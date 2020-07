Joplin Dr., 4301-Debra E. Wright and Charlotte J. Hall to William F. and Heidi C. Wilson, $425,000.

Pinetree Rd., 4312-Jose Romero to Ehsan Emadzadeh, Azadeh Nikfarjam and Shakiba Nikfarjam, $543,000.

Turkey Branch Pkwy., 13511-James A. and Claudette M. Walsh to Artan and Gentiana Hasanaj, $275,000.

Woodlark Dr., 13712-Miguel Angel Leon Jr. and Edwin Castillo to Chi Viet and Ngoc Phong Hoang, $439,000.

BETHESDA AREA

Ardmore Ct., 3-Charles Bradley and Laura Jean Fager to Melissa A. Bright, $852,500.

Broad Brook Dr., 4831-William Scott Osburn to Brian D. Bichy, $789,000.

Chelsea Lane N., 4700-Karen Herson to Paul Iwanski and Lori Lucas, $1.72 million.

Greentree Rd., 6105-Mukesh Summan and Pauline Ryan to Esme and Chanmeet Grewal, $829,000.

Hollins Dr., 6404-Jamie K. and Jerome A. Winestone to Megan Peppel and Pablo Nicolas Venturino, $758,500.

King Charles Way, 5307-Didier and Maria Guillen Portilla to Juliana Mitrojorgji, $515,000.

Maple Ridge Rd., 8205-Matthew E. Friedson and Jessica V. Kleinman to Jill M. Tauber and Katherine M. Howard, $1.1 million.

Mohican Rd., 5431-Stuart and Robin S. Sorkin to Andrew R. Stewart and Laura Isabel Cardenas Navia, $1.6 million.

Namakagan Rd., 5602-Hart and Home Corp. to Aida Cremesti, $1.05 million.

Park Overlook Dr., 8003-Sarah Helen Evans and Scott Lane Cameron to Grant E. and Rachael Cleberg, $989,000.

Rising Ridge Rd., 8005-Jeffrey M. Menick to Weixian Liao and Jia Zhao, $787,000.

Seven Locks Rd., 9011-Patricia Daniels and Doris J. Reilly to Chandrapal Mandloi and Pooja Singh, $875,000.

Tomlinson Ave., 8301-Nancy Malphrus to Ian Andrew and Jacqueline Bado Keener, $875,000.

Valley Rd., 6234-Robert J. and Marna J. Kopera to Megan A. Kopera, $750,000.

Weymouth St., 10507, No. W-2-Christopher M. Hunter to Jill Goldwater and Stephen Prensky, $270,000.

Wilson Lane, 5609-Elizabeth and Sumitro Pal to Jeffery and Cindy Hoots, $2.9 million.

BOYDS AREA

Foolish Pleasure Rd., 14415-Truman SC6 MD ML Corp. to Meharoopan Jeganathan and Niruja Santhirasegaram, $630,000.

BROOKEVILLE AREA

Heritage Hills Dr., 18825-Theodore A. Boone and James D. Ehrenfried to Jaime Manuel and Maria Angelica Gonzalez De Galdamez, $493,000.

BURTONSVILLE AREA

Angelton Ct., 3810-Manjula Foley to Wuleta Endale, $315,000.

Gateway Terr., 3810, No. 43-Nasim and Aseela Ashraf to Jose Walter Cornejo, $235,000.

CABIN JOHN AREA

Cypress Grove Lane, 8021-Stephanie Wahl and Patrick Taylor to Donald and Sedene Dunac, $850,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Deer Ridge Dr., 2806-Amy I. Gantz Cheatham to Nivelis Marte Brioso and Sabrina Munoz, $460,000.

Lisage Way, 2915-Binder Singh and Parvinder Kaur to Judy B. Duarte, $255,000.

Renick Lane, 11804-Daniel S. Fitzgerald to Dolores Armindo and Reyna Cecilia Benitez, $560,000.

Sherwood Forest Terr., 13512-Charles F. and Pat J. Defilippo to Jessica A. Robinson and Herman Vales, $480,000.

