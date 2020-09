Margot Dr., 13007-Sammy M. and Kathleen Dillon McClure to Ryan C. and Alisha L. Parry, $450,000.

Parkvale Rd., 14448, No. 2-Kelly S. Romer and Kelly S. Emery to Diana Bejarano, $203,000.

BETHESDA AREA

Battery Lane, 4977, No. 1-610-Daniel S. Velez and Joseph R. Phelan to Gary A., Kathy H. and Taylor E. Moore, $320,000.

AD

Bradmoor Dr., 8403-Beth L. and Stephen B. Borko to Song Xiang, $1.22 million.

AD

Del Ray Ave., 5013-Jeffrey C. Halpern to Donna Afshar and Reza Fardshisheh, $1.43 million.

Ewing Dr., 9316-Christopher A. Albina to Stuart M. and Linda Z. Berkson, $1.52 million.

Hampden Lane, 7540-Timothy B. Clark and Hannah S. Sistare to Steven M. and Jo Ann Nemeroff, $1.45 million.

Lindale Dr., 9300-Robert E. and Debra L. Gutman to David and Megan Lieberman, $1.54 million.

Melvern Dr., 5901-Susan J. Shuback to Young and Michelle B. Hornbaker Park, $820,000.

Ogden Ct., 5801-Jeffrey M. Schaeffer to Jason Perkins and Ana Cristina Horcasitas, $860,000.

Sentinel Dr., 4940, No. 4-401-Seiden Enterprises Corp. to William C. and Patricia McCamon Wyatt, $387,000.

AD

Walhonding Rd., 6320-6320 Walhonding Corp. to David Rad and Kimberly A. Murdock, $1.96 million.

Winterberry Pl., 7603-Mid-Atlantic Custom Builders Corp. to Zhen Chen, $1.9 million.

AD

BOYDS AREA

Ethel Rose Way, 13005-Eric A. Braun to Maureen Nyamongo, $400,000.

Seneca Ayr Dr., 21708-Wei Zhao and Charles E. Shive to Kabir Basnet and Roshi Kunwar, $680,000.

BROOKEVILLE AREA

Honeystone Way, 2209-Sun W. and Kelly Kim to Juan C. Alas and Yadira C. Aguilar Velasquez, $653,000.

Tanterra Way, 18649-Cheryl Louise Holleran and James Mark McConnon to Bruce and Brenda Walker, $515,000.

BURTONSVILLE AREA

Childress Terr., 3602-Maria M. Mendez and Patricia Coronado to Florence D. and Robert J.D. Rozario, $320,000.

AD

Lansdale Ct., 3806, No. 62-10-Marina Trech to Jean Aime Ntumba Biduava, $329,900.

Swan House Ct., 3808-Chi Huu Nguyen and Thu Hang Thi Pham to Tallat and Shaheen Mahmood, $330,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Carriage House Terr., 1601, No. G-Jeffrey McGlew to Gregory Lee Sanders, $130,000.

AD

Cedar Creek Lane, 13411, No. 1-2-Padma Mohan to Kavitha Ellen Joseph and Violet Albert Zachariah, $240,000.

Davan Dr., 12508-Eliezer M. Greenberg and Samara Wolinsky to Nicole T. Bein, $489,000.

Northcrest Dr., 1406-Holly Lorraine Crawford to Norma Estela Campos and Omar Enrique Escobar, $295,920.

Schubert Dr., 3036-Monique M. and Nicole N. Lovell to Dinkinesh A. Desso and Telila Abeku, $400,000.

AD

Staley Manor Dr., 1809-Aung and Mar Lar Myint to Marisol Peralta, $382,000.

CHEVY CHASE AREA

Greystone St., 5404-Alan Tenenbaum and estate of Mary Elizabeth Palmer to Shay and Alexandra V. Knaani, $991,000.

Maple Ave., 7504-Jeffrey Carl Hooke to Kristie Renee Diemer, $1.02 million.

