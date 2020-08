Great Oak Rd., 4417-Lewis R. Clark to Scott Edward and Kelley Anne Goehrung, $875,000.

Muncaster Mill Rd., 4289-Preserve at Smalls Nursery HOA to Jose Pimenta and Ana Gama Da Silva, $200,000.

Superior St., 13224-Gaea Group and Huamei Investment to Gerardo Siuce, $438,000.

BETHESDA AREA

Baltan Rd., 4910-Cynthia A. and James L. Eichberg to Mario Ladisalo Tamez Lopez Negrete and Veronica Navarro Hernandez, $1.27 million.

Bayard Blvd., 4604-Cynthia E. Cummis to Tanvi Rao and Oleg Firsin, $851,000.

Burdette Rd., 8300, No. 476-Joseph and Margaret Collea to Harry D. and Susanne H. Penzler, $815,000.

Dickens Ave., 10309-C. Steven Georgilakis to Daniel P. Veltri and Lauren M. Azebu, $999,000.

Fox Gate Ct., 7805-JPMorgan Chase Bank to Harold Weinberg, $1.03 million.

Hillmead Rd., 6630-Gail E. and Burton G. Schonfeld to Matthew and Tiffany Cohen, $1.1 million.

MacKenzie Ct., 7405-Jorge L. and Eneida M. Somarriba to Aimee Krause and Michael Elliot Stewart, $882,500.

Namakagan Rd., 5910-Brian D. McGregor and Thayer A. Sargent to Colin Garner and Daniella Casseres, $1.7 million.

Osceola Rd., 5826-Peter A. Konwerski and Leah Y. Rosen to David A. Edlavitch and Anne C. Banner, $960,000.

River Rd., 4709-Sharon J. Coulter and estate of Mildred H. Imirie to Esteban V. and Elizabeth Palomino, $874,000.

Waneta Rd., 5303-Nicholas Powel and Samantha Emily Harding to Carlos Lawrence Heard, $974,888.

Whitley Park Terr., 5515, No. 81-Jay S. and Jennie M. Kuperstein to Gloria Campos Vasquez, $660,000.

Worthington Dr., 5131-Charles Allen Wiebe and Anne Millar to Allison G. and Jacob Baum, $1.22 million.

BOYDS AREA

Gorman Cir., 12714-Brougham Reo Owner to Anbalagan Govindasamy, $634,000.

Thundercloud Rd., 18507-Diansheng Dong and Ling Xu to Belle Xiaohong Wang, $789,000.

BROOKEVILLE AREA

Quarrymen Terr., 18819-Robert W. and Maria L. Bailey to Kevin Sean and Virginia M. Gallagher, $838,000.

BURTONSVILLE AREA

Angelton Ct., 3930-Robert W. Fischer to Niki M. Modiri and Thierry M. Mandjila, $340,000.

Forsythia Lane, 3400-Mel and Mary Margaret Bayo to Surafel Asfaw, $540,000.

Leatherwood Terr., 4315-Anthony A. and Dorothy K. Alia to Daniel and Rocio Mendez Munoz, $289,900.

Turbridge Ct., 14429-Richard L. Walker to Carlos Ocampo and Deny Yasmin Munoz Cardenas, $450,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Carriage House Terr., 1649, No. G-Maxim M. and Liat Suvorov to Yaron and Rita Revah Zeidman, $150,000.

Downs Dr., 1204-Deutsche Bank to Yacob E. Weldelase and Wegahta Gebretensae, $378,525.

Pretoria Dr., 12301-Rolando Cosme to Mohammed S. Abdo, $482,000.

CHEVY CHASE AREA

Brookville Rd., 7505-Timothy Walker Doyle and Marla Katherine Bilonick to Erik Michael Anderson and Florence Virginia Knauf, $1.03 million.

Connecticut Ave., 8101, No. C407-Mary Anne O’Donnell to William J. and Sally B. Kirchiro, $700,000.

East-West Hwy., 2804-Shanan and Blake A. Burman to Assaf Ze Ev Ben Atar and Rebecca Cohen Ben Atar, $729,000.

Hillandale Rd., 6620, No. 61-Melvin S. Eck to Paula Sue and Harold J. Heltzer, $645,000.

CLARKSBURG AREA

Cabin Branch Ave., 22812-Winchester Homes to Michael B., Russell and Elizabeth Kaplan, $425,537.