Willington Dr., 407-Willington Corp. to Claudia Arancibia Tudor, $440,000.

CHEVY CHASE AREA

Brookville Rd., 6609-Edward P. and Kathryn M. Henneberry to David Saulter and Amanda Beth Sahl, $1.65 million.

Clifford Ave., 8803-Banyong and Joan Chakshuvej to Michael and Michelle M. Gregonis, $745,000.

East-West Hwy., 4242, No. 612-Estate of Raymond J. Grady to Erin Lynne Plettenberg, $135,000.

Friendship Blvd., 5500, No. 1121N-Tecu Corp. to James Gargas, $217,000.

Jones Bridge Rd., 4021-Claudette Esther Sutton and Charles L. Brunn to Vincent Horville, $650,000.

Montrose Dr., 3804-Mark H. and Constance Brooke Bynum Crouter to Sarah Lynn Stanton and Joseph Patrick Huxta, $1.09 million.

Quincy St., 21-Christine Weiner to Andrew S. and Jennifer Skalka Tulumello, $3.5 million.

Wisconsin Ave., 5630, No. 202-Adam Falk and estate of Nancy E. Falk to Peter D. and Florence R. Hart, $2.52 million.

CLARKSBURG AREA

Cabin Branch Ave., 22804-Winchester Homes Inc. to Shanthi Elumalai and Prabu Ravi, $446,000.

Emerald Green Dr., 11710-Bao Nhat Vu to Thao T. Vo and Tuyet Nga Lieu, $435,000.

Overlook Park Dr., 23608-Greg S. and Susan H. Friedman to Brad K. Barney, $425,000.

Winding Woods Way, 22625-Christopher A. and Shannon Leigh Strube Sullivan to Ali Reza Tavanania, $490,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Edgeware St., 2117-Alireza Aliaskari to Manuel Francisco and Ana R. Caballero, $475,000.

Manor Brook Dr., 613-Chun Ji Xin to Tenbit Afework and Ionathan Simatos, $590,000.

Sturtevant Rd., 14221-Michael V. Bork and estate of Marie Teresita Bork to Cory and Awilda Grant, $470,000.

DAMASCUS AREA

Carlyn Ridge Rd., 10424-Harry A. Scott to Andrew John Digirolamo and Melinda Helen Murphy, $410,000.

Howard Chapel Dr., 26904-Montenegro Investments Corp. to Karina M. Robles Rivera, $320,000.

Ridge Rd., 25625-Brenda Joyce Yankey and Richard Walker Earp to Juan G. Ventura Reyes and Jenny Faviola Amaya Diaz, $300,000.

Ridge Manor Terr., 10109, No. 4000-B-Flip Flop to Florida Corp. to Caitlin Patrick, $189,000.

DERWOOD AREA

Miller Fall Rd., 7504-James A. and Patricia A. Luper to Douglas and Darlene Turner, $450,000.

Needwood Rd., 8141, No. 102-Kimberly Anne Kimnach Snell to Hazem M. Sharaf, $230,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bradford Rd., 8910-John D. Steere to Martha Townes and Terry D. Wing, $418,500.

Columbia Pike, 11189, No. 42-Patricia Clipper to Haileyesus Bushe and Assefash Sium, $255,000.

Lanark Way, 1007-Travis B. Thyberg and Chelsey N. Young to Anna M. Capizzi and Walter Galvez, $495,000.

Loxford Terr., 913-Newman Dehaas to Michelle V. Bailey and Anna M. Olsson, $445,000.

GAITHERSBURG AREA

Billingsgate Lane, 117-Federal National Mortgage Association to Kimberly Quynh Nguyen, $371,000.

Christopher Ave., 409, No. 61-Ben Nachman Berman to George Kim, $185,000.

Cypress Hill Way, 19300-Nancy T. Row to Tung T. Nguyen and Phi Phung T. Vu, $750,000.

Duvall Lane, 136, No. 245-303-Julie Kanzler Dang and Jenny Kanzler to Yuri A. Cano Chahuayo and Nidia Diana Torres, $76,000.