Woodmont Ave., 7111, No. 415-Christopher C. Fahlsing to Mishel Ashtary and Penny Ashtary Yazdi, $320,000.

CLARKSBURG AREA

Broadway Ave., 22023, No. 402M-Nicole Giorgio and Christopher R. Brown to Sadichha Sitaula, $393,000.

AD

Clarks Crossing Dr., 12941-Marvin and Sandra M. Rosenstein to Richard Vega, $525,000.

Peach Tree Rd., 22910-Leslie C. and Steven M. Poe to Ann and Christopher Apgar, $805,500.

AD

Robin Song Dr., 23330-Gilles P. and Maria Teresa Grillot to Ramesh Cheedarala and Sandhyamurthy Seelam, $600,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Amberleigh Dr., 225-David M. and Ujjwala S. Powers to Megan Bracy and Alexandre Beguin, $615,000.

Eastway Dr., 15007-Manheim Holdings Corp. to Abate Abtew and Fantanesh Tessema, $426,000.

Mayflower Dr., 2015-Kristen D. and Andrea E. Growney to Jin Lee and Miyoung Yoon, $490,000.

Snider Lane, 830-G. Naomi and David H. Watson to Thomas Sterba and Kevin Clark, $375,000.

DAMASCUS AREA

Applecross Terr., 25108-Amelia Dimalanta to Yarko Adalid Monje Calatayud and Carla Andrea Negron Ono, $357,000.

Honeysuckle Ct., 5-Stanley E. and Frances M. Kowalewski to Molly A. and James M. Brady, $450,000.

AD

AD

DERWOOD AREA

Beauvoir Blvd., 17504-Michael G. and Heidemarie Rohrer to Robert Passaglia and Lynn Lawrence, $510,000.

Frontenac Terr., 16736-Jin S. Yang and Marcial T. Costanzo to Cynthia Renee Gifford, $546,000.

Jeremy Ct., 9-Joe J. Hacobian and estate of Khajak M. Hacobian Salmasi to Yuechen Jiang, $337,250.

Vinyard Lane, 17820-David M. Campbell to Nilu Rimal and Michael Lewandowski, $520,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Big Rock Rd., 10217-Michael D. Bailey and Maria D. Perez to Holly Bamford and Shannon Carroll, $815,000.

Flower Ave., 9214-Erol O. Torun to Michael Berman, $420,000.

Irwin St., 414-Richard Knight Biddle to Kelvin E. and Linda A. Medrano Guerra, $412,500.

AD

Mintwood St., 9215-Emily Jane and Stephen L. Kendrick to Barbara Drake Boehm and Michael Porcelli, $650,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 904-Brandon R. Felton to Mark Tavormina, $220,000.

AD

GAITHERSBURG AREA

Carriage Walk Ct., 32-Bonnie Lou Mahasmiti to Mehrdad and Sima Kashfipour, $362,000.

Driftwood Ct., 18033-Jeffrey A. Robertshaw to Bernabe D. Vasquez Garcia, $280,000.

Flower Hill Terr., 8412-Palanikumaran Sakthivel and Meena Rani Chandok to Edson A. Reyes Soto and Sara Maria Reyes, $415,000.

Guildberry Dr., 18405, No. 203-K & J Properties Investments Corp. to Sonia Y. Burguillo, $195,000.

Mattingly Lane, 7525-Edward D. Ivy to William Xavier Hansbro, $417,000.

AD

Severn Rd., 18714-Robert W. and Barbara W. Hechtman to Anna Weisfeiler, $533,500.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Alderwood Dr., 312-Harriet A. Katz and Harriet K. Spitz to Hsinpor Chen and Teresa C. Huang, $927,000.

Circuit Ct., 7, No. 25-4-Ignacio D. Noboa Heredia to Juan Carlos Coca, Carlos R. Coca Aguilar and Carla Y. Coca, $340,000.

AD

Diamondback Dr., 510, No. 461-CF Sept Owner Corp. to Kenneth Bryan Thrush, $639,000.

