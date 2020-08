Elizabeth St., 4010-Juliana P. Blackwell and estate of Barbara A. Pikulsky to Ina Mae and Ronnie M. Smith, $399,000.

Grenoble Dr., 13605-Henry and Mauricio Rosales to Victor Manuel Coloma Castillo and Catherine D. Tinta Sanchez, $425,000.

Muncaster Mill Rd., 4518-John M. and Barbara I. Love to Michael J. Christensen and Stacey Elizabeth Altrichter, $610,000.

Wild Grape Ct., 4005-Pascal Denis to Geoffrey and Mary Grammer, $875,000.

BETHESDA AREA

Battery Lane, 4977, No. 1-412-Richard A. Marker and Mirele B. Goldsmith to David Russell and Carlyle Murray Rubinow, $299,000.

Burdette Rd., 8300, No. 572-Mary and Barbara Thrasher to Anita Levine, $745,000.

Cindy Lane, 7718-Suzanne H. and Robert Bruce Glucksman to Christine Anh and Matthew Frank Poloniak, $819,000.

Eames Way, 6604-RS Homes Associates Corp. to Bhanumurthy Kemburu and Usha V. Gollapalli, $870,000.

Hollins Dr., 6213-Lisa Simon Onken to Vahid Hoghoughi Esfahani and Nasrin Kolahdouzan, $740,000.

Magruder Mill Ct., 8400-Joan R. Wolff and estate of Stanley B. Wolff to Duane Elliott Robinson, $780,000.

Newbold Dr., 6816-Robert E. and Clare Verdery to Eleanor Atkins and Andrew Wong, $1.29 million.

Osceola Rd., 5906-Christopher R. and Jennifer Chi to Andrew and Glenda Fu Smith, $960,000.

River Rd., 8111, No. 154-Quarry Springs Associates Corp. to James R. and Martine A. Coleman, $2.5 million.

Still Spring Ct., 8326-Kenneth J. and Osa D. Coffey to Alan Richard Brenner, $850,000.

Welborn Dr., 6010-Wendy H. Cutler to Matthew and Tierney Rowan Gordon, $940,000.

Wilson Lane, 5304-Marc E. and Alain G. Norman to Owen Burman, $775,000.

BOYDS AREA

Black Kettle Dr., 18619-U.S. Bank National Association to Qazi Lateef and Sarah Hanif, $561,750.

Kings Crossing Blvd., 14301, No. 407-Janice E. Dilulio to Susan F. Baldeh, $175,000.

BROOKEVILLE AREA

Brighton Dam Rd., 501-Lawrence and Harriett R. Teixeira to Brandon Parker and Jennifer Elizabeth Lyons, $479,000.

BURTONSVILLE AREA

Ballinger Terr., 14209-Frank Ko and estate of Jenn Fuh Ko to Azizie Ramnarace, $292,050.

Hollyhock Way, 14500-Carol Lundquist to Vernon and Grace Jao Bacud, $425,000.

Monmouth Dr., 14625, No. 10-114-Wilmington Savings Fund Society and Residential Credit Opportunities Trust to Evelyn Aryee, $289,900.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Billington Rd., 12625-Martin P. and Susan B. Hoffman to Eric George Fritschler, $453,000.

Castle Terr., 3728, No. 120-139-U.S. Bank National Association and Towd Point Mortgage Trust to Tom Huynh, $222,000.

Colesville Manor Pl., 14000-Haja Kimara Chisanga to Yaovi Tola and Kumealou N. Batchona, $610,000.

Fog Mist Pl., 13409-Jennifer M. Williams to Luca and Nicole A. Battaglia, $419,900.

Regent Manor Ct., 1500-Jeffrey M. Liott to Robert Wines, $475,000.

Springloch Ct., 12604-J.B. Real Estate Investments Corp. to Cecilia and Raul De Guzman, $560,000.

CHEVY CHASE AREA

Cedar Pkwy., 5600-Michael J. Petrucelli and estate of Rose Marie Petrucelli to Thomas A. and Katherine C. O’Neil, $959,300.

East-West Hwy., 4242, No. 1116-Jeffrey Mehr to Zahra Emamhosseini, $224,000.