Filbert Dr., 19819-Allison D. Cissne to Hochul Choi and Hui Won Lee, $340,000.

Girard St., 440, No. 265-Jennie Lee Coleman and Jay Lee Gillespie to Natalia V. Syracuse, $85,000.

Ivy Oak Dr., 7701-Estate of William P. Fhal to Jerzy Wieczorek and Maria Eunice Franco Wieczorek, $398,000.

Severn Rd., 18815-Fayemi S. and Christina A. Johnson to Melissa L. Jones, $545,000.

Whetstone Glen St., 581-Michelle Fu to Ling C., Ping Jung and Chien Chun Lin, $340,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Allenhurst Ct., 22-Mingcheng Michael and Maggie Meichu Peng to Mehran Kashfipour, Sahar Sajed and Amir Masoud Kashfipour, $535,000.

Brougham Way, 14640-Sugato De and Jennifer Ann Jones to Muhammad A. Hussain and Chowdhury Nazmi, $636,000.

Chevy Chase St., 120, No. 405-Deepak and Shanti S. Ramlatchan to Braxton J. Bernard and Peter J. Cheung, $389,000.

Diamondback Dr., 506, No. 337-CF Sept Owner Corp. to Christina Schenkel, $441,900.

Glenhurst Ct., 10-Jeffrey S. and Laurie R. Levin to Khadijeh and Daniel R. Lochner, $850,000.

Hillside Lake Terr., 919, No. 309-Ofir Marwani to Jan L. Carter, $225,000.

Kent Oaks Way, 231-Kevin S. and Pamela M. Cosimano to Zachary Carl and Sydni Paige Cohen, $900,000.

Linslade St., 702-Minna S. and Robert J. Golden to Gerardo and Heather Denise Morales, $908,000.

Parkview Ave., 122-Yungsang Lau to Shiva Raj Giri, $535,000.

Quince Valley Terr., 15513-James Edward and Majida Jean Roembke to Cindy Jei Eun and Jay Myung Kim, $685,000.

Saddleview Dr., 14053-Department of Housing and Urban Development to Mehrdad Soleimanloo, $469,200.

Sweetbough Ct., 12341-Mark R. Grunseth to Kara Sheikhattari and Nadia Khalifeh, $473,000.

Treehaven St., 113-Lawrence A. and Caroline M. Luteran to Laura A. Bankeroff, $930,000.

GERMANTOWN AREA

Amethyst Lane, 20508-Jose Antonio C. Quispe to Angel Arturo and Genesis Del Carmen Pinedo, $328,000.

Birdseye Dr., 18802-Tracey A. Martin to Edwin V. Zelaya and Dinora E. Claros Saravia, $293,000.

Brittania Cir., 12133-Perin Mehelli Irani and Benaaz Mehelli Russell to Amirhossein Bahramian and Shabnam Amiri, $345,000.

Clear Morning Ct., 20804-Samuel and Eunice Tey to Juan Gualberto Gonzalez, $426,500.

Cloverdale Pl., 13421-Donald E. Lentzen and Gerald Ray Petersen to Patrick Reinheimer and Himani Basnet, $370,000.

Eagles Roost Dr., 18517-Xueqing Wang to Simona Del Giudice and Sarath S. Asari, $310,000.

Grotto Lane, 19030-Weihong Ran to Siyun Peng, $310,000.

Island View Cir., 12143-David C. Laycock to Golnoush Ramzan Nejad and Ali Farahani, $289,900.

Metz Dr., 18102-Exequiel Eduardo Carcamo to Marco L. Osorio Pizarro, Regina Ronny Osorio, Luis G. Osorio Pizarro and Petra Anni Osorio Pizarro, $271,000.

Quail Woods Dr., 12477-Lawrence D. and Maura T. Solomon to Jose Carlos and Bianca Nery Salazar, $313,000.

Sanderling Ct., 2-See Meng Wong to John and Jacqueline Rouleau, $595,000.