Clarksburg Square Rd., 12803-Jong Min and Allison Hyunsoo Chung to Rey M. and Niriza A. Del Mar, $549,000.

Glenbow Way, 22408-Daniel Alexander and Cecilia Galati to Hermann Ouambo Fotso, Linda Cinthia Fotso and Linda Cinthia Kengne, $400,000.

Sweetspire Dr., 23036-Highstream to Audrey S. Perry, $395,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Cantrell Rd., 14416-Truc N. Tran to Cesar Sanchez Luna and Marta Alicia Custer, $487,000.

Good Hope Rd., 14610-Julia Savoy and estate of William E. Carroll to Welter L. Melendez Enriquez, $320,000.

Peachstone Dr., 15015-Aaron Matthew and Theresa M. Heintz to Steven B. and Michelle C. Godfrey, $457,000.

Sturtevant Rd., 14504-Charles and Rebekah Campbell to George Kyle McDaniel and Brianne T. McManamen, $465,000.

DAMASCUS AREA

Lewis Dr., 10100-MT Property to Michael Bennett and Anamika Sharma Poudel, $360,000.

Ridge Manor Dr., 25905, No. 8000-E-Alexandra Colleen Desibour to Joan Davis and Todd J. Archibald, $192,000.

DERWOOD AREA

Artesian Dr., 5621-Leonard T. Bisson Jr. and Lisa H. Norwalk to Michael Thomas Levender Jr. and Meghan Elizabeth Crum Levender, $599,000.

Horizon Pl., 17607-Kerri B. Reid to Gregory Weber McCord, $335,000.

Sabrina Terr., 17508-Christopher Goh and Eunice Peck to Rachel P. Burkes, $299,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Baden St., 201-Gregg A. and Sophie D. Vigeant to Marc Barry and Hilary Gwen Ericson, $512,500.

Buckingham Dr., 908-Jeffrey S. and Irene Woodard to John L. and Lezlie S. Ballif, $487,000.

Glouster Knoll Dr., 721-Kristin Elizabeth Speedling to Mae Floyd and Roger Brunson, $435,000.

Perth Pl., 607-Jayne E. Chang and Tri V. Dang to Su Do, Huu Binh Nguyen and Ba Thi Dang, $400,000.

Southwest Dr., 408-Evelyn Stal and Elisa B. Haransky Beck to Maria C. Young, $483,000.

Walden Rd., 9307-Patricia Frye and Rodney A. Lee to Katherine Marie Anthony, $540,000.

GAITHERSBURG AREA

Antares Dr., 7201-Wilfred and Suihniang Bening to Ronodeep and Monika Anand, $640,000.

Boysenberry Dr., 18521, No. 181-Renny Perdue to Yizhi Zhu and Haochen Jiang, $115,000.

Chesley Knoll Ct., 9027-Xiaohong Lu and Weidong Luo to Luis Omar Lopez Rivera, $259,900.

Cinnabar Terr., 7537-Louis V. and Angela C. Nacchio to Matthew Platko, $415,000.

Gingerbread Lane, 18500-Donald and Mona S. Williams to Carlo Antonio Caguioa and Marysol Bless Gabitan Caguioa, $530,000.

Portside Ct., 65-Trien V. Trang and Phuong B. Tran to Chamnan Chum and Sinex Chhay, $305,250.

Streamside Dr., 18318, No. 104-Goldstar Rosewood to Luis A. Castro and Sandra Janira Laracuente Rosas, $165,000.

Whetstone Glen St., 538-La Vera Delores James to Amha Tume Lisan and Aster Geressu, $430,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Bayswater Rd., 11933-Nicole Brisker and Michele A. Gaidelis to Holly English and Craig Shefchek, $425,000.

Devereaux Terr., 14623-Ralph J. Duffie to Gulushai Usmanova, $460,000.

Golden Ash Way, 35A-Paul S. Self to Stephanie Shizumi Wesley, $400,000.

Highland Ridge Ave., 617-Tatiana Oliynyk to Leon Kogan and Irena Nazarova, $520,000.

Lake Varuna Dr., 832-Michael E. and Mary K. McConnell to Farhan Qureshy and Ambreen Tahir, $715,000.

Meadow Grass Ct., 5-Gary Dale Featherstone to Donna C. Henshaw, $260,000.

Parkview Ave., 426-Sung Kim to Maurice L. and Candice M. Bunn, $452,500.

