Norbeck Rd., 4301-Eleanor S. Barry to Candace R. McLaren, $640,000.

Trailway Dr., 5211-William C. and Deborah J. Aceto to Derrick E. Thompson and Amy L. Horne, $610,000.

BETHESDA AREA

Acacia Ave., 5302-John McClure and Susan Elizabeth Burger to Chad E. Tillbrook and Denise L. Mumley, $1.02 million.

Burdette Rd., 8300, No. 503-Anthony Michael and Robert Reed Gray to Francoise Rasool, $449,900.

Country Club Dr., 8507-Paul N. Jeon to Robert S. and Stephanie K. Van Pelt, $4.25 million.

Democracy Blvd., 7425, No. 214-William M. Ratnavale to Jeremy K. Limerick, $299,900.

Edward Ave., 9902-Charles P. and Alexandra K. Gilroy to Francisco Javier Marina Rufas and Virginia Alonso Albarran, $1.24 million.

Fernwood Rd., 8800-Frederick A. and Isabelle T. Hessick to Steven George Rolls Jr. and Kelly J. Rolis, $1.33 million.

Hemlock St., 7700-Brian J. and Kathryn V. Montague to Nicholas Powell and Samantha Emily Harding, $880,000.

Johnson Ave., 5514-Timothy J. Smith and Jane E. Belenky Smith to Shelley Jean Delucia and Marco Impeduglia, $790,000.

Lindale Dr., 9113-Emily W. Lane to Kevin Cosimano, $880,000.

Mohican Rd., 5311-W. Sean Barlow and estate of William R. Barlow to Sarah C. Gordon and Shella Fain, $925,000.

Oneida Lane, 8900-Christian T. and Kelly D. Pollitt to Henry Thomas Brown IV and Lia Reich, $850,000.

Raleigh Tavern Ct., 9806-Samy Francois Gaiji to Mason E. Callejas, $635,000.

Sonoma Rd., 5617-Mary Margaret Miller to Eduard Marcel Van Doorn and Angela Christine Van Doorn, $823,000.

Town Gate Lane, 9121-Harvey L. and Susan W. Weiss to Edwin and Meredith F. Chen, $1.17 million.

Westbard Cir., 5301, No. 240-Ramon and Emma Illarramendi to Surrey Bailey, $390,000.

Wissioming Rd., 5123-Judith Anne Imershein Kahan to Jena and Matthew Carr, $775,000.

BOYDS AREA

Bubbling Spring Rd., 14609-Ashok K. and Anuradha Nayyar to Anderson Ngaruiya and Jamie Bertha Tesfazion, $660,000.

Harvest Scene Ct., 18614-Jing Wang and Jinhul Dou to Zhou Chen and Libin Zhang, $760,000.

BURTONSVILLE AREA

Leatherwood Terr., 4307-Khalid Brathwaite to Reynaldo Almendarez Ramos, $270,000.

Sugar Pine Ct., 4200-Angelina R. Filipova to Denise G. Amador and Ivan A. Vergara, $439,900.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Cedar Creek Lane, 13645-Stacey M. Brennan to Sefanit Assefa, $355,000.

Marlow Pl., 12802-Amanda Conrad Fagan to Algenis Liriano and Karla Cordon, $475,000.

Princeville Ct., 13100-Sangduan L. and Sommai Tangchaiburana to Fernando O. Gonzalez and Reyna M. Arevalo Hernandez, $655,000.

Stratford Garden Dr., 12500-US Bank Trust and LSF8 Master Participation Trust to Natenael Jenfessa and Shitaye Kidane, $610,000.

CHEVY CHASE AREA

Brooklawn Terr., 3118-Carol B. Epstein to Andrea Ruth Gansen and Michael David Phillips, $921,010.

Dunlop St., 3506-Larry E. and Kathleen A. Knolhoff to Patrick, Royela J. and Patrick Tobin Joyce, $1.2 million.

Leland St., 3300-Gavin Scott Hamilton and Jennifer Nikole Rees Hamilton to Julie G. and Joseph Roach Welch, $1.5 million.

Stanford St., 4304-Lisa Zinn and Donald John Anderson to Jiayan Chen and Nicholas Lee, $1.42 million.

CLARKSBURG AREA

Arora Hills Dr., 22842, No. 124-Leila Azad to Prakash Sharma and Shila Adhikari, $171,924.