Shipley Terr., 20253, No. 5-B-301-Rachael Puckett to Darshna N. Patel, $160,000.

Summit Ridge Terr., 12920-Rekha R. Maitra to Aurelien Tabue Foto, $532,000.

Town Commons Dr., 13022- Christopher G. Townsend to Dagem Fayesa and Lemlem Gebremedhin, $390,000.

Winterspoon Lane, 13659, No. 28-Claudia B. Tobar Deras to Eris Roberto Garcia, $269,900.

KENSINGTON AREA

Bexhill Dr. E., 9509-Alessandro and Joan Westcarr Gioacchini to Osborne C. Parchment, $800,000.

Homewood Pkwy., 3121-Daniel and Jamie Susskind to Ricardo J. Rodriguez De Santiago and Catherine B. Cabezas, $517,000.

Lawrence Ave., 4007-Kevin R. Jones to Robert Riddle, $535,000.

Plyers Mill Rd., 3008-Elizabeth Barton Piela Barber to Christina M. Deady, $459,000.

University Blvd. W., 3333, No. G2-David and Joseph Grenon to Marlene Graham, $220,000.

LAYTONSVILLE AREA

Delta Dr., 21001-Patrick Matthew and Tammy Lynne Freitas to Zachary S. Fowler, $1.15 million.

Nightingale St., 10100-Shayna M. and Moses P. Saldana to Hojin William Chang, $480,000.

Watkins Rd., 9005-University Boulevard II Corp. to Franklin Nelson Pineda, Douglas Avalos Sibrian and Rosa D. Pineda, $395,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Battleridge Pl., 10011-Mureed Hussain to Thorrell Nathaniel Turner and Victoria Barbara Delgado, $340,000.

Club Lake Rd., 19682-Ching Mark Fu to Darlene Soraya Sagheer, $262,000.

Doolittle St., 20005-Laura S. and Geoffrey C. Carter to Luis Penaherrera and Katina L. Orbe, $480,000.

Gallery Ct., 8237-Michael R. and Barbara C. Singer to Avelino Salvador and Gina Yalung, $575,000.

Harbor Tree Rd., 20220-Natalie F. and Samuel Junior Delacruz to Benjamin Somenou and Holali Assimado, $258,900.

Helmond Way, 19824-Chuke E. and Frances I. Nwachuku to Garrett and Emily Anne Bergman, $625,000.

Leatherfern Terr., 9710, No. 304-Jing Lin and Li Qun Bai to James Edward Bayer, $193,000.

Montgomery Village Ave., 19000-Patricio Javier and Mirian S. Alvear to Jose David Rodriguez Rodriguez, $299,000.

Sterncroft Ct., 20502-Elizabeth M. Kline to Melvin Manuel Marroquin and Alma Beatriz Munoz Lopez, $225,000.

Thomas Lea Terr., 8815-Manezeh Zafar and Hasan H. Oberoi to Jorge Luis Barbosa Dos Santos, $370,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Burnt Crest Lane, 903-Nicholas D. Dale to Kelly Lent and Sherry Kay Markwell, $439,000.

Kinloch Rd., 10601-Mark J. Nosal and Meghan E. Moriarty to Keith A. Groshans, $423,000.

Parkman Rd., 10319-Jonathan A. Hoiles to Larry R. and Janet W. Holden, $465,500.

NORBECK-LAYHILL AREA

Aquarius Ave., 2815-Thanh Thuy Thi Nguyen to Eric N. Anderson, $385,000.

Beaverbrook Ct., 15310, No. 89-2F-Honey Rubinton to Kenneth R. and Christine K. Sorkin, $189,000.

Bel Pre Rd., 3844, No. 5-155-Pamela J. Becton to Manuel A. Valle, $120,000.

Chesterwood Dr., 3800-Harmeet S. Taneja and Rajiv Arora to Odohi Ettah, $242,000.

Dauphine St., 13220-Wilmington Trust National Association and MFRA Trust to Jose Joel Lopez Cruz, $375,500.