Lynwood Pl., 8514-William H. Doggett to Mary Ellen Murphy, $1.24 million.

Ridgewood Ave., 7403-Jason K. and Ashley C. Givens to Melissa Dutcher and Joshua Ito, $1.47 million.

CLARKSBURG AREA

Clarks Crossing Dr., 12801-Patrick and Misa Foley to James C. and Judith Ford Osborne, $423,000.

Clarksridge Rd., 23406-Chung Soo and Ok Ja Jung to Irina and Sergey Pokrasov, $590,000.

Newcut Rd., 22979, No. 1692-Eenah Yoo and Kwang Il Lee to Robbie S. Farry, $366,000.

Public House Rd., 23614-Alison Colen and Jason Wade to Afusat K. Deng, $420,000.

Timber Creek Lane, 23137-Gongjie Yin and Yan Zhang to Sanju and Anjana Kumar, $569,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Cutstone Way, 14612-GMSS MD1 Corp. to Richard and Agnes R. Rodrick, $665,000.

Hopefield Rd., 1817-Shirley A. and Albert A. Moffat to Matthew Robert and Kristin Michelle Scholfield, $489,900.

Piping Rock Dr., 410-Daniel J. Waskey to Oluwapelumi and Tiffany Ogunyemi, $550,000.

DAMASCUS AREA

Damascus Park Terr., 25353-Lisa M. Killen to Wenli and Qingli Lin, $366,000.

Ridge Manor Dr., 26036-Ahmad A. and Elena N. Saadi to Gar Lung Bethune Tong, $290,000.

DERWOOD AREA

Avery Rd., 16110-Despina Doulaveris to Lijun Jia, $700,000.

Deer Lake Lane, 7221-Edward N. and Lenette S. Goodman to Gregg and Lauren Sheinert, $697,500.

Indian Hills Dr., 7604-Maria Teresa Rodrigues to Rongzuo Xu, $385,000.

Shremor Dr., 18704-Sandra D. Herde and Susan Gibboney to Edmund R. and Olivia Wilson, $711,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Baritone Ct., 11320-DNJH Corp. to Bemnete Eyob Tadesse, $425,000.

Dallas Ave., 10030-Danielle M. Golacinski to Marquis K. and Jillian Schlake Toson, $509,000.

Greenock Rd., 10018-Neal and Danielle Shenk to Alexander Wheeler and Phaon B. Derr, $565,000.

Marvin Rd., 305-Meredith Payne to Hilary Ahrens and Peter Alan Gibson, $575,888.

Sutherland Rd., 9710-Richard Sean Vecchiarelli and estate of Robert Joseph Mischou to Ronald John Ventura and Natalie Maria Moreno Ventura, $480,000.

Weaver St., 9319-Mary N. Solomon to Kalkidan T. Dilbo and Dawit Tafesse, $436,000.

GAITHERSBURG AREA

Badenloch Way, 7900, No. 12-Oliver Troy De Ausen to Orlando A. Guzman and Maria C. Garcia, $166,000.

Cape Jasmine Way, 18559-Churchill Development Corp. and Eric R. Tover to Ahmed Abdi, $484,000.

Chesley Knoll Ct., 9133-Ajaib Singh to Celma Coreas Guillen and Edilio Coreas, $271,000.

Coriander Dr., 7923, No. 12-Paul R. and Wendy R. Duvall to Ernesto Suarez Alvarez, $126,000.

Girard St., 412, No. 76-Escarlett Marisol Gomez Rosas to Sohrab Saadipour, $143,000.

Hummingbird Terr., 9229-Loriann Behm to Shuaib Kiyemba and Jannat Nseera, $323,000.

Pullman Pl., 639-Wei Q. Fung and Arsy Van to Chen Zhao, $416,000.

Whetstone Glen St., 603-Deborah Murrell Whelihan and Caroline Julia Eckstrom to Jeremy McVicar, $355,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Bucksfield Rd., 117-Jeanne M. Finn to Kara Kline, $400,000.

Diamondback Dr., 502, No. 206-CF Sept Owner Corp. to Angelique Wilkins, $424,900.