Hendrix Ave., 421-Robert L. Gignilliat Jr. and Marie L. Stump Gignilliat to Shu Hui Wang, $710,000.

Main St., 631B-B, No. 631-B-Michael B. Hanley and Alicia E. Derbez to Jeremiah D. Swenson and Julie M. Fahrner Swenson, $445,000.

Native Dancer Ct., 10-Scott D. Somers and Karen M. Templeton Somers to Jeffrey W. Bradford and Monica G. Chiaramonte, $685,000.

Philmont Dr., 509-Jyllian C. Adzovic and Jyllian Clark to Cheryl and Tyler Souders, $344,000.

Quince Orchard Blvd., 826, No. 102-Federal Home Loan Mortgage Corporation to Shiyu Gao and Xin Zhang, $105,000.

Scarlet Oak Dr., 13145-Madelaine V. Ford to Matthew Christian and Janelle Diana Johnson, $1.04 million.

Stoneridge Dr., 17817-Frederick W. and Michelle D. Morris to Jarlin Charles Chou and Yunjiao Lin, $659,000.

AD

GERMANTOWN AREA

Arminio Ct., 15210-Virendra and Purnima Mathur Saxena to Alan H. Pohoryles, $835,000.

Churchill Ridge Cir., 12903, No. 9-Stacey Derocher to Nanjan Selvaraj and Savithri Raju, $175,000.

Crusader Way, 13607-Denise L. Williams to Fazel Lo Rahim Rahim and Shabnam Abdul Ghias, $410,000.

Lake Park Ct., 21, No. 974-Aretina Papagiannopoulos and Steve Hondros to Martha J. Swicegood and Geoffrey Huntoon, $377,000.

Open Hearth Way, 13010-Susan N. and Kabineh A. Konneh to William O. Robles and Judith Y. Garcia, $287,000.

Shadyside Way, 20529, No. 24-2-Lisa Normand to Brendan P. Phelan and Haley N. Stalker, $225,000.

Summer Oak Dr., 11715-Herbert Ponce to Amy Lourdes Quiroz Flores, $180,000.

Waters Row Terr., 20327-Omid Land Group Corp. to Aster W. Alemu, $340,000.

Wonderland Way, 13109, No. 14-160-Residential Value Corp. to Jorge Orlando Sachica, $200,000.

KENSINGTON AREA

Edgefield Rd., 4511-Mary M. Sesso to Michael Tyler and Julia Migliorini Scarff, $690,000.

Flanders Ave., 4907-Kathleen C. McLaughlin and Daniel O. Carey to Fatlum Kojcini and Ariana Lecaj, $675,000.

Mitscher St., 11205-George R. and Joanna S. Pappafotis to Hope Auerbach and David Michael Wilkinson, $582,000.

LAYTONSVILLE AREA

Dwyer Ct., 21115-Benjamin H. and Sherri L. Dorsey to Michael A. and Agnes G. Norris, $950,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Battery Bend Way, 7702-Justin R. and Grace E. Costantino to Justin David Geiser and Katelyn Faye Beattie, $399,000.

Brassie Pl., 19415, No. 204-Jasbir Singh to Laurice Kemp, $124,900.

Faber Ct., 19408-Andrea C. and Andrea C. Tambutello to Andrew Alexander Montgomery and Johana Montgomery Caceres, $335,000.

Gallatin Ct., 19513-Paul R. Wolf to Anthony B. Carranza, $425,000.

Hellingly Pl., 10108, No. 300-James B. Koch to Thomas Wilfred Jefferies, $192,000.

Ivybridge Ct., 20404-David Dalmasso to Taylor Kemp and Edwin Johnson, $354,990.

Meadow Pond Pl., 20412-Joseph P. and Kelly J. Walker to Francis and Lydia Gnago, $325,000.

Ridgeline Dr., 10033-Adotey D. and Rosina N. Akueson to Santos Torres Ramirez and Ana Bertila Cruz Mejia, $188,387.

