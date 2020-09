Minuteman Dr., 4561-Eduardo and Leslee Ortiz to Patrick A. and Irina Norrell, $677,000.

Sloan St., 13506-Gwynne L. Jenkins and Mark J. McMillan to Daniel John and Erin Catherine Cross, $482,000.

Waterway Terr., 5501-Conrad A. and Marjorie A. Schwalm to May Aung and Charles Martin Gray, $610,000.

BETHESDA AREA

Barlow Pl., 406-NEI Global Relocation Co. to Robert E. and Debra L. Gutman, $1.15 million.

Christy Dr., 5400-Thomas and Heather McCann to Jean Marc Laurent Fournier and Helene Fournier, $955,000.

Danbury Rd., 5210-Armand Properties Corp. to Farindokht Vaghefi, $760,000.

Dudley Ct., 28, No. 14-Ajmal Khan and Nausheen Ali to Beatriz A. Hallo, $402,000.

Fenway Rd., 8023-Julie Schwartz and Mox Taylor Weber to Stuart Harris and Jennifer Biron Tipograph, $1.2 million.

Glenwood Rd., 5504-David W. and M. Annette Saylor to John Golden and Olivia S. Choe, $1.04 million.

Hampden Lane, 4801, No. 804-Helen M. Toomey to Bruce and Bernice Steinhardt, $775,000.

Irvington Ave., 8510-Joshua T. and Jaime L. Wolfe to Christina and Andrew Greenwood, $1.02 million.

Lilly Stone Dr., 8020-Jeffrey M. and Elinor Spieler to Graham M. Galka, $804,000.

Milroy Pl., 9309-Evan Scott Thomas to David Dunmore Schnars and Lauren Viebrock, $820,000.

Pyle Rd., 6604-Dominique Stevens to Vadim Solovyov and Carla Ricchetti, $1.65 million.

Roosevelt St., 5307-Benjamin J. and Lauren C. Jolly to Erwin Calvo and Bao N. Puente, $1.43 million.

Town Gate Ct., 5-Anne and John V. Miglarese to Michael and Samantha Cervantes, $1.23 million.

Wehawken Rd., 5315-Foxhall Glen Echo Corp. to Robert L. and Deborah A. Schlossberg, $2.62 million.

Wiltshire Dr., 5804-Denise A. and Robert J. Keyes to Thomas P. and Heather J. McCann, $1.15 million.

BOYDS AREA

Gorman Cir., 12702-HSBC Bank USA to Daniel J. and Kelly Tracy Sullivan, $575,000.

BROOKEVILLE AREA

Queen Elizabeth Dr., 18629-David C. and Joan H. Cranmer to Reza Nadjmabadi, $535,000.

BURTONSVILLE AREA

Cotton Tree Lane, 3900-Shahdid Muhammed Khan to Ahmad Karambash and Jamila Krecht, $392,900.

Stepping Stone Lane, 3802-George M. Wilson to Tuong Yu Vu LW and Thuy Trang V. Dang, $277,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Carriage House Terr., 1617, No. C-Paulette and Robert A. Delapenha to Kevin A. Miller, $154,000.

Old Columbia Pike, 12001, No. 510-Lily Christine and Freddy Ardila to Marcia Goncalves, $129,900.

Pretoria Dr., 12308-William M. McCabe and estate of Rose M. McCabe to Haile Tewolde, $456,000.

Silver Moon Dr., 36-Ferne A. Rabsatt to Cassandra T. Smoot, $415,000.

Thomas Dr., 22-RJRE Investments Corp. to Juan F. and Aracely Ochoa, $405,000.

CHEVY CHASE AREA

Brennon Lane, 7204-Karen L. Barr and estate of Deborah J. Barr to Tosha and Christopher Luchtefeld, $1.2 million.

Derussey Pkwy., 4816-Todd S. and Ilana Reiser Rich to Ryan C. and Krista R. Frederic, $2.15 million.

East-West Hwy., 4242, No. 412-Esteban Pabon Sainz to Hoi Man Wu, $170,000.

Kensington Pkwy., 9009-MV Capitol Investment Corp. to Abby Hope Morris, $1.27 million.

Shepherd St., 3610-William F. Ryan and Maureen A. Delaney to Simon G. and Julia E. Limage, $1.16 million.