Highland Ridge Ave., 811-Randi S. Strompe Klein to Alejandro D. and Ingrid P. Rodriguez, $681,000.

Lake Varuna Mews, 712-Paul J. Sayles to Maaz Nazeer Ahmed and Izbela Shafkey, $492,600.

Parkview Ave., 434-Shermin H. Modarres and Mastoureh Bozorgmehi Fard to Qixin Chen and Zhengyang Sun, $442,000.

Query Mill Rd., 13430-Richard J. and Louise E. Freedman to Michael Shoykhet and Stephanie Berk, $789,900.

Rich Branch Ct., 17-Eric and Natalie Knight to Andrei Mamoutkine and Elena Schwartz, $690,000.

Sioux Pl., 12100-Ashok K. and Swaran Rajpal to Cayla R. Baker and Oscar Ruiz, $439,900.

Timberbrook Lane, 137, No. 303-Matthew Barnes Brock to So An Kim, $329,000.

GERMANTOWN AREA

Afternoon Lane, 20424-Kevin M. Kroll to Sara Elizabeth Mason, $351,000.

Bargene Way, 20400-Rosemary Dason Deane to Maria L. Braxton and Serafin Amaya, $378,000.

Chalet Dr., 18020, No. 17-102-Residential Value Corp. to Maria G. Reyes, $186,500.

Cloverleaf Center Dr., 12854, No. E-Pulte Home Co. Corp. to Lisa McFarland, $375,065.

Island View Cir., 12138-Susan J. and Dale L. Guise to Juan Carlos and Magdalena Del Carmen Villacis, $336,000.

Long Channel Dr., 14309-John R. and Mary B. Fone to Nai Xiong and Xiu Min Zhang Lin, $339,900.

Palmetto Cir., 13607-Ping Feng and Xiang Yu to Hind Ahmad Baydoun, $400,000.

Seabreeze Ct., 20102-Anthony M. Shore and estate of Carolyn Tillery to Matthew D. and Andrea C. Harris, $375,000.

Spring Meadows Dr., 14712-Jonathan Fuller to John and Robyn Wallmark, $750,000.

Thackery Pl., 13100-Li Zhao and Liu Yaxin to Nur Ullah, $285,000.

Whitechurch Cir., 13303-Kelli Kaleena Keith and Jason Michael Katoski to Jin Xu, $255,000.

KENSINGTON AREA

Calvert Pl., 3813-Daniel G. and Mary Margaret Nalls to Edward Bower Rupp and Kerry Elizabeth Dawson, $785,000.

Denfeld Ave., 3919-North Florida Group Corp. to Eugene Park, $575,000.

Everett St., 4302-Marie Louise Pagan and estate of Eleanor Bigley to Nathan Thomas Hedges and Patricia Isabel Sanchez Bao, $650,000.

Matthews Lane, 4214-James and Stacey Noonan to Kyle Christopher and Audrey Anne Casey, $732,000.

Warner St., 4102-Tilden Partners Corp. to Julie Auerbach Flieger, $1.2 million.

LAYTONSVILLE AREA

Barberry Lane, 256-Calatlantic Group Inc. to Mariela N. Gonzalez Talavera, $990,000.

Watkins Rd., 9431-Scott Alan and Helen C. Murdoch to Juan Carlos Ducos and Gislene N. Tasayco Prado, $625,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brassie Pl., 19413, No. 304-Laura J. Plitt to Lucienne Swamy, $125,000.

Chadburn Pl., 9363-Lynda S. Badio to Jody Ann J. Burton, $217,900.

Delcris Dr., 8742-Juan and Anna Hurtado to Jonathan Moises and Kay Ann Cruz, $370,000.

Fountain Valley Dr., 8606-Debra Lynn McCain to Errol Sinclair, $320,000.

Greenside Terr., 19819-Nina and Aldo Kasari to Jose M. and Elia Rosa Argueta, $370,000.

Highland Hall Dr., 20742-Adam J. Balog and Katharine E. Neale to Joseph Charles Sellers and Gergana Ivanova Bobeva, $395,000.

Maple Leaf Dr., 9920-Albert and Gail A. Sayadian to Sean P. and Frances J. Delaney, $280,000.