Clarksburg Square Rd., 13121-Jerry D. Rivers and estate of Bruce Francis Bell to Bakari M. and Mary A. Sampson, $435,000.

Majestic Elm Ct., 22663-Mariam Scherstrom and Mariam Djavadi to Brittany and Jonathan Castner, $442,000.

Piedmont Trail Rd., 12646-Sanjaykumar Devani and Kajal Harkhani to Johnny Misael and Jacqueline Jeannette Ventura, $378,000.

Winding Woods Way, 22621-Luzia Emerick and Azra Markham to Parsa Heydarpour, $465,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Good Hope Rd., 14704-Maximiliano and Graciela Silva to Jaime E. Lopez and Eugenia Lemus Ortiz, $460,000.

DAMASCUS AREA

Largo Ct., 25937-Robert J. and Tamara D. Roadfuss to Gemma and Bobby Rivera, $387,000.

Prices Distillery Rd., 12701-Raymond T. Varkalis to Meghan A. Connolly, $510,000.

Woodfield Rd., 25716-Joseph A. Coffman to Joseph M. Magnanelli, $265,000.

DERWOOD AREA

Grist Mill Dr., 16221-Donald E. Solberg to Antonietta V. Genato, $452,000.

Quincewood Ct., 7623-Lisa Anne Culp to Joanna G. Mon, $405,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Brunett Ave., 9626-Dale Susan Hauck to James F. and Susan D. Finelli, $355,000.

Eastwood Ave., 10703-Louise G. Roy to Louis J. Burkett, $405,000.

Malcolm Dr., 811-Julianna Elizabeth Grogan Brown and Julianna Grogan Stewart to Byron Antonio and Alejandro Otoniel Marroquin, $417,400.

Sidney Rd., 10015-Matthew N. Brookman and Estella M. Chung to John David and Amber Trzinski Fox, $475,000.

Woodmoor Dr., 103-David Justin and Jessica Crowley Freer to Marie A. Wilson, $607,000.

GAITHERSBURG AREA

Brethren Dr., 7912-Daniel M. and Gayle G. Pyryt to Sancho Y. and Janei Au, $650,000.

Cliff Pine Dr., 7319-Wai T. Wong and Neal S. Sheppard to Claud L. and Mirella Marylu Gingrich, $742,000.

Emory Grove Rd., 8232-Brian William Ulmer and Phuong Thi Kim Pham to Gircelle Sanjur, $480,000.

Girard St., 450, No. 343-Serena A. Copeland to Carlos A. Moran Solano, Laura Hae Ran Moran and Nancy E. Solano De Moran, $135,000.

Summit Ave. N., 242, No. 21-Priscilla I. Susi to Yuan Li, $305,000.

Tygart Lane, 19967-Mark Sides and Aura Klingensmith to Vanty Kong, $298,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Appleseed Lane, 47-Liza and Daniel P. Fisher to Steven and Deborah Parlato, $415,000.

Chestertown St., 644-Justin G. Nunzio to Petr Raba and Nikki Ann Lai Ki Alena Yee, $642,500.

Fenceline Dr., 30-Lisa Lowe to Rongjie Yang and Xiuzhen Wang, $377,000.

Gatestone St., 670-William K. and Joanne Lee Baick to Frederick Milton and Alysa Gabrielle Hinshaw, $725,000.

Leafcup Rd., 202-Richard J. Peirson to Ellen C. Smith and Frank Castillo, $430,000.

Massbury St., 113-James S. Noe and Barbara J. Martin to Boran Zhang and Fen Dai, $665,000.

Orchard Ridge Dr., 576, No. 100-Michael D. Nacincik to Jing Xie and Yi Zhong, $347,250.

Quince Orchard Blvd., 842, No. P1-Alireza T. Shahoseini to Exequiel Eduardo Carcamo, $112,000.

Timberbrook Lane, 137, No. T103-Robert A. and Anita C. Moroney to Lubna K. Ghanayem, $300,000.

West Side Dr., 914, No. 18-J-Wensheng Hu to Raul Hernandez Ruiz and Graciela Ruiz De Villatoro, $227,200.

GERMANTOWN AREA

Briarcliff Terr., 13114, No. 4-401-Tai Cheng Tuan and Shih Yun Lin to Ronie Loberto and Erica Brambilla, $183,000.