Pleasant Meadow Dr., 11623-Yaniv and Becky Zief to Olusegun Joseph and Mojisola Joyce Toriola, $500,000.

Quince Valley Dr., 12302-Florice E. Ritter to Maria Belen Bhatti, $335,000.

Sioux Lane, 16549-Roxanne L. Borrock to Inna Shamis and Yevgen Ponomaryov, $560,000.

Suffolk Terr., 12101-Aroussiak Garrett and estate of George L. Sherikjian to Marzieh Firooz Zadeh, $415,000.

GARRETT PARK AREA

Kenilworth Ave., 11112-Francisco and Lesley Miranda to Christopher E. and Pamela B. Parker, $815,000.

GERMANTOWN AREA

Bailiwick Pl., 18318-Manuel Abarca and Myriam D. Jara Abarca to Xing Jin and Guoshuai Ren, $420,000.

Cervantes Ave., 14200-Soon Bae and Hyun Sup Park to Sarah Jayne and Graeme John Clark, $925,000.

Cloppers Mill Terr., 18101, No. 12-K-Karen Elizabeth Sherwood and estate of Janet M. Lorman to Anthony E. Fonito, $200,880.

Dairymaid Dr., 13209, No. 36-Marva E. Rance to Daniel Ferrara, $169,500.

Finegan Farm Dr., 14938-U.S. Bank to Joseph Nyamwange, $920,000.

Liberty Heights Ct., 13-Catherine E. Hall to Valexia E. Hall, $310,000.

Owl Run Way, 18522-Alex M. Martinez Gutierrez and Henry M. Martinez to Prehlad Sawhney, $221,000.

Red Rocks Dr., 18031-Jerome S. and Nancy L. Hurwitz to Anne Deschamps and Eugen Zaharescu, $590,000.

Teakwood Cir., 19711, No. 97-Beczak and Associates to Patrick and Marilyn Opitz, $275,000.

Wheatridge Dr., 18029-Kelly Nicole Snyder to Jennifer L. and Alec Belsky, $585,000.

KENSINGTON AREA

Calgary Ave., 2706-Lorraine M. Trexler to Joohee Lee and Xiaolong Miao, $600,000.

Culver St., 9502-Timothy R. Conley to Michelle Schembri and Gerald Joseph Quinn, $850,000.

Edgewood Rd., 3001-Aarden Design & Build to Candice and Christopher L. Bryant, $513,338.

University Blvd. W., 3408-Athar Saeed Booter to Brian Thomasson, Juvy Yessenia and Osorio Thomasson, $410,000.

LAYTONSVILLE AREA

Johnson Farm Rd., 25016-Jacqueline Ann Cardello to Fanuel Getachew Kebede and Fasika Tesfaye Seyfu, $787,000.

Riggs Rd., 5619-Mathew L. Segal and Jessica Kristen Skoda to Peter Christian Maske, $501,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brassie Pl., 19400-Alison J. Meador to Jonathan Santos and Jazmin Funez, $194,000.

Brassie Way, 9807-Federal National Mortgage Association to Jose Mendoza Duarte and Karen Galvez, $210,000.

Delcris Dr., 8618-Estate of Kenneth J. Latour to Evelin Elizabeth Hernandez, $309,000.

Forest View Pl., 9913-Elizabeth M. Cordero to S.M. Feroz, $225,000.

Greenside Terr., 19730-Timothy J. Watts and Christine M. Angotti Watts to Rony I. and Aned L. Mollinedo, $368,500.

Highland Hall Dr., 20517-Henry D. and Gail W. Anderson to Robert A. and Diana H. Metcalf, $520,000.

Loading Rock Pl., 20101-Edwin Eric J. Banania and Jo Glenna G. Banania to Jonathan Christopher Murphy and Krisztina Eva Szabo, $385,000.

Millstream Dr., 10222-John and Sandra Kimball to Roger Larios Ramos, $243,000.

Shadow Oak Ct., 20405-Theresa Ansley and Gregory Adams to Leandra Giacalone, $305,000.

Strath Haven Ct., 5-Federal National Mortgage Association to Nicolas Urbina Chevez, $260,000.

Waxmyrtle Way, 19901-Flatline to Abou Issa and Rosalie Diop, $455,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Piney Branch Rd., 8830, No. 409-Susan Yvette Dorsey to Sofia Ball, $104,900.