CLARKSBURG AREA

Byrne Park Dr., 14100-Easy Home Buyers Corp. to Hanada K. and George M. Rados, $585,000.

Latrobe Lane, 13521, No. 1309-Xuejun Chen and Cynthia Li to Charisse Manginsay, $410,000.

Petrel St., 13745-Michael Kevin and Janice S. Coon to Collin M. Fotia and Joice Silva, $441,000.

Sutler Square Terr., 13129-Anthony J. and Lisa S. Nicolella to Daniel and Patti Lyman, $395,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Countryside Dr., 2113-John and Bonnie Tuma to James Anthony and Loren Marceline Gomes, $436,000.

DAMASCUS AREA

Preakness Dr., 24301-John F. and Karen A. Pickens to James and Jennifer Schneider, $480,000.

Woodfield Rd., 25325-Matthew B. and Lori M. Hoffman to Oscar N. Sorto Rodriguez, $425,000.

DERWOOD AREA

Park Mill Dr., 17412-Monte J. Terhaar to Jesse L. and Daphne A. Seymour, $525,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bristol Ave., 9616-Han Q. Bui and Lucy Hoang T. Ngo to Dominic Paquin Proulx and Noemia Santana Lima, $479,000.

Eastmoor Dr., 13-Charles J. Perry and Lindsay J. Callaway to Scott and Kaitlin Baumgartner, $485,000.

Seminole St., 9510-Vin A. and Lisa M. Gordon to Mia Rose Finelli and Andrew C. Triay, $542,000.

Tenbrook Dr., 9913-Scott and Rachel Raeder to Charles Scott McAllister and Jessi Koreen Axe, $525,000.

GAITHERSBURG AREA

Boysenberry Dr., 18516, No. 139-Jennifer A. Brichetti to Kwan Lok Ronald Chan, $94,000.

Cliff Pine Dr., 7103-Christopher J. and Jean C. Mays to Jonell Lee Lucca and Dennis Edward Dawson, $830,000.

Deer Park Lane, 9-Nipun and Sakshi Aggarwal to Samson, Luz and Christian A. Radana, $500,000.

Girard St., 432, No. 214-Juan A. and Sandra Ramos to Emiliana D. Vasquez Hernriquez, $140,000.

Labelle Ct., 19613-Rodolfo A. Rivero Rosas to Saydou Kante and Fatou Bamba, $280,000.

Topfield Dr., 17736, No. 4-D-Willis B. Robinson and estate of Richard A. Robinson to Rinpo Aido Olceso Chavez and Martha Chavez Olivos, $280,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Ambiance Dr., 15730-Monir F. Haftlang to Daria Petukhova, $425,000.

Carrington Hill Dr., 12608-Jeffrey and Julia Douglas to Brian L. Smith and Emmanuella Eastman, $715,500.

Crown Park Ave., 715-Stephen F. and Joanne M. Gibson to Frank and Colleen Wall, $770,000.

Featherstone St., 918-Michael S. and Sara K. Huneke to Corey, Madeline D. and Madeline S. Kaufmann, $661,000.

Hendrix Ave., 404-Fely J. Cieza Pancotti and Ronald Pancotti to Sabrena Chriscil Wells and Derek Williams, $770,000.

Inspiration Lane, 801-Ben G. and Suzanne Price to Michael Steven and Sara Kendall Huneke, $1.25 million.

Main St., 1136-Xinchao Zhang to Patrick M. Cook and Alesha R. Drain, $519,000.

Navigators Lane, 12804-Christian A. and Kelly N. Handy to Tina Tina Xue, $1.05 million.

Quince Orchard Blvd., 784, No. 201-Karolyn Del Favero and Glenn A. Del Favero to Jitender Kaur, $132,000.

Scottish Autumn Lane, 13509-William R. and Jodi L. Johnson to Scit Niglio and Seema Sawh, $999,000.

Timberbrook Lane, 103, No. 304-David Youngkyun Kim and Sunhee Lee to Vishal Bangera and Soumya Shashikumar, $329,999.

GERMANTOWN AREA

Autumn Mist Cir., 13265-Madeline I. and Eric J. Perez to Jasmine T. Vinh, $325,000.

Caledonia Ct., 18708, No. M-Marie McDermott to Baohui Zheng, $185,000.

Churubusco Lane, 19346-Ann E. Manherz to Ashley A. Lindstrom, $312,000.