Caravan Dr., 19519-Maria G. Sevi to Kibru D. Wassie and Sousena K. Tefera, $335,000.

Cloverleaf Center Dr., 12854, No. E-Pulte Home Co. to Shelby J. Roberston, $357,292.

Dairymaid Dr., 13033-Peggy Murphy and Peggy Suarez to Nahid Fadaeinia, $255,000.

Ebbtide Cir., 18906-Matthew T. McNutt to Matthew T. Ernau, $319,000.

Golf Course Dr., 20519, No. 1708-David R. Want to Sarah E. Fiedelholtz, $300,000.

Jamieson Dr., 19004-Brian James and Sharon L. Layton to Danilo E. Guzman Morales and Marisol Guzman, $449,999.

Larkspur Ct., 20100-Ying Liu to Atiqual Islam Chowdhury, $355,000.

Pickering Dr., 13146-Silvia E. and Bryan J. Flores to Melanie Anne Elliott and Ian Alan Walter Elliott, $293,500.

Poppy Seed Lane, 18805-Oscar Garcia to Deysi Arely Martinez, $240,000.

Sage Way, 18612-Matthew Lewis and estate of Robert Lewis to Pedro Colosia, $215,000.

Summersong Lane, 20408-Landon Tomlinson Corp. to Stephany Anne Evans, $297,000.

Waterside Dr., 20200-Stanley T. Morehouse to Sheila E. Scott, $349,000.

KENSINGTON AREA

Blueford Rd., 3102-Colleen O’Neil to William Schafenburg and Erin Michelle Van Erp, $550,000.

Culver St., 9505-Margery J. Dimond to Jonathon Hugh and Tanea Davis Foglia, $880,000.

Jennings Rd., 3007-Reina I. Diaz Mendez to Timothy Edward Osiecki and Amber Rogers Woody, $932,000.

Old Spring Rd., 9624-Sonia K. Gill and Jesus A. Hernandez to Diara M. Holmes, $933,000.

Spruell Ct., 3909-Russell E. and Linda D. Stalters to Hector C. Del Villar and Olivia Perrelli, $520,000.

LAYTONSVILLE AREA

Bush Hill Rd., 24128-Greg F. and Mary M. Clower to Martha Cecilia Parra, Noe A. Santeliz and Angel Miguel Vasonez, $381,600.

Grafton Farm Dr., 6304-Hoa K. Le to Timothy Jacob and Christina L. Dodgen, $715,000.

Hickory Spring Ct., 4-Suzanne E. Ruddock to David Robert Flynn and Casey Ruderman, $525,000.

Nightingale St., 10109-Randall A. and Jessica M. Grove to Carla Adelina Maranho De Sousa, $265,000.

Warfield Rd., 7810-Sankuratri Corp. to Michael R. Agamir and Elizabeth L. Andreassi, $845,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Bay Point Pl., 20310-Susheal K. and Ruchy Gupta to Oladoyin Ojumu, $270,000.

Brookridge Ct., 9932-Christina Louise Dunham to Racheal Sesay, $230,000.

Drexel Hill Cir., 19951-Federal Home Loan Mortgage Corporation to Stevie Lynn Fitterer, $217,000.

Inlet Point Ct., 9707-Andrea Olson to Patrick J. and Natsuko Evans, $430,000.

Meggs Point Pl., 9703-Michael R. and Kathy S. Cohen to John J. Schools, $420,000.

Ravensdale Ct., 20230-Patricia Mstowski and Patricia Palemo to Nyoman Sukerti and Muna Afandi, $300,000.

Tindal Springs Dr., 8531-Janet M. Nesse and estate of Mauro A. Torres to Juan C. Silva, $354,100.

Welbeck Way, 8646-Mary Virginia Johnson to Delsena J. Draper, $195,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Oakview Dr., 1615-Ulises E. and Blanca E. Perez to Gashew Degefu and Konijte Hadgu, $419,900.

New Hampshire Ave., 9203, No. 203-Shiferaw Cherinet Meshesha to Misael M. Admassu, $120,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bel Pre Rd., 3820, No. 11-81-Juan Carlos Zurita Ortuno to Rosa Betzabe Saman, $157,000.

