayfair Pl., 8607-Julie A. Prusky to Barbara Deleo, $730,000.

Sligo Ave., 624-Roberta E. Bowman and estate of Eileen A. Ennis to Patrick Joseph Hills Jr. and Margaret Jessee Lyons, $484,000.

Woodland Dr., 9017-David W. Cheney and Alexandra S. Fairfield to Jeffrey J. and Annmarie Kase, $882,000.

SPENCERVILLE AREA

Parrs Ridge Dr., 1200-R.A. Zimmerman & Sons Inc. to Felicia Metz and Patrick Masler, $621,000.

TAKOMA PARK AREA

Philadelphia Ave., 611-Mary Ann Ferguson and estate of James Ivan Barrett to Andrew Palmer and Alexis Philippa Herendeen, $475,000.

TWINBROOK AREA

Calvin Lane, 532-Martha Louise Eisentraut to Frederick Tyson Merkel and Olivia Katherine Winant, $450,000.

WHEATON AREA

Georgia Ave., 11612-Daniel and Samantha Rivera to Thu Hien Thi Truong and Minh Van Thi Phan, $412,000.

Highview Ave., 11606-Timothy J. Donnelly and Ruth Veronica Romero to Edgar Ghalumyan and Elen Mosinyan, $340,000.

Torrance Dr., 10708-DNJH Corp. to Juan Alberto Lopez Meono and Mireya Alejandra Rodriguez, $481,500.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in January were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Mountain Approach Rd., 7506-Donald and Blanca Feinberg to Sandra Gonzalez, $379,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Cool Crest Dr., 3603-Stacy D. Remsburg Specht to Jason K. Johnson, $449,900.

DICKERSON AREA

Linthicum Rd., 1421-Charles Michael Finfgeld to Greta Astrid Stamberg and Dewey G. Miller, $850,000.

EMMITSBURG AREA

St. Josephs Lane, 36-Melissa M. Wetzel and estate of Mary Louise Flickinger to William M. and Kelsie R. Odom, $259,900.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alan Linton Blvd. W., 6214-Rehan Hamid and Kanwal Khan to Nadeem Anjum Khan, $450,000.

Brace Ct., 6758-Phu Thach to Juan Antonio Rivera Duran, $215,000.

Charlotte Dr., 6003-Francis G. and Alexia O. Lebherz to Donald Jackson, Wanda Laurnita Jackson and Catherine Rose Marie Mothersell, $422,000.

Dartmoor Pl., 5122-Hani A. Aranca to Devon W. and Christy E. Gordon, $299,999.

Duncan Pl., 6578-Shane Logan and Natalie Kuperman Eyler to Elisha Asempa Arkorful and Esthlin Obiri Yeboah, $280,000.

Granville Ct., 6618-Maryland Distribution Corp. to Emily Herder, $283,000.

Hollyberry Way, 544-Fang Xu and Ping Peng to Madiha Ali, $220,000.

Ladd Cir., 7113-Horacio Chamorro to Hansha R. and Mina Khadka, $242,500.

McGrath Pl., 6643-Lisa M. Miller to Bruce E. and Linda L. Guyton, $287,900.

Pendleton Ct. S., 19-Landmark Investment Properties Corp. to Carla A. Perez Santos, $215,000.

Rock Spray Ct., 5799-Frederick Villas Corp. to Annamaria Capobianchi and Maria R. Pizzino, $258,000.

Talladega Ct., 5300, No. D-Jared S. Wells to Donald and Cathy Coleman, $192,000.

Walcott Lane, 6501, No. 203-Ramesh M. and Roopa R. Nayak to Olybia Angelopoulos, $235,000.

Wiltshire Dr., 6509, No. L-Thomas Proffitt Jr. to Amanda K. Mayne, $210,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

All Saints St. W., 10, No. 103-Lafayette 103 Corp. to Mackenzie L. and Kathleen A. Fritz, $147,400.

Black Haw Ct., 8245-Karen M. Gladmon to William and Gertrude L. Hauptman, $150,000.

Caulfield Ct., 2615-Michael M. and Sheila Blank to Ruth Kimani, $267,900.

Eden Dr., 1497-Gregory Allen Shipley to Justin T. and Karen Shipley Leggett, $250,000.

Everly Dr. S., 2657, No. 7-11-Shaohua Zhao and Jianghong Meng to Jose A. Cruz Rodriguez, $219,000.

Hall Rd., 9710A-Donald and Roxanne N. Butler to Cody Stonestreet and Arden Ruch, $280,000.

Market St. S., 335-Lynn R. Dutrow and Charles S. Poteat Jr. to Eric and Jeena Schoenke, $349,900.

Oak Tree Ct., 9170-Kenneth M. Garvey to Christina Lee and Jeremy Allen Steeves, $381,000.