NORBECK-LAYHILL AREA

Astrodome Dr., 14324, No. 64-Doris Ann Carroll to Gary L. and Marion S. Lipshultz, $276,000.

Bushey Dr., 12611-Annabelle L. Palmer to Francisco Antonio Gomez Molina and Jorge Luis Gomez Molina, $370,000.

Clear Shot Dr., 2800, No. 9-35-Jason C. and Elizabeth McDuffie to Ashley N. Ashman, $220,000.

Deerhurst Terr., 14609, No. 211-A-Alan R. Mercer and estate of Nancy T. Courtney to Robert K. and Sandra L. Boyer, $380,000.

Gate Lane N., 13819-Walter E. and Patricia T. White to Emilia M. Estrada and Joel Dean, $540,000.

Hutchinson Lane, 1733-Betty Lou and Kenneth R. Greenberg to Connor P. and Megan N. Sands, $625,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-215-Michael D. and Marsha Lea Barker to Angela Chimboza, $225,000.

Jeffry St., 3511-Abdullahi M. Barow to Rubelio Interiano, $435,000.

Leisure World Blvd. N., 3200, No. 709-Marvin J. Franklin to Maxine D. Johnson, $292,500.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 805-6-Sharon C. Usedom to Kathleen M. and James E. Potter, $240,000.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. 126-Carolyn A. and Richard P. Thornell to Kenneth M. and Elizabeth D. Beam, $550,000.

Normandy Square Pl., 2403, No. 12-C-D-PMC Reo Financing Trust to Kevin A. Mejia, $175,000.

Redspire Dr., 13216-Mehmet C. and Sefika Bilge Ekinalan to Adam Burch, $832,500.

Tynewick Ct., 22, No. 36-Essoh Lath Akadje and HK Home Elite to Arash Seddique, $339,000.

Weller Rd., 4106-Chris Martinez and Mariluz Garcia to Rasheedah R. Celesteland and Edward Vargas III, $489,900.

OLNEY AREA

Batchellors Forest Rd., 16866-Arthur J. De Luigi and Beata M. De Luigi to David William Washington, $1.09 million.

Buehler Rd., 17824, No. 1-H-4-Julio Kemel and Manuela Thoms to Gregory D. Vahaviolos and Rena G. Rodriguez, $193,000.

Gelderland Ct., 3719-Gregory and Patricia Sullivan to Brian Sullivan and Carole E. Hachem, $305,000.

John Carroll Dr., 3405-Kai Fai and Joyce Lin Lee to Sudhir Dahal and Poojan Pyakurel, $537,500.

Queen Elizabeth Dr., 17516-Kevin S. and Virginia M. Gallagher to Amy Buffenbarger and Casey Alan Jordan, $574,999.

Winter Garden Way, 2258-Christopher S. Amerasinghe to Chinky Dhingra and Nishant Kgilnani, $448,000.

POOLESVILLE AREA

Fisher Ave., 19582-Upcounty Property to Kathleen Elaine and Mark Anthony Woods, $241,000.

Kohlhoss Rd., 17681-Maynard L. and Tammy L. Burdette to Alexander Paul Goodie, $270,000.

POTOMAC AREA

Ansin Circle Dr., 12514-Lianqin Wang to Esther Wai Shun Chu and Ingrid Li Wong, $908,000.

Brent Rd., 10922-Bridget Anne Hafez to Gautam Sen and Surajita Mishra, $1.41 million.

Counselman Rd., 10131-Glenn and Taryn M. Zimmerman to Ziying Cheng, $2.55 million.

Exchange Ct. S., 12509-Dolores E. and James E. Obendorfer to Amanda and Gustavo Urrutia, $885,000.

Glenolden Dr., 10025-Sanjit and Shilpa Ajit Shah to Prasad M. and Radhika Nataraj, $960,000.

Iron Gate Ct., 8904-Jing Tan to Shawn D. and Shelly A. Roslin, $1.4 million.

Milboro Dr., 1991-Paul and Michele Whaley to Joseph Richard and Kathleen A. Linehan, $800,000.

Persimmon Tree Rd., 9605-Herbert and Miriam Cherner to Matthew J. Giusti and Paulina Curto, $900,000.

Ridge Mist Terr., 11417-Susan J. Bersoff Matcha and David L. Matcha to Lu Tao and Sagar Shah, $1.18 million.

Snowpine Way, 10307-Jose A. and Graciela V. Apud to Ben Logan and Inna Matinian Anderson, $1.09 million.