Chester Mill Rd., 1613-Robert A. and Helene C. Braun to Sisay Zelek and Yibelu Alem, $580,000.

Coachlamp Lane, 13512-Joan L. and Jon P. Most to Trinh Huyen Nguyen, $560,000.

Eagle Rock Pl., 2305-Joshua and Katie Cousins to Ethan John and Nunutzi Trujillo Harlow, $554,500.

Leisure World Blvd. N., 2921, No. 1-122-John R. Quinn to Nina S. Hellman, $130,000.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 623-Leslie K. Crary and estate of Elizabeth M. Goldenberg to Claudette Searchwell, $197,000.

May St., 3405-Roberto Nolasco to Mirko R. Quispe Barrios and Wilber Jimenez Quispe, $407,000.

Piccadilly Rd., 14217-Wallace A. Longton to Pablo A. and Blanca S. Vasquez, $455,000.

Snow Mass Ct., 15115-Robert D. and Rita A. Logan to Berhanu Yehualashet Desta and Tsion Hailu Sirane, $437,550.

Tottenham Terr., 15217, No. 27-B-Chabi Kalita to Michael Joseph Weschler Sr., $320,501.

Weller Rd., 3603-Oscar R. Saucedo to Nelson A. Gonzalez and Jennifer M. Pozada Gonzalez, $430,000.

OLNEY AREA

Benton Square Dr., 3127-Christopher Michael Brown and Tiffany Nicole More to Preeti Kaur Channa, $345,000.

Clovercrest Cir., 18613-Adam J. Van Prooyen and Erica O. Van Prooyen to Cesar Alfonso and Roxanna Magaly Tamayo, $425,000.

Littlebrooke Ct., 6-Richard and Elaine Baum to Diana Rosie and Anthony Chandon Das, $685,000.

Pisner Terr., 3302-Mark and Shelby Madden to Christine Angela and Nicholas Bruce Joines, $525,000.

Rolling Meadow Way, 18271-Jacob Oliver Hayes and Chelsea Diane Carper Hayes to Gheorghe Caminschi and Elena Lupan, $386,000.

Tothill Dr., 5016-Thomas P. and Lynn M. Steeley to Jared and Dana Marie Ritchie, $705,000.

POOLESVILLE AREA

Dowden Cir., 19169-William R. and Kristie W. Drews to Amanda Greenberry Brown, $412,500.

POTOMAC AREA

Brimfield Ct., 9716-Cesar Canedo Arguelles to Simon and Patricia McKeon Garcia, $932,500.

Coddle Harbor Lane, 7839, No. 22-Deborah D. Rosenbloom to Annie Sampson, $499,000.

Gainsborough Rd., 10505-Daniel Herbert and Emily Fan Hutchinson to John K. and Jismi Johnson, $1.11 million.

Goya Dr., 11834-Shahid J. and Shaheen B. Hashmi to Muhammad Masaud Mohyuddin and Amina Majeed, $660,000.

Kendale Rd., 10024-Irwin W. and Patricia D. Tucker to Brendan T. and Kristina B. O’Neill, $1.8 million.

Powder Horn Dr., 11213-Diana Erbsen and estate of Elisabeth Posner Schouten to Daniel Robert and Allison Kathleen Alexander, $680,000.

Streamview Ct., 10505-Patricia G. Tice to Steven Holzer and Reut Oron, $898,000.

Wing Foot Ct., 9413-Joseph M. Loughry III to Robin R. and Carol H. King, $1.4 million.

ROCKVILLE AREA

Azalea Dr., 550, No. 43-Zofia Guszczynska and Dorota G. McIntyre to Sasame Yukiko and Carlos Omar Cintron, $349,900.

Braxfield Ct., 12411, No. 539-Rym Holdings Corp. to Nathan Matthew Baker and Samad Ismayilov, $222,000.

Commonwealth Dr., 11409, No. 4-Michael J. and Lydia Hill Slaby to Lance Salins, $340,000.

Frederick Ave., 210-Homestate Home Corp. to Samuel R. Neff, $439,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1710-Leland I. Keyser to Maria R. Villanueva Popovici, $330,000.

Hawthorn Ct., 15-William J. and Suzanne W. Prunka to James T. Kelley and Melanie A. Ambridge, $655,000.