Curry Powder Lane, 18750-Golden Fields Corp. to Abderrazak Salah Bouziri and Abir Ben Jbara Bouziri, $248,900.

Eagles Nest Ct., 12212, No. B-Gail M. McCellan to Christian and Adam Lowe, $207,113.

Ginger Ct., 18715-Brightstar Capital Corp. to Zhaofeng Kang, Minyi Ye and Wei Qiang Kang, $236,000.

Highstream Dr., 19043-Camille and Sarah Roussel to Amita Sachdeva, $350,000.

Poppy Seed Ct., 12927-Vernon O. and Paula E. Bell to Raquel Ceppi, $265,000.

Rockingham Rd., 14028-Nhu Quynh Ngoc Nguyen and Philip Roger Kmiec to Philip Roger Kmiec and Julie Chu Huynh, $181,500.

Sparkling Water Dr., 18825, No. 1-B-Luis Santino Rodriguez Ticona and Christina Mitrothanasis Rodriguez to Qing Qiao, $214,900.

Warrior Brook Dr., 19232-Abdullah Al Abbadi and Amira Salem to Haiyan Zhu, $285,000.

Winterspoon Lane, 13449-Margaret J. Vanbuskirk to Elissa Ann Shahan and Wanda Lee Ricciardelli, $460,000.

KENSINGTON AREA

Carroll Pl., 10214-Richard T. and Catherine A. Rasa to Michael and Catherine Hussey, $860,000.

Fayette Rd., 3216-Jason Wells Fernandez to Andrew Mitchell and Allison Frank Badger, $460,000.

Nimitz Rd., 3407-Jacqueline Ann Robert Bradbury to Kyle Jeremiah and Eleanor Eckerson Peters, $415,000.

Soward Dr., 11411-Unitty Homes Corp. to Amadeus and Stephanie N. Lopez, $635,000.

LAYTONSVILLE AREA

Bush Hill Ct., 15-Earl K. and Carol A. Smith to Afra Saiyara Lamiya and Asif Iqbal Tareq, $282,000.

Golf Estates Dr., 21221-Brenda Joseph to Mingyu Instafi Com, $795,000.

Hawkins Creamery Rd., 8356-Noah McGarity and Abby Schwemleon Gibson to Mirian Del Carmen Lovos Romero, $385,000.

Newbury Rd., 24221-Dawn M. Hamilton and Richard L. Heisler, Jr. to Oscar Salvador and Sonia Maricela Cordova, $325,000.

Sam Riggs Rd., 6104-Cross Country Equity Corp. to Alexander Murphy and Lauren Tygrett, $469,900.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Bay Point Pl., 20305-Edwin I. and Abigail N. Sackey to Gilberto Cruz Bonilla and Yanchi Dinora Cruz, $265,000.

Brookridge Ct., 9916-Edwin Tarverdian and Seda Patatanian Sangbarani to Zonial Isabel Duarte Guerra, $230,000.

Dairyton Ct., 9850-Kevin and Ashley Elwood to Marcel K. Kalwata, $292,000.

Highland Hall Dr., 20647-Matthew W. and Denise F. Damba to Neemias Esau and Kelly Elizabeth Cruz, $395,000.

Maple Leaf Ct., 20205-Sasenarine Singh to Kwi Hye Kim, $321,000.

Ravensdale Ct., 20209-James M. and Karen E. Weed to Baruc E. Peralta Hernandez and Mirian Marin, $297,000.

Sterncroft Ct., 20512-Sie Kignaman to Rachel Ochieng, $242,000.

Welbeck Ct., 29-Aminata Bakayoko to Yunchi Zhang and Guoyin Mai, $190,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Dilston Rd., 9708-Nathan E. and Laura Quinn to Jiao Feng and Bo Shi, $420,000.

New Hampshire Ave., 9201, No. B4-Truist Bank to Wendy M. Hill, $70,500.

NORBECK-LAYHILL AREA

Baughman Dr., 15229-Robert A. and Suzanne L. Soule to Christian Johnson and Marina Congedo, $688,000.

Bushey Dr., 12403-Preston Lee Shytle and Mary Kristen Johnson to Dawn Morales, $475,000.

Drury Rd., 2229-Christopher J. Caffrey and estate of Virginia Faye Caffrey to Justin and Ambar Y. Marcus, $503,000.