ROCKVILLE AREA

Antigua Terr., 10818, No. 103-Giovanni and Marie R. Dinitto to Allison Puca, $369,900.

Autumn Wind Way, 606-Jiujiang Yu and Yan Gao to Aric and Sabrina Khan Williams, $937,000.

Braxfield Ct., 12203, No. 30-Ira Irwin and Ann Miriam Orenslein to Brian Rodriguez and Ptamila Lama, $255,000.

Cavanaugh Ct., 10305-Edward H. and Grace W. Kim to Xiao Xun Chen and Chun May Chan, $1.3 million.

College Pkwy., 878, No. 304-Karen Schuler Hill and estate of Patrick J. Schuler to Hubert Michael Marie Quille, Maria Ligia Rodriguez De Quille and Claudia Madelaine Marie Quille, $223,000.

Dundee Rd., 1936-Lynn Palmer to Yan Du and Frank Xie Lin, $540,000.

Ertter Dr., 4820-Dariush Samari to Antoinette, Afsaneh and Antonina M. Samari, $420,000.

King Farm Blvd., 501, No. 102-Howard B. and Ziva M. Rubin to Herbert K. Krusen, $369,000.

Mazwood Pl., 10809-Herbert and Brenda Cohen to Jennifer L. and Wilbur C. Rifareal, $925,000.

Monroe St., 128-Puja Guha to James D. Mullinax and Tzu I. Chuang Mullinax, $321,500.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 101-Marshall J. Besch II to Richard D. Dorta and Richard A. Tudor, $420,000.

Piccard Dr., 2101-Chan Huan and Carol Chang Kung to Terri Ann Christian Robertson, $759,000.

Rockville Pike, 10500, No. 415-Debra Robertson and estate of Katherine P. Farrior to Zac Duboff, $218,000.

Rockville Pike, 11801, No. 1001-Liang Lii and Zei Pao Huang to Golriz Gharavi, $180,000.

Symphony Forest Lane, 5225-Linda M. Kirschner to Yubg Qian, Wenqing Song and Emily Huisin Qian, $1.19 million.

Valerian Lane, 5953-Donald C. Lyles to Ricardo Tavares, $691,000.

Vanderbilt Ct., 29-Sydni P. Cohen to Andrew William York Thomson and Bryanah Pei Chien York Thomson, $580,000.

Wilwyn Way, 4606-Hacer and Ibrahim Sisman to Nathaniel John Engler and Stephanie Jean Crist, $510,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Appledowre Way, 11461, No. 4-Dereck J. Smith to Aaron Randolph, $215,000.

Eton Manor Dr., 11824, No. 302-Bianca Larogian and Francisco Italo Mota Lima to Lisa Percival and William Paul Hixson, $270,000.

Greenriver Terr., 20303-James C. and Terry L. Nix to Trituc Van Nguyen, $279,900.

Panthers Ridge Dr., 12105-Keith A. and Jane D. Nicholson to Draupada and Lekhanath Poudel, $381,000.

Tall Pines Dr., 11613-Masood Ali and Rahman Nageen to Rakhee and Gentle Dhawan, $544,500.

SILVER SPRING AREA

Colston Dr., 2316, No. C-102-Jonathan Z. Simon and Cheryl Rosenblum to Jennifer Myers and Moshe Tsfadia, $265,000.

Dale Dr., 1526-Harsh Vijay Prakash and Briana Rose Adams to Robert G. Nelson II and Lotta K. Wangdahi Nelson, $775,000.

East-West Hwy., 1201, No. 249-Sandra Cruz to Joy Moses, $325,000.

Fenwick Lane, 1320, No. 307-Andrew Delgado to Robert Paul Mueller Jr., $235,000.

Leonard Dr., 8719-Shelley J. Delucia and Marco Impeduglia to Erin C. Monahan and John T. Jones III, $630,000.

Red Oak Dr., 1504-Green Tree Investments to Joshua R. and Lauren L. Porter, $790,000.

Washington Ave., 2224, No. W-202-Beverly I. Grant to Hannah Marie Giambattista, $307,000.

TAKOMA PARK AREA

New Hampshire Ave., 7333, No. 615-Joan Marsh to Nandi M. Henderson, $185,500.