Lincoln St., 526-Anh Hong Thi Nguyen to Tyler D. Gorve and Emilia C. Antezana Grove, $316,000.

Monroe St., 4, No. 906-Michael Jeffrey Radan to Chun Yen Lin, $143,500.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1109-Ki Bum Kim to Mary Louise S. Mullenix, $335,000.

Patapsco Dr., 11508-Maria Esther Llorente to Armanda Marie Albizu, $430,000.

Strand Dr., 11410, No. R-210-Patti H. Berman and Sheila R. Gindes to Laurence R. Jacobson and Sally R. Neuberger, $710,000.

Valley Dr., 13100-Przemyslaw P. Smolarczyk and Christine Gerbstadt to Keith E. and Nihan E. Brunton, $850,000.

Vanderbilt Ct., 33-Dennis B. and Robin D. Baylor to Derek Stephen and Debra Lei Chiu, $571,000.

Winding Rose Dr., 489-Daniel Rodriguez Saens to Proscil I. Susi, $595,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Aldburg Way, 11548-Tanweer Chaudhry and estate of Brenda Chaudhry to Omar Victor Otero Suyo, $288,550.

Elderberry Terr., 19344-Shravan K. and Urmil Arora to Dan Lin, $245,000.

Knolltop View Ct., 1200-Brenda V. Ward to Huaqiong Wu and Hang Xue, $460,000.

SILVER SPRING AREA

East-West Hwy., 1812-Geraldina Parker and Geraldina Diaz to Rita Maria Davis, $273,000.

Fenwick Lane, 1320, No. 604-Michael and Michael T. Robinson to Alexander Fritzner Nau, $253,000.

Lyttonsville Rd., 1900, No. 602-Bantam Funding Reo Corp. to Nathan Prescott Thomas Jr., $144,900.

Park Valley Rd., 2-Rory C. Flynn to Erin Elizabeth Sullivan and Ryan McDonagh Posey, $526,000.

TAKOMA PARK AREA

Erskine St., 1402-Carmen E. Rivas to Stephen H. Tippett and Maria Paz Gatica Riquelme, $519,950.

Larch Ave., 910-Thomas F. Bianco to Robin Mae Martino and Mark Amaral, $699,000.

New Hampshire Ave., 7314-Ronnelle Donahue and Ronnelle J. Turner to Jonathon Lee Church and Tracy Fiona Blackshaw, $618,000.

TWINBROOK AREA

Debeck Dr., 1020-Juan C. and Jessica E. Montalvo to Derek Christopher Braun, $425,000.

Henry Rd., 1929-Scott A. and Karen J. Greenberg to Andrew S. and Tiara L. Catey, $431,000.

Woodburn Rd., 500-Zendia S. Fernandez to Jennifer Anne Pappas, $383,280.

WHEATON AREA

Bucknell Dr., 11002-Robert W. Burns III and Jessica M. Hall to Christopher Gillis and Lynsay Gills, $423,000.

Dalewood Dr., 12316-Investment Group Inc. to Danalee Ariel and Michael B. Casey, $420,000.

Dublin Dr., 1612-Rowland and Charlotte Barker to Elise Lang, $475,000.

Forest Grove Dr., 10103-Margaret Olwell to Joseph R. and Laura B. Francica, $537,010.

Green Holly Terr., 10281-Quentin Andujar and Angelia Wade Stubbs to Brian Thomas and Mary Rose Williams, $418,000.

Leder Rd., 10106-Gideon M. and Lisa P. Blumenthal to David Andrew Schutt and Charlotte Vanessa Isabella Bellm, $547,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in April were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Adamstown Rd., 5515-Yousefie Holdings Corp. to John Howard Libby, $215,000.

BRUNSWICK AREA

Moore Spring Ct., 1204-Charles H. and Laura L. Roeder to Clayton and Amber Jones, $530,000.

Village Green Way, 1312-Craig E. and Patricia A. Sikes to Amanda L. Diffenderfer, $322,900.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Westport Dr., 3400-Stephen R. and Margaret F. Hopkins to Bradley T. Mullaney, $445,000.

EMMITSBURG AREA

Harney Rd., 10325-Irvin B. and Beth R. Propps to Tonya R. and Christopher D. Wantz, $325,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alan Linton Blvd. E., 6423-Omar Feliciano to David August, $270,000.