Ingram Terr., 1509-Ruben Archundia and Ruben A. Garcia to Alexis S. Alfaro, $399,900.

Leisure World Blvd. N., 2900, No. 212-Muriel Brenner to William Covill Pettis, $150,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 306-6-Rafael G. and Maureen Pagan to Rodney and Claire Hermann, $270,000.

Mahan Ct., 4409-Jason M. Eist to Dominick T. and Maureen N. Morrone, $415,000.

Pennfield Cir., 15000, No. 203-Villas of Leisure Corp. to Kent and Carmen Amos, $435,625.

Wagon Trail Pl., 2122-Akinade Adewuyi to Raysa Lear, $407,000.

OLNEY AREA

Cherokee Lane, 17404-Brandon M. and Kelly P. Hofmann to Duc Huu Duong and Katie Nguyen, $580,000.

Leman Lake Dr., 18351, No. 804-B-Lefever Holdings Corp. to Matthew J. Hollister, $245,000.

Paradise Cove Terr., 18412-Miriam H. Mazo and Carlos Tabares to Daniel Han and Mi Young Yang, $655,000.

Ripley Manor Terr., 4602-Nadine L. Clarke to Tracy L. Saponara, $425,000.

Tothill Dr., 5013-Nathan W. Forrest and Mary M. Fitzpatrick to Glen and Joyce Cunningham, $496,000.

POOLESVILLE AREA

Dowden Cir., 19153-Dowden 2 Corp. to Doris Leslie Bennett, $395,000.

POTOMAC AREA

Bentridge Ct., 3-Laurie Kim Allen to Andrew E. Singer, $604,800.

Chapel Rd., 9908-Ronald Newlan to Qingzhou Wu, $1.95 million.

Flowerfield Dr., 13535-Colleen M. Barlow to Jocelin Villagas and Michael M. Bensimon, $722,500.

Garden Ct., 9328-Patricia Wolff Hartman to Robert Czernik III and Sarah N. Fontaine, $915,000.

Ivymount Terr., 7704-Kyungjae Myung and Eunhee Cho to Eric Ross and Rachel Cederbaum, $837,500.

Pavonia Ct., 9216-Gary K. Helseth and estate of William Arthur Helseth to Robert A. Orihuela and Helkha Peredo Pinto, $710,000.

Stratton Dr., 1404-Mario A. and Veronica M. Romero to Daniel William Nelson and Ryan Patrick Royston, $795,000.

Victory Lane, 8519-Sydney M. and Ilene F. Schneider to Jason M. and Xiaofang D. Hataye, $764,140.

ROCKVILLE AREA

Autumn Wind Way, 603-Steven M. and Bethaney P. Escaravage to Edward Joonhyun and Szu Wei Koh, $965,000.

Bentana Ct., 14-Roger and Elizabeth Williamson to Eric and Maria L. Baranick, $780,000.

Bradwill Ct., 14915-Feng and Rui Wang to Lu Chen and Xiaofei Xiong, $465,000.

Chantilly Ct., 15-Vasundhara Varthakavi to India R. and Roscoe D. Johns, $500,000.

Dorchester Lane, 11410-Brett A. and Kelly L. Sullivan to Amanda Vedder, $735,000.

Foxborough Cir., 9949-Kent Ege and Nasreen E. Analouei to Chongyi Chen and Wei Zhao, $628,000.

Harvard Ct., 4-Karla Mill Van Der Vossen and estate of Patricia W. Mill to Diep Chu and Congphi Nguyen, $588,000.

Kings Riding Way, 10703, No. 102-13-Rodney and Claire Hermann to Neelima Dandamudi, $460,000.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 1402-Amir and Russan Araghi to Tatiana Pasternak, $700,000.

Parklawn Dr., 11911, No. 303-Louise J. Woo to Hendrik W. Van De Poll, $200,000.

Rosebush Lane, 509-Maureen H. and Michael F. Barbee to William Edelblut and Kelly M. Edelnlut, $810,000.

Valerian Ct., 61-Robert D. and Lenora H. Briskman to Kelly Lynn Rothman, $660,000.

Vanderbilt Cir., 10019-Carl R. and Teresa L. Salzano to Wathsaka Kumari Wijayalath Arachchige, $300,000.

SANDY SPRING AREA

Lake Norwood Way, 1501-Ivy Wafford and Roberto Duke to Brian Spraggins, $872,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Canterfield Terr., 12214-John M. and Kendall M. Lupari to Madhu Lal, $600,000.