TWINBROOK AREA

Bradley Ct., 14-Huaiguang Sheng to Kyle Mokhtar Gallagher, $436,003.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 11505, No. 28-Mohamed Al Saadi to Henry Hernandez and Soledad Del Carmen Hernandez, $185,000.

Bucknell Dr., 10875, No. 56-Laura J. Margulies and John Anthony Mucciardi to Michael Scherer and Kathryn Louise Campana, $322,500.

Estona Dr., 11303-George Mentis and Samantha McLaurin to Michael Tinguiri and Assetou Barry, $435,000.

Jewett St., 10804-SRK Real Estate to Justin C. McMahan and Lyda Nieshe, $420,000.

Livingston St., 12203-Rachel Gumpert to Kyle G. Henke and Makenna S. Johnson, $358,000.

Myrtle Rd., 1804-Catherine C. Maltby to Michael and Tamara Joy Sidorov, $581,000.

Schoolhouse Cir., 2949-Ralph J. Duffie to Gary Michael Ashcroft and Emily Colleen Belanger, $387,000.

Frederick County

This sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in March was provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Adamstown Rd., 5695-John M. and Bette Ann Novakowski to Jennifer and Lyle Frank, $500,000.

BRUNSWICK AREA

B St. W., 112-LMD to Julie A. Nicely, $179,000.

Potomac St. W., 332-Andrew N. Peters to Anthony P. Kostreski and Helen M. Garst, $155,000.

Wenner Dr., 76-Maryland Cash House Buyers to Rickey L. Ault Jr., Hannah A. Ault and William Bernard, $161,000.

BUCKEYSTOWN AREA

Buckeystown Pike, 3522-John E. and Bethan M. Kocka to Todd Campbell, $488,000.

DICKERSON AREA

Thurston Rd., 1529-Federal National Mortgage Association to Consuelo Yaneth Anderson, $129,200.

EMMITSBURG AREA

Ramblewood Dr., 1411-Samuel T. and Kara A. Royer to Jason Scott Vaughan and Krystle M. Roberts, $344,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Avonshire Pl., 5620, No. F-Trisha V. Dukes to Alexandra Smith, $175,000.

Britannic Pl., 6555-Mwambo E. Efokoa and Brenda E. Ngeke to Meredith Taylor Bauer, $352,500.

Danielle Dr., 1219D-Remberto A. and Nataly Merino to Ruben Hernandez Del Cid, $128,000.

Himes Ave., 601, No. II103-Ian Carlisle Trotman and Lachina Taiwan Taylor Trotman to Derek J. Winikoff, $155,060.

Marblewing Ct., 605-Joseph F. and Allison M. Catalani to Martina Elizabeth and Rafael Marino Vargas, $405,000.

Providence Ct., 1110-CNK Investments to Suparna Das, $215,000.

Stone Rd., 5651-Andrew W. and Sherri B. Little to Christopher Casey Baker and Sarah Elizabeth Hart, $280,000.

Wellington Ct., 540-Jerome Dizon to John William and Savannah Gabrielle Braun, $204,000.

Yellow Sheave Ct., 6813-Juliana Boston Clarke and Jennifer Jackson Bickersteth to Fan Feng, $221,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bear Den Rd., 2619-Timothy D. and Emeliza P. Henning to Jonathan Mizell, $404,900.

Blue Heron Dr., 8205, No. 3B-Michael Bird to Kermit E. Hutchins, $175,000.

Center St., 435-Nicola T. Sussman to Adan Francisco Martinez and Candelaria Cortez Retana, $270,000.

Dockside Dr., 1507-Charles Sheckels to Jeffrey J. Woytowich, $222,000.

Fieldcrest Dr., 6149-Meierbeck Properties to Josias Dunko Djoke, $505,000.

Jubal Way, 939-HB Properties to Matthew John Tominovich, $305,000.

Martingale Ct., 10894-Josiah R. and Jennifer E. Hewitson to Jereema Daniels, $352,000.

Oak Tree Cir., 9232-Federal Home Loan Mortgage to Walter Edri Ramirez Batez, $202,900.

Rockwell Terr., 211-Rebecca L. Wagner to Christopher H. and Kelly A. Miller, $1.15 million.

Stratford Way, 811-K-Hoffman Real Estate to Leah Hull, $147,500.

Wheyfield Dr., 1763-Torrey Jermaine and Lashanda Thompson to Ronald J. Hill, $430,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Banner Hill Rd., 2101-Thomas Paul and Deborah A. Bateman to Rodolfo A. Dominguez Huerta and Blanca Cynthia Lopez Silva, $308,000.