Ballenger Run Blvd., 6541-Jingwei Hu to Diana and Danathan Sanchez, $425,000.

Clifton Rd. S., 6661-Frances K. Carberry and estate of V. Stephen Carberry to Jeffrey M. and Elizabeth P. Jones, $725,000.

Duke Ct., 5337-Arthur J. Goff III and Loyda E. Lugo Goff to Nathan and Jessica Halowell, $290,000.

Glenmeadow Ct., 7160-David Felipe and Heather Marie Moreno to Amanda Marie Williams, $240,000.

Jefferson Blvd., 6608-Sean L. De Luna and Kathryn M. De Luna to Barbara B. Wyle, $405,000.

Lime Kiln Rd., 4213-Scott A. and Maureen K. Domning to Brayan W. Galeas Acosta, $195,000.

Mulberry Ct., 1339-Elizabeth K. and James R. Vanderhuff to Ryan Thornton, $365,000.

Posey St., 6221-Calatlantic Group Inc. to Nicholas Alexander Kendrick and Yesenia Mora, $309,995.

River Birch Rd., 6606-NVR Inc. to Stephen and Cristina White, $441,165.

Small Gains Way, 4970-Christina Lee to Kelly Ann and David A. Davenport, $340,000.

Upper Mill Terr. N., 5514-Carrie R. Wells to Jong Kyu and Mi S. Kim, $299,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bear Den Rd., 2395-Stanley and Kathleen Sojka to Douglas F. and Wendy M. John, $391,000.

Beverly Ct., 1547-Anh Dao Tang to Carine Djeunta, $253,000.

Briarcliff Way, 6306-Daniel Nisonger and Melissa Mejia to Madhavi Panthi and Upendra Paudel, $314,900.

Holden Rd., 1002-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Morgan Ambrose and Britta Marie Wright, $332,500.

Madison St., 349-PDR Homes Corp. to Dennis E. Remsberg and Catherine M. Bourke, $382,000.

Maxwell Sq., 36, No. 35-William and Donna Reid to Melissa M. Reid, $469,900.

Mill Island Pkwy., 2952-Estate of Mary F. Kearney to Larry A. and Joyce H. Van Sant, $630,000.

Pinewood Dr., 1213-FTB Homes Corp. to Deborah and Ellen Cline, $278,000.

Springwater Pl., 6117, No. 1723-Kenneth P. and Jacqueline B. Atwood to Daniel Murdock, $189,000.

Second St. W., 17-Joe W. Dannis and Tina J. Breindel to Gareth J. and Roxanne L. Frank, $785,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Andover Lane, 1507-Wallace G. and Louise D. McDowell to Luis Alonso Argueta and Eliaminda Martinez, $275,000.

Carroll Creek View Ct., 2114-US Bank and Lehman XS Trust Mortgage Pass-Through Certificate Jr. to Heng Fu Zou and Xinsheng Zeng, $308,700.

Clearfield Rd., 8117-Stephen Earl Custer and estate of Charles Thomas Custer to Laura B. Garn and Louis L. Grabowski, $391,000.

Colonial Way, 1663-Carrie Laing to Craig Hackett, $160,000.

Dunmore Ct., 2414-Almir Dant Dias and Erika Wanderley Dantas to John M. Dusel and Molly B. Moreland, $268,000.

Emerson Dr., 2536-Daren T. and Hee K. Tran to Ezequiel and Karina Herrera, $280,000.

Grant Pl., 527-Kristen Martine and Kurtis Brandon Adams to Gabriel F. Tassone, $370,000.

Holter Vista Dr., 6909-George C. and Rita M. Heon to Carl Clingan, $352,500.

Lakeside Dr., 2465-Andrea N. Owens Pakhomkin to Matthew and Amelia Ross, $275,000.

Lovely Ct., 7510-Tse Shiung and Marie Wu to Arthur James Goff III and Loyda Eunice Lugo Goff, $435,000.

Shelley Cir., 2508, No. 8-Matthew S. and William A. Johnson to Ruth V. and Louis A. Wheeler, $180,000.

Tuscarora Valley Ct., 2001-Stephen C. and Lauren E. Thompson to Jose A. Garcia Tobar, $345,000.

Young Pl., 808-Danielle and Jason Ledney to Doris and Ramon Vasquez, $244,000.