Montgomery Village Ave., 19038-Sandra B. Vieira to Enork Elas Charleus, $292,000.

Strath Haven Dr., 20529-James K. Doll to Sam Mingsan Chen and Li Fen Yao, $245,000.

Yankee Harbor Pl., 20234-Eric and Maria L. Baranick to Elizabeth M. Barber, $395,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Stateside Dr., 1412-Scott E. and Kaitlin M. Baumgartner to Erick and Karin Molina, $390,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Atherton Dr., 12717-Avelino A. and Maria A. Maia to Teodoro Edwin M. Africa, Nelia Marimla and Richard Neil Pabustan, $374,900.

Chesterwood Dr., 3808-Morgan L. Naiman to Anthony J. Zaza and Victoria A. Hanks, $240,000.

Connecticut Ave., 12905-Aracely N. Martinez to Marcos C. Munoz Saucedo and Veronica L. Garcia Alvarez, $385,000.

Dewey Rd., 11811-Arlu Romeo D. Deriquito to Carlos Antonio Sanchez, $295,000.

Estelle Rd., 13013-Lor H. and Kim Q. Ung to Thanh L. Huynh and Kim M. Ky, $464,000.

Greenery Lane, 2309, No. 103-1-Wendy Wilmowski to Sorelle K. Mbakop, $194,900.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-223-William R. Reagan to Sheila A. Frantz, $215,000.

Landing Way, 3420-Brookfield Washington Corp. to Lewis Randolph and Cindi C. Clark, $546,500.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 907-Herbert K. Krusen to Yin Tzuu Hu and Sally Chewwen Cheung, $285,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 811-6-Douglas E. and Sharon L. Nyhus to Johanna Y. Chang, $213,000.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 123-Timothy M. and Joan H. Wade to Jose D. Vargas, $190,000.

Pittson Rd., 11801-Daniel L. Mifflin and Gisselle Bourns to Julio Hernandez and Carmen Dominguez, $415,000.

Rippling Brook Dr., 13921-Sandra L. Moergeli to Kathleen O. Emery, $432,000.

Urbana Dr., 2718-David G. Swinford Jr. to Rachel Buachman and Erin Wommack, $429,250.

Wilcox Ct., 10-Mariela D. Camargo to Christina Nicole Vega, $323,000.

OLNEY AREA

Broom Dr., 4809-Mary A. Bone and Robert L. Almond to Robin S. and Jake B. Yoder, $640,000.

Clovercrest Cir., 18611-Dimitrios and Tina Fragoyannis to Pramod Acharya and Ojaswee Dahal, $420,000.

Gooseneck Terr., 16733-Ryan E. and Tiffany G. Townsend Moorhart to Patrick Y. and Lisa E. Sohn, $720,000.

Macduff Ave., 16804-Kalairaja Chitharanjan to Anthony J. and Jannette Clark, $650,000.

Rolling Meadow Way, 18142, No. 198-Matthew H. Koval to John P. Kudel Jr., $257,000.

POOLESVILLE AREA

Chiswell Rd., 17200-Leon T. and Tamisha L. Sampson to Madrombe Mbaibikeel and Kalkidan Tesfaye, $435,000.

Hoskinson Rd., 17434-Jamison Brothers Corp. to Jennifer L. Nagel, $235,000.

POTOMAC AREA

Apple Hill Ct., 10004-Andrew D. and Jessica L. Chod to David and Amanda Leigh Wagner, $1.54 million.

Chateau Dr., 8613-Syed S. Zaman to Dhanusha and Iyanka D. Ponnamperuma, $1.05 million.

Deborah Dr., 10803-Corey and Madeline Strawn Kaufmann to Boris and Yelena Levonenko, $593,000.

Fallsmead Way, 1315-Laura L. Stone Quam to Jonathan J. and Josephine S. Resnick, $840,000.

Hackamore Dr., 8109-Cheryl R. and Paul L. Himmelfarb to Meghan and Aviv Bhatia, $1.29 million.

Kimblewick Rd., 1588-Eric D. and Anneliese B. Sinzinger to Benjamin Kunzel and Jessica Dearmond, $820,000.