Pinoak Lane, 274-Estatae of Richard Lee Smith to Gene V. Horner, $240,000.

Rambling Way N., 1512-Francisco J. and Miranda Miyares to Jacques and Bergille Mbengang, $255,000.

Springwater Ct., 6508, No. 3301-Ian C. and Cara A. Twentey to Scott D. Shaw, $187,500.

Trail Ave., 614-Joanne and Charles Bodine to Erika N., Gerard D. and Kathy Brown, $296,000.

Wheyfield Dr., 1795B-B, No. 17-B-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Amy J. George and Byron Lee Afong, $218,000.

Fifth St. W., 108-Robert B. Burwell II and Sandra L. Campbell to Aaron Kayce and Mary Grace Dunn, $254,430.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Arrowhead Ct., 8104-Lawrence and Barbara Lavery to Luisa and Victor A. Miranda, $300,000.

Burgess Hill Way, 120, No. 107-Patricia McGhee to Kimberly R. Morgan, $171,500.

Conewago Dr., 1205-Ignacia Cortez Santacruz and Maria Sofia Cortez to Jorge S. Castro Barrios and Maria M. Hernandez Alfaro, $284,000.

Fieldstone Ct., 161-Amy M. Phucas and Jeffery W. Biddinger to Mpala B. Nzuzi and Cynthia M. Bonany, $304,900.

Heather Ridge Ct., 1460-Marvin L. and Katherine A. Mathsen to Yolanda A. Melendez and Anibal Ramirez, $209,500.

Mountainberry Ct., 9000-Robert E. Maguire to Deborah Hunsley, $470,000.

Round Hill Rd., 7404-Jurgen and Elsabeth Hilke to Edgar Ulloa, $346,400.

Sundays Lane, 7543-John P. and Paeng Adams to Mike and Kei D. Pu Uloa, $380,000.

Victoria Sq., 38-Kim C. Cucio Castillo and Valeria Cecilia Castillo to Santos Lopez Lopez, $200,000.

IJAMSVILLE AREA

Old National Pike, 10334-John C. and Michele L. Dearstine to Karen P. Hillman, $595,000.

KNOXVILLE AREA

Carlisle Dr., 3330-John Milton and Terri Reiter to Joelle Grossnickle and Jason Barrick, $499,000.

Petersville Rd., 3611-Constance M. and Garland E. Grams to Ryan Hennessy Werts, Deborah Jean Hamilton and Bruce D. Werts, $340,000.

MIDDLETOWN AREA

Larch Lane, 14-Elizabeth A. Edelmann to Rebecca Kimberly Clinton and Kyle Robert Kane, $479,900.

Old National Pike, 2111-Jose Osorio to Brian Alan and Brandy Lynn McDermott, $840,000.

Wiles Ct., 8603-Darren S. Pivarnik to Thomas A. and Veronica L. Farr, $475,000.

MONROVIA AREA

Lynn Burke Rd., 4210-J. Cullen Burdette and Joelle A. Dagnon to Danielle C. Hixon, $356,000.

Pine Tree Ct., 11812-Pine Tree Industries Corp. to Robert Bailey and Heather Lynne Marsh, $379,900.

Viridian Terr., 4424-Winchester Homes Inc. to Prashant Sharma, $530,000.

MULLINIX AREA

East Rd., 208-Barbara L. Marshall to Diego Flores, Wilson B. and Celia Umanzor, $290,000.

Rising Ridge Ct., 804-Wilmington Savings Fund Society and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Iftikhar H. and Aneela I. Shah, $305,000.

MYERSVILLE AREA

Brethren Church Rd., 3307-William H. and Brenda L. Bohn to Kyle and Kristina Anderson, $349,900.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Hopewell St., 10280-NVR Inc. to Craig Jackson and Melanie Kim Smith, $308,770.

Quail Trail, 10297-Caroline Nickels Harrington to James M. Dillon, $545,000.

POINT OF ROCKS AREA

Canal Clipper Ct., 1726-Allison Stack and Patrick Joseph Nugent to Wesley Miller and Erin Bennett, $385,000.

SABILLASVILLE AREA

Eylers Valley Flint Rd., 6629-Yvonne A. Underhill to Kyle and Shelby Anderson, $416,000.

URBANA AREA

Atterbury Lane, 9664-William Parkison to Elisa Bassett, $370,000.

Bealls Farm Rd., 9275-Monocacy Land Co. Corp. to Lois Coleman, $550,785.

Quinn Orchard Rd., 6101-Steven C. Oden to Patricia A. Hennessy, $349,000.

WALKERSVILLE AREA

Bedrock Dr., 107-Truman 2016 SC6 MD ML Corp. to Thomas Campbell IV, $449,000.

Georgetown Rd., 8-Roger C. Myers Jr. and estate of Grace E. Flanigan to Emily Kay O’Hara, $265,000.