IJAMSVILLE AREA

Fairgreene Way, 5225-Charles Gillmore Clark and Linda Sue Robinson to Lawrence Thomas Krepp Jr. and Alison J.G. Krepp, $785,000.

KNOXVILLE AREA

Maplecrest Dr., 3740-Ashley M. Baugh Rushchman and Constantine S. Baugh Rushchman to Sherrie Musick, $550,000.

MIDDLETOWN AREA

Ali Dr., 112-Philip J. and Jennifer A. Powell to Derek S. Sontz, $480,000.

Countryside Dr., 7305-James R. and Mary Ellen McMahon to Christopher J. Hildebrandt, $384,900.

Hollow Creek Cir., 14-Daniel J. Schiffman to David and Sara L. Boozer, $539,900.

Poffenberger Rd., 2514-Michael E. and Louise Harris to William and Donna Lynn Reid, $399,900.

MONROVIA AREA

Shamrock Dr., 4380-Theodore R. and Mary E. Doty to Abhinav S. Sudam, $415,000.

MULLINIX AREA

Buffalo Rd., 6230-Charles M. and Cretora L. Kline to Todd Frederick and Lorene Shiffler, $365,000.

Old Annapolis Rd., 13051-United Bank to Duane J. and Tammy T. Durbin, $508,000.

MYERSVILLE AREA

Church Hill Rd., 10538-Michael U. and Jamie K. Baltrotsky to Daniel Lukasz and Magdalena Szymanski, $549,900.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Barn Swallow Way, 11704-Mark T. Scire to Bryan and Rebecca Grove, $480,000.

Douglas Ave., 6024-Gary E. and Peggy Jo Korzeniowski to Amy Maureen and Jeffrey Donald Germain, $450,000.

Jacobean Pl., 5941, No. 200-Paul Entis and estate of Marilyn K. Entis to Brett L. and Susan Shoemaker Smith, $415,000.

Paddock Ct., 7206-Matthew and Dawn Williams to Christina M. and Austen M. Brandt, $379,999.

Twin Lake Dr., 6538-Ariel Toccalino to Erick Tammarn and Marlene A. Virrey, $395,000.

Yeager Ct., 6119-Michele Ray and Gordon Craig Hill to Ashley N. and Haris Nusraty, $585,000.

POINT OF ROCKS AREA

Gibbons Rd., 1636-Conlan Enterprises Corp. to Yan and Kaitlin Elizabeth Karavai, $328,000.

THURMONT AREA

Bennett Dr., 122-Stephen Pocklington and Dustin Degrange to Evan Mark and Katie Lynn Krupa, $350,000.

Hammaker St. E., 122-David L. Smith to Kyle William Cox, $225,000.

Red Bird Lane, 6819A-Truist Bank and Branch Banking and Trust Co. to Ronald W. Chen, $126,000.

Walnut St., 22-Stacey L. Brown Hobbs and Michael F. Hobbs to Richard Kevin and Anna Marie Hall, $285,000.

URBANA AREA

Bartonsville Rd., 6130-Thavone and Eddie Kywe to Ivan and Jeannette Elizabeth, $505,000.

Bothwell Lane, 9627-Justin D. and Catherine H. Ugolini to Jarred M. and Mary Ellen W. Callura, $417,000.

Harris St., 9016-Chetha and Maliroth Y. Phang to Avijit and Arpita Roy, $618,000.

Knott Lane, 9071-Main Street Homes at Urbana Corp. to Sairam and Aparna Radhika Kathika, $446,627.

Reels Mill Rd., 5337-TMN Development Corp. to Kevin L. Bean Jr., $354,900.

Springhollow Lane, 3655-Joseph A. and Shawnee J. Shaw to Cesar and Debora Lopez, $290,000.

WALKERSVILLE AREA

Chapel Ct., 400, No. 107-Sharon L. McGrew and Kathleen L. Noffsinger to Sharon L. McGrew, $137,000.

George St. E., 37-Charles N. and Lisa L. Lewis to Selina R.A. Emefa, $125,000.

Highlander Blvd., 9369-Tonya L. Spencer Baker to Andrea L. and Everton Grant, $360,000.

WOODSBORO AREA

Buffington Rd., 12013-Mary Allison Bragg to Victoria R. Carey and Wayne R. Crabill, $329,900.