Elkridge Way, 15211, No. 94-3K-Dianne L. Hess and estate of Shirley E. Hess to Virginia V. Griffin, $205,000.

Farnborough Ct., 3121, No. 259-A-Joan E. Rinn and estate of Anne Rinn to Robert and Nancy Nannetti, $200,000.

Gaylor Pl., 3102-Haoran Zheng and Hao Wang to Luciano Aleman Ramos and Carmen Elizabeth Aleman Garcia, $387,000.

Hargo St., 3518-Navin Hettiarachchi to Jose A., Tomas V. and Abraham V. Garza Sagastume, $385,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-916-LJ&G Investments LTD to Reva Glaze, $125,000.

Leisure World Blvd. N., 2904, No. 303-George F. Creswell to Michael L. Makfinsky, $325,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-216-Marguerite M. Wise to Michael and Laura Medina, $202,000.

Lutes Dr., 13206-Ngoc and Nguyet Vodinh to Wubayehu Ashine and Daniel Tefera Mersha, $455,000.

Snow Mass Ct., 15110-Karim A. and Maria L. Calis to Brandon James and Chaka V. Starkes, $417,500.

Valleyfield Dr., 13926-Morgan R. Ridenour to John Rick Elisha Dudley, $298,000.

Wilcox Ct., 2-David L. Barmettler to Ashley Clifford Garcia, $310,000.

OLNEY AREA

Bluebell Lane, 18202-Frewayne Makonnen to Richard T. and Tina T. Nguyen, $720,000.

Clovercrest Cir., 18610-Sandra Lee Saltz to Caroline G. Batambuze and Martin Mugabi Kalule, $419,000.

Overwood Dr., 17717-Irene Yunhee and Mickie Hyosoung Joung to Isaac and Deborah Lee Raplee, $474,000.

Skymist Terr., 4413-Patricia J. Britten to Nathan G. and Caitlin E. Shearer, $595,000.

Weston Pl., 4639-Nicole L. Brown and Leo E. Goulden to Pamela L. and Joseph L. Dorsey, $443,000.

POOLESVILLE AREA

Hughes Rd., 17421-Elena S. Barnaeva to Lucy C. Tidd, $250,000.

POTOMAC AREA

Ansin Circle Dr., 12437-Sonya S. Kim to John Joon Seon and Yong Me Ryoo, $1.12 million.

Bedfordshire Ave., 11304-William O. and Ellen Kaner Bresnick to Stephen G. and Ellen Price, $832,500.

Blue Meadow Rd., 1538-Philip Brian and Lisa Henning Raimondo to Jamie Nicole and Daniel Susskind, $726,500.

Coddle Harbor Lane, 7801, No. 14-Inverness Knolls Tenants Organization to Stephanie A. Shaffer, $550,000.

Dalyn Terr., 11504-Edward Anthony and Erika M. Salabor to James Edward and Majida Jean Roembke, $1.44 million.

Gainsborough Rd., 10281-Katherine S. Tippett to Ajay and Pragati Goel, $705,000.

Hemswell Pl., 9521-John George Calender to Melanie L. Kahn and Andrew S. Lendnal, $1.26 million.

Marseille Dr., 9000-Evelyn Hao to Mario Amorim and Ed Stipp, $550,000.

Patriot Lane, 11413-Hai Thanh Lam to Arta Moaddab and Melika Shatergholi, $1.31 million.

Scotch Mist Ct., 12-Joon Young and Christine Hyun Kyung Choi to Brendon A. and Laura E. Colburn, $799,000.

Sunny Brooke Pl., 13316-Ying Zhuge and Jiamin Liu to Hwanjune Cho and Ji Eun Park, $700,000.

Willowleaf Way, 945-Seth D. and Beth S. Goldberg to Kenneth J. Lebrun, $875,000.

ROCKVILLE AREA

Bou Ave., 5750, No. 803-Mohsen N. Raeisinia to Dmitriy Kokiyelov, $515,000.

Brewer House Rd., 10834-Linda T. and William P. Daisley to Rachel and Matthew Ghaman, $685,000.