Blanca Ct., 202-John D. and Sara E. Caddy to William B. and April Kerner, $425,000.

Claiborne Dr., 8135-Frank W. and Ethel P. Rothenhoefer to Richard K. McCarthy and Vivian Margaret Crouse McCarthy, $377,000.

Crossing Stone Ct., 1913-Jonathan P. and Tamara Witt to Danielle Watson, $290,000.

Gambrill Park Rd., 10622-John R. and Abbe M. Harman to John Dayton and Sara E. Caddy, $680,000.

Heather Ridge Dr., 405-Janice M. Stockman and estate of Pauline L. Tobery to Keith A. Myers, $175,000.

Long Acre Ct., 113-Thomas James and Erla C. Michalski to Redouane Elouizi and Chakira Eddaoudi, $289,000.

Schaffer Dr., 1201-David Stirba to Gabriel V. and Rebekah A. Leal, $219,000.

Sumner Dr., 2029-Randy Caleb and Karen J. Barrera to Hortense Ovono Meye, $270,000.

Wayside Dr., 2100, No. 1C-U.S. Bank to Lisa D. Hollar, $158,025.

GARFIELD AREA

John Kline Rd., 13750-BW Investments to Stacey M. Quinlan, $304,900.

MIDDLETOWN AREA

Feldspar Rd., 4505-Thomas M. and Melissa D. Holda to Justin Palk and Rose McNeely, $310,000.

Lockwood Dr., 3086-U.S. Bank to William J. Allen III, $185,250.

MONROVIA AREA

Moline Ct., 3635-Pavol and Danusa Panak to Silvia Panak Johnson, $784,089.

MULLINIX AREA

Harrisville Rd., 14102-Benjamin K. and Sharon E. Cason to Connor Walsleben and Danielle Peters, $345,000.

Oak View Dr., 1321-Anthony William Maczis to James A. and Victoria D. Wenzlaff, $269,000.

Turf Ct. S., 3852-Paul C. and Cindy K. Shin to Lawrence E. and Michelle M. Ryan, $535,000.

MYERSVILLE AREA

Saddleridge Dr., 10111-James L. McCarron IV to Jacob N. and Kelli E. Ashby, $425,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Edwardian Lane, 10530, No. 103-John D. and Rosemary Farmer to Charles E. and Colleen J. Ross, $475,000.

Gas House Pike, 10205-James R. and Gloria J. Castle to Amada M. and Brian E. Rumburg, $349,900.

Moss Rock Ct., 11854-Andrew and Christina Chiarelli to Austin P. Reece and Megan E. Kaczor, $450,000.

Rockridge Rd., 6621-American Intl Relocation SLN and Daniel Murtha to Isaiah R. and Briana Edwards, $355,000.

Upton Cir., 5805, No. 46-Alfred and Peachie Phelps to Edward and Lynn B. Rainis, $439,000.

POINT OF ROCKS AREA

Brookshire Run, 1710-Cathleen and Nathan T. Gough to Elsa M. Reyes, Gabriela Reyes and Elsa Marigel Cedillo, $290,000.

THURMONT AREA

Catoctin Furnace Rd., 13249-Jennifer A. Tyler and Jennifer A. Rice to Victoria R. Peterson, $237,900.

Hessong Bridge Rd., 12762-Darrell J. and Sharon F. Hudson to Michael and Tracy Huffman, $402,000.

URBANA AREA

Barts Way, 5761-Karthik Chittamori to Morris and Kule Sando, $341,400.

Bishopgate Dr., 9341-Janette Montalvo Lugo and Victor M. Montalvo Lugo to Kenneth Owen Lance, $744,000.

Charterhouse Rd., 9208-David A. and Brynn A. Mencarini to Patrick Ryan and Rebecca Marie Rigney, $645,000.

Knights Walk Lane, 9501-Patty A. Fowler to Logan and Xiomara Ortlieb, $289,900.

Sharon Dr., 8312-Robert E. Wood to Forrest D. and Annette Hinkle, $385,000.

Sugarloaf Pkwy., 3833-Emmanuel Djokou to Ionut C. and Lidia C. Bunghiuz, $375,000.

WALKERSVILLE AREA

Diamond Dr., 233-Linda L. Miller to Kevin Buck, Victoria Woltz and Donna Buck, $314,990.