Swallow Point Rd., 20306-Joseph N. and Ann Marie Beary to Stephanie Margaret Leland, $485,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Adderley Ct., 3155, No. 48-C-John W. Tyler III to Edward, Joanne and Rhonda Mandich, $280,000.

Bethnal Way, 3705, No. 33B-Kathleen H. Brodsky and estate of Phyllis J. Hansen to Joseph W. and Mary Lou Ponton, $358,900.

Chesterwood Dr., 3836-Stacey Hurcombe to Jonathan Steven Sower, $249,000.

Dean Rd., 12903-Maureen E. Power to Kenneth Reimer, $400,000.

Doc Berlin Dr., 3710-Patrick G. and Sharon McCloskey to Jeffrey Douglas Mehr and Cara Lauren Farneti, $537,000.

Foxhall Dr., 13326-Corinne A. and Lail A. Kleinman to David Peeney and Alix Warburton, $450,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-611-Glenn Garelik and estate of Grace Garelik to Robert Francis and Patricia Conaghan Redmond, $183,900.

Lindsey Lane, 14707, No. 223-B-Fred T. Wilcox and Paula Kay Liscinsky to Edwin J. Parker Jr. and Kathleen E. Kane, $376,000.

Post Lane, 2200-Daniel Joseph Bullis and estate of Robert Allen to Leslie Acosta and Gabriel A. Vargas, $495,000.

Snowbird Terr., 2703, No. 7-15-Peter S. Lee to Alejandra Rosa Sandoval, $208,000.

Valleywood Dr., 12602-Mary Margaret Melvin and estate of Mary L. Sudassy to Natalie Rosser, $403,500.

Wilcox Lane, 1731-Wattana Kem to Jaclyn Witko, $310,000.

OLNEY AREA

Fiddleleaf Ct., 13-Kevin and Joanna B. Eisenacher to Andrew and Ashley Deffinbaught McDermott, $429,900.

Hedgegrove Terr., 18504-John and Mary Picciano to Joao and Maria Mourao, $675,000.

Paladin Terr., 3007-Kim M. Barry to Maria Lisa Burke, $385,000.

Windsor Hill Dr., 18168, No. 207A-Tamdan Vodinh to Jonathan Ramos Sr., $265,000.

POOLESVILLE AREA

Cubitt Ct., 17107-Elisabete S. Lino to David R. Patton, $583,000.

Jerusalem Church Rd., 18620-Maria Castillo to Shawn Patrick and Dianne McConnell, $597,000.

Whites Rd., 17120-Quantum Properties Corp. to Janice Lark Berkland and Krista Lynn Beyer, $486,000.

POTOMAC AREA

Bells Mill Rd., 8607-Robert Carton and Allen M. Carton to Jeronimo J. Perrotta and Paula Marcela Bayona Orbegozo, $840,000.

Coldstream Dr., 11605-Jerome Herbert Fridkin to Thi Dieu Huyen Nguyen, $672,000.

Deer Hollow Lane, 8808-Andrew D. and Pamela V. Harbourne to Liang Geng and Yang Du, $1.2 million.

Gainsborough Rd., 10237-Michael D. and Tracey West to Daniel E. Dornheim, $875,000.

Lloyd Rd., 10322-Neal C. Boyle to Matthew Michael Mullin and Michael Sergio Orbita, $816,000.

Orchard Brook Terr., 12624-John R. and Annamarie Lopez to Rafael Matas Trillo and Noemi Garcia Montes, $840,000.

Potomac Manors Dr., 9904-Mimi and Michael Syag to Joseph W. Koegel Jr. and Suzanne Faye Balamaci, $1.9 million.

Sandalfoot Ct., 31-Fadi K. and Yasmine Turk Agha to Christopher John and Susan Midgley Komosa, $1.14 million.

Watertown Ct., 12705-Piper Parker Moffatt to Mosa and Gabriela Ayoroa Emamjomeh, $1.01 million.

ROCKVILLE AREA

Aster Blvd., 614-Daniel Pedowitz and Barry L. Pedowitz to Sean A. Klein and Lauren E. Que, $651,000.