Halethorpe Terr., 11321, No. 205-Andrew Latil to Carissa A. Smith, $242,000.

Woodcutter Cir., 13041, No. 134-Huyen Ma and Hoang N. Nguyen to Thong Tri Nguyen, Phuongtuyen Thiand Thien Du Le, $377,900.

SILVER SPRING AREA

Day Ave., 10118-John A. Herne to Thomas Patrick McFarland and Marissa Heisler Jones, $585,000.

Fairview Rd., 9029-Adam H. Oppenheim and Nancy Y. Augustine to Alexandra A. Murdoch, $795,000.

Leonard Dr., 8714-John F. Duquette and Bonnie G. Eckert Duquette to Alexandre and Mariam Konate Monnard, $668,750.

Oswego Ave., 45-Alexander G. Scoufis and Alexandra R. Mann to Brian Marx and Rebecca Alvania, $415,000.

Washington Ave., 2208, No. W-202-Stuart Ira Silverman to Paula Ruth Young, $299,000.

TAKOMA PARK AREA

Conway Ave., 6711-Wesley and Nihal Horne to Tamara M. Essayyad, $480,000.

Maplewood Ave., 718-Adolfo Rafael Tovar and Todd Patterson to Wedeb Habtemariam Ghile, $800,000.

Willow Ave., 7301-Marcia Lynn and Joseph Robert Rinker to Paul Michael Wolfe and Virginie Ladisch, $675,000.

TWINBROOK AREA

Gruenther Ct., 2-Timothy and Robin Painter to Brian Lear, $450,000.

Veirs Mill Rd., 1702-Jonathen Facemire to Jessica Mary Stratton, $394,000.

WHEATON AREA

Bucknell Dr., 10857, No. 47-Marcia T. and Herman Zabronsky to Daniel Sacks and Eshrak Kassim, $318,000.

Conover Dr., 10200-Aline T. Morin to Danielle O’Neil, $484,900.

Fillmore Dr., 11605-Madelyn Bennett and estate of Pauline A. Bennett to Daniel Kugler, $520,000.

Green Holly Terr., 10219-Christopher A. Raymond and Sarah C. Cook Raymond to Benjamin Jason Karger Davis and Cissy Xiyou Li, $467,500.

Lamberton Dr., 610-Estate of Milton Kanner to Rochelle E. and Robert P. Medow, $445,000.

Stonington Pl., 11720-Justin and Shoshanah Belgrade to Yesenia E. and Marco T. Regalado, $490,000.

Winding Waye Lane, 1628-Sys Homes Corp. to El Kahina Hunt, $561,500.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in April were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

John Mills Rd., 2728-Michelle D. Lee and Michelle D. Hunter Green to Adam Craig and Rachel Marie Stottlemyer, $539,900.

BRUNSWICK AREA

H St. W., 12-Robert Kirschner to Matthew Lee and Erin Ward Huffer, $249,900.

Potomac View Pkwy., 1169-Christopher and Ashly Vandenengel to Amilynn Adams, $324,900.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Stockton Pl., 4209-MTGLQ Investors Partnership and Rushmore Loan Management Services Corp. to Lawrence Conner Jr. and Bethlehem Temesgen, $350,000.

EMMITSBURG AREA

Depaul St., 125-Steven Michael and Bruce Thomas Hollinger to Stephen and Rosalie Bittle, $135,000.

Provincial Pkwy., 19-Jean M. Sloan to Vincent E. Reaver Jr., $115,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Arctic Tern Ct., 4904-Norman R. and Katrina Y. Ames to Carlton Boujai III and Brittany Foss, $243,000.

Clifton Rd. S., 6541-Lawrence S. and Megan M. Cronkite to David Felipe Moreno Gozon and Heather Marie Moreno, $331,000.

Duke Ct., 5325-Robin and Brian Forse to Xiuzhi Chang, $220,000.

Indian Cedar Ct., 5787-Frederick Villas Corp. to Edward Banya, $265,000.

Lancaster Pl., 509-Christopher G. Miller and Bonnie L. Monnier to Chen Chen, $206,000.

Mount Phillip Rd., 6316-Linda Kay Hobbs and John Oliver Hoyer III to Jeffrey Michael Fahrner, Jeanne Fahrner, Abigail Danielle Hope Fahrner and Michael Jeffrey Fahrner, $570,000.