Crofton Hill Lane, 127-Carlos Gueits Bonilla to Susan Ronan, $560,000.

Cumbernauld Ct., 2-Hartmut E. Schierling to Melvin J. and Donna E. Rudert, $726,000.

Foxborough Cir., 9936-Lewis A. Dawley and Greg D. Becker to Shumei Yun, $639,900.

Garden View Way, 715-Carol Lynn Dillihay to Huaning Wang, $548,000.

Grand Oak Way, 1055-E. Faye Coggins to Kim A. and Judy D. Schafer, $640,000.

Grosvenor Pl., 10401, No. 325-Payam and Agnieszka Golriz to Lisa Anne Berman, $199,000.

Inman Park Cir., 5801, No. 1207-Shirley K. Vaias to Andrea Perrone, $395,100.

Letchworth Cir., 1-R. Kenneth and Geraldine C. Misner to Jane D. Lowicki and Massimo Zucca, $685,000.

Lynch St., 101-Adam and Julia Zimmerman to Paul Rosenfeld, $587,000.

Monroe St., 10, No. 201-Michael Winn to Melissa S. and Steven M. Chew, $247,000.

New Mark Esplanade, 340-Lorin A. Jurvis to Ana Figueras Best and Michael Anthony Frank, $450,000.

Paca Pl., 7-Richert Hart and Adrienne Lo to Sonali Gunawardhana and Eric Van Doorn, $460,000.

Schuylkill Rd., 11433-Heidy Waleska Davila to Celbin Milton Diaz, $340,000.

Trotter Farm Dr., 302-Victoria M. Lee to Zheng Shao and Hong Xu, $808,000.

Wyaconda Rd., 4720-Rod Alexander and estate of Gertrude Alexander to Mamie Alfreda Diggs, $370,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Beehive Ct., 11428-MTGLQ Investors and Selene Finance to Olga G. Chicas and Raul Ernesto Chicas Ramos, $305,000.

Gunners Branch Rd., 19521, No. 322-Abdullah Dasti to Mohammed M. Chowdhury, $128,000.

Tall Forest Dr., 20902-Bankim and Jyoti Patel to Mohammad Mohiuddin and Hasina Khatun, $550,000.

Zebrawood Ct., 11707-Ricardo A. Magna and Santos I. Amaya to Jephiter Okumu, $250,000.

SILVER SPRING AREA

Cameron Hill Ct., 1327-Paul Nirmal and Farah A. Singh to Catherine Anne J. and Liam Patrick Fitzwater, $712,000.

Devon Rd., 6-John Patrick Bishop and April Marie Nigh to Michael C. Gonzales and Carol A. Jenkins, $540,000.

East-West Hwy., 2311-Jose A. and Anthony Sorto to Tyler M. Wolford and Carly A. Bushong, $625,000.

Highland Dr., 1001-Annabelle S. Jaffe to Julie Greenspoon, $650,000.

Newell St., 8045, No. 408-Robert Warren Walton to Suzanne and Donald Richards, $312,000.

Washington Ave., 2221, No. W-203-Custodia Lima and Ulika Lima Jesus to James W. and Alison F. Hollis, $260,000.

TAKOMA PARK AREA

Carroll Ave., 7639-Akibou Obaonrin to Drake B. Hagner and Beau A. Archer, $619,000.

Hilton Ave., 7200-Allison C. Smiley and Scott A. Paul to Jennifer Mosley, $630,000.

Lee Ave., 116, No. 410-Heather J. Valadez to Mark Andrew Leach, $215,000.

TWINBROOK AREA

Ashleigh Woods Ct., 2047-Michael J. and Margaret Ann Connors to Kinbo J. and Katharine A. Lee, $540,000.

Holland Rd., 5926-Juan Ru Guo and Min Zhou Lubiniecki to Sarah Lim, $465,000.

Veirs Mill Rd., 1028-Donald E. and Cheryl L. Windsor to Nely Remigio, Joselito Doblon and Lea G. Gonzales, $375,000.