Bou Ave., 5750, No. 713-Abdulreza Farahani and Anna H. Alidash to Ian Francis, $360,000.

Carr Ave., 723-Goshen Valley Investments Corp. to Adam and Julia Lorraine Zimmerman, $1.14 million.

Crothers Lane, 816-Benjiely and Loida Cruz to Anh B. Tong, $545,000.

Edson Park Pl., 11232, No. 25-Michele T. Wagner to Rachel Zhang, $474,500.

Foxborough Cir., 9906-Robert A. and Patricia C. Zich to Francis E. and Susan J. Howard, $625,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1903-Nisha and Ramakrishna Iyer to Kushal Prasad Dev Reddy, $275,000.

Hollowstone Dr., 11417-David B. and Michelle S. Misler to Andrew R. and Rachel B. Schlossberg, $844,900.

Magruder Lane, 11801-Dennis R. and Jessica D. Wuestkamp to Daniel Schwartz and Dana Silver, $882,000.

Moore Dr., 123-Patricia Morgan to Xiufang Qiu, $410,000.

Paxton Rd., 6637-Allan L. and Brenda S. Falk to Boris and Natalie E. Mashin, $1.1 million.

Rocking Horse Rd., 11911-Ruth Ann Wilson to Thuc Pham and Phuong Nguyen Ai Tran, $430,000.

Rockville Pike, 11801, No. 710-Daniel Hearington and Kathleen Temple to Tigran and Henrita Mnatsakanyan, $210,000.

Stonestreet Ave. N., 704-Barbara Lou Smith Johnson and estate of Violet Israel to Cesar A. Leon and Ana Lucila Sandoval, $250,000.

Templeton Pl., 1437-Chien Min and Lulin Yang to Jing Lin, $550,000.

Van Buren St. N., 209-Rolando and Gircelle Sanjur to Leonard Wen Li Lu and Andrea Nettleton, $675,000.

Wickshire Way, 10934, No. E-3-William B. Snyder to Murat and Mahmure Bilkic Saylik, $490,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Choctaw Ct., 20043-Carolina B. Barahona to Elver Adeli Hernandez, $297,900.

Saint Johnsbury Lane, 19212-Margaret and Eugene S. Ammann to Buka John Anwah, $359,900.

SILVER SPRING AREA

Eastern Ave., 7923, No. 703-Kumar B. Reddy to Ariel Carlos Valdez and Blair Elizabeth Murphy, $365,000.

Kansas Ave., 2310-Dawn R. Vignola and Daniel Ferrigno to Cherrymia Andrea Hinkson, $599,000.

Wayne Ave., 930, No. 1106-Hla Hla Shih to Bruce Parsons, $307,000.

TAKOMA PARK AREA

Fourth Ave., 6418-Thomasine A. Watson to Paul Persinger and Cassandra Maria Chechile, $346,750.

TWINBROOK AREA

Dean Dr., 506-Libra Investments Corp. to Jane and Taylor Updegrove, $455,000.

Marshall Ave., 711-Tern Corp. to Shahla Sanei, Mahmood Akhavan Malayeri and Amir Akhavan, $435,000.

First St., 708-Roger H. and Mary F. King to Luz P. Torres Olmos and Juan W. Gongora, $405,000.

WHEATON AREA

Cody Dr., 1608-Renovation Solutions Corp. to Andrew and Corey Davis, $645,000.

Forest Grove Dr., 10201-Adam Schuster and Mikaela Jo Gordon Ober Schuster to Daniel and Marni Chapman, $585,000.

Inwood Ave., 10604-John C. Philippen and Leslie Philippen Martone to Elie Assaad and Tanairi Zarazua Maldonado, $368,000.

Kuhl Rd., 12501-William S. and Vera M. King to Minh V. Nguyen and Hien T. Ngo, $460,000.

Medway St., 3105-Tung the Vu and Thao Trang Thi Tran to Tania Carolina Rodriguez Rivas, $329,000.