Oberlin Cir., 7176-Dustin N. and Jessica A. Pease to Zachary M. Rollins and Jahmela Hunt, $278,000.

Riggs Ct., 504-Federal National Mortgage Association to William C. and Chris N. Carswell, $180,000.

Seagull Ct., 6652-Carol Burnette to Ean W. Saltzman, $265,900.

Tivoli Rd., 663-Janice M. Tucker to Tucker Sultan and Rahma Mohammed Hasan, $309,900.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

A Utica Mills Cir., 7900-Gary L. Jackson and estate of Ernest K. Jackson to Theodore A. and Cynthia M. Kokoski, $155,000.

Berry Rose Ct., 1601, No. 4-Robert H. and Aaren D. King to Klaus Peter Koepfli and Dan Yu, $170,000.

Black Haw Ct., 8296-John R. Meyer to Edison Lee and Sandra Jean Bell, $244,900.

Derrs Sq. E., 1724-Christine A. Shuey to Mohamed Wazeer and Fathima Ziyana Mohideen, $280,000.

Halleck Dr., 925-George A. Robertson to Jarad and Acacia Bowens, $287,150.

Jacobs Garden Lane, 3016-Manuel Barreno to Michael L. Fernandez, $370,000.

Lindley Rd., 831-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Petros George Tsoukatos and Sahar Esfahani, $477,495.

Maxwell Sq., 33, No. 38-Tia K. and Joseph R. Rodwell to Karen and Joseph Krupsaw, $470,000.

Meandering Woods Ct., 6365-Kathleen S. Hurd to David J. Wigfield, $287,500.

Monocacy View Cir., 1836A, No. 54A-Justin and Karla Fernandez to Nellie Lugo, $228,000.

Patrick St. E., 820-Nicholas Perry to Ryan Gladhill and Jaime Thompson, $172,000.

South St. W., 115-Jeffrey Russell Kidd to Alysa M. Fortune, $215,000.

Wisner St. N., 10-Katherine Elisabeth Hamilton to William A. and Lori A. Rodean, $284,500.

Fourth St. W., 4-Murphy Properties II Corp. to Todd Lloyd Heckman, $410,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Ambleside Ct., 2177-Jean M. White to Marilou C. Carter, Mildred D. Collantes, Millet D. Collantes and William D. Carter, $410,000.

Bexhill Dr., 1016-Khanh Quoc and Sang Minh Nguyen to Jose Sandoval Carmona, Eliza Sandoval and Josue Daniel Colindres Urizar, $365,000.

Carriage Ct., 1702-HB Properties I. Corp. to Josue A. Martinez Hercules and Nelly Corvera, $225,000.

Chestnut Hill Way, 109-Douglas Day Browning to Rachel Cornelia Johnson, $295,000.

Collingwood Lane, 2150-Rosemary S. and Sudhaker D. Borge to Wilber A. Beltara Garcia, $280,000.

Dulaney Ct., 1835-Donald L. and Carole Deegan McKinney to Daniel Mora, $190,000.

Ellsworth Way, 2410, No. 1B-Billy Ray Noland and Sandra A. Barker to Joyce B. Johnnes, $180,000.

Fieldstone Ct., 127-Nail LN Inc. to Marius E. Betfiang, $295,000.

Heather Ridge Dr., 600, No. L-WLR Residential Properties Corp. to David A. Daniels, $105,000.

La Plata Ct., 105-Christopher Holdsworth and Kelly Allene Miller to Michael and Alivia S. Schmidt, $569,900.

Longfellow Ct., 2422-Dennis and Melissa D. McGurk to Raphael D. and Cheryl Renee Kalu, $469,900.

Overlook Ct., 8108-William H. and Nancy G. Mohler to Aubrey T. and Jason P. Lynch, $443,000.

Sawmill Ct., 1911-Yessenia and Simon Alvarez to Lena Michelle Bushrod and Kenneth Michael Broadnax Jr., $412,000.

Sunlight Ct., 139-Christopher M. and Michele Tinsworth to James and Elizabeth Vanderhuff, $545,000.

Wilcox Ct., 1126-William E. and Paula S. Kea to April M. and Sherrie A. Saunders, $479,000.