New London Dr., 10116-Susan N. Bales and Michael Goldstein to Lee Genish, $1.28 million.

Pipestem Ct., 15-Seong Joon and Seong Chul Lee to Fernando Merino De Las Heras and Laren Lorena Alvarez Martinez, $660,000.

River View Dr., 11204-Katherine L. Tardio to Samuel M. Sanders and Rebecca L. Ruebner, $1.6 million.

Turncrest Dr., 7936-Loretta Paez to Dov and Leah Zwany Eidelman, $949,000.

ROCKVILLE AREA

Ashley Dr., 11600-Mongolmaa Gurbazar to Alexander Robert Lyubomirsky and Lisa Jean Anderson, $469,800.

Beall Ave., 512-Starco Corp. to Stephen Michael and Danea Johnson, $615,000.

Bullard Cir., 3-Michael C. and Lilia Blackmore to Michael Holzman, $1.45 million.

Chapman Mill Dr., 5705, No. 1813-Peter J. Mcternan to Francisco and Anastasiya T. Cruz, $405,000.

College Pkwy., 904, No. 13-Timothy A. and Mariam Alam Crenshaw to Yong Yi Chen, $368,500.

Crossfield Ct., 5105, No. 327-Jacob C. and Olga P. Schans to Ju Cheol Park, $133,500.

Dundee Rd., 1960-Harriet and Dan Reiter to Evgeny Tsypnyatov, $550,000.

Ertter Dr., 4832-Residential Value Corp. to Roger L. and Rebecca Williamson Luria Phillips, $540,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 312-Ludwig and Marie Louise Ludecke to Jeff C. and Lisa M. Hahn, $275,000.

Grosvenor Pl., 10401, No. 1523-Chase F. and Cheryl L. Gibson to Emily Anne and Marc Alan Lurie, $160,000.

Larkspur Terr., 1097-Carol D. and Peter L. Jobusch to Lance and Megan Ostrander, $620,000.

Mills Farm Rd., 13656-Aimana F. El Bahtity to Kiet and Tiffany Luu, $685,000.

Monroe St., 130-Marion E. Higgins to Melanie Simpson, $290,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1320-Jason P. Maynard to Grzegorz W. Godlewski and Ewa Szczesna, $306,000.

Redgate Farms Ct., 1731-MT Property Corp. and Ezm Investments Corp. to Daenya S. McDonald, $380,000.

Rockville Pike, 10500, No. 615-Embassy Properties Corp. to Victoria J. Wagner, $210,000.

Rockville Pike, 11801, No. PH07-Bernice Harper to Pierre Marc Daggett, $125,000.

Symphony Park Dr., 10819-Edward E. Leisher and Amy Holmwood to George W. and Cheryl A. Callen, $1.6 million.

Valerian Lane, 5973-Michael E. Fernandez to Kam Fei Cheng, $438,500.

Watkins Pond Blvd., 100, No. 2-304-Dorothy Lee Yahr to Urvashi Rai, $285,000.

Windy Knoll Ct., 3029-Liming Shen and Shirley Tsang to Yuanyuan Liu, $799,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Brundidge Terr., 11418-Sankuratri Corp. to Hyung and Kyeommi Rhoe, $316,000.

Found Stone Rd., 12705, No. 7-301-Jessica and David Murgueytio to Amanda Smigelsky Knox, $245,000.

Gunners Branch Rd., 19529, No. 132-1-Michael B. and Darlene E. Harris to Amsalu Tessema Bogale, $148,000.

Plummer Ct., 5-Eric F. Horvicz and estate of Catherine K. Wright to Jose M. Lemus, $400,000.

Village Green Cir., 21335-Terrence H. and Lynda K. O’Connell to Daniel and Cecilia Galati, $550,000.

SILVER SPRING AREA

Dartmouth Ave., 708-Douglas and Dana Orth to John T. Kennedy and Mary Elizabeth Mann, $682,500.

Flora Lane, 1505-Christopher E. and Kimberly T. Zimmer to Jessica Lendon and Daniel Gading, $555,000.

Locust Grove Rd., 1807-Adrienne Biddings to Ali Nosrat and Negar Homayounfar, $549,000.