Randolph Rd., 2705-Kich Vuong and Tam Dinh to Eleazar G. Godines Lopez and Karla Raquel Panozo Zapata, $355,000.

Weisman Rd., 2503-Luis E. Peraza Jr. to Denis Ferrera Santos and Carlos Romero Rodriguez, $320,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in March were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Denfield Pl., 5635-Mark C. and Kathleen M. Wal to Gareth Roger and Liana Marie Hallam, $529,000.

BRUNSWICK AREA

Hope Farm Ct., 1316-Marc L. and Teresa L. Nadeau to Katherine A. Kearns and Michael Scot Radowski, $550,000.

Pennington Dr., 1216-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Max Lynn and Carol Snyder Mansur, $418,280.

Shenandoah Sq. S., 1210-Anthony and Sarah Urankar to Joel E. and Anne P. Kaiser, $320,000.

Fifth Ave., 113-Ivah M. and Wade Hamilton Lucas to Joseph D. and Charity J. Davis, $177,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Shadywood Dr., 3851, No. 2D-Lauren Morrison Lainez and Lauren H. Morrison to Jennifer Lee Moxley, $150,000.

EMMITSBURG AREA

Harney Rd., 10338-Ann T. Welty and Catherine A. Miller to David Bernard and Angela Marie Welty, $250,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alexa St., 6263-Nicholas Eugene Keefer and Victoria Elizabeth Mitchell to Jennifer A. and Ricardo Lopez, $308,000.

Box Elder Ct., 5811, No. B-Cynthia K. Hilland to Suzan Isazadeh and Michael David Ewing, $177,000.

Crabapple Ct., 6898-Janice F. and Blaine W. Smith to William F. and Helen Inez Rosenberger, $285,000.

Ellington Way, 6546-Edgardo Sermeno and Ana Marta Villaneuva to Sheng Si Lin, $250,000.

Lancaster Pl., 553-Morgan Pagonis and Morgan Taylor to Kevin Rayfield Rooths Jr. and Kimberly Abreu, $233,000.

Oberlin Cir., 7122-Gregory P. and Kelly M. Landis to Brian Patrick McIntire, $279,000.

Sandpiper Ct., 6728-Rachanee and Phongsavath Hongmanivanh to Yanira L. Del Cid, $255,000.

Teal Lane, 1405-PHH Mortgage Corp. to Xian Zhong Wang, Xian Xin Wang and Xiuxin Lin, $244,168.

Weatherby Ct., 6408, No. K-Kevin M.L. Buck to Kyle T. Green, $183,000.

Whetstone Dr., 6588-Jesse H. Shoemaker to Juan Francisco Reyes Bonilla and Reina I. Hernandez Bonilla, $307,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Allview Dr., 10223-David A. and Kathleen Ford to Cheryl B. Karalus and Rebecca R. Ice, $325,000.

Birchwood Ct. W., 9415-Erica Skrabacz and Ericka Papuchis to Michael and Kendall Leffel, $298,000.

Catoctin Ave., 108-Ricky Allen and Christina Marie Corum to Franklin D. and Joan Hewitt, $315,000.

Dearbought Dr., 1738-Caleb Albert and Amber Lark Kinney to Arturo E. and Sarah E. Flores, $450,000.

Equestrian Way, 7898-Linda A. Shaff to Jeffrey T. Hall, $349,900.

Hillsborough Dr., 9313-Stuart F. and Victoria L. Wilkins to Patrick C. and Elena Y. Johnson, $521,000.

Newport Lane, 6011-John P. Albright to Stephen Pullum and Heather Dodge, $280,000.

Springwater Ct., 6501, No. 8403-James Duffy and Laura E. Goss to Kristin Reel, $218,000.

Warren Way, 2611, No. 4-Keo A. Chum and Jessica M. Poole to Rachel Elizabeth Fisher, $215,000.

13th St. W., 2-Mark R. Fisher III and estate of Evelyn Fisher to Shawn C. Dewees and Angela D. Niessner, $238,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bethel Rd., 9434-Jose Sandoval Carmona and Blanca E. Sandoval to Zhixiong Shi, $260,000.