WHEATON AREA

Adams Dr., 4047-Melanie F. and Jack Michaelson to Lorn Hinish and Douglas L. Lunenfeld, $225,000.

Billman Lane, 1804-Eric James and Kimberly Heather Sohl to Diana Y. and Fu Yuarn Wu, $426,000.

Delano St., 3819-Steven E. and Jeannette E. Holian to Jose A. Lima, $355,000.

Leesborough Cir., 11622-Hai N. Duong and My Yen T. Le to Daniel Velez and Joseph R. Phelan, $465,000.

Nairn Rd., 11406-Morton B. Burness to Jonathan Butler Kennedy and Himani Sama Reddy, $465,000.

Winding Waye Lane, 1400-Scott and Cristy Novotney to Elizabeth Plewa and Travis Wohlrab, $527,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in February were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Downing Ct., 3483-Larry and Marie Hoffacker to Cassie Kai Ching and Joseph Allen Terra Jr., $440,000.

BRUNSWICK AREA

A St. E., 220-Landmark Investment Properties Corp. to Andrew Pilahome, $255,000.

Manchester Ct., 1-Clay and Breena M. Williams to Marco Portillo Gamez and Maritza Ruiz Rivera, $246,500.

Potomac St. E., 701-Scot O. Lessler and Debra L. Pitts to Lorien Eleanora Macauley, $268,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Shadywood Dr., 3856, No. 1B-Julianne Joppy and estate of Teresa L. Gilbert to Joseph Walter Main, $130,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Amberfield Rd., 625-Esther Fosu and Jemima Rich Osei to Anthony P. Johnson, $300,000.

Cawley Dr., 593, No. 3-Sonja Ann Smith to George Normand and Nancy Elizabeth Proulx, $185,000.

Darlington Ct., 6250-Maria T. and Benjie Lagasca to Parimal Kumar and Ruma Kumari, $350,000.

Himes Ave., 619, No. V110-Eleanor Amanda Levri to Carson Mitchell Rhodes, $149,000.

Jefferson Pike, 4933-Dennis L. and Cynthia J. Black to Jessica Ann and Nicholas Charles Ground, $540,000.

Margarita Way, 6212, No. C-David L. Sousa to Larry Russell, $253,500.

New Haven Ct., 6329-Scott Fuhrman and Christopher E. Rose to Theron L. Page III, $258,000.

Saint Simon Ct., 5015-Antonietta Slaughterbeck and Jacques Tangy to Darryl A. and Maria A. Wheeler, $418,000.

Stoney Creek Ct., 5745-Bryan L. and Gayle A. Smith to David and Sally Durman, $625,000.

Wiltshire Dr., 6508A, No. 103-Grace and You Sung Son to Humphrey Oleng, $184,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Berry Rose Ct., 1601, No. 4-Benjamin Yerushalmi to Sean Corcoran, $170,000.

Burck St., 422-Sandra Lou E. and Joseph Wayne Forrest to Arquimides Figueroa Sola, $245,000.

Cheyenne Dr., 327-Sanya Fanous and William Lewis Whitaker to Patricia Hamilton Casper, $296,500.

Devilbiss Bridge Rd., 8017-Michael J. and Nancy G. Chomel to Shane and Silke Uras, $550,000.

Grove Blvd., 209-Mark W. and Theresa Posthuma to Michael Scott Johnston and Elizabeth Ann Arnone, $580,000.

Mosby Dr., 925-La Properties Inc. to Jeffrey Michael Sandleitner, $290,000.

South St. W., 308-Buildever Group Corp. to Denise L. and Mark F. McGovern, $250,000.

Stratford Way, 823, No. K-Four Gems Real Estate Corp. to Emily R. Adamo, $151,000.

Fifth St. E., 26-Michael Anthony Dutzer and Robert William Mansman II to Patrick M. and Tammy L. Freitas, $475,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Carriage Way, 1728-Carlos A. Alvarenga and Nelson Antonio Ramos to Jose Antonio Velazquez and Litzie Yanis Rosas Perez, $190,000.