Ritchie Ave., 126-James Thorpe and estate of May Elizabeth Thorpe to Daisy O. and Bryce Robert Schoenborn, $610,000.

Washington Ave., 2224, No. W-204-Kristie Gore to Melissa Lauren Lambert, $320,000.

Wilton Ave., 2912-Matthew J. Boswell and Jennifer M. Hoover to Sheila Kumar and Russell Davis, $779,000.

TAKOMA PARK AREA

Kirklynn Ave., 1102-Rajkumar Gopala and Pratap Gopala Rao to Anshu Patric and Patric Sundar, $480,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 904-Takoma Park Overlook Condo Association Inc. to Donald and Maureen G. Nadeau, $259,900.

TWINBROOK AREA

Gainsboro Rd., 1916-Sister Realty Corp. and Yuenchen Jiang to Marian Frances Bowden, $457,000.

Veirs Mill Rd., 928-Megan Ostrander and Megan Sautter to Jenna Ariel Lieberman, $391,500.

WHEATON AREA

Arbor View Ct., 12605-Benjamin C. Delalande to Alexa M. and Jordany Nunez, $545,000.

Bucknell Dr., 11510, No. 95-Michael Albert Rose to Ashley E. Dean and Hector A. Carmona Lopez, $280,000.

Evans Pkwy., 2000-Christian P. Max and Manmeet Singh Fox to Ryan Lynch Lintelman and Mary Consuelo Sinclair, $495,000.

Harris Ave., 2705-Richard Vega to Charles E. and Kristen Marie Stout Diffenderfer, $360,000.

King Tree St., 11728-Oswaldo and Linda M. Santizo to Edith A. Barrera Delao, $360,000.

Lovejoy St., 11739-Allen E. and Sandra Madelblatt to Dejenie Tarekegne, $459,000.

Pebble Run Dr., 10941-Robert T. Watkins to Oren and Arielle Shuchatowitz, $430,000.

Sisson St., 602-Shanti Homes Corp. to Merric Dworsky Srour and Eliana Rachel Edery, $555,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in March were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Adamstown Rd., 5839-Stephen and Eileen Blahut to Richard Allan and Ashlee Lauren Kurtz, $379,900.

BRUNSWICK AREA

C St. W., 500-Herbert L. Daugherty Jr. and Brenda A. Nunnally to John and Starling Hathcock, $271,800.

Park Ave., 710-Carol Jean Stockman Turner to Megan Volk, $205,000.

Second Ave., 1004-John I. and Georgia Zapata to Joseph and Sunshine Stone, $250,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Arnoldtown Rd., 1407-Donna M. and Carl W. Buell to Yitzhak Elchanan and Colleen Sheehan Marsh, $283,000.

EMMITSBURG AREA

DePaul St., 205-Lynda L. Arnold to Matthew W. Boyd and Madison R. Sanders, $164,900.

Robindale Dr., 46-Douglas H. and Terrance Connolly to Cassandra Lynn Marion, $190,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Basford Rd., 4332-Dennis W. Ogg and Diane E. Herndon to Dennis William and Kristy Mae Ogg, $335,000.

Chinaberry Dr., 1039-Lawrence J. Cover and Elizabeth A. Ehrlich to Ashley B.T. and Gregory Simms, $334,900.

Doublebrand Ct., 6934-Rattan Kumar and Seema Rattan Tawney to Louis Jeffrey Schiavone, $223,500.

Katsura Ct., 5773-Kyle R. Wagner to Henry B. and Lacey M. Duncan, $260,000.

Murray Terr., 6159, No. H-Eric and Alyssa Peifer to John E. and Jessica Neetz, $319,000.

Ritter Dr., 6259-Alec Gabriel and Mirriam R. Barrelet to Hammed O. Lamina and Amudalat L. King, $334,000.

Sugarbush Cir., 517-Louis D. and Margaret E. Coccodrilli to Tamara Maria Tamas, $276,000.

Walcott Lane, 6478-Michelle Treadwell to Jiyong L. Kim and Ran Tu, $267,800.

Whelan Lane, 5992-Calatlantic Group Inc. to Samantha McElroy, $295,990.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Abbey Ct., 1595-Winnifred Joyce Cole to Reyneris Granados, $253,000.