Catoctin Ct., 2503, No. 4-Susan E. Dale to Robert P. and Kim A. Roberson, $195,000.

Colonial Way, 1622-Vikram S. Gowda to Santos Cecilia Castro, $219,900.

Edgewood Church Rd., 8315A-Beverly J. and Anita Lee Kinsey to Ryan and Lindsay Ray Weigle, $350,000.

Harrison Ct., 94-Rozita Z. Reyes and Rozita Zamani to Keo A. and Jessica M. Chum, $395,000.

Hemingway Dr., 2504, No. 1-3B-Gregory P. and Lisa G. Tyler to Mark X. and Andrea Rowland, $207,500.

Ridgelea Ct., 8206-Landmark Investment Properties Corp. to Alan C. Stuart Jr., $365,000.

Stonegate Dr., 168-Michael S. Winn to Threekoko Chaw, $189,900.

Tuscarora Valley Ct., 2014-Sharon Powell Daye to Silvia J. and Dina Y. Escobar Zetino, $300,000.

Wilson Pl., 803-Beryl E. and Richard C. Jackson to Joan M. and Steven F. Craver, $234,872.

MIDDLETOWN AREA

Grandview Ct., 7799-Christine L. and Thomas G. Voracek to David Lloyd and Nancy Ann Brier, $423,900.

Stone Springs Lane, 502-Nicholas and Cassandra Stock to Rachel Sarah Depo, $316,500.

MONROVIA AREA

Fingerboard Rd., 12154-BHM Renovations Corp. to Caleb E. Hann, $384,450.

MULLINIX AREA

Manor Ct. W., 215-Amber R. Himes and Amber R. Ryan to Michael C. Kazala and Kathryn Maureen England Kazala, $294,500.

Shirley Bohn Rd., 14518-Gary L. and Arlene S. Boll to Gary Wayne and Susan Virginia Hubble, $419,900.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Balmoral Ridge, 6797-Aaron M. Bachofsky to Svitlana and Yuriy Zagorodni, $325,000.

Finn Dr., 10649-Christopher J. and Sandra K. Gordon to Kurtis B. and Kristen M. Adams, $472,000.

Pond Fountain Ct., 11141-Jermaine J. and Lori K. Seraton to Paul and Laura Bungcayao, $360,000.

Shore Sq. N., 6507-Chee Huan to Emily C. Broderick and Alex Geck, $280,000.

Whiterose Dr., 10402-Tami L. and Mark A. Pellas to Ryan Michael Knight and Anna Moravusova, $670,000.

POINT OF ROCKS AREA

Misty Hollow Rd., 3802-Joseph V. and Sadie Sidotti to Melvin Manuel Lopez Jr. and Lauren Marie Caponiti, $300,500.

THURMONT AREA

Hammaker St. W., 137-Alan H. and Kathleen L. Sanders to Amanda Whetzel, $226,900.

URBANA AREA

Bealls Farm Rd., 9243-Monocacy Land Co. Corp. to Catherine S. Hutchison, $487,359.

Braveheart Dr., 3860-Amber and Elizabeth Wilson to Reji Thomas and Liji Scaria, $529,900.

Islington St., 3630-Mark and Sherry Bombich to Annelise Marie Myers, $414,900.

Rines Tavern Lane, 3508-Scott and Melanie Melson to Jesus Leonidas and Jessica Abreu, $392,900.

Springhollow Lane, 3634-Ira N. and Elizabeth A. Wright to Kelly E. Watkins, $293,000.

Winter Oaks Pl., 5865-Brian P. and Caitlin D. McIntire to Jorge A. and Deborah A. Marini, $465,000.

WALKERSVILLE AREA

Chapel Ct., 100, No. 318-Marilyn Buchen to Leanne M. and Michael C. Tennant, $138,500.

Kenwood Ct., 304-Alexander P. and Ekaterina Renko to Sherri Dora Cohen and Robert Thompson, $438,000.

WOODSBORO AREA