Edgewood Church Rd., 7940A-Robert and Justine McCutcheon to Taina T. Immonen and Ryan Arthur Whitehead, $411,000.

Free Terr., 1817-Matthew Stephen and Kelly A. Payer to Roberto Abreu and Esther Valeria Zapana, $270,000.

Huntwood Ct., 2416-Mack and Donna Mashburn to Reilly S. Willoughby, $294,900.

Opossumtown Pike, 8665-James H. Macrum to Yvonne Branden, $288,500.

Sandoval Ct., 1308-Gambrill View Communities Corp. to Clarissa Johnson, $352,068.

Taney Ave., 1405-Chester J. and Frances C. Hetkowski to Edgar Mauricio Cedillos Lopez, $241,000.

Waterland Way, 104-Debra Ann Green to Robert F. Rice, $259,000.

Yellow Springs Rd., 8933-Susan M. Flynt to Christopher Michael and Stephanie Nestor, $200,000.

IJAMSVILLE AREA

Etterbeek St., 5916-NVR Inc. to Lauren Katherine Parker, $347,457.

KNOXVILLE AREA

Donovan Ct., 8-Deutsche Bank National Trust Co. and American Home MTG Investment Trust to Michael and Lorraine Staley, $333,900.

MIDDLETOWN AREA

Boileau Ct., 5-Bullmarket Partnership LLP to Kathleen Kingsbury, $205,000.

Linden Blvd., 17-Janet M. Young to Thomas M. and Margaret Freeman Karcewski, $430,000.

Stone Springs Lane, 302-Jane R. Christ to Matthew R. and Valerie A. Winn, $293,000.

MONROVIA AREA

Shamrock Dr., 4383-Alan D. and Anne M. Musser to Madhusoothanan Venkadaswamy and Gayathri Ramanujam, $600,000.

MULLINIX AREA

Dollyhyde Rd., 7647-Seth A. Kaufmann to Rachael Walsh, $335,000.

Penn Shop Rd., 13703-Kenneth Lefebvre to Joseph W. and Megan R. Grimes, $559,900.

West Rd., 106-James Robert and Marleny Tager to Fiona L. Nagy and Stephen J. Hill, $343,000.

MYERSVILLE AREA

Rocky Fountain Dr., 807-Ronald L. Hoover to John D. Roberson and Cheryl L. Mullican, $385,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Coldstream Dr., 6685-James F. and Jessica Mannarino to Brady C. and Sarah V. Shaper, $310,000.

Edwardian Lane, 10546, No. 117-Norene B. and Charles C. Cook to Gregory C. and Patricia A. Phelps, $505,000.

Heatherfield Pl., 5662-Thomas Joseph and Sharon Dolores Adams to Allan Rafael Lievano Ramirez, $455,000.

Shore Sq. N., 6527-Dana L. Cowne to Jeffrey D. Maurer, $300,000.

Worchester Dr., 11129-David C. and Doris M. Shipp to Jonathan and Gwyn Genua, $365,000.

THURMONT AREA

Black Rd., 7923-Michael Allen and Rebecca E. Henderson to Anthony H. and Atossa Shafaie Bolouri Rad, $670,000.

Park Lane, 123-Ryan Legacy Builders Inc. to Mitch and Amanda Rae Robinson, $269,990.

URBANA AREA

Bealls Farm Rd., 9258-Monocacy Land Co. Corp. to Michael Paul Flynn and Kathleen Harriet Kohl, $537,055.

Harris St., 9006-David J. and Kimberly K. Dipietro to Christopher and Elizabeth A. Lagarde, $545,000.

Pine Bluff Rd., 8418-Ian Joseph and Annie Boursiquot Garland to Safakat and Zulekha Rangwala, $340,000.

Springhollow Lane, 3636-John A. Kessinger to Charles M. and Jean C. Setzfand, $315,000.

WALKERSVILLE AREA

Kelly Rd., 10109-Kimberly A. Emswiler and estate of Betty M. Brashears to Justin Brumley, $289,900.

WOODSBORO AREA