Beechwood Dr., 1203-Ziba Homes Corp. to Mark Edward and Phoebe Anderson Boheim, $404,000.

Briarcliff Lane, 8828-DKD Investments Corp. to James Bremner IV, $290,750.

Egret Way, 2615-Jose A. Aldon to Wilmar Suarez, $350,000.

Five Shillings Rd., 2518-Department of Housing and Urban Development to Ryan Schlegel, $312,500.

Lamp Post Lane, 2209-Kendyl Cooper Downey to Joyce Mupela, $307,000.

Pine Ave., 741-Alex D. and Jessika M. Shereika to Beth R. Zimmerman, $292,500.

Rosemont Ave., 608-Bruce M. and Lisa K. McMahan to Theodore H. and Jeannie M. Kattouf, $765,000.

White Oak Dr., 6212-Leyla Mosavati to Eric Browning Saglio, $285,000.

Fifth St. W., 225-Sappington Properties Corp. to Heath Luke Schneibolk, $277,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Beaver Creek Lane, 1825-Shawn R. Winpigler to Carol Anne Highsaw, $327,000.

Dulaney Mill Dr., 1024-Alysann B. and Thomas Peter Staup to Joshua L. Bokee and Katherine J. Nash, $344,000.

Hargett Lane, 4833-Douglas J. and Edith M. Hemingway to Adrian Alexandru and Jana Voicu, $490,000.

Shookstown Rd., 5231-Mrallabouthomes Corp. to Jocelyn G. and Dylan W. Chambers, $455,000.

Whitestone Way, 101-1900 Capital Trust II to William A. Orellana, $205,000.

IJAMSVILLE AREA

Bramblewood Ct., 11211-Kyle W. Binder and Nancy J. Rapp to Kevin Kroll and Sunny L. Hess, $550,000.

Windsor Rd., 11137-Dennis J. and Nancy E. Corle to Adam Victor and Maria E. Yuhas, $440,000.

MIDDLETOWN AREA

Mina Dr., 117-Jamie P. and Barbara L. Bogley to Jesse C. and Walleska I. Bliss, $450,000.

Washington St., 301-Gregory Shane Scurto to Brad Burden, $349,900.

MULLINIX AREA

Hattery Farm Ct., 7299-Insignia Inc. to Timothy D. and Deborah A. Groves, $585,000.

MYERSVILLE AREA

Scravel Rd., 2492-U.S. Bank Trust and LSF9 Master Participation Trust to Benjamin M. and Michelle Phelps, $440,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Erie Way, 10296-Mary I. and Raymond J. Puhl to Colter and Stacey Mitchell, $350,000.

Harbor Light Way, 6644-Nancy C. Ahr to Kerry D. Krebs, $272,000.

Oakridge Rd., 6727-Frank J. Farrell III to Adam J. Sera and Carolyn E. Sirian, $338,500.

Sanderling Ct., 6863-Robin S. Russe to Janna B. and Ryan A. Cleary, $300,000.

Vantage Point Ct., 10154-Randal C. and Kerry Durgin Krebs to Geoffrey Stuart Murtaugh, $444,000.

POINT OF ROCKS AREA

Canal Run Dr., 1704-Robert W. and Karyn T. Gross to Leigh Ann and Alexander Ryan Cathro, $480,000.

THURMONT AREA

Cody Dr., 131, No. 33-Richard L. Jefferies and estate of William D. Jefferies Sr. to Viola M. Noffsinger, $187,500.

URBANA AREA

Clendenin Way, 9070-T. Wayne and Mary M. Irvin to Kiran Sunil and Sonali Kavathe, $497,000.

Penrose St., 9392-Peter Cory to Ram Tin Thang and Nustaples, $359,900.

Singleton Terr., 3634-Gregory James and Cheryl Lynn Maselas to George Bentley Sieretzki, $330,000.

Tabard Pl., 9208-Warren S. and Elizabeth O. Levy to Justin M. Jose and Asha Joseph, $366,000.

WALKERSVILLE AREA

Farmingdale Ave., 9415-Kathryn and Dustin Pinto to Michael and Chelsea Hittel, $359,900.