IJAMSVILLE AREA

Fairgreene Way, 5217-Ernie A. and Cheryl H. Pelino to Kevin and Angelene Kenny, $655,000.

Pebble Beach Terr., 10015-Carol M. Orlando and estate of Warren Shanno to James L. and Kristine A. McCarron, $530,000.

KNOXVILLE AREA

Knoxville Rd., 243-Kevin M. Anderson to April R. Brydon, $123,000.

LIBERTYTOWN AREA

Coppermine Rd., 12928-Mary B. Forbes to Michael McCaman and Christi Ober, $589,000.

MIDDLETOWN AREA

Foxfield Pass, 103-Kenneth D. Murray to Bridget Marie and Andrew Valentine, $475,000.

Myersville Rd., 8735-Joseph Anthony Mangiafico Jr. to Drew W. and April D. Halnes, $385,000.

Zircon Rd., 4300-Daniel E. Ryley to Ryan and Chanel Bonheyo, $401,545.

MONROVIA AREA

Rowe Rd., 11788-Nancy Wilkes to Shaun and Teresa Norris, $475,000.

MULLINIX AREA

Brandon Manor Ct., 13405-Terry L. and Monica R. Mason to Edmund W. Mason, Bonita Dawn Brennan Wingate and Edmund John Tenney Mason, $265,000.

Harrisville Rd., 14126-Dennis Eyler to Shelby J. Wimsatt, $335,000.

Oak Cliff Ct. S., 118-Gregory Schaub to Christine A. Schmidt, $259,900.

Woodville Rd., 5730-Dwayne A. Runkles and estate of Delima Ellen Beavers to Joseph M. and Julia A. Curran, $384,900.

MYERSVILLE AREA

Wildcat Rd., 12111-Charles W. Korrell to Charles Gideon, Angela Grace and Monica Elain Korrell, $90,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Heron Ct., 10095-Kimberly and Gregory A. Hardesty to Daniel J. Downs, $420,000.

Nightingale Ct., 6510-Kerry C. Proviano and Kerry Fautrel to Eric Arthur and Dawn A. Newquist, $1.02 million.

Steamboat Way S., 6164-US Bank and CIM Trust 2016-3 to Bill and Lee Zhang, $210,650.

Woodfield Ct., 9708-David and Mildred Reagle to Kevin M. and Tanya L. Wilson, $560,000.

POINT OF ROCKS AREA

Brookshire Run, 1758-Scott B. and Jennifer D. Avey to Nicholas M. and Paige A. Hutchins, $365,000.

SABILLASVILLE AREA

Raven Rock Rd., 16390-Clate Jackson to Alan Ellis and Tiffany Brigail Cuddahee, $334,900.

THURMONT AREA

Fish Hatchery Rd., 6529-JPMorgan Chase Bank to Thomas Paul and Thelma Mae Twigg, $176,000.

Pleasant Acres Dr., 8-Stephen Pocklington Jr. to Brian T. and Hilliary L. Woodward, $396,500.

Summit Ave., 42-James J. and Sanci B. Canella to Peggy Joyce McKinney, $355,000.

URBANA AREA

Baltimore Rd., 9401-Nathan A. and Holly L. Smith to Erinn S. Welsman and Gemma L. Junt, $334,800.

Belvedere Dr., 9140-Fatemeh Jalikermanshsi and Rajab Hashempour to Malarvasan Somasundram and Chandrakala Sundararajam, $710,000.

Ethan Ridge Dr., 9647-Sean P. and Lisa Carr to Matthew A. and Jennifer A. Baird, $435,000.

John Simmons St., 9104-David and Mary Markell to Jeffrey Van Sant, $606,000.

Notting Hill Dr., 9836-Robert W. and Jean Z. Collins to Jianzheng Zhou and Yueyuan Liu, $800,000.

Springhollow Lane, 3602-Alphonso J. and Tanya C. Post to Rohit and Nidhi Gupta, $310,000.

WALKERSVILLE AREA

Adams Ct., 126-John A. and Kristy A. Hall to Paula M. Lancaster, $240,000.

Fallsworth Pl., 309-Frederick Acme Holdings Corp. to Wallace and Heather Strickley, $343,000.

Hickory Hill, 8790-Tara Lynn and Edward Franklin to Christopher W. and Ashly J. Vandenengel, $390,000.

Zinnia Terr., 209-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Nicholas and Rachel Edler, $568,203.